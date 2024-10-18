วิธีหลีกเลี่ยงการทำงานแบบแยกส่วนและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

คำว่า 'ไซโล' เดิมทีใช้เพื่ออ้างถึงหลุมเก็บข้าวโพดที่ปิดผนึกอย่างแน่นหนา เมล็ดพืชภายในจะถูกเก็บแยกไว้อย่างโดดเดี่ยว ปิดผนึกแน่นหนา ห่างไกลจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
การทำงานแบบแยกส่วน—ไม่ว่าจะเป็นในสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่—ส่งผลต่อผู้คนในลักษณะเดียวกัน มันทำให้พวกเขาถูกแยกออกจากผู้คนในแผนกหรือหน่วยงานอื่น ๆ ขององค์กร น่าเสียดายที่สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความโดดเดี่ยวในที่ทำงานและพลาดโอกาสในการทำงานร่วมกันและนวัตกรรมใหม่ ๆ
การทลายกำแพงระหว่างแผนกไม่ใช่แค่เป้าหมายที่สูงส่งเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน หัวใจของการทำสิ่งนี้คือการส่งเสริมความโปร่งใส กระตุ้นการสื่อสารอย่างเปิดเผย และทำให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน
มาสำรวจกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานแบบแยกส่วน ตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไปจนถึงการกำหนดบทบาทผู้นำใหม่
อะไรคือความคิดแบบไซโล?
แนวคิดแบบไซโล (Silo mentality) คือ ทัศนคติที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเมื่อแผนกหรือทีมต่างทำงานแยกจากกัน โดยมักให้ความสำคัญกับเป้าหมายของตนเองมากกว่าเป้าหมายโดยรวมขององค์กร สิ่งนี้อาจนำไปสู่การขาดการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการแบ่งปันความรู้ สร้างอุปสรรคระหว่างส่วนต่างๆ ขององค์กร
ตามการศึกษาของ McKinsey & Company ระบุว่าธุรกิจสูญเสียเงินประมาณ 3.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทุกปีเนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพและการสูญเสียผลผลิตที่เกิดจากการแยกข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ
เมื่อมีทัศนคติแบบแยกส่วน (silo mentality) ครอบงำ พนักงานอาจมุ่งเน้นแต่หน้าที่ของตนเองมากขึ้น และตระหนักน้อยลงว่างานของตนส่งผลต่อทีมอื่นหรือองค์กรโดยรวมอย่างไร ส่งผลให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน ขาดโอกาส สูญเสียประสิทธิภาพ และวัฒนธรรมองค์กรที่ขาดความเชื่อมโยง
ปัญหาของการทำงานแบบแยกส่วนคืออะไร?
เมื่อทีมทำงานแยกกันเป็นกลุ่ม การสื่อสารจะขาดตอน และข้อมูลที่มีคุณค่าจะถูกเก็บไว้เพียงมุมเดียวขององค์กร
ลองนึกภาพว่าคุณมีข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้ แต่ไม่มีใครรู้ถึงข้อมูลเหล่านั้น เพราะมันถูกเก็บไว้อยู่ในแผนกอื่น
คุณอาจเสียเวลาและทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ และพลาดโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เชื่อมโยงกันในหมู่พนักงาน ส่งผลให้ขาดความสามัคคีในที่ทำงาน
รายงานโดยHarvard Business Reviewระบุว่า การทำงานร่วมกันข้ามทีมระหว่างหน่วยงานที่แยกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นสื่อกลางระหว่างบุคคลในองค์กร อาจนำไปสู่ระดับความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมทางสังคมในเชิงลบ
การทำงานแบบแยกส่วนกับการทำงานร่วมกัน
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการทำงานแบบแยกส่วนกับการทำงานร่วมกัน
|คุณสมบัติ
|การทำงานแบบแยกส่วน
|ความร่วมมือ
|คำนิยาม
|การทำงานแบบแยกตัว ซึ่งทีมหรือบุคคลทำงานอย่างอิสระ โดยมีการสื่อสารหรือการแบ่งปันข้อมูลน้อยมาก
|กระบวนการที่บุคคลหรือทีมทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยแบ่งปันความรู้ ทรัพยากร และความคิด
|ประโยชน์
|สามารถมีประสิทธิภาพสำหรับงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูงและลดสิ่งรบกวนสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ
|นำไปสู่การเพิ่มนวัตกรรม การแก้ปัญหา และการแบ่งปันความรู้ สร้างวัฒนธรรม 'ทีม' ที่แข็งแกร่ง
|ข้อเสีย
|นำไปสู่การทำงานซ้ำซ้อน, โอกาสที่พลาดไป, และประสิทธิภาพที่ลดลง
|ต้องการทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก
|ตัวอย่าง
|บริษัทที่แต่ละแผนกทำงานแยกจากกันโดยไม่มีการแบ่งปันข้อมูลหรือทรัพยากร
|ทีมโครงการที่สมาชิกจากแผนกต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทกำลังพยายามเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยไม่ได้ตั้งใจ พวกเขาได้สร้างไซโลในองค์กรที่ขัดขวางความพยายามของพวกเขา
ดังนั้น ทีมการตลาดอาจกำลังทำงานในแคมเปญโดยไม่ทราบว่าทีมวิศวกรรมกำลังเผชิญกับการล่าช้าในการผลิต ขณะเดียวกัน ทีมขายไม่ได้รับการอัปเดตใด ๆ และกำลังเผชิญกับคำถามจากลูกค้าที่สนใจ
สิ่งนี้อาจนำไปสู่การไม่ตรงกันของระยะเวลา ความสับสน และความไม่พอใจของลูกค้า
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ผู้นำของบริษัทควรสนับสนุนการร่วมมือข้ามทีมอย่างแข็งขัน และทำลายความคิดแบบแยกส่วน
ในระดับทีม ผู้นำทีมต้องมั่นใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกันในเป้าหมายและระยะเวลา และปรับปรุงการสื่อสารให้ดีขึ้น
การทำงานร่วมกันและใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน ทีมงานต่าง ๆ สามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และค้นหาวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งหมด
สัญญาณว่าคุณอาจกำลังทำงานแบบแยกส่วน
คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณติดอยู่ในไซโล? มาดูสัญญาณบางอย่างที่ควรระวังกัน:
- การขาดการแบ่งปันความรู้: เมื่อทีมทำงานโดยไม่แบ่งปันข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ มันเป็นสูตรสำเร็จสำหรับความไม่มีประสิทธิภาพ การทำงานแบบแยกส่วนเช่นนี้ทำให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าถูกเก็บไว้อย่างลับๆ ทำให้องค์กรไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้
- ความพยายามซ้ำซ้อน: ทีมของคุณกำลังทำงานในโครงการที่ทีมอื่นได้ดำเนินการไปแล้วโดยไม่รู้ตัวหรือไม่? สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ ขาดตกบกพร่อง ส่งผลให้ทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าและผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกัน
- การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ: การทำงานแบบแยกส่วนทำให้แต่ละทีมมุ่งเน้นแต่ความต้องการของตนเอง ส่งผลให้ทีมอื่นต้องแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งอาจขัดขวางความก้าวหน้าและนวัตกรรม
- ประสบการณ์ลูกค้าที่ไม่ต่อเนื่อง: ลูกค้าของคุณได้รับข้อความหรือบริการที่ไม่สอดคล้องกันจากแผนกต่างๆ หรือไม่? นี่เป็นสัญญาณชัดเจนของการทำงานแบบแยกส่วน ซึ่งแต่ละทีมทำงานของตนเองโดยไม่มีการประสานงานกัน
- การขาดนวัตกรรม: การทำงานแบบแยกส่วนทำให้ความคิดสร้างสรรค์ถูกกดดัน ทำให้ยากที่ความคิดใหม่ ๆ จะได้รับการรับฟัง เพื่อที่จะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ เราจำเป็นต้องส่งเสริมให้ทีมต่าง ๆ แบ่งปันและร่วมมือกัน
วิธีหลีกเลี่ยงการทำงานแบบแยกส่วน
เพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในกับดักของไซโล การส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อทำลายไซโลในที่ทำงานและส่งเสริมจิตวิญญาณของทีม:
1. ติดต่อและสื่อสาร
หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำลายกำแพงระหว่างแผนกคือการ เพียงแค่ติดต่อสื่อสารมากขึ้นและเปิดใจการสื่อสารในทีม.
เมื่อทีมสื่อสารอย่างเปิดเผย พวกเขาแบ่งปันมากกว่าการอัปเดตสถานะ—พวกเขาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กร
ClickUp, ซอฟต์แวร์การจัดการงานและโครงการ, สามารถช่วยคุณทำลายกำแพงกั้นระหว่างทีมและทำให้การร่วมมือของทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. ตัวอย่างเช่น,ClickUp Chatช่วยคุณอำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงานใหม่, การเพิ่มความคิดเห็น, หรือการขอคำแนะนำ.
ด้วยการกล่าวถึง @ใน ClickUp อย่างรวดเร็วในแชท คุณสามารถดึงคนที่เหมาะสมเข้ามาตอบกลับได้ทันที ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะเข้าใจตรงกันและทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
แม้ว่าทีมของคุณจะกระจายอยู่ในสถานที่หรือเขตเวลาที่แตกต่างกัน การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสผ่าน ClickUp ก็ช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ ใช้ฟีเจอร์ ClickUp Assigned Commentsในเธรดเพื่อมอบหมายงานแบบเรียลไทม์และติดตามงานทั้งหมดในที่เดียว เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดตกหล่น
มันไม่ใช่แค่การมอบหมายงานเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความสามัคคีในทีม
คุณสามารถใช้เทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUpเพื่อพัฒนาและดำเนินการกลยุทธ์การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้ข้อความของคุณถูกส่งอย่างชัดเจน สม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพไปยังพนักงานทุกคน
ใช้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การสื่อสารของคุณ สร้างแผนการสื่อสาร และตัดสินใจว่าจะวัดความสำเร็จอย่างไร แบ่งแต่ละขั้นตอนออกเป็นงานเฉพาะ และติดตามความก้าวหน้า
นี่คือคุณสมบัติของเทมเพลตนี้:
- ภาพรวม: รับมุมมองจากมุมสูงของสถานะปัจจุบันของแต่ละงาน
- การจัดระเบียบงาน: จัดระเบียบและมอบหมายงานให้เป็นสถานะ 'เปิด' และ 'เสร็จสิ้น' เพื่อติดตามความคืบหน้า
- การอัปเดตสถานะ: แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยอัปเดตสถานะงานตามความคืบหน้า
- ระบบอัตโนมัติ: ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อทำให้การแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติและติดตามข้อมูลล่าสุด
- คู่มือเริ่มต้น: ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:25 ไอเดียช่อง Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
2. ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแผนกต่างๆ ช่วยบูรณาการความพยายาม แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และทำให้มั่นใจว่าเป้าหมายขององค์กรได้รับการเข้าใจและดำเนินการอย่างสอดคล้องกัน
วิธีหนึ่งในการส่งเสริมการสื่อสารเช่นนี้คือการใช้เครื่องมือที่มีปฏิสัมพันธ์และภาพ เช่นClickUp Whiteboards กระดานไวท์บอร์ดให้แพลตฟอร์มที่มีชีวิตชีวาและภาพซึ่งทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยไม่คำนึงถึงหน้าที่หรือสถานที่ของพวกเขา
ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาการอัปเดตแบบข้อความหรือการสื่อสารที่กระจัดกระจาย ด้วย Whiteboards, สมาชิกทีมทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ทางภาพ—โดยใช้โน้ตติด, แผนภาพ, หรือภาพวาดด้วยมือ—ทำให้แน่ใจว่าทุกมุมมองถูกบันทึกและพิจารณา
สภาพแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันนี้เป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการเกิดไซโล เนื่องจากส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและความโปร่งใสระหว่างแผนกต่างๆ
นอกจากนี้ หากคุณต้องการ วิธีที่ง่ายขึ้นในการติดตามและจัดการทีมต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันคุณสามารถตรวจสอบเทมเพลต ClickUp Cross-Functional Project by Departmentsได้ *
3. ลดลำดับชั้นในองค์กร
เมื่อทีมทำงานแยกจากกัน พวกเขาจะพลาดข้อมูลสำคัญ สร้างงานซ้ำซ้อน และประสบปัญหาในการรักษาความสอดคล้องกับภาพรวมที่ใหญ่กว่า
โดยการรื้อถอนกำแพงกั้นเหล่านี้และทำให้โครงสร้างเรียบง่ายขึ้น คุณเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนของผู้บริหารหลายชั้น
ลำดับชั้นเดียวที่คุณต้องการคือลำดับชั้นใน ClickUp!ด้วยลำดับชั้นใน ClickUp คุณสามารถ จัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบ เข้าถึงได้ และมองเห็นได้—โดยไม่มีปัญหาคอขวดที่ลำดับชั้นแบบดั้งเดิมอาจสร้างขึ้น
เมื่อใช้ร่วมกับClickUp สำหรับทีมระยะไกล จะมอบวิธีการจัดระเบียบงานและโครงการที่เข้าใจง่ายและปรับขนาดได้ เพื่อให้มั่นใจว่างานจะมองเห็นได้โดยทุกคนที่ต้องการ ไม่ว่าจะทีมของคุณจะเล็กหรือกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ลำดับชั้นนี้จะปรับตัวตามความต้องการของคุณโดยไม่เพิ่มความซับซ้อน
เมื่อองค์กรของคุณเติบโตขึ้น คุณสามารถขยายลำดับชั้นให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้โดยไม่ต้องสร้างชั้นการกำกับดูแลเพิ่มเติม ซึ่งหมายความว่าทีมต่างๆ สามารถจัดการงานและทำงานร่วมกันได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องรอการอนุมัติเพื่อดำเนินการต่อไป
ในฐานะผู้ใช้ ClickUp,Christian Gonzalez, ผู้ประสานงานฝ่ายบริหารที่ Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara กล่าวว่า
"เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของแผนกของเราง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการส่งจดหมายพร้อมระบบอัตโนมัติ และการจัดเก็บ KPI แบบฟอร์ม เอกสารกระบวนการทำงาน และความเชื่อมโยงต่างๆ ไว้ในแอปเดียว (ClickUp) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและติดตามโครงการต่างๆ ด้วยแดชบอร์ด และการทำงานร่วมกับลูกค้าโดยเชิญพวกเขาเป็นแขก"
"เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของแผนกของเราง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการส่งจดหมายพร้อมระบบอัตโนมัติ และการจัดเก็บ KPI แบบฟอร์ม เอกสารกระบวนการทำงาน และความเชื่อมโยงต่างๆ ไว้ในแอปเดียว (ClickUp) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและติดตามโครงการต่างๆ ด้วยแดชบอร์ด และการทำงานร่วมกับลูกค้าโดยเชิญพวกเขาเป็นแขก"
4. ทำลายกำแพงด้วยเทคโนโลยี
บ่อยครั้งที่ทีมมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่ตนเองให้ความสำคัญ จนมองข้ามภาพรวมที่ใหญ่กว่า สิ่งนี้อาจทำให้ขวัญและกำลังใจของพนักงานลดลง เมื่อการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ ความร่วมมือหยุดชะงัก และทุกคนรู้สึกว่ากำลังทำงานอย่างโดดเดี่ยว
ClickUp Tasksคือวิธีที่ดีที่สุดในการ ให้ทุกคนอยู่ในโครงการเดียวกันและทำงานไปสู่เป้าหมายของทีมโดยไม่พลาดจังหวะสำคัญ แทนที่จะทำงานแยกส่วนซึ่งข้อมูลสูญหาย ค้นพบความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
ด้วยงาน ทุกคนจะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่สำคัญ
คุณสามารถดูได้ว่าใครกำลังทำอะไร, เมื่อไหร่ที่ต้องทำ, และมันเข้ากับเป้าหมายใหญ่ได้อย่างไร. สิ่งนี้เปิดช่องทางสื่อสารที่อาจถูกปิดกั้นไว้, ทำให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิด, ให้ข้อมูลอัปเดต, และให้คำแนะนำได้แบบเรียลไทม์.
ในขณะที่งานต่างๆ ช่วยให้วันทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย บางครั้งคุณก็จำเป็นต้องถอยออกมาและมองภาพรวมให้กว้างขึ้น นี่คือจุดที่แผนผังความคิด ClickUpช่วยแบ่งโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย พร้อมรักษาทิศทางที่ชัดเจนสู่เป้าหมายโดยรวมของทีมคุณ
เชื่อมต่อจุดต่างๆ (ตามตัวอักษร) ด้วยแผนผังความคิด จากนั้นจัดระเบียบใหม่ตามต้องการด้วย 'จัดรูปแบบใหม่' โดยคงลำดับชั้นของแผนผังไว้และปรับปรุงความอ่านง่าย
อ่านเพิ่มเติม:วิธีพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
5. รับมือกับความท้าทายในการทำงานระยะไกล
การทำงานทางไกลได้กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับธุรกิจหลายแห่ง มอบความยืดหยุ่นและความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม มันอาจนำไปสู่การแยกตัวและขัดขวางการทำงานร่วมกัน
เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานแบบแยกส่วนและเพื่อให้การทำงานระยะไกลประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความสำเร็จร่วมกัน และความรับผิดชอบส่วนบุคคล
- การพัฒนาทักษะ: ลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้พนักงานมีเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงทักษะการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร มารยาทในการประชุมออนไลน์ และทักษะการบริหารโครงการ
- ความสำเร็จร่วมกัน: ส่งเสริมให้พนักงานแสวงหาความคิดเห็นที่หลากหลายและร่วมมือกันในโครงการกับเพื่อนร่วมงานเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สิ่งนี้จะช่วยทำลายกำแพงระหว่างแผนกและเพิ่มความรู้สึกของความสำเร็จร่วมกัน
- ความรับผิดชอบส่วนบุคคล: เน้นย้ำถึงความสำคัญของความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการทำงานทางไกล ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา และสื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดและทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
องค์กรสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลที่เป็นบวกและมีประสิทธิผล ซึ่งส่งเสริมนวัตกรรมและปรับปรุงความสามารถขององค์กรในการบรรลุเป้าหมาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ส่งเสริมความรับผิดชอบในที่ทำงานโดยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและใช้ClickUp Viewsเพื่อติดตามการอัปเดตสถานะและเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้น
6. ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการจัดการเอกสารหลายฉบับและพยายามให้ทุกคนติดตามข้อมูลเดียวกันClickUp Docsสามารถช่วยคุณได้
ด้วย Docs คุณสามารถสร้างและทำงานร่วมกันในเอกสาร ตารางคำนวณ และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ
แต่ ClickUp Docs ไม่ใช่แค่โปรแกรมประมวลผลคำเท่านั้น มันคือพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณ:
- สร้างเอกสารที่มีโครงสร้าง ด้วยหน้าเอกสารที่ซ้อนกัน, ตัวเลือกการจัดรูปแบบ, และเทมเพลต. ฝังบุ๊กมาร์ค, แทรกตาราง, และอื่น ๆ เพื่อจัดรูปแบบเอกสารให้เหมาะกับความต้องการของคุณ, ตั้งแต่แผนงานไปจนถึงวิกิและฐานความรู้
- แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ ร่วมกับทีมของคุณ แท็กผู้อื่นด้วยความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เพื่อควบคุมไอเดียต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เชื่อมโยงเอกสารกับเวิร์กโฟลว์ เพื่อเข้าถึงทุกอย่างในที่เดียว เพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์ เปลี่ยนสถานะโครงการ มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ภายในตัวแก้ไขของคุณ
7. ส่งเสริมจิตวิญญาณของทีม
จิตวิญญาณของทีมเป็นมากกว่าสิ่งที่ควรมีในที่ทำงาน—มันคือกาวที่ยึดทุกสิ่งไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องหลีกเลี่ยงการทำงานแบบแยกส่วน
ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการ ปลูกฝังความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน และใช้เครื่องมือสื่อสารที่เปิดกว้าง ไม่ว่าผู้คนจะนั่งอยู่ข้างกันหรือทำงานจากระยะไกลก็ตาม
สำหรับทีมที่ทำงานในสำนักงาน สิ่งนี้สามารถเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆ ที่ดูเหมือนไม่สำคัญ: การสนทนาแบบฉับพลันในห้องพัก การระดมความคิดแบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้า หรือแม้แต่การเปิดประตูให้ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกันเพื่อถามคำถามหรือแบ่งปันความคิดเห็น
พลวัตนี้ยังถูกกำหนดโดยโครงสร้างการสื่อสารในที่ทำงานแบบผสมผสานซึ่ง ทั้งพนักงานที่ทำงานในสถานที่และพนักงานที่ทำงานทางไกลรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
ในที่ทำงานระยะไกล คุณไม่สามารถพึ่งพาการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการในทางเดินหรือพลังงานของกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ สิ่งที่คุณทำได้คือ จงตั้งใจสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเริ่มต้นจากการทำให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของข้อมูลเป็นไปอย่างชัดเจนและเปิดกว้างผ่านเครื่องมือการทำงานระยะไกล
การเช็คอินผ่านวิดีโอเป็นประจำ แม้จะเป็นเพียงการทักทายและดูว่าทุกคนเป็นอย่างไรบ้างในระดับส่วนตัว ก็ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม:15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ดีที่สุด
8. จัดการความขัดแย้งในทีมอย่างรวดเร็ว
ในสภาพแวดล้อมของสำนักงาน ความขัดแย้งมักเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือเป้าหมายที่แตกต่างกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ทีมต้องมีความพร้อมในการจัดการกับความขัดแย้งเหล่านี้อย่างดี
การแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา พร้อมด้วยความเห็นอกเห็นใจ และการสื่อสารอย่างเปิดเผย จะช่วยให้ทีมมีความสอดคล้องและร่วมมือกันได้ดีขึ้น การส่งเสริมให้มีการหารืออย่างเปิดเผย และการตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน สามารถช่วยบรรเทาความตึงเครียดก่อนที่จะกลายเป็นความขัดแย้งได้
ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล ซึ่งขาดสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดในการสนทนา การตีความผิดสามารถบานปลายได้อย่างรวดเร็ว การใช้เครื่องมือเช่น ClickUp Meetings สำหรับการตรวจสอบเป็นประจำและการแก้ไขปัญหา ช่วยควบคุมความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
การส่งเสริมความร่วมมือผ่านเครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ทีมการตลาด ตัวอย่างเช่น แยกตัวออกจากทีมผลิตภัณฑ์หรือทีมขาย
ความขัดแย้ง เมื่อได้รับการจัดการอย่างดี สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมนวัตกรรมได้ ความขัดแย้งช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองที่ต่างกัน ซึ่งช่วยปรับปรุงการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีม เมื่อความขัดแย้งได้รับการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยทำลายกำแพงกั้น และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม
9. กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับโครงการความร่วมมือ
เมื่อทีมทำงานในฟองสบู่แยกกัน แต่ละทีมมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตนเอง พวกเขาอาจประสบปัญหาการขาดทิศทางโดยรวม
ในสถานการณ์เช่นนี้ClickUp Goals ช่วยคุณสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้สำหรับโครงการที่ต้องการความร่วมมือ ลดการแยกส่วนและส่งเสริมการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
คุณเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมาย—วัตถุประสงค์ระดับสูงที่คุณต้องการบรรลุ ตัวอย่างเช่น เป้าหมายของคุณอาจเป็น 'เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าขึ้น 20%'
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายของคุณแล้ว คุณจะต้องแบ่งเป้าหมายนั้นออกเป็นเป้าหมายย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น เป้าหมายย่อยเหล่านี้อาจเป็น:
- ตัวเลข (เช่น เพิ่มยอดขายรายเดือน 10%)
- ทางการเงิน (เช่น ทำรายได้ถึงเป้าหมาย 1 ล้านดอลลาร์)
- จริง/เท็จ (เช่น เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในไตรมาสที่ 4)
- งานตามภารกิจ (เช่น ทำแคมเปญการตลาดเฉพาะให้เสร็จ)
คุณสามารถดึงงานจากทีมต่าง ๆ มาไว้ในเป้าหมายเดียวได้ ซึ่งหมายความว่าทุกคนกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันโดยไม่มีความสับสนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไร
จัดระเบียบเป้าหมายของคุณเป็นโฟลเดอร์ เพิ่มคำอธิบายเพื่อความชัดเจน และแม้กระทั่งกำหนดสิทธิ์การดูและการแก้ไข เพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงได้ สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณสามารถรับทราบและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่รู้สึกหนักใจ
คุณสามารถวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในทีมเกี่ยวกับเป้าหมายเหล่านี้ได้ด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp
10. เพิ่มความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI)
มาเริ่มกันที่การสรรหาบุคลากร ClickUp สามารถ ช่วยคุณสร้างและจัดการกระบวนการสรรหาที่หลากหลายได้ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลผู้สมัครไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน ClickUp สามารถช่วยให้คุณเฝ้าดูความหลากหลายตลอดกระบวนการได้
คุณสามารถใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อสร้างแผนผังงานเพื่อกำหนดและ บันทึกกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการ สามารถช่วยคุณ ขจัดอคติของมนุษย์ โดยการเขียนคำอธิบายงานที่ครอบคลุมและคัดกรองประวัติย่อโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
และคุณสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อพัฒนาเกณฑ์การสัมภาษณ์มาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินเป็นธรรมและสม่ำเสมอ
สุดท้ายนี้แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
11. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมโยงถึงกัน
ด้วยClickUp Brain คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับงานใด ๆ ภายในหรือที่เชื่อมต่อกับ ClickUp และได้รับคำตอบที่ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทภายในไม่กี่วินาที
นี่คือวิธีที่สามารถช่วยได้:
- ผู้จัดการโครงการ AI: อัตโนมัติงานประจำ เช่น การอัปเดตความคืบหน้า การประชุมสแตนด์อัพ และรายงานสถานะ ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการอัปเดตด้วยตนเองและปรับปรุงความสอดคล้องและการทำงานร่วมกันของทีม
- AI Writer สำหรับการทำงาน: สร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ไม่ว่าคุณจะต้องการร่างอีเมล สร้างแผนงานโครงการ หรือสรุปบันทึกการประชุม AI Writer สำหรับการทำงานจะปรับแต่งผลลัพธ์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ เพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและความชัดเจนในทุกการสื่อสาร
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อกันโดยไม่มีการขัดจังหวะ เนื่องจาก AI ถูกผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
- การร่วมมือที่ดีขึ้น: ให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลและอัปเดตเดียวกันได้ ความโปร่งใสและบริบทที่แบ่งปันกันนี้ช่วยส่งเสริมการร่วมมือให้ดีขึ้น เนื่องจากทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทราบความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: ให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องประชุมหรือตรวจสอบด้วยตนเองตลอดเวลา ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นกับงานของตนได้เต็มที่ พร้อมทั้งรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของโครงการ
เสริมสร้างจิตวิญญาณทีมและทำลายกำแพงระหว่างแผนกด้วย ClickUp
ไซโลสามารถกลายเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อความก้าวหน้าในองค์กรใด ๆ เมื่อทีมทำงานแยกจากกัน จะสร้างอุปสรรคในการสื่อสารที่นำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ การพลาดโอกาส และการทำงานซ้ำซ้อน
การขาดการมองเห็นในสิ่งที่แผนกอื่นกำลังทำอยู่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องยากที่จะรักษาความสอดคล้องกันและขัดขวางนวัตกรรม
ClickUp แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ สามารถช่วยคุณเอาชนะการทำงานแบบแยกส่วนได้ มันช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันข้ามสายงานโดยการสร้างความร่วมมือและความโปร่งใส
ใน ClickUp พนักงานจากทุกทีมสามารถติดตามงาน กำหนดเป้าหมาย และแชร์การอัปเดตได้ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เครื่องมือประชุมทางวิดีโอแบบบูรณาการและแชทในตัว การประชุมจึงราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ดังนั้นลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้ และทำลายกำแพงกั้นเหล่านั้น!