Notion ve Google Dokümanlar: En İyi Not Alma Aracı Hangisi?

Dünya yüzleşmeleri sever; iki devin zirve için karşı karşıya gelip mücadele ettiği dramanın yerini hiçbir şey tutamaz. Not alma uygulamaları söz konusu olduğunda ise Notion ve Google Dokümanlar, Joe Frasier ile Muhammed Ali gibidir. Bu ağır sikletlerin her ikisinin de hamleleri var, ama hangisi nakavt vuruşunu yapacak? 🥊

Notion ve Google Dokümanlar karşılaştırmasında bunu öğreneceğiz.

Bu uygulamaları yan yana karşılaştırarak, her platformun artılarını ve eksilerini inceleyeceğiz ve en iyi not alma uygulamasını kesin olarak belirleyeceğiz.

Bu yılın en heyecanlı karşılaşması. Manila Klasörleri'nden Thrilla (ya da en azından manila klasörlerinin dijital eşdeğeri) ve siz de ring kenarındaki koltuklarınızda yerinizi aldınız. En iyi not alma uygulamasına bahislerinizi yapın ve karşılaşmaya hazır olun.

Notion nedir?

Notion, not alma gibi basit görevlerden şirket wiki'si oluşturma gibi karmaşık görevlere kadar her şeyi yapabileceğiniz web tabanlı bir platformdur. Düzeni, eski tarz bir kelime işlemciye (Microsoft Word gibi) değil, daha çok dijital bir çalışma alanına benzer.

Notion sayfaları, bir kağıt parçasıdan çok bir web sayfasının sonsuz kaydırma ekranına benzer. Notion belgelerinizi PDF olarak dışa aktarabilir ve yazdırabilirsiniz (çünkü hala yazdırma ihtiyacı duyanlar vardır), ancak dışa aktarana kadar sayfa sonları görünmez. 🖨️

notion aracılığıyla

Uygulamanın avantajı, dijital öncelikli bir web deneyimi sunmasıdır. Dezavantajı ise, gerçekten bir web deneyimi olmasıdır. İnternet erişiminiz yoksa, Notion dosyalarınıza erişemez veya uygulamayı not almak için kullanamazsınız.

Notion özellikleri

Notion platformunun temel özellikleri bunlar. Şimdi özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. Wiki

Notion'un wiki'leri, süreçleri belgelemek ve şirket çapında bir bilgi tabanı oluşturmak için idealdir.

Her zaman görüntülenen kenar çubuğu, tek bir tıklama ile sayfalar arasında gezinmenizi sağlar, böylece içindekiler tablosuna geri dönmenize gerek kalmaz. İç içe geçmiş içerik, bilgi paylaşımınızı departman veya konuya göre ayırırken düzenli kalmanıza yardımcı olur. Senkronize bloklar, aynı içeriği birden fazla yerde paylaşır ve güncellemeler için tek bir yer sağlar.

notion aracılığıyla

Bilgi tabanı şablonunu kullanarak wiki'nizi kolayca kurabilirsiniz. Notion, şablon kitaplığında çeşitli şablonlar sunar.

2. Belgeler

Belgeler, sürükle ve bırak işlevini kullanarak içeriğinizi düzenlemenize ve yeniden düzenlemenize olanak tanıyan bloklarla kolayca biçimlendirilebilir. Anahtarlar, videolar, resimler, matematik denklemleri, kod parçacıkları, web yer imleri, @ bahsetmeler ve daha fazlası dahil olmak üzere 50'den fazla içerik bloğu türü vardır.

Ayrıca toplantı gündemleri, proje planları ve teklifler dahil olmak üzere düzinelerce kullanım örneği için belge şablonları da sunar. Belgenizde gezinmeyi kolaylaştırmak ve takımınızın kafasının karışmasını önlemek için bir içindekiler tablosu ekleyin.

Takım üyeleriniz belgeleri aynı anda düzenleyebilir veya yorumlarda birbirlerini etiketleyerek soru sorabilir, açıklama isteyebilir veya belgenin bir bölümünü başkasına yazması için atayabilir.

Farklı izin ayarlarıyla, bireylere veya tüm takımlara farklı belgelere erişim izni verebilirsiniz. Her belge için kimin düzenleyebileceğini, kimin yalnızca yorum yapabileceğini ve kimin yalnızca görüntüleyebileceğini seçebilirsiniz.

4. AI

Artık Notion uygulamasına doğrudan entegre bir yapay zeka not alma aracı olan Notion AI'yı ekleyebilirsiniz. Bu araç, Notion bilgi tabanınızdaki içeriği yeniden yazmanıza, özetlemenize ve bulmanıza yardımcı olabilir. Bu özellik, Google Dokümanlar'ın yerini almanın anahtarı olabilir.

notion aracılığıyla

Ancak bu özellik ekstra ücrete tabidir. Notion AI'yı ücretli planlara üye başına aylık 8 $ ek ücret karşılığında ekleyebilir veya ücretsiz plana aylık 10 $ ek ücret karşılığında ekleyebilirsiniz.

Notion fiyatlandırması

Notion, bireysel kullanıcılar için ücretsizdir ve iş takımları için kademeli bir fiyatlandırma yapısı sunar.

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Dokümanlar nedir?

google aracılığıyla

Google Dokümanlar tanıdıktır ve tanıdık olan rahatlatıcıdır, tıpkı büyükannenizin ördüğü battaniyenin altına kıvrılmak gibi. 🧶

Tanıdık olan aynı zamanda kullanıcı dostudur. Standart kelime işleme yazılımı görünümüne sahip Docs, Microsoft Word'ü kullanmış olan herkes için sezgisel olacaktır.

Ancak nostalji, Google Dokümanlar'ın sunduklarının modası geçmiş olduğunu düşünmenize neden olmasın. Platform, gerçek zamanlı işbirliği ve zengin medya dosyalarını gömme gibi web öncelikli özellikler sunar. Google Dokümanlar web tabanlı bir uygulama olmasına rağmen, internet bağlantınız olmasa bile belgeler üzerinde çalışmaya devam etmenizi sağlayan bir çevrimdışı modu vardır.

Google Dokümanlar özellikleri

Google Dokümanlar'ın özelliklerinin Notion ile karşılaştırıldığında nasıl olduğunu daha iyi anlayabilmeniz için, bunları tek tek ele alacağız.

1. Drive

Google Drive, tüm belgeleriniz, e-tablolarınız, slayt gösterileriniz ve klasörleriniz için bir ana merkez gibidir. Temel olarak, Google Çalışma Alanı'nda oluşturduğunuz her şey Google Drive'da depolanır.

google aracılığıyla

Drive, wiki olarak kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmamış olsa da, klasörleri kullanarak onu bir bilgi tabanına dönüştürebilirsiniz. Ancak kullanıcılar bir belgeden sürücünüzdeki başka bir şeye gitmek istediklerinde, önce sürücünüze geri dönmeleri gerekir.

Google bir arama motoru olduğu için, arama özelliğinin Google Drive'ın güçlü yanlarından biri olduğunu öğrenmek kimseyi şaşırtmayacaktır. Drive arama çubuğuna istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz, o kelimeyi içeren tüm öğeler karşınıza çıkar, böylece belgelerinizi asla kaybetmezsiniz.

2. Belgeler

Google Dokümanlar, başlangıçta bir kelime işlemci olarak tasarlanmıştır ve bir kelime işlemciden bekleyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir. Düzinelerce yazı tipi, başlık, madde işareti, sayfa sonu, bölüm sonu ve daha fazlasını içeren birçok biçimlendirme seçeneği vardır.

Ayrıca, kendi sabit sürücünüzden çekebileceğiniz veya internet aramasıyla bulup ekleyebileceğiniz resimler ve videolar gibi zengin medya öğeleri, tablolar, çizimler, grafikler, emojiler, akıllı çipler, açılır menüler ve dipnotlar ekleyebilirsiniz.

Program her zaman özgeçmişler, mektuplar, tarifler, proje teklifleri, toplantı notları, broşürler ve daha fazlası gibi çok çeşitli şablonlar içermektedir. Belgelerde, belgenizin başlıklarına göre kenar çubuğunda otomatik olarak bir içindekiler tablosu oluşturan bir anahat görünümü de vardır.

Ayrıca, Google kısa süre önce bir dizi yeni özellik yayınladı:

Sayfa görünümünden sayfası olmayan (veya sonsuz kaydırma) görünüme geçin

Yapı bloklarını kullanarak toplantı notları, e-posta taslakları, ürün yol haritası ve daha fazlasını oluşturun

"Belge Özeti" özelliği, notlarınızın yapay zeka tarafından oluşturulan özetini otomatik olarak oluşturur

Google Dokümanlar, ortak belgelerin kurucusu gibidir. Birden fazla takım üyesinin aynı anda bir belge üzerinde çalışmasına olanak tanır. Ayrıca, yorum yapma özellikleri ve yorum yapma, yalnızca görüntüleme ve tam düzenleme izinleri dahil olmak üzere bir dizi izin aralığına sahiptir.

google aracılığıyla

Sürüm geçmişi, belgenizde yapılan tüm değişiklikleri ve bunları kimin yaptığını görmenizi sağlar. Ayrıca, bir hata yaparsanız önceki bir sürüme geri dönmenizi de sağlar. Yeni canlı sohbet özelliği ise yorum bırakmadan bir belgeyi gerçek zamanlı olarak tartışmanıza olanak tanır.

4. Entegrasyonlar

Google Dokümanlar, tüm çalışma alanınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan entegrasyonlar sunar. Kullanıcı dostu arayüz üzerinden Google Takvim toplantılarına kolayca belge ekleyebilir, bunları e-tablolardan bağlayabilir, paylaşılan klasörlere ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Google Workspace Labs ile Google Dokümanlar'da Google'ın deneysel yapay zeka araçlarını kullanarak daha hızlı yazabilir, düzenleyebilir, yeniden yazabilir veya özetleyebilirsiniz.

Google'ın Çalışma Alanı dışında, Google'ın kendisi başka entegrasyonlar sunmamaktadır. Ancak Slack'ten Figma'ya ve Salesforce'a kadar neredeyse tüm yazılım araçları Google Çalışma Alanı ile kendi entegrasyonlarını oluşturmuştur. Google Dokümanlar'a bağlanamayan programları listelemek daha kolay olabilir.

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Google Dokümanlar, kişisel kullanıcılar için ücretsizdir, ancak büyük bir takımınız varsa, çok sayıda dosya depolamayı planlıyorsanız ve diğer Google uygulamalarıyla birlikte kullanmak istiyorsanız, Google Çalışma Alanı iş planına kaydolmak isteyebilirsiniz.

Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion ve Google Dokümanlar: Özellik Karşılaştırması

Karşılaşma zamanı. Bu uygulamaları dört raunt boyunca karşı karşıya getireceğiz ve her rauntun galibini ilan edeceğiz. 🤼

Kullanılabilirlik

Notion herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmez, ancak kullanıcı dostu arayüzü çoğu yeni kullanıcı için Google Dokümanlar arayüzünden daha az tanıdık gelecektir. Google Dokümanlar'ın aksine, öğrenme eğrisi biraz dik olacaktır ve bu programı kullanmaya başladığınızda Notion eğitimleri için zaman ayırmanız gerekebilir.

Hem Notion hem de Google Dokümanlar, iOS ve Android için uygulamalara sahiptir, bu da telefonunuzdan, iPad'inizden veya tabletinizden kolayca erişmenizi sağlar. Notion ayrıca Mac ve Windows için masaüstü uygulamaları sunarken, Google Dokümanlar'ı masaüstünde kullanmak yalnızca tarayıcınız üzerinden mümkündür.

Ancak Notion'un masaüstü uygulamaları olmasına rağmen çevrimdışı olarak kullanılamazken, Google Dokümanlar çevrimdışı olarak kullanılabilir. Genel olarak, kullanım kolaylığı açısından Google Dokümanlar'ın bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.

Biçimlendirme

Google Dokümanlar yılın başında yeni özelliklerini tanıtmadan önce, biçimlendirme konusunda Notion önde gidiyordu. Ancak Google Dokümanlar'ın geniş dizi yeni biçimlendirme seçenekleri, sayfa görünümü ile sonsuz kaydırma arasında geçiş yapma özelliği ve yapı taşlarının tanıtılmasıyla Google Dokümanlar, Notion'u yakaladı, hatta geçti bile diyebiliriz.

Notion, şirket wiki'sini düzenlemek için daha iyi biçimlendirme seçenekleri sunar, ancak bunun dışında pek bir özelliği yoktur. Gerçek belgeleri biçimlendirme söz konusu olduğunda Google daha iyidir.

İşbirliği

Hem Notion hem de Google Dokümanlar, farklı kullanıcılara farklı erişim düzeyleri (tam düzenleme erişimi, yalnızca yorum yapma erişimi ve yalnızca görüntüleme erişimi dahil) verme seçeneği ile gerçek zamanlı işbirliği ve verimlilik araçları sunar.

Notion'un takımlar oluşturmanıza ve takım düzeyinde izinler belirlemenize olanak tanımasını beğendik. Ancak bunun karşılığında Notion, Google Dokümanlar'ın yeni eklediği canlı sohbet özelliğine sahip değil. Bu turu berabere sayıyoruz.

Fiyat

Hem Notion hem de Google Dokümanlar, bireysel kullanıcılar için ücretsiz planlar ve iş kullanıcıları için kademeli fiyatlandırma planları sunar. Ancak Google Çalışma Alanı'nda birkaç fiyatlandırma seçeneği daha vardır ve en düşük maliyetli ücretli plan, aylık birkaç dolar daha ucuzdur. Buna, paranızın karşılığında daha fazla uygulama aldığınızı da ekleyin ve bu turu Google Dokümanlar kazanır.

Reddit'te Notion ve Google Dokümanlar karşılaştırması

Reddit kullanıcıları bu mücadeleyi değerlendirseydi, çoğu berabere karar verip her iki platformu da kullanmanızı tavsiye ederdi. 👯

Reddit'teki Notion ve Google Dokümanlar hakkındaki birçok yorum, Notion'un Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar'ı gömme özelliğine sahip olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, her iki uygulamayı da farklı kullanım durumları için saklamanızı öneriyorlar: Google Çalışma Alanı'nı ayrıntılı belgeleriniz için, Notion'u ise şirket wiki'niz için kullanın.

Ancak, birçok Reddit kullanıcısı Notion yerine Google Dokümanlar'ı tercih etti. 🏆

Bu kullanıcıların çoğu, belgelerine çevrimdışı erişim imkanını (bilgi yönetimi) takdir etti. Diğerleri ise Notion'un daha fazla fonksiyon sunmasına rağmen hiçbirini özellikle iyi yapmadığını düşündü.

Örneğin, hem Google Dokümanlar hem de Notion, belgelerinize ekleyebileceğiniz elektronik tablolar ve tablolar içerir. Ancak Notion'un verimlilik araçlarıyla, Excel ve Google E-Tablolar'da olduğu gibi karmaşık hesaplamalar yapamazsınız.

Notion, Kanban panosu oluşturma gibi temel görev yönetimi özellikleri sunsa da, yerleşik otomasyon, alt görevler veya etkinlik tetikleyicileri içermez. Bu özellikler ise Trello, Jira, Asana ve ClickUp gibi piyasadaki diğer görev yönetimi araçlarında standart olarak bulunur.

ClickUp ile tanışın — Notion ve Google Dokümanlar'a en iyi alternatif

ClickUp Docs ile güzel belgeler ve şirket wiki'leri oluşturun

Bunun alışılmadık bir durum olduğunu biliyoruz, ancak görünüşe göre ringe yeni bir rakip giriyor. ClickUp, Notion ve Google Dokümanlar'ın en iyi özelliklerine rakip olacak özelliklere sahiptir. Ve bu uygulama, neden not alma konusunda yeni ağır sıklet şampiyonu olduğunu size göstermeye hazır. 💪

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs, ClickUp'ın sunduğu devasa biçimlendirme seçenekleri kitaplığı sayesinde son derece özelleştirilebilir belgeler sunar. Bunlar arasında şunlar bulunur:

İçerik tabloları

Başlıklar, afişler ve bölücüler

Yer imleri ve ek dosyalar

Tablolar

Görseller ve videolar

Düğmeler ve bileşenler

Kod blokları

Bunun da ötesinde, görevler belgeleri anında ClickUp proje yönetimi araçlarınıza bağlar. Bu öğeleri, yıldırım hızında biçimlendirme için eğik çizgi komutlarıyla ekleyin.

Sayfalarınızı sonsuz kaydırma düzeninde görüntüleyebilirsiniz, ancak sayfa sonları ekleme ve belge sayfalarınızı ve alt sayfalarınızı kenar çubuğunda görme seçenekleriniz de vardır. Bu kenar çubuğu gezinme özelliği, şirket wiki'si oluşturmayı ve düzenlemeyi de kolaylaştırır. Ayrıca, ClickUp Şablonları ile belgeleri anında biçimlendirmeye başlayabilirsiniz.

ClickUp Docs ayrıca eşzamanlı düzenleme, yorumlama, @ etiketleri ve herhangi bir belge metnini göreve dönüştürme ve takım üyelerinden birine atama özelliği ile gerçek zamanlı işbirliğini destekler.

Ayrıca, gelişmiş izin ayarları sayesinde bir belgeyi herkese açık, gizli veya korumalı hale getirebilir ve davet veya bağlantı kullanarak belgelerinizi işbirliği yaptığınız kişilerle paylaşabilirsiniz.

ClickUp Docs'un bu video eğitiminde daha fazla özelliği görün.

ClickUp Not Defteri

ClickUp Notepad'i kullanarak, düşüncelerinizi anında düzenlemek için kontrol listeleri, başlıklar ve stil gibi zengin metin düzenleme özellikleri ekleyin

Hızlı not almak için, resmi belgeler yerine ClickUp Not Defteri ile düşüncelerinizi not alabilir, kontrol listeleri oluşturabilir, toplantı notları alabilir ve öğeleri tek bir tıklama ile izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Listelerinizi yapılacaklar listesinden tamamlandı listesine taşıyacak, kullanımı kolay bir verimlilik aracıdır.

Ayrıca, tarayıcınızdaki Chrome uzantısından veya iOS veya Android için ClickUp uygulamasından notlarınıza erişebilirsiniz.

ClickUp AI

ClickUp AI, sıradan bir AI aracı değildir. Evet, üretken AI, özetleme, yeniden yazma ve düzenleme özellikleriyle belge yazmayı kolaylaştırabilir. Ancak bunun yanı sıra yüzlerce başka görev de yapabilir.

ClickUp AI'yı kullanarak anında proje özeti oluşturun

ClickUp AI, takım üyelerinizin işlerine özel komut istemleriyle önceden programlanmıştır, böylece onu hemen kullanmaya başlayabilirler. Bu AI aracını toplantılar, ürün gereksinimleri belgeleri, proje planı oluşturma, durum raporları veya marka stil kılavuzları için kullanmak isteyin, değerini anında göreceksiniz.

ClickUp Fiyatlandırma

ClickUp ayrıca, başlangıç için ücretsiz bir plan veya her boyuttaki takımlar için kademeli fiyatlandırma sunar.

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

Bonus: Notion Vs Todoist!

ClickUp ile Not Almaya Başlayın

Google Dokümanlar ve Notion karşılaştırmasında, kazananın Google olduğunu ilan etmek zorundayız. Tanıdık, kullanıcı dostu tasarımı ve daha geniş fiyat seçenekleri sayesinde hafif bir üstünlüğü var.

Ancak not alma alanında yeni bir rakip var. ClickUp Docs, tüm süreçlerinizi, toplantılarınızı ve daha fazlasını belgelemenizi sağlar. Zengin medya içeriği ekleyin, şirket wiki'si oluşturun ve iç içe geçmiş içerik ve arama özellikleriyle tüm bilgilerinizi kolayca gezinin.

ClickUp ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği ve ClickUp proje yönetimi panolarındaki görevlere belgeleri bağlama özelliği ile takımınızı bir araya getirir. Yüzlerce şablon arasından seçim yapabilirsiniz ve yerleşik yapay zeka, daha hızlı belge oluşturmanıza ve daha fazlasını başarmanıza yardımcı olur.

Ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın neden yeni not alma şampiyonu olduğunu keşfedin. 💪