วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับสำนักงานบัญชี

การตลาดที่ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสำนักงานบัญชีที่ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่การโปรโมตเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งทำให้สำนักงานของคุณเป็นที่ค้นพบและสร้างภาพลักษณ์ของคุณในฐานะที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้
คู่มือนี้สำรวจกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เครื่องมือที่จำเป็น และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเพื่อวัดผลลัพธ์ของคุณ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเอาชนะความท้าทายทั่วไปและสร้างแผนการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต
⭐ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดใน ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผน ติดตาม และดำเนินการแคมเปญตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ด้วยไทม์ไลน์ในตัว การมอบหมายงาน และการติดตามประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน ตรงตามกำหนดเวลา และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
ทำไมการตลาดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานบัญชี
การตลาดไม่ได้มีไว้สำหรับแบรนด์ใหญ่หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ซเท่านั้น—บริษัทบัญชีก็ต้องการมันไม่แพ้กัน หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ กลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณดึงดูด รักษา และขยายฐานลูกค้าของคุณในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
นี่คือเหตุผลที่การลงทุนในความพยายามทางการตลาดของคุณเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับสำนักงานบัญชี:
- โดดเด่นในตลาดที่แออัด ด้วยการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ความเชี่ยวชาญ และคุณค่าที่แตกต่างของคุณ ผ่านกลยุทธ์การตลาดที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับสำนักงานบัญชี
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย ที่กำลังค้นหาโซลูชันอย่างจริงจัง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณผ่านการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) การเขียนบล็อก และอีเมลการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- สร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและทำให้บริษัทบัญชีของคุณเป็นที่จดจำมากขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของคุณ
- สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ด้วยการแบ่งปันคำรับรองจากลูกค้า ข้อมูลเชิงลึก และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยการสื่อสารที่เป็นส่วนตัวและต่อเนื่อง ซึ่งมากกว่าการทำธุรกรรม และส่งเสริมความภักดีในระยะยาว
- สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยแผนการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งใช้ประโยชน์จากแนวโน้ม การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม เพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่ง
- ขยายการเข้าถึง ไปยังเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและกลุ่มประชากรใหม่ที่อาจยังไม่รู้จักบริษัทของคุณ
- ดูแลลูกค้าปัจจุบัน ด้วยการอัปเดตที่มีคุณค่า เนื้อหาให้ความรู้ และการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทของคุณอยู่ในใจลูกค้าตลอดทั้งปี
- ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ ด้วยการตลาดเชิงกลยุทธ์ การจัดงานเครือข่าย และกิจกรรมการตลาดออนไลน์ที่ดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ
- เสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทของคุณ ผ่านการสร้างแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ การบริหารจัดการชื่อเสียงเชิงรุก และการมีตัวตนในโลกดิจิทัลในทุกช่องทาง
- สร้างโอกาสทางธุรกิจคุณภาพสูง ด้วยการกำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำบนช่องทางทางการตลาดที่เหมาะสม นำไปสู่การแปลงโอกาสเป็นลูกค้าที่สูงขึ้นและความพึงพอใจของลูกค้าที่มากขึ้น
- สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ด้วยการนำเสนอความเป็นผู้นำทางความคิดและความเชี่ยวชาญผ่านสัมมนาออนไลน์ พอดแคสต์ และการปรากฏตัวในฐานะแขกรับเชิญ
- เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ด้วยข้อมูลการตลาดที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ ช่วยให้เป้าหมายด้านการขาย การตลาด และการบริการสอดคล้องกัน
- เปลี่ยนการตลาดให้เป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโต ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ทางธุรกิจโดยรวมของคุณ ขยายการได้มาซึ่งลูกค้า และสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทของคุณในอนาคต
👀 คุณทราบหรือไม่? บริษัทที่มีกลยุทธ์การตลาดที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีโอกาสเติบโตสูงกว่าบริษัทที่พึ่งพาการแนะนำบอกต่อเพียงอย่างเดียวประมาณ3 เท่า
📖 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตเพื่อขยายธุรกิจของคุณ
กลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับสำนักงานบัญชีคืออะไร?
การพึ่งพาการแนะนำจากลูกค้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปสำหรับสำนักงานบัญชีที่ต้องการโดดเด่น คุณต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่สม่ำเสมอและวัดผลได้ ซึ่งสามารถสร้างลูกค้าที่มีศักยภาพ นำเสนอความเชี่ยวชาญ และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า
เมื่อลูกค้าที่มีศักยภาพค้นหาและเปรียบเทียบบริการทางออนไลน์ ความโดดเด่นและความน่าเชื่อถือของบริษัทคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
คู่มือนี้แบ่งปันกลยุทธ์การตลาดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและขับเคลื่อนด้วยผลตอบแทนการลงทุน (ROI) จำนวน 10 ข้อ เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ ด้วยตัวอย่างจากโลกจริง กลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเหล่านี้จะช่วยให้คุณเพิ่มการได้มาซึ่งลูกค้า สร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง และบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืน
1. สร้างการวางตำแหน่งแบรนด์ที่แตกต่าง
บริษัทบัญชีขนาดเล็กส่วนใหญ่จะอธิบายตัวเองด้วยคำทั่วไป เช่น 'น่าเชื่อถือ', 'แม่นยำ' และ 'มีประสบการณ์' แต่คำเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้คุณโดดเด่น
ในอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นจากความแม่นยำ อัตลักษณ์ของแบรนด์คุณไม่ควรมีความคลุมเครือ การวางตำแหน่งที่ชัดเจน ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายของคุณเข้าใจได้ทันทีว่าอะไรทำให้บริการบัญชีของคุณแตกต่าง
📌 ตัวอย่างเช่นBench ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การทำบัญชีสมัยใหม่สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กได้วางตำแหน่งตัวเองโดยเน้นความเรียบง่ายและคุณค่า ด้วยสโลแกน "การทำบัญชีที่ง่ายขึ้น เครดิตภาษีที่ปลดล็อกได้" การออกแบบเว็บไซต์ที่สะอาดตา โทนเสียง และเน้นการเพิ่มเครดิตสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการ ช่วยให้ Bench โดนใจกลุ่มเป้าหมายได้
ความชัดเจนนี้ได้ช่วยให้พวกเขาได้รับชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในหมู่บริษัทบัญชีขนาดเล็กที่พยายามให้บริการตามความต้องการทางธุรกิจสมัยใหม่
คุณเชี่ยวชาญด้านการบัญชีสำหรับสตาร์ทอัพ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือบริการเตรียมภาษีสำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีหรือไม่? คุณมีบริการเริ่มต้นที่ไร้ความยุ่งยากหรือการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์บัญชีขั้นสูงหรือไม่? ความแตกต่างเหล่านี้คือแบรนด์ของคุณ
เชื่อมโยงสิ่งนี้กลับไปยังกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารที่สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส
2. สร้างความน่าเชื่อถือผ่านการตลาดเนื้อหาแบบยาว
การตลาดเนื้อหาเป็นรากฐานสำคัญของการมองเห็นในโลกดิจิทัลสำหรับบริษัทบัญชี แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ได้หยุดอยู่แค่บล็อกเท่านั้น เอกสารไวท์เปเปอร์ในอุตสาหกรรม วิดีโออธิบาย และคู่มือเชิงลึก ช่วยให้คุณสามารถ แสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณ ในรูปแบบที่ช่วยแก้ปัญหาในโลกจริงให้กับลูกค้าเป้าหมายได้
ส่วนที่ดีที่สุด? เนื้อหาทางการศึกษาช่วยเพิ่มปริมาณการค้นหาแบบออร์แกニック ซึ่งทำให้บริษัทของคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องบน Google.
📌 ตัวอย่างที่ดีคือ HubSpot.HubSpot Academyของพวกเขามีการฝึกอบรมการตลาดแบบอินบาวด์และการขายฟรี ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางความคิดของพวกเขา. บริษัทบัญชีสามารถนำแรงบันดาลใจไปใช้ในการนำเสนอเนื้อหาที่คล้ายกัน เช่น คู่มือภาษี, รายการตรวจสอบการตรวจสอบ, หรือวิดีโออธิบาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในหัวข้อและดึงดูดการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก.
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา
3. ดำเนินกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการค้นหา (SEO + เจตนา)
ในขณะที่บริษัทบัญชีหลายแห่งพึ่งพาการแนะนำจากลูกค้าเดิม ธุรกิจที่สามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องได้ กำลังลงทุนในกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย SEO เพื่อ เข้าถึงลูกค้าโดยตรง
📌 ตัวอย่างเช่นQuickBooks ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์บัญชีธุรกิจ สร้างบล็อกและวิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อที่สำคัญต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มการมองเห็นบนเครื่องมือค้นหา แต่ยังสร้างความไว้วางใจกับผู้ใช้ที่กำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาอยู่ด้วย
แทนที่จะไล่ตามคำหลักระดับสูงอย่าง 'บริษัท CPA' ให้เจาะลึกไปที่วลีที่เน้นเจตนา เช่น 'ซอฟต์แวร์บัญชีที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง' หรือ 'วิธียื่นภาษีล่าช้า' วิธีนี้จะช่วยดึงดูดลูกค้าที่มีโอกาสเป็นลูกค้าได้มากขึ้น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการความช่วยเหลือในการจัดโครงสร้างแผนทั้งหมดของคุณหรือไม่? นี่คือรายละเอียดวิธีการสร้างคู่มือการตลาดที่รักษาSEO ให้เป็นแกนหลักของกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
4. สร้างบริการที่เป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบสินค้า
บริษัทบัญชีของคุณอาจให้บริการหลายสิบรายการ แต่บริการใดที่ดึงดูดลูกค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุด? การทำให้บริการนั้นเป็น ข้อเสนอที่สามารถขยายได้ พร้อมขอบเขตที่ชัดเจน ราคาที่แน่นอน และผลลัพธ์ที่ชัดเจน เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทรงพลัง
ตัวอย่างเช่น หากคุณให้บริการบัญชีบริหารสำหรับบริษัท SaaS ให้สร้างข้อเสนอที่มีชื่อเฉพาะ เช่น 'SaaS Finance Fix: ความชัดเจนทางการเงินใน 90 วันสำหรับสตาร์ทอัพ' บรรจุข้อเสนอพร้อมกับสินทรัพย์ เช่น รายการตรวจสอบ, สไลด์อธิบาย, และคำรับรองจากลูกค้า ใช้ClickUpเพื่อจัดระเบียบการส่งมอบภายในและเชื่อมโยงกับการวางตำแหน่งภายนอก
📌Pilot บริษัทรับทำบัญชีที่มุ่งเน้นสตาร์ทอัพ ให้บริการทางการเงินที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจ SaaS, อีคอมเมิร์ซ และธุรกิจบริการมืออาชีพ แพ็กเกจ "Bookkeeping for Startups" ของพวกเขาเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าเหมาะกับใคร มีบริการอะไรบ้าง และผลลัพธ์ที่ลูกค้าสามารถคาดหวังได้ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างความแตกต่างจากบริษัทบัญชีทั่วไป
5. ใช้การตลาดภาคสนามเพื่อสร้างความไว้วางใจในท้องถิ่น
ในขณะที่กลยุทธ์ออนไลน์ช่วยขยายขอบเขตการเข้าถึงการตลาดภาคสนามอาจเป็นอาวุธลับของคุณในการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าในท้องถิ่น
บริษัทบัญชีขนาดเล็กหลายแห่งมองข้ามการมีปฏิสัมพันธ์ในโลกจริง เช่น งานแสดงสินค้าทางธุรกิจ งานพบปะสังสรรค์ในวงการ หรือกิจกรรมของหอการค้าท้องถิ่น เมื่อทำอย่างถูกต้อง สิ่งนี้จะสร้าง ความผูกพันกับแบรนด์ และมอบแหล่งลูกค้าแนะนำที่มีค่ามหาศาลให้กับคุณ
📌 ตัวอย่างเช่น Bloomreach ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์อีคอมเมิร์ซใช้กิจกรรมภาคสนามแบบเฉพาะบุคคลสูงในสไตล์ ABMเช่น การชิมวิสกี้หรือเวิร์กช็อปตกแต่งคุกกี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับบัญชีเป้าหมาย กิจกรรมเหล่านี้ถูกจับคู่กับการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสดที่แสดงกรณีการใช้งานจริง—ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในขณะที่เสริมคุณค่าของผลิตภัณฑ์
บริษัทบัญชีสามารถนำแนวทางนี้ไปใช้และจัดเวิร์กช็อปหรือกิจกรรมตามธีมที่ปรับให้เหมาะกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในพื้นที่ของตนได้
6. ใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า
การนำเสนอทรัพยากรฟรีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างลูกค้าที่มีคุณภาพ. เครื่องมือเช่นเครื่องคิดภาษี, แบบฟอร์มเงินเดือน, หรือรายการตรวจสอบการรับเข้าทำงานมีคุณค่าสำหรับลูกค้าปัจจุบัน และช่วยเพิ่มการได้มาซึ่งลูกค้าเมื่อแชร์บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ.
📌 ตัวอย่างเช่น CPA Ontario มีเครื่องมือประเมินตนเองฟรีที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเป็นนักบัญชีสามารถประเมินความพร้อมในการเป็นนักศึกษา CPA ได้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดผลการเรียนและรับผลลัพธ์ที่ปรับให้เหมาะกับตนเองได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน
เครื่องมือปฏิสัมพันธ์นี้ทำให้ CPA Ontario เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและดึงดูดผู้ใช้ที่มีความสนใจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างกลุ่มผู้สมัครที่มีศักยภาพในอนาคต พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของโปรแกรมต่าง ๆ ของพวกเขา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จับคู่การเปิดตัวทรัพยากรของคุณกับแคมเปญขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น 'รับรายการตรวจสอบภาษีสิ้นปีของเรา + การปรึกษาฟรี'
7. ปรับเนื้อหาของคุณให้สอดคล้องกับรางวัลในอุตสาหกรรม
หากโพสต์บล็อกของคุณไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ผ่าน SEO แต่ยังทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยล่ะ? เมื่อสร้างเนื้อหา ให้ปรับหัวข้อให้สอดคล้องกับธีมที่รางวัลเหล่านั้นให้คุณค่า เช่น นวัตกรรม, ผลกระทบ, และการศึกษา
คุณจะไม่เพียงแต่ดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังทำให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งของบริษัทที่คิดล่วงหน้า ให้คืนกลับสู่สังคม และนำหน้าอยู่เสมอ
📌 ตัวอย่างเช่นAccountants Acceleratorมีหมวดหมู่รางวัลมากกว่า 44 หมวดหมู่ที่ให้การยอมรับทุกสิ่งตั้งแต่การศึกษาลูกค้าไปจนถึงนวัตกรรมของบริษัท ด้วยการปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้สอดคล้องกับธีมของรางวัลเหล่านี้อย่างตั้งใจ บริษัทบัญชีของคุณสามารถเพิ่มอันดับการมองเห็นบนเครื่องมือค้นหาเป็นสองเท่าและโดดเด่นต่อคณะกรรมการตัดสินได้
การชนะหรือแม้แต่การได้รับการเสนอชื่อ ช่วยสร้างอำนาจและเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทของคุณ ในอุตสาหกรรมการบัญชีที่มีการแข่งขันสูง
8. ติดตามประสิทธิผลทางการตลาด ไม่ใช่แค่กิจกรรม
การตลาดสำหรับนักบัญชีมักหยุดชะงักเนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ไม่ชัดเจน แทนที่จะวัดความพยายาม (เช่น จำนวนบล็อกที่เผยแพร่ จำนวนอีเมลที่ส่ง) ควรติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดเช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงจากผู้สนใจเป็นลูกค้า เวลาที่ใช้จนกระทั่งซื้อ และต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า
เครื่องมือเช่นClickUp Dashboardsช่วยในการมองเห็น KPI เหล่านี้ผ่านโครงการและทีมต่างๆ ได้ดีขึ้น แดชบอร์ดยัง ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป้าหมายของคุณคือการขยายแคมเปญไปยังบริการหรือภูมิภาคต่างๆ
9. อย่าประเมินพลังของเครือข่ายโซเชียลมีเดียของคุณต่ำเกินไป
หากธุรกิจบัญชีของคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียทั้งแบบออร์แกนิกและแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อขยายการเข้าถึงและความต้องการ คุณกำลังพลาดโอกาสสำคัญ
ในขณะที่การเติบโตของช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม ผลตอบแทนที่ได้รับอาจคุ้มค่าอย่างยิ่ง
LinkedIn, X และ Meta มีประโยชน์หากคุณต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยการสร้างเนื้อหาเฉพาะกลุ่มและแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย
📌 ตัวอย่างเช่นKPMGมีหน้าและโปรไฟล์หลายหน้าบน LinkedIn ที่แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจและบทความเกี่ยวกับความเป็นผู้นำทางความคิดในหัวข้อที่ผู้ติดตามของพวกเขาสนใจ เช่น บริการด้านภาษี
10. ปรับปรุงใหม่ ใช้ซ้ำ และเผยแพร่เนื้อหาที่ยังคงความน่าสนใจอยู่เสมอ
เนื้อหาที่ยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องหมดอายุ การปรับปรุงบทความบล็อกเก่าของคุณด้วยสถิติที่อัปเดต คำค้นหาใหม่ และเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ เพิ่มประสิทธิภาพ อย่างคุ้มค่า
เปลี่ยนบล็อกให้กลายเป็นคาร์ูเซลบน LinkedIn หรือรายการตรวจสอบให้กลายเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาออนไลน์ จากนั้นอัปเดตการติดตามประสิทธิภาพในปฏิทินเนื้อหาของคุณ ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์หรือแบบสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อความของคุณและเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อ
📌 ตัวอย่างเช่นThe Accounting Podcast(เดิมชื่อ Cloud Accounting Podcast) ใช้ตอนพอดแคสต์เดียวในหลากหลายรูปแบบบน YouTube, LinkedIn, X และช่องทางอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วม
เทคนิคนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับตอนพอดแคสต์และเนื้อหาแบบยาวอื่น ๆ ที่สามารถทำหน้าที่เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้หลายจุดสัมผัส
ClickUp ช่วยบริษัทบัญชีดำเนินกลยุทธ์การตลาดได้อย่างไร
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน—แต่เป็นซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรที่ครบครัน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และดำเนินแคมเปญที่ทรงพลังและครอบคลุมหลายช่องทาง—ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานเดียว
นี่คือวิธีที่นักบัญชีรับอนุญาต (CPA), บริษัทรับทำบัญชี และที่ปรึกษาด้านบัญชีใช้ ClickUp เพื่อวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงขยายธุรกิจของพวกเขา
สร้างแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทของคุณ
เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpช่วยให้บริษัทต่างๆ ทำงานได้ง่ายขึ้นโดยให้โครงสร้างที่เป็นแบบแผนในการบันทึกเป้าหมาย กำหนด กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดกรอบเวลา เทมเพลตนี้ช่วยให้เป้าหมาย การพัฒนาธุรกิจ สอดคล้องกับการดำเนินการที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งช่วย ดึงดูด ลูกค้าที่มีศักยภาพ และสร้าง ความได้เปรียบในการแข่งขัน
ไม่มีสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงหรือเอกสารที่แยกส่วนอีกต่อไป—กลยุทธ์ทั้งหมดของคุณตอนนี้โปร่งใสและสามารถนำไปปฏิบัติได้
วางแผน, เปิดตัว, และติดตามแคมเปญโดยปราศจากความวุ่นวาย
การดำเนินแคมเปญผ่านช่องทางทางการตลาดหลายช่องทาง เช่น การตลาดทางอีเมล โฆษณา หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย อาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือเช่นClickUp Dashboardsช่วยให้สามารถมองเห็น KPI เหล่านี้ได้ทั่วทั้งโครงการและทีม ทำให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดการผลิตทางการตลาดได้เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงจากผู้ติดต่อเป็นลูกค้า เวลาที่ใช้ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายต่อการได้มาซึ่งลูกค้า
ผสานรวมกับเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpเพื่อช่วยคุณจัดการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดค้นไอเดียไปจนถึงการรายงานสรุป
ด้วยมุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับปฏิทินเนื้อหา การติดตามงบประมาณ และไทม์ไลน์ของแคมเปญ บริษัทบัญชีสามารถติดตามสถานะของงานได้อย่างแม่นยำ
ClickUp ยังรองรับการทำงานของกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา ช่วยให้บริษัทจัดระเบียบไอเดียบล็อก, การสัมมนาออนไลน์, และคำรับรองจากลูกค้าไว้ในแดชบอร์ดแคมเปญเดียว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: นอกจากแม่แบบแคมเปญการตลาดแล้ว ให้ใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp Docs เพื่อระดมความคิดด้านการตลาด บันทึกข้อสังเกต และจดบันทึกต่าง ๆ
ร่วมมือกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างทีมและโครงการต่างๆ
ไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีทีมการตลาดเฉพาะทางหรือคุณต้องสวมหมวกหลายใบ การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ClickUp DocsและClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณระดมความคิด, ร่างข้อความทางการตลาด, และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
การแก้ไขแบบเรียลไทม์หมายความว่าทีมการตลาดและทีมบริการลูกค้าของคุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความมีความถูกต้องและสอดคล้องกับบริการด้านบัญชีของคุณ เช่น การเตรียมภาษี การบัญชีเพื่อการบริหาร หรือการให้คำปรึกษา
สำหรับการวางแผนอย่างรวดเร็วและมองเห็นภาพ ใช้กระดานไวท์บอร์ดเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน วาดแผนการขาย หรือแสดงภาพกระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมายของคุณ
เขียนอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วด้วย AI
มาเผชิญหน้ากับความจริงกันเถอะ การสร้างเนื้อหาอย่างต่อเนื่องนั้นยาก โดยเฉพาะเมื่อการเขียนไม่ใช่ทักษะหลักของคุณ และนี่คือเหตุผลที่การใช้เทคโนโลยี AI ในการตลาดกลายเป็นเรื่องปกติใหม่
นี่คือจุดที่ClickUp Brainเปลี่ยนเกมให้กับความพยายามทางการตลาดด้านบัญชีของคุณ
จากร่างบล็อกและหน้าแลนดิ้งไปจนถึงจดหมายข่าวและอีเมลส่งเสริมการขาย ClickUp Brain ช่วยสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ไม่ว่าคุณจะมุ่งเป้าไปที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ลูกค้าปัจจุบัน หรือลูกค้าเป้าหมาย สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าทุกเนื้อหาได้รับการปรับให้เหมาะสม น่าสนใจ และทันเวลา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เทคโนโลยี AIสามารถนำมาใช้จัดการงานบัญชีได้ด้วยเช่นกันด้วย AI คุณสามารถทำให้งานบันทึกบัญชีเป็นอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงรุก และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ที่ปราศจากข้อผิดพลาด รวมถึงประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
📮ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแบบแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
นำทีมการตลาดและทีมบัญชีของคุณมารวมกัน
เมื่อทีมการตลาดและทีมบัญชีทำงานแยกกันเป็นกลุ่มๆ จะทำให้ทุกอย่างช้าลง ด้วยพื้นที่เฉพาะ เช่นClickUp สำหรับทีมการตลาดและ ClickUp สำหรับทีมบัญชี บริษัทต่างๆ สามารถทำลายกำแพงเหล่านั้นและทำงานร่วมกันในศูนย์กลางเดียวได้
แนวทางที่เชื่อมโยงกันนี้ช่วยเพิ่มการมองเห็น ทำให้ความพยายามทางการตลาดสอดคล้องกับเป้าหมายของทั้งองค์กร และเสริมสร้างการสื่อสารในทุกระดับ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนแคมเปญหรือเตรียมตัวสำหรับงานอีเวนต์ในอุตสาหกรรม
ความท้าทายที่บริษัทบัญชีต้องเผชิญในการตลาดและวิธีเอาชนะ
เส้นทางสู่การเติบโตของสำนักงานบัญชีไม่ได้ราบรื่นเสมอไป กลยุทธ์การตลาดสำหรับสำนักงานบัญชีจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อรับมือกับอุปสรรคสำคัญหลายประการโดยตรง ต่อไปนี้คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายหลักและแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง:
อัตลักษณ์แบรนด์และการสร้างความแตกต่าง
บริษัทบัญชีส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำให้บริการของตนโดดเด่นท่ามกลางการแข่งขันที่หนาแน่น เมื่อลูกค้าที่มีศักยภาพเห็นข้อเสนอที่คล้ายคลึงกันทุกที่ พวกเขาต้องการเหตุผลที่น่าสนใจในการเลือกบริษัทหนึ่งเหนืออีกบริษัทหนึ่ง
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่น ให้มุ่งเน้นที่:
- สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้าผ่านการดูแลที่ใส่ใจเป็นรายบุคคล
- ระบุและเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เช่น การบัญชีความยั่งยืนหรือการมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี)
- การพัฒนาวิธีการหรือแนวทางบริการที่เป็นเอกลักษณ์
การได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้า
หลายบริษัทบัญชีประสบปัญหาในการหาลูกค้าใหม่ในขณะที่ต้องรักษาลูกค้าปัจจุบันให้พึงพอใจ ความท้าทายนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อความพยายามทางการตลาดของบริษัทบัญชีถูกกระจายไปหลายช่องทางมากเกินไป
นี่คือสิ่งที่ได้ผล:
- การตรวจสอบเป็นประจำกับลูกค้าปัจจุบันผ่านการทบทวนรายไตรมาส
- การตั้งค่าโปรแกรมการแนะนำลูกค้าที่ให้รางวัลแก่การแนะนำของลูกค้า
- การสร้างเนื้อหาทางการศึกษาที่ตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะของลูกค้า
- การใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงเติบโตเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าอย่างเป็นระบบ
อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
บริษัทบัญชีขนาดเล็กมักพบว่าเป็นเรื่องท้าทายในการตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม การยอมรับเครื่องมือดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน
พิจารณาขั้นตอนปฏิบัติเหล่านี้:
- เริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีพื้นฐานเพื่อจัดระเบียบงานของลูกค้า
- ดำเนินการติดตั้งระบบบัญชีบนคลาวด์อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยทำทีละกระบวนการ
- ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ
การสร้างเนื้อหาและการตลาด
การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องถือเป็นหนึ่งในความท้าทายอันดับต้น ๆ สำหรับบริษัท CPA กุญแจสำคัญคือการทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ
กลยุทธ์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย:
- การอธิบายการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายผ่านบทความบล็อก
- การแบ่งปันเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงผ่านวิดีโอสอนสั้นๆ
- สร้างแม่แบบที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับงานทางการเงินที่พบบ่อย
- เริ่มต้นพอดแคสต์ที่มีการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
การจัดการการมีตัวตนออนไลน์
การตลาดสำหรับนักบัญชีในปัจจุบันต้องการการมีตัวตนทางดิจิทัลที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นักบัญชีทุกคนไม่ได้รู้สึกสบายใจในการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเครื่องมือค้นหา
วิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริง:
- มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์หนึ่งหรือสองแห่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
- แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าและคำรับรองจากลูกค้า (โดยได้รับอนุญาต)
- โพสต์อัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและผลกระทบ
- มีส่วนร่วมกับผู้ติดตามโดยการตอบคำถามและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก
การวัดผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด
การติดตามผลการตลาดของบริษัทอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย หลายบริษัทประสบปัญหาในการเชื่อมโยงกิจกรรมการตลาดของตนกับการได้ลูกค้าจริง
แนวทางการวัดที่ชาญฉลาด:
- ติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าใหม่ผ่านแบบฟอร์มการรับข้อมูล
- ติดตามการมีส่วนร่วมของเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์
- วัดอัตราการเปิดอีเมลแคมเปญและการคลิกผ่าน
- คำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าต่อช่องทางการตลาด
การวัดความสำเร็จ: ตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการตลาดของบริษัทบัญชี
การติดตาม KPI ที่ถูกต้องช่วยให้ผู้นำองค์กรสามารถปรับปรุงแผนการตลาด, เพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ, และพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ฉลาดและกระชับขึ้นสำหรับสำนักงานบัญชี
นี่คือการวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักที่คุณควรติดตาม และวิธีที่แดชบอร์ดของ ClickUp สามารถช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลการตลาดทั้งหมดไว้ในที่เดียว
1. ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA)
นี่แสดงให้คุณเห็นว่าคุณใช้จ่ายไปเท่าใดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามา เป้าหมายนั้นง่ายมาก: รักษาค่า CPA ให้ต่ำกว่ามูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าของคุณเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร
สูตร: CPA = ค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด / จำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้มา
การติดตาม CPA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดโดยเน้นให้เห็นว่าช่องทางใดที่สร้างการแปลงที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าที่สุด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานบัญชีขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงจากผู้ติดต่อเป็นลูกค้า
สุขภาพของระบบท่อของคุณมีความสำคัญไม่แพ้ปริมาณการจราจร. ตัวชี้วัดนี้บ่งชี้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงินได้ดีเพียงใด.
สูตร: อัตราการแปลง = (ยอดขายจากลูกค้าที่มีคุณสมบัติ / จำนวนลูกค้าที่มีคุณสมบัติทั้งหมด) x 100
การปรับปรุงตัวเลขนี้มักขึ้นอยู่กับการกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ปรับแต่งข้อความให้ตรงจุด และใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสทางการขาย
3. ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการตลาดของคุณคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่? คำตอบคือการคำนวณ ROI ซึ่งเป็นการวัดกำไรที่คุณได้รับจากการลงทุนทางการตลาดของคุณ
สูตร: ROI การตลาด = (มูลค่าตลอดอายุลูกค้า – CPA) / CPA
เมื่อผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ต่ำ ให้ประเมินกลยุทธ์การตลาด ช่องทาง หรือกลุ่มเป้าหมายของคุณใหม่
📖 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตเพื่อขยายธุรกิจของคุณ
4. ตัวชี้วัดการตลาดทางอีเมล
อีเมลยังคงเป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับบริการด้านบัญชี. ระวังสิ่งต่อไปนี้:
- อัตราการเปิดอ่าน: หัวข้ออีเมลของคุณดึงดูดความสนใจหรือไม่?
- CTR (อัตราการคลิกผ่าน): ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณหรือไม่?
- อัตราการยกเลิกการสมัคร: หากมีอัตราการยกเลิกการสมัครเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจถึงเวลาที่คุณต้องทบทวนโทนการสื่อสารหรือปรับปรุงการแบ่งกลุ่มรายชื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงแนวทางของคุณได้ โดยเฉพาะเมื่อสอดคล้องกับเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างผู้ช่วยเขียนของ ClickUp
5. การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
หากคุณกำลังลงทุนในด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่าเพียงแค่ติดตามตัวชี้วัดที่ดูดีแต่ไม่มีประโยชน์ เช่น จำนวนไลค์—ให้พิจารณา:
- การเข้าถึงและการแสดงผล
- อัตราการมีส่วนร่วม (ความคิดเห็น, การแชร์, การบันทึก)
- อัตราการเติบโตของผู้ติดตาม
- การกล่าวถึงแบรนด์
เส้นโค้งการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับตลาดเป้าหมายของคุณและอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่เติบโตขึ้น
6. อัตราการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์
นี่แสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การนัดหมายการปรึกษา หรือการดาวน์โหลดทรัพยากร
สูตร: อัตราการแปลงเว็บไซต์ = (จำนวนการแปลง / จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด) x 100
นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการวัดว่าเว็บไซต์ของคุณสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีเพียงใด การปรับแต่งปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) และหน้าแลนดิ้งเพจด้วยการทดสอบ A/B สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวชี้วัดนี้ได้
7. อัตราส่วน MQL ต่อ SQL
ลูกค้าที่มีคุณสมบัติทางการตลาดของคุณ (MQLs) กำลังกลายเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติทางการขาย (SQLs) หรือไม่?
สูตร: อัตราส่วน MQL ต่อ SQL = (SQLs / MQLs) x 100
อัตราส่วนที่สูงแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การตลาดของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายการขาย ซึ่งบ่งชี้ถึงกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและผลลัพธ์การพัฒนาธุรกิจที่ดีขึ้น
8. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)
CLV เปิดเผยว่าลูกค้าที่พึงพอใจสร้างรายได้ให้กับบริษัทของคุณตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ทั้งหมดมากเพียงใด ซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การรักษาลูกค้า ความภักดี และโอกาสในการขายเพิ่ม—สิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
9. การติดตามแหล่งที่มาของการแนะนำ
การเข้าใจว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณมาจากที่ใดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะผ่านการแนะนำจากลูกค้า เนื้อหา หรือกิจกรรมในอุตสาหกรรม การติดตามการแนะนำตามปริมาณและมูลค่าจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในสิ่งที่ได้ผลดีอยู่แล้ว
หากคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงกลยุทธ์การติดตามประสิทธิภาพของคุณ คู่มือเกี่ยวกับKPI การตลาดนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นได้ชัดเจนขึ้นและปรับปรุงการประสานงานในทีมให้ดีขึ้น
ทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแผนการตลาดและกลยุทธ์ของคุณ
- วิธีสร้างแผนที่ทางการตลาดที่ชนะ (พร้อมตัวอย่างและแบบฟอร์ม)
- วิธีใช้ Reddit สำหรับการตลาดและเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก
- วิธีวางแผนปฏิทินประชาสัมพันธ์ของคุณ (+เทมเพลต)
- วิธีสร้างรายการตรวจสอบสำหรับการสร้างเนื้อหา
- วิธีสร้างวงจรข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
- วิธีเลือกและนำอาร์คีไทป์แบรนด์ของคุณไปใช้ (+ตัวอย่าง)
สร้างรากฐานการตลาดของคุณด้วย ClickUp
การสร้างกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับสำนักงานบัญชีเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องที่ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การติดตามผล และการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสม และพัฒนาธุรกิจของคุณอย่างยั่งยืน
การตลาดที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณและการสร้างข้อความที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่บริการด้านภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือการให้คำปรึกษาเฉพาะทางสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ การตลาดของคุณควรเน้นจุดแข็งและความเชี่ยวชาญที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบการริเริ่มทางการตลาดของคุณและให้กรอบการทำงานเพื่อดำเนินการแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผนเบื้องต้นไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย
โดยการนำกลยุทธ์ที่เราได้หารือไว้ไปใช้ และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับกลยุทธ์เหล่านั้น คุณสามารถสร้างระบบการตลาดที่สามารถดึงดูดธุรกิจใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เริ่มต้นกับ ClickUpเพื่อเปลี่ยนแปลงการตลาดของบริษัทบัญชีของคุณวันนี้