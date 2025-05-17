10 อันดับเครื่องมือสร้างแผนการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

🔍 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: 77% ขององค์กรกำลังจมอยู่ในความซับซ้อนของการตลาด ยิ่งไปกว่านั้น 46% ไม่สามารถปรับแต่งแคมเปญของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 44% รู้สึกเครียด
ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการอย่างแน่นอน การแก้ไข? แผนการตลาดที่มั่นคง
การสร้างแผนการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด.ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดสมัยใหม่ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและน่าเพลิดเพลินมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้เป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดของคุณชัดเจนขึ้น.
ในขณะที่บางทีมยังคงพึ่งพาตารางคำนวณที่ล้าสมัย เครื่องมือสร้างแผนการตลาดอย่างClickUpมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ระบบอัตโนมัติในตัว และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เพื่อช่วยลดความเครียดในการวางแผนและดำเนินการ
มาดู 10 เครื่องมือชั้นนำที่จะช่วยให้การสร้างแผนการตลาดที่ครอบคลุมเป็นเรื่องง่ายโดยไม่รู้สึกหนักใจ 🧩
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างแผนการตลาด?
สงสัยว่าเครื่องมือสร้างแผนการตลาดเหมาะกับทีมสมัยใหม่ได้อย่างไร? ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างความง่ายในการใช้งานกับคุณสมบัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยนำทางกลยุทธ์ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ใช่ทุกเครื่องมือสร้างแผนการตลาดที่มีคุณสมบัติที่จำเป็น เครื่องมือที่ดีที่สุดโดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ต้องมีสามประการซึ่งแยกผู้ชนะออกจากผู้อื่น:
1. การติดตาม KPI
หากเครื่องมือสร้างของคุณไม่สามารถเชื่อมโยงการกระทำกับผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ มันก็ไม่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ เครื่องมือชั้นนำจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่ความพยายามทางการตลาดของคุณส่งผลต่อผลกำไรของคุณผ่านKPI การตลาดแบบเรียลไทม์ พร้อมแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยในการตัดสินใจ
2. แม่แบบการตลาดที่ปรับใช้ได้
ลืมแม่แบบที่ล้าสมัยไปได้เลย เครื่องมือที่ดีที่สุดมีแม่แบบแผนการตลาดที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมของคุณ ขยายตามขนาดธุรกิจของคุณและมีแม่แบบบรีฟสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้การวิจัยตลาดง่ายขึ้นและรองรับแคมเปญประเภทต่างๆ
3. แผนที่ทางการตลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
แผนที่ทางการตลาดที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนการดำเนินการที่แท้จริงได้ด้วย แผนเหล่านี้ควรเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานประจำวันของทีมคุณ และปรับตัวอย่างอัตโนมัติเมื่อจำเป็น
แผนงานของคุณควรกำหนดความรับผิดชอบและกรอบเวลาอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ของคุณพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การส่งเสริมการขายอื่นๆ
⚡️คลังแม่แบบ:แม่แบบแผนที่การตลาดฟรีพร้อมตัวอย่าง
เครื่องมือสร้างแผนการตลาดที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือสร้างแผนการตลาดที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก โดยเน้นคุณสมบัติหลัก กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด และราคา:
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|กรณีการใช้งานหลัก
|ราคา
|ClickUp
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนการตลาดและการจัดการโครงการ ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|การสร้างแผนการตลาด, การจัดการงาน, การสร้างเนื้อหา, และการดำเนินแคมเปญ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ฮับสปอต มาร์เก็ตติ้ง ฮับ
|เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติแบบครบวงจรขนาดทีม: บริษัทขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|การส่งแคมเปญหลายช่องทางแบบอัตโนมัติ การติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ การผสานรวมกับระบบ CRM
|เริ่มต้นที่ $890/เดือน สำหรับ 3 ที่นั่ง
|Jasper AI
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI ขนาดทีม: นักการตลาดเนื้อหา, ทีมที่สร้างเนื้อหาจำนวนมาก
|การจัดการปฏิทินการตลาด, การจัดตารางเวลาสื่อสังคมออนไลน์, และการพึ่งพาของงาน
|เริ่มต้นที่ $49/เดือน ต่อที่นั่ง
|แผน 15 นาที
|เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนากลยุทธ์อย่างรวดเร็ว ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ
|กรอบการสร้างแผนการตลาดอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และการจัดสรรทรัพยากร
|ราคาตามความต้องการ
|แผนการตลาด
|เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการตลาดเชิงภาพ ขนาดทีม: นักการตลาดดิจิทัล, ทีมที่มีแนวทางเชิงภาพ
|วางแผนแคมเปญด้วยภาพ, จำลองเส้นทางลูกค้า, และทำนายประสิทธิภาพ
|เริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
|Copy. ai
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความทางการตลาดด้วย AI ขนาดทีม: ทีมสร้างเนื้อหา, นักการตลาดที่ต้องการเนื้อหาที่สามารถปรับขนาดได้
|การสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อที่นั่ง
|GrowthBar
|เหมาะที่สุดสำหรับแผนการตลาดที่เน้น SEO ขนาดทีม: นักการตลาด SEO, ผู้สร้างเนื้อหา
|การจัดการปฏิทินการตลาด, การจัดตารางเวลาสื่อสังคมออนไลน์, และการพึ่งพาของงาน
|ทดลองใช้ฟรี 7 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $36/เดือนต่อผู้ใช้
|Zoho การตลาดอัตโนมัติ
|เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก
|การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรม และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
|เริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้; สำหรับองค์กร: $59/เดือนต่อผู้ใช้
|CoSchedule
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินการตลาดขนาดทีม: ทีมการตลาดที่จัดการแคมเปญหลายรายการ
|การจัดการปฏิทินการตลาด, การจัดตารางเวลาในสื่อสังคมออนไลน์, ความสัมพันธ์ของงานที่ต้องทำตามลำดับ
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
|ปฏิทินการตลาด SEMrush
|ดีที่สุดสำหรับการวางแผนแคมเปญที่ผสาน SEO ขนาดทีม: ทีมที่เน้น SEO, นักการตลาดดิจิทัล
|การผสานเครื่องมือ SEO, การจัดการงาน, การติดตามประสิทธิภาพ, และการวิเคราะห์คู่แข่ง
|โปร: $139.95/เดือน; กูรู: $249.95/เดือน
10 อันดับเครื่องมือสร้างแผนการตลาดที่ดีที่สุด
เครื่องมือสร้างแผนการตลาดมีตั้งแต่แบบฟอร์มง่าย ๆ ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง. การประเมินของเราเน้นเครื่องมือที่ให้ค่าที่แม่นยำและใช้ได้จริงแก่ทีมการตลาด.
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนการตลาดและการจัดการโครงการ)
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแผนการตลาดของคุณด้วย ClickUp
เริ่มต้นด้วย ClickUp Brain เพื่อการวางแผนเนื้อหาและแคมเปญที่รวดเร็วขึ้น
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างแผนการตลาดเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยสร้างโครงร่างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสม สรุปผลการวิจัย และสรุปแคมเปญ เพื่อให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาข้อมูลจากเอกสาร และใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น
คุณเพียงแค่ป้อนคำสั่งใน Clickup Brain เช่นเดียวกับตัวอย่างด้านบน แล้วรับคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ไปอีกขั้นด้วยการป้อนแนวทางของแบรนด์ เป้าหมายการตลาดโดยรวม และรายละเอียดอื่นๆ ให้กับ ClickUp AI เพื่อรับแผนที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ!
ใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp เพื่อจัดระเบียบกลยุทธ์ของคุณ
ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วใช่ไหม?เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาดนี้ให้โครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อส่งเสริมการร่วมมือและการมองเห็นในทุกกิจกรรมการตลาด ใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ข้ามช่องทางและติดตามความคืบหน้า งบประมาณ และกำหนดเวลาแบบเรียลไทม์
นี่คือวิธีที่สามารถช่วยได้:
- กำหนดเป้าหมายของคุณ: กำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ ผู้ชมเป้าหมายของคุณคือใคร และข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร
- ระบุวัตถุประสงค์ของคุณ: ระบุวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
- พัฒนากลยุทธ์ของคุณ: ตัดสินใจเลือกช่องทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล หรือ SEO
- สร้างไทม์ไลน์: จัดทำตารางเวลาสำหรับกิจกรรมการตลาดของคุณเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างทันเวลา
- จัดสรรทรัพยากร: มอบหมายสมาชิกในทีม กำหนดงบประมาณ และวางแผนกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน
- ติดตามและปรับ: ติดตามความคืบหน้าและปรับแผนตามผลการดำเนินงาน
ร่วมมือและดำเนินการในที่เดียว
ClickUp Whiteboards ช่วยให้ทีมของคุณ ระดมความคิดและจัดโครงสร้างแคมเปญได้อย่างมีภาพ พวกเขาสามารถร่างเวิร์กโฟลว์ จับความคิดเห็น และเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานได้
ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างเอกสารสรุปแคมเปญอย่างละเอียด แผนเนื้อหา และโครงร่างเชิงกลยุทธ์ พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ และงานที่ฝังอยู่
งานใน ClickUp เปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณให้เป็นการกระทำ มอบหมายงานที่ต้องส่ง กำหนดวันครบกำหนด และติดตามทุกความสำเร็จของแคมเปญผ่านมุมมองต่างๆ เช่น รายการ ปฏิทิน หรือบอร์ด
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารทีมขนาดเล็กหรือการประสานงานข้ามแผนก ClickUp ก็ช่วยให้แผนการตลาดของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ส่งมอบผลลัพธ์ที่วัดผลได้ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ นี่คือเหตุผลที่ClickUpเป็น แอปสำหรับทุกงานและซอฟต์แวร์บริหารโครงการการตลาดที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมการตลาดทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น รายการ กระดาน หรือแกนต์ เพื่อให้คุณจัดการงานและโครงการต่างๆ ในรูปแบบที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ซ้ำซากและขั้นตอนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Drive, Slack และ Trello เพื่อรวมเวิร์กโฟลว์และเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ และควบคุมกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดและติดตามเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สำหรับทีมและแคมเปญของคุณ พร้อมฟีเจอร์ในตัวที่ช่วยติดตามความคืบหน้าและปรับความพยายามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ขาดคุณสมบัติการเผยแพร่เนื้อหาโดยตรง
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อมอบหมายงานและแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีการดำเนินการที่สำคัญ เช่น การอนุมัติเนื้อหา ที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้แผนการตลาดของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้
ClickUp ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้มากด้วยการทำให้การจัดระเบียบงาน แผนการตลาด ลูกค้า และอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายมาก ไม่เพียงเท่านั้น! ความง่ายในการใช้งานยังทำให้การใช้งานเป็นเรื่องสนุกอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้เวลามากในการให้ทีมใหม่เริ่มใช้งาน ClickUp ได้แม้จะเป็นเครื่องมือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยก็ตาม
ClickUp ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้มากด้วยการทำให้การจัดระเบียบงาน แผนการตลาด ลูกค้า และอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายมาก ยังไม่หมดเพียงเท่านี้! ความง่ายในการใช้งานยังทำให้การใช้งานสนุกอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้เวลามากในการให้ทีมใหม่เริ่มใช้งาน ClickUp ได้แม้จะเป็นเครื่องมือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยก็ตาม
2. HubSpot Marketing Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติแบบครบวงจร)
ต้องการสร้างแคมเปญที่มีข้อมูลสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าจริง ไม่ใช่แค่การคาดเดาใช่ไหม? HubSpot Marketing Hub ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้
เครื่องมือนี้เปลี่ยนการกระทำของลูกค้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด ช่วยให้คุณสร้างแคมเปญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น คุณสามารถกำหนดลำดับอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการส่งมอบเนื้อหาโดยอัตโนมัติตามปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้
ระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้การตลาดและการขายสอดคล้องกันในข้อมูลลูกค้าและประสิทธิภาพของแคมเปญ ด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ ปรับกลยุทธ์ และเพิ่มการลงทุนในสิ่งที่ได้ผล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Marketing Hub
- อัตโนมัติการส่งมอบแคมเปญหลายช่องทางเพื่อจัดการความพยายามทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
- ติดตามประสิทธิภาพของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ผสานข้อมูลการขายและการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกันและตัดสินใจได้ดีขึ้น
- ปรับแคมเปญด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ HubSpot Marketing Hub
- ความซับซ้อนของฟีเจอร์ต้องการเวลาในการตั้งค่าเริ่มต้น
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูงต้องการการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ราคาของ HubSpot Marketing Hub
- Marketing Hub Professional: 890 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน สำหรับสามที่นั่ง
- Marketing Hub Enterprise: 3,600 ดอลลาร์/เดือน สำหรับห้าที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ HubSpot Marketing Hub:
- G2: 4. 4/5 (12,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,100+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แคมเปญการตลาดทางอีเมลแบบกลุ่มครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1978 นักการตลาดชื่อ Gary Thuerk ได้ส่งอีเมลที่ไม่ได้รับคำขอไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพ 400 ราย ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 13 ล้านดอลลาร์!
3. Jasper AI (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ AI)
Jasper AI สร้างเนื้อหาในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ระดับสูง ทีมการตลาดสามารถปรับแต่งเทมเพลตสำหรับแผนการตลาดและสรุปแคมเปญของพวกเขา และทำงานร่วมกันในการพัฒนาเนื้อหาโดยไม่สูญเสียโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาเพื่อเน้นสิ่งที่สอดคล้องกับผู้ชมของคุณ ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงแคมเปญของคุณและเสริมสร้างกลยุทธ์การตลาดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- ใช้ความเข้าใจตามบริบทเพื่อสร้างเนื้อหาตามคำแนะนำ
- ให้บริการแปลภาษาและถอดเสียงภาษาพูดอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยการค้นหาข้อความที่ตรงกันบนเว็บไซต์
- ให้กรอบการทำงานที่หลากหลายสำหรับการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ เช่น AIDA (ความสนใจ, ความสนใจ, ความต้องการ, การกระทำ)
- สร้างเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา เพื่อตอบสนองผู้ชมทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- อาจทำให้เรื่องที่ซับซ้อนทางเทคนิคมากเกินไปหรือตีความผิดพลาด
- โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิว Jasper AI:
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือให้
4. แผน 15 นาที (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนากลยุทธ์อย่างรวดเร็ว)
ต้องการแผนที่มั่นคงอย่างรวดเร็วหรือไม่? แผน 15 นาที คือซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ตอัพในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องคิดมากเกินไป
แพลตฟอร์มนี้ใช้กรอบการทำงานที่มีโครงสร้างและอิงตามคำถามเพื่อช่วยให้คุณระบุวัตถุประสงค์ทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังสร้างแผนการตลาดที่ปรับแต่งตามความต้องการพร้อมรายการที่สามารถดำเนินการได้, ระยะเวลา, และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
จุดแข็งหลักของแผน 15 นาที คือการช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การตลาดอย่างมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้เวลาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมาก เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการผลลัพธ์โดยไม่ต้องเสียเวลาเตรียมการนาน
คุณสมบัติเด่นของแผน 15 นาที
- นำทางได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งเหมาะกับทุกระดับความเชี่ยวชาญ
- ประหยัดเวลาด้วยการสร้างแผนการตลาดที่สมบูรณ์ในเวลาเพียง 15 นาที
- ทำตามขั้นตอนที่สามารถทำได้และคำแนะนำเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อนำไปใช้กลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของแผน 15 นาที
- แม้ว่าเครื่องมือนี้จะมีการปรับแต่งได้ แต่อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของทุกธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์
- การวางแผนอย่างรวดเร็วอาจส่งเสริมให้มุ่งเน้นที่การกระทำในทันทีมากกว่าการพัฒนา стратегีระยะยาว
แผนราคา 15 นาที
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวแผน 15 นาที:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดฟรีที่คุณควรมีติดไว้
5. MarketPlan (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการตลาดเชิงภาพ)
MarketPlan ช่วยให้คุณลากและวางองค์ประกอบต่าง ๆ บนผืนผ้าใบดิจิทัลของคุณได้อย่างง่ายดาย ทดสอบสถานการณ์แคมเปญที่หลากหลายและดูศักยภาพของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ก่อนใช้เงินงบประมาณของคุณ เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของคุณกับตัวชี้วัดทางการตลาดโดยตรง เพื่อแสดงต้นทุนจริงและผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ละกลยุทธ์
มันช่วยให้คุณสามารถวางแผนแคมเปญ, มอบหมายงาน, ให้คำแนะนำ, และติดตามตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ได้—ทั้งหมดบนหน้าจอเดียว
คุณสมบัติเด่นของ MarketPlan
- จำลองช่องทางเพื่อทดสอบการออกแบบและทำนายประสิทธิภาพ
- ติดตามการใช้จ่ายเพื่อให้อยู่ในงบประมาณการตลาดของคุณ
- ปรับแต่งเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- จัดการแคมเปญข้ามแพลตฟอร์มด้วยการผสานรวมโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของ MarketPlan
- ตัวเลือกช่องทางส่งออกที่จำกัดสำหรับการวิเคราะห์แบบออฟไลน์
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่มากมายนั้นทำให้รู้สึกหนักใจ
ราคาของ MarketPlan
- เริ่มต้น: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- ข้อดี: $59/เดือน
คะแนนและรีวิวของ MarketPlan:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
👀 คุณรู้หรือไม่: ในปี 1994 ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องส่งหน้าเว็บของตนไปยังไดเรกทอรีของ Yahoo ด้วยตนเองเพื่อให้มีการจัดทำดัชนี ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของพวกเขาปรากฏในผลการค้นหาของ Yahoo เมื่อผู้ใช้ทำการค้นหา
6. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความทางการตลาดด้วย AI)
Copy.ai สร้างเวอร์ชันต่าง ๆ ของเนื้อหาของคุณโดยรักษาเสียงของแบรนด์ไว้ ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้คุณทดสอบแนวทางต่าง ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างแคมเปญการตลาดได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ตั้งแต่ลำดับอีเมลไปจนถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดียและบทความบล็อก
แพลตฟอร์มวิเคราะห์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมของคุณ และแนะนำแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับแคมเปญของคุณ หลังจากที่คุณป้อนเป้าหมายการตลาดและรายละเอียดผู้ชมของคุณ Copy.ai จะสร้างแผนเนื้อหาที่มีโครงสร้างพร้อมเป้าหมายที่สามารถวัดได้
สุดท้าย ตรวจสอบข้อมูลประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงข้อความของคุณ และขยายสิ่งที่ได้ผลไปยังทุกช่องทางทางการตลาดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการตลาดเฉพาะด้าน
- ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
- ใช้ฟีเจอร์การสนับสนุนหลายภาษาเพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับผู้ชมที่หลากหลาย
- ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นของเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมาก
ราคาของ Copy.ai
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: $249/เดือน (สูงสุด 5 ที่นั่ง)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Copy.ai:
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. GrowthBar (เหมาะที่สุดสำหรับแผนการตลาดที่เน้น SEO)
GrowthBar ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่มุ่งเน้น SEO มันช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยคำหลักโดยการระบุช่องว่างของเนื้อหาในเว็บไซต์ของคู่แข่ง เพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าควรทุ่มเทความพยายามไปที่ใด
แพลตฟอร์มสร้างสรุปเนื้อหาอย่างละเอียดตามโพสต์ที่มีอันดับสูง พร้อมจำนวนคำ, หัวข้อที่ต้องครอบคลุม, และคำค้นหาเป้าหมาย
ติดตามประสิทธิภาพการค้นหาของเนื้อหาของคุณและรับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในที่เดียว เมื่อแนวโน้มการค้นหาเปลี่ยนแปลง GrowthBar จะวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดล่าสุดและอัปเดตคำแนะนำเนื้อหาของคุณเพื่อให้กลยุทธ์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ
เนื้อหาแต่ละชิ้นที่คุณสร้างมีคำอธิบายเมตาและชื่อเรื่องที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มอันดับการค้นหาของคุณให้เร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ GrowthBar
- เข้าถึงบทความคุณภาพสูงที่เขียนขึ้นทั้งหมดและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการ SEO ของคุณ เพื่อโซลูชันเนื้อหาที่สามารถขยายได้
- ใช้ AI เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลวิจัยและข้อมูลที่มีคุณค่าซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาของคุณ
- สร้างอีเมลขายที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วด้วยการป้อนข้อมูลพื้นฐาน ทำให้กระบวนการติดต่อของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- สร้างไอเดียโพสต์บล็อกที่สร้างสรรค์โดยอิงจากคำหลักที่ผู้ใช้กำหนด เพื่อเอาชนะภาวะเขียนไม่ออก
- ติดตั้งส่วนขยาย GrowthBar สำหรับ Chrome เพื่อทำการวิจัยคำหลักและวิเคราะห์คู่แข่ง
ข้อจำกัดของ GrowthBar
- เครื่องมือนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเบราว์เซอร์อื่นส่วนใหญ่ได้ ยกเว้น Chrome
ราคาของ GrowthBar
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- มาตรฐาน: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $74. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน: $149. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว GrowthBar:
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Zoho Marketing Automation (เหมาะสำหรับการตลาดธุรกิจขนาดเล็ก)
Zoho เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วเมื่อพูดถึงการขายและการตลาด Zoho Marketing Automation ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Zoho ช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญที่ปรับให้เข้ากับวิธีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณโต้ตอบกับแบรนด์ของคุณ
Zoho แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณตามการกระทำของพวกเขา ตั้งแต่การคลิกอีเมลไปจนถึงการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยจะส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินกระบวนการของลูกค้าให้สมบูรณ์และปรับแต่งทุกจุดสัมผัสเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
แพลตฟอร์มนี้ยังเชื่อมต่อกับชุดธุรกิจครบวงจรของ Zoho ให้ทีมขายและบริการของคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติข้ามช่องทางอีเมล, โซเชียล, และเว็บได้ พร้อมรักษาข้อความที่สอดคล้องกัน
ข้อมูลการตลาดของคุณไหลเข้าสู่เครื่องมือการขายและการสนับสนุนโดยตรง ช่วยให้ทีมทำงานจากข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Marketing Automation
- คะแนนนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจตามการโต้ตอบและพฤติกรรมของพวกเขา
- ออกแบบฟอร์มเว็บเพื่อเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชมและผสานข้อมูลเข้ากับระบบ CRM ของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญเพื่อทำการปรับปรุงตามข้อมูล
- จัดการกิจกรรมโดยการส่งคำเชิญ ติดตามการเข้าร่วม และติดตามผลกับผู้เข้าร่วม
- สร้างแคมเปญที่ปรับแต่งตามการโต้ตอบและความชอบของผู้ใช้
ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติการตลาด Zoho
- อัตราการรีเฟรชช้าและเวลาในการโหลด
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ Zoho Marketing Automation
- มาตรฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Marketing Automation คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดระเบียบปฏิทินการตลาดของคุณด้วยแท็กงานสีสันสดใส เพื่อให้เห็นได้ง่ายว่าแคมเปญใดกำลัง 'ร้อนแรง' และ 'เย็นชา'
9. CoSchedule (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินการตลาด)
แพลตฟอร์มจัดตารางโซเชียลมีเดียยอดนิยม CoSchedule ช่วยให้คุณสร้างและจัดการปฏิทินการตลาดได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่าการพึ่งพาของงาน อัตโนมัติขั้นตอนอนุมัติ และติดตามความคืบหน้าของทุกโครงการบนแพลตฟอร์มเดียว
ปฏิทินซิงค์กับเครื่องมือการตลาดที่คุณชื่นชอบ แสดงโพสต์โซเชียล เนื้อหาบล็อก แคมเปญอีเมล และกิจกรรมต่างๆ ในมุมมองเดียว
คุณสามารถกำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหาข้ามช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม ทำให้ปฏิทินการเผยแพร่ของคุณมีความสม่ำเสมอ ทีมงานของคุณสามารถเข้าร่วมโครงการใดๆ ตรวจสอบกำหนดเวลา และติดตามงานได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมือหลายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule
- จัดเรียงใหม่และแชร์โพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกครั้งด้วย ReQueue
- สร้างข้อความสำหรับโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมให้สูงสุด
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญเพื่อทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์ใดมีประสิทธิผลและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ข้อจำกัดของ CoSchedule
- การจัดวางแพลตฟอร์มอาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
- ไม่มีเอกสารหรือฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดสำหรับติดตามรายละเอียดแคมเปญ
ราคา CoSchedule
- ฟรี
- ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/เดือนต่อผู้ใช้
- ปฏิทินสำหรับหน่วยงาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปฏิทินเนื้อหา: ราคาตามตกลง
- ชุดการตลาด: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CoSchedule:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติตัวแรกไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์! ในช่วงต้นปี 1900s ธุรกิจต่างๆ พึ่งพาการส่งจดหมายโดยตรงและแคตตาล็อก—จำแคตตาล็อกสั่งซื้อทางไปรษณีย์ของ Sears และ Roebuck ได้ไหม?
10. SEMrush Marketing Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแคมเปญที่ผสานรวมกับ SEO)
ปฏิทินการตลาดของ SEMrush เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดที่ต้องการผสานรวม SEO และข้อมูลเชิงลึกด้านการแข่งขันเข้ากับการวางแผนของพวกเขา มันช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตามแนวโน้มของตลาดและการเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
ชุดเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่ครอบคลุมของเราช่วยคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การค้นคว้าหัวข้อ การปรับปรุงเนื้อหา ไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ ปฏิทินช่วยให้การประสานงานและการดำเนินแคมเปญการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งของ SEMrush ยังช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในตลาดเฉพาะกลุ่มของคุณได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณได้ทันทีและนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทินการตลาด SEMRush
- มอบหมายงานพร้อมกำหนดเวลาที่ชัดเจนและคำอธิบายเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
- ติดตามแคมเปญด้วยไทม์ไลน์และผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพื่อการดำเนินงานที่เป็นระบบ
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาโดยใช้เครื่องมือ SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วม
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางกลยุทธ์ในอนาคต
ข้อจำกัดของปฏิทินการตลาด SEMRush
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการตลาดแบบครบวงจร
ราคาปฏิทินการตลาดของ SEMRush
- ข้อดี: $139.95/เดือน
- กูรู: $249. 95/เดือน
- ธุรกิจ: $499. 95/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทินการตลาดของ SEMRush:
- G2: 4. 5/5 (2,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
เปลี่ยนวิสัยทัศน์ทางการตลาดของคุณให้เป็นจริง
ความคิดที่ยอดเยี่ยมไม่มีความหมายหากไม่มีการดำเนินการที่แข็งแกร่ง
เครื่องมือสร้างแผนการตลาดสมัยใหม่ทำได้มากกว่าการกรอกข้อมูลลงในเทมเพลต—พวกมันช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น, ทำให้งานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และเชื่อมต่อทีมเข้าด้วยกัน
ClickUp คือที่ที่คุณรวมเครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกัน เชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับทีมอื่นๆ ของคุณ
มันช่วยให้การวางแผน, การติดตาม, และการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้และการผสานรวม, มันตอบโจทย์ความต้องการที่ไม่เหมือนใครของทีมคุณ, กำจัดความยุ่งยากของเครื่องมือหลายตัว
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและเปลี่ยนแคมเปญถัดไปของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา 🚀