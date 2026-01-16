เทมเพลต Bubble.io ที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

คุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อสร้างแอปที่ยอดเยี่ยม
แต่คุณจำเป็นต้องมีจุดเริ่มต้นที่ชาญฉลาด
สำหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่และผู้สร้างที่ไม่มีโค้ด ความคิดไม่ใช่ปัญหา การลงมือทำต่างหากที่เป็นปัญหา การเริ่มต้นจากโปรเจกต์ Bubble ที่ว่างเปล่าจะทำให้คุณช้าลง และการพยายามตัดสินใจว่าจะสร้างอะไรก่อนดี ไม่ว่าจะเป็นระบบยืนยันตัวตน กระบวนการทำงาน บทบาทผู้ใช้ หรือแดชบอร์ด มักจะสร้างความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตจึงมีความสำคัญ. เทมเพลตการพัฒนาแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Bubble ที่เหมาะสมจะมอบฐานการทำงานให้คุณพร้อมคุณสมบัติหลักของแอปตั้งแต่วันแรก ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งแทนการตั้งค่า.
คู่มือนี้แบ่งปันเทมเพลต Bubble. io ฟรีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ พร้อมด้วยเทมเพลตClickUpเพื่อวางแผนการสร้าง ติดตามงาน และส่งมอบได้เร็วขึ้น
มาหาเทมเพลตที่ช่วยให้คุณเปิดตัวแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดได้อย่างมั่นใจกันเถอะ
เทมเพลต Free Bubble. io ที่คุณเห็นในพริบตา
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เทมเพลตหน้า Landing Page สำหรับสตาร์ทอัพด้านบับเบิล
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ก่อตั้ง, ผู้สร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, ทีมในระยะเริ่มต้น
|ขั้นตอนการเข้าสู่แอป, การเก็บข้อมูลรายชื่อรอ, การทดลองราคา
|เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟองสบู่เหมือน Instagram
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สตาร์ทอัพ, ผู้สร้างที่กำลังสร้าง MVP ทางสังคม
|โปรไฟล์ผู้ใช้, ฟีด, การถูกใจ, ความคิดเห็น, การติดตาม
|เทมเพลตตลาดกลางการจัดการกิจกรรมบับเบิล
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดงาน, แพลตฟอร์มชุมชน
|รายการกิจกรรม, การจองตั๋ว, การชำระเงินผ่าน Stripe/PayPal
|เว็บแอปตอบสนองต่อขนาดหน้าจอ (Flexbox)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ก่อตั้ง SaaS, ทีมเครื่องมือภายใน
|แดชบอร์ด UI ที่ตอบสนอง, โครงสร้าง SPA, ส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
|Bubble Tasky – แม่แบบการจัดการโครงการ
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมขนาดเล็ก, เอเจนซี่
|แนวคิดโครงการ, งาน, งานมอบหมาย, วันครบกำหนด, ความคิดเห็น
|เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, ทีมข้ามสายงาน
|การติดตามเหตุการณ์สำคัญ, การให้คะแนนความพยายามและผลกระทบ, การพึ่งพาอาศัยกันตามแบบแกนต์
|เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ผู้นำผลิตภัณฑ์
|แผนงาน + การวางแผนสปรินต์, การติดตามบั๊ก, กระบวนการทำงาน QA, การมองเห็นพอร์ตโฟลิโอ
|แผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน, ผู้สร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, ผู้จัดการโครงการ
|การวางแผนงานแบบครบวงจร, แบบฟอร์มการรับข้อมูล, การติดตามความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์
|แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมผู้นำ
|แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ, การจัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบและความพยายาม, การทำให้แผนงานเป็นอัตโนมัติ
|แม่แบบกำหนดการการพัฒนา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ก่อตั้ง, ทีมผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการการส่งมอบ
|การวางแผนเป็นขั้นตอน, การเปรียบเทียบไทม์ไลน์, การจัดการการพึ่งพา
|เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมแบบアジล
|การจัดโครงสร้างงานค้างในสปรินต์, การติดตามความพยายามเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง, การปรับสมดุลปริมาณงาน
|เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ทีมข้ามสายงาน
|การมองเห็นระดับพอร์ตโฟลิโอ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองแกนต์และไทม์ไลน์
|เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมอไจล์, เจ้าของผลิตภัณฑ์, ทีม UX
|การวางแผนเรื่องราวที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง, การแยกงานออกเป็นส่วนย่อย, การปล่อยเวอร์ชันเป็นระยะ
|เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม QA, ทีมผลิตภัณฑ์, หน่วยวิศวกรรม
|การรับรายงานข้อบกพร่องอย่างเป็นระบบ, กระบวนการคัดแยก, การติดตามความรุนแรงและลำดับความสำคัญ
|เทมเพลตความเสี่ยงสำหรับคำขอฟีเจอร์ใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการ
|การทบทวนความเสี่ยงตามความซับซ้อน, การติดตามแหล่งที่มา, กระบวนการอนุมัติ
|เทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมเปิดตัว
|งานเปิดตัวตามหมวดหมู่, จุดสำคัญ, การวางแผนกานท์และไทม์ไลน์
อะไรที่ทำให้แอป Bubble.io แบบไม่ต้องเขียนโค้ดดี?
เมื่อสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ความเร็วและความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เทมเพลต Bubble.io ที่ดีจะช่วยลดเวลาในการตั้งค่าและให้เส้นทางที่ชัดเจนจากแนวคิดไปจนถึงการเปิดตัว
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลต Bubble.io สำหรับแอปของคุณที่ไม่ต้องเขียนโค้ด 👇
- โครงสร้างแอปที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรก: เลือกเทมเพลตที่มีหน้าเพจตั้งชื่ออย่างมีเหตุผล ประเภทข้อมูลที่เหมาะสม และกระบวนการทำงานที่คาดการณ์ได้
- สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริง: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อการเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ การชำระเงิน แดชบอร์ด หรือแผงควบคุมผู้ดูแลระบบ
- ปรับแต่งได้ง่ายโดยไม่ทำให้ระบบเสียหาย: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณเปลี่ยนชื่อฟิลด์ ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน
- กระบวนการทำงานที่สะอาดและอ่านง่าย: เลือกเทมเพลตที่มีกระบวนการทำงานที่ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ
- ออกแบบมาเพื่อขยายตามการเติบโตของแอปของคุณ: ค้นหาข้อมูลที่มีโครงสร้างและตรรกะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาแอปของคุณได้ตลอดเวลา
- การออกแบบที่ตอบสนองโดยอัตโนมัติ: เลือกเทมเพลตที่ทำงานได้ดีบนหน้าจอขนาดต่างๆ (เดสก์ท็อป, แท็บเล็ต, และมือถือ)
- เอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์หรือคำแนะนำในแอป: เลือกเทมเพลตที่มีบันทึกหรือคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนที่มีประโยชน์ เพราะจะช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนาได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของแพลตฟอร์ม Bubble
เทมเพลต Free Bubble. io สำหรับการพัฒนาแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
นี่คือเทมเพลตยอดนิยมบางส่วนจากตลาด Bubble ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นสร้างแอปเวอร์ชันพื้นฐานได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
1. เทมเพลตหน้า Landing Page สำหรับสตาร์ทอัพบับเบิล
เทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับสตาร์ทอัพบับเบิล เป็นหน้าแลนดิ้งเพจสำเร็จรูปที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบและเปิดตัวแอปในขั้นต้นได้ เทมเพลตนี้จะนำทางผู้เข้าชมผ่านเรื่องราวของแอปของคุณอย่างเป็นระบบและราบรื่น เริ่มต้นด้วยภาพลักษณ์ของแอปที่ดึงดูดสายตา จากนั้นอธิบายฟีเจอร์ต่าง ๆ และปิดท้ายด้วยส่วนที่ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือ เช่น ภาพหน้าจอ ทีมงาน และราคา
ด้วยการเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจนและตัวอย่างภาพล่วงหน้า คุณสามารถรวบรวมผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าและแบ่งปันแนวคิดของคุณกับผู้ใช้หรือผู้ลงทุนได้อย่างมั่นใจ ก่อนที่จะใช้เวลาหรือเงินจำนวนมากในการพัฒนาเต็มรูปแบบ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แสดงแรงผลักดันโดยใช้ส่วนตัวเลขที่ยืดหยุ่นเพื่อเน้นการลงทะเบียนในรายชื่อรอหรือผู้ใช้เบต้า
- ทดสอบราคาด้วยการทดลองใช้แผน, ช่วงราคา, หรือข้อเสนอ 'เร็ว ๆ นี้' โดยไม่ต้องผูกมัดเร็วเกินไป
- นำกรอบการทำงานไปใช้ซ้ำในแนวคิดแอปหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแอปโซเชียล SaaS ตลาดกลาง หรือแอปอรรถประโยชน์
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, ผู้สร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, และทีมในระยะเริ่มต้นที่ต้องการนำเสนอไอเดียแอปก่อนที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
👀 คุณรู้หรือไม่?สำหรับผู้ซื้อ 49% การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสดคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจซื้อจริงๆ มากกว่าการทดลองใช้ รีวิว หรือหน้าการตลาดใดๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: AI ไม่ใช่ตัวเลือกเสริมอีกต่อไปในซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ด มันเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันแล้วตามรายงาน DORA โดย Google Cloud:
- ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 75% ใช้ AI ทุกวันสำหรับงานต่างๆ เช่น การเขียนโค้ด การอธิบายตรรกะ หรือการสรุปงาน
- นอกจากนี้ การเพิ่มการใช้ AI ขึ้น 25% จะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพเอกสารเพิ่มขึ้น 7.5% การเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพโค้ดเพิ่มขึ้น 3.4% และเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบโค้ดขึ้น 3.1%
สำหรับผู้สร้างที่ไม่มีโค้ด, ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดคือการใช้ AI เพื่อวางแผนอย่างชัดเจนก่อนที่คุณจะสร้าง. การใช้เครื่องมือ AI เช่นClickUp Brainช่วยให้คุณวางแผนและเร่งการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณได้.
มันทำงานเหมือนผู้ช่วย AI ที่เข้าใจงาน เอกสาร และบริบทของโครงการของคุณ คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- สร้างตรรกะของกระบวนการทำงาน
- เขียน API หรือโค้ด JavaScript
- สร้างแผนภาพนางเงือกสำหรับกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชัน และ
- แม้กระทั่งการแก้ไขข้อผิดพลาดในตรรกะการทำงานเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
ตัวอย่างเช่น ใช้ข้อความนี้: 'สร้างลำดับการใช้งานสำหรับฟีเจอร์นี้ (การลงทะเบียนผู้ใช้พร้อมการยืนยันอีเมล) และจัดทำแผนภาพ Mermaid ที่ฉันสามารถนำไปใช้ในเอกสารประกอบได้'
2. เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟองสบู่ เช่น Instagram
หากคุณต้องการสร้างแพลตฟอร์มแอปแชร์รูปภาพและวิดีโอเหมือน Instagram เทมเพลต Bubble Social Media Like Instagram เป็นตัวเลือกที่ดี มันมาพร้อมกับบัญชีผู้ใช้ โปรไฟล์ โพสต์ และฟีดที่ใช้งานได้ซึ่งจัดเรียงคล้ายกับ Instagram
เทมเพลตนี้ได้เชื่อมต่อโพสต์, ผู้ใช้, และการโต้ตอบผ่านฐานข้อมูลของ Bubble ไว้แล้ว ดังนั้นการกระทำเช่นการกดไลค์, การแสดงความคิดเห็น, การแท็ก, และการติดตามสามารถทำงานได้ทันที นอกจากนี้, แต่ละโพสต์ยังเชื่อมโยงกับผู้สร้างของมัน, ทำให้การอัปเดตการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นในเวลาจริง และหน้าโปรไฟล์จะแสดงเนื้อหาและกิจกรรมของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้เส้นทางการใช้งานที่ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่การเรียกดูฟีด การมีส่วนร่วม โปรไฟล์ และการสร้างเนื้อหา
- จัดการความสัมพันธ์ของผู้ใช้แบบไดนามิกด้วยตรรกะการติดตาม, ยกเลิกการติดตาม และการเชื่อมต่อแบบสองฝ่ายที่มีอยู่ในตัว
- เผยแพร่เรื่องราวตามเวลาที่ผู้ใช้สามารถแชร์การอัปเดตอย่างรวดเร็วและชั่วคราว นอกเหนือจากโพสต์ปกติ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, สตาร์ทอัพ, และผู้สร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียที่ต้องการเปิดตัว MVP บนโซเชียลมีเดียหรือแอปสไตล์ Instagram
3. เทมเพลตตลาดการจัดการกิจกรรมฟองสบู่
เทมเพลตตลาดการจัดการกิจกรรมแบบฟองสบู่ เป็นชุดเริ่มต้นแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับสร้างแพลตฟอร์มกิจกรรมสไตล์ Eventbrite บน Bubble ผู้จัดงานสามารถสร้างและโปรโมทกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ผู้เข้าชมสามารถเรียกดูรายการกิจกรรม เข้าใจรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว และบันทึกกิจกรรมลงในปฏิทินของตนได้ การจัดวางมีความเป็นธรรมชาติ ทำให้การค้นหาเหตุการณ์เป็นเรื่องง่ายแม้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
เทมเพลตนี้ยังรวมถึงระบบซื้อตั๋วที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าด้วย Stripe และ PayPal ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจากการเรียกดูเป็นขั้นตอนการชำระเงินได้อย่างราบรื่น และช่วยให้คุณเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่วันแรก
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- กรองเหตุการณ์ตามหมวดหมู่และสถานที่เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถค้นหาสิ่งที่สนใจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเลื่อนดูอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
- อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ช่วยให้พวกเขาจดจำแผนการและมาตรงเวลา
- เปิดตัว MVP ที่ใช้งานได้จริงอย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบแนวคิดเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะกลุ่ม เริ่มต้นเล็ก ๆ ด้วยกิจกรรมไม่กี่งาน แล้วขยายเมื่อเห็นผลลัพธ์ที่ดี
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างสรรค์และชุมชนงานอีเวนต์ที่ต้องการเปิดตัวตลาดงานอีเวนต์เฉพาะกลุ่มหรือท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว
📊 แจ้งเตือนสถิติ: 65% ของผู้เข้าร่วมงานกล่าวว่าแอปงานบนมือถือสามารถทำให้ประสบการณ์โดยรวมของพวกเขาดีขึ้นหรือแย่ลงได้ นี่แสดงให้เห็นว่า UX ของแอปงานมีความสำคัญเพียงใดต่อความพึงพอใจของลูกค้า
4. เทมเพลตเว็บแอปแบบตอบสนองต่ออุปกรณ์ (Flexbox) แบบมีฟองอากาศ
เทมเพลตเว็บแอปแบบตอบสนองด้วย Bubble (Flexbox) เป็นเฟรมเวิร์ก UI สำหรับแดชบอร์ด SaaS ที่ทันสมัย สร้างขึ้นโดยใช้เอนจินตอบสนอง Flexbox ใหม่ของ Bubble คุณจะสังเกตเห็นดีไซน์ที่สะอาดตา ช่องว่างที่นุ่มนวล และเลย์เอาต์ที่ให้ความรู้สึกคล้ายกับเครื่องมือต่างๆ เช่น แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล แผงควบคุมผู้ดูแลระบบ หรือซอฟต์แวร์ธุรกิจภายในองค์กร
เทมเพลตนี้ยังถูกสร้างขึ้นโดยใช้โครงสร้างแบบ Single Page App (SPA) ด้วย ในแอปพลิเคชันแบบหน้าเดียว ผู้ใช้จะไม่กระโดดไปมาระหว่างหน้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่จะรู้สึกว่าการใช้งานลื่นไหลมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างหลักยังคงเหมือนเดิม มีเพียงเนื้อหาเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เน้นข้อมูลสำคัญโดยใช้ส่วนประกอบการ์ดสำเร็จรูปสำหรับผู้ใช้ รายได้ การลงทะเบียน หรือ KPI ที่สำคัญอื่นๆ
- สร้างภาพแนวโน้มโดยใช้ส่วนประกอบแผนภูมิสองส่วนที่มีพื้นที่และการจัดวางที่วางแผนไว้สำหรับข้อมูลจริงแล้ว
- แสดงสินค้ายอดนิยมด้วยส่วน 'สินค้ายอดนิยม' ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับผู้ใช้ บริการ หมวดหมู่ หรือการจัดอันดับประสิทธิภาพ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งและทีม SaaS ที่ต้องการสร้าง UI แดชบอร์ดที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วใน Bubble
👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทโดยเฉลี่ยในปัจจุบันใช้ซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันประมาณ 101 รายการในเวลาเดียวกัน ในทางปฏิบัติแล้ว แสดงให้เห็นว่าองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเครื่องมือเพียงไม่กี่อย่างอีกต่อไป แต่ใช้แอปพลิเคชันที่แตกต่างกันสำหรับ CRM การตลาด การเงิน ทรัพยากรบุคคล การสนับสนุน การวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
เนื่องจากเครื่องมือที่มากเกินไป:
- ทีมต้องสลับไปมาระหว่างแดชบอร์ดหลายตัวทุกวัน
- ข้อมูลถูกกระจายไปยังเครื่องมือต่างๆ
- การจัดการการเข้าถึง, ความปลอดภัย, และค่าใช้จ่ายกลายเป็นเรื่องยากขึ้น
5. Bubble Tasky – แม่แบบการจัดการโครงการ
Bubble Tasky- เทมเพลตการจัดการโครงการ เป็นแอปจัดการโครงการและงานที่ไม่ต้องเขียนโค้ด สร้างขึ้นบน Bubble ให้คุณมีระบบที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างโครงการ เพิ่มงานภายในโครงการ มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม ติดตามความคืบหน้าจากแดชบอร์ด และทำงานร่วมกันโดยใช้ความคิดเห็น
คุณสามารถกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน เช่น 'ส่งข้อเสนอภายในวันศุกร์' หรือ 'ลูกค้าตรวจสอบในวันอังคาร' ซึ่งช่วยให้ทีมเข้าใจสิ่งที่เร่งด่วนและวางแผนงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ งานสามารถถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นเมื่อเสร็จสิ้นแล้วและเปิดใหม่ได้หากมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้กระบวนการทำงานมีความสมจริงและยืดหยุ่น
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่สำคัญด้วยการโหวตขึ้น และจัดเรียงเพื่อตัดสินใจว่าควรทำงานใดก่อน
- จัดระเบียบพื้นที่ทำงานที่กำลังเติบโตโดยใช้ตัวกรองในตัวและการค้นหาเพื่อค้นหาโครงการได้เร็วขึ้น
- ตรวจสอบผู้ใช้ โครงการ และงานต่างๆ ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบเพื่อการกำกับดูแลที่ดีขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการหรือเอเจนซี่ที่กำลังมองหาแอปจัดการโครงการเพื่อจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้า
📊 แจ้งเตือนสถิติ: จากการสำรวจทั่วโลกโดยสถาบันการจัดการโครงการ (PMI) องค์กรต่างๆ รายงานว่าประมาณ8% ของโครงการของพวกเขาล้มเหลวในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
PMI นิยามความล้มเหลวของโครงการว่าเป็นโครงการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่สามารถส่งมอบคุณค่าที่คาดหวังได้ ซึ่งเน้นย้ำว่าเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้นสามารถลดความล้มเหลวได้แอปพลิเคชันการจัดการโครงการและงานช่วยโดย:
- การทำให้เป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และความก้าวหน้าเป็นสิ่งที่มองเห็นได้
- การจัดสรรงานให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
- ปรับปรุงการประสานงานระหว่างทีม
- การตรวจจับความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ แทนที่จะรอให้สายเกินไป
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
ข้อจำกัดของการใช้ Bubble สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
Bubble มีคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการเปิดตัวเว็บและแอปมือถือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ MVP อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ในแพลตฟอร์มรีวิวและชุมชน Bubble แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดบางประการที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อแอปเติบโตเกินกว่าช่วงเริ่มต้น เช่น:
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ง่ายกว่า โดยเฉพาะเมื่อเวิร์กโฟลว์และตรรกะของฐานข้อมูลมีความซับซ้อน
- การกำหนดราคาอาจรู้สึกไม่แน่นอนเมื่อแอปพลิเคชันขยายขนาด ด้วยฟีเจอร์ที่ต้องจ่ายเงินเพื่อปลดล็อกและการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายตามปริมาณงาน
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพและความเร็วอาจปรากฏขึ้นเมื่อจำนวนผู้ใช้ ปริมาณข้อมูล และความซับซ้อนของกระบวนการทำงานเพิ่มขึ้น
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอาจรู้สึกจำกัดสำหรับทีมพัฒนาที่ใหญ่หรือมีเทคนิคมากกว่า
📚 อ่านเพิ่มเติม: นอกจาก Bubble แล้ว คุณยังสามารถสำรวจคอลเลกชันเครื่องมือ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ครบถ้วนนี้ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อีกด้วย
ทางเลือกแทนเทมเพลตฟองสบู่: ClickUp สำหรับการวางแผนและการจัดส่ง
เมื่อคุณกำลังสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ด การพัฒนาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางเท่านั้น คุณยังคงต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่จะสร้าง คุณสมบัติต่างๆ เชื่อมต่อกันอย่างไร ใครกำลังทำงานอะไรอยู่ และคุณใกล้จะเปิดตัวมากแค่ไหน นี่คือจุดที่โครงการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Bubble.io หลายโครงการชะลอตัวลง เพราะการวางแผนและการดำเนินการเริ่มรู้สึกกระจัดกระจาย
นั่นคือเหตุผลที่นักพัฒนา Bubble และผู้สร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหลายคนเลือกใช้ClickUp ร่วมกับเครื่องมือสร้างแอปของพวกเขา แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่เครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ด แต่ก็มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทำงานเดียวกัน มันช่วยให้คุณออกแบบตรรกะของแอป จัดการฟีเจอร์ ติดตามความคืบหน้า และเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การเปิดตัวด้วยโครงสร้างและความชัดเจนที่มากขึ้น
📝 หมายเหตุ: หากคุณต้องการคำแนะนำที่ละเอียดมากขึ้น โปรดอ่านคู่มือนี้เกี่ยวกับวิธีการใช้ ClickUp สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งจะอธิบายขั้นตอนการตั้งค่าทั้งหมดอย่างละเอียด
มาสำรวจเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ClickUp ที่ทำหน้าที่เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับเทมเพลต Bubble สำหรับด้านการวางแผนและการดำเนินการของการพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ด:
1. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp
เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUpช่วยให้คุณนำผลิตภัณฑ์จากแนวคิดไปสู่การพัฒนาได้อย่างราบรื่นโดยไม่เกิดความสับสน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถวางแผนทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลำดับที่เป็นตรรกะและติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนได้
คุณสมบัติของเทมเพลตยังช่วยเพิ่มบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนของคุณ โดยให้คุณสามารถประเมินความซับซ้อนของงาน ความพยายามที่ต้องใช้ และผลกระทบที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยรวมได้ ซึ่งทำให้การจัดลำดับความสำคัญมีความสมจริงมากขึ้น และช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญจริง ๆ แทนที่จะมองว่าทุกงานมีความสำคัญเท่าเทียมกัน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดเจ้าของงานโดยเชื่อมโยงทุกงานกับทีมเฉพาะ เช่น ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, การขาย, กฎหมาย, การประกันคุณภาพ, หรือปฏิบัติการ
- วางแผนไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงานโดยใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ซึ่งงานจะถูกจัดเรียงตามวันที่และเชื่อมโยงกัน
- คำนวณระยะเวลาของงานโดยอัตโนมัติโดยใช้วันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนด และรักษาตารางเวลาให้ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, และทีมข้ามสายงานที่ต้องการวางแผนและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่สูญเสียการควบคุมต่อไทม์ไลน์หรือการพึ่งพา
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
2. แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp
หากคุณต้องการระบบที่รองรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การวางแผนโรดแมปและการดำเนินการสปรินต์ ไปจนถึงการติดตามข้อบกพร่อง การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบหลังการปล่อยClickUp Software Development Templateคือเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับคุณ
แดชบอร์ดภาพรวมหลักจะเน้นงานที่ถูกบล็อก งานที่ล่าช้า และบั๊กที่มีความสำคัญสูง เพื่อให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แทนที่จะพบปัญหาในระหว่างการประชุมประจำวัน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามปริมาณงานของทีมและสุขภาพของการส่งมอบเพื่อตรวจจับภาระงานที่มากเกินไปตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกันการหมดไฟ
- ติดตามความเร็วในการส่งมอบด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงาน เพื่อทำความเข้าใจจุดที่งานชะลอตัวและปรับปรุงความเร็วในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
- มาตรฐานการรายงานข้อบกพร่องด้วยแบบฟอร์มในตัวที่รวบรวมคำอธิบายที่ชัดเจน, ลิงก์, ภาพหน้าจอ, และรายละเอียดผู้รายงานเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วขึ้น
- แยกปัญหาการผลิตที่เร่งด่วนออกเป็นกระบวนการสนับสนุนทางเทคนิคโดยเฉพาะ ในขณะที่ยังคงเชื่อมโยงกับแผนงานหลักของผลิตภัณฑ์
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการระบบเดียวสำหรับการวางแผนโร้ดแมป, การดำเนินการสปรินท์, การติดตามบั๊ก, การจัดการ QA และการส่งมอบเวอร์ชันใหม่
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้จริงพูดเกี่ยวกับการใช้ ClickUpสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์:
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับทีมของเราอย่างสิ้นเชิง โดยเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ล้าสมัยทั้งในด้านการติดตามข้อบกพร่องและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยความสามารถในการสร้างสถานะที่มีโครงสร้างซึ่งสะท้อนความคืบหน้าของงานได้อย่างแม่นยำ เราได้ขจัดความสับสนและปรับปรุงการมองเห็นในโครงการต่างๆ ระบบติดตามบั๊กของเรา ซึ่งเคยอยู่ใน Redmine รู้สึกไม่เชื่อมต่อและไม่มีให้เห็นได้ชัดเจน หลังจากที่เราสร้างระบบใหม่ใน ClickUp เราสามารถเปิดตัวได้อย่างราบรื่น และยังคงมีเวิร์กโฟลว์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการแก้ไขปัญหา ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้ เราได้ทำการติดตั้งระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยทีมของเราให้ประหยัดเวลาจากงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งช่วยประหยัดเวลาของเราได้เป็นอย่างมาก
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับทีมของเรา โดยเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ล้าสมัยทั้งในการติดตามข้อบกพร่องและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยความสามารถในการสร้างสถานะที่มีโครงสร้างซึ่งสะท้อนความคืบหน้าของงานได้อย่างแม่นยำ เราได้ขจัดความสับสนและปรับปรุงการมองเห็นทั่วทั้งโครงการ ระบบติดตามบั๊กของเรา ซึ่งเคยอยู่ใน Redmine รู้สึกไม่เชื่อมต่อและไม่มีให้เห็นชัดเจน หลังจากที่เราสร้างระบบใหม่ใน ClickUp เราสามารถเปิดตัวได้อย่างราบรื่นและยังคงมีเวิร์กโฟลว์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การคัดกรองไปจนถึงการแก้ไขปัญหา ทำให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้ เราได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้ได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยประหยัดเวลาของทีมจากงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งช่วยประหยัดเวลาของเราได้มากเช่นกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม: เพื่อมุมมองที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากเทมเพลต ลองดูการวิเคราะห์เชิงลึกของเราเกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้โดยทีมผลิตภัณฑ์สมัยใหม่
3. แม่แบบแผนการพัฒนาแอป ClickUp
แผนแม่บทการพัฒนาแอปพลิเคชันClickUp App Development Plan Templateให้รายการงานทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างแอปพลิเคชัน เช่น การกำหนดเป้าหมายของแอปพลิเคชัน การวิจัยคู่แข่ง การสร้างแบบร่าง การทดสอบคุณภาพ (QA) และอื่น ๆ คุณสามารถแก้ไขงาน คำอธิบาย มอบหมายผู้รับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญ อัปเดตวันที่ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อเพิ่มงานแล้ว คุณสามารถจัดการงานเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนด้วย มุมมองบอร์ดสถานะ ซึ่งงานจะเคลื่อนย้ายอย่างราบรื่นจาก "ต้องทำ" ไปยัง "เสร็จแล้ว" นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางแผนไทม์ไลน์ของงานได้อย่างสมจริงด้วย มุมมองแผนภูมิแกนต์ของโครงการ ซึ่งจะแสดงการพึ่งพาและลำดับงานโดยรวมของโครงการ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยการแชร์ลิงก์แบบฟอร์มงาน เพื่อให้ผู้พัฒนา นักออกแบบ ผู้ทดสอบ และทีมผลิตภัณฑ์สามารถส่งงานของตนได้
- มองเห็นการทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยการผสานสถานะงานเข้ากับขั้นตอนเฉพาะของโครงการ เพื่อดูว่างานแต่ละชิ้นอยู่ในขั้นตอนวิจัย วางแผน ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ หรือนำไปใช้งานแล้ว
- ติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติด้วยฟิลด์ % Done ให้คุณเห็นภาพรวมว่างานของคุณคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนาที่ต้องการสร้างและเปิดตัวโครงการแอปที่ประสบความสำเร็จโดยไม่สูญเสียการมองเห็นในภารกิจและความรับผิดชอบต่างๆ
📚 อ่านเพิ่มเติม: เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรที่สนับสนุนการสร้างแอปตั้งแต่ต้นจนจบ สำรวจภาพรวมของเครื่องมือพัฒนาแอปสมัยใหม่และตำแหน่งที่เหมาะสมของแต่ละเครื่องมือ
4. แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp
ส่วนที่ยากที่สุดของแผนงานผลิตภัณฑ์คือการจัดการลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่สูญเสียความสอดคล้อง
แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีเหตุผลโดยใช้มุมมองที่กำหนดเอง
มุมมองแผนที่ถนนรายไตรมาส เหมาะสำหรับการวางแผนระยะกลางที่มีคุณสมบัติที่วางแผนไว้, จุดสำคัญ, และโครงการริเริ่มที่จัดกลุ่มตามไตรมาส แผนที่ถนนตามโครงการริเริ่มเป็นมุมมองบอร์ดคัมบังที่กิจกรรมโครงการถูกแทนด้วยบัตรที่สามารถย้ายระหว่างขั้นตอนความคืบหน้าได้ด้วยการลากและวางอย่างง่าย
มุมมองรายการงานหลักของผลิตภัณฑ์ มี มุมมองรายการแนวคิดและลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ และ เมทริกซ์ผลกระทบ–ความพยายาม เพื่อป้องกันความวุ่นวายของงานค้างและทำให้การแลกเปลี่ยนเห็นได้ชัดเจน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จับความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าผ่านแบบฟอร์มขอสินค้าที่เปลี่ยนคำแนะนำให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ
- จัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้การให้คะแนนตามสูตรและเครื่องมือเชิงภาพ เช่น แม่แบบผลกระทบ-ความพยายาม เพื่อให้การตัดสินใจมีความโปร่งใสและสามารถทำซ้ำได้
- ทำให้กระบวนการตั้งแต่คิวงานไปจนถึงการดำเนินงานเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automationsที่ชาญฉลาด ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมข้ามสายงานที่ต้องการจัดลำดับความสำคัญของไอเดียผลิตภัณฑ์และแบ่งปันแผนงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วยClickUp Whiteboards ทีมงานสามารถสำรวจวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์และวางแผนลำดับความสำคัญได้อย่างชัดเจนก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกำหนดไว้แน่นอน วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องทบทวนหรือสร้างตัวอย่างแผนงานผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบแนวทางต่างๆ และตัดสินใจว่าแนวทางใดเหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
5. แม่แบบกำหนดการการพัฒนา ClickUp
เทมเพลตกำหนดการพัฒนา ClickUpช่วยให้คุณจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยตอบคำถามสำคัญสามข้อตลอดเวลา: กำลังทำอะไรอยู่, อยู่ในขั้นตอนใด, และจะใช้เวลานานเท่าใดในการทำให้เสร็จ
คุณสามารถแบ่งกระบวนการพัฒนาทั้งหมดออกเป็นงานย่อย ๆ เช่น การกำหนดความต้องการ การออกแบบฟีเจอร์ การสร้างฟังก์ชันการทำงาน การทดสอบ หรือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัว โดยจัดกลุ่มแต่ละงานไว้อย่างเป็นระเบียบตามแต่ละขั้นตอน เพื่อให้คุณทราบสถานะของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอและรู้ว่าขั้นตอนถัดไปคืออะไร
นอกจากนี้ เมื่อการทำงานดำเนินไป แม่แบบยังคงมีความยืดหยุ่น คุณสามารถเพิ่มบันทึกสำคัญ อัปโหลดไฟล์อ้างอิง อัปเดตไทม์ไลน์ และย้ายงานข้ามขั้นตอนต่างๆ ได้ สิ่งนี้ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายและสามารถมองเห็นจุดติดขัดได้ชัดเจน หากงานเริ่มสะสมอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือไม่มีงานใดคืบหน้า คุณจะเห็นได้ทันทีและสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นความล่าช้า
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เพิ่มบันทึกที่ชัดเจนในช่อง 'หมายเหตุ' เพื่ออธิบายการตัดสินใจที่สำคัญหรือเหตุผลที่ทำให้งานล่าช้า
- เปรียบเทียบระยะเวลาที่วางแผนไว้กับความพยายามที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้ฟิลด์ระยะเวลาที่ประมาณการและระยะเวลาที่ใช้จริง เพื่อดูว่าการวางแผนของคุณมีความแม่นยำเพียงใด
- ตั้งค่าการพึ่งพาของงานเพื่อให้มั่นใจว่างานดำเนินไปตามลำดับที่ถูกต้องและทีมต่างๆ ไม่เริ่มงานก่อนที่ข้อกำหนดเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้ก่อตั้ง, และทีมพัฒนาที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนของวงจรการพัฒนาของพวกเขา
📊 แจ้งเตือนสถิติ: กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 22 เดือน หรือเกือบ 2 ปี ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว นี่คือเหตุผลที่การมีขั้นตอนที่ถูกต้อง แม่แบบ เครื่องมือ และจุดตรวจสอบสำคัญมีความสำคัญ พวกมันช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่การค้นพบในระยะเริ่มต้นจนถึงการส่งมอบ
🎥นี่คือคู่มือสั้น ๆเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างงานและความก้าวหน้าของคุณตลอดเส้นทางของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
6. แม่แบบการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
เทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUpช่วยให้ทีมวางแผนสปรินต์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยเปลี่ยนรายการงานค้างให้เป็นงานที่มีการประมาณการอย่างชัดเจนและมีเจ้าของที่ชัดเจน เนื่องจากงานทั้งหมด, ข้อบกพร่อง, เรื่องราวของผู้ใช้, การปรับปรุง, และฟีเจอร์ต่างๆ ถูกจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ ทีมของคุณจะมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างคุณค่าได้มากที่สุดในระหว่างสปรินต์เสมอ
ส่วนที่ดีที่สุดของเทมเพลตนี้คือวิธีที่มันเชื่อมโยงงานประจำวันในสปรินต์เข้ากับเป้าหมายผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ขึ้น งานต่างๆ ถูกจัดกลุ่มเป็นอีปิค เช่น การอัปเดต UI/UX, การจัดการไฟล์ หรือการตรวจสอบสิทธิ์ นอกจากนี้ยังติดตามช่องว่างระหว่างความพยายามที่วางแผนไว้กับความพยายามที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้สูตร (ชั่วโมงที่ประมาณการลบด้วยชั่วโมงที่ติดตาม) เพื่อให้คุณสามารถปรับขอบเขตได้อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ชี้แจงรายการงานค้างทุกชิ้นให้ชัดเจนโดยระบุประเภท, เอปิค, การประมาณเวลา, และผู้รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้มีอะไรเข้าสู่สปรินต์ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์
- ติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจนโดยใช้ขั้นตอนสถานะการพัฒนา เช่น กำลังทำ → กำลังดำเนินการ → ตรวจสอบ → เผยแพร่แล้ว
- ปรับสมดุลความสามารถในการสปรินต์ด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อป้องกันการทำงานเกินกำลังก่อนที่สปรินต์จะเริ่มต้น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมแบบ Agile ที่ต้องการวางแผนสปรินต์ที่เป็นจริงและหลีกเลี่ยงการรับภาระงานเกินกำลัง
⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �
7. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp
ในการบริหารโครงการ ทีมมักประสบปัญหาการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจและภาระงานที่มองไม่เห็นเกินกำหนดเทมเพลตการบริหารโครงการของClickUpทำงานเป็นระบบดำเนินการโครงการที่สมบูรณ์
งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบในโฟลเดอร์ที่จัดเป็นระบบตามขั้นตอนของโครงการ เช่น การวางแผน การค้นพบ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการส่งมอบ แต่ละงานแสดงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ การแก้ไข การปรับปรุง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายสำคัญ โดยมีเจ้าของงาน ลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และบริบทที่ชัดเจน
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นกว่าเช็กลิสต์โครงการพื้นฐานคือการใช้ClickUp Custom Fields ซึ่งทำหน้าที่เป็นป้ายกำกับเพิ่มเติมและช่องสำหรับติดตามข้อมูล ทำให้ทุกงานมีความหมายมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ 'ความสำคัญ' เพื่อแสดงสิ่งที่ต้องทำก่อน ฟิลด์ 'ความพยายาม' เพื่อแสดงว่างานนั้นหนักแค่ไหน หรือฟิลด์ 'แผนก' เพื่อแสดงว่าทีมใดรับผิดชอบงานนั้น เทมเพลตยังสนับสนุนการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งขึ้นโดยส่งเสริมการบันทึกข้อมูลและบริบทภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างภาพเส้นเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงานโดยใช้มุมมองGantt,ไทม์ไลน์ และปฏิทินเพื่อระบุความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่น ๆ และวางแผนอย่างสมจริง
- ติดตามความพยายามอย่างแม่นยำด้วยการประมาณเวลาและการติดตามเวลาเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์และป้องกันการเกินงบประมาณหรือกำหนดเวลา
- ทำให้การติดตามงานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อลดการแจ้งเตือนด้วยตนเองและช่วยให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมข้ามสายงานที่ต้องการระบบครบวงจรสำหรับการวางแผนโครงการและให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องติดตามงานบ่อยครั้ง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: บริบทอาจสูญหายได้อย่างรวดเร็วในโครงการซอฟต์แวร์ เนื่องจากข้อกำหนดเปลี่ยนแปลง มีข้อบกพร่องปรากฏขึ้น และมีการตัดสินใจระหว่างกลางสปรินต์ ด้วยClickUp Chat ทีมพัฒนาสามารถเชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงาน สปรินต์ และการปล่อยเวอร์ชันได้
8. แม่แบบเรื่องราวผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีม Agile เขียนเรื่องราวผู้ใช้ที่รู้สึกเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจริงๆ
ประการแรก มันช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าผู้ใช้คือใครและต้องการบรรลุอะไร ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจต้องการติดตามคำสั่งซื้อ จองนัดหมาย ดาวน์โหลดรายงาน หรือรีเซ็ตรหัสผ่านโดยไม่ต้องโทรหาฝ่ายสนับสนุน
จากนั้น เทมเพลตจะกำหนดแผนการกระทำที่ผู้ใช้คาดหวังไว้เป็นขั้นตอน ๆ ช่วยให้ทีมเข้าใจว่าฟีเจอร์นี้ควรถูกนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันอย่างไร ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายคือ 'ติดตามคำสั่งซื้อของฉัน' กิจกรรมอาจประกอบไปด้วย การเปิดแอป, ไปที่คำสั่งซื้อ, เลือกคำสั่งซื้อ, ดูการอัปเดตการจัดส่ง, และรับการแจ้งเตือน
สุดท้ายนี้ เมื่อมีเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน คุณสามารถกำหนดได้ว่า 'เสร็จสมบูรณ์' มีลักษณะอย่างไร ซึ่งจะช่วยลดการทำงานซ้ำที่เกิดจากความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดคุณลักษณะและผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนทราบอย่างแน่ชัดว่าต้องสร้างอะไรและความสำเร็จสำหรับผู้ใช้เป็นอย่างไร
- จัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวโดยใช้ผลกระทบ ความพยายาม หรือความเร่งด่วน เพื่อตัดสินใจว่าอะไรควรดำเนินการในขณะนี้และอะไรสามารถรอได้
- วางแผนการปล่อยผลิตภัณฑ์เป็นระยะ ๆ เพื่อส่งมอบคุณค่าตั้งแต่เนิ่น ๆ ในขณะที่ยังคงมองเห็นและสอดคล้องกับการปรับปรุงในอนาคต
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และทีม Agile ที่ต้องการเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้ให้เป็นเรื่องราวที่สามารถทดสอบได้โดยไม่ต้องทำงานซ้ำหรือขยายขอบเขตงาน
⚡ คลังแม่แบบ:สำรวจแม่แบบการตลาดผลิตภัณฑ์ClickUp เพื่อวางแผนแคมเปญการตลาด
✈️ ข้อได้เปรียบของ ClickUp: บางครั้งไอเดียเรื่องราวของผู้ใช้จะเกิดขึ้นระหว่างการสนทนาหรือขณะตรวจสอบข้อเสนอแนะ ในขณะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรอเพื่อจดบันทึก ด้วยฟีเจอร์Talk-to-Text คุณสามารถบันทึกความต้องการของผู้ใช้ได้ทันทีที่นึกขึ้นได้
ทุกสิ่งที่คุณพูดจะถูกแปลงเป็นข้อความที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติภายใน ClickUp. นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้ AI สำหรับเรื่องราวของผู้ใช้สำหรับทีม Agile ที่คิดได้เร็วกว่าที่พวกเขาพิมพ์.
📹ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการแปลงคำพูดเป็นข้อความของ ClickUp
9. แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpมอบระบบสำหรับการจัดการข้อบกพร่องผ่านกระบวนการรับและคัดกรองที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถแยกข้อบกพร่องที่แท้จริงออกจากข้อผิดพลาดซ้ำหรือคำขอฟีเจอร์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อพบข้อบกพร่องแล้ว จะถูกส่งไปยังรายการข้อบกพร่องหลักกลาง ซึ่งจะมีการกำหนดความรุนแรง (ระดับความร้ายแรงของข้อบกพร่อง) และความสำคัญ (สิ่งที่ควรจัดการก่อน) เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ความรับผิดชอบจะชัดเจนในแต่ละทีม และสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตั้งแต่การแก้ไขจนถึงการปล่อยอัปเดต
เทมเพลตยังมีพื้นที่สำหรับบันทึกข้อจำกัดที่ทราบและวิธีแก้ไข เพื่อให้ทีมไม่ต้องเสียเวลาในการพูดคุยซ้ำเกี่ยวกับพฤติกรรมที่คาดหวัง กระบวนการทำงานของทีมที่ชัดเจนซึ่งระบุไว้ในClickUp Docsช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อทีมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกการรายงานข้อบกพร่องโดยใช้แบบฟอร์มการส่งข้อบกพร่องโดยเฉพาะ พร้อมสรุปขั้นตอนโดยละเอียด ภาพหน้าจอ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ระบุปัญหาที่ซ้ำซ้อนตั้งแต่เนิ่นๆ และเชื่อมโยงกับข้อบกพร่องที่มีอยู่แล้วในระหว่างการคัดกรอง
- ติดตามทุกข้อบกพร่องผ่านขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่การมอบหมายจนถึงการปล่อยงาน พร้อมการมองเห็นที่ครบถ้วน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และทีมควบคุมคุณภาพที่ต้องการกระบวนการที่เป็นระบบในการรายงาน, คัดกรอง, จัดลำดับความสำคัญ, และแก้ไขข้อบกพร่อง
📌 คุณรู้หรือไม่? 50% ขององค์กรไม่ได้วัดต้นทุนของบั๊กที่เข้าสู่การผลิต มีเพียง 30% เท่านั้นที่ติดตามต้นทุนเหล่านี้จริง ๆ ในขณะที่ 20% ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าพวกเขาทำหรือไม่ นั่นหมายความว่าบั๊กถูกส่งออกไป ผู้ใช้ได้รับผลกระทบ แต่ผลกระทบที่แท้จริงต่อรายได้ การสูญเสียลูกค้า และเวลาของทีมวิศวกรรมยังคงถูกซ่อนอยู่
10. แม่แบบความเสี่ยงสำหรับการขอฟีเจอร์ใน ClickUp
แม่แบบความเสี่ยงคำขอฟีเจอร์ของ ClickUpช่วยให้รวบรวมคำขอฟีเจอร์ไว้ในที่เดียวและเปลี่ยนให้เป็นคำตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คิดมาอย่างดี ทุกคำขอฟีเจอร์จะกลายเป็นงานใน ClickUp และงานนั้นจะมีรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการ
เทมเพลตนี้มีฐานข้อมูลหลักที่เก็บคำขอฟีเจอร์ทั้งหมดในรูปแบบที่สอดคล้องกัน แม้คำขอจะมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อีเมลลูกค้า, ตั๋วสนับสนุน, การโทรขาย, หรือสมาชิกทีมภายใน ทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ในระบบเดียวกัน โดยใช้ฟิลด์เดียวกัน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดกลุ่มคำขอฟีเจอร์ของกลุ่มตามระดับความซับซ้อน (ระดับ 1 – ง่าย, ระดับ 2 – ปานกลาง, และระดับ 3 – ยาก) เพื่อประเมินความพยายาม ความไม่แน่นอน และความเสี่ยงในการส่งมอบได้อย่างชัดเจน
- จัดระเบียบคำขอตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่อระบุแนวโน้มความต้องการ ช่องว่าง และปัญหาการใช้งาน
- จัดลำดับความสำคัญของคำขอฟีเจอร์อย่างชัดเจนเพื่อทำให้การตัดสินใจเลือกมีความชัดเจนและหลีกเลี่ยงความเร่งด่วนที่ไม่จำเป็น
- มาตรฐานการทำงานทั้งหมดด้วย SOP ที่ติดตั้งไว้ในตัวซึ่งช่วยให้การตัดสินใจมีความสม่ำเสมอในทุกทีม
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และทีมปฏิบัติการที่ต้องการวิธีการประเมินและอนุมัติคำขอฟีเจอร์โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้เวลาทางวิศวกรรม
11. แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์มักเกี่ยวข้องกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหวได้ รวมถึงการวิจัย การสื่อสาร การกำหนดราคา แคมเปญ การเตรียมการขาย การประสานงานภายใน และการดำเนินการในวันเปิดตัวเทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUpแบ่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ จากนั้นจัดกลุ่มงานเหล่านั้นเข้าด้วยกันตามหมวดหมู่การเปิดตัวที่แตกต่างกัน
คุณเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความต้องการผ่านการวิเคราะห์ตลาด, ทำความเข้าใจคู่แข่งขัน, และระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงและข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า. จากนั้น, การกำหนดราคาและการวางตำแหน่งคุณค่าจะถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์, ตามด้วยการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ควรจะถูกวางตำแหน่งและอธิบายในตลาดอย่างไร.
งานที่เน้นการดำเนินการ เช่น การตรวจสอบก่อนเปิดใช้งานจริง การอัปเดตหน้าเว็บ การปล่อยเวอร์ชัน และการเปิดตัวแคมเปญ จะถูกวางแผนไว้อย่างชัดเจน หลังจากเปิดตัวแล้ว เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพในช่วงแรกและรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้า ทีมขาย และทีมสนับสนุน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามจุดสำคัญของการเปิดตัวโดยใช้ มุมมองเหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้ผู้นำสามารถมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ เช่น การอนุมัติและความพร้อม
- ทำงานร่วมกันโดยตรงภายในงานโดยแสดงความคิดเห็น แท็กเพื่อนร่วมทีม และแนบไฟล์ ทำให้การสนทนาเกี่ยวกับการเปิดตัวทั้งหมดอยู่รวมกัน
- วางแผนไทม์ไลน์อย่างชัดเจนด้วยมุมมอง Gantt และ Timeline เพื่อทำความเข้าใจลำดับงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และกระบวนการเปิดตัวทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนในภาพรวม
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบข้ามสายงานที่ต้องการระบบแบบเป็นขั้นตอนเพื่อวางแผนและติดตามการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
⚡ คลังแม่แบบ: หากคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายรายการหรือปรับปรุงกระบวนการของคุณอย่างต่อเนื่องคลังแม่แบบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของClickUp มีชุดตั้งค่าสำเร็จรูปสำหรับรูปแบบการเปิดตัวและความต้องการของทีมที่แตกต่างกันไว้ให้คุณใช้งานได้ทันที แม่แบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการกระบวนการเปิดตัวที่สามารถทำซ้ำได้ แต่ยังมีความยืดหยุ่นเหลืออยู่
เปลี่ยนแอป No-Code ของคุณให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานด้วย ClickUp
เทมเพลตบับเบิลช่วยให้การพัฒนาแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดง่ายขึ้น พวกมันมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานและฐานที่มั่นคงให้คุณเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดอย่างลึกซึ้ง สำหรับ MVP และการเปิดตัวในระยะแรก พวกมันช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
แต่การสร้างแอปเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงานเท่านั้น คุณยังต้องการการวางแผนที่ชัดเจน การติดตามฟีเจอร์ และวิธีการจัดการให้เป็นระเบียบในขณะที่ทุกอย่างดำเนินไป นั่นคือจุดที่เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สูงของ ClickUp เข้ามามีบทบาท มันช่วยให้คุณวางแผนตรรกะของแอปและรักษาการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเมื่อคุณเข้าใกล้การเปิดตัว
เมื่อใช้ร่วมกัน Bubble และ ClickUp จะสร้างกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเปิดตัว
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและทำให้โครงการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของคุณก้าวหน้าต่อไป