วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนด้วย ChatGPT

ไม่นานมานี้ ในการสร้างผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริง คุณจำเป็นต้องมี:
- โมเดลประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ปรับแต่งเฉพาะและฝึกฝนบนข้อมูลเฉพาะทาง
- โครงสร้างพื้นฐานด้านหลังเพื่อจัดการการสนทนา, ความตั้งใจ, และตัวแทน
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามหลายรายเพื่อรองรับการสั่งงานด้วยเสียง, ตรรกะ, และการจัดการงาน
- การสนับสนุน DevOps เพื่อปรับใช้และขยายระบบข้ามแพลตฟอร์ม
คิดถึง Siri หรือ Alexa ระบบขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยทีมของนักวิจัย, วิศวกร, และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นเวลาหลายปี
ข้ามมาถึงปัจจุบัน ทุกอย่างดูแตกต่างไปมาก ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ด้วยเครื่องมืออย่าง ChatGPT การสร้างผู้ช่วยเสมือนไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเป็นพันบรรทัดหรือเข้าใจโมเดลทรานส์ฟอร์เมอร์อีกต่อไป คุณสามารถ:
- การสนทนาด้านการออกแบบด้วยข้อความธรรมชาติ
- ผสานผู้ช่วยของคุณเข้ากับแอป เว็บไซต์ หรือกระบวนการทำงานโดยใช้ API ที่ใช้งานง่าย
- ปรับแต่งพฤติกรรมของมันด้วยคำแนะนำง่ายๆ
หากคุณต้องการสร้างผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริงของคุณโดยใช้ ChatGPT เราได้เตรียมพื้นฐานไว้ให้คุณแล้ว นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณทำได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งผู้ช่วยของคุณที่ปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ และทั้งหมดนี้ทำได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ใช่หลายเดือน
วิธีสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ChatGPT
นี่คือสามวิธีง่าย ๆ ในการสร้างผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริงด้วย ChatGPT:
1. พูดคุยกับ ChatGPT ในฐานะผู้ช่วยของคุณ
หากคุณไม่ต้องการยุ่งยากกับการตั้งค่าที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างสิ่งใหม่ทั้งหมด คุณสามารถสั่งหรือฝึก ChatGPT ให้เป็นผู้ช่วยของคุณได้อย่างง่ายดาย แค่นั้นเอง
นี่คือวิธีการทำงานของ ChatGPT:
- ในการเข้าถึง ChatGPT เพียงเปิด chat.openai.com และเริ่มสนทนาด้วยคำแนะนำง่ายๆ
- เขียนข้อความที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาโดยระบุสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ
- และเครื่องมือจะเริ่มทำงานเหมือนผู้ช่วยของคุณ
มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างกันดีกว่า สมมติว่าคุณให้คำแนะนำกับ ChatGPT ดังนี้:
ChatGPT จะตอบกลับด้วยข้อความประมาณว่า:
และเพียงเท่านี้ คุณก็มีผู้ช่วยเสมือนอยู่ใกล้ตัวแล้ว
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- ตั้งการแจ้งเตือน: 'เตือนฉันให้ตั้งการประชุมทีมเวลา 14.00 น. พรุ่งนี้' (เชื่อมต่อ ChatGPT กับแอปปฏิทินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการแจ้งเตือน!)
