แบบฟอร์มตรวจสอบการตรวจสอบระบบทรัพยากรบุคคลฟรีเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ใช่แค่การจ้างงานและเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวป้องกันด่านแรกจากค่าปรับและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอีกด้วย
หากคุณเคยรีบค้นหาสัญญาที่ลงนามหรือพิสูจน์การอัปเดตนโยบายระหว่างการตรวจสอบ คุณจะรู้ดีว่าทุกอย่างสามารถเลวร้ายลงได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน
รายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในด้านทรัพยากรบุคคลคือหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาสำหรับความท้าทายที่พบบ่อยนี้ ✅
มันมอบวิธีการที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ให้กับแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณในการตรวจสอบบันทึกพนักงาน นโยบายทรัพยากรบุคคล และความปลอดภัยในที่ทำงานได้ในที่เดียว คุณต้องการที่จะไม่ทำซ้ำกระบวนการตรวจสอบรายการทุกปีหรือไม่ คุณสามารถใช้แบบตรวจสอบการตรวจสอบทรัพยากรบุคคลแทนได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและมักจะง่ายต่อการเริ่มต้นใช้งาน
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดู 14 แบบฟอร์มเช็กลิสต์การตรวจสอบ HR ฟรี เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงเอกสารให้แน่นขึ้น และทำให้การปฏิบัติงานด้าน HR ของคุณสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและการจ้างงานในปัจจุบัน
แบบฟอร์มตรวจสอบการตรวจสอบภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Audit Checklist Templates)
|แม่แบบรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม HR ที่ดำเนินการตรวจสอบภายในเป็นประจำเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลพนักงาน นโยบาย HR และแนวปฏิบัติด้าน HR
|รวมรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคลไว้ที่เดียว พร้อมคะแนน หลักฐาน และมุมมองการไม่สอดคล้องเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
|โฟลเดอร์ ClickUp (มุมมองรายการ + บอร์ด)
|แม่แบบแผนการตรวจสอบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลที่จัดโครงสร้างตารางเวลาการตรวจสอบ เจ้าของงาน และขอบเขตงานในหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล
|แผนที่ตรวจสอบขั้นตอนด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, ความพึ่งพา, และการจัดตารางเวลาในปฏิทิน/แกนต์
|ClickUp Doc + รายการ
|เทมเพลตการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังทบทวนกระบวนการสรรหา การปฐมนิเทศ และการบริหารจัดการผลงานตั้งแต่ต้นจนจบ
|โฟลเดอร์ของรายการกระบวนการที่มีฟิลด์ความเสี่ยง/ผลกระทบ, มุมมองไทม์ไลน์, และการติดตามการปรับปรุง
|โฟลเดอร์ ClickUp
|แม่แบบแบบฟอร์มการตรวจสอบภายใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่เปลี่ยนแบบฟอร์มการตรวจสอบให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้และการดำเนินการติดตามผล
|ClickUp Forms จะถูกป้อนเข้าสู่รายการที่มีฟิลด์แผนก, ความเสี่ยง, และเจ้าของ รวมถึงมุมมอง "ตามแผนก" และ "สรุป"
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตเอกสารตรวจสอบธุรกิจ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติการสรุปผลการตรวจสอบทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง
|ส่วนเอกสารที่มีโครงสร้างสำหรับผลการค้นพบ สาเหตุหลัก และมาตรการที่เชื่อมโยงกับงานและหลักฐาน
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตโปรแกรมการตรวจสอบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคลและทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดำเนินโครงการตรวจสอบทรัพยากรบุคคลตลอดทั้งปีครอบคลุมทุกภูมิภาคและทุกฝ่ายงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
|กำหนดการตรวจสอบหลักที่จัดกลุ่มตามหน้าที่หรือภูมิภาค พร้อมสถานะ วันที่ และฟิลด์ที่พร้อมใช้งานบนแดชบอร์ด
|โฟลเดอร์ ClickUp
|นโยบายการตรวจสอบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคลและทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนดกำลังกำหนดวิธีการวางแผน, ดำเนินการ, และรายงานการตรวจสอบทรัพยากรบุคคล
|เอกสารนโยบายที่ระบุขอบเขต บทบาท ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ และมาตรฐานเอกสาร
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตการตรวจสอบภายในองค์กร ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรที่ประสานงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลในหลายแผนก หลายสถานที่ หรือหลายบริษัทในเครือ
|การตั้งค่าหลายรายการพร้อมความเสี่ยง, เจ้าของ, วันที่ครบกำหนด, และแดชบอร์ดเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านทรัพยากรบุคคลระหว่างสถานที่ต่างๆ
|โฟลเดอร์ ClickUp
|เทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม HR ที่ดูแลคู่มือพนักงานฉบับเดียวที่ทันสมัยและรองรับการตรวจสอบภายในของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
|เอกสารที่มีส่วนเกี่ยวกับพฤติกรรม การลา สวัสดิการพนักงาน และความปลอดภัยในที่ทำงาน พร้อมข้อมูลเมตาดาตาสำหรับการตรวจสอบ
|คลิกอัพ ด็อก
|แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่บันทึกขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงานตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน
|ศูนย์กลาง SOP ที่รวมเอกสารและไวท์บอร์ดเพื่อจัดทำแผนผังขั้นตอน ความรับผิดชอบ และลิงก์ไปยังแบบฟอร์มหรือรายการตรวจสอบ
|ClickUp Doc + กระดานไวท์บอร์ด
|เทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคลกำลังมาตรฐานรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ในทุกตำแหน่งและทุกสถานที่
|รายการงานตามบทบาทพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับวันที่เริ่มต้น ผู้จัดการ แผนก และสถานะการเสร็จสิ้น
|ClickUp รายการ
|แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการการจ้างงานที่บริหารกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีโครงสร้างและปฏิบัติตามข้อกำหนด
|รายการที่ติดตามคำอธิบายงาน ขั้นตอนการสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติ และการอนุมัติในที่เดียว
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตนโยบายบริษัท ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคลที่รวบรวมนโยบายของบริษัทให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่สามารถตรวจสอบได้
|เอกสารนโยบายที่มีสถานะสำหรับร่าง/อยู่ระหว่างการพิจารณา/เผยแพร่แล้ว และเจ้าของที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ทันสมัยกับกฎหมาย
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม HR ที่กำลังสร้างคลังข้อมูลที่ครอบคลุมของคู่มือพนักงาน, นโยบาย HR, และขั้นตอนการทำงาน
|ศูนย์รวมเอกสารที่เชื่อมต่อกับรายการและมุมมองต่างๆ พร้อมสถานะ ฟิลด์ และตัวกรองสำหรับการตรวจสอบและการใช้งานประจำวัน
|ClickUp Doc + รายการ
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในด้านทรัพยากรบุคคลคืออะไร?
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการตรวจสอบระบบทรัพยากรบุคคล(HRaudit checklisttemplate) คือเครื่องมือที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ในการประเมินอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติ, นโยบาย, และขั้นตอนขององค์กรในด้านทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล (HR technologies)
เมื่อพิจารณาเทมเพลตเหล่านี้อย่างละเอียด นี่คือสิ่งที่ทีม HR สามารถบรรลุได้จากการใช้งานในหลากหลายฟังก์ชันของงาน HR:
- ตรวจสอบ บันทึกพนักงานและแฟ้มประวัติบุคลากร ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ ข้อกำหนดทางกฎหมาย
- ประเมินกระบวนการสรรหาบุคลากรและกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในด้านความยุติธรรมและโครงสร้าง
- ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โปรแกรมการฝึกอบรม และโปรแกรมการพัฒนา เพื่อให้มีความสอดคล้องและสร้างผลกระทบ
- รับรองว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงาน และข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับการปฏิบัติตาม
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการตรวจสอบระบบทรัพยากรบุคคลที่ดี?
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการตรวจสอบระบบทรัพยากรบุคคลที่ดีควรมีความชัดเจน ละเอียด และสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรได้
นอกจากนี้ ควรใช้งานง่าย อัปเดตได้ง่าย และออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงในระหว่างกระบวนการตรวจสอบทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาในทรัพยากรบุคคล:
✅ ครอบคลุมทุกด้านสำคัญของงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสรรหา การปฐมนิเทศ การบริหารผลงาน แพ็คเกจค่าตอบแทน และความสัมพันธ์กับพนักงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง✅ ประกอบด้วยรายการตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้ เกี่ยวกับประวัติพนักงาน คำบรรยายลักษณะงาน การจัดประเภทพนักงาน และนโยบายทรัพยากรบุคคล✅ ช่วยรับรองความสอดคล้องของโครงการกับกฎหมายแรงงาน แนวทางโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม การชดเชยแรงงาน และกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล✅ อนุญาตให้ปรับแต่งตามข้อบังคับของอุตสาหกรรม ขนาดของบริษัท และความต้องการเฉพาะด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านทรัพยากรบุคคล✅ ให้รูปแบบที่เป็นโครงสร้างพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบเอกสาร การรวบรวมข้อมูล และการวางแผนการดำเนินการแก้ไข
🧠 คุณรู้หรือไม่: ตามข้อมูลของ Gallup พนักงานที่ไม่มีความผูกพันกับองค์กรทำให้เศรษฐกิจโลกสูญเสียประมาณ 8.8 ล้านล้านดอลลาร์ในแง่ของประสิทธิภาพที่ลดลง วันลาป่วย และการฝึกอบรมใหม่ โดยการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการภายในของคุณ คุณสามารถลดต้นทุนนั้นภายในองค์กรของคุณเองและปรับตัวได้ดีในตลาดแรงงาน
14 แบบฟอร์มเช็กลิสต์การตรวจสอบ HR ที่ดีที่สุด
เมื่อข้อมูลทรัพยากรบุคคลถูกแยกเก็บไว้ในหัวข้ออีเมล, ไฟล์สเปรดชีตที่แยกต่างหาก, และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, การตรวจสอบจะกลายเป็นงานที่ต้องทำด้วยตนเองและช้า. นั่นคือการขยายตัวของงานทรัพยากรบุคคล.
ClickUp นำทุกส่วนเหล่านั้นมารวมไว้ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์สำหรับทีมของคุณที่ซึ่งรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล บันทึกพนักงาน นโยบายบริษัท และรายงานเหตุการณ์ต่างๆ สามารถอยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp เดียวกันทั้งหมด
แทนที่จะติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านทรัพยากรบุคคลในแอปหนึ่ง และการติดตามผลในอีกแอปหนึ่ง คุณสามารถตรวจสอบทุกอย่างได้ในที่เดียว
เทมเพลต ClickUp 14 แบบนี้ช่วยให้คุณประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านทรัพยากรบุคคลและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน
1. แม่แบบรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในของ ClickUp
หากการตรวจสอบ HR ทุกครั้งรู้สึกเหมือนเริ่มต้นจากศูนย์ เทมเพลตนี้จะมอบโครงสร้างที่สามารถทำซ้ำได้ให้กับคุณเทมเพลตรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในของ ClickUpช่วยให้ทีม HR สามารถรวบรวมรายการตรวจสอบการตรวจสอบครอบคลุมการสรรหา การปฐมนิเทศ การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และนโยบายในที่ทำงานในรายการตรวจสอบการตรวจสอบเดียว
เบื้องหลังการทำงาน เทมเพลตนี้จะเพิ่มสถานะที่กำหนดเองสำหรับแต่ละขั้นตอนของการตรวจสอบ, มุมมองสำหรับ "สรุป", "ไม่สอดคล้อง", และ "โอกาสในการปรับปรุง",รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับคะแนนการตรวจสอบ, ระดับความพยายาม, หลักฐาน, และสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถบันทึกวิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไปและผู้ที่รับผิดชอบในการติดตามผลแต่ละรายการได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกรายการตรวจสอบ HR สำหรับการสรรหา การปฐมนิเทศ สวัสดิการ และความปลอดภัยในที่ทำงานในรายการตรวจสอบเดียว
- ให้คะแนนผลการค้นหาด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับคะแนนการตรวจสอบ, ความพยายาม, และความเสี่ยงเพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขได้
- บันทึกหลักฐานการเข้าสู่ระบบ, สาเหตุที่แท้จริง, และแผนการดำเนินการไว้ในแต่ละงานแทนที่จะเป็นเอกสารแยกต่างหาก
- ใช้มุมมองเฉพาะสำหรับความไม่สอดคล้องและการปรับปรุงเพื่อดูช่องว่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อย่างรวดเร็ว
- เปลี่ยนรายการตรวจสอบการตรวจสอบ HR ที่เสร็จสมบูรณ์ให้เป็นแม่แบบสำหรับรอบการตรวจสอบครั้งต่อไป
✨ เหมาะสำหรับ: ทีม HR ที่ดำเนินการตรวจสอบภายในเป็นประจำเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลพนักงาน นโยบาย HR และแนวปฏิบัติด้าน HR
ดาวิเด มามเมลิ, ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ – ICM. S (แอคเซนท์ชัวร์), แบ่งปัน:
ลูกค้าสามารถสร้างตั๋วที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ และผู้นำทีมของเราสามารถตอบกลับและมอบหมายงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการส่งอีเมลไปมาอย่างมาก และมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า การนำลูกค้าเข้าสู่ระบบ ClickUp ก็ง่ายมาก เพราะเครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมาก
ลูกค้าสามารถสร้างตั๋วที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ และผู้นำทีมของเราสามารถตอบกลับและมอบหมายงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการส่งอีเมลไปมา และมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า การนำลูกค้าเข้าสู่ระบบ ClickUp ก็ง่ายมาก เพราะเครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมาก
2. แม่แบบแผนการตรวจสอบ ClickUp
หากการตรวจสอบ HR ของคุณหยุดชะงักเนื่องจากกรอบเวลาที่ไม่ชัดเจนแม่แบบแผนการตรวจสอบของ ClickUpจะช่วยคุณในการกำหนดขอบเขตของการตรวจสอบ HR แต่ละครั้ง กำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และตั้งกรอบเวลาที่เป็นจริงสำหรับการวางแผนและการรายงาน
ทีม HR สามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับการตรวจสอบเฉพาะด้าน เช่น การปฏิบัติด้านค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน หรือการจำแนกประเภทพนักงาน
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้า, ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบ, ลำดับความสำคัญ, และเจ้าของงาน, รวมถึงการพึ่งพาของงานเพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่างานเตรียม, การทดสอบ, และการรายงานเชื่อมโยงกันอย่างไร เมื่อรวมกับมุมมองปฏิทินหรือมุมมองแกนต์ มันจะกลายเป็นตารางเวลาแบบเรียลไทม์ที่ชัดเจนว่าสมาชิกทีม HR คนใดรับผิดชอบแต่ละรายการตรวจสอบ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนกิจกรรมการตรวจสอบทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการติดตามผลในไทม์ไลน์ที่แชร์ร่วมกัน
- มอบหมายรายการขอบเขตให้กับทีม HR ผู้ตรวจสอบภายใน หรือพันธมิตรภายนอก พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดที่ชัดเจน
- ใช้การพึ่งพาเพื่อให้การทำงานภาคสนามไม่เริ่มก่อนที่เอกสารหรือการเข้าถึงจะพร้อม
- จัดกลุ่มงานตามระยะหรือหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อดูว่าส่วนใดต้องใช้ความพยายามมากที่สุด
- นำโครงสร้างแผนการตรวจสอบเดิมมาใช้ซ้ำสำหรับการตรวจสอบทรัพยากรบุคคลในอนาคต โดยปรับแต่งเพียงเล็กน้อย
✨ เหมาะสำหรับ: การจัดโครงสร้างตารางเวลาการตรวจสอบ HR, การมอบหมายเจ้าของงาน, และการติดตามขั้นตอนของการตรวจสอบ HR ตั้งแต่ต้นจนจบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จับคู่แผนการตรวจสอบของคุณกับClickUp's Brainเพื่อเตรียมตัวอย่างรวดเร็ว ก่อนเริ่มงาน ให้ AI สแกนเอกสาร ClickUpที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบที่ผ่านมา และร่างบันทึกการวางแผนที่ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ HR และข้อค้นพบที่ผ่านมา
นี่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าคุณเริ่มต้นการตรวจสอบระบบทรัพยากรบุคคลแต่ละครั้งด้วยบริบท แทนที่จะเป็นหน้าเปล่า
3. แม่แบบการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการ ClickUp
หากทีม HR ติดอยู่กับขั้นตอนที่ทำงานด้วยมือและแนวปฏิบัติที่ไม่สม่ำเสมอ การตรวจสอบระดับกระบวนการสามารถเผยให้เห็นสาเหตุได้แม่แบบการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนผังกระบวนการทำงานของ HR เช่น การสรรหา การปฐมนิเทศ การจัดการประสิทธิภาพ และการบริหารผลประโยชน์ จากนั้นตรวจสอบแต่ละขั้นตอนเพื่อหาความล่าช้าและปัญหาในการส่งต่องาน
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองสำหรับรายการกระบวนการและไทม์ไลน์ พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเจ้าของกระบวนการ ระดับความเสี่ยง และผลกระทบของการปรับปรุง เมื่อคุณระบุจุดคอขวดหรือปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณสามารถมอบหมายงานแก้ไขได้ทันทีและติดตามจนเสร็จสิ้นในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ต้นจนจบในจุดเดียว ตั้งแต่กระบวนการสรรหาไปจนถึงการสัมภาษณ์ออก
- ติดป้ายกำกับแต่ละขั้นตอนด้วยความเสี่ยงและผลกระทบเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงก่อน
- เปลี่ยนข้อค้นพบให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาส่ง แทนที่จะเป็นเพียงบันทึกคงที่
- ใช้มุมมองไทม์ไลน์หรือแกนต์เพื่อดูว่ากระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เวลานานแค่ไหนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
- ติดตามการปรับปรุงที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าโครงการริเริ่มด้านทรัพยากรบุคคลช่วยลดข้อผิดพลาดและการทำงานซ้ำได้อย่างไร
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการระบุความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การรับพนักงานใหม่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการอัปเดตสวัสดิการ
4. แม่แบบแบบฟอร์มการตรวจสอบภายในของ ClickUp
หากแบบฟอร์มการตรวจสอบ HR ของคุณลอยไปมาในอีเมลหรือไฟล์ PDF ที่ไม่เชื่อมต่อกัน การรวบรวมข้อค้นพบจะช้าอย่างเจ็บปวดแม่แบบฟอร์มการตรวจสอบภายในของ ClickUpจะเปลี่ยนรายการตรวจสอบการตรวจสอบ HR แต่ละรายการให้เป็นแบบฟอร์มที่มีโครงสร้างซึ่งป้อนตรงไปยังงานและมุมมองต่างๆ
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองสำหรับ "ตามแผนก" "ตามความเสี่ยง" และ "สรุป" ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถแบ่งผลลัพธ์ตามบันทึกพนักงาน ความปลอดภัยในที่ทำงาน และสวัสดิการพนักงานได้ คุณสามารถสร้างรายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือที่ปรึกษากฎหมายโดยใช้ข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในกระบวนการตรวจสอบทรัพยากรบุคคลของคุณ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวบรวมหลักฐานการตรวจสอบทรัพยากรบุคคลผ่าน ClickUp Forms แทนการใช้สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย
- มาตรฐานข้อมูลเช่น แผนก, ที่ตั้ง, คะแนนความเสี่ยง, และผู้รับผิดชอบการแก้ไข
- จัดเรียงแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์เข้าสู่รายการโดยมีสถานะเช่น รอตรวจสอบ, กำลังดำเนินการ, และปิดแล้ว
- กรองผลการตรวจสอบ HR ตามหน้าที่, สถานที่, หรือระดับความเสี่ยงเพื่อการแก้ไขที่ตรงเป้าหมาย
- ส่งออกผลลัพธ์สำหรับรายงานการตรวจสอบโดยไม่ต้องรวมไฟล์ด้วยตนเอง
✨ เหมาะสำหรับ: การบันทึกผลการตรวจสอบ HR และเปลี่ยนการตอบแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานติดตามผลที่สามารถตรวจสอบได้
📮ClickUp Insight: งานที่ซ่อนอยู่ไม่ได้ไร้พิษภัย พวกมันรบกวนประสิทธิภาพการทำงานอย่างจริงจัง พนักงานถึง 21% ระบุว่างานเหล่านี้ทำให้พวกเขาทำงานช้าลง และ 14% พบว่ายากที่จะรักษาสมาธิ การสลับความคิดอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้ความสนใจกระจัดกระจายและขัดขวางการทำงานที่ลึกซึ้งและมีความหมาย ClickUp ช่วยปกป้องสมาธิของทีมคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่นลำดับความสำคัญของงาน,โหมด Me และการพึ่งพาของงาน เมื่องานสำคัญยังคงมองเห็นได้และจัดระเบียบเรียบร้อย ทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเสร็จสิ้นงานโดยไม่เสียสมาธิ
5. แม่แบบเอกสารตรวจสอบธุรกิจ ClickUp
หากผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ HR ของคุณกระจัดกระจายอยู่ในสไลด์และอีเมลหลายฉบับ จะทำให้ยากต่อการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดแม่แบบเอกสารการตรวจสอบธุรกิจของ ClickUpมอบโครงสร้างที่เน้นเอกสารเป็นสำคัญเพื่อจัดระเบียบขอบเขตการตรวจสอบและข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว
ส่วนสำหรับสรุปผู้บริหาร, ข้อสังเกต, สาเหตุที่แท้จริง, และแผนการดำเนินการช่วยให้การนำเสนอผลการตรวจสอบทรัพยากรบุคคลต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ง่ายขึ้น
เนื่องจากเทมเพลตอยู่ใน ClickUp Docs คุณสามารถแท็กเจ้าของในส่วนที่เฉพาะเจาะจง แนบไฟล์สนับสนุน และเชื่อมโยงคำแนะนำแต่ละข้อกลับไปยังงานในรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกวัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลการตรวจสอบการตรวจสอบภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคลในรายงานที่มีโครงสร้าง
- เพิ่มความคิดเห็นแบบอินไลน์และมอบหมายงานโดยตรงจากเอกสารสำหรับการติดตามผล
- แนบหลักฐาน เช่น ไฟล์บุคลากรที่ไม่ระบุตัวตนหรือภาพรวมนโยบายเพื่อเป็นบริบท
- เชื่อมโยงคำแนะนำกับรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในด้านทรัพยากรบุคคลและงานแก้ไข
- นำรูปแบบเอกสารเดียวกันกลับมาใช้ซ้ำในการตรวจสอบ HR ประจำปีเพื่อให้รายงานมีความสอดคล้องกัน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลและฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการบันทึกข้อค้นพบจากการตรวจสอบและมาตรการที่ตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทที่มีกระบวนการปฐมนิเทศที่แข็งแกร่งสามารถเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานใหม่ได้ถึง 82% แต่ที่น่าสนใจคือ มีเพียง12% ของพนักงานเท่านั้นที่กล่าวว่าบริษัทของตนมีการปฐมนิเทศที่ดี
6. แม่แบบโปรแกรมการตรวจสอบ ClickUp
การจัดการการตรวจสอบหลายครั้งในฟังก์ชัน HR ที่แตกต่างกันอาจกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว.เทมเพลตโปรแกรมการตรวจสอบของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการดำเนินการตรวจสอบที่มีโครงสร้างและเกิดขึ้นเป็นประจำโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง.
แทนที่จะรวบรวมไทม์ไลน์และรายงานด้วยตนเองทีมทรัพยากรบุคคลที่ใช้เทมเพลตนี้สามารถสร้างกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนและทำซ้ำได้ พร้อมจุดตรวจสอบและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน มุมมองต่างๆ เช่น "ตามไตรมาส" หรือ "ตามแผนก" จะแสดงให้คุณเห็นว่าทีมทรัพยากรบุคคลใดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และคุณกำลังบรรลุเป้าหมายการครอบคลุมการตรวจสอบภายในหรือไม่
นี่เปลี่ยนรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในฝ่ายบุคคลของคุณจากรายการที่ทำครั้งเดียวให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รักษาตารางหลักของการตรวจสอบด้านทรัพยากรบุคคลตลอดทั้งปี
- การตรวจสอบภายในกลุ่มโดยแบ่งตามหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือภูมิภาค เพื่อให้มั่นใจว่าการครอบคลุมมีความสมดุล
- ติดตามสถานะการเสร็จสิ้นและวันที่สำคัญสำหรับการวางแผนและการรายงาน
- เชื่อมโยงรายการโปรแกรมแต่ละรายการกับรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในด้านทรัพยากรบุคคลหรือรายงานที่ละเอียด
- แสดงแดชบอร์ดที่เรียบง่ายให้ผู้นำเห็นถึงการตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นและการตรวจสอบที่เสร็จสิ้นแล้ว
✨ เหมาะสำหรับ: การมาตรฐานการตรวจสอบทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นเป็นประจำในด้านการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน ความปลอดภัยในที่ทำงาน และการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
7. แม่แบบนโยบายการตรวจสอบ ClickUp
หากการตรวจสอบ HR ทุกครั้งดำเนินการแตกต่างกัน ย่อมยากที่จะแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอหรือรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดเทมเพลตนโยบายการตรวจสอบของ ClickUpช่วยให้คุณร่างนโยบายการตรวจสอบที่ระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขต บทบาท ความถี่ และความคาดหวังในการรายงานสำหรับการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ HR ได้อย่างชัดเจน
เทมเพลตนี้มอบเอกสารที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมส่วนต่างๆ สำหรับความรับผิดชอบ ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ มาตรฐานเอกสาร และขั้นตอนการส่งเรื่องต่อ ทีม HR สามารถใช้เอกสารนี้เป็นเทมเพลตนโยบายของบริษัท และแชร์นโยบายกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้จัดการเพื่อตรวจสอบและนำไปปฏิบัติ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกวิธีการวางแผน ดำเนินการ และรายงานการตรวจสอบด้านทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร
- ชี้แจงความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายตรวจสอบภายใน, และผู้บริหารระดับสูง
- อ้างอิงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบสอดคล้องกับภาระผูกพันด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- รวมกฎการตรวจสอบไว้ในเอกสารเดียวที่ง่ายต่อการอัปเดตและแชร์ใหม่
- ให้จุดอ้างอิงเมื่อทำการรับสมัครบุคลากรใหม่ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลหรือผู้ตรวจสอบ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกำหนดโครงสร้าง ความถี่ และความคาดหวังสำหรับการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล
🧠 คุณรู้หรือไม่:ในการทดลองล่าสุดในสหราชอาณาจักร 90% ของธุรกิจยังคงทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน โดยหลายแห่งให้เหตุผลถึงประโยชน์ด้านประสิทธิภาพการทำงานและการรักษาพนักงาน
8. แม่แบบการตรวจสอบภายในองค์กร ClickUp
เมื่อองค์กรของคุณเติบโตขึ้น แนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลมักจะแตกต่างกันไปในแต่ละทีม สาขา หรือบริษัทย่อยเทมเพลตการตรวจสอบองค์กรของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามการตรวจสอบทั่วทั้งองค์กรที่ครอบคลุมทั้งด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน และการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันก็ให้คุณมองเห็นนโยบายทรัพยากรบุคคล สวัสดิการพนักงาน และนโยบายในที่ทำงานตามแต่ละสถานที่ได้อย่างชัดเจน
เทมเพลตนี้ใช้รายการและแดชบอร์ดเพื่อติดตามสถานะการตรวจสอบตามแผนกและภูมิภาค พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับความเสี่ยง เจ้าของ และวันที่ครบกำหนด คุณสามารถแนวนโยบาย HR และส่วนของคู่มือพนักงานไปยังงานต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการทดสอบว่านโยบาย HR ขององค์กรถูกนำไปปฏิบัติได้ดีเพียงใด
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ดำเนินการตรวจสอบข้ามสายงานที่ครอบคลุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านทรัพยากรบุคคลในหลายสถานที่
- ติดตามผลการค้นพบตามแผนกหรือภูมิภาคเพื่อดูว่าช่องว่างด้านทรัพยากรบุคคลที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ใด
- แนวนโยบายท้องถิ่น, สัญญา, หรือบันทึกการฝึกอบรมเพื่อเป็นหลักฐาน
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อแสดงให้ผู้นำเห็นสถานะการตรวจสอบขององค์กรในมุมมองเดียว
- ปรับให้สอดคล้องกับการตรวจสอบด้านทรัพยากรบุคคลกับโปรแกรมความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรที่กว้างขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: การจัดการการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลในหลายแผนก หน่วยธุรกิจ หรือสถานที่ต่างๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนทุกการประชุมตรวจสอบให้เป็นบันทึกที่สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker สามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ของคุณ บันทึกการสนทนา และสร้างบันทึกการประชุมพร้อมรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติใน ClickUp Doc แทนที่จะต้องพึ่งพาใครสักคนในการพิมพ์บันทึกระหว่างการเริ่มต้นการตรวจสอบภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือการปรับเทียบ คุณจะได้รับเอกสารที่มีโครงสร้างและสม่ำเสมอทุกครั้ง
สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล นั่นหมายความว่าการประชุมวางแผนการตรวจสอบหรือการสรุปผลการสอบสวนทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว พร้อมข้อสรุปที่สามารถนำไปดำเนินการเป็นงานได้ทันที เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสร้างประวัติการตัดสินใจ ความเสี่ยง และการติดตามผลที่ตกลงร่วมกันไว้ในรูปแบบที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งง่ายต่อการอ้างอิงในรอบการตรวจสอบครั้งถัดไป
9. แม่แบบคู่มือ HR ของ ClickUp
เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น ความเสี่ยงในการสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับนโยบายและความคาดหวังก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันแม่แบบคู่มือ HR ของ ClickUpช่วยทีม HR สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับองค์กร
เทมเพลตนี้เป็นเอกสาร ClickUp Doc ที่มีโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าสำหรับหัวข้อ เช่น พฤติกรรม ประโยชน์ และความปลอดภัยในที่ทำงาน ทีม HR สามารถปรับแต่งส่วนต่าง ๆ และรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แผนกและเจ้าของนโยบาย ซึ่งทำให้ง่ายต่อการแสดงให้ผู้ตรวจสอบเห็นว่าพนักงานมีการเข้าถึงนโยบายที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดทำนโยบายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม การลา สวัสดิการ และความปลอดภัยไว้ในคู่มือฉบับเดียว
- ใช้หัวข้อและสารบัญเพื่อให้พนักงานสามารถค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเจ้าของกรมธรรม์และวันที่ตรวจสอบล่าสุดเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
- ร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมายภายในเอกสารเพื่อตรวจสอบและอนุมัติ
- เชื่อมโยงคู่มือจากงาน, รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ, และ SOP ของ HR เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังสร้างหรือปรับปรุงคู่มือพนักงานที่สนับสนุนการตรวจสอบและคำถามทั่วไป
10. แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ClickUp
หากผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกคนดำเนินกระบวนการแตกต่างกัน การตรวจสอบจะชี้ให้เห็นช่องว่างในด้านความยุติธรรมและความสม่ำเสมอเทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้ทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับการสรรหา การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการออกจากงาน โดยใช้ไวท์บอร์ดและเอกสารแบบภาพ
เทมเพลตการกำกับดูแลเป็นแหล่งข้อมูลกลางที่คุณสามารถวางแผนขั้นตอนแต่ละขั้นตอน มอบหมายความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับแบบฟอร์มหรือเอกสารได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามประวัติกิจกรรมได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายของทรัพยากรบุคคลและมาตรฐานการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างคู่มือมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับการสรรหา การปฐมนิเทศ โปรแกรมการพัฒนา และการออกจากงาน
- ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานและการส่งต่องานระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ และฝ่ายไอที
- จัดเก็บเอกสาร SOP รายการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆ ในศูนย์กลาง SOP ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เดียว
- รักษาความสอดคล้องของกระบวนการกับข้อกำหนดทางกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ปรับปรุง SOPs เมื่อกฎหมายแรงงานเปลี่ยนแปลงโดยไม่สูญเสียประวัติ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ที่สม่ำเสมอและมีเอกสารบันทึกไว้ตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ฟีเจอร์Talk to Text ของ ClickUpเป็นเครื่องมือเสริมสำหรับเดสก์ท็อปและเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้คุณพูดแล้วแปลงคำพูดเป็นข้อความที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง ซึ่งสามารถนำไปใช้ใหม่ในงาน เอกสาร หรือข้อความได้ เครื่องมือ AI นี้ได้รับการออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพเร็วกว่าการพิมพ์ถึง 4 เท่า ช่วยให้ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถบันทึกบันทึกการตรวจสอบหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายขณะตรวจสอบหลักฐานหรือเดินระหว่างประชุมได้
เนื่องจากClickUp BrainGPTผสานการทำงานกับแอปงานของคุณและโมเดล AI ชั้นนำ เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini จากแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถถามคำถามติดตามผล เช่น "สรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบ HR สองครั้งล่าสุดของเรา" ได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือ จากนั้น คุณสามารถวางหรือส่งผลลัพธ์นั้นไปยังClickUp Tasksหรือ Docs เพื่อตรวจสอบได้ทันที
สำหรับทีม HR สิ่งนี้เปลี่ยนช่องว่างเล็กๆ ในแต่ละวันให้กลายเป็นงานตรวจสอบที่มีประโยชน์: เมื่อ ClickUp BrainGPT ช่วยจัดระเบียบแนวคิดและข้อสังเกตที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นข้อความที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ ซึ่งคุณสามารถนำไปแบ่งปันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การเริ่มต้นงานในเชิงบวกช่วยกระตุ้นการหลั่งออกซิโทซิน(ฮอร์โมนแห่งความไว้วางใจ) ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกเชื่อมโยงและมีความมั่นใจมากขึ้น
11. แบบฟอร์มเช็กลิสต์การเริ่มต้นใช้งาน ClickUp
หากงานการปฐมนิเทศถูกเก็บไว้ในสเปรดชีตและอีเมลแยกกัน พนักงานใหม่อาจพลาดขั้นตอนสำคัญ เช่น การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย หรือการยอมรับนโยบายต่าง ๆแม่แบบรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศของ ClickUpจะนำรายการงานที่ละเอียดมาไว้ใน Workspace ของคุณ พร้อมรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่ครอบคลุมสำหรับทุกตำแหน่งงาน
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับวันที่เริ่มต้น, บทบาท, ผู้จัดการ, และสถานะอุปกรณ์, พร้อมการอัปเดตงานแบบเรียลไทม์, ทีม HR สามารถเห็นได้ว่างานการรับเข้าทำงานใดเสร็จสิ้นแล้วและงานใดที่ยังต้องการความสนใจ
สิ่งนี้ทำให้ง่ายขึ้นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระหว่างกระบวนการรับเข้าทำงาน และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบมีบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานใหม่แต่ละคนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศตามบทบาทที่ครอบคลุมเอกสาร ระบบ และการฝึกอบรม
- ติดตามความคืบหน้าของฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายไอที และผู้จัดการในรายการเดียวที่แชร์ร่วมกัน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับวันที่เริ่มต้น, ผู้จัดการ, แผนก, และสถานะการเสร็จสิ้น
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่นสำหรับพนักงานใหม่
- เก็บบันทึกประวัติการเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศสำหรับตรวจสอบโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการทบทวนความสัมพันธ์กับพนักงาน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการมาตรฐานการปฐมนิเทศสำหรับทุกตำแหน่งงาน สำนักงาน และพนักงานที่ทำงานทางไกล
12. แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงาน ClickUp
ตามรายงานของ Employ Recruiter Nation ระบุว่าธุรกิจใช้เวลาเฉลี่ย 47.5 วันในการเติมตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ ระยะเวลาดังกล่าวจะยาวนานขึ้นหากกระบวนการสรรหาขาดโครงสร้างที่ชัดเจนแม่แบบรายการตรวจสอบการสรรหาของ ClickUpช่วยทีม HR ลดความล่าช้าโดยเพิ่มความชัดเจนและความสม่ำเสมอในทุกขั้นตอน
เทมเพลตนี้สามารถติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครแต่ละคน ประสานงานระหว่างทีม HR ต่าง ๆ และรักษาแนวปฏิบัติในการจ้างงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ด้วยงานที่ต้องทำสำหรับการตรวจสอบประวัติและการอนุมัติ เทมเพลตนี้ช่วยลดปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและทำให้กระบวนการสรรหาของคุณโปร่งใสและตรวจสอบได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนและติดตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหาสำหรับทุกตำแหน่งที่เปิดรับ
- บันทึกคำอธิบายตำแหน่งงาน, เกณฑ์การคัดเลือก, และขั้นตอนการสัมภาษณ์ไว้ในที่เดียว
- เพิ่มงานสำหรับการตรวจสอบประวัติ เอกสาร และการอนุมัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- ประสานงานกิจกรรมการสรรหาบุคลากรระหว่างทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการฝ่ายสรรหา
- สร้างกระบวนการจ้างงานที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งสนับสนุนโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน
✨ เหมาะสำหรับ: การจัดระเบียบงานสรรหาเพื่อให้ผู้สมัครทุกคนผ่านกระบวนการจ้างงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดเดียวกัน
13. แม่แบบนโยบายบริษัท ClickUp
หากนโยบายอยู่ในไฟล์เวอร์ชันที่แตกต่างกัน และพนักงานใหม่ไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันใดเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน การตรวจสอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วแม่แบบนโยบายบริษัทของ ClickUpเป็นเอกสารพร้อมใช้งานที่ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลและเจ้าของธุรกิจสามารถร่างและดูแลนโยบายบริษัทในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
ส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้ครอบคลุมข้อกำหนดการจ้างงาน, พฤติกรรมที่ยอมรับได้, การใช้เทคโนโลยี, ความปลอดภัยในที่ทำงาน, และข้อกำหนดทางกฎหมายได้ง่ายขึ้น คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับองค์กรของคุณได้ และมอบหมายผู้รับผิดชอบนโยบายเพื่อให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างเอกสารนโยบายบริษัทที่มีโครงสร้างครอบคลุมหัวข้อสำคัญด้านทรัพยากรบุคคลและสถานที่ทำงาน
- ใช้สถานะที่กำหนดเองสำหรับร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และเผยแพร่ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
- มอบหมายเจ้าของนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายเป็นปัจจุบันตามกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง
- เชื่อมโยงนโยบายจากแบบตรวจสอบการอบรมและคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ง่าย
- จัดเตรียมแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายในของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
✨ เหมาะสำหรับ: แผนกทรัพยากรบุคคลที่กำลังสร้างหรือรวบรวมนโยบายของบริษัทให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เข้าถึงได้และตรวจสอบได้
14. แม่แบบคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนการทำงานของ ClickUp
เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUpช่วยให้ทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลสร้างแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนและนโยบายการลาพักร้อน ไปจนถึงความคาดหวังด้านพฤติกรรมและความปลอดภัยในที่ทำงาน
เทมเพลตนี้รองรับสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองหลายแบบ เพื่อให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่เอกสารและเชื่อมต่อเอกสารกับรายการ, แผนกานท์, และมุมมองภาระงานได้
สิ่งนี้ช่วยให้นโยบายและขั้นตอนด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดขององค์กรอยู่ในที่เดียวอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมอบความยืดหยุ่นให้คุณใช้ ClickUp AI เพื่อปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เก็บคู่มือพนักงาน, นโยบาย HR, และขั้นตอนการทำงานไว้ใน Doc hub ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
- ใช้สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการร่าง การอัปเดต และความเป็นเจ้าของ
- ให้คำแนะนำที่สม่ำเสมอแก่พนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการ, การปฏิบัติตน, และความปลอดภัยในที่ทำงาน
- สนับสนุนการตรวจสอบภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยการแสดงคลังนโยบายที่ครบถ้วนและเป็นระบบ
- เชื่อมต่อเอกสารกับงานและแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการติดตามผล
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังสร้างคลังนโยบายและขั้นตอนที่ครอบคลุม เพื่อรองรับทั้งคำถามประจำวันและการตรวจสอบอย่างเป็นทางการด้านทรัพยากรบุคคล
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ClickUp AI Agentsตรวจสอบรายการตรวจสอบการตรวจสอบ HR ของคุณ ตั้งค่า ClickUp AI Agents เพื่อตรวจสอบรายการที่มีรายการตรวจสอบการตรวจสอบ HR ของคุณ, งานการรับเข้าทำงาน, หรือการอัปเดตนโยบาย
คุณสามารถสั่งให้ตัวแทนทำเครื่องหมายงานที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล (เช่น การจำแนกประเภทพนักงานหรือวันที่ตรวจสอบนโยบาย) ขาดหรือเกินกำหนด และสร้างงานเตือนสำหรับทีม HR ได้ ซึ่งจะช่วยลดการตรวจสอบด้วยตนเองและทำให้กระบวนการตรวจสอบ HR ของคุณดำเนินไปอย่างทันท่วงที
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักจิตวิทยาพฤติกรรมกล่าวว่านิสัยจะก่อตัวขึ้นในประมาณ 66 วัน ซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาการปรับตัวของคุณเป็นช่วงที่นิสัยการทำงานระยะยาวถูกหล่อหลอมขึ้นอย่างแท้จริง
สิ่งที่คุณต้องการคือเทมเพลต ClickUp ที่ดีสำหรับการตรวจสอบของคุณ
หากไม่มีรายการตรวจสอบการตรวจสอบ HR ที่มีโครงสร้างชัดเจน แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ที่มีประสบการณ์ก็อาจพลาดขั้นตอนสำคัญหรือบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องได้ การใช้เทมเพลตจะช่วยให้แผนก HR ของคุณมีวิธีการตรวจสอบแนวปฏิบัติด้าน HR ข้อมูลของพนักงานและผู้รับจ้างอิสระ รวมถึงนโยบายของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ
แต่ ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงแค่เอกสารแบบคงที่เท่านั้น
ด้วยเทมเพลตและฟีเจอร์ด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp ที่รวมอยู่ในพื้นที่ทำงาน AI แบบครบวงจร ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถดำเนินการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
นี่ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบ HR ราบรื่นขึ้น และนำไปสู่การรักษาพนักงานไว้ได้ รวมถึงการประเมินนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HR อย่างครอบคลุม พร้อมที่จะนำหน้าปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปหนึ่งก้าวหรือไม่? ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!
คำถามที่พบบ่อย
การตรวจสอบทรัพยากรบุคคลประกอบด้วยการทบทวนอย่างละเอียดและเป็นระบบของนโยบาย ขั้นตอน เอกสาร และระบบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลขององค์กร กระบวนการนี้มักครอบคลุมถึงพื้นที่สำคัญ เช่น การสรรหา การบรรจุเข้าทำงาน การจ่ายเงินเดือน การบันทึกข้อมูลพนักงาน การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และนโยบายของบริษัท วัตถุประสงค์หลักคือการระบุช่องว่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และทำให้ทุกการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม การตรวจสอบด้านทรัพยากรบุคคลช่วยให้องค์กรสามารถแก้ไขความเสี่ยงได้ล่วงหน้า ปรับปรุงประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
รายการตรวจสอบการตรวจสอบบัญชีที่ใช้กันทั่วไปในด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพยากรบุคคลมีห้าประการ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่แง่มุมที่สำคัญที่สุดของการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน การบันทึกข้อมูลและการจัดทำเอกสาร การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการบริหารผลงาน รวมถึงความสัมพันธ์กับพนักงาน รายการตรวจสอบแต่ละรายการทำหน้าที่เป็นคู่มือที่มีโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้อง ยุติธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย ช่วยองค์กรในการรักษามาตรฐานสูงและลดความเสี่ยงของปัญหาทางกฎหมายหรือการดำเนินงาน
ระหว่างการตรวจสอบภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Audit) เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องถามคำถามที่เปิดเผยถึงประสิทธิภาพและความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล คำถามที่พบบ่อย ได้แก่: - ไฟล์เอกสารของพนักงานทุกคนครบถ้วนและอัปเดตเป็นปัจจุบันหรือไม่ - ขั้นตอนการจ้างงานและการเลิกจ้างได้รับการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ - องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนหรือไม่ - การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการได้รับการจัดการอย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอแก่พนักงานทุกคนหรือไม่ การประเมินผลการปฏิบัติงานดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องหรือไม่? คำถามเหล่านี้ช่วยเปิดเผยช่องว่างหรือความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล และช่วยให้มั่นใจว่าองค์กรยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดและมีประสิทธิภาพ
รายการตรวจสอบในฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบและยืนยันอย่างเป็นระบบว่างาน เอกสาร และขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ในที่ที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รายการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นคู่มือทีละขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้ามระหว่างการตรวจสอบหรือการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลตามปกติ การใช้รายการตรวจสอบช่วยให้องค์กรส่งเสริมความสม่ำเสมอ รักษาการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งท้ายที่สุดจะสนับสนุนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น