10 ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณได้ยินไหม?วารสาร HIPAA รายงานว่าการรั่วไหลของข้อมูลทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2023 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 11 ล้านคน การที่รู้ว่าข้อมูลทางการแพทย์ของฉันอาจตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรทราบเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
ด้วยจำนวนการละเมิดที่เพิ่มขึ้นทุกปี การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยจึงกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าที่เคย การจัดการการใช้งาน การส่งต่อ และการจัดเก็บอย่างปลอดภัยไม่ใช่แค่ความท้าทาย แต่เป็นงานที่น่าหนักใจอย่างยิ่ง
กฎระเบียบใหม่และบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เราสงสัยว่า: เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพยังคงปฏิบัติตาม HIPAA (พระราชบัญญัติการพกพาและความรับผิดชอบของประกันสุขภาพ) ในขณะที่ยังคงดำเนินการได้อย่างราบรื่น?
หลังจากการวิจัยอย่างละเอียด เราพบว่าคำตอบอาจอยู่ในซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
เราได้สรุปตัวเลือกซอฟต์แวร์การปฏิบัติตาม HIPAA ที่ดีที่สุด 10 รายการในปี 2024 ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการจัดการการปฏิบัติด้านสุขภาพง่ายขึ้น
แต่ก่อนที่เราจะทำเช่นนั้น ขอให้เราเข้าใจก่อนว่าคุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ HIPAA
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ HIPAA?
HIPAA เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดมาตรฐานระดับชาติเพื่อปกป้องข้อมูลสุขภาพที่ละเอียดอ่อนของผู้ป่วย รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ออกกฎหมายนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยและรับรองความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของพวกเขา
การปฏิบัติตามข้อบังคับ HIPAA เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพไม่สามารถต่อรองได้ เนื่องจากการละเมิดอาจนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรง รวมถึงค่าปรับจำนวนมากและความเสียหายต่อชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม การค้นหาตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับข้อบังคับเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและทำให้รู้สึกหนักใจ
นี่คือการวิเคราะห์ความสามารถหลักที่สามารถช่วยคุณจำกัดการค้นหาของคุณ:
- ความปลอดภัย: มองหาการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งสำหรับข้อมูลที่เก็บไว้และข้อมูลที่ส่งผ่าน. การตรวจสอบสองขั้นตอน ซึ่งต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ ก็เป็นข้อดีเช่นกัน
- การควบคุมการเข้าถึง: HIPAA กำหนดให้ต้องจำกัดการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยตามบทบาทหน้าที่ของงาน ซอฟต์แวร์ควรอนุญาตให้คุณกำหนดระดับสิทธิ์สำหรับพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลเฉพาะได้
- การบันทึกการตรวจสอบ: ระบบที่ดีจะบันทึกว่าใครเข้าถึงข้อมูลใดและเมื่อใด บันทึกการตรวจสอบนี้ช่วยรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบุการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
- ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ซอฟต์แวร์นี้มีทรัพยากรหรือการสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA หรือไม่? สิ่งนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังดำเนินการอย่างถูกต้อง
- ความสะดวกในการใช้งาน: แม้ซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยที่สุดก็อาจไม่ตอบโจทย์หากมีความซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมของคุณ ควรเลือกซอฟต์แวร์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่ผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้อย่างราบรื่น
- ความสามารถในการขยาย: เมื่อการปฏิบัติงานของคุณเติบโตขึ้น ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ของคุณก็ควรเติบโตตามไปด้วย เลือกโซลูชันที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบทั้งหมด
โดยการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติหลักเหล่านี้ คุณสามารถค้นหาโซลูชันการปฏิบัติตาม HIPAA ที่ปกป้องข้อมูลผู้ป่วย ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น และมอบความสบายใจให้กับคุณ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
ผมได้รวบรวมรายการต่อไปนี้ของซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุด 10 รายการที่คุณสามารถใช้ได้ในปี 2024:
1. ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่สอดคล้องกับ GDPR ออกแบบมา เพื่อตอบสนองมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ
ด้วย ClickUp ทีมด้านการดูแลสุขภาพสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจด้วยความปลอดภัยระดับโลก ClickUp เป็นไปตามมาตรฐาน SOC 2 และแผน Enterprise ของ ClickUp เป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA
การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA จำเป็นต้องจำกัดการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล เราใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพของ ClickUpเพื่อควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ในระดับละเอียด โดยสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมสามารถดูและแก้ไขข้อมูลใดได้บ้าง
ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้เต็มที่ ในขณะที่จำกัดให้พนักงานต้อนรับดูได้เฉพาะรายละเอียดการนัดหมายขั้นพื้นฐานเท่านั้น วิธีการที่ละเอียดเช่นนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต
การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับ HIPAA อาจเป็นงานที่ซับซ้อน ฉันสามารถใช้ทรัพยากรและการสนับสนุนของ ClickUp เพื่อนำทางข้อกำหนดเหล่านี้ได้
ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงเอกสารประกอบที่ครอบคลุม คำถามที่พบบ่อย หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนโดยตรงจากทีมของฉัน การมีทรัพยากรเหล่านี้พร้อมใช้งานอยู่เสมอจะทำให้คุณไม่ต้องเผชิญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เพียงลำพัง ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและทำให้การปฏิบัติงานของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับผมคือนโยบายความปลอดภัยของ ClickUp ซึ่งดีที่สุดในระดับเดียวกัน พวกเขาใช้การเข้ารหัสตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งเมื่อข้อมูลอยู่ในที่เก็บและระหว่างการส่งผ่าน ซึ่งทำให้ข้อมูลผู้ป่วยถูกบีบอัดอย่างปลอดภัยทั้งเมื่อเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาและระหว่างการส่งผ่าน
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้หากมีใครบางคนสามารถดักจับข้อมูลได้ พวกเขาก็จะไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลนั้นได้ ClickUp ยังดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและการทดสอบเจาะระบบอย่างสม่ำเสมอ มาตรการเชิงรุกเหล่านี้ช่วยให้ฉันสามารถ iระบุและแก้ไขช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพนี้ยังมีความปลอดภัยที่เหนือกว่า และยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการงานและเอกสาร เครื่องมือสื่อสาร และการรายงาน ด้วยการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันเหล่านี้ องค์กรด้านการดูแลสุขภาพของคุณสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพ และมอบการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รักษาบันทึกการตรวจสอบอย่างละเอียด ที่ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าใครได้เข้าถึงข้อมูลใด และเมื่อใด ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการบันทึกของ HIPAA
- สนับสนุนการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA) โดยกำหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมนอกเหนือจากรหัสผ่าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- พึ่งพา กลไกสำรองและกู้คืนข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) ยังคงสามารถเข้าถึงได้แม้ในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย
- กำหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อลบหรือเก็บถาวรข้อมูล PHI ที่ล้าสมัยโดยอัตโนมัติ
- ใช้ ช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย รวมถึงการส่งข้อความและแชร์ไฟล์ที่มีการเข้ารหัส เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งปกป้องข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHI)
- รับทรัพยากรและการสนับสนุนเพื่อทำความเข้าใจและนำมาตรการปฏิบัติตาม HIPAA ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเอกสารประกอบ วัสดุการฝึกอบรม และการสนับสนุนลูกค้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ในขณะที่ ClickUp มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อให้บรรลุการปฏิบัติตาม HIPAA อย่างสมบูรณ์กับ ClickUp จำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผน Enterprise และลงนามใน BAA
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Sprinto: เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีที่สุด
กลุ่มผู้ให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีความว่องไว และ Sprinto ก็ช่วยให้ทำเช่นนั้นได้ ในระหว่างการทดสอบของเรา มันช่วยให้ฉันสามารถผ่านการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สะดุด ความคล่องตัวนี้ถือเป็นสิ่งล้ำค่าในอุตสาหกรรมสุขภาพ ซึ่งสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ฉันสามารถลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองที่จำเป็นสำหรับการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมากโดยการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ที่รองรับการทำงานอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ ทำให้มั่นใจในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การผสานรวมเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาของ Sprinto แพลตฟอร์มนี้ใช้แนวทางที่ให้ความสำคัญกับการผสานรวมเป็นอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบและกระบวนการทำงานที่มีอยู่ภายในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ การผสานรวมนี้ช่วยให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดราบรื่น ลดความยุ่งยาก และทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Sprinto
- เตรียมองค์กรของคุณให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบด้วยการเฝ้าระวังเชิงรุกและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ
- ช่วยให้องค์กรของคุณดำเนินการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจในความถูกต้องตามข้อบังคับ
- เชื่อมต่อ, รวมศูนย์, และควบคุมการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ Sprinto
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดอาจไม่สามารถรองรับความต้องการเฉพาะขององค์กรได้อย่างครบถ้วน
- การพึ่งพาอาศัยกระบวนการอัตโนมัติอาจก่อให้เกิดความท้าทายในสถานการณ์ที่ต้องการการแทรกแซงด้วยมือหรือความยืดหยุ่น
ราคาของ Sprinto
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sprinto
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
3. Updox: เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด
Updox เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการดูแลสุขภาพที่เป็นที่รู้จักกันดี Updox ช่วยให้คุณแชทอย่างปลอดภัยกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และบุคคลสำคัญอื่นๆ มันเหมือนกับการมีห้องแชทส่วนตัวที่มีเพียงคนที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ประวัติการรักษา ปลอดภัยจากสายตาที่สอดส่อง
การจัดการเอกสารกับ Updox เหมือนกับการมีตู้เอกสารที่เป็นระเบียบของตัวเองอยู่ในระบบคลาวด์ ฉันสามารถเก็บประวัติการรักษา แบบฟอร์มยินยอม และผลการตรวจแล็บไว้ในที่ปลอดภัยที่เดียว ทำให้การค้นหาสิ่งที่ต้องการเป็นเรื่องง่าย และมั่นใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA
คุณสมบัติเด่นของ Updox
- สื่อสารอย่างปลอดภัยด้วยข้อความที่เข้ารหัส
- ส่งและรับแฟกซ์แบบดิจิทัลด้วยการเข้ารหัสแบบบิตเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA
- ลดการพลาดนัดหมายด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- จัดการนัดหมายเสมือนจริงอย่างปลอดภัยได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Updox
- อาจต้องใช้เวลาให้พนักงานปรับตัวกับระบบใหม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการขัดข้องชั่วคราวในประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ราคาของ Updox
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Updox
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 110 รายการ)
4. การทอ: เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุด
ด้วยการผสานระบบโทรศัพท์ระดับโลกเข้ากับชุดเครื่องมือสื่อสาร Weave มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย การนัดหมาย และการดำเนินงานด้านธุรการ
การรวมระบบช่วยลดความจำเป็นในการใช้ระบบที่แตกต่างกันและลดความเสี่ยงของการละเมิด HIPAA ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจาย ในความเห็นของฉัน
ไม่ว่าจะเป็นการตอบข้อซักถามของผู้ป่วย การส่งการแจ้งเตือนนัดหมาย หรือการรวบรวมความคิดเห็น คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ โดยรู้ว่าปฏิสัมพันธ์ของคุณได้รับการปกป้องด้วยโปรโตคอลการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ HIPAA ในการปกป้องข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePHI)
ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงไปจนถึงการจัดการเอกสารนโยบายและการฝึกอบรมต่าง ๆ ฟีเจอร์อัตโนมัติของ Weave ช่วยให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องง่าย ลดภาระงานด้านเอกสารของบุคลากรทางการแพทย์ของคุณ และรับประกันความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ HIPAA
Weave มอบเครื่องมือให้คุณสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็วและการรายงานที่ครอบคลุม ช่วยให้คุณสามารถลดผลกระทบของการละเมิดข้อมูลได้ในขณะที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดการแจ้งเตือนการละเมิดของ HIPAA
ทอคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ทำให้การจัดการคลินิกและการจองนัดง่ายขึ้น
- เร่งรอบการเรียกเก็บเงินโดยการผสานการประมวลผลการชำระเงินเข้ากับแพลตฟอร์มการสื่อสาร
- อำนวยความสะดวกในการรวบรวมรีวิวของผู้ป่วยผ่านคำแนะนำและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ข้อจำกัดในการทอ
- การส่งข้อความ SMS แบบดั้งเดิมที่ใช้โดย Weave Messages อาจไม่เหมาะสำหรับการสื่อสารทุกประเภท เนื่องจากการขาดการเข้ารหัสในระหว่างการส่ง
การถักทอ ราคา
- สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
- Elite: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การทอคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (450+ รีวิว)
5. TigerConnect: เครื่องมือส่งข้อความโต้ตอบทันทีที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลสุขภาพ
ที่แก่นแท้ของการปฏิสัมพันธ์ด้านการดูแลสุขภาพทุกครั้งคือการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์—ผู้ป่วยที่แสวงหาการดูแล ผู้ให้บริการที่มอบการสนับสนุน และทีมงานที่ร่วมมือกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น TigerConnect คือเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณทำให้การปฏิบัติและกระบวนการดูแลสุขภาพของคุณมุ่งเน้นที่ผู้คนมากขึ้น
ในระหว่างการทดสอบเครื่องมือนี้ ฉันสามารถแชร์ข้อความ รูปภาพ และไฟล์ได้อย่างง่ายดาย ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะถึงมือคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ราบรื่นนี้ช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแล ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
คุณสมบัติเด่นของ TigerConnect
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
- ทำให้กระบวนการสื่อสารง่ายขึ้นและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นด้วยแพลตฟอร์มการร่วมมือทางคลินิก
- ดึงข้อความที่ส่งผิดพลาดกลับคืน และลบข้อมูลอย่างปลอดภัยจากอุปกรณ์ที่สูญหาย
- เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันด้านการดูแลสุขภาพและยืนยันตัวตนของผู้ใช้
- ติดตามการโต้ตอบของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องและความปลอดภัยผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ TigerConnect
- อาจมีความยืดหยุ่นจำกัดในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในการสื่อสารที่มีความเฉพาะทางสูงหรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในบางบริบทของการดูแลสุขภาพ
ราคาของ TigerConnect
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TigerConnect
- G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (40+ รีวิว)
6. Jotform: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับด้านการดูแลสุขภาพ
JotForm พร้อมดูแลคุณด้วยแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA นั่นหมายความว่าเมื่อผู้ป่วยของคุณกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ข้อมูลของพวกเขาจะปลอดภัยตั้งแต่ต้นจนจบ—ไม่ต้องกังวลว่าจะตกไปอยู่ในมือที่ไม่ควร
ข้อมูลของลูกค้าคุณไม่ได้ถูกส่งไปยังที่ว่างเปล่า แต่ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL JotForm ให้คุณตัดสินใจได้ว่าใครสามารถเห็นอะไรได้บ้าง
คุณต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ หรือไม่? JotForm ช่วยให้ฉันสามารถผสานการทำงานกับระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์, แพลตฟอร์ม CRM, และอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA อยู่ นอกจากนี้ยังบันทึกกิจกรรมของแบบฟอร์มไว้อย่างละเอียด ทำให้ฉันทราบได้ชัดเจนว่าใครเข้าถึงข้อมูล, ที่ไหน, และเมื่อไหร่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- ประหยัดเวลาของคุณด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน
- ปรับแต่งแบบฟอร์มให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการส่งแบบฟอร์ม เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการตอบกลับอย่างทันท่วงที
ข้อจำกัดของ Jotform
- JotForm เข้ารหัสข้อมูล แต่คุณอาจมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมตามความต้องการเฉพาะของคุณ
- คุณสมบัติการปฏิบัติตาม HIPAA มีให้บริการเฉพาะในแผน Gold และ Enterprise เท่านั้น
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: 49 ดอลลาร์/เดือน
- ทองคำ: $129/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)
- Capterra: 4. 6/5 (1800+ รีวิว)
7. Google Workspace: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด
Google Workspace ประกอบด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันหลากหลาย เช่น Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets และ Google Meet
เครื่องมือเหล่านี้ถูกผสานรวมอย่างราบรื่น สิ่งนี้ทำให้ฉันสามารถเปลี่ยนระหว่างงานได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเริ่มการประชุมทางวิดีโอผ่าน Google Meet เพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ ร่วมมือกันวางแผนการรักษาโดยใช้ Google Docs และ Sheets และจัดเก็บประวัติผู้ป่วยอย่างปลอดภัยบน Google Drive—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
การผสานรวมนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัว นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลผู้ป่วยยังคงได้รับการปกป้องตลอดกระบวนการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเข้ารหัสข้อมูลทั้งในระหว่างการส่งผ่านและขณะเก็บไว้
- จัดการการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านการควบคุมการจัดการตัวตนและการเข้าถึงที่แข็งแกร่ง
- บันทึกการตรวจสอบอย่างละเอียดที่ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ โดยยังคงรักษาความลับไว้
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- Google ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAAs) สำหรับบริการสำหรับผู้บริโภค แต่เสนอข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ HIPAA สำหรับ Google Workspace เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของ HIPAA เมื่อใช้งานอย่างเหมาะสม
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (15,000+ รีวิว)
8. TrueVault: เครื่องมือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด
หัวใจของการดูแลสุขภาพคือความไว้วางใจระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการ ความไว้วางใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และความไว้วางใจว่าความลับจะถูกเก็บรักษาไว้
TrueVault ช่วยสร้างความไว้วางใจนั้น โดยมีชุดซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เรียกว่า TrueVault Polaris ซึ่งสามารถเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพทุกประเภท
Polaris ช่วยฉันในการทำให้กระบวนการทำงานและงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันได้อย่างมาก
แพลตฟอร์มยังช่วยเหลือฉันในการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่าง ๆ รวมถึง HIPAA, CCPA, และ GDPR. สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับฉันเมื่อต้องจัดการกับข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่ซับซ้อน.
คุณสมบัติเด่นของ TrueVault
- ทำให้งานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอัตโนมัติเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน
- แชร์ข้อมูลอย่างปลอดภัยกับผู้ได้รับอนุญาต
- จัดการและเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และยืนยันตัวตนผู้ใช้ด้วยการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการสำรองข้อมูลเป็นประจำและมาตรการสำรองข้อมูล
ข้อจำกัดของ TrueVault
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าระดับการปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น
ราคาของ TrueVault
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ TrueVault
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
9. CareCloud: เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด
ระหว่างการทดสอบ CareCloudได้สาธิตมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เข้มงวด ซึ่งทำให้ผมรู้สึกสบายใจที่ทราบว่าข้อมูลของผู้ป่วยยังคงได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัยจากการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ CareCloud ช่วยให้งานด้านการบริหารจัดการเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การจัดการประวัติผู้ป่วยอย่างปลอดภัยไปจนถึงการเข้ารหัสข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการมอบการดูแลผู้ป่วยที่ยอดเยี่ยม
CareCloud ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่น พร้อมทั้งรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA เพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CareCloud
- เพิ่มชั้นความปลอดภัยอีกขั้นด้วยการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำเพื่อระบุและแก้ไขช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น
- รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลผ่านกลไกสำรองและกู้คืนที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ CareCloud
- ข้อเสนอที่เป็นมาตรฐานอาจไม่สามารถรองรับความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กรได้เสมอไป
ราคาของ CareCloud
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CareCloud
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 3. 5/5 (100+ รีวิว)
10. Axcient: เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการกู้คืนจากภัยพิบัติ
ด้วยโซลูชันการสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากภัยพิบัติที่ครอบคลุมของ Axcient ที่ติดตั้งไว้ ฉันสามารถกู้คืนข้อมูลที่สูญหายได้อย่างรวดเร็ว ลดผลกระทบจากการโจมตี และรักษาความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความมุ่งมั่นของ Axcient ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความปลอดภัยของข้อมูลเท่านั้น ด้วยการปรับแนวทางปฏิบัติของคุณให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ HIPAA Axcient ช่วยให้มั่นใจว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยได้รับการปกป้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการกู้คืนข้อมูล
การทุ่มเทให้กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างคุณกับผู้ป่วยของคุณ
Axcient รับประกันว่าข้อมูลขององค์กรและผู้ป่วยของคุณจะปลอดภัย ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นในการให้บริการดูแลที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
คุณสมบัติเด่นของ Axcient
- ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหวได้
- ทำให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้นโดยการสร้างรายงานที่ครอบคลุมซึ่งสามารถเร่งการตรวจสอบและลดภาระเอกสาร
- พัฒนาแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและรับประกันความต่อเนื่องของการดำเนินงานในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูลหรือภัยพิบัติ
- จัดให้มีการฝึกอบรมและทรัพยากรแก่พนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ Axcient
- การติดตั้งและกำหนดค่าโซลูชันการสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากภัยพิบัติของ Axcient อาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมาก
ราคาของ Axcient
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Axcient
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ชม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ผู้ให้บริการประกันภัย หรือผู้สนใจด้านเทคโนโลยี โซลูชันชั้นนำทั้งสิบนี้จะมอบความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อน
แต่ถ้าคุณต้องการแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ครบถ้วน คำแนะนำอันดับหนึ่งของฉัน—ClickUp—โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุม รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ClickUp มอบความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้
สมัครใช้ ClickUpฟรีตอนนี้และสัมผัสประสิทธิภาพ ความสอดคล้องตามข้อกำหนด และความสบายใจด้วย ClickUp ในฐานะโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA ของคุณ