- ตอบคำถาม: 'วิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบกล่องจดหมายของฉันคืออะไร?', หรือ
- เขียนอีเมล: 'ร่างอีเมลสรุปถึงลูกค้า'
ChatGPT ยังสามารถสร้างคำตอบสำหรับคำถามของลูกค้า คำถามที่พบบ่อย หรือคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานได้อีกด้วย คุณยังสามารถฝึกฝนให้จัดการงานเฉพาะด้านได้ เช่น การร่างอัปเดตสถานะ การสร้างใบแจ้งหนี้ หรือการตั้งค่าแม่แบบวาระการประชุม
เพียงแค่ให้คำแนะนำพร้อมบริบทและข้อกำหนดที่เหมาะสม แล้ว ChatGPT จะปรับให้ตรงกับความต้องการของคุณ
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: วิธีนี้สามารถใช้งานได้แม้กับเวอร์ชันฟรีของ ChatGPT ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก เว้นแต่คุณต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงหรือเข้าถึง GPT ที่กำหนดเอง
2. ค้นหาผู้ช่วยสำเร็จรูปใน 'สำรวจ GPT'
คุณยังสามารถเลือกจากกลุ่มผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดย OpenAI และผู้อื่นได้เช่นกัน นี่เป็นทางเลือกที่มีประโยชน์หากคุณไม่ต้องการสร้างอะไรจากศูนย์แต่ยังต้องการผู้ช่วยส่วนตัวที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
นี่คือวิธีที่คุณทำ:
- เปิด ChatGPT (คุณจะต้องใช้ ChatGPT Plus สำหรับขั้นตอนนี้)
- คลิก 'สำรวจ GPTs' ที่แถบด้านซ้าย
- เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ChatGPT Plus จะเปิดไดเรกทอรีของผู้ช่วยตามที่แสดงด้านล่าง:
- คลิกที่ผู้ช่วยที่คุณต้องการและเริ่มแชทได้เลย หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการ ให้พิมพ์ความต้องการ เช่น 'ผู้ช่วยเขียนโค้ด', 'โค้ชฟิตเนส', หรือ 'นักวางแผนการเดินทาง' ในแถบ 'ค้นหา GPT'แล้วคุณจะได้พบกับตัวอย่างผู้ช่วยส่วนตัวจาก ChatGPTมากมาย
ข้อดีอย่างยิ่งของระบบผู้ช่วยเสมือน AIคือพวกมันได้รับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการผู้ช่วยเสมือนสำหรับการเขียนโค้ด เมื่อคุณค้นหาคำว่า 'ผู้ช่วยเสมือนสำหรับการเขียนโค้ด' นี่คือสิ่งที่ ChatGPT จะแสดงให้คุณเห็น:
สมมติว่าคุณเลือก 'PyCharm Expert' หน้าต่างที่คล้ายกับภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเห็นคะแนน, คำอธิบาย, หมวดหมู่ของ GPT และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที
สิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกที่ 'เริ่มแชท' และผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ ChatGPT จะพร้อมช่วยเหลือคุณกับงานของคุณ
3. สร้างผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ
ทำไมคุณควรสร้างผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริงของคุณโดยใช้ ChatGPT?
สำหรับผู้เริ่มต้น นี่คือเครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ใช่แชทบอททั่วไป ด้วยการผสาน ChatGPT เข้ากับเครื่องมือหรือ API ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งวิธีการพูด ความรู้ที่นำมาใช้ และงานที่มันสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นตอบคำถามที่พบบ่อย สรุปบันทึก หรือร่างคำตอบ
เนื่องจากมันจดจำความชอบหรือการโต้ตอบในอดีตของคุณ คุณจึงไม่ต้องพูดซ้ำอยู่ตลอดเวลา
นี่คือขั้นตอนการสร้างผู้ช่วยตามความต้องการของคุณโดยใช้ ChatGPT:
- เข้าสู่ระบบ ChatGPT Plus และไปที่ 'สำรวจ GPTs'
- คลิกที่ 'สร้าง' ที่มุมขวาบน ตามที่เห็นด้านล่าง:
- เมื่อคุณคลิกที่ 'สร้าง' ChatGPT Plus จะเปิดในหน้าต่างใหม่
- พื้นที่ 'สร้าง' คือที่ที่คุณป้อนความต้องการและข้อกำหนดของคุณ มันจะช่วยให้คุณสร้างผู้ช่วยเสมือนที่ตรงตามที่คุณต้องการ
- สมมติว่าคุณต้องการสร้างผู้ช่วยเสมือนที่เขียนกระทู้ Twitter ที่ชัดเจนและตรงประเด็นสำหรับแบรนด์ Web3 คุณต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนดพื้นฐานก่อน
- สิ่งแรกที่คุณต้องมีสำหรับผู้ช่วยเสมือนของคุณคือชื่อ ดังนั้น ลองระดมความคิดกันดู เนื่องจากเรากำลังเขียนกระทู้ เรามาตั้งชื่อผู้ช่วยว่า 'Thread Alchemist'
- ตอนนี้เรามาที่ส่วนคำอธิบาย ที่นี่คุณต้อง 'อธิบาย' สิ่งที่คุณต้องการให้มันทำ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นคำอธิบายสั้นๆ กระชับสำหรับ 'Thread Alchemist': 'ช่วยผู้สร้างคอนเทนต์บน Twitter/X, ผู้ประกอบการเดี่ยว และเอเจนซี่ เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเธรดไวรัลด้วยจุดดึงดูดที่เฉียบคม การเล่าเรื่อง และการเขียนที่เข้าใจแพลตฟอร์ม'
- ต่อไป คุณจะต้องเขียนคำแนะนำทั้งหมด ทั้งสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ที่คุณต้องการให้ผู้ช่วยเสมือน (ในกรณีนี้คือ 'Thread Alchemist') ปฏิบัติตาม
- ในการปรับแต่ง 'Thread Alchemist' ของเรา เราเพิ่มชุดคำแนะนำสำหรับบอทปัญญาประดิษฐ์ให้ปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น ต้องการให้ช่วยในการสร้างไอเดียใช่ไหม? เพิ่มคำแนะนำนี้ลงในคำแนะนำของคุณ: 'สร้างมุมมอง 3 มุมสำหรับทวีตเกี่ยวกับความเสี่ยงของ DeFi
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าเพียงแค่ระบุสิ่งที่ผู้ช่วยของคุณควรทำเท่านั้น ควรระบุด้วยว่าไม่ควรทำอะไร หากตัวอย่างเช่น คุณไม่ต้องการให้มันพูดตลกหรือใส่สัญลักษณ์อีโมจิ ให้แน่ใจว่าระบุไว้ในคำแนะนำของคุณ
- เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ไปที่ 'ตัวเริ่มต้นการสนทนา' ซึ่งเป็นข้อความเริ่มต้นหรือคำถามตัวอย่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะปรากฏให้ผู้ใช้เห็นเมื่อพวกเขาเปิดผู้ช่วย
- สำหรับตัวอย่างของเรา ให้เราสมมติว่าเราใช้คำสั่งดังนี้: แปลงบล็อกนี้เป็นเธรดใน Twitter สำหรับแบรนด์ Web3 ของฉัน เขียนไอเดียฮุค 3 ข้อสำหรับเธรดเกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินในฟินเทค เปลี่ยนสถิติเหล่านี้ให้กลายเป็นทวีตสตอร์ม
- แปลงบล็อกนี้เป็นเธรดใน Twitter สำหรับแบรนด์ Web3 ของฉัน
- เขียนไอเดียหัวข้อที่น่าสนใจ 3 ข้อสำหรับกระทู้เกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกงในฟินเทค
- เปลี่ยนสถิติเหล่านี้ให้กลายเป็นทวีตสตอร์ม
- แปลงบล็อกนี้เป็นเธรดใน Twitter สำหรับแบรนด์ Web3 ของฉัน
- เขียนไอเดียหัวข้อที่น่าสนใจ 3 ข้อสำหรับกระทู้เกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกงในฟินเทค
- เปลี่ยนสถิติเหล่านี้ให้กลายเป็นทวีตสตอร์ม
- หลังจากนี้คือส่วน 'ความรู้' ที่นี่คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ เอกสาร หรือเอกสารอ้างอิงใดๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ช่วยปฏิบัติตาม บทความและเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับ Web3 ที่ได้รับการจัดอันดับสูงจะช่วยปรับปรุง 'Thread Alchemist' ให้ผลิตเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน
- ส่วนถัดไป, 'ความสามารถ', ช่วยให้คุณเลือกความสามารถที่คุณต้องการให้ผู้ช่วยเสมือนมี. ความสามารถเหล่านี้สามารถครอบคลุมตั้งแต่การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ไปจนถึงการสร้างภาพ. นี่คือส่วนที่สำคัญ เนื่องจากมันกำหนดว่าผู้ช่วยสามารถทำอะไรได้และไม่สามารถทำอะไรได้
- สุดท้าย คุณจะกำหนดวิธีที่ผู้ช่วยของคุณเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ขั้นแรก เลือกวิธีการยืนยันตัวตนที่เหมาะสม (เช่น API key หรือเข้าสู่ระบบ) จากนั้น อัปโหลดหรือวางสคีมา API เพื่อให้ ChatGPT ทราบวิธีการใช้งาน เพิ่มตัวอย่างคำสั่ง และเชื่อมโยงนโยบายความเป็นส่วนตัวหากจำเป็น
- หลังจากกรอกข้อมูลทุกส่วนแล้ว ให้คลิกที่ 'สร้างใหม่' จะมีหน้าต่างแบบนี้ปรากฏขึ้น:
- คลิกที่ 'บันทึก' และผู้ช่วยเสมือน (ในกรณีนี้คือ 'Thread Alchemist') จะเริ่มทำงานทันที!
