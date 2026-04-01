พบกับ 15 GPT ที่ดีที่สุดสำหรับงานลูกค้าในเอเจนซี่

คู่แข่งของคุณไม่ได้รออยู่
ขณะนี้ หน่วยงานในวงการของคุณกำลังใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย GPT เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้รวดเร็ว ชาญฉลาด และในต้นทุนที่ต่ำกว่าภายในองค์กรอย่างมาก — โดยมีงานวิจัยชี้ว่า เครื่องมือเหล่านี้อาจช่วยลดต้นทุนในการทำงานที่ติดต่อกับลูกค้าได้สูงถึง 30–45%
คำถามไม่ใช่ว่า AI ควรอยู่ในเอเจนซี่ของคุณหรือไม่ แต่คือคุณกำลังใช้ GPT ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่อยู่หรือเปล่า — หรือกำลังยอมรับเครื่องมือทั่วไปที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความละเอียดอ่อนของงานลูกค้า
มีความแตกต่างอย่างมากระหว่าง GPT ที่สามารถเขียนโพสต์ทางสังคมทั่วไปได้ กับ GPT ที่สามารถช่วยคุณสร้างกลยุทธ์เนื้อหาแบบครบวงจร, วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันของลูกค้า, หรือเขียนข้อเสนอที่เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะได้
เราได้ทำการวิจัยมาแล้ว เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องทำเอง นี่คือ 15 GPT ที่ดีที่สุดซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานลูกค้าของเอเจนซี่ — คัดสรรมาอย่างดีสำหรับทีมการตลาด การพัฒนา กลยุทธ์ และการให้คำปรึกษาที่ต้องการ AI ที่สามารถทำงานได้จริงและสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
สิ่งที่ "GPT สำหรับเอเจนซี่" หมายถึงจริง ๆ
เมื่อผู้คนพูดถึง GPTs ในสภาพแวดล้อมของเอเจนซี่ พวกเขามักไม่ได้หมายถึงประสบการณ์การแชทที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ ChatGPT มาตรฐาน
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น หน่วยงานต่างๆ หันมาพึ่งพา GPT แบบกำหนดเองมากขึ้น ซึ่งเป็นเวอร์ชันเฉพาะทางของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงาน การผลิตเชิงสร้างสรรค์ และงานวิจัยของหน่วยงาน
ในทางปฏิบัติ GPT สำหรับหน่วยงานจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการในการดำเนินงานของคุณ แทนที่จะสร้างคำตอบทั่วไป ระบบเหล่านี้สามารถเข้าใจบริบทของแคมเปญ น้ำเสียงของแบรนด์ และโครงสร้างของงานที่หน่วยงานมักส่งมอบ
สำหรับหน่วยงาน การเปลี่ยนแปลงนี้ปลดล็อกข้อได้เปรียบในทางปฏิบัติหลายประการ:
- ความสามารถเฉพาะทาง: แทนที่จะใช้ AI ทั่วไปเพียงหนึ่งเดียว หน่วยงานต่างๆ จะใช้เครื่องมือ AI หลายตัวที่ออกแบบมาเพื่อทำงานเฉพาะด้าน เช่น การวิจัยคำหลัก การตีความข้อมูลเชิงวิเคราะห์ หรือการทำงานของเอเจนซี่ด้านความคิดสร้างสรรค์
- บริบทของแบรนด์และอุตสาหกรรม: GPT ที่ปรับแต่งเองอย่างดีสามารถปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์ เข้าใจความแตกต่างเฉพาะของอุตสาหกรรม และรักษาความสม่ำเสมอในหลายช่องทาง
- ผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ที่ปรับขนาดได้: ทีมงานสามารถผลิตเนื้อหาแบบยาว แนวคิดแคมเปญ และไอเดียโพสต์ได้เร็วขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาความคิดสร้างสรรค์และการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะจากแคมเปญการตลาด ค้นหาแบบแผน และมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ในที่สุด GPTs ไม่ได้มาแทนที่ทีมมนุษย์ พวกมันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ที่ทำงานร่วมกันเพื่อขยายศักยภาพทางสร้างสรรค์ ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีคุณค่าสูงขึ้น
วิธีที่หน่วยงานเลือก GPT ที่เหมาะสม
ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของ GPT แบบกำหนดเองใน GPT Store ทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้ช่วย AI มากมายที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานด้านการตลาดและสร้างสรรค์ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม การเลือก GPT ที่เหมาะสมนั้นต้องการมากกว่าการทดสอบเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเพียงอย่างเดียว
หน่วยงานมักจะประเมินว่า GPT สามารถสนับสนุนงานเฉพาะของพวกเขาได้หรือไม่, สอดคล้องกับกลยุทธ์เนื้อหาของพวกเขา, และผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
สำหรับนักการตลาดหลายคน GPT ที่เหมาะสมคือ GPT ที่สามารถจัดการงานเฉพาะทาง เช่น การวิจัยคำหลัก การคิดไอเดียแคมเปญ การเขียนบล็อก หรือการวิเคราะห์ข้อมูล Google Analytics
หน่วยงานต่างๆ ยังมองหาเครื่องมือที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงหน้าแลนดิ้งเพจ เนื้อหาแบบยาว และข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย ความสม่ำเสมอ ความรวดเร็ว และความเข้าใจในบริบทเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินว่า GPT สามารถสนับสนุนงานของเอเจนซี่ด้านความคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่
อีกประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือความยืดหยุ่น หน่วยงานต่างๆ มักทดสอบเครื่องมือหลายตัวก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะสร้าง GPT ของตนเองหรือพึ่งพา GPT ที่ปรับแต่งเองซึ่งฝึกฝนตามแนวทางภายใน ข้อมูลแคมเปญ และเสียงของแบรนด์ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสนับสนุน AI จะสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับงานของลูกค้าจริงมากกว่ากรณีการใช้งานทั่วไป
ผลลัพธ์ด้วย ClickUp: 🚀 เรียนรู้วิธีที่Amara, เอเจนซี่การขายและการตลาดแบบอินบาวน์สำหรับธุรกิจ STEAM, ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการของเอเจนซี่
GPT ชั้นนำสำหรับเอเจนซี่
ไม่ใช่ทุก GPT ที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ บางตัวอาจไม่ตรงประเด็น ในขณะที่บางตัวช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือตัวที่ทำได้ถูกต้อง
หมายเหตุ: ราคาของเครื่องมือ SEO ที่ใช้ GPT มักจะกำหนดตามความต้องการเฉพาะ และขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน, คุณสมบัติ, และขนาดของระบบ.
1. โค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาเนื้อหาแบบยาว)
แม้แต่ทีมเอเจนซี่ที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็อาจประสบกับภาวะตันทางความคิดสร้างสรรค์เป็นครั้งคราว เมื่อมีกำหนดส่งงานที่ทับซ้อนกันและแคมเปญต้องการมุมมองใหม่ๆ เครื่องมืออย่างCreative Writing Coachจะช่วยให้ทีมของคุณสร้างสรรค์ไอเดียได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ลดทอนคุณภาพ มันทำหน้าที่เสมือนบรรณาธิการเสมือนจริงที่ช่วยปรับแต่งโทนเสียง โครงสร้าง และการเล่าเรื่องให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับหน่วยงานที่ผลิตเนื้อหาแบบยาว เรื่องราวของแบรนด์ หรือบทความที่แสดงความเป็นผู้นำทางความคิด GPT นี้จะกลายเป็นคู่คิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ มันวิเคราะห์ร่างเนื้อหา แนะนำการปรับปรุง และสร้างไอเดียที่ช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณมีความสอดคล้องกันในหลายช่องทางและรูปแบบแคมเปญ
คุณสมบัติเด่นของโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- ช่วยให้คุณปรับปรุงการเขียนบล็อกและการเล่าเรื่องด้วยการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับน้ำเสียง ความชัดเจน และการไหลของเรื่องราว
- สร้างไอเดียโพสต์ใหม่ ๆ มุมมองแคมเปญ และจุดดึงดูดใจเมื่อทีมของคุณต้องการแรงบันดาลใจด้านความคิดสร้างสรรค์
- ปรับปรุงไวยากรณ์ จังหวะ และโครงสร้างเพื่อยกระดับการสร้างเนื้อหาในบทความ หน้าแลนดิ้ง และสื่อการตลาดต่างๆ
- สนับสนุนการระดมความคิดสำหรับหน่วยงานที่ทำงานในภารกิจของเอเจนซี่สร้างสรรค์และการเล่าเรื่องแคมเปญ
ข้อจำกัดของโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- อาจต้องมีการกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อรักษาเสียงของแบรนด์อย่างเคร่งครัดหรือบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรม
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์ SEO ขั้นสูงหรือการวิจัยคำหลักเชิงลึกเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI เชิงการตลาดเฉพาะทาง
ราคาโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ : พูดให้เขียนได้อย่างมืออาชีพ คุณสามารถพูดเนื้อหาลงในClickUp Brain MAXด้วยฟีเจอร์ Talk to Text แทนที่จะต้องพิมพ์เองทั้งหมดTalk to Textจะถอดเสียงเป็นข้อความและแก้ไขคำเติมที่ไม่จำเป็นโดยอัตโนมัติ ทำให้ประโยคที่ซับซ้อนหรือวกวนอ่านง่ายขึ้น และยังปรับโทนและน้ำเสียงได้ตามต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นแบบวิชาการสำหรับงานวิจัย แบบไม่เป็นทางการสำหรับโพสต์พูดคุย หรือแบบกระชับสำหรับบันทึกการเรียน
2. ผู้เขียนอีเมลและจดหมาย (เหมาะสำหรับการร่างอีเมลที่เรียบร้อยสำหรับลูกค้าและหัวเรื่องที่มีอัตราการแปลงสูง)
การสื่อสารกับลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ขาดหายของงานในเอเจนซี ไม่ว่าคุณจะส่งข้อเสนอ, การอัปเดตแคมเปญ, หรือการติดตามผล,GPT ผู้เขียนอีเมลและจดหมายจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถร่างข้อความได้รวดเร็วขึ้นในขณะที่รักษาโทนเสียงให้ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
แทนที่จะเขียนอีเมลเดิมซ้ำหลายครั้ง คุณสามารถใช้ GPT นี้ภายในอินเทอร์เฟซแชทแบบง่ายเพื่อปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับเอเจนซี่ที่จัดการช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางและต้องการร่างข้อความอย่างรวดเร็วสำหรับการติดต่อ การประสานงานภายใน หรือการรายงานให้ลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของผู้เขียนอีเมลและจดหมาย
- ร่างอีเมลมืออาชีพอย่างรวดเร็วสำหรับการติดต่อ การอัปเดต ข้อเสนอ และการสื่อสารทางการตลาดเฉพาะเจาะจง
- สร้างหัวข้ออีเมลหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับในแคมเปญของเอเจนซี่
- ปรับโทนให้เหมาะสมกับบริบท ไม่ว่าคุณจะเขียนถึงลูกค้า พันธมิตร หรือทีมงานภายใน
- ช่วยให้ทีมการตลาดเขียนได้เร็วขึ้นในขณะที่รักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกการสื่อสาร
ข้อจำกัดของผู้เขียนอีเมลและจดหมาย
- มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารเป็นหลักมากกว่าการวางแผนแคมเปญในวงกว้าง
- ไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลแคมเปญ หรือข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพโดยตรงสำหรับการตัดสินใจทางการตลาด
ราคาบริการเขียนอีเมลและจดหมาย
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของผู้เขียนอีเมลและจดหมาย
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน
3. Code Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเร่งการพัฒนาและการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับเว็บไซต์ของเอเจนซี)
เมื่อหน่วยงานสร้างหรือดูแลเว็บไซต์ของลูกค้า งานพัฒนาอาจกลายเป็นคอขวดได้อย่างรวดเร็วCode Copilotทำงานเหมือนคู่หูวิศวกรรมเสมือนจริงที่ช่วยให้ทีมของคุณตรวจสอบโค้ด แก้ไขปัญหา และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น
สำหรับหน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์, หน้า landing page, หรือแพลตฟอร์มของลูกค้า, GPT นี้จะช่วยลดเวลาที่ใช้ในภารกิจการพัฒนาซ้ำ ๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงสคริปต์หรือตรวจสอบเอกสาร, มันมอบข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วให้กับนักพัฒนาซึ่งทำให้การเขียนโค้ดมีประสิทธิภาพมากขึ้นและง่ายต่อการบำรุงรักษา
คุณสมบัติเด่นของ Code Copilot
- ตรวจสอบและวิเคราะห์โค้ดเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดและแนะนำการปรับปรุงสำหรับการใช้งานที่สะอาดขึ้น
- ช่วยในการตีความเอกสารที่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าใจเฟรมเวิร์กหรือ API ได้เร็วขึ้น
- ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเน้นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแนะนำวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- สนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่สร้างหน้าผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์เว็บไซต์ของลูกค้า หรือการเชื่อมต่อทางเทคนิค
ข้อจำกัดของ Code Copilot
- มุ่งเน้นไปที่งานการพัฒนาเป็นหลักมากกว่างานการตลาดหรือการสร้างเนื้อหาในวงกว้าง
- อาจยังต้องการความเชี่ยวชาญของนักพัฒนาเมื่อทำงานกับระบบที่ซับซ้อนหรือเครื่องมือที่ไม่คุ้นเคย
ราคาของ Code Copilot
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Code Copilot
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. ที่ปรึกษาด้านระบบอัตโนมัติโดย Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติข้ามเครื่องมือของเอเจนซี่)
หน่วยงานต่างๆ มักต้องจัดการกับแอปพลิเคชันหลายสิบตัวในการบริหารจัดการแคมเปญ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารกับลูกค้าที่ปรึกษาด้านระบบอัตโนมัติโดย Zapierช่วยให้คุณระบุจุดที่สามารถนำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อลดงานซ้ำๆ และเชื่อมต่อเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว
แทนที่จะส่งข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มด้วยตนเอง GPT นี้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกระบวนการทำงานภายในอินเทอร์เฟซแชท ช่วยเอเจนซี่ออกแบบกลยุทธ์การทำงานอัตโนมัติที่ช่วยให้งานของเอเจนซี่สร้างสรรค์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการส่งต่อข้อมูลด้วยตนเอง และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในหลายช่องทาง
คุณสมบัติเด่นของที่ปรึกษาด้านระบบอัตโนมัติโดย Zapier
- แนะนำกลยุทธ์การอัตโนมัติที่ช่วยให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเครื่องมือการตลาดและการดำเนินงาน
- แนะนำการผสานรวมระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack, บริการของ Google และแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ
- ช่วยทีมออกแบบกระบวนการอัตโนมัติสำหรับงานเฉพาะ เช่น การรายงาน การจับข้อมูลลูกค้า หรือการอัปเดตแคมเปญ
- ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่ช่วยให้หน่วยงานขยายการดำเนินงานทางการตลาดได้โดยไม่ต้องเพิ่มงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
ที่ปรึกษาด้านระบบอัตโนมัติโดยข้อจำกัดของ Zapier
- จำเป็นต้องมีการตั้งค่า Zapier ที่มีอยู่แล้วเพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์การทำงานอัตโนมัติที่แนะนำได้อย่างสมบูรณ์
- มุ่งเน้นไปที่คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติเป็นหลัก มากกว่าการสร้างเนื้อหา, seo, หรือการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์
ราคาสำหรับที่ปรึกษาด้านระบบอัตโนมัติโดย Zapier
- ราคาตามความต้องการ
ที่ปรึกษาด้านระบบอัตโนมัติโดย Zapier รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่?การผสานการทำงานแบบเนทีฟและผ่าน Zapier ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ กว่า 1,000 แอปได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมโยง ClickUp กับ CRM, แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล และแม้แต่ตัวจัดตารางโซเชียลมีเดียของคุณ สร้างการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองได้โดยสร้างงานใน ClickUp อัตโนมัติจากลูกค้าใหม่ใน CRM ของคุณ
5. ความเห็นพ้อง (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยการวิจัยและการค้นพบแหล่งข้อมูลทางวิชาการ)
แคมเปญที่แข็งแกร่งมักเริ่มต้นด้วยการวิจัยที่แข็งแกร่ง.คอนเซสซียมถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ที่น่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็วโดยการวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการหลายล้านฉบับและสรุปผลการค้นพบเป็นคำตอบที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้.
สำหรับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหา ความเป็นผู้นำทางความคิด หรือการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Consensus ทำหน้าที่เสมือนนักวิเคราะห์วิจัยภายในอินเทอร์เฟซแชท แทนที่จะต้องสแกนแหล่งข้อมูลหลายแหล่งด้วยตนเอง ทีมงานของคุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสร้างเรื่องราวที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามฉันทามติ
- ค้นหาการศึกษาทางวิชาการหลายล้านชิ้นเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยวิทยาศาสตร์สำหรับการวิจัยและกลยุทธ์
- สรุปผลการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อให้ทีมสามารถเข้าใจประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- สนับสนุนการสร้างเนื้อหาโดยช่วยให้หน่วยงานต่างๆ อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการเขียนบทความหรือรายงาน
- ช่วยทีมการตลาดวิเคราะห์หลักฐานและสำรวจหัวข้อเพื่อการวิจัยและการวางแผนแคมเปญที่แข็งแกร่งขึ้น
ข้อจำกัดของฉันทามติ
- มุ่งเน้นเป็นหลักไปที่เนื้อหาทางวิชาการและงานวิจัย มากกว่าการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์หรือข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญ
- อาจต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการวิจัยคำหลัก, seo, หรือการทำงานในกระบวนการตลาดที่กว้างขึ้น
การกำหนดราคาแบบฉันทามติ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและบทวิจารณ์แบบฉันทามติ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. AskYourPDF Research Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เอกสารและสกัดข้อมูลเชิงลึกจากไฟล์ PDF)
ทีมเอเจนซี่มักต้องจัดการกับเอกสารขนาดใหญ่ เช่น รายงานวิจัย, แผนกลยุทธ์, เอกสารไวท์เปเปอร์ หรือเอกสารสรุปสำหรับลูกค้าAskYourPDF Research Assistantช่วยให้คุณเปลี่ยนไฟล์ยาวเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยให้คุณโต้ตอบกับเอกสารโดยตรง
แทนที่จะต้องอ่านเอกสารหลายร้อยหน้าด้วยตนเอง คุณสามารถใช้ GPT นี้ภายในอินเทอร์เฟซแชทเพื่อวิเคราะห์เอกสารและค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้อย่างรวดเร็ว สำหรับเอเจนซี่ที่ผลิตเนื้อหาแบบยาว รายงาน หรือกลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย เครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสกัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ AskYourPDF Research Assistant
- ให้คุณอัปโหลดและวิเคราะห์ไฟล์ PDF เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากรายงาน การศึกษา หรือเอกสารภายในได้อย่างรวดเร็ว
- ช่วยหน่วยงานสร้างร่างบทความหรือสรุปงานวิจัยโดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
- สกัดการอ้างอิงและแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสร้างเนื้อหาและการเขียนบล็อกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย
- ช่วยให้ทีมสามารถโต้ตอบกับเอกสารได้เหมือนการสนทนาเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะโดยไม่ต้องอ่านไฟล์ทั้งหมด
ข้อจำกัดของผู้ช่วยวิจัย AskYourPDF
- ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์เอกสารเป็นหลัก มากกว่าการทำ SEO ที่เน้นแคมเปญหรือการวิจัยคำหลัก
- อาจต้องใช้เครื่องมือ AI เพิ่มเติมเมื่อทำงานกับแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ PDF หรือในกระบวนการทำงานด้านการตลาดที่กว้างขึ้น
ราคาผู้ช่วยวิจัย AskYourPDF
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ช่วยวิจัย AskYourPDF
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. ตัวสร้างการนำเสนอและแผนภาพ (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงานและกลยุทธ์การตลาด)
หน่วยงานมักต้องจัดการกับโครงสร้างแคมเปญที่ซับซ้อน, กระบวนการทำงานของลูกค้า, และการผสานระบบทางเทคนิค.ตัวช่วยสร้างการนำเสนอและแผนภาพช่วยให้เปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนซึ่งทีมและลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย.
แทนที่จะอธิบายกระบวนการที่ซับซ้อนผ่านเอกสารยาว คุณสามารถใช้ GPT นี้เพื่อสร้างแผนภาพที่ช่วยให้การหารือง่ายขึ้นได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนกลยุทธ์การตลาด, กำหนดโครงสร้างโครงการ, หรือนำเสนอไอเดียแคมเปญให้กับลูกค้า แผนภาพที่มองเห็นได้ช่วยให้การร่วมมือระหว่างหน่วยงานและทีมภายในราบรื่นขึ้น
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมสร้างงานนำเสนอและแผนผัง
- สร้างแผนผังและแผนภาพที่ช่วยให้ทีมอธิบายกลยุทธ์และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน
- สร้างแผนผังความคิดที่ช่วยจัดระเบียบแนวคิด การวางแผนแคมเปญ และการพัฒนากลยุทธ์เนื้อหา
- สนับสนุนเอกสารทางเทคนิคโดยการแสดงภาพสถาปัตยกรรมของระบบ, การไหลของข้อมูล, และการผสานระบบ
- ช่วยให้หน่วยงานนำเสนอแนวคิดที่มีโครงสร้างในข้อเสนอ การนำเสนอแก่ลูกค้า และสรุปงานวิจัย
ข้อจำกัดของโปรแกรมสร้างการนำเสนอและแผนภาพ
- มุ่งเน้นไปที่การบันทึกภาพเป็นหลัก มากกว่าการสร้างเนื้อหา, seo, หรือการทำงานเขียนแคมเปญ
- อาจยังต้องใช้เครื่องมือออกแบบภายนอกเมื่อสร้างสินทรัพย์ภาพที่มีการปรับแต่งสูงหรือมีแบรนด์
ราคาของโปรแกรมสร้างการนำเสนอและแผนภาพ
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวเครื่องมือสร้างการนำเสนอและแผนภาพ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนของหน่วยงาน)
การรันแคมเปญของลูกค้าหลายรายพร้อมกันอาจกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากอย่างรวดเร็วผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ Buddyทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานเสมือนจริงที่ช่วยให้ทีมของเอเจนซีสามารถจัดโครงสร้างตารางเวลา จัดการงานที่ต้องส่งมอบ และประสานงานระหว่างโครงการต่าง ๆ ได้
แทนที่จะสร้างแผนงานใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้ง คุณสามารถใช้ GPT นี้ภายในอินเทอร์เฟซแชทเพื่อจัดระเบียบงาน สรุปขั้นตอนการทำงาน และจัดโครงสร้างเอกสารโครงการได้ สำหรับเอเจนซี่ที่ต้องจัดการกับลูกค้าหลายรายและแคมเปญการตลาดเฉพาะเจาะจง มันจะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของผู้จัดการโครงการ Buddy
- ช่วยให้ทีมจัดโครงสร้างแผนโครงการที่สนับสนุนการไหลของงานที่ราบรื่นระหว่างแคมเปญและกระบวนการภายใน
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบการบริหารโครงการและช่วยจัดระเบียบงานเฉพาะด้านระหว่างทีม
- สร้างแม่แบบการวางแผนและกรอบการทำงานสำหรับงานของเอเจนซี่สร้างสรรค์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือแผนงานแคมเปญ
- ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ประสานงานงานส่งมอบข้ามช่องทางต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาความชัดเจนของโครงการ
ข้อจำกัดของผู้จัดการโครงการบัดดี้
- มุ่งเน้นไปที่การวางแผนและการประสานงานมากกว่าการสร้างเนื้อหา, seo, หรืองานเขียนแคมเปญ
- อาจยังต้องผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการภายนอกเพื่อการติดตามและดำเนินการงานอย่างสมบูรณ์
ผู้จัดการโครงการ ระบบราคาแบบบัดดี้
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของผู้จัดการโครงการบัดดี้
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. เครื่องสร้างวิดีโอด้วย AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนสคริปต์การตลาดให้เป็นแคมเปญภาพที่น่าสนใจ)
เนื้อหาวิดีโอได้กลายเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ทรงพลังที่สุดในการตลาดสมัยใหม่ แต่การผลิตในระดับใหญ่สามารถมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AIช่วยเอเจนซี่ในการเปลี่ยนแนวคิดที่เขียนเป็นฉากภาพ ทำให้ทีมสามารถทดลองแนวคิดวิดีโอได้เร็วขึ้น
สำหรับหน่วยงานที่จัดการการสร้างเนื้อหาผ่านหลายช่องทาง GPT นี้ช่วยแปลงสคริปต์ ข้อความแคมเปญ หรือโครงร่างบทความให้เป็นรูปแบบการเล่าเรื่องด้วยภาพ มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทีมของคุณต้องการสร้างภาพประกอบสำหรับการโปรโมทหรือวิดีโอแนวคิดโดยไม่ต้องพึ่งพาขั้นตอนการผลิตแบบดั้งเดิมทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI
- แปลงข้อความที่เขียนเป็นฉากวิดีโอที่สนับสนุนการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องในแคมเปญ
- ช่วยให้หน่วยงานสร้างต้นแบบโฆษณาวิดีโอและภาพโปรโมชันสำหรับแคมเปญการตลาดเฉพาะเจาะจง
- แปลงสคริปต์หรือเนื้อหาแบบยาวให้กลายเป็นเรื่องราวภาพที่น่าสนใจสำหรับแคมเปญทางสังคมและดิจิทัล
- สนับสนุนทีมสร้างสรรค์ในการทดลองแนวคิดและรูปแบบใหม่ ๆ สำหรับกลยุทธ์การตลาดที่เน้นวิดีโอเป็นสำคัญ
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI
- ภาพที่สร้างขึ้นอาจยังต้องการการแก้ไขหรือปรับปรุงในเครื่องมือการผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพ
- ไม่เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์เช่น seo, ค้นหาคำหลัก, หรือข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด
ราคาของเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. ผู้สร้างโลโก้ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแนวคิดอัตลักษณ์แบรนด์อย่างรวดเร็วสำหรับลูกค้าเอเจนซี่)
โครงการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์มักเริ่มต้นด้วยการสำรวจLogo Creatorช่วยให้เอเจนซี่สามารถสร้างแนวคิดอัตลักษณ์ทางภาพได้อย่างรวดเร็วเมื่อทำงานกับแบรนด์ลูกค้าใหม่หรือปรับปรุงแบรนด์ที่มีอยู่
แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการร่างแนวคิดเบื้องต้น คุณสามารถใช้ GPT นี้เพื่อสร้างแนวทางโลโก้หลายแบบตามแบรนด์ อุตสาหกรรม และวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของลูกค้าได้ สำหรับเอเจนซี่ที่จัดการการสร้างเนื้อหา หน้าผลิตภัณฑ์ หรือการเปิดตัวเว็บไซต์ของลูกค้า เครื่องมือนี้ช่วยเร่งขั้นตอนการพัฒนาภาพในระยะเริ่มต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโปรแกรมสร้างโลโก้
- สร้างแนวคิดโลโก้หลายแบบที่ช่วยให้เอเจนซี่สำรวจทิศทางแบรนด์ทางสายตาได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างไอคอนแอปและสินทรัพย์อัตลักษณ์ที่โดดเด่นซึ่งสนับสนุนการเปิดตัวเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์สมัยใหม่
- แนะนำการผสมผสานสีที่ช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์และสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
- ช่วยให้ทีมทดสอบแนวคิดทางภาพได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตแบบรายละเอียด
ข้อจำกัดของโปรแกรมสร้างโลโก้
- การออกแบบที่สร้างขึ้นมักต้องการการปรับปรุงในเครื่องมือออกแบบมืออาชีพก่อนการส่งมอบขั้นสุดท้าย
- มุ่งเน้นที่อัตลักษณ์ทางภาพมากกว่างานด้านการตลาดหรือกลยุทธ์เนื้อหาที่กว้างขวาง
ราคาสำหรับผู้สร้างโลโก้
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวผู้สร้างโลโก้
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
11. การออกแบบคำสั่ง (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จาก AI ที่มีคุณภาพสูงขึ้น)
การได้รับผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งจาก AI มักขึ้นอยู่กับความสามารถในการเขียนคำสั่งของคุณให้ดีเพียงใดการวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering)ช่วยให้หน่วยงานปรับปรุงวิธีการโต้ตอบกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ทำให้แน่ใจว่าคำตอบที่ได้รับมีความชัดเจน มีโครงสร้าง และเกี่ยวข้องกับงานของลูกค้าอย่างมากขึ้น
สำหรับทีมที่กำลังทดลองใช้ GPT แบบกำหนดเองหรือทำงานข้ามเครื่องมือ AI หลายตัว GPT นี้จะทำหน้าที่เป็นคู่มือที่ช่วยปรับปรุงวิธีการกำหนดกรอบคำขอของคุณ มันช่วยให้เอเจนซี่สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับการสร้างเนื้อหา การวิจัย และกลยุทธ์การตลาด โดยการปรับแต่งคำสั่งและปรับปรุงบริบทที่ให้กับระบบ AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของวิศวกรรมคำสั่ง
- ทบทวนและปรับปรุงข้อความกระตุ้นเพื่อปรับปรุงวิธีที่โมเดล GPT ตีความคำขอและสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- ช่วยให้หน่วยงานเข้าใจว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ประมวลผลคำสั่งและสร้างคำตอบของ AI อย่างไร
- ให้ตัวอย่างที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงเพื่อสนับสนุนการสร้างเนื้อหา การวิจัย และการคิดไอเดียแคมเปญ
- ปรับปรุงความชัดเจนของคำสั่งเพื่อให้ทีมสามารถสร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันมากขึ้นใน GPT ที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของวิศวกรรมคำสั่ง
- มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพของคำแนะนำมากกว่าการดำเนินการโดยตรง เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือการวิเคราะห์ตลาด
- ยังคงต้องการการตัดสินใจของมนุษย์เพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบที่สร้างโดย AI สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้าและแนวทางของแบรนด์
การกำหนดราคาการวิศวกรรมคำสั่ง
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการเขียนคำสั่ง
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
12. ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ UX (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ UX และการออกแบบอินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์)
ประสบการณ์ดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมมักไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญUX Design Mentorช่วยทีมเอเจนซี่ประเมินอินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงการใช้งาน และพัฒนาประสบการณ์ดิจิทัลบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับเอเจนซีที่ออกแบบประสบการณ์เว็บไซต์ให้กับลูกค้าหรือปรับปรุงหน้าสินค้า GPT นี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยออกแบบ มันตรวจสอบการจัดวาง, การไหลของการนำทาง, และการโต้ตอบของผู้ใช้ ช่วยให้ทีมเปลี่ยนความคิดทางการออกแบบให้กลายเป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งมุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในขณะที่รักษาความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงกลยุทธ์ไว้
คุณสมบัติเด่นของ UX Design Mentor
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดวาง, การไหลของการนำทาง, และการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์โดยรวม
- ช่วยให้หน่วยงานวิเคราะห์ทางเลือกในการออกแบบและสอดคล้องกับกลยุทธ์ UX สมัยใหม่
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัยผู้ใช้, บุคลิกภาพผู้ใช้, และการทดสอบที่ช่วยเสริมการตัดสินใจทางการตลาดและผลิตภัณฑ์
- ช่วยทีมออกแบบปรับปรุงโครงสร้างภาพและแนวคิดการโต้ตอบด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง
ข้อจำกัดของที่ปรึกษาด้านการออกแบบ UX
- มุ่งเน้นที่ความคิดเห็นของผู้ใช้ (UX) มากกว่าการทำการตลาดออนไลน์ (SEO) การค้นคว้าคำค้นหา หรือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- อาจยังคงต้องการเครื่องมือออกแบบเฉพาะทางสำหรับการสร้างต้นแบบและการพัฒนาอินเทอร์เฟซที่มีความแม่นยำสูง
ราคาของที่ปรึกษาด้านการออกแบบ UX
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของที่ปรึกษาด้านการออกแบบ UX
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
13. Sales Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกลยุทธ์การติดตามและการติดต่อกับลูกค้าที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น)
ความสัมพันธ์กับลูกค้าส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการสนทนาครั้งแรกSales Proช่วยให้เอเจนซี่ปรับปรุงวิธีการติดตามผล เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความใส่ใจ มีกลยุทธ์ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
สำหรับหน่วยงานที่จัดการบัญชีและแคมเปญการตลาดหลายรายการผ่านช่องทางต่างๆ GPT นี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ทีมสร้างข้อความติดตามผล กลยุทธ์การเข้าถึง และแนวคิดการมีส่วนร่วมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
เมื่อหน่วยงานของคุณต้องการรักษาโมเมนตัมหลังจากข้อเสนอ การนำเสนอ หรือการสนทนาเกี่ยวกับแคมเปญ เครื่องมือเช่นนี้ช่วยสร้างแนวคิดและข้อความที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้การสนทนาดำเนินต่อไปข้างหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Sales Pro
- ช่วยสร้างข้อความติดตามผลที่ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าในแคมเปญการตลาดและการเข้าถึง
- สร้างแนวคิดการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะสมตามบริบทของลูกค้าและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
- ให้แนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถรักษาการสื่อสารแบรนด์ให้สอดคล้องกัน
- สนับสนุนทีมที่ดูแลลูกค้าหลายรายโดยช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ช่วยให้การบริหารความสัมพันธ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Sales Pro
- มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การสื่อสารเป็นหลัก มากกว่าการวิเคราะห์เชิงลึกของระบบ CRM ต่าง ๆ
- ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับระบบ CRM และเครื่องมือ AI อื่น ๆ ที่ติดตามข้อมูลประสิทธิภาพข้ามแคมเปญ
ราคาสำหรับมืออาชีพด้านการขาย
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของมืออาชีพด้านการขาย
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
14. SMMA GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกลยุทธ์การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์และเนื้อหาแคมเปญ)
การบริหารบริษัทการตลาดสื่อสังคมออนไลน์หมายถึงการต้องจัดการกับแคมเปญ, แพลตฟอร์ม, และลูกค้าหลายรายพร้อมกัน.SMMA GPTถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือบริษัทที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดโครงสร้างแคมเปญ, สร้างสรรค์ไอเดีย, และสร้างกลยุทธ์ที่สามารถทำงานได้ดีในช่องทางต่าง ๆ.
สำหรับทีมที่จัดการการสร้างเนื้อหา แคมเปญโฆษณา และกลยุทธ์การเติบโตทางสังคม GPT นี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเชิงกลยุทธ์ มันช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในการสร้างแนวคิดแคมเปญ สร้างมุมมองในการสื่อสาร และพัฒนากลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวโน้มของแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เมื่อคุณต้องการแรงบันดาลใจสำหรับแคมเปญอย่างรวดเร็วหรือกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างสำหรับการดำเนินการบนโซเชียลมีเดีย เครื่องมือเช่นนี้ช่วยให้เอเจนซี่รักษาโมเมนตัมทางความคิดสร้างสรรค์ไว้ได้ในขณะที่งานของลูกค้าถูกจัดระเบียบอย่างดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SMMA GPT
- ช่วยหน่วยงานในการสร้างแนวคิดแคมเปญ แนวคิดโพสต์ไวรัล และแนวคิดกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย
- สนับสนุนการสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อก คำบรรยาย โฆษณาสร้างสรรค์ และเนื้อหาแบบยาวที่ใช้ในแคมเปญ
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คำค้นหา, seo, และการสื่อสารที่มุ่งเน้นผู้ชมสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียล
- ให้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้หน่วยงานวางแผนการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ
ข้อจำกัดของ SMMA GPT
- มุ่งเน้นไปที่การตลาดทางสังคมมากกว่าการวิเคราะห์เชิงลึกหรือการรายงานผ่าน Google Analytics
- คุณภาพของผลลัพธ์อาจขึ้นอยู่กับว่าบริบทและข้อมูลแคมเปญถูกนำเสนออย่างชัดเจนเพียงใด
ราคา SMMA GPT
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SMMA GPT
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
15. แผนพัฒนาธุรกิจและการตลาดดิจิทัล (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกลยุทธ์การเติบโตของลูกค้าที่มีโครงสร้าง)
งานของเอเจนซี่มักเกี่ยวข้องมากกว่าการดำเนินแคมเปญเท่านั้น ลูกค้ายังคาดหวังคำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโต การวางตำแหน่ง และการกำหนดทิศทางการตลาดระยะยาวแผนพัฒนาธุรกิจและการตลาดดิจิทัลช่วยให้เอเจนซี่สามารถพัฒนาแผนที่มีโครงสร้างซึ่งผสมผสานกลยุทธ์ทางธุรกิจกับการดำเนินการทางการตลาดที่เป็นรูปธรรม
แทนที่จะเริ่มต้นจากหน้าเปล่า GPT นี้ช่วยให้ทีมสร้างกรอบการเติบโตที่มีโครงสร้างซึ่งเชื่อมโยงกลยุทธ์เนื้อหา การวางแผนแคมเปญ และเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจในวงกว้าง สำหรับเอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้าหลายราย มันทำหน้าที่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยแปลงข้อมูลดิบและการวิจัยตลาดให้เป็นเอกสารการวางแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
แผนพัฒนาธุรกิจและการตลาดดิจิทัล คุณสมบัติเด่น
- ช่วยหน่วยงานพัฒนาการตลาดและกลยุทธ์การเติบโตที่มีโครงสร้างและปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่างๆ
- สนับสนุนการสร้างข้อเสนอและการวางแผนแคมเปญโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด
- ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์เนื้อหา แนวคิดในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และกรอบการเติบโตระยะยาวสำหรับลูกค้า
- สร้างแผนที่มีโครงสร้างซึ่งหน่วยงานสามารถปรับใช้สำหรับการนำเสนอเว็บไซต์ แคมเปญ หรือการพัฒนาธุรกิจ
ข้อจำกัดของแผนการพัฒนาธุรกิจและการตลาดดิจิทัล
- ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์อาจต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและการวิจัยตลาดจริง
- ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อหน่วยงานให้บริบทที่ชัดเจนเกี่ยวกับแบรนด์ของลูกค้า, วัตถุประสงค์, และสภาพการแข่งขัน
แผนการพัฒนาธุรกิจและการตลาดดิจิทัล
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวแผนการพัฒนาธุรกิจและการตลาดดิจิทัล
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับเอเจนซี
ดีเอ็นเอของหน่วยงานของคุณประกอบด้วย ความชัดเจน ความรวดเร็ว การร่วมมือ และการดำเนินการที่ราบรื่น ดังนั้นเครื่องมือ AI ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายงานอย่างไม่สิ้นสุดก็ควรเป็นเช่นนั้นเช่นกัน
ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานต่าง ๆ จะเริ่มต้นด้วย GPT เพียงตัวเดียว และทันใดนั้นก็พบว่าตัวเองต้องรับมือกับถึงเจ็ดตัว แต่ละตัวมีความเชี่ยวชาญและเส้นทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ AI อย่างไม่ควบคุม ตอนนี้คุณไม่ได้แค่จัดการแคมเปญเท่านั้น—แต่คุณกำลังจัดการกับสวนสัตว์เลยทีเดียว
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brain MAX ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของ ClickUp เพื่อลดความซับซ้อนของ AI:
- หนึ่งนาทีคุณกำลังร่างข้อความที่ซับซ้อนโดยใช้ GPT-5; นาทีถัดไปคุณกำลังสลับไปใช้ Claude เพื่อวิเคราะห์บริบทยาว (ทั้งหมดจากหน้าต่าง "Ask AI" เดียว) คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ UI ที่แตกต่างกันหรือจำว่าโมเดลไหนทำอะไร คุณเพียงแค่เลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละงาน—โดยไม่ต้องสลับแอปหรือเสียเงินมากมาย
- ClickUp Brain MAX's Talk to Text เปลี่ยนคำพูดของคุณให้เป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพ บันทึกความคิดสร้างสรรค์ คำกระตุ้น หรือเอกสารสรุปและรายงานฉบับสมบูรณ์ นั่นคือประสิทธิภาพที่มากกว่าการใช้คีย์บอร์ดแบบดั้งเดิมถึง 400% การทำงานให้เสร็จทันกำหนดที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้กลายเป็นเรื่องง่าย!
วิธีแก้ไขคือการรวมระบบในที่ที่เหมาะสมและใช้ศูนย์กลางสำหรับการประสานงาน นี่คือจุดที่พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUp สำหรับเอเจนซี่สร้างความแตกต่างมากที่สุด เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับแคมเปญที่ทีมและลูกค้าของคุณไว้วางใจได้
41% ของลูกค้า ClickUpได้ใช้มันแทนเครื่องมือสามตัวหรือมากกว่า และประหยัดเงินแล้ว
การทบทวน G2ยืนยันว่า:
"ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว"
มาดูประโยชน์เฉพาะตัวของการนำ ClickUp มาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของเอเจนซี่และลูกค้า:
- ให้บริการแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่ช่วยให้เอเจนซี่ดิจิทัลสามารถจัดระเบียบงานตามลูกค้า ทีม และโครงการ ผ่านลำดับชั้นที่ใช้งานง่ายของพื้นที่ (Spaces) โฟลเดอร์ (Folders) และรายการ (Lists) ✅
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็น การแชทแบบเรียลไทม์ และเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งส่งเสริมการสนทนาที่ราบรื่นเกี่ยวกับโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถให้ข้อเสนอแนะและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ✅
- ช่วยให้เอเจนซี่ดิจิทัลสามารถติดตามสถานะงาน กำหนดเวลา และประสิทธิภาพของทีมได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเชิงรุกและรักษาการบริหารโครงการให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ✅
- คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างถูกต้องสำหรับบริการที่ให้ไป ซึ่งช่วยเพิ่มการควบคุมทางการเงิน ✅
- เติบโตไปพร้อมกับองค์กรของคุณ รองรับโครงการที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น ด้วยรูปแบบการกำหนดราคาที่แข่งขันได้ เอเจนซี่ดิจิทัลสามารถเริ่มต้นจากขนาดเล็กและค่อยๆ ขยายไปสู่ฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากขึ้นตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ✅
- นำเสนอการค้นหาด้วย AI ผ่านClickUp Brain โดยจัดทำดัชนีงาน เอกสาร และการสนทนา เพื่อให้ทีมสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ทันที ✅
หรือใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างสไลด์นำเสนอและภาพที่กำหนดเองให้คุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Super Agentsเพื่อให้การติดตามแคมเปญงานมีความสม่ำเสมอ
ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนโดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาเป็นตัวแทนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังคงควบคุมการเข้าถึงได้
- บรีฟสร้างสรรค์: การร่างบรีฟสร้างสรรค์โดยใช้บริบทของงานหรือแชท รวมถึงข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับปรุงได้จริง เพื่อมาตรฐานการรับงานและเร่งกระบวนการอนุมัติ
- สรุปคุณลักษณะ: เปลี่ยนแปลงคำขอคุณลักษณะให้เป็นสรุปที่มีโครงสร้าง ช่วยให้ทีม Agile สามารถจัดแนวขอบเขต ประเมินเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการทำงานซ้ำ
มันมอบพลังให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดด้วยเพื่อนร่วมทีมที่มีศักยภาพ – @mention, มอบหมายงาน, และส่งข้อความได้โดยตรง คุณสามารถเลือกได้ว่าเมื่อไหร่, อย่างไร, และให้พวกเขาทำงานอะไร – พร้อมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความรู้และความจำที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ลองใช้เทมเพลตการจัดการเอเจนซี่โดย ClickUp
นี่คือเทมเพลตที่ดีที่สุดสำหรับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานสร้างสรรค์หรือหน่วยงานการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับกระบวนการขาย การกำหนดขอบเขตโครงการ การจัดการทรัพยากร การรับลูกค้าใหม่ การส่งมอบโครงการ การขอเปลี่ยนแปลง การให้คำแนะนำจากลูกค้า และอื่น ๆ
เพิ่มพลังให้กับ AI Stack ของเอเจนซีคุณด้วย ClickUp
การเพิ่มขึ้นของ GPT แบบกำหนดเองกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เอเจนซีทำงานให้กับลูกค้า ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การค้นคว้าคำค้นหา ไปจนถึงการวางแผนและพัฒนาแคมเปญ ตามที่รายการนี้แสดงให้เห็น GPT ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซีช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูลแคมเปญและการค้นคว้า
แต่การจัดการ GPT จำนวนมากในเครื่องมือ AI ที่แตกต่างกันสามารถสร้างความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว นี่คือจุดที่ ClickUp มีคุณค่า แทนที่จะต้องจัดการกับเวิร์กโฟลว์ที่กระจัดกระจาย ClickUp ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ทีมการตลาด กลยุทธ์ และครีเอทีฟของคุณสามารถจัดระเบียบโครงการ ร่วมมือกัน และเปลี่ยนไอเดียที่สร้างโดย AI ให้เป็นผลงานจริงได้
หากเอเจนซีของคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าในขณะที่ยังคงแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วย AIลองใช้ ClickUp ฟรีและเริ่มเปลี่ยนไอเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณให้เป็นการดำเนินการที่เป็นระบบและขยายขนาดได้ 🚀
คำถามที่พบบ่อย
GPT ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่คือ GPT ที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะ เช่น การสร้างเนื้อหา การวิจัยคำหลัก หรือการพัฒนา หลายเอเจนซี่รวม GPT ที่ปรับแต่งหลายตัวเพื่อสนับสนุนฟังก์ชันต่างๆ แทนที่จะพึ่งพาผู้ช่วย AI ทั่วไปเพียงตัวเดียว
ไม่ทั้งหมด แม้ว่าเครื่องมือ GPT สามารถสร้างผลลัพธ์ ช่วยเหลือการวิจัย และเร่งกระบวนการทำงานของเอเจนซี่สร้างสรรค์ได้ แต่เอเจนซี่ยังคงต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญของมนุษย์ในด้านกลยุทธ์ การตลาด ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการควบคุมคุณภาพตลอดทั้งแคมเปญ
หลายหน่วยงานใช้เครื่องมือ AI หลายตัวสำหรับงานเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ การเขียน หรือการอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่กระจัดกระจาย ทีมมักจะรวมศูนย์การวางแผน การทำงานร่วมกัน และข้อมูลโครงการไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่เชื่อมต่อเครื่องมือเหล่านี้เข้าด้วยกัน
GPT คือผู้ช่วย AI ที่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษ ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เพื่อสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล หรือสนับสนุนการวิจัย ในทางกลับกัน แพลตฟอร์มของเอเจนซี่จะจัดการกับกระบวนการทำงาน โครงการ การทำงานร่วมกัน และการดำเนินแคมเปญข้ามทีม
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเอเจนซี่ที่ผสานรวมผู้ช่วย AI เข้ากับพื้นที่ทำงานที่กว้างขึ้น ช่วยให้ทีมจัดระเบียบโครงการ บริหารจัดการกระบวนการทำงานด้านการตลาด และประสานงานระหว่างเอเจนซี่กับลูกค้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย GPT ได้ตามความต้องการ