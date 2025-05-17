บล็อก ClickUp

10 อันดับเครื่องมือสร้างแผนการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
17 พฤษภาคม 2568

🔍 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: 77% ขององค์กรกำลังจมอยู่ในความซับซ้อนของการตลาด ยิ่งไปกว่านั้น 46% ไม่สามารถปรับแต่งแคมเปญของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 44% รู้สึกเครียด

ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการอย่างแน่นอน การแก้ไข? แผนการตลาดที่มั่นคง

การสร้างแผนการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด.ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดสมัยใหม่ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและน่าเพลิดเพลินมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้เป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดของคุณชัดเจนขึ้น.

ในขณะที่บางทีมยังคงพึ่งพาตารางคำนวณที่ล้าสมัย เครื่องมือสร้างแผนการตลาดอย่างClickUpมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ระบบอัตโนมัติในตัว และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เพื่อช่วยลดความเครียดในการวางแผนและดำเนินการ

มาดู 10 เครื่องมือชั้นนำที่จะช่วยให้การสร้างแผนการตลาดที่ครอบคลุมเป็นเรื่องง่ายโดยไม่รู้สึกหนักใจ 🧩

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างแผนการตลาด?

สงสัยว่าเครื่องมือสร้างแผนการตลาดเหมาะกับทีมสมัยใหม่ได้อย่างไร? ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างความง่ายในการใช้งานกับคุณสมบัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยนำทางกลยุทธ์ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ใช่ทุกเครื่องมือสร้างแผนการตลาดที่มีคุณสมบัติที่จำเป็น เครื่องมือที่ดีที่สุดโดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ต้องมีสามประการซึ่งแยกผู้ชนะออกจากผู้อื่น:

1. การติดตาม KPI

หากเครื่องมือสร้างของคุณไม่สามารถเชื่อมโยงการกระทำกับผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ มันก็ไม่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ เครื่องมือชั้นนำจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่ความพยายามทางการตลาดของคุณส่งผลต่อผลกำไรของคุณผ่านKPI การตลาดแบบเรียลไทม์ พร้อมแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยในการตัดสินใจ

2. แม่แบบการตลาดที่ปรับใช้ได้

ลืมแม่แบบที่ล้าสมัยไปได้เลย เครื่องมือที่ดีที่สุดมีแม่แบบแผนการตลาดที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมของคุณ ขยายตามขนาดธุรกิจของคุณและมีแม่แบบบรีฟสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้การวิจัยตลาดง่ายขึ้นและรองรับแคมเปญประเภทต่างๆ

⚡️คลังแม่แบบ:แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดียใน Excel และ Sheets

3. แผนที่ทางการตลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

แผนที่ทางการตลาดที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนการดำเนินการที่แท้จริงได้ด้วย แผนเหล่านี้ควรเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานประจำวันของทีมคุณ และปรับตัวอย่างอัตโนมัติเมื่อจำเป็น

แผนงานของคุณควรกำหนดความรับผิดชอบและกรอบเวลาอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ของคุณพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การส่งเสริมการขายอื่นๆ

⚡️คลังแม่แบบ:แม่แบบแผนที่การตลาดฟรีพร้อมตัวอย่าง

เครื่องมือสร้างแผนการตลาดที่ดีที่สุดในภาพรวม

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือสร้างแผนการตลาดที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก โดยเน้นคุณสมบัติหลัก กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด และราคา:

ชื่อเครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานหลักราคา
ClickUpเหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนการตลาดและการจัดการโครงการ ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่การสร้างแผนการตลาด, การจัดการงาน, การสร้างเนื้อหา, และการดำเนินแคมเปญมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ฮับสปอต มาร์เก็ตติ้ง ฮับเหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติแบบครบวงจรขนาดทีม: บริษัทขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่การส่งแคมเปญหลายช่องทางแบบอัตโนมัติ การติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ การผสานรวมกับระบบ CRMเริ่มต้นที่ $890/เดือน สำหรับ 3 ที่นั่ง
Jasper AIเหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI ขนาดทีม: นักการตลาดเนื้อหา, ทีมที่สร้างเนื้อหาจำนวนมากการจัดการปฏิทินการตลาด, การจัดตารางเวลาสื่อสังคมออนไลน์, และการพึ่งพาของงานเริ่มต้นที่ $49/เดือน ต่อที่นั่ง
แผน 15 นาทีเหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนากลยุทธ์อย่างรวดเร็ว ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพกรอบการสร้างแผนการตลาดอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และการจัดสรรทรัพยากรราคาตามความต้องการ
แผนการตลาดเหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการตลาดเชิงภาพ ขนาดทีม: นักการตลาดดิจิทัล, ทีมที่มีแนวทางเชิงภาพวางแผนแคมเปญด้วยภาพ, จำลองเส้นทางลูกค้า, และทำนายประสิทธิภาพเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
Copy. aiเหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความทางการตลาดด้วย AI ขนาดทีม: ทีมสร้างเนื้อหา, นักการตลาดที่ต้องการเนื้อหาที่สามารถปรับขนาดได้การสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, การเพิ่มประสิทธิภาพ SEOฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อที่นั่ง
GrowthBarเหมาะที่สุดสำหรับแผนการตลาดที่เน้น SEO ขนาดทีม: นักการตลาด SEO, ผู้สร้างเนื้อหาการจัดการปฏิทินการตลาด, การจัดตารางเวลาสื่อสังคมออนไลน์, และการพึ่งพาของงานทดลองใช้ฟรี 7 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $36/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho การตลาดอัตโนมัติเหมาะที่สุดสำหรับการตลาดธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็กการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรม และกระบวนการทำงานอัตโนมัติเริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้; สำหรับองค์กร: $59/เดือนต่อผู้ใช้
CoScheduleเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินการตลาดขนาดทีม: ทีมการตลาดที่จัดการแคมเปญหลายรายการการจัดการปฏิทินการตลาด, การจัดตารางเวลาในสื่อสังคมออนไลน์, ความสัมพันธ์ของงานที่ต้องทำตามลำดับฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
ปฏิทินการตลาด SEMrushดีที่สุดสำหรับการวางแผนแคมเปญที่ผสาน SEO ขนาดทีม: ทีมที่เน้น SEO, นักการตลาดดิจิทัลการผสานเครื่องมือ SEO, การจัดการงาน, การติดตามประสิทธิภาพ, และการวิเคราะห์คู่แข่งโปร: $139.95/เดือน; กูรู: $249.95/เดือน

10 อันดับเครื่องมือสร้างแผนการตลาดที่ดีที่สุด

เครื่องมือสร้างแผนการตลาดมีตั้งแต่แบบฟอร์มง่าย ๆ ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง. การประเมินของเราเน้นเครื่องมือที่ให้ค่าที่แม่นยำและใช้ได้จริงแก่ทีมการตลาด.

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนการตลาดและการจัดการโครงการ)

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแผนการตลาดของคุณด้วย ClickUp

เริ่มต้นด้วย ClickUp Brain เพื่อการวางแผนเนื้อหาและแคมเปญที่รวดเร็วขึ้น

ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างแผนการตลาดเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยสร้างโครงร่างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสม สรุปผลการวิจัย และสรุปแคมเปญ เพื่อให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาข้อมูลจากเอกสาร และใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น

ใช้ ClickUp Brain เป็นเครื่องมือสร้างแผนการตลาดเพื่อสร้างแผนการตลาดภายในไม่กี่วินาที
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างแผนการตลาดภายในไม่กี่วินาที

คุณเพียงแค่ป้อนคำสั่งใน Clickup Brain เช่นเดียวกับตัวอย่างด้านบน แล้วรับคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ไปอีกขั้นด้วยการป้อนแนวทางของแบรนด์ เป้าหมายการตลาดโดยรวม และรายละเอียดอื่นๆ ให้กับ ClickUp AI เพื่อรับแผนที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ!

ใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp เพื่อจัดระเบียบกลยุทธ์ของคุณ

ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วใช่ไหม?เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้กระบวนการตลาดของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาดนี้ให้โครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อส่งเสริมการร่วมมือและการมองเห็นในทุกกิจกรรมการตลาด ใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ข้ามช่องทางและติดตามความคืบหน้า งบประมาณ และกำหนดเวลาแบบเรียลไทม์

นี่คือวิธีที่สามารถช่วยได้:

  • กำหนดเป้าหมายของคุณ: กำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ ผู้ชมเป้าหมายของคุณคือใคร และข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร
  • ระบุวัตถุประสงค์ของคุณ: ระบุวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
  • พัฒนากลยุทธ์ของคุณ: ตัดสินใจเลือกช่องทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล หรือ SEO
  • สร้างไทม์ไลน์: จัดทำตารางเวลาสำหรับกิจกรรมการตลาดของคุณเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างทันเวลา
  • จัดสรรทรัพยากร: มอบหมายสมาชิกในทีม กำหนดงบประมาณ และวางแผนกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน
  • ติดตามและปรับ: ติดตามความคืบหน้าและปรับแผนตามผลการดำเนินงาน

ร่วมมือและดำเนินการในที่เดียว

ClickUp Whiteboards ช่วยให้ทีมของคุณ ระดมความคิดและจัดโครงสร้างแคมเปญได้อย่างมีภาพ พวกเขาสามารถร่างเวิร์กโฟลว์ จับความคิดเห็น และเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานได้

ClickUp Whiteboards
ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อระดมความคิดแคมเปญในรูปแบบภาพ

ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างเอกสารสรุปแคมเปญอย่างละเอียด แผนเนื้อหา และโครงร่างเชิงกลยุทธ์ พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ และงานที่ฝังอยู่

ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อปรับปรุงแคมเปญการตลาดดิจิทัลโดยใช้ ClickUp Docs

งานใน ClickUp เปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณให้เป็นการกระทำ มอบหมายงานที่ต้องส่ง กำหนดวันครบกำหนด และติดตามทุกความสำเร็จของแคมเปญผ่านมุมมองต่างๆ เช่น รายการ ปฏิทิน หรือบอร์ด

งานใน ClickUp
มอบหมายงานและเพิ่มกำหนดส่งเพื่อดำเนินการแคมเปญการตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Tasks

ไม่ว่าจะเป็นการบริหารทีมขนาดเล็กหรือการประสานงานข้ามแผนก ClickUp ก็ช่วยให้แผนการตลาดของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ส่งมอบผลลัพธ์ที่วัดผลได้ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ นี่คือเหตุผลที่ClickUpเป็น แอปสำหรับทุกงานและซอฟต์แวร์บริหารโครงการการตลาดที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมการตลาดทุกขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น รายการ กระดาน หรือแกนต์ เพื่อให้คุณจัดการงานและโครงการต่างๆ ในรูปแบบที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
  • ทำให้กระบวนการทำงานที่ซ้ำซากและขั้นตอนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Drive, Slack และ Trello เพื่อรวมเวิร์กโฟลว์และเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ และควบคุมกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กำหนดและติดตามเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สำหรับทีมและแคมเปญของคุณ พร้อมฟีเจอร์ในตัวที่ช่วยติดตามความคืบหน้าและปรับความพยายามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ขาดคุณสมบัติการเผยแพร่เนื้อหาโดยตรง
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อมอบหมายงานและแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีการดำเนินการที่สำคัญ เช่น การอนุมัติเนื้อหา ที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้แผนการตลาดของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้

ClickUp ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้มากด้วยการทำให้การจัดระเบียบงาน แผนการตลาด ลูกค้า และอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายมาก ไม่เพียงเท่านั้น! ความง่ายในการใช้งานยังทำให้การใช้งานเป็นเรื่องสนุกอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้เวลามากในการให้ทีมใหม่เริ่มใช้งาน ClickUp ได้แม้จะเป็นเครื่องมือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยก็ตาม

ClickUp ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้มากด้วยการทำให้การจัดระเบียบงาน แผนการตลาด ลูกค้า และอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายมาก ยังไม่หมดเพียงเท่านี้! ความง่ายในการใช้งานยังทำให้การใช้งานสนุกอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้เวลามากในการให้ทีมใหม่เริ่มใช้งาน ClickUp ได้แม้จะเป็นเครื่องมือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยก็ตาม

2. HubSpot Marketing Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติแบบครบวงจร)

ฮับสปอต
ผ่านทางHubSpot

ต้องการสร้างแคมเปญที่มีข้อมูลสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าจริง ไม่ใช่แค่การคาดเดาใช่ไหม? HubSpot Marketing Hub ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้

เครื่องมือนี้เปลี่ยนการกระทำของลูกค้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด ช่วยให้คุณสร้างแคมเปญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น คุณสามารถกำหนดลำดับอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการส่งมอบเนื้อหาโดยอัตโนมัติตามปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้

ระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้การตลาดและการขายสอดคล้องกันในข้อมูลลูกค้าและประสิทธิภาพของแคมเปญ ด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ ปรับกลยุทธ์ และเพิ่มการลงทุนในสิ่งที่ได้ผล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Marketing Hub

  • อัตโนมัติการส่งมอบแคมเปญหลายช่องทางเพื่อจัดการความพยายามทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
  • ติดตามประสิทธิภาพของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • ผสานข้อมูลการขายและการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกันและตัดสินใจได้ดีขึ้น
  • ปรับแคมเปญด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ HubSpot Marketing Hub

  • ความซับซ้อนของฟีเจอร์ต้องการเวลาในการตั้งค่าเริ่มต้น
  • ระบบอัตโนมัติขั้นสูงต้องการการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ราคาของ HubSpot Marketing Hub

  • Marketing Hub Professional: 890 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน สำหรับสามที่นั่ง
  • Marketing Hub Enterprise: 3,600 ดอลลาร์/เดือน สำหรับห้าที่นั่ง

คะแนนและรีวิวของ HubSpot Marketing Hub:

  • G2: 4. 4/5 (12,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (6,100+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แคมเปญการตลาดทางอีเมลแบบกลุ่มครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1978 นักการตลาดชื่อ Gary Thuerk ได้ส่งอีเมลที่ไม่ได้รับคำขอไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพ 400 ราย ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 13 ล้านดอลลาร์!

📖 อ่านเพิ่มเติม:การวางแผนแบบรวม: กลยุทธ์สำหรับการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. Jasper AI (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ AI)

Jasper AI
ผ่านทางJasper AI

Jasper AI สร้างเนื้อหาในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ระดับสูง ทีมการตลาดสามารถปรับแต่งเทมเพลตสำหรับแผนการตลาดและสรุปแคมเปญของพวกเขา และทำงานร่วมกันในการพัฒนาเนื้อหาโดยไม่สูญเสียโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์

ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาเพื่อเน้นสิ่งที่สอดคล้องกับผู้ชมของคุณ ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงแคมเปญของคุณและเสริมสร้างกลยุทธ์การตลาดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • ใช้ความเข้าใจตามบริบทเพื่อสร้างเนื้อหาตามคำแนะนำ
  • ให้บริการแปลภาษาและถอดเสียงภาษาพูดอย่างถูกต้อง
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยการค้นหาข้อความที่ตรงกันบนเว็บไซต์
  • ให้กรอบการทำงานที่หลากหลายสำหรับการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ เช่น AIDA (ความสนใจ, ความสนใจ, ความต้องการ, การกระทำ)
  • สร้างเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา เพื่อตอบสนองผู้ชมทั่วโลก

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • อาจทำให้เรื่องที่ซับซ้อนทางเทคนิคมากเกินไปหรือตีความผิดพลาด
  • โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิว Jasper AI:

  • G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือให้

4. แผน 15 นาที (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนากลยุทธ์อย่างรวดเร็ว)

แผน 15 นาที
ผ่านแผน 15 นาที

ต้องการแผนที่มั่นคงอย่างรวดเร็วหรือไม่? แผน 15 นาที คือซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ตอัพในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องคิดมากเกินไป

แพลตฟอร์มนี้ใช้กรอบการทำงานที่มีโครงสร้างและอิงตามคำถามเพื่อช่วยให้คุณระบุวัตถุประสงค์ทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังสร้างแผนการตลาดที่ปรับแต่งตามความต้องการพร้อมรายการที่สามารถดำเนินการได้, ระยะเวลา, และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร

จุดแข็งหลักของแผน 15 นาที คือการช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การตลาดอย่างมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้เวลาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมาก เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการผลลัพธ์โดยไม่ต้องเสียเวลาเตรียมการนาน

คุณสมบัติเด่นของแผน 15 นาที

  • นำทางได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งเหมาะกับทุกระดับความเชี่ยวชาญ
  • ประหยัดเวลาด้วยการสร้างแผนการตลาดที่สมบูรณ์ในเวลาเพียง 15 นาที
  • ทำตามขั้นตอนที่สามารถทำได้และคำแนะนำเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อนำไปใช้กลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของแผน 15 นาที

  • แม้ว่าเครื่องมือนี้จะมีการปรับแต่งได้ แต่อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของทุกธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์
  • การวางแผนอย่างรวดเร็วอาจส่งเสริมให้มุ่งเน้นที่การกระทำในทันทีมากกว่าการพัฒนา стратегีระยะยาว

แผนราคา 15 นาที

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวแผน 15 นาที:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดฟรีที่คุณควรมีติดไว้

5. MarketPlan (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการตลาดเชิงภาพ)

MarketPlan: เครื่องสร้างแผนการตลาด
ผ่านทางMarketPlan

MarketPlan ช่วยให้คุณลากและวางองค์ประกอบต่าง ๆ บนผืนผ้าใบดิจิทัลของคุณได้อย่างง่ายดาย ทดสอบสถานการณ์แคมเปญที่หลากหลายและดูศักยภาพของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ก่อนใช้เงินงบประมาณของคุณ เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของคุณกับตัวชี้วัดทางการตลาดโดยตรง เพื่อแสดงต้นทุนจริงและผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ละกลยุทธ์

มันช่วยให้คุณสามารถวางแผนแคมเปญ, มอบหมายงาน, ให้คำแนะนำ, และติดตามตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ได้—ทั้งหมดบนหน้าจอเดียว

คุณสมบัติเด่นของ MarketPlan

  • จำลองช่องทางเพื่อทดสอบการออกแบบและทำนายประสิทธิภาพ
  • ติดตามการใช้จ่ายเพื่อให้อยู่ในงบประมาณการตลาดของคุณ
  • ปรับแต่งเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • จัดการแคมเปญข้ามแพลตฟอร์มด้วยการผสานรวมโซเชียลมีเดีย

ข้อจำกัดของ MarketPlan

  • ตัวเลือกช่องทางส่งออกที่จำกัดสำหรับการวิเคราะห์แบบออฟไลน์
  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่มากมายนั้นทำให้รู้สึกหนักใจ

ราคาของ MarketPlan

  • เริ่มต้น: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
  • ข้อดี: $59/เดือน

คะแนนและรีวิวของ MarketPlan:

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

👀 คุณรู้หรือไม่: ในปี 1994 ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องส่งหน้าเว็บของตนไปยังไดเรกทอรีของ Yahoo ด้วยตนเองเพื่อให้มีการจัดทำดัชนี ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของพวกเขาปรากฏในผลการค้นหาของ Yahoo เมื่อผู้ใช้ทำการค้นหา

6. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความทางการตลาดด้วย AI)

Copy.ai: เครื่องสร้างแผนการตลาด
ผ่านทางCopy.ai

Copy.ai สร้างเวอร์ชันต่าง ๆ ของเนื้อหาของคุณโดยรักษาเสียงของแบรนด์ไว้ ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้คุณทดสอบแนวทางต่าง ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างแคมเปญการตลาดได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ตั้งแต่ลำดับอีเมลไปจนถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดียและบทความบล็อก

แพลตฟอร์มวิเคราะห์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมของคุณ และแนะนำแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับแคมเปญของคุณ หลังจากที่คุณป้อนเป้าหมายการตลาดและรายละเอียดผู้ชมของคุณ Copy.ai จะสร้างแผนเนื้อหาที่มีโครงสร้างพร้อมเป้าหมายที่สามารถวัดได้

สุดท้าย ตรวจสอบข้อมูลประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงข้อความของคุณ และขยายสิ่งที่ได้ผลไปยังทุกช่องทางทางการตลาดของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการตลาดเฉพาะด้าน
  • ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
  • ใช้ฟีเจอร์การสนับสนุนหลายภาษาเพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับผู้ชมที่หลากหลาย
  • ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นของเนื้อหา

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมาก

ราคาของ Copy.ai

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ขั้นสูง: $249/เดือน (สูงสุด 5 ที่นั่ง)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Copy.ai:

  • G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

7. GrowthBar (เหมาะที่สุดสำหรับแผนการตลาดที่เน้น SEO)

GrowthBar: เครื่องสร้างแผนการตลาด
ผ่านทางGrowthBar

GrowthBar ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่มุ่งเน้น SEO มันช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยคำหลักโดยการระบุช่องว่างของเนื้อหาในเว็บไซต์ของคู่แข่ง เพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าควรทุ่มเทความพยายามไปที่ใด

แพลตฟอร์มสร้างสรุปเนื้อหาอย่างละเอียดตามโพสต์ที่มีอันดับสูง พร้อมจำนวนคำ, หัวข้อที่ต้องครอบคลุม, และคำค้นหาเป้าหมาย

ติดตามประสิทธิภาพการค้นหาของเนื้อหาของคุณและรับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในที่เดียว เมื่อแนวโน้มการค้นหาเปลี่ยนแปลง GrowthBar จะวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดล่าสุดและอัปเดตคำแนะนำเนื้อหาของคุณเพื่อให้กลยุทธ์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

เนื้อหาแต่ละชิ้นที่คุณสร้างมีคำอธิบายเมตาและชื่อเรื่องที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มอันดับการค้นหาของคุณให้เร็วขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ GrowthBar

  • เข้าถึงบทความคุณภาพสูงที่เขียนขึ้นทั้งหมดและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการ SEO ของคุณ เพื่อโซลูชันเนื้อหาที่สามารถขยายได้
  • ใช้ AI เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลวิจัยและข้อมูลที่มีคุณค่าซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาของคุณ
  • สร้างอีเมลขายที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วด้วยการป้อนข้อมูลพื้นฐาน ทำให้กระบวนการติดต่อของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • สร้างไอเดียโพสต์บล็อกที่สร้างสรรค์โดยอิงจากคำหลักที่ผู้ใช้กำหนด เพื่อเอาชนะภาวะเขียนไม่ออก
  • ติดตั้งส่วนขยาย GrowthBar สำหรับ Chrome เพื่อทำการวิจัยคำหลักและวิเคราะห์คู่แข่ง

ข้อจำกัดของ GrowthBar

  • เครื่องมือนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเบราว์เซอร์อื่นส่วนใหญ่ได้ ยกเว้น Chrome

ราคาของ GrowthBar

  • ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
  • มาตรฐาน: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $74. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • หน่วยงาน: $149. 25/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว GrowthBar:

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. Zoho Marketing Automation (เหมาะสำหรับการตลาดธุรกิจขนาดเล็ก)

Zoho: เครื่องสร้างแผนการตลาด
ผ่านทางZoho

Zoho เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วเมื่อพูดถึงการขายและการตลาด Zoho Marketing Automation ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Zoho ช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญที่ปรับให้เข้ากับวิธีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณโต้ตอบกับแบรนด์ของคุณ

Zoho แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณตามการกระทำของพวกเขา ตั้งแต่การคลิกอีเมลไปจนถึงการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยจะส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินกระบวนการของลูกค้าให้สมบูรณ์และปรับแต่งทุกจุดสัมผัสเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

แพลตฟอร์มนี้ยังเชื่อมต่อกับชุดธุรกิจครบวงจรของ Zoho ให้ทีมขายและบริการของคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติข้ามช่องทางอีเมล, โซเชียล, และเว็บได้ พร้อมรักษาข้อความที่สอดคล้องกัน

ข้อมูลการตลาดของคุณไหลเข้าสู่เครื่องมือการขายและการสนับสนุนโดยตรง ช่วยให้ทีมทำงานจากข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเดียวกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Marketing Automation

  • คะแนนนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจตามการโต้ตอบและพฤติกรรมของพวกเขา
  • ออกแบบฟอร์มเว็บเพื่อเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชมและผสานข้อมูลเข้ากับระบบ CRM ของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญเพื่อทำการปรับปรุงตามข้อมูล
  • จัดการกิจกรรมโดยการส่งคำเชิญ ติดตามการเข้าร่วม และติดตามผลกับผู้เข้าร่วม
  • สร้างแคมเปญที่ปรับแต่งตามการโต้ตอบและความชอบของผู้ใช้

ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติการตลาด Zoho

  • อัตราการรีเฟรชช้าและเวลาในการโหลด
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด

ราคาของ Zoho Marketing Automation

  • มาตรฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $59/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Marketing Automation คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดระเบียบปฏิทินการตลาดของคุณด้วยแท็กงานสีสันสดใส เพื่อให้เห็นได้ง่ายว่าแคมเปญใดกำลัง 'ร้อนแรง' และ 'เย็นชา'

9. CoSchedule (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินการตลาด)

CoSchedule: เครื่องมือสร้างแผนการตลาด
ผ่านทางCoSchedule

แพลตฟอร์มจัดตารางโซเชียลมีเดียยอดนิยม CoSchedule ช่วยให้คุณสร้างและจัดการปฏิทินการตลาดได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่าการพึ่งพาของงาน อัตโนมัติขั้นตอนอนุมัติ และติดตามความคืบหน้าของทุกโครงการบนแพลตฟอร์มเดียว

ปฏิทินซิงค์กับเครื่องมือการตลาดที่คุณชื่นชอบ แสดงโพสต์โซเชียล เนื้อหาบล็อก แคมเปญอีเมล และกิจกรรมต่างๆ ในมุมมองเดียว

คุณสามารถกำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหาข้ามช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม ทำให้ปฏิทินการเผยแพร่ของคุณมีความสม่ำเสมอ ทีมงานของคุณสามารถเข้าร่วมโครงการใดๆ ตรวจสอบกำหนดเวลา และติดตามงานได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมือหลายตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule

  • จัดเรียงใหม่และแชร์โพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกครั้งด้วย ReQueue
  • สร้างข้อความสำหรับโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมให้สูงสุด
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญเพื่อทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์ใดมีประสิทธิผลและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

ข้อจำกัดของ CoSchedule

  • การจัดวางแพลตฟอร์มอาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ไม่มีเอกสารหรือฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดสำหรับติดตามรายละเอียดแคมเปญ

ราคา CoSchedule

  • ฟรี
  • ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/เดือนต่อผู้ใช้
  • ปฏิทินสำหรับหน่วยงาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ปฏิทินเนื้อหา: ราคาตามตกลง
  • ชุดการตลาด: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว CoSchedule:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติตัวแรกไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์! ในช่วงต้นปี 1900s ธุรกิจต่างๆ พึ่งพาการส่งจดหมายโดยตรงและแคตตาล็อก—จำแคตตาล็อกสั่งซื้อทางไปรษณีย์ของ Sears และ Roebuck ได้ไหม?

10. SEMrush Marketing Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแคมเปญที่ผสานรวมกับ SEO)

SEMrush: เครื่องสร้างแผนการตลาด
ผ่านทางSEMrush

ปฏิทินการตลาดของ SEMrush เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดที่ต้องการผสานรวม SEO และข้อมูลเชิงลึกด้านการแข่งขันเข้ากับการวางแผนของพวกเขา มันช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตามแนวโน้มของตลาดและการเคลื่อนไหวของคู่แข่ง

ชุดเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่ครอบคลุมของเราช่วยคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การค้นคว้าหัวข้อ การปรับปรุงเนื้อหา ไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ ปฏิทินช่วยให้การประสานงานและการดำเนินแคมเปญการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งของ SEMrush ยังช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในตลาดเฉพาะกลุ่มของคุณได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณได้ทันทีและนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทินการตลาด SEMRush

  • มอบหมายงานพร้อมกำหนดเวลาที่ชัดเจนและคำอธิบายเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
  • ติดตามแคมเปญด้วยไทม์ไลน์และผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพื่อการดำเนินงานที่เป็นระบบ
  • เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาโดยใช้เครื่องมือ SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วม
  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางกลยุทธ์ในอนาคต

ข้อจำกัดของปฏิทินการตลาด SEMRush

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการตลาดแบบครบวงจร

ราคาปฏิทินการตลาดของ SEMRush

  • ข้อดี: $139.95/เดือน
  • กูรู: $249. 95/เดือน
  • ธุรกิจ: $499. 95/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวปฏิทินการตลาดของ SEMRush:

  • G2: 4. 5/5 (2,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)

เปลี่ยนวิสัยทัศน์ทางการตลาดของคุณให้เป็นจริง

ความคิดที่ยอดเยี่ยมไม่มีความหมายหากไม่มีการดำเนินการที่แข็งแกร่ง

เครื่องมือสร้างแผนการตลาดสมัยใหม่ทำได้มากกว่าการกรอกข้อมูลลงในเทมเพลต—พวกมันช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น, ทำให้งานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และเชื่อมต่อทีมเข้าด้วยกัน

ClickUp คือที่ที่คุณรวมเครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกัน เชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับทีมอื่นๆ ของคุณ

มันช่วยให้การวางแผน, การติดตาม, และการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้และการผสานรวม, มันตอบโจทย์ความต้องการที่ไม่เหมือนใครของทีมคุณ, กำจัดความยุ่งยากของเครื่องมือหลายตัว

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและเปลี่ยนแคมเปญถัดไปของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา 🚀