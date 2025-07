Todoist ve Microsoft To Do: Görev Yönetimi İkilemi

Bir sürü projeyle uğraşıyorsunuz ve kendinizi dünyanın zirvesinde hissediyorsunuz! Ancak bir noktada görevleriniz çığ gibi büyüyor, kontrolü kaybediyorsunuz ve ne yapmanız gerektiğini hatırlayamıyorsunuz. Bir veya iki (ya da üç veya dört!) görev gözden kaçıyor ve ortalık cehenneme dönüyor!

Odaklanamıyor ve kötü görev yönetiminin sonsuz döngüsünden çıkamıyor musunuz?

İşte bu noktada görev yönetimi uygulamaları devreye girer: günlerinizi düzenlemenize, önceliklerinizi belirlemenize ve son teslim tarihlerine yetişmenize yardımcı olurlar. Görev yönetimi alanında iki değerli uygulama, Todoist ve Microsoft To Do'dur.

İlk bakışta, her iki uygulama da iş ve hayatı düzenlemek için akıllı yapılacaklar listeleri gibi aynı özellikleri sunuyor. Ancak daha yakından bakıldığında, yetenekleri ve mevcut seçenekleri arasında farklılıklar ortaya çıkıyor.

Bu makalede, her iki uygulamanın en önemli özelliklerini derinlemesine inceleyeceğiz ve Todoist ile Microsoft To Do arasındaki ikilemden birini seçmenize ve en önemli görevlerinizi profesyonelce halletmenize yardımcı olacak artılarını ve eksilerini tartışacağız. 💪

Todoist nedir?

Todoist, günlerinizi yapılandırmak ve sorumluluklarınızı takip etmek için yapılacaklar listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan popüler bir görev yönetimi platformudur. İster iş, ister kişisel amaçlarla, ister her ikisi için kullanın, Todoist organizasyon becerilerinizi geliştirir, titiz günlük planlama yapmanızı kolaylaştırır ve hiçbir görevin gözden kaçmamasını veya ihmal edilmemesini sağlar.

Todoist ile elde edeceğiniz temel özelliklerden bazıları şunlardır:

Hızlı görev ekleme

Yineleyen görevler ayarlayarak rutinler oluşturun

Görevlerinizi bölümlere ayırma

Görevleriniz için öncelik düzeyleri seçin, hatırlatıcıları özelleştirin ve yapılacaklar listelerinizi iş arkadaşlarınızla (veya aile üyelerinizle veya ev arkadaşlarınızla) paylaşarak onları bilgilendirin.

Todoist düzinelerce entegrasyon sunar, böylece e-posta veya takvim yazılımınıza bağlayabilir ve görevleri kolaylıkla atayabilir ve planlayabilirsiniz.

Todoist, görevleri işaretleyebileceğiniz basit yapılacaklar listelerinden çok daha fazlasını sunduğundan, organizasyon ve titizliği yeni bir seviyeye taşımak isteyen herkes için kullanışlı olabilir. 📈

Todoist özellikleri

Evet, Todoist popüler, ancak bu platformu diğer yapılacaklar listesi uygulamalarından ayıran nedir? Bazı öne çıkan özelliklerine göz atalım.

1. Kanban panoları

Kanban panoları, projelerinizi ve süreçlerinizi görselleştirmenize ve iş akışlarını optimize etmenize yardımcı olan popüler çevik proje yönetimi araçlarıdır. Todoist bir PM platformu değil, görevleri yönetmek, hatırlatıcılar ayarlamak, görev etkinliklerini izlemek ve daha fazlasını yapmak için kullanılan bir araçtır. Kanban panolarının faydalarını tanır ve kullanıcılarının bunlardan yararlanmasına olanak tanır.

Todist aracılığıyla

Diğer tüm yapılacaklar listesi uygulamaları gibi, Todoist de görevlerinizi listeler halinde görüntülemenizi sağlar. Diyelim ki "Pazarlama Stratejisi" adlı bir listeniz var ve bu listede "Fikirler", "Yapılacaklar" ve "İlerleme" gibi birkaç kategori var. Listenizin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayıp "Pano olarak görüntüle" seçeneğini seçerseniz, liste ve kategorileri, görevlerin kartlar halinde görüntülendiği bir Kanban panosuna dönüşür.

Todoist, kartları basit sürükle ve bırak eylemleriyle taşıyarak süreçlerinizi zahmetsizce güncellemenizi sağlar.

