10 ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุดในปี 2025

Sudarshan Somanathan
31 มกราคม 2568

คุณได้ยินไหม?วารสาร HIPAA รายงานว่าการรั่วไหลของข้อมูลทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2023 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 11 ล้านคน การที่รู้ว่าข้อมูลทางการแพทย์ของฉันอาจตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรทราบเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง

ด้วยจำนวนการละเมิดที่เพิ่มขึ้นทุกปี การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยจึงกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าที่เคย การจัดการการใช้งาน การส่งต่อ และการจัดเก็บอย่างปลอดภัยไม่ใช่แค่ความท้าทาย แต่เป็นงานที่น่าหนักใจอย่างยิ่ง

กฎระเบียบใหม่และบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เราสงสัยว่า: เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพยังคงปฏิบัติตาม HIPAA (พระราชบัญญัติการพกพาและความรับผิดชอบของประกันสุขภาพ) ในขณะที่ยังคงดำเนินการได้อย่างราบรื่น?

หลังจากการวิจัยอย่างละเอียด เราพบว่าคำตอบอาจอยู่ในซอฟต์แวร์เฉพาะทาง

เราได้สรุปตัวเลือกซอฟต์แวร์การปฏิบัติตาม HIPAA ที่ดีที่สุด 10 รายการในปี 2024 ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการจัดการการปฏิบัติด้านสุขภาพง่ายขึ้น

แต่ก่อนที่เราจะทำเช่นนั้น ขอให้เราเข้าใจก่อนว่าคุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ HIPAA

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ HIPAA?

HIPAA เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดมาตรฐานระดับชาติเพื่อปกป้องข้อมูลสุขภาพที่ละเอียดอ่อนของผู้ป่วย รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ออกกฎหมายนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยและรับรองความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของพวกเขา

การปฏิบัติตามข้อบังคับ HIPAA เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพไม่สามารถต่อรองได้ เนื่องจากการละเมิดอาจนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรง รวมถึงค่าปรับจำนวนมากและความเสียหายต่อชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม การค้นหาตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับข้อบังคับเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและทำให้รู้สึกหนักใจ

นี่คือการวิเคราะห์ความสามารถหลักที่สามารถช่วยคุณจำกัดการค้นหาของคุณ:

  • ความปลอดภัย: มองหาการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งสำหรับข้อมูลที่เก็บไว้และข้อมูลที่ส่งผ่าน. การตรวจสอบสองขั้นตอน ซึ่งต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ ก็เป็นข้อดีเช่นกัน
  • การควบคุมการเข้าถึง: HIPAA กำหนดให้ต้องจำกัดการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยตามบทบาทหน้าที่ของงาน ซอฟต์แวร์ควรอนุญาตให้คุณกำหนดระดับสิทธิ์สำหรับพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลเฉพาะได้
  • การบันทึกการตรวจสอบ: ระบบที่ดีจะบันทึกว่าใครเข้าถึงข้อมูลใดและเมื่อใด บันทึกการตรวจสอบนี้ช่วยรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบุการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
  • ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ซอฟต์แวร์นี้มีทรัพยากรหรือการสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA หรือไม่? สิ่งนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังดำเนินการอย่างถูกต้อง
  • ความสะดวกในการใช้งาน: แม้ซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยที่สุดก็อาจไม่ตอบโจทย์หากมีความซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมของคุณ ควรเลือกซอฟต์แวร์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่ผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้อย่างราบรื่น
  • ความสามารถในการขยาย: เมื่อการปฏิบัติงานของคุณเติบโตขึ้น ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ของคุณก็ควรเติบโตตามไปด้วย เลือกโซลูชันที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบทั้งหมด

โดยการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติหลักเหล่านี้ คุณสามารถค้นหาโซลูชันการปฏิบัติตาม HIPAA ที่ปกป้องข้อมูลผู้ป่วย ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น และมอบความสบายใจให้กับคุณ

ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

ผมได้รวบรวมรายการต่อไปนี้ของซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุด 10 รายการที่คุณสามารถใช้ได้ในปี 2024:

1. ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ ClickUp
ปกป้องข้อมูลผู้ป่วยและการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่สอดคล้องกับ GDPR ออกแบบมา เพื่อตอบสนองมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

ด้วย ClickUp ทีมด้านการดูแลสุขภาพสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจด้วยความปลอดภัยระดับโลก ClickUp เป็นไปตามมาตรฐาน SOC 2 และแผน Enterprise ของ ClickUp เป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA

การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA จำเป็นต้องจำกัดการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล เราใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพของ ClickUpเพื่อควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ในระดับละเอียด โดยสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมสามารถดูและแก้ไขข้อมูลใดได้บ้าง

ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้เต็มที่ ในขณะที่จำกัดให้พนักงานต้อนรับดูได้เฉพาะรายละเอียดการนัดหมายขั้นพื้นฐานเท่านั้น วิธีการที่ละเอียดเช่นนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต

การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับ HIPAA อาจเป็นงานที่ซับซ้อน ฉันสามารถใช้ทรัพยากรและการสนับสนุนของ ClickUp เพื่อนำทางข้อกำหนดเหล่านี้ได้

ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงเอกสารประกอบที่ครอบคลุม คำถามที่พบบ่อย หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนโดยตรงจากทีมของฉัน การมีทรัพยากรเหล่านี้พร้อมใช้งานอยู่เสมอจะทำให้คุณไม่ต้องเผชิญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เพียงลำพัง ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและทำให้การปฏิบัติงานของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับผมคือนโยบายความปลอดภัยของ ClickUp ซึ่งดีที่สุดในระดับเดียวกัน พวกเขาใช้การเข้ารหัสตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งเมื่อข้อมูลอยู่ในที่เก็บและระหว่างการส่งผ่าน ซึ่งทำให้ข้อมูลผู้ป่วยถูกบีบอัดอย่างปลอดภัยทั้งเมื่อเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาและระหว่างการส่งผ่าน

ภาพหน้าจอของ ClickUp Security - รายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ปกป้องข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและประสบการณ์การใช้งานโดยรวมด้วย ClickUp Security

สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้หากมีใครบางคนสามารถดักจับข้อมูลได้ พวกเขาก็จะไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลนั้นได้ ClickUp ยังดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและการทดสอบเจาะระบบอย่างสม่ำเสมอ มาตรการเชิงรุกเหล่านี้ช่วยให้ฉันสามารถ iระบุและแก้ไขช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพนี้ยังมีความปลอดภัยที่เหนือกว่า และยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการงานและเอกสาร เครื่องมือสื่อสาร และการรายงาน ด้วยการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันเหล่านี้ องค์กรด้านการดูแลสุขภาพของคุณสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพ และมอบการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รักษาบันทึกการตรวจสอบอย่างละเอียด ที่ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าใครได้เข้าถึงข้อมูลใด และเมื่อใด ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการบันทึกของ HIPAA
  • สนับสนุนการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA) โดยกำหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมนอกเหนือจากรหัสผ่าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • พึ่งพา กลไกสำรองและกู้คืนข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) ยังคงสามารถเข้าถึงได้แม้ในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย
  • กำหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อลบหรือเก็บถาวรข้อมูล PHI ที่ล้าสมัยโดยอัตโนมัติ
  • ใช้ ช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย รวมถึงการส่งข้อความและแชร์ไฟล์ที่มีการเข้ารหัส เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งปกป้องข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHI)
  • รับทรัพยากรและการสนับสนุนเพื่อทำความเข้าใจและนำมาตรการปฏิบัติตาม HIPAA ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเอกสารประกอบ วัสดุการฝึกอบรม และการสนับสนุนลูกค้า

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ในขณะที่ ClickUp มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อให้บรรลุการปฏิบัติตาม HIPAA อย่างสมบูรณ์กับ ClickUp จำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผน Enterprise และลงนามใน BAA

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Sprinto: เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีที่สุด

ภาพหน้าจอของ Sprinto
ผ่านทางSprinto

กลุ่มผู้ให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีความว่องไว และ Sprinto ก็ช่วยให้ทำเช่นนั้นได้ ในระหว่างการทดสอบของเรา มันช่วยให้ฉันสามารถผ่านการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สะดุด ความคล่องตัวนี้ถือเป็นสิ่งล้ำค่าในอุตสาหกรรมสุขภาพ ซึ่งสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ฉันสามารถลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองที่จำเป็นสำหรับการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมากโดยการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ที่รองรับการทำงานอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ ทำให้มั่นใจในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การผสานรวมเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาของ Sprinto แพลตฟอร์มนี้ใช้แนวทางที่ให้ความสำคัญกับการผสานรวมเป็นอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบและกระบวนการทำงานที่มีอยู่ภายในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ การผสานรวมนี้ช่วยให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดราบรื่น ลดความยุ่งยาก และทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Sprinto

  • เตรียมองค์กรของคุณให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบด้วยการเฝ้าระวังเชิงรุกและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ
  • ช่วยให้องค์กรของคุณดำเนินการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจในความถูกต้องตามข้อบังคับ
  • เชื่อมต่อ, รวมศูนย์, และควบคุมการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อจำกัดของ Sprinto

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดอาจไม่สามารถรองรับความต้องการเฉพาะขององค์กรได้อย่างครบถ้วน
  • การพึ่งพาอาศัยกระบวนการอัตโนมัติอาจก่อให้เกิดความท้าทายในสถานการณ์ที่ต้องการการแทรกแซงด้วยมือหรือความยืดหยุ่น

ราคาของ Sprinto

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Sprinto

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 8/5 (20+ รีวิว)

3. Updox: เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด

ภาพหน้าจอของ Updox - วิดีโอแชทและฟีเจอร์อื่นๆ
ผ่านทางUpdox

Updox เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการดูแลสุขภาพที่เป็นที่รู้จักกันดี Updox ช่วยให้คุณแชทอย่างปลอดภัยกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และบุคคลสำคัญอื่นๆ มันเหมือนกับการมีห้องแชทส่วนตัวที่มีเพียงคนที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ประวัติการรักษา ปลอดภัยจากสายตาที่สอดส่อง

การจัดการเอกสารกับ Updox เหมือนกับการมีตู้เอกสารที่เป็นระเบียบของตัวเองอยู่ในระบบคลาวด์ ฉันสามารถเก็บประวัติการรักษา แบบฟอร์มยินยอม และผลการตรวจแล็บไว้ในที่ปลอดภัยที่เดียว ทำให้การค้นหาสิ่งที่ต้องการเป็นเรื่องง่าย และมั่นใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA

คุณสมบัติเด่นของ Updox

  • สื่อสารอย่างปลอดภัยด้วยข้อความที่เข้ารหัส
  • ส่งและรับแฟกซ์แบบดิจิทัลด้วยการเข้ารหัสแบบบิตเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA
  • ลดการพลาดนัดหมายด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  • จัดการนัดหมายเสมือนจริงอย่างปลอดภัยได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Updox

  • อาจต้องใช้เวลาให้พนักงานปรับตัวกับระบบใหม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการขัดข้องชั่วคราวในประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

ราคาของ Updox

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Updox

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 110 รายการ)

4. การทอ: เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุด

ภาพหน้าจอของ Weave
ผ่านทางWeave

ด้วยการผสานระบบโทรศัพท์ระดับโลกเข้ากับชุดเครื่องมือสื่อสาร Weave มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย การนัดหมาย และการดำเนินงานด้านธุรการ

การรวมระบบช่วยลดความจำเป็นในการใช้ระบบที่แตกต่างกันและลดความเสี่ยงของการละเมิด HIPAA ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจาย ในความเห็นของฉัน

ไม่ว่าจะเป็นการตอบข้อซักถามของผู้ป่วย การส่งการแจ้งเตือนนัดหมาย หรือการรวบรวมความคิดเห็น คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ โดยรู้ว่าปฏิสัมพันธ์ของคุณได้รับการปกป้องด้วยโปรโตคอลการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ HIPAA ในการปกป้องข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePHI)

ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงไปจนถึงการจัดการเอกสารนโยบายและการฝึกอบรมต่าง ๆ ฟีเจอร์อัตโนมัติของ Weave ช่วยให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องง่าย ลดภาระงานด้านเอกสารของบุคลากรทางการแพทย์ของคุณ และรับประกันความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ HIPAA

Weave มอบเครื่องมือให้คุณสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็วและการรายงานที่ครอบคลุม ช่วยให้คุณสามารถลดผลกระทบของการละเมิดข้อมูลได้ในขณะที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดการแจ้งเตือนการละเมิดของ HIPAA

ทอคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ทำให้การจัดการคลินิกและการจองนัดง่ายขึ้น
  • เร่งรอบการเรียกเก็บเงินโดยการผสานการประมวลผลการชำระเงินเข้ากับแพลตฟอร์มการสื่อสาร
  • อำนวยความสะดวกในการรวบรวมรีวิวของผู้ป่วยผ่านคำแนะนำและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ข้อจำกัดในการทอ

  • การส่งข้อความ SMS แบบดั้งเดิมที่ใช้โดย Weave Messages อาจไม่เหมาะสำหรับการสื่อสารทุกประเภท เนื่องจากการขาดการเข้ารหัสในระหว่างการส่ง

การถักทอ ราคา

  • สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
  • Elite: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การทอคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (450+ รีวิว)

5. TigerConnect: เครื่องมือส่งข้อความโต้ตอบทันทีที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลสุขภาพ

ภาพหน้าจอของ TigerConnect - แผงควบคุม
ผ่านทางTigerConnect

ที่แก่นแท้ของการปฏิสัมพันธ์ด้านการดูแลสุขภาพทุกครั้งคือการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์—ผู้ป่วยที่แสวงหาการดูแล ผู้ให้บริการที่มอบการสนับสนุน และทีมงานที่ร่วมมือกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น TigerConnect คือเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณทำให้การปฏิบัติและกระบวนการดูแลสุขภาพของคุณมุ่งเน้นที่ผู้คนมากขึ้น

ในระหว่างการทดสอบเครื่องมือนี้ ฉันสามารถแชร์ข้อความ รูปภาพ และไฟล์ได้อย่างง่ายดาย ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะถึงมือคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ราบรื่นนี้ช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแล ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

คุณสมบัติเด่นของ TigerConnect

  • ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
  • ทำให้กระบวนการสื่อสารง่ายขึ้นและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นด้วยแพลตฟอร์มการร่วมมือทางคลินิก
  • ดึงข้อความที่ส่งผิดพลาดกลับคืน และลบข้อมูลอย่างปลอดภัยจากอุปกรณ์ที่สูญหาย
  • เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันด้านการดูแลสุขภาพและยืนยันตัวตนของผู้ใช้
  • ติดตามการโต้ตอบของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องและความปลอดภัยผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ TigerConnect

  • อาจมีความยืดหยุ่นจำกัดในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในการสื่อสารที่มีความเฉพาะทางสูงหรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในบางบริบทของการดูแลสุขภาพ

ราคาของ TigerConnect

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ TigerConnect

  • G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7 (40+ รีวิว)

6. Jotform: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับด้านการดูแลสุขภาพ

ภาพหน้าจอของ Jotform - คุณสมบัติ
ผ่านทางJotform

JotForm พร้อมดูแลคุณด้วยแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA นั่นหมายความว่าเมื่อผู้ป่วยของคุณกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ข้อมูลของพวกเขาจะปลอดภัยตั้งแต่ต้นจนจบ—ไม่ต้องกังวลว่าจะตกไปอยู่ในมือที่ไม่ควร

ข้อมูลของลูกค้าคุณไม่ได้ถูกส่งไปยังที่ว่างเปล่า แต่ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL JotForm ให้คุณตัดสินใจได้ว่าใครสามารถเห็นอะไรได้บ้าง

คุณต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ หรือไม่? JotForm ช่วยให้ฉันสามารถผสานการทำงานกับระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์, แพลตฟอร์ม CRM, และอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA อยู่ นอกจากนี้ยังบันทึกกิจกรรมของแบบฟอร์มไว้อย่างละเอียด ทำให้ฉันทราบได้ชัดเจนว่าใครเข้าถึงข้อมูล, ที่ไหน, และเมื่อไหร่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform

  • ประหยัดเวลาของคุณด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน
  • ปรับแต่งแบบฟอร์มให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการส่งแบบฟอร์ม เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการตอบกลับอย่างทันท่วงที

ข้อจำกัดของ Jotform

  • JotForm เข้ารหัสข้อมูล แต่คุณอาจมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมตามความต้องการเฉพาะของคุณ
  • คุณสมบัติการปฏิบัติตาม HIPAA มีให้บริการเฉพาะในแผน Gold และ Enterprise เท่านั้น

ราคาของ Jotform

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • บรอนซ์: $39/เดือน
  • เงิน: 49 ดอลลาร์/เดือน
  • ทองคำ: $129/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Jotform

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (1800+ รีวิว)

7. Google Workspace: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

Google Workspace - ภาพหน้าจอของเครื่องมือที่ผสานรวม
ผ่านทางGoogle Workspace

Google Workspace ประกอบด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันหลากหลาย เช่น Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets และ Google Meet

เครื่องมือเหล่านี้ถูกผสานรวมอย่างราบรื่น สิ่งนี้ทำให้ฉันสามารถเปลี่ยนระหว่างงานได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเริ่มการประชุมทางวิดีโอผ่าน Google Meet เพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ ร่วมมือกันวางแผนการรักษาโดยใช้ Google Docs และ Sheets และจัดเก็บประวัติผู้ป่วยอย่างปลอดภัยบน Google Drive—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน

การผสานรวมนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัว นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลผู้ป่วยยังคงได้รับการปกป้องตลอดกระบวนการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเข้ารหัสข้อมูลทั้งในระหว่างการส่งผ่านและขณะเก็บไว้
  • จัดการการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านการควบคุมการจัดการตัวตนและการเข้าถึงที่แข็งแกร่ง
  • บันทึกการตรวจสอบอย่างละเอียดที่ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ โดยยังคงรักษาความลับไว้

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • Google ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAAs) สำหรับบริการสำหรับผู้บริโภค แต่เสนอข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ HIPAA สำหรับ Google Workspace เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของ HIPAA เมื่อใช้งานอย่างเหมาะสม

ราคาของ Google Workspace

  • ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิสิเนส พลัส: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (15,000+ รีวิว)

8. TrueVault: เครื่องมือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

ภาพหน้าจอของแผงควบคุม TrueVault
ผ่านทางTrueVault

หัวใจของการดูแลสุขภาพคือความไว้วางใจระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการ ความไว้วางใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และความไว้วางใจว่าความลับจะถูกเก็บรักษาไว้

TrueVault ช่วยสร้างความไว้วางใจนั้น โดยมีชุดซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เรียกว่า TrueVault Polaris ซึ่งสามารถเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพทุกประเภท

Polaris ช่วยฉันในการทำให้กระบวนการทำงานและงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันได้อย่างมาก

แพลตฟอร์มยังช่วยเหลือฉันในการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่าง ๆ รวมถึง HIPAA, CCPA, และ GDPR. สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับฉันเมื่อต้องจัดการกับข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่ซับซ้อน.

คุณสมบัติเด่นของ TrueVault

  • ทำให้งานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอัตโนมัติเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน
  • แชร์ข้อมูลอย่างปลอดภัยกับผู้ได้รับอนุญาต
  • จัดการและเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และยืนยันตัวตนผู้ใช้ด้วยการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการสำรองข้อมูลเป็นประจำและมาตรการสำรองข้อมูล

ข้อจำกัดของ TrueVault

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าระดับการปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น

ราคาของ TrueVault

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ TrueVault

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

9. CareCloud: เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

ภาพหน้าจอของ CareCloud
ผ่านทางCareCloud

ระหว่างการทดสอบ CareCloudได้สาธิตมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เข้มงวด ซึ่งทำให้ผมรู้สึกสบายใจที่ทราบว่าข้อมูลของผู้ป่วยยังคงได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัยจากการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ CareCloud ช่วยให้งานด้านการบริหารจัดการเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การจัดการประวัติผู้ป่วยอย่างปลอดภัยไปจนถึงการเข้ารหัสข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการมอบการดูแลผู้ป่วยที่ยอดเยี่ยม

CareCloud ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่น พร้อมทั้งรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA เพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CareCloud

  • เพิ่มชั้นความปลอดภัยอีกขั้นด้วยการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
  • ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำเพื่อระบุและแก้ไขช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น
  • รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลผ่านกลไกสำรองและกู้คืนที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ CareCloud

  • ข้อเสนอที่เป็นมาตรฐานอาจไม่สามารถรองรับความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กรได้เสมอไป

ราคาของ CareCloud

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว CareCloud

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 3. 5/5 (100+ รีวิว)

10. Axcient: เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการกู้คืนจากภัยพิบัติ

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด Axcient
ผ่านทางAxcient

ด้วยโซลูชันการสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากภัยพิบัติที่ครอบคลุมของ Axcient ที่ติดตั้งไว้ ฉันสามารถกู้คืนข้อมูลที่สูญหายได้อย่างรวดเร็ว ลดผลกระทบจากการโจมตี และรักษาความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมุ่งมั่นของ Axcient ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความปลอดภัยของข้อมูลเท่านั้น ด้วยการปรับแนวทางปฏิบัติของคุณให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ HIPAA Axcient ช่วยให้มั่นใจว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยได้รับการปกป้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการกู้คืนข้อมูล

การทุ่มเทให้กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างคุณกับผู้ป่วยของคุณ

Axcient รับประกันว่าข้อมูลขององค์กรและผู้ป่วยของคุณจะปลอดภัย ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นในการให้บริการดูแลที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คุณสมบัติเด่นของ Axcient

  • ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหวได้
  • ทำให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้นโดยการสร้างรายงานที่ครอบคลุมซึ่งสามารถเร่งการตรวจสอบและลดภาระเอกสาร
  • พัฒนาแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและรับประกันความต่อเนื่องของการดำเนินงานในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูลหรือภัยพิบัติ
  • จัดให้มีการฝึกอบรมและทรัพยากรแก่พนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยภายในองค์กร

ข้อจำกัดของ Axcient

  • การติดตั้งและกำหนดค่าโซลูชันการสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากภัยพิบัติของ Axcient อาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมาก

ราคาของ Axcient

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Axcient

  • G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ชม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ผู้ให้บริการประกันภัย หรือผู้สนใจด้านเทคโนโลยี โซลูชันชั้นนำทั้งสิบนี้จะมอบความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อน

แต่ถ้าคุณต้องการแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ครบถ้วน คำแนะนำอันดับหนึ่งของฉัน—ClickUp—โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุม รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ClickUp มอบความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้

สมัครใช้ ClickUpฟรีตอนนี้และสัมผัสประสิทธิภาพ ความสอดคล้องตามข้อกำหนด และความสบายใจด้วย ClickUp ในฐานะโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA ของคุณ