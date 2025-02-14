2025 için En İyi 10 Minimalist Dijital Planlayıcı

Harry Potter'ın sihirli değneği gibi hayatınızı düzenlemeye çalışıyor, ama bunun bir çubuk olduğunu fark mı ediyorsunuz?

Hayatınızı düzene sokmaya çalıştığınız dünyaya hoş geldiniz — yapışkan notlar, yarısı dolu kağıt planlayıcılar ve asla "yapılacak" gibi görünmeyen zihinsel yapılacaklar listelerinin kaotik bir karışımı

Bir araştırma, küçük işletme sahiplerinin verimsiz görevler için günde bir saat otuz altı dakika kaybettiğini ortaya koydu. Bunun bir nedeni planlama felcidir.

Çözüm nispeten basit: minimalist bir dijital planlayıcı. Kullanıcı dostudur ve tüm planlama ihtiyaçlarınızı birden fazla cihazdan yönetmenizi sağlar.

Ancak her planlayıcı size uygun olmayabilir. Size en uygun planlayıcıyı bulmanıza yardımcı olmak için en iyi dijital planlayıcı şablonlarını listeledik!

⏰ 60 Saniyelik Özet Planlama ihtiyaçlarınız için en iyi aracı arıyorsanız, şu 10 planlayıcıyı mutlaka inceleyin: ClickUp: En iyi yapay zeka destekli dijital planlayıcı En iyi yapay zeka destekli dijital planlayıcı Notion: En iyi görev yönetimi planlayıcısı GoodNotes Dijital Planlayıcı: En iyi el yazısı not alma aracı Yapılandırılmış: En iyi hepsi bir arada günlük planlayıcı Todoist: En iyi verimlilik planlayıcısı Sunsama: En iyi günlük ilerleme planlayıcı Paperlike Dijital Planlayıcı: En iyi dijital not defteri TickTick: En iyi zaman yönetimi dijital planlayıcı Any. do: En iyi basitleştirilmiş görev yöneticisi Habitica: En iyi oyunlaştırılmış alışkanlık geliştirme planlayıcısı

Dijital planlayıcılarda nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi dijital planlayıcıları ararken, yaşam tarzınıza ve verimlilik hedeflerinize uygun olduklarından emin olmak için şu özellikleri göz önünde bulundurun:

Kullanıcı dostu arayüz: Görevler ve etkinlikler arasında kolayca gezinmek için temiz, minimalist bir tasarıma ve sezgisel bir arayüze sahip bir dijital planlayıcı seçin.

Özelleştirme seçenekleri: Birden fazla düzeni özelleştirmenize, dijital çıkartmalar eklemenize ve ihtiyaçlarınıza göre ek sayfalar eklemenize olanak tanıyan planlayıcıları arayın. Anında indirme seçeneği bir artıdır

Anahtar özellikler: İyi bir çevrimiçi takvim , alışkanlık takipçisi, yapılacaklar listeleri ve haftalık ve günlük sayfalar sağlayın. Alışkanlık yığınlayıcılar ve aylık sayfalar gibi ekstra şablonlar için bonus puanlar

Cihaz uyumluluğu: Masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazlardan erişilebilen bir Masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazlardan erişilebilen bir dijital planlayıcı uygulaması arayın

Parasının değeri: Planlayıcıya yatırım yapmadan önce bazı ücretsiz örnekleri ve şablonları deneyin. Platformu deneyimleyin ve ardından uygun fiyatlandırma seçeneklerini değerlendirin

En İyi 10 Minimalist Dijital Planlayıcı

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, ihtiyaçlarınıza uygun bir dijital planlama aracı bulalım.

1. ClickUp (En iyi yapay zeka destekli dijital planlayıcı uygulaması)

ClickUp ile kişisel ve takım verimliliğinizi ve işbirliğinizi artırın

Karmaşık görevleriniz için basit bir çözüm arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçenektir. Dijital planlamanızın her yönünü optimize etmenize yardımcı olan inanılmaz derecede sezgisel bir görev yönetimi aracına sahip, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp, hedef belirlemeyi etkili, verimli ve hatta eğlenceli hale getiren sınırsız kullanıcı, görev, şablon ve özellikler sunar!

ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile gününüzü planlayın

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile programınızı takip edin

Günlük planlamaya yapılandırılmış bir yaklaşım tercih edenler için ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu mükemmel bir çözümdür. Yapılacaklar, randevular ve önceliklerinizi düzenlemek için net bir çerçeve sunarak hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Görevleri zaman bloklarıyla haritalandırın

En önemli işlerinize öncelik verin

Tek bir görünümde ilerlemeyi ve son teslim tarihlerini takip edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevlerinizi Google Takvim ile senkronize ederken, programınızı, son teslim tarihlerinizi ve görevlerinizi bir bakışta yönetin. Dijital planlayıcılar görsel organizasyonda mükemmeldir ve ClickUp'ın Takvim Görünümü bunu sağlar

ClickUp Görevleri ile tüm faaliyetlerinizi atayın, izleyin ve iletişim kurun. Gerçek zamanlı güncellemeler, bildirimler ve entegrasyon sağlayan mükemmel bir işbirliği özelliğidir

ClickUp Brain'i kullanarak görev açıklamaları oluşturun, proje güncellemelerini saniyeler içinde özetleyin ve daha etkili yazın. ClickUp'ın yapay zeka destekli özellikleri, günlük görevleri otomatikleştirmek için kullanıcıların favorisidir

ClickUp'ın özelleştirilebilir gösterge panelleriyle kontrolü elinize alın. İster temiz bir tasarım ister ayrıntılı bilgiler tercih edin, ClickUp çalışma alanınızı nasıl oluşturmak istediğinizi kontrol etmenizi sağlar

Başlamak için şablon kitaplığından seçim yapın. ClickUp'ın özelleştirilebilir verimlilik plan şablonları , dijital planlama için çığır açıcı bir yeniliktir. Örneğin, planınızı hızlı bir şekilde şekillendirmek için ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonunu kullanabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, araçları ilk kez kullanırken kısa bir öğrenme süreci yaşayabilir

Bazı özellikler henüz mobil cihazlarda kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: ClickUp Hedefler özelliği ile günlük görevlerinizi mini dönüm noktalarına dönüştürebilirsiniz. Bu özellik, küçük başarıları işaretlerken gözünüzü hedeften ayırmamanıza yardımcı olur.

2. Notion (En iyi görev yönetimi planlayıcısı)

notion aracılığıyla

Notion, not alma, görev yönetimi ve işbirliği araçlarını tek bir esnek çalışma alanında birleştirir.

Notion, haftanızı planlamak, projeleri izlemek veya fikir üretmek istiyorsanız sonsuz özelleştirme olanağı sunar.

Notion'un en iyi özellikleri

Görevleri oluşturun, düzenleyin ve takip edin, gerçek zamanlı olarak veya programınıza göre birlikte çalışın

Basit belgelerden karmaşık veritabanlarına kadar her sayfayı ihtiyacınıza göre özelleştirin

Slack ve Google Takvim gibi muhtemelen zaten kullandığınız araçlarla çalışarak platformlar arasında daha kolay iletişim ve koordinasyon sağlayın

Notion sınırlamaları

Notion'da belge oluşturmak, Google Dokümanlar gibi araçları kullanmaktan farklıdır ve özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için manuel biçimlendirme gerektirebilir

Şu anda yerleşik zaman takibi veya hatırlatıcı özellikleri mevcut değildir

Büyük miktarda veriyi yönetiyorsanız, bunları grafikler, çizelgeler veya gösterge panelleriyle görselleştirmenin başka bir yolu yoktur

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 18 $

İsteğe bağlı eklenti AI: Kullanıcı başına aylık 8 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

3. GoodNotes Dijital Planlayıcı (En iyi el yazısı not alma aracı)

goodNotes aracılığıyla

Araştırmalar, elle çizim yapmanın yazmaya göre daha fazla aktiviteye neden olduğunu ve beynin daha geniş alanlarını kullandığını gösteriyor. Peki bunu dijital planlayıcınızla yapabilseydiniz?

GoodNotes, eski usul kağıt planlayıcıların cazibesini dijital not alma deneyiminin rahatlığıyla birleştirir. Eski usul yöntemlere bağlı kalmak, ancak dağınıklığı azaltmak (ve kağıt tasarrufu yapmak) istiyorsanız bu uygulama tam size göre.

GoodNotes'un en iyi özellikleri

Cihaz üzerinde doğrudan serbestçe yazın. Araç el yazınızı tanır ve notlara dönüştürür

Doğrudan belgelerin üzerine PDF açıklamaları ekleyin

Tüm notlarınızı düzenli bir dijital rafta saklayın

GoodNotes sınırlamaları

Yazılımın Android ve Windows sürümleri henüz tüm özellikleri içermemektedir

Diğer bazı not alma seçeneklerinden farklı olarak, GoodNotes'ta ses transkripsiyonları mevcut değildir

El yazısı tanıma özelliği okunaklı metinlerle sınırlıdır

GoodNotes fiyatlandırması

Ücretsiz (üç defterle sınırlıdır)

Android ve Windows Yıllık: 6,99 $/yıl

Tüm Platformlar Yıllık : 9,99 $/yıl

Apple Tek Seferlik Ödeme: 29,99 $

GoodNotes for Business : Cihaz başına aylık 50 $, yıllık olarak faturalandırılır

GoodNotes for Enterprise: Özel fiyatlandırma

GoodNotes puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

4. Yapılandırılmış (En iyi hepsi bir arada günlük planlayıcı)

via Structured

Günlük rutininizi düzenlemek için minimalist bir planlayıcı arıyorsanız, bundan daha basit bir seçenek bulamazsınız.

Structured, hafif görev yönetimi için idealdir ve bunu desteklemek için bazı AI özellikleriyle güçlendirilmiştir. En temel formu takvimdir. Zaman damgaları ve ilerleme çubukları içeren bu zaman çizelgesi tarzı arayüz, tüm gününüzün hesabını vermenizi sağlar.

Uygulama, teknolojiye pek aşina olmayan kullanıcıların da çalışabileceği özelliklerle kapsayıcı olmaya çalışır.

Yapılandırılmış en iyi özellikler

Yapılacaklar listelerini, takvim etkinliklerini ve alışkanlık izlemeyi tek bir kapsamlı günlük planlayıcıda birleştirin

Görevlerinizi zaman bloklarına ayırın ve organize iş oturumları ve odaklanma zamanlayıcısıyla konsantrasyonunuzu artırın

Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için 30'dan fazla dilde destek alın

Yapılandırılmış sınırlamalar

Structured, görselleştirilmiş uzun vadeli takvim görünümü gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri sunmaz, ancak

Şu anda, yalnızca mobil platformlara odaklanmaktadır ve web uygulaması minimum özelliklere sahiptir

Yapılandırılmış fiyatlandırma

Ücretsiz

Aylık : 4,99 $/ay

Yıllık : 14,99 $/yıl

Ömür boyu: 49,99 $

Yapılandırılmış derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

5. Todoist (En iyi verimlilik planlayıcısı)

todoist aracılığıyla

Yoğun programlar ve bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleriyle uğraşıyorsanız, bu uygulama dikkatinizi çekecektir. Todoist, projeleri planlayan veya günlük iş akışını düzenlemek isteyen bireyler, serbest çalışanlar ve takımlar için mükemmeldir.

Bu listede en popüler isimlerden biri olan Todoist, işlerinizi sürdürmenize yardımcı olacak çeşitli takvim tabanlı görünümler ve çoklu platform desteği sunar.

Todoist'in en iyi özellikleri

Karmaşık görevleri daha küçük, kolay anlaşılır alt görevlere bölerek en önemli projeleri bile yönetilebilir hale getirin

Zamanınızı yönetmenize ve belirli görevlere odaklanmanıza yardımcı olan özel sayfalarla günlük yapılacaklarınızı düzenleyin ve takip edin.

Doğal bir şekilde yazın, gerisini Todoist halletsin. Örneğin, "Her gün 10 bin adım at" yazın, araç anında günlük yinelenen bir görev oluşturur

Todoist sınırlamaları

Görev yorumları ve ek dosya gibi gelişmiş özellikler ücretli plana tabidir

Karmaşık projeler için gelişmiş proje yönetimi araçları yoktur

Todoist fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? En acil görevlere değil , önemli görevlere odaklanmak genel verimliliği artırır ve ertelemeyi azaltır. Önceliklerinizi belirleyin!

6. Sunsama (En iyi günlük ilerleme planlayıcı)

via Sunsama

Sunsama, gününüzü kontrol altında tutmak ve planladığınız gibi geçirmek için tasarlanmış bir günlük planlayıcıdır. Görev yönetimi, takvim entegrasyonu ve iş-yaşam organizasyonunu tek bir yerde birleştirir.

Sezgisel arayüzü, görevlerinizi önceliklendirmenize ve ilerlemenizi değerlendirmenize olanak tanır. Bu sadece planlama değildir; günlük hedeflerinizle uyumlu, odaklanmış ve verimli bir rutin oluşturmaktır.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

ClickUp ve Asana gibi çeşitli diğer araçlardan görevleri sürükleyip bırakın. Kapsamlı bir genel bakış ve birleştirilmiş günlük görünüm elde edin

Planlayıcıya entegre Google, Outlook ve iCloud takvimleriyle görevlerinizi planlayın

Zaman dilimi özelliği ile bir göreve ne kadar zaman ayırmak istediğinizi belirleyin ve takip edin

Haftalık hedeflerinizi ve performansınızın özetini tek bir yerde toplayarak ilerlemenizi değerlendirin

Sunsama sınırlamaları

Ücretsiz plan yoktur. Araç şu anda yalnızca 14 günlük deneme sürümü sunmaktadır.

Sınırlı özellikleri nedeniyle, gelişmiş görev yönetimi ve takım işbirliği için en iyi araç değildir

Mobil uygulama, masaüstü uygulaması kadar verimli değildir

Sunsama fiyatlandırması

Yıllık abonelik : 16 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Aylık abonelik: 20 $/ay, aylık faturalandırılır

Sunsama puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

7. Paperlike Dijital Planlayıcı (En iyi dijital not defteri)

via Paperlike

Görev yönetimi özelliklerine sahip kağıt planlayıcı benzeri araçlar popülerdir. İşte başka bir seçenek.

Öğrenciler, profesyoneller ve dijital not almayı seven herkes için en uygun olan Paperlike, minimalist tasarımıyla süreçlerinizi özelleştirmenize olanak tanır.

Paperlike Dijital Planlayıcı'nın en iyi özellikleri

Yıllık, aylık, haftalık ve günlük sayfalar dahil olmak üzere çeşitli şablonlarda özelleştirilebilir düzenlere erişerek farklı planlama stillerine uyum sağlayın

Bağlantılı sayfalarla planlayıcının farklı bölümleri arasında gezinin

GoodNotes ve Noteshelf gibi not alma uygulamalarını kullanarak cihazlar arasında geçiş yapın

Deneyiminizi kişiselleştirmek için dijital çıkartmalar ve ek planlayıcı sayfası ekleyin

Paperlike Dijital Planlayıcı sınırları

Not alma gibi belirli eylemler, başka bir uygulamaya geçmenizi gerektirdiği için daha uzun sürer

Öncelikle iPad için tasarlanmıştır. Bu nedenle diğer kullanıcılar uyumlu bulmayabilir

Paperlike Dijital Planlayıcı fiyatlandırması

Pro: 12,99 $, tek seferlik ödeme

Paperlike Dijital Planlayıcı puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

8. TickTick (En iyi zaman yönetimi dijital planlayıcı)

tickTick aracılığıyla

Ek özellikleriyle gerçek anlamda minimal olan TickTick, kişisel ve profesyonel hayatınıza sipariş getirmenize yardımcı olur.

Bu planlayıcıyı benzersiz kılan, hesap verebilirliğe ve zaman yönetimine odaklanmasıdır. Görevlerinizi düzenlemekle kalmaz, bunları gerçekleştirmek için gerekli araçları da sağlar.

TickTick'in en iyi özellikleri

Önemli görevleri asla kaçırmamak için tekrarlanan hatırlatıcılar ve konum tabanlı uyarılar ayarlayın

Getting Things Done (GTD) yöntemini kullanarak alışkanlıklar geliştirin ve izleyin

Pomodoro Tekniğini uygulayarak yorulmadan odaklanın ve verimliliğinizi koruyun

TickTick sınırlamaları

Birçok gelişmiş özellik yalnızca premium plana dahildir

Arayüzü minimalist olsa da, zengin özellikleri bazen gezinmeyi zorlaştırabilir

TickTick fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Premium: 3,99 $/ay

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

9. Any. do (En iyi basitleştirilmiş görev yöneticisi)

Any. do, kullanımı kolay özellikleri sayesinde minimalist dijital planlayıcılar için bir başka popüler seçimdir. Görevleri renk kodlamaktan bileşen eklemeye kadar, platform görev yönetimini en basit formunda teşvik eder.

Uygulama, Apple Watch dahil olmak üzere birçok platformda mevcuttur, böylece hareket halindeyken kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Any. yapılacak en iyi özellikler

Google takviminizi doğrudan Any. do ile senkronize edin ve etkinliklerinizle görevlerinizi yönetin

E-postaları görevlere dönüştürerek iletişiminizi ve programınızı takip edin

Siri uyumluluğu ile zaman ve konuma dayalı tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlayın

Herhangi bir sınırlama yok

Takım planında bulunan 100'den fazla şablona erişim gibi sınırlı ücretsiz plan özellikleri

Diğer uygulamalarla iyi çalışmıyor

Herhangi bir fiyatlandırma. Yapılacaklar

Kişisel: Ücretsiz

Premium : 7,99 $/ay

Aile : 9,99 $/ay (dört üye için)

Takımlar: Üye başına aylık 7,99 $

Any. yapılacaklar derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)

💡Pro İpucu: Görevler için belirli zaman aralıkları ayırın ve bunlara uymaya çalışın. Bu, odaklanmaya yardımcı olan ve ertelemeyi önleyen, zaman bloklama adı verilen popüler bir stratejidir.

10. Habitica (En iyi oyunlaştırılmış alışkanlık geliştirme planlayıcı)

habitica aracılığıyla

Rutininiz yeterince ilgi çekici olmadığı için yeni alışkanlıklar geliştirmekte zorlanıyor musunuz? Habitica'nın benzersiz stili, sıradan günlük işlerinizi heyecan verici maceralara dönüştürmenize yardımcı olacak.

Eğer bir oyun tutkunuysanız, verimliliği çok daha eğlenceli ve ödüllendirici hale getirebilirsiniz.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Alışkanlıkları, yapılacakları ve hedefleri RPG tarzı görevlere dönüştürün. Görevleri tamamladıkça ödüller kazanın ve seviye atlayın

Arkadaşlarınızla ve toplulukla takım oluşturarak birlikte savaşlara (görevlerinize) katılın, ekstra motivasyon ve sosyal sorumluluk kazanın

Avatarınızı özelleştirin, ekipman seçin ve ilerledikçe başarıların kilidini açın

Habitica sınırlamaları

Oyun meraklılarını cezbederken, eğlenceli arayüzü ve RPG odaklılığı iş takımlarının iş akışlarına entegre edilmesi zor olabilir

Sürekliliği kaybetmek veya ilgisizlik, ödül sistemini kesintiye uğratarak motivasyonun düşmesine neden olabilir

Habitica fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık abonelik: 4,99 $/ay (uygulama içi satın alma)

Grup planı: Aylık 9 $ + her ek kullanıcı için 3

Habitica puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

Başarılı bir dijital plan ClickUp ile başlar

Doğru planlayıcıyı seçmek, mükemmel bir çift ayakkabı bulmak gibidir: rahatlık, stil ve uyum önemlidir!

Kişisel proje yönetimi veya dijital not alma gibi gereksinimlerinize göre tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan aracı seçin.

Ancak, projelerden günlük görevlere kadar her şeyi yönetmek için hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp ihtiyacınız olan platformdur. Ücretsiz sürümünde bile, planınızı yaparken gelişmiş görev yönetimi özellikleri sunar.

Planlamaya başlamak için asla geç değildir! Şimdi ücretsiz bir ClickUp hesabı açın.