เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ChatGPT ด้วย ClickUp AI

ClickUp หรือ ChatGPT? คุณไม่จำเป็นต้องเลือก
ทีมของคุณใช้ ChatGPT ทุกวัน นั่นทำให้ ClickUp มีคุณค่ามากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง
ChatGPT เป็นเครื่องมือในการคิด: วิจัย, วิเคราะห์, ร่าง, ให้เหตุผล, และระดมความคิด ClickUp AI เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน: จัดการงานที่เกิดจากการคิด
ChatGPT ช่วยให้ทีมของคุณคิดหาวิธีดำเนินการ ClickUp AI ช่วยให้องค์กรดำเนินการจริง ติดตามงาน อัตโนมัติ และวัดผลได้ เมื่อทำงานร่วมกัน ทั้งสองจะเปลี่ยนการคิดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้กลายเป็นการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างแท้จริง
การทำงานของ ClickUp AI
ClickUp AI คือชุดความสามารถด้าน AI แบบครบวงจรที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทีมของคุณใช้จัดการงานอยู่แล้ว
แทนที่จะมอง AI เป็นเพียงส่วนเสริมที่แยกออกจากงานของคุณโดยสิ้นเชิง ClickUp มอบConverged AI Workspaceแห่งแรกของโลกให้กับคุณ — ที่ซึ่ง AI เข้าใจงาน เอกสาร และการสนทนาของคุณอย่างลึกซึ้ง เพื่อมอบการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง มีบริบท และช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณในทุกส่วนของกระบวนการทำงาน
นี่คือสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้:
ClickUp Brain
ClickUp Brainคือชั้นความฉลาดที่ติดตั้งไว้ในตัวภายใน ClickUp. มันทำให้ทุกพื้นที่ทำงานฉลาดขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคนและทุกเครื่องมือที่เชื่อมต่อ.
- @mention Brain: แท็ก Brain เหมือนเพื่อนร่วมทีมในภารกิจ, เอกสาร, หรือแชทใด ๆ ก็ได้ นี่คือผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณตลอด 24 ชั่วโมง
- คำตอบอัตโนมัติ: AI ตอบคำถามโดยอัตโนมัติในแชทและกระทู้ความคิดเห็น ทำให้มนุษย์ไม่ต้อง
- ข้อมูลเชิงบริบท: ตรวจสอบบริบทการทำงานทั้งหมดเพื่อจับและอัปเดตฐานความรู้อย่างต่อเนื่อง
- การค้นหาภายในองค์กร: ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติ รับคำตอบจากงาน เอกสาร แชท ความคิดเห็น และไฟล์แนบ เคารพสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละพื้นที่ทำงาน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองโดย AI: ฟิลด์ที่กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของงาน: ความรู้สึก, คะแนนความสำคัญ, การจัดประเภทหมวดหมู่, และสรุป ไม่ต้องการการป้อนข้อมูล
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับและเสียบริบทจะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain เพราะมันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำงานอะไร เข้าใจข้อความธรรมดา และสามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้อย่างแม่นยำ! สัมผัสประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
ซูเปอร์เอเจนต์
ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมทีม AI ที่คุณสามารถกำหนดค่าด้วยคำแนะนำ ตัวกระตุ้น เครื่องมือ ความรู้ และความทรงจำผ่านตัวสร้างซูเปอร์เอเจนต์
คุณสามารถแท็กพวกเขา, มอบหมายงานให้พวกเขา, ส่งข้อความส่วนตัวให้พวกเขาในแชท, และแม้กระทั่ง @mention พวกเขาในที่ที่คุณกำลังทำงานอยู่. พวกเขาทำตัวเหมือนสมาชิกทีมมนุษย์, ทำขั้นตอนที่จำเป็นอย่างอิสระเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ.
