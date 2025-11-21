บล็อก ClickUp

15 แบบฟอร์มข้อกำหนด CRM ฟรี เพื่อช่วยให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างราบรื่น

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
21 พฤศจิกายน 2568

การเลือก CRM ที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้น ด้วยผู้ให้บริการมากมาย คุณสมบัติหลัก และรูปแบบการกำหนดราคาที่หลากหลาย จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะหลงลืมว่าธุรกิจของคุณต้องการอะไรจริงๆ

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการใช้แบบฟอร์มข้อกำหนดการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ชัดเจนจึงเป็นก้าวที่ฉลาดที่สุด. มันช่วยให้กระบวนการคัดเลือกของคุณมุ่งเน้นไปที่ความต้องการทางธุรกิจที่แท้จริง ไม่ใช่การคาดเดาหรือการโฆษณาเกินจริง.

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายถึงสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มความต้องการ CRM ที่ดี และแบ่งปันรายการแบบฟอร์มฟรีพร้อมใช้งานที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ในวันนี้

เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น และตัดสินใจเกี่ยวกับ CRM ได้อย่างมั่นใจและมีข้อมูลครบถ้วน

📌 คุณทราบหรือไม่? คุณภาพข้อมูลที่ไม่ดีมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ตามรายงาน'สถานะการจัดการข้อมูล CRM ปี 2024'

  • 31% ของผู้ดูแลระบบ CRM ระบุว่าข้อมูลที่ไม่ดีทำให้สูญเสียรายได้ประจำปีอย่างน้อย 20%;
  • 24% ระบุว่าข้อมูล CRM ของตนมีความถูกต้อง/สมบูรณ์น้อยกว่าครึ่ง

สรุป: การดูแลข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ (การตรวจสอบความถูกต้อง, การลบข้อมูลซ้ำ, และการเพิ่มข้อมูล) ช่วยปกป้องผลกำไรของคุณโดยตรง

แบบฟอร์มความต้องการ CRM ชั้นนำในภาพรวม

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณเริ่มต้น:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับรูปแบบภาพ
เทมเพลต CRM ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีสถานะที่กำหนดเอง, การติดตามดีล, การคาดการณ์, ระบบอัตโนมัติทีมขาย/การตลาดที่ต้องการระบบ CRM แบบครบวงจรClickUp รายการ, บอร์ด, แดชบอร์ด
เทมเพลตข้อกำหนดระบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีโครงสร้าง SRS, ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน/ไม่เชิงฟังก์ชัน, ตัวชี้วัดผู้จัดการโครงการ, นักวิเคราะห์ธุรกิจ, ทีมพัฒนา ที่กำลังจัดทำเอกสารความต้องการของระบบ CRMClickUp Doc, ตาราง
เทมเพลตข้อกำหนดการจัดการโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีแถบแสดงความคืบหน้า, ใช้งานได้/ใช้งานไม่ได้, บอร์ดอนุมัติผู้จัดการโครงการ, นักวิเคราะห์ธุรกิจ, ทีมคัดเลือก CRMClickUp รายการ, บอร์ด, แผนงานแกนต์
เทมเพลตการปรับปรุงกระบวนการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการวางแผนกระบวนการทำงาน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก, วงจรการให้ข้อเสนอแนะ, กระดานไวท์บอร์ดทีมที่กำลังปรับปรุงเวิร์กโฟลว์/กระบวนการของระบบ CRMClickUp รายการ, กระดานไวท์บอร์ด
เทมเพลตข้อเสนอคุณค่า ClickUpรับเทมเพลตฟรีงาน/ปัญหา/ประโยชน์ของลูกค้า, การสื่อสาร, วงจรการให้ข้อเสนอแนะทีม CRM, การตลาด, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียClickUp Doc, รายการ
แม่แบบคำแนะนำการทำงานของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีSOPs, ขั้นตอนต่อขั้นตอน, การเชื่อมโยงงาน/รายการตรวจสอบ, การฝังวิดีโอทีมขาย การตลาด และฝ่ายปฏิบัติการกำลังเข้าร่วมใช้งาน CRMClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตไวท์บอร์ดข้อดีและข้อเสียของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีข้อดี/ข้อเสียที่มองเห็น, โน้ตติด, การเข้ารหัสสี, การทำงานร่วมกันทีมคัดเลือก CRM, การประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียClickUp Whiteboard
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีขั้นตอนการประมวลผล, การเชื่อมโยงงาน, มุมมองหลายด้าน, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ทีมการตลาด, ทีมขาย, ทีมสนับสนุนกำลังทำแผนผังการไหลของระบบ CRMClickUp กระดานไวท์บอร์ด, รายการ, แผนงานแกนต์
เทมเพลต 5 เหตุผลของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง, ตัวติดตามการดำเนินการ, การเชื่อมโยงงานทีม CRM ที่วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตรายการหลักผู้ขาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีขั้นตอนการของผู้ขาย, การจัดการข้อมูล, มุมมองสถานที่, แท็กทีมจัดซื้อและทีม CRM ที่ติดตามผู้ขายClickUp ตาราง, รายการ
เทมเพลตการจัดซื้อจัดจ้าง ClickUpรับเทมเพลตฟรีคำขอ, ข้อมูลผู้จัดหา, สัญญา, ระบบอัตโนมัติผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ทีม CRMClickUp รายการ, บอร์ด, แดชบอร์ด
แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีการประเมินผล, การให้คะแนน, การจัดการการติดต่อ, การแจ้งเตือนทีม CRM, การจัดซื้อ, การปฏิบัติตามกฎระเบียบClickUp รายการ, แบบฟอร์ม
เทมเพลตการทบทวนผู้ขาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีข้อตกลง, ประสิทธิภาพ, การติดตามค่าใช้จ่าย/การสนับสนุนทีมโครงการ CRM, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
แม่แบบงานตรวจสอบผู้จัดหาของ ClickUpรับเทมเพลตนี้รายการตรวจสอบการตรวจสอบ, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, การติดตามความก้าวหน้าทีม QA, จัดซื้อ, ฝ่ายปฏิบัติการ CRMClickUp รายการ, รายการตรวจสอบ
แม่แบบการประเมินความต้องการของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีเป้าหมาย, ผลลัพธ์, สมมติฐาน, แผนกานท์/ปฏิทินลูกค้าเป้าหมาย CRM, ผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจตัดสินใจClickUp รายการ, แผนงานกานท์, ปฏิทิน

แบบฟอร์มความต้องการ CRM คืออะไร?

แม่แบบข้อกำหนดการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นรายการตรวจสอบหรือเอกสารที่ธุรกิจใช้เพื่อกำหนดและจัดระเบียบคุณสมบัติและฟังก์ชันเฉพาะที่พวกเขาต้องการในซอฟต์แวร์ CRM แม่แบบเหล่านี้ใช้เป็นแนวทางในการเลือก พัฒนา หรือนำไปใช้โซลูชัน CRMโดยระบุส่วนประกอบหลักของ CRMและลำดับความสำคัญ แม่แบบจะช่วยให้มั่นใจว่าระบบ CRM ที่เลือกสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของธุรกิจของคุณ

หากคุณกำลังสำรวจวิธีที่ AI สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ติดต่อกับลูกค้าได้ ให้ชม วิดีโอ ด้านล่างนี้ซึ่งแสดงวิธีการใช้งาน AI ที่ใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า:

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มความต้องการ CRM ดี?

แบบฟอร์มรวบรวมความต้องการ CRM ที่ดีช่วยให้กระบวนการคัดเลือก CRM ของคุณชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ. เพื่อให้มีประสิทธิภาพ คุณต้องระบุสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ จากระบบ CRM ก่อน.

นี่คือรายการตรวจสอบความต้องการ CRM ที่คุณสามารถใช้เพื่อเลือก CRM ที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ:

  • การปรับให้สอดคล้องกับธุรกิจ: กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ, ระบุปัญหาที่โซลูชัน CRM ควรแก้ไข, และเน้นตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อวัดความสำเร็จ
  • คุณสมบัติหลักของ CRM:สรุปคุณสมบัติสำคัญของ CRMที่ครอบคลุมการขาย, การตลาด, และการบริการลูกค้า เช่น คุณสมบัติการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, คุณสมบัติการอัตโนมัติ, การติดตามความพึงพอใจของลูกค้า, และการรายงานขั้นสูง พร้อมทั้งระบุความต้องการเฉพาะแผนกสำหรับผู้ใช้ CRM
  • การผสานระบบ: ระบุระบบที่ CRM ของคุณต้องเชื่อมต่อด้วย (เช่น อีเมล, ERP, CDPs) และอธิบายวิธีการซิงค์ที่ต้องการเพื่อความราบรื่นในการไหลของข้อมูลและการยอมรับจากผู้ใช้ที่รวดเร็วขึ้น
  • ข้อกำหนดทางเทคนิค: ระบุความต้องการในการปรับใช้ (คลาวด์/ภายในองค์กร) มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล การเข้าถึง API และความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณ
  • การย้ายข้อมูลและความปลอดภัย: ระบุวิธีการย้ายข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ โดยต้องมีมาตรการป้องกันข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • งบประมาณและระยะเวลา: กำหนดกรอบงบประมาณที่เป็นจริง ความต้องการด้านใบอนุญาต และกำหนดการเปิดใช้งาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
  • เกณฑ์การประเมิน: กำหนดเกณฑ์การประเมิน CRMสำหรับการเปรียบเทียบผู้ขาย รวมถึงการให้คะแนนการสาธิต, การอ้างอิง, และเอกสารสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ

📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการวางแผนการจัดการความต้องการ

แบบฟอร์มความต้องการระบบ CRM ฟรี

เราได้คัดสรรแบบฟอร์มความต้องการ CRM ฟรีที่ดีที่สุดซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่รายการตรวจสอบคุณสมบัติ ความต้องการการผสานรวม ไปจนถึงการวางแผนงบประมาณ และการประเมินผู้ขาย แบบฟอร์มเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นคง และประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม เทมเพลตเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้ คุณยังต้องมีระบบที่ทำให้ความต้องการทางธุรกิจของคุณชัดเจน การเปรียบเทียบของคุณง่าย และการตัดสินใจของคุณสามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์

ClickUpเป็นหนึ่งในระบบบริหารจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และติดตามกระบวนการคัดเลือก CRM ทั้งหมดได้ผ่านมุมมองหลากหลายรูปแบบ (รายการ บอร์ด ปฏิทิน ตาราง หรือรูปแบบใดก็ตามที่เหมาะกับคุณ)

มาเริ่มกันเลย!

1. เทมเพลต CRM ของ Clickup

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ควบคุมทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp CRMช่วยให้การจับลูกค้าเป้าหมาย การจัดการดีล และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น มอบพื้นที่ทำงานเดียวให้คุณควบคุมทุกขั้นตอนของวงจรการขาย ตั้งแต่การคัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า การติดตามโอกาส ไปจนถึงการดูแลบัญชีลูกค้าอย่างใกล้ชิด

สิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือความยืดหยุ่นในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับกระบวนการขายของคุณอย่างแม่นยำ ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายและระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง จัดระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบได้อย่างเป็นระเบียบ และมองเห็นสถานะของแต่ละดีลได้อย่างชัดเจน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดการข้อเสนอด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ป้ายกำกับความสำคัญ และโฟลเดอร์งานเฉพาะลูกค้า
  • ติดตามโอกาสตามสถานะในมุมมองกระบวนการขาย, รายการ, และการมอบหมายงาน
  • สร้างการคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น มูลค่าดีล, ขั้นตอน, และเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและทีมขายที่ต้องการระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้และครบวงจรภายใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามดีลและเสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้า

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างฐานข้อมูล CRM เพื่อให้บริการลูกค้าของคุณดียิ่งขึ้น

2. แม่แบบข้อกำหนดระบบ Clickup

กำหนดขอบเขต เอกสารคุณลักษณะ และแผนผังความต้องการของผู้ใช้ด้วยเทมเพลตข้อกำหนดระบบของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดขอบเขต เอกสารคุณลักษณะ และแผนผังความต้องการของผู้ใช้ด้วยเทมเพลตข้อกำหนดระบบของ ClickUp

หากคุณไม่ต้องการหลงทางในความซับซ้อนของการบันทึกข้อกำหนด CRMแบบฟอร์ม ClickUp System Requirementคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ มันให้กรอบการทำงานที่พร้อมใช้ ซึ่งทุกอย่าง เช่น เป้าหมายทางธุรกิจ ขอบเขต คุณสมบัติของ CRM ข้อกำหนดของผู้ใช้ และรายละเอียดการอนุมัติ ถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อย

เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อให้ทุกอย่างเรียบง่าย: เพียงกรอกข้อมูลในช่องหรือเซลล์ตารางที่กำหนดไว้ คุณก็จะได้เอกสารข้อกำหนดที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น เทมเพลตจะมีโครงสร้าง 5 ส่วนหลัก ได้แก่ สรุปความต้องการ, คำอธิบายภาพรวม, คุณลักษณะของระบบและข้อกำหนดของผู้ใช้, แนวทางในการจัดทำเอกสาร และทรัพยากร ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุเหตุผล วัตถุประสงค์ และวิธีการของระบบ CRM ของคุณได้อย่างครบถ้วนและง่ายดาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กำหนดคุณสมบัติและข้อกำหนดเฉพาะของ CRM รวมถึงความต้องการทางฟังก์ชัน และข้อกำหนด UX/UI
  • รวมข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน เช่น งบประมาณ ทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของทีม
  • ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ, ร่วมมือกับทีมของคุณ, และอัปเดตเอกสารเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลง

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, นักวิเคราะห์ธุรกิจ, และทีมพัฒนาที่ต้องการเทมเพลต SRS ที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมใช้งาน และสมดุลระหว่างความละเอียดรอบคอบกับความยืดหยุ่น

📌 ปักหมุด: เอกสารที่ชัดเจนคือหัวใจสำคัญของการนำ CRM ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ หากคุณต้องการก้าวข้ามแบบฟอร์มสำเร็จรูปและเรียนรู้วิธีจัดโครงสร้างความต้องการตั้งแต่เริ่มต้น โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีการเขียนเอกสารความต้องการซอฟต์แวร์ คู่มือนี้จะแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ส่วนที่ควรรวมไว้ และเคล็ดลับที่จะช่วยให้ความต้องการของคุณเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริง

3. แม่แบบข้อกำหนดการจัดการโครงการ Clickup

เทมเพลตการจัดการโครงการ Smartsheet: เทมเพลตข้อกำหนดการจัดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามความต้องการของโครงการตั้งแต่การวิจัยจนถึงการอนุมัติด้วยเทมเพลตความต้องการการจัดการโครงการของ ClickUp

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้ระบบบริหารจัดการโครงการ CRM ใหม่ มีขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำก่อน: การค้นหาให้ชัดเจนว่าธุรกิจของคุณต้องการอะไรจากระบบ.เทมเพลตความต้องการการบริหารโครงการของ ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณให้สามารถทำสิ่งนี้ได้สำเร็จ โดยการเปลี่ยนการสนทนาที่กระจัดกระจายเกี่ยวกับคุณสมบัติ, การผสานระบบ, และกระบวนการทำงาน ให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้.

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองหลักสามส่วน ได้แก่ รายการข้อกำหนดเพื่อรวบรวมรายละเอียดทุกอย่าง กระดานขั้นตอนการอนุมัติแบบคัมบังสำหรับติดตามการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนภูมิแกนต์สำหรับแสดงไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงาน

คุณสามารถสร้างงานและงานย่อยในมุมมองรายการเพื่อระบุข้อกำหนดของ CRM เช่น การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การทำงานอัตโนมัติทางการตลาด หรือการรายงานธุรกิจ พร้อมคอลัมน์สำหรับเจ้าของงาน กำหนดเวลา ความคืบหน้า และผลลัพธ์ที่ต้องการ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามความคืบหน้าของความต้องการ CRM อย่างชัดเจนผ่านแถบความคืบหน้าที่คำนวณโดยอัตโนมัติ
  • จัดหมวดหมู่รายการเป็นข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน หรือข้อมูลนำเข้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ปรับแต่งคอลัมน์, รายการแบบเลื่อนลง, และเกณฑ์การจัดเรียงให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินของคุณ

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, นักวิเคราะห์ธุรกิจ, และทีมคัดเลือก CRM ที่ต้องการเทมเพลตที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งานเพื่อรวบรวม, ตรวจสอบ, และจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนด CRM ก่อนการประเมินผู้ขาย

⚡ คลังแม่แบบ: หากทีมของคุณทำงานในรูปแบบสปรินต์และวนรอบการพัฒนา เอกสารความต้องการแบบดั้งเดิมอาจรู้สึกแข็งทื่อเกินไป นี่คือจุดที่แม่แบบการรวบรวมความต้องการแบบ Agileช่วยคุณในการจับเรื่องราวของผู้ใช้ เกณฑ์การยอมรับ และรายการงานค้างในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและทำงานร่วมกันได้ เหมาะสำหรับทีม Agile ที่จัดการโครงการ CRM

4. แม่แบบการปรับปรุงกระบวนการ Clickup

แม่แบบแผนการปรับปรุงกระบวนการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ร่างโครงร่าง, แผนผัง, และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการปรับปรุงกระบวนการทำงานของ ClickUp

เทมเพลตการปรับปรุงกระบวนการของ ClickUpช่วยให้คุณปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ CRM โดยระบุความไม่มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนให้เป็นกระบวนการที่ชัดเจนและทำซ้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการเคลื่อนไหวของลีดในช่องทางของคุณหรือการตรวจจับความล่าช้าในการสนับสนุนลูกค้า เทมเพลตนี้จะแนะนำคุณในการบันทึกวัตถุประสงค์ การวางแผนขั้นตอน และการปรับปรุงการไหลของงาน

นอกจากนี้ ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ งานที่ฝังอยู่ และการผสานการทำงานกับClickUp Whiteboardsคุณสามารถวางแผนกระบวนการ CRM ของคุณได้อย่างชัดเจน มอบหมายเจ้าของงาน และติดตามการปรับปรุง ทำให้ง่ายต่อการประสานงานระหว่างทีมและมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • พัฒนากลยุทธ์ CRMโดยการระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไขและเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • ติดตามผลลัพธ์โดยใช้ KPI, วงจรการให้ข้อเสนอแนะ, และการปรับปรุงเพื่อการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
  • สื่อสารการอัปเดตด้วยเอกสาร การฝึกอบรม และการปรับความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้จัดการที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างและร่วมมือกันในการวินิจฉัยความไม่มีประสิทธิภาพ และเปลี่ยนการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้และวัดผลได้

🎯 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การกำหนดและจัดการข้อกำหนด CRM มักเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องทำด้วยมือมากเกินไป: การรวบรวมข้อมูลจากทีมต่างๆ การประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบันทึกความต้องการ และการจัดทำรายงานการประเมินผล

ด้วย Contextual AI,ClickUp Brainรวมกระบวนการความต้องการของ CRM ของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวโดยการดึงบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามา รวมถึงงาน, แชท, เอกสาร, เป้าหมาย, ปฏิทินของคุณ และเชื่อมต่อทั้งหมดเข้าด้วยกันในพื้นที่ทำงานอัจฉริยะเดียว

นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain เพิ่มคุณค่าให้กับความต้องการของระบบ CRM:

  • ทำให้การรับข้อมูลง่ายขึ้น: ใช้แบบฟอร์มและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
  • เร่งการดำเนินการ: ให้ Brain สร้างร่างข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ตามความสำคัญ และแนะนำช่องว่างที่คุณอาจมองข้าม
  • ปรับปรุงการรายงานให้มีประสิทธิภาพ: สร้างสรุปความต้องการที่เรียบร้อยได้ทันที, ตารางเปรียบเทียบสำหรับผู้ให้บริการ CRM, หรือรายงานการประเมินผล
ClickUp Brain : เทมเพลตข้อกำหนด CRM
ใช้ ClickUp brain เพื่อสร้างรายการตรวจสอบความต้องการ CRM จัดเรียงตามหมวดหมู่และข้อมูลจากทีม

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการจัดการความต้องการที่ดีที่สุด

5. แม่แบบข้อเสนอคุณค่า Clickup

เทมเพลตข้อเสนอคุณค่า ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจนและน่าสนใจด้วยเทมเพลตข้อเสนอคุณค่าของ ClickUp

ข้อเสนอคุณค่าที่แข็งแกร่งคือหัวใจสำคัญของทุกกลยุทธ์ CRM ที่ประสบความสำเร็จ มันกำหนดว่าทำไมโซลูชันของคุณจึงมีความสำคัญ แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร และสร้างผลกระทบอะไรให้กับลูกค้า หากปราศจากสิ่งนี้ แม้แต่ CRM ที่มีฟีเจอร์ครบครันที่สุดก็อาจรู้สึกธรรมดาและไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ได้

เทมเพลต Value Propositionของ ClickUp มอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างให้คุณสามารถวางแผนงานของลูกค้า ปัญหาที่พบ และประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมทั้งเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณสมบัติและประโยชน์ของ CRM ของคุณ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อความที่มีผลกระทบมากที่สุด ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และระบุช่องว่างในตลาดก่อนที่จะกลายเป็นอุปสรรค

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ชี้แจงองค์ประกอบหลักของข้อเสนอคุณค่าสำหรับการนำ CRM ไปใช้และความสำเร็จ
  • รักษาการส่งข้อความให้มุ่งเน้นลูกค้าและยึดติดกับปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่การกล่าวอ้างที่คลุมเครือ
  • ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยการวนลูปของการร่าง การให้ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุง

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการ CRM, ผู้นำด้านการตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการกรอบการทำงานที่ชัดเจนและสามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อกำหนดและปรับปรุงข้อเสนอคุณค่าของพวกเขา

📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา ที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มการสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ

ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้!

ระบบ AI ได้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อการสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย!

เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!

6. แม่แบบคำแนะนำในการทำงานของ Clickup

แม่แบบคำแนะนำในการทำงานของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
บันทึกวัตถุประสงค์ ขอบเขต และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตคำแนะนำการทำงานของ ClickUp

เทมเพลตคำแนะนำการทำงานของ Clickupช่วยให้ทีม CRM สามารถบันทึกและมาตรฐานวิธีการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่สม่ำเสมอ ทำซ้ำได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวิธีการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ หรือการฝึกอบรมสมาชิกใหม่เกี่ยวกับการใช้ CRM เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน

คุณยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับแผนกใดก็ได้ เพิ่มคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน เชื่อมโยงแหล่งข้อมูล และแม้กระทั่งฝังงาน รายการตรวจสอบ หรือไทม์ไลน์เพื่อเชื่อมโยงเอกสารกับการดำเนินการได้ และเนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นเป็นClickUp Doc ทำให้เทมเพลตนี้ยังคงใช้งานได้ แก้ไขได้ และทำงานร่วมกันได้ตลอดเวลา

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน CRM ให้ราบรื่นด้วยคำแนะนำที่ชัดเจนและปฏิบัติตามได้ง่าย
  • สนับสนุนหลายทีมด้วยกรอบการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการทำงานร่วมกัน
  • เชื่อมต่อเอกสารกับงานและไทม์ไลน์โดยตรงเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, และทีมปฏิบัติการที่ต้องการบันทึกกระบวนการ CRM อย่างชัดเจนและให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันเพื่อการดำเนินการที่สม่ำเสมอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกวิดีโอสั้น ๆ ที่อธิบายขั้นตอนการทำงานของคุณ จากนั้นฝังวิดีโอเหล่านั้นลงในเอกสารโดยตรง เนื่องจาก Clips จะถอดความเนื้อหาโดยอัตโนมัติพร้อมระบุเวลา คุณสามารถเปลี่ยนบางส่วนของวิดีโอให้เป็นงาน ลิงก์ไปยังขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และทำให้คำแนะนำมีประสิทธิภาพและค้นหาได้ง่าย

7. แม่แบบไวท์บอร์ดข้อดีและข้อเสียของ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียแบบเคียงข้างกันด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดข้อดีและข้อเสียของ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดข้อดีและข้อเสียของ ClickUpทำหน้าที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดในรูปแบบภาพ ซึ่งช่วยให้การประเมินตัวเลือก CRM ต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและชัดเจน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการถกเถียงหรือจดบันทึกเป็นเวลานาน ทีมสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของแต่ละผู้ให้บริการหรือฟีเจอร์ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมเห็นการวิเคราะห์แสดงผลออกมาทันที

สร้างขึ้นบนClickUp Whiteboards ใช้สีที่ตัดกัน เช่น สีเขียวสำหรับข้อดี สีแดงสำหรับข้อเสีย และพื้นหลังสีม่วง เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกโดดเด่นทันที เทมเพลตนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณลาก วาง และจัดเรียงโน้ตสติ๊กเกอร์เพื่อจับความคิดเห็นและปรับกระดานให้เข้ากับกระบวนการประเมินของคุณ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เร่งกระบวนการตัดสินใจผ่านการวิเคราะห์ที่มีโครงสร้างและเป็นกลาง
  • จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกันโดยการรวบรวมข้อมูลร่วมกันพร้อมกัน
  • รักษาความสนใจในเกณฑ์การตัดสินใจที่สำคัญภายในพื้นที่ภาพที่แบ่งปันร่วมกัน

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมคัดเลือก CRM ที่ต้องการวิธีการที่รวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์ในการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย จัดการความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัดสินใจอย่างมั่นใจในทิศทางที่ถูกต้อง

แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการทำงาน ClickUp

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพในใจของขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การวางแผน การพัฒนา การดำเนินการ การจัดการ และการประเมินผล ด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดกระบวนการทำงานของ ClickUp

เมื่อคุณต้องการวางแผนกระบวนการ CRM เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย ขั้นตอนของกระบวนการขาย หรือขั้นตอนการทำงานของการสนับสนุนลูกค้าแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดกระบวนการของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้ การออกแบบที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นช่วยให้คุณแสดงกระบวนการทีละขั้นตอน ระบุจุดสำคัญ และเปลี่ยนการดำเนินงาน CRM ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแผนภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจ

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยขั้นตอนกระบวนการที่สามารถปรับแต่งได้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน, การพัฒนา, การดำเนินการ, การจัดการ, และการประเมินผล พร้อมพื้นที่สำหรับกำหนดการดำเนินงานทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละขั้นตอน เนื่องจากเทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นใน ClickUp Whiteboards คุณสามารถเพิ่มความหลากหลายให้กับกระบวนการของคุณได้ด้วยรูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, และงาน หรือแม้กระทั่งฝังทรัพยากรภายนอกไว้เพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แผนที่กระบวนการ CRM แบบโต้ตอบโดยการเชื่อมโยงงานกับรูปร่าง ตั้งสถานะ และกำหนดเจ้าของ
  • สลับระหว่างมุมมองรายการ แผนภูมิแกนต์ หรือปฏิทิน เพื่อดูขั้นตอนการทำงานจากมุมมองที่แตกต่างกัน
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในขณะที่เพื่อนร่วมทีมแก้ไข ปรับแต่ง และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานร่วมกัน

✅ เหมาะสำหรับ: ตัวแทนฝ่ายการตลาดและการขาย หรือทีมสนับสนุนที่ต้องการแยกกระบวนการทำงาน CRM ที่ซับซ้อนออกเป็นแผนภาพที่เข้าใจง่ายและสามารถแชร์ได้ เพื่อปรับปรุงความสอดคล้องและการดำเนินงาน

9. แม่แบบ 5 ทำไมของ Clickup

เทมเพลต 5 เหตุผลของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาทีละขั้นตอนด้วยเทมเพลต 5 Whys ของ ClickUp

เทมเพลต 5 Whys ของ ClickUpช่วยให้ทีม CRM เจาะลึกปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การสูญเสียดีล เวลาตอบสนองที่ช้า หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ไม่ดี และค้นพบสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังปัญหาเหล่านั้น ด้วยการแนะนำคุณผ่านคำชี้แจงปัญหาและคำถาม 'ทำไม?' ห้าข้อที่เรียงลำดับกัน มันให้เส้นทางที่มีโครงสร้างจากขั้นตอนการระบุปัญหาไปจนถึงการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริง

แต่ละส่วนถูกออกแบบมาเพื่อพาคุณเข้าใกล้การแก้ไขปัญหาให้มากขึ้น คุณสามารถบันทึกปัญหาได้อย่างชัดเจน สำรวจสาเหตุที่เป็นไปได้ตามลำดับ และกำหนดขั้นตอนถัดไปโดยใช้ตัวติดตามการดำเนินการที่มีอยู่ในระบบ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • นำทีมของคุณก้าวไปทีละขั้นตอนผ่านการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงด้วยกรอบการทำงานที่พร้อมใช้
  • จัดระเบียบความคิดและแนวคิดของคุณด้วยพื้นที่ที่มีโครงสร้างสำหรับปัญหาและแต่ละ 'ทำไม'
  • เชื่อมโยงผลการค้นพบโดยตรงกับงานและโครงการต่างๆ เพื่อให้การนำไปปฏิบัติไม่สูญหายไประหว่างการหารือ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการ CRM และผู้จัดการที่ต้องการวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และรับรองว่าการแก้ไขปัญหาได้รับการนำไปใช้

10. แม่แบบรายการหลักผู้ขาย Clickup

เทมเพลตรายการหลักผู้ขาย Clickup
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบ ติดตาม และจัดลำดับความสำคัญของผู้ขายด้วยเทมเพลตรายการหลักผู้ขายของ ClickUp

เทมเพลตรายการหลักผู้ขายของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจจัดระเบียบและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายทั้งหมดในที่เดียวแบบรวมศูนย์

คุณสามารถค้นหาผู้ขายตามชื่อ ข้อมูลติดต่อ หรืออุตสาหกรรม และยังสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณในกิจกรรมการจัดการผู้ขายได้โดยตรงภายในเทมเพลต รายการหลักจะถูกเติมโดยอัตโนมัติในรูปแบบตารางที่เรียบง่าย ในขณะที่ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติหรือผู้ขายที่มีความสำคัญสามารถถูกเน้นในมุมมองผู้ขายที่มีความสำคัญได้ และหากคุณกำลังมองหาพันธมิตรในภูมิภาคเฉพาะ มุมมองตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขายจะช่วยให้คุณกรองผู้ขายตามที่อยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามผู้ขายผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น ใหม่, กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, หรือ ไม่สนใจ
  • จัดการข้อมูลผู้ขายด้วยงาน, แท็ก, การติดตามเวลา, และการพึ่งพาอาศัยกันในที่เดียว
  • แทนที่สเปรดชีตแบบคงที่ด้วยมุมมองแบบโต้ตอบที่ปรับแต่งได้และอัปเดตแบบเรียลไทม์

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อและทีม CRM ที่ต้องการระบบที่ยืดหยุ่นและทำงานร่วมกันได้ เพื่อติดตามผู้ขาย ประเมินความร่วมมือ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �

  • ติดตามข้อมูลการติดต่อ, สัญญา, และประสิทธิภาพ
  • จัดลำดับความสำคัญของซัพพลายเออร์ตามคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ หรือต้นทุน
  • กรองพันธมิตรตามสถานที่ ประเภทบริการ หรือระดับความเสี่ยง
  • ร่วมมือกับทีมของคุณในการอัปเดตข้อมูลจากผู้ขายแบบเรียลไทม์

11. แม่แบบการจัดซื้อจัดจ้าง Clickup

เทมเพลตการจัดซื้อจัดจ้างของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามซัพพลายเออร์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการลำดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดซื้อของ ClickUp

การจัดซื้อไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นเส้นทางการอนุมัติบนกระดาษและการโต้ตอบกับผู้ขายที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม่แบบการจัดซื้อของ ClickUpเปลี่ยนกระบวนการทั้งหมดให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมคำขอ งบประมาณ สัญญา และข้อมูลผู้จัดหาเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำ เช่น การขอใบเสนอราคา (RFQ) การอนุมัติ และการติดตามการจัดส่ง มุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ไดเรกทอรีซัพพลายเออร์ และการจัดการความเสี่ยง ยังช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ในขณะที่ตารางที่ใช้งานง่ายจะจัดหมวดหมู่ซัพพลายเออร์ตามระดับชั้นและระดับความเสี่ยง ทำให้คุณสามารถระบุพันธมิตรที่สำคัญต่อภารกิจหรือจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • รวมศูนย์คำขอจัดซื้อ ข้อมูลซัพพลายเออร์ และสัญญาต่างๆ ไว้ในแดชบอร์ดเดียว
  • บันทึกทุกขั้นตอนด้วยรายการเฉพาะ เช่น คำขอรับเข้าและการเจรจาสัญญา
  • ให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันด้วยกฎการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpและแดชบอร์ดของ ClickUpที่ติดตามทุกจุดสัมผัสในการจัดซื้อจัดจ้างแบบเรียลไทม์

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและทีม CRM ที่ต้องการระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรในการจัดการผู้ขายและสัญญาต่างๆ พร้อมทั้งรักษาความโปร่งใสและควบคุมกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ Clickup

รับเทมเพลตฟรี
รับเทมเพลตฟรี

แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUpช่วยให้คุณประเมินผู้ขายอย่างเป็นระบบโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน เช่น โครงสร้างองค์กร ความเป็นไปได้ โลจิสติกส์ ความตรงต่อเวลา และการตอบสนอง

ผู้ขายแต่ละรายสามารถให้คะแนนได้บนมาตราส่วนง่าย ๆ 1–5 และสามารถเคลื่อนผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ เช่น กำลังตรวจสอบ, ตรวจสอบแล้ว, และต้องตรวจสอบ จนกว่าคุณจะพร้อมปิดการขาย

นอกเหนือจากการประเมินแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นรายการติดต่อผู้ขาย ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการติดตามผล คุณยังสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างโดยการขอให้สมาชิกในทีมแชร์ความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มประเมินผู้ขาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกมุมมองได้รับการพิจารณา

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น หมายเหตุ, หมายเลขติดต่อ, อีเมลผู้ขาย, ความตรงต่อเวลา, และแบรนด์ เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมด
  • รักษาการจัดการผู้ขายให้มีประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือน การประเมินผล และเครื่องมือสื่อสารที่โปร่งใส
  • ปรับใช้ได้อย่างง่ายดายเป็นแบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้าเพื่อเริ่มต้นการทำงานกับพันธมิตรใหม่ได้อย่างราบรื่น

✅ เหมาะสำหรับ: ทีม CRM, ทีมจัดซื้อจัดจ้าง และทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ต้องการกรอบการทำงานที่เชื่อถือได้เพื่อประเมินผู้ขาย, จัดการประสิทธิภาพทางธุรกิจ, และเสริมสร้างความร่วมมือระยะยาว

13. เทมเพลตการทบทวนผู้ขายของ Clickup

เทมเพลตการทบทวนผู้ขาย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทบทวนความร่วมมือกับผู้ขาย ค่าใช้จ่าย ข้อผูกพัน และผลลัพธ์ด้วยเทมเพลต ClickUp Vendor Retro

เคยสงสัยไหมว่าผู้ให้บริการ CRM ของคุณกำลังส่งมอบสิ่งที่พวกเขาสัญญาไว้จริงหรือไม่?เทมเพลต ClickUp Vendor Retroจะช่วยให้คุณเปรียบเทียบข้อตกลงเดิมกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ให้บริการรายนั้นสามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณได้จริงหรือไม่

แทนที่จะมีรีวิวที่ไม่ชัดเจน คุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย, คุณภาพ, บริการ, และผลลัพธ์. นั่นหมายความว่าคุณจะสามารถต่อรองอย่างชาญฉลาดก่อนการต่ออายุ, มีกรณีศึกษาที่คุณสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในอนาคต, และมีบันทึกที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับทุกความร่วมมือกับผู้ให้บริการ CRM.

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • บันทึกข้อตกลง ระยะเวลา และผลลัพธ์ที่คาดหวังเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
  • ติดตามประสิทธิภาพของผู้ขายในหลายมิติ เช่น ต้นทุนและการสนับสนุน
  • สังเกตรูปแบบในความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดซ้ำ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการ CRM และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ต้องการเปลี่ยนการประเมินผู้ขายจากการคาดเดาไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล นำไปสู่การเจรจาต่อรองที่แข็งแกร่งขึ้นและความร่วมมือที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อคุณได้ประเมินและเลือกผู้ให้บริการ CRM ที่เหมาะสมแล้ว ความท้าทายครั้งใหญ่ถัดไปคือการนำไปใช้งาน การเปิดตัวที่จัดการไม่ดีอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพยากร การยอมรับใช้งานต่ำ และทีมที่รู้สึกผิดหวัง

เรียนรู้วิธีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในองค์กรอย่างประสบความสำเร็จผ่านกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง, การฝึกอบรม, และการนำไปใช้, เพื่อให้ระบบ CRM ของคุณไม่เพียงแต่ถูกติดตั้งไว้เท่านั้น แต่ยังถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจริง ๆ

14. แม่แบบงานตรวจสอบผู้จัดหาของ Clickup

แม่แบบงานตรวจสอบผู้จัดหาของ Clickup
รับเทมเพลตนี้
ตรวจสอบซัพพลายเออร์ด้วยรายการตรวจสอบที่มีโครงสร้าง การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อเสนอแนะ โดยใช้แม่แบบงานตรวจสอบซัพพลายเออร์ของ ClickUp

การตรวจสอบผู้จัดหา CRM ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นรายการตรวจสอบที่มากมายและไม่มีที่สิ้นสุด.แบบฟอร์มการตรวจสอบผู้จัดหาของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนให้คุณเพื่อวางแผน, มอบหมาย, และติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบโดยไม่ละเลยรายละเอียดที่สำคัญ.

คุณสามารถตั้งค่าการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วด้วยรายการตรวจสอบที่เตรียมไว้แล้ว มอบหมายเจ้าของพร้อมกำหนดวันครบกำหนด และจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบผู้จัดหาทั้งหมดไว้ในระบบกลางเพียงระบบเดียว แบบฟอร์มนี้จะนำคุณตั้งแต่การประเมินเบื้องต้นไปจนถึงการดำเนินการแก้ไข ทำให้ทีมคุณภาพหรือทีมจัดซื้อของคุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของผู้จัดหาและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ง่ายขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ปรับแต่งกรอบการทำงานให้สอดคล้องกับข้อบังคับเฉพาะอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานภายในองค์กร
  • ติดตามความคืบหน้าของการตรวจสอบได้ทางสายตา พร้อมให้เจ้าของรับผิดชอบตามกำหนดเวลา
  • ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพโดยการเชิญสมาชิกทีมให้ร่วมมือกันโดยตรงในพื้นที่ตรวจสอบ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีม QA, จัดซื้อจัดจ้าง และ CRM ที่ต้องการให้กระบวนการตรวจสอบเป็นระบบ พร้อมสำหรับการตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

15. แม่แบบการประเมินความต้องการของ Clickup

แม่แบบการประเมินความต้องการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ระบุปัญหา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางแก้ไขด้วยเทมเพลตการประเมินความต้องการของ ClickUp

เทมเพลตการประเมินความต้องการของ ClickUpช่วยให้คุณระบุสิ่งที่โครงการต้องการได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ รูปแบบที่สะอาดและปรับแต่งได้ช่วยให้คุณมองเห็นช่องว่าง กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และสร้างแผนงานทีละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

คุณสามารถใช้มันเพื่อจดบันทึกความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น กำหนดว่าความสำเร็จควรมีลักษณะอย่างไร และตั้งเป้าหมายสำหรับการทบทวน นอกจากนี้ การมอบหมายบทบาทให้กับสมาชิกในทีมของคุณก็ทำได้ง่าย ดังนั้นทุกคนจะทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบอะไร

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แยกการประเมินออกเป็นส่วนที่พร้อมใช้งาน เช่น เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดหวัง สมมติฐาน ข้อจำกัด และกรอบเวลา
  • ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยแผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน หรือแดชบอร์ด ClickUp
  • เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำจริงแทนที่จะเป็นเพียงรายงาน

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำโครงการ CRM, ผู้จัดการ, และผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ต้องการกรอบการทำงานที่เรียบง่ายเพื่อระบุความต้องการ, จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และเตรียมโครงการให้ประสบความสำเร็จ

📚 อ่านเพิ่มเติม: การจัดการความต้องการของระบบ CRM อย่างมีประสิทธิภาพมักเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ CRM หากคุณสนใจที่จะสร้างอาชีพในสายงานนี้นี่คือคู่มือเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้จัดการ CRM ครอบคลุมทักษะ ความรับผิดชอบ และเส้นทางอาชีพ

ปรับปรุงกระบวนการเลือกและดำเนินการ CRM ให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การเลือก CRM ที่เหมาะสมคือการทำให้แน่ใจว่าระบบนั้นเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ สนับสนุนทีมงานของคุณ และขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว เทมเพลตที่เหมาะสมช่วยให้คุณกำหนดความต้องการได้อย่างชัดเจน จัดการความเห็นพ้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้การประเมินผู้ให้บริการง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและอิงจากข้อมูลในระหว่างการค้นหา CRM ของคุณ

นั่นคือสิ่งที่ ClickUp มอบให้คุณอย่างแท้จริง ด้วยเทมเพลตที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามต้องการ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และมุมมองที่ทรงพลัง ClickUp เปลี่ยนรายการข้อกำหนดที่นิ่งให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง ตั้งแต่การประเมินผู้ขาย การติดตามการอนุมัติ ไปจนถึงการจัดการการนำไปใช้ ทุกอย่างอยู่ตรงนั้นในที่เดียว ทำให้การเลือก CRM เป็นไปอย่างรวดเร็ว ชาญฉลาด และมีระเบียบมากยิ่งขึ้น

ลองใช้ ClickUp ฟรีและใช้เทมเพลตฟรีเหล่านี้เพื่อปรับปรุงความต้องการ CRM ของคุณให้ราบรื่น