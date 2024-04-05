บล็อก ClickUp
หลักสูตร AI ชั้นนำเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน AI ของคุณในปี 2025

Alex York
Alex York
5 เมษายน 2567

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือการจำลองสติปัญญาของมนุษย์ที่สามารถทำภารกิจและกระบวนการต่าง ๆ ที่เคยต้องการการแทรกแซงของมนุษย์ได้

ปัญญาประดิษฐ์สามารถอ่าน, เขียน, สร้างสรรค์, วิเคราะห์, และคุยกับคุณได้

หากคุณเป็นมือใหม่ในด้าน AI นี่คือคำอธิบายอย่างละเอียด

ปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วยสาขาต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และบิ๊กดาต้าการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จากข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมอย่างชัดเจน (โดยตรง)

ในขณะเดียวกัน บิ๊กดาต้า หมายถึง ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ใช้เพื่อค้นหาแบบแผนและข้อมูลเชิงลึก

นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวจากสาขาเดียวกันคือ ปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง (Strong AI) และปัญญาประดิษฐ์ที่อ่อนแอ (Weak AI) ปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งสามารถคิดได้เหมือนมนุษย์ และปัญญาประดิษฐ์ที่อ่อนแอถูกออกแบบมาเพื่อทำภารกิจเฉพาะโดยมีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์

ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์อาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ท้าทายในการตามให้ทัน แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะมีหลักสูตรเฉพาะทางเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ได้

บทความนี้จะแนะนำหลักสูตร 10 อันดับแรกที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

หลักสูตร AI ที่ควรเรียน

หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้ การพิจารณาด้านจริยธรรม และคำแนะนำด้านอาชีพ

ด้านล่างนี้ เราได้คัดสรรหลักสูตร AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น ผู้มีประสบการณ์ระดับกลาง และผู้เชี่ยวชาญในปี 2024

1. บทนำสู่ปัญญาประดิษฐ์

บทนำสู่ปัญญาประดิษฐ์
ที่มา:ResearchGate

หลักสูตรบทนำสู่ปัญญาประดิษฐ์ เป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนได้ตามจังหวะของตนเอง และมอบภาพรวมอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครอบคลุมถึงพื้นฐาน การนำไปใช้ และผลกระทบต่อสังคม หลักสูตรนี้สอนให้คุณเข้าใจคำศัพท์เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และเครือข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) ด้วยภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ

คุณยังจะได้เข้าถึงกรณีศึกษาการใช้งานจริงของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิธีที่ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพไปจนถึงการเงิน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมของ AI เช่น อคติในอัลกอริทึม ปัญหาความเป็นส่วนตัว และผลกระทบต่อการจ้างงาน

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นอาชีพในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วย เมื่อจบหลักสูตร คุณจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดของมัน และผลกระทบต่ออนาคต

ประเด็นสำคัญ

  • การวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์ของคำศัพท์, แนวคิด, และการนำไปใช้ของปัญญาประดิษฐ์
  • คำอธิบายที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิงและโครงข่ายประสาทเทียม
  • กรณีการใช้งานจริงของปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
  • คำแนะนำด้านอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้หลงใหลใน AI
  • การสำรวจข้อพิจารณาทางจริยธรรมและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์

เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและการตลาด
  • ผู้สอนและผู้ให้การศึกษาที่ใช้ AI สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ เช่นการวางแผนการสอน

รายละเอียดหลักสูตร

  • คะแนน: 4. 7 (12,000+ รีวิว)
  • ระดับหลักสูตร: ระดับเริ่มต้น
  • ระยะเวลา: 8 ชั่วโมง
  • ราคา: ลงทะเบียนฟรี

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ของ IBM

ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ของ IBM
ที่มา:Credly

หลักสูตรIBM Applied AI Professional Certificate สอนคุณวิธีสร้างแชทบอท AI และผู้ช่วยเสมือนสำหรับเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์เริ่มต้นด้วยการแนะนำพื้นฐานของการเขียนคำสั่ง (prompt engineering) จากนั้นจะลงลึกในการสร้างโซลูชัน AI โดยใช้บริการ IBM Watson AI, API และ Python โดยมีการเขียนโค้ดน้อยหรือไม่ต้องเขียนโค้ดเลย

ผ่านทางการฝึกปฏิบัติจริง หลักสูตรนี้ยังสอนวิธีการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์โดยใช้ Python, OpenCV และ Watson เพื่อสร้างและปรับใช้โมเดลการจำแนกภาพที่กำหนดเองบนคลาวด์

หลักสูตรนี้เกี่ยวกับการเรียนรู้และการก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยการฝึกอบรมระดับมืออาชีพโดยตรงจาก IBM (ผู้นำทางด้านปัญญาประดิษฐ์) นักเรียนสามารถสร้างเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ปรับแต่งตามความเร็วและความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้

เมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงแหล่งข้อมูลอาชีพพิเศษ เช่น ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลสำหรับประวัติย่อ เครื่องมือแบบโต้ตอบและการสัมภาษณ์จำลอง รวมถึงการสนับสนุนด้านอาชีพแบบลงมือปฏิบัติจริงด้วยคู่มือการหางานของ Coursera

ประเด็นสำคัญ

  • บทนำและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
  • สร้างแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การพัฒนาแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ด้วย Python และ Flask
  • ความเชี่ยวชาญในเทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์
  • การสร้างแอปพลิเคชัน AI ด้วย Watson APIs

เหมาะสำหรับใคร?

  • นักเรียน
  • นักพัฒนา
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
  • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
  • นักเล่นงานอดิเรกด้านปัญญาประดิษฐ์

รายละเอียดหลักสูตร

  • คะแนน: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
  • ระดับ: มือใหม่
  • เวลา: 3 เดือน ทำงาน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • ราคา: $32.75/เดือน

3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแมชชีนเลิร์นนิง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแมชชีนเลิร์นนิง

แหล่งที่มาของภาพ:Medium

การเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องเป็นโปรแกรมเชี่ยวชาญ 3 หลักสูตร ที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง DeepLearning.AI และ Stanford Online

หลักสูตรนี้ให้การแนะนำอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องสมัยใหม่ ตั้งแต่การสร้างแบบจำลองการเรียนรู้เชิงทำนายโดยใช้ NumPy และ sci-kit-learn ไปจนถึงการฝึกอบรมโครงข่ายประสาทเทียมด้วย TensorFlow นอกจากนี้ หลักสูตรยังครอบคลุมถึงต้นไม้ตัดสินใจและวิธีการแบบรวมกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดพื้นฐานเพื่อเรียนหลักสูตรนี้ โปรแกรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนี้แบ่งออกเป็นสามหลักสูตร:

  • หลักสูตร 1: การเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้ควบคุม: การถดถอยและการจำแนกประเภท
  • หลักสูตร 2: อัลกอริทึมการเรียนรู้ขั้นสูง
  • หลักสูตรที่ 3: การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ควบคุม, ระบบแนะนำ, การเรียนรู้แบบเสริมแรง

เมื่อจบหลักสูตรเฉพาะทางนี้ คุณจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิคสำคัญในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) พร้อมทักษะเชิงปฏิบัติที่คุณจะได้รับ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์จริง

ประเด็นสำคัญ

  • การทำความเข้าใจวิธีการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ด้วย NumPy และ sci-kit-learn
  • การสร้างและฝึกฝนโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการจำแนกข้อมูลด้วย TensorFlow (เครื่องมือยอดนิยมสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก)
  • การเรียนรู้การใช้ต้นไม้ตัดสินใจและวิธีการแบบกลุ่ม
  • สำรวจแนวปฏิบัติและเทคนิคที่ดีที่สุดในการพัฒนา ML

เหมาะสำหรับใคร?

  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือการเรียนรู้ของเครื่อง
  • ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเครื่อง
  • บุคคลที่สนใจการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดหลักสูตร

  • คะแนน: 4. 9 (19,000+ รีวิว)
  • ระดับ: เริ่มต้น
  • ระยะเวลา: 3 เดือน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • ราคา: $32.75/เดือน

4. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Deep Learning

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Deep Learning
แหล่งที่มา: KZHU.AI

คุณจะได้เรียนรู้การสร้างและฝึกฝนโครงข่ายประสาทเทียมขั้นสูงในหลักสูตรเฉพาะทางด้าน Deep Learning หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการปรับตั้งค่าที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และนำเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

หลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำ (Recurrent Neural Networks - RNNs), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing - NLP), และการฝังคำ (Word Embeddings) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูลข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้นจะเจาะลึกถึงเทคนิคขั้นสูง เช่น การใช้ตัวแยกคำ (tokenizers) ของ HuggingFace และโมเดลทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับงานต่างๆ เช่น การจดจำนิติบุคคล (NER) และการตอบคำถาม

คุณจะค้นพบวิธีการปรับปรุงความแม่นยำของโมเดลของคุณโดยใช้ TensorFlow หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) นี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณมีความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกพร้อมประสบการณ์ปฏิบัติจริงมากมาย

ประเด็นสำคัญ

  • การสร้างและฝึกอบรมเครือข่ายประสาทเทียมขั้นสูง
  • การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกในทางปฏิบัติ
  • การทำงานกับข้อมูลข้อความ รวมถึง NLP และการฝังคำ
  • การใช้ตัวแยกคำและโมเดลทรานส์ฟอร์เมอร์ของ HuggingFace
  • ปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลองด้วย TensorFlow

เหมาะสำหรับใคร?

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ที่มีทักษะ Python ระดับกลาง และมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิตเชิงเส้นและแมชชีนเลิร์นนิง (ML)

รายละเอียดหลักสูตร

  • คะแนน: 4. 9 (132,000+ รีวิว)
  • ระดับ: กลาง
  • ระยะเวลา: 3 เดือน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • ราคา: $32.75/เดือน

5. Python สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนา

Python สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนา
ที่มา:GitHub

หลักสูตรนี้สอนโดย Joseph Santarcangelo นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสบการณ์จาก IBM ช่วยให้คุณเชี่ยวชาญภาษาPython (ภาษาหลักในวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการพัฒนาซอฟต์แวร์)

หลักสูตรนี้อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม เช่น ตัวแปร โครงสร้างข้อมูล และฟังก์ชัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโครงการ Python ใดๆ นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดึงข้อมูลจากเว็บโดยใช้ API และเครื่องมือต่างๆ เช่น Beautiful Soup

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีแบบทดสอบและแบบประเมินมากกว่า 20 รายการสำหรับผู้เรียนในการเริ่มต้นทฤษฎีการเรียนรู้เชิงปัญญา เมื่อจบหลักสูตร คุณจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้ไลบรารีของ Python เช่น Pandas และ NumPy ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

ประเด็นสำคัญ

  • การเชี่ยวชาญพื้นฐานของ Python สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  • สำรวจเทคนิคการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ด้วย Beautiful Soup
  • วิธีใช้ Pandas และ NumPy สำหรับการจัดการข้อมูล
  • การเรียนรู้การพัฒนาโค้ดโดยใช้ Jupyter Notebooks
  • การประยุกต์ใช้ตรรกะการเขียนโปรแกรม Python ตัวแปร โครงสร้างข้อมูล การตัดสินใจแบบมีเงื่อนไข การวนซ้ำ ฟังก์ชัน วัตถุและคลาส

เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ผู้ที่ใฝ่ฝันอยากทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเรียนรู้ทักษะปัญญาประดิษฐ์ที่จำเป็น
  • นักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้ Python สำหรับงานด้านข้อมูล

รายละเอียดหลักสูตร

  • คะแนน: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 34,800 รายการ)
  • ระดับ: เริ่มต้น
  • ระยะเวลา: ประมาณ 26 ชั่วโมง
  • ราคา: ลงทะเบียนฟรี

6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ของ IBM

ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ IBM AI
แหล่งที่มา: Credly

หลักสูตร IBM AI Engineering Professional Certificate จะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก คุณจะเรียนรู้วิธีการปรับใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องและกระบวนการทำงานบน Apache Spark สำหรับการประมวลผลที่สามารถขยายขนาดได้

นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเฟรมเวิร์กยอดนิยมอย่าง Keras, PyTorch และ TensorFlow และวิธีการที่เฟรมเวิร์กเหล่านี้ช่วยคุณสร้างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกและเครือข่ายประสาทเทียม หลักสูตรนี้จะเตรียมคุณให้พร้อมด้วยทักษะที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเป็นวิศวกร AI

ประเด็นสำคัญ

  • การเข้าใจพื้นฐานของแมชชีนเลิร์นนิงและดีปเลิร์นนิง
  • การปรับใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องบน Apache Spark
  • การสร้างแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกด้วย Keras, PyTorch และ TensorFlow
  • ทักษะที่จำเป็นสำหรับวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

เหมาะสำหรับใคร?

  • สำหรับผู้ที่สนใจในปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเพิ่งเริ่มต้นหรือต้องการพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

  • คะแนน: 4. 5 (รีวิวมากกว่า 5,500 รายการ)
  • ระดับ: ระดับกลาง
  • ระยะเวลา: 3 เดือน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • ราคา: $32.75/เดือน

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ AI

การจัดการผลิตภัณฑ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
แหล่งที่มา:บล็อกส่วนตัวของอาดาห์ วาลีอา

หลักสูตร การจัดการผลิตภัณฑ์ AI เชี่ยวชาญ โดยมหาวิทยาลัย Duke เป็นชุดหลักสูตร 3 หลักสูตร หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการทำงานของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และเจาะลึกการใช้ ML เพื่อแก้ปัญหา

สอนโดย Jon Reifschneider ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับมาสเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม

หลักสูตรทั้งหมดแบ่งออกเป็นสามมินิคอร์ส:

  • หลักสูตร 1: พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  • หลักสูตร 2: การบริหารโครงการการเรียนรู้ของเครื่อง
  • หลักสูตรที่ 3: ปัจจัยมนุษย์ในปัญญาประดิษฐ์

เมื่อจบหลักสูตรเฉพาะทางนี้ คุณจะได้เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการแมชชีนเลิร์นนิงชั้นนำ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ประเด็นสำคัญ

  • การระบุโซลูชันการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับปัญหาในโลกจริง
  • ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • การลดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและจริยธรรมในโครงการปัญญาประดิษฐ์
  • การนำหลักการออกแบบที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI

เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  • นักธุรกิจมืออาชีพ
  • ผู้บริหาร
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

รายละเอียดหลักสูตร

  • คะแนน: 4. 7 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • ระดับ: เริ่มต้น
  • ระยะเวลา: 3 เดือน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • ราคา: $26. 07/เดือน

8. ใบรับรองวิชาชีพ Google Data Analytics

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Google Data Analytics
ที่มา:LinkedIn

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณเชี่ยวชาญทักษะการวิเคราะห์ที่จำเป็น เช่นการทำความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูลโดยใช้เครื่องมือยอดนิยม เช่น สเปรดชีต SQL การเขียนโปรแกรม R และ Tableau

คุณจะได้เรียนรู้การทำความสะอาดและจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการวิเคราะห์ และแสดงผลลัพธ์ผ่านการนำเสนอผ่านแดชบอร์ดและสไลด์พรีเซนเตชั่น

โครงการที่พร้อมสำหรับพอร์ตโฟลิโอกลุ่มนี้จะช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของคุณต่อผู้ว่าจ้างที่มีศักยภาพ และได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับจาก Google ซึ่งจะทำให้คุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการ เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิเคราะห์ข้อมูลระดับเริ่มต้น, หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลผู้ช่วย

ประเด็นสำคัญ

  • การเข้าใจการปฏิบัติและกระบวนการที่นักวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในงานของพวกเขา
  • การเรียนรู้และเชี่ยวชาญทักษะการวิเคราะห์ที่สำคัญ เช่น การทำความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูล รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น SQL, การเขียนโปรแกรม R, Tableau และอื่นๆ
  • การเรียนรู้วิธีการสร้างภาพและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแดชบอร์ดและเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลที่ใช้กันทั่วไป เช่น Tableau

เหมาะสำหรับใคร?

  • บุคคลที่ต้องการเปลี่ยนสายงานไปยังตำแหน่งเช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือ นักวิเคราะห์ข้อมูลระดับเริ่มต้น
  • ผู้ที่สนใจในการเชี่ยวชาญเครื่องมือเช่น SQL, R, และ Tableau สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดหลักสูตร

  • คะแนน: 4.8 (รีวิวมากกว่า 130,000 รายการ)
  • ระดับ: เริ่มต้น
  • ระยะเวลา: 3 เดือน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • ราคา: $9. 36/เดือน

9. พื้นฐาน AI สำหรับทุกคน

พื้นฐาน AI สำหรับทุกคน
ที่มา:LinkedIn

หลักสูตรพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคนเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามจังหวะของตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์น้อยหรือไม่มีเลย หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้งาน และคำศัพท์สำคัญ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก และโครงข่ายประสาทเทียม

ประสบการณ์จริงในการใช้บริการ AI ของ IBM Watson จะช่วยให้คุณสร้างผู้ช่วยเสมือนสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้สำเร็จ คุณจะสามารถพัฒนาและนำแชทบอท AI ไปใช้บนเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเมื่อจบหลักสูตร

ประเด็นสำคัญ

  • ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแนวคิดและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • สำรวจการประยุกต์ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในโลกจริง
  • เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการออกแบบคำสั่งในโมเดล AI เชิงสร้างสรรค์
  • สร้างแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

เหมาะสำหรับใคร?

  • สำหรับทุกคนที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) แม้จะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และต้องการสำรวจการประยุกต์ใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม

รายละเอียดหลักสูตร

  • คะแนน: 4. 7 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
  • ระดับ: เริ่มต้น
  • ระยะเวลา: 3 เดือน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
  • ราคา: $32.75/เดือน

10. ความเชี่ยวชาญด้าน AI สำหรับธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน AI สำหรับธุรกิจ
ที่มา:LinkedIn

หลักสูตร AI For Business Specialization โดยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ช่วยให้คุณเรียนรู้พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง รวมถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้สำหรับการประยุกต์ใช้ต่างๆ ในธุรกิจของคุณ

หัวข้อเช่น จริยธรรมและความเสี่ยงของ AI การออกแบบกรอบการกำกับดูแลที่เป็นธรรมสำหรับการใช้งาน การจัดการบุคลากรภายในฟังก์ชัน HR ที่ขับเคลื่อนด้วย Machine Learning ได้รับการครอบคลุมอย่างกว้างขวางในหลักสูตรนี้

เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่มีค่าเพื่อประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ

ประเด็นสำคัญ

  • เรียนรู้พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับธุรกิจ
  • สำรวจกรณีการใช้งาน AI ในด้านการตลาดและการเงิน
  • พัฒนากลยุทธ์การนำไปใช้สำหรับปัญญาประดิษฐ์, การเรียนรู้ของเครื่อง, และข้อมูลขนาดใหญ่
  • การเข้าใจจริยธรรม, ความเสี่ยง,และกรอบการกำกับดูแลในปัญญาประดิษฐ์
  • การสำรวจกลยุทธ์การบริหารจัดการสำหรับฟังก์ชันทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย Machine Learning

เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้บริหารธุรกิจ
  • ผู้จัดการในอุตสาหกรรมต่างๆ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดหลักสูตร

  • คะแนน: 4. 8 (400+ รีวิว)
  • ระดับ: เริ่มต้น
  • ระยะเวลา: 3 เดือน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
  • ราคา: $52. 80/เดือน

คำถามที่พบบ่อย

1. หลักสูตรใดดีที่สุดสำหรับ AI?

หลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับเป้าหมายการเรียนรู้, ประสบการณ์, และความชอบของคุณ. แต่ละหลักสูตรมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร และมุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่าง ๆ ของ AI.

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นมือใหม่ในด้าน AI และต้องการการแนะนำอย่างกว้างขวาง—หลักสูตรพื้นฐาน AI สำหรับทุกคน หรือ หลักสูตร AI สำหรับธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ยอดเยี่ยม

เช่นเดียวกัน หากคุณสนใจในด้านการเรียนรู้เชิงลึก—หลักสูตรเฉพาะทางด้านการเรียนรู้เชิงลึก ควรเป็นตัวเลือกแรกของคุณ แต่คุณก็จำเป็นต้องพิจารณาความสนใจ ระดับความเชี่ยวชาญ และผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

2. ฉันจะเริ่มต้นศึกษา AI ได้อย่างไร?

คอร์สออนไลน์คือวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์. ค้นคว้าและเข้าใจว่าคอร์สออนไลน์ใดเหมาะกับคุณที่สุด. ดูว่าอะไรเหมาะกับงบประมาณของคุณ และเลือกโปรแกรมที่เหมาะที่สุด.

ฝึกฝนการเขียนโค้ดในภาษา Python หรือ R และเข้าร่วมกับชุมชน AI เพื่อรับการสนับสนุน ทำงานในโครงการต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ทักษะ AI ของคุณและสำรวจสาขาเฉพาะทาง เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

3. AI คืออะไร และหลักสูตร AI ครอบคลุมอะไรบ้าง?

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใช้ความฉลาดของมนุษย์ในระบบคอมพิวเตอร์. หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ครอบคลุมการเรียนรู้ของเครื่อง, การเรียนรู้เชิงลึก, และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ.

หลักสูตร AI ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบ AI ที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูล, ทำความเข้าใจภาษาของมนุษย์, และตัดสินใจได้. โดยการเรียนหลักสูตร AI คุณสามารถได้รับทักษะที่มีค่าสำหรับอาชีพในด้าน AI และเตรียมพร้อมที่จะทำงานในโครงการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ.