บล็อก ClickUp
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนด้วย ChatGPT

วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนด้วย ChatGPT

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
25 กันยายน 2568

ไม่นานมานี้ ในการสร้างผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริง คุณจำเป็นต้องมี:

  • โมเดลประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ปรับแต่งเฉพาะและฝึกฝนบนข้อมูลเฉพาะทาง
  • โครงสร้างพื้นฐานด้านหลังเพื่อจัดการการสนทนา, ความตั้งใจ, และตัวแทน
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามหลายรายเพื่อรองรับการสั่งงานด้วยเสียง, ตรรกะ, และการจัดการงาน
  • การสนับสนุน DevOps เพื่อปรับใช้และขยายระบบข้ามแพลตฟอร์ม

คิดถึง Siri หรือ Alexa ระบบขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยทีมของนักวิจัย, วิศวกร, และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นเวลาหลายปี

ข้ามมาถึงปัจจุบัน ทุกอย่างดูแตกต่างไปมาก ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ด้วยเครื่องมืออย่าง ChatGPT การสร้างผู้ช่วยเสมือนไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเป็นพันบรรทัดหรือเข้าใจโมเดลทรานส์ฟอร์เมอร์อีกต่อไป คุณสามารถ:

  • การสนทนาด้านการออกแบบด้วยข้อความธรรมชาติ
  • ผสานผู้ช่วยของคุณเข้ากับแอป เว็บไซต์ หรือกระบวนการทำงานโดยใช้ API ที่ใช้งานง่าย
  • ปรับแต่งพฤติกรรมของมันด้วยคำแนะนำง่ายๆ

หากคุณต้องการสร้างผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริงของคุณโดยใช้ ChatGPT เราได้เตรียมพื้นฐานไว้ให้คุณแล้ว นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณทำได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งผู้ช่วยของคุณที่ปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ และทั้งหมดนี้ทำได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ใช่หลายเดือน

วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT

นี่คือสามวิธีง่าย ๆ ในการสร้างผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริงด้วย ChatGPT:

1. พูดคุยกับ ChatGPT ในฐานะผู้ช่วยของคุณ

หากคุณไม่ต้องการยุ่งยากกับการตั้งค่าที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างสิ่งใหม่ทั้งหมด คุณสามารถสั่งหรือฝึก ChatGPT ให้เป็นผู้ช่วยของคุณได้อย่างง่ายดาย แค่นั้นเอง

นี่คือวิธีการทำงานของ ChatGPT:

  • ในการเข้าถึง ChatGPT เพียงเปิด chat.openai.com และเริ่มสนทนาด้วยคำแนะนำง่ายๆ
  • เขียนข้อความที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาโดยระบุสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ
  • และเครื่องมือจะเริ่มทำงานเหมือนผู้ช่วยของคุณ

มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างกันดีกว่า สมมติว่าคุณให้คำแนะนำกับ ChatGPT ดังนี้:

วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT จะตอบกลับด้วยข้อความประมาณว่า:

วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT

และเพียงเท่านี้ คุณก็มีผู้ช่วยเสมือนอยู่ใกล้ตัวแล้ว

คุณสามารถใช้มันเพื่อ:

  • ตั้งการแจ้งเตือน: 'เตือนฉันให้ตั้งการประชุมทีมเวลา 14.00 น. พรุ่งนี้' (เชื่อมต่อ ChatGPT กับแอปปฏิทินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการแจ้งเตือน!)
  • ตอบคำถาม: 'วิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบกล่องจดหมายของฉันคืออะไร?', หรือ
  • เขียนอีเมล: 'ร่างอีเมลสรุปถึงลูกค้า'

ChatGPT ยังสามารถสร้างคำตอบสำหรับคำถามของลูกค้า คำถามที่พบบ่อย หรือคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานได้อีกด้วย คุณยังสามารถฝึกฝนให้จัดการงานเฉพาะด้านได้ เช่น การร่างอัปเดตสถานะ การสร้างใบแจ้งหนี้ หรือการตั้งค่าแม่แบบวาระการประชุม

เพียงแค่ให้คำแนะนำพร้อมบริบทและข้อกำหนดที่เหมาะสม แล้ว ChatGPT จะปรับให้ตรงกับความต้องการของคุณ

🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: วิธีนี้สามารถใช้งานได้แม้กับเวอร์ชันฟรีของ ChatGPT ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก เว้นแต่คุณต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงหรือเข้าถึง GPT ที่กำหนดเอง

2. ค้นหาผู้ช่วยสำเร็จรูปใน 'สำรวจ GPT'

คุณยังสามารถเลือกจากกลุ่มผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดย OpenAI และผู้อื่นได้เช่นกัน นี่เป็นทางเลือกที่มีประโยชน์หากคุณไม่ต้องการสร้างอะไรจากศูนย์แต่ยังต้องการผู้ช่วยส่วนตัวที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

นี่คือวิธีที่คุณทำ:

  • เปิด ChatGPT (คุณจะต้องใช้ ChatGPT Plus สำหรับขั้นตอนนี้)
  • คลิก 'สำรวจ GPTs' ที่แถบด้านซ้าย
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
  • เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ChatGPT Plus จะเปิดไดเรกทอรีของผู้ช่วยตามที่แสดงด้านล่าง:
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT

ข้อดีอย่างยิ่งของระบบผู้ช่วยเสมือน AIคือพวกมันได้รับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการผู้ช่วยเสมือนสำหรับการเขียนโค้ด เมื่อคุณค้นหาคำว่า 'ผู้ช่วยเสมือนสำหรับการเขียนโค้ด' นี่คือสิ่งที่ ChatGPT จะแสดงให้คุณเห็น:

วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT

สมมติว่าคุณเลือก 'PyCharm Expert' หน้าต่างที่คล้ายกับภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเห็นคะแนน, คำอธิบาย, หมวดหมู่ของ GPT และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที

วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT

สิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกที่ 'เริ่มแชท' และผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ ChatGPT จะพร้อมช่วยเหลือคุณกับงานของคุณ

3. สร้างผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ

ทำไมคุณควรสร้างผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริงของคุณโดยใช้ ChatGPT?

สำหรับผู้เริ่มต้น นี่คือเครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ใช่แชทบอททั่วไป ด้วยการผสาน ChatGPT เข้ากับเครื่องมือหรือ API ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งวิธีการพูด ความรู้ที่นำมาใช้ และงานที่มันสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นตอบคำถามที่พบบ่อย สรุปบันทึก หรือร่างคำตอบ

เนื่องจากมันจดจำความชอบหรือการโต้ตอบในอดีตของคุณ คุณจึงไม่ต้องพูดซ้ำอยู่ตลอดเวลา

นี่คือขั้นตอนการสร้างผู้ช่วยตามความต้องการของคุณโดยใช้ ChatGPT:

  • เข้าสู่ระบบ ChatGPT Plus และไปที่ 'สำรวจ GPTs'
  • คลิกที่ 'สร้าง' ที่มุมขวาบน ตามที่เห็นด้านล่าง:
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
  • เมื่อคุณคลิกที่ 'สร้าง' ChatGPT Plus จะเปิดในหน้าต่างใหม่
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
  • พื้นที่ 'สร้าง' คือที่ที่คุณป้อนความต้องการและข้อกำหนดของคุณ มันจะช่วยให้คุณสร้างผู้ช่วยเสมือนที่ตรงตามที่คุณต้องการ
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
  • สมมติว่าคุณต้องการสร้างผู้ช่วยเสมือนที่เขียนกระทู้ Twitter ที่ชัดเจนและตรงประเด็นสำหรับแบรนด์ Web3 คุณต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนดพื้นฐานก่อน
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
  • สิ่งแรกที่คุณต้องมีสำหรับผู้ช่วยเสมือนของคุณคือชื่อ ดังนั้น ลองระดมความคิดกันดู เนื่องจากเรากำลังเขียนกระทู้ เรามาตั้งชื่อผู้ช่วยว่า 'Thread Alchemist'
  • ตอนนี้เรามาที่ส่วนคำอธิบาย ที่นี่คุณต้อง 'อธิบาย' สิ่งที่คุณต้องการให้มันทำ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นคำอธิบายสั้นๆ กระชับสำหรับ 'Thread Alchemist': 'ช่วยผู้สร้างคอนเทนต์บน Twitter/X, ผู้ประกอบการเดี่ยว และเอเจนซี่ เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเธรดไวรัลด้วยจุดดึงดูดที่เฉียบคม การเล่าเรื่อง และการเขียนที่เข้าใจแพลตฟอร์ม'
  • ต่อไป คุณจะต้องเขียนคำแนะนำทั้งหมด ทั้งสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ที่คุณต้องการให้ผู้ช่วยเสมือน (ในกรณีนี้คือ 'Thread Alchemist') ปฏิบัติตาม
  • ในการปรับแต่ง 'Thread Alchemist' ของเรา เราเพิ่มชุดคำแนะนำสำหรับบอทปัญญาประดิษฐ์ให้ปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น ต้องการให้ช่วยในการสร้างไอเดียใช่ไหม? เพิ่มคำแนะนำนี้ลงในคำแนะนำของคุณ: 'สร้างมุมมอง 3 มุมสำหรับทวีตเกี่ยวกับความเสี่ยงของ DeFi
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าเพียงแค่ระบุสิ่งที่ผู้ช่วยของคุณควรทำเท่านั้น ควรระบุด้วยว่าไม่ควรทำอะไร หากตัวอย่างเช่น คุณไม่ต้องการให้มันพูดตลกหรือใส่สัญลักษณ์อีโมจิ ให้แน่ใจว่าระบุไว้ในคำแนะนำของคุณ

  • เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ไปที่ 'ตัวเริ่มต้นการสนทนา' ซึ่งเป็นข้อความเริ่มต้นหรือคำถามตัวอย่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะปรากฏให้ผู้ใช้เห็นเมื่อพวกเขาเปิดผู้ช่วย
  • สำหรับตัวอย่างของเรา ให้เราสมมติว่าเราใช้คำสั่งดังนี้: แปลงบล็อกนี้เป็นเธรดใน Twitter สำหรับแบรนด์ Web3 ของฉัน เขียนไอเดียฮุค 3 ข้อสำหรับเธรดเกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินในฟินเทค เปลี่ยนสถิติเหล่านี้ให้กลายเป็นทวีตสตอร์ม
  • แปลงบล็อกนี้เป็นเธรดใน Twitter สำหรับแบรนด์ Web3 ของฉัน
  • เขียนไอเดียหัวข้อที่น่าสนใจ 3 ข้อสำหรับกระทู้เกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกงในฟินเทค
  • เปลี่ยนสถิติเหล่านี้ให้กลายเป็นทวีตสตอร์ม
  • แปลงบล็อกนี้เป็นเธรดใน Twitter สำหรับแบรนด์ Web3 ของฉัน
  • เขียนไอเดียหัวข้อที่น่าสนใจ 3 ข้อสำหรับกระทู้เกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกงในฟินเทค
  • เปลี่ยนสถิติเหล่านี้ให้กลายเป็นทวีตสตอร์ม
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
  • หลังจากนี้คือส่วน 'ความรู้' ที่นี่คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ เอกสาร หรือเอกสารอ้างอิงใดๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ช่วยปฏิบัติตาม บทความและเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับ Web3 ที่ได้รับการจัดอันดับสูงจะช่วยปรับปรุง 'Thread Alchemist' ให้ผลิตเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
  • ส่วนถัดไป, 'ความสามารถ', ช่วยให้คุณเลือกความสามารถที่คุณต้องการให้ผู้ช่วยเสมือนมี. ความสามารถเหล่านี้สามารถครอบคลุมตั้งแต่การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ไปจนถึงการสร้างภาพ. นี่คือส่วนที่สำคัญ เนื่องจากมันกำหนดว่าผู้ช่วยสามารถทำอะไรได้และไม่สามารถทำอะไรได้
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
  • สุดท้าย คุณจะกำหนดวิธีที่ผู้ช่วยของคุณเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ขั้นแรก เลือกวิธีการยืนยันตัวตนที่เหมาะสม (เช่น API key หรือเข้าสู่ระบบ) จากนั้น อัปโหลดหรือวางสคีมา API เพื่อให้ ChatGPT ทราบวิธีการใช้งาน เพิ่มตัวอย่างคำสั่ง และเชื่อมโยงนโยบายความเป็นส่วนตัวหากจำเป็น
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
  • หลังจากกรอกข้อมูลทุกส่วนแล้ว ให้คลิกที่ 'สร้างใหม่' จะมีหน้าต่างแบบนี้ปรากฏขึ้น:
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
  • คลิกที่ 'บันทึก' และผู้ช่วยเสมือน (ในกรณีนี้คือ 'Thread Alchemist') จะเริ่มทำงานทันที!
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
  • เมื่อคลิกที่ 'ดู GPT' หน้าต่างเช่นนี้จะปรากฏขึ้น:
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
  • คุณสามารถเก็บผู้ช่วยเสมือน AI ของคุณไว้เป็นส่วนตัวหรือแชร์กับสมาชิกในทีม ลูกค้า และผู้ใช้ ChatGPT คนอื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงได้

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วง 2 เดือนแรกของการเปิดตัว GPT แบบกำหนดเองมีการสร้างเวอร์ชันChatGPTแบบกำหนดเองมากกว่า 3 ล้านเวอร์ชันณ เดือนมกราคม 2024

📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวแทน AI กับ แชทบอท: ความแตกต่างที่สำคัญและตัวไหนที่เหมาะกับคุณ?

ข้อจำกัดของการสร้างผู้ช่วยเสมือนด้วย ChatGPT

ChatGPT เป็นผู้ช่วยเสมือนที่เชื่อถือได้อย่างไม่ต้องสงสัย แต่มีข้อจำกัดบางประการที่ควรทราบ:

  • ไม่สามารถช่วยในการจัดการโครงการ: ไม่สามารถทำงานในพื้นหลังหรือแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการประชุมที่กำลังจะมาถึง กำหนดเวลา ฯลฯ เว้นแต่จะได้รับการตั้งโปรแกรมให้ทำเช่นนั้นผ่านตรรกะภายนอกหรือตัวจัดตารางเวลา
  • ขาดความสามารถในการทำงานร่วมกัน: เซสชันของ ChatGPT ส่วนใหญ่เป็นการโต้ตอบแบบผู้ใช้คนเดียวและแยกส่วน นอกจากนี้ ChatGPT สามารถสร้างหรือแก้ไขเอกสารได้ แต่ทำได้เพียงผู้ใช้คนเดียวในแต่ละครั้ง
  • ไม่มีการดำเนินการตามงานหรือติดตามขั้นตอนการทำงาน: ChatGPT สามารถแนะนำขั้นตอนการทำงานได้ แต่ไม่สามารถติดตามได้ว่าขั้นตอนเหล่านั้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้คุณจะต้องจ้างผู้ช่วยเสมือนหรือใช้ เครื่องมือจัดการโครงการ
  • ไม่มีศูนย์กลางความรู้: ChatGPT สามารถแสดงข้อมูลได้ แต่ไม่จัดเก็บความรู้หรือ SOP และสามารถประมวลผลได้เพียงภาษาเดียวในแต่ละครั้ง
  • ไม่มีเวิร์กโฟลว์หรือการทำงานอัตโนมัติที่เกิดซ้ำ: ChatGPT จะไม่จดจำกิจวัตรหรือเรียกใช้งานซ้ำ
  • ไม่มีการใช้ผู้ช่วยเสียงหรือข้อมูลจากเซ็นเซอร์ (เว้นแต่จะเพิ่มแยกต่างหาก): ChatGPT ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลเสียง กล้อง หรือตำแหน่งที่ตั้งได้โดยตรง คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม (เช่น Whisper สำหรับการป้อนข้อมูลเสียง หรือ API ภายนอกสำหรับ GPS) เพื่อจำลองประสบการณ์เหล่านั้น

👀 คุณทราบหรือไม่? การส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเข้าสู่ ChatGPT นั้นมีความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีการเข้ารหัสในตัว ซึ่งหมายความว่าข้อมูลอาจรั่วไหล ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือไม่ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดได้ เว้นแต่คุณจะนำโมเดลไปใช้งานร่วมกับระบบหลังบ้านที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน

ChatGPT ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ เช่น GDPR, SOC-2, HIPAA และ PCI DSS โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้ API ของ OpenAI (หรือผู้ให้บริการโมเดลที่โฮสต์ใด ๆ) ข้อมูลของคุณจะถูกส่งไปยังและประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก แล้วควรทำอย่างไรแทน?

หากผู้ช่วยของคุณจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน:

  • เก็บรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้พ้นจากคำสั่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใช้รหัสสัญลักษณ์หรือแท็กและแก้ไขอย่างปลอดภัยบนระบบหลังบ้านของคุณ
  • เข้ารหัสข้อมูลทั้งที่เก็บอยู่และขณะส่งผ่านในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง
  • ใช้พร็อกซีที่ปลอดภัยหรือชั้นกลางที่ทำความสะอาดข้อมูลนำเข้า/ส่งออกของโมเดล
  • เพิ่มการควบคุมการเข้าถึงและการบันทึกเพื่อตรวจสอบว่าใครใช้ผู้ช่วยและเมื่อใด
  • ใช้เครื่องมือเช่น Azure OpenAI หรือระบบ LLM ที่โฮสต์เองอย่างสมบูรณ์เมื่อจัดการกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองและต้องการการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อคุณกำลังมองหาผู้ช่วยเสมือน:

  • ความเข้ากันได้: สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่?
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้: มองหาส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อลดภาระทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือใหม่
  • ความปลอดภัย: เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นและข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมหรือไม่?
  • ค่าใช้จ่าย: คุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้ฟรีหรือเครื่องมือที่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแต่ช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?

📚 อ่านเพิ่มเติม: AI ในที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ClickUp: ทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า ChatGPT

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงความท้าทายในการใช้ ChatGPT เพื่อสร้างผู้ช่วยเสมือนของคุณ (ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น) เรามีวิธีแก้ไขปัญหาให้คุณ

ClickUp,พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก, มอบเส้นทางที่ราบรื่นยิ่งขึ้นให้กับคุณ ด้วยพลังที่ผสานกันของ Autopilot Agents และ ClickUp Brain คุณจะได้รับ AI ที่ลงมือทำ ไม่ใช่แค่ตอบโต้เท่านั้น แม้ว่าเราจะแนะนำให้คุณลองใช้งานด้วยตัวเอง แต่ที่นี่มีคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ผู้ช่วยเสมือนที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแบบกำหนดเองใน ClickUp!

ClickUp Autopilot Agents: ทีม AI ของคุณที่ทำงานแทนคุณ

ตัวแทนออโต้ไพลอตคือหน่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้น ภายใน พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ซึ่งสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง คิดวิเคราะห์ตามบริบท และดำเนินการจริงแทนคุณ—เพื่อให้คุณไม่ต้องทำเอง

สำรวจ ClickUp Autopilot Agents เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
สำรวจ ClickUp Autopilot Agents เพื่อทำงานได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติ

พวกเขาสามารถ:

  • ติดตามกิจกรรมในพื้นที่ทำงานและกระตุ้นเวิร์กโฟลว์เมื่อเงื่อนไขตรงตาม
  • สร้างงาน, โพสต์อัปเดต, ส่งรายงาน, และตอบคำถาม
  • ทำงานภายในแชท พื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการใน ClickUp ของคุณ เพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่ตรงจุดที่คุณทำงานเสมอ

คุณสามารถเริ่มต้นด้วย ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับความต้องการทั่วไป (เช่น การรายงานประจำวันหรือรายสัปดาห์ หรือการตอบคำถามที่พบบ่อย) หรือสร้าง ตัวแทนที่กำหนดเอง สำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณโดยใช้ตัวสร้างแบบดรอปดาวน์ที่ง่าย

ตัวแทนอัตโนมัตินำมาใช้ได้ทันทีคือตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเปิดใช้งานได้ พวกเขาตอบสนองต่อทริกเกอร์เฉพาะด้วยข้อมูลจากงาน, เอกสาร, หรือการแชทของคุณใน ClickUpตัวแทนอัตโนมัตินำมาใช้เองช่วยให้คุณกำหนดทริกเกอร์, เงื่อนไข, และคำแนะนำของคุณเองได้—และยังสามารถเชื่อมต่อกับองค์ความรู้ในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้พวกเขาทำงานด้วยบริบทที่แท้จริง

📌 จินตนาการถึง "ผู้ช่วยอัปเดตประจำสัปดาห์" ของคุณที่ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยเสมือนจริง ทุกวันศุกร์ มันจะสแกนงานที่ทีมของคุณทำเสร็จแล้ว ดึงไฮไลท์จากเอกสาร และโพสต์สรุปที่เรียบเรียงแล้วในแชทโครงการของคุณ—โดยไม่ต้องให้คุณยกนิ้วเลยสักนิด แทนที่จะต้องตามหาการอัปเดต ผู้ช่วยของคุณจะส่งมอบให้โดยอัตโนมัติ เหมือนกับผู้ช่วยจริง ๆ

นี่คือวิดีโอคำแนะนำในการตั้งค่าตัวแทนคนแรกของคุณใน ClickUp!

