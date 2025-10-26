2025'te Kolay Planlama için En İyi 10 When2Meet Alternatifi

Bir toplantı planlamaya çalışıyorsunuz. İlk başta, bu basit görünüyor. Herkes için iş olan bir zaman bulmanız yeterli.

Ama sonra gel-gitler başlar.

"Monday sabahı ücretsiz!"

*monday yapılacak değil, peki ya Salı?

"Salı benim için uygun değil, belki Perşembe olabilir mi?"

Farkına bile varmadan, boğuluyorsunuz ve toplantı hala planlanmamış durumda.

When2Meet, uygunluğu hızlı bir şekilde kontrol etmek için popüler bir seçimdir, ancak bazı sınırları vardır. Daha iyi entegrasyonlar, otomatik planlama veya daha sorunsuz bir deneyim sunan popüler takvimler arıyorsanız, birçok seçenek arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu blog yazısında, kaos yaşamadan etkinliklerinizi planlamanıza yardımcı olacak en iyi When2Meet alternatiflerinden bazılarını inceleyeceğiz.

When2Meet Alternatiflerine Genel Bakış

En iyi When2Meet alternatiflerini hızlıca karşılaştıralım:

Araç Anahtar Özellikler En İyisi Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli planlama, Takvim, Takvim Görünümü, Toplantı notu alma, Analitik, Zaman takibi, Önceden oluşturulmuş şablonlar Startup'lar, modern randevu tabanlı işler ve uçtan uca planlama ve görev yönetimine ihtiyaç duyan kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumlar için özel fiyatlandırma Calendly Otomasyonlu toplantı bağlantıları, anketler, hatırlatıcılar, takım planlama, ödeme entegrasyonu Toplantı planlamayı otomasyon ile gerçekleştiren serbest çalışanlar, girişimciler ve KOBİ'ler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $/koltuk/ay'dan başlar Google Takvim Entegre toplantılar, etkinlik renk kodlaması, Odaklanma Süresi, Zaman İstatistikleri Google ekosistemindeki serbest çalışanlar ve KOBİ'ler Google hesap ile ücretsiz Doodle Anket tabanlı planlama, saat dilimi desteği, özel rezervasyon sayfaları, hatırlatıcılar Freelancerlar, startup'lar ve küçük işler, grup uygunluklarını koordine eder Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 14,95 $/kullanıcı/ay'dan başlar Microsoft Outlook Takvim Planlama Asistanı, çoklu saat dilimi görünümleri, Teams/OneDrive entegrasyonları Microsoft ekosistemini kullanan orta boyutlu işler ve kurumsal Microsoft hesabı ile ücretsiz Acuity Scheduling Özel rezervasyon sayfaları, otomasyonlu hatırlatıcılar ve takip mesajları, kayıt formları, müşteri yönetimi Müşteri dostu bir rezervasyon uygulamasına ihtiyaç duyan iş tabanlı işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar *hubSpot Toplantıları CRM entegrasyonları, web sitesi rezervasyon formları, otomatik takip Satış ş Akışlarına planlamayı entegrasyonlarla sunan girişimler ve kurumsal işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 20 $/kullanıcı/ay'dan başlar Bookafy Beceriye dayalı yönlendirme, inceleme talepleri, API/webhooks, özel markalama Otomasyonlu rezervasyon ve hatırlatıcılara ihtiyaç duyan küçük ve orta boyutlu işler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay'dan başlar Setmore Halka açık/gizli rezervasyonlar, sosyal medya üzerinden müşteri rezervasyonu, SMS hatırlatıcıları Randevu planlama hizmeti sunan serbest çalışanlar ve küçük işler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 9 $/kullanıcı/ay'dan başlar Zoho Bookings Self servis portalı, personel düzeyinde takvimler, CRM ve faturalama otomasyonu Esnek müşteri odaklı planlama ihtiyacı olan girişimler ve orta boyutlu işler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 6 $/kullanıcı/aydan başlar

When2Meet nedir?

When2Meet, takımların ortak bir toplantı zamanı bulmasına yardımcı olan, kayıt gerektirmeyen basit bir planlama aracıdır. Sonsuz mesajlaşmalar yerine, birçok kullanıcının ortak uygunluklarını paylaşılan bir tablo üzerinde işaretlemesine olanak tanır. Bu günlük planlayıcı uygulaması hafiftir, kullanımı kolaydır ve kimseye hesap oluşturma gerektirmez.

