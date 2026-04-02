ผลตอบแทนจากการลงทุนในการรวมแอปพลิเคชันมากกว่า 20 รายการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ลองทายดูว่าบริษัทแบบคุณใช้แอป SaaS กี่ตัวในปัจจุบัน?
คำเตือน: ตัวเลขอาจดูสูงเกินไปจนไม่น่าเชื่อถือ
ไม่ใช่ 10, 30 หรือแม้แต่ 50 แต่เป็นจำนวนมหาศาลถึง106 แอปโดยเฉลี่ย
ทีมส่วนใหญ่ที่ใช้แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกันไม่ถึง 20 แอปโดยไม่ทราบกำลังเสียภาษีที่ซ่อนอยู่ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกวัน ภาษีนี้จะปรากฏให้เห็นทันทีในรูปแบบของค่าสมัครสมาชิกที่สูญเปล่าหรือระบบ IT ที่ไม่ได้รับการจัดการ ซึ่งปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,830 ดอลลาร์ต่อพนักงานต่อปี
แต่ยังมีต้นทุนแฝงที่มากกว่านั้นอีกมาก ชั่วโมงที่สูญเสียไป, บริบทที่กระจัดกระจาย, และการตัดสินใจที่ถูกเลื่อนออกไปเพราะข้อมูลกระจัดกระจาย สิ่งที่เราที่ ClickUp เรียกว่าWork Sprawl ซึ่งมีมูลค่าถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ในแง่ของผลผลิตที่สูญเสียไป—ทั่วโลก ทุกปี
วิธีแก้ปัญหานั้นคิดได้ง่าย แต่ยากที่จะนำไปปฏิบัติจริงการรวมเครื่องมือทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมงานทั้งหมดของคุณ—งานเอกสาร โครงการ การแชท และแม้แต่ AI—ไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน
และนั่นคือเหตุผลที่เราเขียนคู่มือนี้ขึ้นมา—เพื่อให้การนำไปใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
นี่คือ ชุด AI ระดับองค์กร ที่มีทุกสิ่งที่แผนกของคุณต้องการ: พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์, เครื่องมือ AI ชั้นนำ, และ การตั้งค่าโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
อะไรคือการกระจายเครื่องมือ และทำไมมันถึงทำให้ประสิทธิภาพลดลง?
การแพร่กระจายของเครื่องมือมักไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนา มันเริ่มต้นเมื่อทีมผลิตภัณฑ์เลือกใช้ Jira ทีมออกแบบเลือกใช้ Figma และทีมการตลาดเลือกใช้ Asana แต่ละตัวเลือกดูสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาแยกกัน แต่กลับสร้างความวุ่นวายเมื่อนำมาใช้ร่วมกัน เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ส่งผลให้เกิดงานซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมากกว่าความไม่สะดวกเพียงอย่างเดียว; พวกมันก่อให้เกิดปัญหาที่ชัดเจนและเสียหายถึงสามประการ
- การขยายงานที่ไร้ทิศทาง: โครงการและงานของคุณกระจายอยู่ทั่วหลายแพลตฟอร์ม ทำให้ไม่สามารถมองเห็นทุกอย่างได้ในที่เดียว การขยายงานที่ไร้ทิศทางส่งผลให้ทีมต้องเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสลับแอปและต่อสู้กับข้อมูลที่แยกส่วน
- การกระจายบริบท: ข้อมูลสำคัญและการสนทนาถูกกักขังอยู่ในแอปต่างๆ ทำให้ทีมของคุณต้องคอยค้นหาบริบทแทนที่จะทำงานจริง พนักงานคนเดียวต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและหน้าต่างต่างๆมากกว่า 3,600 ครั้งต่อวัน!
- การขยายตัวของ AI: คุณมีเครื่องมือ AI หลายตัวที่ไม่เชื่อมต่อกันและไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลได้ ไม่มีเครื่องมือใดที่มีภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
คุณติดอยู่กับการกระทบยอดข้อมูลด้วยตนเองเพียงเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ คุณกำลังทำงานอยู่ แต่ "งาน" นั้นไม่ได้ช่วยผลักดันเป้าหมายใหญ่ที่ท้าทายและทะเยอทะยานของคุณให้ก้าวหน้าเลย!
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
ต้นทุนที่แท้จริงของการใช้งานแอปที่เชื่อมต่อกันมากกว่า 20 แอป
คุณอาจกำลังจ่ายเงินมากกว่าที่คุณคิดสำหรับเครื่องมือที่แยกจากกันของคุณ และค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่เท่านั้น ต้นทุนที่แท้จริงของการใช้งานแอปมากกว่า 20 แอปคือภาษีที่ซ่อนอยู่ในการผลิต ความมีกำลังใจ และความรวดเร็วของทีมของคุณ มันปรากฏเป็นเวลาที่สูญเสียไป ความพยายามที่ซ้ำซ้อน การตัดสินใจที่ช้าลง และความรู้สึกหงุดหงิดอย่างต่อเนื่องที่ทำลายผลกำไรของคุณ
ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่นี้ไม่ได้คงที่; พวกมันจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาและขยายตัวตามขนาดของทีมคุณ ทุกการจ้างงานใหม่จะรับภาระความซับซ้อนทั้งหมดนี้ และทุกเครื่องมือใหม่ที่คุณเพิ่มเข้ามาจะทำให้ปัญหานี้แย่ลงเท่านั้น มาดูกันว่ามีสี่ด้านใดบ้างที่ภาษีที่มองไม่เห็นนี้ส่งผลกระทบมากที่สุด
การใช้จ่าย SaaS ที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของใบอนุญาต
บิลค่าซอฟต์แวร์รายเดือนของคุณรู้สึกเหมือนเพิ่มขึ้นเองโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนหรือไม่? นั่นคือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย SaaS โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการขยายตัวของใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆ ผ่านฟีเจอร์ที่ซ้ำซ้อนกันในเครื่องมือต่างๆ ใบอนุญาตที่ลืมไปแล้วสำหรับพนักงานที่ลาออก และสัญญาที่ต่ออายุอัตโนมัติพร้อมการขึ้นราคาที่ฝังไว้
องค์กรต่างๆสูญเสียเงินถึง 21 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพียงจากใบอนุญาต SaaS ที่ไม่ได้ใช้งาน 🤯
สิ่งนี้สร้างฝันร้ายให้กับทีมการเงินและทีมจัดซื้อ SaaSของคุณ ซึ่งแทบจะไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนว่าอะไรกำลังถูกใช้งานจริงและอะไรที่เพียงแค่จ่ายเงินไปโดยไม่ได้ใช้งาน
ClickUp นำการจัดการโครงการ, เอกสาร, และการสื่อสารของทีมของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวม—พร้อมด้วย AI ที่เข้าใจบริบท แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อวางแผน, หารือ, จัดทำเอกสาร, และรายงานเกี่ยวกับงาน ทุกอย่างจะอยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันที: คุณเปลี่ยนจากใบแจ้งหนี้ซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้หลายสิบใบ เป็นค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนและจัดการได้เพียงใบเดียว นอกจากนี้ ผู้นำของคุณยังสามารถมองเห็นการใช้จ่ายซอฟต์แวร์ได้อย่างแท้จริง
การสลับบริบทและการสูญเสียชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณทราบหรือไม่ว่า คนทำงานที่ต้องใช้ความรู้อย่างคุณและฉันถูกขัดจังหวะทุกๆ สองนาทีขณะทำงาน? และแต่ละครั้งที่ถูกรบกวนจะทำให้เราเสียเวลาไปถึง 20 นาที?
ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนจากแอปแชทไปยังบอร์ดโปรเจกต์หรือโปรแกรมแก้ไขเอกสาร สมองของเราต้องจ่ายราคา ไม่ใช่แค่ไม่กี่วินาทีที่ใช้ในการเปลี่ยนบริบทเท่านั้น แต่เป็นภาระทางความคิดที่หนักหน่วงจากการหยุดทำสิ่งหนึ่งและปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่
การแตกกระจายของสมาธิอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้การทำงานที่ลึกซึ้งและมีความหมายแทบเป็นไปไม่ได้ เมื่อทีมของคุณต้องจัดการกับแอปมากกว่า 20 แอป สมาชิกแต่ละคนอาจถูกบังคับให้เปลี่ยนบริบทหลายสิบครั้งต่อวัน ส่งผลให้สูญเสียเวลาที่มีประสิทธิภาพไปหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
งานซ้ำซ้อนและภาระงานด้านการรายงาน
"ฉันจะอัปเดตสเปรดชีตและแชร์สรุปหลังจากประชุมนี้"
ทีมของคุณพูดแบบนี้กี่ครั้งแล้ว?
เมื่อเครื่องมือของคุณถูกตัดการเชื่อมต่องานที่ต้องทำซ้ำและทำด้วยมือในลักษณะนี้กลายเป็นเรื่องปกติ ทีมของคุณถูกบังคับให้คัดลอกและวางข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ สร้างบันทึกซ้ำ และสร้างรายงานด้วยการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อย่างยากลำบาก "งานเกี่ยวกับงาน" นี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องน่าเบื่อเท่านั้น แต่ยังเป็นสูตรสำเร็จสำหรับหายนะอีกด้วย
เมื่อโครงการเดียวกันมีอยู่ในเครื่องมือสามตัว ใครบางคนต้องทำการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกันทุกครั้งที่มีการอัปเดต—หรือแย่กว่านั้นคือเวอร์ชันที่ขัดแย้งกันอาจก่อให้เกิดความสับสนและข้อผิดพลาดอย่างกว้างขวาง การรายงานกลายเป็นงานที่น่าเบื่อและกินเวลาอย่างไม่น่าเชื่อ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ป้อนข้อมูลเพียงครั้งเดียวและปล่อยให้ข้อมูลไหลไปยังทุกที่ที่ต้องการผ่านClickUp Super Agents ที่ทรงพลัง คุณจึงไม่ต้องปรับข้อมูลด้วยตนเองอีกต่อไป
นั่นคือสิ่งที่อิลเลีย เชฟเชนโก—ผู้ก่อตั้ง sProcess และที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ClickUp—ได้ทำ
เขามองเห็นปัญหาเดิมซ้ำๆ ในทีมต่างๆ ของหน่วยงาน:
- ผู้นำต้องการมุมมองที่เรียบง่ายว่า "โครงการของเราอยู่ในสถานะใด?"
- คำตอบต้องการการติดตามนักพัฒนา (และรบกวนการทำงานของพวกเขา) เพื่อการอัปเดต
ดังนั้นเขาจึงสร้าง ClickUp Super Agent ขนาดเล็กที่เรียกว่า Website Project Status Sync Agent แทนที่จะให้ทีมเขียนรายงาน ตัวแทน AI จะอ่านกิจกรรมงานจริงใน ClickUpและสร้างการอัปเดตโครงการในระดับผู้นำโดยอัตโนมัติ
การตัดสินใจที่ช้าลงจากข้อมูลที่กระจัดกระจาย
จากการสำรวจของเรา พบว่าผู้นำเกือบ 88% ยังคงพึ่งพาการตรวจสอบด้วยตนเอง แดชบอร์ด หรือการประชุมเพื่อรับข้อมูลอัปเดต ค่าใช้จ่ายคืออะไร? ข้อมูลที่กระจัดกระจายนำไปสู่การตัดสินใจที่ช้าลงและมีข้อมูลน้อยลง ยิ่งคุณใช้พลังงานในการไล่ตามข้อมูลอัปเดตใน Slack, Gmail และแอปวิเคราะห์ข้อมูลสุดล้ำของคุณมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีเวลาน้อยลงในการลงมือทำตามข้อมูลเหล่านั้น
การมองเห็นแบบเรียลไทม์เป็นไปไม่ได้เลยเมื่อแต่ละเครื่องมือมีเพียงชิ้นส่วนเดียวของปริศนา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อทุกงานของคุณถูกรวมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวอย่าง ClickUp การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ตามต้องการก็เป็นเรื่องง่ายแดชบอร์ดในตัวของ ClickUpจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้น และClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ที่เข้าใจบริบทของงาน จะนำเสนอการวิเคราะห์ให้คุณในรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่าย เพียงปลายนิ้วสัมผัส
การรวมแอปเปลี่ยนสมการ ROI อย่างไร
การคิดถึงการรวมแอปอาจรู้สึกเหมือนคุณถูกขอให้ละทิ้งบางสิ่งบางอย่าง แต่หากมันเกี่ยวกับการมีความสามารถที่แข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ใช้จ่ายกับเครื่องมือที่น้อยลงล่ะ?
ผลตอบแทนจากการลงทุนในการรวมแอปมาจากสามด้านหลัก:
- การลดต้นทุนโดยตรงจากการลดจำนวนการสมัครสมาชิก
- ประหยัดเวลาอย่างมากจากการลดการสลับบริบทและการทำงานด้วยตนเอง และ
- การเพิ่มความเร็วอย่างมีนัยสำคัญจากการตัดสินใจและการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น
มาดูกันว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไร
กระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวและบริบทที่แบ่งปันร่วมกัน
เมื่อทีมผลิตภัณฑ์ ทีมออกแบบ และทีมวิศวกรรมของคุณทำงานในระบบที่แตกต่างกัน การส่งต่องานย่อมล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีคนถามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า "สเปคล่าสุดอยู่ที่ไหน" หรือ "นี่คือเวอร์ชันสุดท้ายหรือไม่" ความขัดแย้งนี้เป็นผลโดยตรงจากการขาดบริบทที่แชร์ร่วมกันการทำงานร่วมกันแบบรวมศูนย์ช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยการนำทุกทีมเข้าสู่สภาพแวดล้อมเดียวกันพร้อมข้อมูลเดียวกัน
บริบทที่แบ่งปันนี้เองที่ทำให้ AI มีประโยชน์อย่างแท้จริง และทำให้เกิดการรวมตัวที่แท้จริงใน AI(TrueConvergence in AI) ตัวแทน AI ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้หากมันมองเห็นเพียงส่วนน้อยของงานของคุณ แต่เมื่อคุณรวบรวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมของคุณไว้ด้วยกัน ทั้งทีมของคุณและตัวแทน AI ของคุณก็จะมีบริบทที่ครบถ้วนซึ่งจำเป็นสำหรับการร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นและข้อผิดพลาดในการส่งต่อที่น้อยลง
เครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันไม่ได้สร้างความสับสนเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างช่องว่างในการส่งต่องาน ซึ่งทำให้งานสูญหายระหว่างการเปลี่ยนแพลตฟอร์ม งานหนึ่งอาจถูกทำเครื่องหมายว่า "เสร็จ" ในเครื่องมือหนึ่ง แต่ทีมถัดไปในกระบวนการทำงานกลับไม่ทราบว่าถึงเวลาที่ต้องรับงานต่อแล้ว
เมื่อคุณรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว การส่งต่อข้อมูลจะเกิดขึ้นภายในระบบเดียวกัน โดยประวัติและบริบททั้งหมดยังคงอยู่ครบถ้วน คุณสามารถขจัดความยุ่งยากของประโยคอย่างเช่น "ขอตรวจสอบในเครื่องมืออื่นก่อน" หรือ "เดี๋ยวจะอัปเดตในระบบนั้นเอง" ได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างกฎที่จัดการการส่งต่อเหล่านี้โดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automations ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "พร้อมตรวจสอบ" งานนั้นจะถูกมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดตกหล่น
การมองเห็นแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งทีมและโครงการ
ในฐานะผู้นำ คุณไม่ควรต้องตามหาคนห้าคนและตรวจสอบแดชบอร์ดสามอันเพียงเพื่อจะรู้ว่าโครงการกำลังดำเนินไปตามแผนหรือไม่ เมื่อข้อมูลของคุณกระจัดกระจาย คุณกำลังบริหารงานแบบมองย้อนหลังและตอบสนองต่อปัญหาแทนที่จะป้องกันมัน การรวมข้อมูลเข้าด้วยกันจะสร้างการมองเห็นแบบเรียลไทม์ทันทีในทุกทีมและทุกโครงการของคุณ
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจากการบริหารแบบรับมือเป็นแบบเชิงรุก คุณสามารถมองเห็นอุปสรรคก่อนที่จะทำให้โครงการสะดุดและเห็นได้ว่าทรัพยากรถูกจัดสรรมากเกินไปในส่วนใด ความโปร่งใสในระดับนี้ยังช่วยปรับปรุงความรับผิดชอบและความสอดคล้อง ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้ว่างานของแต่ละคนเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของบริษัทอย่างไร
วิธีที่ ClickUp Accelerator มอบผลตอบแทนจากการลงทุนที่วัดผลได้
คุณอาจกำลังคิดว่า "เราเคยพยายามรวมเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันมาก่อนแล้ว และมันก็เป็นหายนะ"
นี่เป็นความกลัวที่พบได้บ่อย และเราไม่ตำหนิคุณ
เราได้เห็นตัวอย่างมากมายที่เครื่องมือใหม่ถูกนำมาใช้โดยมีการสนับสนุนน้อยมาก ซึ่งนำไปสู่การยอมรับที่ไม่ดีและความล้มเหลวของโครงการ
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp Accelerator ถูกสร้างขึ้นมา มันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มเท่านั้น แต่เป็นการเร่งผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณภายในไม่กี่สัปดาห์ ไม่ใช่หลายปี ด้วยการผสาน ClickUp's Converged AI Workspace เข้ากับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของทีมผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งของเรา Accelerator ถูกออกแบบมาให้เป็นเส้นทางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องมือที่แยกส่วนไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการ
ตามรายงาน Total Economic Impact™ ประจำปี 2025 ของ ClickUp จาก Forrester Group พบว่า ClickUp ช่วยประหยัดเวลาให้กับบริษัทโดยเฉลี่ยมากกว่า 30,000 ชั่วโมงต่อปี และให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม
นี่คือองค์ประกอบหลักที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของการรวมแอปมากกว่า 20 แอปเข้าด้วยกันใน ClickUp Accelerator:
20+ แอปการทำงานและ AI รวมเป็นหนึ่งเดียวใน Converged AI Workspace
คุณสามารถแทนที่เครื่องมือการจัดการโครงการ, แพลตฟอร์มเอกสาร, แอปแชททีม, สเปรดชีตติดตามงาน, และเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนของคุณได้ด้วย ClickUp. มันรวมเอาแอปทำงาน, ข้อมูล, และกระบวนการทำงานของคุณไว้ด้วยกัน, พร้อม มอบให้คุณทุกโมเดล AI ล่าสุดในราคาเพียงหนึ่งเดียว.
