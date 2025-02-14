2025 için En İyi 10 Minimalist Dijital Planlayıcı

Harry Potter'ın sihirli değneği gibi hayatınızı düzenlemeye çalışıyor, ama bunun bir çubuk olduğunu fark mı ediyorsunuz?
Hayatınızı düzene sokmaya çalıştığınız dünyaya hoş geldiniz — yapışkan notlar, yarısı dolu kağıt planlayıcılar ve asla "yapılacak" gibi görünmeyen zihinsel yapılacaklar listelerinin kaotik bir karışımı
Bir araştırma, küçük işletme sahiplerinin verimsiz görevler için günde bir saat otuz altı dakika kaybettiğini ortaya koydu. Bunun bir nedeni planlama felcidir.
Çözüm nispeten basit: minimalist bir dijital planlayıcı. Kullanıcı dostudur ve tüm planlama ihtiyaçlarınızı birden fazla cihazdan yönetmenizi sağlar.
Ancak her planlayıcı size uygun olmayabilir. Size en uygun planlayıcıyı bulmanıza yardımcı olmak için en iyi dijital planlayıcı şablonlarını listeledik!
⏰ 60 Saniyelik Özet
Planlama ihtiyaçlarınız için en iyi aracı arıyorsanız, şu 10 planlayıcıyı mutlaka inceleyin:
- ClickUp: En iyi yapay zeka destekli dijital planlayıcı
- Notion: En iyi görev yönetimi planlayıcısı
- GoodNotes Dijital Planlayıcı: En iyi el yazısı not alma aracı
- Yapılandırılmış: En iyi hepsi bir arada günlük planlayıcı
- Todoist: En iyi verimlilik planlayıcısı
- Sunsama: En iyi günlük ilerleme planlayıcı
- Paperlike Dijital Planlayıcı: En iyi dijital not defteri
- TickTick: En iyi zaman yönetimi dijital planlayıcı
- Any. do: En iyi basitleştirilmiş görev yöneticisi
- Habitica: En iyi oyunlaştırılmış alışkanlık geliştirme planlayıcısı
Dijital planlayıcılarda nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi dijital planlayıcıları ararken, yaşam tarzınıza ve verimlilik hedeflerinize uygun olduklarından emin olmak için şu özellikleri göz önünde bulundurun:
- Kullanıcı dostu arayüz: Görevler ve etkinlikler arasında kolayca gezinmek için temiz, minimalist bir tasarıma ve sezgisel bir arayüze sahip bir dijital planlayıcı seçin.
- Özelleştirme seçenekleri: Birden fazla düzeni özelleştirmenize, dijital çıkartmalar eklemenize ve ihtiyaçlarınıza göre ek sayfalar eklemenize olanak tanıyan planlayıcıları arayın. Anında indirme seçeneği bir artıdır
- Anahtar özellikler: İyi bir çevrimiçi takvim, alışkanlık takipçisi, yapılacaklar listeleri ve haftalık ve günlük sayfalar sağlayın. Alışkanlık yığınlayıcılar ve aylık sayfalar gibi ekstra şablonlar için bonus puanlar
- Cihaz uyumluluğu: Masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazlardan erişilebilen bir dijital planlayıcı uygulaması arayın
- Parasının değeri: Planlayıcıya yatırım yapmadan önce bazı ücretsiz örnekleri ve şablonları deneyin. Platformu deneyimleyin ve ardından uygun fiyatlandırma seçeneklerini değerlendirin
En İyi 10 Minimalist Dijital Planlayıcı
Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, ihtiyaçlarınıza uygun bir dijital planlama aracı bulalım.
1. ClickUp (En iyi yapay zeka destekli dijital planlayıcı uygulaması)
Karmaşık görevleriniz için basit bir çözüm arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçenektir. Dijital planlamanızın her yönünü optimize etmenize yardımcı olan inanılmaz derecede sezgisel bir görev yönetimi aracına sahip, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.
ClickUp, hedef belirlemeyi etkili, verimli ve hatta eğlenceli hale getiren sınırsız kullanıcı, görev, şablon ve özellikler sunar!
ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile gününüzü planlayın
Günlük planlamaya yapılandırılmış bir yaklaşım tercih edenler için ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu mükemmel bir çözümdür. Yapılacaklar, randevular ve önceliklerinizi düzenlemek için net bir çerçeve sunarak hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:
- Görevleri zaman bloklarıyla haritalandırın
- En önemli işlerinize öncelik verin
- Tek bir görünümde ilerlemeyi ve son teslim tarihlerini takip edin
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görevlerinizi Google Takvim ile senkronize ederken, programınızı, son teslim tarihlerinizi ve görevlerinizi bir bakışta yönetin. Dijital planlayıcılar görsel organizasyonda mükemmeldir ve ClickUp'ın Takvim Görünümü bunu sağlar
- ClickUp Görevleri ile tüm faaliyetlerinizi atayın, izleyin ve iletişim kurun. Gerçek zamanlı güncellemeler, bildirimler ve entegrasyon sağlayan mükemmel bir işbirliği özelliğidir
- ClickUp Brain'i kullanarak görev açıklamaları oluşturun, proje güncellemelerini saniyeler içinde özetleyin ve daha etkili yazın. ClickUp'ın yapay zeka destekli özellikleri, günlük görevleri otomatikleştirmek için kullanıcıların favorisidir
- ClickUp'ın özelleştirilebilir gösterge panelleriyle kontrolü elinize alın. İster temiz bir tasarım ister ayrıntılı bilgiler tercih edin, ClickUp çalışma alanınızı nasıl oluşturmak istediğinizi kontrol etmenizi sağlar
- Başlamak için şablon kitaplığından seçim yapın. ClickUp'ın özelleştirilebilir verimlilik plan şablonları, dijital planlama için çığır açıcı bir yeniliktir. Örneğin, planınızı hızlı bir şekilde şekillendirmek için ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonunu kullanabilirsiniz
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, araçları ilk kez kullanırken kısa bir öğrenme süreci yaşayabilir
- Bazı özellikler henüz mobil cihazlarda kullanılamamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
💡Pro İpucu: ClickUp Hedefler özelliği ile günlük görevlerinizi mini dönüm noktalarına dönüştürebilirsiniz. Bu özellik, küçük başarıları işaretlerken gözünüzü hedeften ayırmamanıza yardımcı olur.
2. Notion (En iyi görev yönetimi planlayıcısı)
Notion, not alma, görev yönetimi ve işbirliği araçlarını tek bir esnek çalışma alanında birleştirir.
Notion, haftanızı planlamak, projeleri izlemek veya fikir üretmek istiyorsanız sonsuz özelleştirme olanağı sunar.
Notion'un en iyi özellikleri
- Görevleri oluşturun, düzenleyin ve takip edin, gerçek zamanlı olarak veya programınıza göre birlikte çalışın
- Basit belgelerden karmaşık veritabanlarına kadar her sayfayı ihtiyacınıza göre özelleştirin
- Slack ve Google Takvim gibi muhtemelen zaten kullandığınız araçlarla çalışarak platformlar arasında daha kolay iletişim ve koordinasyon sağlayın
Notion sınırlamaları
- Notion'da belge oluşturmak, Google Dokümanlar gibi araçları kullanmaktan farklıdır ve özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için manuel biçimlendirme gerektirebilir
- Şu anda yerleşik zaman takibi veya hatırlatıcı özellikleri mevcut değildir
- Büyük miktarda veriyi yönetiyorsanız, bunları grafikler, çizelgeler veya gösterge panelleriyle görselleştirmenin başka bir yolu yoktur
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Plus: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $
- İsteğe bağlı eklenti AI: Kullanıcı başına aylık 8 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
3. GoodNotes Dijital Planlayıcı (En iyi el yazısı not alma aracı)
Araştırmalar, elle çizim yapmanın yazmaya göre daha fazla aktiviteye neden olduğunu ve beynin daha geniş alanlarını kullandığını gösteriyor. Peki bunu dijital planlayıcınızla yapabilseydiniz?
GoodNotes, eski usul kağıt planlayıcıların cazibesini dijital not alma deneyiminin rahatlığıyla birleştirir. Eski usul yöntemlere bağlı kalmak, ancak dağınıklığı azaltmak (ve kağıt tasarrufu yapmak) istiyorsanız bu uygulama tam size göre.
GoodNotes'un en iyi özellikleri
- Cihaz üzerinde doğrudan serbestçe yazın. Araç el yazınızı tanır ve notlara dönüştürür
- Doğrudan belgelerin üzerine PDF açıklamaları ekleyin
- Tüm notlarınızı düzenli bir dijital rafta saklayın
GoodNotes sınırlamaları
- Yazılımın Android ve Windows sürümleri henüz tüm özellikleri içermemektedir
- Diğer bazı not alma seçeneklerinden farklı olarak, GoodNotes'ta ses transkripsiyonları mevcut değildir
- El yazısı tanıma özelliği okunaklı metinlerle sınırlıdır
GoodNotes fiyatlandırması
- Ücretsiz (üç defterle sınırlıdır)
- Android ve Windows Yıllık: 6,99 $/yıl
- Tüm Platformlar Yıllık: 9,99 $/yıl
- Apple Tek Seferlik Ödeme: 29,99 $
- GoodNotes for Business: Cihaz başına aylık 50 $, yıllık olarak faturalandırılır
- GoodNotes for Enterprise: Özel fiyatlandırma
GoodNotes puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)
4. Yapılandırılmış (En iyi hepsi bir arada günlük planlayıcı)
Günlük rutininizi düzenlemek için minimalist bir planlayıcı arıyorsanız, bundan daha basit bir seçenek bulamazsınız.
Structured, hafif görev yönetimi için idealdir ve bunu desteklemek için bazı AI özellikleriyle güçlendirilmiştir. En temel formu takvimdir. Zaman damgaları ve ilerleme çubukları içeren bu zaman çizelgesi tarzı arayüz, tüm gününüzün hesabını vermenizi sağlar.
Uygulama, teknolojiye pek aşina olmayan kullanıcıların da çalışabileceği özelliklerle kapsayıcı olmaya çalışır.
Yapılandırılmış en iyi özellikler
- Yapılacaklar listelerini, takvim etkinliklerini ve alışkanlık izlemeyi tek bir kapsamlı günlük planlayıcıda birleştirin
- Görevlerinizi zaman bloklarına ayırın ve organize iş oturumları ve odaklanma zamanlayıcısıyla konsantrasyonunuzu artırın
- Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için 30'dan fazla dilde destek alın
Yapılandırılmış sınırlamalar
- Structured, görselleştirilmiş uzun vadeli takvim görünümü gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri sunmaz, ancak
- Şu anda, yalnızca mobil platformlara odaklanmaktadır ve web uygulaması minimum özelliklere sahiptir
Yapılandırılmış fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Aylık: 4,99 $/ay
- Yıllık: 14,99 $/yıl
- Ömür boyu: 49,99 $
Yapılandırılmış derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
5. Todoist (En iyi verimlilik planlayıcısı)
Yoğun programlar ve bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleriyle uğraşıyorsanız, bu uygulama dikkatinizi çekecektir. Todoist, projeleri planlayan veya günlük iş akışını düzenlemek isteyen bireyler, serbest çalışanlar ve takımlar için mükemmeldir.
Bu listede en popüler isimlerden biri olan Todoist, işlerinizi sürdürmenize yardımcı olacak çeşitli takvim tabanlı görünümler ve çoklu platform desteği sunar.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Karmaşık görevleri daha küçük, kolay anlaşılır alt görevlere bölerek en önemli projeleri bile yönetilebilir hale getirin
- Zamanınızı yönetmenize ve belirli görevlere odaklanmanıza yardımcı olan özel sayfalarla günlük yapılacaklarınızı düzenleyin ve takip edin.
- Doğal bir şekilde yazın, gerisini Todoist halletsin. Örneğin, "Her gün 10 bin adım at" yazın, araç anında günlük yinelenen bir görev oluşturur
Todoist sınırlamaları
- Görev yorumları ve ek dosya gibi gelişmiş özellikler ücretli plana tabidir
- Karmaşık projeler için gelişmiş proje yönetimi araçları yoktur
Todoist fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 $
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
👀 Biliyor muydunuz? En acil görevlere değil , önemli görevlere odaklanmak genel verimliliği artırır ve ertelemeyi azaltır. Önceliklerinizi belirleyin!
6. Sunsama (En iyi günlük ilerleme planlayıcı)
Sunsama, gününüzü kontrol altında tutmak ve planladığınız gibi geçirmek için tasarlanmış bir günlük planlayıcıdır. Görev yönetimi, takvim entegrasyonu ve iş-yaşam organizasyonunu tek bir yerde birleştirir.
Sezgisel arayüzü, görevlerinizi önceliklendirmenize ve ilerlemenizi değerlendirmenize olanak tanır. Bu sadece planlama değildir; günlük hedeflerinizle uyumlu, odaklanmış ve verimli bir rutin oluşturmaktır.
Sunsama'nın en iyi özellikleri
- ClickUp ve Asana gibi çeşitli diğer araçlardan görevleri sürükleyip bırakın. Kapsamlı bir genel bakış ve birleştirilmiş günlük görünüm elde edin
- Planlayıcıya entegre Google, Outlook ve iCloud takvimleriyle görevlerinizi planlayın
- Zaman dilimi özelliği ile bir göreve ne kadar zaman ayırmak istediğinizi belirleyin ve takip edin
- Haftalık hedeflerinizi ve performansınızın özetini tek bir yerde toplayarak ilerlemenizi değerlendirin
Sunsama sınırlamaları
- Ücretsiz plan yoktur. Araç şu anda yalnızca 14 günlük deneme sürümü sunmaktadır.
- Sınırlı özellikleri nedeniyle, gelişmiş görev yönetimi ve takım işbirliği için en iyi araç değildir
- Mobil uygulama, masaüstü uygulaması kadar verimli değildir
Sunsama fiyatlandırması
- Yıllık abonelik: 16 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır
- Aylık abonelik: 20 $/ay, aylık faturalandırılır
Sunsama puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
7. Paperlike Dijital Planlayıcı (En iyi dijital not defteri)
Görev yönetimi özelliklerine sahip kağıt planlayıcı benzeri araçlar popülerdir. İşte başka bir seçenek.
Öğrenciler, profesyoneller ve dijital not almayı seven herkes için en uygun olan Paperlike, minimalist tasarımıyla süreçlerinizi özelleştirmenize olanak tanır.
Paperlike Dijital Planlayıcı'nın en iyi özellikleri
- Yıllık, aylık, haftalık ve günlük sayfalar dahil olmak üzere çeşitli şablonlarda özelleştirilebilir düzenlere erişerek farklı planlama stillerine uyum sağlayın
- Bağlantılı sayfalarla planlayıcının farklı bölümleri arasında gezinin
- GoodNotes ve Noteshelf gibi not alma uygulamalarını kullanarak cihazlar arasında geçiş yapın
- Deneyiminizi kişiselleştirmek için dijital çıkartmalar ve ek planlayıcı sayfası ekleyin
Paperlike Dijital Planlayıcı sınırları
- Not alma gibi belirli eylemler, başka bir uygulamaya geçmenizi gerektirdiği için daha uzun sürer
- Öncelikle iPad için tasarlanmıştır. Bu nedenle diğer kullanıcılar uyumlu bulmayabilir
Paperlike Dijital Planlayıcı fiyatlandırması
- Pro: 12,99 $, tek seferlik ödeme
Paperlike Dijital Planlayıcı puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
8. TickTick (En iyi zaman yönetimi dijital planlayıcı)
Ek özellikleriyle gerçek anlamda minimal olan TickTick, kişisel ve profesyonel hayatınıza sipariş getirmenize yardımcı olur.
Bu planlayıcıyı benzersiz kılan, hesap verebilirliğe ve zaman yönetimine odaklanmasıdır. Görevlerinizi düzenlemekle kalmaz, bunları gerçekleştirmek için gerekli araçları da sağlar.
TickTick'in en iyi özellikleri
- Önemli görevleri asla kaçırmamak için tekrarlanan hatırlatıcılar ve konum tabanlı uyarılar ayarlayın
- Getting Things Done (GTD) yöntemini kullanarak alışkanlıklar geliştirin ve izleyin
- Pomodoro Tekniğini uygulayarak yorulmadan odaklanın ve verimliliğinizi koruyun
TickTick sınırlamaları
- Birçok gelişmiş özellik yalnızca premium plana dahildir
- Arayüzü minimalist olsa da, zengin özellikleri bazen gezinmeyi zorlaştırabilir
TickTick fiyatlandırma
- Ücretsiz plan
- Premium: 3,99 $/ay
TickTick puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)
9. Any. do (En iyi basitleştirilmiş görev yöneticisi)
Any. do, kullanımı kolay özellikleri sayesinde minimalist dijital planlayıcılar için bir başka popüler seçimdir. Görevleri renk kodlamaktan bileşen eklemeye kadar, platform görev yönetimini en basit formunda teşvik eder.
Uygulama, Apple Watch dahil olmak üzere birçok platformda mevcuttur, böylece hareket halindeyken kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Any. yapılacak en iyi özellikler
- Google takviminizi doğrudan Any. do ile senkronize edin ve etkinliklerinizle görevlerinizi yönetin
- E-postaları görevlere dönüştürerek iletişiminizi ve programınızı takip edin
- Siri uyumluluğu ile zaman ve konuma dayalı tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlayın
Herhangi bir sınırlama yok
- Takım planında bulunan 100'den fazla şablona erişim gibi sınırlı ücretsiz plan özellikleri
- Diğer uygulamalarla iyi çalışmıyor
Herhangi bir fiyatlandırma. Yapılacaklar
- Kişisel: Ücretsiz
- Premium: 7,99 $/ay
- Aile: 9,99 $/ay (dört üye için)
- Takımlar: Üye başına aylık 7,99 $
Any. yapılacaklar derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)
💡Pro İpucu: Görevler için belirli zaman aralıkları ayırın ve bunlara uymaya çalışın. Bu, odaklanmaya yardımcı olan ve ertelemeyi önleyen, zaman bloklama adı verilen popüler bir stratejidir.
10. Habitica (En iyi oyunlaştırılmış alışkanlık geliştirme planlayıcı)
Rutininiz yeterince ilgi çekici olmadığı için yeni alışkanlıklar geliştirmekte zorlanıyor musunuz? Habitica'nın benzersiz stili, sıradan günlük işlerinizi heyecan verici maceralara dönüştürmenize yardımcı olacak.
Eğer bir oyun tutkunuysanız, verimliliği çok daha eğlenceli ve ödüllendirici hale getirebilirsiniz.
Habitica'nın en iyi özellikleri
- Alışkanlıkları, yapılacakları ve hedefleri RPG tarzı görevlere dönüştürün. Görevleri tamamladıkça ödüller kazanın ve seviye atlayın
- Arkadaşlarınızla ve toplulukla takım oluşturarak birlikte savaşlara (görevlerinize) katılın, ekstra motivasyon ve sosyal sorumluluk kazanın
- Avatarınızı özelleştirin, ekipman seçin ve ilerledikçe başarıların kilidini açın
Habitica sınırlamaları
- Oyun meraklılarını cezbederken, eğlenceli arayüzü ve RPG odaklılığı iş takımlarının iş akışlarına entegre edilmesi zor olabilir
- Sürekliliği kaybetmek veya ilgisizlik, ödül sistemini kesintiye uğratarak motivasyonun düşmesine neden olabilir
Habitica fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Aylık abonelik: 4,99 $/ay (uygulama içi satın alma)
- Grup planı: Aylık 9 $ + her ek kullanıcı için 3
Habitica puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
Başarılı bir dijital plan ClickUp ile başlar
Doğru planlayıcıyı seçmek, mükemmel bir çift ayakkabı bulmak gibidir: rahatlık, stil ve uyum önemlidir!
Kişisel proje yönetimi veya dijital not alma gibi gereksinimlerinize göre tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan aracı seçin.
Ancak, projelerden günlük görevlere kadar her şeyi yönetmek için hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp ihtiyacınız olan platformdur. Ücretsiz sürümünde bile, planınızı yaparken gelişmiş görev yönetimi özellikleri sunar.
Planlamaya başlamak için asla geç değildir! Şimdi ücretsiz bir ClickUp hesabı açın.