Her kişi uygunluk durumunu girdikten sonra, bu anket tabanlı araç dinamik olarak güncellenerek çakışan ücretsiz dönemleri vurgular.

via When2Meet

When2Meet'in sınırları

When2Meet, uygunluk durumlarını hızlı bir şekilde toplamak için kullanışlı basit bir yazılım olsa da, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak anlaşmayı bozabilecek birkaç özellikten yoksundur:

Takvim entegrasyonu yok : Google, Outlook veya iCloud takvimlerinizle senkronizasyon kuramazsiniz. Bu, mevcut uygunluk durumunuzu manuel olarak kontrol etmeniz ve güncellemeniz gerektiği anlamına gelir

otomatik hatırlatıcı yok*: Bir zaman seçildikten sonra, bunu hatırlamak size kalmıştır. Etkinliklerle ilgili takip uyarıları veya e-postalar yoktur

Eski arayüz : Tasarım fonksiyonel ancak biraz hantal ve modası geçmiş görünüyor, özellikle modern planlama araçlarıyla karşılaştırıldığında

Saat dilimi desteği yok : Farklı saat dilimlerinde koordinasyon yapıyorsanız, saatleri manuel olarak dönüştürmeniz gerekir Özel destek eksikliği : When2Meet ile markanızı ekleyemez, anket tasarımını özel hale getiremez veya katılımcılardan ek bilgi toplayamazsınız

Sınırlı işbirliği özellikleri: When2Meet'te yerleşik sohbet, dosya paylaşımı veya yorum sistemi bulunmadığından, planlama ile ilgili tüm tartışmalar başka bir yerde yapılmalıdır

Bu sınırlar, When2Meet'i daha profesyonel veya tekrarlayan kullanım durumlarından ziyade hızlı, gayri resmi planlama için daha uygun hale getirir.

Kullanabileceğiniz En İyi When2Meet Alternatifleri

When2Meet'ten daha fazla özellik, entegrasyonlar veya daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunan planlama araçları arıyorsanız, keşfetmeye değer en iyi alternatiflerden bazıları şunlardır:

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

1. ClickUp (Takvim ve toplantı özellikli en iyi hepsi bir arada proje yönetimi aracı)

ClickUp Takvim'i deneyin ClickUp Calendar ile etkinliklerinizi görselleştirin, misafirleri davet edin, görevler oluşturun ve daha fazlasını yapın

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, planlama, takımlar ve zaman yönetimini bir araya getirerek When2Meet'e güçlü bir alternatif sunar.

Örnek, ClickUp Calendar, işbirliği için tasarlanmış tam donanımlı bir planlama merkezidir. En benzersiz avantajlarından biri, etkinlikleri doğrudan ClickUp Çalışma Alanı'nda oluşturma, düzenleme ve yönetme yeteneğidir.

Bu aracı kullanarak iş saatlerini yapılandırın, verimliliği artırmak için zamanı bloklayın veya farklı takımlar veya roller için birden fazla takvim ayarlayın. Bu video, nasıl yapılacağını gösteriyor!

Ayrıca misafirleri davet edebilir (iş alanınızın bir parçası olmasalar bile) ve özel tekrarleme kuralları ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Calendar, programınızı gerçek işinizle bağlantılı hale getirir. Bu görev planlama yazılımı, belgeleri, görevleri, alt görevleri ve hatta notları doğrudan etkinliklere ek dosya olarak ekleyebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Calendar Glance'ı kullanarak Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinden yaklaşan etkinliklerin görünümünü alın! ClickUp araç çubuğundaki takvim simgesinin veya etkinlik adının üzerine gelerek Calendar Glance'a erişin

Planlanmış bir toplantıya katılmanız gerektiğinde, bunu doğrudan ClickUp içinden yapabilirsiniz; uygulama değiştirmeye veya sekme arasında geçiş yapmaya gerek yoktur.

ClickUp Calendar daha akıllı planlama yapmanıza yardımcı oluyorsa, ClickUp Meetings bunu bir adım daha ileri götürerek toplantılarınızı eyleme dönüştürür.

Tüm toplantılarınızı belgelendirin ve ClickUp Meetings'i kullanarak takımınızla paylaşım yapın

Bu toplantı yönetimi yazılımı, toplantı gündemlerini otomatik olarak oluşturur, konuşma ögelerini izler, eylem ögelerini gerçek zamanlı olarak atar ve her şeyi doğrudan görevlere veya belgelere bağlar.

Ayrıca, bir toplantıyı kaçırdıysanız, ClickUp Brain'e "Lansman zaman çizelgesi hakkında ne karar verdik?" gibi sorular sorabilir ve tüm belgeyi incelemeden anında yanıt alabilirsiniz.

ClickUp Takvim ve Toplantılar programınızı düzenli tutarken, ClickUp Takvim Görünümü tamamen etkileşimli bir görev yönetimi çözümü olarak işlev görür.

Gün, dört gün, hafta ve ay görünümleri dahil olmak üzere özelleştirilebilir zaman dilimleri ile birlikte gelir ve yaklaşan son tarihleri, değişen zaman çizelgelerini kuşbakışı olarak görmek ve yapılması gerekenleri öncelik sırasına koymak için mükemmeldir (çalışma alanından hiç ayrılmadan).

ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak görevleri yönetin ve son teslim tarihlerini izleme

💡 Profesyonel İpucu: En iyi verimlilik ipuçlarından biri, ClickUp Takvim Görünümü'nün sürükle ve bırak fonksiyonunu kullanarak görevleri zahmetsizce yeniden planlamaktır. Daha da fazla odaklanmak için, filtreleme seçeneklerini kullanarak görevleri durum, öncelik veya atananan kişiye göre sıralayabilirsiniz.

Toplantılarınızı ve planlamanızı zaten kolaylaştırdıysanız, ClickUp Çalışan Planlama Şablonu'nu kullanarak vardiyaları atamak, uygunluk durumunu izleme ve çakışmaları önlemek için net ve düzenli bir yol elde edin.

İşleri organize etmenize ve görevleri her takım üyesinin uygunluk durumuna göre eşleştirmenize olanak tanıyarak, tükenmişlik hissini önlemenize ve takım iletişiminizi geliştirmenize yardımcı olur.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Çalışan Çalışma Programı Şablonu ile çalışanların programlarını, iş yüklerini ve daha fazlasını yönetin

Ayrıca, saatlik ücretler, roller ve vardiya yöneticileri gibi Özel Alanlar ekleyerek iş gücü planlamasını kontrol altında tutabilirsiniz. Programınızı nasıl görünümüyle sunduğunuz konusunda da kontrol sizde: Haftalık Program, Çalışan Kapasitesi veya Durum Pano arasında geçiş yaparak ihtiyacınız olan bilgileri tam olarak elde edin.

⌛ Zaman Kazandırıcı: ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonunu deneyin ve görevleri, etkinlikleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerde birleştirerek düzenli kalın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak toplantılarınıza otomatik olarak katılın, konuşmaları yazıya dökün, kararları özetleyin ve takip edilecekleri vurgulayın

ClickUp Forms'u kullanarak özel planlama formları oluşturun, uygunluk durumlarını veya tercih edilen toplantı saatlerini toplayın ve yanıtları otomatik olarak takip edilecek görevlere dönüştürün

ClickUp Zaman Takibi veya Toggl ve Harvest gibi entegrasyonları kullanarak görevlere harcanan gerçek zamanı izleme ve işlerin planlanan planlarla ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirmeyi kolaylaştırın

ClickUp otomasyonları ile hatırlatıcı, görev atamaları veya yeniden planlanan veya değiştirilen toplantılar için takip gibi tekrarlayan idari görevleri otomatikleştirin

ClickUp Dashboard'u kullanarak yaklaşan tüm toplantıları, takımın uygunluk durumunu ve planlama çakışmalarını merkezi bir görünümde görüntüleyin

ClickUp Belgesini kullanarak aynı platformda toplantı gündemleri veya notlar üzerinde doğrudan işbirliği yapın

Google ve Outlook takvimlerinizi ClickUp Takvim ile entegre ederek tüm görevlerinizi, toplantılarınızı ve taahhütlerinizi tek bir görünümde görün

ClickUp sınırları

Bu, en iyi toplantı planlama uygulamasına örnek olsa da, anahtar özelliklerin sayısı ilk kez kullanıcılar için biraz fazla gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

ClickUp'a geçtikten sonra her şey tek bir yerde: görevler, zaman çizelgeleri, belgeler, gösterge panelleri, yorumlar, hatta toplantı notları. İnanılmaz derecede özelleştirilebilir, ancak herkesin hızlı bir şekilde benimsemesi için yeterince sezgisel. Otomasyonlar, AI yazma asistanı ve yenilenen Takvim gibi özellikler gerçek zaman tasarrufu sağlar. Ve en iyi yanı? Yeni bir kampanya başlatıyor veya uzun vadeli operasyonları yönetiyor olsak da bizimle birlikte ölçeklenir. ClickUp sadece düzenli olmamıza yardımcı olmakla kalmıyor, daha akıllı iş yapmamıza da yardımcı oluyor. Artık araç yorgunluğu yok. Artık yinelenen işler yok. Sadece netlik, uyum ve uygulama var.

ClickUp'a geçtikten sonra her şey tek bir yerde: görevler, zaman çizelgeleri, belgeler, gösterge tabloları, yorumlar, hatta toplantı notları. İnanılmaz derecede özelleştirilebilir, ancak herkesin hızlı bir şekilde benimsemesi için yeterince sezgisel. Otomasyonlar, AI yazma asistanı ve yenilenen Takvim gibi özellikler gerçek zaman tasarrufu sağlar. En iyi yanı ne mi? Yeni bir kampanya başlatıyor ya da uzun vadeli operasyonları yönetiyor olsak da bizimle birlikte ölçeklenir. ClickUp sadece düzenli olmamıza yardımcı olmakla kalmıyor, daha akıllı iş yapmamıza da yardımcı oluyor. Artık araç yorgunluğu yok. Artık yinelenen işler yok. Sadece netlik, uyum ve uygulama var.

