ซอฟต์แวร์ PM 3 อันดับแรกที่ใช้เวลาติดตั้งน้อยที่สุด

คุณจ้องมองหน้าจอแล็ปท็อปของคุณด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้ ตอนนี้เวลา 00.00 น. แล้ว และคุณยังคงพยายามทำความเข้าใจเครื่องมือจัดการโครงการใหม่ของคุณอยู่ มันฟังดูง่ายในตอนแรก แต่ตอนนี้คุณต้องใช้เวลาสามวันในการต่อสู้กับสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการตั้งค่าการผสานรวม
ในขณะเดียวกัน กำหนดเวลาของโครงการจริงกำลังใกล้เข้ามา
หากคุณกำลังบริหารทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ คุณคงเคยประสบกับสถานการณ์นี้มาแล้ว (ความย้อนแย้งนี้ไม่มีใครไม่เข้าใจ: เครื่องมือที่ตั้งใจจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพกลับกลายเป็นตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงาน)
ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสามอันดับแรกที่ต้องการเวลาในการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้สำหรับการติดตามโครงการ การจัดการทีม การสร้างงาน และอื่นๆ อีกมากมาย มาทำให้โครงการทั้งหมดของคุณอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน! 💪
🔍 คุณรู้หรือไม่?โน้ตกระดาษแบบมีกาวในตัวที่ยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพื่อจัดการลำดับความสำคัญ ถูกคิดค้นขึ้นโดยบังเอิญในปี 1968 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ของ 3M สร้างกาวที่มีความเหนียวต่ำ มันกลายเป็นวิธีการจัดการโครงการแบบไม่ต้องเตรียมการที่ใช้เทคโนโลยีต่ำแต่ได้รับความนิยมอย่างมาก
ซอฟต์แวร์ PM 3 อันดับแรกที่ใช้เวลาติดตั้งน้อยที่สุดในพริบตา
นี่คือตารางเปรียบเทียบที่ช่วยให้คุณเข้าใจซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดได้ในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ข้อดี และข้อเสีย
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคคล, ทีมขนาดเล็ก, และองค์กร
|ClickUp Brain และ Brain Max, ระบบอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อ, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด
|ข้อดี: AI สร้างงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานได้ทันที – จัดการโครงการที่ง่ายและซับซ้อนได้ข้อเสีย: เวอร์ชันเดสก์ท็อปมีฟีเจอร์มากกว่า การปรับแต่งที่ซับซ้อนอาจใช้เวลา
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เบสแคมป์
|การสื่อสารโครงการและการจัดการงานที่เรียบง่ายสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|รายการสิ่งที่ต้องทำ, กระดานข้อความ, แชท Campfire สำหรับการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน, การจัดสรรทรัพยากร, การจัดเก็บไฟล์, และการจัดตารางโครงการ
|ข้อดี: การตั้งค่าที่ตรงไปตรงมา โครงสร้างที่คาดการณ์ได้ เครื่องมือสื่อสารในตัว ข้อเสีย: ฟีเจอร์ขั้นสูงจำกัด (ไม่มี Gantt, การพึ่งพา) การปรับแต่งน้อย
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้ (Plus)
|Trello
|การจัดการงานและขั้นตอนการทำงานสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้จัดการโครงการ
|กระดานคัมบัง, การ์ดที่ปรับแต่งได้, การวางแผนโครงการโดยใช้รายการตรวจสอบ, ป้ายกำกับ, และ Power-Ups (การผสานรวม)
|ข้อดี: ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย. การติดตามงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย. ยืดหยุ่นสำหรับทีมและบุคคล. ข้อเสีย: กระดานอาจรกเมื่อใช้งานในระดับใหญ่, เน้นการใช้แบบคัมบัง, และมีตัวเลือกการดูที่จำกัด.
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงทศวรรษ 1960NASAพึ่งพาระบบการจัดการโครงการในยุคแรกๆ เช่น PERT (Program Evaluation and Review Technique) เพื่อส่งนักบินอวกาศไปดวงจันทร์ การจัดการเหล่านี้ซับซ้อนมากจนต้องใช้ห้องทั้งห้องสำหรับพนักงานเพียงเพื่อจัดการงานและกำหนดเวลา
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ PM ที่ใช้เวลาติดตั้งน้อย?
นี่คือเกณฑ์หลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ:
- การเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว: การสร้างบัญชีที่ง่ายดาย ขั้นตอนการตั้งค่าขั้นต่ำ และเทมเพลตที่ช่วยให้ทีมเริ่มต้นได้ทันที
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย: การนำทางที่ชัดเจนและฟังก์ชันการลากและวาง เพื่อให้ผู้ใช้ใหม่สามารถทำงานได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรม
- เทมเพลตสำเร็จรูป: กระบวนการทำงานที่พร้อมใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งานต่างๆ ช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าด้วยตนเองหลายชั่วโมง
- การปรับแต่งที่ยืดหยุ่น: ตัวเลือกในการปรับแต่งบอร์ด, ฟิลด์, และแดชบอร์ดให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
- การผสานการทำงานที่ใช้งานได้จริง: การเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Google Drive หรือ Zoom เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการเชื่อมต่อระบบต่างๆ
- การเข้าถึงผ่านมือถือและเว็บ: ประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในทุกอุปกรณ์ เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นตั้งแต่วันแรก
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ใช้เวลาน้อยในการตั้งค่า
นี่คือซอฟต์แวร์จัดการงานสามอันดับแรกที่ออกแบบมาเพื่อการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทันทีพร้อมติดตามหลายโครงการพร้อมกัน 👀
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมด้วย AI)
เมื่อคุณกำลังตั้งโครงการใหม่ ทุกชั่วโมงที่ใช้ไปกับการสร้างเอกสาร การจัดโครงสร้างการทำงาน หรือการเชื่อมโยงเครื่องมือ คือชั่วโมงที่สูญเสียไปจากการดำเนินงานจริง นอกจากนี้ ทีมของคุณยังต้องทำความคุ้นเคยกับเอกสารจำนวนมาก (และบางครั้งรวมถึงเครื่องมือใหม่) เพื่อให้สามารถทำงานได้ ซึ่งนำไปสู่การทำงานที่กระจัดกระจาย ความเหนื่อยล้า และความรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับงานอย่างต่อเนื่อง
ClickUp, พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์, ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างนี้โดยเฉพาะมันคือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่รวมเอาแอปทำงานทั้งหมด, ข้อมูล, และกระบวนการทำงานไว้ด้วยกัน คุณถามว่าอย่างไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น นี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการตั้งค่าและการจัดการโครงการที่รวดเร็วและขับเคลื่อนด้วย AI 👀
ใช้เทมเพลตสำหรับการตั้งค่าที่พร้อมใช้งาน
เลือกจากเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpกว่า 1,000 แบบที่ปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการของคุณ ดาวน์โหลดฟรี และเรียบร้อย! คุณพร้อมที่จะดำเนินการแล้ว
โครงสร้างสำเร็จรูปเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถโหลดเทมเพลตที่มีพื้นที่ทำงาน โฟลเดอร์ รายการ งาน และเอกสารที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งแต่ละรายการได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับวิธีการบริหารโครงการยอดนิยม เช่น Agile, Scrum หรือ Kanban
เทมเพลตเหล่านี้มาพร้อมกับฟิลด์ สถานะ และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของทีมคุณในการตั้งค่าโครงการอย่างมาก และยังช่วยให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในทุกโครงการของคุณ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpด้านบนนี้ มีโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งจัดระเบียบงาน ขั้นตอน และทรัพยากรตั้งแต่เริ่มต้น นอกเหนือจากงานแล้ว แม่แบบยังนำบริบทมารวมไว้ในที่เดียว ใช้เอกสาร ClickUpที่เชื่อมต่อกันสำหรับแผนโครงการหรือSOW ใช้แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมคำขอ และใช้ ClickApps เช่น การติดตามเวลาหรือการพึ่งพา เพื่อให้งานมีความรับผิดชอบและคาดการณ์ได้
ทำงานได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain และ Brain Max
ClickUp Brainคือผู้ช่วยโครงการ AI ที่ติดตั้งมาในตัว ออกแบบมาเพื่อกำจัดขั้นตอนการตั้งค่าที่ช้าและต้องทำด้วยตนเองซึ่งมักทำให้โครงการล่าช้า มันสร้างเอกสาร รายการงาน และแม้กระทั่งแนะนำการทำงานอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งานพื้นที่ทำงานได้ในไม่กี่นาที
ตัวอย่างเช่น ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพสามารถพิมพ์ว่า 'สร้างแผนการเข้าสู่ตลาดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ' ClickUp Brain จะให้รายการงานพร้อมผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ เช่น การอัปเดตเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ และแคมเปญโฆษณา พร้อมกำหนดเวลาและเจ้าของงานทันที
ClickUp Brain สามารถแนะนำการทำงานอัตโนมัติได้ เช่น 'มอบหมายงานออกแบบโดยอัตโนมัติเมื่อเนื้อหาได้รับการ อนุมัติ' หรือ 'ส่งอีเมลเตือนก่อนถึงกำหนดส่งงาน' เพื่อลดการติดตามงานด้วยตนเอง
💡 โบนัส: เบื่อกับการค้นหาไฟล์หรือสลับเครื่องมือไปมาเพียงเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปใช่ไหม?ClickUp Brain MAX ถูกสร้างขึ้น เพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นตั้งแต่วันแรก—ไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน ไม่ต้องเรียนรู้ยาก:
- 🔍 ค้นหาไฟล์โปรเจกต์ได้ทันที: ค้นหาข้าม ClickUp, Google Drive, GitHub, SharePoint, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมายโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
- 🎙️ จัดการงานด้วยเสียง: ใช้พูดเป็นข้อความ เพื่อสร้างงาน อัปเดตไทม์ไลน์ มอบหมายผู้รับผิดชอบ หรือสร้างเอกสารโดยไม่ต้องใช้มือ
- 🛠️ ขจัดปัญหาเครื่องมือที่กระจัดกระจาย: แทนที่แอป AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันและใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ที่ฝังอยู่ในโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบท ซึ่งถูกสร้างขึ้นในกระบวนการทำงานของโครงการของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ติดตามความคืบหน้าของงาน หรือจัดการงานส่งมอบให้กับลูกค้า ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปอัจฉริยะ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งความยุ่งยากของ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
ClickUp Automationsช่วยให้คุณตั้งค่ากฎ 'ถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้น, ให้ทำสิ่งนั้น' ได้. คุณเลือกตัวกระตุ้นและตัดสินใจว่าอะไรควรเกิดขึ้นต่อไป.
นี่คือขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการจัดการระบบการทำงานโดยใช้ AI:
- ทริกเกอร์: มีบางสิ่งเปลี่ยนแปลง เช่น สถานะของงานหรือวันที่ครบกำหนด
- สถานะ: เพิ่มตัวกรอง เช่น 'เฉพาะเมื่อความสำคัญสูงเท่านั้น'
- การดำเนินการ: ClickUp ตอบสนองโดยการมอบหมายงาน, อัปเดตฟิลด์, หรือส่งการแจ้งเตือน
ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการสร้าง และเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว กระบวนการทำงานจะดำเนินต่อไปโดยอัตโนมัติ
หากคุณไม่ต้องการสร้างกฎด้วยตนเอง AI Automation Builder สามารถสร้างกฎให้คุณได้ เพียงแค่พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการในภาษาธรรมชาติ เช่น 'หากความสำคัญสูง ให้มอบหมายงานให้จอห์นและกำหนดวันครบกำหนดเป็นพรุ่งนี้' ระบบจะสร้างการทำงานอัตโนมัติให้คุณทันที
สร้างภาพและติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้
หากไม่มีมุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้า ทีมงานจะประสบปัญหาในการระบุจุดติดขัด จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียClickUp Dashboardsมอบมุมมองแบบเรียลไทม์ให้คุณติดตามโครงการ เป้าหมาย และกิจกรรมของทีมได้อย่างทันท่วงที
คุณสามารถเพิ่ม บัตร AI ลงในแดชบอร์ดของคุณเพื่อแสดงงาน, แผนภูมิ, การติดตามเวลา, เป้าหมาย, เอกสาร หรือแม้แต่ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ทันที จัดเรียงใหม่, ปรับขนาด, หรือลบบัตรออกได้ทันทีเพื่อให้แดชบอร์ดของคุณทันกับการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ คุณสามารถเพิ่ม:
- บัตรสมอง AI: ใช้คำสั่งที่กำหนดเอง เช่น 'สรุปความเสี่ยงและอุปสรรคในสปรินต์ที่กำลังดำเนินการทั้งหมด' และรับสรุปข้อมูลทันที
- การ์ดสรุปงานประจำวันทีม AI: ดูสิ่งที่ทีมของคุณได้ทำในสัปดาห์นี้ในสรุปที่ชัดเจน เหมาะสำหรับการประชุมประจำสัปดาห์
- สรุปผู้บริหารโดย AI: ดึงภาพรวมสถานะโครงการและสถานะแผนกโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลอัปเดต
- บัตรอัปเดตโครงการ AI: สร้างรายงานความคืบหน้าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติทันที
ตัวอย่างเช่น บัตร ความสำเร็จสำคัญ ช่วยให้ AI สามารถดูงานทั้งหมดที่คุณได้ทำเสร็จในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ และสร้างย่อหน้าสั้นๆ ให้คุณ มันจะเน้นความสำเร็จใหญ่ๆ งานพื้นฐาน และสแกนหางานที่ระบุว่า 'มีความเสี่ยง' หรือ 'ขัดขวาง'
ให้ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าทำงานหนักแทนคุณ
การจัดการหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันนั้นยากพออยู่แล้ว—การอัปเดตสถานะงาน, การสร้างรายงาน, การติดตามอุปสรรค? นั่นคือจุดที่ClickUp AI Agentsเข้ามาช่วย
ตัวแทน AI อัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ถูกออกแบบมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโดยการทำงานอัตโนมัติในงานประจำ ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และสนับสนุนทีมด้วยคำตอบทันที ตัวช่วยอัจฉริยะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำงานเบื้องหลังเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสิ่งที่ผู้จัดการโครงการสามารถปลดล็อกได้ด้วย ClickUp Agents:
- ใช้ AI ในการประชุมสแตนด์อัพเพื่อรวบรวมการอัปเดตงานและความคืบหน้าของทีมโดยไม่ต้องมีการประชุมแม้แต่ครั้งเดียว
- อัปเดตสถานะโครงการโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกคนเห็นความคืบหน้าแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
- มอบหมายงานอย่างชาญฉลาดตามปริมาณงานและความพร้อมของทีม
- บล็อกผู้ขัดขวางก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม โดยการสแกนหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องและกำหนดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- สลับระหว่างมุมมองมากกว่า 15 แบบ: แสดงภาพโครงการให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยมุมมอง ClickUpเช่น รายการ, แผนงาน Gantt, ปฏิทิน และอื่นๆ
- รวมศูนย์ความรู้โครงการ: เก็บ SOWs, ข้อมูลโครงการ, และข้อกำหนดให้เชื่อมโยงกับงานและกำหนดเวลาใน ClickUp Docs
- ปรับปรุงการขอโครงการให้มีประสิทธิภาพ: รวบรวมข้อเสนอแนะ คำขอเปลี่ยนแปลง และงานที่เข้ามาด้วยClickUp Formsที่จัดเส้นทางงานโดยอัตโนมัติ
- บันทึกการประชุมโครงการ: รับถอดความทันที สรุป และรายการดำเนินการด้วยClickUp AI Notetakerสำหรับ Zoom, Teams และการโทรผ่าน ClickUp
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม: รวมเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Google Drive, Zoom, Hubspot, Microsoft Project และอื่นๆ เข้ากับClickUp Integrations เพื่อลดการสลับบริบท
ข้อดีของ ClickUp
- ใช้ AI เพื่อสร้างงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานได้ทันที
- จัดการทั้งโครงการที่ง่ายและโครงสร้างที่ซับซ้อนหลายระดับ
- แผนผังไอเดีย, วางแผนการทำงาน, และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboards
- เชื่อมต่องาน เอกสาร การแชท และเป้าหมายในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้ประโยชน์จาก AI ในการดำเนินโครงการด้วย ClickUp Brain เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและรับข้อมูลเชิงลึกทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
ข้อเสียของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ทำไมมันถึงยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ?
ClickUp รวบรวมทุกโครงการ งาน และเอกสารไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถสลับระหว่างงานที่ต้องส่งให้ลูกค้า เป้าหมายภายในองค์กร และคำขอเฉพาะกิจต่างๆ ได้โดยไม่สูญเสียบริบท
ด้วยสรุปที่สร้างโดย AI และมุมมองที่ปรับแต่งได้ คุณจะเห็นสิ่งที่เร่งด่วน สิ่งที่ถูกขัดขวาง และสิ่งที่สามารถรอได้ทันทีทำให้การจัดลำดับความสำคัญของโครงการเป็นเรื่องง่าย
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2นี้สรุปได้อย่างสมบูรณ์แบบ:
ClickUp รวมทุกสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว ทั้งงาน เอกสาร เป้าหมาย และแม้แต่การแชท ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับความง่ายในการใช้งานและความราบรื่นในการนำไปใช้เมื่อต้องให้ทีมเข้าร่วมใช้งาน จำนวนฟีเจอร์ที่น่าประทับใจ และฉันสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เข้ากับทุกอย่างได้ตั้งแต่รายการงานง่ายๆ ไปจนถึงการสปรินต์แบบอไจล์ที่ซับซ้อน แม้ว่าจะมีความลึกซึ้ง แต่ความง่ายในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ก็ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม แดชบอร์ดให้มุมมองแบบภาพรวม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อต้องจัดการโครงการหลายโครงการ...
ClickUp รวมทุกสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว ทั้งงาน เอกสาร เป้าหมาย และแม้แต่การแชท ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับความง่ายในการใช้งานและความราบรื่นในการนำไปใช้เมื่อต้องให้ทีมเข้าร่วมใช้งาน จำนวนฟีเจอร์ที่น่าประทับใจ และฉันสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เข้ากับทุกอย่างได้ ตั้งแต่รายการงานง่ายๆ ไปจนถึงการสปรินต์แบบอไจล์ที่ซับซ้อน แม้จะมีความลึกซึ้ง แต่ความง่ายในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ก็ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม แดชบอร์ดให้มุมมองแบบภาพรวม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อต้องจัดการโครงการหลายโครงการ...
💡 โบนัส: ClickUp AI Notetaker เข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนา และสร้างบันทึกที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้จัดการโครงการไม่ต้องกังวลกับการพลาดรายละเอียดสำคัญ
2. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมอย่างง่ายและการทำงานร่วมกับลูกค้า)
Basecamp เติบโตได้ดีในความเรียบง่าย เมื่อคุณสร้างโปรเจกต์ใหม่ คุณเพียงแค่เลือกเครื่องมือที่คุณต้องการจากชุดเครื่องมือของพวกเขา ซึ่งอาจรวมถึงกระดานข้อความสำหรับการสนทนาในทีม รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการติดตามงาน และปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสำหรับกำหนดเส้นตาย ทุกสิ่งตั้งแต่ภารกิจและไฟล์ไปจนถึงการตัดสินใจและการสนทนา จะอยู่ในโปรเจกต์เหล่านี้ทั้งหมด
หน้าจอหลักจะแสดงโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้คุณทราบได้ทันทีว่ามีอะไรที่ต้องทำบ้าง แต่ละคนจะเห็นเฉพาะงานของตนเอง กำหนดส่ง และความสำคัญเท่านั้น ช่วยลดสิ่งรบกวนและทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย
คุณยังได้รับคุณสมบัติที่ใช้งานได้จริง เช่น การแชทแบบแคมป์ไฟ สำหรับคำถามด่วนและการเช็คอินอัตโนมัติเพื่อแทนที่การประชุมสถานะรายสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมี โต๊ะการ์ด ที่ทำงานเหมือนกระดานคัมบังพื้นฐาน ช่วยลดเวลาในการตั้งค่า
คุณสมบัติหลักของ Basecamp
- ให้ทีมทำงานสอดคล้องกันด้วย โครงการ และจัดเก็บสิ่งที่ต้องทำ ไฟล์ การสนทนา และการตัดสินใจไว้ด้วยกัน
- มองเห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจนด้วย กราฟเนินเขา, การจัดลำดับ และ การควบคุมภารกิจ เพื่อเข้าใจสถานะของโครงการ
- แชร์ไฟล์ การอนุมัติ และข้อเสนอแนะ พร้อมควบคุมสิ่งที่ลูกค้าเห็นเพื่อการร่วมมือข้ามสายงาน
- ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นด้วย Pings และ Hey! Menu เพื่อส่งแชทโดยตรงและจัดการการแจ้งเตือนทั้งหมดจากเมนูที่ปราศจากสิ่งรบกวน
ข้อดีของเบสแคมป์
- การตั้งค่าที่ตรงไปตรงมาหมายความว่าผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการงานได้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรม
- โครงสร้างที่คาดการณ์ได้ในแต่ละโครงการช่วยลดความสับสนและทำให้ทีมมีสมาธิ
- คุณสมบัติที่เป็นมิตรกับลูกค้าช่วยให้เกิดความโปร่งใสโดยไม่เปิดเผยงานที่ยังไม่เสร็จสิ้น
- การสื่อสารในตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการสนทนาที่กระจัดกระจาย อีเมล และข้อความ
ข้อเสียของ Basecamp
- เน้นความเรียบง่าย ซึ่งอาจรู้สึกจำกัดสำหรับทีมที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง
- ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งานมากกว่าความยืดหยุ่น ซึ่งหมายถึงมีตัวเลือกในการปรับแต่งและขยายระบบน้อยกว่า
- มีเพียงเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ โดยไม่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Basecamp
- ผู้ใช้บางรายพบว่าโทนสีและการจัดวางปุ่มไม่ตรงตามสัญชาตญาณ
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร Unlimited: $349/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
ทำไมมันถึงยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการหลายลำดับความสำคัญ?
แผนภูมิเนินเขาของ Basecamp ช่วยให้คุณสามารถเห็นสถานะของโครงการได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การสำรวจเบื้องต้นไปจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย วิธีการแสดงผลแบบภาพนี้ช่วยให้คุณบริหารจัดการโครงการหลาย ๆ โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการระบุงานที่ดำเนินไปตามแผนและส่วนที่ต้องให้ความสนใจ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่ง กล่าวไว้ในรีวิวของ Basecamp:
ฉันได้ใช้ Basecamp ทุกวันเนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และใช้งานง่าย เช่น ความเรียบง่ายและการผสานรวมที่ง่ายดายซึ่งรวมรายการสิ่งที่ต้องทำ กระดานข้อความ การแชร์ไฟล์ ตารางเวลา และการแชทของทีมเข้าด้วยกันอย่างง่ายดาย...อย่างไรก็ตาม Basecamp นั้นพื้นฐานเกินไปสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน มันขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น แผนภูมิ Gantt และการพึ่งพาของงาน การติดตามเวลา หรือการรายงานโดยละเอียด
ฉันได้ใช้ Basecamp ทุกวันเนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และใช้งานง่าย เช่น ความเรียบง่ายและการผสานรวมที่ง่ายดายซึ่งรวบรวมรายการสิ่งที่ต้องทำ กระดานข้อความ การแชร์ไฟล์ ตารางเวลา และการแชทของทีมเข้าด้วยกันอย่างง่ายดาย...อย่างไรก็ตาม Basecamp นั้นพื้นฐานเกินไปสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน มันขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์และการพึ่งพาของงาน การติดตามเวลา หรือการรายงานที่ละเอียด
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้
เข้าสู่ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
3. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็วและการจัดการงานด้วยภาพ)
Trello เป็นเครื่องมือจัดการงานแบบภาพในสไตล์ Kanbanกระดานใน Trelloจะแสดงโครงการของคุณ รายการจะแสดงขั้นตอนต่างๆ ของงาน (ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จแล้ว) และการ์ดจะถืองานแต่ละชิ้น คุณสามารถลากและวางการ์ดได้ตามความคืบหน้าของงาน วิธีการที่ใช้งานง่ายนี้ทำให้เข้าใจได้ง่าย
แต่ละบัตรเติบโตตามความต้องการของคุณ. เริ่มต้นด้วยชื่อภารกิจพื้นฐาน จากนั้นเพิ่มรายละเอียดตามที่ต้องการ: รายการตรวจสอบเพื่อแยกงานที่ซับซ้อน, การมอบหมายงานให้สมาชิกทีมเพื่อความรับผิดชอบ, และวันที่ครบกำหนดเพื่อการจัดการเวลา. คุณยังสามารถแนบไฟล์เพื่อบริบทได้.
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันทำงานได้อย่างราบรื่น โดยสมาชิกในทีมจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อถูกกล่าวถึงในความคิดเห็นหรือได้รับมอบหมายงาน ป้ายกำกับที่มีสีแตกต่างกันช่วยให้จัดหมวดหมู่การทำงานได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ตัวเลือกการกรองและการเรียงลำดับช่วยให้บอร์ดขนาดใหญ่จัดการได้ง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Trello
- จัดระเบียบสัปดาห์ของคุณด้วย Planner, ซิงค์ปฏิทิน, และจัดสรรเวลาโฟกัสได้โดยตรงใน Trello
- ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย Butler AI โดยการสร้างกฎแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อกำหนดงาน ย้ายการ์ด หรือส่งการแจ้งเตือน
- การสะท้อนการ์ด ทำงานร่วมกับ การสะท้อนกระจก เพื่อรักษาการมองเห็นงานเดียวกันไว้บนบอร์ดหลาย ๆ บอร์ด และติดตามโครงการข้ามฟังก์ชัน
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วย Power-Ups เพิ่มการเชื่อมต่อกับ Google Drive, Jira หรือ Confluence เพื่อปรับบอร์ดให้เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานของคุณ
ข้อดีของ Trello
- ติดตั้งและเข้าใจง่าย แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- กระดานสไตล์คัมบังแบบภาพช่วยให้การติดตามงานเป็นเรื่องง่ายและโปร่งใส
- กล่องขาเข้าจะรวบรวมการสื่อสารให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ลดการพลาดการติดตามงาน
- ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล, ทีมขนาดเล็ก, หรือกระบวนการทำงานของแผนก
ข้อเสียของ Trello
- บอร์ดสามารถกลายเป็นรกและยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อจัดการกับการ์ดหลายร้อยใบหรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงงานและการติดตามปริมาณงานอย่างละเอียด
- ออกแบบมาโดยหลักสำหรับกระดานคัมบัง ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทีมที่ชอบมุมมองโครงการแบบไทม์ไลน์หรือแบบลำดับชั้น
- ไม่มีการรองรับแผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิมสำหรับทีมที่ต้องการเส้นเวลาที่มองเห็นและติดตามงานที่ทับซ้อนกัน
- การดำเนินการแบบกลุ่ม เช่น การกำหนดเส้นตายให้กับบัตรหลายใบพร้อมกัน ไม่รองรับในตัว
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ทำไมจึงเหมาะสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ
กระดาน รายการ และการ์ดที่สะท้อนของ Trello ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานในหลายโครงการได้โดยไม่สูญเสียบริบท เมื่อใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ Butler การอัปเดตตามกิจวัตรจะทำงานอยู่เบื้องหลัง ทำให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญกับงานอื่นๆ ได้
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ เกี่ยวกับ Trello คือความง่ายในการใช้งาน คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที—เพียงแค่สร้างบอร์ด เพิ่มงานของคุณ และเริ่มย้ายงานไปมา...สิ่งที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Trello คือมันอาจจะดูพื้นฐานเกินไปเมื่อโปรเจกต์ของคุณเริ่มซับซ้อนขึ้น ไม่มีวิธีในการสร้างการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานหรือติดตามความคืบหน้าอย่างละเอียด ซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยากจริงๆ หากคุณต้องการระบบที่แข็งแกร่งกว่านี้
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ เกี่ยวกับ Trello คือความง่ายในการใช้งาน คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที—เพียงแค่สร้างบอร์ด เพิ่มงานของคุณ และเริ่มย้ายงานไปมา...สิ่งที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Trello คือมันอาจจะดูพื้นฐานเกินไปเมื่อโครงการของคุณเริ่มซับซ้อนขึ้น ไม่มีวิธีในการสร้างการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานหรือติดตามความคืบหน้าอย่างละเอียด ซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยากจริงๆ หากคุณต้องการระบบที่แข็งแกร่งกว่านี้
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในศตวรรษที่ 1800 โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น ทางรถไฟถูกบริหารจัดการโดยใช้โทรเลขในการส่งข้อมูลอัปเดตข้ามระยะทางไกล
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Trello
การกล่าวถึงที่น่าสนใจอื่น ๆ
ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่จะได้อยู่ในรายการหลัก แต่ยังมีบางตัวที่สมควรได้รับการกล่าวถึง นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่นๆ ที่ควรค่าแก่การสำรวจสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ:
- Monday.com: ใช้บอร์ดสีสันสดใส ระบบอัตโนมัติที่พร้อมใช้งาน และเอกสารการทำงาน เพื่อจัดตั้งโครงการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
- Wrike: เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้, แบบฟอร์มคำขอที่ง่ายต่อการใช้งาน, และแผนภูมิแกนต์แบบลากและวางเพื่อการมองเห็นโครงการได้ทันที
- Smartsheet: สร้างโปรเจกต์ในรูปแบบตารางที่คุ้นเคย พร้อมเพิ่มแดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, และการรายงานเพื่อขยายการทำงาน
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้ประมาณ 384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
📖 อ่านเพิ่มเติม: Trello vs. ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการไหนดีที่สุด?
วิธีจัดการหลายความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ (เคล็ดลับ + แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)
เมื่อทุกอย่างรู้สึกเร่งด่วน มันง่ายที่จะติดขัด นี่คือเทคนิคที่เน้นการกระทำเพื่อช่วยให้คุณยังคงเป็นระเบียบและควบคุมได้:
- ให้ความสำคัญกับการใช้ เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์: จัดเรียงงานออกเป็นสี่โซน: งานเร่งด่วน/สำคัญ, งานสำคัญ/ไม่เร่งด่วน, งานเร่งด่วน/ไม่สำคัญ, และงานที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ. วิธีนี้จะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจและทำให้ความพยายามของคุณมีประสิทธิภาพ
- จัดสรรเวลาสำหรับงานที่ต้องการสมาธิ: กำหนดช่วงเวลาที่ไม่มีการรบกวนเพื่อทุ่มเทให้กับงานที่มีความสำคัญสูงการแบ่งเวลาหรือช่วงเวลาแบบ Pomodoroช่วยเพิ่มสมาธิและลดความไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
- สร้างแผนแม่บทที่ครอบคลุม: จัดทำแผนที่โครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมดพร้อมวัตถุประสงค์หลัก, ก้าวสำคัญ, ระยะเวลา,และการจัดสรรทรัพยากรในมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามการทับซ้อน, ความขัดแย้ง, และกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน ทำให้เห็นขั้นตอนต่อไปในทุกส่วนอย่างชัดเจน
- มอบหมายงานอย่างแม่นยำ: มอบหมายงานให้กับคนที่เหมาะสมตามทักษะและปริมาณงานของพวกเขา ความคาดหวังที่ชัดเจนและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เกิดความรับผิดชอบในขณะที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- รวมศูนย์การรายงานความคืบหน้า: ใช้แดชบอร์ดแบบภาพหรือเครื่องมือติดตามแบบรวมศูนย์เพื่อเก็บการอัปเดตทั้งหมด ตัวชี้วัด และไทม์ไลน์ไว้ในที่เดียว สิ่งนี้จะสร้างแหล่งข้อมูลความจริงแบบเรียลไทม์และเปิดเผยความล่าช้าก่อนที่จะบานปลาย
- สื่อสารเชิงรุกและสม่ำเสมอ: กำหนดเวลาในการติดตามหรืออัปเดตเป็นประจำ และแบ่งปันความคืบหน้าอย่างเปิดเผยกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาจะช่วยให้หลีกเลี่ยงความประหลาดใจและส่งเสริมวัฒนธรรมของความโปร่งใส
⚡ คลังแม่แบบ: จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญด้วยเมทริกซ์แบบลากและวางที่ง่ายด้วยแม่แบบ ClickUp Eisenhower Matrix เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
🎥 รับชม: 10 เครื่องมือการจัดการโครงการ AI ที่ดีที่สุด เปรียบเทียบ:
เริ่มต้น ตั้งค่า และดำเนินการด้วย ClickUp
การเริ่มต้นโครงการใหม่ไม่ควรต้องเสียเวลาไปกับการค้นหาการตั้งค่า การอนุญาต และบทเรียนมากมาย เครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้เวลาในการตั้งค่าน้อยกว่าจึงมีความสำคัญในที่นี้ คุณสามารถเริ่มจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้าได้ทันที แทนที่จะใช้เวลาหลายวันในการทำความเข้าใจซอฟต์แวร์
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน คือพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับสิ่งนี้ ฟีเจอร์การจัดการโครงการช่วยให้งานและกำหนดเวลาของคุณเป็นระเบียบ ในขณะที่ ClickUp Brain มอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย! ✅