วิธีที่ธุรกิจ SMB ที่ไม่ใช้เทคโนโลยีใช้ AI โดยไม่มีทีมเทคนิค

มาตอบคำถามที่ผู้นำธุรกิจ SMB ส่วนใหญ่กำลังสงสัยกันดีกว่า: คุณสามารถใช้ AI ได้จริงหรือไม่โดยไม่ต้องมีนักพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือแผนก IT?
คำตอบง่ายๆ? ใช่ และไม่ใช่ในแบบ "ในทางทฤษฎี สักวันหนึ่ง" แต่คือ วันนี้
สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMBs),การนำ AI มาใช้ไม่ได้หมายถึงอีกต่อไปว่า:
- การผสานระบบแบบกำหนดเอง
- ที่ปรึกษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่พวกเขาไม่มี
คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่สร้างขึ้นโดยตรงในเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วได้ เครื่องมือจัดการโครงการ เอกสาร การสื่อสารในทีม และเมื่อ AI ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในกระบวนการทำงานเหล่านั้น การนำไปใช้จะไม่ใช่โครงการทางเทคนิคอีกต่อไป แต่กลายเป็น การตัดสินใจทางธุรกิจ
คู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียดว่าธุรกิจ SMB ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถดำเนินการได้อย่างไรในปัจจุบัน—วิธีการระบุขั้นตอนการทำงานที่พร้อมสำหรับ AI, เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม, หลีกเลี่ยงการใช้ AI ที่มากเกินไป, และได้รับผลลัพธ์ที่แท้จริงโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
ความเป็นจริงของการนำ AI มาใช้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ผู้นำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่รู้สึกถึงความจริงสองประการในเวลาเดียวกัน:
1️⃣ AI สามารถทำให้ธุรกิจของคุณมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น 2️⃣ คุณไม่มีนักพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือทีมไอทีขนาดใหญ่
ความตึงเครียดนั้นเป็นเรื่องจริง และเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อการนำ AI มาใช้ในองค์กรที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค นั่นคือเหตุผลที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมากยังคงอยู่ข้างสนาม...จนกระทั่งตอนนี้
การนำ AI มาใช้กำลังเพิ่มขึ้นในหมู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ข้อมูลเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและจริงจัง:
- ในสหรัฐอเมริกา57% ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMBs)ลงทุนในเทคโนโลยี AI ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 36% ในปี 2023 และ 30% ของพนักงานใช้เครื่องมือ AI ทุกวัน นี่เป็นหลักฐานว่า AI ได้ก้าวจากการทดลองไปสู่การทำงานในชีวิตประจำวัน
- ทั่วโลก ประมาณ76% ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMBs)กำลังใช้หรือสำรวจเครื่องมือ AI อย่างจริงจัง โดยมีความต้องการที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษสำหรับกรณีการใช้งานด้านการขายและการคาดการณ์
- ในอินเดีย มีรายงานว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMBs)ถึง78% ได้ทดลองใช้หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมักนำไปใช้กับแชทบอท การเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด และการสร้างเนื้อหา ธุรกิจส่วนใหญ่เหล่านี้ระบุว่า AI ช่วยเพิ่มรายได้
อย่างไรก็ตาม ยังมีรายละเอียดที่ควรกล่าวถึง: หลาย SMBs เชื่อ ในคำมั่นสัญญาของ AI แต่ประสบปัญหาในการนำไปใช้. การสำรวจแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจเกี่ยวกับทักษะและการฝึกอบรม และบางบริษัทรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะเห็นคุณค่าที่วัดผลได้อย่างไร.
ทำไมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงประสบปัญหาในการนำไปใช้ของ AI
นั่นเป็นเพราะบางครั้งเครื่องมือที่ตั้งใจให้ AI มีประโยชน์อาจสร้าง ความวุ่นวายมากขึ้น เมื่อมันกระจัดกระจายและไม่เชื่อมโยงกัน เมื่อทีมต้องจัดการกับแอป AI หลายสิบตัว แต่ละตัวมีการเข้าสู่ระบบและบริบทของตัวเอง คุณจะได้พบกับสามสิ่งที่ไม่ธุรกิจใดต้องการ:
- การขยายตัวของ AIที่ไร้ทิศทาง : มีเครื่องมือ AI ที่หลากหลายและไม่สอดคล้องกันมากเกินไป ซึ่งไม่เข้าใจงานจริงของคุณ ส่งผลให้ต้นทุน AI เพิ่มขึ้น และทำให้การบริหารจัดการที่ดีเป็นไปไม่ได้
- การกระจายบริบท: เมื่อความรู้ที่พนักงานของคุณจำเป็นต้องใช้ในการทำงานอยู่กระจัดกระจายอยู่ในหลายที่พร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การสนทนาในแชท อีเมล ฯลฯ
- การกระจายตัวของการทำงาน: การแยกส่วนของกิจกรรมการทำงานไปยังเครื่องมือ แพลตฟอร์ม และระบบต่างๆ ที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งไม่สามารถสื่อสารกันได้ ทำให้ต้องสลับแอปอยู่ตลอดเวลา
นั่นคือเหตุผลที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายแห่งที่ นำ AI มาใช้ ไม่เห็นผลกระทบทันที ตามที่คาดหวังไว้ ไม่ใช่เพราะ AI อ่อนแอ แต่เป็นเพราะบริบทของกระบวนการทำงานรอบข้างที่ขาดหายไป
แล้วทางออกคืออะไร?