🌟Bonus: ClickUp'taki Talk to Metin (Brain MAX aracılığıyla) özelliği, yazmak yerine sesinizi kullanarak yeni bir takvim etkinliği oluşturmanızı kolaylaştırır. Talk to Metin kısayol tuşunu (fn veya özel tuşunuz gibi) basılı tutun, etkinlik ayrıntılarınızı söyleyin (örnek, "Pazartesi günü, saat 10'da pazarlama takımıyla bir toplantı ayarla") ve tuşu bırakın.

Konuşmanız, yapay zeka kullanılarak anında metne dönüştürülür ve etkinlik oluşturma alanına veya Brain Assistant'ın komut çubuğuna yapıştırılır.

ClickUp AI, sesli talimatlarınızı yorumlayarak sizin için takvim etkinliği oluşturabilir, başlık, tarih, saat, katılımcılar ve diğer ayrıntıları doldurur — hepsi ellerinizi kullanmadan.

Calendly aracılığıyla

Calendly, uygunluk durumunu yönetmeye ve takvim karmaşasını azaltmaya yardımcı olan bir planlama aracıdır. Sizinle randevu alan kişileri daha iyi kontrol etmek için Calendly, belirli bire bir ve grup toplantılarını gizli tutmak için davetli bağlantıları oluşturmanıza yardımcı olan gizli etkinlik türleri sunar.

Birkaç kişiyle koordinasyon yaparken, Calendly'nin toplantı anketleri herkes için iş bir zaman bulmayı kolaylaştırır. Davetliler tercih ettikleri zaman aralıklarını oylayarak, siz de grubun uygunluk durumuna göre nihai zamanı seçersiniz.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Hatırlatıcıları ayarleyerek, teslim sürelerini seçerek ve e-posta veya masaüstü uyarıları gibi teslimat yöntemlerini seçerek bildirimleri özelleyin.

Planlama akışı sırasında müşterilerden ücretleri tahsil etmek için ödeme işlemeyi entegre edin.

Üye uygunluk durumlarını bir araya getirerek takım toplantılarını koordine edin ve davetlilerin herkes için iş olan bir zaman ayırtmasına olanak tanıyın.

Calendly Notetaker ile notlar alın ve toplantıları özetleyin

Calendly sınırları

Bazen, takvim ayarları sizin müdahaleniz olmadan değişebilir ve bu da karışıklığın sonucunu doğurabilir.

Planlama ile ilgili farklı türdeki kurallar biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 12 $/koltuk/ay

Takımlar: 20 $/koltuk/ay

Kurumsal: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Calendly hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Birkaç takvimi (Google, Outlook vb.) birbirine bağlantı kurabilmeyi ve Zoom bağlantılarını otomatik olarak gömebilmeyi çok seviyorum. Her şeyi senkronizasyon ve çakışmasız tutuyor.

Birkaç takvimi (Google, Outlook vb.) birbirine bağlantı kurabilmeyi ve Zoom bağlantılarını otomatik olarak gömebilmeyi çok seviyorum. Her şeyin senkronizasyon ve çakışmasız olmasını sağlıyor.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izleme amacıyla takip notları veya toplantı tutanakları gönderiyor, ancak %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

3. Google Takvim (Google ekosisteminde kolay planlama için en iyisi)

Google Takvim aracılığıyla

Google Takvim, birden fazla kişinin randevularını yönetmek için Google Çalışma Alanı'na entegre edilmiş bir planlama aracıdır.

Bu alternatiflerle, Focus Time özelliğini (uygun iş veya okul hesapları için kullanılabilir) kullanarak bildirimleri sessize alıp kendinizi müsait değil olarak işaretleyerek gününüzde dikkatinizi dağıtacak unsurları ortadan kaldırabilirsiniz. Event Color Coding özelliği, iş toplantıları, kişisel planlar ve paylaşılan takvimler için renkler seçmenize olanak tanır.

Bu takvim uygulaması Google Meet ile sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan, planlanan her toplantı otomatik olarak bir video görüşme bağlantısı da alır. Ayrıca, Google'ın Gemini AI asistanı artık takviminize ve e-posta bilgilerinize göre sizin için ideal toplantı saatlerini önerebilir.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

İş dışında olduğunuzda toplantı davetlerini otomatik olarak reddetmek için "İş dışında" yanıtları ayarlayın.

Takım üyeleriyle tüm takvimleri belirli görünüm veya düzenleme izinleriyle paylaşım.

