คุณสมบัติของโครงการ ChatGPT: วิธีการใช้งาน (คู่มือแบบทีละขั้นตอน)

ลองนึกภาพนี้: คุณขอให้ ChatGPT ช่วยร่างโครงร่างบล็อก จากนั้นก็ให้เขียนสคริปต์ แล้วจึงเขียนหัวข้อข่าวใหม่ เมื่อเสร็จสิ้น คุณจะได้บทสนทนา 12 บทที่แตกต่างกันโดยไม่มีหัวข้อหลักที่เชื่อมโยงกัน
โครงการ ChatGPT ช่วยให้ผู้ทำงานด้านความรู้ ผู้สร้างเนื้อหา นักพัฒนา นักการตลาด และผู้ใช้ขั้นสูงสามารถจัดระเบียบและเพิ่มบริบทให้กับกระบวนการทำงานของตนได้ ภายในแต่ละโครงการ คุณสามารถกำหนดคำแนะนำเฉพาะเพื่อปรับแต่งคำตอบของ ChatGPT ให้เหมาะสมกับบริบทของโครงการนั้นโดยเฉพาะ
ดังนั้น จึงช่วยให้คุณจัดระเบียบงานหลายขั้นตอน จัดการบริบทระหว่างงานต่างๆ และทำให้การสร้างต่อยอดจากไอเดียของคุณง่ายขึ้น ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจคุณสมบัติของ ChatGPT Project และวิธีการใช้งาน 📝
⭐️ เทมเพลตแนะนำ
เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUpนำเสนอวิธีการที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดการงาน กำหนดเวลา และการทำงานร่วมกันของทีม อินเทอร์เฟซแบบไดนามิกช่วยให้คุณดูความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการดูภาพรวมของแผนงาน แผนภูมิแกนต์ หรือกระดาน OKR
โครงการ ChatGPT คืออะไร?
โครงการ ChatGPT เป็นพื้นที่ทำงานอัจฉริยะภายใน ChatGPT ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างพื้นที่โครงการเฉพาะเพื่อจัดกลุ่มไฟล์และการสนทนาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
พวกเขาให้คุณรวบรวมแชทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไฟล์ และคำแนะนำที่กำหนดเองสำหรับโครงการ ทำให้ง่ายต่อการรักษาบริบทและความต่อเนื่องในงานที่ยาวนานหรือการทำงานร่วมกัน มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการเขียน การวิจัย การวางแผน การเรียนรู้ และกระบวนการอื่นๆ
🔍 คุณรู้หรือไม่?ค่าใช้จ่ายสูงสุดในการใช้งาน ChatGPTไม่ใช่ข้อมูล แต่เป็นค่าไฟฟ้า การประมวลผลคำถามของคุณต้องใช้พลังงาน GPU เป็นจำนวนมาก นั่นเป็นเหตุผลที่บริษัทเทคโนโลยีพยายามพัฒนาโมเดลให้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ หลังจากได้เรียนรู้วิธีการทำงานของ ChatGPT
วิธีเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ใน ChatGPT
นี่คือขั้นตอนการอธิบายอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการ ChatGPT แรกของคุณด้วยความมั่นใจและทำให้งานต่างๆ เป็นอัตโนมัติด้วย AI
ขั้นตอนที่ 1: เปิด ChatGPT
เปิดแอป ChatGPT บนเดสก์ท็อปหรือไปที่chat.openai.comในเบราว์เซอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Plus, Pro, Team, Enterprise หรือ Edu ของคุณแล้ว โครงการไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ฟรี
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการจัดการโครงการฟรี
ขั้นตอนที่ 2: เข้าถึงแถบด้านข้าง
เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว ให้มองไปที่แถบด้านซ้ายมือ นี่คือที่ที่แชทและโปรเจ็กต์ที่คุณมีอยู่จะแสดงขึ้นมา หากคุณเคยใช้โฟลเดอร์มาก่อน โปรเจ็กต์จะปรากฏในส่วนที่คล้ายกัน
ขั้นตอนที่ 3: คลิกปุ่ม '+'
ในส่วน โครงการ ให้คลิกที่ ปุ่ม +; คุณจะพบมันอยู่ข้าง ๆ โครงการ หรือที่ด้านบนของรายการโครงการ. การกระทำนี้จะเริ่มกระบวนการสร้างพื้นที่โครงการใหม่.