โซลูชันคือConverged AI Workspace—แพลตฟอร์มเดียวที่รวมโครงการ เอกสาร การสนทนา และ AI ของคุณไว้ด้วยกัน ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์นี้ งานทั้งหมดของคุณและ AI ทั้งหมดจะอยู่ในที่เดียว ทำให้ AI มีบริบทที่ครบถ้วนเพื่อช่วยคุณได้อย่างดีที่สุด
วิธีง่าย ๆ ในการมองเห็นภาพของ Converged AI Workspace:
แล้วคุณจะสร้างพื้นที่ทำงานแบบนั้นได้อย่างไร? วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้ClickUp!
📮 ClickUp Insight: แบบสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราพบว่า 60% ของผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานรายบุคคลยังคงไม่มีสิทธิ์เข้าถึง AI ในการทำงาน และเนื่องจากกว่าครึ่งของพวกเขาทำงานในบริษัทขนาดเล็กที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI พวกเขาจึงต้องดำเนินการด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
เมื่อบทบาทสำคัญเช่นนี้ไม่ได้รับการเปิดโอกาสให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง กระบวนการทำงานอาจดูสับสน วุ่นวาย หรือยากเกินกว่าจะนำไปปรับใช้กับงานประจำวัน
ClickUp Brainขจัดอุปสรรคเหล่านั้นด้วยการนำเสนอ AI ระดับองค์กรโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว ไม่ต้องตั้งค่า ไม่ต้องสลับเครื่องมือ ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ—เพียงแค่เครื่องมือ AI ที่เข้าถึงง่าย มีบริบทที่เกี่ยวข้องสูง และทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้น
ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp, AI ได้ถูกฝังไว้ในเครื่องมือที่ทีมใช้อยู่แล้ว—ตั้งแต่การร่างเนื้อหาไปจนถึงการวางแผนโครงการและการจัดการประชุม—ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถนำ AI มาใช้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโค้ดหรือทีมเทคนิค
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของ AI ขณะทำให้ AI ทำงานเพื่อทีมของคุณ! 👇🏽
ทำไม "AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด" ถึงมีความสำคัญจริง
AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด หมายถึง AI ที่คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
แทนที่จะใช้โมเดล, API และสคริปต์, คุณจะโต้ตอบกับ AI ผ่าน:
- ข้อความกระตุ้นภาษาธรรมชาติ
- อินเตอร์เฟซแบบภาพ
- คุณสมบัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าภายในเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว
สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMBs) นี้มีความสำคัญด้วยเหตุผลเดียว: ข้อจำกัด.
- คุณไม่มีงบประมาณสำหรับรอบการพัฒนาที่ยาวนาน
- คุณไม่มีทีมเทคนิคที่รออยู่สำหรับ "เฟสสอง"
- และคุณไม่มีเวลาที่จะทดลองเป็นเวลาหกเดือนก่อนที่จะเห็นคุณค่า
การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การนำ AI มาใช้กลายเป็นกระบวนการตัดสินใจในขั้นตอนการทำงานแทนที่จะเป็นโครงการทางเทคนิค
ระบบ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยลดเวลาในการพัฒนา ลดอุปสรรคด้านต้นทุน และเปิดโอกาสให้ "นักพัฒนาพลเมือง" จากทุกแผนกสามารถสร้างและใช้งานAI ในงานประจำวันได้
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของคุณสามารถทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติได้ หรือผู้ประสานงานฝ่ายการตลาดของคุณสามารถร่างสรุปแคมเปญได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องไปยังแผนกไอที พวกเขาได้รับอำนาจในการแก้ไขปัญหาของตนเอง
🎥 ดูว่า ClickUp ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินแคมเปญด้วย AI สำหรับนักการตลาดได้อย่างไร:
AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า vs. AI ที่ปรับแต่งเอง (เมื่อใดที่คุณควรเลือกใช้แต่ละแบบ)
ติดอยู่ในภาวะ "วิเคราะห์จนทำอะไรไม่ถูก" กำลังลังเลว่าจะใช้เครื่องมือ AI ที่ใช้งานง่ายและหาซื้อได้ทันที หรือลงทุนในโซลูชันที่ซับซ้อนและพัฒนาขึ้นเฉพาะ?
ทางเลือกนั้นง่าย:
- AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า: พร้อมใช้งานได้ทันทีภายในซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานทั่วไป เช่น การช่วยเขียนงานอัตโนมัติ และการสรุปเอกสาร
- AI แบบกำหนดเอง: ต้องการนักพัฒนาเพื่อสร้างโซลูชันสำหรับตรรกะทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทคุณ ซึ่งจำเป็นเฉพาะสำหรับความต้องการที่มีความเฉพาะทางสูงเท่านั้น
|ประเภท AI
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ตัวอย่าง
|ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
|การเขียนอีเมล, การสร้างรายงาน, และการสรุปการประชุม
|การเขียนอีเมล, การสร้างรายงาน, และการได้รับสรุปการประชุม
|ปัญญาประดิษฐ์แบบกำหนดเอง
|อัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์, การปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรม, การประมวลผลข้อมูลที่ไม่เหมือนใคร
|รูปแบบการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง, การจัดหมวดหมู่เอกสารเฉพาะทาง
สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคระบบ AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าครอบคลุมกรณีการใช้งานที่มีคุณค่ามากกว่า 95% คุณสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ AI ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ความซับซ้อน และความล่าช้าจากโครงการพัฒนาตามความต้องการ
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ? ด้วยระบบAI ที่รวมศูนย์และขับเคลื่อนทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณจะต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล เช่นเดียวกับ 60.2% ของผู้ใช้ ClickUp!
วิธีระบุตำแหน่งที่ AI เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
หากทีมของคุณใช้เวลาในการ จัดระเบียบงาน มากกว่า การทำงานจริง AI สามารถช่วยได้
ในการค้นหาโอกาสที่เหมาะสม อย่าเริ่มต้นด้วยการถามว่า "AI สามารถทำอะไรได้บ้าง?" แต่ให้ถามว่า "ทีมของฉันเสียเวลาไปมากที่สุดที่ไหน?"
ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานอย่างง่าย ขอให้ทีมของคุณระบุงานที่ต้องทำด้วยมือ งานที่ทำซ้ำๆ หรืองานที่มักเกิดข้อผิดพลาดซึ่งพวกเขาทำเป็นประจำทุกวันหรือทุกสัปดาห์ มองหาจุดคอขวดของข้อมูล เช่น เวลาที่ใช้ในการค้นหาไฟล์ การรอการอัปเดตสถานะ หรือการอธิบายบริบทซ้ำให้กับเพื่อนร่วมงาน
งานทั่วไปที่พร้อมสำหรับ AI สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้แก่:
- การร่างอีเมลและเอกสารฉบับแรก
- สรุปการประชุมยาวเป็นรายการดำเนินการแบบหัวข้อย่อย
- การอัปเดตสถานะโครงการด้วยตนเองในหลายที่
- การสร้างรายงานรายสัปดาห์หรือรายเดือน
- การตอบคำถามที่ซ้ำซากจากลูกค้าหรือสมาชิกในทีม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนความสนใจเชิงนามธรรมให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ด้วยการติดตามโอกาสด้าน AI ใน ClickUp List ที่เรียบง่าย คิดถึงมันเหมือนกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่แชร์และจัดโครงสร้างไว้ ซึ่งทีมทั้งหมดของคุณสามารถเห็นและอัปเดตได้ สร้างหนึ่งแถวต่อหนึ่งงาน จากนั้นเพิ่มคอลัมน์สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น ความถี่ที่มันเกิดขึ้น, เวลาที่ใช้ในวันนี้, และ ความรู้สึกว่ามันยากแค่ไหน. รูปแบบจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เห็นได้ชัดว่ากระบวนการทำงานใดที่ดีที่สุดที่จะทดลองใช้กับ AI ก่อน.
กรณีการใช้งาน AI สำหรับทีมที่ไม่ใช่สายเทคนิค
ตอนนี้คุณได้ระบุแล้วว่าทีมของคุณเสียเวลาไปตรงไหน มาดูกันว่า AI สามารถช่วยให้คุณกู้คืนเวลานั้นได้อย่างไร!
การจัดการโครงการและการทำงานอัตโนมัติ
สำหรับทีมขนาดเล็กส่วนใหญ่ การบริหารโครงการไม่ใช่กิจกรรมการนำที่น่าตื่นเต้น แต่เป็นงานยุ่งที่ถูกปกปิดว่าเป็นความก้าวหน้าผู้จัดการโครงการมักใช้เวลาทั้งวันไปกับการสร้างงานย่อยด้วยตนเอง การติดตามสถานะจากผู้อื่น และการมอบหมายงานใหม่ ซึ่งทำให้ไม่มีเวลาสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ ส่งผลให้โครงการล่าช้าและทำให้สมาชิกทีมที่มีคุณค่าที่สุดของคุณรู้สึกหงุดหงิด
👀 คุณรู้หรือไม่? จากการศึกษาล่าสุดของพนักงานออฟฟิศ 2,000 คนในสหราชอาณาจักรพบว่าพนักงานใช้เวลาเฉลี่ย ห้าชั่วโมง 42 นาทีต่อสัปดาห์ ไปกับงานธุรการประจำ เช่น การร่างอีเมล การเตรียมรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง งานทั้งหมดนี้สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
จากเงินเดือนเฉลี่ยของสำนักงานในสหราชอาณาจักรที่ประมาณ £56,000 ต่อปี การสูญเสียเวลาทำงานนี้เทียบเท่ากับ ประมาณ £387 ล้าน ในด้านผลผลิตที่สูญเสียไป ทุกวันทำการ และมากกว่า £100 พันล้านต่อปีในธุรกิจทั่วสหราชอาณาจักร
ดังนั้นคำถามไม่ใช่ว่า ทีมโครงการควร อัตโนมัติหรือไม่—แต่เป็นว่า ทีมที่ไม่มีทรัพยากรทางเทคนิคจะ ทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร
แทนที่จะคิดถึงระบบอัตโนมัติว่าเป็น "เครื่องมืออีกชิ้นที่เราติดตั้งเพิ่ม" ให้คิดถึงมันว่าเป็น ความฉลาดที่ช่วยลดงานเกี่ยวกับงาน เพื่อให้ผู้คนสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่แท้จริง
กำจัดงานที่ซ้ำซ้อนด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automations ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดกฎง่ายๆ ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติก่อน ที่ใครจะต้องคิดซ้ำสองเกี่ยวกับงานเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น:
- เมื่อสถานะงานเปลี่ยนเป็น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ให้กำหนดงานนี้โดยอัตโนมัติให้กับผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
- เมื่อใกล้ถึงกำหนดส่ง ให้โพสต์ความคิดเห็นเตือนในเธรดงาน
- เมื่อสถานะความสำคัญเปลี่ยนแปลง แจ้งเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องทันที
ระบบอัตโนมัติเหล่านี้ประกอบด้วยตัวกระตุ้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ) และการดำเนินการ (เช่น การเพิ่มความคิดเห็น) ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของทีมคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
เข้าถึง AI ที่เข้าใจงานของคุณ ไม่ใช่แค่คำพูดของคุณ
ในขณะที่ผู้ช่วย AI แบบดั้งเดิมพึ่งพาการคัดลอกข้อความสั้น ๆ และการถามซ้ำ ClickUp Brainมาพร้อมกับบริบทที่ครบถ้วน มันทำงานอยู่ภายในงาน เอกสาร การแชท และเวิร์กโฟลว์ของคุณใน ClickUp และ มองเห็น ความคืบหน้าที่คุณได้ทำไปแล้ว
แทนที่จะขอให้ AI ทั่วไปเขียนสรุปโครงการใหม่ คุณสามารถ @mention ClickUp Brain ได้ในความคิดเห็นของงานหรือข้อความแชท และพูดอะไรบางอย่างเช่น:
"สมอง, สร้างงานและงานย่อยจากสรุปโครงการนี้ และมอบหมายเจ้าของตามปริมาณงาน"
"สมอง, สร้างงานและงานย่อยจากสรุปโครงการนี้ และมอบหมายเจ้าของตามปริมาณงาน"
สมองจะตีความบริบทของความคิดเห็นนั้น (โครงการ, งานที่มีอยู่, บทบาท, กำหนดเวลา) และสร้างงานย่อยที่มีโครงสร้างและสามารถดำเนินการได้ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่มีการส่งออก, ไม่มีการคัดลอก, ไม่จำเป็นต้องจัดรูปแบบใหม่
สิ่งนี้เปลี่ยนผู้จัดการโครงการของคุณจากการตรวจสอบงานให้กลายเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ 🛠️
จัดการเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่ต้นจนจบด้วย Super Agents
ClickUp Super Agents ยกระดับการทำงานไปอีกขั้นด้วยการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่มีความยืดหยุ่นและฝังตัวอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ต่างจากบอทผู้ช่วยแบบเดี่ยวSuper Agents ใน ClickUpจะทำงานแบบรอบรู้: พวกเขาจะคอยเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทำงานของคุณและทำงานเมื่อมีเงื่อนไขหรือการอัปเดตเฉพาะที่กำหนดไว้ คุณสามารถมอบหมายงานให้พวกเขาและให้พวกเขาดำเนินการบางส่วนของกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างอัตโนมัติ
คิดถึงซูเปอร์เอเจนต์ที่:
- อ่านคำขอที่เข้ามา
- จัดประเภทและจัดลำดับความสำคัญ
- สร้างงานที่เหมาะสม
- มอบหมายงานตามปริมาณงานและความเชี่ยวชาญ
- อัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติ
ไม่ นั่นไม่ใช่สมมติฐาน ทีมแบบของคุณกำลังพึ่งพาการใช้งานดังกล่าวเพื่อปลดปล่อย ศักยภาพของมนุษย์สำหรับงานเชิงกลยุทธ์
🤝 เรื่องราวของลูกค้า:ClickUp X Bell Direct
😓 ปัญหา: "งานเกี่ยวกับงาน" กำลังขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริง
ทีมปฏิบัติการของ Bell Direct ถูกท่วมท้น ทุกวันพวกเขาต้องจัดการกับ 800+ อีเมลจากลูกค้า แต่ละฉบับต้องอ่านด้วยมือ, คัดแยก, จัดหมวดหมู่, และส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสม สถานการณ์นี้สร้างแรงกดดันต่อประสิทธิภาพการทำงาน, การมองเห็น, และคุณภาพการบริการของทีม แม้ว่าบริษัทจะส่งมอบผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งให้กับลูกค้า
✅ ทางออก: พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ + ตัวแทน AI ที่ทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีม
แทนที่จะเพิ่มเครื่องมือที่แยกออกจากกันอีกชิ้นเข้าไปในกองงาน Bell Direct เลือก ClickUp เป็นศูนย์บัญชาการหลัก พวกเขา รวมทุกอย่าง ตั้งแต่ภารกิจและเอกสารไปจนถึงกระบวนการและความรู้ไว้ในที่ทำงานเดียว ซึ่ง AI สามารถเข้าถึง บริบททั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์
แทนที่จะพึ่งพาบอทหรือเทมเพลตทั่วไป พวกเขาได้ใช้ ซูเปอร์เอเจนต์ ที่พวกเขาเรียกว่า "ผู้มอบหมายงาน"
มันคือเพื่อนร่วมทีมอัตโนมัติที่ได้รับการฝึกฝนให้คัดแยกงานที่เข้ามา:
- มัน อ่านทุกอีเมล ที่เข้ามาในกล่องจดหมายร่วม
- มัน จัดลำดับความเร่งด่วน ลูกค้า และหัวข้อ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- มัน จัดลำดับความสำคัญและส่งต่อแต่ละงาน ไปยังบุคคลที่เหมาะสมในเวลาจริง
- มัน ทำทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสจากมนุษย์ โดยผู้ปฏิบัติงาน
😄 ผลกระทบ: ผลประโยชน์เชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดได้
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 20% หมายถึงการทำงานได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม
- ปลดปล่อยศักยภาพเทียบเท่าพนักงานประจำ 2 คน พร้อมให้บริการสำหรับงานกลยุทธ์ที่มีมูลค่าสูง
- อีเมลจากลูกค้า 800+ ฉบับต่อวันได้รับการคัดกรองแบบเรียลไทม์ ความสม่ำเสมอของบริการดีขึ้น และผลกระทบต่อลูกค้ามีมากขึ้น
ซูเปอร์เอเจนต์ตอนนี้ จัดการงานเหมือนมนุษย์ แต่ด้วยความเร็วและขนาดของเครื่องจักร
"ใครๆ ก็สามารถเริ่มต้นกับ AI Agents ได้—คุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการพัฒนา ClickUp ทำให้การตั้งค่าตัวแทนและนำ AI เข้ามาใช้ในโมเดลการดำเนินงานของเราเป็นเรื่องง่ายมาก"
"ใครๆ ก็สามารถเริ่มต้นกับ AI Agents ได้—คุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการพัฒนา ClickUp ทำให้การตั้งค่าตัวแทนและนำ AI เข้ามาใช้ในโมเดลการดำเนินงานของเราเป็นเรื่องง่ายมาก"
นั่นคือโอกาสที่แท้จริงในการนำ AI ที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคมาใช้: เมื่อ AI ไม่ใช่ สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติม แต่เป็น สมาชิกในทีมอีกคนที่คุณสามารถพึ่งพาได้
การสร้างเอกสารและการจัดการความรู้
หากมีสิ่งหนึ่งที่เงียบๆ แต่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMBs) นั่นก็คือ การประดิษฐ์ล้อใหม่ ทีมต่างๆ มักสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวบรวมสไลด์จากหน่วยความจำ หรือใช้เวลาหลายวันในการตามหาไฟล์ที่พวกเขารู้ว่ามีอยู่ที่ไหนสักแห่ง
🧠 ข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยสนุก: เราพบว่า 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา
เมื่อความรู้ของคุณอยู่ในที่หนึ่ง งานของคุณอยู่ในที่หนึ่ง บันทึกการประชุมอยู่ในที่หนึ่ง เครื่องมือAI สร้างสรรค์จะไม่เข้าใจบริบททางธุรกิจของคุณโดยธรรมชาติ
พวกเขาสามารถเขียนข้อความได้ แต่พวกเขาไม่สามารถตอบคำถามเช่น:
"เวอร์ชันล่าสุดของคู่มือการแนะนำลูกค้าใหม่ที่เจนเขียนในไตรมาสที่แล้วคืออะไร?"
"เวอร์ชันล่าสุดของคู่มือการแนะนำลูกค้าใหม่ที่เจนเขียนในไตรมาสที่แล้วคืออะไร?"
...ไม่ใช่โดยปราศจากการคัดลอกและส่งออก
เพื่อแก้ไขปัญหานี้:
รวมความรู้ของคุณไว้ใน ClickUp Docs
เริ่มต้นด้วยClickUp Docsเป็น พื้นที่ทำงานกลางสำหรับความรู้ ของทีมคุณ ที่เก็บข้อมูล, SOPs, ข้อเสนอ, วาระการประชุม, วิกิ และอื่นๆ ทั้งหมดอยู่ที่นี่และ เชื่อมโยงกับงานที่เกิดจากพวกเขา
จากภายในเอกสาร คุณสามารถ:
- แท็กเพื่อนร่วมงานเพื่อขอความคิดเห็น
- เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่สามารถมอบหมายได้
- ฝังสถานะงานและวิดเจ็ต
- อัปเดตความคืบหน้าของโครงการโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่เขียนของคุณ
เอกสารไม่ใช่หน้าแยกกัน พวกมันถูก เชื่อมโยงกับงานของคุณ!
ตอนนี้เพิ่ม ClickUp Brain: AI ที่ เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณจริงๆ แทนที่จะสร้างข้อความทั่วไป Brain จะเขียนและปรับปรุงเนื้อหาโดยอิงจากงานที่มีอยู่ ลำดับความสำคัญ และประวัติการทำงานของคุณ ร่าง SOP สร้างวาระการประชุม หรือขัดเกลาเอกสารรายงาน ทั้งหมดในสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อกัน
เพียงแค่นั้นก็ช่วยลดความขัดแย้งได้แล้ว แต่สิ่งที่เพิ่มพลังอย่างแท้จริงคือวิธีที่คุณ ค้นหา ข้อมูล
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ชอบแนวคิดการรวมความรู้ไว้ที่เดียวแต่ไม่ชอบการสร้างเอกสารใช่ไหม?
อุปสรรคในการเขียนทำให้การคิดช้าลง แทนที่จะหยุดเพื่อพิมพ์ คุณลองพูดเอกสารของคุณออกมาดังๆ แล้วให้ AI ขัดเกลา จัดโครงสร้าง และวางข้อความลงในตำแหน่งที่เหมาะสมได้เลยไหม? ด้วยClickUp Talk to Textที่ถอดความคำพูดของคุณ คุณและทีมสามารถร่างเอกสารฉบับเต็มได้เร็วขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับการทำด้วยมือ!
ทำให้ความรู้ของคุณค้นหาได้
ลองนึกภาพว่าคุณถามเครื่องมือค้นหา AI เกี่ยวกับความรู้ของบริษัท และมัน รู้จริงเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ นั่นคือClickUp's Enterprise Search มันเชื่อมต่อทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมโยงของคุณ แทนที่จะต้องพิมพ์คำสำคัญลงในแถบค้นหาที่แยกส่วนและเลื่อนดูผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องมากมาย คุณสามารถรับคำตอบที่เกี่ยวข้องสูงจาก:
- เอกสาร
- งาน
- ความคิดเห็น
- ไฟล์แนบ
- ไฟล์จากแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, OneDrive, Slack, Confluence หรือ GitHub
การค้นหาภายในองค์กรทำงานเหมือนกับ Google—ยกเว้นว่ามัน เข้าใจบริบท และความเกี่ยวข้องในธุรกิจของคุณจริง ๆ ทำให้สามารถจำกัดคำตอบได้ภายในไม่กี่วินาที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของทีมจากการค้นหาบริบทที่เสียเปล่าเป็นชั่วโมง ๆ และช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวได้เร็วขึ้นเพราะคำตอบนั้น เป็นแบบบริการตนเองอย่างแท้จริง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการค้นหาเว็บ และ ความรู้ภายในบริษัทของคุณพร้อมกันหรือไม่? ลองใช้ClickUp Brain MAX ซูเปอร์แอป AI บนเดสก์ท็อปของคุณ ค้นหาข้ามเครื่องมือและแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว ถาม AI ของคุณได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ "งบประมาณล่าสุดมีอะไรบ้าง?" ไปจนถึง "ดึงตัวชี้วัดสำคัญจากแผนงานไตรมาสนี้"
📚 อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การจัดการความรู้
การสื่อสารของทีมและสรุปการประชุม
การประชุมควรสร้างความสอดคล้องกัน แต่ในความเป็นจริง มักจะสร้าง งานเพิ่มขึ้น มีคนต้องรีบจดบันทึก เรื่องที่ต้องดำเนินการก็จมหายไปในแชท และใครที่พลาดการประชุมก็ต้องเดาเอาเองว่าอะไรสำคัญ
หยุดวงจรนี้ด้วยClickUp AI Notetaker มันสามารถเข้าร่วมการประชุมเสมือนของคุณโดยอัตโนมัติ บันทึกและถอดเสียงการสนทนาจากนั้นสร้างสรุปการประชุมที่กระชับ มันยังสามารถระบุรายการที่ต้องดำเนินการซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUpได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว แทนที่จะต้องเขียนบันทึกใหม่หลังการประชุม คุณจะออกจากห้องประชุมพร้อมกับงานที่ถูกสร้างขึ้นแล้วในที่เดียวที่ทีมของคุณจัดการงาน
เมื่อบันทึกการประชุมอยู่ร่วมกับโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง บริบทจะไม่หายไป และความรับผิดชอบจะยังคงชัดเจน
เครื่องมือ AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ตลาดเต็มไปด้วยเครื่องมือ AI. และหากคุณกำลังดิ้นรนเพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างผู้ช่วยการเขียน, แพลตฟอร์มอัตโนมัติ, และโซลูชันแบบครบวงจร, คุณไม่ได้อยู่คนเดียว.
เนื่องจากความสับสนนี้ ทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมากเลือกใช้เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่แตกต่างกันหลายสิบตัว ซึ่งไม่สามารถสื่อสารกันได้เลย สร้างปัญหาใหญ่ที่เรียกว่า AI Sprawl ทีมของคุณต้องคอยคัดลอกและวางข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งทำลายจุดประสงค์ของการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไปโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องจัดการกับแอปพลิเคชันเฉลี่ย 11 ตัวต่อวันอยู่แล้ว
นี่คือการวิเคราะห์ภาพรวม:
- แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรพร้อม AI ในตัว: เครื่องมือเหล่านี้ เช่น ClickUp ผสานรวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารเข้ากับฟีเจอร์ AI ในตัว นี่คือรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- ผู้ช่วยเขียน AI แบบสแตนด์อโลน: เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหา แต่ไม่เชื่อมโยงกับงานของคุณ ต้องคัดลอกและวางด้วยตนเอง
- เครื่องมือ AI สำหรับการประชุม: เครื่องมือเหล่านี้สามารถถอดความและสรุปเนื้อหาได้ แต่จะมีข้อจำกัดหากไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบจัดการงานของคุณ
- แพลตฟอร์มอัตโนมัติ: แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ แต่ต้องการการตั้งค่าทางเทคนิค และไม่มีความช่วยเหลือที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบทเหมือนกับ AI ที่ฝังตัวอยู่
ในขณะที่เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนอาจดูน่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์เดียว แต่ในระยะยาวกลับเพิ่มความซับซ้อนและต้นทุน การฝัง AI ในแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ช่วยลดจำนวนเครื่องมือของคุณในขณะที่เพิ่มพลังของมัน นี่คือคุณค่าของ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์—AI ที่ทำงานข้ามโครงการ เอกสาร และการประชุมของคุณด้วยบริบทที่ครบถ้วน ทำให้มันฉลาดและช่วยเหลือได้มากขึ้น
📮 ClickUp Insight: ผู้ช่วย AI หรือ Copilot ของคุณสามารถแจ้งเตือนปัญหาล่วงหน้าได้หรือไม่? มีเพียง 9% ของผู้ตอบแบบสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราเท่านั้นที่ระบุว่า AI ของพวกเขาสามารถคาดการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างอิสระ นั่นเป็นเพราะเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ทำงานภายในแอปที่แยกจากกันและไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมโยงหรืออุปสรรคใดๆ
เมื่อระบบ AI ไม่สามารถมองเห็นการเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอนการทำงานได้ มันจะไม่สามารถตรวจพบความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำหน้าคู่แข่ง
ClickUp Brainทำงานภายในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่เชื่อมโยงการพึ่งพา กำหนดเวลา และความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดเข้าด้วยกัน สามารถแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดคุยในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว งานใดที่ล่าช้า และแม้กระทั่งช่วยปรับตารางงานประจำสัปดาห์ของคุณใหม่ตามลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้
วิธีเริ่มต้นใช้ AI ในธุรกิจของคุณ
คุณได้เห็นความเป็นไปได้แล้ว ตอนนี้ นี่คือคู่มือปฏิบัติ 4 ขั้นตอนสำหรับการเริ่มต้นโดยไม่ต้องมีทีมเทคนิค
ขั้นตอนที่ 1: ระบุงานที่ทำซ้ำซึ่งทำให้ทีมของคุณเสียเวลา
ทบทวนการตรวจสอบที่คุณได้ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ ให้สมาชิกแต่ละทีมระบุสามภารกิจที่เสียเวลาไปมากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาของแต่ละคน แล้วสังเกตหาแนวโน้มหรือรูปแบบที่คล้ายกัน สมาชิกบางคนอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประชุมอัปเดตสถานะ การสร้างรายงานด้วยตนเอง การจัดรูปแบบเอกสาร หรือการค้นหาข้อมูล
สร้างรายการโอกาสสำหรับ AI โดยบันทึกงานเหล่านี้ไว้ใน ClickUp List อย่างง่าย ๆ จำไว้ว่า งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ AI มักเป็นงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากที่สุด ไม่ใช่งานที่ซับซ้อนที่สุด
ขั้นตอนที่ 2: เลือกกรณีการใช้งานที่มีผลกระทบสูงเพื่อทดลองใช้
ต้านทานความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งบริษัทของคุณในคราวเดียว นี่คือเหตุผลใหญ่ที่สุดเพียงข้อเดียวที่ทำให้การนำ AI มาใช้ล้มเหลว แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เลือกโครงการนำร่องขนาดเล็ก
ผู้ทดลองของคุณควรเป็นสำหรับกระบวนการทำงานที่มีลักษณะ:
- บ่อยครั้ง: งานที่เกิดขึ้นทุกวันหรือทุกสัปดาห์
- ใช้เวลานาน: สิ่งที่ต้องใช้ความพยายามด้วยมืออย่างมากในปัจจุบัน
- วัดได้: กระบวนการที่มีเกณฑ์ความสำเร็จที่ชัดเจน เช่น เวลาที่ประหยัดได้หรือข้อผิดพลาดที่ลดลง
- สนับสนุน: กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในทีมที่กระตือรือร้นที่จะเป็นผู้นำในการใช้เครื่องมือใหม่
ตัวอย่างที่ดี ได้แก่ การสร้างรายงานสถานะรายสัปดาห์ การสรุปบันทึกการประชุมหรือการสร้างร่างแรกของเนื้อหาการตลาด
ขั้นตอนที่ 3: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานกับระบบการทำงานปัจจุบันของคุณได้
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ทีมของคุณจะใช้จริง...เพราะมันผสานเข้ากับกระบวนการปัจจุบันของพวกเขาได้อย่างไร้รอยต่อ การเพิ่มแอปแยกอีกตัวหนึ่งหมายถึงการสลับบริบทมากขึ้น ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการไม่ได้รับการยอมรับ
ควรมีการตั้งค่าที่น้อยที่สุดและให้ AI ที่เข้าใจบริบทการทำงานเฉพาะของคุณ นี่คือเหตุผลที่ Converged AI Workspace เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด—AI ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในระบบการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของคุณ ไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มเข้ามาภายหลัง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังผสานเครื่องมือใหม่เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ ให้พิจารณาใช้แม่แบบการผสานระบบซอฟต์แวร์เพื่อจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอนที่ 4: วัดผลลัพธ์และขยายผลจากจุดนั้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มโครงการนำร่องของคุณ ให้กำหนดว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร ซึ่งอาจจะเป็น
- เวลาที่ประหยัดได้ต่อภารกิจ
- โครงการที่เสร็จสิ้นต่อสัปดาห์มากขึ้น หรือ
- การลดลงของข้อผิดพลาด
ดำเนินการนำร่องเป็นเวลาสองถึงสี่สัปดาห์เพื่อให้ทีมมีเวลาสร้างนิสัยใหม่
ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้แบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp แดชบอร์ดจะสร้างภาพรวมระดับสูงของงานที่ทีมของคุณทำ แปลงข้อมูลจากงานของคุณให้เป็นแผนภูมิที่เข้าใจง่ายและสรุปโดย AI ซึ่งช่วยให้คุณเห็นผลกระทบจากการนำ AI มาใช้และสร้างกรณีศึกษาเพื่อขยายการใช้งานไปยังส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจ
การฝึกอบรมทีมเพื่อการนำไปใช้ของ AI (ง่ายกว่าที่คุณคิด)
เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะลังเลก่อนที่จะแนะนำเครื่องมือใหม่อีกชิ้นหนึ่ง ทีมจะใช้มันจริงหรือไม่? หรือจะกลายเป็นสัปดาห์ของการฝึกอบรมที่คุณไม่มีเวลาดำเนินการ? สำหรับผู้นำหลายคน ความกลัวไม่ใช่ AI เอง—แต่เป็นการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับมัน
ความจริงนั้นง่ายกว่ามาก หากทีมของคุณรู้วิธีค้นหา คลิก และเขียน พวกเขาก็มีทักษะที่จำเป็นในการใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
นี่คือแนวทางการฝึกอบรมที่ง่ายสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก:
- มุ่งเน้นที่กรณีการใช้งานหนึ่ง: อย่าพยายามสอนทุกอย่างพร้อมกัน เริ่มต้นด้วยการแสดงให้ทีมเห็นวิธีที่ AI สามารถแก้ปัญหาเฉพาะที่น่ารำคาญได้
- แสดงให้เห็น อย่าบอก: แสดงการทำงานของ AI ให้เห็นจริง การสาธิตเพียงห้านาทีมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่มือ 50 หน้า และClickUp Clipsสามารถช่วยคุณบันทึกการสาธิตหน้าจอได้ในเวลาไม่นาน!
- ส่งเสริมการทดลอง: AI จะดีขึ้นเมื่อมีการฝึกฝน ส่งเสริมให้ทีมของคุณปรับปรุงคำสั่งของพวกเขาและแบ่งปันสิ่งที่ได้ผล
- สร้างคลังตัวอย่างข้อความเริ่มต้น: เก็บตัวอย่างข้อความเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพซึ่งทั้งทีมสามารถนำไปใช้และร่วมกันเพิ่มเติมได้ในเอกสาร ClickUp Doc ที่แชร์ร่วมกัน
สมาชิกในทีมบางคนอาจมีความสงสัย ให้จับคู่พวกเขากับผู้ที่ชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ เน้นประโยชน์ในการประหยัดเวลา และปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นตัวพูดเอง ส่วนใหญ่แล้วทีมจะเริ่มมีประสิทธิภาพเมื่อมี AI ฝังตัวภายในหนึ่งวัน และเชี่ยวชาญภายในหนึ่งสัปดาห์
📮ClickUp Insight:ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามของเราประสบปัญหาในการนำ AI มาใช้; 23% ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ในขณะที่ 27% ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อทำสิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นClickUpแก้ปัญหานี้ด้วยอินเทอร์เฟซแชทที่คุ้นเคยซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนการส่งข้อความ ทีมสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีด้วยคำถามและคำขอที่เรียบง่าย จากนั้นค้นพบฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่น่ากลัวซึ่งทำให้หลายคนถอยหลัง
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการนำ AI มาใช้ที่ควรหลีกเลี่ยง (คิดมากเกินไป, ใช้ไม่เพียงพอ)
เพื่อให้การนำ AI มาใช้ของคุณประสบความสำเร็จ เรียนรู้จากข้อผิดพลาดทั่วไปที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมักทำ
- ข้อผิดพลาด: รอการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ ปัญหา: ทีมต่างๆ เลื่อนออกไปเรื่อยๆ เพื่อค้นหาการใช้งาน AI ที่เหมาะสมที่สุด วิธีแก้ไข: เริ่มต้นด้วยงานที่ทำซ้ำๆ ใดๆ ก็ได้ คุณจะได้เรียนรู้มากขึ้นจากการลงมือทำมากกว่าการถกเถียง
ClickUp ทำให้การนำ AI มาใช้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกทีม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMBs) ต้องการ AIที่ทำงานได้โดยไม่ต้องมีทีมเทคนิค, สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ, และไม่เพิ่มจำนวนเครื่องมือให้มากเกินไป. ความท้าทายที่แท้จริงคือการค้นหาสิ่งที่ทั้งทรงพลัง และ ใช้งานง่าย. หากไม่มีแพลตฟอร์มที่เหมาะสม, ทีมมักจะต้องรับมือกับการใช้เครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อ, ทำงานกับ AI ที่ขาดบริบท, และทิ้งศักยภาพไว้บนโต๊ะมากมาย.
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วย พื้นที่ทำงาน AI แบบรวม ซึ่งรวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมฟีเจอร์ AI ในตัวที่ผสานอยู่ทั่วทั้งระบบ
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและรับคำตอบที่ดึงมาจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ รวมถึงโปรเจกต์ เอกสาร ความคิดเห็น และการแชท ช่วยสร้างเนื้อหา สรุปงาน และแสดงรายการที่ต้องดำเนินการโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ สำหรับความยืดหยุ่นที่มากขึ้น Brain MAX ให้คุณเข้าถึงโมเดล AI ชั้นนำหลายแบบ เพื่อให้คุณเลือกโมเดลที่เหมาะสมกับแต่ละงานได้
เนื่องจากทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ระบบ AI จึงมีบริบทครบถ้วนเกี่ยวกับงานของคุณ—และทีมของคุณมีเพียงเครื่องมือเดียวที่ต้องเรียนรู้ ทีมที่ใช้วิธีการแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ตอนนี้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นและส่งมอบผลลัพธ์ได้มากขึ้น ในขณะที่ทีมอื่นๆ ยังคงติดอยู่กับขั้นตอนการทำงานแบบแมนนวล 🤩
พร้อมที่จะเห็นวิธีที่ AI สามารถทำงานให้กับทีมของคุณได้โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิคหรือไม่?ลองใช้ ClickUp วันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ระบบ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดหมายความว่าทีมของคุณสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ผ่านอินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งาน—เช่น การพิมพ์คำถามเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาหรือการคลิกปุ่ม—โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมใด ๆ
ใช่ เครื่องมือ AI สมัยใหม่หลายตัวมีการเชื่อมต่อ แต่ประสบการณ์ที่ราบรื่นที่สุดมาจากแพลตฟอร์มที่มี AI ในตัว ซึ่ง AI สามารถเข้าถึงงานของคุณได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
ทีมส่วนใหญ่จะเห็นการประหยัดเวลาภายในสัปดาห์แรกของการใช้ AI ที่ฝังตัวสำหรับงานต่างๆ เช่น การเขียนหรือสรุป โดยทั่วไปแล้วจะเห็นประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในเดือนแรก
ระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวสามารถเข้าถึงโปรเจ็กต์และเอกสารของคุณได้โดยตรงเพื่อให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับบริบท ในขณะที่เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนต้องการให้คุณคัดลอกและวางข้อมูล ซึ่งทำให้เกิดงานเพิ่มเติมและสูญเสียบริบทที่มีค่า