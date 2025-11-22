บล็อก ClickUp

เทมเพลตบันทึกประจำวัน Evernote ฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสะท้อนความคิด

22 พฤศจิกายน 2568

เวลาคือเงิน พวกเขาว่าไว้ แต่ในความเร่งรีบของชีวิตประจำวัน เวลาคือสิ่งเดียวที่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญมากพอ

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า68% ของผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีสมาธิที่ต่อเนื่องเพียงพอในระหว่างวัน สิ่งรบกวนดึงความสนใจของพวกเขาไปในทิศทางต่างๆ ทำให้แม้แต่ภารกิจเล็กๆ ก็ยืดเยื้อออกไปนานกว่าที่ควรจะเป็น

สำหรับหลายๆ คน การเขียนบันทึกเป็นคำตอบสำหรับวันที่เต็มไปด้วยการแจ้งเตือน งาน และหน้าที่ต่างๆ ที่ไม่หยุดหย่อน แต่คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มบันทึกของคุณจากศูนย์

เทมเพลตสมุดบันทึก Evernote คือเทมเพลตที่ถูกจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าให้เหมือนกับสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณเอง มีพื้นที่สำหรับบันทึกความคิด บันทึกประจำวัน งานที่ต้องทำ หรือข้อคิดเกี่ยวกับชีวิต ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจเทมเพลตสมุดบันทึก Evernote ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น

อะไรคือเทมเพลตบันทึกประจำวันของเอเวอร์โน้ต?

เทมเพลตสมุดบันทึกใน Evernote คือหน้าสมุดบันทึกที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งให้โครงสร้างหน้าสมุดบันทึกแก่คุณก่อนที่คุณจะเริ่มเขียน แทนที่จะเสียเวลาสร้างรูปแบบเดิมทุกครั้งที่คุณเริ่มหน้าใหม่หรือสมุดบันทึกใหม่ คุณเพียงแค่เปิดบันทึกใหม่ ใช้เทมเพลต และเริ่มกรอกข้อมูลลงไป

เทมเพลตบันทึกประจำวันใน Evernote
ผ่านทางEvernote

การใช้เทมเพลตของ Evernote สามารถเป็นวิธีที่รวดเร็วในการเริ่มต้นใช้งาน โดยเฉพาะหากคุณมีบัญชี Evernote อยู่แล้ว แอปนี้มีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักพัฒนาที่จัดการโครงการ หรือบุคคลที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจในศิลปะหรือชีวิตประจำวัน

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตบันทึกประจำวันของ Evernote มีประโยชน์เป็นพิเศษคือความยืดหยุ่น คุณสามารถเลือกจากแกลเลอรีของ Evernote หรือสร้างของคุณเองโดยการบันทึกโน้ตที่คุณใช้บ่อยอยู่แล้ว

ตามที่ผู้ใช้ Evernoteคนหนึ่งกล่าวไว้ในกระทู้ Reddit ว่า

ฉันมีแม่แบบสำหรับแต่ละวันซึ่งช่วยให้ฉันบันทึกไอเดียและบันทึกการประชุมได้ ความรู้สึกของทิศทางนี้เองที่ทำให้แม่แบบมีประโยชน์อย่างแท้จริง

แบบฟอร์มบันทึกประจำวันในภาพรวม

นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตบันทึกประจำวันทั้งหมดของ Evernote และClickUp:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตบันทึกประจำวัน Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้คนที่สร้างนิสัยการเขียนทุกวันส่วนสำหรับบันทึกประจำวัน, การสะท้อนความคิด, และการติดตามนิสัยโน้ต Evernote
แม่แบบปฏิทินประจำปี 2025 สำหรับ Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ใครก็ตามที่ต้องการแผนภาพรวมประจำปีบันทึกเหตุการณ์สำคัญ, จุดสำคัญ, และเป้าหมายประจำปีโน้ต Evernote
เทมเพลตติดตามการวางแผนมื้ออาหาร Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้ที่จัดเตรียมอาหารและของใช้จำเป็นรายการของชำ, บันทึกการเตรียม, และการติดตามโภชนาการโน้ต Evernote
เทมเพลตติดตามการออกกำลังกาย Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ติดตามความก้าวหน้าชุดการยก, จำนวนครั้ง, และสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุดโน้ต Evernote
เทมเพลตรายการความปรารถนาในการเดินทาง Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเดินทางที่บันทึกภาพจุดหมายในฝันหมายเหตุปลายทาง, ป้ายกำกับตามฤดูกาล, รายการตรวจสอบการวางแผนโน้ต Evernote
เทมเพลตรายการอ่าน Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักอ่านที่ติดตามรายการหนังสือที่ต้องอ่านส่วนสำหรับหนังสือปัจจุบัน อนาคต และที่เสร็จสิ้นแล้วโน้ต Evernote
แม่แบบรายการตรวจสอบงานบ้าน Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ครอบครัว/ครัวเรือนที่จัดการงานบ้านการหมุนเวียนรายสัปดาห์, รายการงานที่แบ่งปัน, ไอเดียโครงการโน้ต Evernote
แม่แบบแผนงานรายสัปดาห์ Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้มืออาชีพและนักเรียนที่จัดระเบียบเป้าหมายรายสัปดาห์ลำดับความสำคัญ, การแบ่งแยกประจำวัน, การติดตามนิสัยและค่าใช้จ่ายโน้ต Evernote
เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่าย Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บุคคลที่ติดตามงบประมาณส่วนตัวบันทึกการใช้จ่ายที่จัดหมวดหมู่, สรุปประจำสัปดาห์/รายเดือนโน้ต Evernote
แบบแผนการเดินทาง Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเดินทางที่วางแผนการเดินทางอย่างละเอียดรายละเอียดการเดินทาง, รายการตรวจสอบประจำวัน, การติดตามค่าใช้จ่ายโน้ต Evernote
แบบบันทึกประจำวัน โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีมืออาชีพที่บันทึกความคิดอย่างรวดเร็วทุกวันบันทึก, เป้าหมายประจำวัน, การสะท้อนคิด, มุมมองหลากหลายคลิกอัพ รายการ/บอร์ด/เอกสาร
แม่แบบแผนชีวิตโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้คนตั้งเป้าหมายระยะยาวเหตุการณ์สำคัญ หมวดหมู่ชีวิต การติดตามความก้าวหน้าClickUp รายการ
แบบแผนการกระทำรายวัน โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทุกคนที่กำลังจัดระเบียบวันของตนเองเป้าหมายที่จัดลำดับความสำคัญ, การแบ่งขั้นตอน, การแบ่งปันงานClickUp รายการ
แบบแผนการพัฒนาตนเองโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนเป้าหมายการเติบโตหมุดหมายสำคัญ ทรัพยากร พื้นที่สำหรับการสะท้อนคิดClickUp รายการ
แบบแผนการดูแลตนเอง โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีบุคคลที่สร้างกิจวัตรการดูแลตนเองติดตามนิสัยการดูแลสุขภาพ, กำหนดตารางกิจวัตร, สถานะClickUp รายการ/ปฏิทิน
เทมเพลตเป้าหมายประจำวันโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ใช้ที่มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นมุมมองบอร์ด/ปฏิทิน, หลักไมล์, สถานะความคืบหน้าClickUp บอร์ด/ปฏิทิน
แม่แบบแผนงานประจำวันโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้เชี่ยวชาญที่บริหารจัดการลำดับความสำคัญประจำวันลำดับความสำคัญ, งานส่วนตัว + งาน, เอกสาร ClickUpClickUp รายการ/ปฏิทิน
เทมเพลตวางแผนรายเดือนโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมและบุคคลที่วางแผนงานรายเดือนกิจกรรม, งาน, เป้าหมาย, มุมมองหลายแบบคลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ปฏิทิน
แบบฟอร์มกิจกรรมประจำวัน โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีใครก็ตามที่ใช้รายการตรวจสอบสำหรับงานรายการแบบง่าย, กล่องกาเครื่องหมาย, ฟิลด์ที่กำหนดเองClickUp รายการ
เทมเพลตความท้าทายสุขภาพ 75 วัน โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ที่เข้าร่วมความท้าทายด้านสุขภาพแบบมีโครงสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง, จุดสำคัญ, และการติดตามรายวันClickUp รายการ/บอร์ด
แบบบันทึกการออกกำลังกายโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ติดตามการออกกำลังกายเซ็ต/จำนวนครั้ง, บันทึก, คาร์ดิโอ & ความแข็งแรงคลิกอัพ ตาราง/รายการ
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีบุคคลที่ติดตามนิสัยประจำวันเป้าหมาย, สถิติต่อเนื่อง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองความสม่ำเสมอคลิกอัพ ตาราง/รายการ
แม่แบบการวางแผนมื้ออาหารโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีพ่อครัวแม่ครัวประจำบ้านและครอบครัว, การวางแผนมื้ออาหารแฟ้มสูตรอาหาร, รายการช้อปปิ้ง, ช่องข้อมูลโภชนาการClickUp รายการ
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันการจัดลำดับความสำคัญ, สถานะ, การติดตามเวลาClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลตเป้าหมายฟิตเนสประจำปีโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีบุคคลที่ตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายประจำปีเป้าหมายที่สามารถวัดได้, จุดสำคัญ, แดชบอร์ดแดชบอร์ด/รายการของ ClickUp

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตบันทึกใน Evernote ดี?

เทมเพลตบันทึกที่ดีใน Evernote คือเทมเพลตที่ทำให้คุณสามารถนั่งลง เริ่มเขียน และค้นหาบันทึกที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องเตรียมตัวมากนัก

เทมเพลตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมักจะมีคุณสมบัติร่วมกันอยู่ไม่กี่ประการ นี่คือสิ่งที่ควรสังเกต:

  • ใช้หัวข้อและส่วนที่ชัดเจน เช่น บันทึกประจำวัน การสะท้อนความคิด หรือภารกิจ เพื่อให้ทุกบันทึกสามารถสแกนและเขียนได้ง่าย
  • รวมคำแนะนำหรือรายการตรวจสอบเพื่อช่วยนำทางการเขียนของคุณและช่วยให้คุณเติมรายละเอียดโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
  • จัดระเบียบบันทึกโดยใส่วันที่ในชื่อเรื่องหรือแท็ก เพื่อให้รายการถูกจัดเรียงตามวัน สัปดาห์ และเดือน
  • เว้นช่องว่างไว้เพื่อความยืดหยุ่น ทำให้สามารถแก้ไขเทมเพลตได้ตามการเปลี่ยนแปลงของนิสัย เป้าหมาย หรือโครงการของคุณ
  • ทำให้การทบทวนง่ายขึ้นโดยเพิ่มพื้นที่สำหรับติดตามความคืบหน้า, นำงานที่ยังไม่เสร็จไปทำต่อ, และบันทึกข้อมูลเชิงลึก

การเขียนบันทึกประจำวันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์สำหรับผู้ที่ทำเป็นประจำ เทมเพลตบันทึกเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้น คุณยังสามารถลองใช้เคล็ดลับง่ายๆ เช่น การเพิ่มความคิดเห็น การปรับแต่งส่วนต่างๆ และการทดลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยทำให้คุณรู้สึกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Evernote

10 อันดับเทมเพลตบันทึกประจำวันใน Evernote

ไม่ทุกสมุดบันทึกจะเหมือนกัน และนั่นคือความสวยงามของการใช้เทมเพลตใน Evernote

นี่คือสิบตัวเลือกที่สามารถช่วยเปลี่ยนบันทึกที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นระบบที่คุณจะเพลิดเพลินกับการดูแลรักษา

1. แบบฟอร์มบันทึกประจำวัน

เทมเพลตบันทึกประจำวัน - เทมเพลตบันทึกใน Evernote
ผ่านทาง Evernote

การทบทวนงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าผู้ที่เขียนบันทึกเป็นประจำมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตดีขึ้น 5%เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เขียนบันทึก

เทมเพลตบันทึกประจำวันใน Evernote มีส่วนที่เตรียมไว้สำหรับบันทึกเหตุการณ์ การสะท้อนความคิด และการติดตามนิสัยต่างๆ พร้อมใช้งาน แทนที่จะต้องลังเลว่าจะเริ่มเขียนอะไรก่อน คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที และเมื่อเวลาผ่านไป บันทึกเล็กๆ ที่สม่ำเสมอเหล่านี้จะกลายเป็นกิจวัตรที่รู้สึกเป็นธรรมชาติและอยากทำอย่างต่อเนื่อง

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบแต่ละรายการด้วยส่วนที่ชัดเจนสำหรับความคิด งานที่ต้องทำ และการสะท้อนคิด
  • ติดตามนิสัยและกิจวัตรด้วยช่องทำเครื่องหมายในตัว
  • บันทึกช่วงเวลาสำคัญของแต่ละวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดวางเลย์เอาต์
  • ตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายโดยการเลื่อนดูรายการที่มีวันที่ในสมุดบันทึกเล่มใหม่เพียงเล่มเดียว

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่กำลังสร้างนิสัยการเขียนประจำวัน

📖 อ่านเพิ่มเติม: การผสานการทำงานกับ Evernote เพื่อการจดบันทึกที่ดีขึ้น

2. แม่แบบปฏิทินประจำปี 2025

เทมเพลตปฏิทินประจำปี 2025 - เทมเพลตบันทึกประจำวัน Evernote
ผ่านทาง Evernote

เราทุกคนต่างพยายามมองเห็นทั้งปีอย่างชัดเจน—ทริปใหญ่ งานแต่งงานของเพื่อน และค่ำคืนเงียบสงบที่บ้าน แต่หากไม่มีมุมมองที่จัดระเบียบของปี แผนการต่าง ๆ ก็จะชนกัน นี่คือเหตุผลที่ แม่แบบปฏิทินประจำปีใน Evernote สามารถมอบมุมมองที่สดใหม่ให้กับคุณได้

แม่แบบ Evernoteเช่นนี้ช่วยให้คุณมีหน้าเดียวสำหรับทำเครื่องหมายวันหยุดสำคัญ, ช่วงเวลาสำคัญ, และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่ามีอะไรกำลังจะมาถึง

เมื่อทุกอย่างถูกจัดวางอย่างชัดเจน คุณจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ยุ่งของคุณอยู่ตรงไหน และช่วงเวลาที่เงียบสงบให้โอกาสคุณได้พักผ่อนอยู่ที่ไหน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการรีบเร่งในนาทีสุดท้ายที่เกิดจากการลืมวันเกิดหรือการจองการเดินทางในนาทีสุดท้าย

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกวันหยุด, กำหนดเส้นตาย, และกิจกรรมไว้ในที่เดียว
  • วางแผนการเดินทางและการรวมตัวของครอบครัวโดยไม่พลาดรายละเอียด
  • ติดตามเป้าหมายประจำปีโดยแบ่งเป็นเดือนหรือไตรมาส
  • ทบทวนปีอย่างรวดเร็วเพื่อติดตามความก้าวหน้า

✨ เหมาะสำหรับ: นักวางแผนที่มีความทะเยอทะยานและชอบมีโครงสร้างของปีในภาพรวมที่ชัดเจน

📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด

3. แบบฟอร์มติดตามแผนการรับประทานอาหาร

แบบฟอร์มติดตามการวางแผนมื้ออาหารจาก Evernote - แบบฟอร์มบันทึกประจำวันจาก Evernote
ผ่านทาง Evernote

บ่อยครั้งรู้สึกเหมือนครึ่งสัปดาห์หมดไปกับการตัดสินใจว่าจะกินอะไร อาหารสั่งเดลิเวอรี่นาทีสุดท้าย ของที่ลืมซื้อ หรือเมนูซ้ำ ๆ อาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าและใช้จ่ายเกินงบ เทมเพลตติดตามการวางแผนมื้ออาหารใน Evernote นี้มอบพื้นที่ให้คุณวางแผนมื้ออาหารประจำวัน ติดตามรายการของใช้ที่จำเป็นต้องซื้อ และบันทึกโน้ตเตรียมอาหารแต่ละมื้อ

