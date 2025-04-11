Ücretsiz ve Özelleştirilebilir YouTube Küçük Görsel Şablonları

Harika YouTube içerikleri oluşturmak için saatler harcadığınızı, ancak bunların YouTube kalabalığı içinde kaybolup gittiğini hayal edin. 💔

Çekici küçük görseller olmadan, YouTube içerik denizinde kaybolmak oldukça kolaydır. İzleyiciler, içeriğinizin en iyilerini bile, ilgi çekici bulmadıkları veya kanalınızı tanımadıkları için geçip giderler.

YouTube küçük görsel şablonları işte burada yardımcı olur.

Bu şablonlar, sıfırdan başlama zahmetine girmeden profesyonel görünümlü küçük görseller oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca videolar arasında tasarım tutarlılığı sağlayarak marka tanınırlığını olumlu yönde etkiler ve harika içerikler oluşturmaya odaklanmanıza olanak tanır.

Bu listede, hayatınızı kolaylaştıracak en iyi 20 YouTube küçük görsel şablonunu ele aldık.

YouTube Küçük Görsel Şablonları Nedir?

YouTube küçük görsel şablonları, sosyal platformlarda ve web sitelerinde yayınlanacak YouTube videoları için görsel olarak çekici küçük görseller oluşturmak üzere önceden tasarlanmış, düzenlenebilir düzenlerdir. Bu şablonlar, YouTube'un standart biçimine uygun metin alanları, resim yer tutucular ve grafikler içerir.

YouTube küçük görsel şablonları, küçük görseller için temel yapıyı sağlayarak zaman ve çaba tasarrufu sağlayan çerçeveler görevi görür. Bu şablonları, ürününüzün veya kişiselleştirilmiş videolarınızın stiline uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

İyi bir YouTube küçük görsel şablonu nedir?

İyi bir YouTube küçük görsel şablonu aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Özelleştirme seçenekleri : Markanıza uygun olarak yazı tiplerini, renkleri, resimleri ve diğer öğeleri değiştirme esnekliği sunan şablonları seçin ve net bir yapı elde edin

Tutarlı çerçeve : YouTube kanalınızın içeriğinde görsel tutarlılığı korumaya yardımcı olurken belirli özelleştirmelere de olanak tanıyan, tekrarlanabilir bir yapı oluşturan şablonları seçin

Stratejik metin ve resim yerleşimleri : Resimler, başlıklar, altyazılar vb. için uygun yerleşimler sağlayan şablonları tercih edin. Küçük görselin estetiğini korurken alt başlık yazı tipi boyutunun okunaklı olduğundan emin olun

Basitlik ve kullanım kolaylığı: Masaüstü veya mobil cihazlardan kolayca özelleştirilebilen şablonları arayın. Şablonlar, sürükle ve bırak özelliği ile sorunsuz bir şekilde düzenlenebilecek şekilde temiz olmalıdır

📖 Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz İçerik Takvimi Şablonları

Ücretsiz YouTube Küçük Görsel Şablonları

Şimdi, en iyi YouTube küçük görsel şablonlarını ve bunları görünümü artırmak için nasıl kullanabileceğinizi keşfedelim.

1. ClickUp YouTube Küçük Görsel Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp YouTube Küçük Görsel Şablonu ile özel YouTube küçük görsellerini tasarlayın, düzenleyin ve izleyin

Daha fazla görünüm elde etmek mi istiyorsunuz? ClickUp YouTube Küçük Görsel Şablonu, dikkat çekici küçük görsel tasarımlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

YouTube için optimize edilmiş, kullanıma hazır bu şablon, potansiyel izleyicilerden daha fazla tıklama almanıza yardımcı olabilir. Zaman takibi, etiketler, bağımlılık uyarıları ve video küçük görsel izlemeyi iyileştiren diğer özellikler sunar. En iyi yanı nedir? Tüm küçük görsel bilgilerinizi tek bir kolay erişilebilir yerde tutmanızı sağlayan Üretim Panosu Görünümüne sahiptir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Marka yönergelerine uygun özel küçük görseller oluşturun

Küçük görsel taslaklarını düzenleyin ve izleyin

Her küçük görselin ilerlemesi hakkında güncel bilgileri alın

🌟 İdeal kullanım alanları: Özel YouTube küçük görsellerini tasarlama ve izleme.