Randevu programları için paylaşılabilir, herkese açık rezervasyon sayfa oluşturun.

"Time Insights" ile toplantı saatlerini izleme yaparak, programınızın ne kadarının toplantılara ayrıldığını görün.

Görevlerinizi ve hatırlatıcılarınızı takviminizden doğrudan yöneterek görev yönetiminizi kolaylaştırın.

Google Takvim sınırlamaları

Bazıları, Google Takvim'in görev yönetiminde yineleyen görev bağımlılıkları veya önceliklendirme gibi gelişmiş özelliklerin eksik olduğunu söylüyor.

Ödeme tahsilatı ve otomatik hatırlatıcılar gibi gelişmiş özellikler için ücretli Google Çalışma Alanı aboneliği gerekir.

Google Takvim fiyatlandırması

Google hesabı ile kişisel kullanım için ücretsiz

Google Çalışma Alanı ücretli planlarının bir parçası

Google Takvim puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (3700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Takvim hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın yorumu:

Entegrasyonlar, Google Takvim'in en iyi özelliğidir. Kullanım kolaylığı, uyumluluk ve sürekli güncelleme, programı kullanmayı bir rüya haline getirir.

Entegrasyonlar, Google Takvim'in en iyi özelliğidir. Kullanım kolaylığı, uyumluluk ve sürekli güncelleme, programı kullanmayı bir rüya haline getirir.

4. Doodle (Anketler kullanarak ortak toplantı zamanları bulmak için en iyisi)

doodle aracılığıyla

Doodle, kullanıcıların toplantı saatleri önermelerine ve katılımcıları oylamalarına olanak tanıyarak grup planlamasını basitleştirir (davetlilerin oturum açması gerekmez). Bir zaman aralığı seçildiğinde, Doodle otomatik bir onay ile bunu kilitler.

Ayrıca, yorgunluğu önlemek için toplantılar arasına tampon süreler ekleyebilir ve katılımcılar oylamaya başlamadan önce saat dilimlerini otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Yöneticiler veya yönetici asistanları için, başkaları adına rezervasyon yapma seçeneği, başkaları için planlama yapmayı da aynı derecede sorunsuz hale getirir.

Çok çeşitli takvimler (Google, Outlook, O365) ve video konferans araçları (Zoom, Microsoft Teams) ile entegre edebilirsiniz.

Doodle'ın en iyi özellikleri

Yaklaşan toplantıları, anket yanıtlarını ve bekleyen davetleri tek bir yerde toplayan bir gösterge paneli ile izlemeyi takip edin

Birden fazla katılımcı için en uygun toplantı zamanını bulmak için grup anketleri oluşturun

Toplantıdan önce önemli müşteri bilgilerini toplamak için rezervasyonlara özel sorular ekleyin

Kullanıcıların uygun zamanlarınızı görmelerini ve anında rezervasyon yapmalarını sağlayan markalı bir rezervasyon sayfa ile planlamayı basitleştirin

Doodle sınırları

Ücretsiz sürüm çok sınırlıdır; hatırlatıcı gönderme veya anket son tarihleri ayarlama gibi temel özellikler ücretli bir plan gerektirir

Arayüz, birden fazla etkinlik veya 1:1 toplantı ayarlamak için zahmetli olabilir

Bazı kullanıcılar, anket veya anket tamamlandı bildirimlerinin güvenilir bir şekilde gösterilmediğini bildiriyor

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 14,95 $/kullanıcı/ay

Takım: 19,95 $/kullanıcı/ay, yıllık ödeme

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Doodle puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1800+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Doodle hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Doodle, toplantılar için en iş olan tarih ve saatleri "anket" ile belirlemeyi çok daha kolay hale getirdi. Farklı takvimleri olan büyük gruplar için en iş toplantı zamanlarını bulmaya çalışırken bize çok zaman ve stres tasarrufu sağladı.

Doodle, toplantılar için en iş gören tarih ve saatleri "anket" ile belirlemeyi çok daha kolay hale getirdi. Farklı takvimleri olan büyük gruplar için en iş gören toplantı zamanlarını bulmaya çalışırken bize çok zaman ve stres tasarrufu sağladı.

5. Microsoft Outlook Takvim (Microsoft ekosistemleri içinde farklı zaman dilimlerinde planlama yapmak için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Outlook Takvim, birden fazla zaman dilimini yan yana görünümünüzde göstermenizi sağlayarak takım koordinasyonunu basitleştirir. Bölgeler arası planlama yaparken özellikle kullanışlıdır.

Outlook takvimleri ve sanal toplantılar için Microsoft Teams dahil olmak üzere Microsoft 365 ekosistemiyle yerel olarak entegre olur. Dosyaları doğrudan OneDrive'dan ek dosya olarak ekleyebilir ve takvim görünümünden çıkmadan Teams toplantılarını başlatabilirsiniz.

Outlook ayrıca akıllı filtreleme özelliğini kullanarak bildirim karmaşasını azaltır ve öncelikli davetleri daha kolay tespit etmenizi sağlar.

Microsoft Outlook Takvim'in en iyi özellikleri

Birden fazla takvimi üst üste getirerek aynı anda görünümü verin ve planlama çakışmalarını kolayca tespit edin

"Planlama Asistanı"nı kullanarak herkesin uygunluk durumunu analiz ederek en uygun toplantı zamanını bulun

"Toplantı ile yanıtla" özelliğini kullanarak e-posta konuşmasını anında takvim etkinliğine dönüştürün

Outlook'taki e-postaları ve ek dosyalarını doğrudan Teams sohbetine veya kanalına paylaşım yaparak takip planlayın

Microsoft Outlook Takvim sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gelen kutuları otomasyon e-postalarla dolduğunda aramanın gecikebileceğini ve hızlı aramaları yavaşlatabileceğini söylüyor

Ücretli Microsoft 365 ortamında kullanıldığında en etkili sonuçları verir; ücretsiz, bağımsız sürümde sınırlar vardır

Microsoft Outlook Takvim fiyatlandırması

Kişisel kullanım için ücretsiz hesap (Microsoft Outlook ile entegre)

Microsoft 365 ücretli planlarının bir parçası

Microsoft Outlook Takvim puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2100+ yorum)

6. Acuity Scheduling (Karmaşık rezervasyon ihtiyaçları olan işler için en iyisi)

acuity Scheduling aracılığıyla

Artık Squarespace'in bir parçası olan Acuity Scheduling, işlerin randevularını yönetme ve müşterileri ile etkileşim kurma sürecini basitleştirmek için tasarlanmış sağlam bir platform sunar.

Müşterilerinizin gerçek zamanlı uygunluk durumunun görünümünü almalarına ve özelleştirilebilir bir çevrimiçi portal üzerinden doğrudan oturum rezervasyonu yapmalarına olanak tanır. Randevu türüne göre uygunluk durumuna ek olarak, müşterilerin ne kadar önceden rezervasyon yapabileceklerini veya ne kadar geç iptal/yeniden planlama yapabileceklerini kontrol edebilirsiniz.

Platform ayrıca, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için otomatik e-posta ve SMS hatırlatıcıları, müşteri formları ve Stripe, Square veya PayPal üzerinden entegre ödeme işlemlerini destekler.

Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri

Çift rezervasyonu önlemek için birden fazla takvim (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365) arasında uygunluk durumunun senkronizasyonunu gerçekleştirin

Özelleştirilebilir, markalı bir rezervasyon sayfa aracılığıyla sınırsız hizmet ve randevu sunun

Randevulardan önce gerekli müşteri bilgilerini toplamak için özel kayıt formları oluşturun

Her biri farklı uygunluk durumuna ve saat dilimine sahip birden fazla üye ve konum yönetin

Acuity Scheduling sınırları

7 günlük ücretsiz deneme süresi sunmasına rağmen ücretsiz plan sunmamaktadır

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün fonksiyonel olmasına rağmen, Acuity Scheduling'in rakiplerine kıyasla bazen daha az sezgisel veya biraz modası geçmiş hissettirebileceğini bahsetme

Acuity Scheduling fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: Aylık 20 $

Standart: Aylık 34 $

Premium: 61 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Acuity Scheduling puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.700'den fazla yorum)

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ta AI Ajanları ayarlayarak, tetikleyicilere (son teslim tarihi, yeni görevler veya programınızdaki değişiklikler gibi) göre takvim etkinliklerini ve görevleri otomatik olarak oluşturun, güncelleyin veya size hatırlatıcı gönderin. Bu, manuel çabayı azaltır. Temsilciler ayrıca sohbet kanallarında planlama ile ilgili soruları yanıtlayabilir (ör. "Bugün hangi toplantılarım var?"), güncellemeleri yayınlayabilir ve hatta talimatlarınıza göre etkinlikleri yeniden planlayabilir veya takım üyelerini bilgilendirebilir.

7. HubSpot Toplantıları (Süreçlerinizi CRM ş Akışınıza entegre etmek için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot Toplantılar, satış takımlarının bire bir toplantılar, grup oturumları veya round robin etkinlikleri gibi farklı senaryolar için toplantı bağlantıları oluşturmasına olanak tanır.

Bu çevrimiçi toplantı aracının yerleşik kişisel takvim bileşeni, rezervasyon formunu doğrudan web sitenize yerleştirmenize olanak tanır ve müşterilerin sitenizden ayrılmadan toplantı planlamasına olanak sağlar.

Ayrıca, otomatik toplantı sonuçları, toplantı sonuçlarını kaydedip ş akışlarını tetikleyici olarak, manuel veri girdisini azaltarak ve satış ve destek ekiplerinin uyumunu sağlayarak, takip işlemlerinin zahmetsizce gerçekleşmesini sağlar.

HubSpot Toplantılarının en iyi özellikleri

Belirli zaman aralıkları, tampon süreler ve çeşitli randevu süreleri ile planlama sayfalarını özel olarak özelleştirin

Saat dilimi farklarını otomatik olarak ayarlayarak, kişinin yerel saat diliminde uygun toplantı saatlerini gösterir

HubSpot CRM'de toplantıları kaydederek, takip görevlerini tetikleyici olarak kullanarak ve manuel giriş yapmadan anlaşma aşamalarını güncelleyerek satış sürecini otomatikleştirin

HubSpot toplantı sınırlamaları

Bu toplantı planlama uygulaması, rezervasyon sayfa tasarımı için daha az seçenek sunar ve kapsamlı özel seçeneklerden yoksundur

Bu araç, büyük ve karmaşık bir CRM ekosisteminin parçasıdır ve sadece basit bir planlayıcıya ihtiyaç duyan kullanıcılar için çok karmaşık gelebilir

HubSpot Toplantı fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Sales Hub Starter: Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Sales Hub Professional: Kullanıcı başına aylık 100 $

Sales Hub Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 150 dolar

🔖 Not: HubSpot Toplantıları, HubSpot Sales Hub'ın bir parçasıdır ve fiyatlandırması bu ürüne bağlıdır.

HubSpot toplantı puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (12200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

8. Bookafy (Rezervasyonları, ödemeleri ve hatırlatıcıları otomasyon için en iyisi)

bookafy aracılığıyla

Bookafy, ister küçük bir takım ister büyük bir iş yönetin, planlamayı kolay ve verimli hale getirir.

Beceriye dayalı ve turlu yönlendirme ile randevular, uzmanlıklarına göre doğru takım üyesine atanır veya iş yükünü dengelemek için eşit dağıtımla dağıtılır.

Toplantılar için sınırlar da belirleyebilirsiniz, böylece kimse aşırı randevu almaz veya bunalmaz. Ayrıca, iş randevularından önce hazırlık süreleri belirleyerek takımınıza hazırlanmak için yeterli zaman tanıyabilir ve son dakika telaşını önleyebilirsiniz.

Bookafy'nin en iyi özellikleri

Toplantıdan önce en fazla iki otomatik hatırlatıcı planlayın ve müşteri katılımını artırmak için oturumdan sonra geri bildirim isteyin

API'leri ve webhook'ları kullanarak Bookafy'yi sistemlerinize entegre edin ve ş akışlarını otomasyonla yönetin

Google, Outlook, Exchange ve iCloud takvimleriyle iki yönlü senkronizasyon

Herhangi bir web sitesine iframe veya pop-up olarak doğrudan bir rezervasyon bileşenini yerleştirin

Logolar, renkler, e-posta şablonları ve bir alan adı (özel URL) gibi özel markalama öğeleri ekleyerek kişisel bir dokunuş yaratın

Bookafy sınırları

Zaman kazandıran AI takvim uygulamalarının aksine, Bookafy kullanıcı alışkanlıklarına veya iş yüküne göre planlamayı otomatik olarak optimize etmez. Bu, zaman aralığı seçiminde tamamen manuel onaya güvenmeniz gerektiği anlamına gelir

Bookafy fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 9 dolar

Pro+ planı: Kullanıcı başına aylık 13 dolar

Bookafy puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (130'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bookafy hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın yorumu:

Bookafy'yi bir yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. Bookafy uygun fiyatlı, kullanımı kolay ve yazılımını sürekli geliştiriyor.

Bookafy'yi bir yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. Bookafy uygun fiyatlı, kullanımı kolay ve yazılımını sürekli geliştiriyor.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Ücretsiz Proje Yönetimi Yazılımları

9. Setmore (Müşterilerin çevrimiçi randevu alması için en iyisi)

setmore aracılığıyla

Setmore, herkese açık ve gizli rezervasyon seçenekleriyle uygunluk durumunuzu kontrol etmenizi sağlar; herkesin serbestçe rezervasyon yapmasına izin verin veya randevuları manuel olarak onaylayın.

Takımlar için, rol tabanlı erişim ile personel girişleri, herkesin şirket genelindeki ayarları etkilemeden kendi programını yönetmesini sağlar.

Ayrıca, müşterilerinizin Instagram, Facebook veya web sitenizden doğrudan etkinlik planlamasına izin verebilirsiniz, böylece karmaşıklık yaşamadan zamanlarını ayarlayabilirler. Shoutout Sayfalar, müşteri yorumlarını otomatik olarak sergileyerek, yeni müşterilerin rezervasyon sürecinden hemen önce anında sosyal kanıt elde etmelerini sağlar.