คุณจะสังเกตได้ว่ามื้ออาหารเริ่มรู้สึกไม่เหมือนการเร่งรีบในแต่ละวัน แต่กลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้ แม้ในคืนที่ยุ่งที่สุด การมีแผนเตรียมไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดความเครียดจากการตัดสินใจว่าจะทำอะไรกินเมื่อคุณเหนื่อยล้าแล้ว

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างรายการซื้อของตามหมวดหมู่เพื่อให้การช้อปปิ้งง่ายขึ้น
  • บันทึกโน้ตการเตรียมการ เช่น การทำอาหารแบบหลายมื้อหรือการละลายน้ำแข็งล่วงหน้า
  • ติดตามเป้าหมายด้านโภชนาการและทบทวนพฤติกรรมเพื่อพัฒนา

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการจัดระเบียบอาหารและของใช้ในครัว

👀 คำแนะนำที่เป็นมิตร: ​​หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเขียนบันทึกคือ การเริ่มต้น — เมื่อคุณมีความคิด แต่การพิมพ์รู้สึกช้า ClickUp'sTalk to Text(ผ่านBrain MAX) ช่วยให้คุณพูดความคิดของคุณออกมาดัง ๆ แล้วแปลงเป็นข้อความที่เรียบร้อย

คุณสมบัติการแปลงเสียงเป็นข้อความของ ClickUp
บันทึกไอเดียและเขียนบันทึกความคิดด้วย Talk to Text ใน ClickUp Brain MAX

4. แบบฟอร์มติดตามการออกกำลังกาย

ตัวติดตามการออกกำลังกายจาก Evernote - แม่แบบบันทึกประจำวัน Evernote
ผ่านทาง Evernote

เราคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆ กัน ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย

เราคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆ กัน ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำครั้งเดียว แต่เป็นนิสัย

การเตือนความจำนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับการออกกำลังกาย ซึ่งความก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ได้มาจากการออกกำลังกายอย่างหนักเพียงครั้งเดียว แต่มาจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

เทมเพลตติดตามการออกกำลังกายใน Evernote ช่วยสร้างความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายของคุณ มีพื้นที่ให้คุณบันทึกแต่ละท่าออกกำลังกาย ระบุจำนวนเซ็ตและจำนวนครั้งที่ทำ รวมถึงบันทึกความรู้สึกของคุณระหว่างออกกำลังกายในแต่ละครั้ง คุณสามารถตรวจสอบเป้าหมายประจำสัปดาห์ ฉลองความสำเร็จส่วนตัว และทบทวนสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้

เมื่อคุณเห็นว่าการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ สะสมกันจนเกิดผล และเตือนคุณว่าความก้าวหน้าไม่เคยสูญเปล่า ในวันที่รู้สึกไม่มีแรงจูงใจ การย้อนกลับไปดูบันทึกความพยายามของตัวเอง อาจเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณก้าวต่อไปได้

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกการออกกำลังกายโดยระบุจำนวนเซ็ต จำนวนครั้ง น้ำหนัก และเวลาพัก
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยระยะเวลา แคลอรี่ และสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุด
  • ตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายรายสัปดาห์และทบทวนความสำเร็จ
  • ทบทวนอารมณ์, พลังงาน, และจุดที่ควรปรับปรุงหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ต้องการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปบันทึกดิจิทัลสำหรับการจดบันทึกแบบ Bullet Journal

5. แบบฟอร์มรายการสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป

เทมเพลตรายการความปรารถนาในการเดินทางโดย Evernote - เทมเพลตบันทึกประจำวัน Evernote
ผ่านทาง Evernote

สำหรับหลายๆ คน วันหยุดพักผ่อนคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปี แค่คิดถึงดอกซากุระบานในญี่ปุ่นหรือการเดินป่าในปาตาโกเนียก็ทำให้รู้สึกตื่นเต้นได้นานก่อนจองตั๋วเสียอีก แต่หากไม่มีแผน การเดินทางในฝันก็อาจจะเป็นแค่ความฝันเท่านั้น

เทมเพลตรายการที่อยากไปเที่ยวใน Evernote ช่วยเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้น มีพื้นที่สำหรับจุดหมายปลายฝัน บันทึกตามฤดูกาล ลิงก์ไปยังคู่มือ และแม้แต่รายการตรวจสอบการวางแผนอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณกรอกข้อมูลลงไป เทมเพลตจะจัดระเบียบความคิดของคุณเป็นหมวดหมู่ ทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงในอนาคตอันใกล้ และสิ่งที่ควรอยู่ในรายการระยะยาวของคุณ ไม่มีแท็บเบราว์เซอร์เปิดค้างอีกต่อไป ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวที่คุณสามารถเริ่มลงมือทำได้จริง

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รายการสถานที่ฝันพร้อมบันทึก, ลิงก์, และฤดูกาลที่ดีที่สุดในการไปเยือน
  • รวบรวมแรงบันดาลใจสำหรับการผจญภัย วัฒนธรรม อาหาร และการพักผ่อน
  • การวางแผนสิ่งที่ต้องทำ เช่น การแจ้งเตือนเที่ยวบิน การตรวจสอบวีซ่า และงบประมาณ
  • เก็บเครื่องมือการเดินทางและลิงก์ด่วนไว้ในหน้าเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย

✨ เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่ชอบใส่จุดหมายในฝันลงในรายการ และวางแผนอย่างมีเป้าหมาย

6. แบบฟอร์มรายการอ่าน

รายการอ่านจาก Evernote - แม่แบบบันทึกประจำวัน Evernote
ผ่านทาง Evernote

คนส่วนใหญ่มีกองหนังสือที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่พวกเขา "วางแผนจะอ่านสักวันหนึ่ง" Gen Z มีคำที่น่าสนใจสำหรับสิ่งนี้ด้วย: TBR [to-be-read]✨ น่าเสียดายที่หนังสือที่อ่านไม่จบวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียง

แต่ เทมเพลตรายการอ่านใน Evernote จะจัดระเบียบหนังสือของคุณออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน: สิ่งที่อยากอ่าน สิ่งที่กำลังอ่านอยู่ และสิ่งที่อ่านจบแล้ว นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังมีพื้นที่สำหรับรีวิว คำคมโปรด และแม้แต่ภาพปกหนังสืออีกด้วย

คุณยังสามารถย้อนกลับไปยังสิ่งที่เคยอ่านในอดีต พร้อมด้วยบันทึกและส่วนที่เน้นไว้ล่วงหน้าได้ ราวกับว่าคุณมีห้องสมุดส่วนตัวที่จดจำสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณได้

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวบรวมคำแนะนำจากเพื่อนและครอบครัวไว้ในที่เดียว
  • ติดตามความคืบหน้าในการอ่านปัจจุบันของคุณด้วยจำนวนหน้าและบันทึก
  • รีวิวหนังสือที่อ่านจบแล้ว เพิ่มคะแนน และบันทึกข้อความหรือข้อคิดที่มีความหมาย

✨ เหมาะสำหรับ: นักรีวิวหนังสือบน Instagram, คนรักหนังสือ และทุกคนที่ต้องการจดบันทึกหนังสือที่กำลังอ่านอยู่และต้องการอ่าน

📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาในการรักษาแรงจูงใจในการทำเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่เพราะขาดแรงผลักดัน—แต่เป็นเพราะสมองของเราถูกออกแบบมาให้ทำงานเช่นนั้น! เราต้องการเห็นความสำเร็จเพื่อรักษาแรงจูงใจ 💪และนี่คือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้

