วิธีการประเมินซอฟต์แวร์ CRM: เกณฑ์สำคัญและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ทีมขายของคุณกำลังจมอยู่กับข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจาย แผนกการตลาดไม่สามารถบอกได้ว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดมีความสนใจและรายใดที่หมดความสนใจไปแล้ว ส่วนฝ่ายสนับสนุนของคุณล่ะ? พวกเขากำลังดิ้นรนเพื่อรวบรวมประวัติลูกค้าจากสเปรดชีตที่แตกต่างกันนับสิบฉบับ
หากสิ่งนี้กระทบกับคุณอย่างใกล้ชิด คุณก็อยู่ในภาวะที่ต้องการระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน ซึ่งก็หมายความว่าคุณจะต้องทำการประเมินซอฟต์แวร์ CRM อย่างเหมาะสม
โซลูชัน CRM ที่เหมาะสมไม่ได้เพียงแค่เก็บข้อมูลติดต่อเท่านั้น—แต่ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามกระบวนการขายและรายได้จากการขาย และช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน นั่นคือเหตุผลที่การมีรายการตรวจสอบการประเมิน CRM ที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้
มาสำรวจปัจจัยสำคัญในการประเมินระบบ CRM เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือวิธีการประเมินซอฟต์แวร์ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ:
- กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและข้อกำหนดของระบบ CRM
- คัดเลือกตัวเลือก CRM ที่เหมาะสมตามเกณฑ์หลัก เช่น ความง่ายในการใช้งานและการเชื่อมต่อ
- ดำเนินการสาธิตและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้สัมผัสประสบการณ์ซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง
- รวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณ ซึ่งจะใช้งาน CRM เป็นประจำทุกวัน
- คำนวณต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่
- ประเมินชื่อเสียงของผู้ขายและทรัพยากรการสนับสนุน
- ใช้แพลตฟอร์มแบบรวมของClickUpที่รวม CRM กับการจัดการโครงการ การจัดการอีเมล แดชบอร์ด และอื่นๆ ไว้ในที่เดียว
- ใช้ประโยชน์จากการปรับแต่งและการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
การประเมิน CRM คืออะไร?
การประเมิน CRM ช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกระบวนการนี้อย่างละเอียดกัน
คำจำกัดความและวัตถุประสงค์ของการประเมิน CRM
การประเมิน CRM คือกระบวนการในการประเมินตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM ต่าง ๆ เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด การประเมินนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์คุณสมบัติ, ความสะดวกในการใช้งาน, ค่าใช้จ่าย, และความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันที่เลือกนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณในการบริหารลูกค้า, การขาย, และการตลาด
เป้าหมายคือการรับรองว่าซอฟต์แวร์ CRM ที่เลือกนั้นรองรับกระบวนการทำงานของทีมคุณ เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดได้
👀 คุณรู้หรือไม่? การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ75% ของธุรกิจที่ลงทุนในระบบCRM พวกเขายังต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองด้วยซอฟต์แวร์ CRM อีกด้วย เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย)
ความสำคัญของการเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
การเลือกโซลูชัน CRM ที่เหมาะสมก็เหมือนกับการจ้างพนักงานที่สมบูรณ์แบบ—มันควรทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ยากขึ้น นอกจากนี้ยังนำไปสู่:
- การปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า: ช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น ปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับบุคคล และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น
- การปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ: จัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย, อัตโนมัติกระบวนการขาย, และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า: ช่วยให้คุณสามารถติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น
- การปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูล: มอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับการจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว ปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- เพิ่มผลกำไร: ปรับปรุงการรักษาลูกค้า, เพิ่มยอดขาย, และทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
- การได้เปรียบทางการแข่งขัน: มอบความได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญโดยช่วยให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
เกณฑ์หลักในการประเมินซอฟต์แวร์ CRM
การประเมินตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM หลายตัวช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการไม่ตรงกับความต้องการซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงได้ ไม่มีโซลูชันที่เหมาะกับทุกกรณี ดังนั้นคุณจำเป็นต้องพิจารณาเกณฑ์การประเมิน CRM ที่ระบุไว้ด้านล่าง:
1. ความง่ายในการใช้งานและส่วนติดต่อผู้ใช้
แพลตฟอร์ม CRM ควรทำให้งานของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ทำให้ซับซ้อน
ตัวอย่างเช่น หากทีมขายของคุณประสบปัญหาในการติดตามลูกค้าเป้าหมาย ให้มองหา CRM ที่มีระบบจัดการขั้นตอนแบบลากและวางหรือแดชบอร์ดแบบภาพ มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุด เพื่อให้ทีมสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น นี่คือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้กลายเป็นโซลูชันที่ทรงพลัง
นี่คือบางสิ่งที่คุณควรถามระหว่างการสาธิตระบบ CRM:
- สามารถติดตามการโต้ตอบและการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้หรือไม่?
- โซลูชันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานในการอัตโนมัติการติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายหรือไม่?
- มันมีความสามารถอะไรบ้างสำหรับการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย?
2. ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่
ทีมของคุณเสียเวลาในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ หรือไม่? CRM ที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มอีเมลของคุณ (เช่น Gmail หรือ Outlook), ซอฟต์แวร์การตลาด หรือเครื่องมือบัญชี (เช่น QuickBooks) สามารถรวมศูนย์กระบวนการทำงานและลดการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเองได้
สิ่งที่ต้องตรวจสอบ:
- มีความสามารถในการผสานรวมอะไรบ้างที่ติดตั้งไว้แล้ว?
- โซลูชันนี้สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้หรือไม่ เพื่อช่วยให้การสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น?
- ระบบ CRM จัดการการซิงโครไนซ์ข้อมูลและความสอดคล้องกันระหว่างแหล่งข้อมูลหลายแหล่งอย่างไร?
เลือกระบบที่มี API ที่ทรงพลังหรือการเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. ตัวเลือกการปรับแต่งตามความต้องการทางธุรกิจ
หากธุรกิจของคุณติดตามตัวชี้วัดหรือกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร ระบบ CRM แบบหนึ่งขนาดเหมาะกับทุกธุรกิจอาจไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์อาจต้องการฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ในขณะที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซอาจให้ความสำคัญกับการติดตามคำสั่งซื้อ
คุณสมบัติที่ควรตรวจสอบ:
- แพลตฟอร์มนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการขยายและการปรับแต่งอย่างไร?
- แพลตฟอร์มสามารถขยายการใช้งานด้วยการผสานรวมกับบุคคลที่สามและปลั๊กอินได้ง่ายเพียงใด?
- มีทรัพยากรและการสนับสนุนใดบ้างที่มีให้สำหรับการสร้างและรักษาการปรับแต่งและการขยายเพิ่มเติม?
เลือก CRM ที่ให้คุณปรับแต่งฟิลด์ รายงาน และเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
4. ความสามารถในการขยายตัวและความยืดหยุ่นสำหรับการเติบโตในอนาคต
การขยายธุรกิจของคุณอาจกระทบอย่างหนักหากระบบ CRM ของคุณไม่สามารถรองรับได้ ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณขยายจาก 10 คนเป็น 50 คน ระบบ CRM ของคุณควรสามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ เลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีแผนบริการแบบแบ่งชั้นเพื่อให้สามารถปรับขนาดฟีเจอร์ได้ตามการเติบโตของธุรกิจคุณ
ถามคำถามต่อไปนี้:
- สามารถรักษาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงในช่วงเวลาการใช้งานสูงสุดได้หรือไม่?
- มีแผนราคาที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับตามความต้องการของคุณได้หรือไม่?
- สามารถเพิ่มคุณสมบัติหรือโมดูลเพิ่มเติมได้ง่ายเพียงใดเมื่อความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลงไป?
5. ระบบอัตโนมัติและการจัดการกระบวนการทำงาน
งานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การส่งอีเมลติดตามผลหรือการมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย อาจทำให้เสียเวลาและเกิดข้อผิดพลาดได้ ระบบ CRM ที่มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติสามารถมอบหมายลูกค้าเป้าหมายใหม่ให้กับตัวแทนฝ่ายขายโดยอัตโนมัติ หรือส่งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ค้างอยู่ได้
มองหาวิธีการที่ช่วยลดงานซ้ำซากและทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
โปรดพิจารณาคำถามต่อไปนี้:
- ระบบสามารถกรอกข้อมูลในระเบียนและแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติได้หรือไม่?
- สามารถรับประกันได้หรือไม่ว่าข้อมูลการติดต่อถูกต้อง?
- โซลูชันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายได้อย่างไร? สามารถทำให้การส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผู้มีอิทธิพลในแดชบอร์ดเป็นไปโดยอัตโนมัติได้หรือไม่?
6. การรายงานและการวิเคราะห์
หากคุณไม่แน่ใจว่าช่องทางการขายของคุณรั่วไหลตรงไหน เครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งสามารถช่วยได้
ระบบ CRM ที่มีรายงานแบบภาพและการวิเคราะห์แนวโน้มสามารถชี้ให้เห็นถึงจุดติดขัด เช่น การติดตามผลล่าช้าหรืออัตราการแปลงเป็นลูกค้าต่ำ ควรเลือกระบบที่สามารถปรับแต่งรายงานและแดชบอร์ดได้ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ
นี่คือสิ่งที่คุณควรตรวจสอบ:
- มันมีแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์หรือไม่?
- สามารถสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการขาย, การตลาด, และการบริการลูกค้าได้หรือไม่?
- ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกรณีและการให้บริการตนเองมีความแข็งแกร่งเพียงใด?
- มันมีการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อทำนายผลการดำเนินงานในอนาคตหรือไม่?
7. ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ลองนึกภาพว่าคุณสูญเสียข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนจากการรั่วไหลของข้อมูล—สถานการณ์ฝันร้าย ระบบ CRM ที่มีระบบเข้ารหัส, ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัย, และสอดคล้องกับข้อกำหนดเช่น GDPR หรือ HIPAA จะช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย
นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบไขว้ในสิ่งต่อไปนี้:
- วิธีแก้ไขนี้ช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้หรือไม่?
- โซลูชันนี้สามารถตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราได้หรือไม่?
- โซลูชันนี้ให้เครื่องมือการกำกับดูแลที่เราต้องการหรือไม่
แพลตฟอร์มเช่น Microsoft Dynamics หรือ ClickUp มีเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัวเพื่อความสบายใจ
8. การเข้าถึงผ่านมือถือ
ทีมขายของคุณไม่ควรรอจนกว่าจะกลับไปที่โต๊ะทำงานเพื่ออัปเดตดีล ระบบ CRM ที่รองรับการใช้งานบนมือถือช่วยให้พวกเขาสามารถบันทึกการโทร ตรวจสอบรายละเอียดลูกค้า หรือปิดการขายได้ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องทำงานภาคสนามหรือทำงานจากระยะไกล
ระวังสิ่งต่อไปนี้:
- ความสอดคล้องกันระหว่างอินเทอร์เฟซเดสก์ท็อปและมือถือเป็นอย่างไร?
- โซลูชันนี้รวมความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์บนมือถือหรือไม่?
9. ทรัพยากรการสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรม
แม้แต่ระบบ CRM ที่ดีที่สุดก็อาจรู้สึกท่วมท้นได้หากขาดการสนับสนุน ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณเผชิญกับความท้าทายในการตั้งค่า ระบบ CRM ที่มีบริการแชทสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน หรือผู้จัดการบัญชีที่ดูแลโดยเฉพาะ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขอรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:
- มีแพลตฟอร์มกลางสำหรับการจัดการคำถามจากลูกค้าและตั๋วการสนับสนุนหรือไม่?
- โซลูชันนี้มีตัวเลือกบริการตนเองสำหรับลูกค้าหรือไม่ เช่น ฐานความรู้หรือแชทบอท?
- มีการให้การอบรมและแนะนำการใช้งานอย่างครอบคลุมสำหรับทีมของคุณหรือไม่? โดยปกติแล้วต้องใช้เวลานานเท่าใดในการติดตั้งและเริ่มใช้งานระบบ?
เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น ควรเลือกแพลตฟอร์มที่มีเซสชันแนะนำการใช้งาน คู่มือสอน และทีมสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ก่อนระบบ CRMพนักงานขายต้องพึ่งพาโรโลเดกซ์และการ์ดดัชนีในการจัดการรายละเอียดลูกค้า—และคุณยังสามารถซื้อสิ่งประดิษฐ์จากยุค 1950 นี้ได้บน Amazon ในปัจจุบัน พิสูจน์ได้ว่าบางสิ่งคลาสสิกไม่เคยตกยุค!
ขั้นตอนในการประเมินและเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CRM
การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CRM จำเป็นต้องมีแนวทางที่เป็นระบบ ต่อไปนี้คือขั้นตอนทีละขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซอฟต์แวร์ CRM ของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุเป้าหมายและข้อกำหนดทางธุรกิจ
หากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ คุณเสี่ยงที่จะเลือกใช้ระบบ CRM ที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาของคุณ
ตัวอย่างเช่น ระบบ CRM ที่มีระบบการจัดการpipelineขั้นสูงจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นหากปัญหาหลักของคุณคือการติดตามลูกค้าที่ไม่เป็นระบบ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้การเลือกของคุณสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้า หรือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: คัดเลือกตัวเลือก CRM ที่เหมาะสมตามเกณฑ์หลัก
ตลาด CRM มีขนาดใหญ่มาก โดยมีโซลูชันตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ซับซ้อน การจำกัดตัวเลือกตาม ขนาดธุรกิจ อุตสาหกรรม และเป้าหมายของคุณ จะช่วย ประหยัดเวลาและทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนาดเล็กอาจให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความง่ายในการใช้งาน ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องการการวิเคราะห์ขั้นสูงและความสามารถในการขยายระบบ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ประเมินเฉพาะ CRM ที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
ขั้นตอนที่ 3: จัดการสาธิตและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ระบบ CRM อาจดูดีบนกระดาษ แต่ความสามารถในการใช้งานและความมีประสิทธิภาพของมันสามารถตัดสินได้เพียงผ่านการทดลองใช้จริงเท่านั้น
การสาธิตและการทดลองใช้ช่วยให้คุณสำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การนำทาง การรายงาน และการผสานรวม ในสถานการณ์จริง ตัวอย่างเช่น การทดสอบแอปมือถือของ CRM สามารถเปิดเผยได้ว่ามันตรงกับความต้องการของทีมขายที่ต้องเดินทางของคุณหรือไม่
ขั้นตอนที่ 4: รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ปลายทาง
ทีมของคุณจะใช้ระบบ CRM ทุกวัน ดังนั้นความคิดเห็นของพวกเขาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง พนักงานขายอาจชี้ให้เห็นปัญหาเช่นหน้าจอที่ใช้งานยาก ขณะที่ทีมบริการลูกค้าอาจต้องการคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการจัดการกรณี
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ปลายทางช่วยส่งเสริมการยอมรับ ทำให้การนำไปใช้หลังการนำไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งช่วยลดการต่อต้านและเพิ่มอัตราการนำไปใช้
ขั้นตอนที่ 5: คำนวณต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ (TCO)
ราคาที่ติดป้ายของระบบ CRM มักจะ ซ่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การติดตั้ง การฝึกอบรม และฟีเจอร์พรีเมียม
ตัวอย่างเช่น ระบบ CRM อาจคิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์หรือการผสานระบบ API การคำนวณต้นทุนรวม (TCO) ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด การคำนวณอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินและทราบถึงภาระทางการเงินทั้งหมดที่ต้องรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 6: ประเมินชื่อเสียงและการสนับสนุนของผู้ให้บริการ
ระบบ CRM จะดีได้ก็ต่อเมื่อบริษัทที่อยู่เบื้องหลังมันดี
ประเมินผู้ให้บริการ CRM ที่อาจเลือกใช้บริการ รวมถึงการรีวิว กรณีศึกษา และคุณภาพการสนับสนุนของพวกเขา เพื่อให้คุณเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น ระบบ CRM ที่มีบริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง และมีชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 7: ตัดสินใจขั้นสุดท้ายและวางแผนการดำเนินการ
การเลือก CRM ที่เหมาะสมเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การดำเนินการที่วางแผนมาอย่างดี—รวมถึงการย้ายข้อมูล การฝึกอบรมทีม และการตั้งค่าขั้นตอนการทำงาน—จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
กำหนดวิธีการนำเข้าข้อมูลลูกค้าเพื่อป้องกันการหยุดชะงักหรือการสูญเสียข้อมูลระหว่างการเปลี่ยนระบบ แนวคิดคือการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ และเพื่อให้ระบบ CRM สามารถสร้างคุณค่าได้ตั้งแต่วันแรก
สุดท้าย ให้ความสำคัญกับความสอดคล้องของระบบ CRM กับกระบวนการขายและเป้าหมายการจัดการลูกค้าของคุณระบบ CRM ที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลลูกค้าไว้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของคุณสามารถปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น ติดตามการขายได้ดีขึ้น และปรับปรุงการร่วมมือระหว่างแผนกต่าง ๆได้ดีขึ้น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อลูกค้าของคุณปราศจากความซ้ำซ้อนโดยใช้ระบบ CRM บนคลาวด์ที่ช่วยกำจัดข้อมูลซ้ำโดยอัตโนมัติและสร้างรายงานที่แม่นยำจากข้อมูลข้ามฟังก์ชันต่างๆ
📮ClickUp Insight: ประมาณ43% ของพนักงานส่งข้อความ 0-10 ข้อความต่อวัน แม้ว่าสิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการสนทนาที่มุ่งเน้นหรือตั้งใจมากขึ้น แต่ก็อาจสะท้อนถึงการขาดความร่วมมือที่ราบรื่น โดยมีการสนทนาที่สำคัญเกิดขึ้นที่อื่น (เช่น อีเมล)
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นและการสลับบริบท คุณจำเป็นต้องมีแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp ที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการประเมินระบบ CRM
เครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนกระบวนการประเมิน CRM ที่น่ากลัวให้กลายเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลา เงิน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
นี่คือเครื่องมือบางส่วนที่คุณจะพบว่ามีประโยชน์มากที่สุด:
🚀 เว็บไซต์เปรียบเทียบและแพลตฟอร์มรีวิว (เช่น: G2, Capterra)
อย่าพึ่งพาคำสัญญาจากผู้ให้บริการ CRM เพียงอย่างเดียว—เว็บไซต์เปรียบเทียบอย่าง G2 และ Capterra ให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้จริงที่เคยผ่านประสบการณ์เดียวกับที่คุณกำลังจะเผชิญ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน รีวิวจากผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบ และคะแนนที่แสดงถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวังที่ซ่อนอยู่
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: มองหาบทวิจารณ์จากผู้ให้บริการ CRM ของธุรกิจที่คล้ายคลึงกันเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ CRM ในอุตสาหกรรมหรือกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ
🚀 แม่แบบและรายการตรวจสอบสำหรับการประเมินระบบ CRM
แม่แบบและรายการตรวจสอบช่วยให้กระบวนการประเมินง่ายขึ้นโดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ทรัพยากรเหล่านี้ช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญ เปรียบเทียบตัวเลือก และมั่นใจได้ว่าไม่มีคุณสมบัติหรือฟังก์ชันที่สำคัญถูกมองข้าม
หลายเทมเพลตยังมีระบบให้คะแนนเพื่อช่วยคุณจัดอันดับโซลูชัน CRM อย่างเป็นกลาง คุณสามารถปรับแต่งระบบเหล่านี้ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างเหมาะเจาะ
🚀 เครื่องมือสำหรับความพึงพอใจของลูกค้าและข้อเสนอแนะ
ก่อนที่จะตัดสินใจใช้เครื่องมือ CRM การรวบรวมข้อมูลจากทีมของคุณและคำถามจากลูกค้าที่มีอยู่เป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือเช่นแบบสอบถามและแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้าสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ทีมของคุณต้องการและสิ่งที่ลูกค้าของคุณคาดหวัง
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ระบบ CRM ของคุณตรงกับความต้องการในการดำเนินงานภายในและเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า
🚀 เครื่องมือวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนและต้นทุน-ผลประโยชน์
ระบบ CRM คือการลงทุน และมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของมัน
เครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์สามารถช่วยคุณคำนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและประโยชน์ระยะยาว เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มอัตราการขาย และการรักษาลูกค้าให้ดีขึ้น
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการประเมิน CRM
การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้ขณะสร้างรายการตรวจสอบความต้องการ CRM ของคุณ สามารถป้องกันความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงและทำให้มั่นใจว่าคุณจะเลือก CRM ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง
1. การเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะของผู้ใช้ระหว่างการประเมิน ❌
ทีมของคุณจะเป็นผู้ใช้หลักของระบบ CRM ดังนั้นความคิดเห็นของพวกเขามีค่าอย่างยิ่ง การละเลยความคิดเห็นของพวกเขามักนำไปสู่การต่อต้านในระหว่างการนำไปใช้ และอัตราการยอมรับที่ต่ำ
วิธีแก้ไข: ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ — ถามพวกเขาเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิญกับเครื่องมือปัจจุบัน และคุณสมบัติที่พวกเขาคิดว่ามีประโยชน์มากที่สุด ระบบ CRM ที่ทำให้ทีมของคุณตื่นเต้นจะช่วยกระตุ้นการผลิต และให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
2. มองข้ามความสำคัญของการย้ายข้อมูล ❌
การเปลี่ยนไปใช้ระบบ CRM ใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การนำเครื่องมือใหม่มาใช้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการย้ายข้อมูลที่มีอยู่เดิมไปยังระบบใหม่อย่างราบรื่น การมองข้ามความซับซ้อนของการย้ายข้อมูลอาจส่งผลให้เกิดการสูญหายของข้อมูล การซ้ำซ้อน หรือความไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจรบกวนกระบวนการทำงานได้
วิธีแก้ไข: ประเมินบริการสนับสนุนการโยกย้ายของระบบ CRM และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถจัดการกับรูปแบบข้อมูลและปริมาณข้อมูลของคุณได้โดยไม่ลดคุณภาพลง
3. การประเมินความต้องการในการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศต่ำเกินไป ❌
ไม่ว่า CRM จะดูใช้งานง่ายเพียงใด การขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสมอาจนำไปสู่การใช้งานที่ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งการละทิ้งระบบ หลายธุรกิจประเมินค่าต่ำเกินไปเกี่ยวกับเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการฝึกอบรมทีมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีแก้ไข: เลือกใช้ระบบ CRM ที่มีแหล่งทรัพยากรการฝึกอบรมที่ครอบคลุม เช่น บทเรียนออนไลน์, การสัมมนาผ่านเว็บ, และการสนับสนุนเฉพาะทาง เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างราบรื่น
4. มุ่งเน้นเฉพาะต้นทุนมากกว่าฟังก์ชันการใช้งาน ❌
ในขณะที่ต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ การให้ความสำคัญกับตัวเลือกที่ถูกที่สุดมักนำไปสู่การเลือก CRM ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการระยะยาวของคุณ CRM ที่ราคาถูกแต่ขาดความสามารถในการขยายตัวหรือฟีเจอร์ที่จำเป็นอาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในแง่ของประสิทธิภาพที่สูญเสียไปและการอัปเกรดบ่อยครั้ง
วิธีแก้ไข: แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นเจ้าของ (TCO) โดยคำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ การผสานรวม และความสามารถในการขยายในอนาคต เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังลงทุนในโซลูชันที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
กรณีศึกษา: วิธีที่ ClickUp ผสานรวมฟังก์ชัน CRM
ธุรกิจมักประสบปัญหาเครื่องมือที่แยกส่วนกัน กระบวนการทำงานที่ไม่สอดคล้องกัน และปัญหาการขยายขนาดเมื่อประเมินโซลูชัน CRM ที่แตกต่างกัน
ClickUp แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการรวมฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นของ CRM เข้ากับแนวทางแบบองค์รวมในการจัดการงาน สิ่งนี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp CRM
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
ระบบ CRM แบบดั้งเดิมมักมุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลลูกค้าและกระบวนการขายเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการติดตามงาน
CRM ใน ClickUpช่วยขจัดปัญหาการแยกส่วนนี้ด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ทีมสามารถจัดการทุกอย่างได้—ตั้งแต่การสร้างและการจัดการลีด ไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย—โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
แดชบอร์ด ClickUp
ตัวอย่างเช่นแดชบอร์ดของ ClickUpจะรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น การแปลงลูกค้าเป้าหมาย มูลค่าดีล และประสิทธิภาพของทีมไว้ในมุมมองเดียว ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้
แนวทางแบบองค์รวมนี้ช่วยลดความไร้ประสิทธิภาพและช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรในภาพรวมได้
เพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณด้วยการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างมุมมองแดชบอร์ด ClickUp ที่ครอบคลุม
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ไม่มีธุรกิจใดที่เหมือนกัน และ ClickUp ตระหนักถึงสิ่งนี้ด้วยการนำเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ ฟีเจอร์ClickUp Custom Fieldsช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของตนได้ เช่น ขั้นตอนของดีล, วันต่ออายุสัญญา, หรือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp
นอกจากนี้ เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp ยังช่วยให้เริ่มต้นสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ CRM ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายผ่านขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้ เก็บข้อมูลติดต่อทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลที่เป็นระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขายเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มันช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ใช้เทมเพลต ClickUp Sales CRM และเทมเพลต ClickUp CRM สำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อจัดการและติดตามลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงมองเห็นโอกาสทางการขายในกระบวนการขาย (sales funnel)
ClickUp ช่วยให้เราจัดระเบียบแผนงานผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ของเราได้อย่างเป็นระบบ ทำให้เราสามารถแนะนำฟีเจอร์และฟังก์ชันใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และตรวจสอบความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของเราอย่างต่อเนื่อง ในท้ายที่สุด เป้าหมายอันดับหนึ่งของเราคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา และ ClickUp ช่วยให้เราทำสิ่งนั้นได้
ClickUp อัตโนมัติ
กระบวนการทำงานด้วยมือสามารถทำให้การดำเนินงานช้าลงและก่อให้เกิดข้อผิดพลาด โดยเฉพาะในด้านการขายและการจัดการลูกค้าClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การอัปเดตสถานะลูกค้าหรือการส่งอีเมลติดตามผล
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนทีมเมื่อดีลที่มีมูลค่าสูงถึงขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างทันท่วงที
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 96% ของผู้เข้าร่วมในแบบสำรวจเห็นด้วยว่าข้อมูล CRM ที่ถูกต้องสามารถช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้
การเชื่อมต่อ ClickUp
หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการนำระบบ CRM ใหม่มาใช้คือการทำให้มั่นใจว่ามันสามารถผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น การเชื่อมต่อClickUp Integrationsช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, HubSpot, Slack และ Google Workspace
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดสามารถซิงค์ ClickUp กับแพลตฟอร์มอีเมลเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ CRMในขณะที่ทีมขายสามารถผสานรวมกับเครื่องมือสื่อสารเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUp
นอกจากนี้ClickUp Sales Project Management Software ยังเป็น ทางเลือกที่ทรงพลังซึ่งผสานรวมกับการจัดการการขายได้อย่างไร้รอยต่อ มันรวมฟังก์ชัน CRM เข้ากับการติดตามกระบวนการขาย การทำงานอัตโนมัติของงาน และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการปิดการขายได้เร็วขึ้น
การออกแบบแบบโมดูลาร์ของ ClickUp ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจในทุกระยะของการเติบโต.บริษัทสตาร์ตอัพสามารถเริ่มต้นด้วยฟังก์ชัน CRM พื้นฐานและขยายตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเพิ่มคุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติขั้นสูงหรือการวิเคราะห์อย่างละเอียด.
ClickUp Brain
อะไรเพิ่มเติมอีก?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ภายในองค์กรของ ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่เหนื่อยหนัก
ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของงานไปจนถึงการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ คุณสมบัติของระบบ AI ช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า, การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า, และการขับเคลื่อนการเติบโต
เคล็ดลับด่วน: ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างจุดเริ่มต้นเฉพาะสำหรับบทบาทต่างๆ เพื่อความสำเร็จของลูกค้า—ทีมขายสามารถร่างการติดตามผล ทีมการตลาดสามารถร่างแนวคิดแคมเปญ และทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถวางแผนการติดต่อส่วนบุคคลได้
เลือก CRM ที่เหมาะสมด้วยการเลือก ClickUp
การเลือก CRM ที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การติ๊กถูกในรายการตรวจสอบส่วนประกอบและคุณสมบัติที่มีค่าของ CRMเท่านั้น—แต่เป็นการค้นหาเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างลงตัว เสริมศักยภาพให้กับทีมของคุณ อนุญาตให้ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และขยายตัวได้พร้อมกับการเติบโตของคุณ
ClickUp ไม่ใช่แค่ CRM ที่ยอดเยี่ยม—แต่เป็นแอปสำหรับทุกงานในที่เดียว มันรวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดย AI เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
การเลือก ClickUp คุณกำลังลงทุนในโซลูชันที่เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน เพิ่มการยอมรับของผู้ใช้ และทำให้ทีมของคุณพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
