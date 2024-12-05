สำรวจตัวอย่าง ChatGPT กว่า 25 แบบที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

บล็อก ClickUp
Pavitra M
Pavitra M
5 ธันวาคม 2567

ตามรายงานของ McKinsey & Companyการนำ AI มาใช้ทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 50% เป็น 72%เนื่องจากธุรกิจทุกขนาดต่างนำเครื่องมือ AI มาใช้ในกระบวนการทำงานของตน

สำหรับคนส่วนใหญ่ที่คุ้นเคยกับปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน ChatGPT คือเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มันได้รับความนิยมมากกว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่และแชทบอท AI ส่วนใหญ่รวมกัน

มันทำให้ผู้ใช้ประหลาดใจอย่างต่อเนื่องด้วยความสามารถของมัน และทำให้เกิดคำถามว่า: "อะไรนะ มัน สามารถทำอย่างนั้นได้เหรอ?"

แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนจะยอมรับศักยภาพของ ChatGPT แต่พวกเขามักประสบปัญหาในการระบุการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติการเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก ChatGPT—ผ่านตัวอย่างที่ชัดเจนและกรณีการใช้งานจริง—สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและผลิตภาพได้

อยากรู้ไหมว่าความสามารถของ ChatGPT ขยายไปไกลกว่าการสร้างข้อความพื้นฐานได้อย่างไร? อ่านต่อเพื่อสำรวจตัวอย่าง ChatGPT กว่า 25 ตัวอย่าง

การเข้าใจความสามารถหลักของ ChatGPT

ChatGPT ทำงานผ่านความสามารถทางเทคนิคหลักหลายประการที่ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจของคุณทีมที่นำกรณีการใช้งาน ChatGPT ในธุรกิจมาใช้ในกระบวนการทำงานจะได้รับประโยชน์จากการเข้าใจฟังก์ชันหลักเหล่านี้

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

เมื่อโต้ตอบกับ ChatGPT ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของมันจะตีความบริบทและเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำถามของคุณเพื่อสร้างคำตอบที่คล้ายมนุษย์ AI จะรักษาการสนทนาที่สอดคล้องกันในขณะที่คุณพูดคุยกับมันโดยติดตามการสนทนาของคุณและให้คำตอบที่เกี่ยวข้อง

คุณจะสังเกตเห็นว่ามันปรับรูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับบริบททางวิชาชีพของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางธุรกิจที่เป็นทางการหรือการสนทนาทางเทคนิค

🧠 ข้อเท็จจริงสนุก: การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) มีรากฐานมาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 นั่นคือช่วงเวลาที่ Alan Turing เสนอการทดสอบ Turing เพื่อประเมินความสามารถของเครื่องจักรในการแสดงพฤติกรรมที่ชาญฉลาดเทียบเท่าหรือแยกแยะไม่ออกจากมนุษย์

การสร้างและวิเคราะห์เนื้อหา

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ ChatGPT แล้วมันจะสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้างดีและปฏิบัติตามแนวทางของคุณ

ต้องการประเมินข้อความที่มีอยู่หรือไม่? ระบบจะประเมินความชัดเจน ความสม่ำเสมอ และประสิทธิผล พร้อมทั้งชี้จุดที่ควรปรับปรุง

ตามเกณฑ์ของคุณ ระบบจะนำเสนอคำแนะนำที่ตรงจุดเพื่อยกระดับเนื้อหาของคุณ ตั้งแต่การปรับโทนเสียงไปจนถึงการปรับปรุงโครงสร้าง

การแก้ปัญหา

เมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อน ChatGPT จะช่วยคุณโดยแยกปัญหาออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และนำไปปฏิบัติได้จริง มันจะค้นหาแบบแผนในข้อมูลและกระบวนการทำงานของคุณที่คุณอาจมองข้ามไป

หากคุณกำลังแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ปัญหานั้นจะก่อให้เกิดแนวทางแก้ไขหลายวิธี ซึ่งจะทำให้คุณสามารถประเมินและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณได้

การสนับสนุนทางเทคนิค

ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนโค้ดหรือไม่? ChatGPT สามารถช่วยตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และแนะนำวิธีการปรับปรุงได้

หากคุณกำลังทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค, มันยอดเยี่ยมในการแปลแนวคิดทางเทคนิคที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาษาที่ชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้.

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณเปลี่ยนความต้องการทางธุรกิจของคุณให้กลายเป็นข้อกำหนดทางเทคนิคที่ละเอียด ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างความต้องการทางธุรกิจของคุณกับการนำไปใช้ทางเทคนิค

การถ่ายทอดความรู้

ChatGPT ให้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเพื่ออธิบายแนวคิดที่นามธรรมหรือซับซ้อนเมื่อคุณกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างเอกสารการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและแบบทดสอบที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

คุณจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ ๆ ผ่านคำอธิบายที่ละเอียดซึ่งแยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนให้กลายเป็นส่วนที่เข้าใจง่าย

👀 คุณรู้หรือไม่?

ความสามารถของ ChatGPT ในการประมวลผลและทำนายภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มาจากการพัฒนาในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยเฉพาะกลไกความสนใจที่มุ่งเน้นไปที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อสร้างผลลัพธ์

ตอนนี้ มาดูตัวอย่างการใช้งาน ChatGPT ในทางปฏิบัติที่คุณสามารถนำไปใช้กับความต้องการเฉพาะของคุณได้

ตัวอย่างการใช้งาน ChatGPT ในสถานการณ์ต่าง ๆ

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานประจำวันของคุณหรือไม่? มาสำรวจวิธีการจัดการงานประจำวันของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเคล็ดลับ ChatGPT เหล่านี้กันเถอะ

การพัฒนาวิชาชีพ

ในฐานะมืออาชีพ คุณทราบดีว่าการก้าวไปข้างหน้าในขณะที่บริหารจัดการการเติบโตในอาชีพของคุณนั้นสำคัญเพียงใด นี่คือวิธีเริ่มต้นสอน ChatGPT เพื่อทำให้งานพัฒนาวิชาชีพของคุณง่ายขึ้น

1. ความช่วยเหลือในการสมัครงาน

ทุกนาทีมีค่าเมื่อค้นหาตำแหน่งงานต่อไปของคุณ. ChatGPT สามารถช่วยปรับปรุงและเร่งกระบวนการค้นหางานของคุณได้โดยการวิเคราะห์คำอธิบายตำแหน่งงานและปรับแต่งประสบการณ์และประวัติการทำงานของคุณให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานนั้น ๆ.

ความช่วยเหลือในการสมัครงาน คำแนะนำ: ตัวอย่างแชทจีพีที
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT ช่วยคุณเน้นทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง, แสดงโปรเจ็กต์การเขียนโค้ด, หรืออธิบายความสำเร็จทางธุรกิจด้วยตัวชี้วัดที่แม่นยำ. ซึ่งช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขประวัติการทำงานและเขียนจดหมายสมัครงาน.

นอกเหนือจากการช่วยคุณร่างเอกสารสมัครงานแล้ว ChatGPT ยังเป็นโค้ชสัมภาษณ์งานส่วนตัวของคุณอีกด้วย เพียงขอให้ ChatGPT สร้างสถานการณ์ถามตอบจำลอง เพื่อให้คุณได้ฝึกตอบคำถามทางเทคนิคทั่วไป สถานการณ์พฤติกรรม และโจทย์เฉพาะตำแหน่ง

การเตรียมตัวนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงคำตอบของคุณ, สร้างความมั่นใจ, และพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์.

2. กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย

การสร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมายเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเครือข่าย แต่สามารถใช้เวลาได้มาก ChatGPT ช่วยให้คุณสร้างข้อความติดต่อที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและสร้างความประทับใจได้ ไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมอาชีพ ลูกค้าที่มีศักยภาพ หรือผู้นำในอุตสาหกรรม

กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย คำสั่ง: ตัวอย่างจาก chatgpt
ผ่านทาง ChatGPT

💬 สำหรับการส่งข้อความใน LinkedIn โดยเฉพาะ ให้ AI ทำดังนี้:

  • อ้างอิงความสนใจทางเทคนิคหรือใบรับรองที่แบ่งปันกันอย่างเป็นธรรมชาติ
  • เน้นความเชื่อมโยงร่วมกันหรือประวัติของบริษัท
  • เชื่อมต่อผ่านแนวโน้มและความท้าทายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • สร้างข้อความติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถส่งอย่างมีกลยุทธ์หลังกิจกรรมหรือการประชุมเสมือนจริง
  • ขยายการเข้าถึงของคุณในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัว

สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งขึ้นโดยไม่ละทิ้งงานหลักของคุณ

การสร้างเนื้อหา

การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจไม่ควรแข่งขันกับจุดมุ่งหมายหลักและความรับผิดชอบในการทำงานของคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญทางธุรกิจ

3. การสนับสนุนด้านการเขียน

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างโพสต์โซเชียลมีเดีย, บล็อกเทคนิค, หรือข้อเสนอทางธุรกิจ, ChatGPT สามารถช่วยจัดโครงสร้างความคิดของคุณให้เป็นเนื้อหาที่ชัดเจนและมืออาชีพได้. มันช่วยคุณปรับแต่งเสียง, น้ำเสียง, และสไตล์ของข้อความให้เหมาะกับความต้องการของคุณ.

การสนับสนุนการเขียน หัวข้อ: ตัวอย่างจาก chatgpt
ผ่านทาง ChatGPT

🎯 สำหรับกลุ่มผู้ชมทางเทคนิค มันทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนกลายเป็นโพสต์ LinkedIn และเธรด X ที่น่าสนใจ เมื่อสื่อสารกับผู้นำธุรกิจ มันจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ผ่านมุมมองของ ROI และผลกระทบต่อตลาด สำหรับชุมชนอุตสาหกรรมเฉพาะทาง มันจะรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและบริบทด้านกฎระเบียบเข้าไปด้วย

แนวทางเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้ความเชี่ยวชาญของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาความสอดคล้องของเนื้อหาในทุกช่องทาง

4. เนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย

ChatGPT สามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของคุณให้เป็นรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย ช่วยพัฒนาบทสคริปต์วิดีโอที่แปลงแนวคิดทางเทคนิคให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ และสร้างโครงร่างการนำเสนอที่นำผู้ชมผ่านแนวคิดที่ซับซ้อน พร้อมทั้งรักษาความสนใจและการมีส่วนร่วมของพวกเขา

เนื้อหาสื่อผสม: ตัวอย่างแชทจีพีที
ผ่านทาง ChatGPT

เมื่อวางแผนตอนของพอดแคสต์, มันแนะนำวิธีการแยกหัวข้อที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนที่น่าสนใจ.

มันยังช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลและจุดสำคัญสำหรับการออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อให้เนื้อหาภาพของคุณเล่าเรื่องราวได้อย่างชัดเจน

โดยการปรับปรุงความคิดของคุณสำหรับแต่ละสื่อ, ChatGPT ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เชื่อมต่ออย่างทรงพลังกับผู้ชมของคุณในขณะที่ประหยัดเวลาที่มีค่า

โซลูชันอีคอมเมิร์ซ

การดำเนินธุรกิจออนไลน์ต้องจัดการเนื้อหาจำนวนมากและจุดสัมผัสกับลูกค้าหลายช่องทางพร้อมกัน ChatGPT ช่วยทำให้งานอีคอมเมิร์ซที่สำคัญเหล่านี้ราบรื่นขึ้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว33% ขององค์กรอีคอมเมิร์ซแบบธุรกิจถึงผู้บริโภค (B2C)ได้นำเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาผสานรวมอย่างสมบูรณ์ในปี 2023

5. คำอธิบายสินค้า

ChatGPT ช่วยเปลี่ยนแคตตาล็อกสินค้าของคุณจากการแสดงรายการพื้นฐานให้กลายเป็นเครื่องมือการขายที่น่าสนใจ มอบคุณสมบัติของสินค้าของคุณ และชมมันสร้างคำอธิบายที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถสื่อถึงคุณค่าของแต่ละชิ้นได้

คำอธิบายสินค้า คำแนะนำ: ตัวอย่างจาก chatgpt
ผ่านทาง ChatGPT

ไม่ว่าคุณจะขายอุปกรณ์ทางเทคนิคหรือสินค้าไลฟ์สไตล์ ChatGPT จะเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะที่ซับซ้อนให้กลายเป็นประโยชน์ที่ชัดเจนซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ซื้อและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ

6. การมีส่วนร่วมของลูกค้า

ให้ ChatGPT ช่วยรักษาความสนใจและการสนับสนุนลูกค้าของคุณตลอดการเดินทางของพวกเขา สร้างคำสั่ง ChatGPT ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Chatbot, คำถามที่พบบ่อยอย่างครอบคลุม และเทมเพลตการตอบกลับที่รักษาเสียงของแบรนด์ของคุณในขณะที่ตอบคำถามที่พบบ่อย

การมีส่วนร่วมของลูกค้า หัวข้อ: ตัวอย่างแชทจีพีที
ผ่านทาง ChatGPT

ChatGPT สามารถช่วยพัฒนาคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามรูปแบบของลูกค้าได้อีกด้วย การทำเช่นนี้จะเปลี่ยนผู้ซื้อทั่วไปให้กลายเป็นผู้ซื้อ และผู้ซื้อเพียงครั้งเดียวให้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

การศึกษาและการสอนพิเศษ

ไม่ว่าคุณจะกำลังเรียนรู้ภาษาโปรแกรมใหม่ ๆ, ศึกษาการวิเคราะห์ธุรกิจ, หรือสอนทีมของคุณเกี่ยวกับแนวคิดทางเทคนิค, ChatGPT ก็สามารถเป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่มีคุณค่าได้

7. การเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล

การติดอยู่กับแนวคิดทางเทคนิคที่ซับซ้อนอาจทำให้ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของคุณช้าลงได้ ChatGPT นำเสนอคำอธิบายที่เข้าใจง่ายสำหรับหัวข้อทางเทคนิคต่างๆ การทำให้แนวคิดเหล่านี้เรียบง่ายขึ้นสามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไขสมการคณิตศาสตร์ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ การแปลภาษา หรือกฎไวยากรณ์

การเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล คำแนะนำ: ตัวอย่าง chatgpt
ผ่านทาง ChatGPT

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังศึกษาเอกสารประกอบ API การออกแบบฐานข้อมูล หรือเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ ChatGPT จะปรับคำอธิบายให้เหมาะสมกับระดับความรู้ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ยังให้ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อคุณกำลังเผชิญกับแนวคิดที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ ลองขอให้ ChatGPT อธิบายในแบบที่คุณเป็นมือใหม่ โดยให้อธิบายอย่างละเอียดและใช้การเปรียบเทียบหรือตัวอย่างที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้น

8. ความช่วยเหลือในการบ้าน

เมื่อทำงานผ่านความท้าทายในการเขียนโค้ดหรือการแก้ไขกรณีศึกษาทางธุรกิจที่ซับซ้อน การใช้ChatGPT เป็นแนวทางในการค้นคว้าจะนำทางกระบวนการคิดของคุณ มันให้มากกว่าการให้คำตอบด้วยการส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

การช่วยเหลือการบ้าน คำสั่ง: ตัวอย่าง chatgpt
ผ่านทาง ChatGPT

มันนำคุณผ่านอัลกอริทึมที่ซับซ้อนทีละขั้นตอน และช่วยให้คุณมองเห็นรูปแบบในการแก้ไขข้อผิดพลาดในแบบฝึกหัด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจหลักการพื้นฐานที่เสริมสร้างทักษะของคุณให้แข็งแกร่งขึ้น

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: แม้ว่า ChatGPT จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าในการสนับสนุนการวิจัยของคุณ แต่ควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและให้เครดิตอย่างเหมาะสมเมื่อจำเป็น การพึ่งพาแหล่งข้อมูลใดมากเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบอาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ทางวิชาการได้

9. การเรียนรู้ภาษา

ต้องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลกหรือไม่?ChatGPT ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยการฝึกฝนตามบริบทเฉพาะในคำศัพท์ทางเทคนิคและคำศัพท์ทางธุรกิจ

การเรียนรู้ภาษา คำแนะนำ: ตัวอย่างจาก chatgpt
ผ่านทาง ChatGPT

มันช่วยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษในการทำงานด้านเทคโนโลยีให้ปรับปรุงทักษะการเขียนทางเทคนิคและการนำเสนอผ่านการสนทนาที่มุ่งเน้นเป้าหมาย

การสนับสนุนด้านการเขียนโปรแกรมและการเขียนโค้ด

ในฐานะนักพัฒนา คุณต้องบาลานซ์การเขียนโค้ดใหม่ การบำรุงรักษาโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ และการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ChatGPT สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในทุก ๆ ด้านของงานพัฒนาได้

10. การสร้างโค้ด

คุณต้องการสร้างฟีเจอร์ใหม่หรือเริ่มต้นจากศูนย์หรือไม่? กรุณาอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ แล้ว ChatGPT จะช่วยคุณเขียนโค้ดที่มีโครงสร้างดีในภาษาใดก็ได้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การสร้างโค้ด คำสั่ง
ผ่านทาง ChatGPT

คุณสามารถใช้ Chat GPT ได้หากคุณต้องการการผสานระบบ API ที่เฉพาะเจาะจง, การค้นหาฐานข้อมูล, หรือฟังก์ชันเครื่องมือ. เพียงแค่คุณอธิบายความต้องการของคุณ และแอปจะเขียนตัวอย่างโค้ดให้คุณซึ่งคุณสามารถปรับให้เหมาะกับโปรเจ็กต์ของคุณได้.

11. ความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อผิดพลาด

อย่าปล่อยให้ข้อผิดพลาดกินเวลาการพัฒนาของคุณ แบ่งปันข้อความแสดงข้อผิดพลาดและโค้ดที่มีปัญหาของคุณกับChatGPT เพื่อการวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วรวมถึงแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

ความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อผิดพลาด คำสั่ง: ตัวอย่าง chatgpt
ผ่านทาง ChatGPT

มันช่วยให้คุณมองเห็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะรันโปรแกรม และระบุโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพ—เปลี่ยนการดีบั๊กที่น่าหงุดหงิดให้กลายเป็นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

12. ทรัพยากรการเรียนรู้

รักษาความเฉียบคมด้วยเทคโนโลยีและเฟรมเวิร์กใหม่ๆ โดยใช้ ChatGPT เป็นเพื่อนคู่คิดในการเขียนโปรแกรมของคุณ

กำลังสำรวจภาษาใหม่หรือนำรูปแบบการออกแบบที่ไม่คุ้นเคยมาใช้หรือไม่? ChatGPT สามารถอธิบายแนวคิดการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริง

แหล่งเรียนรู้ คำแนะนำ
ผ่านทาง ChatGPT

มันช่วยให้คุณเข้าใจเอกสารประกอบ การตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรม และกลยุทธ์การนำไปใช้สำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ

การประยุกต์ใช้ทางการตลาด

รักษาความพยายามทางการตลาดของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานหลัก นี่คือวิธีที่ ChatGPT ช่วยเพิ่มผลกระทบทางการตลาดของคุณ

13. แคมเปญอีเมล

ใช้ ChatGPT เพื่อสร้างหัวข้ออีเมลที่น่าสนใจ ปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และพัฒนาลำดับการติดตามผลเชิงกลยุทธ์ที่รักษาความสม่ำเสมอ

แคมเปญอีเมล คำกระตุ้น: ตัวอย่างจาก chatgpt
ผ่านทาง ChatGPT

ChatGPT ช่วยแปลคุณสมบัติที่ซับซ้อนให้เป็นภาษาที่ลูกค้าเข้าใจง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS หรือบริการทางเทคนิคที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลง

👀 คุณรู้หรือไม่?

หลังจากปรับกลยุทธ์อีเมลโดยใช้เครื่องมือ AI โรงแรมช็อกโกแลตพบว่ามีอัตราการยกเลิกการรับอีเมลลดลงและรายได้เพิ่มขึ้น 25%

14. กลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์

การจัดการการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ต้องอาศัยเนื้อหาที่สม่ำเสมอและน่าสนใจ การใช้ChatGPT สำหรับโซเชียลมีเดียช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์เนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทางเทคนิคหรือธุรกิจของคุณ

กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย Prompt
ผ่านทาง ChatGPT

จากโพสต์บน LinkedIn เกี่ยวกับการเปิดตัวซอฟต์แวร์ล่าสุดของคุณ ไปจนถึงกระทู้ X ที่อธิบายแนวคิดทางธุรกิจที่ซับซ้อน ChatGPT ช่วยรักษาการมีตัวตนที่กระตือรือร้นโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

15. ข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยการตลาด

ใช้ข้อมูลการวิจัยตลาดของคุณร่วมกับ ChatGPT ป้อนข้อมูลรีวิวจากลูกค้า, ตั๋วสนับสนุน, และข้อมูลตลาดเพื่อค้นหาแบบแผนและความรู้ที่น่าสนใจ

ข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยการตลาด
ผ่านทาง ChatGPT

ChatGPT ช่วยในการจัดหมวดหมู่ธีมของข้อเสนอแนะ ระบุโอกาสในการปรับปรุง และเปลี่ยนข้อเสนอแนะทางเทคนิคจากผู้ใช้ให้กลายเป็นข้อความทางการตลาดที่น่าสนใจซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ศิลปะสร้างสรรค์และความบันเทิง

โลกแห่งศิลปะสร้างสรรค์และความบันเทิงเติบโตบนพื้นฐานของความคิดใหม่ๆ และเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจ ChatGPT มอบการสนับสนุนในหลากหลายสาขาเหล่านี้ ทำให้การสำรวจเส้นทางสร้างสรรค์ใหม่ๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น ปรับปรุงทักษะของคุณ และทำให้วิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณเป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์

16. การเล่าเรื่องและการพัฒนาเรื่องราว

นำเรื่องราวสร้างสรรค์ของคุณมาสู่ชีวิตด้วยโครงเรื่องที่เข้มข้นและตัวละครที่น่าจดจำ

ChatGPT ช่วยพัฒนาโครงเรื่อง โครงสร้างเรื่องราว พื้นหลังของตัวละคร และจุดพลิกผันที่ดึงดูดผู้อ่าน มันช่วยในการสำรวจแรงจูงใจของตัวละคร สร้างโลกของเรื่องราวที่สอดคล้องกัน และถักทอเรื่องราวรองที่เสริมสร้างเนื้อเรื่องหลักของคุณ

การเล่าเรื่องและการพัฒนาเรื่องราว คำแนะนำ
ผ่านทาง ChatGPT

ไม่ว่าคุณกำลังเขียนนวนิยาย บทภาพยนตร์ หรือเรื่องสั้น มันช่วยคุณคิดค้นทิศทางสร้างสรรค์ในขณะที่รักษาเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณในฐานะนักเขียน

17. การประพันธ์ดนตรี

การสร้างดนตรีไม่ได้เป็นเพียงสำหรับมืออาชีพเท่านั้น ChatGPT ช่วยอธิบายแนวคิดพื้นฐานทางดนตรี เช่น รูปแบบคอร์ดและทำนอง ให้เข้าใจง่ายในคำที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ มันแนะนำเนื้อเพลงที่สร้างสรรค์ ช่วยหาไอเดียในการสัมผัสคำ และอธิบายว่าทำไมการผสมผสานทางดนตรีบางอย่างจึงเข้ากันได้ดี

คำแนะนำสำหรับการประพันธ์ดนตรี
ผ่านทาง ChatGPT

ความอยากรู้อยากเห็นของคุณเกี่ยวกับการแต่งเพลงหรือการเข้าใจเพลงโปรดของคุณกลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนาน ปราศจากทฤษฎีที่ซับซ้อน

การสนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

รักษาสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงในขณะที่สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต นี่คือวิธีที่ ChatGPT สามารถสนับสนุนเส้นทางสุขภาพของคุณในขณะที่รักษาประสิทธิภาพสูงสุด

18. ทรัพยากรด้านสุขภาพจิต

เมื่อการทำงานเขียนโค้ดเป็นเวลานานและการตัดสินใจภายใต้ความกดดันสูงเริ่มส่งผลกระทบ ให้ ChatGPT ช่วยคุณรักษาสมดุล

รับเทคนิคการจัดการความเครียดที่ปรับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีของคุณ สร้างตารางเวลาพักที่ชัดเจนในช่วงเวลาทำงานหนัก และเรียนรู้การฝึกสติที่สามารถผสมผสานเข้ากับวันอันแสนวุ่นวายของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ทรัพยากรด้านสุขภาพจิต คำสั่ง: ตัวอย่าง chatgpt
ผ่านทาง ChatGPT

⚠️ โปรดจำไว้ว่า แม้ว่า ChatGPT จะให้คำแนะนำด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ แต่คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ได้รับการฝึกอบรมและมีใบอนุญาตเสมอ สำหรับคำแนะนำทางการแพทย์ส่วนบุคคล

19. การฝึกสอนฟิตเนส

ปรับปรุงสุขภาพร่างกายของคุณโดยขอให้ ChatGPT เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานที่ต้องนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้แอปออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายสั้น ๆ ที่เหมาะกับช่วงระหว่างการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการประชุม

แบบฝึกสอนฟิตเนส
ผ่านทาง ChatGPT

รับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย และสร้างแผนกิจกรรมที่เสริมกับตารางงานที่เข้มข้นของคุณ แทนที่จะขัดแย้งกับมัน

ประสิทธิภาพส่วนบุคคล

กำลังจัดการกับหลายโปรเจ็กต์, กำหนดเวลา, และเส้นทางการเรียนรู้อยู่หรือไม่? ให้ ChatGPT ช่วยคุณสร้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

20. รายการงานประจำวัน

เปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำที่กระจัดกระจายของคุณให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนด้วยความช่วยเหลือจาก ChatGPT ไม่ว่าคุณจะกำลังแยกย่อยฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนหรือจัดระเบียบโครงการทางธุรกิจ ChatGPT จะช่วยให้คุณจัดโครงสร้างงานตามลำดับความสำคัญ ความเชื่อมโยงระหว่างงาน และข้อจำกัดด้านเวลา

รายการงานประจำวัน คำสั่ง
ผ่านทาง ChatGPT

ขอความช่วยเหลือในการจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่การเตรียมการประชุมไปจนถึงเป้าหมายของโครงการในรูปแบบที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ

21. การเขียนบันทึกสะท้อนความคิด

ใช้ ChatGPT เพื่อติดตามการเติบโตส่วนบุคคลและความสำเร็จทางธุรกิจของคุณอย่างเป็นระบบ มันช่วยจัดโครงสร้างการบันทึกประจำวันของคุณด้วยคำแนะนำที่รอบคอบเกี่ยวกับความท้าทายด้านการเขียนโค้ดที่คุณเอาชนะ เทคโนโลยีที่คุณเชี่ยวชาญ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คุณได้นำไปใช้

การเขียนบันทึกสะท้อนความคิด
ผ่านทาง ChatGPT

บันทึกการเดินทางของคุณขณะค้นหาแบบแผนในแนวทางการแก้ปัญหาของคุณ และระบุโอกาสในการเติบโต

22. การตั้งเป้าหมาย

ร่วมมือกับ ChatGPT เพื่อเปลี่ยนความใฝ่ฝันในอาชีพของคุณให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม

ต้องการเชี่ยวชาญภาษาโปรแกรมใหม่หรือเริ่มต้นโครงการธุรกิจหรือไม่? ChatGPT ช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่เหล่านี้ออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้

การตั้งเป้าหมาย คำแนะนำ
ผ่านทาง ChatGPT

แอปนี้จะช่วยคุณระบุช่องว่างทักษะ แนะนำทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และสร้างกรอบเวลาที่เป็นจริงซึ่งช่วยให้คุณก้าวหน้าต่อไป

คำแนะนำทางการเงิน

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาอิสระ ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ หรือมืออาชีพในธุรกิจ ให้ ChatGPT ช่วยเสริมสร้างการวางแผนทางการเงินและการตัดสินใจของคุณ

23. เครื่องมือวางแผนงบประมาณ

อย่าปล่อยให้การวางแผนทางการเงินทำให้เวลาที่มีค่าของคุณสูญเปล่า ChatGPT ช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตงบประมาณที่ปรับแต่งได้ซึ่งติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวและธุรกิจของคุณ เครื่องมือพัฒนา และการสมัครสมาชิกทางวิชาชีพ

เครื่องมือการวางแผนงบประมาณ คำแนะนำ
ผ่านทาง ChatGPT

มันช่วยในการจัดหมวดหมู่การใช้จ่าย, ตรวจสอบกระแสเงินสด, และระบุพื้นที่ที่คุณสามารถประหยัดหรือเพิ่มประสิทธิภาพการเงินส่วนบุคคลของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการและระบุพื้นที่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในเทคโนโลยีหรือการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ

24. ข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุน

ให้ ChatGPT เป็นไกด์นำทางคุณสู่การลงทุนในภาคเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจ รับความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจแนวคิดทางการเงินที่ซับซ้อน แปลความหมายศัพท์เฉพาะทางตลาด และวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนด้านเทคโนโลยี

⚠️ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือ AI ที่สมบูรณ์แบบและภาพหลอนเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก กรุณาตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก่อนนำคำแนะนำทางการเงินที่ได้รับจาก ChatGPT ไปใช้

ข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุน
ผ่านทาง ChatGPT

การใช้งาน ChatGPT ที่น่าสนใจเพิ่มเติม

นอกเหนือจากแอปพลิเคชันหลักทางธุรกิจและการพัฒนาแล้ว ChatGPT ยังมีคุณสมบัติที่นวัตกรรมซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การทำงานของคุณและส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์

25. ความสนุกสนานและอารมณ์ขัน

ChatGPT ช่วยจุดประกายไอเดียสนุกสนานสำหรับการพบปะสังสรรค์ การ์ดวันเกิด หรือการพูดคุยหยอกล้อกับเพื่อน ๆ ด้วยการเล่นคำและมุกตลกที่ชาญฉลาด

สนุกและอารมณ์ขัน หัวข้อ: ตัวอย่างแชทจีพีที
ผ่านทาง ChatGPT

มันแนะนำมุมมองที่ตลกขบขันต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และช่วยขัดเกลาเรื่องตลกของคุณให้มีจังหวะและการนำเสนอที่ดีขึ้น ใช้มันเพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาธรรมดาให้กลายเป็นเสียงหัวเราะที่น่าจดจำ โดยไม่ต้องรู้สึกกดดันว่าจะต้องเป็นดาวตลกบนเวทีต่อไป

26. ผู้ช่วยระดมความคิดสร้างสรรค์

ChatGPT ช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคทางความคิดและสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ ไม่ว่าคุณจะต้องการแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาการเขียนโค้ดหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สร้างสรรค์ ChatGPT สามารถช่วยให้คุณคิดนอกกรอบวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆ

ผู้ช่วยระดมความคิดสร้างสรรค์
ผ่านทาง ChatGPT

ใช้เพื่อสร้างแนวคิด สำรวจวิธีการทางเลือก ท้าทายสมมติฐานของคุณ และค้นพบแนวทางสร้างสรรค์ที่คุณอาจพลาดไป

ClickUp Brain: ทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ ChatGPT

แม้ว่า ChatGPT จะมีความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่ทรงพลัง แต่การสลับไปมาระหว่างมันกับเครื่องมือจัดการโครงการของคุณอาจทำให้กระบวนการทำงานหยุดชะงักและนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพได้ ยังไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยจากการป้อนข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ให้กับมัน!

ClickUp, เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม, แก้ไขปัญหาด้วยหนึ่งในทางเลือก ChatGPT ที่ทรงพลังที่สุด—ClickUp Brain.

ตามที่ระบุไว้ในการเปรียบเทียบChatGPT กับ ClickUp, ClickUp Brain ไม่เพียงแต่เทียบเคียงความสามารถของ ChatGPT เท่านั้น แต่ยังขยายความสามารถเหล่านั้นด้วยการจับคู่กับกระบวนการทำงานที่คุณมีอยู่แล้ว

ClickUp Brain: ผู้ช่วยของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ต่างจากแชทบอท AI แบบสแตนด์อโลนClickUp Brainนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาในพื้นที่ทำงานโครงการของคุณโดยตรง

ClickUp Brain
ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับพื้นที่ทำงานโครงการของคุณโดยตรงด้วย ClickUp Brain

เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมของ ClickUp, ClickUp Brain เข้าใจบริบท, คำศัพท์, และกระบวนการทำงานของทีมคุณที่เก็บไว้ใน ClickUp, ทำให้การช่วยเหลือจาก AI มีความเกี่ยวข้องและนำไปใช้ได้มากขึ้น.

นี่คือคุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brain:

  • การแก้ไขข้อความอัจฉริยะ: ปรับปรุงข้อความใดๆ ในเอกสาร ClickUpของคุณทันทีด้วยการแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปรับให้ชัดเจน ปรับความยาว หรือทำให้ข้อความของคุณง่ายขึ้นด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างหรือแก้ไขเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
  • การสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ: สร้างอีเมล, เนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์, หรือโครงร่างบล็อกได้ในไม่กี่วินาที ด้วย AI Writer for Work ที่เข้าใจและปรับให้เหมาะกับเสียงและบุคลิกของแบรนด์คุณ
  • สรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด: แปลงอีเมลและเอกสารยาว ๆ และอัปเดตรายงานให้กลายเป็นสรุปที่กระชับพร้อมขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้ ช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันในความคืบหน้า
ClickUp Brain: ตัวอย่างการใช้ chatgpt
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปข้อความยาว ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที
  • การค้นพบด้วยภาษาธรรมชาติ: ค้นหาเอกสาร งานที่ต้องทำ การกล่าวถึง และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยคำสั่งค้นหาที่เรียบง่าย ทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
ClickUp Brain
ถาม ClickUp Brain ในสิ่งที่คุณต้องการและรับคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับคุณอย่างรวดเร็ว
  • การวิเคราะห์และรายงานโครงการ: รับรายงานสถานะและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่สร้างโดย AI ทันทีเกี่ยวกับงาน เอกสาร และความคืบหน้าของทีม ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้รวดเร็วขึ้น

ด้วยการนำความสามารถของ AI มาสู่พื้นที่โครงการของคุณโดยตรง ClickUp Brain ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและบริบทต่างๆ

การผสานรวมนี้หมายความว่าทีมของคุณสามารถรักษาความก้าวหน้าไว้ได้ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือของ AI ได้ตรงตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการร่างเอกสาร การจัดการงาน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ พวกเขาก็สามารถเข้าถึงการสนับสนุนที่เหมาะสมได้ในเวลาที่เหมาะสม

นี่คือตัวอย่างวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่ผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งได้แบ่งปันไว้:

ฉันใช้ [ClickUp Brain] ตลอดเวลาเพื่อเริ่มต้นทำงาน ต้องการเขียนบล็อกใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อพัฒนาความรู้ของคุณใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อกับลูกค้าใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain! มันดีจริงๆ ในการช่วยให้คุณเริ่มต้นโปรเจกต์หรือแค่เริ่มต้นร่างเนื้อหาคร่าวๆ

ฉันใช้ [ClickUp Brain] ตลอดเวลาเพื่อเริ่มต้นทำงาน ต้องการเขียนบล็อกใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อยกระดับความรู้ของคุณใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อกับลูกค้าใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain! มันดีจริงๆ ในการช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการหรือเพียงแค่เริ่มต้นกับร่างคร่าวๆ ของเนื้อหา

ชอบตัวอย่าง ChatGPT ของเราไหม? คุณจะชอบ ClickUp Brain มากกว่า!

ChatGPT มอบความสามารถอันทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณได้—ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการเขียนโค้ดของคุณไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาของคุณ ตัวอย่างที่เราได้สำรวจแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของมันที่สามารถตอบสนองความต้องการทางวิชาชีพที่แตกต่างกัน ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในงานประจำและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำสั่ง ChatGPT เหล่านี้ และเมื่อคุณพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยไม่เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวและความลับ ลองใช้ ClickUp Brainฟรีโดยสมัครใช้ ClickUp