ติดตามความสำเร็จด้วย ClickUp Milestones, รับภาพรวมความคืบหน้าทันทีด้วย rollups และรักษาสมาธิด้วยClickUp Reminders; การมองเห็นความสำเร็จเล็กๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างแรงผลักดันสำหรับการเดินทางระยะยาว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าสามารถจัดการงานได้มากขึ้นประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเครียดหรือล้นมือ

7. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบงานบ้าน

รายการตรวจสอบงานบ้านจาก Evernote - แม่แบบบันทึกประจำวัน Evernote
ผ่านทาง Evernote

แม่แบบรายการตรวจสอบงานบ้านใน Evernote ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ชีวิตที่บ้านรู้สึกไม่หนักหนาเกินไป รวบรวมการทำความสะอาด การจัดระเบียบ และแม้กระทั่งไอเดียโครงการเล็กๆ ไว้ในโน้ตเดียวอย่างง่ายดาย ด้วยการหมุนเวียนรายสัปดาห์และความรับผิดชอบที่แบ่งปันกัน ทำให้งานบ้านกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นในการจัดการ

รายการตรวจสอบนี้จัดกลุ่มทุกอย่างตามห้อง ดังนั้นแทนที่จะเดินไปรอบๆ โดยสงสัยว่าจะเริ่มจัดการอะไรก่อน คุณจะมีแผนพร้อมให้ปฏิบัติตาม

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบแต่ละห้องด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจน
  • แบ่งปันหน้าที่การทำความสะอาดระหว่างสมาชิกในครอบครัวทุกสัปดาห์
  • รวบรวมแนวคิดและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการไว้ในที่เดียว

✨ เหมาะสำหรับ: ครอบครัวหรือครัวเรือนที่จัดการงานบ้านและตารางเวลาด้วยกัน

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Bullet Journal เพื่อการจัดการโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

8. แบบแผนการวางแผนรายสัปดาห์

สมุดบันทึกประจำสัปดาห์โดย Evernote - แม่แบบบันทึกประจำวันของ Evernote
ผ่านทาง Evernote

สัปดาห์สามารถผ่านไปอย่างรวดเร็วจนแทบไม่ทันสังเกต ในชั่วพริบตาหนึ่งอาจเป็นเช้าวันจันทร์ และก่อนที่คุณจะรู้ตัว วันศุกร์ก็มาถึงพร้อมกับรายการสิ่งที่ยังไม่ได้ทำมากมาย เทมเพลตวางแผนรายสัปดาห์ใน Evernote จะช่วยรวบรวมสิ่งสำคัญ การแบ่งงานประจำวัน และนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ของคุณไว้ในมุมมองเดียวที่เรียบง่าย

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว จัดสมดุลภาระหน้าที่ต่าง ๆ และติดตามค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องจดบันทึกบนกระดาษหลายแผ่น เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ คุณยังมีพื้นที่สำหรับหยุดพัก ทบทวน และเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เขียน ลำดับความสำคัญสูงสุด เพื่อให้สิ่งสำคัญไม่ถูกมองข้าม
  • วางแผนแต่ละวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ สำหรับงาน สุขภาพ และชีวิตส่วนตัว
  • ติดตามค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์เพื่อตระหนักถึงการใช้จ่าย
  • สร้างนิสัยและสะท้อนความก้าวหน้าด้วยตัวติดตามที่เรียบง่าย

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนที่ต้องการให้แต่ละวันถูกจัดวางไว้ในโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อการจัดระเบียบเป้าหมายรายสัปดาห์ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างโน้ตติดผนังหรือรายการที่เขียนครึ่งๆ กลางๆ

📮 คำแนะนำที่เป็นมิตร: ClickUp Notepad มอบพื้นที่เฉพาะ ให้คุณสามารถจดบันทึกไอเดีย บันทึกประจำวัน และสิ่งที่ต้องทำได้ทันที—ทั้งหมดในที่เดียว เข้าถึงได้จากทุกที่ในเวิร์กสเปซของคุณ:

  • ใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์, รายการตรวจสอบ, และสัญลักษณ์แทนข้อความใน Notepad เพื่อจัดโครงสร้างบันทึกประจำวัน, การสะท้อนความคิด, หรือการระดมความคิดของคุณ
  • จัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยฟังก์ชันลากและวาง พร้อมไฮไลต์ด้วยสีที่ช่วยแบ่งแยกหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญและทบทวนความคิดสำคัญ
  • แปลงบันทึกใด ๆ เป็นงานหรือการเตือนความจำใน ClickUp ได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เปลี่ยนข้อคิดและข้อสังเกตของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติได้จริง
ฟีเจอร์ ClickUp Notepad เพื่อบันทึกไอเดีย
เทความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ของคุณลงใน ClickUp Notepad

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบและเทคนิคการระดมความคิด

9. แบบฟอร์มติดตามค่าใช้จ่าย

ตัวติดตามค่าใช้จ่ายโดย Evernote - แม่แบบบันทึกประจำวัน Evernote
ผ่านทาง Evernote

บ่อยครั้งที่การซื้อของเล็กๆ น้อยๆ ทำให้งบประมาณเสียสมดุล กาแฟสักแก้วที่นี่ การสมัครสมาชิกสตรีมมิ่งที่นั่น และเมื่อสิ้นเดือน ตัวเลขก็ไม่ตรงกัน เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายใน Evernote ช่วยให้คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างมีสติ

มันให้พื้นที่สำหรับบันทึกประจำวัน หมวดหมู่สำหรับจัดประเภทค่าใช้จ่าย และสรุปที่แสดงรูปแบบในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน ด้วยการบันทึกทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่คาดคิด คุณสามารถมองเห็นแนวโน้ม ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงสำหรับอนาคต

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมรายละเอียด เช่น หมวดหมู่ วิธีการชำระเงิน และบันทึกเพิ่มเติม
  • สรุปการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อดูว่าเงินถูกใช้ไปที่ไหน
  • ทบทวนข้อมูลเชิงลึกและรูปแบบเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดความสูญเปล่า

เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการรักษาและติดตามงบประมาณส่วนตัวอย่างใกล้ชิด

🧠 คุณรู้หรือไม่: ในสหรัฐอเมริกา คนทั่วไปใช้เวลาเพียง น้อยกว่า 2 นาทีต่อวัน ในการจัดการการเงินอย่างจริงจัง แต่ชาวอเมริกันจำนวนมากใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมงต่อวันในการคิดเกี่ยวกับเงิน ในขณะเดียวกันมีเพียง 54% เท่านั้นที่รู้สึกว่ามีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล ความมั่นใจทางการเงินที่แข็งแกร่งมักเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งที่มั่นคงมากขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว

10. แม่แบบแผนการเดินทาง

แบบแผนการเดินทางโดย Evernote - แบบบันทึกประจำวัน Evernote
ผ่านทาง Evernote

มันง่ายมากที่จะรู้สึกเครียดแทนที่จะตื่นเต้นเมื่อวางแผนการเดินทาง ท้ายที่สุดแล้ว ระหว่างการจองตั๋วเครื่องบิน การหาที่กิน และการติดตามค่าใช้จ่าย มันง่ายที่จะพลาดรายละเอียด เทมเพลตแผนการเดินทางใน Evernote มอบวิธีง่ายๆ ให้คุณเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว

มันครอบคลุมงบประมาณของคุณ, ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, ร้านอาหาร, และสถานที่ที่ต้องไปชม. ยังมีที่ว่างสำหรับแผนการเดินทางรายวันและการติดตามค่าใช้จ่าย. เมื่อคุณกำลังเดินทางจริง ๆ, มันช่วยให้คุณอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเพราะแผนการได้เตรียมไว้แล้วเพื่อนำทางคุณผ่านแต่ละวัน.

