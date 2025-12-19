บล็อก ClickUp
วิธีที่ผู้นำฝ่ายขายสามารถใช้ ClickUp SyncUp สำหรับการตรวจสอบท่อการขายรายสัปดาห์

Sudarshan Somanathan
19 ธันวาคม 2568

ห้องประชุมเงียบสงบอยู่ครู่หนึ่ง; สิ่งเดียวที่ได้ยินคือเสียงฮัมเบา ๆ ของโปรเจ็กเตอร์และเสียงกระดาษกรอบ ๆ ขณะที่ทีมขายกำลังนั่งลง

หน้าจอแดชบอร์ดสิบสองจอส่องแสงสว่างบนหน้าจอ แต่ละจอแสดงเวอร์ชันของ 'ความจริง' ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ในอีกสิบนาทีข้างหน้า ทุกคนพยายามรวบรวมความคิด พลิกดูบันทึกและอัปเดตตัวเลขจากสัปดาห์ที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามเพิ่มเติม แต่ก็ไม่มีใครมีข้อมูลอัปเดตที่มีคุณค่า ยกเว้นการสรุป

เพื่อหลีกเลี่ยงฉากที่น่าหงุดหงิดนี้ ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจวิธีที่ผู้นำฝ่ายขายสามารถใช้ClickUp SyncUpsสำหรับการทบทวนไปป์ไลน์รายสัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมสามารถใช้เวลา (อย่างแท้จริง!) ในการ 'ซิงค์' ความคืบหน้าได้

เหตุใดการทบทวนระบบท่อจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำฝ่ายขาย

หากทำอย่างถูกต้อง การทบทวนท่อส่งรายสัปดาห์จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องของการคาดการณ์ ช่วยระบุความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และนำทีมของคุณไปสู่โอกาสที่เหมาะสม พวกมันช่วยให้คุณ:

  • เชื่อมโยงกิจกรรมการขายรายบุคคลกับเป้าหมายการขายที่กว้างขึ้น
  • ระบุข้อตกลงที่หยุดชะงักหรือมีความเสี่ยงสูงก่อนที่โอกาสจะหลุดมือ
  • โค้ชทีมของคุณเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปโดยใช้ข้อมูลจริง
  • ปรับปรุงความแม่นยำและความสม่ำเสมอของการคาดการณ์ทั่วทั้งทีม

แม้ว่าผู้นำด้านการขายส่วนใหญ่จะทราบว่าการทบทวนยอดขายควรมีคุณค่า แต่การจัดเตรียมแบบดั้งเดิมทำให้การทบทวนกลายเป็นเรื่องที่น่ารำคาญ

ความท้าทายที่พบบ่อย ได้แก่:

  • ข้อมูลกระจัดกระจาย: ข้อมูลอยู่ในเครื่องมือหลายแห่ง ทำให้การประชุมเริ่มต้นด้วยความสับสนแทนที่จะมีความชัดเจน
  • การป้อนข้อมูลและการเตรียมข้อมูลด้วยตนเอง: เสียเวลาไปกับการรวบรวมข้อมูลอัปเดตและทำความสะอาดสเปรดชีตก่อนการโทรทุกครั้ง
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ล้าสมัย: รายงานแบบคงที่ไม่สะท้อนความเคลื่อนไหวของดีลหรือกิจกรรมของตัวแทนแบบเรียลไทม์
  • การมีส่วนร่วมต่ำ: พนักงานขายมาโดยไม่เตรียมตัวหรือมุ่งเน้นการปกป้องข้อมูลอัปเดตแทนที่จะแก้ปัญหา

ความไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ทำให้ผู้นำไม่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือตัดสินใจอย่างรวดเร็วในช่วงกลางไตรมาสได้วันของผู้จัดการขายเต็มไปด้วยความไม่มีประสิทธิภาพเช่นนี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีการมองเห็นแบบรวมศูนย์เพื่อเปลี่ยนการทบทวนท่อการขายให้กลายเป็นการประชุมเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมีการวางแผนล่วงหน้า

📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีคนมากเกินไป 17% ระบุว่าประชุมนานเกินไป และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น

ในการสำรวจของ ClickUp อีกครั้งหนึ่ง พบว่า 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขาจะยินดีส่งตัวแทนหรือผู้แทนไปเข้าร่วมประชุมแทนตนเองอย่างมีความสุข หากพวกเขาสามารถทำได้

ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้สามารถเป็นตัวแทนการประชุมที่สมบูรณ์แบบของคุณได้! ให้ AI จับทุกประเด็นสำคัญ, การตัดสินใจ, และรายการที่ต้องทำในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ด้วยสรุปการประชุมอัตโนมัติและการสร้างงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากClickUp Brain คุณจะไม่มีวันพลาดข้อมูลสำคัญ—แม้ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

ClickUp SyncUp คืออะไร?

ClickUp SyncUps: เข้าร่วมการสนทนาอย่างรวดเร็วเพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมการขาย การเติบโตของรายได้ หรือสถานะของโอกาสทางธุรกิจได้ในเพียงไม่กี่คลิก
จัดการประชุมอย่างชาญฉลาดและประสานงานทีมขายของคุณด้วย ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUp เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้ทันทีผ่านการสนทนาวิดีโอหรือเสียง

คุณสามารถเปิดหนึ่งเพื่อหารือเกี่ยวกับการอัปเดต, ทบทวนความคืบหน้า, และบันทึกขั้นตอนต่อไปในที่เดียว

เครื่องมือ AI สำหรับการขายนี้ทำให้การตรวจสอบท่อการขายรายสัปดาห์ของคุณเป็นระบบและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อผ่านการโทรกับช่องทางหรือบุคคลได้เท่านั้น แต่คุณยังสามารถเข้าถึงการบันทึกภายหลังเพื่อระบุรายการที่ต้องดำเนินการได้อีกด้วย และด้วย ClickUp AI ที่พร้อมสรุปบทสนทนาที่บันทึกไว้ ทำให้การบันทึกสิ่งที่ต้องทำเป็นเรื่องง่าย

🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดของ 'ช่องทางการขาย'มีต้นกำเนิดมาจากโมเดล AIDAที่พัฒนาโดย Elias St. Elmo Lewisในปี 1898อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบเป็น 'ท่อการขาย' ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เคลื่อนที่ตามลำดับเหมือนผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตนั้น ถูกนำเสนอครั้งแรกในปี 1924 ในหนังสือ Bond Salesmanship โดย William W. Townsend

วิธีดำเนินการทบทวนสายงานประจำสัปดาห์โดยใช้ ClickUp SyncUps

ClickUp สำหรับทีมขายคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่

มันช่วยให้คุณจัดการ SyncUp ที่มุ่งเน้นได้ ซึ่งทุกคนจะเข้าใจความคืบหน้า ลำดับความสำคัญ และขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนเมื่อจบการประชุม

มาดูกันว่าคุณจะดำเนินการตรวจสอบกระบวนการครั้งต่อไปได้อย่างไร 🤩

1. เตรียมข้อมูลการขายของคุณก่อนการประชุม

เริ่มต้นการตรวจสอบกระบวนการของคุณด้วยข้อมูลที่สะอาดและอัปเดตแล้ว เป้าหมายคือการเข้าสู่การประชุมพร้อมการมองเห็นที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าของดีลและการเปลี่ยนแปลงของคาดการณ์

  • สร้างรายการ'Pipeline Review'ใน ClickUp โดยแต่ละดีลจะเป็นงานใน ClickUp Task
  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น: ขั้นตอน (เช่น ข้อเสนอ, การเจรจา, ปิดการขาย/แพ้) หมวดหมู่การคาดการณ์ (เช่น มั่นใจ, มีโอกาส, เสี่ยง) เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น วันที่คาดว่าจะปิดการขาย กิจกรรมขั้นตอนถัดไป (เช่น นัดสาธิต, ส่งสัญญา)
  • ขั้นตอน (เช่น ข้อเสนอ การเจรจา ข้อตกลงที่ปิดแล้ว/แพ้)
  • หมวดหมู่การคาดการณ์ (เช่น การยืนยัน, โอกาสเพิ่มขึ้น, เสี่ยง)
  • ความน่าจะเป็น (%)
  • วันที่คาดว่าจะปิด
  • กิจกรรมขั้นตอนถัดไป (เช่น กำหนดการสาธิต, ส่งสัญญาแล้ว)
  • ขั้นตอน (เช่น ข้อเสนอ การเจรจา ข้อตกลงที่ปิดแล้ว/แพ้)
  • หมวดหมู่การคาดการณ์ (เช่น การยืนยัน, โอกาสเพิ่มขึ้น, เสี่ยง)
  • ความน่าจะเป็น (%)
  • วันที่คาดว่าจะปิด
  • กิจกรรมขั้นตอนถัดไป (เช่น กำหนดการสาธิต, ส่งสัญญาแล้ว)
งาน ClickUp: จัดระเบียบขั้นตอนขายของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
จัดระเบียบข้อมูลการขายของคุณในรายการ ClickUp โดยให้แต่ละดีลเป็นงาน พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามขั้นตอนของกระบวนการขาย

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตช่องทางการขายเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น

2. อัตโนมัติการกำหนดวาระการประชุม

หลีกเลี่ยงการหารือแบบไม่เป็นระบบโดยการสร้างระเบียบวาระการประชุมที่มีโครงสร้างก่อนการทบทวนแต่ละครั้ง. ระเบียบวาระการประชุมของคุณสามารถประกอบด้วย:

  • ภาพรวมของท่อส่ง: ดีลสำคัญที่กำลังดำเนินการไปสู่เป้าหมายการขายและโอกาสที่มีความเสี่ยง
  • การอัปเดตการคาดการณ์: การเปลี่ยนแปลงสำคัญหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนับตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุด
  • การเช็คอินตัวแทน: ชนะสองครั้งและผู้ขัดขวางสองคนต่อตัวแทน
  • รายการที่ต้องดำเนินการ: มีการตัดสินใจอะไรบ้างและใครเป็นผู้รับผิดชอบ

ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะในตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์ม จะเข้ามาช่วยตรงนี้ โดยจะใช้บริบทจากการประชุมที่ผ่านมา การอัปเดตโครงการ และข้อมูลการทำงานของคุณเพื่อสร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบโดยอัตโนมัติ

เนื่องจาก AI ถูกผสานรวมโดยตรงเข้ากับพื้นที่ทำงานที่ซึ่งดีลของคุณอยู่ มันจึงรู้ดีว่าดีล ขั้นตอน และบัญชีใดที่ควรอ้างอิง

ClickUp Brain: ขอให้เครื่องมือ AI ปรับกลยุทธ์, แจ้งเตือนข้อเสนอ, และเขียนบทวิจารณ์ท่อการขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อเสนอเดินหน้าต่อไป
สรุปข้อมูลสำคัญของระบบท่อหรือรับประเด็นการสนทนาเชิงบริบทด้วย ClickUp Brain

📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อ ใช้ AI ในการขาย:

  • สร้างวาระการประชุมทบทวนกระบวนการขายประจำสัปดาห์ โดยมีหัวข้อสำหรับดีลสำคัญ โอกาสที่มีความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ และการติดตามตัวแทนขาย
  • สรุปผลการดำเนินงานของโครงการในสัปดาห์นี้จากรายการ 'Q4 Deals' โดยเน้นโอกาสที่ดีที่สุด ข้อตกลงที่หยุดชะงัก และการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ใด ๆ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
  • ดึงชัยชนะสองครั้งและตัวบล็อกสองตัวสำหรับแต่ละครั้งตามการอัปเดตงานล่าสุดในโฟลเดอร์ 'ทีมขาย'
  • ทบทวนบันทึกการประชุมของสัปดาห์ที่แล้วและจัดทำรายการการดำเนินการติดตามผลพร้อมเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนด

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถสร้างวาระการประชุมและบันทึกอ่านล่วงหน้าแบบร่วมมือกันในClickUp Docs ได้อีกด้วย

3. ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการซิงค์

เมื่อถึงเวลาที่ต้องพบปะ ให้เริ่มการประชุมวิดีโอหรือเสียงได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานการขายของคุณหรือช่องแชท เพียงคลิกที่ไอคอน SyncUps ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก เริ่ม SyncUp เพื่อเริ่มต้น

ClickUp SyncUps: เปิดการโทรเสียงหรือวิดีโอภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์
จัดการ SyncUps ของคุณโดยใช้ปุ่มการประชุมในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเริ่มการประชุมวิดีโอ เสียง หรือการแชร์หน้าจอได้ทันที

คุณยังสามารถ:

  • แชร์หน้าจอของคุณ เพื่อเดินชมแดชบอร์ดการขายสดหรือการคาดการณ์ และหารือเกี่ยวกับดีลต่าง ๆ ในบริบท
  • เชื่อมโยงงาน และอัปเดตสถานะดีล ความน่าจะเป็นในการปิดการขาย หรืองานในกระบวนการขายได้แบบเรียลไทม์
  • แสดงความคิดเห็นโดยตรงบนการบันทึกหรือบันทึกข้อความ หลังจากนั้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดหรือเพิ่มข้อมูลอัปเดต โดยรักษาการติดตามผลให้เป็นระเบียบ
ClickUp SyncUps: แสดงความคิดเห็นในบันทึกเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จของลูกค้า, การคาดการณ์รายได้, จุดปัญหาของลูกค้าเป้าหมาย, และการคาดการณ์รายได้
แสดงความคิดเห็นในบันทึกการซิงค์ ClickUp ของคุณเพื่อเพิ่มบันทึกย่อ

🧠 เกร็ดความรู้: ในปี ค.ศ. 1873จอห์น เอช. แพตเตอร์สันได้พัฒนาและบันทึกกลยุทธ์การขายที่เกี่ยวกับการเยี่ยมลูกค้าที่มีศักยภาพโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและพบปะด้วยตนเอง กลยุทธ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ 'การโทรหาลูกค้าใหม่' หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'cold calling' และเพียงสามปีต่อมา อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ก็ได้รับสิทธิบัตรโทรศัพท์!

4. ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการและการติดตามผลโดยอัตโนมัติ

การทบทวนทุกขั้นตอนของกระบวนการขายควรสิ้นสุดลงด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและขั้นตอนถัดไปที่สามารถวัดผลได้ สิ่งสำคัญคือการรับรองว่างานหลังการประชุม เช่น การอัปเดตดีล การติดตามผล หรือการปรับประมาณการ จะถูกบันทึก มอบหมาย และมองเห็นได้โดยทุกคนทันที

เปลี่ยนการอัปเดตให้เป็นงาน แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และรักษาความสอดคล้องในการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของคุณด้วย ClickUp Chat
เปลี่ยนการอัปเดตให้เป็นงาน แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และรักษาความสอดคล้องในการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของคุณด้วย ClickUp Chat

ClickUp Chatช่วยให้รักษาโมเมนตัมหลังการประชุมให้ดำเนินต่อไปได้ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มแชทอื่น ๆ ที่นี่คุณสามารถจัดระเบียบการสนทนาใน ช่องทาง ที่กำหนดไว้ เช่น #weekly-pipeline การประชุม SyncUp จะเกิดขึ้นในช่องทางเดียวกัน ดังนั้นการอัปเดตและข้อมูลเชิงลึกจะดำเนินต่อไปในกระบวนการสื่อสารประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ

สร้างงานจากข้อความด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว หรือมอบหมายข้อความให้สมาชิกในทีมดำเนินการต่อ ใช้@mentionsเพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อมีการมอบหมายความรับผิดชอบ

คุณสมบัติขั้นสูงที่สามารถเข้าถึงได้:

ClickUp Automationsยังจัดการงานติดตามผลซ้ำๆ ให้คุณหลังจากประชุมเสร็จแล้ว

ตัวอย่างเช่น หลังจากการประชุม SyncUp รายสัปดาห์แต่ละครั้ง คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่จะถูกกระตุ้นเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'ต้องการติดตาม' การทำงานอัตโนมัตินี้จะมอบหมายงานให้กับตัวแทนขายที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันที่ครบกำหนด และเพิ่มความคิดเห็นเพื่อเตือนพวกเขาเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่ได้พูดคุยกันระหว่างการทบทวน

ClickUp Automations: ดูแลการทำงานของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติ
สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองด้วย ClickUp Automations เพื่อจับขั้นตอนถัดไป ตั้งการแจ้งเตือน และรักษาทุกการดำเนินการขายให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

คุณสามารถใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นในการสร้างหรือปรับปรุงงานตามบริบทหรือความสำคัญ

นี่คือวิธีที่ผู้นำฝ่ายขายสามารถนำไปใช้ได้:

  • การติดตามผลเฉพาะสำหรับตัวแทนบัญชีระดับองค์กรเท่านั้น
  • ข้ามงานสำหรับดีลที่ระบุว่าปิดแล้ว ชนะ หรือแพ้
  • ใช้กฎกับข้อตกลงการต่ออายุหรือขยายเท่านั้น

🔍 คุณรู้หรือไม่? เมื่ออเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์โทรศัพท์ครั้งแรกในปี 1876 เขาพูดว่า "มิสเตอร์วัตสัน มาที่นี่ ฉันต้องการพบคุณ" นี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบจดบันทึกฟรีเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น

5. วัดผลการปฏิบัติงานของทีมตามระยะเวลา

การติดตามความคืบหน้าในแต่ละสัปดาห์คือสิ่งที่ทำให้ SyncUps มีคุณค่าสำหรับผู้นำฝ่ายขายสร้างแดชบอร์ด ClickUpที่วิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญ เช่น:

  • จำนวนการปิดการขายต่อผู้แทน
  • ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อ
  • ขนาดของดีลเฉลี่ย
  • อัตราการชนะตามขั้นตอนของการขาย
  • ระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรการขาย
  • ความแม่นยำของการคาดการณ์
แดชบอร์ด ClickUp: ติดตามตัวชี้วัดสำคัญของกระบวนการขาย เช่น มูลค่ารวมของกระบวนการขายและอัตราการคลิกผ่าน
เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่เน้นจำนวนดีลที่ปิดได้

ในแต่ละการทบทวนให้ใช้ตัวชี้วัดของกระบวนการขายเหล่านี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้ม ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ บันทึกข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญไว้ในเอกสารการประชุมประจำสัปดาห์ของคุณ เพื่อให้เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะได้สร้างคลังข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการตัดสินใจและผลลัพธ์

อนึ่งClickUp's AI Notetakerสามารถสร้างสรุปอัจฉริยะและถอดความที่สามารถค้นหาได้ในเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ

⚡️ คลังแม่แบบ:แม่แบบบันทึกการประชุมประจำของ ClickUpมอบพื้นที่กลางให้คุณสร้างบันทึกการประชุมในเอกสารเดียวทุกสัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้ตรวจสอบข้อมูลเดียวกัน

เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp: รักษาบริบทของการประชุมประจำสัปดาห์ทั้งหมดโดยการติดตามบันทึกในเอกสารเดียว
รับเทมเพลตฟรี
กำจัดงานเตรียมซ้ำซ้อนและรับรองว่าการทบทวนทุกขั้นตอนเริ่มต้นด้วยบริบทโดยใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp

ทุกตัวแทนสามารถเพิ่มการอัปเดตไว้ล่วงหน้าได้ ภายใต้ส่วนที่ติดป้ายไว้ล่วงหน้าสำหรับชัยชนะ, ตัวกีดขวาง, และการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์. ให้ทำเครื่องหมายแต่ละหัวข้อในวาระการประชุมเป็น ได้หารือแล้ว, รอดำเนินการ, หรือ ดำเนินการแล้ว เพื่อติดตามผลลัพธ์ระหว่างการโทรและทำให้การขายประสบความสำเร็จ.

ประโยชน์ของการใช้ ClickUp SyncUp สำหรับการตรวจสอบเส้นทางการขาย

เมื่อคุณจัดโครงสร้างการทบทวนท่อการขายรายสัปดาห์ของคุณโดยใช้ SyncUps และเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อมูล, งาน, และการติดตามผลของคุณ, คุณจะปลดล็อกข้อได้เปรียบที่สำคัญหลายประการสำหรับทีมขายและผู้นำของคุณ.

ดำเนินการตรวจสอบที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องสลับบริบท

ด้วย SyncUp การประชุมของคุณจะเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่เก็บดีล แดชบอร์ด และเอกสารทั้งหมดของคุณ ทำให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยการมองเห็นข้อมูลอย่างครบถ้วน

นี่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยง:

  • การเสียเวลาในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ
  • การขาดการอัปเดตข้อตกลงที่สำคัญ
  • สถานะของทีมไม่สอดคล้องกัน
  • รายการดำเนินการและเจ้าของที่ถูกละเลย
  • การสนทนาในการประชุมที่กระจัดกระจาย
  • ความรับผิดชอบในการติดตามผลไม่ชัดเจน

📮 ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้โดยทั่วไปต้องติดต่อกับคนหกคนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า

การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง, ความสับสนในเวอร์ชัน, และหลุมดำที่มองไม่เห็นซึ่งกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp ที่มี Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ

บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ

การตามทันการสนทนาที่รวดเร็วระหว่างการทบทวนกระบวนการขายโดยการจดบันทึกสิ่งที่คุณได้ยินเป็นปัญหาในอดีตแล้ว

SyncUps จะถูกบันทึกไว้ และคุณสามารถเข้าถึงการบันทึกได้ในภายหลังเพื่อเพิ่มบันทึกและความคิดเห็นของคุณ เนื่องจาก AI ของ ClickUp สามารถเข้าถึง Workspace ของคุณได้ คุณจึงสามารถใช้ClickUp Enterprise Searchเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกการประชุมเก่า ๆ ได้เมื่อคุณต้องการ นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังพร้อมให้บริการอยู่เสมอเพื่อสร้างเอกสารถอดความจากการบันทึก

นี่คือวิธีที่การใช้ AI ในการประชุมทางวิดีโอช่วยชีวิตคุณได้!

รักษาการมองเห็นและความรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของดีล

ทุกการประชุมจะถูกบันทึกและสรุปโดยอัตโนมัติ สร้างประวัติการสนทนาและข้อผูกพันที่โปร่งใส ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถย้อนกลับไปดูสรุปหรือคลิปเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าหรือติดตามประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

จับคู่สิ่งนี้กับเทมเพลต ClickUp Sales Pipelineเพื่อติดตามการติดตามผลในแต่ละขั้นตอนของดีล

เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp: เชื่อมโยงผลลัพธ์การประชุมกับวงจรการขายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
รับเทมเพลตฟรี
เชื่อมโยงผลลัพธ์การประชุมจาก SyncUp ไปยังงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงด้วยเทมเพลต ClickUp Sales Pipeline

โครงสร้างนี้ช่วยให้ทีมของคุณมีวิธีการจัดการดีลตั้งแต่การหาลูกค้าใหม่ไปจนถึงการต่ออายุ โดยใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, ต้องการความสนใจ, และ กำลังจะต่ออายุ เพื่อแสดงความคืบหน้า นอกจากนี้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ติดต่อครั้งล่าสุด และ มูลค่าดีล คุณสามารถระบุบัญชีที่หยุดชะงักหรือโอกาสที่มีมูลค่าสูงที่ต้องการความสนใจได้ทันที

นี่คือสิ่งที่ Blaine Labron รองประธานฝ่ายพาณิชย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีของPressed Juicery กล่าวเกี่ยวกับ ClickUp:

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราอย่างแท้จริงในการนำนวัตกรรมมาสู่ธุรกิจนี้ ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจากยอดขายดิจิทัล 2% เป็นมากกว่า 65% หลังการระบาดของโรคโควิด-19

Blaine Labron รองประธานฝ่ายพาณิชย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีของPressed Juicery

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้นำฝ่ายขายมักเผชิญในการทบทวนโอกาสทางธุรกิจ

เมื่อคุณเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน อาจง่ายที่จะตกอยู่ในรูปแบบที่ทำให้เสียเวลา ทำลายแรงจูงใจ หรือทำให้การคาดการณ์ของคุณอ่อนแอลง นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่ควรหลีกเลี่ยง! ✔️

  • ข้อมูลไม่สมบูรณ์: การเข้าร่วมประชุมโดยมีข้อมูลข้อตกลงที่ล้าสมัยหรือขาดหายไป ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้องและการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกัน
  • การยึดติดกับการคาดการณ์: ใช้เวลามากเกินไปในการถกเถียงตัวเลขแทนที่จะระบุการกระทำที่นำไปสู่การหยุดชะงักของข้อตกลง
  • ความไม่สมดุลของข้อตกลง: การปล่อยให้ข้อตกลงขนาดใหญ่หรือมีความเสี่ยงสูงครอบงำการตรวจสอบ ทำให้โอกาสในระยะกลางหรือขนาดเล็กถูกมองข้าม
  • ขาดความรับผิดชอบ: การสิ้นสุดการประชุมโดยไม่มอบหมายขั้นตอนหรือความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้เกิดช่องว่างในการรับผิดชอบและความล่าช้าในการติดตามผล
  • การโค้ชเชิงรับ: ใช้การประชุมเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาแทนที่จะให้คำแนะนำหรือการสนับสนุน ซึ่งลดขวัญกำลังใจและความผูกพันของทีม

🧠 เกร็ดความรู้: การประชุมทางวิดีโอครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นในปี 1964 เมื่อ AT&T สาธิตPicturephoneที่งานนิทรรศการโลกที่นิวยอร์ก

การประชุมทางวิดีโอครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นในปี 1964
แหล่งที่มา

รักษาความสอดคล้องในงานขายด้วย ClickUp

การทบทวนท่อส่งข้อมูลรายสัปดาห์จะง่ายขึ้นเมื่อทุกอย่าง ตั้งแต่การอัปเดตดีลไปจนถึงขั้นตอนต่อไป อยู่ในที่เดียว ClickUp SyncUp ช่วยให้ทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถจัดการประชุมที่มีโครงสร้างและอิงข้อมูลได้ ซึ่งการอัปเดต บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการจะเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ

ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถทำงานติดตามผลอัตโนมัติและสร้างสรุปได้ทันที ในขณะที่ ClickUp Chat ช่วยจัดระเบียบและทำให้การสนทนาหลังการประชุมเป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติได้ เมื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกัน ผู้นำฝ่ายขายจะได้รับการมองเห็นและการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย

สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

SyncUp ถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน ClickUp ดังนั้นการประชุมของคุณจะเกิดขึ้นในที่เดียวกับข้อมูลการขาย งาน และเอกสารของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงดีล อัปเดตงาน และตรวจสอบแดชบอร์ดได้แบบเรียลไทม์

ใช่ คุณสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง CRM อย่าง HubSpot หรือ Salesforce ซึ่งช่วยให้สะท้อนการดำเนินกระบวนการขายแบบเรียลไทม์ รวมถึงความคืบหน้าของช่องทางการขาย การอัปเดตสถานะ และการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ

ใช่, มันบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการหารือโดยอัตโนมัติ. มันยังเพิ่มรายการที่ต้องทำและคำตัดสินลงในเอกสาร ClickUp Doc เมื่อการซิงค์เสร็จสิ้น. แน่นอน, คุณสามารถเลือกปิดการบันทึกผ่านการตั้งค่าของ SyncUp ได้เช่นกัน.

จากปฏิทิน ClickUp ของคุณ ตั้งค่าการประชุมและเปิดใช้งานตัวเลือก 'เกิดซ้ำ' ทุกสัปดาห์ ตราบใดที่คุณได้เปิดใช้งาน AI Notetaker แล้ว ClickUp จะสร้างเอกสารการประชุมใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อการประชุมของคุณสิ้นสุดลง โดยคงบริบทและผู้เข้าร่วมให้สอดคล้องกัน

แน่นอน. สรุป, บันทึกการประชุม, และรายการที่ต้องทำสามารถส่งออกเป็นเอกสารหรือแชร์ผ่านลิงก์สาธารณะหรืออีเมลได้ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถติดตามได้โดยไม่ต้องมีบัญชี.