Setmore'un en iyi özellikleri

SMS hatırlatıcılarını müşteri isimleri, randevu ayrıntıları ve özel mesajlarla kişiselleştirerek rezervasyonları izleme altında tutun

Tek bir gösterge paneli üzerinden personel programlarını ve dijital özel listeyi (rolodex) yönetin

Google Analytics'i planlama sayfanıza bağlayarak ve ziyaretçi davranışlarını izleme yaparak rezervasyon trafiğini analiz edin

Rezervasyon yaptıktan sonra müşterileri bir Geri Arama URL'si ile yönlendirin ve onları bir teşekkür sayfasına, geri bildirim formuna veya daha fazla etkileşim için herhangi bir özel bağlantıya yönlendirin

Hizmetler için çevrimiçi ödemeleri kabul edin

Setmore sınırları

Bu randevu alma aracı, belirli günler veya saatler için belirli hizmetlerin ayarlanmasına izin vermez

Bazı kullanıcılar, önceden kısmi ödeme alma seçeneğinin olmadığını söylüyor

Setmore fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 12 $/kullanıcı/ay

Setmore puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (260'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Setmore hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Setmore, psikoloji randevularını ayarlamak için kullandığımız mükemmel bir randevu planlama platformudur. Sezgisel, kullanımı kolay, ücretsiz ve mükemmel teknik desteğe sahiptir – hızlı ve etkilidir.

Setmore, psikoloji randevularını ayarlamak için kullandığımız mükemmel bir randevu planlama platformudur. Sezgisel, kullanımı kolay, ücretsiz ve mükemmel teknik desteğe sahiptir – hızlı ve etkilidir.

10. Zoho Bookings (Yerleşik planlama özelliği ile güvenlikli video toplantıları için en iyisi)

zoho Bookings aracılığıyla

Zoho Bookings'in self servis portalı ile müşteriler toplantıları bağımsız olarak rezerve edebilir, yeniden planlayabilir veya iptal edebilir.

Birden fazla hizmet sunan veya farklı konumlarda faaliyet gösteren işler için, planlamayı düzenli tutmak amacıyla her bir üye, hizmet veya konum için ayrı rezervasyon sayfaları ayarlanabilir.

Platform ayrıca, çift rezervasyonu önlemek için oda ve ekipman yönetimini merkezileştiren kaynak rezervasyonu özelliğini de içerir. Arka planda, özel ş Akışı ve otomasyon, hatırlatıcılar, CRM güncellemeleri ve faturalandırma işlemlerini gerçekleştirerek manuel takip ihtiyacını azaltır.

Zoho Bookings'in en iyi özellikleri

Özel saatler veya uygun olmadığınız zamanları engelleme dahil olmak üzere farklı toplantı türleri için belirli uygunluk durumları ayarlayın

Beyaz etiketleme ile rezervasyon sayfalarını özelleştirin ve özel bir alan adı kullanın

Zoho CRM ve Zoho Toplantı dahil olmak üzere Zoho One paketiyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Toplam mevcut koltuk sayısını ayar ile belirleyerek birden fazla müşterinin aynı oturumu rezerve etmesine izin verin

Özel alanlar ile rezervasyon sırasında müşterilerinizden anahtar bilgileri toplayın, böylece randevu öncesinde ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olun

Zoho Bookings sınırları

Zoho'nun arayüzü rakiplerine göre daha karmaşık ve daha az sezgisel olabilir

Zoho Bookings fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Temel plan: Kullanıcı başına aylık 6 dolar

Premium plan: Kullanıcı başına aylık 9 dolar

Zoho Bookings puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

ClickUp ile Zamanınızı ve Görevlerinizi Yönetin

Doğru planlama aracını bulmak, verimliliğinizi artırabilir veya azaltabilir. When2Meet, katılımcıların uygunluk durumunu hızlı bir şekilde belirlemek için harika bir araç olsa da, çevrimiçi toplantıları kolaylaştırmak, görevleri yönetmek ve düzenli kalmak için ideal bir çözüme ihtiyacınız var.

ClickUp, yerleşik takvim, yapay zeka destekli planlama, sorunsuz toplantı yönetimi ve sağlam görev izleme gibi gelişmiş özellikleri tek bir çatı altında sunan en iyi alternatif olarak öne çıkıyor.

Toplantılarınız, notlarınız, görevleriniz, takım konuşmalarınız ve verilerinizin tümü tek bir Converged AI Workspace'te bulunan ClickUp, iş yükünüzü azaltır ve iş gününüzü kolaylaştırır.

Planlamanızı basitleştirmeye ve verimliliğinizi artırmaya hazır mısınız?

ClickUp'a ücretsiz kaydolun.