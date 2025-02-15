En iyi 13 Google Slaytlar alternatifi

Aynı şablona yüzüncü kez bakmak, en heyecan verici sunumu bile sıkıcı hale getirebilir. Eğer kendinizi "Daha iyi bir yol olmalı" diye düşünürken bulduysanız, yalnız değilsiniz.

Ders tasarlayan eğitimciler, sunum hazırlayan profesyoneller ve fikirler üzerinde işbirliği yapan takımlar genellikle temel özelliklerin ötesine geçen araçlara ihtiyaç duyar.

Google Slides popüler bir seçim olsa da, her zaman benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun esnekliği veya özellikleri sunmayabilir.

Sunumlarınızı dönüştürebilecek 13 Google Slides alternatifini keşfedin. 🧑‍💻

⏰ 60 saniyelik özet İşte deneyebileceğiniz en iyi 10 Google Slides alternatifi: ClickUp (İşbirliğine dayalı sunumlar ve iş akışları oluşturmak için en iyisi)

Canva (Görsel olarak çarpıcı sunumlar için en iyisi)

Beautiful. ai (AI destekli tasarım için en iyisi)

Prezi (Doğrusal olmayan hikaye anlatımı için en iyisi)

Powtoon (Animasyonlu sunumlar için en iyisi)

Microsoft PowerPoint (Çok yönlülük açısından en iyisi)

Pitch (Modern işbirliği için en iyisi)

Mentimeter (Etkileşimli sunumlar için en iyisi)

Keynote (Apple ekosistemi kullanıcıları için en iyisi)

LibreOffice Impress (Açık kaynak meraklıları için en iyisi)

Visme (Etkileşimli ve veri odaklı sunumlar için en iyisi)

Gamma (AI destekli, esnek hikaye anlatımı için en iyisi)

Zoho Show (Sorunsuz takım işbirliği için en iyisi)

Google Slides Sınırlamaları

Google Slides, yaygın olarak kullanılmasına rağmen, kullanılabilirliğini engelleyebilecek bazı sınırlamalara sahiptir:

Biçimlendirme tutarsızlıkları: Slaytlar arasında biçimlendirmeyi ayarlamak, değişiklikler sunum süreci boyunca her zaman tutarlı bir şekilde uygulanmadığı için sinir bozucu olabilir

Gelişmiş özelliklerin eksikliği: Daha karmaşık sunumlar için Google Slides, ayrıntılı grafik araçları, gelişmiş veri görselleştirme veya etkileşimli öğeler gibi özelliklerden yoksundur

🔍 Biliyor muydunuz? Google Slides, 2007 yılında ilk olarak "Google Presentations" olarak adlandırıldı. 2012 yılında, Google'ın verimlilik paketinin markasıyla uyumlu hale gelmesi için "Slides" olarak değiştirildi.

Google Slaytlar Alternatiflerine Genel Bakış

Seçim yapmanıza yardımcı olmak için, en iyi Google Slides alternatiflerinden bazılarına hızlı bir genel bakış sunuyoruz. 👇

Araç Öne çıkan özellik En iyisi ClickUp Özelleştirilebilir şablonlar, Beyaz Tahtalar ve yapay zeka destekli araçlar hepsi tek bir yerde İşbirliğine dayalı sunumlar ve ş Akışları Canva Kapsamlı şablon ve medya varlıkları kitaplığı Görsel olarak çarpıcı sunumlar Beautiful. ai AI destekli akıllı şablonlar ve düzen ayarlamaları Hızlı, profesyonel sunumlar Prezi Doğrusal olmayan, yakınlaştırılabilir tuval Dinamik hikaye anlatımı sunumları Powtoon Etkileyici video sunumlar için animasyon odaklı araçlar Eğitim, öğretim ve pazarlama projeleri Microsoft PowerPoint Çevrimdışı ve çevrimiçi uyumluluk ile çok yönlü özellikler Geleneksel multimedya sunumları Sunum Gerçek zamanlı işbirliği ve veri entegrasyonları Modern, takım tabanlı sunumlar Mentimeter Etkileşimli anketler ve gerçek zamanlı izleyici katılımı Eğitimciler ve öğretim görevlileri Keynote Gelişmiş animasyonlar ve sorunsuz Apple ekosistem entegrasyonları Apple cihaz kullanıcıları ve yüksek tasarım ihtiyaçları LibreOffice Impress Kapsamlı uyumluluğa sahip açık kaynaklı çözüm Uygun maliyetli sunumlar Visme Etkileşimli veri odaklı görsel içerik Pazarlama, eğitim ve iş görselleri Gamma Uyarlanabilir kart tabanlı hikaye anlatımı biçimi Taze ve esnek sunum tasarımları Zoho Show Sorunsuz Zoho uygulama entegrasyonu ile sağlam işbirliği Zoho'nun verimlilik paketini kullanan takımlar

🔍 Biliyor muydunuz? İlk "sunumlar" eski uygarlıklara kadar uzanır. Modern slayt gösterileri gibi, Mısırlılar da duvarlara hiyeroglifler çizerek hikayeler anlatır ve mesajlar iletirdi.

Kullanabileceğiniz en iyi 13 Google Slides alternatifi

Google Slides sağlam bir seçenektir, ancak bazen sunumlarınızı öne çıkarmak için daha fazlasına ihtiyacınız olabilir.

Daha iyi tasarım seçeneklerinden daha sorunsuz işbirliğine kadar, bazı araçlar tam da ihtiyacınız olan şeyi sunabilir. Sunumlarınıza hayat vermek için 13 alternatif. 🛟

1. ClickUp (İşbirliğine dayalı sunumlar ve iş akışları oluşturmak için en iyisi)

ClickUp, takımların düzenli kalmasına ve daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Görev yönetiminden bilgi yönetimine, gerçek zamanlı iletişime ve daha fazlasına kadar her şeyi tek bir yerde bir araya getirir ve tümü AI ile desteklenir.

Sunum oluşturma konusunda ClickUp, işbirliğini kolaylaştıran ve tasarımı basitleştiren çeşitli araçlar sunarak öne çıkıyor. Bunları birlikte inceleyelim. 👀

İlk olarak, ClickUp'ın sunum şablonları, şık ve profesyonel sunumlar oluşturmak için basit ama etkili bir yol sunar. Tamamen özelleştirilebilirler, böylece ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Örneğin, bir eğitimci, öğrencilerin ilgisini çekmek için görseller, metinler ve notlar ekleyerek kolayca bir ders planı sunumu oluşturabilir. Benzer şekilde, bir proje yöneticisi, bu şablonlardan birini kullanarak görev güncellemelerini, zaman çizelgelerini ve anahtar çıktıları alabilir ve tüm bunları uyumlu bir şekilde tutabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sunum Şablonu, sunumlarınızı planlamanıza, düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Sunum Şablonu, çeşitli sunum stillerine ve ihtiyaçlarına uygun önceden tasarlanmış slaytlar sunar.

Resmi bir iş toplantısı, yaratıcı bir sunum veya eğitim semineri için olsun, sunumunuzu izleyicilerinize göre kolayca özelleştirebilirsiniz. Şık ve ilgi çekici tasarım, izleyicilerin ilgisini canlı tutar, bu da etkili iletişim için çok önemlidir.

Şablon, verilerinizi yansıtmak için hızlıca düzenleyebileceğiniz grafikler ve çizelgeler gibi görsel öğeler de içerir.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar, işbirliğini bir üst seviyeye taşır. Bu etkileşimli alanlar, sizin ve takımınızın gerçek zamanlı olarak birlikte yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanızı sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla işbirliği yaparken kavramları görsel sunumlara dönüştürün

Görseller ekleyebilir, akış şemaları çizebilir, beyin fırtınası yapabilir, yani konsept lerinizi görsel olarak hayata geçirmek için ihtiyacınız olan her şeyi yapabilirsiniz. Örneğin, bir pazarlama takımı bir kampanya taslağı hazırlayabilir, fikirler için yapışkan notlar ekleyebilir ve görselleri tek bir yerde paylaşabilir. Tüm süreç daha hızlı ve sorunsuz ilerler.

Düşüncelerinizi çekici görsellere dönüştürmekte zorlanıyorsanız, AI görüntü oluşturucuyu kullanarak kendi görsellerinizi bile oluşturabilirsiniz.

Her şey haritalandırıldıktan sonra, Beyaz Tahtanızı zahmetsizce bir sunuma dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Brain

'ın yanı sıra, içeriğinizi oluşturmanıza ve geliştirmenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir araç olan ClickUp Brain de bulunmaktadır. Bu özellik, metin önerilerinde bulunur, yazıları geliştirir ve hatta daha önce oluşturduklarınıza dayalı olarak yeni fikirler üretir.

Daha hızlı ve akıllı içerik oluşturma için ClickUp Brain ile sunum içeriği oluşturun ve iyileştirin

Öyleyse, ders planı üzerinde çalışan bir eğitimciyseniz, sunumlar için bu AI aracı, konuyla uyumlu, net ve ilgi çekici içerikler hazırlamanıza yardımcı olabilir. Ya da bir teklif hazırlayan bir profesyonel, Brain'i kullanarak mesajlarınızı iyileştirebilir ve tonun hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlayabilir.

ClickUp Belgeleri

Oluşturulan sunum içeriğini ClickUp Belgeleri'nde görünüm

un ClickUp Docs'unu da unutmayın. Belgeler'de içeriği kolayca yazıp düzenleyebilir, ardından metni Beyaz Tahtalara gömerek sorunsuz bir işbirliği sağlayabilirsiniz.

Örneğin, sunumunuzun anahtar noktalarının ilk taslağını Dokümanlar'da yazabilir ve takımınızın Beyaz Tahtalar'da çalışarak nihai ürünü oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sunumlarınızı kolaylaştırın: Özelleştirilebilir şablonları kullanarak profesyonel ve hedef kitleye özel slaytlar oluşturun

İçerik oluşturmayı basitleştirin: ClickUp Brain ile ClickUp Brain ile AI içerik oluşturma özelliği sayesinde verimliliği artırın, sunum materyallerini taslak haline getirin ve son halini verin

Araçları zahmetsizce birleştirin: Yapılandırılmış içeriği görsel öğelerle birleştirmek için Belgeleri Beyaz Tahtalara yerleştirin

Verileri etkili bir şekilde sunun: Grafikler ve çizelgeler gibi görseller ekleyin ve düzenleyin, karmaşık bilgileri daha kolay anlaşılır hale getirin

İşlerinizi kolayca paylaşın: Sunumları dağıtın veya kolay erişim ve paylaşım için dışa aktarın

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş animasyonlar veya geçişler içermez

Canlı sunumlar sırasında konuşmacı notları veya slayt önizlemeleri gibi özellikler platformda mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ı seviyorum! Proje iş akışlarımı ve diğer işlerimi yönetmek için birçok araç kullandım, ancak hiçbiri ClickUp kadar ihtiyaçlarımı karşılamadı. İhtiyacınız olan her şeye sahiptir (iş için her şeyi içeren bir uygulama) ve tüm kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarınızı karşılar. En sevdiğim özellikler şablonlar (sevmemek için bir neden yok!) ve Belgeler.

ClickUp'ı seviyorum! Proje iş akışlarımı ve diğer işlerimi yönetmek için birçok araç kullandım, ancak hiçbiri ClickUp kadar ihtiyaçlarımı karşılamadı. İhtiyacınız olan her şeye sahiptir (iş için her şeyi içeren bir uygulama) ve tüm kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarınızı karşılar. En sevdiğim özellikler şablonlar (sevmemek için bir neden yok!) ve Belgeler.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Sihirli fener olarak adlandırılan ilk slayt projektörü 17. yüzyılda icat edildi. Görüntüleri yansıtmak için ışık, cam slaytlar ve lensler kullanıyordu ve bugünün dijital slaytlarının öncüsüydü.

2. Canva (Görsel olarak çarpıcı sunumlar için en iyisi)

via Canva

Canva, tasarım odaklı düşünceyi ön planda tutarak, görsel olarak çekici sunumlar için vazgeçilmez bir platform haline gelmiştir. Geniş şablon kitaplığı ve kullanıcı dostu araçlarıyla Canva, tasarımcı olmayanların bile profesyonel düzeyde içerik oluşturmasına olanak tanır.

Sunumların ötesinde, Canva sosyal medya gönderileri, pazarlama materyalleri ve daha fazlası için ideal olan kapsamlı bir tasarım ekosistemidir.

Canva'nın en iyi özellikleri

İş sunumları, sosyal medya gönderileri ve diğer tasarımlar oluşturmak için 500.000'den fazla şablondan oluşan kapsamlı bir kitaplığa erişin

Tasarımlarınızın görsel çekiciliğini artırmak için ücretsiz ve premium stok fotoğrafları, videoları ve grafikleri keşfedin

Marka kiti özelliğini kullanarak tutarlı bir marka kimliği oluşturun ve sunumlarınızın şirket yönergelerine ve görsel temalarına uygun olmasını sağlayın

Canva'nın tam işlevsel mobil uygulamasıyla hareket halindeyken tasarımlar oluşturun ve düzenleyin, uzaktan çalışmak zorunda olan kullanıcılara esneklik sağlayın

Dinleyicileriniz için şık ve ilgi çekici içerikler sunmak için konuşmacı görünümüyle sunumları kaydedin

Canva sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş animasyon seçenekleri, son derece etkileşimli sunumlara ihtiyaç duyan kullanıcılar için uygun olmayabilir

Dosya organizasyonu, çok sayıda projeye sahip sık kullanıcılar için karmaşık hale gelebilir

Temel grafik ve veri görselleştirme seçenekleri, veri yoğun sunumların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Canva fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Canva Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Canva Teams: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?

Hissetmeden hızlı bir şekilde profesyonel görünümlü grafikler oluşturabilmemi seviyorum. Geniş şablon, fotoğraf ve özelleştirme seçenekleri, sosyal medya, sunumlar veya kişisel projeler için kolay uygulama ihtiyacım olan her şey için benzersiz tasarımlar oluşturmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca telefonumda veya dizüstü bilgisayarımda kullanabilmem de harika, böylece hareket halindeyken de tasarım yapabiliyorum.

Hissetmeden hızlı bir şekilde profesyonel görünümlü grafikler oluşturabilmemi seviyorum. Geniş şablon, fotoğraf ve özelleştirme seçenekleri, sosyal medya, sunumlar veya kişisel projeler için kolay uygulama ihtiyacım olan her şey için benzersiz tasarımlar oluşturmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca telefonumda veya dizüstü bilgisayarımda kullanabilmem de harika, böylece hareket halindeyken de tasarım yapabiliyorum.

3. Beautiful. ai (AI destekli tasarım için en iyisi)

Beautiful. ai, sunum tasarımını basitleştirmek, düzenleri otomatikleştirmek, biçimlendirme ve tasarım kararlarını otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanır.

Akıllı slayt fonksiyonuyla, platform gelişmiş tasarım becerileri gerektirmeden profesyonel bir sonuç sağlar. AI odaklı yaklaşımı, sunum oluşturma sürecinde hız ve verimliliği önceliklendiren kullanıcılar için idealdir.

Beautiful. ai'nin en iyi özellikleri

İçeriğinize uyacak şekilde düzenleri otomatik olarak ayarlayan yapay zeka destekli akıllı şablonlarla zahmetsizce sunumlar tasarlayın

Yerleşik analiz ve izleyici izleme araçlarıyla izleyicilerin katılımını takip edin ve hedef kitlenizin davranışları hakkında değerli bilgiler edinin

Otomatik olarak biçimlendirilmiş grafikler ve diyagramlarla verileri etkili bir şekilde görselleştirin, netlik ve profesyonellik sağlayın

İçerik türünüze göre AI destekli slayt önerileri alın ve profesyonel görünümlü tasarımlar oluşturun

Düzenlemeleri etkili bir şekilde yönetmek ve gerektiğinde önceki tasarımlara geri dönmek için sürüm geçmişine erişin

Beautiful. ai sınırlamaları

Özel tasarım araçlarına kıyasla özelleştirme seçenekleri sınırlıdır ve yaratıcı esnekliği kısıtlar

Şablon çeşitliliği daha azdır, bu da tasarım seçeneklerini sınırlayabilir

Ücretsiz sürümdeki dışa aktarma seçenekleri sınırlıdır ve yüksek kaliteli çıktılara erişimi kısıtlar

Beautiful. ai fiyatlandırması

Pro: Aylık 12 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım: Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ad hoc projeler: 45 $

Beautiful. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (170+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (80+ yorum)

Beautiful.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Harika görsellerle güzel slaytlar oluşturan AI Bot'u beğendim. Bu, kısa sürede tüm sunumu oluşturmayı sağlıyor. Çok sayıda şablon ve doğruluğu nedeniyle diğer platformlardan daha iyi. Metnin tonunu kısaltma veya değiştirme önerileri de artı bir özellik.

Harika görsellerle güzel slaytlar oluşturan AI Bot'u beğendim. Bu, kısa sürede tüm sunumu oluşturmayı sağlıyor. Çok sayıda şablon ve doğruluğu nedeniyle diğer platformlardan daha iyi. Metnin tonunu kısaltma veya değiştirme önerileri de artı bir özellik.

💡 Profesyonel İpucu: Slayt tasarımında az ama öz olmaya özen gösterin. Metni en aza indirin ve anahtar noktalara odaklanın. Dinleyicilerinizi yormamak için netlik ve basitlik hedefleyin.

4. Prezi (Doğrusal olmayan hikaye anlatımı için en iyisi)

prezi aracılığıyla

Prezi, yakınlaştırma arayüzü ve uzamsal hikaye anlatımı yaklaşımıyla sunum biçimlerini yeniden tanımlıyor.

Prezi, slaytları tek tek ilerletmek yerine, konuların görsel olarak birbirine bağlandığı dinamik bir tuval keşfetmenizi sağlar. Bu biçim, izleyicilerin etkileşimlerine uyum sağlayan, doğrusal olmayan ve ilgi çekici sunumlar oluşturmak için özellikle etkilidir.

Prezi'nin en iyi özellikleri

Prezi'nin yakınlaştırma tuvalini kullanarak ilgi çekici, doğrusal olmayan sunumlar hazırlayın, fikirleri birbirine bağlayın ve ilişkileri görsel olarak sergileyin

Konular ve alt konular arasında dinamik bir şekilde gezinin ve izleyicilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış esnek bir hikaye anlatımı deneyimi sunun

Mevcut PowerPoint slaytlarını Prezi sunumlarına dönüştürerek geleneksel içeriğinize modern ve etkileşimli bir görünüm kazandırın

Uzaktaki takımlar veya çevrimiçi paylaşım için sanal arka planlarla video sunumlar kaydedin

Zoom gibi video konferans araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek etkileşimli canlı sunumlar yapın

Prezi sınırlamaları

Geleneksel araçlara kıyasla daha zor bir öğrenme süreci gerektirir

Hareket efektlerinin aşırı kullanımı, özellikle karmaşık sunumlarda izleyicilerin dikkatinin dağılmasına neden olabilir

Karmaşık sunumları yönetmek, tuval kalabalıklaştıkça zor hale gelebilir

Prezi fiyatlandırması

Bireysel: Standart: 5 $/ay Plus: 15 $/ay Premium: 25 $/ay

Standart: Aylık 5 $

Artı: Aylık 15 $

Premium: 25 $/ay

Öğrenciler ve eğitimciler: EDU Plus: 4 $/ay EDU Pro: 8 $/ay EDU Teams: 19 $/ay kullanıcı başına

EDU Plus: 4 $/ay

EDU Pro: Aylık 8 $

EDU Takımları: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Plus: 15 $/ay Premium: 25 $/ay Takımlar: kullanıcı başına 39 $/ay

Artı: Aylık 15 $

Premium: 25 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 39 $

Standart: Aylık 5 $

Artı: Aylık 15 $

Premium: 25 $/ay

EDU Plus: 4 $/ay

EDU Pro: Aylık 8 $

EDU Takımları: Kullanıcı başına aylık 19 $

Artı: Aylık 15 $

Premium: 25 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 39 $

Prezi puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (5.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.210+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Prezi hakkında ne diyor?

Kullanımı kolay ve müşterilere iyi bir sunum sağlıyor. Sunum seçeneklerinizi değiştirerek geçişler, yavaşça belirme ve kaybolma, yakınlaştırma ve uzaklaştırma gibi özellikler sunması ve hareketlerle müşterilerin ilgisini çekmesi ve yazılımın temiz ve sezgisel olması çok hoşuma gitti.

Kullanımı kolay ve müşterilere iyi bir sunum sağlıyor. Sunum seçeneklerinizi değiştirerek geçişler, yavaşça belirme ve kaybolma, yakınlaştırma ve uzaklaştırma gibi özellikler sunması ve hareketlerle müşterilerin ilgisini çekmesi ve yazılımın temiz ve sezgisel olması çok hoşuma gitti.

🔍 Biliyor muydunuz? "Death by PowerPoint" (PowerPoint ile ölüm) terimi, 2000'lerin başında aşırı uzun ve ilgi çekici olmayan sunumları tanımlamak için popüler hale geldi. Bu terim, daha ilgi çekici slaytlar oluşturmaya yönelik bir dizi eğitim oturumuna ilham kaynağı oldu.

5. Powtoon (Animasyonlu sunumlar için en iyisi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Powtoon, animasyon stüdyosu özelliklerini günlük kullanıcılara sunarak statik sunumları dinamik video içeriğine dönüştürür. Profesyonel düzeyde araçlar ve önceden oluşturulmuş varlıklar kullanan Powtoon, eğitim, öğretim ve pazarlama amaçlı animasyonlu sunumlar oluşturmanıza olanak tanır.

Geleneksel slaytların etkisinin yetersiz kaldığı projeler için güvenilir bir seçimdir.

Powtoon'un en iyi özellikleri

Çeşitli sektörlere ve kullanım durumlarına göre uyarlanmış kapsamlı animasyonlu karakter, aksesuar ve şablon kitaplığından seçim yapın

Metin okuma özelliği ile metni sese dönüştürün, küresel kitleler için birden fazla dilde mevcuttur

Zaman çizelgesi tabanlı düzenleme ile animasyonları hassas bir şekilde kontrol edin, karmaşık projeler için esneklik ve özelleştirme olanağı sunun

Animasyonlu karakterlerin dudak hareketlerini seslendirmelerle otomatik olarak senkronize edin ve içeriğinizin kalitesini artırın

Profesyonel düzeyde bir kitaplıktan müzik ve ses efektleri ekleyerek sunumlarınızı ve videolarınızı zenginleştirin

Powtoon sınırlamaları

Özellikle yeni başlayanlar için, gelişmiş animasyon tekniklerini öğrenmek önemli ölçüde zaman gerektirir

Karmaşık animasyonlar oluşturmak zaman alıcı olabilir ve hızlı projeler için pratikliğini sınırlayabilir

Takım iş akışlarını yavaşlatabilecek sağlam gerçek zamanlı işbirliği özelliklerinden yoksundur

Alt düzey planlar dışa aktarma kalitesini kısıtlar ve bu da profesyonel standartları karşılamayabilir

Powtoon fiyatlandırması

Lite: 50 $/ay

Profesyonel: 190 $/ay

İş: Aylık 125 $ (yıllık faturalandırılır)

Powtoon puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (390+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Powtoon hakkında ne diyor?

En çekici özelliklerinden biri, Powtoon'un kullanımı çok sezgisel olduğu için araç hakkında bilgi sahibi olmanıza gerek kalmadan kullanmaya başlayabilmenizdir. Başka bir animasyon yazılımı kullandıysanız, Powtoon size çok tanıdık gelecektir. Ayrıca bulutta kullanabilmeniz sayesinde her değişiklik ve güncelleme doğrudan kaydedilir, bu da bilgi kaybını en aza indirir.

En çekici özelliklerinden biri, Powtoon'un kullanımı çok sezgisel olduğu için, araç hakkında bilgi sahibi olmanıza gerek kalmadan kullanmaya başlayabilmenizdir. Başka bir animasyon yazılımı kullandıysanız, Powtoon size kesinlikle çok tanıdık gelecektir. Ayrıca bulutta kullanabilmeniz sayesinde, her değişiklik ve her güncelleme doğrudan kaydedilir, bu da bilgi kaybını en aza indirir.

6. Microsoft PowerPoint (Çok yönlülük açısından en iyisi)

microsoft PowerPoint aracılığıyla

Microsoft PowerPoint, hem basit slayt gösterileri hem de multimedya sunumları için kapsamlı bir özellik aralığı sunan, yaygın olarak tanınan bir sunum yazılımıdır. OG sunum aracı olarak tts çevrimdışı yetenekleri ve kapsamlı araç seti, onu çeşitli sektörlerdeki kullanıcılar için pratik ve güvenilir bir seçenek haline getirir ve hem yeni başlayanlara hem de deneyimli profesyonellere hitap eder.

Microsoft PowerPoint'in en iyi özellikleri

Slayt ana sayfası ve şablon denetimleriyle sunumlar oluşturun, tüm slaytlarda tutarlı tasarım sağlayın

Gelişmiş animasyon ve geçişler kullanarak etkileşim ekleyin ve izleyicilerin ilgisini canlı tutun

SmartArt grafikleri ve iş veya akademik sunumlar için özel olarak tasarlanmış bir dizi grafik seçeneği ile karmaşık verileri görselleştirin

Önceden hazırlanmış çok çeşitli sunum şablonları arasından seçim yapın

Notlar, zamanlama ve gezinme araçları dahil olmak üzere yerleşik sunumcu görünümüyle sunumlarınızı verimli bir şekilde yönetin

İnternet bağlantısı olmasa bile kesintisiz erişim sağlayan güçlü masaüstü özellikleriyle çevrimdışı çalışın

Microsoft PowerPoint sınırlamaları

Büyük veya çoklu ortam içeriği ağır sunumlar için dosya boyutu sınırlamaları performansı etkileyebilir

MacOS ve Windows kullanıcıları arasında dosya paylaşımı sırasında platformlar arası uyumluluk sorunları ortaya çıkabilir

Microsoft PowerPoint fiyatlandırması

Tek seferlik satın alma: 179,99 $

Microsoft PowerPoint puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (4.225+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (20.670+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft PowerPoint hakkında ne diyor?

Microsoft PowerPoint, eğitim modülleri için web tabanlı içerik oluşturmak amacıyla Captivate veya Articulate 360 gibi diğer yazılımlarla birlikte kullanılacak projeler oluşturmak için çok uygundur. Sunumunuz için farklı boyutlarda slaytlar kullanmanız gerekiyorsa, proje içindeki bir sonraki slaytı çarpıtma eğilimi olduğu için daha az uygundur.

Microsoft PowerPoint, eğitim modülleri için web tabanlı içerik oluşturmak amacıyla Captivate veya Articulate 360 gibi diğer yazılımlarla birlikte kullanılacak projeler oluşturmak için çok uygundur. Sunumunuz için farklı boyutlarda slaytlar kullanmanız gerekiyorsa, projenin bir sonraki slaydını çarpıtma eğilimi olduğu için daha az uygundur.

🧠 İlginç Bilgi: 1987 yılında piyasaya sürülen PowerPoint, sunumların oluşturulma şeklini kökünden değiştirdi. Bundan önce, çoğu sunum fiziksel slaytlara veya tepegöz projektörlerdeki şeffaf filmler kullanılarak yapılıyordu.

7. Pitch (Modern işbirliği için en iyisi)

via Pitch

Pitch, işbirliği araçlarını gelişmiş tasarım özellikleriyle birleştiren, günümüzün iş yerleri için tasarlanmış bir sunum yazılımıdır. Gerçek zamanlı işbirliği ve veri entegrasyonu, veri odaklı müşteri sunumları veya raporları üzerinde çalışan takımlar için pratik bir seçenek olmasını sağlar.

Ayrıca, takımların hızlı bir şekilde profesyonel sunumlar oluşturmasına yardımcı olan ve tasarımda zaman kazandıran bir dizi özelleştirilebilir şablon içerir. Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyonu, sorunsuz iş akışı yönetimi sağlar.

En iyi özellikleri tanıtın

Canlı imleç izleme ile gerçek zamanlı işbirliği yapın, sorunsuz ekip çalışması sağlayın

Yerleşik video kayıt araçlarıyla eşzamansız olarak kayıt yapın ve sunum yapın, yoğun takımlar için zaman kazanın

Akıllı çalışma alanlarıyla takım iş akışlarını düzenleyin, verimli erişim kontrolü ve organizasyon sağlayın

Veri kaynaklarına bağlanarak canlı verileri doğrudan sunumlara entegre edin ve içeriği güncel tutun

Yerleşik varlık yönetim sistemi ile tüm sunumlarınızı verimli bir şekilde depolayın ve düzenleyin

Sunum sınırlamaları

Daha köklü rakiplere kıyasla daha az şablon seçeneği ve özelleştirme özelliği

Gelişmiş veri entegrasyon süreçleri öğrenmek için zaman ve çaba gerektirebilir

Sınırlı mobil uygulama işlevselliği, hareket halindeyken düzenlemeyi etkiler

Bazı gelişmiş özellikler hala geliştirme aşamasındadır

Pitch fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 25 $

İş: 100 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlamalar ve yorumlar

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pitch hakkında ne diyor?

Google Slides veya ppt'den çok daha kolay özelleştirilebilir, çekici sunumlar hazırlayabilirsiniz. Özel yazı tiplerini kullanmak ve şablonları ayarlamak daha kolaydır ve ızgara, diğer araçlara göre çok daha görsel olarak çekici slaytlar oluşturur. Proje yönetimi özellikleri hoş bir dokunuş.

Google Slides veya ppt'den çok daha kolay özelleştirilebilir, çekici sunumlar hazırlayabilirsiniz. Özel yazı tiplerini kullanmak ve şablonları ayarlamak daha kolaydır ve ızgara, diğer araçlara göre çok daha görsel olarak çekici slaytlar oluşturur. Proje yönetimi özellikleri hoş bir dokunuş.

💡 Profesyonel İpucu: Sunumunuzu bir hikaye gibi yapılandırın: ilgi çekici bir başlangıç, net bir orta bölüm ve güçlü bir sonuç. Bu yaklaşım, izleyicilerin ilgisini canlı tutmaya yardımcı olur ve mesajınızın daha akılda kalıcı olmasını sağlar.

8. Mentimeter (Etkileşimli sunumlar için en iyisi)

mentimeter aracılığıyla

Mentimeter, gerçek zamanlı izleyici katılımını mümkün kılarak sunumları etkileşimli deneyimlere dönüştürür. Canlı anketler, testler veya kelime bulutları aracılığıyla sunum yapanların izleyicilerin dinamik bir şekilde katılımını sağlar ve bu özelliği ile eğitimciler, konferans konuşmacıları ve moderatörler için idealdir.

Ayrıca, Mentimeter çok çeşitli cihazları destekler, böylece katılımcılar herhangi bir özel kurulum yapmadan telefonlarını, tabletlerini veya dizüstü bilgisayarlarını kullanarak katılabilir ve etkileşimde bulunabilir. Bu esneklik, onu hibrit veya uzaktan ayarlar için özellikle kullanışlı hale getirir.

Mentimeter'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli anketler ve testlerle gerçek zamanlı geri bildirim toplayarak izleyici katılımını artırın

Görsel olarak etkili kelime bulutları ve görüş ölçekleri oluşturarak sunumlarınıza çeşitlilik katın

Veri yorumlamayı basitleştirmek için izleyicilerin yanıtlarını anında görselleştirin

Farklı amaçlara uygun sunumlar oluşturmak için birden çok soru biçimi kullanın

Analiz için etkileşim verilerini dışa aktarın ve izleyicilerin geri bildirimlerinden eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Mentimeter sınırlamaları

Temel tasarım özelleştirme sınırlamaları, yaratıcı özgürlüğü kısıtlayabilir

Temel planlarda izleyici boyutu katılım kısıtlamaları getirir

Mentimeter fiyatlandırması

Profesyoneller için:

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Eğitim amaçlı:

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Kampüs: Özel fiyatlandırma

Mentimeter puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (610+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (95+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Mentimeter hakkında ne diyor?

Aylık takım toplantılarımızda Mentimeter kullanıyorum. Grubu ısıtmak ve herkesin toplantının geri kalanına katkıda bulunabileceği bir ortama sokmak için harika bir araç. Bazı aylar Menti tarafından sağlanan şablonları ve önceden hazırlanmış slaytları kullanıyorum. Diğer aylar ise özel veya takıma özel sorularla hızlı bir sunum hazırlıyorum. Her iki yöntem de son derece basit ve minimum çaba gerektiriyor (ama maksimum eğlence sağlıyor).

Aylık takım toplantılarımızda Mentimeter kullanıyorum. Grubu ısıtmak ve herkesin toplantının geri kalanına katkıda bulunmasını sağlamak için harika bir araç. Bazı aylar Menti tarafından sağlanan şablonları ve önceden hazırlanmış slaytları kullanıyorum. Diğer aylar ise özel veya takıma özel sorularla hızlı bir sunum hazırlıyorum. Her iki yöntem de çok basit ve minimum çaba gerektiriyor (ama maksimum eğlence sağlıyor).

🤝 Hatırlatıcı: Slaytlarınızı bir senaryo olarak değil, kılavuz olarak kullanın. İçeriği sadece okumak yerine, izleyicilerinizle doğrudan etkileşim kurun ve sunduğunuz noktaları ayrıntılı olarak açıklayın.

9. Keynote (Apple ekosistemi kullanıcıları için en iyisi)

via Keynote

Keynote, Apple'ın ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde çalışır ve şık ve profesyonel görünümlü sunumlar oluşturmayı kolaylaştırır. Zengin animasyon araçları kitaplığı, çok fazla uğraşmadan hareket ve efektler eklemenize yardımcı olur ve basit arayüzü, siz fikirlerinize odaklanırken işleri basit tutar.

Ayrıca, iCloud işbirliği ve Apple cihazlar arasında uyumluluk sayesinde, tasarım ve kullanım kolaylığına değer veriyorsanız bu sağlam bir seçenektir.

Keynote'un en iyi özellikleri

Gelişmiş animasyonlar ve Magic Move'u kullanarak nesneleri canlandırın ve akıcı, profesyonel sunumlar oluşturun

Yüksek kaliteli, görsel olarak çekici sonuçlar elde etmek için özel olarak tasarlanmış tipografi ve markalama araçlarıyla sunumlarınızı geliştirin

Etkileşimli grafik animasyonları ekleyerek verilere hayat verin ve karmaşık bilgileri daha kolay anlaşılır hale getirin

Benzersiz, özel görseller tasarlamak için tam yaratıcı kontrol sağlayan gelişmiş düzenleme araçlarıyla şekilleri ve vektörleri özelleştirin

Sunumlarınızı esnek bir şekilde sunmak için doğrudan Apple TV'ye aktarın ve kablolar veya bağlantılar hakkında endişelenmeden kablosuz olarak sunum yapın

Keynote sınırlamaları

Apple kullanıcıları dışındaki kullanıcılar için işlevselliği Apple cihazlarıyla sınırlar

Dosyaları dönüştürürken, bazı gelişmiş özellikler aktarılmayabilir ve bu da sunumun işlevselliğini veya tasarımını etkileyebilir

Diğer bazı platformlara kıyasla daha az şablon seçeneği, yeni bir proje başlatırken çeşitliliği sınırlayabilir

Keynote fiyatlandırması

Ücretsiz

Keynote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (520+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (135+ yorum)

Keynote hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Büyük bir hayranı değilim, ancak hoşuma giden küçük şeyler şunlar: 1) olası animasyonların uzun listesi (eskiden benzersizdi, ancak şu anda daha sıradan hale geliyor); 2) hala bir yerlerde duran tescilli Keynote dosyalarını açma yeteneği; 3) fiyatlandırma (MacOS kullanıcıları için ücretsiz); ve 4) mevcut sunumları otomatik olarak canlandırabilmesi ve film klipleri oluşturabilmesi.

Büyük bir hayranı değilim, ancak hoşuma giden küçük şeyler şunlar: 1) olası animasyonların uzun listesi (eskiden benzersizdi, ancak şu anda daha sıradan hale geliyor); 2) hala bir yerlerde duran özel Keynote dosyalarını açma yeteneği; 3) fiyatlandırma (MacOS kullanıcıları için ücretsiz); ve 4) mevcut sunumları otomatik olarak canlandırabilmesi ve film klipleri oluşturabilmesi.

💡 Profesyonel İpucu: Mesajınızı destekleyen yüksek çözünürlüklü resimler seçin. Görsel olarak çekici bir resim, bir metin bloğundan daha etkili olabilir ve izleyicilerinizin ilgisini çekmeye yardımcı olabilir.

10. LibreOffice Impress (Açık kaynak meraklıları için en iyisi)

libreOffice Impress aracılığıyla

LibreOffice Impress, abonelik gerektirmeden sağlam bir dizi özellik sunan açık kaynaklı bir sunum aracıdır. Temel sunum fonksiyonlarına erişirken sürekli maliyetlerden kaçınmak isteyenler için pratik bir seçenektir.

Impress, çeşitli dosya biçimleriyle uyumludur, bu da farklı platformlardan sunumları içe ve dışa aktarmayı kolaylaştırır. Bulut depolamaya bağlı olmadığı ve her şeyi yerel olarak sakladığı için verileri üzerinde kontrol sahibi olmaya değer veren herkes için iyi bir seçimdir.

LibreOffice Impress'in en iyi özellikleri

Açık kaynak tasarımından yararlanarak, herhangi bir ücret veya abonelik olmadan sunumlar oluşturun ve düzenleyin

Yaratıcı ve kişiselleştirilmiş tasarımlar için çeşitli çizim ve medya araçlarını doğrudan sunumlarınıza ekleyin

Sunumlarınızı daha dinamik hale getirmek için animasyon yollarını ve efektleri özelleştirin, içeriğinize uygun ilgi çekici görseller sunun

Sunumları birden fazla monitörde görüntüleyerek kontrolünüzü artırın ve daha profesyonel ve esnek bir sunum deneyimi sunun

Sunumlarınızı animasyonları koruyarak PDF olarak dışa aktarın ve içeriğinizin farklı cihazlarda tutarlı görünmesini sağlayın

LibreOffice Impress sınırlamaları

Arayüz daha az gelişmiş hissedilebilir, bu da özellikle daha sezgisel platformlara alışkın kullanıcıların deneyimini etkileyebilir

Güçlü bulut işbirliği özelliklerinin olmaması, takım ş akışlarını ve gerçek zamanlı işbirliğini sınırlayabilir

Platformun topluluk odaklı geliştirmeye bağlı olması nedeniyle, özellik güncellemeleri ve yeni sürümlerin kullanıma sunulması daha uzun sürebilir

LibreOffice Impress fiyatlandırması

Ücretsiz

LibreOffice Impress puanları ve yorumları

G2: 4/5 (25+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (2.190+ yorum)

LibreOffice Impress hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

LibreOffice'i ilk kez denediğimde, en azından benim ihtiyaçlarım için MS Office'e iyi bir alternatif gibi göründü. Ancak ilk izlenimim pek iyi değildi. Öncelikle, çok akıcı değil! Biraz gecikmeli, ya da nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum.

LibreOffice'i ilk kez denediğimde, en azından benim ihtiyaçlarım için MS Office'e iyi bir alternatif gibi göründü. Ancak ilk izlenimim pek iyi değildi. Öncelikle, çok akıcı değil! Biraz gecikmeli, ya da nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Çok fazla yazı tipi sunumunuzun dağınık görünmesine neden olabilir. Başlıklar için bir yazı tipi, metin için başka bir yazı tipi kullanın veya vurgu yapmak için üçüncü bir yazı tipi kullanın.

11. Visme (Etkileşimli ve veri odaklı sunumlar için en iyisi)

visme aracılığıyla

Visme, sunumlar, infografikler ve etkileşimli içerikler arasındaki boşluğu doldurarak görsel olarak çekici ve dinamik materyaller oluşturmak için araçlar sunar. Çok yönlülüğü, farklı biçimlerde izleyici ilgisini sürdürmek isteyen pazarlamacılar, eğitimciler ve iş profesyonelleri için idealdir.

Çok yönlülüğü, farklı sektörlerin ve kullanıcı türlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlar ve onu birden çok biçiminde etkili, dikkat çekici içerik oluşturmak için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Visme'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş veri görselleştirme bileşenleriyle dinamik ve görsel olarak çekici sunumlar oluşturun

Tıklanabilir öğeler ve animasyonlar ekleyerek statik slaytları izleyicilerin katılımını sağlayan etkileşimli içeriğe dönüştürün

Sunumlarınızı zenginleştirmek ve mesajınızı tamamlayan profesyonel görseller eklemek için kapsamlı bir stok medya kitaplığına erişin

Tasarımınızı çeşitli ekran boyutlarına otomatik olarak uyarlayan duyarlı içerik düzenleri kullanarak tasarımları birden fazla cihaz için optimize edin

Ek yazılım veya indirme gerektirmeden, web üzerinde sunumlar düzenleyin veya sorunsuz entegrasyon için doğrudan web sitelerine yerleştirin

Visme sınırlamaları

Daha büyük sunumlar performans yavaşlamalarına neden olabilir ve bu da oluşturma sürecinde süreç standardizasyonunu ve genel verimliliği etkileyebilir

Ücretsiz plan, şablon erişimi, indirme seçenekleri ve filigran ekleme gibi özelliklerde sınırlamalara sahiptir ve bu sınırlamalar sunumun genel profesyonel görünümünü etkileyebilir

Yerel video düzenleme araçları bulunmadığından, kullanıcıların videoları sunumlara eklemeden önce harici bir yazılımda düzenlemeleri gerekir

Visme fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 29 $/ay

Pro: 59 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Visme puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (420+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (710+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Visme hakkında ne diyor?

Visme, 8 kişilik pazarlama uzmanlarından oluşan ekibimizin grafikler, sunumlar ve diğer pazarlama materyalleri oluşturması ve paylaşması için harika bir araç. Daha büyük, kurumsal pazarlama departmanları için de etkili olacağını düşünüyorum. Ekibiniz büyüdükçe biraz pahalı hale geliyor ve bazen yeni ekip üyelerimiz aracı öğrenmekte zorlanıyor.

Visme, 8 kişilik pazarlama uzmanından oluşan ekibimizin grafikler, sunumlar ve diğer pazarlama materyalleri oluşturması ve paylaşması için harika bir araç. Daha büyük, kurumsal pazarlama departmanları için de etkili olacağını düşünüyorum. Ekibiniz büyüdükçe biraz pahalı hale geliyor ve bazen yeni ekip üyelerimiz aracı öğrenmekte zorlanıyor.

12. Gamma (AI destekli, esnek hikaye anlatımı için en iyisi)

via Gamma

Gamma, hikaye anlatımını görsel etkiyle harmanlayan uyarlanabilir, kart tabanlı bir biçim aracılığıyla sunumlar oluşturmanın yeni bir yolunu sunar. Bu yenilikçi araç, slayt tasarımı ve yapısına yeni bir yaklaşım arayan profesyonellere hitap eder.

Tasarımı, içerik arasında sorunsuz geçişler sağlayarak kullanıcıların doğal ve ilgi çekici bir anlatım akışı oluşturmasına olanak tanır. Kart sisteminin esnekliği, kullanıcıların ekranı çok fazla bilgi ile doldurmadan tek seferde bir konsepte kolayca odaklanabilmelerini sağlar.

Gamma'nın en iyi özellikleri

Sunum stilinize göre otomatik olarak ayarlanan esnek, kart tabanlı bir sistem kullanarak fikirlerinizi ve içeriğinizi düzenleyin

Multimedya içeriğini sorunsuz bir şekilde ekleyin, videolar, resimler ve daha fazlasıyla hikaye anlatımını geliştirin ve izleyicilerin ilgisini daha fazla çekin

AI destekli düzen önerilerini kullanarak mesajınızı görsel olarak çekici bir şekilde vurgulayan sunumlar hazırlayın

Sunumunuzu net ve takip etmesi kolay hale getirmek için karmaşık veya yoğun içeriği daraltılabilir bölümlerle yapılandırın

Otomatik olarak güncellenen canlı bağlantılar aracılığıyla sunumlarınızı paylaşın, böylece takımınız veya izleyicileriniz dosyaları yeniden göndermek zorunda kalmadan her zaman en güncel sürüme erişebilirler

Gamma sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik, uzak bölgelerdeki kullanıcılar için zorluklar oluşturabilir

Yerleşik rakiplere kıyasla daha az şablona sahip nispeten yeni bir platform

Gamma, içeriklerin dinamik sunumunu sınırlayabilecek tek tek slayt öğelerinin canlandırılmasını desteklemez

Gamma fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 8 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gamma derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Gamma hakkında ne diyor?

Gamma, alışılmış seçeneklerden farklı bir şey istiyorsanız sunumlar oluşturmak için oldukça kullanışlıdır. Kart tabanlı sistem hoş bir değişikliktir ve slaytlarınızı anında oluşturup uyarlayabilmenizi sağlar. AI önerileri düzen konusunda yardımcı olur, böylece tasarım konusunda endişelenmenize gerek kalmaz ve gerçek zamanlı olarak ekip arkadaşlarınızla çalışmak için harikadır. Bununla birlikte, şablon seçenekleri biraz sınırlıdır ve tek tek slayt öğelerini canlandıramazsınız, bu da biraz can sıkıcıdır.

Gamma, alışılmış seçeneklerden farklı bir şey istiyorsanız sunumlar oluşturmak için oldukça kullanışlıdır. Kart tabanlı sistem hoş bir değişikliktir ve slaytlarınızı anında oluşturup uyarlayabilmenizi sağlar. AI önerileri düzen konusunda yardımcı olur, böylece tasarım konusunda endişelenmenize gerek kalmaz ve takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak çalışmak için harikadır. Bununla birlikte, şablon seçenekleri biraz sınırlıdır ve tek tek slayt öğelerini canlandıramazsınız, bu da biraz can sıkıcıdır.

13. Zoho Show (Sorunsuz takım işbirliği için en iyisi)

zoho Show aracılığıyla

Zoho Show, kullanıcı dostu tasarım özelliklerini sağlam işbirliği araçlarıyla birleştirerek, takım odaklı sunum projeleri için güçlü bir rakip haline getirir. Zoho'nun ekosistemiyle entegrasyonu, halihazırda uygulama paketini kullananlar için ek avantajlar sağlar.

Bunun ötesinde, Zoho Show, takımların hem işlevsel hem de görsel olarak çekici sunumlar oluşturmasına yardımcı olabilecek çok çeşitli şablonlar ve özelleştirme seçenekleri sunar. Ayrıca kolay bulut depolama ve paylaşım imkanı da sağlar.

Zoho Show'un en iyi özellikleri

Bulut tabanlı işlevsellik ve mobil uygulama desteği ile cihazlar arasında çalışın, sunumlarınıza her yerden erişin ve güncelleyin

Rol tabanlı erişim denetimleriyle içeriği işbirliği içinde düzenleyin ve inceleyin, böylece takım üyeleri içeriği görüntüleyen/değiştirenleri kontrol ederken katkıda bulunabilirler

Videolar, GIF'ler ve bağlantılar gibi zengin medyayı doğrudan slaytlara yerleştirerek sunumlarınızı izleyicilerinizi büyüleyen ve etkileşimli bir deneyime dönüştürün

Diğer Zoho uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek, iş akışını kolaylaştıran ve her şeyi düzenli tutan bir verimlilik paketi oluşturun

Zoho Show sınırlamaları

Diğer büyük rakiplere kıyasla daha küçük şablon kitaplığı

Sınırlı gelişmiş tasarım özellikleri, karmaşık özelleştirme arayan kullanıcılara uygun olmayabilir

Senkronizasyon için önceden kurulum yapılmadığında çevrimdışı işlevsellik kısıtlanır

Dışa aktarma seçenekleri bazen biçimlendirme doğruluğunu bozabilir

Zoho Show fiyatlandırması

25 kullanıcıya kadar ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Zoho Show puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (90+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Show hakkında ne diyor?

Zoho Show kullanımı çok kolaydır ve neredeyse tüm cihaz türlerini destekler. Önemli ofis sunumlarını buluttan her yerden kolayca paylaşabilirsiniz. Ayrıca, uzaktan sunum ve Powerpoint dosyalarını da destekler. Sunumları oluşturmak, paylaşmak ve değiştirmek kolaydır, ayrıca çok hızlı çalışır. Zoho Show'u kullanarak mobil cihazımdan önemli ofis PPT sunumlarını paylaşabilmeyi seviyorum.

Zoho Show kullanımı çok kolaydır ve neredeyse tüm cihaz türlerini destekler. Önemli ofis sunumlarını buluttan her yerden kolayca paylaşabilirsiniz. Ayrıca, uzaktan sunum ve Powerpoint dosyalarını da destekler. Sunumları oluşturmak, paylaşmak ve değiştirmek kolaydır, ayrıca çok hızlı çalışır. Zoho Show'u kullanarak mobil cihazımdan önemli ofis PPT sunumlarını paylaşabilmeyi seviyorum.

🤝 Hatırlatıcı: Sunum yapmadan önce, her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olmak için ekipmanınızı test edin, özellikle video veya ses dosyaları gibi multimedya öğeleri.

En iyi sunumunuz için ClickUp

Etkileyici sunumlar oluşturmak sıkıcı bir süreç olmak zorunda değildir. Ders planları hazırlayan bir eğitimci, bir teklif sunan bir profesyonel veya bir sunum üzerinde işbirliği yapan bir takım olsanız da, doğru araçlar büyük fark yaratabilir.

Bu kadar çok Google Slaytlar alternatifi varken, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Bunlar arasında ClickUp, sunumlar, sorunsuz işbirliği ve iş akışı yönetimi için nihai hepsi bir arada platformdur. Özelleştirilebilir şablonları, AI özellikleri ve etkileşimli Beyaz Tahtaları, sunum araçlarının yapabileceklerini yeniden tanımlar.

ClickUp sadece sunumlar oluşturmanıza yardımcı olmakla kalmaz, planlama, tasarım ve işbirliği yöntemlerinizi de dönüştürür.

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