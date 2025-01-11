วิธีตั้งและติดตามเป้าหมายใหญ่ที่ท้าทายและกล้าหาญ (BHAGs)

ตั้งเป้าหมายที่ใหญ่โตและท้าทายจนคุณต้องกลืนน้ำลาย เมื่อคุณกำลังจะหลับตา BHAG (Big Hairy Audacious Goal) ของคุณจะอยู่ข้างเตียงคุณ ดวงตาเปล่งประกายและขนลุกซู่ เมื่อคุณตื่นขึ้นมา มันจะอยู่ตรงนั้น: สวัสดีตอนเช้า ฉันคือ BHAG ของคุณ ฉันเป็นเจ้าของชีวิตคุณ
เมื่อมองหาความสำเร็จในระยะยาว ความแตกต่างระหว่างความธรรมดาและความพิเศษมักจะถูกกำหนดโดยเป้าหมายใหญ่ที่ท้าทายและชัดเจนของคุณ (BHAG)
เป้าหมายที่กล้าหาญและทะเยอทะยานเหล่านี้เป็นจุดศูนย์กลางที่รวมใจบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ นำพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จในระดับใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์หรือการส่งมนุษย์ลงบนดวงจันทร์ ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจาก BHAG ที่แท้จริง
ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมในการกำหนด BHAG ของคุณเอง และขับเคลื่อนบริษัทของคุณไปสู่การเติบโตที่เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
เป้าหมาย BHAG คืออะไร?
เป้าหมายใหญ่ที่ท้าทายและชัดเจน (BHAG) คือ เป้าหมายที่กล้าหาญและยาวนาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อกระตุ้นองค์กร, ขยายขอบเขต, สร้างนิสัยที่ประสบความสำเร็จ, และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ใหญ่ขึ้น
จิม คอลลินส์ และ เจอร์รี พอร์รัส ได้แนะนำคำนี้ในหนังสือของพวกเขาสร้างเพื่อความยั่งยืน: นิสัยแห่งความสำเร็จของบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ในปี 1994 พวกเขาต้องการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ก้าวออกจากกรอบความคิดของการปรับปรุงทีละน้อย และมุ่งสู่เป้าหมายที่ในแวบแรกอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลย
พลังของ BHAG คือมันทำให้คุณไม่คิดเล็กเกินไป
เป้าหมาย BHAG ที่แท้จริงต้องมีความทะเยอทะยาน—เป็นสิ่งที่อาจใช้เวลาถึงสิบปีหรือมากกว่านั้นในการบรรลุ ไม่ใช่แค่การฝันให้ใหญ่โตเท่านั้น แต่เป็นการกำหนดเป้าหมายที่แม้จะท้าทาย แต่ก็ยังสามารถทำได้หากบริษัทของคุณมุ่งมั่นที่จะทำมัน
🌓 คิดถึงมันเหมือนกับวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีเคนเนดีในปี 1961 ที่ต้องการให้มีการเดินทางไปยังดวงจันทร์ก่อนที่ทศวรรษจะสิ้นสุดลง ณ ตอนนั้น มันอาจดูไกลเกินเอื้อม แต่มันได้กระตุ้นให้ทั้งประเทศลงมือทำ และในที่สุดก็นำไปสู่การลงจอดบนดวงจันทร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ในปี 1969
เป้าหมาย BHAG แตกต่างจากการตั้งเป้าหมายแบบดั้งเดิมอย่างไร?
การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง BHAG กับวิธีการตั้งเป้าหมายแบบดั้งเดิมเช่น OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) สามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าแนวทางใดเหมาะกับวิสัยทัศน์ขององค์กรคุณมากที่สุด
|ปัจจัย
|BHAGS
|เป้าหมายแบบดั้งเดิม (OKRs, เป้าหมาย SMART)
|ความทะเยอทะยาน vs. โครงสร้าง
|BHAGs คือเป้าหมายระยะยาวที่มีความทะเยอทะยาน (10–25 ปี) ซึ่งออกแบบมาเพื่อกำหนดนิยามใหม่ให้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของคุณ เป้าหมายเหล่านี้ท้าทายให้บริษัทมุ่งสู่สิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่ไกลเกินเอื้อม
|เป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายระยะสั้นถึงระยะกลาง มีโครงสร้างชัดเจนและสามารถวัดผลได้ โดยมุ่งเน้นที่ความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไป
|ขอบเขตและผลกระทบ
|พวกเขามุ่งเน้นที่เป้าหมายเชิงเปลี่ยนแปลง เช่น การปฏิวัติตลาดทั้งหมดในระยะเวลาหลายทศวรรษ
|กรอบการทำงานเช่น OKRs และเป้าหมาย SMARTมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลในระยะสั้นถึงระยะกลาง เช่น ความคืบหน้าในไตรมาสหรือรายปี
|แรงจูงใจและความเร่งด่วน
|พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเร่งด่วนและความตื่นเต้นด้วยการนำเสนอวิสัยทัศน์ที่พิเศษเหนือธรรมดา
|พวกเขาสร้างแรงจูงใจให้กับทีมผ่านเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถบรรลุได้ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
|ความยืดหยุ่น vs. ความเข้มงวด
|พวกเขาพัฒนาไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญโดยรวม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นโดยไม่สูญเสียจุดมุ่งหมาย
|พวกเขามักจะมีความเข้มงวดและถูกจำกัดด้วยเวลา
ความสำคัญของ BHAGs ในการบรรลุสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
แล้วทำไมคุณควรพิจารณาตั้ง BHAG สำหรับธุรกิจของคุณ? การมุ่งมั่นกับ BHAG สามารถปลดล็อกศักยภาพในวิธีที่การตั้งเป้าหมายแบบดั้งเดิมมักไม่สามารถทำได้ นี่คือเหตุผล:
- มันสร้างความรู้สึกเร่งด่วน: BHAG จุดประกายการกระทำและผลักดันทีมของคุณให้คิดเกินกว่าความเป็นไปได้ในทันที เป้าหมายที่กล้าหาญเช่น "การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพระดับโลก" ต้องการความมุ่งมั่นและความเป็นเลิศในทุกๆ วัน
- สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักของคุณ: BHAG ที่มีประสิทธิภาพจะเชื่อมโยงโดยตรงกับพันธกิจขององค์กรของคุณ ทำให้มั่นใจว่าทุกความพยายามสนับสนุนจุดมุ่งหมายร่วมกัน มันทำหน้าที่เป็นดาวเหนือที่ชี้นำกลยุทธ์และการตัดสินใจ
- มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณและดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง: เป้าหมาย BHAG สร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในทีมปัจจุบันและดึงดูดผู้ที่มีความสามารถระดับสูงซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณ เป้าหมายที่ใหญ่และเปลี่ยนแปลงได้ส่งเสริมนวัตกรรมและดึงดูดผู้ที่กระตือรือร้นที่จะเผชิญกับความท้าทายที่มีความหมาย
- ขับเคลื่อนความสำเร็จระยะยาว: เป้าหมายที่ท้าทายและชัดเจน (BHAGs) ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการกล้าเสี่ยง ผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญ ความสำเร็จจะนิยามตัวตนใหม่ของคุณ ทำให้คุณกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
โดยสรุปแล้ว BHAG จะเปลี่ยนจุดโฟกัสของบริษัทคุณจากการมุ่งเน้นความสำเร็จระยะสั้นไปสู่ความก้าวหน้าในระยะยาวที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้ BHAG ของคุณไม่ใช่แค่ความฝันอันสูงส่ง ให้แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริงและวัดผลได้ ซึ่งจะสร้างเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จ พร้อมทั้งรักษาแรงจูงใจและความมุ่งมั่นของทีมให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
ประเภทของ BHAG ทั้งสี่
BHAGs มีอยู่สี่ประเภทที่แตกต่างกัน โดยแต่ละประเภทตอบสนองความต้องการและความทะเยอทะยานเฉพาะขององค์กร:
1. เป้าหมายที่มุ่งเน้น BHAGs
เป้าหมาย BHAG ที่มุ่งเน้นเป้าหมายเป็นประเภทที่พบมากที่สุดและดั้งเดิมที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์เหล่านี้อาจเป็นเชิงปริมาณ เช่น การบรรลุเป้าหมายรายได้ที่กำหนดไว้ หรือเชิงคุณภาพ เช่น การบรรลุเป้าหมายสำคัญในนวัตกรรมหรือการมีส่วนร่วมต่อสังคม
วิธีการตั้งเป้าหมาย BHAG ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์: ให้แน่ใจว่าเป้าหมายที่เลือกนั้นใหญ่และสร้างแรงบันดาลใจ ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสิบปีหรือมากกว่าในการบรรลุเป้าหมาย ควรสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางขององค์กรของคุณมากกว่าการตั้งเป้าหมายระยะสั้น
📌 ตัวอย่าง:
- เป้าหมายอันเป็นสัญลักษณ์ของไมโครซอฟท์ในการนำ "คอมพิวเตอร์ไปไว้บนโต๊ะทำงานและในบ้านทุกหลัง"
- ความทะเยอทะยานของวอลมาร์ทในทศวรรษ 1990 ที่จะบรรลุยอดขาย 125 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2000
⚠️ ข้อควรระวัง: BHAG ที่มุ่งเน้นเป้าหมายต้องมีความทะเยอทะยานแต่ต้องเป็นไปได้จริง ควรสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งองค์กร ไม่ใช่แค่กลุ่มคนบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ หากเป้าหมายเป็นเชิงคุณภาพ ควรกำหนดวิธีการวัดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนเพื่อรักษาความมุ่งมั่นและแรงจูงใจ
2. เป้าหมายใหญ่ที่ท้าทายและวัดผลได้
เป้าหมาย BHAG ที่มีความแข่งขันถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมทีมให้รวมใจรอบคู่แข่งที่มีร่วมกัน สร้างความรู้สึกเร่งด่วนและจิตวิญญาณของทีม ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การเอาชนะคู่แข่งหลักหรือการเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะ เป้าหมาย BHAG เหล่านี้ช่วยสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันและกระตุ้นความก้าวหน้าไปข้างหน้า
วิธีตั้งเป้าหมาย BHAG ที่แข่งขันได้: ระบุคู่แข่งหลักหรือผู้นำตลาด และตัดสินใจว่าคุณต้องการแซงหน้าพวกเขาในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะหรือในทุกด้าน แบ่งปันวิสัยทัศน์นี้กับทีมของคุณเพื่อจุดประกายแรงผลักดันในการแข่งขันของพวกเขา
📌 ตัวอย่าง:
- เป้าหมายของนาซ่าในการส่งมนุษย์ลงดวงจันทร์ก่อนปี 1970 ถูกขับเคลื่อนโดยการแข่งขันกับสหภาพโซเวียต
- เป้าหมายดั้งเดิมของไนกี้ในทศวรรษ 1960 คือ "ทำลายอาดิดาส"
⚠️ ข้อควรระวัง: เป้าหมาย BHAG ที่มีการแข่งขันจะประสบความสำเร็จมากที่สุดเมื่อมีผู้นำที่ชัดเจนให้ไล่ตาม หากการแข่งขันไม่ชัดเจนหรือบริษัทอยู่ใกล้จุดสูงสุดแล้ว จะได้ผลน้อยลง ควรเลือกแนวทางที่สร้างสรรค์หากคุณไม่ใช่ฝ่ายที่เสียเปรียบ เช่น การครองส่วนแบ่งตลาดเฉพาะกลุ่มเหนือคู่แข่งทั้งหมด
3. ตัวอย่าง BHAGs
โมเดล BHAG แบบ Role Model คือการเลียนแบบความสำเร็จของบริษัทหรือสถาบันชั้นนำ โดยเฉพาะเมื่อการนวัตกรรมโดยตรงไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลัก โมเดลนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ที่ต้องการได้รับการยอมรับหรือความเป็นเลิศในวงการของตน
วิธีตั้งเป้าหมาย BHAGs ตามแบบอย่าง: เลือกองค์กรที่ประสบความสำเร็จหรือความสำเร็จที่เป็นมาตรฐานซึ่งคุณชื่นชม. ให้ความสำคัญกับการจำลองลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของพวกเขาแทนที่จะลอกเลียนแบบทั้งระบบ.
📌 ตัวอย่าง: เป้าหมายของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่จะเป็น "ฮาร์วาร์ดแห่งตะวันตก" แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะก่อตั้งขึ้นหลายศตวรรษหลังจากฮาร์วาร์ด
⚠️ ข้อควรระวัง: BHAG ที่เป็นแบบอย่างอาจไม่มีประสิทธิภาพหากมุ่งเน้นการลอกเลียนแบบมากกว่าการปรับใช้ องค์กรควรระบุปัจจัยที่ทำให้ต้นแบบประสบความสำเร็จ แล้วปรับแต่ง BHAG ของตนให้สะท้อนจุดแข็งเฉพาะตัว
4. เป้าหมาย BHAGs การเปลี่ยนแปลงภายใน
เป้าหมาย BHAG ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงภายในมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงภายในองค์กรเอง มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร หรือกระบวนการดำเนินงาน เป้าหมาย BHAG เหล่านี้เหมาะสำหรับบริษัทที่มั่นคงแล้วที่ต้องการการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อสร้างแรงผลักดันและรักษาความสามารถในการแข่งขัน
วิธีการกำหนด BHAG สำหรับการเปลี่ยนแปลงภายใน: ระบุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องเกิดขึ้นทั่วทั้งบริษัท เช่น การเปลี่ยนโฟกัสตลาดหรือการปรับโครงสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ใช้ BHAG เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ใหม่และปรับทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง
📌 ตัวอย่าง:
- การเปลี่ยนผ่านของ Netflix จากการให้เช่า DVD สู่การเป็นผู้นำบริการสตรีมมิ่งระดับโลก
- การพัฒนาของ Best Buy จากผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมสู่ผู้นำดิจิทัลในวงการเทคโนโลยี
⚠️ ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเป็นเรื่องที่ท้าทายและอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความจำเป็นและได้รับการสนับสนุนจากกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง เพื่อรักษาขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการทำงานตลอดกระบวนการ
ตัวอย่าง BHAGs
นี่คือตัวอย่างของ BHAGs ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน:
1. Google: จัดระเบียบข้อมูลของโลก
เป้าหมายใหญ่ที่กล้าหาญของ Google คือการจัดระเบียบข้อมูลของโลกและทำให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง เป้าหมายนี้เปรียบเสมือนภารกิจบนดวงจันทร์ที่เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้สำรวจความรู้ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์
ด้วยเครื่องมือเช่น Google Assistant พวกเขาปรับปรุงเป้าหมายที่กล้าหาญนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการเชื่อมช่องว่างทางความรู้ทั่วโลก
2. NPR: เพื่อสร้างสาธารณชนที่มีความรู้มากขึ้น
เป้าหมายใหญ่ของ NPR คือการสร้างสังคมที่มีข้อมูลมากขึ้นผ่านงานข่าวและรายการทางวัฒนธรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจ ด้วยการนำความสามารถสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องที่หลากหลายมาใช้ NPR กระตุ้นความก้าวหน้าในการสนทนาสาธารณะ เสริมสร้างบทบาทของตนในฐานะเสียงที่เชื่อถือได้ในสื่อ
3. Facebook: เชื่อมโลกให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
Facebook ตั้งเป้าหมายที่กล้าหาญในการทำให้โลกใกล้ชิดกันมากขึ้น ด้วยการมีผู้ใช้ถึง 1 พันล้านคนภายในปี 2012 บริษัทได้บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนและพัฒนาเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่เชื่อมต่อผู้คนนับพันล้านทั่วโลก พันธกิจของ Facebook เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมจิตวิญญาณของทีมและความก้าวหน้าผ่านเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม
4. Airbnb: สร้างโลกที่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ทุกที่
เป้าหมาย BHAG ของ Airbnb มุ่งเน้นความครอบคลุม เปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางให้เป็นการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยบุคคลและชุมชน วิสัยทัศน์ที่กล้าหาญนี้สอดคล้องกับค่านิยมหลักและขับเคลื่อนความสามารถสร้างสรรค์ในการนำเสนอโซลูชั่นการเดินทางที่มีความหมาย แสดงให้เห็นว่าธุรกิจขนาดเล็กสามารถกลายเป็นบริษัทพันล้านดอลลาร์ได้อย่างไรผ่านเป้าหมายที่ท้าทายและการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่อง
5. Feeding America: มุ่งมั่นให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเท่าเทียม
เป้าหมายใหญ่ที่ท้าทายและกล้าหาญของ Feeding America (BHAG) คือการทำให้แน่ใจว่าทุกคนในสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้ ผ่านวิธีการที่สร้างสรรค์ เช่น การเปลี่ยนการบริจาคให้เป็นมื้ออาหาร พวกเขาแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการสร้างผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน
6. SpaceX: ทำให้มนุษยชาติเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีชีวิตอยู่หลายดาวเคราะห์
SpaceX เป็นบริษัทที่มีเป้าหมายใหญ่ (BHAG) ในการทำให้มนุษย์สามารถสำรวจดาวอังคารได้ ซึ่งถือเป็นความทะเยอทะยานในระดับเดียวกับการลงจอดบนดวงจันทร์ ด้วยการใช้จรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเทคโนโลยีขั้นสูง SpaceX สร้างแรงผลักดันในนวัตกรรมด้านอวกาศ สะท้อนถึงแก่นแท้ของ BHAG อันยิ่งใหญ่ ตามที่ Jim Collins และ Jerry Porras ได้ให้คำนิยามไว้
7. Khan Academy: เพื่อมอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกฟรีให้กับทุกคน ทุกที่
เป้าหมาย BHAG ของ Khan Academy คือการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนทุกคนทั่วโลก เป้าหมาย BHAG นี้ช่วยขจัดอุปสรรค กระตุ้นความก้าวหน้า และแสดงให้เห็นถึงพลังของเป้าหมายเชิงคุณภาพในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในระดับโลก
8. Spotify: เพื่อปลดล็อกศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
Spotify เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งมีเป้าหมายอันกล้าหาญในการต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงด้วยการสร้างแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้สำหรับศิลปินและผู้ฟัง ด้วยการมอบทางเลือกที่ถูกกฎหมาย พวกเขาได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมดนตรีใหม่ โดยนำพลังงานของมนุษย์ไปสู่การนวัตกรรมและการชดเชยที่เป็นธรรมสำหรับผู้สร้างสรรค์
9. มูลนิธิ Michael J. Fox: การค้นหาวิธีรักษาโรคพาร์กินสัน
เป้าหมาย BHAG ของมูลนิธินี้มุ่งเน้นอย่างชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว คือการค้นหาวิธีรักษาโรคพาร์กินสันให้สำเร็จ เป้าหมายอันกล้าหาญนี้ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยอย่างกว้างขวางและความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าองค์กรธุรกิจที่มั่นคงและองค์กรไม่แสวงหากำไรสามารถเป็นแบบอย่างในการบรรลุเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงโลกได้
การเปรียบเทียบ BHAGs กับวิธีการตั้งเป้าหมายอื่น ๆ
เป้าหมายใหญ่โตและท้าทาย (Big Hairy Audacious Goals หรือ BHAG) คือเป้าหมายที่กล้าหาญและยาวนาน แต่ไม่ใช่ทุกเป้าหมายที่จะเป็น BHAG ได้ นี่คือวิธีที่เป้าหมายใหญ่โตและท้าทายเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายอื่น ๆ:
BHAGs เทียบกับ KPI
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)คือ ตัวชี้วัดที่ติดตามความคืบหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปแล้ว ตัวชี้วัดเหล่านี้คือ:
- ระยะสั้น: KPI มักถูกกำหนดเป็นรายไตรมาสหรือรายปี
- เชิงปริมาณ: พวกเขาวัดตัวชี้วัดเฉพาะ เช่น การเติบโตของรายได้หรือความพึงพอใจของลูกค้า
- ทิศทาง: KPI ทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศ ทำให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ
ในทางตรงกันข้าม BHAGs คือ:
- ระยะยาวและทะเยอทะยาน: พวกเขามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตขององค์กรของคุณ โดยมักใช้เวลา 10 ถึง 25 ปีในการบรรลุเป้าหมาย
- มีขอบเขตที่กว้าง: ในขณะที่ KPI ติดตามความก้าวหน้าทีละน้อย BHAGs มุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบที่สำคัญและเปลี่ยนแปลงเกม
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับผู้ที่กำลังปรับปรุงกระบวนการตั้ง KPI ของคุณลองใช้เทมเพลต KPI ของ ClickUp เทมเพลตนี้ให้โครงสร้างที่เป็นระบบในการกำหนด ติดตาม และวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณและสามารถติดตามความคืบหน้าที่นำไปปฏิบัติได้
BHAGs เทียบกับ OKRs
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) เป็นกรอบการตั้งเป้าหมายอีกแบบหนึ่งที่ใช้เพื่อวัดสิ่งที่สำคัญจริง ๆ สำหรับธุรกิจ โดยทั่วไปประกอบด้วย:
- วัตถุประสงค์: เป้าหมายหลักที่กำหนดไว้เป็นรายปีหรือรายไตรมาส
- ผลลัพธ์สำคัญ: ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ซึ่งติดตามความก้าวหน้าไปสู่แต่ละวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว BHAGs:
- ขยายขอบเขต: ในขณะที่ OKRs ช่วยในการบรรลุเป้าหมายระยะสั้น BHAGs จะกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับจุดที่คุณต้องการไปถึงในอนาคตอันไกล
- มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง: ชุดของ OKR ที่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีหรือมากกว่านั้น สามารถช่วยให้คุณเข้าใกล้การบรรลุ BHAG ของคุณได้มากขึ้น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการเริ่มต้นใช้ OKRs และกำลังมองหาคู่มือปฏิบัติสำหรับการนำ OKRs ไปใช้ในธุรกิจ อย่าลืมตรวจสอบเทมเพลต OKRs ของ ClickUp เทมเพลตนี้มีส่วนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ ติดตามผลลัพธ์สำคัญด้วยตัวชี้วัดที่วัดผลได้ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
BHAGs เปรียบเทียบกับเป้าหมาย SMART
เป้าหมาย SMART ช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละเป้าหมาย:
- เฉพาะเจาะจง: กำหนดไว้อย่างชัดเจน
- วัดได้: สามารถติดตามความก้าวหน้าได้
- บรรลุได้: สมจริงและสามารถทำได้
- ที่เกี่ยวข้อง: สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้น
- มีกรอบเวลา: กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่ชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว BHAGs คือ:
- ทะเยอทะยานและกล้าหาญอย่างยิ่ง: พวกเขาผลักดันให้บริษัทของคุณคิดเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ระยะยาว: ออกแบบมาเพื่อครอบคลุมระยะเวลามากกว่าสิบปี หรือมากกว่านั้น แตกต่างจากลักษณะที่มีกรอบเวลาของเป้าหมาย SMART
👀 คุณรู้หรือไม่? แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUpมีฟีเจอร์ครบครัน ปรับแต่งได้ง่าย พร้อมหมวดหมู่ย่อยที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
BHAGs กับการวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์เป็นวิธีการอย่างเป็นระบบในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว โดยทั่วไปครอบคลุม:
- 3-5 ปี: แผนกลยุทธ์ให้แผนที่ชัดเจนสำหรับอนาคตในระยะใกล้
- คำแนะนำทีละขั้นตอน: แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้
- การมุ่งเน้นและความชัดเจน: ช่วยให้บริษัทของคุณยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก
ในทางกลับกัน BHAGs:
- ก้าวข้ามขอบเขตของแผนกลยุทธ์: แผนกลยุทธ์ช่วยกำหนดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น ซึ่งแผนกลยุทธ์จะช่วยให้บรรลุผลสำเร็จในระยะยาว
- เป็นดั่งดาวเหนือ: BHAGs เป็นแรงบันดาลใจและแนวทางสำหรับความพยายามเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด โดยให้เป้าหมายสำหรับแผนกลยุทธ์หลายแผนตลอดหลายปี
BHAGs เทียบกับคำประกาศวิสัยทัศน์
ทั้งวิสัยทัศน์และ BHAGs ต่างมองไปยังอนาคตระยะยาวขององค์กรของคุณ แต่มีความแตกต่างกันในวิธีการ:
- วิสัยทัศน์: มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและกำหนดทิศทางที่องค์กรต้องการจะไปถึง โดยให้ภาพรวมของจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวอย่าง: วิสัยทัศน์ของ TED คือ "เผยแพร่แนวคิด"
- ตัวอย่าง: พันธกิจของ TED คือ "การเผยแพร่ความคิด"
- BHAGs: ผลักดันองค์กรให้ฝันให้ใหญ่ขึ้นและบรรลุสิ่งที่ดูเหมือนจะเกือบเป็นไปไม่ได้ ตัวอย่าง: เป้าหมายเช่น "การเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำของโลกสำหรับความรู้ที่แบ่งปัน" จะสอดคล้องกับ BHAG สำหรับ TED มากกว่า
- ตัวอย่าง: เป้าหมายเช่น "การเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำของโลกสำหรับความรู้ที่แบ่งปัน" จะสอดคล้องกับ BHAG สำหรับ TED มากกว่า
👉🏼 สำหรับแนวทางที่ละเอียดมากขึ้นในการสร้างกรอบแนวคิดเชิงวิสัยทัศน์ โปรดดูที่Vision Whiteboard Template โดย ClickUp
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การผสมผสานของวิธีการเหล่านี้เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและถูกต้องด้วย BHAG พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าด้วยเครื่องมืออย่าง KPI และ OKR
นี่คือตารางสรุปความแตกต่าง:
|คุณสมบัติ
|BHAGs
|ตัวชี้วัดผลงาน
|OKRs
|เป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ (SMART Goals)
|การวางแผนเชิงกลยุทธ์
|คำแถลงวิสัยทัศน์
|จุดมุ่งเน้น
|การเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่ทะเยอทะยาน
|ระยะสั้น, ความก้าวหน้าเชิงปริมาณ
|ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้เพื่อบรรลุเป้าหมาย
|เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
|แผนงานระยะสั้น, คำแนะนำแบบก้าวต่อก้าว
|สร้างแรงบันดาลใจและกำหนดแนวทางสำหรับอนาคตที่ต้องการ
|กรอบเวลา
|10–25 ปี
|รายไตรมาส/รายปี
|รายไตรมาส/รายปี/รายเดือน
|มีกรอบเวลา (ระยะเวลาที่ระบุไว้)
|3–5 ปี
|ระยะยาว, เป้าหมายที่ท้าทาย
|ขอบเขต
|ผลกระทบที่กว้างขวางและเปลี่ยนแปลงเกม
|ตัวชี้วัดเฉพาะ (เช่น รายได้, ความพึงพอใจของลูกค้า)
|ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ซึ่งเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
|เฉพาะเจาะจงและมุ่งเน้น
|ขั้นตอนที่สามารถจัดการได้เพื่อเป้าหมายระยะยาว
|ทิศทางและวัตถุประสงค์โดยรวม
|บทบาท
|ดาวเหนือ, วิสัยทัศน์ที่นำทาง
|เข็มทิศสำหรับความก้าวหน้า
|การบรรลุเป้าหมายระยะสั้น
|การสร้างความชัดเจนและมุ่งเน้นเป้าหมาย
|การจัดทำแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
|สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นองค์กร
ติดตามและบรรลุเป้าหมายใหญ่ที่ท้าทายของคุณ
การบรรลุเป้าหมาย BHAGs อาจดูน่ากลัว แต่ด้วยแนวทางและเครื่องมือที่เหมาะสม พวกมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้และแม้กระทั่งสร้างแรงบันดาลใจได้ การติดตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้น ทำงานสอดคล้องกัน และมีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานที่สุด
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการติดตาม BHAGs
การบรรลุเป้าหมาย BHAGs ไม่เพียงแต่ต้องการวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเท่านั้น แต่ยังต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อติดตามและกระตุ้นความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ด้วยทรัพยากรที่เหมาะสม คุณสามารถติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย กำหนดความรับผิดชอบ และปรับเปลี่ยนแนวทางได้ตามความเหมาะสมตลอดเส้นทาง
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของคุณ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ฟีเจอร์การติดตามเป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเดินหน้าไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนด BHAGs ต้องมีการติดตามที่มีประสิทธิภาพ.คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถกำหนด, ตรวจสอบ, และปรับปรุง BHAGs ของคุณได้แบบเรียลไทม์.
การใช้กรอบการทำงาน SMART—เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้—คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบและมุ่งเน้น ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง 10 กิโลเมตรหรือการหาลูกค้าใหม่ ClickUp ช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายเหล่านี้ออกเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้และวัดผลได้ เพื่อเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จ
การใช้แดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของ BHAGs ของคุณ
การมองเห็นความคืบหน้าของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย BHAGและแดชบอร์ดของ ClickUpมอบมุมมองที่ครอบคลุมของเป้าหมายของคุณ ด้วยบัตรและแผนภูมิที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ กำหนดเวลา และประสิทธิภาพของทีมได้ในที่เดียว
มุมมองแบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้คุณประเมินความก้าวหน้า ระบุจุดติดขัด และทำให้มั่นใจว่าทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกัน การอัปเดตแดชบอร์ดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เกิดการสนทนาและการปรับเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
พูดถึง ClickUp, Kartikeya Thapliyal, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ smallcase, กล่าวว่า,
เป้าหมายทั่วทั้งองค์กรสามารถติดตามได้ง่าย และการวางแผนก็ง่ายขึ้น เนื่องจากเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเรากำลังสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมหรือไม่
เป้าหมายทั่วทั้งองค์กรสามารถติดตามได้ง่าย และการวางแผนก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น เนื่องจากเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเรากำลังสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมหรือไม่
ทำให้การติดตาม BHAG เป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
ระบบอัตโนมัติสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดตาม BHAGs ได้อย่างมีนัยสำคัญClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน การมอบหมายงาน และการอัปเดตสถานะได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่อัปเดตสถานะของงานที่เกี่ยวข้องกับ BHAG เป็น "กำลังดำเนินการ" ทันทีที่งานนั้นถูกมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อกระตุ้นทีมของคุณเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเป้าหมายสำคัญใดหลุดรอดไป
การทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ จะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับสถานะของ BHAGs ของคุณอยู่เสมอ ทำให้การปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ร่วมมือและรับข้อเสนอแนะโดยใช้ ClickUp Docs และความคิดเห็น
การร่วมมือที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบรรลุเป้าหมาย BHAGs.ClickUp Docsช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น, เสนอการแก้ไข, และติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสารที่แชร์ได้. ใช้ความคิดเห็นเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของเอกสารของคุณ, ทำให้แน่ใจว่าทุกข้อมูลที่ได้รับถูกเก็บรวบรวมและได้รับการยอมรับ.
คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการร่วมมือกันนี้ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบ และทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับโครงการอย่างต่อเนื่อง.
คู่มือทีละขั้นตอนสู่การบรรลุเป้าหมาย BHAGs
การกำหนดและบรรลุ BHAGs สามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์ขององค์กรของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้. ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่ทรงพลังเพื่อจัดการกับเป้าหมายที่ทะเยอทะยานเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ. นี่คือวิธีการตั้งค่าและบรรลุ BHAGs โดยใช้ ClickUp.