ตัวแทน AI ที่ขจัดความจำเป็นในการประสานงานด้วยตนเอง
👀 คุณรู้หรือไม่? 24% ของผู้ที่เราสำรวจกล่าวว่าพวกเขาต้องการตัวแทน AI เป็นหลักเพื่อทำงานที่น่าเบื่อให้อัตโนมัติ ความคาดหวังในที่นี้คือการบรรเทาจากงานที่มีคุณค่าต่ำ เช่น การติดตามสถานะ การเขียนสรุปความคืบหน้า และการเตือนผู้คนเกี่ยวกับกำหนดเวลา
นั่นคือสิ่งที่Super Agentsถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำโดยเฉพาะ พวกเขาทำงานอย่างต่อเนื่องในเบื้องหลัง อัปเดตงาน ร่างเอกสาร และขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าด้วยเครื่องมือเดียวกับที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว
คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงพวกเขาเพื่อขอความช่วยเหลือเฉพาะกิจได้ และยังสามารถ @mention พวกเขาในเอกสารเพื่อเปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจน! คุณสามารถตั้งค่าให้พวกเขาดูแลกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนตั้งแต่ต้นจนจบ และดึงมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? เพราะตัวแทนเหล่านี้ทำงานในสภาพแวดล้อมและเข้าใจบริบททั้งหมดของโครงการ เอกสาร และการสนทนาทั้งหมดของคุณ ผลลัพธ์ที่พวกเขานำเสนอจึงมีความเป็นจริงและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง
ด้วย ClickUp Accelerator คุณจะได้รับ Super Agents ที่สร้างไว้ล่วงหน้า 10 ตัว ในแต่ละด้าน:
- การตลาด: เปลี่ยนคำขอแคมเปญให้กลายเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์และสอดคล้องกับแบรนด์ (ชมวิดีโอเพื่อดูการทำงานจริง)
- ผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม: เร่งความเร็วจากคำขอฟีเจอร์สู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
- บริการ: อัตโนมัติการติดตามผลและเปิดเผยความเสี่ยงเพื่อให้การมีส่วนร่วมของลูกค้าอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- การจัดการโครงการ: อัตโนมัติงานที่ซ้ำซากเช่นการอัปเดตสถานะและการติดตามเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการดำเนินงานด้านบุคลากร: จัดการกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ การออกจากงาน และทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่ราบรื่นสำหรับพนักงาน
แดชบอร์ดในตัวที่แสดงผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว
คุณจะพิสูจน์ให้ผู้นำของคุณเห็นได้อย่างไรว่าการรวมเทคโนโลยีของคุณเป็นก้าวที่ถูกต้อง? ใช้ ClickUp Dashboards เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- เวลาที่ประหยัดได้: ตรวจสอบว่าเวลาที่ประหยัดได้จากการลดการสลับบริบทและการทำงานอัตโนมัติของงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- โครงการที่เสร็จสิ้น: ติดตามความเร็วของโครงการและดูว่าทีมของคุณส่งมอบงานได้เร็วขึ้นมากเพียงใด
- การจัดสรรทรัพยากร: มองเห็นภาพรวมของศักยภาพทีมอย่างชัดเจน และมั่นใจว่าคุณกำลังใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันได้ ตั้งแต่สรุปผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงรายงานสุขภาพโครงการที่ละเอียด ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสร้างรายงานด้วยตนเอง
การตั้งค่าและการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจในการใช้งานตั้งแต่วันแรก
แพลตฟอร์มที่ทรงพลังจะไร้ประโยชน์หากทีมของคุณไม่รู้วิธีใช้งาน นี่คือเหตุผลอันดับหนึ่งที่ความพยายามในการรวมเครื่องมือจำนวนมากล้มเหลว รับการสนับสนุนการนำไปใช้โดยเฉพาะจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราผ่านโปรแกรม ClickUp Accelerator
นี่ไม่ใช่แค่บทความช่วยเหลือไม่กี่บทความ แต่เป็นบริการระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อความสำเร็จของคุณโดยเฉพาะ
- การกำหนดค่าพื้นที่ทำงาน: ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อตั้งค่าพื้นที่ทำงาน ClickUpของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของทีมคุณ
- การย้ายข้อมูล: เราจะช่วยให้คุณย้ายข้อมูลที่มีอยู่จากเครื่องมือเก่าของคุณไปยัง ClickUp เพื่อไม่ให้สูญเสียบริบททางประวัติศาสตร์
- โปรแกรมฝึกอบรม: เราจัดให้มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมสำหรับทีมงานทั้งหมดของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนรู้สึกมั่นใจและมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก
ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน ClickUp ได้อย่างรวดเร็ว!
ผลลัพธ์ที่แท้จริงจากทีมที่รวมระบบเป็น ClickUp
💰4 ในทุก ๆ 10 ลูกค้าที่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ได้ใช้มันแทนเครื่องมือ 3 ชิ้นหรือมากกว่า 6 ในทุก ๆ 10 ลูกค้าได้ประหยัดเวลา 3 ชั่วโมงหรือมากกว่าทุกสัปดาห์เป็นผลมาจากการใช้ ClickUp
และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สามารถเห็นได้ชัดเจนในทุกด้าน—ตั้งแต่การประหยัดต้นทุนไปจนถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน
👉🏼 ยกตัวอย่างเช่น Trinetix ทีมของพวกเขาให้บริการโซลูชันการออกแบบและพัฒนาครบวงจรสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึง Coca-Cola, McDonald's และ Procter & Gamble เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน พวกเขาต้องการแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถขยายการดำเนินงานด้านการออกแบบและการดำเนินโครงการได้ เมื่อพวกเขาประเมิน ClickUp ดูเหมือนว่าจะเหมาะสมตั้งแต่แรกเริ่ม
การรวมเอกสารโครงการไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp ช่วยให้พวกเขามีจุดเริ่มต้นในการขยายขนาด—ใช้เวลาเพียง 15 วินาทีในการสร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้แหล่งข้อมูลเดียว ClickUpยังช่วยลดการประชุมลงได้ถึง 50%และเพิ่มความพึงพอใจของทีมออกแบบขึ้น 20%
และไม่ใช่แค่ Trinetix เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากการรวมเครื่องมือหลายอย่างเข้าด้วยกันใน ClickUp
👉🏼 admiral. digital มีเรื่องราวที่คล้ายกัน:
นอกจากนี้:
- Hit Your Mark Media แทนที่เครื่องมือมากกว่า 5+ ด้วย ClickUp, เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็น และลดค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ลง $3000 เพียงแค่แทนที่ Slack ด้วยClickUp Chat
- ทีมลิควิด รวมแอป 4+ ตัวเป็น ClickUpพร้อมการนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร 100% และเห็นการเติบโตของบริษัท 10 เท่าใน 4 ปี
- Made In Cookware รวมเครื่องมือ 3+ ตัว ช่วยประหยัดเวลา 3–5 นาทีต่อตั๋วบริการ และได้รับการยอมรับถึง 80% ภายในเวลาไม่ถึงสี่เดือน
เริ่มเพิ่มผลตอบแทนจากการรวมระบบด้วย ClickUp
เป็นที่ชัดเจนว่าด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp ทีมงานจะใช้เวลาไล่ตามการอัปเดตน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว การทำงานร่วมกันมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณจะเห็นได้ชัดเจน—อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
และนี่ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เมื่อความสามารถของ AI พัฒนาขึ้น มูลค่าของการรวมตัวนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
