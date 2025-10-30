13 เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ผสานการทำงานกับ Slack

Slack ได้กลายเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมสมัยใหม่ โดยเฉพาะในสตาร์ทอัพที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็ว เอเจนซี่การตลาด บริษัทเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมการทำงานแบบทางไกลหรือผสมผสาน
จากการส่งข้อความแบบเรียลไทม์และการแชร์ไฟล์ ไปจนถึงช่องและการซิงค์ปฏิทิน Slack ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น แต่เมื่อพูดถึงการจัดการไทม์ไลน์และการดำเนินการของโครงการ บางครั้ง Slack เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
การสนทนามักจะทำให้งานสำคัญไม่ชัดเจน นำไปสู่การติดตามผลที่พลาดไป ด้วยการผสาน Slack อย่างเหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นงาน เชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับผลลัพธ์ที่ต้องการ และลดช่องว่างระหว่างการพูดคุยในทีมกับการดำเนินงานจริง
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเครื่องมือจัดการโครงการและซอฟต์แวร์โซลูชันที่ดีที่สุดที่เชื่อมต่อกับ Slack ได้อย่างราบรื่น
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ผสานการทำงานกับ Slack
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำสำหรับบริการลูกค้าที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และสามารถผสานการทำงานกับ Slack:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการ การสื่อสารทีม และการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรด้วย AI
|แผนภูมิแกนต์, คันบัน, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, ClickUp Brain และการซิงค์งานแบบเรียลไทม์กับ Slack
|แผนฟรี; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|Wrike
|การทำให้การรับโครงการและการทำงานข้ามทีมง่ายขึ้น
|แบบฟอร์มแบบไดนามิก, กระดานคัมบัง, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, การรับคำขอผ่าน Slack
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|แนวคิด
|การจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกัน
|วิกิ เอกสาร สรุปโดย AI พรีวิวหน้า Slack
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|Trello
|การติดตามงานด้วยภาพและขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่าย
|กระดานคัมบัง, ระบบอัตโนมัติ Butler, การสร้างการ์ดใน Slack
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
|จิรา
|การติดตามงานแบบアジลและการวางแผนสปรินต์
|กระดานสครัม, การจัดเรียงงานค้าง, ตั๋วข้อบกพร่องใน Slack
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8. 60/เดือนต่อผู้ใช้
|เบสแคมป์
|การสื่อสารทีมแบบอะซิงค์ที่ไม่รกรุงรัง
|รายการสิ่งที่ต้องทำ, แชทแคมป์ไฟ, ตัวแทนกระทู้ใน Slack
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|มิโร
|การร่วมมือทางภาพและการระดมความคิด
|ไวท์บอร์ด, โน้ตติดจาก Slack, ซิงค์ Jira
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
|ไมสเตอร์ทาสก์
|การติดตามงานด้วยภาพ + ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขนาดกลาง
|คานบัน, การแจ้งเตือนทาง Slack, ความช่วยเหลือจาก AI, การซิงค์งานประจำวัน
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
|การทำงานเป็นทีม
|การบริหารโครงการของลูกค้าอย่างแม่นยำ
|คำสั่ง Slack, การติดตามค่าตอบแทน, ห้องสมุดทรัพยากร
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99/เดือนต่อผู้ใช้
|Todoist
|การบันทึกงานที่เบาใน Slack
|คำสั่ง Slack, รายการตรวจสอบ, แท็กความสำคัญ
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2. 50/เดือนต่อผู้ใช้
|Zoho Projects
|การกำหนดฐานโครงการอย่างละเอียดและการติดตามผล
|แผนภูมิแกนต์, บันทึกเวลา, การอัปเดตใน Slack
|ทดลองใช้ฟรี 15 วัน, ราคาพิเศษตามความต้องการ
|เชิงเส้น
|ทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
|แผนที่เส้นทางแบบภาพ, การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา, การซิงค์กระทู้ใน Slack
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|รังผึ้ง
|มุมมองโครงการที่ยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันในทีม
|เทมเพลต, คันบัน, HiveMind AI, แชท Slack เป็นงาน
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1.50/เดือนต่อผู้ใช้
ทำไมต้องใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ผสานการทำงานกับ Slack?
แทนที่จะสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ทีมของคุณสามารถจัดการงานและสื่อสารทั้งหมดได้ภายในพื้นที่ทำงาน Slack เดียวด้วยการผสานรวมที่ง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่การผสานการทำงานกับ Slack ที่ดีที่สุดคุ้มค่ากับการลงทุน:
- รวมศูนย์การสื่อสารโครงการ โดยเชื่อมโยงข้อความ Slack กับงาน, กำหนดเวลา, และผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบผ่านช่องทาง Slack ที่ใช้ร่วมกัน
- รับการอัปเดตโครงการและกำหนดส่งงานแบบเรียลไทม์ผ่าน การแจ้งเตือนใน Slack เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องออกจาก Slack
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานโดยให้ผู้ใช้สามารถมอบหมายงาน อัปเดตสถานะ และติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงจาก Slack
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบ เรียลไทม์ ผ่านการแชร์ไฟล์ การสนทนา และการดำเนินการที่ผสานรวมภายในแอป Slack
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้—จัดการกับปัญหาไมค์, ข้อความไม่ส่ง, และข้อผิดพลาดในการอัปโหลดอย่างตรงจุดปัญหาทั่วไปของ Slack และวิธีแก้ไขจะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหา Slack ที่เกิดขึ้นบ่อยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะ
คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในเครื่องมือจัดการโครงการที่ผสานกับ Slack
50% ของทีมที่ใช้ระเบียบวิธีแบบอไจล์และวิธีการที่ทีมใช้ในการบริหารโครงการยังผสมผสานกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการผสานรวมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเข้ากับพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณโดยตรงจึงเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
แต่ไม่ใช่ทุกการผสานรวมที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน ดังนั้น คุณสมบัติใดบ้างที่มีความสำคัญจริง ๆเมื่อเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการ Slackที่ดีที่สุด?
1. การจัดการงาน: สร้าง, มอบหมาย, และอัปเดตงานได้โดยไม่ต้องออกจาก Slack
✅ วิธีแก้ไข: นักออกแบบวางม็อกอัพในข้อความ Slack และเพื่อนร่วมทีมจะแปลงเป็นงานพร้อมกำหนดส่งทันที
2. การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์: รับการอัปเดตโครงการ การเปลี่ยนแปลงกำหนดส่ง และความคิดเห็นโดยตรงใน Slack
✅ วิธีแก้ไข: ทีมของคุณจะเห็นการอัปเดตความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ในช่อง Slack ช่วยหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดส่งงานและการตรวจสอบที่ไม่จำเป็น
3. การแชร์ไฟล์และเอกสารส่วนกลาง: แชร์และปักหมุดไฟล์ที่เชื่อมโยงกับงานหรือหัวข้อสนทนา
✅ วิธีแก้ไข: ในระหว่างการดำเนินการแคมเปญอย่างรวดเร็ว (campaign sprint) ไฟล์สร้างสรรค์และเอกสาร Google จะสามารถเข้าถึงได้ในที่เดียว ไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลอีกต่อไป
4. การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ซิงค์กับ Google Drive, Trello, Jira และอื่น ๆ อีกมากมาย
✅ วิธีแก้ไข: แทนที่จะต้องสลับแท็บไปมา Slack ของคุณจะกลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางที่เครื่องมือโครงการทั้งหมดของคุณสามารถสื่อสารกันได้
5. การทำงานอัตโนมัติ: ใช้บอทหรือทริกเกอร์ที่กำหนดเองเพื่อทำงานขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติ
✅ วิธีแก้ไข: แบบฟอร์มงานใหม่จะกระตุ้นข้อความ Slack ไปยังช่องที่ถูกต้อง มอบหมายงาน และตั้งการแจ้งเตือน—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์
13 เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ผสานการทำงานกับ Slack
คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแท็บหกแท็บเพื่อรักษาบริบท
เมื่อเป็นเช่นนั้นการทำงานอัตโนมัติในการบริหารโครงการไม่ได้ให้ประโยชน์ตามที่สัญญาไว้
อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือ 13 รายการที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ Slack เหล่านี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะทำงานสอดคล้องกันแม้ในขณะที่คุณหลับ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการสื่อสารทีมแบบครบวงจรด้วย AI)
หาก Slack ของทีมคุณเต็มไปด้วยการเช็คอินประจำวัน การกล่าวถึงงาน และลิงก์ไฟล์ ClickUp คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
จัดการโครงการของคุณด้วยการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างของ ClickUp
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ผสานรวม Docs, Wikis, Chat, เครื่องมือ AI สร้างสรรค์, ตัวแทน AI และการทำงานอัตโนมัติเข้าด้วยกัน
มันมอบมุมมองที่ยืดหยุ่น รวมถึงรายการ กระดาน แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน เพื่อช่วยให้ทีมวางแผน ติดตาม และจัดการโครงการได้อย่างอิสระ คุณสามารถจัดกลุ่มงานเป็นโฟลเดอร์ แยกย่อยการพึ่งพา และกำหนดหมุดหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักได้
ตัวอย่างเช่น ทีมออกแบบ ระยะไกลที่ทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามารถมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการทั้งหมดในมุมมอง Gantt และจากนั้นซิงค์การอัปเดตงานไปยังช่อง Slack ที่แชร์ได้โดยตรง ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์
การผสานการทำงานกับ Slack ที่ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน
ด้วยการผสานการทำงานอย่างแน่นหนาของ ClickUp กับ Slack คุณสามารถ:
- สร้างงานโดยตรงจากข้อความใน Slack
- เพิ่มความคิดเห็นหรืออัปเดตโดยไม่ต้องสลับแอป
- รับการแจ้งเตือนงานและกำหนดส่งใน Slack ของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของกิจกรรมงานในช่อง Slack ของทีมคุณ
นี่คือสิ่งที่ลอเรน มาเคียลสกี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ Hawke Media กล่าวเกี่ยวกับ ClickUp:
มันสำคัญมากสำหรับเราที่จะมีความโปร่งใสของโครงการในรูปแบบที่รองรับสไตล์การเรียนรู้และความชอบทั้งหมด ClickUp ยังช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับ Slack และ Gmail ได้ ซึ่งทำให้การทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง
มันสำคัญมากสำหรับเราที่จะมีความโปร่งใสของโครงการในรูปแบบที่รองรับสไตล์การเรียนรู้และความชอบทั้งหมด ClickUp ยังช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับ Slack และ Gmail ได้ ซึ่งทำให้การทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง
รวมการสนทนาและงานต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Chat
ClickUp Chatนำการสื่อสารสไตล์ Slack ที่ดีที่สุดมาสู่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ ความแตกต่างระหว่างSlack กับ ClickUpคือ ClickUp เชื่อมต่อโดยตรงกับงาน กำหนดเวลา และกระบวนการทำงานของคุณ
ระหว่างการซิงค์โปรเจกต์ หากเพื่อนร่วมทีมทิ้งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ขาดหายไปหรือระบุอุปสรรค คุณไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือหรือค้นหาใน Slack ภายหลัง คุณสามารถเปลี่ยนข้อความนั้นให้กลายเป็นงานได้ทันที มอบหมาย ตั้งวันครบกำหนด และเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ที่ถูกต้อง หรือสั่งให้ ClickUp Brain ทำแทนคุณได้ทันทีภายในแชทของคุณ!
ฟังก์ชันนี้ทำให้ ClickUp เป็นแอปส่งข้อความแบบครบวงจรด้วยการรวมการส่งข้อความกับการสร้างงานเข้าด้วยกัน
ให้ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณ ทำงานหนักแทนคุณ
ClickUp Brainนำ AI ที่ใช้งานได้จริงมาสู่กระบวนการทำงานประจำวันของคุณ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อจดจำบริบทและกำจัดงานที่ต้องทำซ้ำด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น หลังจากการประชุมทีม ClickUp Brain สามารถสรุปรายละเอียดโครงการ มอบหมายขั้นตอนถัดไปให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เกี่ยวข้อง และแม้กระทั่งแจ้งเตือนกำหนดเวลาที่ทับซ้อนกัน
หากคุณกำลังตามงานหลังจากหยุดพัก คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ "Catch Me Up" ของ ClickUp Brainเพื่อรับสรุปข้อมูลอัปเดตจากทุกโปรเจกต์ของคุณได้ทันที รวมถึงไฮไลท์จากการสนทนาใน Slack ความคิดเห็นใหม่ และงานที่ถูกบล็อก
คุณยังสามารถถาม ClickUp Brain ได้ด้วยคำถามเช่น, "สถานะของแผนการตลาดไตรมาสที่ 3 คืออะไร?" และมันจะดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากลิสต์งานของคุณ, เอกสารโครงการ, และการสนทนา
🎥 นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่อธิบายวิธีการถามคำถามบน ClickUp Brain:
เปลี่ยนวิธีการจัดการโครงการของคุณด้วย:
- การทำงานอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อ: แทนที่เครื่องมือ AI ที่แยกจากกันหลายตัวและเข้าถึงโมเดล AI ภายนอกระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude ด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติในงานประจำ ติดตามความคืบหน้า และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับทุกโครงการ
- ข้อมูลรวมศูนย์: ค้นหาและเข้าถึงแผนงาน กำหนดเวลา และไฟล์โครงการได้ทันทีจาก ClickUp, Google Drive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงเว็บ
- พูดเป็นข้อความ: ใช้คำสั่งเสียงเพื่อถอดความบันทึก สร้างงาน อัปเดตสถานะโครงการ และมอบหมายความรับผิดชอบโดยไม่ต้องใช้มือ ทำให้การจัดการโครงการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ClickUp Brain MAX คือแอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, ปฏิทิน และขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
- เชื่อมต่องาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และแบบฟอร์มในที่เดียว
- ร่วมมือกันผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นแบบต่อเนื่อง, และกระดานไวท์บอร์ดแบบสด
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปหัวข้อ สร้างงานโดยอัตโนมัติ และตอบคำถามต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- เปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นงาน รับการอัปเดต และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน—ทั้งหมดจากช่อง Slack ของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากความลึกของฟีเจอร์
- การล่าช้าหรือการซิงค์ที่ไม่ตรงกันเป็นครั้งคราวในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่มาก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
เราดำเนินการสปรินท์แบบอไจล์ เผยแพร่เอกสาร และจัดการ OKR โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ การเชื่อมต่อแบบเนทีฟ (Slack, Drive, GitHub) สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว
เราดำเนินการสปรินท์แบบอไจล์ เผยแพร่เอกสาร และจัดการ OKR โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ การเชื่อมต่อแบบเนทีฟ (Slack, Drive, GitHub) สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว
2. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การรับโครงการง่ายขึ้นและการจัดการงานข้ามสายงาน)
รายการสิ่งที่ต้องทำที่กระจัดกระจายเป็นปัญหาทั่วไปในทีมองค์กร เนื่องจากงานมักเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึง Slack, อีเมล, การประชุม และสเปรดชีต นอกจากนี้ ยังไม่มีระบบที่ชัดเจนในการติดตามความรับผิดชอบหรือความคืบหน้า
Wrike ช่วยให้คุณเปลี่ยนคำขอที่เข้ามาเป็นโครงการอย่างเป็นทางการได้โดยใช้แบบฟอร์มการรับข้อมูลแบบไดนามิก งานที่มอบหมายโดยอัตโนมัติ และเวิร์กโฟลว์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับทีม ด้วยการผสานรวม Slack ในตัว Wrike จะช่วยให้ทีมของคุณได้รับการอัปเดตโดยไม่ต้องออกจากช่อง Slack ของพวกเขา ลดการสื่อสารซ้ำซ้อนและทำให้ความรับผิดชอบชัดเจนทั่วทั้งแผนก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- จับคำขอที่เข้ามาโดยใช้แบบฟอร์มแบบไดนามิกและส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทางโดยอัตโนมัติ
- สร้างภาพงานด้วยกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และแดชบอร์ดที่กำหนดเอง
- ใช้แอป Slack ของ Wrike เพื่อสร้างงานจากข้อความและรับการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับแผนกต่างๆ พร้อมด้วยขั้นตอนการอนุมัติและการพึ่งพา
- รวมศูนย์ไฟล์ ข้อเสนอแนะ และการสื่อสารงานเพื่อการประสานงานระหว่างทีมที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Wrike
- การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเวิร์กโฟลว์และสิทธิ์การเข้าถึงอาจมีความซับซ้อน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าสมาชิกใหม่ในทีมต้องใช้เวลาเรียนรู้ค่อนข้างมาก
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5. 0 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Wrike
บทวิจารณ์นี้จากCapterraได้เน้นย้ำว่า:
Wrike มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้เราสามารถมีประสบการณ์ที่ง่ายและราบรื่นในการจัดการการดำเนินงานโครงการของเราได้
Wrike มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้เราสามารถมีประสบการณ์ที่ง่ายและราบรื่นในการจัดการการดำเนินงานโครงการของเราได้
3. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานที่ไม่มีโครงสร้างและเปลี่ยนความคิดให้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันได้)
ในทีมระยะไกลส่วนใหญ่ ไม่มีสะพานที่ชัดเจนระหว่างขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์และการดำเนินการ Notion แก้ไขปัญหานี้โดยทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่น ซึ่งวิกิ เอกสาร โครงการ และงานต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้
และด้วยการผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Slack การอัปเดตจาก Notion จะถูกส่งตรงเข้าสู่การสนทนาของทีมคุณ ทำให้ความรู้ของทีมไม่ถูกเก็บไว้เป็นข้อมูลแยกส่วนหรือสูญหายไปในข้อความส่วนตัวที่ไม่มีที่สิ้นสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- บันทึกงาน บันทึกย่อ และสรุปการประชุมในหน้าเว็บที่ใช้ร่วมกันโดยใช้บล็อกแบบลากและวางที่ยืดหยุ่นได้
- สลับระหว่างมุมมองกระดาน, รายการ, ไทม์ไลน์ และปฏิทินสำหรับการติดตามโครงการ
- จัดระเบียบความรู้ให้เป็นวิกิภายในและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้ทีมทั้งหมดสามารถมองเห็นข้อมูลได้
- ผสานการทำงานกับ Slack เพื่อรับการอัปเดต ส่งข้อความที่มีโครงสร้าง และดูตัวอย่างหน้า Notion ได้โดยตรงในแชท
- ใช้ Notion AI เพื่อเขียน, สรุป, กรอกข้อมูลอัตโนมัติ, และดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากเอกสารหรือบันทึก
ข้อจำกัดของ Notion
- ไม่มีระบบติดตามเวลาหรือรองรับแผนภูมิแกนต์ในตัว
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเช่น 2FA ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
- พื้นที่ทำงานที่ซับซ้อนอาจรู้สึกท่วมท้นหากไม่มีโครงสร้างหรือการแนะนำเบื้องต้น
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (6,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Notion อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
ฉันชื่นชอบความสามารถของ Notion AI ในการดึงคำตอบที่ครอบคลุมและเข้าใจบริบทจากเครื่องมือที่ผสานรวมหลากหลาย—รวมถึง Notion, Slack และ Google Drive การผสานรวมนี้ช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากฐานความรู้ทั้งหมดของเรา
ฉันชื่นชอบความสามารถของ Notion AI ในการดึงคำตอบที่ครอบคลุมและเข้าใจบริบทจากเครื่องมือที่ผสานรวมหลากหลาย—รวมถึง Notion, Slack และ Google Drive การผสานรวมนี้ช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากฐานความรู้ของเราทั้งหมด
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: ก่อนที่จะมีอีเมลและ Slack บริษัทใหญ่หลายแห่งใช้"ท่อส่งข้อความ" ทางกายภาพในการส่งบันทึกข้อความระหว่างชั้นบางอาคารประวัติศาสตร์ยังคงมีท่อเหล่านี้ซ่อนอยู่ในผนัง
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานแบบภาพและกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย)
จากการสำรวจของสถาบันการจัดการโครงการ พบว่า 64% ของผู้จัดการโครงการกล่าวว่าการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จ แต่ทีมส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ใครเป็นผู้รับผิดชอบ หรือเมื่อไหร่ที่งานจะครบกำหนด
Trello แก้ปัญหานี้โดยให้ทีมมีบอร์ดภาพที่ใช้ร่วมกันเพื่อติดตามงานแบบเรียลไทม์ แต่ละงานจะอยู่บนการ์ดที่เคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น "ต้องทำ" "กำลังดำเนินการ" และ "เสร็จแล้ว"
ด้วยการผสานการทำงานกับ Slack คุณสามารถสร้างบัตร Trello ได้โดยตรงจากข้อความ ตั้งการแจ้งเตือน และโพสต์การอัปเดตกลับไปยังช่องทางของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบโครงการด้วยกระดานคัมบัง รายการตรวจสอบ ป้ายกำกับ และไฟล์แนบ
- สร้างบัตร Trello ได้โดยตรงจากข้อความใน Slack โดยใช้ทางลัดง่ายๆ
- ซิงค์การอัปเดตและการแจ้งเตือนวันครบกำหนดระหว่าง Trello และช่องทาง Slack
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการกล่าวถึง, ความคิดเห็น, และการแท็กสมาชิก
- ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย Butler (เครื่องมืออัตโนมัติในตัวของ Trello)
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดการรายงานขั้นสูงหรือมุมมองของปริมาณงาน
- ระบบอัตโนมัติและพลังเสริมมีจำกัดในแผนฟรี
- ไม่รองรับลำดับชั้นของโครงการที่ซับซ้อนหรือการพึ่งพาอาศัยกัน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 13,600+)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 23,600 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Trello อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้จับประเด็นได้:
ความสะดวกในการนำไปใช้ก็เป็นข้อได้เปรียบเช่นกัน โดยไม่ต้องตั้งค่ามากนักก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที ผมยังชอบความสะดวกในการผสานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack และ Google Drive สำหรับการไหลงานแบบบูรณาการ
ความสะดวกในการนำไปใช้ก็เป็นข้อได้เปรียบเช่นกัน โดยไม่ต้องตั้งค่ามากนักก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที ฉันยังชอบความสะดวกในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack และ Google Drive สำหรับการทำงานแบบบูรณาการอีกด้วย
5. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานแบบอไจล์และการวางแผนสปรินต์)
เมื่องานถูกทำเครื่องหมายในแชทแต่ไม่เคยไปถึงกระดานสปรินต์ของคุณ งานค้างจะกลายเป็นยุ่งเหยิงและยากต่อการจัดการ นี่เป็นความท้าทายที่ทีมวิศวกรรมมักประสบอยู่บ่อยครั้ง
Jira ช่วยเชื่อมช่องว่างนี้โดยการเปลี่ยน Slack ให้เป็นส่วนขยายของพื้นที่ทำงานแบบ Agile ของคุณ ด้วยกระดาน Scrum รายงาน Sprint และการจัดการงานค้างที่รวมอยู่ในระบบเดียว Jira ช่วยขจัดความยุ่งยากนี้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นบักติคเก็ต, กระตุ้นการแจ้งเตือนสปรินต์, หรืออัปเดตสถานะปัญหาได้โดยไม่ต้องออกจากแชทของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- เชื่อมต่อ Slack กับ Jira เพื่อสร้างปัญหาได้โดยตรงจากข้อความใน Slack
- รับการแจ้งเตือนโครงการทันทีใน Slack ตามตัวกรองหรือทริกเกอร์
- จัดระเบียบเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ เรื่องราว และข้อบกพร่องโดยใช้กระดานแบบปรับแต่งได้ของ Agile
- อัตโนมัติการกระทำที่ซ้ำซาก เช่น การมอบหมายตั๋วหรือการอัปเดตสถานะ
- ดูแผนภูมิการเผาไหม้สปรินต์และรายงานความเร็วสำหรับแต่ละรอบการทำงาน
ข้อจำกัดของ Jira
- การตั้งค่าและการกำหนดค่าที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- UI อาจรู้สึกแข็งทื่อสำหรับทีมข้ามสายงานที่อยู่นอกทีมพัฒนา
- ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีทีมขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีความต้องการขั้นสูง
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 6,400 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (15,100+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Jira อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ประกอบด้วย:
การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Confluence, Slack, และ GitHub ทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีก. ง่ายต่อการร่วมมือ, มอบหมายงาน, กำหนดวันครบกำหนด, และรักษาความรับผิดชอบข้ามแผนก.
การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Confluence, Slack, และ GitHub ทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีก. การทำงานร่วมกัน, การมอบหมายงาน, การกำหนดวันครบกำหนด, และการรักษาความรับผิดชอบข้ามแผนกต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องง่าย.
6. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีมโดยปราศจากความวุ่นวาย)
การประชุมมากเกินไปทำให้เสียเวลาที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ เมื่อทีมต้องพึ่งพาการโทรเพียงอย่างเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ประสิทธิภาพการทำงานของทีมก็จะลดลง
Basecamp พลิกโฉมสมการนี้โดยมอบพื้นที่กลางให้กับทีมเพื่อแบ่งปันข้อมูลอัปเดต ติดตามงาน และสื่อสารแบบอะซิงโครนัส คุณไม่จำเป็นต้องไล่ตามกระทู้ใน Slack หรือตั้งค่าการประชุมเพื่อซิงค์ข้อมูล เพียงแค่เปิด Basecamp ก็สามารถเห็นสิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่แชร์ไปแล้ว และสิ่งที่ต้องการความคิดเห็นจากคุณได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- จัดระเบียบโครงการด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ เอกสาร ตารางเวลา และกระดานข้อความในที่เดียว
- แทนที่กระทู้ Slack ที่กระจัดกระจายด้วยแชทกลุ่มในตัว (Campfire)
- แชร์เอกสารและไฟล์ด้วยการจัดเก็บแบบศูนย์กลาง
- ติดตามวันที่สำคัญของโครงการด้วยปฏิทินและการตรวจสอบอัตโนมัติ
- รับการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิเนินเขาเพื่อความคืบหน้าที่ชัดเจน
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- การพึ่งพาของงานที่จำกัดและคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ
- ไม่มีการติดตามเวลาทำงานแบบดั้งเดิม
- ไม่เหมาะสำหรับงานโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายทีม
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรี
- เบสแคมป์ พลัส: $15/ผู้ใช้/เดือน
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 14,500 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Basecamp อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปัน:
ระบบอัตโนมัติยกระดับสิ่งต่าง ๆ ไปสู่ขั้นใหม่: งานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำเสร็จ ตอนนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง และฉันอดไม่ได้ที่จะพูดถึงการผสานรวมกับ Slack และเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ
ระบบอัตโนมัติยกระดับสิ่งต่าง ๆ ไปสู่ขั้นใหม่: งานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำเสร็จ ตอนนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง และฉันอดไม่ได้ที่จะพูดถึงการผสานรวมกับ Slack และเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน โดยมากกว่าครึ่งใช้หลายครั้งต่อวัน แล้วที่ทำงานล่ะ?
เมื่อคุณมีระบบ AI ที่รวมศูนย์การจัดการโครงการ การแบ่งปันความรู้ และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ด้วยกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 3 ชั่วโมงทุกสัปดาห์—เวลาที่ผู้ใช้ ClickUp ถึง 60% ระบุว่าพวกเขาจะเสียไปกับการค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจาย
7. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการระดมความคิดข้ามทีม)
เครื่องมือข้อความไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการคิดเชิงภาพ ทีมมักจะลดทอนความคิดลงเมื่อพยายามวางแผนสปรินต์ แผนผังขั้นตอนการทำงาน หรือระดมความคิดในสเปรดชีตและเอกสาร
Miro แก้ปัญหานี้ด้วยการนำเสนอพื้นที่การทำงานร่วมกันแบบภาพ คุณสามารถร่างโครงสร้าง และนำเสนอไอเดียทั้งหมดได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ และด้วยการเชื่อมต่อกับ Slack และ Jira ความคิดเห็นจะเชื่อมโยงกับผืนผ้าใบได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- สร้างกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับการระดมความคิดแบบเรียลไทม์และการวางแผนที่คล่องตัว
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับแผนที่การเดินทางของลูกค้า, กระดานคัมบัง, และการทบทวน
- เปลี่ยนข้อความใน Slack เป็นโน้ตติดผนังใน Miro เพื่อบันทึกไอเดียได้ทันที
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยวิดีโอในตัว ความคิดเห็น และโหมดการนำเสนอ
- ซิงค์งานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Jira, Asana, ClickUp และ Google Calendar
ข้อจำกัดของ Miro
- อาจกลายเป็นรกไปด้วยผู้ร่วมงานมากเกินไปบนบอร์ดเดียว
- ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงบนบอร์ดที่ซับซ้อนหรือมีน้ำหนักมากซึ่งมีองค์ประกอบสื่อหลายอย่าง
- แผนฟรีมีบอร์ดและพื้นที่จัดเก็บจำกัด
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษสำหรับองค์กร เริ่มต้นที่ 30 สมาชิก
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5. 0 (8,100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Miro
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
Miro ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยมมากมาย เช่น Jira, Trello, Slack และ Google Workspace ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
Miro ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยมมากมาย เช่น Jira, Trello, Slack และ Google Workspace ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รักษาการสนทนาในทีมให้ชัดเจนและมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกันบทความ "ข้อดีและข้อเสียของ Slack ในการทำงาน" จะอธิบายวิธีการใช้จุดแข็งของ Slack ร่วมกับเวิร์กโฟลว์ของ ClickUp เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
8. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานด้วยภาพพร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขนาดกลาง)
MeisterTask นำเสนอการผสานการทำงานกับ Slack แบบเนทีฟที่เปลี่ยนการสนทนาทั่วไปให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในไม่กี่คลิก
การผสานรวมนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับสรุปงานประจำวัน แปลงข้อความใน Slack เป็นงานหรือความคิดเห็นใน MeisterTask และเชื่อมโยงโครงการทั้งหมดกับช่องทาง Slack เพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ มันรับประกันการติดตามความเป็นเจ้าของงานและการจัดการกำหนดเวลาที่ราบรื่นสำหรับทีมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask
- สร้างภาพโครงการด้วยกระดานคัมบังและมุมมองปฏิทิน
- อัตโนมัติการสร้างงาน, การมอบหมาย, และการเปลี่ยนผ่าน
- ติดตามเวลาและก้าวหน้าได้โดยตรงภายในงาน
- เพิ่มรายการตรวจสอบ, แท็ก, ความสัมพันธ์ที่จำเป็น, และไฟล์แนบ
- ใช้ Meister AI สำหรับสรุปเนื้อหา, ช่วยเขียน, และค้นหาความรู้
- รับการแจ้งเตือนผ่าน Slack และสร้างงานจากข้อความ
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดในการปรับแต่งรูปแบบกระดานงาน
- ไม่มีแผนภูมิแกนต์ในตัวสำหรับทีมที่มีไทม์ไลน์จำนวนมาก
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับการตั้งค่าระบบอัตโนมัติขั้นสูงหรือภาคสนาม
- การสนับสนุนผ่านการแชทสดมีให้บริการเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด
ราคาของ MeisterTask
- ฟรี
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 170 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,160 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง MeisterTask อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้จับประเด็นได้:
ฉันชื่นชมอย่างมากกับการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ยอดนิยมส่วนใหญ่ เช่น Zendesk, GitHub, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของเราลื่นไหล MeisterTask ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น
ฉันชื่นชมอย่างมากกับการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ยอดนิยมส่วนใหญ่ เช่น Zendesk, GitHub, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของเราลื่นไหล MeisterTask ทำให้ทุกอย่างง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
9. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานลูกค้าด้วยความแม่นยำ)
การจัดการโครงการของลูกค้าผ่านซอฟต์แวร์การจัดการงานหลายระบบทำให้ง่ายต่อการสูญเสียการมองเห็นในชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และการใช้ทรัพยากร
การทำงานเป็นทีมเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมที่เน้นการให้บริการ ซึ่งรวมการจัดการโครงการการวางแผนทรัพยากร และการสื่อสารกับลูกค้าเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังคาดการณ์ปริมาณงานหรือติดตามกำไรในโครงการแบบค่าจ้างรายเดือนแอปการสื่อสารทีมนี้จะมอบการควบคุมที่ปรับให้เหมาะสมโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ตั้งค่าช่องทาง Slack เฉพาะโครงการพร้อมการอัปเดตสดและระบบอัตโนมัติ
- แปลงข้อความใน Slack เป็นงานด้วยคำสั่งเดียว ("/tw help")
- สร้างคลังทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันจากลิงก์ที่แชร์ใน Slack
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนใน Slack ตามการกระตุ้นจากกิจกรรมของโครงการ
- ใช้การติดตามความสามารถในการทำกำไรและการติดตามค่าธรรมเนียมรายเดือนที่มีอยู่ในระบบเพื่อตรวจสอบอัตรากำไร
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็ก
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามผลกำไร ถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนที่มีราคาสูงกว่า
- ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานภายในโครงการที่ไม่มีการติดต่อกับลูกค้า
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี
- จัดส่ง: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,170+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึงการทำงานเป็นทีมว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
ใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับนักพัฒนาและนักออกแบบเป็นประจำย่อมรู้ดีว่าคุณต้องการความรับผิดชอบหากต้องการให้โครงการเสร็จตรงเวลา การเชื่อมต่อกับ Slack ก็มีประโยชน์เช่นกัน
ใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับนักพัฒนาและนักออกแบบเป็นประจำจะรู้ดีว่าคุณต้องการความรับผิดชอบหากคุณต้องการให้โครงการเสร็จตรงเวลา การเชื่อมต่อกับ Slack ก็มีประโยชน์เช่นกัน
🧠 คุณรู้หรือไม่? Slack พุ่งทะยานจากผู้ใช้เพียง 16,000คนเป็นมากกว่า10 ล้านคนต่อวันภายในเวลาเพียงทศวรรษเดียวคู่มือการใช้ Slack อย่างมีประสิทธิภาพ: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้ใช้ Slackจะแสดงวิธีปฏิบัติจริงในการใช้ Slack ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของทีมคุณ
10. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานแบบเบาภายใน Slack)
เมื่อช่อง Slack ของคุณคึกคักตลอดทั้งวัน งานด่วนและคำขอที่ไม่เป็นทางการอาจหายไปในระหว่างการเลื่อนดู Todoist ช่วยเชื่อมช่องว่างนี้โดยให้คุณจับข้อความใน Slack ใด ๆ ได้ทันทีเป็นงานที่สามารถทำได้
แทนที่จะคัดลอกและวางการเตือนความจำหรือหวังว่าคุณจะจำได้ คุณสามารถอัปเดตรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ทันทีในที่ทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- แปลงข้อความใน Slack เป็นงานใน Todoist ด้วยคำสั่ง /todoist
- จัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญ, ป้ายกำกับ, และโครงการโดยไม่ต้องออกจาก Slack
- รับการแจ้งเตือนสำหรับการเตือนงานและกำหนดส่งโดยตรงใน Slack
- แชร์ลิงก์โครงการและรายการตรวจสอบเพื่อให้บริบทของงานในหัวข้อสนทนา
ข้อจำกัดของ Todoist
- จำกัดเฉพาะมุมมองงานและโครงการพื้นฐาน (ไม่มีไทม์ไลน์หรือแกนต์)
- ไม่เหมาะสำหรับความพึ่งพาที่ซับซ้อนหรือการจัดการทรัพยากร
- การผสานการทำงานกับ Slack ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ของบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $2.50/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Todoist อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้อ้างอิง:
การใช้งานที่ง่ายและวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแยกแยะรายการ นอกจากนี้ การออกแบบยังเรียบง่ายมาก และแอปพลิเคชันได้รับการสนับสนุนโดย Slack, Teams, Apple, Android และ Windows
การใช้งานที่ง่ายและวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแยกแยะรายการ นอกจากนี้ การออกแบบยังเรียบง่ายมาก และแอปพลิเคชันได้รับการสนับสนุนโดย Slack, Teams, Apple, Android และ Windows
11. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการอย่างละเอียดและการกำหนดฐานข้อมูล)
มีเพียง48% ของทีมเท่านั้นที่ทำการตั้งฐานเวลาโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ยากต่อการวัดความก้าวหน้าและปรับกำหนดเวลาให้เหมาะสม Zoho Projects แก้ไขปัญหานี้ด้วยแผนภูมิแกนต์แบบไดนามิก การติดตามเวลาที่แม่นยำ และการจัดการงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพื่อให้ทีมสามารถมองเห็นแผนงาน ตรวจจับความคลาดเคลื่อน และนำงานกลับมาอยู่ในเส้นทางได้อย่างรวดเร็ว
การผสานรวมกับ Slack หมายความว่าการก้าวหน้าของโครงการของคุณจะไหลเข้าสู่การแชทประจำวันโดยตรงโดยไม่มีการทำซ้ำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- ติดตามงานและงานย่อยด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- มองเห็นตารางเวลาและจุดติดขัดด้วยแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ
- บันทึกชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และไม่ได้โดยตรงในใบแจ้งหนี้
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ ด้วยกฎงานแบบลากและวาง
- เชื่อมต่อกับ Zoho CRM, Slack, Google Drive และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- การเรียนรู้อาจรู้สึกชันสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- แอปพลิเคชันมือถือมีความเสถียรน้อยกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ตัวเลือกการปรับแต่งบางอย่างถูกจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งขั้นสูง
ราคาของ Zoho Projects
- ทดลองใช้ฟรี 15 วัน
- ราคาตามความต้องการ
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (470+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Zoho Projects อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
การผสานรวมกับแอป Zoho อื่น ๆ และเครื่องมือของบุคคลที่สามเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
การผสานรวมกับแอป Zoho อื่น ๆ และเครื่องมือของบุคคลที่สามเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
12. ลำดับขั้น (เหมาะที่สุดสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมสมัยใหม่)
ทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมสมัยใหม่สามารถสูญเสียเวลาไปอย่างมากมายในการรวบรวมเอกสารวางแผน สเปค แผนงาน และระบบติดตามข้อผิดพลาดเข้าด้วยกันผ่านเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน
Linear รวมทิศทางผลิตภัณฑ์ การอัปเดตโครงการ และการติดตามปัญหาไว้ในระบบเดียวที่รวดเร็วทันใจ
ด้วยเหตุนี้ ทีมงานสามารถวางแผนเส้นทางได้ทางสายตา ติดตามวงจร จำแนกปัญหา และรักษาความสอดคล้องผ่านข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และการผสานการทำงานกับ Slack อย่างชาญฉลาด ที่ช่วยให้การสนทนาและงานต่าง ๆ อยู่ในความสอดคล้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบเชิงเส้น
- วางแผนและจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนด้วยภาพ พร้อมด้วยเป้าหมายสำคัญ, โครงการริเริ่ม, และระยะต่างๆ
- ติดตามปัญหา, บัก, และงานด้วยระบบการทำงานที่กำหนดเอง, สปรินต์, และคิวการคัดแยก
- อัตโนมัติการทำงานประจำด้วยตัวแทน AI ที่ทรงพลังสำหรับงานเช่นการสร้างโค้ด
- เชื่อมต่อ Slack เพื่อซิงค์เธรด, แชร์อัปเดต, และสร้างหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในบริบท
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อวัดขอบเขต ระยะเวลา และความเร็วของทีม
ข้อจำกัดเชิงเส้น
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานโครงการทั่วไป
- ขาดทรัพยากรหรือเครื่องมือการจัดการทางการเงินสำหรับปฏิบัติการที่กว้างขวางขึ้น
- การผสานรวมขั้นสูงบางตัวยังคงเอนเอียงไปทางระบบสแต็กสมัยใหม่มากกว่าระบบองค์กรแบบเก่า
การกำหนดราคาแบบเส้นตรง
- ฟรี
- พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวเชิงเส้น
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Linear ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
Linear สามารถปรับให้เข้ากับโครงการทุกขนาดและสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว. สามารถผสานการทำงานกับผู้ให้บริการภายนอกได้มากมาย.
Linear สามารถปรับให้เข้ากับโครงการทุกขนาดและสามารถนำไปใช้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถผสานการทำงานกับบุคคลที่สามได้หลากหลาย
🧠 คุณรู้หรือไม่? เกือบ80% ของบริษัทใน Fortune 100ใช้ Slack Connect เรียนรู้วิธีจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณและลดเสียงรบกวนด้วยช่องทางที่ชัดเจนและเป็นระบบในวิธีจัดระเบียบช่องทาง Slack ที่ทำงาน
13. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการดูโครงการที่ยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
ลองนึกภาพเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่ดูแลแคมเปญของลูกค้าหลายรายพร้อมกัน นักออกแบบต้องรอการอนุมัติ นักการตลาดต้องติดตามงานในแคมเปญ และผู้จัดการโครงการต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสลับไปมาระหว่างแชท อีเมล และสเปรดชีต เพียงเพื่ออัปเดตสถานะงาน
Hive แก้ปัญหาโดยให้ทีมมีพื้นที่ทำงานเดียวในการจัดการทั้งหมดนี้ เครื่องมือนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับ Slack เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนแชทใน Slack เป็นงานใน Hive แบ่งปันงานกลับไปยังช่องทาง Slack และรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- ใช้แม่แบบโครงการมากกว่า 100 แบบเพื่อเปิดตัวโครงการใหม่ได้ในไม่กี่วินาที
- สลับไปมาระหว่างกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน ตาราง และมุมมองไทม์ไลน์ได้อย่างราบรื่น
- นำอีเมลของคุณเข้าสู่ Hive และแปลงข้อความให้เป็นงานได้ทันที
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยบันทึกข้อความการส่งข้อความธุรกิจทันที และการผสานวิดีโอ เช่น Zoom
- Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการดูโครงการที่ยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
- ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและผู้ช่วย AI ของ Hive, HiveMind
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- ตัวเลือกเสริมพรีเมียมอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายรวมสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
- การผสานรวมกับระบบเดิมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
- แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของฮีฟ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $1. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (610+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 210 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Hive อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
ความสามารถในการผสานรวมของ Hive รวมถึงการเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Google Drive และ Slack ผ่านทางอินเตอร์เฟซของเครื่องมือ Hive ปรับโครงสร้างอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคน แม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์ทางเทคโนโลยีไม่มาก ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา
ความสามารถในการผสานรวมของ Hive รวมถึงการเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Google Drive และ Slack ผ่านอินเทอร์เฟซเครื่องมือของมัน Hive ปรับโครงสร้างอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนที่อาจไม่มีประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับ Slack
นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการเพิ่มเติม 3 รายการที่ยังมีการผสานการทำงานกับ Slack และจะเข้ากันได้ดีกับเครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว:
- Asana: ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานใน Asana, รับการแจ้งเตือนใน Slack เมื่อมีการอัปเดตงาน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้โดยตรงจากกระทู้ Slack
- Smartsheet: รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน แสดงความคิดเห็นในแถว และแชร์ชีตโดยตรงในช่อง Slack
- Airtable: ส่งการแจ้งเตือน Slack ตามการทำงานอัตโนมัติของ Airtable สร้างบันทึกจากข้อความ Slack และเชื่อมโยงการอัปเดตไปยังช่อง Slack โดยตรง
ยกระดับการทำงานของคุณให้เหนือกว่าด้วยการผสานการทำงานกับ Slack อย่างไร้รอยต่อ
เมื่อทีมโครงการทำงานบน Slack แต่ไม่มีการผสานรวมการจัดการโครงการที่เหมาะสม การสนทนาเหล่านั้นมักจะหายไปในความลึกของการเลื่อนดูข้อมูล
การเชื่อมต่อ Slack กับระบบบริหารโครงการ หมายความว่าทุกข้อความสามารถกลายเป็นงานที่ต้องทำ ทุกกำหนดเวลาจะยังคงปรากฏให้เห็น และทุกโครงการจะดำเนินไปตามแผนโดยไม่มีการสื่อสารซ้ำซ้อนไม่รู้จบ
แม้ว่าจะมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันมากมายที่สัญญาว่าจะเชื่อมช่องว่างนี้ แต่หลายเครื่องมือยังคงทำให้คุณต้องสลับไปมาระหว่างงานที่ยังไม่เสร็จบริบูรณ์ ขาดบริบท และกระบวนการทำงานที่ไม่เชื่อมโยงกัน ClickUp ปิดช่องว่างนั้นด้วยการผสานการทำงานกับ Slack แบบเรียลไทม์ สรุปงานโดยใช้ AI การสร้างงาน และการแปลงแชทเป็นงาน
