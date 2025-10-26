แพลตฟอร์มการสื่อสารทางคลินิกยอดนิยม 10 อันดับในปี 2025

โรงพยาบาลจำนวนมากยังคงพึ่งพาการส่งข้อความกลุ่มที่ไม่สม่ำเสมอ เครื่องเพจที่ล้าสมัย และกล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยอีเมลแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิ่งเหล่านี้ทำให้ทุกคนทำงานช้าลง: พยาบาลต้องวิ่งตามการอนุมัติ แพทย์พลาดข้อมูลอัปเดต และเจ้าหน้าที่ธุรการต้องติดอยู่กับการเป็นคนกลาง
ทีมแพทย์ต้องการสถานที่เดียวในการสื่อสาร ติดตาม และดำเนินการโดยไม่ต้องเผชิญกับความสับสนจากการสื่อสารที่ผิดพลาด แพลตฟอร์มการสื่อสารทางคลินิกช่วยให้ข้อมูลอัปเดตชัดเจน รวดเร็ว และอยู่ในที่ที่ควรจะเป็น
นี่คือ 10 เครื่องมือซอฟต์แวร์การสื่อสารทางคลินิกที่ออกแบบมาเพื่อรองรับจังหวะ ความกดดัน และความเป็นจริงของการทำงานทางคลินิก และปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย 🩺
ซอฟต์แวร์การสื่อสารทางคลินิกชั้นนำในมุมมองที่ชัดเจน
นี่คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณมอบการดูแลผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น 📄
|คลิกอัพ
|การจัดการงานดูแลผู้ป่วย ข้อความ และระเบียบปฏิบัติในที่ทำงานเดียวที่สอดคล้องกับ HIPAAขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมคลินิกข้ามสายงานและระบบโรงพยาบาล
|แชทและสมองที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การสนทนาที่เชื่อมโยงกับงาน, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, การค้นหาด้วยเสียง, การควบคุมเวอร์ชันของโปรโตคอล, การแจ้งเตือน, มุมมองที่กำหนดเอง,การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่พร้อมสำหรับกะ
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ไทเกอร์คอนเน็กต์
|การรักษาความปลอดภัยของข้อความทางคลินิกและสามารถติดตามได้พร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ขนาดทีม: เหมาะสำหรับโรงพยาบาล เครือข่ายแพทย์ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยเฉียบพลัน
|ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์, ตัวจับเวลาทำลายข้อความอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อที่พบบ่อยกับระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR), แบบข้อความที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า, การจัดลำดับความสำคัญในการแจ้งเตือน
|ราคาตามความต้องการ
|เพอร์เฟคเซอร์วิส
|การอัตโนมัติตารางเวรและเส้นทางแพทย์ในกรณีฉุกเฉินขนาดทีม: เหมาะสำหรับโรงพยาบาลและกลุ่มแพทย์หลายสาขา
|ระบบตอบรับอัตโนมัติ, ไดเรกทอรีแพทย์, การวิเคราะห์การตอบสนอง, และการจัดตารางวันหยุด
|ราคาตามความต้องการ
|อีมิทเทอร์
|การรันแคมเปญอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือน, ให้ข้อมูล, และติดตามผลกับผู้ป่วยขนาดทีม: เหมาะสำหรับคลินิกขนาดเล็กและแผนกผู้ป่วยนอก
|แคมเปญ SMS/อีเมล/เสียง, การจัดการตามความชอบของผู้ป่วย, แดชบอร์ดการมีส่วนร่วม, และการสำรวจที่สอดคล้องกับ HIPAA
|ราคาตามความต้องการ
|Symplr
|การฝังการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการติดตามการตรวจสอบเข้ากับการสื่อสารประจำวันขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพขนาดใหญ่และองค์กรที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด
|ระบบแจ้งเตือนนโยบายในตัว, บันทึกการตรวจสอบ, แม่แบบกฎระเบียบ, และการแจ้งเตือนความเสี่ยง
|ราคาตามความต้องการ
|บนหน้าเว็บ
|ส่งการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องสำหรับเหตุฉุกเฉินและการอัปเดตที่ต้องการความเร่งด่วนขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมฉุกเฉินและโรงพยาบาลที่ต้องการการส่งต่อแจ้งเตือนที่สำคัญ
|สายการสั่งการเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรง, การแจ้งเตือนเสียงดัง/การยกเลิกการแจ้งเตือน, และการผสานรวมการตรวจสอบอุปกรณ์
|เริ่มต้นที่ $13.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|Rocket.Chat
|ปรับแต่งการส่งข้อความที่ปลอดภัยสำหรับทีมด้านการดูแลสุขภาพด้วยการควบคุมแบบโอเพนซอร์สเต็มรูปแบบขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมไอทีของโรงพยาบาลและเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีการสนับสนุนการพัฒนาภายใน
|โฮสต์เอง, ช่องไม่จำกัด, เข้าถึงโค้ดเต็มรูปแบบ, การส่งข้อความที่ปลอดภัย
|ฟรี; Pro เริ่มต้นที่ $4/เดือนต่อผู้ใช้
|คลารา
|อนุญาตให้ผู้ป่วยส่งข้อความถึงทีมดูแลโดยตรงโดยไม่มีขั้นตอนยุ่งยากในการเริ่มต้นขนาดทีม: เหมาะสำหรับคลินิกที่ต้องการการสื่อสารกับผู้ป่วยที่รวดเร็วและเป็นไปตามข้อกำหนด
|การกำหนดเส้นทางข้อความผู้ป่วย, บันทึกการแชทที่เชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์, ประวัติการสนทนา
|ราคาตามความต้องการ
|ผู้พูด
|เชื่อมต่อเพจเจอร์รุ่นเก่ากับระบบส่งข้อความที่ปลอดภัยสมัยใหม่ขนาดทีม: เหมาะสำหรับโรงพยาบาลที่กำลังปรับปรุงระบบเก่าโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
|การกำหนดเส้นทางตามช่องทาง, การผสานระบบเรียกพยาบาล, การวิเคราะห์การตอบสนอง, และการส่งข้อความที่เข้ากันได้กับเพจเจอร์
|ราคาตามความต้องการ
|Vocera (Stryker)
|การสื่อสารแบบไม่ต้องใช้มือและเน้นเสียงเป็นอันดับแรกในสภาพแวดล้อมทางคลินิกขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมผ่าตัดและหน่วยดูแลที่มีการเคลื่อนย้ายสูง
|เครื่องหมายเสียงแบบสวมใส่, คำสั่งที่ทำงานด้วยเสียง, และการผสานรวมกับระบบเรียกพยาบาล
|ราคาตามความต้องการ
แพลตฟอร์มการสื่อสารทางคลินิกคืออะไร?
แพลตฟอร์มการสื่อสารทางคลินิกเป็นเครื่องมือการร่วมมือที่ปลอดภัยซึ่งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์จัดการการสื่อสาร, การแจ้งเตือน, งาน, ไฟล์ผู้ป่วย, และการอัปเดตในที่เดียว
มันแทนที่ช่องทางการสื่อสารที่กระจัดกระจาย เช่น เครื่องส่งข้อความพกพา อีเมล และข้อความส่วนตัว ด้วยระบบที่ออกแบบมาเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจนระหว่างกะและแผนกต่างๆ
วิธีเลือกซอฟต์แวร์การสื่อสารทางคลินิกที่เหมาะสม
แพลตฟอร์มการสื่อสารทางคลินิกที่ดีที่สุดถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงวิธีการทำงานของทีมคุณ นี่คือสิ่งที่ควรมองหา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ให้พนักงานเริ่มต้นใช้งานได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมหรือขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์ แม้ในระหว่างรอบ
- การปฏิบัติตาม HIPAA: ปกป้องข้อมูลผู้ป่วยด้วยระบบควบคุมความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
- การติดตามงาน: มอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและแสดงการอัปเดตให้เห็นได้สำหรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
- การสนับสนุนที่ตอบสนอง: แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วผ่านตัวเลือกความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์
- การเข้าถึงตามบทบาท: ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องกับบุคคลที่เหมาะสม
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์: แสดงการอัปเดตที่สำคัญโดยไม่ล่าช้าหรือรบกวน
- การผสานระบบ EHR: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบสุขภาพที่คุณมีอยู่แล้ว
- เครื่องมือส่งต่อกะ: ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยบริบทที่แบ่งปันร่วมกัน
- บันทึกการตรวจสอบ: ติดตามประวัติการสื่อสารเพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
- การส่งข้อความกลุ่ม: เข้าถึงแผนกหรือทีมดูแลได้ในครั้งเดียว
- ตัวเลือกเสียงและวิดีโอ: เพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์เมื่อการแชทไม่เพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?พระราชบัญญัติการพกพาและการรับผิดชอบของประกันสุขภาพ(HIPAA) ได้รับการผ่านเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 1996 พระราชบัญญัตินี้ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตาม กฎความเป็นส่วนตัวที่มีชื่อเสียง ถูกเพิ่มเข้ามาภายหลังจากการผลักดันในทศวรรษ 1990 เพื่อมาตรฐานการส่งข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปกป้องข้อมูลผู้ป่วย
ซอฟต์แวร์การสื่อสารทางคลินิกที่ดีที่สุด
มาดูตัวเลือกซอฟต์แวร์การสื่อสารทางคลินิกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพกัน 👇
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการงานแบบครบวงจรสำหรับทีมดูแล)
ClickUp's Healthcare Project Management Softwareเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารทางคลินิกแบบครบวงจรที่รวมการติดตามงาน การส่งข้อความในทีม การจัดทำเอกสาร และการสนับสนุนด้วย AI ไว้ในศูนย์กลางเดียวที่สอดคล้องกับ HIPAA
สื่อสารอย่างไร้รอยต่อด้วยแชท
เมื่อการสื่อสารของพนักงานเกิดขึ้นผ่านหลายแอปและการพูดคุยตามทางเดิน ไม่มีใครมีภาพรวมที่สมบูรณ์ และทุกคนต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและหัวข้อต่างๆ เพื่อหาบริบทและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง นั่นคือการทำงานที่ขยายตัวเกินจำเป็น ซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานและศักยภาพในการทำงาน
ClickUp Chatนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่เดียว ตรงภายในพื้นที่ทำงาน โครงการ และแม้แต่แต่ละงานใน ClickUp ของคุณ
สมมติว่าหัวหน้างานกะรายงานว่ามีการส่งต่ออุปกรณ์ไม่ครบถ้วนระหว่างการโอนย้ายหลังการผ่าตัด แทนที่จะส่งข้อความข้างๆ หรือเพิ่มอีเมลอีกฉบับ พวกเขาสามารถแท็กผู้จัดการสินค้าคงคลังโดยตรงในแชทของงานนั้นได้ ข้อความจะยังคงเชื่อมโยงกับงานที่เกิดปัญหาอย่างชัดเจน ทำให้ไม่มีใครต้องเดาในภายหลัง
คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานได้ด้วยตัวเอง หรือใช้ AI ในการสร้างชื่องาน คำอธิบาย และลิงก์ให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากผู้ประสานงานกล่าวถึงการอัปเดตโปรโตคอลการจำหน่ายผู้ป่วย AI สามารถสร้างงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและเชื่อมโยงไปยังหัวข้อต้นฉบับได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
แชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วย SyncUps และ Clips
ClickUp SyncUps ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถจัดการประชุมแบบยืนสั้น ๆ ที่มีโครงสร้างชัดเจนหรือการประชุมประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย การเปลี่ยนแปลงกะ และข้อมูลอัปเดตเร่งด่วน
ด้วยสรุปอัตโนมัติและรายการที่ต้องดำเนินการ ไม่มีอะไรตกหล่น และทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้
หากคุณต้องการแบ่งปันข้อมูลแบบไม่พร้อมกัน แทนที่จะส่งอีเมลยาวๆ หรือบันทึกข้อความ คุณสามารถบันทึกวิดีโอสั้นๆ เพื่อชี้แจงคำแนะนำและตอบคำถามเร่งด่วนได้ นี่คือจุดที่ ClickUp Clips ช่วยได้ มันช่วยให้แพทย์ พยาบาล และผู้บริหารสามารถบันทึกและแบ่งปันวิดีโอสาธิต อธิบายกรณีซับซ้อน หรือสาธิตขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
รับคำตอบอย่างรวดเร็วจาก Brain
การดำเนินงานของโรงพยาบาลดำเนินไปอย่างรวดเร็วด้วยClickUp Brain. Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ตามคำขอที่เข้าใจพื้นที่ทำงานของคุณและให้คำตอบในบริบทที่เหมาะสม.
ตัวอย่างเช่น ผู้นำด้านการปฏิบัติการทางคลินิกสามารถพิมพ์ว่า: 'โปรโตคอลการควบคุมการติดเชื้อล่าสุดในโครงการ NICU คืออะไร?' ClickUp Brain จะดึงเอกสารที่อัปเดตที่สุดขึ้นมา แสดงงานที่ยังค้างอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับเอกสารนั้น และแสดงว่าใครเป็นผู้แก้ไขล่าสุดภายในไม่กี่วินาที
คำแนะนำที่เป็นมิตร: หากคุณต้องการส่งการแจ้งเตือนนัดหมายให้กับหลายแผนกพร้อมกัน ผู้ประสานงานการนัดหมายสามารถขอให้Brain MAXสร้างร่างแยกสำหรับแผนกรังสีวิทยา หัวใจ และการปรึกษาทั่วไปได้ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่ทำงานและความชอบในการใช้ภาษาของคุณเพื่อสร้างข้อความที่เรียบร้อยและเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละแผนกที่พร้อมส่ง ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Talk to Text เพื่อให้คำแนะนำหรือบันทึกข้อมูลขณะเดินทางได้
ทำให้โปรโตคอลง่ายต่อการจัดการ
โปรโตคอลที่ล้าสมัย, เอกสาร PDF ที่กระจัดกระจาย, และเอกสาร Word ที่ไม่มีการจัดการเวอร์ชันอย่างเหมาะสม ทำให้เสียเวลาที่มีค่า.ClickUp Docsช่วยให้ทีมของคุณสร้างและอัปเดตเอกสารสดที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานและสมาชิกทีม.
ตัวอย่างเช่น หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณปรับปรุงนโยบายการให้เลือด พวกเขาสามารถแก้ไขในเอกสารที่แชร์ ติดแท็กหัวหน้าแผนกอายุรศาสตร์และผู้ประสานงานด้านโลหิตวิทยาเพื่อตรวจสอบ และเชื่อมโยงกับรายการตรวจสอบการตรวจสอบคุณภาพของคุณ ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามการติดตามผลอย่างใกล้ชิด: ตั้งการแจ้งเตือนใน ClickUpสำหรับการทบทวนผู้ป่วย กำหนดเส้นตายเอกสาร และงานที่มีความสำคัญตามเวลาในแต่ละกะ
- เพิ่มบริบทที่เหมาะสมให้กับงาน: ปรับแต่งแต่ละงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับประเภทผู้ป่วย สถานะการยกระดับ หรือติดตามอุปกรณ์
- ทำงานในแบบที่ทีมของคุณชอบ: สลับระหว่างมุมมอง ClickUpเช่น แผนภูมิแกนต์, บอร์ด, หรือตาราง เพื่อจัดการตารางเวลา, การตรวจสอบ, และกระบวนการทำงานทางคลินิก
- วางแผนอย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง: กำหนดเวลาอัตโนมัติสำหรับงานโดยใช้ปฏิทิน ClickUpตามความเร่งด่วน ปริมาณงาน และความพร้อมใช้งาน
- เชื่อมต่อเครื่องมือของคุณไว้เสมอ: ซิงค์ ClickUp กับปฏิทิน, การส่งออก EHR, การจัดเก็บไฟล์ และแอปการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างราบรื่น
- ติดตามความคืบหน้าหลังจากห่างหายไป: สรุปข้อมูลสำคัญและการตัดสินใจล่าสุดได้ทันทีด้วย AI CatchUp ในแอปส่งข้อความครบวงจร
- เน้นการอัปเดตที่สำคัญอย่างชัดเจน: โพสต์ประกาศ การเปลี่ยนแปลง SOP หรือการอัปเดตทั่วทั้งทีมในแชทโดยใช้โพสต์เพื่อให้มองเห็นได้ง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเริ่มต้นใช้งานอาจใช้เวลานานหากคุณต้องการตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวใน Redditนี้บอกทุกอย่างแล้ว:
ClickUp คุ้มค่าอย่างแน่นอน! ฉันหมายถึงว่า นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการแล้ว มันยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วย แต่สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมุมมองปฏิทิน ไม่มีอะไรเทียบได้กับการสามารถเห็นงานทั้งหมดและความรับผิดชอบของฉันในที่เดียว งานที่ได้รับมอบหมายของฉัน? เช็ค. นัดดื่มกาแฟ? เช็ค. วันเกิดแม่เหรอ? ตรวจสอบแล้ว! แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้น ClickUp Brain ทุกคน ฉันสามารถถามมันได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างสำหรับการประชุมหรือว่าสมาชิกในทีมของฉันสามารถรับงานเพิ่มได้หรือไม่ และทุกอย่างก็อยู่ที่นั่น! ใจ? หายวับไป
ClickUp คุ้มค่าอย่างแน่นอน! ฉันหมายถึงว่า นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการแล้ว มันยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วย แต่สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมุมมองปฏิทิน ไม่มีอะไรเทียบได้กับการสามารถเห็นงานทั้งหมดและความรับผิดชอบของฉันในที่เดียว งานที่ได้รับมอบหมายของฉัน? เช็ค. นัดดื่มกาแฟ? เช็ค. วันเกิดแม่เหรอ? ตรวจสอบแล้ว! แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้น ClickUp Brain ทุกคน ฉันสามารถถามมันได้เลยว่าฉันว่างเมื่อไหร่ที่จะนัดประชุม หรือสมาชิกในทีมของฉันสามารถรับงานเพิ่มได้ไหม และทุกอย่างก็อยู่ที่นั่น! ใจ? หายวับไป
2. TigerConnect (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมอย่างปลอดภัย)
ผ่านทางTigerConnect
TigerConnect ช่วยเชื่อมช่องว่างในการทำงานร่วมกันทางคลินิกด้วยการส่งข้อความที่มีการเข้ารหัสซึ่งผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น บุคลากรทางการแพทย์สามารถแชร์ภาพถ่ายผู้ป่วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการอัปเดตการดูแลรักษาได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดหรือการรั่วไหลของข้อมูล
แพลตฟอร์มจะติดตามการส่งข้อความและการยืนยันการอ่านโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อคุณส่งการแจ้งเตือนด่วนเกี่ยวกับความดันโลหิตที่ลดลงของผู้ป่วย คุณก็จะทราบได้อย่างแม่นยำว่าแพทย์ผู้ดูแลเห็นข้อความนั้นเมื่อใด
เทมเพลตข้อความที่กำหนดเองช่วยให้การสื่อสารที่เป็นกิจวัตรเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่กฎการยกระดับอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะไม่ถูกมองข้าม
คุณสมบัติเด่นของ TigerConnect
- กำหนดเวลาข้อความให้ลบโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อปกป้องข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อน
- เชื่อมต่อกับระบบ EHR ที่มีอยู่เพื่อดึงข้อมูลประชากรและประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย
- กำหนดค่าขั้นตอนการทำงานการยกระดับที่ส่งต่อข้อความเร่งด่วนไปยังแพทย์สำรองโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ติดต่อหลักไม่ตอบสนอง
- ติดตามสถานะการส่งข้อความแบบเรียลไทม์เพื่อยืนยันการประสานงานด้านการดูแล
ข้อจำกัดของ TigerConnect
- ตัวเลือกการปรับแต่งการแจ้งเตือนที่จำกัดสำหรับข้อความเร่งด่วนและข้อความทั่วไป
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีการล่าช้าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานหนาแน่น โดยเฉพาะเมื่อบุคลากรทางการพยาบาลใช้พร้อมกัน
ราคาของ TigerConnect
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TigerConnect
- G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (45+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TigerConnect อย่างไรบ้าง?
มีคนบน G2แชร์ว่า:
แพลตฟอร์ม TigerConnect ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารสองทางกับบุคคลและกลุ่มต่างๆ ได้... ข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่ฉันนึกออกคือความจริงที่ว่ากระบวนการทำงานของเราหลายอย่าง (รวมถึงทีมโทรศัพท์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล) ได้ย้ายมาใช้แพลตฟอร์มนี้แล้ว หากระบบออฟไลน์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่มีวิธีง่ายๆ ในการจัดตั้งระบบสำรอง
แพลตฟอร์ม TigerConnect ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารสองทางกับบุคคลและกลุ่มต่างๆ ได้... ข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่ฉันนึกออกคือความจริงที่ว่ากระบวนการทำงานของเราหลายอย่าง (รวมถึงทีมโทรศัพท์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล) ได้ย้ายมาใช้แพลตฟอร์มนี้แล้ว หากระบบล่มด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่มีวิธีง่ายๆ ในการจัดตั้งระบบสำรอง
📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและความลึกซึ้ง
แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมเพิ่มขึ้นได้: เพียงแค่สองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯
ด้วย ClickUp AI Agents และ ClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ สร้างการอัปเดตโครงการ และแปลงบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือการผสานรวมเพิ่มเติม—ClickUp รวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี
3. PerfectServe (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางการโทรของแพทย์)
ผ่านทางPerfectServe
เคยพยายามติดต่อแพทย์โรคหัวใจที่พร้อมให้บริการตอนตี 2 ไหม? ใช่ มันน่าหงุดหงิด PerfectServe ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น โดยติดตามตารางเวลา ความเชี่ยวชาญ และวิธีการติดต่อที่แพทย์แต่ละคนต้องการในระบบศูนย์กลาง
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น แพลตฟอร์มการสื่อสารทางคลินิกจะปฏิบัติตามแผนการโทรที่คุณได้ตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเรียนรู้จากรูปแบบการตอบสนองอีกด้วย ดังนั้น หากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่อยู่ในเวรไม่ตอบรับเพจ แต่ตอบกลับข้อความ แพลตฟอร์มก็จะปรับตัวให้เหมาะสมตามนั้น
คุณสมบัติเด่นของ PerfectServe
- สร้างลำดับการโทรอัตโนมัติที่ดำเนินการต่อไปยังแพทย์สำรองเมื่อผู้ติดต่อหลักไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ตอบสนอง
- สร้างการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับเวลาการตอบสนองของแพทย์และรูปแบบการสื่อสารเพื่อระบุจุดติดขัดในสถานการณ์การดูแลเร่งด่วน
- ปรับแต่งตารางวันหยุดและคำขอลาหยุดที่ปรับหมุนเวียนการเข้าเวรอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ PerfectServe
- การตั้งค่าเริ่มต้นต้องใช้การป้อนข้อมูลและการกำหนดค่าอย่างละเอียดซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการทำให้เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือเป็นพื้นฐาน ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับแพทย์ที่ทำงานหลักจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
ราคาของ PerfectServe
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว PerfectServe
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า"โรงพยาบาล"มาจากภาษาละติน hospes ซึ่งหมายถึงทั้ง 'แขก' และ 'เจ้าบ้าน' ในอดีต โรงพยาบาลเป็นสถานที่แห่งการต้อนรับ ให้ที่พักพิงและการดูแลแก่ผู้เดินทาง ไม่ใช่เพียงผู้ป่วยเท่านั้น
4. Emitrr (เหมาะที่สุดสำหรับการดูแลผู้ป่วยและการทำงานที่มีส่วนร่วมที่ดีขึ้น)
ผู้ป่วยลืมนัดหมาย, ไม่สนใจคำแนะนำในการออกจากโรงพยาบาล, และไม่รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง. Emitrr แก้ไขปัญหาการดูแลสุขภาพที่เป็นสากลเหล่านี้ผ่านแคมเปญการสื่อสารที่มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสำคัญ.
คิดถึงมันเหมือนการตลาดทางอีเมล แต่สำหรับการดูแลผู้ป่วย. ตามตัวกระตุ้น คุณสามารถตั้งค่าลำดับอัตโนมัติได้ สำหรับการแจ้งเตือนนัดหมาย, แบบสอบถามหลังการมาพบแพทย์, และการตรวจสอบการรับประทานยา.
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ HIPAAติดตามข้อความที่ผู้ป่วยเปิดและตอบกลับ เพื่อให้คุณทราบถึงผู้ที่อาจต้องการความสนใจเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังจัดการการตั้งค่าการสื่อสารต่างๆ รวมถึงข้อความและสายเรียกเข้า
คุณสมบัติเด่นของ Emitrr
- ปรับใช้ลำดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน SMS, อีเมล และข้อความเสียง เพื่อลด
- รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ป่วยผ่านแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ ซึ่งผสานรวมโดยตรงกับการริเริ่มการปรับปรุงคุณภาพ
- ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย รวมถึงอัตราการเปิดข้อความ เวลาในการตอบกลับ และรูปแบบการสื่อสารที่ต้องการ ผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Emitrr
- ความสามารถในการผสานรวมมีจำกัดกับระบบ EHR ขนาดเล็กและซอฟต์แวร์บริหารจัดการเฉพาะทาง
- พอร์ทัลผู้ป่วยขาดความลึกซึ้ง ทำให้เป็นข้อจำกัดสำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่มีความต้องการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของ Emitrr
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Emitrr
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Emitrr อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์บน Capterraระบุว่า:
ฉันใช้เวลาหลายเดือนในการค้นหาและซื้อระบบสื่อสารสำหรับการส่งข้อความจำนวนมากและอีเมลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA ซึ่งฉันสามารถใช้กับผู้ป่วย ลูกค้า เพื่อน คนรู้จัก ฯลฯ Emitrr เป็นระบบแรกที่ฉันพบซึ่งมีราคา "สมเหตุสมผล" สำหรับทั้งการประกอบวิชาชีพจิตบำบัดขนาดเล็กและการใช้งานส่วนตัวร่วมกัน...ฉันหวังว่าพวกเขาจะพัฒนาวิดีโอการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบอย่างละเอียดมากขึ้น ซึ่งฉันสามารถนำไปใช้ในแผนการปฏิบัติงานและการตลาดของฉันได้
ฉันใช้เวลาหลายเดือนในการค้นหาและซื้อระบบสื่อสารสำหรับการส่งข้อความจำนวนมากและอีเมลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA ซึ่งฉันสามารถใช้กับผู้ป่วย ลูกค้า เพื่อน คนรู้จัก และอื่นๆ ได้ Emitrr เป็นระบบแรกที่ฉันพบซึ่งมี "ราคาสมเหตุสมผล" สำหรับทั้งคลินิกจิตบำบัดขนาดเล็กและการใช้งานส่วนตัวรวมกัน...ฉันหวังว่าพวกเขาจะพัฒนาวิดีโอการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบอย่างละเอียดมากขึ้น ซึ่งฉันสามารถนำไปใช้ในแผนการปฏิบัติงานและการตลาดของฉันได้
5. Symplr (ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
ผ่านทางSymplr
Symplr ฝังการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบไว้โดยตรงในกระบวนการสื่อสารของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อความ การแจ้งเตือน และการสนทนาได้รับการติดตาม ระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อพบการละเมิดนโยบายที่อาจเกิดขึ้น และสร้างเส้นทางการตรวจสอบ ช่วยให้ทีมบริหารความเสี่ยงสามารถระบุปัญหาได้ก่อนที่จะลุกลาม
ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อกำหนดเอกสาร ซอฟต์แวร์นี้สามารถบันทึกข้อมูลการสื่อสารที่อาจหลุดรอดไปในช่วงเวลาที่ยุ่งเหยิง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Symplr
- จัดตั้งกระบวนการอนุมัติหลายระดับสำหรับการสื่อสารที่มีความอ่อนไหวซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาก่อนส่ง
- สร้างเอกสารการตรวจสอบพร้อมบันทึกเวลาของกิจกรรมการสื่อสารทั้งหมด
- ปรับใช้การแจ้งเตือนความเสี่ยงอัตโนมัติเมื่อรูปแบบการสื่อสารบ่งชี้ถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
- เข้าถึงเทมเพลตการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมาตรฐานของ Joint Commission และข้อกำหนดของ CMS
ข้อจำกัดของ Symplr
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการส่งข้อความง่ายๆ
- บริการวิชาชีพมักจำเป็นสำหรับการบูรณาการอย่างเหมาะสมกับระบบสุขภาพที่มีอยู่
ราคาของ Symplr
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Symplr
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 3. 6/5 (115+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Symplr อย่างไรบ้าง?
อ้างอิงจากการรีวิวของ Capterra:
สินค้าใช้งานง่ายเมื่อคุณได้รับมันแล้ว กระบวนการผสานระบบใช้เวลาหนึ่งเดือนเนื่องจากมีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับระบบให้ทำมากมาย ตอนแรกอาจยาก แต่เมื่อคุณเข้าใจแล้วก็จะง่าย
สินค้าใช้งานง่ายเมื่อคุณได้รับมันแล้ว กระบวนการผสานระบบใช้เวลาหนึ่งเดือนเนื่องจากมีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับระบบให้ทำมากมาย ตอนแรกอาจยาก แต่เมื่อคุณเข้าใจแล้วก็จะง่าย
🔍 คุณรู้หรือไม่? โรงพยาบาลแห่งแรกของอเมริกาโรงพยาบาลเพนซิลเวเนีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1751 โดยเบนจามิน แฟรงคลิน และดร. โทมัส บอนด์ เพื่อรักษาผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในความพยายามแรกเริ่มด้านการดูแลสุขภาพจิต และต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
6. OnPage (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการแจ้งเตือนที่สำคัญ)
ผ่านทางหน้าเว็บ
เมื่อมีคนกำลังหัวใจวาย คุณต้องการการแจ้งเตือนที่ดึงดูดความสนใจ OnPage เชี่ยวชาญในการแจ้งเตือนที่คงอยู่ต่อเนื่องจนกว่าจะมีคนรับรู้
อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องกังวล ซอฟต์แวร์การสื่อสารทางคลินิกสามารถแยกแยะระหว่างข้อความทั่วไปกับกรณีฉุกเฉินที่แท้จริงได้โดยใช้เสียงเตือนที่แตกต่างกันและรูปแบบการแจ้งเตือนที่เพิ่มระดับความสำคัญ
หากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งหลักไม่ตอบสนองต่อผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญภายในสิบนาที ระบบจะแจ้งเตือนแพทย์สำรองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วย โดยจะส่งสัญญาณเตือนทันทีไปยังทีมดูแลที่เหมาะสมเมื่อตรวจพบค่าสัญญาณชีพที่ผิดปกติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnPage
- จัดตั้งสายการส่งต่ออัตโนมัติที่จะแจ้งเตือนผู้ติดต่อสำรองและผู้ติดต่อลำดับถัดไปเมื่อผู้รับหลักไม่ตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ผสานการทำงานโดยตรงกับระบบติดตามผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อกระตุ้นการแจ้งเตือนเมื่อมีการละเมิดเกณฑ์สำคัญ
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดเวลาตอบสนองโดยละเอียดและรูปแบบการยืนยันรับทราบเพื่อระบุช่องว่างในการสื่อสารในที่ทำงาน
- ปรับแต่งระดับความสำคัญของแจ้งเตือนด้วยเสียงการแจ้งเตือน, รูปแบบการสั่น, และตัวบ่งชี้ทางสายตาที่แตกต่างกันสำหรับประเภทของเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
ข้อจำกัดของหน้าเว็บ
- ความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือนกลายเป็นปัญหาจริงเมื่อมีข้อความที่ไม่เร่งด่วนจำนวนมากถูกจัดประเภทเป็นวิกฤต
- ตัวเลือกการปรับแต่งเสียงค่อนข้างจำกัดสำหรับหมวดหมู่การแจ้งเตือนที่แตกต่างกัน
ราคาบนหน้าเว็บไซต์
- บนหน้าเว็บ: $13.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร Silver: $22.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร Gold: $28.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวบนหน้าเว็บไซต์
- G2: 4. 3/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง OnPage อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
ฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพและผู้อำนวยการทางการแพทย์ของคลินิกความงามทางการแพทย์ และฉันต้องการให้ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับกรณีฉุกเฉิน ฉันชอบที่สามารถให้หมายเลขติดต่อแยกต่างหากแก่ลูกค้าและพนักงานของฉันได้ โดยไม่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของฉันเอง ฉันยังชอบที่แอปนี้สามารถทะลุผ่านโหมดห้ามรบกวน (DND) ของฉันได้ ดังนั้นตราบใดที่โทรศัพท์ของฉันเปิดอยู่ ฉันก็สามารถติดต่อได้!…ฉันหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนเสียงเตือนเมื่อมีข้อความแจ้งเตือนได้ – อาจมีวิธีอยู่ แต่ฉันยังหาไม่เจอ
ฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพและผู้อำนวยการทางการแพทย์ของคลินิกความงามทางการแพทย์ และฉันต้องการให้ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับกรณีฉุกเฉิน ฉันชอบที่สามารถให้หมายเลขติดต่อแยกต่างหากแก่ลูกค้าและพนักงานของฉันได้ โดยไม่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของฉันเอง ฉันยังชอบที่แอปนี้สามารถทะลุผ่านโหมดห้ามรบกวน (DND) ของฉันได้ ดังนั้นตราบใดที่โทรศัพท์ของฉันเปิดอยู่ ฉันก็สามารถติดต่อได้!…ฉันหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนเสียงเตือนเมื่อมีข้อความแจ้งเตือนได้ – อาจมีวิธีอยู่ แต่ฉันยังหาไม่เจอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันเอกสารที่ดีที่สุดสำหรับทีม
7. Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งแบบโอเพนซอร์ส)
ผ่านทางRocket.Chat
ด้วย Rocket.Chat คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มของคุณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรได้ เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ทีมไอทีของคุณจึงสามารถเข้าถึงโค้ดทั้งหมดเพื่อปรับแต่งและตรวจสอบความปลอดภัยได้
ความยืดหยุ่นนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการผสานรวมกับระบบโรงพยาบาลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสร้างกระบวนการทำงานที่แพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์ไม่รองรับ
คุณสามารถโฮสต์ทุกอย่างบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ซึ่งจะทำให้คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อน ซอฟต์แวร์การสื่อสารทางคลินิกสามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่คลินิกขนาดเล็กไปจนถึงเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้งานต่อผู้ใช้ที่กินงบประมาณของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat
- สร้างช่องทางและกลุ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซ้ำซ้อนหรือข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ใช้
- พัฒนาการเชื่อมต่อ API แบบกำหนดเองกับระบบสุขภาพที่มีอยู่โดยใช้เอกสารสำหรับนักพัฒนาและทรัพยากรสนับสนุน
- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดโดยใช้การเข้าถึงซอร์สโค้ดทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ Rocket.Chat
- ความต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมีมากสำหรับการติดตั้งครั้งแรก การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และโครงการพัฒนาตามความต้องการ
- คุณสมบัติเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพต้องมีการพัฒนาแบบกำหนดเอง ไม่สามารถใช้งานได้ทันที
ราคาของ Rocket.Chat
- ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Rocket. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 155 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rocket.Chat อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
การใช้หัวข้อสนทนาเพื่อการสื่อสารและความสามารถในการสร้างการอภิปรายเพื่อให้ผู้ที่สนใจในหัวข้อนั้นสามารถเข้าร่วมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เป็นตัวช่วยที่ดีในการส่งเสริมการสื่อสาร […] เป็นครั้งคราว บริการอาจไม่ส่งการแจ้งเตือน และบางครั้งก็อาจออฟไลน์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในบางกรณี ฉันเชื่อว่าส่วนการค้นหาทั่วโลก แม้จะน่าสนใจ แต่ก็ยังสามารถปรับปรุงได้ เพื่อให้สามารถจับวลีและแสดงการสนทนาได้อย่างครบถ้วน
การใช้หัวข้อสนทนาเพื่อการสื่อสารและความสามารถในการสร้างการอภิปรายเพื่อให้ผู้ที่สนใจในหัวข้อสามารถเข้าร่วมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เป็นตัวช่วยที่ดีในการส่งเสริมการสื่อสาร […] บางครั้งบริการอาจไม่ส่งการแจ้งเตือน และบางครั้งก็อาจออฟไลน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุปสรรคในบางกรณี ฉันเชื่อว่าส่วนการค้นหาทั่วโลก แม้จะน่าสนใจ แต่ก็ยังสามารถปรับปรุงได้ เพื่อให้สามารถจับวลีและแสดงการสนทนาได้อย่างครบถ้วน
🧠 เกร็ดความรู้:ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 พี่น้องอเล็กเซียนในประเทศเยอรมนีได้ดูแลผู้ประสบภัยจากกาฬโรคดำ พวกเขาถือเป็นหนึ่งในผู้ตอบสนองแนวหน้าในยุคแรก ๆ ของประวัติศาสตร์
8. Klara (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการ)
ผ่านทางคลาร่า
ผู้ป่วยต้องการส่งข้อความถึงแพทย์ของพวกเขาเหมือนกับที่พวกเขาส่งข้อความถึงคนอื่น ๆ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ปกติและแอปพลิเคชันส่งข้อความ Klara ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA
ผู้ป่วยสามารถส่งข้อความมาที่หมายเลขของคลินิกของคุณได้ และข้อความของพวกเขาจะถูกส่งต่อไปยังสมาชิกทีมดูแลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มสามารถจดจำประเภทของข้อความและแยกแยะระหว่างคำขอการนัดหมายกับปัญหาทางการแพทย์ที่เร่งด่วนได้
การสนทนาทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบ EHR ของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องคัดลอกการสื่อสารที่สำคัญระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการทางการแพทย์ลงในเวชระเบียนด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Klara
- ผสานประวัติการสนทนาข้อความเข้ากับบันทึกผู้ป่วยในระบบ EHR อย่างราบรื่นเพื่อรักษาเอกสารการสื่อสาร
- ปรับใช้การแจ้งเตือนการนัดหมายอัตโนมัติและลำดับข้อความติดตามผลที่ทำงานโดยอัตโนมัติตามประเภทการเข้าพบและแผนการดูแลผู้ป่วย
- เข้าถึงบริบทผู้ป่วยอย่างครบถ้วนและประวัติการสนทนาในแต่ละการโต้ตอบทางข้อความ เพื่อมอบคำตอบที่ปรับให้เหมาะสมและเป็นข้อมูลแก่ผู้ป่วยแต่ละราย
ข้อจำกัดของคลารา
- ความซับซ้อนของข้อความมีจำกัด ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการหารือทางการแพทย์ที่ละเอียด
- ปริมาณข้อความอาจท่วมท้นการปฏิบัติขนาดเล็กที่ไม่กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสารทางข้อความ
ราคาของ Klara
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของคลารา
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (210+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Klara อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นบน G2ระบุว่า:
Klara ได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารกับผู้ป่วยของเราอย่างมาก ลดจำนวนการโทรออกของเราได้อย่างมีนัยสำคัญ เราใช้ระบบนี้สำหรับการนัดหมายด้วยตนเอง รวมถึงการนัดตรวจตาตามปกติกับจักษุแพทย์ของเรา...Klara จำเป็นต้องได้รับการเพิ่มในรายชื่อที่อนุญาต (whitelist) กับ Mod Med ด้วย นอกจากนี้ เมื่อผู้ป่วยยกเลิกหรือขอเลื่อนนัด ระบบจะลบชื่อผู้ป่วยออกจากตารางนัดโดยอัตโนมัติ ซึ่งยอดเยี่ยมมาก แต่หากผู้ป่วยหันกลับมาเปลี่ยนสถานะก่อนถึงเวลานัดหมายเป็น "ยืนยัน" ระบบจะนำผู้ป่วยกลับเข้าไปในช่องเวลานั้นอีกครั้ง ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดการจองซ้ำได้ เนื่องจากช่องเวลานั้นอาจถูกจองไปแล้ว
Klara ได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารกับผู้ป่วยของเราอย่างมาก ลดจำนวนการโทรออกของเราได้อย่างมีนัยสำคัญ เราใช้ระบบนี้สำหรับการนัดหมายด้วยตนเอง รวมถึงการนัดตรวจตาประจำกับจักษุแพทย์ของเรา...Klara จำเป็นต้องได้รับการเพิ่มในรายชื่อที่อนุญาต (whitelist) กับ Mod Med ด้วย และเมื่อผู้ป่วยยกเลิกหรือขอเลื่อนนัด ระบบจะลบชื่อผู้ป่วยออกจากตารางนัดโดยอัตโนมัติ ซึ่งยอดเยี่ยมมาก แต่หากผู้ป่วยหันกลับมาเปลี่ยนสถานะก่อนถึงเวลานัดหมายเป็น "ยืนยัน" ระบบจะนำผู้ป่วยกลับเข้าไปในช่องเวลานั้นอีกครั้ง ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดการจองซ้ำได้ เนื่องจากช่องเวลานั้นอาจถูกจองไปแล้ว
9. Spok (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงระบบเก่าให้ทันสมัย)
ผ่านทางSpok
สถานพยาบาลส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบเรียกผู้ป่วยแบบเพจซึ่งทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือมาเป็นเวลาหลายปี แทนที่จะมองว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข Spok กลับมองว่าเป็นทรัพยากรที่ควรนำมาต่อยอด
แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแปลระหว่างเครือข่ายเพจเจอร์ที่มีอยู่เดิมกับความสามารถในการส่งข้อความที่ปลอดภัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าบุคลากรทางคลินิกสามารถใช้งานกระบวนการทำงานเพจเจอร์ที่คุ้นเคยได้เช่นเดิม แต่ตอนนี้มีการเพิ่มเติมที่มีคุณค่า เช่น การจัดลำดับข้อความและการยืนยันการส่งข้อความ
คุณสมบัติเด่นของ Spok
- ส่งข้อความผ่านช่องทางการสื่อสารที่ต้องการตามสถานะความพร้อมของผู้รับและความชอบส่วนบุคคล
- ติดตามการวิเคราะห์การสื่อสาร รวมถึงเวลาการตอบกลับ อัตราการส่งข้อความสำเร็จ และประสิทธิภาพของช่องทางในแต่ละแผนก
- ผสานการทำงานกับระบบเรียกพยาบาลและอุปกรณ์ติดตามทางคลินิกเพื่อกระตุ้นการแจ้งเตือนที่เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ป่วย
- จัดการความต้องการในการสื่อสารที่ซับซ้อนสำหรับบทบาทของพนักงาน แผนก และตารางกะการทำงานต่างๆ จากแผงการจัดการส่วนกลาง
ข้อจำกัดของ Spok
- ความซับซ้อนของการกำหนดค่าต้องการการลงทุนในการฝึกอบรมอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบการจัดการระบบ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับเสียงแจ้งเตือนและการตั้งค่าการแจ้งเตือน
การกำหนดราคาแบบ Spok
- ฟรี
- มืออาชีพ: $19.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Spok
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี1992 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHRs) ถูกใช้เฉพาะในศูนย์การศึกษาและระบบแบบผสมผสานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ภายในปี 2015 ระบบดังกล่าวได้ขยายไปยังบ้านพักคนชรา สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และแม้กระทั่งสถานกักกัน
10. Vocera (Stryker) (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารด้วยเสียงแบบไม่ต้องใช้มือ)
ผ่านทางสไตรเกอร์
มือที่ล้างสะอาด, สภาพแวดล้อมที่ปราศจากเชื้อ, และกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยไม่สามารถผสมผสานได้ดีกับอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส. Vocera แก้ปัญหานี้ผ่านการสื่อสารที่ควบคุมด้วยเสียง, ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องสัมผัสอะไรเลย.
พนักงานสามารถโทรออก ส่งข้อความ และรับการแจ้งเตือนได้โดยใช้คำสั่งเสียงง่ายๆ เช่น 'โทรหาคุณหมอ Martinez' ระบบจะจดจำรูปแบบการพูดตามธรรมชาติและเชื่อมต่อผู้ใช้กับบุคคลที่เหมาะสมตามบทบาทและความพร้อมใช้งานในปัจจุบัน
นอกจากนี้ อุปกรณ์สวมใส่ที่มีน้ำหนักเบาเหล่านี้ไม่รบกวนขั้นตอนทางคลินิกหรือโปรโตคอลการควบคุมการติดเชื้อ
คุณสมบัติเด่นของ Vocera
- เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยใช้การจดจำเสียงอัจฉริยะที่เข้าใจบทบาท แผนก และสถานะความพร้อมใช้งานปัจจุบัน
- เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์และการอัปเดตระบบผ่านการสอบถามด้วยเสียงที่ผสานรวมกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลที่มีอยู่
- ผสานความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงกับระบบเรียกพยาบาลที่มีอยู่และอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วย
ข้อจำกัดของ Vocera
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สวมใส่ต้องการการชาร์จบ่อยครั้งซึ่งอาจรบกวนระหว่างการทำงานเป็นเวลานาน
- ปัญหาการเชื่อมต่อไร้สายในพื้นที่บางแห่งของโรงพยาบาลอาจจำกัดการใช้งานและลดความน่าเชื่อถือของการสื่อสาร
ราคาของ Vocera
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Vocera
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้:โจเซฟ ลิสเตอร์เป็นที่รู้จักในฐานะบิดาแห่งการผ่าตัดสมัยใหม่ จากการบุกเบิกเทคนิคการฆ่าเชื้อในศตวรรษที่ 1860 ก่อนที่เขาจะทำงานนี้ การผ่าตัดมักเป็นอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อ เครื่องมือไม่ได้รับการฆ่าเชื้อ และโรงพยาบาลบางแห่งถึงกับพิจารณาห้ามการผ่าตัดโดยสิ้นเชิง ด้วยแรงบันดาลใจจากงานของหลุยส์ ปาสเตอร์เกี่ยวกับเชื้อโรค ลิสเตอร์เริ่มใช้กรดคาร์โบลิกในการทำความสะอาดบาดแผลและเครื่องมือ
ทำให้ทีมด้านการดูแลสุขภาพของคุณมีความเข้าใจตรงกันด้วย ClickUp
การดำเนินงานทางคลินิกไม่ล้มเหลวเพราะข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในหลายที่เกินไป
แพลตฟอร์มการสื่อสารทางคลินิกของ ClickUp แก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ในแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย, แชทแบบเรียลไทม์, จัดทำเอกสารโปรโตคอล, และทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติได้ มันปลอดภัย, ยืดหยุ่น, และออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสื่อสารของทีมดูแลผู้ป่วยข้ามแผนกและกะการทำงาน
หากทีมของคุณใช้เวลาในการประสานงานมากกว่าการทำงานจริง ClickUp สามารถช่วยคุณเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้สมัครฟรีวันนี้! ✅