2. Şablonlar

Yapılacaklar listelerinizi sıfırdan oluşturmak istemiyor musunuz? Todoist, zamanınızın olmayabileceğini veya bir şeyi kaçırabileceğinizi anlar, bu nedenle harika şablonlar sunar. Bu şablonlar, süreçlerinize göre uyarlayabileceğiniz önceden hazırlanmış görevlerle birlikte gelir.

Platform, Pazarlama ve Satış, Yaratıcı, Tasarım ve Ürün ve Yönetim gibi birçok kategoriye ayrılmış 60'tan fazla şablon ile birlikte gelir. Kategorileri manuel olarak incelemek istemiyorsanız, arama çubuğunu kullanarak girdiğiniz anahtar kelimelere göre doğru şablonu bulabilirsiniz.

Bir etkinlik planladığınızı varsayalım. Todoist'in, görevleri tamamlanma tarihine göre sıralayan Etkinlik Planlama Şablonunu kullanın. Üç kategoriniz var: Etkinlik Öncesi, Etkinlik Günü ve Etkinlik Sonrası. Her kategori, düzenlemeyi kolaylaştırmak için alt bölümlere ayrılmıştır. Örneğin, Etkinlik Öncesi'nde Mekan, İkram ve Konuşmacılar gibi alt kategorileriniz var. Listelerinizden görevleri tamamlayın, işlerinizi halledin ve etkinliğinizin başarısının tadını çıkarın. 🏅

3. Verimlilik eğilimlerini izleme

Geçmişte ne kadar verimli olduğunuzu bilmek, devam etmeniz için size ilham verebilir ve ne kadar başarı elde ettiğiniz konusunda değerli bilgiler sağlayabilir. Todoist, günlük ve haftalık olarak ne kadar başarı elde ettiğinizi görmek ve hedef serilerinizi izlemek için verimlilik hedefleri belirlemenize ve eğilimleri izlemenize olanak tanır.

Todoist aracılığıyla

Uygulama ayrıca etkinlik geçmişinizi görüntülemenizi, proje veya kişiye göre filtrelemenizi ve sizin ve takımınızın verimliliği hakkında nesnel veriler elde etmenizi sağlar.

Todoist, tamamlanan görevlerin sayısını göstermenin yanı sıra, listelerinizden işaretlediğiniz görevleri de görmenizi sağlar. Bu, etkinlikleri izlemenize ve büyük projeleri tamamlamanıza yol açan adımları görselleştirmenize yardımcı olur! 🥰

Bir başka değerli seçenek ise Todoist Karma—gelişmiş özellikleri kullanarak ve görevleri tamamlayarak puan kazanmanızı sağlar. Rekabetçi bir yapınız varsa ve başarı hissini seviyorsanız, bu oyunlaştırılmış özelliği çok seveceksiniz.

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz sürüm

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

*Listelenen fiyat yıllık fatura modeline aittir

Microsoft To Do nedir?

Microsoft To Do, yapılacaklar listelerine dayalı basit bir görev yönetimi uygulamasıdır. İşlerinizi daha küçük, daha yönetilebilir parçalara (görevlere) bölmenize ve hedeflerinize ulaşana kadar bunları tek tek halletmenize olanak tanır. ✔️

Microsoft To Do, basitlik arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçim olabilir. Uygulama, arayüzü öğrenmek için zaman kaybetmeden, gününüzün kontrolünü elinizde tutmanıza ve diğerleriyle işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

Platform, çok fazla özelliğe sahip olmayabilir, ancak birçok kullanıcı için görevleri başarıyla yönetmek için fazlasıyla yeterlidir. Yapılacaklar listeleri oluşturmanın yanı sıra, son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayabilir, öncelikler belirleyebilir, kategorilere ayırabilir, dosya ekleyebilir ve notlar ekleyerek organizasyonunuzu geliştirebilirsiniz.

Microsoft To Do özellikleri

Microsoft To Do gibi görünüşte basit bir görev uygulaması bu kadar çekici kılan özelliklerin neler olduğunu görelim.

1. Görev Listeleri

Ön tanımlı olarak, Microsoft To Do planladığınız etkinlikleri ve görevleri izlemenize yardımcı olan birkaç görev listesi özelliği sunar.

Microsoft aracılığıyla

İlk liste Günüm'dür ve burada "bugün" ve sonraki günler için planlanan görevleri bulabilirsiniz. Bu liste, günlük gündeminizin genel bir özetini sunar ve sıralama seçeneklerini kullanarak görevleri önem, son teslim tarihi, ilk harf veya oluşturma tarihine göre düzenleyebilirsiniz.

Bir sonraki liste Önemli olup, sağdaki yıldıza basarak önemli olarak işaretlediğiniz görevleri gösterir. ⭐

Üçüncü liste Planlanmış listesidir ve burada son teslim tarihi olan tüm görevleri bulabilirsiniz.

Bana atananlar listesi, uygulamada veya Microsoft Planner'da (Microsoft'un planlama uygulaması) size atanan tüm görevleri gösterir. Son olarak, Görevler listesi, size atanan tüm sorumlulukları kapsamlı bir şekilde derler.

Bu listeleri kullanmak zorunda değilsiniz. Microsoft To Do, ekranın sağ tarafındaki menüden Yeni Liste seçeneğine basarak kendi listenizi oluşturmanıza olanak tanır.

2. Hatırlatıcılar

Yapılacaklar listesi uygulamanızı açtığınızda, bugün önemli bir toplantınız olduğunu gördüğünüzü hayal edin. Ama saat 11 ve toplantı 10'da. Neyse ki, Microsoft To Do'daki hatırlatıcı seçeneğini kullanarak bu kabus senaryolarını önleyebilirsiniz. ⏰

Görevlerinize son teslim tarihini eklemenin yanı sıra, günlerinizi planlayıp önemli etkinlikleri kaçırmamak için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Bir görev seçin ve ekranın sağ tarafındaki araç çubuğundan Hatırlat seçeneğini seçerek tarih ve saati belirleyin. Microsoft To Do, belirtilen zamanda cihazınıza bir bildirim gönderir ve stresi azaltmanıza, son teslim tarihlerini kaçırmamanıza ve işlerinizi profesyonelce yönetmenize yardımcı olur.

3. Görev ayarları

Microsoft To Do, basit bir görev yönetimi uygulaması olmasına rağmen, arayüzünüzü ve listelerinizi düzenlemek için şaşırtıcı derecede ayrıntılı ayarlar sunar.

Ayarlar, uygulamanın sağ üst köşesinde bulunur. Ayarlara erişmek için dişli simgesine tıklayın. ⚙️

Anahtar düğmesini değiştirerek özelleştirebileceğiniz ayarların bir listesini göreceksiniz. Örneğin, yeni görevleri en üste yerleştirmeyi, tamamlandığında sesli uyarı vermeyi veya hatırlatıcı bildirimleri göndermeyi seçebilirsiniz.

Genel ayarlardan listeleri ve bağlantılı uygulamaları özelleştirmeye kadar, Microsoft To Do sizi sürücü koltuğuna oturtur ve planlama ihtiyaçlarınıza uygun bir alan oluşturmanıza olanak tanır.

Microsoft To Do fiyatlandırması

Ücretsiz

Todoist ve Microsoft To Do: Özellik Karşılaştırması

Todoist ve Microsoft To Do aynı amaca hizmet eder: organizasyon ve verimliliği artırmak için yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve görevleri yönetmenize yardımcı olur. Bir favori seçmek hiç de kolay değildir, bu yüzden iki uygulamayı üç önemli açıdan karşılaştıralım: entegrasyonlar, işbirliği ve görev oluşturma.

1. Entegrasyonlar

Farklı verimlilik, proje yönetimi ve işbirliği platformlarıyla bağlantı kurmak, verimliliği artırabilir ve ek işlevler sunabilir. Hem Todoist hem de Microsoft To Do, ihtiyaçlarınızı karşılamak için düzinelerce entegrasyon seçeneği sunar.

Todoist, dosya paylaşımı ve içerik, zaman takibi ve sesli asistanlar gibi kategorilere ayrılmış 80'den fazla uygulama ile entegre olur.

Tahmin ettiğiniz gibi, Microsoft To Do Microsoft ekosistemindeki entegrasyonlara daha fazla odaklanıyor. Outlook, OneDrive ve Microsoft Teams gibi uygulamalara kolayca bağlayabilirsiniz.

Hem Todoist hem de Microsoft To Do, Zapier'e bağlanabilir ve böylece binlerce yazılım entegrasyonuna kapı açar.

Bu alanda açık bir kazanan yok. Zaten Microsoft uygulamalarıyla çalışıyorsanız, Microsoft To Do sizin için doğru seçim olabilir. Ancak daha fazla çok yönlülük istiyorsanız, Todoist daha iyi bir seçim gibi görünüyor.

2. İşbirliği seçenekleri

Bir takım halinde çalışıyorsanız, işbirliği ve iletişimi destekleyen seçenekler ilginizi çekecektir.

Todoist, görev yorumlama, zahmetsiz görev delegasyonu ve izleme gibi özellikleri içeren bir dizi özellik sunar. Her takım üyesinin verimlilik eğilimlerini izleyebileceğiniz ve bu bilgileri gelecekteki planlama ve iş yükü yönetimi için kullanabileceğiniz işbirliği dostu bir ortam sağlar.

Buna karşılık, Microsoft To Do bu alanda pek parlamıyor. Görevleri belirli takım üyelerine atayabilirsiniz, ancak bu işlem biraz zaman alıcıdır. Her göreve not bırakabilirsiniz, ancak yorum ekleyemezsiniz, bu da sorunsuz işbirliği ve iletişimi engelleyebilir.

Todoist, işbirliği özelliklerinde bir adım önde; küçük ve büyük takımlar için uygun ve trendleri ve kalıpları izlemenizi sağlıyor. Microsoft To Do ise bireyler ve daha küçük takımlar için iyi bir seçenek olabilir.

3. Görev oluşturma özellikleri

Ana amacı görev oluşturmak olan bir görev listesi uygulamasının, bu görevi bir kabusa dönüştürmesini istemezsiniz. Neyse ki, bu durum iki rakibimiz için de geçerli değil; her ikisi de birkaç tıklamayla görevler oluşturmanıza olanak tanıyor. Ayrıca atanan kişileri, son teslim tarihlerini ve öncelikleri de ekleyebilirsiniz. Ancak, dikkat etmeniz gereken birkaç fark var.

Örneğin, Todoist alt görevler içinde alt görevler oluşturmanıza izin verirken, Microsoft To Do bunu yapmaz. Ayrıca, Todoist ile listelerinizde bölümler oluşturarak görevleri istediğiniz kritere göre düzenleyebilirsiniz, bu Microsoft To Do'da mümkün değildir.

todoist aracılığıyla

Görev hatırlatıcıları her iki uygulamada da bulunan bir özelliktir, ancak Microsoft To Do bu konuda biraz daha avantajlıdır. Bu özelliğe erişmek için Pro plan aboneliği gerektiren Todoist'in aksine, Microsoft To Do bu özelliği ücretsiz olarak sunar. Ancak, Todoist'in Pro planıyla hatırlatıcıları (ve diğer görev ayrıntılarını) ayarlamak için doğal dil kullanma avantajına da sahip olacağınızı ve bu özelliğin yatırımı değerli kılabileceğini belirtmek gerekir.

Öncelik ayarlama açısından Microsoft To Do, yüksek öncelikli görevleri yıldızla işaretlemenizi sağlar. Todoist ise dört öncelik seviyesi arasından seçim yapmanıza ve iş akışlarınızı kolaylıkla son teslim tarihlerine göre düzenlemenize olanak tanır. 💪

Reddit'te Todoist ve Microsoft To Do karşılaştırması

Reddit kullanıcıları Microsoft To Do ve Todoist karşılaşması hakkında ne diyor? Bazı yorumlara göz atalım.

Bir kullanıcı, her ikisini de kullandığını ancak gelişmiş seçenekleri nedeniyle Todoist'i tercih ettiğini bahsetmiştir:

"İkisi arasında gidip geliyorum ama tercihim Todoist. Doğal dil ve yinelenen görev seçenekleri en büyük artıları. "

Başka bir kullanıcı, entegrasyonları nedeniyle Microsoft To Do'yu tercih etti:

"Ofisinizde Planner ile birlikte 365 paketini tam olarak kullanıyorsanız, entegrasyon çok kullanışlıdır, çünkü Planner üzerinden size atanan görevler sorunsuz bir şekilde bağlanır. "

ClickUp ile tanışın — Todoist ve Microsoft To Do'ya en iyi alternatif

Todoist ve Microsoft To Do arasında seçim yapmak genellikle bir uzlaşma gerektirir. Bir tarafta, biraz daha karmaşık bir arayüze sahip olsa da sağlam görev yönetimi seçenekleri vardır. Diğer tarafta ise Microsoft paketinden kullanımı kolay bir uygulama vardır, ancak gelişmiş özellikler yoktur.

Ya size ikisinden birini seçmek zorunda olmadığınızı söylesek? ClickUp, tercih ettiğiniz görev yönetimi platformu olabilir ve hiç mümkün olmadığını düşündüğünüz organizasyon ve verimlilik seviyelerine ulaşmanıza yardımcı olabilir. Gerçek zamanlı işbirliğini vurgularken görevleri planlama, organize etme, atama ve izleme için harika seçenekler sunar.

İnanılmaz çeşitlilikteki özellikleri sayesinde ClickUp, Forbes 2023 Bulut 100 listesinde, yani en iyi 100 gizli bulut şirketi arasında yer aldı. Bu aracı harika bir Todoist ve Microsoft To Do alternatifi yapan bazı özelliklere göz atalım!

1. ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri içinde işbirliğine dayalı algılama ve düzenleme, yorum ekleme ve bağlantı gömme

ClickUp Belgeleri, platformun benzersiz belge yönetimi özelliği ile görevleri atama, düzenleme ve üzerinde işbirliği yapma işlemlerini kolaylaştırır.

Bu seçenek, proje ve görevlerle ilgili belgeler oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Takımınıza talimatlar vermek veya ek bilgiler eklemek için ClickUp Belgeleri, görev yönetimi araçlarınıza değerli bir katkı sağlayabilir. Takım üyelerinizin konumlarından bağımsız olarak görevlerle ilgili belgeleri düzenlemelerine ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarına olanak tanıyın.

Bir belgeyi tamamladığınızda, onu bir göreve bağlayarak organizasyonunuzu iyileştirebilir ve iş akışlarınızı merkezileştirebilirsiniz.

ClickUp Belgelerindeki her öğe özelleştirilebilir, böylece belgelerinizi görevlerinizin ve projelerinizin niteliğine ve genel takım dinamiklerine göre uyarlayabilirsiniz.

2. ClickUp AI

ClickUp AI'yı kullanarak proje özeti yazma

ClickUp AI ile görev yönetimi becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu benzersiz yazma asistanı, görevleri ve projeleri oluşturmanıza, düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanır.

ClickUp AI'yı kullanarak belgeleri özetleyin ve görevleri oluşturmak ve atamak için kullanabileceğiniz ilgili bilgileri çıkarın. Bir adım daha ileri giderek, aracın belgeleriniz ve görevleriniz için eylem öğeleri oluşturmasını sağlayabilirsiniz!

Bu güçlü seçenek, belge ve görev oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir; fikir üretir ve beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca kişisel düzenleyici olarak da kullanabilir ve yazdıklarınızı daha net ve ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

ClickUp, maksimum verimlilik için ChatGPT gibi sohbet robotlarıyla "iletişim kurmanıza" yardımcı olacak çok sayıda AI komut şablonu sunar. AI ek özellikleri ClickUp'ın ücretsiz sürümünde bulunmasa da, tamamlanan görevlerde zaman kazanmanıza ve daha iyi iletişim yazıları yazmanıza olanak tanır.

3. ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

Görevlerinizi zahmetsizce yönetmek için ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanın

Şablonlar, görevleri daha hızlı ve kolay yönetmenizi sağlar. Yapılacaklar listelerini sıfırdan oluşturmak yerine, önceden hazırlanmış girdileri kullanabilir ve görevleri tamamlarken zaman kazanabilirsiniz. ClickUp , 1.000'den fazla şablon içeren etkileyici bir kitaplık sunar ve bunların çoğu, aynı platformda birlikte çalışmak için birden fazla görevi yönetme, düzenleme ve işbirliği özellikleri etrafında döner.

ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu, sizi doğru yolda tutacak basit ve sade proje şablonları arıyorsanız mükemmel bir seçenek olabilir.

Bu görev şablonu, üç alt görev içeren bir yapılacaklar listesi 'dir: Sabah Rutini, Öğleden Sonra Rutini ve Akşam Rutini. Her alt görev, Sabah Rutini altında Kitap Oku ve Lifli Kahvaltı Yap gibi kategorilere ayrılmıştır. Her görevi kategorilere ayırın ve ilerlemenizi izlemek için arka arkaya tamamlanan görevleri takip edin.

Bu günlük kontrol listesi şablonu, işinizden çok kişisel hayatınıza odaklanıyor. Ancak her öğe özelleştirilebilir olduğu için bunu hızlıca değiştirebilirsiniz. Mevcut listeleri ve alt görevleri işle ilgili öğelerle değiştirin, takım üyelerinizi ekleyin, görev yorumları ekleyin, kontrol listenizdeki öğeleri tamamlayın ve başarı hissinin tadını çıkarın! 😎

Notion ile Todoist'i karşılaştırın!

ClickUp: Gözlerinizi Kapalıyken Görevleri Yönet

Görevleri verimli bir şekilde yönetmek için bir araç seçmek, yetinmekle bitmemelidir — en iyisini hak ediyorsunuz ve bu da ClickUp!

Kullanışlı görev oluşturma ve yönetme seçenekleri, AI asistanı ve 1.000'den fazla entegrasyon ve şablon ile ClickUp, görevlerinizi başarıyla tamamlamanız ve verimliliğinizi artırmanız için gizli silahınız olabilir. ClickUp'ın ücretsiz planını deneyin ve avantajlarını keşfedin. 🙌