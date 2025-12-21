ClickUp ใช้มุมมองภาระงานอย่างไรเพื่อปรับสมดุลความสามารถของทีม

สามในสี่ของผู้เชี่ยวชาญเคยรู้สึกหมดไฟในการทำงานผลสำรวจภาวะหมดไฟในที่ทำงานของ Deloitteพบว่า 77% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยประสบภาวะหมดไฟในงานปัจจุบัน
สำหรับฉัน นี่คือคำเตือนว่าประสิทธิภาพการทำงานและขวัญกำลังใจจะลดลงก่อนที่ผู้คนจะยกมือขึ้น
สำหรับผู้จัดการโครงการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาไม่ได้หมายถึงการจ้างคนเพิ่มเสมอไป แต่เป็นการจัดสรรงานที่คุณมีอยู่แล้ว โดยคำนึงถึงขีดความสามารถ ทักษะ และกำหนดเวลาที่ชัดเจน
นั่นคือจุดประสงค์ของมุมมองปริมาณงาน: แผนที่แบบเรียลไทม์ที่แสดงว่าใครได้ทำการยืนยันแล้ว ใครกำลังเสี่ยง และงานที่ยังไม่ได้มอบหมายซ่อนอยู่ที่ไหน
ในคู่มือนี้ ฉันจะแสดงวิธีการที่ClickUpใช้มุมมองของปริมาณงานเพื่อให้ฉันมองเห็นแบบเรียลไทม์และมีวิธีปฏิบัติในการปรับสมดุลก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
มุมมองปริมาณงานใน ClickUp คืออะไร?
คิดถึงมุมมอง Workload ของ ClickUpว่าเป็นเหมือนการตรวจสอบความเป็นจริงสำหรับความสามารถของทีม
มันแสดงภาพการทำงานและความสามารถของทีมของฉันตลอดเวลา ทำให้ฉันสามารถจัดสมดุลงานได้ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนโดยไม่ต้องพึ่งการคาดเดา
ฉันสามารถซูมมุมมองไปยังช่วงเวลากำหนดได้, คลิกในพื้นที่ว่างเพื่อสร้างงาน, และเลือกได้ว่าฉันกำลังดูความพร้อมใช้งาน (ใครที่สามารถรับงานเพิ่มได้) หรือความจุ (ใครที่มีงานเต็มแล้ว)
ส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดคือมันสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน
ClickUp ใช้เฉดสีเขียว เหลือง และแดงที่เรียบง่ายเพื่อแสดงว่าใครกำลังทำงานเกินกำลัง กำลังใกล้ถึงขีดจำกัด หรือมีภาระงานมากเกินไป เมื่อฉันจัดกลุ่มมุมมองตามผู้รับผิดชอบ ฉันจะได้ภาพที่ชัดเจนเป็นแถวๆ ของสิ่งที่แต่ละคนกำลังรับผิดชอบอยู่ ฉันยังสามารถจัดกลุ่มตามสถานะหรือฟิลด์ที่กำหนดเองได้ แต่ฉันจะถือว่ามุมมองเหล่านั้นเป็นมุมมองสำหรับการวิเคราะห์ ไม่ใช่มุมมองสำหรับความสามารถในการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นการวัดการวางแผนกำลังการผลิตหรือ ประสิทธิภาพของทีม ฉันสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะกับทีมของฉันได้: จำนวนงาน, การประมาณเวลา, คะแนนสปรินต์, หรือแม้แต่ฟิลด์ที่กำหนดเอง.
และหากฉันกำลังแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานของตัวเองก่อน ฉันสามารถเปิดโหมด Me Mode เพื่อกรองมุมมองให้เหลือเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการความสนใจจากฉัน วันหยุดทำงานจะแสดงเป็นสีเทา (นอกมุมมองเดือน) ซึ่งช่วยให้เข้าใจได้ว่าทำไมบางสัปดาห์จึงดูเบาลงเมื่อมองผ่านๆ
💬 กรณีศึกษา ClickUp: ทีมจริงพึ่งพาการปรับแต่งเพื่อความรวดเร็วทีมโซเชียลของ Cartoon Networkระบุว่า การมีแหล่งข้อมูลเดียวใน ClickUp ช่วยให้พวกเขาดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและลดเวลาในการสร้างและเผยแพร่ลง 50%
ทำไมการบาลานซ์ความสามารถของทีมจึงมีความสำคัญ
ดูแลพนักงานของคุณ แล้วพวกเขาจะดูแลธุรกิจของคุณ
ฉันให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลของภาระงานในฐานะทางเลือกที่สำคัญ เมื่อความสามารถในการทำงานไม่ถูกมองเห็น ปัญหาก็มักจะปรากฏขึ้นช้าเกินไป เช่น การส่งงานไม่ทันกำหนด และการค่อยๆ หมดไฟโดยไม่รู้ตัว หากงานถูกจัดสรรอย่างไม่สมดุล แม้แต่ทีมที่ดีที่สุดก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ได้รับการยอมรับ นี่คือเหตุผล:
- องค์การอนามัยโลกจัดประเภทภาวะหมดไฟว่าเป็นปรากฏการณ์ทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเรื้อรังในที่ทำงาน การสร้างสมดุลของศักยภาพเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการลดความเครียดนั้นก่อนที่มันจะแสดงออกมาในรูปแบบของความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพที่ลดลง
- การทำงานเป็นเวลานานไม่ได้หมายความว่าจะได้งานมากขึ้นงานวิจัยจากสแตนฟอร์ดแสดงให้เห็นว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงหลังจากถึงจุดหนึ่ง และอาจลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเกิน 50 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มชั่วโมงทำงานมากเกินไปมักจะได้ผลลัพธ์น้อยลง ไม่ใช่มากขึ้น
- การลาออกของพนักงานมีค่าใช้จ่ายสูงGallup ประมาณการว่าการทดแทนพนักงานที่ลาออกอาจมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ครึ่งหนึ่งถึงสองเท่าของเงินเดือนประจำปีของพวกเขา ไม่รวมความรู้ที่สูญเสียไปและความต่อเนื่องของงาน
- สมดุลที่ดีขึ้นช่วยปรับปรุงการส่งมอบPMI's Pulse of the Profession รายงานว่าองค์กรที่มีแนวทางการจัดการทรัพยากรที่แข็งแกร่งกว่าจะเห็นการปฏิบัติตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่ดีขึ้นและมีอัตราความล้มเหลวที่ต่ำลง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของการวางแผนตั้งแต่แรก
คุณสมบัติหลักของมุมมองปริมาณงานใน ClickUp
แม้ว่าเราได้ครอบคลุมถึงสิ่งที่มุมมองของปริมาณงานใน ClickUp สามารถนำเสนอแล้ว แต่สิ่งสำคัญคือการแบ่งปันคุณสมบัติหลักบางประการที่ทำให้มันยอดเยี่ยมสำหรับฉันและทีมของฉัน นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็ว:
- การอัปเดตงานที่ได้รับมอบหมายแบบเรียลไทม์: ฉันพึ่งพาการดูในมุมมองภาระงานเพราะมันอัปเดตตามเวลาจริงเมื่อมีการสร้างงาน, กำหนดเวลา, และมอบหมายงานใหม่ ฉันไม่จำเป็นต้องสร้างสเปรดชีตใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ถูกต้อง
- ตัวบ่งชี้ภาพของการทำงานเกินกำลัง: การไล่เฉดสีแดง/เหลือง/เขียวของระดับความจุคือระบบเตือนภัยล่วงหน้าของฉัน มันช่วยให้ฉันปรับสมดุลได้ก่อนที่จะกลายเป็น "วันหนักหน่วง" ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ
- กรองตามทีม, โครงการ, หรือลำดับความสำคัญของงาน: ฉันใช้ตัวกรองเพื่อตอบคำถามอย่างรวดเร็ว: ใครที่งานล้นในสัปดาห์นี้, อะไรที่มีความสำคัญสูงและยังไม่ได้รับมอบหมาย, และฉันสามารถย้ายงานไปที่ไหนได้โดยไม่ทำให้กำหนดส่งล่าช้า เมื่อฉันต้องการมุ่งเน้น, ฉันเปิดโหมด Me
- การผสานรวมกับไทม์ไลน์และความสัมพันธ์: ฉันจับคู่มุมมองปริมาณงานกับฟีเจอร์การจัดตารางเวลาเพื่อไม่ให้การมอบหมายงานใหม่สร้างอุปสรรคโดยไม่ตั้งใจ หากการย้ายงานสร้างความเสี่ยง ฉันอยากเห็นปัญหานั้นทันทีมากกว่าจะมารู้ในระหว่างการประชุมสถานะ
- ปรับแต่งได้เพื่อแสดงชั่วโมง, คะแนนสปรินต์, จำนวนงาน, หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง: ทีมต่าง ๆ ประเมินงานแตกต่างกัน ฉันสามารถวัดปริมาณงานโดยใช้ งาน, การประมาณเวลา, คะแนนสปรินต์, หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง จากนั้นเลือกแสดงความสามารถในการทำงานเป็นเวลาว่างหรือภาระงานที่ใช้งานอยู่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนด เองและฟิลด์ AIเพื่อจัดเรียงงานตามทักษะและความซับซ้อนได้
เมื่อปริมาณงานดูเหมือน "เท่ากัน" แต่ผลลัพธ์ยังคงหลุดลอยไป นั่นมักเป็นเพราะความพยายามไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ฉันเพิ่มโครงสร้างเพื่อแก้ไขปัญหานี้
- ฉันเพิ่ม ฟิลด์กำหนดเองแบบดรอปดาวน์ สำหรับชุดทักษะ (การออกแบบ, การตรวจสอบคุณภาพ, การเขียนข้อความ, สื่อโฆษณาแบบชำระเงิน) และกรองการสนทนาเกี่ยวกับการวางแผนปริมาณงานตามประเภทงานที่จำกัดจริง
- ฉันเพิ่ม ฟิลด์กำหนดเองแบบเบา เมื่อชั่วโมงหรือคะแนนไม่เหมาะกับงาน เพื่อให้ฉันสามารถเปรียบเทียบงานที่คล้ายกันข้ามประเภทงานต่างๆ ได้
- ฉันใช้ Summary เป็น AI Fieldsเพื่อสแกนว่างานแต่ละอย่างเกี่ยวข้องกับอะไรโดยไม่ต้องเปิดดู ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถมอบหมายงานตามความซับซ้อนได้ ไม่ใช่แค่ตามความพร้อมเท่านั้น
วิธีที่ทีมใช้มุมมองภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือจุดที่การฝึกฝนของฉันมาบรรจบกับหน้าจอ สิ่งเหล่านี้คือขั้นตอนในชีวิตประจำวันซึ่งทีมของฉันและฉันใช้เพื่อวางแผนสัปดาห์ที่ยุติธรรม ตรวจจับปัญหาสำคัญได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และรักษาสัญญาโดยไม่ต้องทำงานดึก
1. การวางแผนทรัพยากร
การจัดการทรัพยากรที่ดีเริ่มต้นจากการมองอย่างตรงไปตรงมาว่าใครสามารถรับผิดชอบอะไรได้ในสัปดาห์นี้ มุมมอง Workload ของ ClickUps จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรงานได้โดยไม่เดาสุ่ม และรักษาปริมาณงานของแต่ละคนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
Lids ใช้ ClickUpเพื่อรวมตารางเวลาทั้งหมดไว้ในที่เดียว ครอบคลุมงานก่อสร้าง การวางแผนร้านค้า งานด้านสถานที่ การตลาด และอื่นๆ ซึ่งช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อนและทำให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์คือประหยัดเวลาได้มากกว่า 100 ชั่วโมงทั่วทั้งทีม และเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมประจำสัปดาห์ขึ้น 66% เพราะทุกคนสามารถเห็นแผนเดียวกันและดำเนินการตามได้ ✨
สำหรับผม นั่นคือผลตอบแทนในทางปฏิบัติของการมองเห็นขีดความสามารถ: การติดต่อกลับไปกลับมาที่น้อยลง และสัปดาห์ที่สมจริงยิ่งขึ้นก่อนที่งานจะเริ่มต้นขึ้นจริง
2. การพยากรณ์โครงการ
การคาดการณ์จะง่ายขึ้นเมื่อมุมมองของฉันเกี่ยวกับขีดความสามารถของวันนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายสำคัญของเดือนหน้า
ด้วยมุมมองปริมาณงานที่เชื่อมโยงกับวันที่และประมาณการ ฉันสามารถมองเห็นปัญหาในอนาคตได้ล่วงหน้าและตัดสินใจว่าจะปรับขอบเขตงาน ดึงผู้รับเหมาเข้ามา หรือเลื่อนงานที่ไม่สำคัญออกไป การเห็นความพร้อมใช้งานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนช่วยให้ฉันวางแผนเวลาได้เหมือนกับการวางแผนงบประมาณทางการเงิน ซึ่งทำให้ฉันสามารถรักษาคำมั่นสัญญาต่อลูกค้าได้อย่างสมเหตุสมผล
ฉันยังสังเกตเห็นรูปแบบบางอย่าง เช่น การเพิ่มขึ้นของการทดสอบหลังจากทุกการเพิ่มฟีเจอร์ ซึ่งทำให้ฉันสามารถวางแผนกำลัง QA เพิ่มเติมล่วงหน้าได้ จังหวะที่สม่ำเสมอแบบนี้เองที่ทำให้การส่งมอบงานมีความเสถียรในทุกสปรินต์และแคมเปญ
📌 ตัวอย่าง: หากในอนาคตมีความจุจำกัด ให้ปรับประมาณเวลาหรือเลื่อนกำหนดส่งงานก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น คุณซูมไปยังมุมมองรายเดือนและเห็นว่า QA แสดงเป็นสีแดงในสัปดาห์ที่สาม คุณเลื่อนงานสองรายการไปข้างหน้า จองเวลาผู้รับเหมาหกชั่วโมง และกำหนดการเปิดตัวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
3. การติดตามแนวโน้มของขีดความสามารถ
แนวโน้มของกำลังการผลิตช่วยให้ฉันเข้าใจสถานะการอัปเดต หากมีบุคคลสองคนเดียวกันถูกทำเครื่องหมายสีแดงทุกวันพุธ ฉันจะไม่พิจารณาว่าเป็นปัญหาด้านแรงจูงใจ ฉันกำลังดูรูปแบบการวางแผนที่ต้องการการปรับปรุงเล็กน้อย รูปแบบในปริมาณงานของทีมฉันเผยให้เห็นว่าฉันควรจัดการปริมาณงานของพวกเขาอย่างไร และควรเพิ่มประมาณเวลาเริ่มต้น
มุมมองของปริมาณงานชี้ให้เห็นถึงรูปแบบเหล่านี้อย่างชัดเจน ทำให้ฉันสามารถปรับการประมาณการหรือมอบหมายหน้าที่ใหม่ได้อย่างราบรื่น
ในไม่กี่รอบ สีแดงจางลง และพลังงานของทีมฉันดีขึ้น เพราะแผนในที่สุดก็สอดคล้องกับงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp BrainGPTเพื่อเปลี่ยนภาระงานที่พุ่งสูงให้เป็นแผนปรับสมดุลที่ชัดเจน
เมื่อฉันสังเกตเห็นคนกลุ่มเดิมที่แสดงสถานะเหลืองหรือแดงในมุมมองปริมาณงานของฉันสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า ฉันใช้ ClickUp BrainGPT's Talk to Textเพื่อดึงบริบทที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงบันทึกการตัดสินใจไว้เพื่อให้ทีมปฏิบัติตามแผนใหม่อย่างแท้จริง
- ตัดสินใจปรับสมดุลบันทึกการทำงานทันทีด้วย Talk to Text: ฉันเปิด ClickUp BrainGPT และใช้ Talk to Text เพื่อบอกการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการทำ เช่น "ย้ายงานแก้ไขของลูกค้าจาก Maya ไป Leo" เพื่อให้การอัปเดตถูกบันทึกในขณะที่ฉันอยู่ในโหมดวางแผนแล้ว
- ขอให้ BrainGPT ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดการทำงานล้นเกินใน ClickUp และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ: แทนที่จะเลื่อนดูงานและเธรดต่างๆ ฉันใช้ ClickUpEnterprise Searchเพื่อดึงรายการที่เกี่ยวข้องมากที่สุดซึ่งเชื่อมโยงกับคอขวดออกมา ตัวอย่างเช่น: "แสดงให้ฉันเห็นว่า Maya กำลังทำงานอะไรในสัปดาห์นี้ และแสดงสิ่งที่ติดขัดหรือรอการตรวจสอบ" ClickUp BrainGPT สามารถค้นหาใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อ (เช่น Google Drive, GitHub, SharePoint และอื่นๆ) ดังนั้นฉันจึงสามารถเห็นอุปสรรคที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังแถบงานได้
- ปักหมุดแผนงานให้ตรงกับงานโดยใช้การกล่าวถึง (@mentions): เมื่อฉันกำลังร่างสรุปการเปลี่ยนแปลง ฉันใช้ความสามารถของ ClickUp BrainGPT ในการกล่าวถึงสินทรัพย์ (งาน, รายการ, เอกสาร และบุคคล) เพื่อให้การอัปเดตเชื่อมโยงกับรายการที่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อความคลุมเครือว่า "เราขยับบางอย่างไปรอบๆ"
เลือกโมเดลที่เหมาะสมกับงานอย่างตั้งใจ: ฉันเปิดใช้งานโมเดล ClickUp BrainGPT ไว้เมื่อต้องการการค้นหาและคำตอบที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงาน หากฉันกำลังเขียนบันทึกสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือต้องการความเห็นที่สองเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำ ฉันสามารถสลับไปใช้โมเดล ChatGPT, Claude หรือ Gemini ได้อย่างง่ายดาย
4. ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถเห็นศักยภาพที่แท้จริงได้ ไม่ใช่เพียงแค่สถานะสีเขียว. มุมมองหนึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถอธิบายการแลกเปลี่ยนได้ด้วยการมองเห็นปริมาณงานที่แท้จริงแทนที่จะเป็นความคิดเห็น.
Finastra ได้นำงานด้านการเข้าสู่ตลาด (go-to-market) มาใช้ใน ClickUpและเห็นประสิทธิภาพในการเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 40% และการทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้น 30% เนื่องจากผู้นำสามารถตรวจสอบปริมาณงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ได้ในที่เดียว
นั่นคือวิธีที่ทีมใช้มุมมอง Workload ของ ClickUp เพื่อเปลี่ยนการประชุมยาวให้กลายเป็นการตัดสินใจสั้นๆ คุณสามารถเปิดมุมมองนี้ ชี้ไปที่ใครที่ถึงขีดจำกัดแล้ว ใครยังมีพื้นที่ว่าง และงานใดที่สามารถย้ายได้โดยไม่ทำให้การพึ่งพาเสียหาย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดความจุเพียงครั้งเดียว จากนั้นส่งอีเมลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติ ฉันใช้ Workload View ร่วมกับ ClickUp Dashboardsเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นสัญญาณของภาระงานโดยไม่ต้องขอให้ทีมของฉันเขียนการอัปเดตใหม่
- เพิ่ม มุมมองแดชบอร์ดไว้ภายในพื้นที่/โฟลเดอร์เดียวกันกับงาน เพื่อให้ผู้นำสามารถเข้าถึงได้เพียงคลิกเดียว
- ใช้การรายงานในรูปแบบ งานตามผู้รับผิดชอบ เพื่อแสดงว่างานกำลังกระจุกตัวอยู่ที่ใด จากนั้นเจาะลึกลงไปว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้งานสะสม
- ตั้งค่า รายงานแดชบอร์ด ใน แดชบอร์ด เพื่อส่งสำเนา PDF ของแดชบอร์ดไปยังผู้รับทางอีเมลโดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์ (หรือก่อนการตรวจสอบของลูกค้าประจำ)
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 15% ของผู้จัดการ เท่านั้นที่ตรวจสอบปริมาณงานก่อนที่จะมอบหมายงานใหม่ อีก 24% มอบหมายงานโดยอิงจากกำหนดเวลาของโครงการเพียงอย่างเดียว ผลลัพธ์คือ? ทีมต้องทำงานหนักเกินไป ใช้ทรัพยากรไม่เต็มที่ หรือหมดไฟทำงาน หากไม่มีข้อมูลปริมาณงานแบบเรียลไทม์ การสร้างสมดุลระหว่างงานจึงไม่ใช่แค่เรื่องยาก—แต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
คุณสมบัติการมอบหมายงานและการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp ที่ขับเคลื่อนด้วย AIช่วยให้คุณมอบหมายงานได้อย่างมั่นใจ โดยจับคู่ภารกิจกับสมาชิกในทีมตามความสามารถ ความพร้อมใช้งาน และทักษะแบบเรียลไทม์ ลองใช้ AI Cards ของเราเพื่อดูภาพรวมของปริมาณงาน กำหนดเวลา และลำดับความสำคัญแบบทันทีและตามบริบท
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
การตั้งค่ามุมมองปริมาณงานใน ClickUp
การตั้งค่ามุมมองภาระงานใน ClickUp ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและคุ้มค่าทุกสัปดาห์ เพราะช่วยให้คุณ (และฉัน) เห็นภาพที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาว่าใครสามารถรับผิดชอบงานอะไรได้บ้าง
นี่คือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง:
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่ามุมมองปริมาณงานสำหรับทีมของคุณ
เริ่มต้นด้วยการเพิ่มมุมมองของปริมาณงานและเลือกวิธีการวัดความพยายามเพื่อให้ความจุเป็นจริงสำหรับทีมของคุณ รักษาการตั้งค่าให้เบา ชื่อให้ชัดเจน และกำหนดขีดจำกัดรายวันที่ยุติธรรมเพื่อให้ภาพที่คุณเห็นตรงกับความเป็นจริง
- เลือกชั่วโมง, จำนวนงาน, Sprint Points หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อวัดความพยายามและกำหนดขีดความสามารถรายวันต่อคน
- โปรดทราบว่า มุมมองนี้สะท้อนตามเขตเวลาของคุณ ดังนั้นความพร้อมใช้งานจะสอดคล้องกับวันในท้องถิ่นของคุณ
- ปรับแต่งขีดความสามารถต่อวันหรือระบุไม่มีขีดความสามารถในวันหยุดด้วย Business Plus หรือ Enterprise
- ข้อจำกัดแผนการรับชมในแบบฟรีและแบบไม่จำกัด เมื่อเปิดมุมมอง, มอบหมาย, กำหนดเวลาใหม่, หรือตั้งค่าความจุจะนับเป็นการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการกระจายงานแบบเรียลไทม์
โดยทั่วไปฉันจะเปิดมุมมองปริมาณงานของทีมไว้ตลอดเวลาในระหว่างการวางแผนและการตรวจสอบ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นเมื่อทีมทำงาน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้สิ่งนี้ได้ผล: ใช้มุมมอง Workload เป็นศูนย์กลางการจัดการภาระงานของคุณในระหว่างการประชุมสแตนด์อัพเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของงานที่กำลังเคลื่อนไหว กำหนดเวลาให้ยึดตามวันที่เริ่มต้นเพื่อให้ได้ภาพที่แม่นยำของสัปดาห์ จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- สลับระหว่าง 7 วัน, 14 วัน, วัน, สัปดาห์, หรือเดือน และใช้ "เสมอวันที่นี้" เพื่อกำหนดสัปดาห์การวางแผน
- สีตามสถานะหรือฟิลด์กำหนดเองแบบดรอปดาวน์ ทำให้จุดที่ต้องตรวจสอบและลำดับความสำคัญปรากฏทันที
- เปิดการรวมงานย่อยเมื่อประมาณการอยู่ในงานย่อยเพื่อดูภาระงานที่แท้จริง
- ใช้โหมดใช้ฉันเพื่อมุ่งเน้นส่วนตัว และจัดกลุ่มตามผู้รับผิดชอบเพื่อให้เห็นขีดความสามารถของทีมทีละบรรทัด
- หมายเหตุ วันหยุดทำงานจะแสดงเป็นสีเทาภายนอกมุมมองเดือนเพื่ออธิบายภาระงานที่เบาลงในวันหยุดสุดสัปดาห์
ขั้นตอนที่ 3: ปรับการมอบหมายงานเชิงรุก
ทำการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อคุณเห็นสัญญาณสีเหลืองหรือสีแดง ปกป้องสัปดาห์ที่สุขภาพดีด้วยการแบ่งปันงาน แบ่งงาน หรือเลื่อนกำหนดการก่อนที่จะถึงช่วงวิกฤต
- ลากงานไปยังเพื่อนร่วมทีมที่มีเวลาว่าง หรือเลื่อนวันครบกำหนดออกไปหนึ่งวันเพื่อปรับสัปดาห์ให้ราบรื่น
- แสดงงานที่ต้องทำซ้ำในอนาคต เพื่อคำนึงถึงงานที่ต้องทำซ้ำก่อนที่คุณจะรับงานเพิ่มเติม
- ใช้ตัวกรองด่วนผู้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบสัปดาห์ของบุคคลก่อนเพิ่มคำขอเพิ่มเติม
- อัปเดตความจุระยะสั้นสำหรับ PTO หรือการฝึกอบรม เพื่อให้มุมมองแสดงความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถรองรับได้
- ถือว่าเป็นการดูแลทีม และวิธีง่ายๆ ในการวางแผนที่เป็นจริง
ขั้นตอนที่ 4: ผสานกับแดชบอร์ดและการรายงาน
จับคู่การปรับสมดุลประจำวันกับการรายงานที่เบาเพื่อให้ผู้นำเห็นเรื่องราวเบื้องหลังสีต่างๆ สิ่งนี้มักช่วยให้ฉันรักษาทุกคนให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลเดียวและปกป้องมุมมองเมื่อมันถูกปรับให้เหมาะสมแล้ว
- เพิ่มแดชบอร์ดสำหรับปริมาณงาน โดยผู้รับผิดชอบ, งานที่ค้าง, และเป้าหมายระยะใกล้, ในขณะที่ระบบปริมาณงานจัดการการปรับเปลี่ยน
- ไปที่ไทม์ไลน์หรือแกนต์ เพื่อยืนยันว่าการมอบหมายงานใหม่จะไม่ทำให้การพึ่งพาเสียหายหรือทำให้เส้นทางวิกฤตล่าช้า
- ปกป้อง มุมมองที่กำหนดเอง และตั้งค่า เป็นมุมมองเริ่มต้นเพื่อให้ทุกคนเปิดการกำหนดค่าเดียวกันทุกครั้ง
- เปลี่ยนการโทรติดตามสถานะให้เป็นการตัดสินใจที่รวดเร็ว โดยอ้างอิงข้อมูลเดียวกันสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 5: ปรับปรุงการวางแผนในอนาคต
ใช้แต่ละรอบเพื่อให้รอบถัดไปง่ายขึ้น เป้าหมายคือให้มีแถบสีแดงน้อยลง การส่งมอบที่มั่นคงยิ่งขึ้น และทีมที่เชื่อมั่นในแผน นั่นคือวิธีที่ ClickUp ใช้มุมมอง Workload เพื่อให้คนในทีมมีสุขภาพดีและโครงการสามารถคาดการณ์ได้
- ปรับระดับความผันผวนที่เกิดขึ้นซ้ำ โดยการเร่งงานให้เสร็จล่วงหน้าหรือกระจายการตรวจสอบออกไปเป็นสองวัน
- เพิ่มประมาณการเริ่มต้นหรืออัปเดตเทมเพลต เมื่อฟังก์ชันหนึ่งมีข้อจำกัดอย่างสม่ำเสมอ
- บันทึกแม่แบบมุมมองภาระงานสำหรับสถานการณ์ทั่วไป เช่น สัปดาห์เปิดตัวหรือการปิดสิ้นเดือน
- ใน Business Plus หรือ Enterprise, ปรับแต่งขีดความสามารถต่อวันในช่วงฤดูสูงสุด และกำหนดไม่จำกัดขีดความสามารถในวันที่ปิดให้บริการ
- ตรวจสอบอย่างง่ายในวันจันทร์และกลางสัปดาห์ เพื่อปรับสมดุลให้แผนงานยังคงมีจุดมุ่งหมายและเชื่อถือได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณสามารถเปลี่ยน ClickUp Brain ให้กลายเป็น "การสแกนความเสี่ยงด้านความสามารถ" รายสัปดาห์ของคุณได้ เมื่อฉันจ้องมองไปที่แถบสีแดงสองสามแถบใน มุมมองปริมาณงาน ฉันไม่อยากเปิดงาน 20 งานเพียงเพื่อหาว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปจริงๆ
ฉันใช้มันเพื่อ:
- สรุปกิจกรรมงานและสถานที่โดยใช้ ClickUp AIกับงานที่มีความเสี่ยงสูง (หรือ Space/Folder/List) เพื่อให้ได้สรุปที่ชัดเจนว่าอะไรมีการเปลี่ยนแปลงและมีการตัดสินใจอะไรบ้างในความคิดเห็น
- จัดการสรุปประจำสัปดาห์ที่พร้อมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ClickUp Brain เพื่อให้ฉันสามารถชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งงาน และดูว่ามีการทำงานร่วมกันเกิดขึ้นที่ไหนก่อนที่จะมีใครขอประชุมสถานะ
- คัดลอกผลลัพธ์จาก AI ตรงไปยังหัวข้อการวางแผนหรือเอกสารสถานะของฉัน จากนั้นปรับสมดุลใหม่ตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานมุมมองภาระงาน
การทำงานในช่วงค่ำได้กลายเป็นเรื่องปกติใหม่ในทุกอุตสาหกรรมดัชนีแนวโน้มการทำงานของ Microsoftแสดงให้เห็นว่าการประชุมหลังเวลา 20.00 น. เพิ่มขึ้น 16% และยังมีข้อความที่ส่งนอกเวลาทำงานเพิ่มขึ้นด้วย
นี่บอกฉันว่าการวางแผนที่สมดุลไม่ใช่แค่ความคิดที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่เป็นข้อกำหนดหากฉันต้องการการส่งมอบที่มั่นคงและทีมที่มีสุขภาพดี และนี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ฉันใช้เมื่อใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อวัตถุประสงค์นี้:
✅ ตั้งขีดความสามารถที่เหมาะสมในแต่ละวันก่อน แล้วจึงจัดงานให้สอดคล้องกับขีดความสามารถนั้น ไม่ใช่ทำในทางกลับกัน วิธีนี้จะช่วยให้แผนของคุณสอดคล้องกับพลังงานที่แท้จริง และป้องกันไม่ให้เกิดงานล้นในช่วงดึกซึ่งมักกลายเป็นประชุมหลังเวลาทำงานหรือการเช็คอีเมลในวันหยุดสุดสัปดาห์
✅ ให้แสดงมุมมองปริมาณงานและแดชบอร์ดแบบง่าย ๆ ควบคู่กันระหว่างการประชุมสแตนด์อัพ วิธีนี้จะช่วยให้คุณปรับสมดุลงานได้ทันที และหลีกเลี่ยงภาระ "ทำงานเกี่ยวกับงาน" ที่มักกินเวลาครึ่งวันในหลายทีม
✅ ใช้หนึ่งหน่วยของความพยายามต่อชั่วโมงทีม, คะแนน, หรือจำนวนงาน ใช้แบบนี้ตลอดทั้งวงจรเพื่อให้เห็นแนวโน้มได้ชัดเจนและคุณสามารถแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่า ClickUp ใช้มุมมอง Workload อย่างไรในการทำให้สัปดาห์สามารถคาดการณ์ได้
✅ กำหนดสีตามสถานะหรือความสำคัญ และรวมการสรุปงานย่อยเพื่อให้เห็นความพยายามที่ซ่อนอยู่ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ตั้งแต่เนิ่นๆ: แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ดึงกำหนดส่งงานให้เร็วขึ้นหนึ่งวัน หรือมอบหมายงานให้กับแถวแรกที่เป็นสีเขียวที่คุณเห็น
✅ ปิดงานประจำสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วยการเปรียบเทียบแผนกับผลลัพธ์จริงในแดชบอร์ด คุณสามารถอัปเดตประมาณการเริ่มต้นในกรณีที่งานเกินกำหนด และปรับปริมาณงานในทีมของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประจำสัปดาห์ได้ดีขึ้น
ตัวอย่างการใช้งานมุมมองของปริมาณงานในโลกจริง
นี่คือภาพตัวอย่างสั้น ๆ สองภาพจากทีมจริงเพื่อทำให้แนวคิดนี้ชัดเจนขึ้นในงานประจำวัน ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าClickUp Viewsสร้างแผนร่วมกันหนึ่งแผนก่อน จากนั้นมุมมอง Workload จะปรับสมดุลความสามารถเพื่อให้แผนนั้นสามารถดำเนินการได้จริง
1. Seequent: การตลาดและการวางแผนประสบการณ์ลูกค้าตามขีดความสามารถ
ทีมของ Seequent วางแผนงานโดยประมาณเป็นชั่วโมง และจำเป็นต้องปรับสมดุลระหว่างความพร้อมใช้งานกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละสัปดาห์
ด้วยมุมมอง Workload ของ ClickUp ผู้จัดการสามารถติดตามความสามารถในการทำงานและจัดสรรงานตามทักษะและเวลาที่เหลือของแต่ละบุคคล จากนั้นใช้ความคิดเห็นและการอัปเดตงานเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ทัศนียภาพทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อใดที่วันหนึ่งเต็มเปี่ยมและเมื่อใดที่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจะป้องกันไม่ให้เกิดความคับขัน ทำให้กำหนดเส้นตายสามารถยึดถือได้โดยไม่ต้องทำงานดึกดื่น
เนื่องจากภาพความจุเดียวกันถูกนำไปรวมในไทม์ไลน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงได้รับวันที่ที่ตรงกับความเป็นจริงแทนการคาดเดาในแง่ดี ผลลัพธ์สุทธิคือปริมาณงานที่คงที่มากขึ้นและการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่น้อยลง
2. QubicaAMF: การปรับปรุงการส่งมอบและการรายงานในระดับใหญ่
QubicaAMF ได้นำ ClickUpมาใช้เพื่อจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนและต้องทำงานร่วมกันหลายทีม และพบว่ามีการส่งมอบงานตรงเวลาเพิ่มขึ้น 35% โดยใช้เวลาในการสร้างรายงานและแผนภูมิลดลง 40%
การรวมตารางเวลาและสถานะไว้ใน ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนว่างานใดกำลังจะครบกำหนดและใครมีเวลาว่าง ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของการตรวจสอบมุมมองปริมาณงานควบคู่ไปกับไทม์ไลน์พอดี
เมื่อการรายงานใช้เวลาน้อยลง ทีมสามารถใช้มุมมองปริมาณงานระหว่างการประชุมสแตนด์อัพเพื่อระบุวันที่มีภาระงานสูงได้ล่วงหน้า และจัดสรรงานใหม่ก่อนที่เส้นตายจะมาถึง
📽️ ดูวิธีเปลี่ยนสัญญาณความจุที่คุณติดตามในมุมมอง Workload ให้กลายเป็นแดชบอร์ดที่ชัดเจนและเหมาะสำหรับผู้บริหาร
ลดภาระ คลิกอัพทั้งสัปดาห์
หากข้อความนี้จะมีเพียงหนึ่งข้อ ก็คือ: แผนจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีคนลงมือทำ
เพื่อจัดระเบียบงานและบริหารจัดการปริมาณงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ฉันมักใช้มุมมอง Workload ของ ClickUp อยู่บ่อยครั้ง มุมมองนี้ช่วยให้สามารถตรวจจับงานที่ค้างส่งได้อย่างง่ายดาย และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกำลังคนและการบริหารจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วทำไมถึงเลือก ClickUp มากกว่าตัวเลือกอื่น?
ClickUp ให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ว่าใครสามารถทำอะไรได้บ้าง พร้อมทั้งติดตามไทม์ไลน์ เป้าหมาย และแดชบอร์ดไว้ใกล้มือ เพื่อให้ทุกการปรับเปลี่ยนมีความสอดคล้องกับโครงการโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นงานของลูกค้าหรือกระบวนการภายในองค์กร
ให้การประชุมภายในสั้นและมีจุดประสงค์ชัดเจนเพื่อให้แผนการชัดเจนอยู่เสมอ ใช้ ClickUp Workspace ของคุณเพื่อรักษาความเป็นระเบียบในขณะที่ลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงและสัปดาห์ดำเนินไป
หากคุณต้องการเริ่มต้นวันจันทร์หน้าอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้น สมัครใช้ ClickUpฟรี!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
มุมมอง Workload ของ ClickUp เป็นมุมมองแบบเรียลไทม์ที่แสดงคนตามเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าใครกำลังทำอะไรอยู่และแต่ละคนยังมีพื้นที่เหลือเท่าไร คุณสามารถดูเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และวางแผนสัปดาห์ที่ยุติธรรมโดยไม่ต้องคาดเดา นี่คือวิธีที่ ClickUp ใช้มุมมอง Workload เพื่อรักษาตารางเวลาให้สะอาดและเป็นระเบียบ
คุณกำหนดขีดความสามารถในแต่ละวันสำหรับแต่ละคนอย่างเหมาะสม จากนั้นสังเกตสีและยอดรวมเพื่อตรวจจับการรับภาระงานเกินตั้งแต่เนิ่นๆ หากใครมีสีเหลืองหรือแดง คุณสามารถย้ายงาน แบ่งงาน หรือเลื่อนวันที่ได้ในไม่กี่วินาที เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานเกินขีดความสามารถในแต่ละวัน
ใช่ คุณสามารถวัดงานเป็นชั่วโมง จำนวนงาน คะแนน หรือฟิลด์ที่กำหนดเองได้ หากทีมของคุณประเมินเป็นชั่วโมง มุมมองปริมาณงานจะรวมทั้งหมดเข้ากับขีดความสามารถรายวันของแต่ละคน เพื่อให้คุณเห็นเวลาที่เหลืออยู่ได้เสมอ
ใช้ Workload สำหรับการสับเปลี่ยนงานประจำวัน และใช้แดชบอร์ดสำหรับเรื่องราวเบื้องหลัง แดชบอร์ดจะติดตามแนวโน้มต่าง ๆ เช่น งานที่ค้างอยู่และเป้าหมายที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่ Workload แสดงความสามารถในการทำงานของวันนี้ เมื่อใช้ร่วมกัน จะช่วยให้การรายงานสถานะสั้นลงและการตัดสินใจชัดเจนยิ่งขึ้น
ใช่ จัดกลุ่มตามผู้รับงานเพื่อดูปริมาณงานรวมทั้งหมดในรายการและพื้นที่ต่างๆ กรองตามโครงการหรือลำดับความสำคัญ จากนั้นลากงานเพื่อปรับสมดุลงานในสัปดาห์ เป็นวิธีที่ง่ายในการรักษาความมั่นคงของทีมที่ทำงานหลายโครงการพร้อมกัน ในขณะที่แสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นความพร้อมใช้งานที่แท้จริง