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบรายละเอียดการเดินทางตั้งแต่เที่ยวบินไปจนถึงโรงแรมในบันทึกเดียว
  • วางแผนการเดินทางรายวันพร้อมรายการตรวจสอบสำหรับการท่องเที่ยว
  • ติดตามค่าใช้จ่ายที่ประมาณการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้อยู่ในงบประมาณ
  • บันทึกไอเดียร้านอาหาร แรงบันดาลใจ และบันทึกสำหรับทริปในอนาคต

✨ เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่ชื่นชอบการวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวอย่างละเอียด

ข้อจำกัดของการใช้ Evernote สำหรับแม่แบบบันทึกประจำวัน

ผู้ใช้บัญชี Evernoteรายหนึ่งที่มีประสบการณ์มายาวนานบนReddit ได้สรุปความไม่พอใจของตนไว้ว่า:

ฉันใช้ Evernote มานานถึง 10 ปี และชักชวนเพื่อนอีกเป็นสิบคนให้มาใช้ด้วย มันยอดเยี่ยมมากอยู่หลายปี จนกระทั่งมันสูญเสียจุดเด่นหลักของตัวเองไป กลายเป็นแอปที่ใหญ่เทอะทะ ช้า มีบั๊กเยอะ ใช้งานยุ่งยาก และรกเต็มไปหมด

ฉันใช้ Evernote มานาน 10 ปีและชักชวนเพื่อนอีกสิบกว่าคนให้มาใช้ด้วย มันยอดเยี่ยมมากอยู่สองสามปี จนกระทั่งมันสูญเสียจุดประสงค์หลักไปและกลายเป็นแอปที่ใหญ่เทอะทะ ช้า มีบั๊ก ใช้งานยาก และรก

ความรู้สึกนี้สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้จดบันทึก: แม้ว่า Evernote จะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่ปัญหาด้านประสิทธิภาพและการใช้งานบางครั้งก็ขัดขวางความสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที่ต้องการให้การจดบันทึกเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย อุปสรรคเหล่านี้อาจทำให้รู้สึกท้อใจได้:

  • การแก้ไขเทมเพลตมักต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติม เนื่องจากต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นเทมเพลตใหม่แทนที่จะนำไปใช้โดยตรง
  • การปรับแต่งมีจำกัด โดยองค์ประกอบบางอย่าง เช่น แท็กหรืองาน อาจไม่ถูกถ่ายโอนอย่างราบรื่นเสมอไป
  • แกลเลอรีเทมเพลตอาจรู้สึกกระจัดกระจาย ทำให้ยากต่อการจัดระเบียบและค้นหาเลย์เอาต์ของบันทึกที่ต้องการ
  • ข้อจำกัดของแผนฟรี เช่น ข้อจำกัดในการซิงค์อุปกรณ์และขีดจำกัดการอัปโหลดที่ต่ำ ทำให้ไม่สะดวกสำหรับการบันทึกประจำวันที่มีสื่อจำนวนมาก
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น การโหลดช้า ความล่าช้าในการซิงค์ หรือข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด สามารถขัดจังหวะการเขียนประจำวันได้

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น

เทมเพลตวารสารทางเลือก

ไม่ใช่ทุกกิจวัตรจะพอดีกับเทมเพลตบันทึกประจำวันใน Evernote เพียงแบบเดียว หากคุณต้องการเริ่มต้นใหม่ เทมเพลตบันทึกประจำวันทางเลือกจาก ClickUp เหล่านี้สามารถตอบโจทย์สไตล์และความต้องการที่แตกต่างกันได้

ส่วนที่ดีที่สุด? ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปบันทึกโน้ตกับ "แอปงาน" ของคุณอีกต่อไป ทุกอย่างตั้งแต่บันทึกประจำวันไปจนถึงบันทึกงานสามารถอยู่ในที่เดียวกันได้

เนื่องจาก ClickUp เป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน แม่แบบบันทึกจะอยู่เคียงข้างกับงานและโครงการของคุณ ทำให้การบันทึกความคิด การติดตามรูปแบบ และการสะท้อนความก้าวหน้าเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องสลับแอป

ไม่มีการกระจายงาน, ไม่มีรายการที่ถูกลืม. ดังนั้นการบันทึกประจำวันจึงกลายเป็นเรื่องสนุกและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น. สำหรับผู้ที่ชอบจดบันทึกและผู้หลงใหลในประสิทธิภาพที่ต้องการการบันทึกประจำวันที่มีประสิทธิภาพ นี่คือเทมเพลต ClickUp ฟรี:

1. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
มอบพื้นที่เฉพาะสำหรับแต่ละวันที่คุณสามารถกลับมาใช้ได้จริง โดยใช้เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUp

เคยมีวันที่คุณรีบเร่งจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง และพอถึงตอนเย็นก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทำอะไรไปครึ่งหนึ่งบ้างไหม? นั่นแหละคือจุดที่ระบบบันทึกประจำวันสามารถเปลี่ยนเกมได้

แทนที่จะใช้โน้ตติดกระจัดกระจายหรือสมุดบันทึกที่เขียนไม่เต็มคลิกอัพ เทมเพลตบันทึกประจำวันให้คุณมีหน้าเดียวที่ชัดเจนเพื่อบันทึกความคิด ติดตามสิ่งที่ทำเสร็จ และทบทวนก่อนสิ้นวัน คุณยังสามารถเปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นรายการที่ต้องทำพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาได้อีกด้วย

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกโน้ตสั้น ๆ ความคิด หรือสิ่งที่ต้องจำได้ทันทีเมื่อมีขึ้นมา
  • แบ่งเป้าหมายรายวันออกเป็นงานย่อย ๆ และทำเครื่องหมายความคืบหน้าไปเรื่อย ๆ
  • ทบทวนความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน
  • สลับระหว่างมุมมองรายการ กระดาน หรือคู่มือ เพื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการกลับมาดูอีกครั้ง

✨ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพหรือบุคคลที่ต้องการสถานที่เดียวในการบันทึกความคิดประจำวัน งานที่ต้องทำ และการสะท้อนความคิด

🎥 ชม: การเขียนบันทึกสามารถเป็นส่วนสำคัญของการมีกิจวัตรที่มีประสิทธิภาพมาก นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้คุณสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: Evernote vs ClickUp: แอปจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?

2. แม่แบบแผนชีวิต ClickUp

เทมเพลตแผนชีวิต ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทบทวนอย่างสม่ำเสมอและปรับแผนเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปกับเทมเพลตแผนชีวิตของ ClickUp

คนส่วนใหญ่คิดว่าคำถามเชิงอัตถิภาวนิยมจะเกิดขึ้นเมื่อคุณอายุ 40 ปีเท่านั้น แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา (บ่อยครั้งในช่วงอายุ 20 ปี) ทันใดนั้น คุณก็พบว่าตัวเองกำลังสงสัยว่า: ชีวิตของฉันกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน?

เทมเพลตแผนชีวิต ClickUpสร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลาเหล่านั้น แผนชีวิตที่มีโครงสร้างนี้จะสร้างพื้นที่ให้คุณบันทึกเป้าหมายระยะยาว แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย และติดตามความคืบหน้าในรูปแบบที่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มบริบท เช่น ด้านชีวิตที่มันเกี่ยวข้อง หรือแม้แต่คู่หูที่ช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

🌻ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ตั้งเป้าหมายที่มีความหมายและแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้
  • ใช้หมุดหมายเพื่อวัดความก้าวหน้าและรักษาแรงจูงใจตลอดเส้นทาง
  • จัดระเบียบเป้าหมายของคุณตามด้านต่าง ๆ ของชีวิต เช่น สุขภาพ, อาชีพ, หรือความสัมพันธ์
  • สถานะที่กำหนดเอง เช่น "ต้องทำ", "ดำเนินการอยู่", และ "เสร็จสมบูรณ์" คุณจะทราบสถานะของแต่ละเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเสมอ

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนความฝันระยะยาวให้กลายเป็นเป้าหมายที่มีโครงสร้างพร้อมจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มการเขียนบันทึกประจำวันของคุณที่ไหนและอย่างไร? ขอความช่วยเหลือจากClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณ มันสามารถสร้างคำถามสำหรับการเขียนบันทึกที่รอบคอบและปรับให้เหมาะกับคุณตามกิจกรรมล่าสุด เป้าหมาย หรือความท้าทายของคุณ ช่วยให้คุณสามารถสะท้อนความคิดได้ลึกซึ้งและสม่ำเสมอมากขึ้น

ClickUp Brain - คำถามสำหรับบันทึกประจำวัน

และมันสามารถทำได้มากกว่านั้นอีก เช่น:

  • ระบุข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากบันทึกประจำวันของคุณ และแนะนำหรือสร้างงานและตัวเตือนโดยอัตโนมัติ
  • จัดระเบียบบันทึกประจำวันและบันทึกย่อของคุณภายใน ClickUp เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • วิเคราะห์รูปแบบการบันทึกประจำวันและประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพื่อเสนอคำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนิสัยที่เหมาะสมกับคุณ
  • สรุปบันทึกของคุณและแบ่งปันรายงานเกี่ยวกับงาน เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ

3. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดและวางไว้ที่ด้านบนของวันของคุณด้วยเทมเพลตแผนการกระทำรายวันของ ClickUp

เป็นเรื่องปกติที่จะเริ่มต้นวันด้วยความตั้งใจที่ดี แต่กลับสูญเสียสมาธิเมื่อมีงานสะสมมากขึ้นแม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผนลำดับความสำคัญ แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อย และมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณสามารถทำอะไรได้จริงในแต่ละวัน ด้วยแม่แบบนี้ ความก้าวหน้าจะรู้สึกมั่นคงและไม่หนักเกินไป

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เปลี่ยนเป้าหมายประจำวันเพียงหนึ่งข้อให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
  • จัดระเบียบงานตามลำดับความเร่งด่วนเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเดาว่าจะทำอะไรต่อไป
  • แบ่งปันความรับผิดชอบกับเพื่อนร่วมทีมโดยไม่สูญเสียการมองเห็น
  • ทบทวนวันของคุณเพื่อดูว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ควรปรับปรุงในวันพรุ่งนี้
  • สี่ฟิลด์ที่กำหนดเอง—รวมถึงความซับซ้อนของงานและความคืบหน้าของเป้าหมาย—เพิ่มชั้นความชัดเจนเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถติดตามความยากของงานแต่ละงานได้

✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบวันของตนด้วยการให้ความสำคัญกับสิ่งสำคัญก่อน

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบบันทึกประจำวันฟรีใน Word, Excel และ ClickUp

4. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp

เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนความปรารถนาที่คลุมเครือให้กลายเป็นความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUp

การศึกษาพบว่าพนักงานที่มีแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคลรายงานความพึงพอใจในงาน 86% เมื่อเทียบกับเพียง 44% ในสถานที่ทำงานที่ไม่มีแผนดังกล่าว นั่นเป็นการเตือนใจที่ทรงพลังว่าการเติบโตนั้นมีการจัดโครงสร้างและมีเจตนา

สำหรับผู้ที่จริงจังกับการบรรลุเป้าหมายของตนเองแม่แบบแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpจะช่วยให้ความชัดเจนนั้นกลายเป็นความจริง แทนที่จะปล่อยให้ความทะเยอทะยานของคุณยังคงคลุมเครือ คุณสามารถแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ติดตามความสำเร็จของคุณ และสะท้อนสิ่งที่ได้ผล แม่แบบนี้ช่วยให้การเติบโตของคุณมองเห็นได้และจัดการได้ เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียแรงผลักดันเมื่อชีวิตประจำวันยุ่งเหยิง

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ระบุพื้นที่การเติบโตและตั้งเป้าหมายที่สมจริงและมีความหมาย
  • ติดตามเหตุการณ์สำคัญและวัดความก้าวหน้าตลอดเวลา
  • จัดระเบียบทรัพยากร งาน และกำหนดเวลาไว้ในที่เดียว
  • ทบทวนความสำเร็จและปรับแผนของคุณได้อย่างง่ายดาย

✨ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการตั้งเป้าหมายการเติบโตส่วนบุคคลและติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

🧠 คุณรู้หรือไม่: บริษัทที่มีโปรแกรมการพัฒนาที่แข็งแกร่งมีโอกาสสูงกว่า 2.4 เท่าที่จะมีผลประกอบการทางการเงินที่ดีกว่าคู่แข่ง และเห็นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตถึง 17% หลังจากนำแผนการพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมาใช้

5. แม่แบบแผนการดูแลตนเอง ClickUp

เทมเพลตแผนการดูแลตนเอง ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างพื้นที่สำหรับพิธีกรรมเล็ก ๆ ที่ช่วยให้จิตใจและร่างกายของคุณมั่นคง ด้วยเทมเพลตแผนดูแลตนเองจาก ClickUp

เทมเพลตแผนการดูแลตนเองของClickUpช่วยให้คุณจัดสรรเวลาสำหรับกิจวัตรเล็กๆ ที่ช่วยให้จิตใจและร่างกายของคุณมั่นคง

คุณสามารถติดตามทุกนิสัยด้วยสถานะที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า 6 แบบ เช่น บรรลุแล้ว, ไม่เป็นไปตามแผน, หรือ พักไว้, ซึ่งทำให้ชัดเจนว่าคุณกำลังทำตามเป้าหมายหรือกำลังล่าช้าอยู่ นอกจากนี้ ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถเห็นกิจวัตรของคุณถูกวางแผนไว้ในสัปดาห์ของคุณได้จริง ทำให้การดูแลตัวเองมีความเป็นจริงและมองเห็นได้เช่นเดียวกับนัดหมายหรือกำหนดเส้นตายใด ๆ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามสุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขภาพอารมณ์ในที่เดียว
  • ใช้รายการและมุมมองปฏิทินเพื่อจัดตารางการดูแลตนเองรายวันหรือรายสัปดาห์
  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทสุขภาพและบันทึกเพื่อปรับแต่งให้เหมาะสม
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะต่างๆ เช่น บรรลุแล้ว, ไม่เป็นไปตามแผน, หรืออยู่ระหว่างระงับ

✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการสร้างกิจวัตรที่ส่งเสริมสุขภาพจิต ร่างกาย และอารมณ์ของตนเอง

📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุด

6. แม่แบบเป้าหมายประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมายประจำวันของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ตั้งเป้าหมายรายวันที่สามารถวัดผลได้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของคุณผ่านเทมเพลตเป้าหมายรายวันของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมายประจำวันของ ClickUpมอบโครงสร้างให้คุณในการกำหนดลำดับความสำคัญ แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนย่อย และติดตามความคืบหน้าได้ตลอดทั้งวัน ด้วยมุมมองกระดาน รายการ และปฏิทินที่มีในตัว การรับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณจึงเป็นเรื่องง่าย

คุณสามารถใช้มุมมองบอร์ดเพื่อลากและวางงานตามลำดับความสำคัญ หรือสลับไปยังมุมมองปฏิทินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดกำหนดเวลา สำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว มุมมองบันทึกประจำวันจะแสดงบันทึกอย่างต่อเนื่องของสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำและปริมาณงานที่คุณสามารถทำเสร็จได้

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้มุมมองกระดานและปฏิทินเพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเส้นตาย
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่ชัดเจน เช่น เสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบแล้ว หรือต้องทำ
  • รักษาแรงจูงใจด้วยความสำเร็จเล็กๆ ที่เฉลิมฉลอง

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ในแต่ละวัน เพื่อสะสมไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: นิสัยประจำวันง่ายๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

7. แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp

เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทบทวนเมื่อสิ้นสุดวันและนำบทเรียนไปใช้ในวันพรุ่งนี้ด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner

ผู้คนมักประเมินค่าพลังงานทางจิตใจที่เสียไปในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปต่ำเกินไป.เทมเพลต ClickUp Daily Plannerทำหน้าที่เป็นคู่มือที่อ่อนโยน ช่วยให้คุณจัดรูปแบบวันของคุณให้กลายเป็นสิ่งที่มั่นคงและสามารถจัดการได้ แทนที่จะกระจัดกระจายและท่วมท้น.

และนี่คือจุดที่ClickUp Docsทำให้ทุกอย่างง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้เอกสารเป็นคู่มือสำหรับแพลนเนอร์ของคุณ บันทึกโน้ตการประชุม ความคิดสั้น ๆ หรือแม้แต่สิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ ClickUp Docs เชื่อมโยงความคิดของคุณโดยตรงกับงานที่คุณจะลงมือทำจริง 💯

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เก็บงานส่วนตัว งานที่เกี่ยวกับงาน และงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายไว้ด้วยกันในที่เดียว
  • ตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญจริง ๆ ด้วยการกำหนดลำดับความสำคัญ
  • ใช้มุมมองรายการ ตาราง หรือปฏิทินเพื่อดูวันของคุณในแบบที่คุณต้องการ
  • ทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้นด้วยสถานะง่ายๆ เช่น "เปิด" และ "เสร็จสิ้น"

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งและต้องการเห็นทุกสิ่งที่ต้องทำประจำวันและบันทึกไว้ในที่เดียว

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตด้วยการสร้างนิสัยแบบซ้อน

เทมเพลตแผนงานรายเดือน ClickUp

เทมเพลตแผนงานรายเดือน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามความคืบหน้าและปรับแผนเมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงด้วยเทมเพลตแผนงานรายเดือนของ ClickUp

ปฏิทินรายเดือนช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจจริง ๆ และสิ่งที่สามารถรอได้.เทมเพลตปฏิทินรายเดือนของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนเดือนของคุณได้อย่างชัดเจน โดยเก็บงาน, เป้าหมายส่วนตัว, และเหตุการณ์สำคัญไว้ในที่เดียว.

คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น ประเภทงาน หรือ แผนก เพื่อให้มุมมองรายเดือนของคุณไม่ใช่แค่รายการยาวๆ แต่เป็นแผนผังที่มีโครงสร้างชัดเจนว่าอะไรควรอยู่ที่ไหน

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวบรวมงาน, กำหนดเวลา, และกิจกรรมไว้ในมุมมองรายเดือนเพียงหนึ่งเดียว
  • จัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญเพื่อให้เป้าหมายใหญ่ไม่สูญหายไปกับเรื่องเล็ก ๆ
  • สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, และปฏิทินเพื่อการวางแผนที่ง่าย

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมและบุคคลที่ต้องการวางแผนโครงการ กิจกรรม และกำหนดเส้นตายสำหรับเดือนถัดไป

9. แม่แบบสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
มุ่งเน้นที่การทำให้เสร็จแทนที่จะจำการใช้เทมเพลตสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp Daily Things To Doถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบความเป็นระเบียบและความสบายใจให้กับกิจวัตรประจำวันของคุณ แทนที่จะต้องคอยจดบันทึกหรือเตือนความจำในใจ เทมเพลตนี้จะรวบรวมทุกภารกิจของคุณไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ

รูปแบบรายการตรวจสอบในตัวทำให้รายการที่เสร็จสมบูรณ์ทุกข้อปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน สร้างความรู้สึกถึงความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งช่วยกระตุ้นแรงจูงใจตลอดทั้งวัน เมื่อสิ้นสุดวัน คุณจะมีบันทึกที่ชัดเจนของสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว แทนที่จะเป็นเพียงความทรงจำเลือนรางของความพยายามที่กระจัดกระจาย

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ทำรายการทุกสิ่งที่คุณต้องทำในมุมมองที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ
  • ใช้รายการตรวจสอบที่มีอยู่เพื่อแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้
  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูล เช่น ความสำคัญหรือวันที่ครบกำหนด
  • ทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จแล้วไปเรื่อย ๆ และเพลิดเพลินกับแรงผลักดันจากความก้าวหน้าที่คุณเห็น

✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการจัดการวันของพวกเขาด้วยรายการตรวจสอบที่เรียบง่ายและน่าพึงพอใจ

📖 อ่านเพิ่มเติม:แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด

10. เทมเพลตความท้าทายด้านสุขภาพ 75 วันแบบเข้มข้นของ ClickUp

เทมเพลตความท้าทายสุขภาพ 75 วันแบบเข้มข้น ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามการออกกำลังกาย, อาหาร, และนิสัยสุขภาพในแต่ละวันไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template

คุณอาจเคยเห็น75 Hard Challenge ปรากฏอยู่ใน TikTok หรือ Instagram ผู้คนแชร์รูปภาพความก้าวหน้า ขวดน้ำ และสถิติการออกกำลังกายต่อเนื่องพร้อมคำบรรยายเช่น "วันที่ 42 ยังคงแข็งแกร่ง"

สิ่งที่ทำให้มันติดทนไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหรือการอ่านหนังสือเท่านั้น แต่เป็นวินัยในการทำทุกวันอย่างต่อเนื่องเทมเพลต ClickUp 75 Hard Wellness Challengeมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการท้าทายที่โด่งดังบนอินเทอร์เน็ต คุณสามารถบันทึกความก้าวหน้าของคุณด้วยสถานะต่างๆ เช่น ต้องทำ, กำลังทำ, และทำสำเร็จแล้ว ซึ่งทำให้ทุกความสำเร็จเล็กๆ มองเห็นได้ตลอดเส้นทาง

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น เป้าหมาย การสะท้อนคิด และเหตุการณ์สำคัญ
  • สลับระหว่างมุมมองสรุปและรายละเอียดเพื่อดูทั้งภาพรวมและพัฒนาการรายวัน
  • เฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยสถานะเช่น "ฉันทำได้แล้ว," "กำลังดำเนินการ," หรือ "ต้องทำ"
  • มุมมองในตัว 5 แบบ รวมถึงสรุปความท้าทายและแผนงาน Gantt ของความท้าทาย ช่วยให้คุณติดตามการดำเนินการประจำวันได้ในขณะที่มองเห็นภาพรวมว่าคุณก้าวหน้าไปมากเพียงใด

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่พร้อมจะทุ่มเทให้กับความท้าทายที่มีโครงสร้างเป็นเวลา 75 วัน เพื่อสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการตรวจสอบกิจวัตรยามเช้าสำหรับผู้ใหญ่

11. แม่แบบบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp

เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ตรวจสอบบันทึกของคุณเป็นระยะเพื่อสังเกตความก้าวหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยเทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายของ ClickUp

ความก้าวหน้าที่แท้จริงในการออกกำลังกายมักจะปรากฏในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อาจเป็นการยกน้ำหนักได้มากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว วิ่งได้นานขึ้นอีกสองสามนาที หรือเพียงแค่มาออกกำลังกายในวันที่คุณไม่อยากมาเลยก็ตามแม่แบบบันทึกการออกกำลังกายของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกการออกกำลังกายทุกครั้งได้อย่างชัดเจน ช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าและเห็นว่าคุณพัฒนาไปไกลแค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไป

คุณยังสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น ตารางการออกกำลังกายเพื่อวางแผนล่วงหน้า หรือบันทึกการออกกำลังกายเพื่อย้อนดูข้อมูลในอดีต ซึ่งช่วยให้มองเห็นความก้าวหน้าได้ง่ายขึ้นและปรับกิจวัตรของคุณได้ตามต้องการ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกชุด, จำนวนครั้ง, น้ำหนัก, และระยะเวลาสำหรับการออกกำลังกายแต่ละครั้ง
  • บันทึกประเภทการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน ตั้งแต่คาร์ดิโอไปจนถึงความแข็งแรงและความยืดหยุ่น
  • เพิ่มบันทึกเกี่ยวกับรูปแบบ ระดับพลังงาน หรือการปรับที่จำเป็น

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ต้องการติดตามการออกกำลังกาย เซ็ต จำนวนครั้ง และสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุดตลอดเวลา

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการดูแลตนเองฟรี

12. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp

เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัว ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทบทวนนิสัยที่ทำสำเร็จแล้วและปรับปรุงกิจวัตรเพื่อความสำเร็จในระยะยาวด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUp

คุณไม่ได้ยกระดับตัวเองให้สูงถึงเป้าหมาย แต่คุณลดระดับตัวเองลงสู่มาตรฐานของระบบที่คุณสร้างขึ้น

คุณไม่ได้ยกระดับตัวเองให้สูงถึงเป้าหมาย แต่คุณตกต่ำลงสู่ระดับของระบบที่คุณสร้างขึ้น

นั่นคือจุดที่เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpเข้ามาช่วย มันให้โครงสร้างที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ทำให้เห็นสถิติการทำต่อเนื่องและวัดความก้าวหน้าของคุณได้ แทนที่จะต้องพยายามจำทุกอย่างในหัวหรือจดบันทึกในสามที่ต่างกัน คุณสามารถเห็นได้ว่าคุณมีความสม่ำเสมอแค่ไหน อะไรที่ได้ผล และตรงไหนที่ต้องปรับปรุง

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเปลี่ยนให้เป็นนิสัยที่สามารถติดตามได้ในทุกวัน
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขั้นตอนที่ดำเนินการ หน้าเว็บที่อ่าน หรือปริมาณน้ำที่ดื่ม
  • ใช้มุมมองตารางและรายการเพื่อให้เห็นภาพรวมของความสม่ำเสมอได้อย่างง่ายดาย

✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการรับผิดชอบตนเองด้วยการติดตามนิสัยประจำวันและกิจวัตรระยะยาว

📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปวางแผนดิจิทัลฟรีที่ดีที่สุด

13. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp

แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพลิดเพลินกับมื้ออาหารที่คุณรับประทานอย่างแท้จริงด้วยเทมเพลตวางแผนมื้ออาหารจาก ClickUp

พวกเราส่วนใหญ่เคยยืนอยู่หน้าตู้เย็นตอน 7 โมงเย็น หิวและเหนื่อยล้า ถามตัวเองด้วยคำถามที่น่ากลัว: มื้อเย็นกินอะไรดี?

เทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpมอบวิธีการที่ชัดเจนในการจัดระเบียบสูตรอาหาร วางแผนเมนูประจำสัปดาห์ และบันทึกสิ่งที่มีในตู้กับข้าวของคุณ คุณยังสามารถสลับระหว่างกระดานประเภทมื้ออาหารเพื่อจัดกลุ่มจานอาหาร, มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดตารางมื้ออาหารสำหรับสัปดาห์, หรือสรุปประจำสัปดาห์เพื่อดูทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว

การอัปเดตสถานะจาก "เปิด" เป็น "เสร็จ" หมายความว่าคุณทราบแน่ชัดว่าอาหารใดพร้อมเสิร์ฟแล้วและอาหารใดที่ยังต้องเตรียมต่อ เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยในครัวที่จดจำรายการของใช้และช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในเป้าหมายด้านโภชนาการของคุณ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ด้วยรายการแบบลากและวางที่ง่ายดาย
  • จัดระเบียบสูตรอาหารไว้ในโฟลเดอร์ที่ค้นหาได้ง่าย
  • ติดตามส่วนผสมและสร้างรายการช้อปปิ้งโดยอัตโนมัติ
  • ติดตามแคลอรี่, มาโคร, หรือความต้องการทางโภชนาการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง

✨ เหมาะสำหรับ: พ่อครัวแม่ครัวที่บ้าน, เชฟ, และครอบครัวที่ต้องการวางแผนมื้ออาหาร, จัดระเบียบสูตรอาหาร, และทำให้การซื้อของชำง่ายขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงาน

14. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างกระบวนการทำงานที่ช่วยให้คุณมั่นคงแทนที่จะรู้สึกเหนื่อยล้าด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpมอบระบบที่ชัดเจนในการจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามวันของคุณ เพื่อให้คุณรู้สึกควบคุมได้แทนที่จะรู้สึกหนักใจ ด้วยสถานะที่กำหนดเองได้สูงสุดถึงสิบห้าสถานะ เช่น มื้ออาหารที่วางแผนไว้ สูตรอาหาร หรือเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนแทนที่จะทิ้งไว้ในรายการยาวๆ รายการเดียว

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้คุณรู้ว่าควรเริ่มจัดการอะไรก่อน
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะและมุมมองที่ชัดเจนช่วยให้คุณมีสมาธิ
  • สร้างตารางเวลาที่สมดุลระหว่างกำหนดส่งงานกับช่วงเวลาว่าง
  • ใช้การติดตามเวลาเพื่อดูว่าพลังงานของคุณถูกใช้ไปกับอะไรในแต่ละวัน

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการจัดการงานและลำดับความสำคัญด้วยความชัดเจนมากขึ้นและลดความเครียด

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมและใช้การติดตามเวลาเพื่อดูว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรจริงๆ เปลี่ยนการคาดเดาให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง

📖 อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ควรทำในเวลาว่าง

15. แม่แบบเป้าหมายประจำปีสำหรับฟิตเนสใน ClickUp

เทมเพลตเป้าหมายประจำปีสำหรับฟิตเนสใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ปรับเส้นเวลาและงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในการออกกำลังกายของคุณด้วยเทมเพลตเป้าหมายการออกกำลังกายประจำปีของ ClickUp

ทุกเดือนมกราคม โรงยิมจะเริ่มดูเหมือนฉากมอนทาจในภาพยนตร์ Rocky: ผู้คนเต็มไปด้วยพลังงาน ความมุ่งมั่น และเป้าหมายด้านสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ แต่เช่นเดียวกับในภาพยนตร์ แรงผลักดันอาจจางหายไปหากไม่มีแผนที่ชัดเจนในการรักษาไว้

เทมเพลตเป้าหมายฟิตเนสประจำปีของ ClickUpช่วยเปลี่ยน "ปีใหม่ ตัวใหม่" ให้เป็นมากกว่าแค่คำพูดติดปาก โดยมอบระบบที่เป็นรูปธรรมในการตั้งเป้าหมาย ติดตาม และปรับเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณตลอดระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้คุณเห็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง แทนที่จะเป็นเพียงช่วงที่กระตือรือร้นชั่วคราว

คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ ได้ ติดตามสถานะของงานเหล่านั้นด้วยสถานะเช่น กำลังดำเนินการ หรือ เสร็จสมบูรณ์ และเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเช่น ประเภทการฝึกอบรม หรือ วันที่สำคัญของเป้าหมายได้ClickUp Viewsช่วยให้คุณสามารถวางแผนการออกกำลังกายตลอดทั้งปีได้ ในขณะที่ClickUp Dashboardsให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าคุณกำลังทำตามแผนได้ดีเพียงใด

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้สำหรับความแข็งแรง ความทนทาน หรือสุขภาพโดยรวม
  • แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถติดตามได้จริง
  • ใช้มุมมองและแดชบอร์ดเพื่อดูความก้าวหน้าของคุณที่สร้างขึ้นตามเวลา

✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายประจำปีและเห็นความก้าวหน้าในแต่ละเดือน

ClickUp: จุดพลิกผันที่คุณต้องการในบันทึกประจำวันของคุณ

เมื่อสิ้นสุดวัน การเขียนบันทึกคือการสร้างพื้นที่ให้กับเสียงของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการคลายความคิดที่วุ่นวาย ติดตามความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ หรือเพียงแค่บันทึกช่วงเวลาที่คุณไม่อยากลืม

มีเครื่องมือมากมายที่สัญญาว่าจะมอบโครงสร้าง แต่ ClickUp ชนะอย่างเงียบๆ เพราะมันไม่ได้หยุดแค่การจดบันทึก

มันมอบอิสระให้คุณในการผสมผสานการสะท้อนความคิดกับงาน วัตถุประสงค์ และแผนการต่าง ๆ ทำให้บันทึกของคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตประจำวันของคุณ

