เทมเพลตบันทึกประจำวัน Evernote ฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสะท้อนความคิด

เวลาคือเงิน พวกเขาว่าไว้ แต่ในความเร่งรีบของชีวิตประจำวัน เวลาคือสิ่งเดียวที่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญมากพอ
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า68% ของผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีสมาธิที่ต่อเนื่องเพียงพอในระหว่างวัน สิ่งรบกวนดึงความสนใจของพวกเขาไปในทิศทางต่างๆ ทำให้แม้แต่ภารกิจเล็กๆ ก็ยืดเยื้อออกไปนานกว่าที่ควรจะเป็น
สำหรับหลายๆ คน การเขียนบันทึกเป็นคำตอบสำหรับวันที่เต็มไปด้วยการแจ้งเตือน งาน และหน้าที่ต่างๆ ที่ไม่หยุดหย่อน แต่คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มบันทึกของคุณจากศูนย์
เทมเพลตสมุดบันทึก Evernote คือเทมเพลตที่ถูกจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าให้เหมือนกับสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณเอง มีพื้นที่สำหรับบันทึกความคิด บันทึกประจำวัน งานที่ต้องทำ หรือข้อคิดเกี่ยวกับชีวิต ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจเทมเพลตสมุดบันทึก Evernote ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น
อะไรคือเทมเพลตบันทึกประจำวันของเอเวอร์โน้ต?
เทมเพลตสมุดบันทึกใน Evernote คือหน้าสมุดบันทึกที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งให้โครงสร้างหน้าสมุดบันทึกแก่คุณก่อนที่คุณจะเริ่มเขียน แทนที่จะเสียเวลาสร้างรูปแบบเดิมทุกครั้งที่คุณเริ่มหน้าใหม่หรือสมุดบันทึกใหม่ คุณเพียงแค่เปิดบันทึกใหม่ ใช้เทมเพลต และเริ่มกรอกข้อมูลลงไป
การใช้เทมเพลตของ Evernote สามารถเป็นวิธีที่รวดเร็วในการเริ่มต้นใช้งาน โดยเฉพาะหากคุณมีบัญชี Evernote อยู่แล้ว แอปนี้มีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักพัฒนาที่จัดการโครงการ หรือบุคคลที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจในศิลปะหรือชีวิตประจำวัน
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตบันทึกประจำวันของ Evernote มีประโยชน์เป็นพิเศษคือความยืดหยุ่น คุณสามารถเลือกจากแกลเลอรีของ Evernote หรือสร้างของคุณเองโดยการบันทึกโน้ตที่คุณใช้บ่อยอยู่แล้ว
ตามที่ผู้ใช้ Evernoteคนหนึ่งกล่าวไว้ในกระทู้ Reddit ว่า
ฉันมีแม่แบบสำหรับแต่ละวันซึ่งช่วยให้ฉันบันทึกไอเดียและบันทึกการประชุมได้ ความรู้สึกของทิศทางนี้เองที่ทำให้แม่แบบมีประโยชน์อย่างแท้จริง
แบบฟอร์มบันทึกประจำวันในภาพรวม
นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตบันทึกประจำวันทั้งหมดของ Evernote และClickUp:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตบันทึกประจำวัน Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|คนที่สร้างนิสัยการเขียนทุกวัน
|ส่วนสำหรับบันทึกประจำวัน, การสะท้อนความคิด, และการติดตามนิสัย
|โน้ต Evernote
|แม่แบบปฏิทินประจำปี 2025 สำหรับ Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ใครก็ตามที่ต้องการแผนภาพรวมประจำปี
|บันทึกเหตุการณ์สำคัญ, จุดสำคัญ, และเป้าหมายประจำปี
|โน้ต Evernote
|เทมเพลตติดตามการวางแผนมื้ออาหาร Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ที่จัดเตรียมอาหารและของใช้จำเป็น
|รายการของชำ, บันทึกการเตรียม, และการติดตามโภชนาการ
|โน้ต Evernote
|เทมเพลตติดตามการออกกำลังกาย Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ติดตามความก้าวหน้า
|ชุดการยก, จำนวนครั้ง, และสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุด
|โน้ต Evernote
|เทมเพลตรายการความปรารถนาในการเดินทาง Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักเดินทางที่บันทึกภาพจุดหมายในฝัน
|หมายเหตุปลายทาง, ป้ายกำกับตามฤดูกาล, รายการตรวจสอบการวางแผน
|โน้ต Evernote
|เทมเพลตรายการอ่าน Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักอ่านที่ติดตามรายการหนังสือที่ต้องอ่าน
|ส่วนสำหรับหนังสือปัจจุบัน อนาคต และที่เสร็จสิ้นแล้ว
|โน้ต Evernote
|แม่แบบรายการตรวจสอบงานบ้าน Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ครอบครัว/ครัวเรือนที่จัดการงานบ้าน
|การหมุนเวียนรายสัปดาห์, รายการงานที่แบ่งปัน, ไอเดียโครงการ
|โน้ต Evernote
|แม่แบบแผนงานรายสัปดาห์ Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|มืออาชีพและนักเรียนที่จัดระเบียบเป้าหมายรายสัปดาห์
|ลำดับความสำคัญ, การแบ่งแยกประจำวัน, การติดตามนิสัยและค่าใช้จ่าย
|โน้ต Evernote
|เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่าย Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บุคคลที่ติดตามงบประมาณส่วนตัว
|บันทึกการใช้จ่ายที่จัดหมวดหมู่, สรุปประจำสัปดาห์/รายเดือน
|โน้ต Evernote
|แบบแผนการเดินทาง Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักเดินทางที่วางแผนการเดินทางอย่างละเอียด
|รายละเอียดการเดินทาง, รายการตรวจสอบประจำวัน, การติดตามค่าใช้จ่าย
|โน้ต Evernote
|แบบบันทึกประจำวัน โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มืออาชีพที่บันทึกความคิดอย่างรวดเร็วทุกวัน
|บันทึก, เป้าหมายประจำวัน, การสะท้อนคิด, มุมมองหลากหลาย
|คลิกอัพ รายการ/บอร์ด/เอกสาร
|แม่แบบแผนชีวิตโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้คนตั้งเป้าหมายระยะยาว
|เหตุการณ์สำคัญ หมวดหมู่ชีวิต การติดตามความก้าวหน้า
|ClickUp รายการ
|แบบแผนการกระทำรายวัน โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทุกคนที่กำลังจัดระเบียบวันของตนเอง
|เป้าหมายที่จัดลำดับความสำคัญ, การแบ่งขั้นตอน, การแบ่งปันงาน
|ClickUp รายการ
|แบบแผนการพัฒนาตนเองโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนเป้าหมายการเติบโต
|หมุดหมายสำคัญ ทรัพยากร พื้นที่สำหรับการสะท้อนคิด
|ClickUp รายการ
|แบบแผนการดูแลตนเอง โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลที่สร้างกิจวัตรการดูแลตนเอง
|ติดตามนิสัยการดูแลสุขภาพ, กำหนดตารางกิจวัตร, สถานะ
|ClickUp รายการ/ปฏิทิน
|เทมเพลตเป้าหมายประจำวันโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ใช้ที่มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น
|มุมมองบอร์ด/ปฏิทิน, หลักไมล์, สถานะความคืบหน้า
|ClickUp บอร์ด/ปฏิทิน
|แม่แบบแผนงานประจำวันโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เชี่ยวชาญที่บริหารจัดการลำดับความสำคัญประจำวัน
|ลำดับความสำคัญ, งานส่วนตัว + งาน, เอกสาร ClickUp
|ClickUp รายการ/ปฏิทิน
|เทมเพลตวางแผนรายเดือนโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมและบุคคลที่วางแผนงานรายเดือน
|กิจกรรม, งาน, เป้าหมาย, มุมมองหลายแบบ
|คลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ปฏิทิน
|แบบฟอร์มกิจกรรมประจำวัน โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ใครก็ตามที่ใช้รายการตรวจสอบสำหรับงาน
|รายการแบบง่าย, กล่องกาเครื่องหมาย, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตความท้าทายสุขภาพ 75 วัน โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ที่เข้าร่วมความท้าทายด้านสุขภาพแบบมีโครงสร้าง
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, จุดสำคัญ, และการติดตามรายวัน
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|แบบบันทึกการออกกำลังกายโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ติดตามการออกกำลังกาย
|เซ็ต/จำนวนครั้ง, บันทึก, คาร์ดิโอ & ความแข็งแรง
|คลิกอัพ ตาราง/รายการ
|เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลที่ติดตามนิสัยประจำวัน
|เป้าหมาย, สถิติต่อเนื่อง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองความสม่ำเสมอ
|คลิกอัพ ตาราง/รายการ
|แม่แบบการวางแผนมื้ออาหารโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|พ่อครัวแม่ครัวประจำบ้านและครอบครัว, การวางแผนมื้ออาหาร
|แฟ้มสูตรอาหาร, รายการช้อปปิ้ง, ช่องข้อมูลโภชนาการ
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน
|การจัดลำดับความสำคัญ, สถานะ, การติดตามเวลา
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตเป้าหมายฟิตเนสประจำปีโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลที่ตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายประจำปี
|เป้าหมายที่สามารถวัดได้, จุดสำคัญ, แดชบอร์ด
|แดชบอร์ด/รายการของ ClickUp
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตบันทึกใน Evernote ดี?
