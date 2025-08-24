10 เครื่องมือ AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีที่สุดเพื่ออัตโนมัติการทำงาน

ไม่นานมานี้ การสร้างแอปหมายถึงตารางข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุด การเขียนโค้ด และเครื่องมือที่ไม่สะดวก
วันนี้ 70% ของแอปพลิเคชันใหม่คาดว่าจะถูกสร้างขึ้นด้วยเครื่องมือแบบ low-code หรือ no-code ซึ่งเกือบสามเท่าของอัตราในปี 2020แพลตฟอร์ม AIสมัยใหม่ ช่วยให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาหรือไม่ก็ตาม สามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังได้
แต่ด้วยตัวเลือกมากมาย การหาสิ่งที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องการเครื่องมือที่ตรงกับทักษะของทีมคุณ สามารถผสานการทำงานกับระบบที่คุณใช้อยู่ และมอบคุณค่าที่แท้จริง
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวม 10 อันดับเครื่องมืออัตโนมัติ AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้อย่างมั่นใจ
เครื่องมือ AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีที่สุดในพริบตา
นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีที่สุด:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการงานและโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|การสร้างงานด้วย AI, การประชุมสรุปประจำวันด้วย AI, สรุปสถานะโครงการ, เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติ, แอปที่กำหนดเอง, การผสานรวมกับ ClickUp Brain
|ฟรี; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|อัคคีโอ
|การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกจากปัญญาประดิษฐ์
|เครื่องมือสร้างโมเดล AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด, การผสานข้อมูลกับสเปรดชีต, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การอัตโนมัติการตัดสินใจ
|ราคาตามความต้องการ
|ดาต้าโรบอท
|ระบบ AutoML ระดับองค์กร
|การทดสอบหลายรูปแบบ, รองรับ LLM, การปรับใช้ที่ปลอดภัย, ยืดหยุ่นกับระบบคลาวด์
|ราคาตามความต้องการ
|แซมส์ (เห็นได้ชัดว่าเป็น AI)
|การคาดการณ์ด้วย AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด + ระบบอัตโนมัติ
|เอเจนติก AI, การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 และ HIPAA, โมเดลอนุกรมเวลาและการจำแนประเภท
|ราคาตามความต้องการ
|อเมซอน เซจเมคเกอร์
|การปรับใช้โมเดล AI ที่สามารถปรับขนาดได้
|การปรับแต่งโมเดลระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การปรับใช้ข้ามคลาวด์
|ราคาตามความต้องการ
|เลวิตี้ เอไอ
|ระบบอัตโนมัติทางอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
|อ่านอีเมล, ทำงานตามขั้นตอนอัตโนมัติ, ตัวสร้างแบบลากและวาง, การเชื่อมต่อกับ Zapier
|ราคาตามความต้องการ
|Google Teachable Machine
|การฝึกอบรมแบบจำลอง AI ด้วยเครื่องมือลากและวาง
|ฝึกโมเดลด้วยภาพ/เสียง/ท่าทาง ส่งออกไปยัง TensorFlow/Arduino
|ฟรี
|ไมโครซอฟต์ โลบ
|การสร้างแบบจำลอง ML โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|การจำแนกประเภทภาพแบบเรียลไทม์ การฝึกอบรมด้วยภาพ โมเดลพร้อมส่งออก
|ราคาตามความต้องการ
|รันเวย์เอ็มแอล
|การแก้ไขวิดีโอและภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
|แปลงข้อความเป็นวิดีโอ, แก้ไขโมเดล Gen-3, ซิงค์ริมฝีปาก, ลบพื้นหลัง, เพิ่มความละเอียด
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|นาโนเน็ต
|การประมวลผลเอกสารแบบอัตโนมัติ
|สกัดข้อมูลจากเอกสารที่มีโครงสร้าง/ไม่มีโครงสร้าง, เชื่อมต่อกับ QuickBooks/Xero, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $0. 30 ต่อหน้า (500 หน้าแรกฟรี)
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด?
การค้นหาแพลตฟอร์ม AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นที่คุณสมบัติหลักสามารถช่วยให้คุณจำกัดตัวเลือกได้
นี่คือสิ่งที่ควรตรวจสอบ:
- ส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า: มองหาผู้สร้างแอปที่มีเทมเพลตคำสั่ง AIและโมเดลที่พร้อมใช้งาน รวมถึงตัวเลือกที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนาได้หลายสัปดาห์
- การรวมข้อมูล: เลือกเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดาย และจัดการการเตรียมข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ค้นหาแพลตฟอร์มที่ให้คุณปรับแต่งเนื้อหา, คุณสมบัติ, หรือแบบจำลองให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ—เช่น การปรับแต่งแอปพลิเคชันมือถือให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: ให้ความสำคัญกับแดชบอร์ดที่ชัดเจนและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งแทนการใช้โค้ด
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย:ตรวจสอบเทคนิค AIที่แข็งแกร่งสำหรับการปกป้องข้อมูล เช่น การเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึง
- การสร้างแบบลากและวาง:เลือกแอปที่ไม่ต้องเขียนโค้ดพร้อมตัวแก้ไขแบบภาพที่ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์โดยการลากองค์ประกอบไปยังตำแหน่งที่ต้องการ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแชทบอทแบบกำหนดเองอย่างรวดเร็ว
👀 คุณรู้หรือไม่? นักพัฒนาที่ไม่ใช่สายไอทีคิดเป็นมากถึง80% ของผู้ใช้เครื่องมือ low-code ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในทีมและอุตสาหกรรมต่างๆ
10 เครื่องมือ AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีที่สุด
แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ดกำลังเปลี่ยนแปลงเกม—สร้าง, อัตโนมัติ, และนวัตกรรมโดยไม่ต้องมีความรู้การเขียนโค้ดอย่างกว้างขวาง! นี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มพลังให้กับกระบวนการทำงานของคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการด้วยระบบ AI)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการโครงการของทีมอย่างสิ้นเชิงโดยการฝังAI และการเรียนรู้ของเครื่องไว้ในพื้นฐาน
📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานทันทีล่ะ?
ด้วย ClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจาก Workspace ของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจาก Workspace ของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมา!
ClickUp Brain: ผู้ช่วยโครงการของคุณที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
หัวใจสำคัญของแพลตฟอร์มนี้คือClickUp Brain— เครื่องยนต์ AI ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งทำงานครอบคลุมทั่วทั้ง Workspace ทำให้ทุกแง่มุมของการจัดการโครงการฉลาดขึ้นเล็กน้อย
คิดถึง ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยโครงการที่ไม่เหนื่อยของคุณ
ต้องการสร้างแผนโครงการใช่ไหม? เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จ แล้ว AI จะจัดทำรายการงานโดยละเอียดพร้อมคำอธิบายและการมอบหมายงานให้ทีม—พร้อมใช้งานทันที
กำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนอยู่หรือไม่? ระบบจะวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของคุณและแนะนำลำดับงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วย AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำได้ทันที—เพียงแค่บอกให้มันรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร แล้วมันจะวิเคราะห์กำหนดเวลา ปริมาณงาน และความเร่งด่วนเพื่อให้คุณมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน
อีกวิธีฉลาดในการใช้งานคือการระบุงานที่คุณอาจพลาดไปในเดือนที่แล้ว ด้วยคำสั่งง่ายๆ ClickUp Brain สามารถสแกนพื้นที่ทำงานของคุณและแสดงสิ่งที่หลุดรอดออกมาได้
ClickUp Brain ปรับตัวให้เข้ากับบทบาทของคุณ—ไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรที่กำลังร่างโมเดล ผู้จัดการโครงการที่กำลังกำหนดกรอบเวลา หรือหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่กำลังเขียนบันทึก มันจะให้จุดเริ่มต้นที่ชาญฉลาดแก่คุณภายในไม่กี่วินาที แล้วทำไม ClickUp ถึงเป็นโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีที่สุด? ง่ายมาก—เพราะคุณสามารถปรับแต่งทุกส่วนของแพลตฟอร์มด้วยเครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่าย
สร้างแอปที่กำหนดเอง, ผสานการทำงาน, และทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพและการตลาดเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด, แค่ผลลัพธ์เท่านั้น
🔊 ClickUp Brain Max: สร้างด้วยเสียงของคุณ
พร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องยกนิ้วขึ้นเลยหรือยัง?ClickUp Brain Maxช่วยให้คุณเปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณให้กลายเป็นความจริงได้ด้วยคุณสมบัติการพูดเป็นข้อความ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือออกแบบแอปพลิเคชันตามความต้องการของคุณ
อธิบายงาน แอป หรือระบบอัตโนมัติของคุณออกมาดัง ๆ แล้ว ClickUp Brain Max จะจัดโครงสร้างให้โดยอัตโนมัติ พร้อมบริบททั้งหมดจาก Workspace ของคุณ ไม่ต้องคลิก ไม่ต้องสลับไปมา—สร้างได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่นไร้รอยต่อ
🎤 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งคนเดียว, ผู้จัดการที่ยุ่ง, และใครก็ตามที่คิดเร็วกว่าพิมพ์
🚀 ลองใช้ Brain Maxและสร้างสมองที่ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น—โดยไม่ต้องใช้มือ
ในฐานะผู้ดูแลระบบ ClickUp คุณมีอำนาจควบคุม Workspace ของคุณอย่างสมบูรณ์—ขอบคุณClickAppsและClickUp API ด้วย ClickApps คุณสามารถปรับแต่ง Workspace ของคุณโดยใช้เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มองเห็นได้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันภายในสำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน การจัดระเบียบ และการรายงาน—ทั้งหมดในที่เดียว
วางแผนโครงการอย่างชาญฉลาด—อัตโนมัติ
เมื่อพูดถึงระบบอัตโนมัติ ClickUp Brain และClickUp Automationsคือทีมที่ทรงพลัง
ClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติใน ClickUp แบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายด้วยภาษาอังกฤษธรรมดา เพียงอธิบายขั้นตอนการทำงานที่คุณต้องการปรับปรุงให้ราบรื่น แล้ว AI จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนในการตั้งค่าทริกเกอร์ การดำเนินการ และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคขั้นสูง
ดียิ่งกว่านั้น? คุณสามารถผสานความฉลาดของ AI จาก ClickUp Brain เข้ากับระบบอัตโนมัติเพื่อนำเครื่องมือภายนอกเข้ามาใช้งานร่วมกันได้ ด้วยวิธีนี้ ทุกอย่าง—ตั้งแต่กระบวนการภายในของคุณไปจนถึงแอปของบุคคลที่สาม—จะทำงานร่วมกันในระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพและขยายได้ ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือที่แยกจากกันอีกต่อไป มีเพียงกระบวนการทำงานที่สะอาดและร่วมมือกัน—ทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ผ่านการปรับแต่งมาอย่างดี
🎥 อยากเห็น AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดทำงานจริงไหม? วิดีโอสั้นนี้แสดงวิธีการที่ ClickUp Automations ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการทำงานให้ราบรื่นด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการที่ง่าย—ไม่ต้องเขียนโค้ด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้นรับชมเลย →
ใช้ Clickup AI Agents เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
ClickUp AI Agentsยกระดับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดไปอีกขั้นด้วยการดำเนินการแทนคุณโดยอัตโนมัติ แทนที่จะตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการแบบครั้งเดียว คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นซ้ำให้กับตัวแทนอัจฉริยะที่คอยตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณ ดำเนินการเชิงรุก และลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เอเจนต์ AI ใน ClickUp:
- การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน: รวบรวมข้อมูลอัปเดตของทีมโดยอัตโนมัติและแจ้งสิ่งที่ขัดขวางงาน—โดยไม่ต้องกระตุ้นให้ใครรายงาน
- การตรวจสอบสถานะ: ตรวจสอบสุขภาพของโครงการและแจ้งเตือนเมื่อกำหนดเวลาใกล้จะถึงกำหนด
- การตรวจสอบเนื้อหา: ตรวจสอบเอกสารเพื่อหาโทน ความชัดเจน หรือส่วนที่ขาดหายไป และแนะนำการแก้ไข
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: มอบหมายงานใหม่ตามปริมาณงาน วันที่ครบกำหนด หรือตรรกะที่กำหนดเอง
- การจัดการความรู้: ตอบคำถามของทีมโดยอ้างอิงจากเอกสารและไฟล์ภายใน
ไม่มีโค้ด ไม่มีการควบคุมงานอย่างละเอียด มีเพียงกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดซึ่งขยายตัวได้พร้อมทีมของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสานเอเจนต์ AI เข้ากับฟีเจอร์ Talk-to-Text ของ ClickUp Brain Max เพื่อทำให้กระบวนการตั้งแต่การพูดไปจนถึงการดำเนินการเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเองด้วยสรุปงาน, การอัปเดตโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ, หรือความคิดเห็นของลูกค้า
- ค้นหาแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Sheets หรือ GitHub เพื่อหาคำตอบที่ผสานข้อมูลภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน
- ใช้ตัวจับเวลาในตัวเพื่อติดตามเวลา เพิ่มรายการด้วยตนเอง และแนบบันทึก
- แปลงภาษาธรรมชาติเป็นแผนโครงการที่ละเอียดด้วยการสร้างงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะโครงการด้วยสรุปที่สร้างโดย AI ทันที
- ถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติและดึงรายการที่ต้องดำเนินการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมายที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ระบบอัตโนมัติและเครื่องมือ AI ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากมายในงานที่ต้องทำซ้ำๆ การตั้งค่าพื้นที่โครงการ งาน และระบบอัตโนมัติเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างน่าประหลาดใจ ทีมงานของฉันเข้าใจวิธีการใช้งานหลังจากผ่านการฝึกอบรมอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ครั้ง นอกจากนี้ เอกสารช่วยเหลือและแชทสดยังตอบสนองอย่างรวดเร็วมาก ทำให้เราไม่เคยติดขัดนาน สิ่งหนึ่งที่เราทำคือการเชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Drive ได้ในเวลาเพียงไม่กี่คลิก ช่วยประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงการสลับเครื่องมือ
ระบบอัตโนมัติและเครื่องมือ AI ช่วยประหยัดเวลาของฉันไปได้มากในงานที่ต้องทำซ้ำๆ การตั้งค่าพื้นที่โครงการ งาน และระบบอัตโนมัติต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นเกินคาด ทีมงานของฉันก็เข้าใจการใช้งานได้อย่างรวดเร็วหลังจากอบรมเพียงไม่กี่ครั้ง นอกจากนี้ เอกสารช่วยเหลือและแชทสดก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วมาก ทำให้เราไม่เคยติดขัดนานเลย สิ่งหนึ่งที่เราทำคือการเชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Drive ได้ภายในไม่กี่คลิก ช่วยประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงการสลับเครื่องมือ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หยุดการไล่ตามการอัปเดต—AI Standups รวบรวมความคืบหน้า, อุปสรรค, และขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทีมของคุณสอดคล้องกันแบบเรียลไทม์"
2. Akkio (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด ด้วย Akkio เอเจนซี่โฆษณาจะได้รับศักยภาพการเรียนรู้ของเครื่องที่ทรงพลังบนแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์สเปรดชีตและฐานข้อมูลเพื่อทำนายแนวโน้มและระบุรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถป้อนข้อมูลการขายในอดีตเข้าสู่ Akkio เพื่อคาดการณ์รายได้ในอนาคต หรือทีมการตลาดสามารถระบุได้ว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด Akkio ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot, Snowflake และ BigQuery เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Akkio
- สร้างและปรับใช้โมเดล AI ด้วยอินเทอร์เฟซแบบชี้และคลิกที่ใช้งานง่าย
- ผสานรวมโมเดล AI กับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่และเครื่องมือทางธุรกิจ
- ทำให้กระบวนการตัดสินใจเป็นอัตโนมัติด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของ Akkio
- ไม่สามารถทำงานได้ดีกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการประมวลผลภาพหรือวิดีโอ
ราคาของ Akkio
- ชุดวิเคราะห์ AI สำหรับผู้ใช้แต่ละราย: ราคาตามตกลง
- แพลตฟอร์มวิเคราะห์ AI สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Akkio
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Akiko อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Akkio ช่วยให้เราปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ และทำงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากที่เอเจนซี่การตลาดของฉัน
Akkio ช่วยให้เราปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ และทำงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากที่เอเจนซี่การตลาดของฉัน
3. DataRobot (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องอัตโนมัติระดับองค์กร)
การสร้างและปรับใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องไม่จำเป็นต้องซับซ้อน DataRobot ทำให้ง่ายขึ้นด้วยสภาพแวดล้อมแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทุกระดับทักษะ แม้ว่าจะไม่ใช่ระบบที่ไม่ต้องเขียนโค้ดทั้งหมด แต่แพลตฟอร์มนี้ทำงานอัตโนมัติในกระบวนการต่างๆ เช่น การเลือกโมเดล การทดสอบ และการปรับแต่ง ทำให้ผู้ใช้ทางเทคนิคที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้าน ML อย่างลึกซึ้งสามารถเข้าถึงได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรที่ต้องการนำโมเดลไปใช้งานจริงอย่างปลอดภัยและในขนาดใหญ่
แพลตฟอร์มนี้รองรับกรณีการใช้งาน AI หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการตรวจจับวัตถุ ซึ่งโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสามารถฝึกฝนเพื่อระบุวัตถุภายในสตรีมวิดีโอได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DataRobot
- ทดสอบอัลกอริทึมหลายร้อยรายการพร้อมกันเพื่อผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และแม่นยำ
- สร้างแอปพลิเคชันระดับองค์กรโดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่ทันสมัยที่สุด
- ปรับใช้บนคลาวด์ใดก็ได้, เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว, หรือบริการที่มีการจัดการ
ข้อจำกัดของ DataRobot
- การกำหนดราคาที่เน้นองค์กรอาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
ราคาของ DataRobot
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ DataRobot
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง DataRobot อย่างไรบ้าง?
DataRobot น่าจะเป็นโซลูชัน autoML ที่ดีที่สุดอันดับสองในตลาด (ผมยอมรับว่าผมมีอคติอยู่บ้าง) สำหรับสิ่งที่ผมคิด ผมคิดว่าในอนาคตจะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปใช้ (implementation) ที่ใช้เครื่องมืออย่าง DataRobot เพื่อช่วยให้องค์กรที่แทบไม่มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเลย สามารถก้าวไปสู่ระดับ ML พื้นฐานได้ ภายในระยะเวลา 2 ถึง 10 ปีข้างหน้า
DataRobot น่าจะเป็นโซลูชัน autoML ที่ดีที่สุดอันดับสองในตลาด (ผมยอมรับว่าผมมีอคติ) สำหรับสิ่งที่มันทำได้ ผมคิดว่าในอนาคตจะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปใช้ที่เลือกใช้เครื่องมืออย่าง DataRobot เพื่อช่วยให้องค์กรที่แทบไม่มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเลย ก้าวไปสู่ระดับพื้นฐานของ ML ได้ภายใน 2 – 10 ปีข้างหน้า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทอย่าง Microsoft ได้แนะนำตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติซึ่งสามารถจัดการกับคำถามของลูกค้าและกำหนดตารางงานได้ 'พนักงาน AI' เหล่านี้สามารถสร้างได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดในการทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ
4. Zams (เดิมชื่อ Obviously AI) (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำนายด้วย AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
ด้วย Zams (เดิมชื่อ Obviously AI) คุณไม่ได้แค่สร้างโมเดล AI เท่านั้น—คุณกำลังสร้างตัวแทน AI ที่ทำงานเบื้องหลังอัตโนมัติด้วยความเร็ว ความปลอดภัย และการกำกับดูแล
ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์ม AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดอื่น ๆ Zams ไม่เพียงแต่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น Zams' "Agentic AI" ช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวแทนการตัดสินใจที่เหนือกว่าการคาดการณ์—พวกมันสามารถกระตุ้นการทำงานของระบบ, จัดเส้นทางงาน, หรือสร้างผลลัพธ์ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถ เปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือรายงานข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zams
- ขยายการดำเนินงานอย่างรวดเร็วด้วย Agentic AI สำหรับโซลูชันองค์กร
- สร้างแบบจำลองการจำแนกประเภท การถดถอย และอนุกรมเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ
- รับรองความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 Type II, GDPR และ HIPAA
ข้อจำกัดของแซมส์
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลในแผนราคาที่ต่ำกว่าอาจไม่เหมาะกับการดำเนินงานที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ Zams
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zams
- G2: ไม่เพียงพอในการให้คะแนน
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
5. Amazon SageMaker (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้โมเดล AI ที่สามารถปรับขนาดได้)
โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียว Amazon SageMaker นำเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์ของ AWS มารวมไว้ในที่เดียว มอบการเข้าถึงข้อมูลจากหลายแหล่งในศูนย์กลางเดียว พร้อมเครื่องมือในตัวสำหรับการติดป้ายกำกับ การฝึกฝน และการปรับใช้
ความปลอดภัยระดับองค์กรช่วยให้ข้อมูลและโมเดลของคุณได้รับการปกป้องตลอดกระบวนการทำงานของการเรียนรู้ของเครื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon SageMaker
- อัตโนมัติการเลือกและปรับแต่งโมเดลเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วด้วย SageMaker Autopilot
- ร่วมมือและสร้างโซลูชัน AI ได้เร็วขึ้นในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบรวมศูนย์
- ใช้ประโยชน์จากหลักสูตร AI หลากหลาย ตั้งแต่การฝึกอบรมโมเดลไปจนถึงการนำไปใช้งาน
- เชื่อมต่อข้อมูลจาก S3, Redshift และแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ Amazon SageMaker
- การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้เริ่มต้น
- โครงสร้างราคาอาจซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Amazon SageMaker
- ราคาตามความต้องการ
Amazon SageMaker คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Amazon SageMaker อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
การจัดเตรียมอัลกอริทึมและกรอบการทำงานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า หลายครั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำนายมักเกิดจากข้อมูล เมื่อเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว การทำนายที่ใช้กับอัลกอริทึมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสามารถทำงานได้ดีในเทคนิคเชิงเส้น, ลอจิสติก, และการจำแนกประเภท การร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลคนอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย สามารถผสานรวมกับระบบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น Salesforce ได้เป็นอย่างดี เมื่อข้อมูลของเราอยู่ใน S3 buckets และการสนับสนุนลูกค้าตอบสนองอย่างรวดเร็ว
การจัดเตรียมอัลกอริทึมและกรอบการทำงานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า หลายครั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำนายมักเกิดจากข้อมูล เมื่อเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว การทำนายโดยใช้ อัลกอริทึมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสามารถทำงานได้ดีในเทคนิคเชิงเส้น, ลอจิสติก, และการจำแนกประเภท การร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลคนอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย สามารถผสานรวมกับระบบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น Salesforce ได้เป็นอย่างดี เมื่อเราเก็บข้อมูลไว้ใน S3 buckets และการสนับสนุนลูกค้าตอบสนองอย่างรวดเร็ว
6. Levity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของอีเมลด้วย AI)
จมอยู่กับอีเมล? Levity AI ช่วยให้ทีมโลจิสติกส์และขนส่งจัดการกับปัญหาอีเมลล้นกล่องจดหมายด้วยการเปลี่ยนความวุ่นวายให้เป็นงานอัตโนมัติ
เมื่อมีอีเมลใหม่เข้ามา Levity จะอ่านอีเมลนั้น สกัดข้อมูลสำคัญ และดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เช่น การป้อนคำสั่งซื้อเข้าสู่ระบบ TMS ของคุณ หรือส่งต่อเอกสารไปยังทีมที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ Levity AI
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้ง่ายต่อการทำงานอัตโนมัติในงานประจำข้าม Gmail, Slack, Outlook และอื่น ๆ
- Levity อ่านอีเมลที่เข้ามา ดึงข้อมูลสำคัญ และกระตุ้นงานต่างๆ เช่น การป้อนคำสั่งซื้อเข้าสู่ระบบ TMS การติดแท็กคำถามของลูกค้า หรือการอัปเดตข้อมูลใน CRM ของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Outlook, Slack และ Zapier เพื่อให้ข้อมูลไหลลื่นต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Levity AI
- ราคาอาจไม่เหมาะกับทีมขนาดเล็กหรือทีมที่ต้องการประหยัดงบประมาณ
ราคาของ Levity AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Levity AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Google Teachable Machine (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมโมเดล AI ด้วยเครื่องมือลากและวางที่ง่าย)
Google Teachable Machine โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มบนเว็บเบราว์เซอร์สำหรับการสร้างโมเดล AI ที่ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือความรู้ด้านการเขียนโค้ด
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมองเห็นได้ช่วยให้คุณฝึกโมเดลให้จดจำภาพ เสียง และท่าทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก เป็นวิธีที่ลงมือปฏิบัติได้จริงและน่าสนใจในการสำรวจการสร้าง AI
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจวิธีการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการสร้างแบบจำลองขนาดเล็กที่สามารถทดสอบได้เพื่อการศึกษาหรือการสาธิต
คุณสามารถส่งออกโมเดลของคุณไปยัง TensorFlow.js, Coral หรือ Arduino ได้ แต่โมเดลเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Teachable Machine
- ใช้ภาพ เสียง และตำแหน่งของร่างกายโดยไม่ต้องฝึกอบรม AI ก่อน
- ทดสอบโมเดลที่ได้รับการฝึกฝนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบนตัวอย่างใหม่โดยใช้ Microsoft Lobe
- ส่งออกโมเดลในรูปแบบที่เข้ากันได้กับ TensorFlow.js, Coral และ Arduino เพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Google Teachable Machine
- กำลังประมวลผลขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของอุปกรณ์ของคุณ
ราคาของ Google Teachable Machine
- ฟรี
Google Teachable Machine คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Microsoft Lobe (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Microsoft Lobe เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากคุณไม่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล แต่ต้องการสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องแบบกำหนดเองผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายด้วยการชี้และคลิก มันจัดการงานทางเทคนิคที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ เช่น การฝึกอบรมและการปรับแต่งโมเดล ทำให้การเรียนรู้ของเครื่องเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
คุณสามารถรวบรวมและติดป้ายกำกับข้อมูลได้อย่างง่ายดาย จากนั้นดูผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ Lobe ยังผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่นๆ ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Lobe
- ฝึกฝนโมเดลการจำแนกประเภทภาพด้วยรถไฟในไม่กี่คลิก—เพียงนำเข้าและติดป้ายกำกับรูปภาพ
- เห็นการปรับปรุงแบบเรียลไทม์เมื่อคุณเพิ่มตัวอย่างและแก้ไข
- ส่งออกแพลตฟอร์มมือถือเช่น CoreML และ TensorFlow สำหรับใช้ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ Microsoft Lobe
- ปัจจุบัน รองรับเฉพาะการจำแนกประเภทของภาพเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีแผนที่จะเพิ่มประเภทของโมเดลเพิ่มเติมในอนาคต
ราคาของ Microsoft Lobe
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Lobe
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
9. RunwayML (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอและภาพด้วย AI)
RunwayML มอบเครื่องมือแก้ไขวิดีโอและภาพระดับมืออาชีพให้กับผู้สร้างสรรค์ พร้อมกระบวนการทำงานที่ราบรื่นซึ่งเน้นการสร้างเนื้อหาสื่อผสม แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยโมเดล AI สร้างสรรค์ รวมถึง Gen-1, Gen-2 และ Gen-3 Alpha ซึ่งช่วยให้การตัดต่อวิดีโอ การสร้างภาพ และการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะสร้างภาพด้วยโมเดล Gen-2 หรือลบพื้นหลังด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง Runway ทำให้การแก้ไขขั้นสูงเข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถซิงค์การเคลื่อนไหวของริมฝีปากกับเสียงและอัปสเกลวิดีโอเป็น 4K ได้จากเบราว์เซอร์ของคุณ
นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือสร้างสรรค์ยอดนิยม มอบเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นให้กับศิลปิน นักออกแบบ และผู้สร้างภาพยนตร์ เพื่อยกระดับผลงานของพวกเขาด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติเด่นของ RunwayML
- สร้างวิดีโอใหม่ทั้งหมดโดยใช้ข้อความหรือเปลี่ยนสไตล์ของวิดีโอที่มีอยู่
- ซิงค์เสียงให้ตรงกับการเคลื่อนไหวของริมฝีปากอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้เสียงบรรยายดูเป็นธรรมชาติ
- อัปเกรดวิดีโอเป็นความละเอียด 4K และขยายความยาววิดีโอโดยไม่สูญเสียคุณภาพ
ข้อจำกัดของ RunwayML
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องการการสมัครสมาชิกระดับสูงกว่า
ราคาของ RunwayML
- ฟรี
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $95/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิว RueyML
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: RunwayMLมีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์Everything Everywhere All At Once ศิลปินวิชวลเอฟเฟกต์ Evan Halleck ใช้เครื่องมือหน้าจอสีเขียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อลบพื้นหลังได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมักจะทำงานได้ดีกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม
10. นาโนเน็ต (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการประมวลผลเอกสารด้วย AI)
Nanonets ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานอัตโนมัติในการสกัดข้อมูลจากเอกสารด้วยความแม่นยำสูงถึง 99% โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ความสามารถพิเศษของ Nanonets ในการทำงานกับเอกสารที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง
ไม่ว่าคุณจะจัดการกับไฟล์ PDF ที่จัดรูปแบบอย่างเรียบร้อยหรือไฟล์ที่เขียนด้วยลายมือที่ยุ่งเหยิง AI ก็สามารถระบุและดึงข้อมูลสำคัญได้อย่างชาญฉลาด ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น QuickBooks, Xero หรือ NetSuite ได้โดยตรง
คุณยังสามารถตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติและขั้นตอนการตรวจสอบข้อผิดพลาดได้—ไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสมบัติเด่นของนาโนเน็ต
- ฝึกโมเดล AI แบบกำหนดเองสำหรับประเภทเอกสารโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ประมวลผลเอกสารหลายฉบับและส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น QuickBooks, Xero และ NetSuite
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับการประมวลผลแบบครบวงจร พร้อมการตรวจสอบข้อมูลก่อนการส่งออก
ข้อจำกัดของนาโนเน็ต
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อสร้างโมเดลที่กำหนดเองที่มีความซับซ้อน
การกำหนดราคาของนาโนเน็ต
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของนาโนเน็ต
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 9/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nanonets อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Nanonets ใช้ 알고ริทึมที่ซับซ้อนซึ่งสามารถดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้อง แม้ว่ารูปแบบจะซับซ้อนหรือไม่เป็นมาตรฐานก็ตาม ระบบ AI จะเรียนรู้และปรับปรุงความถูกต้องของการดึงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และประหยัดเวลาให้กับทีมของเราอย่างมีนัยสำคัญ แพลตฟอร์มนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้สูง ซึ่งสามารถส่งใบแจ้งหนี้ไปยังขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ กระตุ้นการอนุมัติ และดำเนินการตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้
Nanonets ใช้ 알고ริทึมที่ซับซ้อนซึ่งสามารถดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้อง แม้จะมีรูปแบบที่ซับซ้อนหรือไม่เป็นมาตรฐานก็ตาม ระบบ AI จะเรียนรู้และปรับปรุงความถูกต้องของการดึงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และประหยัดเวลาให้กับทีมของเราอย่างมาก แพลตฟอร์มนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้สูง ซึ่งสามารถส่งใบแจ้งหนี้ไปยังขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ กระตุ้นการอนุมัติ และดำเนินการตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้
เวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนด้วย ClickUp
เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดกำลังทำให้การอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับทีมทุกขนาด ไม่ว่าคุณต้องการกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วขึ้น หรือการผสานรวมที่ราบรื่น เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง
ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ยอดเยี่ยมด้วยฟีเจอร์ AIตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติ และความสามารถในการจัดการโครงการและงานที่แข็งแกร่ง
การใช้ ClickUp สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า, และบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง
