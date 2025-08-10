การหาลูกค้าใหม่: กลยุทธ์ เครื่องมือ และเคล็ดลับในการชนะใจลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น

คุณไม่สามารถเติบโตได้หากไม่มีลูกค้าใหม่
การติดตามผู้ติดต่อที่ไม่ตอบสนอง การติดตามผล และการบรรลุเป้าหมายรายสัปดาห์ มักทำให้การหาลูกค้าใหม่กลายเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามสูงแต่ได้ผลตอบแทนต่ำ
ปัญหาที่แท้จริง? การหาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นการตอบสนองและอิงตามปริมาณแทนที่จะเป็นเจตนา และหากไม่มีระบบที่ชัดเจน ก็ง่ายที่จะเสียเวลาไปกับลูกค้าที่ไม่เคยเหมาะสมเลย
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลา และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการสร้างระบบการทำงานที่มีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การหาลูกค้าเป้าหมายคืออะไรและทำไมจึงสำคัญ?
การหาลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวข้องกับการระบุลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มที่จะสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และติดต่อพวกเขาผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การโทรหาลูกค้าใหม่ การส่งอีเมลแคมเปญ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือการสร้างเครือข่าย เป้าหมายคือการคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพเหล่านี้ให้เป็นลูกค้าเป้าหมายและนำพวกเขาผ่านกระบวนการขาย
นี่คือสิ่งที่การหาลูกค้าเชิงกลยุทธ์สามารถทำได้เพื่อคุณ:
- เติมพลังให้ช่องทางการขายของคุณ: รักษาท่อทางการขายให้เต็มอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีลูกค้าเป้าหมายไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และหลีกเลี่ยงช่วงที่ขาดโอกาส
- ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้: เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพสูงและตรงกลุ่มที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
- สร้างการรับรู้แบรนด์: นำเสนอแบรนด์ของคุณต่อหน้าผู้ชมใหม่ ๆ แม้ว่าผู้มีโอกาสซื้อจะยังไม่ตัดสินใจซื้อในทันที การปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องผ่านการหาลูกค้าเป้าหมายสามารถนำไปสู่การบอกต่อแบบปากต่อปาก การกลับมาใช้บริการซ้ำ หรือการตัดสินใจซื้อในอนาคต
- ลดการพึ่งพาลูกค้าที่เข้ามา: ให้คุณควบคุมในการมุ่งเป้าหมายไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพและลดการพึ่งพาลูกค้าที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ
- เสริมสร้างทักษะการขาย: ช่วยให้ทีมขายของคุณพัฒนาทักษะสำคัญ เช่น การเจรจาต่อรอง การฟังอย่างตั้งใจ และการโน้มน้าวใจ พร้อมทั้งช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในการรับมือกับข้อโต้แย้ง การจัดการความคาดหวัง และการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าเป้าหมาย
🤝🏻 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: การหาลูกค้าใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รับคำตอบ 'ตกลง' ทันทีเสมอไป การติดตามการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เช่น การเปิดอีเมล การตอบกลับ หรือการนัดหมายที่จองไว้ จะช่วยให้ระบุลูกค้าที่มีส่วนร่วมและจัดลำดับความสำคัญในการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความแตกต่างระหว่างการหาลูกค้าใหม่กับการสร้างโอกาสทางการขาย
แม้จะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด การค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการสร้างโอกาสทางการขายมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในกระบวนการขาย
การสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการตลาด มุ่งเน้นไปที่การดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพ มักดำเนินการผ่านเนื้อหา โฆษณา SEO หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่สนใจ
การค้นหาลูกค้าเป้าหมายในทางกลับกัน เป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการขาย โดยมุ่งเน้นการวิจัย การคัดกรอง และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายเพื่อเริ่มต้นการสนทนาที่มีความหมาย และนำพวกเขาผ่านกระบวนการขาย
โดยสรุป,
การสร้างลูกค้าเป้าหมาย = ดึงดูด
การหาลูกค้าเป้าหมาย = สร้างการมีส่วนร่วมและคัดกรอง
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความแตกต่างระหว่างการหาลูกค้าเป้าหมายและการสร้างโอกาสทางการขาย:
|ลักษณะ
|การสร้างลูกค้าเป้าหมาย
|การสำรวจโอกาส
|เป้าหมาย
|ดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพ
|ระบุและติดต่อผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพสูงและมีคุณค่า
|แนวทาง
|ขาเข้า หรือขาออกอัตโนมัติ
|การติดต่อออกนอกแบบแมนนวลและแบบเจาะจง
|ความเป็นเจ้าของ
|ทีมการตลาด
|ทีมขาย
|ขนาด
|การเข้าถึงที่กว้างขวางและครอบคลุม
|การเข้าถึงที่แคบและเฉพาะเจาะจง
|เครื่องมือ
|โฆษณา, หน้า landing, และสื่อการตลาดอื่น ๆ
|ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM), LinkedIn, การติดต่อทางอีเมล, การโทรหาลูกค้าใหม่
|คุณภาพของผู้นำ
|โดยทั่วไปไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน; ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม
|ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นตามความเหมาะสม เจตนา และการมีส่วนร่วม
|การปรับให้เหมาะกับบุคคล
|ต่ำถึงปานกลาง
|ข้อความที่ปรับแต่งอย่างสูงตามการวิจัย
|ผลลัพธ์
|บันทึกข้อมูลติดต่อเพื่อการดูแลและพัฒนาความสัมพันธ์
|จัดการประชุมและเปิดการสนทนาด้านการขาย
ประเภทของการหาลูกค้าใหม่
1. การโทรหาลูกค้าใหม่
คุณติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านการโทรศัพท์โดยไม่ได้มีการติดต่อกันมาก่อน เป็นการใช้ความพยายามสูงและให้ผลตอบแทนสูงเมื่อทำอย่างถูกต้อง
ตัวอย่าง: ตัวแทนขายที่บริษัทเอเจนซี่ดิจิทัลโทรหาแบรนด์อีคอมเมิร์ซขนาดกลางเพื่อเสนอการตรวจสอบโฆษณาฟรี
วิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ:
- เริ่มต้นด้วยปัญหาที่ลูกค้าเป้าหมายน่าจะเผชิญอยู่ (เช่น 'ไม่พอใจกับ ROAS ของคุณใช่ไหม?')
- ให้มุ่งเน้นที่คุณค่า ไม่ใช่คุณสมบัติ
- ตั้งเป้าที่จะนัดติดตามผล ไม่ใช่เสนอทุกอย่างในคราวเดียว
🧠 จำไว้: น้ำเสียงที่อบอุ่นและความอยากรู้อยากเห็นที่แท้จริงมักจะให้ผลลัพธ์ดีกว่าบทพูดที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่การขายในทันที แต่เป็นการสร้างโอกาสในการสนทนาครั้งต่อไป
2. การส่งอีเมลแบบไม่รู้จักกัน
น้อยกว่าที่จะก่อให้เกิดการรบกวนและสามารถปรับขนาดได้มากขึ้น วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักฟรีแลนซ์และทีมเอเจนซีที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ในวงกว้าง
ตัวอย่าง: นักเขียนคำโฆษณาอิสระส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปยังสตาร์ทอัพ SaaS โดยปรับเปลี่ยนหัวเรื่องเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดอ่าน
วิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ:
- ปรับแต่งข้อความของคุณโดยกล่าวถึงเว็บไซต์ แคมเปญ หรือการเปิดตัวล่าสุดของพวกเขา
- นำเสนอแนวคิดที่ชัดเจนและมีคุณค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณได้ใส่ใจและคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขา
- จบด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ไม่กดดัน เช่น 'ต้องการให้ฉันส่งตัวอย่างหัวข้อสั้น ๆ ให้คุณทดสอบไหม?'
🧠 จำไว้: ทำความเข้าใจปัญหาและความเจ็บปวดของกลุ่มเป้าหมายของคุณ และสร้างอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เน้นการนำเสนอทางแก้ไขที่กระตุ้นความสนใจ
3. การขายผ่านโซเชียล
นี่หมายถึงการสร้าง 신뢰를บน LinkedIn, Instagram หรือ Twitter ก่อนที่จะติดต่อโดยตรง
ตัวอย่าง: นักการตลาดด้านประสิทธิภาพโพสต์เคล็ดลับการวิเคราะห์แคมเปญบน LinkedIn และเชิญชวนให้มีการมีส่วนร่วม เมื่อมีผู้สนใจแสดงความคิดเห็น พวกเขาจะติดตามด้วยข้อความส่วนตัวที่เสนอการให้คำปรึกษาฟรี 15 นาที
วิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ:
- โพสต์อย่างสม่ำเสมอด้วยเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้
- แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
- ย้ายไปที่ DM เฉพาะเมื่อมีความสนใจจริงหรือมีบริบทที่เกี่ยวข้อง
🧠 จำไว้: ให้สิ่งที่มีคุณค่าในที่สาธารณะก่อนที่คุณจะเสนอขายเป็นการส่วนตัว สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยการมอบคู่มือที่มีประโยชน์หรือการสนับสนุนฟรี
4. งานสร้างเครือข่าย
เวบิเนียร์, เวิร์กช็อป, และการพบปะเป็นเหมืองทองคำสำหรับการค้นหาลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เป็นอันดับแรก
ตัวอย่าง: ที่ปรึกษาด้านการขายเข้าร่วมเวิร์กช็อป GTM แบบเสมือนจริงและเชื่อมต่อกับผู้นำด้าน RevOps ที่แสดงความสนใจในการปรับปรุงคู่มือการขายของพวกเขา
วิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ:
- ถามคำถามที่ลึกซึ้ง รับฟังอย่างตั้งใจ และให้คำแนะนำที่มีคุณค่าแทนที่จะนำเสนอขายอย่างเดียว
- จดบันทึกประเด็นสำคัญจากการสนทนาของคุณเพื่อสร้างการติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างสูง
- ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้เข้าร่วมที่สอดคล้องกับโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ
🧠 โปรดจำไว้: ส่งข้อความที่ใส่ใจภายใน 24 ชั่วโมง โดยอ้างอิงถึงสิ่งเฉพาะเจาะจงจากการสนทนาของคุณ แสดงให้เห็นว่าคุณได้ฟังและใส่ใจ
5. การทำเหมืองข้อมูล
สำหรับทีมขายและเอเจนซี่ที่มีระบบ CRM หรือ เครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมายเช่น ClickUp หรือ LinkedIn Sales Navigator การทำเหมืองข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นวิธีการที่มีเป้าหมายชัดเจนในการค้นหาลูกค้าใหม่
วิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ:
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงาน ข่าวสารด้านการระดมทุน หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายในช่วงการเติบโต
- ปรับข้อความของคุณให้สอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญล่าสุดหรือความต้องการทางธุรกิจของกลุ่มเป้าหมาย
- ติดตามการตอบกลับ และกำหนดเป้าหมายใหม่ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ยังไม่ตอบสนองด้วยวิธีการที่แตกต่างหรือเพิ่มคุณค่าเพิ่มเติม
🧠 จำไว้: ใช้เหตุการณ์ล่าสุด เช่น การเปลี่ยนงาน การได้รับเงินทุน หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มบริบทและทำให้การติดต่อของคุณมีความเหมาะสมและตรงเวลา
กระบวนการทำงานในการหาลูกค้าเป้าหมาย
กระบวนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่มีการวางแผนอย่างดีสามารถเพิ่มศักยภาพการขายของคุณได้สูงสุด การรวมเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงและทำให้กระบวนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายของคุณเป็นระบบอัตโนมัติในแต่ละขั้นตอน และช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีการสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและทำซ้ำได้สำหรับการหาลูกค้าใหม่
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ (ICP)
ก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหาลูกค้าใหม่ ให้หยุดและถามตัวเองว่า: เรากำลังพยายามขายให้กับใครกันแน่?
ICP คือคำอธิบายเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณและมีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด หากไม่มีสิ่งนี้ การเข้าถึงของคุณจะกระจัดกระจาย ทำให้ช่องทางของคุณเต็มไปด้วยลูกค้าที่ไม่เหมาะสม
ICP ที่แข็งแกร่งประกอบด้วย:
- อุตสาหกรรมและขนาดของบริษัท
- ปัญหาที่พบบ่อยและเป้าหมายทางธุรกิจ
- บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
- ตัวกระตุ้นที่บ่งชี้ถึงความพร้อมในการซื้อ (เช่น การจ้างงาน การย้ายเครื่องมือ)
เมื่อกำหนดแล้ว ICP ของคุณควรสามารถเข้าถึงและอ้างอิงได้ง่ายสำหรับตัวแทนพัฒนาการขาย (SDRs), ผู้บริหารบัญชี (AEs) และนักการตลาด
ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยน ICP ของคุณให้กลายเป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวาและสามารถทำงานร่วมกันได้
- ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างโปรไฟล์ ICP ที่สมบูรณ์และทำงานร่วมกันได้ จัดโครงสร้างด้วยส่วนต่างๆ สำหรับลักษณะของอุตสาหกรรม จุดเจ็บปวด เป้าหมาย และเหตุการณ์กระตุ้น
- แท็กเอกสารเช่น 'ตลาดกลาง' หรือ 'ผู้ซื้อทางเทคนิค' ช่วยให้การคัดกรองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ใช้ ความสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงแต่ละ ICP กับข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา หรือแม่แบบการติดต่อ
🚀 เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพ: ใช้ ความสัมพันธ์ของเอกสาร เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่น เอกสาร 'E-commerce ICP' ของคุณสามารถเชื่อมโยงไปยัง:
- ข้อโต้แย้งที่พบบ่อย → เอกสารที่แสดงรายการข้อโต้แย้งที่พบบ่อยจากลูกค้าที่มีศักยภาพในธุรกิจอีคอมเมิร์ซและวิธีการรับมือ
- กรณีศึกษา → เรื่องราวความสำเร็จจริงจากลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงระหว่างการติดต่อ
- สื่อส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคล → ชุดนำเสนอการขาย, กรอบข้อความสื่อสาร, หรือเทมเพลตอีเมลที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือผู้ก่อตั้งในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 2: สร้างรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
ตอนนี้ที่คุณทราบโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่แท้จริงซึ่งตรงกับโปรไฟล์นั้น
แต่การสร้างรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพจำเป็นต้องจับบริบทที่มีความหมาย รายชื่อที่มีคุณภาพสูงควรประกอบด้วย:
- รายละเอียดการติดต่อ (อีเมล, โทรศัพท์, LinkedIn)
- ข้อมูลบริษัท (อุตสาหกรรม ขนาด รายได้)
- แหล่งที่มาของผู้นำและการกำหนดแคมเปญ
- สัญญาณการปรับตัวเช่น ICP ที่ตรงกับข้อมูลเจตนา
นี่คือจุดที่หลายทีมประสบปัญหาในการจัดการสเปรดชีตที่แยกจากกัน ค้นหาข้อมูลในเครื่องมือต่างๆ หรือนำเข้าไฟล์ CSV ที่ล้าสมัย คุณต้องการระบบศูนย์กลางที่ยืดหยุ่น ซึ่งคุณสามารถแบ่งกลุ่ม ให้คะแนน และดำเนินการกับลูกค้าเป้าหมายของคุณได้
ด้วยClickUp CRM คุณสามารถจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายและย้ายพวกเขาผ่านกระบวนการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย
- นำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้มุ่งหวังของคุณเข้าสู่ระบบ ClickUp CRM pipelines และแบ่งกลุ่มโดยใช้Custom Fieldsเช่น ขนาดบริษัท แหล่งที่มา และมูลค่าการปิดการขายที่คาดการณ์
- ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาและกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติทันทีเพื่อกำหนดงาน ตั้งสถานะ และแจ้งเตือนตัวแทน
- รักษาการสื่อสารให้ราบรื่นด้วยEmail ClickApp ซึ่งช่วยให้คุณส่งและรับอีเมลได้โดยตรงภายใน ClickUp—ทำให้ทุกการสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเพื่อการมองเห็นและบริบทที่ครบถ้วนสมบูรณ์
- มองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp พร้อมมุมมองแบบกำหนดเองมากกว่า 15 แบบ สลับใช้งานระหว่างมุมมอง Kanban สำหรับการติดตามแต่ละขั้นตอนด้วยการลากและวาง หรือมุมมองตารางสำหรับภาพรวมในรูปแบบสเปรดชีตของทุกโอกาสทางธุรกิจของคุณ
นอกเหนือจากทั้งหมดนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Automations เพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของ CRMได้อีกด้วย:
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล
- แจ้งเตือนเมื่อดีลมีความคืบหน้า
- มอบหมายเจ้าของเมื่อมีลูกค้าเป้าหมายเข้ามา
🎥 เรียนรู้วิธีการผสาน CRM และการจัดการโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม ชมวิดีโอนี้เพื่อดูวิธีการทำงาน
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ ให้ใช้โครงสร้างที่พร้อมใช้งานซึ่งปรับให้เหมาะกับกระบวนการขาย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเริ่มจัดการกับลูกค้าเป้าหมายได้ทันที นี่คือเทมเพลต CRM ที่มีฟิลด์ ขั้นตอน และสถานะงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า ช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่า
📮 ClickUp Insight: 83% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม
อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปสำหรับงานแบบครบวงจรอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดจะถูกรวมไว้ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังให้กับงานของคุณแล้ว
ขั้นตอนที่ 3: การติดต่อและติดตามผล
ICP. ✔️
รายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ✔️
ตอนนี้ การเข้าถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการหาลูกค้าใหม่ที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริง แต่จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีความสม่ำเสมอ ทันเวลา และมีความเป็นส่วนตัว
คุณไม่จำเป็นต้องมีทีม SDR ขนาดใหญ่เพื่อให้สิ่งนี้ถูกต้อง. คุณต้องการระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งช่วยให้คุณ:
- ปรับแต่งข้อความของคุณตาม ICP
- ติดตามว่าแต่ละลูกค้าเป้าหมายอยู่ในลำดับใด
- ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติโดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างงานใน ClickUpสำหรับแต่ละลีดหรือแคมเปญ และจัดโครงสร้างด้วยงานย่อย รายการตรวจสอบ วันที่ครบกำหนด และฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ติดต่อครั้งสุดท้าย หรือ สถานะการตอบกลับ มอบหมายเจ้าของงาน กำหนดการพึ่งพาเพื่อควบคุมการไหลของการติดต่อ และบันทึกลำดับทั้งหมดเป็นเทมเพลตงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น "การติดต่อครั้งแรก—ลีด eComm ไตรมาส 2" เพื่อให้ทุกอย่างสามารถขยายได้
ระบบอัตโนมัติสามารถจัดการงานหนักได้: ตั้งค่าการแจ้งเตือนติดตามผลสามวันหลังจากขั้นตอนสุดท้าย อัปเดตสถานะของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเมื่อมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งเตือนทีมของคุณเมื่อลูกค้าเป้าหมายที่สนใจตอบกลับ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองในการติดตามการตอบกลับ (ใช่, ไม่, ไม่มีการตอบกลับ) คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการติดต่อได้อย่างง่ายดายในพริบตา
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างข้อความติดต่อที่ปรับให้เหมาะสมโดยใส่รายละเอียดเช่นกลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และโทนที่ต้องการด้วยClickUp Brain.
ขั้นตอนที่ 4: คัดกรองและเปลี่ยนเป็นลูกค้า
ไม่ใช่ทุกโอกาสที่พร้อมจะซื้อ และนั่นก็ไม่เป็นไร เป้าหมายคือการระบุโอกาสที่มีคุณภาพสูงซึ่งคุ้มค่าแก่การดูแล และเร่งให้พวกเขาผ่านกระบวนการของคุณอย่างรวดเร็ว
ใช้กรอบการทำงานเช่น BANT และ MEDDIC ภายในระบบการจัดการงานของ ClickUp ตัวอย่างเช่น สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับงบประมาณหรืออำนาจเพื่อกรองและจัดลำดับความสำคัญของลีดตามเกณฑ์เฉพาะ
นี่คือจุดที่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง SDR และ AE กลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ClickUp for Salesรองรับการคัดกรองดีลและการทำงานร่วมกันโดยมอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและรวมศูนย์สำหรับทีมขายของคุณในการติดตาม ให้คะแนน และทำงานร่วมกัน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเชื่อมโยงแต่ละองค์ประกอบของกรอบงาน เช่น BANT เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น สำหรับงบประมาณ คุณสามารถใช้ฟิลด์แบบดรอปดาวน์หรือฟิลด์ตัวเลขพร้อมค่าตัวอย่าง เช่น $0-$5K, $5K-$20k และอื่นๆ สำหรับอำนาจ คุณสามารถใช้ฟิลด์แบบดรอปดาวน์พร้อมค่าต่างๆ เช่น 'ผู้มีอำนาจตัดสินใจ', 'ผู้มีอิทธิพล', 'ผู้ควบคุม' เป็นต้น
- รวมบันทึกการโทร ข้อโต้แย้ง เอกสาร และสัญญาไว้ในงานของแต่ละลูกค้าเป้าหมาย
- ใช้รายการตรวจสอบงานและงานย่อยเพื่อการส่งต่อระหว่าง SDR → AE อย่างเป็นระเบียบ
ClickUp ยังช่วยให้สามารถติดตามเมตริกของดีลแบบเรียลไทม์ เช่น มูลค่ารวม จำนวนที่คาดว่าจะปิด และต้นทุนต่อการได้มา โดยใช้การคำนวณในคอลัมน์และแดชบอร์ดของ ClickUp
เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหาลูกค้าใหม่
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|การจัดการงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด, ท่อส่งข้อมูลแบบ CRM
|การจัดระเบียบ, การมอบหมาย, และการติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการค้นหาลูกค้าใหม่
|ZoomInfo
|ข้อมูลบริษัท, การเสริมข้อมูลติดต่อ, และสัญญาณความตั้งใจ
|การค้นหาข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องและทันสมัย รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัท
|ฮันเตอร์. io
|ค้นหาอีเมล, ยืนยันอีเมล, ส่วนขยาย Chrome
|ค้นหาและตรวจสอบที่อยู่อีเมลเพื่อการติดต่อที่ถูกต้อง
|LinkedIn Sales Navigator
|ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง, คำแนะนำลูกค้าเป้าหมาย, และการผสานระบบ CRM
|ค้นพบและมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายตามบทบาทงานหรือสัญญาณการเติบโต
|ดีลฟรอนต์
|การติดตามบริษัท, ข้อมูลเจตนา, และการระบุผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
|ระบุและมุ่งเป้าไปที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพสูงโดยใช้สัญญาณแบบเรียลไทม์
|การให้ความสำคัญกับสติปัญญา
|ข้อมูล B2B ที่สอดคล้องกับ GDPR, การเสริมข้อมูลด้วย AI, ตัวกรองเจตนา
|การสร้างโอกาสทางธุรกิจ B2B ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ พร้อมข้อมูลติดต่อที่สมบูรณ์
|Zapier
|การผสานรวมแอปพลิเคชัน, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, การจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
|การจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อเครื่องมือการขายของคุณอย่างไร้รอยต่อ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด
ตัวชี้วัดเพื่อติดตามความสำเร็จในการค้นหาลูกค้าใหม่
คุณได้จัดทำกระบวนการทำงานสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายอย่างละเอียดแล้ว และตอนนี้กระบวนการนั้นกำลังดำเนินอยู่ คำถามคือ มันทำงานได้ดีแค่ไหน? มันสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพหรือไม่? พวกเขาเคลื่อนผ่านช่องทางการขายหรือไม่?
เพื่อวัดประสิทธิภาพของความพยายามในการค้นหาลูกค้าเป้าหมายของคุณ ให้ติดตามตัวชี้วัดเช่น ปริมาณลูกค้าเป้าหมาย, อัตราการมีส่วนร่วม, และอัตราการเปลี่ยนแปลง, และผสานรวมข้อมูลเหล่านี้เข้ากับแดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถมองเห็นได้ในภาพ
- ปริมาณลีด: จำนวนลีดที่ถูกระบุตัวตนสำเร็จผ่านวิธีการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เวลาการตอบสนองต่อผู้ติดต่อใหม่: เวลาที่ทีมของคุณใช้ในการตอบกลับผู้ติดต่อใหม่
- อัตราการมีส่วนร่วม: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการติดต่อของคุณ
- อัตราการเปลี่ยนแปลง: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เคลื่อนจากขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการไปสู่ขั้นตอนถัดไป
- อัตราการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย: ร้อยละของลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับ ICP ของคุณหรือผ่านเกณฑ์การคัดกรอง เช่น BANT
- อัตราการชนะจากโอกาส: ข้อตกลงที่ปิดการขายได้สำเร็จและเปลี่ยนเป็นยอดขายหลังจากถูกระบุว่าเป็นโอกาส
- อัตราการติดตาม: จำนวนครั้งที่ต้องติดตามเพื่อเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า ซึ่งแสดงถึงความพยายามที่จำเป็นในการรักษาความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- ความเร็วของท่อส่ง: ความเร็วที่ลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนผ่านท่อส่งการขายของคุณ ซึ่งบ่งบอกถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการค้นหาลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงลูกค้าให้เป็นลูกค้าของคุณ ตัวชี้วัดนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของท่อส่งการขายที่ช่วยทำนายรายได้และระบุจุดติดขัดที่ทำให้การ ดำเนินธุรกิจช้าลง
- ต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมาย: ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย ช่วยให้เข้าใจว่าความพยายามในการหาลูกค้าใหม่ของคุณมีความคุ้มค่าหรือไม่
อย่างไรก็ตาม การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องวางแผนข้อมูลเหล่านี้เพื่อระบุรูปแบบหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นซ้ำในข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายของคุณให้ดียิ่งขึ้น
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบวิธีการที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ในการแสดงข้อมูลเมตริกของคุณเพื่อระบุแนวโน้มและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
สร้างรายงานภาพด้วยแผนภูมิวงกลม กราฟแท่ง และวิดเจ็ตอื่น ๆ เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญและรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ
กรองตามช่วงวันที่ แหล่งที่มา หรือขั้นตอนของการขายเพื่อสำรวจข้อมูลอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ติดตามและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในแต่ละกลุ่มเพื่อปรับกลยุทธ์การหาลูกค้าให้เหมาะสมที่สุด
ความท้าทายในการหาลูกค้าใหม่และวิธีเอาชนะ
ทีมขายหลายทีมประสบปัญหาในการค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย และนำพวกเขาผ่านกระบวนการขายได้อย่างต่อเนื่อง
นี่คือรายละเอียดของปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในการหาลูกค้าใหม่และวิธีการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
1. การระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
การใช้เวลาไปกับลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะดูดพลังงานของทีมคุณและทำให้กระบวนการขายช้าลง ลูกค้าที่มีแนวโน้มไม่ตรงเป้าหมายจะส่งผลให้อัตราการปิดการขายลดลงและวงจรการขายยาวนานขึ้น
วิธีแก้ไข:
- สร้าง ICP ที่ละเอียดโดยอิงจากความสำเร็จที่ผ่านมาและลูกค้าที่มีอยู่
- แบ่งกลุ่มและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายใน ClickUp ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองโดยใช้กรอบการทำงานเช่น BANT หรือข้อมูลบริษัท
- ใช้เทมเพลตการเดินทางของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจว่าแต่ละผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอยู่ในขั้นตอนใดของวงจรการซื้อ
2. วิธีการเข้าถึงที่ไม่มีประสิทธิภาพ
อีเมลที่ส่งแบบไม่เจาะจงและข้อความทั่วไปมักถูกมองข้าม เมื่อการติดต่อขาดความเฉพาะเจาะจงหรือคุณค่า แม้แต่กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมก็อาจหมดความสนใจ
วิธีแก้ไข:
- คิดถึงประโยชน์ที่ลูกค้าของคุณจะได้รับอยู่เสมอ ในระหว่างการติดต่อขาย ให้เสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า คู่มือฟรี ตัวอย่าง และสิ่งจูงใจอื่นๆ
- ปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะกับบุคคลโดยใช้ข้อมูลและเครื่องมืออัตโนมัติจากชุดเทคโนโลยีการขายของคุณ สร้างแบบร่างอีเมลที่ปรับแต่งตามรายละเอียดของลีด โทนเสียง และเป้าหมายของแคมเปญ
- ทำให้การนำเสนอขายและการติดตามผลของคุณเป็นมาตรฐานโดยใช้เทมเพลตแผนการขายที่ปรับให้เหมาะกับบุคลิกหรืออุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
3. ขาดแนวทางการขายที่มีโครงสร้าง
กระบวนการขายที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการสูญเสียโอกาสเนื่องจากขั้นตอนที่จำเป็นถูกมองข้ามและการหาลูกค้าใหม่ไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ การทำงานที่ไม่ชัดเจนยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของทีมขายของคุณโดยการลดเวลาที่ใช้ในการขาย
วิธีแก้ไข:
- ในแผนผังกระบวนการขายแบบภาพ ให้กำหนดเส้นทางแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย
- อัตโนมัติการทำงานประจำ เช่น การคัดเลือกผู้ติดต่อ การติดต่อทางอีเมล และการป้อนข้อมูล
- นำแผงควบคุมและเครื่องมือติดตามมาใช้ผ่านแพลตฟอร์ม การจัดการโครงการขายติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ เช่น อัตราการติดตาม อัตราการเปลี่ยนแปลง และความเร็วของกระบวนการ
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
หยุดไล่ตามลูกค้าเป้าหมาย และเริ่มปิดการขายด้วย ClickUp
เมื่อทำอย่างถูกต้อง การหาลูกค้าเป้าหมายจะขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจผ่านช่องทางที่มีลูกค้าที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มันขยายการเข้าถึงของคุณและสร้างโอกาสในการสร้างรายได้
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาเนื่องจากการหาลูกค้าใหม่ต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่องและแนวทางที่มีกลยุทธ์ ซึ่งหลายธุรกิจไม่สามารถทำได้ทั้งสองด้าน
สรุปคืออะไร? กลยุทธ์การค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดไม่ได้เกี่ยวกับการทำ มากขึ้น แต่เกี่ยวกับการทำ ให้ดีขึ้น นั่นหมายถึงการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีความตั้งใจสูง การปรับแต่งการติดต่อของคุณให้เหมาะกับบุคคล และการใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อติดตามจุดติดต่อ ทำการติดตามผลอัตโนมัติ และทำให้กระบวนการขายของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้ และเริ่มสร้างเครื่องมือค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพที่สามารถขยายได้มากขึ้น!