- เมื่อคลิกที่ 'ดู GPT' หน้าต่างเช่นนี้จะปรากฏขึ้น:
- คุณสามารถเก็บผู้ช่วยเสมือน AI ของคุณไว้เป็นส่วนตัวหรือแชร์กับสมาชิกในทีม ลูกค้า และผู้ใช้ ChatGPT คนอื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วง 2 เดือนแรกของการเปิดตัว GPT แบบกำหนดเองมีการสร้างเวอร์ชันChatGPTแบบกำหนดเองมากกว่า 3 ล้านเวอร์ชันณ เดือนมกราคม 2024
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวแทน AI กับ แชทบอท: ความแตกต่างที่สำคัญและตัวไหนที่เหมาะกับคุณ?
ข้อจำกัดของการสร้างผู้ช่วยเสมือนด้วย ChatGPT
ChatGPT เป็นผู้ช่วยเสมือนที่เชื่อถือได้อย่างไม่ต้องสงสัย แต่มีข้อจำกัดบางประการที่ควรทราบ:
- ไม่สามารถช่วยในการจัดการโครงการ: ไม่สามารถทำงานในพื้นหลังหรือแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการประชุมที่กำลังจะมาถึง กำหนดเวลา ฯลฯ เว้นแต่จะได้รับการตั้งโปรแกรมให้ทำเช่นนั้นผ่านตรรกะภายนอกหรือตัวจัดตารางเวลา
- ขาดความสามารถในการทำงานร่วมกัน: เซสชันของ ChatGPT ส่วนใหญ่เป็นการโต้ตอบแบบผู้ใช้คนเดียวและแยกส่วน นอกจากนี้ ChatGPT สามารถสร้างหรือแก้ไขเอกสารได้ แต่ทำได้เพียงผู้ใช้คนเดียวในแต่ละครั้ง
- ไม่มีการดำเนินการตามงานหรือติดตามขั้นตอนการทำงาน: ChatGPT สามารถแนะนำขั้นตอนการทำงานได้ แต่ไม่สามารถติดตามได้ว่าขั้นตอนเหล่านั้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้คุณจะต้องจ้างผู้ช่วยเสมือนหรือใช้ เครื่องมือจัดการโครงการ
- ไม่มีศูนย์กลางความรู้: ChatGPT สามารถแสดงข้อมูลได้ แต่ไม่จัดเก็บความรู้หรือ SOP และสามารถประมวลผลได้เพียงภาษาเดียวในแต่ละครั้ง
- ไม่มีเวิร์กโฟลว์หรือการทำงานอัตโนมัติที่เกิดซ้ำ: ChatGPT จะไม่จดจำกิจวัตรหรือเรียกใช้งานซ้ำ
- ไม่มีการใช้ผู้ช่วยเสียงหรือข้อมูลจากเซ็นเซอร์ (เว้นแต่จะเพิ่มแยกต่างหาก): ChatGPT ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลเสียง กล้อง หรือตำแหน่งที่ตั้งได้โดยตรง คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม (เช่น Whisper สำหรับการป้อนข้อมูลเสียง หรือ API ภายนอกสำหรับ GPS) เพื่อจำลองประสบการณ์เหล่านั้น
👀 คุณทราบหรือไม่? การส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเข้าสู่ ChatGPT นั้นมีความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีการเข้ารหัสในตัว ซึ่งหมายความว่าข้อมูลอาจรั่วไหล ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือไม่ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดได้ เว้นแต่คุณจะนำโมเดลไปใช้งานร่วมกับระบบหลังบ้านที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน
ChatGPT ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ เช่น GDPR, SOC-2, HIPAA และ PCI DSS โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้ API ของ OpenAI (หรือผู้ให้บริการโมเดลที่โฮสต์ใด ๆ) ข้อมูลของคุณจะถูกส่งไปยังและประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก แล้วควรทำอย่างไรแทน?