เทมเพลตบันทึกที่ดีใน Evernote คือเทมเพลตที่ทำให้คุณสามารถนั่งลง เริ่มเขียน และค้นหาบันทึกที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องเตรียมตัวมากนัก
เทมเพลตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมักจะมีคุณสมบัติร่วมกันอยู่ไม่กี่ประการ นี่คือสิ่งที่ควรสังเกต:
- ใช้หัวข้อและส่วนที่ชัดเจน เช่น บันทึกประจำวัน การสะท้อนความคิด หรือภารกิจ เพื่อให้ทุกบันทึกสามารถสแกนและเขียนได้ง่าย
- รวมคำแนะนำหรือรายการตรวจสอบเพื่อช่วยนำทางการเขียนของคุณและช่วยให้คุณเติมรายละเอียดโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
- จัดระเบียบบันทึกโดยใส่วันที่ในชื่อเรื่องหรือแท็ก เพื่อให้รายการถูกจัดเรียงตามวัน สัปดาห์ และเดือน
- เว้นช่องว่างไว้เพื่อความยืดหยุ่น ทำให้สามารถแก้ไขเทมเพลตได้ตามการเปลี่ยนแปลงของนิสัย เป้าหมาย หรือโครงการของคุณ
- ทำให้การทบทวนง่ายขึ้นโดยเพิ่มพื้นที่สำหรับติดตามความคืบหน้า, นำงานที่ยังไม่เสร็จไปทำต่อ, และบันทึกข้อมูลเชิงลึก
การเขียนบันทึกประจำวันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์สำหรับผู้ที่ทำเป็นประจำ เทมเพลตบันทึกเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้น คุณยังสามารถลองใช้เคล็ดลับง่ายๆ เช่น การเพิ่มความคิดเห็น การปรับแต่งส่วนต่างๆ และการทดลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยทำให้คุณรู้สึกมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Evernote
10 อันดับเทมเพลตบันทึกประจำวันใน Evernote
ไม่ทุกสมุดบันทึกจะเหมือนกัน และนั่นคือความสวยงามของการใช้เทมเพลตใน Evernote
นี่คือสิบตัวเลือกที่สามารถช่วยเปลี่ยนบันทึกที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นระบบที่คุณจะเพลิดเพลินกับการดูแลรักษา
1. แบบฟอร์มบันทึกประจำวัน
การทบทวนงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าผู้ที่เขียนบันทึกเป็นประจำมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตดีขึ้น 5%เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เขียนบันทึก
เทมเพลตบันทึกประจำวันใน Evernote มีส่วนที่เตรียมไว้สำหรับบันทึกเหตุการณ์ การสะท้อนความคิด และการติดตามนิสัยต่างๆ พร้อมใช้งาน แทนที่จะต้องลังเลว่าจะเริ่มเขียนอะไรก่อน คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที และเมื่อเวลาผ่านไป บันทึกเล็กๆ ที่สม่ำเสมอเหล่านี้จะกลายเป็นกิจวัตรที่รู้สึกเป็นธรรมชาติและอยากทำอย่างต่อเนื่อง
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบแต่ละรายการด้วยส่วนที่ชัดเจนสำหรับความคิด งานที่ต้องทำ และการสะท้อนคิด
- ติดตามนิสัยและกิจวัตรด้วยช่องทำเครื่องหมายในตัว
- บันทึกช่วงเวลาสำคัญของแต่ละวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดวางเลย์เอาต์
- ตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายโดยการเลื่อนดูรายการที่มีวันที่ในสมุดบันทึกเล่มใหม่เพียงเล่มเดียว
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่กำลังสร้างนิสัยการเขียนประจำวัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: การผสานการทำงานกับ Evernote เพื่อการจดบันทึกที่ดีขึ้น
2. แม่แบบปฏิทินประจำปี 2025
เราทุกคนต่างพยายามมองเห็นทั้งปีอย่างชัดเจน—ทริปใหญ่ งานแต่งงานของเพื่อน และค่ำคืนเงียบสงบที่บ้าน แต่หากไม่มีมุมมองที่จัดระเบียบของปี แผนการต่าง ๆ ก็จะชนกัน นี่คือเหตุผลที่ แม่แบบปฏิทินประจำปีใน Evernote สามารถมอบมุมมองที่สดใหม่ให้กับคุณได้
แม่แบบ Evernoteเช่นนี้ช่วยให้คุณมีหน้าเดียวสำหรับทำเครื่องหมายวันหยุดสำคัญ, ช่วงเวลาสำคัญ, และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่ามีอะไรกำลังจะมาถึง
เมื่อทุกอย่างถูกจัดวางอย่างชัดเจน คุณจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ยุ่งของคุณอยู่ตรงไหน และช่วงเวลาที่เงียบสงบให้โอกาสคุณได้พักผ่อนอยู่ที่ไหน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการรีบเร่งในนาทีสุดท้ายที่เกิดจากการลืมวันเกิดหรือการจองการเดินทางในนาทีสุดท้าย
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกวันหยุด, กำหนดเส้นตาย, และกิจกรรมไว้ในที่เดียว
- วางแผนการเดินทางและการรวมตัวของครอบครัวโดยไม่พลาดรายละเอียด
- ติดตามเป้าหมายประจำปีโดยแบ่งเป็นเดือนหรือไตรมาส
- ทบทวนปีอย่างรวดเร็วเพื่อติดตามความก้าวหน้า
✨ เหมาะสำหรับ: นักวางแผนที่มีความทะเยอทะยานและชอบมีโครงสร้างของปีในภาพรวมที่ชัดเจน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด
3. แบบฟอร์มติดตามแผนการรับประทานอาหาร
บ่อยครั้งรู้สึกเหมือนครึ่งสัปดาห์หมดไปกับการตัดสินใจว่าจะกินอะไร อาหารสั่งเดลิเวอรี่นาทีสุดท้าย ของที่ลืมซื้อ หรือเมนูซ้ำ ๆ อาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าและใช้จ่ายเกินงบ เทมเพลตติดตามการวางแผนมื้ออาหารใน Evernote นี้มอบพื้นที่ให้คุณวางแผนมื้ออาหารประจำวัน ติดตามรายการของใช้ที่จำเป็นต้องซื้อ และบันทึกโน้ตเตรียมอาหารแต่ละมื้อ
คุณจะสังเกตได้ว่ามื้ออาหารเริ่มรู้สึกไม่เหมือนการเร่งรีบในแต่ละวัน แต่กลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้ แม้ในคืนที่ยุ่งที่สุด การมีแผนเตรียมไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดความเครียดจากการตัดสินใจว่าจะทำอะไรกินเมื่อคุณเหนื่อยล้าแล้ว
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างรายการซื้อของตามหมวดหมู่เพื่อให้การช้อปปิ้งง่ายขึ้น
- บันทึกโน้ตการเตรียมการ เช่น การทำอาหารแบบหลายมื้อหรือการละลายน้ำแข็งล่วงหน้า
- ติดตามเป้าหมายด้านโภชนาการและทบทวนพฤติกรรมเพื่อพัฒนา
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการจัดระเบียบอาหารและของใช้ในครัว
👀 คำแนะนำที่เป็นมิตร: หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเขียนบันทึกคือ การเริ่มต้น — เมื่อคุณมีความคิด แต่การพิมพ์รู้สึกช้า ClickUp'sTalk to Text(ผ่านBrain MAX) ช่วยให้คุณพูดความคิดของคุณออกมาดัง ๆ แล้วแปลงเป็นข้อความที่เรียบร้อย
4. แบบฟอร์มติดตามการออกกำลังกาย
เราคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆ กัน ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย
การเตือนความจำนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับการออกกำลังกาย ซึ่งความก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ได้มาจากการออกกำลังกายอย่างหนักเพียงครั้งเดียว แต่มาจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
เทมเพลตติดตามการออกกำลังกายใน Evernote ช่วยสร้างความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายของคุณ มีพื้นที่ให้คุณบันทึกแต่ละท่าออกกำลังกาย ระบุจำนวนเซ็ตและจำนวนครั้งที่ทำ รวมถึงบันทึกความรู้สึกของคุณระหว่างออกกำลังกายในแต่ละครั้ง คุณสามารถตรวจสอบเป้าหมายประจำสัปดาห์ ฉลองความสำเร็จส่วนตัว และทบทวนสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้
เมื่อคุณเห็นว่าการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ สะสมกันจนเกิดผล และเตือนคุณว่าความก้าวหน้าไม่เคยสูญเปล่า ในวันที่รู้สึกไม่มีแรงจูงใจ การย้อนกลับไปดูบันทึกความพยายามของตัวเอง อาจเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณก้าวต่อไปได้
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกการออกกำลังกายโดยระบุจำนวนเซ็ต จำนวนครั้ง น้ำหนัก และเวลาพัก
- ติดตามความคืบหน้าด้วยระยะเวลา แคลอรี่ และสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุด
- ตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายรายสัปดาห์และทบทวนความสำเร็จ
- ทบทวนอารมณ์, พลังงาน, และจุดที่ควรปรับปรุงหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ต้องการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปบันทึกดิจิทัลสำหรับการจดบันทึกแบบ Bullet Journal
5. แบบฟอร์มรายการสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป
สำหรับหลายๆ คน วันหยุดพักผ่อนคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปี แค่คิดถึงดอกซากุระบานในญี่ปุ่นหรือการเดินป่าในปาตาโกเนียก็ทำให้รู้สึกตื่นเต้นได้นานก่อนจองตั๋วเสียอีก แต่หากไม่มีแผน การเดินทางในฝันก็อาจจะเป็นแค่ความฝันเท่านั้น
เทมเพลตรายการที่อยากไปเที่ยวใน Evernote ช่วยเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้น มีพื้นที่สำหรับจุดหมายปลายฝัน บันทึกตามฤดูกาล ลิงก์ไปยังคู่มือ และแม้แต่รายการตรวจสอบการวางแผนอย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณกรอกข้อมูลลงไป เทมเพลตจะจัดระเบียบความคิดของคุณเป็นหมวดหมู่ ทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงในอนาคตอันใกล้ และสิ่งที่ควรอยู่ในรายการระยะยาวของคุณ ไม่มีแท็บเบราว์เซอร์เปิดค้างอีกต่อไป ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวที่คุณสามารถเริ่มลงมือทำได้จริง
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รายการสถานที่ฝันพร้อมบันทึก, ลิงก์, และฤดูกาลที่ดีที่สุดในการไปเยือน
- รวบรวมแรงบันดาลใจสำหรับการผจญภัย วัฒนธรรม อาหาร และการพักผ่อน
- การวางแผนสิ่งที่ต้องทำ เช่น การแจ้งเตือนเที่ยวบิน การตรวจสอบวีซ่า และงบประมาณ
- เก็บเครื่องมือการเดินทางและลิงก์ด่วนไว้ในหน้าเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
✨ เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่ชอบใส่จุดหมายในฝันลงในรายการ และวางแผนอย่างมีเป้าหมาย
6. แบบฟอร์มรายการอ่าน
คนส่วนใหญ่มีกองหนังสือที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่พวกเขา "วางแผนจะอ่านสักวันหนึ่ง" Gen Z มีคำที่น่าสนใจสำหรับสิ่งนี้ด้วย: TBR [to-be-read]✨ น่าเสียดายที่หนังสือที่อ่านไม่จบวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียง
แต่ เทมเพลตรายการอ่านใน Evernote จะจัดระเบียบหนังสือของคุณออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน: สิ่งที่อยากอ่าน สิ่งที่กำลังอ่านอยู่ และสิ่งที่อ่านจบแล้ว นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังมีพื้นที่สำหรับรีวิว คำคมโปรด และแม้แต่ภาพปกหนังสืออีกด้วย
คุณยังสามารถย้อนกลับไปยังสิ่งที่เคยอ่านในอดีต พร้อมด้วยบันทึกและส่วนที่เน้นไว้ล่วงหน้าได้ ราวกับว่าคุณมีห้องสมุดส่วนตัวที่จดจำสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณได้
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวบรวมคำแนะนำจากเพื่อนและครอบครัวไว้ในที่เดียว
- ติดตามความคืบหน้าในการอ่านปัจจุบันของคุณด้วยจำนวนหน้าและบันทึก
- รีวิวหนังสือที่อ่านจบแล้ว เพิ่มคะแนน และบันทึกข้อความหรือข้อคิดที่มีความหมาย
✨ เหมาะสำหรับ: นักรีวิวหนังสือบน Instagram, คนรักหนังสือ และทุกคนที่ต้องการจดบันทึกหนังสือที่กำลังอ่านอยู่และต้องการอ่าน
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาในการรักษาแรงจูงใจในการทำเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่เพราะขาดแรงผลักดัน—แต่เป็นเพราะสมองของเราถูกออกแบบมาให้ทำงานเช่นนั้น! เราต้องการเห็นความสำเร็จเพื่อรักษาแรงจูงใจ 💪และนี่คือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้
ติดตามความสำเร็จด้วย ClickUp Milestones, รับภาพรวมความคืบหน้าทันทีด้วย rollups และรักษาสมาธิด้วยClickUp Reminders; การมองเห็นความสำเร็จเล็กๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างแรงผลักดันสำหรับการเดินทางระยะยาว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าสามารถจัดการงานได้มากขึ้นประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเครียดหรือล้นมือ
7. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบงานบ้าน
แม่แบบรายการตรวจสอบงานบ้านใน Evernote ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ชีวิตที่บ้านรู้สึกไม่หนักหนาเกินไป รวบรวมการทำความสะอาด การจัดระเบียบ และแม้กระทั่งไอเดียโครงการเล็กๆ ไว้ในโน้ตเดียวอย่างง่ายดาย ด้วยการหมุนเวียนรายสัปดาห์และความรับผิดชอบที่แบ่งปันกัน ทำให้งานบ้านกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นในการจัดการ
รายการตรวจสอบนี้จัดกลุ่มทุกอย่างตามห้อง ดังนั้นแทนที่จะเดินไปรอบๆ โดยสงสัยว่าจะเริ่มจัดการอะไรก่อน คุณจะมีแผนพร้อมให้ปฏิบัติตาม
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบแต่ละห้องด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจน
- แบ่งปันหน้าที่การทำความสะอาดระหว่างสมาชิกในครอบครัวทุกสัปดาห์
- รวบรวมแนวคิดและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการไว้ในที่เดียว
✨ เหมาะสำหรับ: ครอบครัวหรือครัวเรือนที่จัดการงานบ้านและตารางเวลาด้วยกัน
8. แบบแผนการวางแผนรายสัปดาห์
สัปดาห์สามารถผ่านไปอย่างรวดเร็วจนแทบไม่ทันสังเกต ในชั่วพริบตาหนึ่งอาจเป็นเช้าวันจันทร์ และก่อนที่คุณจะรู้ตัว วันศุกร์ก็มาถึงพร้อมกับรายการสิ่งที่ยังไม่ได้ทำมากมาย เทมเพลตวางแผนรายสัปดาห์ใน Evernote จะช่วยรวบรวมสิ่งสำคัญ การแบ่งงานประจำวัน และนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ของคุณไว้ในมุมมองเดียวที่เรียบง่าย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว จัดสมดุลภาระหน้าที่ต่าง ๆ และติดตามค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องจดบันทึกบนกระดาษหลายแผ่น เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ คุณยังมีพื้นที่สำหรับหยุดพัก ทบทวน และเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เขียน ลำดับความสำคัญสูงสุด เพื่อให้สิ่งสำคัญไม่ถูกมองข้าม
- วางแผนแต่ละวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ สำหรับงาน สุขภาพ และชีวิตส่วนตัว
- ติดตามค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์เพื่อตระหนักถึงการใช้จ่าย
- สร้างนิสัยและสะท้อนความก้าวหน้าด้วยตัวติดตามที่เรียบง่าย
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนที่ต้องการให้แต่ละวันถูกจัดวางไว้ในโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อการจัดระเบียบเป้าหมายรายสัปดาห์ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างโน้ตติดผนังหรือรายการที่เขียนครึ่งๆ กลางๆ
📮 คำแนะนำที่เป็นมิตร: ClickUp Notepad มอบพื้นที่เฉพาะ ให้คุณสามารถจดบันทึกไอเดีย บันทึกประจำวัน และสิ่งที่ต้องทำได้ทันที—ทั้งหมดในที่เดียว เข้าถึงได้จากทุกที่ในเวิร์กสเปซของคุณ:
- ใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์, รายการตรวจสอบ, และสัญลักษณ์แทนข้อความใน Notepad เพื่อจัดโครงสร้างบันทึกประจำวัน, การสะท้อนความคิด, หรือการระดมความคิดของคุณ
- จัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยฟังก์ชันลากและวาง พร้อมไฮไลต์ด้วยสีที่ช่วยแบ่งแยกหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญและทบทวนความคิดสำคัญ
- แปลงบันทึกใด ๆ เป็นงานหรือการเตือนความจำใน ClickUp ได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เปลี่ยนข้อคิดและข้อสังเกตของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติได้จริง
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบและเทคนิคการระดมความคิด
9. แบบฟอร์มติดตามค่าใช้จ่าย
บ่อยครั้งที่การซื้อของเล็กๆ น้อยๆ ทำให้งบประมาณเสียสมดุล กาแฟสักแก้วที่นี่ การสมัครสมาชิกสตรีมมิ่งที่นั่น และเมื่อสิ้นเดือน ตัวเลขก็ไม่ตรงกัน เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายใน Evernote ช่วยให้คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างมีสติ
มันให้พื้นที่สำหรับบันทึกประจำวัน หมวดหมู่สำหรับจัดประเภทค่าใช้จ่าย และสรุปที่แสดงรูปแบบในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน ด้วยการบันทึกทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่คาดคิด คุณสามารถมองเห็นแนวโน้ม ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงสำหรับอนาคต
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมรายละเอียด เช่น หมวดหมู่ วิธีการชำระเงิน และบันทึกเพิ่มเติม
- สรุปการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อดูว่าเงินถูกใช้ไปที่ไหน
- ทบทวนข้อมูลเชิงลึกและรูปแบบเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดความสูญเปล่า
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการรักษาและติดตามงบประมาณส่วนตัวอย่างใกล้ชิด
🧠 คุณรู้หรือไม่: ในสหรัฐอเมริกา คนทั่วไปใช้เวลาเพียง น้อยกว่า 2 นาทีต่อวัน ในการจัดการการเงินอย่างจริงจัง แต่ชาวอเมริกันจำนวนมากใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมงต่อวันในการคิดเกี่ยวกับเงิน ในขณะเดียวกันมีเพียง 54% เท่านั้นที่รู้สึกว่ามีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล ความมั่นใจทางการเงินที่แข็งแกร่งมักเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งที่มั่นคงมากขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว
10. แม่แบบแผนการเดินทาง
มันง่ายมากที่จะรู้สึกเครียดแทนที่จะตื่นเต้นเมื่อวางแผนการเดินทาง ท้ายที่สุดแล้ว ระหว่างการจองตั๋วเครื่องบิน การหาที่กิน และการติดตามค่าใช้จ่าย มันง่ายที่จะพลาดรายละเอียด เทมเพลตแผนการเดินทางใน Evernote มอบวิธีง่ายๆ ให้คุณเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
มันครอบคลุมงบประมาณของคุณ, ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, ร้านอาหาร, และสถานที่ที่ต้องไปชม. ยังมีที่ว่างสำหรับแผนการเดินทางรายวันและการติดตามค่าใช้จ่าย. เมื่อคุณกำลังเดินทางจริง ๆ, มันช่วยให้คุณอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเพราะแผนการได้เตรียมไว้แล้วเพื่อนำทางคุณผ่านแต่ละวัน.
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบรายละเอียดการเดินทางตั้งแต่เที่ยวบินไปจนถึงโรงแรมในบันทึกเดียว
- วางแผนการเดินทางรายวันพร้อมรายการตรวจสอบสำหรับการท่องเที่ยว
- ติดตามค่าใช้จ่ายที่ประมาณการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้อยู่ในงบประมาณ
- บันทึกไอเดียร้านอาหาร แรงบันดาลใจ และบันทึกสำหรับทริปในอนาคต
✨ เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่ชื่นชอบการวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของการใช้ Evernote สำหรับแม่แบบบันทึกประจำวัน
ผู้ใช้บัญชี Evernoteรายหนึ่งที่มีประสบการณ์มายาวนานบนReddit ได้สรุปความไม่พอใจของตนไว้ว่า:
ฉันใช้ Evernote มานานถึง 10 ปี และชักชวนเพื่อนอีกเป็นสิบคนให้มาใช้ด้วย มันยอดเยี่ยมมากอยู่หลายปี จนกระทั่งมันสูญเสียจุดเด่นหลักของตัวเองไป กลายเป็นแอปที่ใหญ่เทอะทะ ช้า มีบั๊กเยอะ ใช้งานยุ่งยาก และรกเต็มไปหมด
ฉันใช้ Evernote มานาน 10 ปีและชักชวนเพื่อนอีกสิบกว่าคนให้มาใช้ด้วย มันยอดเยี่ยมมากอยู่สองสามปี จนกระทั่งมันสูญเสียจุดประสงค์หลักไปและกลายเป็นแอปที่ใหญ่เทอะทะ ช้า มีบั๊ก ใช้งานยาก และรก
ความรู้สึกนี้สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้จดบันทึก: แม้ว่า Evernote จะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่ปัญหาด้านประสิทธิภาพและการใช้งานบางครั้งก็ขัดขวางความสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที่ต้องการให้การจดบันทึกเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย อุปสรรคเหล่านี้อาจทำให้รู้สึกท้อใจได้:
- การแก้ไขเทมเพลตมักต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติม เนื่องจากต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นเทมเพลตใหม่แทนที่จะนำไปใช้โดยตรง
- การปรับแต่งมีจำกัด โดยองค์ประกอบบางอย่าง เช่น แท็กหรืองาน อาจไม่ถูกถ่ายโอนอย่างราบรื่นเสมอไป
- แกลเลอรีเทมเพลตอาจรู้สึกกระจัดกระจาย ทำให้ยากต่อการจัดระเบียบและค้นหาเลย์เอาต์ของบันทึกที่ต้องการ
- ข้อจำกัดของแผนฟรี เช่น ข้อจำกัดในการซิงค์อุปกรณ์และขีดจำกัดการอัปโหลดที่ต่ำ ทำให้ไม่สะดวกสำหรับการบันทึกประจำวันที่มีสื่อจำนวนมาก
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น การโหลดช้า ความล่าช้าในการซิงค์ หรือข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด สามารถขัดจังหวะการเขียนประจำวันได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
เทมเพลตวารสารทางเลือก
ไม่ใช่ทุกกิจวัตรจะพอดีกับเทมเพลตบันทึกประจำวันใน Evernote เพียงแบบเดียว หากคุณต้องการเริ่มต้นใหม่ เทมเพลตบันทึกประจำวันทางเลือกจาก ClickUp เหล่านี้สามารถตอบโจทย์สไตล์และความต้องการที่แตกต่างกันได้
ส่วนที่ดีที่สุด? ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปบันทึกโน้ตกับ "แอปงาน" ของคุณอีกต่อไป ทุกอย่างตั้งแต่บันทึกประจำวันไปจนถึงบันทึกงานสามารถอยู่ในที่เดียวกันได้
เนื่องจาก ClickUp เป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน แม่แบบบันทึกจะอยู่เคียงข้างกับงานและโครงการของคุณ ทำให้การบันทึกความคิด การติดตามรูปแบบ และการสะท้อนความก้าวหน้าเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องสลับแอป
ไม่มีการกระจายงาน, ไม่มีรายการที่ถูกลืม. ดังนั้นการบันทึกประจำวันจึงกลายเป็นเรื่องสนุกและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น. สำหรับผู้ที่ชอบจดบันทึกและผู้หลงใหลในประสิทธิภาพที่ต้องการการบันทึกประจำวันที่มีประสิทธิภาพ นี่คือเทมเพลต ClickUp ฟรี:
1. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
เคยมีวันที่คุณรีบเร่งจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง และพอถึงตอนเย็นก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทำอะไรไปครึ่งหนึ่งบ้างไหม? นั่นแหละคือจุดที่ระบบบันทึกประจำวันสามารถเปลี่ยนเกมได้
แทนที่จะใช้โน้ตติดกระจัดกระจายหรือสมุดบันทึกที่เขียนไม่เต็มคลิกอัพ เทมเพลตบันทึกประจำวันให้คุณมีหน้าเดียวที่ชัดเจนเพื่อบันทึกความคิด ติดตามสิ่งที่ทำเสร็จ และทบทวนก่อนสิ้นวัน คุณยังสามารถเปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นรายการที่ต้องทำพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาได้อีกด้วย
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกโน้ตสั้น ๆ ความคิด หรือสิ่งที่ต้องจำได้ทันทีเมื่อมีขึ้นมา
- แบ่งเป้าหมายรายวันออกเป็นงานย่อย ๆ และทำเครื่องหมายความคืบหน้าไปเรื่อย ๆ
- ทบทวนความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน
- สลับระหว่างมุมมองรายการ กระดาน หรือคู่มือ เพื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการกลับมาดูอีกครั้ง
✨ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพหรือบุคคลที่ต้องการสถานที่เดียวในการบันทึกความคิดประจำวัน งานที่ต้องทำ และการสะท้อนความคิด
🎥 ชม: การเขียนบันทึกสามารถเป็นส่วนสำคัญของการมีกิจวัตรที่มีประสิทธิภาพมาก นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้คุณสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: Evernote vs ClickUp: แอปจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?
2. แม่แบบแผนชีวิต ClickUp
คนส่วนใหญ่คิดว่าคำถามเชิงอัตถิภาวนิยมจะเกิดขึ้นเมื่อคุณอายุ 40 ปีเท่านั้น แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา (บ่อยครั้งในช่วงอายุ 20 ปี) ทันใดนั้น คุณก็พบว่าตัวเองกำลังสงสัยว่า: ชีวิตของฉันกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน?
เทมเพลตแผนชีวิต ClickUpสร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลาเหล่านั้น แผนชีวิตที่มีโครงสร้างนี้จะสร้างพื้นที่ให้คุณบันทึกเป้าหมายระยะยาว แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย และติดตามความคืบหน้าในรูปแบบที่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มบริบท เช่น ด้านชีวิตที่มันเกี่ยวข้อง หรือแม้แต่คู่หูที่ช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
🌻ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งเป้าหมายที่มีความหมายและแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้
- ใช้หมุดหมายเพื่อวัดความก้าวหน้าและรักษาแรงจูงใจตลอดเส้นทาง
- จัดระเบียบเป้าหมายของคุณตามด้านต่าง ๆ ของชีวิต เช่น สุขภาพ, อาชีพ, หรือความสัมพันธ์
- สถานะที่กำหนดเอง เช่น "ต้องทำ", "ดำเนินการอยู่", และ "เสร็จสมบูรณ์" คุณจะทราบสถานะของแต่ละเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเสมอ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนความฝันระยะยาวให้กลายเป็นเป้าหมายที่มีโครงสร้างพร้อมจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มการเขียนบันทึกประจำวันของคุณที่ไหนและอย่างไร? ขอความช่วยเหลือจากClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณ มันสามารถสร้างคำถามสำหรับการเขียนบันทึกที่รอบคอบและปรับให้เหมาะกับคุณตามกิจกรรมล่าสุด เป้าหมาย หรือความท้าทายของคุณ ช่วยให้คุณสามารถสะท้อนความคิดได้ลึกซึ้งและสม่ำเสมอมากขึ้น
และมันสามารถทำได้มากกว่านั้นอีก เช่น:
- ระบุข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากบันทึกประจำวันของคุณ และแนะนำหรือสร้างงานและตัวเตือนโดยอัตโนมัติ
- จัดระเบียบบันทึกประจำวันและบันทึกย่อของคุณภายใน ClickUp เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- วิเคราะห์รูปแบบการบันทึกประจำวันและประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพื่อเสนอคำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนิสัยที่เหมาะสมกับคุณ
- สรุปบันทึกของคุณและแบ่งปันรายงานเกี่ยวกับงาน เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
เป็นเรื่องปกติที่จะเริ่มต้นวันด้วยความตั้งใจที่ดี แต่กลับสูญเสียสมาธิเมื่อมีงานสะสมมากขึ้นแม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผนลำดับความสำคัญ แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อย และมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณสามารถทำอะไรได้จริงในแต่ละวัน ด้วยแม่แบบนี้ ความก้าวหน้าจะรู้สึกมั่นคงและไม่หนักเกินไป
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เปลี่ยนเป้าหมายประจำวันเพียงหนึ่งข้อให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
- จัดระเบียบงานตามลำดับความเร่งด่วนเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเดาว่าจะทำอะไรต่อไป
- แบ่งปันความรับผิดชอบกับเพื่อนร่วมทีมโดยไม่สูญเสียการมองเห็น
- ทบทวนวันของคุณเพื่อดูว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ควรปรับปรุงในวันพรุ่งนี้
- สี่ฟิลด์ที่กำหนดเอง—รวมถึงความซับซ้อนของงานและความคืบหน้าของเป้าหมาย—เพิ่มชั้นความชัดเจนเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถติดตามความยากของงานแต่ละงานได้
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบวันของตนด้วยการให้ความสำคัญกับสิ่งสำคัญก่อน
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบบันทึกประจำวันฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
4. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
การศึกษาพบว่าพนักงานที่มีแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคลรายงานความพึงพอใจในงาน 86% เมื่อเทียบกับเพียง 44% ในสถานที่ทำงานที่ไม่มีแผนดังกล่าว นั่นเป็นการเตือนใจที่ทรงพลังว่าการเติบโตนั้นมีการจัดโครงสร้างและมีเจตนา
สำหรับผู้ที่จริงจังกับการบรรลุเป้าหมายของตนเองแม่แบบแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpจะช่วยให้ความชัดเจนนั้นกลายเป็นความจริง แทนที่จะปล่อยให้ความทะเยอทะยานของคุณยังคงคลุมเครือ คุณสามารถแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ติดตามความสำเร็จของคุณ และสะท้อนสิ่งที่ได้ผล แม่แบบนี้ช่วยให้การเติบโตของคุณมองเห็นได้และจัดการได้ เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียแรงผลักดันเมื่อชีวิตประจำวันยุ่งเหยิง
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ระบุพื้นที่การเติบโตและตั้งเป้าหมายที่สมจริงและมีความหมาย
- ติดตามเหตุการณ์สำคัญและวัดความก้าวหน้าตลอดเวลา
- จัดระเบียบทรัพยากร งาน และกำหนดเวลาไว้ในที่เดียว
- ทบทวนความสำเร็จและปรับแผนของคุณได้อย่างง่ายดาย
✨ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการตั้งเป้าหมายการเติบโตส่วนบุคคลและติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
🧠 คุณรู้หรือไม่: บริษัทที่มีโปรแกรมการพัฒนาที่แข็งแกร่งมีโอกาสสูงกว่า 2.4 เท่าที่จะมีผลประกอบการทางการเงินที่ดีกว่าคู่แข่ง และเห็นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตถึง 17% หลังจากนำแผนการพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมาใช้
5. แม่แบบแผนการดูแลตนเอง ClickUp
เทมเพลตแผนการดูแลตนเองของClickUpช่วยให้คุณจัดสรรเวลาสำหรับกิจวัตรเล็กๆ ที่ช่วยให้จิตใจและร่างกายของคุณมั่นคง
คุณสามารถติดตามทุกนิสัยด้วยสถานะที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า 6 แบบ เช่น บรรลุแล้ว, ไม่เป็นไปตามแผน, หรือ พักไว้, ซึ่งทำให้ชัดเจนว่าคุณกำลังทำตามเป้าหมายหรือกำลังล่าช้าอยู่ นอกจากนี้ ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถเห็นกิจวัตรของคุณถูกวางแผนไว้ในสัปดาห์ของคุณได้จริง ทำให้การดูแลตัวเองมีความเป็นจริงและมองเห็นได้เช่นเดียวกับนัดหมายหรือกำหนดเส้นตายใด ๆ
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามสุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขภาพอารมณ์ในที่เดียว
- ใช้รายการและมุมมองปฏิทินเพื่อจัดตารางการดูแลตนเองรายวันหรือรายสัปดาห์
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทสุขภาพและบันทึกเพื่อปรับแต่งให้เหมาะสม
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะต่างๆ เช่น บรรลุแล้ว, ไม่เป็นไปตามแผน, หรืออยู่ระหว่างระงับ
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการสร้างกิจวัตรที่ส่งเสริมสุขภาพจิต ร่างกาย และอารมณ์ของตนเอง
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุด
6. แม่แบบเป้าหมายประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายประจำวันของ ClickUpมอบโครงสร้างให้คุณในการกำหนดลำดับความสำคัญ แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนย่อย และติดตามความคืบหน้าได้ตลอดทั้งวัน ด้วยมุมมองกระดาน รายการ และปฏิทินที่มีในตัว การรับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณจึงเป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถใช้มุมมองบอร์ดเพื่อลากและวางงานตามลำดับความสำคัญ หรือสลับไปยังมุมมองปฏิทินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดกำหนดเวลา สำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว มุมมองบันทึกประจำวันจะแสดงบันทึกอย่างต่อเนื่องของสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำและปริมาณงานที่คุณสามารถทำเสร็จได้
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้มุมมองกระดานและปฏิทินเพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเส้นตาย
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่ชัดเจน เช่น เสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบแล้ว หรือต้องทำ
- รักษาแรงจูงใจด้วยความสำเร็จเล็กๆ ที่เฉลิมฉลอง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ในแต่ละวัน เพื่อสะสมไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: นิสัยประจำวันง่ายๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7. แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp
ผู้คนมักประเมินค่าพลังงานทางจิตใจที่เสียไปในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปต่ำเกินไป.เทมเพลต ClickUp Daily Plannerทำหน้าที่เป็นคู่มือที่อ่อนโยน ช่วยให้คุณจัดรูปแบบวันของคุณให้กลายเป็นสิ่งที่มั่นคงและสามารถจัดการได้ แทนที่จะกระจัดกระจายและท่วมท้น.
และนี่คือจุดที่ClickUp Docsทำให้ทุกอย่างง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้เอกสารเป็นคู่มือสำหรับแพลนเนอร์ของคุณ บันทึกโน้ตการประชุม ความคิดสั้น ๆ หรือแม้แต่สิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ ClickUp Docs เชื่อมโยงความคิดของคุณโดยตรงกับงานที่คุณจะลงมือทำจริง 💯
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เก็บงานส่วนตัว งานที่เกี่ยวกับงาน และงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายไว้ด้วยกันในที่เดียว
- ตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญจริง ๆ ด้วยการกำหนดลำดับความสำคัญ
- ใช้มุมมองรายการ ตาราง หรือปฏิทินเพื่อดูวันของคุณในแบบที่คุณต้องการ
- ทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้นด้วยสถานะง่ายๆ เช่น "เปิด" และ "เสร็จสิ้น"
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งและต้องการเห็นทุกสิ่งที่ต้องทำประจำวันและบันทึกไว้ในที่เดียว
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตด้วยการสร้างนิสัยแบบซ้อน
เทมเพลตแผนงานรายเดือน ClickUp
ปฏิทินรายเดือนช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจจริง ๆ และสิ่งที่สามารถรอได้.เทมเพลตปฏิทินรายเดือนของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนเดือนของคุณได้อย่างชัดเจน โดยเก็บงาน, เป้าหมายส่วนตัว, และเหตุการณ์สำคัญไว้ในที่เดียว.
คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น ประเภทงาน หรือ แผนก เพื่อให้มุมมองรายเดือนของคุณไม่ใช่แค่รายการยาวๆ แต่เป็นแผนผังที่มีโครงสร้างชัดเจนว่าอะไรควรอยู่ที่ไหน
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวบรวมงาน, กำหนดเวลา, และกิจกรรมไว้ในมุมมองรายเดือนเพียงหนึ่งเดียว
- จัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญเพื่อให้เป้าหมายใหญ่ไม่สูญหายไปกับเรื่องเล็ก ๆ
- สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, และปฏิทินเพื่อการวางแผนที่ง่าย
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมและบุคคลที่ต้องการวางแผนโครงการ กิจกรรม และกำหนดเส้นตายสำหรับเดือนถัดไป
9. แม่แบบสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Daily Things To Doถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบความเป็นระเบียบและความสบายใจให้กับกิจวัตรประจำวันของคุณ แทนที่จะต้องคอยจดบันทึกหรือเตือนความจำในใจ เทมเพลตนี้จะรวบรวมทุกภารกิจของคุณไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ
รูปแบบรายการตรวจสอบในตัวทำให้รายการที่เสร็จสมบูรณ์ทุกข้อปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน สร้างความรู้สึกถึงความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งช่วยกระตุ้นแรงจูงใจตลอดทั้งวัน เมื่อสิ้นสุดวัน คุณจะมีบันทึกที่ชัดเจนของสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว แทนที่จะเป็นเพียงความทรงจำเลือนรางของความพยายามที่กระจัดกระจาย
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ทำรายการทุกสิ่งที่คุณต้องทำในมุมมองที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ
- ใช้รายการตรวจสอบที่มีอยู่เพื่อแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูล เช่น ความสำคัญหรือวันที่ครบกำหนด
- ทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จแล้วไปเรื่อย ๆ และเพลิดเพลินกับแรงผลักดันจากความก้าวหน้าที่คุณเห็น
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการจัดการวันของพวกเขาด้วยรายการตรวจสอบที่เรียบง่ายและน่าพึงพอใจ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด
10. เทมเพลตความท้าทายด้านสุขภาพ 75 วันแบบเข้มข้นของ ClickUp
คุณอาจเคยเห็น75 Hard Challenge ปรากฏอยู่ใน TikTok หรือ Instagram ผู้คนแชร์รูปภาพความก้าวหน้า ขวดน้ำ และสถิติการออกกำลังกายต่อเนื่องพร้อมคำบรรยายเช่น "วันที่ 42 ยังคงแข็งแกร่ง"
สิ่งที่ทำให้มันติดทนไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหรือการอ่านหนังสือเท่านั้น แต่เป็นวินัยในการทำทุกวันอย่างต่อเนื่องเทมเพลต ClickUp 75 Hard Wellness Challengeมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการท้าทายที่โด่งดังบนอินเทอร์เน็ต คุณสามารถบันทึกความก้าวหน้าของคุณด้วยสถานะต่างๆ เช่น ต้องทำ, กำลังทำ, และทำสำเร็จแล้ว ซึ่งทำให้ทุกความสำเร็จเล็กๆ มองเห็นได้ตลอดเส้นทาง
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น เป้าหมาย การสะท้อนคิด และเหตุการณ์สำคัญ
- สลับระหว่างมุมมองสรุปและรายละเอียดเพื่อดูทั้งภาพรวมและพัฒนาการรายวัน
- เฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยสถานะเช่น "ฉันทำได้แล้ว," "กำลังดำเนินการ," หรือ "ต้องทำ"
- มุมมองในตัว 5 แบบ รวมถึงสรุปความท้าทายและแผนงาน Gantt ของความท้าทาย ช่วยให้คุณติดตามการดำเนินการประจำวันได้ในขณะที่มองเห็นภาพรวมว่าคุณก้าวหน้าไปมากเพียงใด
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่พร้อมจะทุ่มเทให้กับความท้าทายที่มีโครงสร้างเป็นเวลา 75 วัน เพื่อสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการตรวจสอบกิจวัตรยามเช้าสำหรับผู้ใหญ่
11. แม่แบบบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp
ความก้าวหน้าที่แท้จริงในการออกกำลังกายมักจะปรากฏในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อาจเป็นการยกน้ำหนักได้มากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว วิ่งได้นานขึ้นอีกสองสามนาที หรือเพียงแค่มาออกกำลังกายในวันที่คุณไม่อยากมาเลยก็ตามแม่แบบบันทึกการออกกำลังกายของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกการออกกำลังกายทุกครั้งได้อย่างชัดเจน ช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าและเห็นว่าคุณพัฒนาไปไกลแค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไป
คุณยังสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น ตารางการออกกำลังกายเพื่อวางแผนล่วงหน้า หรือบันทึกการออกกำลังกายเพื่อย้อนดูข้อมูลในอดีต ซึ่งช่วยให้มองเห็นความก้าวหน้าได้ง่ายขึ้นและปรับกิจวัตรของคุณได้ตามต้องการ
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกชุด, จำนวนครั้ง, น้ำหนัก, และระยะเวลาสำหรับการออกกำลังกายแต่ละครั้ง
- บันทึกประเภทการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน ตั้งแต่คาร์ดิโอไปจนถึงความแข็งแรงและความยืดหยุ่น
- เพิ่มบันทึกเกี่ยวกับรูปแบบ ระดับพลังงาน หรือการปรับที่จำเป็น
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ต้องการติดตามการออกกำลังกาย เซ็ต จำนวนครั้ง และสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุดตลอดเวลา
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการดูแลตนเองฟรี
12. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
คุณไม่ได้ยกระดับตัวเองให้สูงถึงเป้าหมาย แต่คุณลดระดับตัวเองลงสู่มาตรฐานของระบบที่คุณสร้างขึ้น
นั่นคือจุดที่เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpเข้ามาช่วย มันให้โครงสร้างที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ทำให้เห็นสถิติการทำต่อเนื่องและวัดความก้าวหน้าของคุณได้ แทนที่จะต้องพยายามจำทุกอย่างในหัวหรือจดบันทึกในสามที่ต่างกัน คุณสามารถเห็นได้ว่าคุณมีความสม่ำเสมอแค่ไหน อะไรที่ได้ผล และตรงไหนที่ต้องปรับปรุง
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเปลี่ยนให้เป็นนิสัยที่สามารถติดตามได้ในทุกวัน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขั้นตอนที่ดำเนินการ หน้าเว็บที่อ่าน หรือปริมาณน้ำที่ดื่ม
- ใช้มุมมองตารางและรายการเพื่อให้เห็นภาพรวมของความสม่ำเสมอได้อย่างง่ายดาย
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการรับผิดชอบตนเองด้วยการติดตามนิสัยประจำวันและกิจวัตรระยะยาว
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปวางแผนดิจิทัลฟรีที่ดีที่สุด
13. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
พวกเราส่วนใหญ่เคยยืนอยู่หน้าตู้เย็นตอน 7 โมงเย็น หิวและเหนื่อยล้า ถามตัวเองด้วยคำถามที่น่ากลัว: มื้อเย็นกินอะไรดี?
เทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpมอบวิธีการที่ชัดเจนในการจัดระเบียบสูตรอาหาร วางแผนเมนูประจำสัปดาห์ และบันทึกสิ่งที่มีในตู้กับข้าวของคุณ คุณยังสามารถสลับระหว่างกระดานประเภทมื้ออาหารเพื่อจัดกลุ่มจานอาหาร, มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดตารางมื้ออาหารสำหรับสัปดาห์, หรือสรุปประจำสัปดาห์เพื่อดูทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว
การอัปเดตสถานะจาก "เปิด" เป็น "เสร็จ" หมายความว่าคุณทราบแน่ชัดว่าอาหารใดพร้อมเสิร์ฟแล้วและอาหารใดที่ยังต้องเตรียมต่อ เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยในครัวที่จดจำรายการของใช้และช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในเป้าหมายด้านโภชนาการของคุณ
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ด้วยรายการแบบลากและวางที่ง่ายดาย
- จัดระเบียบสูตรอาหารไว้ในโฟลเดอร์ที่ค้นหาได้ง่าย
- ติดตามส่วนผสมและสร้างรายการช้อปปิ้งโดยอัตโนมัติ
- ติดตามแคลอรี่, มาโคร, หรือความต้องการทางโภชนาการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
✨ เหมาะสำหรับ: พ่อครัวแม่ครัวที่บ้าน, เชฟ, และครอบครัวที่ต้องการวางแผนมื้ออาหาร, จัดระเบียบสูตรอาหาร, และทำให้การซื้อของชำง่ายขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงาน
14. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpมอบระบบที่ชัดเจนในการจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามวันของคุณ เพื่อให้คุณรู้สึกควบคุมได้แทนที่จะรู้สึกหนักใจ ด้วยสถานะที่กำหนดเองได้สูงสุดถึงสิบห้าสถานะ เช่น มื้ออาหารที่วางแผนไว้ สูตรอาหาร หรือเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนแทนที่จะทิ้งไว้ในรายการยาวๆ รายการเดียว
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้คุณรู้ว่าควรเริ่มจัดการอะไรก่อน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะและมุมมองที่ชัดเจนช่วยให้คุณมีสมาธิ
- สร้างตารางเวลาที่สมดุลระหว่างกำหนดส่งงานกับช่วงเวลาว่าง
- ใช้การติดตามเวลาเพื่อดูว่าพลังงานของคุณถูกใช้ไปกับอะไรในแต่ละวัน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการจัดการงานและลำดับความสำคัญด้วยความชัดเจนมากขึ้นและลดความเครียด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมและใช้การติดตามเวลาเพื่อดูว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรจริงๆ เปลี่ยนการคาดเดาให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง
📖 อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ควรทำในเวลาว่าง
15. แม่แบบเป้าหมายประจำปีสำหรับฟิตเนสใน ClickUp
ทุกเดือนมกราคม โรงยิมจะเริ่มดูเหมือนฉากมอนทาจในภาพยนตร์ Rocky: ผู้คนเต็มไปด้วยพลังงาน ความมุ่งมั่น และเป้าหมายด้านสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ แต่เช่นเดียวกับในภาพยนตร์ แรงผลักดันอาจจางหายไปหากไม่มีแผนที่ชัดเจนในการรักษาไว้
เทมเพลตเป้าหมายฟิตเนสประจำปีของ ClickUpช่วยเปลี่ยน "ปีใหม่ ตัวใหม่" ให้เป็นมากกว่าแค่คำพูดติดปาก โดยมอบระบบที่เป็นรูปธรรมในการตั้งเป้าหมาย ติดตาม และปรับเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณตลอดระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้คุณเห็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง แทนที่จะเป็นเพียงช่วงที่กระตือรือร้นชั่วคราว
คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ ได้ ติดตามสถานะของงานเหล่านั้นด้วยสถานะเช่น กำลังดำเนินการ หรือ เสร็จสมบูรณ์ และเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเช่น ประเภทการฝึกอบรม หรือ วันที่สำคัญของเป้าหมายได้ClickUp Viewsช่วยให้คุณสามารถวางแผนการออกกำลังกายตลอดทั้งปีได้ ในขณะที่ClickUp Dashboardsให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าคุณกำลังทำตามแผนได้ดีเพียงใด
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้สำหรับความแข็งแรง ความทนทาน หรือสุขภาพโดยรวม
- แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถติดตามได้จริง
- ใช้มุมมองและแดชบอร์ดเพื่อดูความก้าวหน้าของคุณที่สร้างขึ้นตามเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายประจำปีและเห็นความก้าวหน้าในแต่ละเดือน
ClickUp: จุดพลิกผันที่คุณต้องการในบันทึกประจำวันของคุณ
เมื่อสิ้นสุดวัน การเขียนบันทึกคือการสร้างพื้นที่ให้กับเสียงของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการคลายความคิดที่วุ่นวาย ติดตามความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ หรือเพียงแค่บันทึกช่วงเวลาที่คุณไม่อยากลืม
มีเครื่องมือมากมายที่สัญญาว่าจะมอบโครงสร้าง แต่ ClickUp ชนะอย่างเงียบๆ เพราะมันไม่ได้หยุดแค่การจดบันทึก
มันมอบอิสระให้คุณในการผสมผสานการสะท้อนความคิดกับงาน วัตถุประสงค์ และแผนการต่าง ๆ ทำให้บันทึกของคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตประจำวันของคุณ
หากคุณกำลังรอคอยเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้น นี่คือสัญญาณของคุณ 🥳 ลองใช้มัน ทำมันให้เป็นของคุณ และลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีตอนนี้เลย!