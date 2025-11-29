ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกที่สามารถระบุงานที่ซ้ำซ้อนได้โดยอัตโนมัติ

คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับงานซ้ำๆ ที่ดูเหมือน...ไร้จุดหมาย? เช่น การคัดลอกข้อมูลระหว่างเครื่องมือต่างๆ การมอบหมายงานให้เจ้าของที่ถูกต้องเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง และการส่งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ครบกำหนด/ค้างอยู่
ประมาณ 60% ขององค์กรรายงานว่าทีมของพวกเขาเสียเวลาไป5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์กับงานที่ต้องทำด้วยมือและกระบวนการที่ทำซ้ำๆ นั่นคือ 1.5 เดือนต่อปี! ลองนึกภาพการสูญเสียเวลาไปกับงานที่ทำซ้ำๆ เหล่านี้ซึ่งสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย!
หากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณสามารถตรวจจับงานที่ทำซ้ำ ๆ ได้ และยังสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วย คุณคิดว่ามันดีเกินจริงหรือไม่?
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือการจัดการโครงการ (PM) สามตัวที่สามารถระบุงานที่ซ้ำซ้อนได้โดยอัตโนมัติ และคืนเวลาอันมีค่าให้คุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถระบุงานที่ซ้ำซ้อนได้โดยอัตโนมัติในพริบตา
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการ การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|สมองและสมอง MAX, ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp, ระบบอัตโนมัติและตัวแทน
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|การเคลื่อนไหว
|การจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดตารางเวลาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
|ผู้จัดการโครงการ AI, ผู้จัดการงาน AI, ผู้จดบันทึก AI
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
|โนชั่น เอไอ
|เอกสารที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ผู้ช่วยพื้นที่ทำงาน AI AI การกรอกอัตโนมัติ AI ถาม-ตอบ
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถระบุงานที่ซ้ำซ้อนได้โดยอัตโนมัติ?
วิธีที่เร็วที่สุดในการกำจัดงานที่ซ้ำซ้อนคือการให้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณทำงานอัตโนมัติ นี่คือความสามารถที่ทำให้การทำงานอัตโนมัติเป็นไปได้:
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: มองหาธงความสำคัญที่ยืดหยุ่นได้, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, หรืออัลกอริธึมที่มีอยู่แล้วซึ่งสามารถระบุได้ว่างานใดสมควรได้รับความสนใจก่อน และงานใดที่สามารถเลื่อนออกไปได้
- การเชื่อมโยงงาน: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการควรอนุญาตให้คุณเชื่อมโยงงานเพื่อให้งานที่ขึ้นอยู่กับกันถูกวางแผนไว้อย่างชัดเจน
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดให้คุณสร้างกฎและตัวกระตุ้นเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติในแบบไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
- AI ตามบริบท: ควรใช้ตรรกะอัจฉริยะในการตีความว่างานใดคล้ายกัน แสดงเนื้อหาที่เหมือนกัน แนะนำการรวมกัน หรือแจ้งเตือนงานที่อาจซ้ำซ้อน โดยอิงจากรูปแบบในอดีต
- การอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำ: งานที่ทำเป็นประจำควรถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือถูกกระตุ้นให้ทำงานในช่วงเวลาที่กำหนด (รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน) สำหรับผู้จัดการโครงการ
- การรายงานแบบเรียลไทม์: คุณต้องการแดชบอร์ดหรือการวิเคราะห์ในซอฟต์แวร์การจัดการงานเพื่อแสดงเมตริกต่างๆ เช่น งานที่ล่าช้า, การใช้งานทรัพยากร, เป็นต้น
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่สามารถระบุงานที่ซ้ำซ้อนได้โดยอัตโนมัติ
ด้านล่างนี้คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เราคัดสรรมาให้คุณ ซอฟต์แวร์เหล่านี้ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อค้นหางานที่ซ้ำซ้อน, กำจัดขั้นตอนการอัปเดตด้วยตนเอง, และช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปทำสิ่งที่สำคัญ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วย AI)
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่จะแสดงเฉพาะงานที่คุณสร้างเท่านั้น ไม่สามารถบอกคุณได้ว่างาน "ออกแบบกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่" ในสปรินต์ของทีมผลิตภัณฑ์นั้น แท้จริงแล้วเหมือนกับงาน "ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ใหม่" ที่อยู่ในแบ็กล็อกของทีมการตลาด
ClickUpจัดการกับสิ่งนี้ในฐานะConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก โดยรวบรวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซึ่ง AI สามารถมองเห็นรูปแบบต่างๆ ได้ทั่วทั้งการดำเนินงานของคุณ
เนื่องจากงาน โครงการ เอกสาร และการสนทนาของทีมทั้งหมดของคุณอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว AI ของ ClickUp จึงสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่หลายคนกำลังจัดการกับปัญหาที่คล้ายกัน เมื่อคำอธิบายงานทับซ้อนกันอย่างมาก หรือเมื่อคำขอใหม่ซ้ำกับงานที่มีอยู่แล้ว
ดังนั้น ClickUp จึงขจัดปัญหาการทำงานที่กระจายตัวออกไปเพื่อให้ได้บริบทครบถ้วน 100%—ซึ่งหมายความว่า AI จะเข้าใจไม่เพียงแค่แต่ละงานเท่านั้น แต่ยังเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานเหล่านั้นข้ามทีมและไทม์ไลน์ต่างๆ อีกด้วย สามารถตรวจจับงานซ้ำซ้อนที่อาจถูกมองข้ามจนกว่าจะสายเกินไป
มาสำรวจคุณสมบัติของมันอย่างละเอียดกันเถอะ
ตั้งค่าระบบการจัดลำดับความสำคัญด้วย ClickUp Task Priorities และ Dependencies
หากไม่มีระบบการจัดลำดับความสำคัญ จะยากที่จะแยกแยะสิ่งที่สำคัญออกจากสิ่งที่ไม่สำคัญ นั่นคือเวลาที่งานที่มีคุณค่าต่ำจะหลุดเข้าไปในกระบวนการทำงาน
ด้วยClickUp Tasks ทุกงานจะอยู่ในพื้นที่ทำงานกลางเดียว รวมถึงเอกสาร ความคิดเห็น งานย่อย ความสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยลดแหล่งที่มาของความซ้ำซ้อนที่ใหญ่ที่สุด: งานที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วเครื่องมือต่างๆ
เครื่องมือค้นหาขั้นสูงและการกรองของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถค้นหาภารกิจที่มีคำค้นหา, แท็ก, หรือฟิลด์ที่กำหนดเองได้รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาภารกิจทั้งหมดที่มีคำว่า 'onboarding' หรือกรองตามแท็กเฉพาะเช่น 'urgent'
สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการสังเกตงานที่ทับซ้อนหรือซ้ำกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่หรือระหว่างหลายทีม
ฟีเจอร์ลำดับความสำคัญและ งานที่ขึ้นอยู่ ของ ClickUpยกระดับไปอีกขั้น ทำเครื่องหมายงานทั้งหมดของคุณด้วยสี่สถานะ: ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, ต่ำ เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรเมื่อไหร่ งานที่ขึ้นอยู่กันจะช่วยให้คุณติดตามว่างานใดกำลังรออีกงานหนึ่งอยู่ จัดเรียง, กรอง, หรือจัดกลุ่มงานตามลำดับความสำคัญในมุมมองรายการหรือบอร์ด งานที่คล้ายกันหรือมีค่าน้อยจะมองเห็นได้ทันทีและไม่สูญหายในความยุ่งเหยิง
ด้วย ClickUp AI คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำของคุณได้ ทำให้งานที่มีผลกระทบมากที่สุดถูกยกขึ้นมาอยู่ด้านบน
จากนั้นก็มีAI Cards ของ ClickUp
คุณสามารถปรับแต่งการ์ดเหล่านี้ได้โดยกรองงาน งานย่อย รายการที่เก็บถาวร หรือช่วงเวลา ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นจุดติดขัดหรืองานซ้ำที่ไม่ควรอยู่ในกระบวนการทำงาน
รับข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณที่เข้าใจบริบทของงานและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหา
ClickUp Brain วิเคราะห์พื้นที่ทำงานของคุณเพื่อค้นหางานที่มีชื่อ, คำอธิบาย, หรือผู้รับผิดชอบที่คล้ายกัน และทำเครื่องหมายงานที่อาจซ้ำกันไว้ คุณสามารถเห็นคำแนะนำเช่น, "งานเหล่านี้ดูคล้ายกัน—คุณอาจพิจารณาการรวมหรือการปรับปรุง"
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ:
- กำหนดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของงาน
- ติดแท็กงานอย่างถูกต้อง (ระบบแนะนำแท็กที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง)
- สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งโครงการทันที
- สร้างรายงานที่แสดงว่าควรเน้นที่ใดต่อไป
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด.ClickUp Brain's Enterprise Searchคือเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งรวมการค้นหาข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน รวมถึง Google Drive, Notion, Slack, และ Gmail.
ด้วยการค้นหาแบบรวมศูนย์ คุณสามารถสแกนเอกสาร งาน และแชทได้ทันทีจากทุกแอปที่เชื่อมต่อในที่เดียว—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมืออีกต่อไป นอกจากนี้ การจัดทำดัชนีแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลล่าสุดได้เสมอ (แม้ว่าจะถูกฝังอยู่ในรายการหรือแอปที่แตกต่างกันก็ตาม)
⭐ โบนัส: ต้องการ AI ที่ตรวจจับงานซ้ำก่อนเริ่มทำงานหรือไม่?ClickUp Brain MAXเข้าใจพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ—ทุกงาน, โครงการ, เอกสาร, และการสนทนา นี่คือวิธีการ:
- การตรวจจับงานซ้ำเชิงรุก: เมื่อดีไซเนอร์สร้างงาน "ออกแบบใหม่ระบบนำทางแอปมือถือ" ในขณะที่ทีมอื่นกำลังดำเนินการ "ปรับปรุง UX เมนูแอป" อยู่ Brain MAX จะตรวจจับความซ้ำซ้อนและแจ้งเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง
- ค้นหาเกินกว่าชื่องาน: Brain MAX ค้นหาผ่านคำอธิบายงาน, ความคิดเห็น, เอกสารที่แนบมา, และการสนทนาที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาความพยายามที่ซ้ำซ้อนแม้เมื่อคำที่ใช้แตกต่างกัน
- การมองเห็นข้ามทีม: เนื่องจาก Brain MAX เข้าถึงพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ จึงสามารถตรวจพบการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างแผนกต่างๆ ที่คุณอาจไม่เคยพบในการทำงานของแต่ละฝ่าย
- การตรวจสอบงานซ้ำด้วยเสียง: ใช้ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อถามBrain MAX ว่ามีงานที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ ก่อนสร้างงานใหม่ เพียงพูดว่า "มีใครกำลังทำสไลด์งานขายไตรมาส 2 อยู่ไหม?" แล้วรับคำตอบทันที
- หลายโมเดล AI ทำงานร่วมกัน: Brain MAX ผสาน ChatGPT, Claude, Gemini และโมเดล AI ชั้นนำอื่น ๆ ไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้คุณได้รับศักยภาพสูงสุดสำหรับงานที่หลากหลาย
ตั้งค่ากฎที่กำหนดเองเพื่อทำให้งานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้ ClickUp Automations
ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎที่กำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด หรือเลือกจากไลบรารีของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อมีงานใหม่ตรงกับเกณฑ์ของงานที่มีอยู่แล้ว (เช่น โครงการเดียวกัน ชื่อคล้ายกัน หรือมีแท็กเดียวกัน) ซึ่งจะช่วยป้องกันงานซ้ำในขณะสร้างงานใหม่
ตัวอย่างเช่น หากมีผู้สร้างงานที่ชื่อว่า "อัปเดตแบนเนอร์เว็บไซต์" และงานที่คล้ายกันมีอยู่แล้ว ClickUp จะแจ้งเตือนคุณหรือผู้สร้างงานโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงของการทำงานซ้ำซ้อน
นอกจากนี้ เครื่องมือการกระทำแบบกลุ่มของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถรวม, อัปเดต, หรือ ลบข้อมูลได้ในกลุ่มเดียว ทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น และลดความวุ่นวาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ โปรดชมวิดีโอนี้
ปล่อยให้ซูเปอร์เอเจนต์จัดการงานหนักแทนคุณ
เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่จะอยู่ ภายนอก กระบวนการทำงานของคุณ ในขณะที่ClickUp Agentsทำงาน ภายใน พื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาจึงไม่เพียงแต่สามารถแนะนำได้เท่านั้น แต่ยังช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนลงได้อีกด้วย
ClickUp Agents ทำหน้าที่เหมือนเพื่อนร่วมทีม AI ที่คุณสามารถมอบหมายงานให้พวกเขาได้ ติดแท็กพวกเขาในภารกิจหรือเรียกใช้งานพวกเขาผ่านการทำงานอัตโนมัติ แล้วพวกเขาจะรับงานที่ทำซ้ำๆ หรือมีงานซ้ำจำนวนมาก เช่น:
- การสแกนงานและเอกสารเพื่อระบุความซ้ำซ้อนหรือการคัดลอก
- อัปเดตและปิดงานที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
- สร้างสรุปเพื่อให้ทีมไม่ต้องเขียนสถานะใหม่
- สร้างรายงานและอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp ช่วยให้คุณสร้างมุมมองที่กำหนดเองได้ซึ่งจัดกลุ่มงานตามชื่อ, แท็ก, ผู้รับผิดชอบ, หรือฟิลด์อื่น ๆ ด้วยการจัดกลุ่มแบบภาพเหล่านี้ คุณสามารถสแกนงานที่ซ้ำหรือเกินความจำเป็นได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามความคืบหน้า: ดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของงาน เจ้าของ และลำดับความสำคัญต่างๆ บนแดชบอร์ด ClickUpและมองเห็นภาพรวมว่างานใดกำลังดำเนินการอยู่และงานใดติดขัด
- รักษาความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบท: เชื่อมโยงการสนทนาของคุณกับงานผ่านClickUp Chat เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องสลับบริบท
- ตั้งเวลาให้งานเกิดขึ้นซ้ำตามเวลาหรือเหตุการณ์: กำหนดเวลาให้งานเกิดขึ้นซ้ำได้ตามความถี่ที่ต้องการหรือเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟีเจอร์งานที่เกิดขึ้นซ้ำของ ClickUp
- ปรับปรุงการขอโครงการให้มีประสิทธิภาพ: รวบรวมคำขอผ่านแบบฟอร์ม ClickUpที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้พร้อมเจ้าของและลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้
- การจัดตารางโครงการด้วยระบบ AI: ClickUp AI วางแผนตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบตามงาน กิจกรรม และเป้าหมายโดยใช้ปฏิทิน ClickUp
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ทำให้งานที่ทำซ้ำได้เป็นมาตรฐานด้วยเทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญที่ปรับแต่งได้และฟรี
ข้อเสียของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
ข้อดีของ ClickUp
- พื้นที่ทำงานเดียวสำหรับทุกสิ่ง ไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- ClickUp Brain และ Automations มอบหมายงาน ตรวจจับอุปสรรค สรุปความคืบหน้า และลดการทำงานซ้ำๆ
ทำไมมันถึงยอดเยี่ยมสำหรับการระบุงานที่ซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติ?
ClickUp ตรวจจับงานที่ทับซ้อนหรือซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติผ่านการวิเคราะห์งานผ่านลำดับความสำคัญของงาน, ความพึ่งพา, และข้อมูลเชิงลึกที่ตระหนักถึงบริบทของ ClickUp Brain
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจากTrustRadius:
เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพมากสำหรับการพัฒนาทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ ผ่านเครื่องมือนี้ คุณสามารถบันทึกการเข้าร่วมและติดตามเวลาทำงานของคุณได้ และยังแยกงานส่วนตัวของคุณตามความต้องการของคุณได้ คุณสามารถตั้งความสำคัญของงานในรายการที่ต้องทำของคุณ และมันสามารถแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวันที่ครบกำหนดที่คุณระบุไว้ในงานของคุณได้
เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพมากสำหรับการพัฒนาตนเองและการเติบโตในอาชีพ ผ่านเครื่องมือนี้ คุณสามารถบันทึกการเข้างานและติดตามเวลาทำงานของคุณได้ รวมทั้งแยกงานส่วนตัวตามความต้องการของคุณ คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงานในรายการที่ต้องทำและมันสามารถเตือนคุณเกี่ยวกับวันที่ครบกำหนดที่คุณระบุไว้ในงานของคุณ
💟 โบนัส: ต้องการปฏิทินที่จัดตารางงานของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่?ClickUp Calendarคือสิ่งที่คุณต้องการ!
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดการงานส่วนตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยปัญญาประดิษฐ์และการจัดตารางปฏิทิน)
ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยจัดตารางเวลาที่เรียนรู้ความต้องการและความชอบของคุณ และเริ่มปรับให้ตรงกับความต้องการเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น นั่นคือ Motion AI
แอปจัดตารางเวลาด้วย AI และเครื่องมือจัดการโครงการนี้จะวางแผนวันของคุณ จัดตารางงาน และจัดสรรงานของคุณใหม่โดยอัตโนมัติ ผู้จัดการโครงการ AI จะวิเคราะห์กำหนดเวลา ปริมาณงาน และความสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแผนประจำวันที่มีประสิทธิภาพ
คุณไม่จำเป็นต้องจัดระเบียบงานใหม่ด้วยตนเองเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง Motion จะปรับตารางเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ หากมีงานสองงานซ้อนทับกันหรือไม่จำเป็น ระบบ AI จะแจ้งเตือนให้คุณทราบ เพื่อให้คุณสามารถลบหรือรวมงานเหล่านั้นได้
คุณสามารถเพิ่มงาน, ระบุความเร่งด่วน, และ Motion จะตัดสินใจว่า เมื่อไหร่ ที่งานเหล่านั้นควรเกิดขึ้น. ปฏิทิน AI ของ Motion รวมงานและการประชุมไว้ในตารางเวลาแบบเรียลไทม์เพียงหนึ่งเดียว. มันจะจัดสรรเวลาใหม่ตลอดเวลาเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง, ลดความจำเป็นในการจัดตารางเวลาซ้ำไปซ้ำมา.
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- ผู้ช่วยประชุม AI ของ Motion จัดตารางการตรวจสอบซ้ำโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการจองซ้อนในปฏิทิน และปกป้องช่วงเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิ
- แผนภูมิแกนต์ AI ของ Motion อัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานและกำหนดเวลา
- รวมงานและกิจกรรมต่างๆ จากปฏิทินหลายรายการเข้าด้วยกันเพื่อตรวจจับความซ้ำซ้อนที่ซ่อนอยู่
- อัตโนมัติการสร้างโครงการ, การมอบหมายงาน, และการจัดตารางเวลาด้วยระบบการทำงานของ AI ของ Motionเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนของความพยายามในการทำงาน
- ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ของ Motion แปลงบันทึกและสรุปให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ กำหนดเจ้าของโดยอัตโนมัติ ตั้งระยะเวลา และสร้างการติดตามผล
ข้อเสียของการเคลื่อนไหว
- ข้อเสนอความยืดหยุ่นในการจัดการโครงการที่จำกัด เนื่องจากทุกอย่างผูกกับปฏิทิน
- แม้ว่าจะมีการวางแผนงานอัตโนมัติและการจัดตารางปฏิทิน แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น ฟิลด์งานที่กำหนดเองและลำดับชั้นที่ละเอียด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหว
- การจัดตารางงานอัตโนมัติป้องกันการซ้ำซ้อน
- การจัดตารางเวลาใหม่แบบเรียลไทม์เผยให้เห็นงานที่มีคุณค่าต่ำ
ทำไมมันถึงยอดเยี่ยมสำหรับการระบุงานที่ซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติ?
แอปจัดตารางเวลาด้วย AI Motionประเมินสิ่งที่คุณต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งงาน การประชุม และงานที่ต้องทำเป็นประจำ เนื่องจากทุกงานต้องเข้ากับตารางเวลาที่แบ่งเป็นช่วงอย่างชัดเจน งานที่ซ้ำซ้อนหรือมีคุณค่าต่ำจึงไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไป
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- Pro AI: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ AI: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- Pro AI: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ AI: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
ฉันรู้สึกสนุกกับการใช้ motion มากจนถึงตอนนี้ มันเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมาก ช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทั้งในงานและที่บ้าน
ฉันรู้สึกสนุกกับการใช้ motion มากจนถึงตอนนี้ มันเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากที่ช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างต่อเนื่องและสำเร็จทั้งในด้านงานและที่บ้าน
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานระบุว่างานที่ทำซ้ำ ๆ ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานที่มีความหมายมากขึ้นได้ และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่นหมายถึงเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานรู้สึกถูกกีดกันทางความคิดสร้างสรรค์และไม่ได้รับการประเมินค่าอย่างเหมาะสม 💔
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสไปสู่การทำงานที่มีผลกระทบสูงได้อย่างง่ายดาย ด้วยตัวแทน AI ที่สามารถตั้งค่าได้รวดเร็ว และระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่องานใดถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นตัวแทน AI ของ ClickUpจะสามารถมอบหมายขั้นตอนต่อไป, ส่งการแจ้งเตือน, หรือปรับปรุงสถานะของโครงการได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามงานด้วยตนเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่าด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้นแทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
📚 อ่านเพิ่มเติม: Notion vs. Motion: การแก้ไขการต่อสู้ของเครื่องมือจัดการงาน
3. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเอกสารด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์)
Notion AI เปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งงาน เอกสาร และข้อมูลโครงการต่าง ๆ อยู่ร่วมกันในที่เดียว ด้วยการจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว จึงช่วยให้คุณมองเห็นงานที่ซ้ำซ้อนได้ง่ายขึ้น
ใช้ Notion AIเพื่อลดงานซ้ำซ้อน มันจะเปลี่ยนบันทึก อีเมล และการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และยังตรวจสอบรายการที่มีอยู่แล้วที่คล้ายกัน ฟีเจอร์ Autofill ช่วยเติมข้อมูลในช่องต่างๆ เช่น สถานะ ความสำคัญ เจ้าของ และขั้นตอนถัดไป เมื่อมีงานหลายรายการที่ดูคล้ายกันหรือมีเนื้อหาซ้ำกัน Notion จะแนะนำการรวมหรืออัปเดตงานเหล่านั้นเพื่อให้ฐานข้อมูลสะอาดและเป็นระเบียบ
AI Q&A ของ Notion ทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือค้นหาสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ เพียงถามคำถาม (งานใดบ้างที่ถูกบล็อกในสัปดาห์นี้?) Notion จะแสดงงานหรือหน้าเพจที่เกี่ยวข้องขึ้นมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- เขียนร่างใหม่ในโทนที่แตกต่างกัน ทั้งสั้น ยาว เป็นทางการ ธรรมดา หรือเรียบง่ายเพื่อให้อ่านได้อย่างรวดเร็ว
- ด้วยสรุปอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะที่เกิดขึ้นซ้ำจะรวดเร็วและสม่ำเสมอมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงที่มักใช้ในการเขียนอัปเดตโครงการเดิมซ้ำทุกสัปดาห์
- สร้างเอกสารฉบับสมบูรณ์ เช่น การวิเคราะห์คู่แข่งหรือภาพรวมตลาด โดยใช้บริบทจากบันทึกของคุณและแหล่งข้อมูลภายนอก
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะปรับให้เข้ากับตารางเวลาและความสำคัญของคุณ
- แปลเอกสารหรือหน้าทั้งหมดเป็นหลายภาษาได้โดยตรงใน Notion
ข้อเสียของ Notion AI
- ใช้งานได้เฉพาะภายใน Notion เท่านั้น ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้ AI นี้ภายนอกพื้นที่ทำงานของคุณได้
- Notion AI สามารถสร้างงานและสรุปได้ แต่ไม่สามารถทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงาน (เช่น การมอบหมายงานอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง หรือการเรียกใช้ระบบอัตโนมัติเมื่องานล่าช้า)
ข้อดีของ Notion AI
- ขจัดปัญหาการค้นหาข้อมูล ซึ่งช่วยป้องกันการดำเนินงานซ้ำซ้อน
- Notion AI แปลงบันทึกการประชุม, ความคิด, หรือเนื้อหาแบบยาวเป็นงานโดยตรงพร้อมกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ
ทำไมมันถึงยอดเยี่ยมสำหรับการระบุงานที่ซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติ?
งานที่ซ้ำซ้อนจะปรากฏให้เห็นเมื่อระบบมีบริบทเพียงพอจากโครงการ งาน เอกสาร และบันทึกต่างๆ Notion AI ยังสามารถค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายกัน ทำให้ง่ายต่อการระบุงานที่ซ้ำซ้อน
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (2600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?
Notion โดดเด่นและแสดงประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเมื่อทั้งทีมยอมรับและใช้งานร่วมกัน ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้การแก้ไขเอกสารของทีมเป็นเรื่องง่ายมาก ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น แม่แบบและฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียนด้วย AI ก็ยอดเยี่ยมมากสำหรับการเริ่มต้นงานได้อย่างรวดเร็ว
Notion โดดเด่นและแสดงประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเมื่อทั้งทีมยอมรับและใช้งานร่วมกัน ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้การแก้ไขเอกสารของทีมเป็นเรื่องง่ายมาก ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น แม่แบบต่างๆ และฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียนด้วย AI ก็ยอดเยี่ยมมากสำหรับการเริ่มต้นงานได้อย่างรวดเร็ว
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือก Notion AI สำหรับการสร้างเนื้อหา
👀 คุณรู้หรือไม่? NASA สูญเสียยานสำรวจดาวอังคารมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์เนื่องจากทีมหนึ่งใช้หน่วยเมตริก ในขณะที่อีกทีมหนึ่งใช้หน่วยอังกฤษ ความซ้ำซ้อนในการป้อนข้อมูลนี้ รวมกับความผิดพลาดของมนุษย์ ทำให้ยานอวกาศเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร
การกล่าวถึงที่น่าสนใจอื่น ๆ
นอกเหนือจากสามเครื่องมือนี้แล้ว ยังมีเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานประจำวันของคุณเป็นอัตโนมัติได้:
1. monday. com
หากคุณต้องการวิธีการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย Monday คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณควรเลือกใช้ ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการดำเนินการ เช่น การมอบหมายงานอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะอัตโนมัติ หรือการแจ้งเตือนเมื่อมีการสร้างงานที่คล้ายกับงานที่มีอยู่แล้ว
มุมมองปริมาณงานช่วยในการตรวจจับการครอบครองงานที่ทับซ้อนกัน หากมีหลายคนกำลังสร้างงานสำหรับเป้าหมายเดียวกัน แพลตฟอร์มจะแจ้งเตือนทรัพยากรที่มีการใช้งานเกินขีดจำกัด ซึ่งจะเผยให้เห็นงานที่ซ้ำซ้อน การแปลงเอกสารเป็นงาน (Doc → Task) ยังช่วยป้องกันการซ้ำซ้อน เนื่องจากรายการที่ต้องดำเนินการจะอยู่ในบอร์ดเดียวกันกับที่งานปรากฏอยู่
👀 คุณรู้หรือไม่? แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) มีมานานแล้ว ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แผนภูมิแกนต์ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากความจำเป็นในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในยุคที่ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ แผนภูมิแกนต์ถูกสร้างขึ้นด้วยมือบนกระดาษ พวกมันเป็นแบบคงที่และต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการอัปเดต ด้วยการปฏิวัติของ Excel ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างและแก้ไขแผนภูมิแกนต์ได้ในรูปแบบดิจิทัล สำหรับโครงการที่ซับซ้อน พวกมันยังคงใช้เวลาในการอัปเดตอย่างมาก
ข้ามมาถึงปัจจุบัน ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์สมัยใหม่จะปรับตารางงานของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้ดีขึ้นโดยให้มุมมองที่เข้าถึงได้ร่วมกันของไทม์ไลน์โครงการ
2. Wrike
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Wrike ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงการพึ่งพาอาศัยกันในรายละเอียด หากสองงานถูกกำหนดเวลาให้เสร็จสิ้นพร้อมกันหรือขึ้นอยู่กับขั้นตอนเดียวกัน แผนภูมิจะเน้นการเชื่อมโยงให้เห็นชัดเจน
Wrike เน้นงานที่ซ้ำซ้อนหรือหยุดชะงักผ่าน การพึ่งพาของงาน การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต และแดชบอร์ด ซึ่งช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ด้วยการคาดการณ์โครงการแบบเรียลไทม์ Wrike จะคำนวณไทม์ไลน์ใหม่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงงานหนึ่งงานส่งผลต่อแผนโครงการอย่างไรในบอร์ดนี้
แบบฟอร์มคำขอที่มีกฎการสร้างงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถจับคู่คำขอที่เข้ามาใหม่กับคำขอที่มีอยู่เดิมตามฟิลด์ต่างๆ เช่น โครงการและกำหนดเวลา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รวบรวมงานใหม่ทั้งหมดผ่านแบบฟอร์มคำขอเดียวที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการของคุณ เมื่อทุกอย่างเข้าสู่ระบบในวิธีเดียวกัน ซอฟต์แวร์จัดการโครงการจะสามารถรวมข้อมูลซ้ำโดยอัตโนมัติ ติดแท็กคำขออย่างถูกต้อง และมั่นใจได้ว่าไม่มีใครทำงานซ้ำซ้อน—แยกส่วนกัน การตั้งค่าเพียงเล็กน้อยนี้จะช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากงานที่ต้องทำซ้ำในอนาคต
3. รังผึ้ง
หากคุณต้องการการดำเนินโครงการด้วยพลังของ AI, Hive มี Buzz AI ที่จะช่วยคุณ. Buzz จะดึงการอัปเดตจากทุกโครงการ, งาน, การอนุมัติ, และข้อความมาไว้ในฟีดเดียว. หากสมาชิกทีมสองคนสร้างงานที่คล้ายกันหรือเริ่มทำงานคู่ขนานกัน, คุณจะเห็นการอัปเดตทั้งสองอยู่เคียงข้างกัน, ทำให้งานซ้ำซ้อนปรากฏให้เห็นและคุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้.
👀 คุณรู้หรือไม่?โครงการ AI กว่า 95% ล้มเหลว ตามข้อมูลจาก MIT น่าผิดหวังแต่ไม่น่าแปลกใจ แม้ว่าเครื่องมือทั่วไปอย่าง ChatGPT จะโดดเด่นสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเนื่องจากความยืดหยุ่น แต่กลับติดขัดเมื่อนำไปใช้ในองค์กร เพราะไม่สามารถเรียนรู้หรือปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานได้
ในทางกลับกันพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์จะเพิ่มชั้นของปัญญาบริบททั่วทั้งระบบ เข้าใจงาน เอกสาร การสนทนา และไทม์ไลน์ของคุณ—และใช้บริบทนั้นเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น
วิธีรับมือกับงานที่ซ้ำซ้อน (เคล็ดลับ + แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)
นี่คือวิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการลดงานซ้ำซ้อนและงานที่ต้องทำซ้ำๆ แม้ก่อนที่ระบบอัตโนมัติจะเริ่มทำงาน
1. มอบหมายเจ้าของหนึ่งคนต่อหนึ่งงาน
หนึ่งในความท้าทายที่พบบ่อยในการบริหารโครงการคือการขาดความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบ ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องการให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็วและไม่ติดขัดในความสับสนว่าใครกำลังทำอะไรอยู่
✅ วิธีแก้ไข: กำหนดเจ้าของงานแต่ละงานอย่างชัดเจน ใช้กรอบงาน RACIเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมไม่ทำงานซ้ำซ้อน แผนภูมิ RACI มีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการทรัพยากรเมื่อการตัดสินใจถูกแบ่งแยกไปตามงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น แผนภูมิจะระบุว่ามีใครเป็นผู้ดำเนินการงาน X ใครมีสิทธิ์ให้ความเห็น และใครเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของงานนั้น
2. ใช้เครื่องมือจัดการงาน
เมื่อมีการจัดการงานผ่านอีเมล, ข้อความใน Slack, สเปรดชีต และบันทึกส่วนตัว รายการงานจะกลายเป็นความยุ่งเหยิง
งานเก่าไม่เคยถูกปิด งานล้าสมัยก็ค้างคาอยู่โดยไม่มีใครรู้ว่าอะไรยังเกี่ยวข้องอยู่ เพราะการสร้างงานใหม่ดูง่ายกว่าการค้นหาผ่านงานค้างที่ยุ่งเหยิง ทำให้คนทำงานซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจ ผลลัพธ์คือทีมของคุณเสียเวลาไปกับการตรวจสอบสถานะและติดตามข้อมูลอัปเดต
✅ วิธีแก้ไข:ใช้ซอฟต์แวร์จัดการงาน แทนที่จะตามหางานด้วยตนเอง เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณกรองงานที่ไม่มีกิจกรรม งานที่ไม่มีเจ้าของ หรืองานที่ซ้ำกันตามชื่อหรือคำสำคัญ คุณสามารถปิดหรือเก็บงานเก่าเป็นกลุ่ม รวมงานที่ซ้ำกันเป็นงานเดียว และมอบหมายงานที่ค้างอยู่ใหม่ได้ทั้งหมดภายในไม่กี่นาที
📚 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเวลาของคุณ
3. แปลงบันทึกการประชุมเป็นรายการงานเดียว
หลังจากการประชุม นี่คือสถานการณ์ที่คุณอาจเคยเผชิญ คนหนึ่งได้ยินว่า 'เตรียมสไลด์' อีกคนเขียนว่า 'สร้างสไลด์' และอีกคนบันทึกว่า "โครงร่างการนำเสนอ"
สามคนต่างกันสร้างงานสามอย่างต่างกันสำหรับผลลัพธ์เดียวกัน
✅ วิธีแก้ไข: ใช้ฟีเจอร์AI Notetaker ของ ClickUpเพื่อเข้าร่วมการประชุม ระบบจะถอดความการสนทนาและแยกประเด็นที่ต้องดำเนินการออกมาเป็นงานจริง พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและกำหนดวันครบกำหนด
ไม่มีใครจำเป็นต้องเขียนบันทึกใหม่หรือสร้างงานด้วยตนเองในระหว่างการวางแผนโครงการ คุณสามารถ ถามคำถามกับ ClickUp ได้ เช่น 'งานที่ต้องดำเนินการต่อจากการประชุมกับลูกค้าในสัปดาห์นี้คืออะไร?' และมันจะดึงคำตอบจากบันทึกทั้งหมดของคุณมาแสดงทันที
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูวิธีการใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุมเพื่อลดการสร้างงานซ้ำซ้อนและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
ใช้ ClickUp เพื่อระบุและกำจัดความซ้ำซ้อน
ละทิ้งวิธีการจัดการโครงการแบบเดิมที่ทำด้วยมือ ซึ่งคุณใช้เวลามากกว่าในการผลักดันงานให้ก้าวหน้าแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ด้วย ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ คุณจะได้รับ AI ที่ติดตั้งไว้แล้ว ระบบอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการหลายโครงการหรือเพียงโครงการเดียว ClickUp ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ มันกลายเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับการจัดสรรทรัพยากร การติดตามความคืบหน้าของโครงการ และการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการ
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อดูว่ามันสามารถระบุงานที่ซ้ำซ้อนได้โดยอัตโนมัติ