หากผู้ช่วยของคุณจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน:
- เก็บรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้พ้นจากคำสั่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใช้รหัสสัญลักษณ์หรือแท็กและแก้ไขอย่างปลอดภัยบนระบบหลังบ้านของคุณ
- เข้ารหัสข้อมูลทั้งที่เก็บอยู่และขณะส่งผ่านในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง
- ใช้พร็อกซีที่ปลอดภัยหรือชั้นกลางที่ทำความสะอาดข้อมูลนำเข้า/ส่งออกของโมเดล
- เพิ่มการควบคุมการเข้าถึงและการบันทึกเพื่อตรวจสอบว่าใครใช้ผู้ช่วยและเมื่อใด
- ใช้เครื่องมือเช่น Azure OpenAI หรือระบบ LLM ที่โฮสต์เองอย่างสมบูรณ์เมื่อจัดการกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองและต้องการการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อคุณกำลังมองหาผู้ช่วยเสมือน:
- ความเข้ากันได้: สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่?
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: มองหาส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อลดภาระทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือใหม่
- ความปลอดภัย: เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นและข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมหรือไม่?
- ค่าใช้จ่าย: คุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้ฟรีหรือเครื่องมือที่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแต่ช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?
📚 อ่านเพิ่มเติม: AI ในที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สร้างผู้ช่วยเสมือนจริงด้วย ClickUp: ทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า ChatGPT
หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงความท้าทายในการใช้ ChatGPT เพื่อสร้างผู้ช่วยเสมือนของคุณ (ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น) เรามีวิธีแก้ไขปัญหาให้คุณ
ClickUp,พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก, มอบเส้นทางที่ราบรื่นยิ่งขึ้นให้กับคุณ ด้วยพลังที่ผสานกันของ Autopilot Agents และ ClickUp Brain คุณจะได้รับ AI ที่ลงมือทำ ไม่ใช่แค่ตอบโต้เท่านั้น แม้ว่าเราจะแนะนำให้คุณลองใช้งานด้วยตัวเอง แต่ที่นี่มีคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ผู้ช่วยเสมือนที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแบบกำหนดเองใน ClickUp!
ClickUp Autopilot Agents: ทีม AI ของคุณที่ทำงานแทนคุณ
ตัวแทนออโต้ไพลอตคือหน่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้น ภายใน พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ซึ่งสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง คิดวิเคราะห์ตามบริบท และดำเนินการจริงแทนคุณ—เพื่อให้คุณไม่ต้องทำเอง
พวกเขาสามารถ:
- ติดตามกิจกรรมในพื้นที่ทำงานและกระตุ้นเวิร์กโฟลว์เมื่อเงื่อนไขตรงตาม
- สร้างงาน, โพสต์อัปเดต, ส่งรายงาน, และตอบคำถาม
- ทำงานภายในแชท พื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการใน ClickUp ของคุณ เพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่ตรงจุดที่คุณทำงานเสมอ
คุณสามารถเริ่มต้นด้วย ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับความต้องการทั่วไป (เช่น การรายงานประจำวันหรือรายสัปดาห์ หรือการตอบคำถามที่พบบ่อย) หรือสร้าง ตัวแทนที่กำหนดเอง สำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณโดยใช้ตัวสร้างแบบดรอปดาวน์ที่ง่าย
ตัวแทนอัตโนมัตินำมาใช้ได้ทันทีคือตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเปิดใช้งานได้ พวกเขาตอบสนองต่อทริกเกอร์เฉพาะด้วยข้อมูลจากงาน, เอกสาร, หรือการแชทของคุณใน ClickUpตัวแทนอัตโนมัตินำมาใช้เองช่วยให้คุณกำหนดทริกเกอร์, เงื่อนไข, และคำแนะนำของคุณเองได้—และยังสามารถเชื่อมต่อกับองค์ความรู้ในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้พวกเขาทำงานด้วยบริบทที่แท้จริง
📌 จินตนาการถึง "ผู้ช่วยอัปเดตประจำสัปดาห์" ของคุณที่ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยเสมือนจริง ทุกวันศุกร์ มันจะสแกนงานที่ทีมของคุณทำเสร็จแล้ว ดึงไฮไลท์จากเอกสาร และโพสต์สรุปที่เรียบเรียงแล้วในแชทโครงการของคุณ—โดยไม่ต้องให้คุณยกนิ้วเลยสักนิด แทนที่จะต้องตามหาการอัปเดต ผู้ช่วยของคุณจะส่งมอบให้โดยอัตโนมัติ เหมือนกับผู้ช่วยจริง ๆ
นี่คือวิดีโอคำแนะนำในการตั้งค่าตัวแทนคนแรกของคุณใน ClickUp!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เนื่องจากตัวแทนระบบอัตโนมัติสามารถคิดวิเคราะห์ได้ (ไม่ใช่แค่ปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวด) พวกเขาจึงเหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการให้ AI จัดการกับความคลุมเครือ สร้างเนื้อหา หรือตัดสินใจระหว่างตัวเลือกต่างๆ
ClickUp Brain: ผู้ช่วยเสมือนทรงพลังที่นำทางคุณ
ClickUp Brainคือผู้ช่วยAIในตัวของ ClickUp หรือที่รู้จักกันในนามผู้ช่วย AI ที่สมบูรณ์และเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลกสำหรับการทำงาน มันเข้าใจโครงการและงานของคุณ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับบริบทของโครงการ ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อที่คุณได้ผสานรวมกับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
ตั้งแต่การสร้างสรุปโครงการ (เช่นข้างต้น) ไปจนถึงการสกัดงานหลักและการมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง AI อันทรงพลังของ ClickUp สามารถทำได้ทั้งหมด
คุณสามารถใช้มันเพื่อสรุปการประชุม, หัวข้อการสนทนา, และแม้กระทั่งการถอดเสียงคลิปบันทึกของคุณใน ClickUp
ในฐานะผู้ช่วยเสมือนจริงที่พร้อมใช้งานของคุณ Brain มีฟีเจอร์ AI CatchUp ที่ดึงข้อมูลอัปเดตจากเส้นทางการสนทนาใน ClickUp Chat ของคุณตามคำขอ เช่น จากช่วงเวลาเฉพาะเมื่อคุณไม่อยู่
คุณยังสามารถขอให้ AI สรุปการอัปเดตอื่นๆ จากพื้นที่ทำงานของคุณได้อีกด้วย—ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง งานใดบ้างที่เสร็จสมบูรณ์ สมาชิกในทีมของคุณทำงานไปมากน้อยเพียงใด และมีเอกสารใดบ้างที่ถูกสร้างหรืออัปเดตในขณะที่คุณไม่อยู่
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสร้าง Custom Autopilot Agents ได้โดยการเปลี่ยนคำแนะนำภาษาธรรมชาติของคุณให้เป็นตรรกะที่มีโครงสร้าง ในส่วนคำแนะนำของผู้สร้าง Agent คุณสามารถคลิก "ขอความช่วยเหลือจาก Brain" และโต้ตอบไปเรื่อยๆ จนกว่าคำแนะนำจะได้รับการปรับปรุงและพร้อมใช้งาน
สมองคือ ผู้ช่วยที่คุณพูดคุยด้วย ในขณะที่ตัวแทนระบบอัตโนมัติคือ ผู้ช่วยที่ดำเนินการแทนคุณ ไม่ว่าจะทางใดคุณสามารถสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเองได้ในClickUp!
ClickUp Brain กับ ChatGPT ในฐานะผู้ช่วยเสมือน: สรุปโดยย่อ
|คุณสมบัติและความสามารถ
|แชทจีพีทีที
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการ
|❌
|✅
|ความร่วมมือ
|❌
|✅
|การดำเนินการตามงานและการติดตามกระบวนการทำงาน
|❌
|✅
|ศูนย์กลางความรู้แบบรวมศูนย์
|❌
|✅
|ระบบอัตโนมัติ
|❌
|✅
|ทำงานด้วยเสียงของคุณ
|❌
|✅
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาได้เพียงไม่กี่นาทีในแต่ละครั้ง แต่ 19% ระบุว่าอาจช่วยเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความจริงก็คือ แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมเป็นเวลาที่มากขึ้นในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การประหยัดเวลาเพียง 5 นาทีต่อวันจากงานที่ทำซ้ำๆ อาจทำให้ได้เวลากลับคืนมามากกว่า 20 ชั่วโมงในแต่ละไตรมาส ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่าและเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ด้วย ClickUp การทำงานเล็กๆ น้อยๆ เช่น การกำหนดวันครบกำหนดหรือการติดแท็กเพื่อนร่วมทีม สามารถทำได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที คุณมีตัวแทน AI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการสรุปและรายงานอัตโนมัติ ในขณะที่ตัวแทนที่ปรับแต่งเองจะจัดการกับกระบวนการทำงานเฉพาะด้าน กลับมาใช้เวลาของคุณอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง!💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ถึง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมของพวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์ได้มากขึ้นแทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบ
ประโยชน์ของ ClickUp Brain
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: การผสานรวมกับโครงการ งาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด รายการที่ต้องทำ ฯลฯ ของคุณ หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือขั้นตอนการทำงานเมื่อใช้AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งช่วยลดการสลับบริบทและลดปัญหาAI Sprawlที่ทำให้ทีมหยุดใช้หรือลงทุนในเครื่องมือ AI
- การตั้งค่าที่ง่ายดาย: สิ่งที่คุณต้องทำคือสมัครใช้ ClickUp และคุณสามารถเริ่มใช้ Brain เป็นผู้ช่วยเสมือนของคุณได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างผู้ช่วยของคุณเอง
- ความปลอดภัยระดับองค์กร: ข้อมูลของคุณเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น GDPR, HIPAA และ AICPA SOC 2
ClickUp Brain MAX: ซูเปอร์แอป AI บนเดสก์ท็อปของคุณ
หากคุณต้องการนำผู้ช่วยเสมือนของ Brain มาสู่เดสก์ท็อปของคุณ ดาวน์โหลดClickUp Brain MAX!
- มันมอบ ประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นเสียงเป็นสำคัญ:Talk to Textแปลงความคิดที่พูดออกมาเป็นข้อความที่เรียบร้อย คำอธิบายงาน หรือคำสั่ง—ไม่ต้องพิมพ์เลย
- รองรับ โมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายตัว (LLMs) ในอินเทอร์เฟซเดียว: Brain MAX ช่วยให้คุณสลับระหว่าง ClickUp Brain, GPT, Claude, Gemini และอื่นๆ ได้ทั้งหมด โดยยังคงบริบทจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณไว้
- เนื่องจากมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับพื้นที่ทำงานของคุณและแอปภายนอก Brain MAX จึงไม่ใช่แค่พื้นที่แชท—แต่เป็น ผู้ช่วยอัจฉริยะ ที่ทำงานตามคำสั่งของคุณ ค้นหาข้ามเครื่องมือของคุณ แสดงบริบทพื้นผิว สร้างเนื้อหา หรือสร้างงาน—ทั้งหมดนี้จากเสียงหรือข้อความ
มาดูคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกัน
ClickUp Docs: การแก้ไขแบบร่วมมือ
ในขณะที่ Brain ให้สรุปทันที, การอัปเดต, และข้อมูลเชิงลึกของงาน,ClickUp Docsทำให้ความรู้ของทีมคุณเป็นระเบียบ, สามารถเข้าถึงได้, และสามารถแก้ไขได้—ทั้งหมดในที่เดียว.
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบันทึกการประชุม สร้างเนื้อหา รวมถึง SOP หรือเขียนสรุปโครงการ Docs ใน ClickUp ก็เป็นเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ ใส่ความคิดเห็น และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการได้จากเอกสารใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือ
ClickUp Brain ทำงานภายใน Docs ได้เช่นกัน คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- สรุปเอกสารยาว ๆ ได้ทันที
- สร้างไอเดียสำหรับโพสต์บล็อกและเนื้อหาอื่น ๆ ในแคมเปญการตลาดดิจิทัลของคุณ
- เสนอการแก้ไขหรือปรับปรุงความชัดเจนในการสร้างเนื้อหาและการจัดการอีเมล
- สกัดจุดสำคัญของการดำเนินการและแปลงเป็นงานที่ต้องทำ
- ดำเนินการแปลภาษาสำหรับสื่อการตลาดต่างๆ
ดังนั้นแทนที่จะใช้ ChatGPT ในการสร้างเนื้อหาแล้วย้ายไปยังเครื่องมืออื่นด้วยตนเอง คุณสามารถสร้าง แก้ไข สรุป และดำเนินการต่าง ๆ ได้ภายใน ClickUp Docs
ClickUp สำหรับการดำเนินการงานและการติดตามขั้นตอนการทำงาน
ในขณะที่ ChatGPT ในฐานะผู้ช่วยเสมือนสามารถแนะนำขั้นตอนการทำงานได้ ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถเปลี่ยนคำแนะนำเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้างและสามารถติดตามได้
คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ มอบหมายเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้
เนื่องจาก Brain ทำงานภายในงานของ ClickUp นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- สร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากเอกสาร ความคิดเห็น หรือสรุปแชท
- กรอกชื่องาน คำอธิบาย วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ
- แนะนำงานย่อยหรือรายการตรวจสอบตามบริบทของโครงการ
- บล็อกเกอร์บนหน้าจอและงานที่ค้างอยู่ ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้
สร้างทุกอย่างตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนพร้อมงานย่อยแบบซ้อน รายการตรวจสอบ ลำดับความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กร: ศูนย์กลางความรู้แบบรวมศูนย์
ทุกทีมมี "เอกสารนั้น" เอกสารที่มีข้อมูลล้าสมัย ถูกฝังลึกอยู่ในโฟลเดอร์ถึงสี่ชั้น และหาไม่เจอเมื่อคุณต้องการมันมากที่สุด
ClickUp แก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยศูนย์ความรู้ที่เชื่อมต่อซึ่งไม่เพียงแค่เก็บ SOPs, บันทึก, และคู่มือของคุณไว้เท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้โดยตรงกับงานของคุณอีกด้วย
ClickUp's Enterprise AI Searchให้คุณสามารถค้นหาได้ทุกอย่าง—เอกสาร, งาน, ความคิดเห็น, แม้กระทั่งฟิลด์ที่กำหนดเอง—และได้รับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ ทันที
เมื่อคุณจับคู่สิ่งนี้กับ ClickUp Brain คุณไม่ได้แค่ค้นหา แต่คุณกำลังตั้งคำถามและได้รับคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งดึงมาจากความรู้จริงของทีมคุณ
- ถามว่า "นโยบายการคืนเงินของเราคืออะไร?" → สมองค้นหาและสรุปเอกสารที่ถูกต้อง
- ส่งบรีฟโครงการคร่าว ๆ → ระบบจะจัดระเบียบและแนะนำขั้นตอนที่ขาดหายไป
- ต้องการดูว่าแคมเปญที่ผ่านมาทำงานอย่างไร? → ค้นหาและดูข้อมูลทั้งหมดในเธรด รวมถึงงานและเอกสาร
สิ่งที่คุณต้องรู้เพิ่มเติมคือ ระบบค้นหา AI สำหรับองค์กรจะฉลาดขึ้นเมื่อคุณใช้งานมากขึ้น
สร้าง ปรับแต่ง และควบคุม: สร้างผู้ช่วยของคุณภายใน ClickUp
ไม่ต้องสงสัยเลย คุณจะเห็นด้วยว่าการใช้ความช่วยเหลือจาก AI ของ ClickUp—ด้วย Brain และ Autopilot Agents—นั้นง่ายกว่าการสร้างผู้ช่วยเสมือนของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นมาก
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนโปรแกรม. สิ่งที่คุณต้องทำคือลงทะเบียนบน ClickUp, กลายเป็นผู้ใช้ ClickUp, และว้าวลา. คุณจะได้ผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริงที่ทำงานในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณ.
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี—และเริ่มประหยัดเวลาได้มากกว่าหนึ่งวันต่อสัปดาห์!