2. ClickUp YouTube İçerik Planı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp YouTube İçerik Planlayıcı Şablonu'nu kullanarak YouTube videolarını planlayın, düzenleyin ve izleyin

Ürün videoları yayınlayan bir pazarlamacı veya yoga videoları yayınlayan bir sağlık ve fitness içerik oluşturucu olun, ClickUp YouTube İçerik Planlayıcı Şablonu YouTube içerik üretim sürecinizi kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

Bu şablonun en önemli özelliği, içeriği ana temalar veya "sütunlar" etrafında düzenlemenize yardımcı olan İçerik Sütunu Zaman Çizelgesi Görünümü'dür. Zaman çizelgesini veya Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak bir videonun ne zaman oluşturulacağını, düzenleneceğini ve yayınlanacağını haritalayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Beyaz Tahta görünümünü kullanarak fikirler üzerinde işbirliği yapın

İçerik planlamasını merkezileştirin

İçerik fikirlerini, içerik görevlerini ve son teslim tarihlerini düzenleyin

Çeşitli üretim aşamalarında içeriğinizi izleyin

🌟İdeal kullanım alanları: Beyin fırtınasından yayınlamaya kadar tüm içerik üretim sürecini tek bir yerden yönetmek.

📖 Daha Fazla Bilgi: Planlama için Ücretsiz İçerik Pazarlama Stratejisi Şablonları

3. ClickUp YouTube Video Prodüksiyon Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp YouTube Video Prodüksiyon Şablonu ile video prodüksiyonunu verimli bir şekilde yönetin

ClickUp YouTube Video Prodüksiyon Şablonu, tüm video prodüksiyon sürecinizi merkezi bir yerde planlamanıza ve organize etmenize yardımcı olur. Bu şablon, planlamadan post prodüksiyona kadar tüm görevlerin kapsamlı bir görünümünü sunar.

En iyi yanı, Özel Alanlar oluşturabilir ve video kategorilerine öznitelikler ekleyerek video üretimini verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Örneğin, video altyazıları, senaristler, süre, yayın kanalları ve daha fazlası için alanlar ekleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Videolar için plan yapın ve işbirliği yapın

İlerlemeyi izleyin ve son teslim tarihlerini ayarlayın

Senaryoları, çekimleri ve storyboard'ları düzenleyin

🌟İdeal kullanım alanları: Video prodüksiyonunu kolaylaştırma ve yönetme.

4. ClickUp YouTube Planlama ve Üretim Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp YouTube Planlama ve Üretim Şablonu ile YouTube iş akışlarınızı yönetin

YouTube'da medya planlama ve prodüksiyon hiç kaotik geliyor mu? Eğer öyleyse, bu şablon kaosa sipariş getirebilir. Nate Black tarafından hazırlanan ClickUp YouTube Planlama ve Prodüksiyon Şablonu, genel YouTube içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

Bu şablonun öne çıkan özelliği, "Ortaklar ve Sponsorlar" bölümünde, "potansiyel anlaşma", "gelen istek", "devam ediyor" ve "iletişim halinde" gibi Özel Durumlar kullanarak video sponsorlarınızı izleyebilmenizdir

Ayrıca, YouTube ile ne yapmak istediğiniz, marka standartlarınız ve rakipleriniz, şirket içindeki pozisyonunuz gibi soruları yanıtlayarak YouTube planlamanıza başlayabileceğiniz bir "Yön" sayfası da elde edersiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

YouTube içerik oluşturma sürecini iyileştirin

Yüksek kaliteli videolar üretin ve yayınlayın

Fikirler üretin, video varlıklarını düzenleyin ve performansı izleyin

🌟İdeal kullanım alanları: YouTube video üretim ş akışını düzenlemek ve yönetmek.

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5. ClickUp YouTube Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp YouTube Şablonu'nu kullanarak YouTube kanalınızı büyütün

YouTube kanalınızı büyütmek zor geliyorsa, ClickUp YouTube Şablonu'nu deneyin. Bu şablon, video fikirlerinden pazarlama kampanyası yönetimine kadar her şeyi planlamanıza yardımcı olur.

Şablonun "2. 0 Video" ve "Yükleme Programı" gibi benzersiz görünümleri, YouTube içeriğinizi izlemeyi kolaylaştırır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. 2. 0 Video ile her videoyu oynatma listelerine kategorilere ayırabilir ve kolay erişim için URL'ler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak bir yükleme programı oluşturabilir ve videoların sosyal kanallarda izleyicilerle paylaşılmasını otomatikleştirebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Video içeriğini tek bir yerden tasarlayın, düzenleyin ve yönetin

Projeler, videolar ve pazarlama kampanyaları üzerinde takım üyeleriyle işbirliği yapın

Ön prodüksiyondan post prodüksiyona kadar her videonun ilerlemesini izleyin

🌟İdeal kullanım alanları: Video yönetimini kolaylaştırmak ve YouTube kanallarını büyütmek isteyen içerik oluşturucular.

📖 Daha Fazla Bilgi: Pazarlamacılar için En İyi Sosyal Medya AI Araçları

Şunu hayal edin: Viral bir kampanya olan "Project Nova"yı başlatmak üzeresiniz, ancak bunu ClickUp for Marketing aracılığıyla yapacaksınız. Dağınık elektronik tabloları unutun; ClickUp'ın Özel Alanlar özelliği, kampanya bütçesinden influencer etkileşimine kadar her ayrıntıyı doğrudan her görevde izlemenizi sağlar. Görsel netlik mi ihtiyacınız var? Kanban panoları, sürükle ve bırak işlevselliği ile içerik üretimini sorunsuz bir akışa dönüştürür. ClickUp Belgelerinde gerçek zamanlı düzenleme ve doğrudan görüntülere eklenen yorumlar sayesinde işbirliği çocuk oyuncağı haline gelir ve herkes aynı sayfada olur. ClickUp Otomasyonları ile sıkıcı işleri otomatikleştirin; içerik onaylandığında e-posta bildirimleri tetikleyin veya son teslim tarihlerine göre görevler atayın. Ve her şeyi kontrol altında tutmak için? ClickUp Gösterge Panelleri özelleştirilebilir kartlarla gerçek zamanlı analizleri gösterir, hangi kanalların etkili olduğunu ve nerede ayarlamalar yapmanız gerektiğini gösterir. En önemli özelliği nedir? ClickUp'ın güçlü AI asistanı ClickUp Brain, yaratıcı kampanya fikirleri ve içerik taslakları oluşturmanıza yardımcı olabilir. ClickUp'ın organize pazarlama iş akışları ile içerikleriniz bir iş akışından diğerine sorunsuz bir şekilde akar.

ClickUp Brain kullanarak pazarlama fikirleri ve içerik taslakları oluşturun

6. ClickUp UX Yol Haritası Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp UX Yol Haritası Şablonu ile daha yüksek kullanıcı memnuniyeti elde edin

Harika bir kullanıcı deneyimi yaratmaya yardımcı olacak mükemmel özelleştirilebilir YouTube küçük görsel şablonu arayan bir tasarımcı veya YouTuber iseniz, aramanız burada sona eriyor.

ClickUp UX Yol Haritası Şablonu, YouTube küçük görsel tasarım projenizi tamamen görselleştirmenizi sağlar. Bu şablonla, küçük görsel tasarımlarınızın gelişimini haritalayabilir, farklı sürümleri izleyebilir, geri bildirim toplayabilir ve sürekli iyileştirme sağlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Küçük görsel tasarımlarınızın ilerlemesini izleyin

İş hedeflerine ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre fikirleri önceliklendirin

Kullanıcı testi, araştırma ve küçük görsel tasarım yinelemesi gibi UX görevleri için bir yol haritası oluşturun

Projelerinizin ilerlemesi ve dönüm noktalarını görünür kılın

Bu şablon, takımınızı daha büyük resme odaklamanıza yardımcı olur ve görevleri, teslim edilecekleri, başarıları, potansiyel engelleri vb. tek bir yerde izlemek için sağlam bir sistem kurar.

🌟İdeal kullanım alanları: YouTube küçük görsellerini görselleştirme, planlama ve tasarlama sistemi oluşturmak.

7. ClickUp Grafik Tasarım Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Grafik Tasarım Şablonu ile tasarım projelerini düzenleyin ve izleyin

Tasarım iş akışları kaotik olabilir: e-postalarda kaybolan talepler, düzeltilmiş .jpg dosyalarının bulunduğu dağınık klasörlerde sonsuz düzeltmeler, belirsiz zaman çizelgeleri, kaçırılan son teslim tarihleri, verimsiz bir tasarım süreciyle sonuçlanır.

ClickUp Grafik Tasarım Şablonu'na girin — dosyalarınızı düzenleyin, zaman çizelgelerinizi güncelleyin, görevlerinizi önceliklendirin ve sistematik bir tasarım iş akışı oluşturun. Bu şablon, YouTube video üretimi için iş akışlarınızı, görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olur ve videolarınız için küçük görseller ve diğer grafikleri tasarlamaya daha fazla odaklanmanızı sağlar.

Şablonun Gömülü Görünüm özelliği, web tabanlı tasarım uygulamalarından, düzenleyici araçlarından ve bulut depolama alanından işleri içe aktarabilir. Ayrıca, kalite derecelendirmeleri, maket bağlantıları, taslak aşamaları ve daha fazlasını içeren ayrıntıları projelere eklemenizi sağlayan Özel Alanları da destekler.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tasarım görevlerini görselleştirin ve önceliklendirin

Tüm tasarım dosyalarına kolayca erişin

Görevler ve projeler için zaman tahminleri ayarlayın

🌟İdeal: Tasarım süreçlerini ve ş Akışlarını düzenlemek isteyen grafik tasarımcılar.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %74'ü, ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için e-postalar, sohbetler, notlar, proje yönetimi araçları ve belgeler arasında geçiş yaparken iki veya daha fazla araç kullanıyor. Bu sürekli bağlam değiştirme, zaman kaybına ve verimlilikte düşüşe neden oluyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, e-posta, sohbet, belgeler, görevler ve notlar gibi tüm işlerinizi tek bir aranabilir çalışma alanında birleştirir, böylece her şey tam olarak ihtiyacınız olan yerde olur.

8. ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın hepsi bir arada İçerik Yönetimi Şablonu'nu kullanarak farklı içerik türlerini yönetin

İçerik yönetimi, özellikle içerik üretimini ölçeklendirirken zor olabilir. Sosyal kanalları yönetmek, birden fazla paydaşla iletişim kurmak, zaman çizelgelerini izlemek ve çok daha fazlasını yapmak gerekir. İşte burada ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu devreye girer. YouTube içeriğinizi planlamanıza, düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olur.

İşleri istediğiniz şekilde görselleştirmek için 8'den fazla görünüm içeren şablonları kullanabilirsiniz. Örneğin, ClickUp Pano Görünümü, tüm görevleri, ilerlemelerini ve son teslim tarihlerini bir bakışta izlemenize yardımcı olur. Ayrıca Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak zaman çizelgeleri oluşturabilir, olası sorunları belirleyebilir ve teslimatların zamanında yapılmasını sağlayabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Farklı türlerde içerik oluşturucular, bu şablonu kullanarak e-postalar, blog gönderileri, web siteleri, videolar ve podcast'ler gibi çeşitli içerik türlerini verimli bir şekilde yönetebilir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

İçerik üretiminde görünürlük elde edin ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

İçerik biçimlendirmesini ve stilini standartlaştırın

İçerik revizyonunu ve yayınlamayı hızlandırın

Belirlenen hedeflere göre performansı ölçün

🌟İdeal kullanım alanları: Tek bir platformda çeşitli içerik türlerini yönetmek.

9. ClickUp Yaratıcı Proje Planı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Yaratıcı Proje Planı Şablonu ile yaratıcı projeleri hiç olmadığı kadar kolay yönetin

ClickUp Yaratıcı Proje Planı Şablonu, yaratıcı projelerinizi etkili bir şekilde organize etmenize, koordine etmenize ve yönetmenize yardımcı olabilir.

Şablon, proje için bir yol haritası sağlar ve bütçeleri aşmadan her şeyin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca, karmaşık görevleri parçalara ayırmanıza, önceliklendirmenize ve zamanında tamamlamanıza olanak tanır.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Paydaşları proje hedefleri ve zaman çizelgeleri hakkında güncel tutun

Projelere hızlı ayarlamalar yapın

Takımların odaklanmasına yardımcı olacak görevleri yönetin

Yapılacak işleri görünür hale getirin, hiçbir şeyi kaçırmayın

🌟İdeal kullanım alanları: Projeleri planlamak, organize etmek ve izlemek isteyen yaratıcı takımlar.

10. ClickUp Stil Kılavuzu Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Stil Kılavuzu Şablonu ile tutarlılığı sağlayın ve marka tanınırlığını artırın

Marka stiliniz olmadan, anonimlik denizinde işinizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ayırt edilemez hale gelir ve marka bilinirliği ve tanınırlığını doğrudan etkileyen tutarlılık sorunlarıyla boğuşursunuz.

ClickUp Stil Kılavuzu Şablonu ile artık markanızın tutarlılığını korumak için endişelenmenize gerek yok. Bu şablon, ClickUp Belgeleri ile marka stil kılavuzunuzu belgelendirmenize yardımcı olur ve takımların ihtiyaç duydukları anda tasarım öğelerine başvurabilmelerini sağlar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Marka öğelerini tek bir yerde düzenleyin

Takımlarınızın çeşitli platformlarda aynı marka stilini kullandığından emin olun

Uyulacak standartları belirleyin ve sık sık revizyon yapmaktan kaçının

🌟 İdeal kullanım alanları: Marka stil kılavuzları oluşturmak ve pazarlama varlıklarında tutarlılık sağlamak.

📖 Daha Fazla Bilgi: Size İlham Verecek Marka Kiti Örnekleri

11. Canva'dan Seyahat Vlog YouTube Küçük Görsel Şablonu

Macera dolu bir seyahat vlogu küçük görseli tasarlamak mı istiyorsunuz? Canva'nın Seyahat Vlogu YouTube Küçük Görsel Şablonu, sıfırdan tasarım yapmanıza gerek kalmadan özel ve çekici küçük görseller oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Favori seyahat fotoğraflarınızı sürükleyip bırakabilir ve vlog başlığı ve gerekli anahtar kelimelerle özel metinler ekleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Küçük görsele farklı öğeler veya çizimler ekleyerek izleyiciler için daha çekici hale getirin

Marka logolarını ve renk paletini ekleyin

Küçük görsellerin renklerini (ön tanımlı olarak beyaz, mavi ve sarıdır) markanızın stiline uyacak şekilde değiştirin

🌟 İdeal kullanım: YouTube küçük görsellerini hızlı bir şekilde tasarlamak isteyen seyahat vloggerları.

12. Canva'nın Grafik Tasarım Kursu YouTube Küçük Görsel Şablonu

via Canva

Yeni başlattığınız grafik tasarım kursu için video pazarlamasına başladıysanız, Canva'nın Grafik Tasarım Kursu YouTube Küçük Görsel Şablonu, çok fazla çaba harcamadan dikkat çekici küçük görseller oluşturmanıza yardımcı olabilir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kurslarınızı YouTube videoları aracılığıyla tanıtmak için bu sarı-siyah temalı modern kurs küçük görselini kullanın

Kursunuzun önemli noktalarını iletmek için kursunuzun özetlerini yayınlayın

Şablonu kurs başlığınız, resimleriniz, marka renkleriniz ve logonuzla ve yazı tipleri, düzenler ve grafikler gibi diğer görsel öğelerle özelleştirerek öne çıkmasını sağlayın

🌟İdeal kullanım alanları: YouTube'da kurslar başlatmak veya tanıtmak.

13. Canva'dan Son Dakika Haberleri YouTube Küçük Görsel Şablonu

via Canva

Canva'nın Son Dakika Haberleri YouTube Küçük Görsel Şablonu, kelimenin tam anlamıyla dikkat çekmek için tasarlanmıştır. Cesur kırmızı renk şeması, izleyicilerin YouTube'un içerik galerisini tararken videonuzda durmalarını sağlayabilir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Şablonu kolayca özelleştirerek izleyicilere birleşme, ürün güncellemeleri, yeni ürün lansmanları veya önemli etkinlikler gibi önemli haberleri duyurun

Genel tasarımı özelleştirin ve başlığı değiştirerek şablonu daha fazla kategoriye uyarlayın

Kanalınızın marka stiline uyarlayın

🌟İdeal kullanım alanları: Büyük şirket duyuruları yapmak ve önemli güncellemeleri paylaşmak.

14. Canva'dan Rahatlatıcı Müzik YouTube Küçük Görsel Şablonu

via Canva

Canva'nın Rahatlatıcı Müzik YouTube Küçük Görsel Şablonu, izleyicilerin uzun bir iş gününün ardından dinlenmelerine yardımcı olmak isteyen müzik kanalları içindir. Sakinleştirici mavi renk paleti ve manzara görselleri, temiz yazı tipleriyle bir araya gelerek küçük görseli öne çıkarır.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görsel olarak rahatlatıcı bir unsur ileterek videonuzu izleyiciler için tıklanmaya değer hale getirin

Bu şablonun zen arka planıyla müziğinizi duyurun

Görsel öğelerle genel metni ve tasarımı özelleştirin

🌟İdeal kullanım alanları: Temiz ve rahatlatıcı YouTube küçük görselleri arayan müzik kanalları.

🧠 Biliyor muydunuz? YouTube'un rahatlatıcı müzik videoları, YouTube tarihinin en eski türlerinden biridir. Platform 2005 yılında başlatıldı ve 2007 yılına kadar YouTube'da rahatlatıcı ve ortam temalı birçok müzik videosu yayınlandı.

15. Canva'nın Basit İş YouTube Küçük Görsel Şablonu

via Canva

Canva'nın Basit İşletme YouTube Küçük Görsel Şablonu ile YouTube'da kaybolmaktan kurtulabilirsiniz. Bu basit siyah-yeşil temalı şablon, kurumsal videolarınız için profesyonel küçük görseller oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Şablonun profesyonel estetiği ve minimalist tasarımı, karmaşayı ortadan kaldırır ve izleyicilerin bilmesi gerekenleri aktarır. İzleyicileri yormadan eğitimler, ürün tanıtımları ve iş içgörülerinin paylaşımı için mükemmeldir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Açıklayıcı veya eğitici videolar için küçük görseller oluşturun

Kanalınızın estetiğine uyacak şekilde arka plan rengini özelleştirin

Marka simgeleri ve diğer görsel öğeler ekleyin

🌟İdeal kullanım alanları: Eğitim videoları, iş içgörüleri, ipuçları ve daha fazlasını içeren kurumsal videolar.

📖 Daha fazla bilgi: Açıklayıcı Video nedir?

16. Canva'dan Podcast YouTube Küçük Görsel Şablonu

via Canva

Podcast'inizin YouTube'daki görünürlüğünü artırmak mı istiyorsunuz? Canva'nın Podcast YouTube Küçük Görsel Şablonu, dikkat çekici renk paleti, görsellerin stratejik kullanımı, düzeni ve dinamik yazı tipleriyle size yardımcı olabilir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Podcast'inizin havasını, bölüm sayısı, misafir, sunucu ve podcast başlığı gibi önemli ayrıntılarla birlikte anında iletin

Kanalınızın logosunu ekleyerek marka bilinirliğini artırın

Metinleri ve görselleri kolaylıkla özelleştirin

🌟İdeal kullanım alanları: YouTube'da podcast bölümlerini tanıtmak.

17. Freepik'in Spor Salonu YouTube Küçük Görsel Şablonu

via Freepik

Freepik'in Gym Class YouTube Küçük Görsel Şablonu, izleyicileri fitness yolunda ilk adımı atmaya motive edebilecek güçlü bir görsele sahiptir. Güçlü yazı tipleri ve temiz bir düzenle hareket halindeki bir insanı öne çıkarır, böylece anahtar bilgileri saniyeler içinde iletebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Photoshop'u kullanarak şablonu özelleştirin ve resimleri değiştirin

Spor salonu oturumunuzun temasına uyacak şekilde başlıkları ve altyazıları düzenleyin

Tam tasarımı fitness kanalınızla uyumlu hale getirin

🌟İdeal kullanım alanları: Egzersiz oturumlarını tanıtmak isteyen fitness kanalları.

18. Freepik'in Yemek Kanalı YouTube Küçük Görsel Şablonu

via Freepik

Yemek kanalınız için minimalist bir YouTube küçük görsel mi arıyorsunuz? Freepik'in Yemek Kanalı YouTube Küçük Görsel Şablonu, yemek kanalınızı öne çıkaracak temiz ve canlı bir estetik sunar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Daha fazla görünüm elde etmek için ağız sulandıran yemeklerin dağınık resimlerini değiştirin

Başlığı tarifinizin veya kanalınızın adıyla özelleştirerek videonun anahtar noktalarını vurgulayın

Şablonu .ai, .eps, .jpg biçimlerinde ve hatta zip dosyası olarak indirin

🌟İdeal kullanım alanları: Minimalist YouTube yemek kanalı küçük görselleri oluşturmak.

19. Adobe'den Yemek Tarifleri YouTube Küçük Görsel Şablonu

via Adobe

İzleyicilerinizin kaydırmayı bırakıp YouTube kanalınızda tariflerin tamamını izlemesini mi istiyorsunuz? Adobe'nin Yemek Tarifleri YouTube Küçük Görsel Şablonu, izleyicileri tıklamaya teşvik edebilir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yemeğinizi sergileyin ve anahtar malzemeleri öne çıkarın

Başlıklar, yemek pişirme ipuçları veya kanalınızın adını eklemek için metni özelleştirin

Adobe'nin yerleşik araçlarını kullanarak grafikler ve kaplamalar ekleyin ve renk düzenini değiştirerek küçük görseli öne çıkarın

🌟İdeal kullanım alanları: Şefler, yemek vloggerları veya yemek tariflerini sergileyen yemek kanalları.

20. VistaCreate'in Podcast YouTube Küçük Görsel Şablonu

via VistaCreate

Podcast'iniz için harika bir ilk izlenim yaratmak istiyorsanız, VistaCreate'in Podcast YouTube Küçük Görsel Şablonu podcast başlığını, misafir isimlerini veya bölüm sayılarını özelleştirmenize yardımcı olabilir. Bu şablonu png, jpg, pdf ve gif biçimlerinde indirebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Stok görsellerini marka logoları, portre fotoğrafları veya bölüme özel görsellerle değiştirin

Yazı tiplerini ve renkleri kanalınıza uyacak şekilde ayarlayın

Simgeler, şekiller ve diğer görsel öğeleri ekleyin

🌟İdeal kullanım alanları: Podcast küçük görselleri oluşturmak.

En İyi YouTube Küçük Görsel Şablonlarıyla Kanalınızı Büyütün

YouTube'un algoritmasının birkaç faktöre bağlı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak, çekici küçük görseller, izleyici ve tıklama oranlarınızı artırmak için en çok küçümsenen araçlardan biri olmaya devam ediyor.

Listelediğimiz şablonlar geniş bir içerik aralığını kapsar. Markalardan tasarımcılara, çeşitli içerik türlerini paylaşan YouTube oluşturuculara kadar herkes için bir şeyler var. Yapmanız gereken tek şey, ihtiyacınız olanları seçmek ve marka tutarlılığını sağlamak için çaba sarf etmeye başlamak.

Canva ve Freepik'in şablonları küçük görseller tasarlamanıza yardımcı olurken, ClickUp'ın şablonları tüm içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırır. Bu şablonları kullanarak küçük görseller oluşturabilir, bunları düzenleyebilir, zaman çizelgelerini izleyebilir, içerik yayınlamayı planlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

ClickUp'ın şablonlarını keşfetmek ister misiniz? Bugün ücretsiz kaydolun! 🏃‍➡️