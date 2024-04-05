หลักสูตร AI ชั้นนำเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน AI ของคุณในปี 2025

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือการจำลองสติปัญญาของมนุษย์ที่สามารถทำภารกิจและกระบวนการต่าง ๆ ที่เคยต้องการการแทรกแซงของมนุษย์ได้
ปัญญาประดิษฐ์สามารถอ่าน, เขียน, สร้างสรรค์, วิเคราะห์, และคุยกับคุณได้
หากคุณเป็นมือใหม่ในด้าน AI นี่คือคำอธิบายอย่างละเอียด
ปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วยสาขาต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และบิ๊กดาต้าการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จากข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมอย่างชัดเจน (โดยตรง)
ในขณะเดียวกัน บิ๊กดาต้า หมายถึง ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ใช้เพื่อค้นหาแบบแผนและข้อมูลเชิงลึก
นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวจากสาขาเดียวกันคือ ปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง (Strong AI) และปัญญาประดิษฐ์ที่อ่อนแอ (Weak AI) ปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งสามารถคิดได้เหมือนมนุษย์ และปัญญาประดิษฐ์ที่อ่อนแอถูกออกแบบมาเพื่อทำภารกิจเฉพาะโดยมีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์
ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์อาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ท้าทายในการตามให้ทัน แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะมีหลักสูตรเฉพาะทางเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ได้
บทความนี้จะแนะนำหลักสูตร 10 อันดับแรกที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
หลักสูตร AI ที่ควรเรียน
หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้ การพิจารณาด้านจริยธรรม และคำแนะนำด้านอาชีพ
ด้านล่างนี้ เราได้คัดสรรหลักสูตร AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น ผู้มีประสบการณ์ระดับกลาง และผู้เชี่ยวชาญในปี 2024
1. บทนำสู่ปัญญาประดิษฐ์
หลักสูตรบทนำสู่ปัญญาประดิษฐ์ เป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนได้ตามจังหวะของตนเอง และมอบภาพรวมอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครอบคลุมถึงพื้นฐาน การนำไปใช้ และผลกระทบต่อสังคม หลักสูตรนี้สอนให้คุณเข้าใจคำศัพท์เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และเครือข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) ด้วยภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ
คุณยังจะได้เข้าถึงกรณีศึกษาการใช้งานจริงของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิธีที่ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพไปจนถึงการเงิน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมของ AI เช่น อคติในอัลกอริทึม ปัญหาความเป็นส่วนตัว และผลกระทบต่อการจ้างงาน
ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นอาชีพในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วย เมื่อจบหลักสูตร คุณจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดของมัน และผลกระทบต่ออนาคต
ประเด็นสำคัญ
- การวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์ของคำศัพท์, แนวคิด, และการนำไปใช้ของปัญญาประดิษฐ์
- คำอธิบายที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิงและโครงข่ายประสาทเทียม
- กรณีการใช้งานจริงของปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
- คำแนะนำด้านอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้หลงใหลใน AI
- การสำรวจข้อพิจารณาทางจริยธรรมและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์
เหมาะสำหรับใคร?
- ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและการตลาด
- ผู้สอนและผู้ให้การศึกษาที่ใช้ AI สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ เช่นการวางแผนการสอน
รายละเอียดหลักสูตร
- คะแนน: 4. 7 (12,000+ รีวิว)
- ระดับหลักสูตร: ระดับเริ่มต้น
- ระยะเวลา: 8 ชั่วโมง
- ราคา: ลงทะเบียนฟรี
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ของ IBM
หลักสูตรIBM Applied AI Professional Certificate สอนคุณวิธีสร้างแชทบอท AI และผู้ช่วยเสมือนสำหรับเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์เริ่มต้นด้วยการแนะนำพื้นฐานของการเขียนคำสั่ง (prompt engineering) จากนั้นจะลงลึกในการสร้างโซลูชัน AI โดยใช้บริการ IBM Watson AI, API และ Python โดยมีการเขียนโค้ดน้อยหรือไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
ผ่านทางการฝึกปฏิบัติจริง หลักสูตรนี้ยังสอนวิธีการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์โดยใช้ Python, OpenCV และ Watson เพื่อสร้างและปรับใช้โมเดลการจำแนกภาพที่กำหนดเองบนคลาวด์
หลักสูตรนี้เกี่ยวกับการเรียนรู้และการก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยการฝึกอบรมระดับมืออาชีพโดยตรงจาก IBM (ผู้นำทางด้านปัญญาประดิษฐ์) นักเรียนสามารถสร้างเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ปรับแต่งตามความเร็วและความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้
เมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงแหล่งข้อมูลอาชีพพิเศษ เช่น ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลสำหรับประวัติย่อ เครื่องมือแบบโต้ตอบและการสัมภาษณ์จำลอง รวมถึงการสนับสนุนด้านอาชีพแบบลงมือปฏิบัติจริงด้วยคู่มือการหางานของ Coursera
ประเด็นสำคัญ
- บทนำและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
- สร้างแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- การพัฒนาแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ด้วย Python และ Flask
- ความเชี่ยวชาญในเทคนิคการมองเห็นของคอมพิวเตอร์
- การสร้างแอปพลิเคชัน AI ด้วย Watson APIs
เหมาะสำหรับใคร?