คุณไม่จำเป็นต้องกระตุ้นพวกเขาในทุกขั้นตอน พวกเขาทำงานได้อย่างอิสระ
ทุกแผนกมีแพ็กเกจตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งานกับClickUp Accelerator:
|แผนก
|ตัวแทน
|การจัดการโครงการ
|เจ้าหน้าที่รับเรื่อง, เจ้าหน้าที่ประจำ, เจ้าหน้าที่ดูแลช่วงเย็น, เจ้าหน้าที่ตอบกลับสด
|การตลาด
|ตัวแทนสรุป, ตัวแทนเนื้อหา, ตัวแทนแบรนด์, ตัวแทนข้อมูลสด
|ผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
|ตัวแทน PRD, ตัวแทนคัดกรอง, ตัวแทนสร้างโค้ดอัตโนมัติ, ตัวแทนตอบคำถามสด
|ทรัพยากรบุคคล
|เจ้าหน้าที่ต้อนรับ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพึงพอใจ, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่ตอบคำถามสด
|ภาวะผู้นำ
|ตัวแทนเตือนเป้าหมาย, ตัวแทนปรับแนว, ตัวแทนผลลัพธ์สำคัญ, ตัวแทนอัปเดตสถานะ
|ยอดขาย
|ตัวแทนลูกค้าสำหรับกระบวนการขาย
Bell Directพิสูจน์ให้เห็นว่าด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องมีทีมเทคนิคเพื่อนำ AI มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ ClickUp Super Agents ทีมงานได้ทำให้กระบวนการรับข้อมูลและคัดกรองตั้งแต่ต้นจนจบเป็นระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเพิ่มเครื่องมือใหม่
ระบบอัตโนมัติและตัวแทนสภาพแวดล้อม
นี่คือตัวแทนที่ทำงานตลอดเวลาในพื้นหลังโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือน คิดถึง:
- สรุปข้อมูลบนแดชบอร์ดที่สร้างขึ้นทุกเช้า
- การอัปเดตสถานะที่ถูกส่งออกไปโดยไม่มีการเช็คอิน
- งานที่ถูกจัดลำดับความสำคัญและส่งต่อโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญ
- รายการที่เกินกำหนดชำระถูกทำเครื่องหมายและส่งต่อ
- ข้อมูลที่ได้รับการเสริมอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง
สำหรับกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญสูงจนสมควรได้รับการพัฒนาเฉพาะทาง ClickUp's Forward Deployed Engineers จะออกแบบและติดตั้งเอเจนต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการเฉพาะขององค์กรของคุณ ด้วยCertified Agents คุณจะได้รับบริการติดตั้งแบบครบวงจรและการใช้งานไม่จำกัด
👀 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทนที่ได้รับการรับรองจาก ClickUp ได้คะแนน 96 จาก 100ในการทดสอบเปรียบเทียบโดยตรง ของแผนโครงการที่พร้อมดำเนินการ คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดได้ 61 คะแนน โดยส่วนใหญ่ติดอยู่ที่ช่วง 40 ถึง 50 คะแนน
ในทางปฏิบัติ ทีมงานสามารถเปลี่ยนจากแนวคิด → แผน → การดำเนินการได้ภายในขั้นตอนเดียว โดยมีการแก้ไขจากมนุษย์น้อยที่สุด นี่คือสิ่งที่ทำให้ Certified Agent โดดเด่นในเกณฑ์มาตรฐานนี้
การประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
ด้วยClickUp CalendarและAI Notetaker ทีมงานสามารถนัดหมายการประชุมในบริบทที่เหมาะสมและบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- ใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อสแกนปฏิทินของทีมเพื่อดูความพร้อมและจัดตารางการประชุม
- เข้าร่วมการประชุมจากภายใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแท็บ
- รับบันทึกการประชุมอัตโนมัติในกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณ—พร้อมป้ายกำกับผู้พูด, สรุป, หัวข้อสำคัญ, และการตัดสินใจที่เน้นให้เห็น
- AI สกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมและเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้
- การติดตามผลเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้อง
- สรุปจะถูกโพสต์ไปยังพื้นที่ ClickUpที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถมองเห็นสิ่งที่ได้พูดคุยกัน สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป และผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องได้
ตัวเลือกโมเดล AI หลายแบบในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp ไม่ยึดติดกับโมเดลใดเป็นพิเศษ ผู้ใช้สามารถสลับระหว่าง GPT-5. 2, GPT-4. 1, Claude Opus 4. 5, Gemini 3 Pro, o3 และ 14 โมเดล AI จาก OpenAI, Anthropic และ Google ได้โดยตรงจากแถบเครื่องมือของ ClickUp โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
สมองใช้โมเดลเหล่านี้เพื่อความฉลาดของพื้นที่ทำงาน และ Super Agents สามารถใช้ประโยชน์จากโมเดลที่มีอยู่ได้ ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดโมเดลที่พร้อมใช้งานในแต่ละพื้นที่ทำงานได้
ทีมของคุณได้รับโมเดล GPT เดียวกันที่พวกเขาไว้วางใจอยู่แล้ว โดยนำไปใช้กับกราฟการทำงานทั้งหมด: งาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด คลิป เป้าหมาย และแบบฟอร์ม ไม่จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกแยกหรือคีย์ API เพิ่มเติม
สิ่งที่ ChatGPT นำมาสู่โต๊ะ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ChatGPT มีผู้ใช้เกิน 1 ล้านคนในเวลาเพียงห้าวันหลังจากเปิดตัว ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 4 ของเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก
ChatGPT เป็นแอปพลิเคชัน AI ที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก และเมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp จะเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกันเป็นทีม:
- ChatGPT (การสนทนา):ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์อเนกประสงค์สำหรับการวิจัยการวิเคราะห์ การร่าง การระดมความคิด และการแก้ปัญหา มีความเชี่ยวชาญในการให้เหตุผลเชิงลึกและการสังเคราะห์บริบทยาว
- การวิจัยเชิงลึก: ตัวแทนวิจัยอัตโนมัติที่ท่องเว็บ, รวบรวมข้อมูล, และสร้างรายงานที่ครอบคลุม
- GPT แบบกำหนดเอง: การกำหนดค่า AI ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ พร้อมคำแนะนำ ความรู้ และเครื่องมือที่กำหนดเอง สามารถแชร์ได้ภายในพื้นที่ทำงานของธุรกิจและองค์กร
- ChatGPT Agent: โหมดตัวแทนที่สามารถดำเนินการหลายขั้นตอนได้: การเรียกดู, การเขียนโค้ด, การวิเคราะห์ไฟล์, และการใช้เครื่องมือภายในบทสนทนา
- Codex: ตัวแทนการเขียนโค้ดของ OpenAI สำหรับการสร้างและแก้ไขโค้ดอัตโนมัติ
- โครงการ: พื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบภายใน ChatGPT สำหรับการจัดกลุ่มการสนทนา ไฟล์ และGPT ที่กำหนดเองตามหัวข้อ
ChatGPT รองรับ MCP (Model Context Protocol) ผ่านโหมดนักพัฒนาและไดเรกทอรีแอป (รวมกว่า 300 การเชื่อมต่อ รวมถึง Monday.com, Notion, Linear, Stripe, Hex) สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ MCP แบบกำหนดเองสำหรับการเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนไปยังระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้ ปลั๊กอิน Codex สามารถบรรจุการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ MCP ร่วมกับทักษะและการเชื่อมต่อแอปได้
สี่เหตุผลที่ ChatGPT และ ClickUp ทำงานร่วมกันได้ดีกว่า
1. คิดด้วย ChatGPT ลงมือทำด้วย ClickUp
🙇🏻♂️ ChatGPT ยอดเยี่ยมมากในขั้นตอนเริ่มต้นของงาน: การค้นคว้าหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล การร่างกลยุทธ์ และการสำรวจว่าขั้นตอนการทำงานจะเป็นอย่างไร จุดแข็งที่สุดของมันอยู่ที่การสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นั่นคือสิ่งที่เครื่องมือการให้เหตุผลทั่วไปทำได้ดี
🤝 ClickUp คือที่ที่ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกลายเป็นงานจริง กลยุทธ์กลายเป็นโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจน การวิเคราะห์กลายเป็นงานที่มีเจ้าของ การออกแบบกระบวนการทำงานกลายเป็น Super Agent ที่ทำงานทันทีเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง ฉบับร่างกลายเป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกับบรีฟ และติดตามได้ในสปรินท์
ChatGPT ช่วยคุณคิด.ClickUp AI ช่วยให้องค์กรดำเนินการได้ในขนาดใหญ่ สำหรับทุกทีม โดยไม่มีใครต้องให้คำแนะนำอะไรอีก.
2. ระบบการทำงานร่วมกัน vs. การสนทนาผ่าน AI ส่วนบุคคล
🙇🏻♂️ สิ่งที่คุณสร้างใน ChatGPT จะอยู่ในประวัติการสนทนาของคุณหรือในโปรเจกต์ GPT ที่คุณสร้างเองสามารถแชร์ภายในพื้นที่ทำงานได้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังคงเป็นการสนทนาหากคุณสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมใน ChatGPT สมาชิกทีมคนอื่น ๆ จะต้องรู้ว่ามันมีอยู่ รู้วิธีใช้งาน และจำไว้ว่าจะต้องเปิดใช้งาน
🤝 ClickUp AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกัน:
- ซูเปอร์เอเจนต์จะมองเห็นได้ภายในพื้นที่ทำงาน เมื่อมีบุคคลหนึ่งสร้างเอเจนต์ องค์กรทั้งหมดจะได้รับประโยชน์
- การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp จะทำงานสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่คนที่ตั้งค่าไว้เท่านั้น
- ฟิลด์ที่กำหนดเองของ AI จะถูกเติมข้อมูลสำหรับทั้งทีม
- ฐานความรู้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทุกคนและตัวแทนทุกคน
เมื่อมีพนักงานออกจากบริษัท บทสนทนาใน ChatGPT และ GPT ที่กำหนดเองของพวกเขาอาจยังคงอยู่ในพื้นที่ทำงาน แต่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานขององค์กรจะไม่ถูกถ่ายโอนเหมือนกับทริกเกอร์ คำสั่ง และบริบทของตัวแทน ClickUp
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังประเมินแพลตฟอร์ม AI เช่น ChatGPT ควรถามด้วยว่า: "เมื่อสมาชิกในทีมของคุณสร้างเวิร์กโฟลว์ AI ใน ChatGPT คนอื่นในองค์กรจะสามารถเห็น ใช้ และได้รับประโยชน์จากเวิร์กโฟลว์นั้นได้หรือไม่? หรือเวิร์กโฟลว์นั้นจะอยู่กับคนๆ นั้นเพียงคนเดียว?"
📮ClickUp Insight: เมื่อถูกถามว่าอะไรจะทำให้ตัวแทน AI มีประโยชน์อย่างแท้จริง คำตอบอันดับหนึ่งไม่ใช่ความเร็วหรือพลัง เกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาต้องการตัวแทนที่มีความเข้าใจบริบทการทำงานของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ
ซึ่งก็สมเหตุสมผล เพราะส่วนใหญ่แล้ว ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์จะล้มเหลวเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีการตัดสินใจหรือว่างานควรดำเนินไปอย่างไร
เนื่องจากSuper Agentsสามารถรักษาบริบท, จำการตัดสินใจในอดีต, และทำงานอย่างต่อเนื่อง, พวกมันจึงสามารถดำเนินการได้ด้วยความน่าเชื่อถือมากกว่าตัวแทนที่ทำงานตามคำสั่งอย่างมาก. พวกมันทำงานจากประวัติการทำงานที่มีชีวิตชีวา, ยังคงทำงานอยู่ขณะที่งานเปลี่ยนแปลง, และดำเนินการภายในขอบเขตการอนุญาตที่ชัดเจนและเส้นทางการตรวจสอบ.
เมื่อความฉลาดเข้าใจงานและดำเนินการอย่างปลอดภัย คุณจะรู้สึกในที่สุดว่าคุณกำลังทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเสมือนจริงที่คุณสามารถพึ่งพาได้จริง
3. ปัญญาที่ทำงานตลอดเวลา vs. คำตอบตามความต้องการ
🙇🏻♂️ ChatGPT จะทำงานเมื่อมีคนเปิดและพิมพ์ หากไม่มีใครถาม จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ChatGPT Agent สามารถดำเนินการหลายขั้นตอนได้ แต่ยังคงต้องมีคนเริ่มต้นการสนทนา
🤝 ClickUp AI ทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าใครจะให้ความสนใจหรือไม่ก็ตาม:
- Brain เพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูลในเบื้องหลัง: สรุปโครงการ, กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเอง, อัปเดตฐานความรู้
- ตัวแทนอัตโนมัติ ตรวจสอบพื้นที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน: แจ้งเตือนงานที่ล่าช้า จัดลำดับความสำคัญของงานใหม่โดยอัตโนมัติ และสร้างสรุปข้อมูลในแดชบอร์ด
- ซูเปอร์เอเจนต์ ทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ในเวิร์กโฟลว์: การเปลี่ยนแปลงสถานะ, งานใหม่, การถูกกล่าวถึง, และตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
พื้นที่ทำงานจะฉลาดขึ้นทุกชั่วโมงโดยไม่ต้องมีใครคอยควบคุมอย่างจริงจัง คุณไม่ได้ใช้ ClickUp AI เหมือนกับที่คุณใช้ ChatGPT มันแค่ทำงานไปเรื่อยๆ
4. บริบทการทำงานที่ทำให้ ChatGPT ฉลาดขึ้น
🤝 ClickUp AI ปรับปรุงข้อมูลในเวิร์กสเปซของคุณอย่างต่อเนื่อง สรุปเนื้อหาที่สร้างโดยสมอง, ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดประเภทโดย AI, และข้อมูลเชิงลึกของโครงการที่มีโครงสร้าง ทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลใดๆ
เมื่อทีมของคุณใช้ ChatGPT สำหรับการวิเคราะห์และนำผลลัพธ์นั้นกลับเข้าสู่ ClickUp, ClickUp AI จะรับข้อมูลนั้นไปใช้งาน: จัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ, เรียกใช้ตัวแทน, อัปเดตแดชบอร์ด และเมื่อมีผู้ใช้ ChatGPT กับข้อมูลใน ClickUp (ผ่าน API หรือบริบทที่ป้อนด้วยตนเอง) ข้อมูลที่ได้รับการเสริมจาก ClickUp จะทำให้ผลลัพธ์ของ ChatGPT ดีขึ้น
วงจรการทบต้น:
ผลลัพธ์: ChatGPT ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเพราะ ClickUp AI ได้ทำงานหนักในการจัดระเบียบ, จัดประเภท, และเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลไว้แล้ว. และเมื่อ ChatGPT สร้างสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมา ClickUp AI จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงซึ่งองค์กรทั้งหมดได้รับประโยชน์.
ลูกค้าของเราเห็นพ้องว่าการผสมผสานนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ:
ClickUp เทียบกับ ChatGPT: เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับกรณีการใช้งานที่เหมาะสม
ประเด็นไม่ใช่การแทนที่ ChatGPT ด้วย ClickUp AI แต่เป็นการใช้ AI ที่เหมาะสมกับงานที่เหมาะสม
|กรณีการใช้งาน
|เครื่องมือที่ดีที่สุด
|ทำไม
|การวิจัยและการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
|แชทจีพีที
|การท่องเว็บ, การสังเคราะห์บริบทยาว, การวิจัยเชิงลึก
|การระดมความคิดและการสร้างสรรค์แนวคิด
|แชทจีพีที
|สามารถสนทนาได้ดี, สร้างสรรค์, ชำนาญในการค้นหาความคิด
|การร่างเนื้อหา
|แชทจีพีที
|การเขียนที่แข็งแกร่ง, เก่งในการปรับโทนให้เหมาะสม
|การเขียนโค้ดและการแก้ไขข้อผิดพลาด
|โคเด็กซ์
|ตัวแทนการเขียนโค้ดอัตโนมัติ
|การอัปเดตสถานะโครงการ
|คลิกอัพ เอไอ
|เปิดใช้งานตลอดเวลา สร้างโดยอัตโนมัติจากกิจกรรมจริง
|การวางแผนและการติดตามการวิ่งสปรินต์
|คลิกอัพ เอไอ
|การปรับสมดุลปริมาณงาน, การตรวจจับอุปสรรค, แดชบอร์ด
|เนื้อหาภายในเอกสารโครงการ
|คลิกอัพ เอไอ
|ในบริบท, เชื่อมโยงกับบทสรุปและงานที่ได้รับมอบหมาย
|คำถามเกี่ยวกับงาน
|สมอง
|คำตอบทันทีจากงาน เอกสาร แชท และความคิดเห็น
|การจัดเส้นทางงานและการคัดแยก
|ซูเปอร์เอเจนต์
|ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์, ตระหนักถึงพื้นที่ทำงาน, จำกัดสิทธิ์ตามขอบเขต
|บันทึกการประชุมและการติดตามผล
|การประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การจับภาพอัตโนมัติ, การสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ
|การติดตามตรวจสอบย้อนหลัง
|ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติ
|24/7, ไม่ต้องกระตุ้น, ทำงานตลอดเวลา
|กระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงและกำหนดเอง
|ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง
|สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ, รองรับ FDE, ไม่จำกัด
|ประสิทธิภาพส่วนบุคคล
|แชทจีพีที
|การคิดวิเคราะห์เป็นรายบุคคล การร่าง การสำรวจ
|กระบวนการทำงานร่วมกันของทีม
|ซูเปอร์เอเจนต์
|มองเห็นได้ภายในองค์กร, ดูแลรักษาในระดับพื้นที่ทำงาน
🔑 ข้อมูลสำคัญ: ChatGPT จัดการกับความคิดส่วนตัว ลึกซึ้ง และครอบคลุมทุกด้าน ClickUp AI จัดการกับกระบวนการทำงานระดับทีมที่เปิดใช้งานตลอดเวลาและเน้นการปฏิบัติงาน ในระหว่างทั้งสองนี้ คุณได้ครอบคลุมทุกส่วนขององค์กรแล้ว
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับองค์กรของคุณ
สำหรับสมาชิกทีมทุกคน
AI ที่ทำงานทันทีที่พวกเขาเปิด ClickUp โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ChatGPT ไม่ต้องตั้งค่า API และไม่ต้องมีทักษะการตั้งคำถามBrain ตอบคำถามของพวกเขา ตัวแทนจัดการงานซ้ำๆ ฟิลด์ที่กำหนดเองจัดหมวดหมู่งานโดยอัตโนมัติ และบันทึกการประชุมเขียนขึ้นเอง
สำหรับผู้ใช้ ChatGPT ระดับสูง
ใช้ ChatGPT ต่อไปสำหรับการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ และงานสร้างสรรค์ ป้อนผลลัพธ์เข้าสู่ ClickUp ซึ่งจะถูกติดตามเป็นงานที่มีเจ้าของ กำหนดเวลา และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนโดยตัวแทน ข้อมูลเชิงลึกจะไม่ติดอยู่ในหน้าต่างแชทอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นสิ่งที่นำไปปฏิบัติได้
สำหรับไอทีและผู้นำ
แพลตฟอร์ม AI ที่ได้รับการควบคุมภายใต้ระบบเดียวกัน พร้อมระบบ SSO, การอนุญาต, และนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดเช่นเดียวกับส่วนที่เหลือของ ClickUp ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 42001 สำหรับการจัดการ AI, ไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลจากพันธมิตร AI, และการควบคุมการจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับแบบจำลอง, ตัวแทน, และความสามารถที่ถูกเปิดใช้งาน เปรียบเทียบกับระบบ ChatGPT แบบรายบุคคลหลายร้อยระบบ ที่มีระดับแผนการใช้บริการแตกต่างกัน และไม่มีการมองเห็นแบบรวมศูนย์ว่า AI กำลังผลิตอะไรด้วยข้อมูลของบริษัท
สำหรับกลยุทธ์ AI
ClickUp ไม่ยึดติดกับโมเดลใดโดยเฉพาะ และรวม GPT-5, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 และ AI โมเดลอีก 14 แบบจาก OpenAI, Anthropic และ Google ไว้ด้วย ทีมงานของคุณจะได้รับโมเดล GPT เดียวกับที่คุณไว้วางใจอยู่แล้ว โดยนำไปใช้กับเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดใน ClickUp หากวันหนึ่งมีโมเดลที่ดีกว่าเกิดขึ้น ClickUp จะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องให้ใครสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
นอกจากนี้ คุณยังหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของ AI(หรือการใช้และจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือ AI หลายตัวโดยไม่มีกลยุทธ์หรือการควบคุมดูแล)
👀 คุณรู้หรือไม่?การสำรวจ AI Sprawl ของ ClickUpพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของคนทำงานทั้งหมด (46.5%) ถูกบังคับให้ต้องสลับใช้เครื่องมือ AI สองอย่างหรือมากกว่าเพื่อทำงานเพียงงานเดียวให้เสร็จ
การทำงานร่วมกันของ ChatGPT และ ClickUp: สถาปัตยกรรม
ทำให้ ChatGPT ทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
ChatGPT อาจเป็น AI ที่ทีมของคุณเลือกใช้เป็นอันดับแรก แต่ ClickUp AI คือสิ่งที่นำความฉลาดนั้นเข้าสู่กระบวนการทำงานจริงของคุณ
ClickUp Brain นำ AI ที่เข้าใจบริบทมาสู่พื้นที่ทำงาน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อของคุณ Super Agents ช่วยคุณทำมากกว่าที่มนุษย์จะทำได้ ในฐานะเพื่อนร่วมทีม AI ที่ทำงานตลอด 24/7
โพสต์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ClickUp AI กับ ChatGPT แต่เป็นเรื่องของการจับคู่ AI ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง ในขณะที่ ChatGPT ช่วยในการคิด ClickUp AI ช่วยในการลงมือทำ และเมื่อคุณรวมทั้งสองเข้าด้วยกันในพื้นที่ทำงานเดียว คุณสามารถเขียน รหัส ส่งมอบ และดำเนินการได้เร็วขึ้น 10 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้ ChatGPT เพียงอย่างเดียว
