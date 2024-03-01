2025'in En İyi PMO'ları: Sektörün En İyilerinden Stratejik İçgörüler

Operasyonel verimlilik, müşteri sadakati ve nakit akışı, 2024'ün anahtar kelimeleri olacak. Yaklaşık 300 iş liderinin katıldığı bir ankete göre durum böyle. Ekonomik belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde, sektörlerde dalga dalga yayılan birçok PMO da aynı görüşte.

Bunlar sizin de hedeflerinizse, doğru yerdesiniz. Ayrıca şanslısınız. Çünkü bu hedefleri başarıyla gerçekleştiren sektörün önde gelen beş PMO'sunu belirledik.

İşte kimler, neden yaptıklarını takip ediyoruz ve son PunchUp Raporumuzda belirlenen en önemli hedefler hakkında ne diyorlar.

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Verimlilikle Saldırıya Geçin

Katitja Molele

Şirket: The Coca-Cola CompanyBaşlık: İnovasyon PMO Kıdemli Müdürü

Katitja Molele, mühendislikten danışmanlığa, bankacılıktan hızlı tüketim mallarına kadar çeşitli sektörlerde deneyim sahibi, deneyimli bir üst düzey yöneticidir. Yaklaşık üç yıldır, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bulunan Coca-Cola Africa Operating'in inovasyon portföyünü yönetmektedir.

Verimlilik için proaktif ve esnek olmak söz konusu olduğunda, aynı sorunlara yönelik olarak birlikte çalışan takımların önemini açıklıyor.

Biz çok ağ bağlantılı ve entegre bir takımız — ileride karşılaşılacak zorlukları görüyor ve çok daha erken aşamada ele alıyoruz. COVID-19 ortaya çıktığında, karmaşıklığı artırmamamız gerektiğini biliyorduk. Yaptığımız şey, inovasyon ajansımızı duraklatmak oldu. "Şimdilik durup, işleyen şeylere bakalım. " Önemli olan öncelikleri yeniden belirlemek, dengeyi sağlamak ve sahip olduğumuz kaynakların doğru yerlerde olduğundan emin olmaktı.

Biz çok ağ bağlantılı ve entegre bir takımız — ileride karşılaşılacak zorlukları görüyor ve çok daha erken aşamada ele alıyoruz. COVID-19 ortaya çıktığında, karmaşıklığı artırmamamız gerektiğini biliyorduk. Yaptığımız şey, inovasyon ajansımızı duraklatmak oldu. "Şimdilik durup, işleyen şeylere bakalım. " Önemli olan öncelikleri yeniden belirlemek, dengeyi sağlamak ve sahip olduğumuz kaynakların doğru yerlerde olduğundan emin olmaktı.

Teknolojiye Yatırım

Mercedes Martinez Sanz

Şirket: IndraBaşlık: PMO Müdürü

Mercedes Martinez Sanz, Madrid merkezli bir PMO yöneticisidir ve proje yönetimi konusunda derin deneyime sahiptir. Yazılım geliştirme projeleri ve danışmanlık alanlarında da deneyimi bulunmaktadır. Metodolojiler ve standartların tutkulu bir savunucusu olan Mercedes, PMBOK Kılavuzu'nun 5. baskısının Çekirdek Komitesi'nde üye olarak görev yapmış ve diğer ilgili projelerde konu uzmanı olarak işbirliği yapmıştır.

Ayrıca, Proje Yönetimi ile ilgili ISO 21500 Standardı ve Proje ve Program Portföy Yönetimi ile ilgili ISO 21502 Standardı'nın hazırlanmasında da yer almıştır. PMI Madrid İspanya Şubesi Yönetim Kurulu üyesidir.

Project Management Institute'ta daha önce açıkladığı gibi, güçlü geçmişi ve yeni teknolojileri kullanarak verimlilik ve odaklanma sağlamak için gösterdiği kararlılık bizi çok etkiledi.

Yapay zeka, analitik alanında rol oynayacak ve PMO'lara dahil edilmelidir. Verilerle ilgili işleri makinelere bırakın, proje yöneticileri ise insan faktörüne daha fazla odaklansın.

Yapay zeka, analitik alanında rol oynayacak ve PMO'lara dahil edilmelidir. Verilerle ilgili işleri makinelere bırakın, proje yöneticileri ise insan faktörüne daha fazla odaklansın.

Çalışan Bağlılığını Önceliklendirme

Cathy Hoenig

Şirket: RivianBaşlık: Kıdemli Yönetici, İnsan Kaynakları PMO

Deneyimli bir proje/program yöneticisi ve doktora sahibi olan Cathy Hoenig'in teknoloji ve üretim alanlarında büyük, karmaşık, işlevler arası girişimlerdeki deneyimi, onu Phoenix Üniversitesi'nden Boeing'e, Exemplis'e ve son olarak Rivian'a götürdü.

Çalışan bağlılığını önceliklendirme konusunda Cathy'nin hepimizin bir şeyler öğrenebileceği sağlam içgörüler var. PMO'lar Değişime Hazır Bir Kültürü Nasıl Ölçeklendirebilir? başlıklı son yazısında, şirket kültürü ile PMO'su arasındaki bağlantıyı açıkladı.

PMO ekibi, kültürün yönlendirilmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Çalışanları motive etmek için yenilikçi yollar bulmalıyız. Ayrıca onların güvenli, verimli ve mutlu olmalarını sağlamalıyız.

PMO ekibi, kültürün yönlendirilmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Çalışanları motive etmek için yenilikçi yollar bulmalıyız. Ayrıca onların güvenli, verimli ve mutlu olmalarını sağlamalıyız.

Kulağa basit gelebilir, ancak kültürü yönlendirmeye bu kadar odaklanmak, gerçek bir etki yaratan basit ve zarif bir çözümdür. Rivian, 2021 yılında Cathy'yi işe aldığından bu yana çalışan sayısını neredeyse dört katına çıkardı.

Bu tür bir büyümeyi sürdürmek için basit ve zarif çözümler gerekir.

Uzun Vadeli Müşteri Sadakati Planlaması

Maggie Davis

Şirket: ConveneBaşlık: PMO Başkan Yardımcısı

Tüketici perakendeciliği, B2B yazılım, konaklama ve ticari gayrimenkul alanlarında deneyime sahip Maggie Davis, 2022 yılında PMO olarak atandı ve o zamandan beri Convene'de verimliliği artırıyor ve güçlü takımları destekliyor.

Birkaç yıl önce açıkladığı gibi, müşteri sadakati söz konusu olduğunda, son kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarım yapmak onun gizli formülünün bir parçasıdır.

Bence geleneksel olarak sıradan deneyimleri, örneğin ofise giriş, etkinlikler hakkında bildirim alma, toplantı odası bulma gibi, alıp çalışanların fiziksel alanlarla etkileşimine biraz renk katmaya çalışıyoruz. Teknolojiye yatırım yapan şirketler ev sahipleri olsa da, asıl son kullanıcılar ofis çalışanları ve biz de onları göz önünde bulundurarak tasarım yapıyoruz, bu da oldukça güzel.

Bence geleneksel olarak sıradan deneyimleri, örneğin ofise giriş, etkinlikler hakkında bildirim alma, toplantı odası bulma gibi, alıp çalışanların fiziksel alanlarla etkileşimine biraz renk katmaya çalışıyoruz. Teknolojiye yatırım yapan şirketler ev sahipleri olsa da, asıl son kullanıcılar ofis çalışanlarıdır ve biz de onları göz önünde bulundurarak tasarım yapıyoruz, bu da oldukça güzel.

Allison Vendt

Şirket: DropboxBaşlık: Dropbox'ta İnsan Kaynakları PMO, İnsan Kaynakları Analitiği ve Sanal Öncelikli Çalışma Küresel Başkanı, Kıdemli Direktör

Allison Vendt, deneyimli bir lider, stratejik düşünür ve değişim yönetimine odaklanan bir profesyoneldir. Sekiz kişilik çekirdek ekibiyle Dropbox'ın Virtual First'e geçişini yönetmektedir. Dropbox'taki yükselişinden önce The Forem ve Stanford'da çalışmış ve bağımsız danışmanlık yapmıştır.

Dropbox'ın dönüşümünden etkilendiğimiz ve yakın zamanda kuruluşunda müşteri tutma konusunda ifade ettiği içgörülerinden dolayı dikkatimizi çekti.

[Sanal iş], işleri daha iyi yapmak için yeni yollar bulmakla ilgilidir... Yoğunluktan etkiye doğru süper güçlü bir dönüşüm gerçekleştirdik... Önemli olan tamamladığınız görevler değil, o işin sonucudur... Öncelikle, sorunu çerçevelendiriyoruz. Ardından bir sorun tanımı yazıyoruz. Son kullanıcıların ihtiyaçlarını belirliyoruz. Sonra iyi hedefler belirliyoruz... Önemli olan, müşterinin sonuçlardan memnun olmasını sağlamaktır.

[Sanal iş], işleri daha iyi yapmak için yeni yollar bulmakla ilgilidir... Yoğunluktan etkiye doğru süper güçlü bir geçiş yaptık... Önemli olan tamamladığınız görevler değil, o işin sonucudur... Önce sorunu çerçevelendiriyoruz. Ardından bir sorun açıklaması yazıyoruz. Son kullanıcı ihtiyaçlarını belirliyoruz. Sonra iyi hedefler belirliyoruz... Önemli olan, müşterinin sonuçlardan memnun olmasını sağlamaktır.

Diğer bir deyişle, her süreç değişikliği, görev, sorun tanımlama ve hedef, nihai müşterinin memnuniyeti ve sadakatinin hedef olduğu bilinciyle ele alınmalıdır.

Öncelikleriniz Nelerdir?

Dördüncü çeyreğe ve yeni takvim yılına geçişle birlikte gelen tüm tipik yıllık planlamalara girerken, sektör liderlerinin yukarıdaki gibi stratejik öncelikler hakkında neler söylediklerini incelemek ve bu önceliklerin 2024 stratejik manzaranıza uyup uymadığını ve nasıl uyduğunu değerlendirmek için harika bir zaman.

300'den fazla sektör liderine göre, en önemli dört öncelik şunlardır:

Verimlilikle hücum oynayın

Kaynakları birleştirmek, otomatikleştirmek ve tasarruf etmek için teknolojiye yatırım yapın

Çalışan bağlılığını önceliklendirme

Uzun vadeli müşteri elde tutma planları

Peki, bunları stratejinize nasıl dahil edeceksiniz? Bunlar, kuruluşunuzun benzersiz vizyonuyla nasıl bağlantılı? Ve sektörde dalga yaratan PMO'ların içgörülerinden neler öğrenebilirsiniz?

Cevaplar, yukarıdaki kişileri takip etmek ve onların içgörülerini incelemekle başlayabilir. 300'den fazla liderin katıldığı anketin sonuçlarını henüz okumadıysanız, buradan ulaşabilir ve ilham almaya başlayabilirsiniz.