- นักเรียน
- นักพัฒนา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
- ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
- นักเล่นงานอดิเรกด้านปัญญาประดิษฐ์
รายละเอียดหลักสูตร
- คะแนน: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
- ระดับ: มือใหม่
- เวลา: 3 เดือน ทำงาน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ราคา: $32.75/เดือน
3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแมชชีนเลิร์นนิง
แหล่งที่มาของภาพ:Medium
การเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องเป็นโปรแกรมเชี่ยวชาญ 3 หลักสูตร ที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง DeepLearning.AI และ Stanford Online
หลักสูตรนี้ให้การแนะนำอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องสมัยใหม่ ตั้งแต่การสร้างแบบจำลองการเรียนรู้เชิงทำนายโดยใช้ NumPy และ sci-kit-learn ไปจนถึงการฝึกอบรมโครงข่ายประสาทเทียมด้วย TensorFlow นอกจากนี้ หลักสูตรยังครอบคลุมถึงต้นไม้ตัดสินใจและวิธีการแบบรวมกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดพื้นฐานเพื่อเรียนหลักสูตรนี้ โปรแกรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนี้แบ่งออกเป็นสามหลักสูตร:
- หลักสูตร 1: การเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้ควบคุม: การถดถอยและการจำแนกประเภท
- หลักสูตร 2: อัลกอริทึมการเรียนรู้ขั้นสูง
- หลักสูตรที่ 3: การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ควบคุม, ระบบแนะนำ, การเรียนรู้แบบเสริมแรง
เมื่อจบหลักสูตรเฉพาะทางนี้ คุณจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิคสำคัญในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) พร้อมทักษะเชิงปฏิบัติที่คุณจะได้รับ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์จริง
ประเด็นสำคัญ
- การทำความเข้าใจวิธีการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ด้วย NumPy และ sci-kit-learn
- การสร้างและฝึกฝนโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการจำแนกข้อมูลด้วย TensorFlow (เครื่องมือยอดนิยมสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก)
- การเรียนรู้การใช้ต้นไม้ตัดสินใจและวิธีการแบบกลุ่ม
- สำรวจแนวปฏิบัติและเทคนิคที่ดีที่สุดในการพัฒนา ML
เหมาะสำหรับใคร?
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือการเรียนรู้ของเครื่อง
- ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเครื่อง
- บุคคลที่สนใจการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดหลักสูตร
- คะแนน: 4. 9 (19,000+ รีวิว)
- ระดับ: เริ่มต้น
- ระยะเวลา: 3 เดือน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ราคา: $32.75/เดือน
4. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Deep Learning
คุณจะได้เรียนรู้การสร้างและฝึกฝนโครงข่ายประสาทเทียมขั้นสูงในหลักสูตรเฉพาะทางด้าน Deep Learning หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการปรับตั้งค่าที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และนำเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
หลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำ (Recurrent Neural Networks - RNNs), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing - NLP), และการฝังคำ (Word Embeddings) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูลข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนั้นจะเจาะลึกถึงเทคนิคขั้นสูง เช่น การใช้ตัวแยกคำ (tokenizers) ของ HuggingFace และโมเดลทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับงานต่างๆ เช่น การจดจำนิติบุคคล (NER) และการตอบคำถาม
คุณจะค้นพบวิธีการปรับปรุงความแม่นยำของโมเดลของคุณโดยใช้ TensorFlow หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) นี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณมีความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกพร้อมประสบการณ์ปฏิบัติจริงมากมาย
ประเด็นสำคัญ
- การสร้างและฝึกอบรมเครือข่ายประสาทเทียมขั้นสูง
- การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกในทางปฏิบัติ
- การทำงานกับข้อมูลข้อความ รวมถึง NLP และการฝังคำ
- การใช้ตัวแยกคำและโมเดลทรานส์ฟอร์เมอร์ของ HuggingFace
- ปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลองด้วย TensorFlow
เหมาะสำหรับใคร?
- หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ที่มีทักษะ Python ระดับกลาง และมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิตเชิงเส้นและแมชชีนเลิร์นนิง (ML)
รายละเอียดหลักสูตร
- คะแนน: 4. 9 (132,000+ รีวิว)
- ระดับ: กลาง
- ระยะเวลา: 3 เดือน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ราคา: $32.75/เดือน
5. Python สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนา
หลักสูตรนี้สอนโดย Joseph Santarcangelo นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสบการณ์จาก IBM ช่วยให้คุณเชี่ยวชาญภาษาPython (ภาษาหลักในวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการพัฒนาซอฟต์แวร์)
หลักสูตรนี้อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม เช่น ตัวแปร โครงสร้างข้อมูล และฟังก์ชัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโครงการ Python ใดๆ นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดึงข้อมูลจากเว็บโดยใช้ API และเครื่องมือต่างๆ เช่น Beautiful Soup
นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีแบบทดสอบและแบบประเมินมากกว่า 20 รายการสำหรับผู้เรียนในการเริ่มต้นทฤษฎีการเรียนรู้เชิงปัญญา เมื่อจบหลักสูตร คุณจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้ไลบรารีของ Python เช่น Pandas และ NumPy ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
ประเด็นสำคัญ
- การเชี่ยวชาญพื้นฐานของ Python สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- สำรวจเทคนิคการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ด้วย Beautiful Soup
- วิธีใช้ Pandas และ NumPy สำหรับการจัดการข้อมูล
- การเรียนรู้การพัฒนาโค้ดโดยใช้ Jupyter Notebooks
- การประยุกต์ใช้ตรรกะการเขียนโปรแกรม Python ตัวแปร โครงสร้างข้อมูล การตัดสินใจแบบมีเงื่อนไข การวนซ้ำ ฟังก์ชัน วัตถุและคลาส
เหมาะสำหรับใคร?
- ผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ผู้ที่ใฝ่ฝันอยากทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเรียนรู้ทักษะปัญญาประดิษฐ์ที่จำเป็น
- นักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้ Python สำหรับงานด้านข้อมูล
รายละเอียดหลักสูตร
- คะแนน: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 34,800 รายการ)
- ระดับ: เริ่มต้น
- ระยะเวลา: ประมาณ 26 ชั่วโมง
- ราคา: ลงทะเบียนฟรี
6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ของ IBM
หลักสูตร IBM AI Engineering Professional Certificate จะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก คุณจะเรียนรู้วิธีการปรับใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องและกระบวนการทำงานบน Apache Spark สำหรับการประมวลผลที่สามารถขยายขนาดได้
นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเฟรมเวิร์กยอดนิยมอย่าง Keras, PyTorch และ TensorFlow และวิธีการที่เฟรมเวิร์กเหล่านี้ช่วยคุณสร้างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกและเครือข่ายประสาทเทียม หลักสูตรนี้จะเตรียมคุณให้พร้อมด้วยทักษะที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเป็นวิศวกร AI
ประเด็นสำคัญ
- การเข้าใจพื้นฐานของแมชชีนเลิร์นนิงและดีปเลิร์นนิง
- การปรับใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องบน Apache Spark
- การสร้างแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกด้วย Keras, PyTorch และ TensorFlow
- ทักษะที่จำเป็นสำหรับวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
เหมาะสำหรับใคร?
- สำหรับผู้ที่สนใจในปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเพิ่งเริ่มต้นหรือต้องการพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดหลักสูตร
- คะแนน: 4. 5 (รีวิวมากกว่า 5,500 รายการ)
- ระดับ: ระดับกลาง
- ระยะเวลา: 3 เดือน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ราคา: $32.75/เดือน
7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ AI
หลักสูตร การจัดการผลิตภัณฑ์ AI เชี่ยวชาญ โดยมหาวิทยาลัย Duke เป็นชุดหลักสูตร 3 หลักสูตร หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการทำงานของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และเจาะลึกการใช้ ML เพื่อแก้ปัญหา
สอนโดย Jon Reifschneider ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับมาสเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม
หลักสูตรทั้งหมดแบ่งออกเป็นสามมินิคอร์ส:
- หลักสูตร 1: พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
- หลักสูตร 2: การบริหารโครงการการเรียนรู้ของเครื่อง
- หลักสูตรที่ 3: ปัจจัยมนุษย์ในปัญญาประดิษฐ์
เมื่อจบหลักสูตรเฉพาะทางนี้ คุณจะได้เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการแมชชีนเลิร์นนิงชั้นนำ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ประเด็นสำคัญ
- การระบุโซลูชันการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับปัญหาในโลกจริง
- ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- การลดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและจริยธรรมในโครงการปัญญาประดิษฐ์
- การนำหลักการออกแบบที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI
เหมาะสำหรับใคร?
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
- นักธุรกิจมืออาชีพ
- ผู้บริหาร
- ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
รายละเอียดหลักสูตร
- คะแนน: 4. 7 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- ระดับ: เริ่มต้น
- ระยะเวลา: 3 เดือน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ราคา: $26. 07/เดือน
8. ใบรับรองวิชาชีพ Google Data Analytics
หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณเชี่ยวชาญทักษะการวิเคราะห์ที่จำเป็น เช่นการทำความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูลโดยใช้เครื่องมือยอดนิยม เช่น สเปรดชีต SQL การเขียนโปรแกรม R และ Tableau
คุณจะได้เรียนรู้การทำความสะอาดและจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการวิเคราะห์ และแสดงผลลัพธ์ผ่านการนำเสนอผ่านแดชบอร์ดและสไลด์พรีเซนเตชั่น
โครงการที่พร้อมสำหรับพอร์ตโฟลิโอกลุ่มนี้จะช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของคุณต่อผู้ว่าจ้างที่มีศักยภาพ และได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับจาก Google ซึ่งจะทำให้คุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการ เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิเคราะห์ข้อมูลระดับเริ่มต้น, หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลผู้ช่วย
ประเด็นสำคัญ
- การเข้าใจการปฏิบัติและกระบวนการที่นักวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในงานของพวกเขา
- การเรียนรู้และเชี่ยวชาญทักษะการวิเคราะห์ที่สำคัญ เช่น การทำความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูล รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น SQL, การเขียนโปรแกรม R, Tableau และอื่นๆ
- การเรียนรู้วิธีการสร้างภาพและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแดชบอร์ดและเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลที่ใช้กันทั่วไป เช่น Tableau
เหมาะสำหรับใคร?
- บุคคลที่ต้องการเปลี่ยนสายงานไปยังตำแหน่งเช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือ นักวิเคราะห์ข้อมูลระดับเริ่มต้น
- ผู้ที่สนใจในการเชี่ยวชาญเครื่องมือเช่น SQL, R, และ Tableau สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดหลักสูตร
- คะแนน: 4.8 (รีวิวมากกว่า 130,000 รายการ)
- ระดับ: เริ่มต้น
- ระยะเวลา: 3 เดือน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ราคา: $9. 36/เดือน
9. พื้นฐาน AI สำหรับทุกคน
หลักสูตรพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคนเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามจังหวะของตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์น้อยหรือไม่มีเลย หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้งาน และคำศัพท์สำคัญ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก และโครงข่ายประสาทเทียม
ประสบการณ์จริงในการใช้บริการ AI ของ IBM Watson จะช่วยให้คุณสร้างผู้ช่วยเสมือนสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้สำเร็จ คุณจะสามารถพัฒนาและนำแชทบอท AI ไปใช้บนเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเมื่อจบหลักสูตร
ประเด็นสำคัญ
- ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแนวคิดและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- สำรวจการประยุกต์ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในโลกจริง
- เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการออกแบบคำสั่งในโมเดล AI เชิงสร้างสรรค์
- สร้างแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
เหมาะสำหรับใคร?
- สำหรับทุกคนที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) แม้จะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และต้องการสำรวจการประยุกต์ใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม
รายละเอียดหลักสูตร
- คะแนน: 4. 7 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- ระดับ: เริ่มต้น
- ระยะเวลา: 3 เดือน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
- ราคา: $32.75/เดือน
10. ความเชี่ยวชาญด้าน AI สำหรับธุรกิจ
หลักสูตร AI For Business Specialization โดยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ช่วยให้คุณเรียนรู้พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง รวมถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้สำหรับการประยุกต์ใช้ต่างๆ ในธุรกิจของคุณ
หัวข้อเช่น จริยธรรมและความเสี่ยงของ AI การออกแบบกรอบการกำกับดูแลที่เป็นธรรมสำหรับการใช้งาน การจัดการบุคลากรภายในฟังก์ชัน HR ที่ขับเคลื่อนด้วย Machine Learning ได้รับการครอบคลุมอย่างกว้างขวางในหลักสูตรนี้
เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่มีค่าเพื่อประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ
ประเด็นสำคัญ
- เรียนรู้พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับธุรกิจ
- สำรวจกรณีการใช้งาน AI ในด้านการตลาดและการเงิน
- พัฒนากลยุทธ์การนำไปใช้สำหรับปัญญาประดิษฐ์, การเรียนรู้ของเครื่อง, และข้อมูลขนาดใหญ่
- การเข้าใจจริยธรรม, ความเสี่ยง,และกรอบการกำกับดูแลในปัญญาประดิษฐ์
- การสำรวจกลยุทธ์การบริหารจัดการสำหรับฟังก์ชันทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย Machine Learning
เหมาะสำหรับใคร?
- ผู้บริหารธุรกิจ
- ผู้จัดการในอุตสาหกรรมต่างๆ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
- นักวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดหลักสูตร
- คะแนน: 4. 8 (400+ รีวิว)
- ระดับ: เริ่มต้น
- ระยะเวลา: 3 เดือน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
- ราคา: $52. 80/เดือน
เครื่องมือ AI อื่น ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ
เมื่อคุณขยายทักษะของคุณในด้าน AI การสำรวจเครื่องมือ AIต่าง ๆ สามารถเพิ่มโอกาสในอาชีพของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ หนึ่งในเครื่องมือที่ควรพิจารณาคือ ClickUp Brain
ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ของบริษัทคุณด้วย AI ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และค้นหาข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain สนับสนุนธุรกิจของคุณในการจัดการโครงการ:
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: รับคำตอบที่แม่นยำและทันทีตามบริบทจากงานใด ๆ ภายในและที่เชื่อมต่อกับ ClickUp
- ผู้จัดการโครงการ AI: อัตโนมัติสรุปโครงการ, การอัปเดตความคืบหน้า, รายการที่ต้องดำเนินการ, การวางแผนงานย่อย, และการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ
- นักเขียน AI สำหรับการทำงาน: ใช้ AI เป็นผู้ช่วยเสมือนของคุณเพื่อช่วยเขียนและแก้ไขเนื้อหาและตอบกลับ; ขอให้ ClickUp Brain สร้างตาราง, แม่แบบ, และบันทึกการสนทนาได้ในไม่กี่วินาที
นอกจากนี้ ClickUp ยังนำเสนอเครื่องมือ AI ในตัวมากกว่า 100 รายการ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติ ลองใช้ ClickUp Brain วันนี้!
คำถามที่พบบ่อย
1. หลักสูตรใดดีที่สุดสำหรับ AI?
หลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับเป้าหมายการเรียนรู้, ประสบการณ์, และความชอบของคุณ. แต่ละหลักสูตรมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร และมุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่าง ๆ ของ AI.
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นมือใหม่ในด้าน AI และต้องการการแนะนำอย่างกว้างขวาง—หลักสูตรพื้นฐาน AI สำหรับทุกคน หรือ หลักสูตร AI สำหรับธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ยอดเยี่ยม
เช่นเดียวกัน หากคุณสนใจในด้านการเรียนรู้เชิงลึก—หลักสูตรเฉพาะทางด้านการเรียนรู้เชิงลึก ควรเป็นตัวเลือกแรกของคุณ แต่คุณก็จำเป็นต้องพิจารณาความสนใจ ระดับความเชี่ยวชาญ และผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
2. ฉันจะเริ่มต้นศึกษา AI ได้อย่างไร?
คอร์สออนไลน์คือวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์. ค้นคว้าและเข้าใจว่าคอร์สออนไลน์ใดเหมาะกับคุณที่สุด. ดูว่าอะไรเหมาะกับงบประมาณของคุณ และเลือกโปรแกรมที่เหมาะที่สุด.
ฝึกฝนการเขียนโค้ดในภาษา Python หรือ R และเข้าร่วมกับชุมชน AI เพื่อรับการสนับสนุน ทำงานในโครงการต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ทักษะ AI ของคุณและสำรวจสาขาเฉพาะทาง เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3. AI คืออะไร และหลักสูตร AI ครอบคลุมอะไรบ้าง?
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใช้ความฉลาดของมนุษย์ในระบบคอมพิวเตอร์. หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ครอบคลุมการเรียนรู้ของเครื่อง, การเรียนรู้เชิงลึก, และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ.
หลักสูตร AI ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบ AI ที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูล, ทำความเข้าใจภาษาของมนุษย์, และตัดสินใจได้. โดยการเรียนหลักสูตร AI คุณสามารถได้รับทักษะที่มีค่าสำหรับอาชีพในด้าน AI และเตรียมพร้อมที่จะทำงานในโครงการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ.