เครื่องมือสร้างแคมเปญ AI ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025

การดำเนินแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ควรรู้สึกวุ่นวาย แต่สำหรับหลายทีม มันยังคงเป็นเช่นนั้น นี่คือเหตุผล: บรีฟงานครีเอทีฟถูกฝังอยู่ในเอกสาร ทรัพยากรของแคมเปญกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ และการอัปเดตสถานะอยู่ในแชทที่แยกส่วน สิ่งเหล่านี้ทำให้ทุกอย่างช้าลง และผลลัพธ์ก็ได้รับผลกระทบ
เครื่องมือสร้างแคมเปญด้วย AI เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น แบรนด์ชั้นนำอย่างCoca-ColaและNestléได้ใช้ AI เพื่อเร่งการผลิตงานสร้างสรรค์ ทดสอบรูปแบบต่างๆ ได้เร็วขึ้น และเปิดตัวแคมเปญภายในไม่กี่วันแทนที่จะเป็นสัปดาห์ เครื่องมือเหล่านี้ผสานความเร็ว การทำงานอัตโนมัติ และคำแนะนำที่ชาญฉลาด เพื่อช่วยให้คุณสร้างข้อความโฆษณา ออกแบบสื่อ และวางแผนแคมเปญแบบครบวงจรได้ภายในไม่กี่คลิก
ผลลัพธ์? กระบวนการทำงานที่ชัดเจนขึ้น, การเปิดตัวที่รวดเร็วขึ้น, และแคมเปญที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นในทุกช่องทาง
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ เครื่องมือสร้างแคมเปญ AI ที่ดีที่สุด ที่มีให้บริการในปัจจุบัน เปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละเครื่องมือ และช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
🔎 คุณรู้หรือไม่? AI กำลังเก่งขึ้นมากในการเขียนโฆษณาและมีความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้ JPMorgan Chase พบว่าอัตราการคลิกผ่านเพิ่มขึ้นถึง 450%หลังจากเปลี่ยนไปใช้ข้อความโฆษณาที่เขียนโดย AI
เครื่องมือสร้างแคมเปญ AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|*ราคา
|ClickUp
|• สรุปแคมเปญ ข้อความโฆษณา และแนวคิดสร้างสรรค์ที่สร้างโดย AI• AI สำหรับการวางแผนแคมเปญเต็มรูปแบบและการสร้างกลยุทธ์• ตัวแทนเพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน การเผยแพร่ และการรายงาน
|ทีมการตลาดที่ต้องการวางแผน สร้าง และดำเนินการแคมเปญในแพลตฟอร์มเดียว
|ฟรี; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ผู้ช่วยแคมเปญ HubSpot
|• สร้างข้อความโฆษณา, อีเมล, และหน้า landing page ได้ภายในไม่กี่นาที• เชื่อมต่อกับระบบ CRM ของ HubSpot ได้ในตัว
|นักการตลาดที่ใช้ HubSpot CRM อยู่แล้วที่ต้องการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วและตรงกับแบรนด์
|ฟรี
|แอคทีฟแคมเปญ
|ธุรกิจต้องการแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมระบบอัตโนมัติ
|ธุรกิจที่ต้องการแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมระบบอัตโนมัติ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
|AdCreative. ai
|• สร้างสรรค์โฆษณาแบนเนอร์และโพสต์โดย AI ภายในไม่กี่วินาที• คะแนนการทำนายสำหรับโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง
|ทีมที่ต้องการภาพโฆษณาและข้อความที่เน้นการแปลงเป็นลูกค้าจำนวนมาก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|StoryLab. ai
|• ข้อความโฆษณา บล็อก และเนื้อหาโซเชียลที่สร้างโดย AI• นำแนวคิดไปใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ
|ทีมขนาดเล็กหรือนักการตลาดเดี่ยวที่ต้องการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
|สร้างสรรค์
|• วิดีโอโฆษณาที่สร้างโดย AI จากคำสั่ง• แม่แบบในตัวสำหรับรูปแบบต่างๆ
|แบรนด์ที่ต้องการเปิดตัวโฆษณาวิดีโอในโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|Quickads
|• ข้อความโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ภายในเวลาไม่ถึง 60 วินาที• ตัวเลือกการส่งออกหลายแพลตฟอร์ม
|นักการตลาดที่ต้องการสื่อโฆษณาที่พร้อมใช้งานและรวดเร็วสำหรับหลายแพลตฟอร์ม
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $79/เดือน
|Pencil AI
|• ข้อความโฆษณาและสื่อโฆษณาที่ตรงกับแบรนด์• การให้คะแนนเชิงคาดการณ์สำหรับประสิทธิภาพ
|ทีมที่ดำเนินแคมเปญโฆษณาอย่างต่อเนื่องและต้องการทางเลือกในการสร้างสรรค์ที่อิงข้อมูล
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|อย่างชาญฉลาด
|• การทดสอบและปรับแต่งครีเอทีฟโดยอัตโนมัติ• การผสานรวมกับแพลตฟอร์มโฆษณาหลัก
|ทีมระดับองค์กรที่บริหารจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่
|ราคาตามความต้องการ
|Predis. ai
|• โฆษณา วิดีโอ และโพสต์ที่สร้างโดย AI• ข้อเสนอแนะคำบรรยายและแฮชแท็ก
|แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับโซเชียลเป็นอันดับแรกที่ต้องการเนื้อหาสร้างสรรค์ที่รวดเร็วและเฉพาะสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $23 ต่อเดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
เครื่องสร้างแคมเปญ AI คืออะไร?
เครื่องมือสร้างแคมเปญด้วย AI คือเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวางแผน สร้าง และปรับแต่งแคมเปญแบบหลายช่องทาง—โดยมักใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่ใช้กับวิธีการแบบดั้งเดิม
สนใจใช่ไหม? นี่คือคำตอบสำหรับคำถามบางข้อที่คุณอาจมีในฐานะผู้เริ่มต้นทำการตลาดที่เน้น AI เป็นหลัก
⭐️ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่นักการตลาดสร้างและดำเนินแคมเปญอย่างไร? AI เปลี่ยนแปลงการสร้างแคมเปญจากกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือและเป็นลำดับขั้นตอน ให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยสามารถ:
- สร้างโฆษณาหลากหลายรูปแบบที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ภายในไม่กี่วินาที
- แนะนำข้อความโฆษณาและแนวคิดการออกแบบที่มีอัตราการแปลงสูง
- ปรับเวลาและตำแหน่งการโฆษณาให้เหมาะสมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างที่ชัดเจน:75% ของนักการตลาดรู้สึกว่า AI ให้ความได้เปรียบทางการแข่งขันแก่พวกเขา
⭐️ ทำไมการทำงานอัตโนมัติ + การปรับให้เข้ากับบุคคล = ผลลัพธ์ที่ดีกว่า? ด้วย AI ที่จัดการงานหนักในการสร้างและกำหนดเวลาโฆษณา นักการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการเล่าเรื่องได้ การทำงานอัตโนมัติช่วยเร่งความเร็วในการดำเนินการ ในขณะที่การปรับให้เข้ากับบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหาแต่ละชิ้นจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม—เพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการเปลี่ยนแปลง
⭐️ AI เทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม: ความแตกต่าง/คุณค่าเพิ่มเติมคืออะไร? การสร้างแคมเปญแบบดั้งเดิมต้องใช้การวิจัยด้วยตนเอง การสร้างเนื้อหา และการประสานงานข้ามแพลตฟอร์ม เครื่องมือ AI ผสานรวมขั้นตอนเหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้การวางแผนแคมเปญ การสร้างเนื้อหา และการติดตามประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนและให้ทีมมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การตลาดในภาพรวมนักการตลาดถึง 79% ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของ AIในการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
🧠 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: เครื่องมือสร้างแคมเปญด้วย AI หลายแห่งใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อเรียนรู้จากแต่ละแคมเปญอย่างต่อเนื่อง—นั่นหมายความว่าแคมเปญถัดไปของคุณจะฉลาดกว่าแคมเปญก่อนหน้าเสมอ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างแคมเปญ AI?
การเลือกเครื่องมือสร้างแคมเปญ AI ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการหาเครื่องมือที่ตรงกับเป้าหมาย กระบวนการทำงาน และงบประมาณของคุณ อย่างน้อยที่สุด ควรพิจารณา:
- รองรับหลายช่องทาง เพื่อให้คุณสามารถสร้างโฆษณา โฆษณาวิดีโอ และโพสต์บนโซเชียลมีเดียสำหรับหลายแพลตฟอร์มได้ในที่เดียว
- ความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคล เพื่อปรับโฆษณาและข้อความให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางเวลา, การทดสอบ A/B, และการปรับปรุงตามตัวชี้วัดหลัก
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน สำหรับการประสานงานระหว่างทีมการตลาด ทีมออกแบบ และทีมเนื้อหา
- เทมเพลตโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเร่งการสร้างเนื้อหาโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
- การวิเคราะห์และรายงาน เพื่อติดตามประสิทธิภาพและวัดผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกับเป้าหมายของแคมเปญ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังดำเนินแคมเปญในระดับใหญ่ ควรเลือกเครื่องมือสร้างแคมเปญการตลาดด้วย AI ที่สามารถผสานการทำงานกับระบบการตลาดที่คุณใช้อยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ทีมงานของคุณใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องมือให้น้อยลง และเพิ่มเวลาในการปรับแต่งแคมเปญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแคมเปญ
ตั้งแต่การสร้างครีเอทีฟโฆษณาและวิดีโอโฆษณาไปจนถึงการกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เครื่องมือสร้างแคมเปญ AI ในปัจจุบันช่วยให้สร้างโฆษณาและเปิดตัวแคมเปญการตลาดแบบหลายช่องทางได้ภายในไม่กี่คลิก
นี่คือเครื่องมือชั้นนำที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณได้:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน)
หากคุณเคยปรารถนาที่จะสามารถบริหารแคมเปญการตลาดทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว โดยมี AI ช่วยทำงานหนัก ClickUp ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุณ
ClickUp คือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในเอกสาร การแชทในทีม และ AI รุ่นใหม่ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว นั่นหมายความว่าข้อมูลแคมเปญ ไฟล์สร้างสรรค์ การสนทนา และการวิเคราะห์ทั้งหมดจะอยู่ในที่เดียว ขับเคลื่อนด้วย AI
ตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการดำเนินการและการปรับปรุงให้ดีขึ้น คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และบรรลุผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทีมการตลาด
ทำไม AI ของ ClickUp ถึงเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการสร้างแคมเปญ
ทีมการตลาดส่วนใหญ่กำลังจมอยู่กับเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกันและข้อมูลที่กระจัดกระจาย ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วย การรวมเป็นหนึ่งอย่างแท้จริง—นำทุกงาน ความรู้ และการสื่อสารของคุณมารวมกัน และเพิ่มพลังด้วย AI ที่ทรงพลังและใช้งานได้จริง
พบกับClickUp Brain พันธมิตรแคมเปญของคุณ
- สรุปแคมเปญและไอเดียทันที: เพียงพิมพ์เป้าหมายแคมเปญหรือข้อความของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะสร้างสรุปที่ละเอียด โครงร่าง หรือไอเดียเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและช่องทางของคุณ
- คำแนะนำอัจฉริยะ ทุกที่ทุกเวลา: ต้องการหัวข้อที่ดึงดูดใจ มุมมองโฆษณาใหม่ หรือสรุปการประชุมอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ClickUp Brain พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ ตรงจุดที่คุณทำงานอยู่ พร้อมเข้าถึงโมเดล AI ขั้นสูงหลากหลาย เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini
- กระบวนการทำงานของแคมเปญที่สมบูรณ์: ให้ ClickUp Brain เรียนรู้จากแคมเปญที่ผ่านมาและสร้างงานหลัก งานย่อย และกำหนดผู้รับผิดชอบพร้อมแท็กตามบริบทสำหรับแคมเปญการตลาดล่าสุดของคุณ
📌 ตัวอย่าง: กำลังวางแผนแคมเปญต้อนรับเปิดเทอมอยู่หรือเปล่า? เพียงป้อนข้อความที่คุณต้องการลงใน ClickUp Brain ระบบจะสร้างสรุปแคมเปญที่ครอบคลุมให้ทันที พร้อมให้คุณนำไปแบ่งงานและแชร์กับทีมได้ทันที
นี่คือตัวอย่างการทำงานของ ClickUp Brain👇
เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณ 10 เท่าด้วยClickUp Brain MAX: ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักการตลาด
- ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับแคมเปญ: สร้างแผนแคมเปญ, เนื้อหา, และการวิเคราะห์หลังแคมเปญได้เพียงไม่กี่คลิก ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI สำหรับความต้องการที่แตกต่างกันอีกต่อไป
- คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้: Brain MAX ไม่เพียงแต่สร้าง—แต่ยังช่วยให้คุณปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย รับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงแคมเปญของคุณ ตั้งแต่เวลาที่เหมาะสม การสื่อสาร ไปจนถึงการเลือกช่องทาง
- การสร้างงานด้วยเสียง: ใช้เสียงของคุณในการบันทึกโน้ต สร้างงานแคมเปญ (และงานย่อย) ค้นหาข้อมูลในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อของคุณ และอื่นๆ อีกมากมายใน 40 ภาษา! ด้วยฟีเจอร์ Talk to text การสร้างแคมเปญ การระดมความคิด (โดยไม่ต้องใช้คีย์เวิร์ด) และการทำงานให้เสร็จสิ้นไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
📌 ตัวอย่าง: กำลังดำเนินแคมเปญมัลติแชนแนลสำหรับ Black Friday อยู่หรือไม่? ด้วย Brain MAX คุณสามารถสร้างแผนแคมเปญโดยละเอียด มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ ร่างอีเมลและโพสต์โปรโมชันบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงรับคำแนะนำจาก AI เกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดตัวและช่องทางที่ควรให้ความสำคัญ—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการทำงานให้เสร็จ 🧠✨
เอไอ เอเจนต์: ผู้ช่วยแคมเปญของคุณที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: ตัวแทน AI จัดการงานที่ต้องทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงาน การส่งการแจ้งเตือน การอัปเดตสถานะ และการสร้างสรุป
- รักษาแคมเปญให้อยู่ในเส้นทาง: ตัวแทนส่งการเตือนถึงกำหนดเวลา, ดึงรายงานประสิทธิภาพ, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
- รับแผนงานที่สมบูรณ์พร้อมงานและงานย่อย: ตัวแทน AI สามารถสร้างกรอบงานและกระบวนการทำงานที่ครบถ้วนสำหรับแคมเปญของคุณได้
📌 ตัวอย่าง: อนุมัติบรีฟแคมเปญ แล้วตัวแทน AI จะมอบหมายงานให้กับทีมของคุณทันที กำหนดการประชุมทบทวน และตั้งการแจ้งเตือน—ไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเอง ดูวิธีการทำงานได้ที่นี่ 👇🏼
เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, กระบวนการทำงาน, และการจัดตารางเวลา
- กำหนดเวลาการดำเนินงานแคมเปญ การประชุม และกำหนดเส้นตายโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Calendar. มันปรับเวลาให้เหมาะสมและส่งการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดเพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น
- บันทึกและสรุปการประชุมแคมเปญ จากนั้นสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยClickUp AI Notetaker
- ให้ AI จัดการงานประจำ—การมอบหมายงาน, การอัปเดตสถานะ, และการแจ้งเตือนด้วยClickUp Automations—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์
- ค้นหาสินทรัพย์แคมเปญ รูปแบบโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ หรือร่างล่าสุดได้ทันที—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในโฟลเดอร์หรืออีเมลอีกต่อไปด้วยEnterprise AI Search
การวิเคราะห์, รายงาน, และการปรับปรุงให้ดีที่สุด—ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้และขับเคลื่อนด้วย AI
- การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: วัดผลตอบแทนจากการลงทุน ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เพื่อความสำเร็จของแคมเปญ
- แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์: การจัดการโครงการ เอกสาร แชท และ AI ทำงานร่วมกัน—เพื่อให้คุณสามารถสร้าง เปิดตัว และปรับปรุงแคมเปญได้เร็วขึ้น ลดความยุ่งยาก และสร้างผลกระทบที่มากขึ้น
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์:ClickUp Chat, แชทในตัว, ความคิดเห็น,และเอกสาร ClickUpที่แชร์ได้ ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีส่วนร่วม ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล
ด้วย AI เป็นแกนกลาง และทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดการไว้ในที่เดียว ClickUp เปลี่ยนการดำเนินแคมเปญให้กลายเป็นกระบวนการที่มีกลยุทธ์และราบรื่น ซึ่งขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้
เทมเพลต, การผสานรวม, และความสามารถในการขยาย
- เทมเพลตแผนการรณรงค์ ClickUpเป็นเทมเพลตที่ครอบคลุมและพร้อมใช้งานทันที เพื่อจัดระเบียบ กำหนดเวลา และติดตามทุกแง่มุมของการรณรงค์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
คุณสมบัติของ ClickUp เช่น สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และ มุมมองที่กำหนดเอง—ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ จัดระเบียบรายละเอียดสำคัญ เช่น งบประมาณและความเป็นเจ้าของ และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานทั้งหมดในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการ, แผนภูมิแกนต์, ปริมาณงาน, และปฏิทิน
เทมเพลตเช่นClickUp Marketing Campaign Management TemplateและClickUp Campaign Brief Templateช่วยให้คุณวางแผน, เปิดตัว, และติดตามแคมเปญได้อย่างง่ายดาย—พร้อมทั้งทำให้ทุกบรีฟชัดเจน, สอดคล้อง, และสามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Ads, แพลตฟอร์มอีเมล, CRM และอื่นๆ เพื่อสร้างระบบการตลาดแบบครบวงจร ด้วยClickUp Integrations
- การควบคุมความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งและความสามารถในการปรับขนาดสำหรับทีมทุกขนาดด้วยความปลอดภัยระดับองค์กรของ ClickUp
ซาร่าห์ ไลฟ์ลี่ ผู้อำนวยการฝ่ายโซเชียลมีเดียของ Cartoon Network กล่าวถึง ClickUp ในฐานะแหล่งข้อมูลเดียวของทีมว่า:
เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะเรามีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงและมีรายละเอียดทั้งหมดที่เราต้องการ นอกจากนี้ เรายังสามารถเผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียได้อย่างแม่นยำมาก เนื่องจากเรามีสถานะงานที่ช่วยป้องกันข้อผิดพลาด
เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะเรามีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงและมีรายละเอียดทั้งหมดที่เราต้องการ นอกจากนี้ เรายังสามารถเผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียได้อย่างแม่นยำมาก เพราะเรามีสถานะงานที่ช่วยป้องกันข้อผิดพลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปแคมเปญ, ข้อความโฆษณา และแนวคิดสร้างสรรค์ที่สร้างโดย AI จากโมเดล AI ที่ดีที่สุดในโลก
- ตัวแทน AI สำหรับงานที่ไม่ต้องใช้มือ, การอนุมัติ, การจัดตารางเวลา, และการรายงาน
- ปฏิทินอัจฉริยะด้วย AI สำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการกำหนดส่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- แดชบอร์ดและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายของแคมเปญ
- แพลตฟอร์มรวมสำหรับการจัดการแคมเปญ การทำงานร่วมกันด้านเนื้อหา และการสื่อสาร
- ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับสรุปการประชุมและสร้างงานทันที
- แม่แบบ, สถานะ, ฟิลด์ และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้
- การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือการตลาดและระบบ CRM
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้ทีมที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์มแบบครบวงจรต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
ราคาของ ClickUp
ClickUp คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แสดงความคิดเห็นว่า:
Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม: ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนรายได้การตลาดความเร็วสูงด้วย ClickUp และ AI หรือไม่? รับคู่มือกลยุทธ์ได้ที่นี่! 👇🏼
2. ผู้ช่วยแคมเปญ HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสินทรัพย์แคมเปญภายในระบบนิเวศ CRM)
HubSpot Campaign Assistantเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยตรงในแพลตฟอร์ม HubSpot เพื่อช่วยทีมการตลาดในการสร้างข้อความสำหรับโฆษณา หน้าแลนดิ้ง และอีเมลการตลาด คุณเพียงแค่ป้อนรายละเอียดเพียงไม่กี่อย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ของคุณ กลุ่มเป้าหมาย และโทนเสียงที่ต้องการ จากนั้นเครื่องมือจะสร้างข้อความที่ปรับแต่งเฉพาะและพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที
มันทำงานได้ทั้งบน Google Search, Facebook, และโฆษณา LinkedIn รวมถึงเนื้อหาในอีเมลและหน้า landing page ทำให้คุณสามารถเตรียมสินทรัพย์สำหรับแคมเปญหลายรายการได้ในที่เดียว เครื่องมือนี้จะช่วยขจัดปัญหาหน้าว่างเปล่าและเร่งการสร้างสินทรัพย์สำหรับแคมเปญหลายช่องทางให้รวดเร็วขึ้น
ข้อได้เปรียบที่สำคัญคือการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบ CRM และเครื่องมือการตลาดของ HubSpot คุณสามารถส่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นตรงไปยังแคมเปญของคุณ เชื่อมต่อกับข้อมูลลูกค้าของคุณ และติดตามประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้ HubSpot ในการจัดการและอัตโนมัติการตลาดอยู่แล้ว ทำให้การสร้างแคมเปญ การดำเนินการ และการรายงานอยู่ในที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงแห่งเดียว สำหรับความยืดหยุ่นเพิ่มเติม คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาเพื่อนำไปใช้ภายนอก HubSpot ได้เช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ HubSpot Campaign Assistant
- สร้างข้อความสำหรับหน้า landing page, ข้อความอีเมลการตลาด, และข้อความโฆษณาได้ในไม่กี่นาที
- สร้างโฆษณาหลากหลายรูปแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์มหรือกลุ่มเป้าหมาย
- เก็บรักษาและทบทวนร่างงานก่อนหน้าเพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการตั้งค่าขั้นต่ำและไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้าน AI หรือการเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของผู้ช่วยแคมเปญ HubSpot
- เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดที่ใช้ CRM และ Marketing Hub ของ HubSpot อยู่แล้ว
- เน้นเนื้อหาเป็นหลักและอาจต้องมีการแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์และสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
ราคาของ HubSpot Campaign Assistant
- ฟรี
คะแนนและรีวิวผู้ช่วยแคมเปญ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Campaign Assistant อย่างไร
ตั้งแต่การตลาดผ่านอีเมลและการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ ไปจนถึงการกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การปรับแต่ง SEO และการผสานระบบ CRM HubSpot มอบโซลูชันแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
ตั้งแต่การตลาดผ่านอีเมล การสร้างหน้า landing page ไปจนถึงการจัดตารางเวลาบนสื่อสังคมออนไลน์ การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO และการผสานระบบ CRM HubSpot มอบโซลูชันครบวงจรที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
📚 บทความที่เกี่ยวข้อง:นี่คือรายการตรวจสอบแคมเปญการตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนแล้ว ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการดำเนินการ ก่อนที่คุณจะเริ่มแคมเปญ
3. ActiveCampaign (เหมาะที่สุดสำหรับการรณรงค์อีเมลอัตโนมัติและการเดินทางของลูกค้า)
ActiveCampaignผสานการสร้างเนื้อหาด้วย AI เข้ากับแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง ทำให้ง่ายต่อการออกแบบแคมเปญที่ตรงเป้าหมายผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, และโฆษณา คุณสามารถสร้างหัวข้อ, เนื้อหา, และข้อความโฆษณาได้ในขณะที่ปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ระบบนี้รองรับแคมเปญหลายช่องทาง โดยดึงข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าเพื่อปรับแต่งข้อเสนอและข้อความกระตุ้นการตัดสินใจให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ระบบ AI ช่วยปรับปรุงเนื้อหาให้ดึงดูดความสนใจ ในขณะที่ระบบอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความจะส่งถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
จุดแข็งของ ActiveCampaign อยู่ที่ความสามารถในการเชื่อมโยงการสร้างแคมเปญกับการวางแผนเส้นทางของลูกค้าโดยตรง คุณสามารถสร้างลำดับขั้นตอน กระตุ้นการสื่อสารตามปฏิสัมพันธ์ และติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งหมดนี้ได้ในแพลตฟอร์มเดียว
การผสมผสานระหว่างการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการแคมเปญที่ชาญฉลาดและมีข้อมูลสนับสนุน โดยไม่ต้องสลับใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการเขียนข้อความ การแบ่งกลุ่ม และการส่งมอบ
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- เนื้อหาที่คาดการณ์ล่วงหน้าด้วย AI และการปรับเวลาส่งที่เหมาะสมที่สุด
- ระบบอัตโนมัติหลายช่องทางสำหรับอีเมล, โซเชียลมีเดีย, และโฆษณา
- การแบ่งกลุ่มขั้นสูงสำหรับการตลาดแบบเฉพาะบุคคล
- ระบบ CRM ในตัวเพื่อการประสานงานด้านการขายและการตลาดอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- ระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบต้องใช้แผนระดับสูงกว่า
- ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพิ่มขึ้น
ราคาของ ActiveCampaign
- ค่าเริ่มต้น: $15/เดือน
- บวก: $49/เดือน
- มืออาชีพ: ฿2,370/เดือน
- องค์กร: $145/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ActiveCampaign อย่างไรบ้าง
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
การตั้งค่ารายชื่อผู้ติดต่อ แคมเปญอีเมล และระบบอัตโนมัติใน ActiveCampaign นั้นง่ายมาก ช่วยให้ฉันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันสามารถดูผลการดำเนินงานของแคมเปญต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและปรับแต่งตามที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
การตั้งค่ารายชื่อผู้ติดต่อ แคมเปญอีเมล และการทำงานอัตโนมัติใน ActiveCampaign นั้นง่ายมาก ทำให้ฉันสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันสามารถดูผลการดำเนินงานของแคมเปญได้อย่างง่ายดายและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ต้องการตัวเลือกแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันทีเพื่อเริ่มต้นการโปรโมทโฆษณาครั้งต่อไปของคุณหรือไม่?เทมเพลตโฆษณาเหล่านี้พร้อมตอบโจทย์คุณแล้ว
4. AdCreative. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย AI)
AdCreative.aiเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยนักการตลาดสร้างโฆษณาและภาพสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ที่เน้นการเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถสร้างโฆษณาหลากหลายรูปแบบได้ภายในไม่กี่นาที โดยเพียงแค่ป้อนรายละเอียดสินค้า กลุ่มเป้าหมาย และสินทรัพย์ของแบรนด์ของคุณ
เครื่องมือนี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่องที่ผ่านการฝึกฝนจากโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงหลายล้านรายการ เพื่อแนะนำรูปแบบ หัวข้อ และคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการคลิกและการแปลงเป็นลูกค้า
รองรับช่องทางยอดนิยมอย่าง Facebook, Instagram, Google และ LinkedIn ทำให้การสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง คุณยังสามารถอัปโหลดชุดแบรนด์ของคุณเองได้ รวมถึงสี, แบบอักษร, และโลโก้ เพื่อให้ทุกผลงานยังคงความเป็นแบรนด์ของคุณ
AdCreative.ai ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Ads และ Facebook Ads Manager ช่วยให้คุณสามารถส่งครีเอทีฟไปยังแคมเปญโฆษณาของคุณได้โดยตรงเพื่อการทดสอบและติดตามประสิทธิภาพ
สิ่งนี้ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ดำเนินแคมเปญโฆษณาปริมาณสูง ซึ่งต้องการประหยัดเวลาในการทำงานออกแบบซ้ำ ๆ พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพของงานสร้างสรรค์ผ่านคำแนะนำที่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติเด่นของ AdCreative. ai
- สร้างสรรค์โฆษณาแบนเนอร์และโพสต์โซเชียลมีเดียที่สร้างโดย AI ภายในไม่กี่วินาที
- การให้คะแนนเชิงคาดการณ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรูปแบบโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง
- หลายรูปแบบโฆษณาสำหรับการทดสอบแยกและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มโฆษณาหลักเพื่อการเผยแพร่ที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ AdCreative. ai
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดสำหรับความต้องการด้านแบรนด์หรือรูปแบบขั้นสูง
- ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อกับบัญชีโฆษณาที่ใช้งานอยู่เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับด้านประสิทธิภาพ
ราคา AdCreative. ai
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- มืออาชีพ: $249/เดือน
- สูงสุด: $599/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
AdCreative. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (782 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง AdCreative. ai อย่างไรบ้าง
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันชอบเกี่ยวกับ AdCreative. ai คือมันช่วยประหยัดเวลาได้มาก ด้วยเครื่องมือนี้ ฉันสามารถสร้างแบนเนอร์โฆษณาที่ดูเป็นมืออาชีพได้หลายสิบชิ้นเพียงแค่ไม่กี่คลิก
สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันชอบเกี่ยวกับ AdCreative.ai คือมันช่วยประหยัดเวลาได้มาก ด้วยเครื่องมือนี้ ฉันสามารถสร้างแบนเนอร์โฆษณาที่ดูเป็นมืออาชีพได้หลายสิบชิ้นเพียงแค่ไม่กี่คลิก
📚 อ่านเพิ่มเติม: ค้นพบวิธีที่ทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็วสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้ด้วยคู่มือการดำเนินแคมเปญความเร็วสูงนี้
5. StoryLab. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความโฆษณาและคำแนะนำสำหรับเนื้อหาโซเชียลโดยใช้ AI)
StoryLab.ai เป็น เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาดในการสร้างข้อความสำหรับแคมเปญในหลายช่องทางในที่เดียว รองรับรูปแบบต่างๆ เช่น คำบรรยายในโซเชียลมีเดีย ข้อความโฆษณา ลำดับอีเมล โครงร่างบล็อก และสคริปต์วิดีโอ ทำให้ง่ายต่อการรักษาความสอดคล้องของข้อความข้ามแพลตฟอร์ม
คุณเริ่มต้นด้วยการกรอกคำอธิบายสั้น ๆ ของแคมเปญหรือสินค้าของคุณ เลือกโทนเสียงของคุณ และเลือกประเภทเนื้อหา จากนั้น StoryLab.ai จะสร้างเนื้อหาฉบับร่างให้คุณแก้ไขหรือปรับปรุงได้ตามต้องการ
จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ความหลากหลายของเทมเพลต ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่โฆษณา Facebook และ LinkedIn ไปจนถึงคำอธิบายใน YouTube และหัวข้อหน้าแลนดิ้ง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ "สร้างใหม่" ที่ให้คุณได้หลายรูปแบบจากไอเดียเดียว ทำให้คุณสามารถทดสอบข้อความแบบ A/B ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับแคมเปญที่ดำเนินอยู่ คุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบคำสั่งหรือผลลัพธ์ที่คุณชื่นชอบ ทำให้ง่ายต่อการรักษาคลังไอเดียเนื้อหาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
คุณสมบัติเด่นของ StoryLab. ai
- ข้อความโฆษณา, บล็อกโพสต์, และเนื้อหาทางสื่อสังคมที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบปัญญาประดิษฐ์
- การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่เพื่อการตลาดหลายช่องทาง
- แนวคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการคิดแคมเปญ
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและทำงานร่วมกันได้
ข้อจำกัดของ StoryLab. ai
- การจัดรูปแบบขั้นสูงหรือคุณสมบัติการออกแบบที่จำกัด
- เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่เป็นข้อความ ไม่ใช่ภาพ
StoryLab. ai ราคา
- แผนฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน
- ไม่จำกัด: $19/เดือน
StoryLab. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
🔎 คุณรู้หรือไม่? การจัดการแคมเปญแบบแยกส่วนทำให้การทำงานของคุณช้าลงเรียนรู้วิธีรวมศูนย์การดำเนินการแคมเปญและรักษาทุกอย่างให้สอดคล้องกันในที่เดียว
6. Creatify (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นวิดีโอโฆษณาพร้อมใช้งาน)
Creatifyเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างวิดีโอโฆษณาแบบสั้นที่สามารถนำไปใช้ได้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube คุณเพียงแค่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญของคุณ เช่น จุดขายหลัก กลุ่มเป้าหมาย และสไตล์ที่ต้องการ จากนั้น Creatify จะสร้างวิดีโอโฆษณาพร้อมภาพประกอบ ข้อความซ้อน และดนตรีให้โดยอัตโนมัติ
หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของมันคือความสามารถในการสร้างเวอร์ชันต่าง ๆ ของโฆษณาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการทดสอบมุมมองสร้างสรรค์ต่าง ๆ และดูว่าอะไรที่สอดคล้องกับผู้ชมของคุณได้ดีที่สุด เครื่องมือนี้ยังรองรับการแก้ไขอย่างง่าย ทำให้คุณสามารถปรับแต่งข้อความ, แทนที่ภาพ, หรือปรับเวลาได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
เนื่องจาก Creatify ดูแลกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การสร้างแนวคิดโฆษณาไปจนถึงการผลิตวิดีโอที่พร้อมใช้งาน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ทีมการตลาด หรือแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ต้องการโฆษณาวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องลงทุนในซอฟต์แวร์ตัดต่อที่ซับซ้อนหรือทีมผลิตวิดีโอโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatify
- วิดีโอโฆษณาที่สร้างโดย AI จากคำสั่งง่ายๆ
- เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับรูปแบบโฆษณาและแพลตฟอร์มต่างๆ
- ตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์และข้อความ
- ส่งออกอย่างรวดเร็วสำหรับแพลตฟอร์มเช่น Facebook, Instagram, และ TikTok
ข้อจำกัดของ Creatify
- คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์วิดีโอระดับมืออาชีพ
- เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดแบบสั้น
ราคาของ Creatify
- ฟรี
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Creatify
- G2: 4. 5/5 (485+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง Creatify อย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจที่ Creatify AI ใช้งานง่ายมาก แพลตฟอร์มนี้ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ แม้ว่าคุณจะไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ตาม ซึ่งทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอทั้งหมดปราศจากความเครียด
ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจที่ Creatify AI ใช้งานง่ายมาก แพลตฟอร์มนี้ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ แม้ว่าคุณจะไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ตาม ซึ่งทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอทั้งหมดปราศจากความเครียด
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตั้งแต่การเขียนข้อความที่น่าสนใจไปจนถึงการกำหนดเวลาเปิดตัวคู่มือการจัดการแคมเปญอีเมลนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น
7. Quickads (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโฆษณาหลากหลายรูปแบบโดยอัตโนมัติสำหรับโซเชียลมีเดีย)
Quickadsเป็นแพลตฟอร์มสร้างโฆษณาที่ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในการสร้างโฆษณาสำหรับหลายช่องทางภายในไม่กี่นาที เริ่มต้นด้วยการป้อนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายของแคมเปญ จากนั้นแพลตฟอร์มจะสร้างโฆษณา แนวคิดข้อความ และรูปแบบต่างๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับการป้อนข้อมูลของคุณ
รองรับรูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย รวมถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดีย แบนเนอร์โฆษณา และสคริปต์วิดีโอ ทำให้เครื่องมือนี้มีความยืดหยุ่นสำหรับทีมที่ดำเนินแคมเปญหลายช่องทาง นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขข้อความ สี และภาพให้เข้ากับสไตล์แบรนด์ของคุณก่อนเผยแพร่
ด้วยการเน้นที่ความเร็วและความเรียบง่าย Quickads จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างและทดสอบโฆษณาหลายเวอร์ชันโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายวันในการออกแบบหรือเขียนข้อความโฆษณา เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมที่ต้องการเปิดตัวแคมเปญอย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงการผลิตงานสร้างสรรค์ภายในองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Quickads
- ข้อความโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ที่สร้างโดย AI ภายในเวลาไม่ถึง 60 วินาที
- ตัวเลือกการส่งออกหลายแพลตฟอร์มสำหรับ Facebook, Instagram, Google และอื่น ๆ
- การปรับเปลี่ยนโฆษณาอัตโนมัติสำหรับการทดสอบแยก
- อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ
ข้อจำกัดของ Quickads
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือออกแบบขั้นสูง
- เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญระยะสั้นหรือแคมเปญที่ต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว
ราคาของ Quickads
- ผู้เริ่มต้น: $79/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- เอเจนซี: $149/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Quickads
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Quickads อย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
ฟีเจอร์การสร้างโฆษณาภาพแบบคลิกเดียวของ QuickAds. ai เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง มันมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ ให้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพภายในไม่กี่วินาที ฉันประหยัดเวลาและเงินไปมากมายในการออกแบบตั้งแต่ใช้เครื่องมือนี้ โฆษณาเหล่านี้ดึงดูดสายตาและมีประสิทธิภาพ ทำให้แคมเปญของฉันโดดเด่น
ฟีเจอร์การสร้างโฆษณาภาพแบบคลิกเดียวของ QuickAds. ai เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง มันมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ ให้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพภายในไม่กี่วินาที ฉันประหยัดเวลาและเงินไปมากมายในการออกแบบตั้งแต่ใช้เครื่องมือนี้ โฆษณาเหล่านี้ดึงดูดสายตาและมีประสิทธิภาพ ทำให้แคมเปญของฉันโดดเด่น
📚 บทความที่เกี่ยวข้อง: สร้างกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือสร้างแผนการตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งช่วยลดเวลาในการวางแผนลงครึ่งหนึ่ง
8. Pencil AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบและปรับปรุงโฆษณาด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI)
Pencil AIใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยทีมการตลาดสร้างเนื้อหาโฆษณาสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการอัปโหลดสินทรัพย์ของแบรนด์ของคุณ เช่น โลโก้, รูปภาพสินค้า, และวิดีโอที่มีอยู่แล้ว จากนั้น Pencil จะสร้างเวอร์ชันโฆษณาหลายแบบที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับโทนและสไตล์ของคุณ
สิ่งที่ทำให้ Pencil แตกต่างคือแนวทาง "คาดการณ์" ของมัน ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้แค่สร้างโฆษณาเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญที่ผ่านมาเพื่อแนะนำแนวคิดสร้างสรรค์ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด เมื่อเวลาผ่านไป มันเรียนรู้ว่าภาพ หัวข้อ และคำกระตุ้นการตัดสินใจแบบใดที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณมากที่สุด ทำให้โฆษณาในอนาคตมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
แคมเปญและสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในแดชบอร์ดเดียว ทำให้ง่ายต่อการทดสอบรูปแบบต่างๆ และติดตามผลลัพธ์ สิ่งนี้ทำให้ Pencil มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่รันแคมเปญโฆษณาบ่อยครั้งที่ต้องการลดเวลาในการผลิตในขณะที่ยังคงเก็บข้อมูลประสิทธิภาพไว้เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจสร้างสรรค์
คุณสมบัติเด่นของ Pencil AI
- ข้อความโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ที่สร้างโดย AI ซึ่งปรับให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
- การให้คะแนนประสิทธิภาพเชิงคาดการณ์สำหรับรูปแบบโฆษณา
- การผสานชุดเครื่องมือแบรนด์เพื่อภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกัน
- หลายรูปแบบสำหรับการทดสอบ A/B
ข้อจำกัดของ Pencil AI
- จำเป็นต้องเชื่อมต่อบัญชีโฆษณาเพื่อผลลัพธ์การทำนายที่ดีที่สุด
- เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ดำเนินแคมเปญโฆษณาอย่างต่อเนื่อง
ราคาของ Pencil AI
- คอร์: $14/เดือน
- การเติบโต: $55/เดือน
- ข้อดี: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก Pencil AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pencil AI อย่างไรบ้าง
นี่คือแพลตฟอร์มปฏิวัติวงการ สิ่งที่ควรสังเกตเป็นพิเศษ: โมเดล GenAI ที่ดีที่สุดทั้งหมดในที่เดียว ข้อมูลประสิทธิภาพที่ผสานรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโฆษณา ความหลากหลายของฟีดเพื่อขยายเนื้อหา ไลบรารีแบรนด์ในตัว และฟีเจอร์แชทสู่โฆษณา!
นี่คือแพลตฟอร์มปฏิวัติวงการ สิ่งที่ควรสังเกตเป็นพิเศษ: โมเดล GenAI ที่ดีที่สุดทั้งหมดในที่เดียว ข้อมูลประสิทธิภาพที่ผสานรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโฆษณา ความหลากหลายของฟีดเพื่อขยายเนื้อหา ไลบรารีแบรนด์ในตัว และแชทสู่โฆษณา!
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างบรีฟงานสร้างสรรค์เหล่านี้แสดงให้เห็นวิธีทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน—ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน
9. อย่างชาญฉลาด (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติโฆษณาขนาดใหญ่และหลายแพลตฟอร์ม)
Smartlyเป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติและซื้อสื่อที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ดำเนินแคมเปญโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักๆ รวมถึง Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest และ Snapchat โดยผสานรวมการสร้างโฆษณา การทดสอบ และการปรับแต่งประสิทธิภาพไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมสามารถออกแบบโฆษณา ตั้งค่าการกำหนดเป้าหมาย และเปิดตัวแคมเปญได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของแพลตฟอร์มช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถอัปเดตเนื้อหาโฆษณาและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไดนามิกตามข้อมูลผลิตภัณฑ์, กลุ่มผู้ชม, หรือข้อมูลประสิทธิภาพ. สิ่งนี้ช่วยให้โฆษณาของคุณมีความเกี่ยวข้องและทันเวลา ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดโปรโมชั่นตามฤดูกาลหรืออัปเดตข้อความตามสต็อก. ทีมยังสามารถทำการทดสอบเนื้อหาโฆษณาในระดับใหญ่เพื่อดูว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีที่สุดก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้งบประมาณ.
เนื่องจาก Smartly. io ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโฆษณาทางสังคมโดยตรง ข้อมูลประสิทธิภาพจึงไหลกลับเข้าสู่เครื่องมือเพื่อการรายงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้สามารถสังเกตแนวโน้ม ปรับการใช้จ่าย และทำซ้ำแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงได้ง่ายขึ้น แบรนด์ใหญ่ ๆ มักใช้ Smartly. io เพื่อจัดการแคมเปญและตลาดหลายแห่งพร้อมกัน ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบและลดการจัดการโฆษณาด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างชาญฉลาด
- การทดสอบและปรับปรุงโฆษณาอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์ม
- การผสานรวมกับเครือข่ายโฆษณาโซเชียลมีเดียหลักทั้งหมด
- การจัดสรรงบประมาณด้วยระบบ AI เพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีขึ้น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทีมสร้างสรรค์และทีมการตลาด
ข้อจำกัดที่ชาญฉลาด
- การตั้งราคาที่สูงขึ้นเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าองค์กร
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณโฆษณาจำกัด
การตั้งราคาอย่างชาญฉลาด
- ราคาที่กำหนดเองตามงบประมาณโฆษณาและความต้องการของแคมเปญ
การให้คะแนนและรีวิวอย่างชาญฉลาด
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Smartly อย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
พวกเขาสนับสนุนเกือบทุกฟีเจอร์ Meta Ads พื้นฐาน – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, การปรับแต่งตำแหน่งโฆษณา ฯลฯ โครงสร้างแคมเปญทั้งหมดของเราสามารถจัดการได้จากฟีดอัตโนมัติใน Google Sheets ที่ใช้งานง่าย งบประมาณ, ครีเอทีฟ, คัดลอก, การกำหนดเป้าหมาย ฯลฯ – ทั้งหมดจัดการแบบเรียลไทม์จาก Google Sheets!
พวกเขาสนับสนุนเกือบทุกฟีเจอร์ Meta Ads พื้นฐาน – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, การปรับแต่งตำแหน่งโฆษณา, เป็นต้น โครงสร้างแคมเปญทั้งหมดของเราสามารถจัดการได้จากระบบอัตโนมัติผ่าน Google Sheets ที่ใช้งานง่าย งบประมาณ, ครีเอทีฟ, ข้อความ, การกำหนดเป้าหมาย, เป็นต้น – ทั้งหมดจัดการแบบเรียลไทม์จาก Google Sheets!
📚 อ่านเพิ่มเติม: ค้นหาเครื่องมือการจัดการแคมเปญที่ดีที่สุดเพื่อวางแผน, เปิดตัว, และปรับปรุงแคมเปญให้ดีที่สุดตั้งแต่ต้นจนจบ.
10. Predis. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียและการวางแผนไอเดีย)
Predis.aiเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียที่สมบูรณ์ รวมถึงภาพประกอบ คำบรรยาย และแฮชแท็ก จากข้อความสั้นๆ เพียงไม่กี่คำ คุณสามารถป้อนคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ หรือแคมเปญของคุณ และ Predis จะสร้างเนื้อหาที่พร้อมเผยแพร่โดยอัตโนมัติ ซึ่งปรับให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Instagram, Facebook, LinkedIn และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือนี้มาพร้อมกับตัวสร้างภาพด้วย AI, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และตัวจัดตารางเวลา เพื่อให้คุณสามารถออกแบบและโพสต์เนื้อหาได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์คู่แข่งและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ ซึ่งจะให้ข้อมูลแก่คุณในการปรับปรุงกลยุทธ์โซเชียลของคุณ
Predis ทำงานได้ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและเอเจนซี่ที่ต้องการรักษาการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียอย่างมืออาชีพโดยไม่ต้องลงทุนมากในด้านการออกแบบหรือการเขียนเนื้อหา ด้วยการรวมการคิดสร้างสรรค์ การสร้าง และการจัดตารางไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมสามารถรักษาความสม่ำเสมอและดำเนินแคมเปญได้ตามแผน
คุณสมบัติเด่นของ Predis. ai
- ข้อความโฆษณา วิดีโอ และโพสต์บนโซเชียลมีเดียแบบคงที่ที่สร้างโดย AI
- คำแนะนำด้านครีเอทีฟเฉพาะแพลตฟอร์มสำหรับช่องทางต่างๆ
- คำบรรยายและแฮชแท็กที่แนะนำเพื่อเพิ่มการมองเห็น
- รองรับหลายภาษาสำหรับแคมเปญระดับโลก
ข้อจำกัดของ Predis. ai
- ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอขั้นสูงที่จำกัด
- เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์การตลาดที่เน้นโซเชียลเป็นหลัก
Predis. ai ราคา
- ฟรี
- บวก: $39/เดือน
- Edge: 79 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $249/เดือน
Predis. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Predis. ai อย่างไรบ้าง
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
แอปพลิเคชันที่ดีสำหรับการสร้างเนื้อหาทุกประเภท เช่น วิดีโอ, รูปภาพ และคารูเซล
แอปพลิเคชันที่ดีสำหรับการสร้างเนื้อหาทุกประเภท เช่น วิดีโอ, รูปภาพ และคารูเซล
📚 อ่านเพิ่มเติม: จากการเขียนข้อความโฆษณาไปจนถึงการเลือกครีเอทีฟชั้นนำAI ในวงการโฆษณากำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของนักการตลาด
ประโยชน์ของการใช้ AI ในการสร้างแคมเปญ
🔎 คุณทราบหรือไม่? นักการตลาดส่วนใหญ่—ถึง 85%—กำลังใช้เครื่องมือเขียนหรือสร้างเนื้อหาด้วย AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดของพวกเขา
เครื่องมือสร้างแคมเปญด้วย AI ช่วยลดภาระงานหนักของคุณลงอย่างมาก—ช่วยประหยัดเวลา ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายให้แม่นยำยิ่งขึ้น และสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้กับทุกช่องทาง ด้วยระบบอัตโนมัติและข้อมูลที่พร้อมใช้งาน การวางแผน การสร้าง และการปรับแต่งแคมเปญจะง่ายขึ้นมาก—และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1. การสร้างแคมเปญที่รวดเร็วขึ้น AI สามารถสร้างข้อความโฆษณา, วิดีโอโฆษณา, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, และเทมเพลตโฆษณาได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ช่วยลดเวลาตั้งแต่การคิดคอนเซปต์ไปจนถึงการเปิดตัว
⭐ ความหมาย: นักการตลาดกำลังได้รับประโยชน์โดยตรงต่อประสิทธิภาพและผลผลิตจากการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ 83. 82% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่ามีผลผลิตเพิ่มขึ้นตั้งแต่เริ่มใช้ AI
2. การสื่อสารแบรนด์ที่สอดคล้องกัน แนวทางการสร้างแบรนด์และควบคุมโทนเสียงที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกชิ้นงานโฆษณาจะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์คุณ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตาม
3. การเพิ่มประสิทธิภาพตามข้อมูล AI วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพในอดีตและพฤติกรรมของผู้ชมเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์โฆษณา ปรับปรุงอัตราการคลิกผ่าน และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
4. การปรับให้เป็นส่วนตัวในระดับใหญ่ การปรับแต่งเนื้อหาโดยอัตโนมัติช่วยให้สามารถปรับข้อความให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องสร้างโฆษณาหลายรูปแบบด้วยตนเอง
5. การดำเนินการหลายช่องทางอย่างไร้รอยต่อ เครื่องมือสร้างแคมเปญการตลาดด้วย AI หลายตัวสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เครือข่ายโฆษณา และเครื่องมือ CRM ทำให้การประสานงานแคมเปญข้ามช่องทางเป็นเรื่องง่าย
6. ประสิทธิภาพด้านต้นทุน ด้วยการลดการพึ่งพาทรัพยากรสร้างสรรค์จากภายนอกและลดการลองผิดลองถูก เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตแคมเปญได้
📚 อ่านเพิ่มเติม: ลดเวลาในการตั้งค่าแคมเปญด้วยการเทมเพลตแคมเปญการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและการทำงานร่วมกัน
ความท้าทายในการใช้ AI สำหรับการสร้างแคมเปญ
ในขณะที่เครื่องมือสร้างแคมเปญด้วย AI สามารถทำให้การสร้างโฆษณาเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับปรุงประสิทธิภาพได้ พวกมันก็มีปัญหาที่นักการตลาดต้องจัดการเช่นกัน
1. การควบคุมคุณภาพ ผลงานโฆษณาและข้อความที่สร้างโดย AI อาจต้องผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์ก่อนเผยแพร่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแบรนด์
📊 ข้อเท็จจริง: 39% ของนักการตลาดกล่าวว่าพวกเขาไม่รู้วิธีใช้ AI สร้างสรรค์อย่างปลอดภัย พวกเขายกข้อกังวลเกี่ยวกับความแม่นยำและรายงานว่าต้องการการกำกับดูแลจากมนุษย์ รวมถึงการฝึกอบรมที่เหมาะสมและข้อมูลลูกค้าที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน
2. การพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติมากเกินไป การพึ่งพา AI เพียงอย่างเดียวในการสร้างเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดข้อความที่ทั่วไปหรือซ้ำซาก ซึ่งอาจลดการมีส่วนร่วมของผู้ชมในระยะยาว
3. ข้อจำกัดของบริบทสร้างสรรค์เครื่องมือ AI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อได้รับข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจน หากไม่มีข้อมูลนำเข้าที่เหมาะสม ผลลัพธ์ที่ได้อาจขาดความละเอียดอ่อนที่จำเป็นสำหรับเป้าหมายของแคมเปญเฉพาะ
4. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด การใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อการปรับแต่งด้วย AI จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด เช่น GDPR และ CCPA ซึ่งไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่สามารถจัดการได้โดยอัตโนมัติ
🔍 ผลการวิจัยชี้ให้เห็น: 40.44% ของนักการตลาดให้ความสำคัญกับข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลว่าเป็นความท้าทายสำคัญในการผสานรวมและปรับใช้ AI อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสะท้อนถึงความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการประยุกต์ใช้ AI
5. ความซับซ้อนในการผสานรวม เครื่องมือสร้างแคมเปญการตลาด AI บางตัวอาจไม่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น อาจต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือกระบวนการทำงานด้วยตนเอง
6. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกและการปรับขนาด แม้ว่าเครื่องมือ AI จะช่วยประหยัดเวลาได้ แต่ฟีเจอร์ขั้นสูง ระดับการใช้งานที่สูงขึ้น หรือการรองรับหลายแบรนด์ อาจเพิ่มค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดใหญ่
📚 อ่านเพิ่มเติม: กำหนดงบประมาณ, ตรวจสอบการใช้จ่าย, และปรับกลยุทธ์ในเวลาจริงด้วยความช่วยเหลือจากคู่มืองบประมาณการตลาดนี้
วิธีเลือกเครื่องมือสร้างแคมเปญ AI ที่เหมาะสม?
การเลือกเครื่องมือสร้างแคมเปญการตลาดด้วย AI ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมาย งบประมาณ และกระบวนการทำงานของทีมคุณ การเลือกที่เหมาะสมควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญและสามารถผสานเข้ากับระบบการตลาดของคุณได้อย่างราบรื่น
1. กำหนดเป้าหมายของแคมเปญตัดสินใจว่าสิ่งที่คุณให้ความสำคัญคือการสร้างโฆษณา, ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมาย, สร้างโฆษณาวิดีโอ, สร้างโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, หรือบริหารจัดการแคมเปญตั้งแต่ต้นจนจบ.
2. ตรวจสอบความสามารถของ AIมองหาฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แม่แบบโฆษณา, รูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, และการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของแคมเปญของคุณ
3. ประเมินตัวเลือกการผสานรวมเลือกเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, CRM และเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. ประเมินความง่ายในการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเริ่มสร้างโฆษณาและสื่อโฆษณาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบาก
5. เปรียบเทียบระดับราคาตรวจสอบแผนที่มีอยู่ทั้งหมดและพิจารณาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากแคมเปญหรือทีมของคุณเติบโตขึ้น
6. อ่านความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงดูรีวิวจาก G2 และ Capterra เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพ คุณภาพการสนับสนุนลูกค้า และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นจากมุมมองของผู้ใช้
🔎 คุณรู้หรือไม่?กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่แข็งแกร่งคือสิ่งที่ทำให้แคมเปญที่ยอดเยี่ยมแตกต่างจากแคมเปญที่ถูกลืม
ส่งแคมเปญได้เร็วขึ้นด้วย AI
เครื่องมือสร้างแคมเปญด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงวงการการตลาดอย่างสิ้นเชิง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผน สร้าง และปรับแต่งแคมเปญโฆษณาได้รวดเร็วขึ้น กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชาญฉลาด และใช้ทรัพยากรน้อยลง ต้องการโฆษณาใหม่ ๆ หลายรูปแบบ หรือปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มโดยเฉพาะ? เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดงานซ้ำซากและยุ่งยากในกระบวนการสร้างโฆษณา ให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งสำคัญที่สร้างผลลัพธ์สูงสุด
หากคุณต้องการที่เดียวที่จะจัดการทุกอย่างได้ ClickUp พร้อมให้บริการคุณแล้ว นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—รวมการจัดการโครงการ, การสร้างเนื้อหา, การร่วมมือ, และ AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วย ClickUp Brain, Brain MAX, และ AI Agents คุณสามารถนำแคมเปญการตลาดของคุณจากบรีฟไปสู่การเปิดตัวได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บเลย
ลองใช้ ClickUp ฟรีตอนนี้และเริ่มจัดการแคมเปญของคุณด้วยวิธีที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
ปัญญาประดิษฐ์สามารถเร่งการสร้างแคมเปญได้อย่างมีนัยสำคัญโดยการสร้างข้อความโฆษณา, วิดีโอโฆษณา, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, และเทมเพลตโฆษณาได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับแต่งการกำหนดเป้าหมาย, ปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, และปรับปรุงอัตราการคลิกผ่านให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ต่างจากเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาการป้อนข้อมูลด้วยมือเป็นหลัก เครื่องมือสร้างแคมเปญการตลาดด้วย AI จะช่วยสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ แนะนำรูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลประสิทธิภาพเพื่อปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะสมในแต่ละแพลตฟอร์ม
AI สามารถสนับสนุนแคมเปญหลากหลายประเภท รวมถึงโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย โฆษณาสื่อแสดงผล แคมเปญการตลาดผ่านอีเมล โฆษณาวิดีโอ และการส่งเสริมการขายแบบหลายช่องทางสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการขายตามฤดูกาล
คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยการให้ข้อมูลแคมเปญที่ชัดเจน, ข้อมูลผู้ชมเป้าหมาย, แนวทางแบรนด์, และข้อมูลประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องจากแคมเปญในอดีต
ติดตามตัวชี้วัด เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลง, อัตราการคลิกผ่าน, ค่าใช้จ่ายต่อการได้มาซึ่งลูกค้า, และระดับการมีส่วนร่วม ก่อนและหลังการนำมาใช้เครื่องมือ AI เพื่อวัดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแคมเปญ