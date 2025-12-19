วิธีที่ผู้นำฝ่ายขายสามารถใช้ ClickUp SyncUp สำหรับการตรวจสอบท่อการขายรายสัปดาห์

ห้องประชุมเงียบสงบอยู่ครู่หนึ่ง; สิ่งเดียวที่ได้ยินคือเสียงฮัมเบา ๆ ของโปรเจ็กเตอร์และเสียงกระดาษกรอบ ๆ ขณะที่ทีมขายกำลังนั่งลง
หน้าจอแดชบอร์ดสิบสองจอส่องแสงสว่างบนหน้าจอ แต่ละจอแสดงเวอร์ชันของ 'ความจริง' ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ในอีกสิบนาทีข้างหน้า ทุกคนพยายามรวบรวมความคิด พลิกดูบันทึกและอัปเดตตัวเลขจากสัปดาห์ที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามเพิ่มเติม แต่ก็ไม่มีใครมีข้อมูลอัปเดตที่มีคุณค่า ยกเว้นการสรุป
เพื่อหลีกเลี่ยงฉากที่น่าหงุดหงิดนี้ ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจวิธีที่ผู้นำฝ่ายขายสามารถใช้ClickUp SyncUpsสำหรับการทบทวนไปป์ไลน์รายสัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมสามารถใช้เวลา (อย่างแท้จริง!) ในการ 'ซิงค์' ความคืบหน้าได้
เหตุใดการทบทวนระบบท่อจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำฝ่ายขาย
หากทำอย่างถูกต้อง การทบทวนท่อส่งรายสัปดาห์จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องของการคาดการณ์ ช่วยระบุความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และนำทีมของคุณไปสู่โอกาสที่เหมาะสม พวกมันช่วยให้คุณ:
- เชื่อมโยงกิจกรรมการขายรายบุคคลกับเป้าหมายการขายที่กว้างขึ้น
- ระบุข้อตกลงที่หยุดชะงักหรือมีความเสี่ยงสูงก่อนที่โอกาสจะหลุดมือ
- โค้ชทีมของคุณเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปโดยใช้ข้อมูลจริง
- ปรับปรุงความแม่นยำและความสม่ำเสมอของการคาดการณ์ทั่วทั้งทีม
แม้ว่าผู้นำด้านการขายส่วนใหญ่จะทราบว่าการทบทวนยอดขายควรมีคุณค่า แต่การจัดเตรียมแบบดั้งเดิมทำให้การทบทวนกลายเป็นเรื่องที่น่ารำคาญ
ความท้าทายที่พบบ่อย ได้แก่:
- ข้อมูลกระจัดกระจาย: ข้อมูลอยู่ในเครื่องมือหลายแห่ง ทำให้การประชุมเริ่มต้นด้วยความสับสนแทนที่จะมีความชัดเจน
- การป้อนข้อมูลและการเตรียมข้อมูลด้วยตนเอง: เสียเวลาไปกับการรวบรวมข้อมูลอัปเดตและทำความสะอาดสเปรดชีตก่อนการโทรทุกครั้ง
- ข้อมูลเชิงลึกที่ล้าสมัย: รายงานแบบคงที่ไม่สะท้อนความเคลื่อนไหวของดีลหรือกิจกรรมของตัวแทนแบบเรียลไทม์
- การมีส่วนร่วมต่ำ: พนักงานขายมาโดยไม่เตรียมตัวหรือมุ่งเน้นการปกป้องข้อมูลอัปเดตแทนที่จะแก้ปัญหา
ความไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ทำให้ผู้นำไม่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือตัดสินใจอย่างรวดเร็วในช่วงกลางไตรมาสได้วันของผู้จัดการขายเต็มไปด้วยความไม่มีประสิทธิภาพเช่นนี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีการมองเห็นแบบรวมศูนย์เพื่อเปลี่ยนการทบทวนท่อการขายให้กลายเป็นการประชุมเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมีการวางแผนล่วงหน้า
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีคนมากเกินไป 17% ระบุว่าประชุมนานเกินไป และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น
ในการสำรวจของ ClickUp อีกครั้งหนึ่ง พบว่า 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขาจะยินดีส่งตัวแทนหรือผู้แทนไปเข้าร่วมประชุมแทนตนเองอย่างมีความสุข หากพวกเขาสามารถทำได้
ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้สามารถเป็นตัวแทนการประชุมที่สมบูรณ์แบบของคุณได้! ให้ AI จับทุกประเด็นสำคัญ, การตัดสินใจ, และรายการที่ต้องทำในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ด้วยสรุปการประชุมอัตโนมัติและการสร้างงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากClickUp Brain คุณจะไม่มีวันพลาดข้อมูลสำคัญ—แม้ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
ClickUp SyncUp คืออะไร?
ClickUp SyncUp เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้ทันทีผ่านการสนทนาวิดีโอหรือเสียง
คุณสามารถเปิดหนึ่งเพื่อหารือเกี่ยวกับการอัปเดต, ทบทวนความคืบหน้า, และบันทึกขั้นตอนต่อไปในที่เดียว
เครื่องมือ AI สำหรับการขายนี้ทำให้การตรวจสอบท่อการขายรายสัปดาห์ของคุณเป็นระบบและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อผ่านการโทรกับช่องทางหรือบุคคลได้เท่านั้น แต่คุณยังสามารถเข้าถึงการบันทึกภายหลังเพื่อระบุรายการที่ต้องดำเนินการได้อีกด้วย และด้วย ClickUp AI ที่พร้อมสรุปบทสนทนาที่บันทึกไว้ ทำให้การบันทึกสิ่งที่ต้องทำเป็นเรื่องง่าย
🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดของ 'ช่องทางการขาย'มีต้นกำเนิดมาจากโมเดล AIDAที่พัฒนาโดย Elias St. Elmo Lewisในปี 1898อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบเป็น 'ท่อการขาย' ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เคลื่อนที่ตามลำดับเหมือนผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตนั้น ถูกนำเสนอครั้งแรกในปี 1924 ในหนังสือ Bond Salesmanship โดย William W. Townsend
วิธีดำเนินการทบทวนสายงานประจำสัปดาห์โดยใช้ ClickUp SyncUps
ClickUp สำหรับทีมขายคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
มันช่วยให้คุณจัดการ SyncUp ที่มุ่งเน้นได้ ซึ่งทุกคนจะเข้าใจความคืบหน้า ลำดับความสำคัญ และขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนเมื่อจบการประชุม
มาดูกันว่าคุณจะดำเนินการตรวจสอบกระบวนการครั้งต่อไปได้อย่างไร 🤩
1. เตรียมข้อมูลการขายของคุณก่อนการประชุม
เริ่มต้นการตรวจสอบกระบวนการของคุณด้วยข้อมูลที่สะอาดและอัปเดตแล้ว เป้าหมายคือการเข้าสู่การประชุมพร้อมการมองเห็นที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าของดีลและการเปลี่ยนแปลงของคาดการณ์
- สร้างรายการ'Pipeline Review'ใน ClickUp โดยแต่ละดีลจะเป็นงานใน ClickUp Task
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น: ขั้นตอน (เช่น ข้อเสนอ, การเจรจา, ปิดการขาย/แพ้) หมวดหมู่การคาดการณ์ (เช่น มั่นใจ, มีโอกาส, เสี่ยง) เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น วันที่คาดว่าจะปิดการขาย กิจกรรมขั้นตอนถัดไป (เช่น นัดสาธิต, ส่งสัญญา)
- ขั้นตอน (เช่น ข้อเสนอ การเจรจา ข้อตกลงที่ปิดแล้ว/แพ้)
- หมวดหมู่การคาดการณ์ (เช่น การยืนยัน, โอกาสเพิ่มขึ้น, เสี่ยง)
- ความน่าจะเป็น (%)
- วันที่คาดว่าจะปิด
- กิจกรรมขั้นตอนถัดไป (เช่น กำหนดการสาธิต, ส่งสัญญาแล้ว)
- ขั้นตอน (เช่น ข้อเสนอ การเจรจา ข้อตกลงที่ปิดแล้ว/แพ้)
- หมวดหมู่การคาดการณ์ (เช่น การยืนยัน, โอกาสเพิ่มขึ้น, เสี่ยง)
- ความน่าจะเป็น (%)
- วันที่คาดว่าจะปิด
- กิจกรรมขั้นตอนถัดไป (เช่น กำหนดการสาธิต, ส่งสัญญาแล้ว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตช่องทางการขายเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น
2. อัตโนมัติการกำหนดวาระการประชุม
หลีกเลี่ยงการหารือแบบไม่เป็นระบบโดยการสร้างระเบียบวาระการประชุมที่มีโครงสร้างก่อนการทบทวนแต่ละครั้ง. ระเบียบวาระการประชุมของคุณสามารถประกอบด้วย:
- ภาพรวมของท่อส่ง: ดีลสำคัญที่กำลังดำเนินการไปสู่เป้าหมายการขายและโอกาสที่มีความเสี่ยง
- การอัปเดตการคาดการณ์: การเปลี่ยนแปลงสำคัญหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนับตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุด
- การเช็คอินตัวแทน: ชนะสองครั้งและผู้ขัดขวางสองคนต่อตัวแทน
- รายการที่ต้องดำเนินการ: มีการตัดสินใจอะไรบ้างและใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะในตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์ม จะเข้ามาช่วยตรงนี้ โดยจะใช้บริบทจากการประชุมที่ผ่านมา การอัปเดตโครงการ และข้อมูลการทำงานของคุณเพื่อสร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบโดยอัตโนมัติ
เนื่องจาก AI ถูกผสานรวมโดยตรงเข้ากับพื้นที่ทำงานที่ซึ่งดีลของคุณอยู่ มันจึงรู้ดีว่าดีล ขั้นตอน และบัญชีใดที่ควรอ้างอิง
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อ ใช้ AI ในการขาย:
- สร้างวาระการประชุมทบทวนกระบวนการขายประจำสัปดาห์ โดยมีหัวข้อสำหรับดีลสำคัญ โอกาสที่มีความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ และการติดตามตัวแทนขาย
- สรุปผลการดำเนินงานของโครงการในสัปดาห์นี้จากรายการ 'Q4 Deals' โดยเน้นโอกาสที่ดีที่สุด ข้อตกลงที่หยุดชะงัก และการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ใด ๆ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
- ดึงชัยชนะสองครั้งและตัวบล็อกสองตัวสำหรับแต่ละครั้งตามการอัปเดตงานล่าสุดในโฟลเดอร์ 'ทีมขาย'
- ทบทวนบันทึกการประชุมของสัปดาห์ที่แล้วและจัดทำรายการการดำเนินการติดตามผลพร้อมเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถสร้างวาระการประชุมและบันทึกอ่านล่วงหน้าแบบร่วมมือกันในClickUp Docs ได้อีกด้วย
3. ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการซิงค์
เมื่อถึงเวลาที่ต้องพบปะ ให้เริ่มการประชุมวิดีโอหรือเสียงได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานการขายของคุณหรือช่องแชท เพียงคลิกที่ไอคอน SyncUps ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก เริ่ม SyncUp เพื่อเริ่มต้น
คุณยังสามารถ:
- แชร์หน้าจอของคุณ เพื่อเดินชมแดชบอร์ดการขายสดหรือการคาดการณ์ และหารือเกี่ยวกับดีลต่าง ๆ ในบริบท
- เชื่อมโยงงาน และอัปเดตสถานะดีล ความน่าจะเป็นในการปิดการขาย หรืองานในกระบวนการขายได้แบบเรียลไทม์
- แสดงความคิดเห็นโดยตรงบนการบันทึกหรือบันทึกข้อความ หลังจากนั้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดหรือเพิ่มข้อมูลอัปเดต โดยรักษาการติดตามผลให้เป็นระเบียบ
🧠 เกร็ดความรู้: ในปี ค.ศ. 1873จอห์น เอช. แพตเตอร์สันได้พัฒนาและบันทึกกลยุทธ์การขายที่เกี่ยวกับการเยี่ยมลูกค้าที่มีศักยภาพโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและพบปะด้วยตนเอง กลยุทธ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ 'การโทรหาลูกค้าใหม่' หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'cold calling' และเพียงสามปีต่อมา อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ก็ได้รับสิทธิบัตรโทรศัพท์!
4. ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการและการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
การทบทวนทุกขั้นตอนของกระบวนการขายควรสิ้นสุดลงด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและขั้นตอนถัดไปที่สามารถวัดผลได้ สิ่งสำคัญคือการรับรองว่างานหลังการประชุม เช่น การอัปเดตดีล การติดตามผล หรือการปรับประมาณการ จะถูกบันทึก มอบหมาย และมองเห็นได้โดยทุกคนทันที
ClickUp Chatช่วยให้รักษาโมเมนตัมหลังการประชุมให้ดำเนินต่อไปได้ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มแชทอื่น ๆ ที่นี่คุณสามารถจัดระเบียบการสนทนาใน ช่องทาง ที่กำหนดไว้ เช่น #weekly-pipeline การประชุม SyncUp จะเกิดขึ้นในช่องทางเดียวกัน ดังนั้นการอัปเดตและข้อมูลเชิงลึกจะดำเนินต่อไปในกระบวนการสื่อสารประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ
สร้างงานจากข้อความด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว หรือมอบหมายข้อความให้สมาชิกในทีมดำเนินการต่อ ใช้@mentionsเพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อมีการมอบหมายความรับผิดชอบ
คุณสมบัติขั้นสูงที่สามารถเข้าถึงได้:
ClickUp Automationsยังจัดการงานติดตามผลซ้ำๆ ให้คุณหลังจากประชุมเสร็จแล้ว
ตัวอย่างเช่น หลังจากการประชุม SyncUp รายสัปดาห์แต่ละครั้ง คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่จะถูกกระตุ้นเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'ต้องการติดตาม' การทำงานอัตโนมัตินี้จะมอบหมายงานให้กับตัวแทนขายที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันที่ครบกำหนด และเพิ่มความคิดเห็นเพื่อเตือนพวกเขาเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่ได้พูดคุยกันระหว่างการทบทวน
คุณสามารถใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นในการสร้างหรือปรับปรุงงานตามบริบทหรือความสำคัญ
นี่คือวิธีที่ผู้นำฝ่ายขายสามารถนำไปใช้ได้:
- การติดตามผลเฉพาะสำหรับตัวแทนบัญชีระดับองค์กรเท่านั้น
- ข้ามงานสำหรับดีลที่ระบุว่าปิดแล้ว ชนะ หรือแพ้
- ใช้กฎกับข้อตกลงการต่ออายุหรือขยายเท่านั้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? เมื่ออเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์โทรศัพท์ครั้งแรกในปี 1876 เขาพูดว่า "มิสเตอร์วัตสัน มาที่นี่ ฉันต้องการพบคุณ" นี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบจดบันทึกฟรีเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
5. วัดผลการปฏิบัติงานของทีมตามระยะเวลา
การติดตามความคืบหน้าในแต่ละสัปดาห์คือสิ่งที่ทำให้ SyncUps มีคุณค่าสำหรับผู้นำฝ่ายขายสร้างแดชบอร์ด ClickUpที่วิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญ เช่น:
- จำนวนการปิดการขายต่อผู้แทน
- ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อ
- ขนาดของดีลเฉลี่ย
- อัตราการชนะตามขั้นตอนของการขาย
- ระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรการขาย
- ความแม่นยำของการคาดการณ์
ในแต่ละการทบทวนให้ใช้ตัวชี้วัดของกระบวนการขายเหล่านี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้ม ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ บันทึกข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญไว้ในเอกสารการประชุมประจำสัปดาห์ของคุณ เพื่อให้เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะได้สร้างคลังข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการตัดสินใจและผลลัพธ์
อนึ่งClickUp's AI Notetakerสามารถสร้างสรุปอัจฉริยะและถอดความที่สามารถค้นหาได้ในเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ
⚡️ คลังแม่แบบ:แม่แบบบันทึกการประชุมประจำของ ClickUpมอบพื้นที่กลางให้คุณสร้างบันทึกการประชุมในเอกสารเดียวทุกสัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้ตรวจสอบข้อมูลเดียวกัน
ทุกตัวแทนสามารถเพิ่มการอัปเดตไว้ล่วงหน้าได้ ภายใต้ส่วนที่ติดป้ายไว้ล่วงหน้าสำหรับชัยชนะ, ตัวกีดขวาง, และการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์. ให้ทำเครื่องหมายแต่ละหัวข้อในวาระการประชุมเป็น ได้หารือแล้ว, รอดำเนินการ, หรือ ดำเนินการแล้ว เพื่อติดตามผลลัพธ์ระหว่างการโทรและทำให้การขายประสบความสำเร็จ.
ประโยชน์ของการใช้ ClickUp SyncUp สำหรับการตรวจสอบเส้นทางการขาย
เมื่อคุณจัดโครงสร้างการทบทวนท่อการขายรายสัปดาห์ของคุณโดยใช้ SyncUps และเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อมูล, งาน, และการติดตามผลของคุณ, คุณจะปลดล็อกข้อได้เปรียบที่สำคัญหลายประการสำหรับทีมขายและผู้นำของคุณ.
ดำเนินการตรวจสอบที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องสลับบริบท
ด้วย SyncUp การประชุมของคุณจะเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่เก็บดีล แดชบอร์ด และเอกสารทั้งหมดของคุณ ทำให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยการมองเห็นข้อมูลอย่างครบถ้วน
นี่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยง:
- การเสียเวลาในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ
- การขาดการอัปเดตข้อตกลงที่สำคัญ
- สถานะของทีมไม่สอดคล้องกัน
- รายการดำเนินการและเจ้าของที่ถูกละเลย
- การสนทนาในการประชุมที่กระจัดกระจาย
- ความรับผิดชอบในการติดตามผลไม่ชัดเจน
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้โดยทั่วไปต้องติดต่อกับคนหกคนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง, ความสับสนในเวอร์ชัน, และหลุมดำที่มองไม่เห็นซึ่งกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp ที่มี Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ
การตามทันการสนทนาที่รวดเร็วระหว่างการทบทวนกระบวนการขายโดยการจดบันทึกสิ่งที่คุณได้ยินเป็นปัญหาในอดีตแล้ว
SyncUps จะถูกบันทึกไว้ และคุณสามารถเข้าถึงการบันทึกได้ในภายหลังเพื่อเพิ่มบันทึกและความคิดเห็นของคุณ เนื่องจาก AI ของ ClickUp สามารถเข้าถึง Workspace ของคุณได้ คุณจึงสามารถใช้ClickUp Enterprise Searchเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกการประชุมเก่า ๆ ได้เมื่อคุณต้องการ นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังพร้อมให้บริการอยู่เสมอเพื่อสร้างเอกสารถอดความจากการบันทึก
นี่คือวิธีที่การใช้ AI ในการประชุมทางวิดีโอช่วยชีวิตคุณได้!
รักษาการมองเห็นและความรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของดีล
ทุกการประชุมจะถูกบันทึกและสรุปโดยอัตโนมัติ สร้างประวัติการสนทนาและข้อผูกพันที่โปร่งใส ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถย้อนกลับไปดูสรุปหรือคลิปเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าหรือติดตามประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
จับคู่สิ่งนี้กับเทมเพลต ClickUp Sales Pipelineเพื่อติดตามการติดตามผลในแต่ละขั้นตอนของดีล
โครงสร้างนี้ช่วยให้ทีมของคุณมีวิธีการจัดการดีลตั้งแต่การหาลูกค้าใหม่ไปจนถึงการต่ออายุ โดยใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, ต้องการความสนใจ, และ กำลังจะต่ออายุ เพื่อแสดงความคืบหน้า นอกจากนี้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ติดต่อครั้งล่าสุด และ มูลค่าดีล คุณสามารถระบุบัญชีที่หยุดชะงักหรือโอกาสที่มีมูลค่าสูงที่ต้องการความสนใจได้ทันที
นี่คือสิ่งที่ Blaine Labron รองประธานฝ่ายพาณิชย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีของPressed Juicery กล่าวเกี่ยวกับ ClickUp:
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราอย่างแท้จริงในการนำนวัตกรรมมาสู่ธุรกิจนี้ ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจากยอดขายดิจิทัล 2% เป็นมากกว่า 65% หลังการระบาดของโรคโควิด-19
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราอย่างแท้จริงในการนำนวัตกรรมมาสู่ธุรกิจนี้ ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจากยอดขายดิจิทัล 2% เป็นมากกว่า 65% หลังการระบาดของโรคโควิด-19
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้นำฝ่ายขายมักเผชิญในการทบทวนโอกาสทางธุรกิจ
เมื่อคุณเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน อาจง่ายที่จะตกอยู่ในรูปแบบที่ทำให้เสียเวลา ทำลายแรงจูงใจ หรือทำให้การคาดการณ์ของคุณอ่อนแอลง นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่ควรหลีกเลี่ยง! ✔️
- ข้อมูลไม่สมบูรณ์: การเข้าร่วมประชุมโดยมีข้อมูลข้อตกลงที่ล้าสมัยหรือขาดหายไป ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้องและการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกัน
- การยึดติดกับการคาดการณ์: ใช้เวลามากเกินไปในการถกเถียงตัวเลขแทนที่จะระบุการกระทำที่นำไปสู่การหยุดชะงักของข้อตกลง
- ความไม่สมดุลของข้อตกลง: การปล่อยให้ข้อตกลงขนาดใหญ่หรือมีความเสี่ยงสูงครอบงำการตรวจสอบ ทำให้โอกาสในระยะกลางหรือขนาดเล็กถูกมองข้าม
- ขาดความรับผิดชอบ: การสิ้นสุดการประชุมโดยไม่มอบหมายขั้นตอนหรือความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้เกิดช่องว่างในการรับผิดชอบและความล่าช้าในการติดตามผล
- การโค้ชเชิงรับ: ใช้การประชุมเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาแทนที่จะให้คำแนะนำหรือการสนับสนุน ซึ่งลดขวัญกำลังใจและความผูกพันของทีม
🧠 เกร็ดความรู้: การประชุมทางวิดีโอครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นในปี 1964 เมื่อ AT&T สาธิตPicturephoneที่งานนิทรรศการโลกที่นิวยอร์ก
รักษาความสอดคล้องในงานขายด้วย ClickUp
การทบทวนท่อส่งข้อมูลรายสัปดาห์จะง่ายขึ้นเมื่อทุกอย่าง ตั้งแต่การอัปเดตดีลไปจนถึงขั้นตอนต่อไป อยู่ในที่เดียว ClickUp SyncUp ช่วยให้ทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถจัดการประชุมที่มีโครงสร้างและอิงข้อมูลได้ ซึ่งการอัปเดต บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการจะเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถทำงานติดตามผลอัตโนมัติและสร้างสรุปได้ทันที ในขณะที่ ClickUp Chat ช่วยจัดระเบียบและทำให้การสนทนาหลังการประชุมเป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติได้ เมื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกัน ผู้นำฝ่ายขายจะได้รับการมองเห็นและการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
SyncUp ถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน ClickUp ดังนั้นการประชุมของคุณจะเกิดขึ้นในที่เดียวกับข้อมูลการขาย งาน และเอกสารของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงดีล อัปเดตงาน และตรวจสอบแดชบอร์ดได้แบบเรียลไทม์
ใช่ คุณสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง CRM อย่าง HubSpot หรือ Salesforce ซึ่งช่วยให้สะท้อนการดำเนินกระบวนการขายแบบเรียลไทม์ รวมถึงความคืบหน้าของช่องทางการขาย การอัปเดตสถานะ และการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ
ใช่, มันบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการหารือโดยอัตโนมัติ. มันยังเพิ่มรายการที่ต้องทำและคำตัดสินลงในเอกสาร ClickUp Doc เมื่อการซิงค์เสร็จสิ้น. แน่นอน, คุณสามารถเลือกปิดการบันทึกผ่านการตั้งค่าของ SyncUp ได้เช่นกัน.
จากปฏิทิน ClickUp ของคุณ ตั้งค่าการประชุมและเปิดใช้งานตัวเลือก 'เกิดซ้ำ' ทุกสัปดาห์ ตราบใดที่คุณได้เปิดใช้งาน AI Notetaker แล้ว ClickUp จะสร้างเอกสารการประชุมใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อการประชุมของคุณสิ้นสุดลง โดยคงบริบทและผู้เข้าร่วมให้สอดคล้องกัน
แน่นอน. สรุป, บันทึกการประชุม, และรายการที่ต้องทำสามารถส่งออกเป็นเอกสารหรือแชร์ผ่านลิงก์สาธารณะหรืออีเมลได้ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถติดตามได้โดยไม่ต้องมีบัญชี.