📮 ClickUp Insight: พนักงานหนึ่งในห้าคนกล่าวว่าเพียงแค่การรู้ว่าเมื่อใดจะมีการตัดสินใจ จะช่วยให้พวกเขาทำงานได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ในความเร่งรีบของวันทำงานที่ยุ่งเหยิง การสื่อสารเกี่ยวกับกำหนดเวลามักจะตกหล่นไป
นั่นคือจุดที่ ClickUp Brainเข้ามาช่วย ในฐานะผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันจะรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากงาน กระทู้ และเอกสารโดยอัตโนมัติ พร้อมส่งสรุปประจำวัน สรุปการตัดสินใจ และความคิดเห็นโดยย่อให้คุณที่นี่ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตามหาใคร (หรือข้อมูล) อีกต่อไป 💨
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งชื่อและปรับแต่งโปรเจกต์ของคุณ
ตั้งชื่อโครงการของคุณให้ชัดเจนและอธิบายได้ คุณสามารถเลือกสีหรือไอคอนเพื่อช่วยให้แยกแยะได้ชัดเจนจากโครงการอื่น ๆ ได้เช่นกัน สิ่งนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษหากคุณวางแผนที่จะสร้างโครงการหลาย ๆ โครงการสำหรับลูกค้าหรือกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
หากคุณมีการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็กต์นี้อยู่แล้ว คุณสามารถลากและวางเข้าไปในโปรเจ็กต์ใหม่ของคุณได้ คุณสามารถย้ายการสนทนาในภายหลังได้หากคุณต้องการเริ่มต้นใหม่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คลิกที่ ไอคอนอัปโหลด ภายในพื้นที่ทำงานของโปรเจกต์ แล้วเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ PDF สเปรดชีต รูปภาพ หรือโค้ดที่คุณต้องการเพิ่ม
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดคำแนะนำเฉพาะสำหรับโครงการ
แต่ละโปรเจกต์สามารถมี คำแนะนำที่กำหนดเอง ของตัวเองได้ ซึ่งช่วยให้ ChatGPT ตอบกลับด้วยบริบทที่ดีขึ้น ใช้สิ่งนี้เพื่อชี้แจงเป้าหมาย โทนเสียง กลุ่มเป้าหมาย หรือกฎที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับโปรเจกต์นั้นโดยเฉพาะ
ตอนนี้คุณพร้อมแล้ว เริ่ม แชทโปรเจกต์ใหม่ ภายในโปรเจกต์หรือเลือกต่อจากที่คุณค้างไว้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการย้ายแชทที่มีอยู่ไปยังโปรเจกต์ เพียงลากแชทจากรายการแชทไปยังโปรเจกต์ของคุณ หรือเลือก ย้ายไปยังโปรเจกต์ จากเมนูของแชทนั้น แชทจะสืบทอดคำแนะนำและบริบทไฟล์ของโปรเจกต์ และคุณสามารถลบออกได้ตลอดเวลาจากเมนูเดียวกัน
ย้ายแชทที่มีอยู่ไปยังโปรเจกต์ของคุณ
หากคุณเคยใช้ ChatGPT มาก่อนและต้องการย้ายแชทบางส่วนไปยังโปรเจกต์ นี่คือวิธีการ:
- จากรายการแชท ลากแชท ไปยังโปรเจกต์ของคุณ หรือเปิดเมนูของแชทแล้วเลือก ย้ายไปยังโปรเจกต์
- หลังจากย้ายแล้ว การสนทนาจะ สืบทอด คำแนะนำและบริบทของไฟล์จากโครงการ
- คุณสามารถลบมันได้ในภายหลังจากเมนูของแชท (ลบ)
คุณสมบัติภายในโครงการ ChatGPT
โครงการ ChatGPT เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการทำงานกับงานระยะยาว งานซับซ้อน หรืองานที่มีหลายชั้นเชิง นี่คือบางโครงการที่อาจมีประโยชน์:
- งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม: จัดระเบียบแชท ไฟล์ และบริบทของคุณภายในพื้นที่ทำงานโครงการที่มุ่งเน้น
- ปรับแต่งคำตอบตามคำแนะนำเฉพาะโครงการ: ตั้งค่าคำแนะนำเฉพาะสำหรับแต่ละหน้าโครงการเพื่อให้ ChatGPT ทราบถึงน้ำเสียง, วัตถุประสงค์, และรายละเอียด
- อัปโหลดและใช้ไฟล์ซ้ำในแชทต่างๆ: เพิ่มไฟล์ PDF, รูปภาพ, สเปรดชีต, สคริปต์โค้ด และอื่นๆ ลงในโปรเจกต์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงหรือวิเคราะห์ได้
- ดำเนินการวิจัยเชิงลึก: ผสานไฟล์ที่คุณอัปโหลด คำแนะนำ และข้อความกระตุ้นเข้ากับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากการค้นหาบนเว็บ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์และตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
- ใช้ ChatGPT แบบไม่ต้องใช้มือ: ใช้โหมดเสียงเพื่อระดมความคิด ตรวจสอบไฟล์ หรือคิดงานออกเสียงขณะเดินทาง
- การควบคุมการเข้าถึง: เจ้าของโครงการควบคุมว่าใครสามารถเข้าร่วมได้และระดับการเข้าถึงที่พวกเขาได้รับ
- การทำงานเป็นทีม: โครงการที่ใช้ร่วมกันช่วยให้ผู้ใช้ Workspace สามารถทำงานร่วมกันได้ สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงแชท ไฟล์ และคำแนะนำต่างๆ ได้พร้อมกัน
- หน่วยความจำของโปรเจ็กต์: โปรเจ็กต์แต่ละโปรเจ็กต์มีหน่วยความจำในตัว ทำให้ ChatGPT สามารถจดจำการสนทนาและไฟล์ที่อัปโหลดไว้ภายในโปรเจ็กต์นั้นได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตัว 'T' ใน GPT ย่อมาจาก Transformer ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ทำให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้จริง Transformerถูกคิดค้นโดยนักวิจัยของ Googleในปี 2017 และนับตั้งแต่นั้นมาได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การแปลภาษาไปจนถึงการสร้างมีม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้ฟีเจอร์ Branching Chats ใน ChatGPT ผู้ใช้สามารถเปิดแชทที่มีอยู่และดำเนินการสนทนาต่อเพื่อสำรวจแนวคิดใหม่โดยไม่สูญเสียเส้นเรื่องเดิม ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาจแยกแชทของเพื่อนร่วมทีมเพื่อทดสอบสมมติฐานใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาลำดับความคิดเดิมไว้
วิธีใช้คุณสมบัติโครงการของ ChatGPT พร้อมตัวอย่าง
ต้องการนำโปรเจกต์ ChatGPT มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่? มาดูคุณสมบัติหลักของมันพร้อมตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงกันเถอะ
1. การเขียนและการแก้ไข
ChatGPT Projects ช่วยให้คุณจัดเก็บคู่มือสไตล์ ตัวอย่างน้ำเสียงของแบรนด์ และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ได้ เพื่อให้ทุกเนื้อหาที่คุณเขียนมีความสอดคล้องกันโดยไม่ต้องอธิบายโทนเสียงของคุณซ้ำทุกครั้ง
นี่คือวิธีที่ช่วยให้มั่นใจในกระบวนการทำงานอัตโนมัติของการเขียน:
- ร่าง แก้ไข และจัดโครงสร้างเนื้อหาแบบยาว เช่น หนังสือ รายงาน หรือบทความ
- ติดตามการแก้ไขระหว่างเวอร์ชันต่าง ๆ และทดลองกับฉบับร่างทางเลือก
- จัดระเบียบการเขียนตามบท, หมวด, หรือหัวข้อ
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: 'ร่างบทที่ 1 ของนิยายวิทยาศาสตร์ของฉัน โดยเน้นที่เมืองดิสโทเปีย' หรือ 'เปรียบเทียบสองเวอร์ชันล่าสุดของบทสรุปผู้บริหารนี้และเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง'
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การแตกสาขาเพื่อทดสอบโทนหรือตอนจบหลายแบบโดยไม่ต้องเขียนทับเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณ คุณยังสามารถไฮไลต์ข้อความและใช้ความคิดเห็นแบบฝังเพื่อทิ้งบันทึกการแก้ไข คำเตือน หรือข้อเสนอแนะสำหรับเซสชันในอนาคต
การวางแผนผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญการตลาด
ใช้โปรเจกต์ ChatGPT เพื่อเก็บรายละเอียดแคมเปญ, การวิจัยกลุ่มเป้าหมาย, และแนวทางในการสื่อสาร เมื่อคุณกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดโฆษณาหรือปรับตำแหน่งให้เหมาะสม AI จะดึงข้อมูลจากบริบทนั้นแทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
นี่คือวิธีการใช้ ChatGPT Projects สำหรับแคมเปญผลิตภัณฑ์หรือการตลาด:
- รวมศูนย์บรีฟงานสร้างสรรค์, บุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย, ปฏิทินเนื้อหา และการวิจัย
- ใช้หน่วยความจำโครงการที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อปรับปรุงข้อความและระดมความคิดในหลายแชท
- เชิญสมาชิกในทีมให้มีส่วนร่วมหรือตรวจสอบร่วมกัน
📌 ตัวอย่างโจทย์: 'เขียนสรุปแคมเปญโซเชียลมีเดียสำหรับการเปิดตัวรองเท้าผ้าใบที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่ม Gen Z' หรือ 'วิเคราะห์ข้อความของคู่แข่งและเสนอสามวิธีในการสร้างความแตกต่าง'
การเรียนรู้และการวิจัย
จัดเก็บรายการอ่าน บันทึกการเรียน และเอกสารวิจัยในโปรเจกต์ของ ChatGPT เพื่อให้ AI สามารถช่วยคุณสังเคราะห์ข้อมูล ถามตอบแนวคิด หรือเชื่อมโยงความคิดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้
นี่คือวิธีที่โครงการช่วยในกรณีการใช้งานนี้:
- สร้างฐานความรู้ที่คงอยู่ถาวรด้วยไฟล์, สรุป, และคำถามที่พบบ่อย
- ติดตามการเรียนรู้ของคุณตลอดสัปดาห์หรือเดือนด้วยระบบความจำ
- ใช้แบบทดสอบเชิงโต้ตอบหรือการแยกย่อยเพื่อเสริมสร้างแนวคิด
📌 ตัวอย่างคำสั่ง: 'สรุปข้อโต้แย้งหลักจากบทความเศรษฐศาสตร์ทั้งสี่นี้' หรือ 'สร้างตารางที่ติดตามคำถามของฉันและคำตอบของ GPT เกี่ยวกับกลศาสตร์ควอนตัม'
🎥 รับชม: ความลับที่ซ่อนอยู่ในการใช้ AI ในการบริหารโครงการที่ไม่มีใครพูดถึง
โครงการเขียนโค้ด
นำไฟล์โปรเจกต์ เอกสาร API และข้อกำหนดด้านสไตล์ของคุณมาใส่ใน ChatGPT Projects ตอนนี้ เมื่อคุณขอความช่วยเหลือในการดีบั๊กหรือสร้างฟีเจอร์ใหม่ AI จะเข้าใจโครงสร้างโค้ดและรูปแบบที่คุณใช้โดยทันที
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับโปรเจ็กต์ ChatGPT เมื่อทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์:
- เขียน, แก้ไขข้อผิดพลาด, และจัดทำเอกสารสคริปต์หรือแอปพลิเคชันในหลายไฟล์
- ใช้บริบทที่คงอยู่สำหรับการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำ
- ปรับปรุงโค้ดอย่างมั่นใจด้วยหน่วยความจำและการรับรู้ไฟล์ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI
📌 ตัวอย่างคำสั่ง: 'สร้างสคริปต์ Python เพื่อดึงข้อมูลทวีตตามแฮชแท็กและส่งออกผลลัพธ์เป็นไฟล์ CSV' หรือ 'เพิ่มเอกสารประกอบในตัวสำหรับฟังก์ชัน API ทั้งหมดของฉันและตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัย'
เหมือนที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
คุณอัปโหลดสินทรัพย์ที่กำหนดบริบททั่วไปสำหรับการสนทนาของคุณ และคุณสามารถมีคำแนะนำเฉพาะที่จะนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับการสนทนาภายในโฟลเดอร์นั้น
คุณอัปโหลดสินทรัพย์ที่กำหนดบริบททั่วไปสำหรับการสนทนาของคุณ และคุณสามารถมีคำแนะนำเฉพาะที่จะนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับการสนทนาภายในโฟลเดอร์นั้น
พูดตามตรงนะ ฉันแค่รู้สึกขอบคุณที่มีโฟลเดอร์ไว้จัดระเบียบแชทของฉัน หน้าต่างบริบททั่วไปก็เป็นโบนัสที่ดีทีเดียว
🚀 คำแนะนำที่เป็นมิตร: พบกับClickUp Brain MAX การอัปเกรดที่ทรงพลังซึ่งรวมเครื่องมือ AIหลายตัวเข้าไว้ในศูนย์กลางการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียว
คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่าง Gemini, Claude หรือ ChatGPT อีกต่อไป Brain MAX มอบโมเดล AI ระดับพรีเมียมให้คุณในที่เดียว พื้นที่ที่เข้าใจบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วนและเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกของคุณ
นอกจากนี้ยังให้คุณสั่งงานด้วยเสียงผ่านฟีเจอร์Talk to Text สร้างรายงานโดยอัตโนมัติ และกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ข้ามเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive และ SharePoint ได้อีกด้วย คุณสามารถเลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงาน ตั้งแต่ GPT-5.0 ไปจนถึง Claude Sonnet 4
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้คุณสมบัติโครงการของ ChatGPT
นี่คือเทคนิคการใช้ ChatGPTที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:
- กิ่งสำหรับทางเลือก: สร้างกิ่งใหม่เพื่อสำรวจการเขียนใหม่, ความคิดที่กล้าหาญ, หรือแยกฟีเจอร์
- เพิ่มความคิดเห็นแบบอินไลน์: ถามคำถาม, ข้อเสนอแนะ, หรือบันทึกย่อได้โดยตรงในไฟล์ของคุณ; ChatGPT สามารถสแกนและตอบกลับทั้งหมดได้ในครั้งเดียว
- ถ่ายภาพสแนปช็อตเป็นประจำ: บันทึกเวอร์ชันที่มีป้ายกำกับก่อนการเขียนใหม่ครั้งใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงโค้ด เพื่อปกป้องความคืบหน้าและช่วยให้สามารถย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว
- โครงสร้างตามประเภทงาน: แบ่งงานออกเป็นไฟล์สำหรับร่าง, การวิจัย, ข้อเสนอแนะ, และสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้ผู้จัดการงาน AIสามารถมุ่งเน้นและจัดระเบียบได้ดี
- สรุปการตัดสินใจสำคัญ: ติดป้าย 'บันทึกการตัดสินใจ' ไว้ที่ด้านบนสุดของไฟล์เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและลดการอภิปรายซ้ำ
- ขอรีวิวอย่างชาญฉลาด: ขอให้ ChatGPT สรุปคำถาม, รายการสิ่งที่ต้องทำ, หรือชี้ให้เห็นความไม่สอดคล้องกันในไฟล์ต่าง ๆ
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลสำคัญ: ปรับการตั้งค่าการแชร์เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น คีย์ API หรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์
- การออกแบบเพื่อการส่งต่อ: แนบไฟล์ README หรือคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ร่วมงานในอนาคตสามารถเริ่มต้นใช้งานได้โดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2023OpenAI ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไอซ์แลนด์เพื่อช่วยอนุรักษ์ภาษาไอซ์แลนด์โดยการฝึกฝนโมเดลGPT ให้เข้าใจภาษานี้
คุณสมบัติของโครงการ ChatGPT: แผนงานและอัปเดตในอนาคต
OpenAI กำลังขยายขีดความสามารถของโครงการ ChatGPT อย่างต่อเนื่อง นี่คือบางโครงการที่ควรจับตามอง:
- ได้ขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับไฟล์ได้สูงสุดถึง 40 ไฟล์ต่อโครงการ ปรับปรุงการโต้ตอบด้วยเสียง และผสานรวมเครื่องมือต่างๆ เช่น Notion, Canva และ HubSpot
- นอกจากนี้ ยังได้ขยาย โปรเจ็กต์ ไปยังผู้ใช้ ChatGPT ทุกคน ทำให้บัญชีฟรี, บัญชีพลัส, และบัญชีโปรสามารถสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันได้ ซึ่งคุณสามารถเชิญเพื่อนร่วมทีม, ทำงานร่วมกันในแชท, และอัปโหลดไฟล์ได้
- ผู้ใช้สามารถควบคุมหน่วยความจำได้เฉพาะใน โปรเจ็กต์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจำกัดได้ว่าบริบทจากแชทอื่น ๆ จะสามารถเข้าถึงได้ภายในโปรเจ็กต์หรือไม่
- การปรับแต่งได้รับการปรับปรุงเช่นกัน: คุณสามารถเลือกสีและไอคอนสำหรับแต่ละโครงการเพื่อจัดระเบียบและปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ขณะนี้ OpenAI กำลังพัฒนา ขีดความสามารถด้านการวิจัยเชิงลึก (การค้นหาเว็บ + บริบทของโครงการ) และ โหมดการโต้ตอบด้วยเสียง ภายในโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ในอนาคต OpenAI มีแผนที่จะเปิดตัวตัวแทนอัตโนมัติ ที่สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนภายในโครงการได้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการกรอกแบบฟอร์ม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ชุดข้อมูลการฝึกอบรมสำหรับโมเดล GPTรวมถึงหน้าเว็บสาธารณะ หนังสือ บทความ และโค้ด อย่างไรก็ตาม OpenAI ไม่เคยเปิดเผยรายชื่อแหล่งที่มาทั้งหมด และบางเว็บไซต์ เช่น Wikipedia และ Stack Overflow ได้คัดค้านการดึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อจำกัดของโครงการ ChatGPT (+ สิ่งที่ควรระวัง)
แม้ว่า ChatGPT Projects จะมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญบางประการที่อาจทำให้แผนของคุณล่าช้าและทำให้คุณต้องพิจารณาทางเลือกอื่นของ ChatGPT การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยได้:
- ข้อจำกัดการอัปโหลดไฟล์: ผู้ใช้ Pro/Enterprise สามารถอัปโหลดได้เพียง 40 ไฟล์ต่อโปรเจ็กต์ (20 ไฟล์สำหรับผู้ใช้ Plus) และสามารถอัปโหลดได้ครั้งละ 10 ไฟล์
- ความต่อเนื่องในการสนทนา: การสนทนาครั้งก่อนในโครงการจะไม่ถูกโอนย้ายบริบทโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีการอ้างอิงถึง
- ข้อจำกัดของบริบท: ChatGPT อาจสูญเสียการติดตามการสนทนาที่ยาวหรือหัวข้อโครงการที่มีรายละเอียด
- ข้อจำกัดการใช้งาน: ขีดจำกัดข้อความแตกต่างกันไปตามแผนการใช้งาน; ผู้ใช้ Pro และ Plus อาจถึงขีดจำกัดเซสชันในช่วงการใช้งานหนัก
- ความไวต่อคำแนะนำ: คำแนะนำที่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจนอาจนำไปสู่คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ตรงประเด็น ซึ่งเรียกว่าภาพหลอน
- ความปลอดภัยของข้อมูล: OpenAI อาจเก็บข้อมูลที่อัปโหลดไว้ตามนโยบาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและความลับ
- ความเสี่ยงจากอคติ: คำตอบอาจสะท้อนถึงรูปแบบที่เป็นอันตราย มีอคติ หรือเป็นแบบเหมารวมจากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรม
- ไม่รองรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน: โมเดลนี้จัดการกับคำถามทีละหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถประมวลผลหลายหัวข้อพร้อมกันได้
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
ClickUp ช่วยจัดการโครงการของคุณได้อย่างไร
คุณอาจใช้ ChatGPT Projects เพื่อวางแผนแคมเปญเนื้อหา แต่จากนั้นคุณก็กำลังคัดลอกผลลัพธ์ลงในเอกสาร สร้างงานด้วยตนเอง มอบหมายให้กับทีมของคุณ และติดตามความคืบหน้าในเครื่องมือแยกต่างหาก นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการทำงานที่กระจายตัว
ระบบ AI ช่วยคุณคิด แต่ไม่ช่วยคุณทำ
ClickUpนำเสนอแนวทางที่แตกต่างในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบบูรณาการแห่งแรกของโลกClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ไม่เพียงแค่จัดระเบียบการสนทนา AI เท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อกับการทำงานจริงของคุณโดยตรง คุณสามารถสร้างโครงร่างเนื้อหาด้วย Brain เปลี่ยนเป็นงานได้ทันทีด้วยการสั่งงานเพียงครั้งเดียว ระดมความคิดเกี่ยวกับฟีเจอร์ในพื้นที่เดียวกัน มอบหมายงานให้กับนักพัฒนาพร้อมบริบทครบถ้วน เชื่อมโยงไปยังเอกสารโครงการที่ใช้ตัดสินใจ เห็นไหมว่า ClickUpยกระดับการจัดการโครงการด้วยAIและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติไปอีกขั้นได้อย่างไร?
ผู้ใช้จริงแบ่งปัน:
ถึงองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการจัดการโครงการของตน ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้คนสามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและทำงานในภารกิจเหล่านั้นภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะถูกยึดถืออย่างเคร่งครัด
สำหรับนักทำงานด้านความรู้และทีมงานที่เหนื่อยล้าจากการเชื่อมต่อผลลัพธ์ของ AI กับงานจริงด้วยตนเอง นี่คือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpดีกว่า ChatGPT
โครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทรงพลังที่สุด
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 10 เท่าด้วยClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และเชื่อมต่อกันมากขึ้น คุณสามารถเข้าถึงความรู้ จัดการโครงการ และสร้างเนื้อหาได้ทั้งหมดในที่เดียว
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ดูแลการเปิดตัวโครงการข้ามสายงาน เพียงแค่ถาม ClickUp Brain ว่า 'สถานะปัจจุบันของพนักงานทุกคนที่ทำงานในโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้าง?' ระบบจะสรุปงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การอัปเดต และอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานในเวิร์กสเปซของคุณให้ทันที
การค้นหาด้วย AI ของ ClickUp สำหรับองค์กรดึงคำตอบจากงาน เอกสาร และการสนทนาได้ทันที ในขณะที่ Brain สามารถ จัดการการอัปเดตประจำ การประชุมสแตนด์อัพ และการติดตามผลได้
ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมือการทำงานร่วมกับ AIสามารถสร้างการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติสำหรับอีเมลรายสัปดาห์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ แนะนำงานย่อยใหม่ตามความคิดเห็นล่าสุด หรือแม้กระทั่งแจ้งเตือนงานที่ค้างอยู่
และถ้าทั้งหมดนี้ดูดีเกินไป รอจนกว่าคุณจะได้ใช้Brain MAX ผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI ของคุณ
- การค้นหาแบบรวมและ AI เชิงบริบท: ค้นหาภารกิจ, เอกสาร, การประชุม และแอปที่เชื่อมต่ออื่นๆ ของคุณได้ทันที เพื่อให้ AI เข้าใจขอบเขตงานของคุณอย่างครบถ้วน
- ประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ: พูดไอเดีย บันทึกการประชุม หรืออัปเดตงานด้วยเสียง—Brain MAX จะแปลงเป็นข้อความที่เรียบร้อยได้เร็วกว่าการพิมพ์
- รองรับ AI หลายรูปแบบ: สลับระหว่างโมเดล AI ที่แตกต่างกัน (เช่น GPT-4.1, Claude หรือ Gemini) ตามความต้องการของคุณ—โดยไม่สูญเสียบริบท
- งานที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ขอให้ Brain MAX สร้างงาน โครงการ หรือเอกสารตามคำแนะนำด้วยเสียงหรือข้อความของคุณ—และปล่อยให้มันทำการติดตามผลโดยอัตโนมัติโดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย Brain MAX คุณสามารถเลิกใช้เครื่องมือ AI ที่มากมายเกินไป ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ทีมของคุณทุกคนมีความสอดคล้องกัน
ให้ตัวแทนทำงานที่ซ้ำซาก
ด้วยการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม และการทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันClickUp Agentsจะช่วยปลดปล่อยพลังงานของคุณให้ไปทุ่มเทกับงานที่สร้างสรรค์ มีกลยุทธ์ และสร้างผลกระทบสูง
วิธีที่ ClickUp Agents ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโดยเฉพาะ:
- อัตโนมัติการตั้งค่าโครงการ: สร้างแผนโครงการ, แยกย่อยงานที่ต้องส่งมอบ, และมอบหมายผู้รับผิดชอบตามกระบวนการทำงานของคุณ
- ให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง: ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน, แจ้งปัญหาที่ขัดขวาง, และส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตาม
- รวมศูนย์การสื่อสาร: ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สรุปความคืบหน้า และโพสต์รายงานในช่องทางหรือหัวข้อสนทนา เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่สอดคล้องกัน
- ปรับให้เข้ากับกระบวนการของคุณ: ปรับแต่งตัวแทนให้ทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญในโครงการ เช่น การสร้างงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือการใกล้ถึงกำหนดเวลา เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าเช่น รายงานประจำสัปดาห์, รายงานประจำวัน, ทีมสแตนด์อัพ, และตัวแทนคำตอบ ซึ่งจัดการการอัปเดต, สรุปความคืบหน้า, และคำถาม-คำตอบแบบเรียลไทม์ในช่องทางโครงการด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
สำหรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตัวแทนที่กำหนดเอง ช่วยให้คุณกำหนด ทริกเกอร์ การดำเนินการ และแหล่งความรู้เฉพาะเพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผู้จัดการโครงการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการประชุม จัดการข้อมูลอัปเดต การตัดสินใจ และการติดตามผลในหลายโครงการ ClickUp's AI Notetaker จะบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ สรุปประเด็นสำคัญ และดึงรายการที่สามารถดำเนินการได้ออกมา ด้วยวิธีนี้ ผู้จัดการโครงการสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานได้ทันที
ยกระดับการจัดการงานของคุณ
ClickUp Tasksช่วยให้คุณแบ่งแนวคิดใหญ่ๆ ออกเป็นขั้นตอนที่เล็กกว่าและสามารถดำเนินการได้ พร้อมกำหนดวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งสะท้อนถึงกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณได้วางแผนกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้ว คุณสามารถสร้างงานย่อยสำหรับเนื้อหาหน้าแลนดิ้งเพจ ครีเอทีฟโฆษณา แคมเปญอีเมล และการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ งานแต่ละชิ้นสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน และเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องภายในซอฟต์แวร์การจัดการงานได้
เพื่อให้คุณติดตามทุกสิ่งได้อย่างทันท่วงที ให้ลองใช้มุมมองต่างๆ ของ ClickUp เพื่อแสดงงานเหล่านี้ เช่น รายการ, กระดานคัมบัง, ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, และอื่นๆ อีกมากมาย
⚙️ โบนัส: เปรียบเทียบClickUp และ ChatGPTเพื่อดูว่าการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบสามารถทำงานร่วมกับ AI ที่ยืดหยุ่นได้อย่างไร เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ต้องการประหยัดเวลาจากการทำงานซ้ำๆ หรือไม่?ระบบอัตโนมัติใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า 'ถ้าเกิดสิ่งนี้, แล้วทำสิ่งนั้น' การกระตุ้น, เงื่อนไข, และการกระทำที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' ClickUp จะมอบหมายงานนี้ให้กับหัวหน้าฝ่าย QA ของคุณโดยอัตโนมัติ ตั้งวันครบกำหนดเป็นสองวันถัดไป และโพสต์ความคิดเห็นพร้อมแท็กพวกเขา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วยClickUp Dashboards คุณจะได้รับศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามเป้าหมาย ปริมาณงานของทีม กำหนดเวลา และสถานะของโครงการ ปรับแต่งการ์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน ความเร็วในการทำงาน หรือรายการที่ล่าช้า เพื่อให้คุณสอดคล้องกับผลลัพธ์จริงเสมอ
สร้าง, ร่วมมือ, แก้ไขในเอกสาร
เมื่อแนวคิดและไทม์ไลน์ของโครงการของคุณพร้อมแล้ว ให้ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บผลลัพธ์โดยละเอียด บันทึกการประชุม สรุปงาน และคู่มือมาตรฐาน (SOP) คุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์ ใส่ความคิดเห็น ฝังงานต่างๆ ลงในเอกสารโดยตรง และเชื่อมโยงทุกอย่างเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่างราบรื่น
หากคุณกำลังร่างเอกสารสรุปแคมเปญ อัปเดตผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารกระบวนการภายใน ความสามารถในการเขียนของ Brain จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำให้ข้อความของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น เพียงพิมพ์ความคิดคร่าวๆ แล้วขอให้ AI เขียนใหม่ ขยาย หรือสรุปให้
สมมติว่าคุณกำลังเตรียมประกาศแผนงานประจำไตรมาส คุณสามารถเริ่มต้นด้วยรายการอัปเดตแบบหัวข้อย่อย จากนั้นให้ AI ช่วยแปลงเป็นข้อความที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ พร้อมโทนและโครงสร้างที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ผสานการทำงานของ ClickUp เข้ากับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว
ด้วยการผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Drive, SharePoint, Figma, Jira, GitLab และแอปติดตามเวลา ClickUp ช่วยให้คุณสามารถแนบไฟล์, ซิงค์งาน, แทรกดีไซน์ และจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจากศูนย์กลางโครงการของคุณ
สำหรับผู้จัดการโครงการ การผสานรวมเหล่านี้แปลเป็นความสามารถในการมองเห็นและควบคุมทุกแง่มุมของโครงการแบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงโครงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ทีมการตลาด ทีมออกแบบ และทีมพัฒนาของคุณทำงานในเครื่องมือที่แตกต่างกันทั้งหมด ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp นักออกแบบของคุณสามารถฝังต้นแบบ Figma ลงในงานของ ClickUp ได้โดยตรง ทำให้ทีมการตลาดและทีมพัฒนาสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
ในขณะเดียวกัน คุณสามารถซิงค์งานกับ Jira ได้เพื่อให้การอัปเดตใด ๆ จากทีมพัฒนาถูกสะท้อนใน ClickUp ทันที
แนวทางแบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้สินทรัพย์ของโครงการทั้งหมด ข้อเสนอแนะ และการอัปเดตความคืบหน้าอยู่ในที่เดียว ทำให้การส่งมอบโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากแผนงานสู่การดำเนินงานด้วย ClickUp
โครงการ ChatGPT เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิด, สรุปงานสร้างสรรค์, จัดระเบียบการวิจัย, และการวางแผนร่วมกับ AI. แต่เพื่อเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นแนวคิดที่มีโครงสร้าง คุณจะต้องใช้ ClickUp.
ด้วยระบบจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้, และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณส่งงานได้ก่อนกำหนด
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