การตั้งค่า BHAGs ใน ClickUp
- กำหนด BHAG ของคุณ: เริ่มต้นด้วยการระบุ BHAG ของคุณให้ชัดเจน ควรเป็นเป้าหมายระยะยาวที่สร้างแรงบันดาลใจและท้าทายทีมของคุณ ตัวอย่างเช่น BHAG อาจเป็น "เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 50% ภายในห้าปีข้างหน้า"
- สร้างเป้าหมายใน ClickUp: ใช้ฟีเจอร์ Goals ใน ClickUp เพื่อป้อน BHAG ของคุณ อย่าลืมระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวัดความสำเร็จ เช่น การเติบโตของรายได้หรืออัตราการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ด้วยการใช้เทมเพลตเป้าหมายแบบ SMART คุณจะมั่นใจได้ว่า BHAG ของคุณมีโครงสร้างที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้
- แยกย่อย BHAG: แบ่ง BHAG ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ใหญ่ขึ้นได้ง่ายขึ้น การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณรักษาแรงผลักดันและทำให้ทีมมีสมาธิ
การมอบหมายงานและเป้าหมาย
- มอบหมายความรับผิดชอบ: เมื่อ BHAG ของคุณถูกกำหนดและแบ่งย่อยเป็นเป้าหมายย่อยแล้ว ให้มอบหมายงานเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมภายใน ClickUp ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานแต่ละชิ้นมีความชัดเจนและมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน
- สร้างหมุดหมายสำคัญ: ใช้ClickUp Milestonesเพื่อกำหนดจุดตรวจสอบที่สำคัญระหว่างทางสู่เป้าหมาย BHAG ของคุณ หมุดหมายสำคัญช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ประเมินความก้าวหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ
- ใช้เป้าหมายแบบลำดับชั้น:พิจารณาการนำวิธีการตั้งเป้าหมายแบบลำดับชั้นมาใช้ ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ BHAG หลักได้ การเชื่อมโยงเป้าหมายเช่นนี้จะส่งเสริมการทำงานร่วมกันและทำให้มั่นใจว่าทุกคนกำลังมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
การทบทวนและปรับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดการทบทวนเป็นประจำ: กำหนดตารางเวลาที่สม่ำเสมอเพื่อทบทวน BHAG และเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณประเมินความก้าวหน้า ฉลองความสำเร็จ และระบุความท้าทายที่ต้องแก้ไข
- ปรับตามความจำเป็น: ขณะที่คุณทบทวน BHAG ของคุณ ให้เปิดใจที่จะทำการปรับเปลี่ยน เงื่อนไขของตลาดหรือพลวัตภายในอาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้คุณต้องปรับเป้าหมายใหม่ ใช้คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายของ ClickUp เพื่อปรับเปลี่ยนงานและเป้าหมายให้เหมาะสม
- ประเมินเป้าหมายระยะกลาง: ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่ BHAG ของคุณอย่าลืมตั้งและทบทวนเป้าหมายระยะกลางที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ระยะยาวของคุณ เป้าหมายระยะกลางทำหน้าที่เป็นก้าวสำคัญ ช่วยให้ทีมของคุณเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ไขว่คว้าสิ่งที่ไม่ธรรมดา: กำหนด BHAG ของคุณวันนี้
BHAGs เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนความสำเร็จระยะยาวและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความทะเยอทะยานภายในองค์กรของคุณ พวกมันผลักดันให้ทีมคิดเกินกว่าสิ่งธรรมดาและมุ่งสู่ความสำเร็จที่โดดเด่น สร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนซึ่งชี้นำทุกการตัดสินใจและการกระทำด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานแต่สามารถบรรลุได้ คุณเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตและนำพาองค์กรของคุณไปสู่อนาคตที่สดใส
ด้วย ClickUp คุณสามารถนำ BHAGs ของคุณจากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริงได้ ตั้งแต่การติดตามเป้าหมายและแดชบอร์ด ไปจนถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันและการทำงานอัตโนมัติ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง มีสมาธิ และมีแรงจูงใจตลอดเส้นทาง คุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมันทำให้การจัดการเป้าหมายที่กล้าหาญที่สุดเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสามารถแยกย่อยเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
ตอนนี้คือเวลาที่จะใช้พลังของ BHAGs ด้วย ClickUp. ยอมรับความท้าทาย, ปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณ, และตั้ง BHAGs ของคุณในวันนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณและบรรลุเป้าหมายที่คุณเคยคิดว่าไม่สามารถทำได้.