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เนื่องจากตัวแทนระบบอัตโนมัติสามารถคิดวิเคราะห์ได้ (ไม่ใช่แค่ปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวด) พวกเขาจึงเหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการให้ AI จัดการกับความคลุมเครือ สร้างเนื้อหา หรือตัดสินใจระหว่างตัวเลือกต่างๆ

ClickUp Brain: ผู้ช่วยเสมือนทรงพลังที่นำทางคุณ

ClickUp Brainคือผู้ช่วยAIในตัวของ ClickUp หรือที่รู้จักกันในนามผู้ช่วย AI ที่สมบูรณ์และเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลกสำหรับการทำงาน มันเข้าใจโครงการและงานของคุณ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับบริบทของโครงการ ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อที่คุณได้ผสานรวมกับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปข้อมูลจากงาน เอกสาร การแชท และอื่นๆ ใน ClickUp ของคุณ

ตั้งแต่การสร้างสรุปโครงการ (เช่นข้างต้น) ไปจนถึงการสกัดงานหลักและการมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง AI อันทรงพลังของ ClickUp สามารถทำได้ทั้งหมด

คุณสามารถใช้มันเพื่อสรุปการประชุม, หัวข้อการสนทนา, และแม้กระทั่งการถอดเสียงคลิปบันทึกของคุณใน ClickUp

ในฐานะผู้ช่วยเสมือนจริงที่พร้อมใช้งานของคุณ Brain มีฟีเจอร์ AI CatchUp ที่ดึงข้อมูลอัปเดตจากเส้นทางการสนทนาใน ClickUp Chat ของคุณตามคำขอ เช่น จากช่วงเวลาเฉพาะเมื่อคุณไม่อยู่

AI CatchUps ClickUp Brain
ติดตามการสนทนาที่พลาดไปในช่องแชทของคุณด้วย ClickUp Brain

คุณยังสามารถขอให้ AI สรุปการอัปเดตอื่นๆ จากพื้นที่ทำงานของคุณได้อีกด้วย—ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง งานใดบ้างที่เสร็จสมบูรณ์ สมาชิกในทีมของคุณทำงานไปมากน้อยเพียงใด และมีเอกสารใดบ้างที่ถูกสร้างหรืออัปเดตในขณะที่คุณไม่อยู่

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสร้าง Custom Autopilot Agents ได้โดยการเปลี่ยนคำแนะนำภาษาธรรมชาติของคุณให้เป็นตรรกะที่มีโครงสร้าง ในส่วนคำแนะนำของผู้สร้าง Agent คุณสามารถคลิก "ขอความช่วยเหลือจาก Brain" และโต้ตอบไปเรื่อยๆ จนกว่าคำแนะนำจะได้รับการปรับปรุงและพร้อมใช้งาน

สมองคือ ผู้ช่วยที่คุณพูดคุยด้วย ในขณะที่ตัวแทนระบบอัตโนมัติคือ ผู้ช่วยที่ดำเนินการแทนคุณ ไม่ว่าจะทางใดคุณสามารถสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเองได้ในClickUp!

ClickUp Brain กับ ChatGPT ในฐานะผู้ช่วยเสมือน: สรุปโดยย่อ

คุณสมบัติและความสามารถ แชทจีพีทีทีคลิกอัพ
การจัดการโครงการ
ความร่วมมือ
การดำเนินการตามงานและการติดตามกระบวนการทำงาน
ศูนย์กลางความรู้แบบรวมศูนย์
ระบบอัตโนมัติ
ทำงานด้วยเสียงของคุณ

📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาได้เพียงไม่กี่นาทีในแต่ละครั้ง แต่ 19% ระบุว่าอาจช่วยเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความจริงก็คือ แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมเป็นเวลาที่มากขึ้นในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การประหยัดเวลาเพียง 5 นาทีต่อวันจากงานที่ทำซ้ำๆ อาจทำให้ได้เวลากลับคืนมามากกว่า 20 ชั่วโมงในแต่ละไตรมาส ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่าและเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ด้วย ClickUp การทำงานเล็กๆ น้อยๆ เช่น การกำหนดวันครบกำหนดหรือการติดแท็กเพื่อนร่วมทีม สามารถทำได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที คุณมีตัวแทน AI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการสรุปและรายงานอัตโนมัติ ในขณะที่ตัวแทนที่ปรับแต่งเองจะจัดการกับกระบวนการทำงานเฉพาะด้าน กลับมาใช้เวลาของคุณอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง!💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ถึง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมของพวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์ได้มากขึ้นแทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบ

ประโยชน์ของ ClickUp Brain

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: การผสานรวมกับโครงการ งาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด รายการที่ต้องทำ ฯลฯ ของคุณ หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือขั้นตอนการทำงานเมื่อใช้AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งช่วยลดการสลับบริบทและลดปัญหาAI Sprawlที่ทำให้ทีมหยุดใช้หรือลงทุนในเครื่องมือ AI
  • การตั้งค่าที่ง่ายดาย: สิ่งที่คุณต้องทำคือสมัครใช้ ClickUp และคุณสามารถเริ่มใช้ Brain เป็นผู้ช่วยเสมือนของคุณได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างผู้ช่วยของคุณเอง
  • ความปลอดภัยระดับองค์กร: ข้อมูลของคุณเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น GDPR, HIPAA และ AICPA SOC 2

ClickUp Brain MAX: ซูเปอร์แอป AI บนเดสก์ท็อปของคุณ

หากคุณต้องการนำผู้ช่วยเสมือนของ Brain มาสู่เดสก์ท็อปของคุณ ดาวน์โหลดClickUp Brain MAX!

คลิกอัพ เบรน แม็กซ์
ควบคุมพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain Max—ใช้ข้อความหรือเสียงของคุณเพื่อสร้าง สรุป และจัดการงาน
  • มันมอบ ประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นเสียงเป็นสำคัญ:Talk to Textแปลงความคิดที่พูดออกมาเป็นข้อความที่เรียบร้อย คำอธิบายงาน หรือคำสั่ง—ไม่ต้องพิมพ์เลย
  • รองรับ โมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายตัว (LLMs) ในอินเทอร์เฟซเดียว: Brain MAX ช่วยให้คุณสลับระหว่าง ClickUp Brain, GPT, Claude, Gemini และอื่นๆ ได้ทั้งหมด โดยยังคงบริบทจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณไว้
  • เนื่องจากมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับพื้นที่ทำงานของคุณและแอปภายนอก Brain MAX จึงไม่ใช่แค่พื้นที่แชท—แต่เป็น ผู้ช่วยอัจฉริยะ ที่ทำงานตามคำสั่งของคุณ ค้นหาข้ามเครื่องมือของคุณ แสดงบริบทพื้นผิว สร้างเนื้อหา หรือสร้างงาน—ทั้งหมดนี้จากเสียงหรือข้อความ

มาดูคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกัน

ClickUp Docs: การแก้ไขแบบร่วมมือ

ในขณะที่ Brain ให้สรุปทันที, การอัปเดต, และข้อมูลเชิงลึกของงาน,ClickUp Docsทำให้ความรู้ของทีมคุณเป็นระเบียบ, สามารถเข้าถึงได้, และสามารถแก้ไขได้—ทั้งหมดในที่เดียว.

ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบันทึกการประชุม สร้างเนื้อหา รวมถึง SOP หรือเขียนสรุปโครงการ Docs ใน ClickUp ก็เป็นเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ ใส่ความคิดเห็น และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการได้จากเอกสารใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือ

คลิกอัพ เบรน ภายในคลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเนื้อหาใหม่หรือแก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่โดยใช้ ClickUp Brain ภายใน ClickUp Docs

ClickUp Brain ทำงานภายใน Docs ได้เช่นกัน คุณสามารถใช้มันเพื่อ:

  • สรุปเอกสารยาว ๆ ได้ทันที
  • สร้างไอเดียสำหรับโพสต์บล็อกและเนื้อหาอื่น ๆ ในแคมเปญการตลาดดิจิทัลของคุณ
  • เสนอการแก้ไขหรือปรับปรุงความชัดเจนในการสร้างเนื้อหาและการจัดการอีเมล
  • สกัดจุดสำคัญของการดำเนินการและแปลงเป็นงานที่ต้องทำ
  • ดำเนินการแปลภาษาสำหรับสื่อการตลาดต่างๆ

ดังนั้นแทนที่จะใช้ ChatGPT ในการสร้างเนื้อหาแล้วย้ายไปยังเครื่องมืออื่นด้วยตนเอง คุณสามารถสร้าง แก้ไข สรุป และดำเนินการต่าง ๆ ได้ภายใน ClickUp Docs

ClickUp สำหรับการดำเนินการงานและการติดตามขั้นตอนการทำงาน

ในขณะที่ ChatGPT ในฐานะผู้ช่วยเสมือนสามารถแนะนำขั้นตอนการทำงานได้ ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถเปลี่ยนคำแนะนำเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้างและสามารถติดตามได้

คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ มอบหมายเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้

เนื่องจาก Brain ทำงานภายในงานของ ClickUp นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

  • สร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากเอกสาร ความคิดเห็น หรือสรุปแชท
  • กรอกชื่องาน คำอธิบาย วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ
  • แนะนำงานย่อยหรือรายการตรวจสอบตามบริบทของโครงการ
  • บล็อกเกอร์บนหน้าจอและงานที่ค้างอยู่ ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้

สร้างทุกอย่างตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนพร้อมงานย่อยแบบซ้อน รายการตรวจสอบ ลำดับความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กร: ศูนย์กลางความรู้แบบรวมศูนย์

ทุกทีมมี "เอกสารนั้น" เอกสารที่มีข้อมูลล้าสมัย ถูกฝังลึกอยู่ในโฟลเดอร์ถึงสี่ชั้น และหาไม่เจอเมื่อคุณต้องการมันมากที่สุด

ClickUp แก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยศูนย์ความรู้ที่เชื่อมต่อซึ่งไม่เพียงแค่เก็บ SOPs, บันทึก, และคู่มือของคุณไว้เท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้โดยตรงกับงานของคุณอีกด้วย

ClickUp's Enterprise AI Searchให้คุณสามารถค้นหาได้ทุกอย่าง—เอกสาร, งาน, ความคิดเห็น, แม้กระทั่งฟิลด์ที่กำหนดเอง—และได้รับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ ทันที

การจัดการความรู้ ClickUp
ทำให้ความรู้รวมของทีมคุณค้นหาได้ มีโครงสร้าง และขยายได้ ด้วยคุณสมบัติการจัดการความรู้ด้วย AI ของ ClickUp

เมื่อคุณจับคู่สิ่งนี้กับ ClickUp Brain คุณไม่ได้แค่ค้นหา แต่คุณกำลังตั้งคำถามและได้รับคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งดึงมาจากความรู้จริงของทีมคุณ

  • ถามว่า "นโยบายการคืนเงินของเราคืออะไร?" → สมองค้นหาและสรุปเอกสารที่ถูกต้อง
  • ส่งบรีฟโครงการคร่าว ๆ → ระบบจะจัดระเบียบและแนะนำขั้นตอนที่ขาดหายไป
  • ต้องการดูว่าแคมเปญที่ผ่านมาทำงานอย่างไร? → ค้นหาและดูข้อมูลทั้งหมดในเธรด รวมถึงงานและเอกสาร

สิ่งที่คุณต้องรู้เพิ่มเติมคือ ระบบค้นหา AI สำหรับองค์กรจะฉลาดขึ้นเมื่อคุณใช้งานมากขึ้น

สร้าง ปรับแต่ง และควบคุม: สร้างผู้ช่วยของคุณภายใน ClickUp

ไม่ต้องสงสัยเลย คุณจะเห็นด้วยว่าการใช้ความช่วยเหลือจาก AI ของ ClickUp—ด้วย Brain และ Autopilot Agents—นั้นง่ายกว่าการสร้างผู้ช่วยเสมือนของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นมาก

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนโปรแกรม. สิ่งที่คุณต้องทำคือลงทะเบียนบน ClickUp, กลายเป็นผู้ใช้ ClickUp, และว้าวลา. คุณจะได้ผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริงที่ทำงานในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณ.

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี—และเริ่มประหยัดเวลาได้มากกว่าหนึ่งวันต่อสัปดาห์!