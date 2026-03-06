อัปเดตสถานะโครงการ AI: วิธีที่ฉันสร้าง ClickUp Super Agent ง่ายๆ ที่ช่วยให้ทุกโครงการเว็บไซต์เป็นไปตามแผน

เมื่อทีมได้ยินเกี่ยวกับ ClickUp Super Agents เป็นครั้งแรก คำถามแรกที่ฉันมักจะได้รับคือ:
"ฉันควรสร้างซูเปอร์เอเจนต์แบบไหนดี?""มีแม่แบบให้เริ่มต้นไหม?"
จากประสบการณ์ของฉัน นั่นมักจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้อง
ก่อนที่คุณจะคิดถึงคำสั่ง, ตารางเวลา, หรือระบบอัตโนมัติด้วย AI, คุณต้องตอบคำถามที่ง่ายกว่ามาก:
คุณกำลังนำกระบวนการทางธุรกิจใดมาใช้ใน ClickUp และกระบวนการนั้นทำงานอย่างไรในปัจจุบัน?
เมื่อคุณเข้าใจกระบวนการแล้ว ความคิดเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติก็แทบจะปรากฏขึ้นเอง
ในบทความนี้ ผมจะพาคุณไปดูตัวอย่างจริงจากเอเจนซี่พัฒนาเว็บไซต์ที่ผมเคยร่วมงานด้วย เจ้าของธุรกิจต้องการใช้ClickUp Super Agents ตั้งแต่แรก แต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การนำ AI มาใช้ หากแต่เป็นปัญหาเรื่องการขาดความโปร่งใสในการทำงาน
ทีมมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและมีพื้นที่ทำงาน ClickUp ที่มีโครงสร้างดี แต่ผู้นำยังคงประสบปัญหาในการมองเห็นสถานะที่แท้จริงของทุกโครงการโดยไม่ต้องถามทีมเพื่ออัปเดต
ทางออกกลับกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าประหลาดใจ:
ClickUp Super Agent ขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพที่สร้างการอัปเดตสถานะโครงการ AI โดยอัตโนมัติ โดยอิงจากงานที่ทีมกำลังดำเนินการอยู่แล้ว
เกี่ยวกับฉัน: ช่วยให้ทีมเปลี่ยน ClickUp ให้เป็นระบบปฏิบัติการจริงด้วยประสิทธิภาพที่เน้นกระบวนการเป็นสำคัญ
ฉันชื่อ Illia ที่ปรึกษาที่ได้รับการยืนยันจาก ClickUp และผู้ก่อตั้ง sProcess ที่ซึ่งฉันช่วยทีมต่างๆ เปลี่ยน ClickUp ให้เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานของธุรกิจของพวกเขาอย่างแท้จริง
ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ผมได้ร่วมงานกับบริษัทมากกว่า 100แห่งในการนำมาใช้ ClickUp สำหรับกระบวนการทำงานจริง— ตั้งแต่การส่งมอบให้กับลูกค้า, กระบวนการขาย, การตลาด, ไปจนถึงการจัดการทีมภายใน. จุดมุ่งหมายของผมยังคงเหมือนเดิมเสมอ: การนำมาใช้ที่เน้นกระบวนการเป็นอันดับแรก.
แทนที่จะเริ่มต้นด้วยเทมเพลตหรือเครื่องมือ ผมช่วยทีมในการวางแผนกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของพวกเขา เสียก่อน จากนั้นเราออกแบบโครงสร้าง ClickUp ที่สะท้อนกระบวนการนั้นและสนับสนุนทั้ง การดำเนินงานประจำวันของทีมและการมองเห็นที่ชัดเจนสำหรับผู้นำ
กระบวนการที่ให้ความสำคัญกับขั้นตอนเป็นอันดับแรกแบบเดียวกันนี้เองที่เป็นสิ่งที่นำไปสู่วิธีการทำงานของซูเปอร์เอเจนต์ซึ่งได้อธิบายไว้ในบทความนี้
ทรัพยากรฟรีเพื่อช่วยให้คุณใช้ ClickUp ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับธุรกิจของคุณ
หากคุณต้องการเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้ ClickUp ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ นี่คือสองแหล่งข้อมูลฟรีที่ฉันสร้างขึ้น:
- คู่มือการตั้งค่า ClickUpฟรี (PDF)
- วิดีโอการฝึกอบรมฟรี 30นาทีเกี่ยวกับวิธีการทำให้ ClickUp ทำงานเพื่อธุรกิจของคุณ
ทำไมเอเจนซีถึงประสบปัญหาการมองเห็นสถานะโครงการ
บริษัทเว็บไซต์มักจะดำเนินโครงการของลูกค้าหลายสิบโครงการพร้อมกัน นักออกแบบกำลังดำเนินการหน้าเว็บผ่านแบบร่างและออกแบบภาพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังอัปเดต และมีการแก้ไขจากลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
งานทั้งหมดนั้นถูกเก็บไว้อยู่ที่ไหนสักแห่งในเครื่องมือบริหารโครงการ แต่ผู้นำมักไม่ต้องการเปิดดูงานแต่ละชิ้นหรือต้องค้นหาผ่านบอร์ดที่มีรายละเอียดมากมายเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
พวกเขาต้องการสิ่งที่ง่ายกว่า: ภาพรวมระดับสูง 10,000 ฟุตของทุกโครงการของลูกค้า
ปัญหาคือการรักษาภาพรวมนั้นมักต้องมีการอัปเดตด้วยตนเองอยู่เสมอ มีคนต้องคอยจดจำเพื่อสรุปความคืบหน้า เปลี่ยนขั้นตอนของโครงการ และรักษาข้อมูลในแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารให้ถูกต้องอยู่เสมอ
ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้แทบจะไม่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เมื่อทีมมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงาน การรายงานจะล่าช้า
นั่นคือประเภทของปัญหาที่ การอัปเดตสถานะโครงการ AI สามารถแก้ไขได้
วิธีการอัปเดตสถานะโครงการ AI โดยใช้ซูเปอร์เอเจนต์แบบง่ายใน ClickUp
ก่อนที่ฉันจะพาคุณไปดูขั้นตอนต่าง ๆ ขอให้ฉันอธิบายแนวคิดเบื้องหลังการดำเนินการนี้ให้คุณฟังก่อน
ฉันต้องการสร้างกระบวนการที่มีลักษณะเป็นตัวแทนซึ่ง:
- ติดตั้งเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่และกำหนดไว้อย่างชัดเจนได้โดยตรง
- ขจัดความเสียดทานแทนที่จะสร้างนิสัยใหม่ให้กับทีม
- มอบการมองเห็นที่แท้จริงให้กับผู้นำโดยไม่ต้องบังคับให้มีการอัปเดตสถานะที่ไม่มีที่สิ้นสุด
และนี่คือขั้นตอนที่เราดำเนินการเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น:
ขั้นตอนที่ 1: จินตนาการถึงกระบวนการส่งมอบเว็บไซต์ก่อน
ก่อนที่เราจะเริ่มใช้ ClickUp ฉันได้ถามเจ้าของเอเจนซี่คำถามพื้นฐาน:
"คุณส่งมอบโครงการเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร?"
เราได้ทำแผนผังกระบวนการของพวกเขาโดยไม่ได้ใช้เครื่องมือใด ๆ เป็นเพียงแผนภาพที่บันทึกไว้:
- การเริ่มต้นโครงการของลูกค้า
- โครงการผ่านขั้นตอนใดบ้าง (คิดถึงกลยุทธ์, การออกแบบ, การพัฒนา, การตรวจสอบคุณภาพ, การเปิดตัว, เป็นต้น)
- ใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
- ที่ที่ความคิดเห็นและการแก้ไขของลูกค้าปรากฏขึ้น
เรายังได้ทำแผนผังกิจกรรมสนับสนุน เช่น งานธุรการ วงจรรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า และกระบวนการทำงานแบบหน้าต่อหน้า ไม่สำคัญว่าคุณจะใช้ไวท์บอร์ด FigJam หรือกระดาษและปากกา สิ่งสำคัญคือเพื่อให้เห็นและเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานจริงที่อยู่เบื้องหลังการส่งมอบโครงการเว็บไซต์
เมื่อเราได้แผนที่นั้นแล้ว การออกแบบโครงสร้าง ClickUp ที่เหมาะสมก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้สอดคล้องกับกระบวนการของเอเจนซี่ของคุณ จากนั้นเพิ่มระบบอัตโนมัติหรือ Super Agents เข้าไปเพื่อสร้างการอัปเดตสถานะโครงการ AI ขณะที่งานดำเนินไป
ขั้นตอนที่ 2: สร้างโครงสร้าง ClickUp ที่สะท้อนกระบวนการ
เมื่อกระบวนการส่งมอบชัดเจนแล้ว เราได้สร้างโครงสร้าง ClickUp ขึ้นโดยยึดตามความต้องการสองประการ:
- มุมมองระดับสูงสำหรับผู้นำ
- พื้นที่ทำงานเชิงกลยุทธ์สำหรับทีมส่งมอบ
ผลลัพธ์คือพื้นที่ ClickUp สองแห่งแยกจากกัน
1. พื้นที่สำหรับลูกค้า: มุมมองแบบ 10,000 ฟุตของทุกโครงการ
พื้นที่แรกถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความชัดเจนในการมองเห็น ลูกค้าแต่ละท่านจะมีแฟ้มของตนเอง และภายในแฟ้มนั้น เราได้สร้าง:
- รายการผู้ดูแลระบบ สำหรับงานปฏิบัติการเฉพาะของลูกค้า
- รายการโครงการ ที่มีหนึ่งงานต่อหนึ่งโครงการเว็บไซต์
แต่ละงานโครงการทำหน้าที่เป็น ตัวติดตามระดับสูง
จากรายการนี้เพียงอย่างเดียว ผู้นำสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วว่า:
- โครงการใดบ้างที่ดำเนินการอยู่
- แต่ละโครงการอยู่ในระยะใด
- ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ดูเหมือนหยุดชะงัก
จากประสบการณ์ของผม นี่คือจุดที่หลายทีมมักผิดพลาด พวกเขามัวแต่จมอยู่กับบอร์ดโครงการที่มีรายละเอียดมากมาย จนลืมสร้างพื้นที่ให้ผู้นำสามารถมองเห็นภาพรวมได้โดยไม่ต้องคลิกผ่านงานและมุมมองที่ซับซ้อนมากมาย
2. พื้นที่โครงการ: สถานที่ที่งานส่งมอบเกิดขึ้นจริง
พื้นที่ที่สองคือที่ที่การทำงานจริงเกิดขึ้น ที่นี่ ทีมงานติดตามขั้นตอนทางยุทธวิธีที่ต้องใช้ในการส่งมอบเว็บไซต์:
- ขั้นตอนและงานบริหาร: สิ่งเหล่านี้แสดงถึงขั้นตอนปฏิบัติการที่นำโครงการจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงการเปิดตัว
- หน้าเว็บไซต์: แต่ละหน้าได้กลายเป็นงานที่ต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ไวร์เฟรม, ออกแบบ, และพัฒนา
- ข้อเสนอแนะและการแก้ไข: ข้อเสนอแนะจากลูกค้าและรอบการแก้ไขถูกติดตามในรายการเฉพาะ ดังนั้นไม่มีอะไรหลุดรอดไป
ทีมงานทำงานที่นี่ทุกวัน พวกเขาอัปเดตสถานะ ทำงานให้เสร็จ และจัดการกับการแก้ไข จากมุมมองของการส่งมอบ ระบบทำงานได้ดี
แต่มันก็ทำให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาด้วย
ปัญหาที่ซ่อนอยู่: ความคลาดเคลื่อนของสถานะระหว่างการดำเนินงานและการรายงาน
✅ ทีมงานใช้เวลาเกือบทั้งหมดในพื้นที่โครงการ พวกเขาขยันขันแข็งในการดำเนินการงานแต่ละหน้าที่ผ่านการออกแบบและพัฒนา พวกเขายังแก้ไขการแก้ไขอย่างรวดเร็วและทำงานด้านการบริหารตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์
⚠️ สิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำอย่างสม่ำเสมอคือ กลับเข้าไปในพื้นที่ของลูกค้า เพื่อ:
- อัปเดตสถานะของแต่ละงานในระดับสูงของโครงการ
- เพิ่มสรุปสถานะโดยย่อสำหรับผู้บริหาร
📌 ผลลัพธ์คือ?
- ผู้นำชื่นชอบแนวคิดของการมีภาพรวมในระดับ 10,000 ฟุต—แต่เฉพาะเมื่อข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเท่านั้น
- ทีมงานรู้สึกถึงความขัดแย้งเมื่อต้องสลับระหว่างมุมมองการดำเนินงานและมุมมองการรายงาน
- สถานะเริ่มคลาดเคลื่อน: ClickUp ไม่สะท้อนความเป็นจริงอีกต่อไป เว้นแต่จะมีคนจำได้ว่าต้องซิงค์ข้อมูลด้วยตนเอง
นี่คือประเภทของความขัดแย้งที่เอเจนต์ระดับซูเปอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
ขั้นตอนที่ 3: อัปเดตสถานะโครงการ AI อัตโนมัติด้วย ClickUp Super Agent
เมื่อกระบวนการและโครงสร้างได้ถูกจัดเตรียมอย่างสมบูรณ์แล้ว เราได้ถามว่า:
"อะไรคือซูเปอร์เอเจนต์ที่เล็กที่สุดและมีประโยชน์ที่สุดที่เราสามารถเพิ่มได้ที่นี่?"
เราไม่ได้พยายามทำให้ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ เราเน้นที่งานหนึ่งอย่างชัดเจน: รักษาให้ตัวติดตามโครงการระดับสูงของลูกค้าสอดคล้องกับงานรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ
เราไม่ได้พยายามทำให้ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ เราเน้นที่งานหนึ่งอย่างชัดเจน: รักษาให้ตัวติดตามโครงการของลูกค้าในระดับสูงสอดคล้องกับงานรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ
ดังนั้นเราจึงสร้าง ซูเปอร์เอเจนต์ ที่ฉันเรียกว่า การซิงค์สถานะโครงการเว็บไซต์ ซูเปอร์เอเจนต์
สิ่งที่ตัวแทนซุปเปอร์เอเจนต์สำหรับการซิงค์สถานะโครงการเว็บไซต์ทำทุกวัน
ตามตารางที่กำหนดไว้ (เราได้ทดสอบหลายครั้งต่อวัน และต่อมาเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์) ซุปเปอร์เอเจนต์:
- สแกนโฟลเดอร์โปรเจกต์เว็บไซต์ทั้งหมด ในพื้นที่โปรเจกต์ โดยจะตรวจสอบตามเฟส งานของผู้ดูแลระบบ หน้าเว็บไซต์ และรายการแก้ไขที่เชื่อมโยงกับแต่ละโปรเจกต์
- กำหนดขั้นตอนที่แท้จริงของแต่ละโครงการ ตัวอย่างเช่น หากหน้าหลักส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบหรือพัฒนา โครงการจะอยู่ในระยะ ออกแบบ หรือ พัฒนา
- โพสต์ความคิดเห็นสถานะสั้นๆ ในงานโครงการระดับสูงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลูกค้า เช่น:"ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนออกแบบ หน้าที่สำคัญอยู่ในรูปแบบโครงร่างและออกแบบภาพ ไม่มีบันทึกการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การอัปเดตครั้งล่าสุด"
- อัปเดตฟิลด์กำหนดเองของขั้นตอนโครงการโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ ผู้นำสามารถกรองและจัดเรียงตามขั้นตอนได้โดยไม่ต้องขอให้ทีมอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง
ทีมส่งมอบไม่จำเป็นต้องออกจากมุมมองการดำเนินงานของพวกเขา พวกเขาเพียงแค่ทำงานของพวกเขา
ซูเปอร์เอเจนต์เป็นผู้จัดการการซิงโครไนซ์
และผู้นำจะได้รับ:
- อัปเดตสดใหม่ภายในตัวติดตามโครงการที่ลูกค้าเห็น
- เวทีที่เชื่อถือได้ซึ่งพวกเขาไว้วางใจได้
- ประวัติความคิดเห็นที่รวดเร็วและสามารถสแกนได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการกำลังดำเนินไปอย่างไรตลอดเวลา
หากผู้นำต้องการภาพรวมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มClickUp AI Cardsไปยังแดชบอร์ด ClickUp ของคุณได้ AI Cards จะสรุปกิจกรรมงาน อุปสรรค และความคืบหน้าโดยอัตโนมัติจากรายการหรือพื้นที่ที่เลือกไว้
แทนที่จะอ่านการอัปเดตงานแต่ละรายการ ผู้นำจะได้รับภาพรวมที่สร้างโดย AI ของสิ่งที่กำลังคืบหน้า สิ่งที่ติดขัด และสิ่งที่ต้องการความสนใจ—ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเสริมการอัปเดตสถานะโครงการอัตโนมัติจาก Super Agents
ทำไมเอเจนต์ซูเปอร์ที่เรียบง่ายจึงสามารถเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุด
ซูเปอร์เอเจนต์นี้ไม่ฉูดฉาด มันไม่เขียนข้อเสนอ ตอบตั๋วสนับสนุน หรือจัดตารางการโทรขายด้วยตัวเอง
แต่, มัน ขจัดแหล่งที่มาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซ้ำ ระหว่างทีมส่งมอบและผู้นำ
แทนที่จะขอให้ทีมจำว่า "โอ้ ฉันยังต้องอัปเดตงานนั้นด้วย เพื่อที่หัวหน้าจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหน" พวกเขาเพียงแค่ทำงานในที่เดียว ซูเปอร์เอเจนต์จะกลายเป็นพันธมิตรด้านการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ของพวกเขา
บทเรียนสำคัญบางประการจากการสร้างนี้:
- คุณไม่จำเป็นต้องมีซูเปอร์เอเจนต์ที่ซับซ้อนเพื่อให้มีคุณค่า แม้แต่การซิงค์ข้อมูลรายวันหรือรายสัปดาห์อย่างง่ายก็สามารถช่วยปลดล็อกการสื่อสารและความรับผิดชอบได้
- สุดยอดเอเจนต์นั่งอยู่บนกระบวนการที่ชัดเจนและโครงสร้างที่สะอาดหากกระบวนการของคุณไม่ชัดเจนและพื้นที่ ClickUp ของคุณยุ่งเหยิง AI จะยิ่งทวีความวุ่นวายนั้น
- ซูเปอร์เอเจนต์ของคุณควรตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงในกรณีนี้ เป้าหมายคือ: ให้ผู้นำมีมุมมองที่เชื่อถือได้ในภาพรวมระดับสูงโดยไม่ต้องให้ทีมต้องทำงานรายงานเพิ่มเติม
ซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะส่วนใหญ่แล้ว ตัวแทน AI มักล้มเหลวเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีการตัดสินใจหรือว่างานควรดำเนินไปอย่างไร
เนื่องจากSuper Agentsสามารถรักษาบริบท, จำการตัดสินใจในอดีต, และทำงานอย่างต่อเนื่อง, พวกเขาจึงสามารถดำเนินการได้ด้วยความน่าเชื่อถือมากกว่าตัวแทนที่ทำงานตามคำสั่งอย่างมาก. พวกเขาทำงานจากประวัติการทำงานที่มีชีวิตชีวา, ยังคงทำงานอยู่ขณะที่งานเปลี่ยนแปลง, และดำเนินการภายในขอบเขตของสิทธิ์ที่ชัดเจนและเส้นทางการตรวจสอบ.
เมื่อความฉลาดเข้าใจงานและดำเนินการอย่างปลอดภัย คุณจะรู้สึกในที่สุดว่าคุณกำลังทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเสมือนจริงที่คุณสามารถพึ่งพาได้จริง
การอัปเดตสถานะโครงการ AI ที่ขับเคลื่อนโดย Super Agents มีค่าใช้จ่ายจริงเท่าไร
หนึ่งในข้อโต้แย้งแรกที่ฉันมี—และที่เจ้าของธุรกิจหลายคนมีเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติด้วย AI—คือเรื่องค่าใช้จ่าย
"ถ้าสิ่งนี้กลายเป็นเรื่องแพงขึ้นมาล่ะ? ฉันจะต้องใช้เครดิต AI หมดไปกับการโพสต์อัปเดตสถานะหรือเปล่า?"
เพื่อที่จะตอบคำถามนั้น ฉันได้ทำการทดสอบจริง
เพื่อที่จะตอบคำถามนั้น ฉันได้ทำการทดสอบจริง
- ฉันได้ตั้งค่า Super Agent ให้โพสต์วันละสามครั้งเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
- ฉันดูว่า AI ใช้เครดิตไปกี่หน่วย
แม้ที่ความถี่สูงขึ้นนั้น ค่าใช้จ่ายก็ยังคงน้อยอยู่ จากนั้นเราก็ถอยกลับมาและถามคำถามที่ดีกว่า:
"เราต้องการการอัปเดตในระดับผู้นำบ่อยแค่ไหนกันแน่?"
สำหรับเอเจนซี่นี้ คำตอบคือ สัปดาห์ละครั้ง ดังนั้นเราจึงปรับตารางเวลา
ที่อัตราดังกล่าว ระบบมีค่าใช้จ่ายประมาณ 50–60 เซนต์ต่อสัปดาห์ในรูปแบบเครดิต AI
สำหรับเอเจนซี่นี้ คำตอบคือ สัปดาห์ละครั้ง ดังนั้นเราจึงปรับตารางเวลา
สำหรับราคานั้น เจ้าของเอเจนซี่จะได้รับ:
- ภาพรวมที่เชื่อถือได้ของโครงการลูกค้าทั้งหมดในที่เดียว
- ความเชื่อมั่นว่าขั้นตอนและสถานะต่างๆ สะท้อนความเป็นจริง
- ลดเวลาในการติดตามการอัปเดตในประชุมและแชท
จากมุมมองของฉัน นั่นเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่า
วิธีการออกแบบตัวแทนสุดยอดคนแรก (หรือคนถัดไป) ของคุณ
หากคุณกำลังจ้องมองที่ ClickUp และคิดว่า "ฉันรู้ว่าฉันควรใช้ Super Agents แต่ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร" นี่คือกรอบการทำงานที่ฉันใช้กับลูกค้าในปัจจุบัน:
- เลือกกระบวนการทางธุรกิจหนึ่ง: การส่งมอบเว็บไซต์, การรับลูกค้าใหม่, การจ้างงาน, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์—เลือกขั้นตอนเดียวเป็นอันดับแรก
- จินตนาการกระบวนการนั้นให้อยู่นอก ClickUp: วาดขั้นตอน การส่งต่อข้อมูล และตำแหน่งที่ข้อมูลอยู่ในปัจจุบัน
- ออกแบบโครงสร้าง ClickUp ของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการนั้น:ใช้ลำดับชั้นโครงการของ ClickUpเพื่อสร้าง Space, Folder, List และ Custom Field ที่สะท้อนความเป็นจริง มอบมุมมองภาพรวมในระดับสูงให้กับผู้นำ และสร้างฐานปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ให้กับทีม
- มองหาขั้นตอนที่ต้องทำด้วยมือซึ่งสร้างความเจ็บปวดหรือสถานะที่คลาดเคลื่อน: มีจุดใดบ้างที่ผู้คนต้องจำและอัปเดตข้อมูลในหลายที่พร้อมกัน? มีจุดใดบ้างที่การมองเห็นข้อมูลขาดตอนหรือไม่ครบถ้วน?
- มอบงานนั้นให้กับซูเปอร์เอเจนต์: เริ่มต้นให้เรียบง่ายที่สุด: ข้อมูลนำเข้าที่ชัดเจนหนึ่งอย่าง ข้อมูลส่งออกที่ชัดเจนหนึ่งอย่าง และตารางเวลาสำหรับการดำเนินการหนึ่งชุด
🎥 นี่คือวิดีโอสอนแบบรวดเร็วเพื่อให้ง่ายขึ้น:
เปลี่ยนการอัปเดตสถานะ AI จากกระแสสู่ความเป็นจริงด้วย ClickUp Super Agents
ฉันไม่ได้ตกหลุมรัก Super Agents เพราะพวกเขาดูหรูหรา ฉันตกหลุมรักพวกเขาเมื่อฉันเห็นสิ่งง่ายๆ อย่างเช่น Website Project Status Sync นี้ ที่ช่วยขจัดความรำคาญเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันให้กับทั้งทีม
สำหรับหน่วยงานนี้ การเปลี่ยนแปลงมีลักษณะดังนี้:
- ก่อน: การตั้งค่า ClickUp ที่มั่นคง แต่ผู้นำมักจะตามความเป็นจริงอยู่ไม่กี่ก้าว
- หลังจาก: ภาพรวมลูกค้าที่มีชีวิตชีวาและแม่นยำ ซึ่งจะอัปเดตตัวเองโดยอัตโนมัติตามงานที่ทีมกำลังดำเนินการอยู่
หากคุณไม่ได้รับอะไรจากเรื่องนี้เลย ขอให้ได้รับสิ่งนี้:
🔑 อย่าเริ่มต้นด้วย "ฉันควรสร้างซูเปอร์เอเจนต์แบบไหน?"
เริ่มต้นด้วย, "กระบวนการใดที่ฉันต้องการให้ ClickUp และ AI ช่วยสนับสนุน?"
🔑 อย่าเริ่มต้นด้วย "ฉันควรสร้างซูเปอร์เอเจนต์แบบไหน?"
จากนั้น วางแผนกระบวนการของคุณ ออกแบบโครงสร้าง และปล่อยให้ Super Agent ที่เรียบง่ายและตรงเป้าหมายดูแลทุกอย่างให้สอดคล้องกัน
นั่นคือวิธีที่คุณเปลี่ยน AI จากคำฮิตให้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังซึ่งสามารถส่งมอบงานได้จริง
และเพื่อเริ่มต้นให้ลงทะเบียนใช้ ClickUp ได้ที่นี่ฟรี!