แบบฟอร์มจดหมายเชิญชวนเพื่อการระดมทุนและการบริจาค

การให้คือวิธีการขอ; การขอคือวิธีการให้
คำกล่าวนี้มีความจริงอย่างยิ่งในโลกขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร. องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทำงานอย่างไม่รู้เหนื่อยเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน และเพียงเล็กน้อยของความช่วยเหลือก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้. ขั้นตอนแรกในการได้รับการสนับสนุนคือการขอความช่วยเหลือ—อย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ ซึ่งมักจะทำผ่านจดหมายขอการบริจาค.
จดหมายขอรับบริจาคที่เขียนอย่างดีเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการขอรับบริจาค การสนับสนุน หรือการสนับสนุนในรูปแบบสิ่งของ มันสื่อสารวัตถุประสงค์ของคุณอย่างชัดเจนว่า การสนับสนุนจะช่วยในการระดมทุนอย่างไร และสรุปเป้าหมายการระดมทุนของคุณในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพ
เทมเพลตจดหมายเชิญชวนที่มีโครงสร้างและเป็นมืออาชีพเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น—ฟรี
เทมเพลตจดหมายเชิญชวนคืออะไร?
บางครั้งบุคคลและองค์กรอาจมีความจำเป็นต้องขอรับบริจาค การสนับสนุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ แบบฟอร์มจดหมายขอรับการสนับสนุนเป็นเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยในการสร้างจดหมายที่มีความเป็นมืออาชีพสำหรับวัตถุประสงค์นี้
หากคุณกำลังมองหาวิธีเข้าถึงผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุนองค์กรที่มีศักยภาพ ตัวอย่างจดหมายขอรับการสนับสนุนจะช่วยให้คุณ:
- กำหนดวัตถุประสงค์ ของจดหมายเชิญ เช่น การระดมทุนสำหรับกิจกรรมการระดมทุนหรือการขอการสนับสนุนทางการเงิน
- แนะนำคุณในการเขียน คำร้องที่น่าดึงดูดและมีโครงสร้าง เพื่อระดมทุนหรือรวบรวมการบริจาคในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด พร้อมทั้งให้ตัวเลือกในการปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ เช่น โลโก้ขององค์กรของคุณ
- รวมที่ว่างไว้สำหรับ ข้อมูลสำคัญ เช่น รายละเอียดโครงการ, การใช้งานเงินบริจาค และวัตถุประสงค์ทางภาษี
- พื้นที่สำหรับการกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่ชัดเจน เพื่อจูงใจผู้บริจาคที่มีศักยภาพให้มีส่วนร่วม
🔮 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้คนมีแนวโน้มที่จะบริจาคมากขึ้นเมื่อถูกขอโดยตรงงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการขอรับบริจาคแบบพบหน้ากัน (หรือแม้แต่การระดมทุนระหว่างเพื่อน) มีประสิทธิภาพมากกว่าการขอทางอีเมลอย่างมาก
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มจดหมายเชิญชวนที่ดี?
แม่แบบจดหมายเชิญชวนที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับคำตอบ "ตกลง" และดึงดูดความสนใจของผู้บริจาคได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่มีประโยชน์
ดังนั้น แบบฟอร์มที่เหมาะสมควร:
✅ เริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่ เชื่อมโยงทางอารมณ์ ทันที จากนั้นเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายการระดมทุนของคุณ
✅ แบ่งกลุ่มข้อความสำหรับผู้สนับสนุนองค์กร, ผู้บริจาคส่วนบุคคล, หรือสมาชิกชุมชน เพื่อให้แต่ละจดหมาย รู้สึกเหมือนการสนทนาแบบตัวต่อตัว
✅ ระบุอย่างชัดเจนว่าการบริจาคเล็กน้อยหรือการบริจาคจำนวนมากจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไร ไม่ใช่เพียงแค่ความต้องการเท่านั้น
✅ เสนอทางเลือกในการบริจาคที่ยืดหยุ่น—ไม่ว่าจะเป็นเงิน เวลา หรือสิ่งของ—เพื่อรองรับศักยภาพของผู้สนับสนุนที่แตกต่างกัน
✅ จบด้วยขั้นตอนถัดไปที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้ทันที พร้อมทั้ง ขอบคุณผู้บริจาคของคุณล่วงหน้า เพื่อตอกย้ำความซาบซึ้งใจก่อนที่ของขวัญจะถูกมอบให้
20 แบบฟอร์มจดหมายเชิญชวนฟรีที่ดีที่สุด
นี่คือตัวอย่างจดหมายเชิญชวนที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารอย่างมีจุดประสงค์และเชื่อมต่อกับผู้บริจาคที่มีศักยภาพสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงของคุณ ใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่จดหมายขอการบริจาคครั้งต่อไปของคุณจะได้รับการชื่นชมอย่างมาก
1. แม่แบบจดหมายขอรับบริจาค ClickUp
การติดต่อกับผู้บริจาคที่มีศักยภาพหลายสิบหรือแม้กระทั่งหลายร้อยคนเป็นกิจวัตรประจำวันของทีมระดมทุนทุกทีม แต่เมื่อจดหมายตรง การติดตามผล และการตอบกลับทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์หรือสเปรดชีตที่แตกต่างกัน โอกาสสำคัญก็อาจหลุดลอยไปได้ง่าย
เทมเพลตจดหมายบริจาคของ ClickUpช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเปลี่ยนการติดต่อของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีการติดตามอย่างครบถ้วน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย จัดระเบียบและส่งจดหมายขอการบริจาค—รวมถึงคำขอการบริจาคแบบจับคู่—และติดตามผลได้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมศูนย์
ผลลัพธ์คือ? การพลาดการติดต่อที่น้อยลง, การติดตามผลที่รอบคอบมากขึ้น, และการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคที่สูงขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดการการติดต่อสื่อสารจำนวนมากและต้องการความโปร่งใสที่ดีขึ้นในกระบวนการขอการบริจาคทั้งหมด
2. แม่แบบการบริจาค ClickUp
การติดตามทุกดอลลาร์ที่เข้ามา—ตามประเภท แหล่งที่มา และแคมเปญ—เป็นสิ่งสำคัญ แต่ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาตารางข้อมูลที่กระจัดกระจายและการคาดเดาหลังงาน ซึ่งนำไปสู่บันทึกที่ไม่เป็นระเบียบและการขอบคุณที่พลาดไป
เทมเพลตการบริจาคของ ClickUpแก้ไขปัญหานั้นโดยมอบพื้นที่ส่วนกลางให้กับทีมของคุณสำหรับบันทึก จัดระเบียบ และวิเคราะห์การบริจาคจากทั้งผู้บริจาคบุคคลและสปอนเซอร์องค์กร
คุณสามารถแบ่งประเภทผู้บริจาค, ติดตามของขวัญที่เข้ามา, และเชื่อมโยงการบริจาคโดยตรงกับเป้าหมายการระดมทุนเฉพาะหรือจดหมายระดมทุนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร—ทั้งหมดนี้ในขณะที่รักษาบันทึกที่สะอาดเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี
เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อรายงานกลับไปยังสมาชิกคณะกรรมการหรือแสดงให้ผู้บริจาคปัจจุบันเห็นว่าการสนับสนุนของพวกเขากำลังสร้างผลกระทบอย่างไร
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการติดตามและรายงานข้อมูลการบริจาค พร้อมทั้งรักษาความไว้วางใจและความโปร่งใสของผู้บริจาค
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ AI ทำงานหนักแทนคุณ
พบเทมเพลตที่คุณชอบ แต่ยังไม่สามารถปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือโทนที่ต้องการได้ใช่ไหม? ใช้ClickUp Brain— ผู้ช่วยเขียน AI ที่ติดตั้งมาในตัว ClickUp ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างคำขอสปอนเซอร์, การขอการบริจาค, หรือข้อเสนอการเป็นพันธมิตร ClickUp Brain ก็สามารถช่วยคุณแก้ไข, ปรับปรุง, หรือจัดรูปแบบจดหมายของคุณได้ในไม่กี่วินาที — ทั้งหมดนี้ภายในเอกสารClickUp Doc
ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการเขียนด้วย AI? ชมวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้:
3. เทมเพลตแบบฟอร์มบริจาค ClickUp
แม้จดหมายเชิญชวนที่น่าดึงดูดที่สุดก็ไม่อาจนำไปสู่การบริจาคได้ หากแบบฟอร์มบริจาคของคุณใช้งานยาก สับสน หรือส่งไม่ได้
หลีกเลี่ยงปัญหานั้นด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มรับบริจาคจาก ClickUp ที่มอบประสบการณ์ที่สะอาดตา ปรับแต่งได้ตามต้องการ และไร้ขั้นตอนยุ่งยาก พร้อมดึงดูดใจผู้บริจาคด้วยพลังแห่งอารมณ์
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลผู้บริจาคที่จำเป็น, ผสานรวมตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัย, และส่งข้อความขอบคุณทันทีสำหรับการระดมทุนของขวัญใหญ่—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
เทคนิคนี้ช่วยให้คุณระดมทุนได้ในขณะที่สร้างความไว้วางใจและความปรารถนาดีในทันทีที่ผู้ให้ตัดสินใจบริจาค
🔑 ข้อมูลเชิงลึก: องค์กรพัฒนาเอกชนดำเนินงานด้วยพันธกิจ แต่การสร้างผลกระทบต้องอาศัยโครงสร้างClickUp สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรช่วยให้ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายสามารถมุ่งเน้นพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรวมงาน ทีมงาน และเครื่องมือต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบเดียวกัน
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการลดความยุ่งยากและเพิ่มอัตราการแปลงสำหรับโปรแกรมการจับคู่ของขวัญ
🔮 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้บริจาคมีแนวโน้มที่จะให้มากขึ้นเมื่อเห็นผลกระทบเฉพาะจากการบริจาคของพวกเขา การบอกว่า "25 ดอลลาร์สามารถซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน 5 คน" จะได้ผลดีกว่าการขอแบบทั่วไป
4. แม่แบบการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
กิจกรรมระดมทุนมีศักยภาพในการสร้างแรงผลักดันที่สำคัญได้ หากการวางแผนเบื้องหลังยังคงสมบูรณ์สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ท้ายที่สุดแล้ว มีหลายสิ่งที่ต้องจัดการระหว่างการประสานงานวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม การจัดการคำขอรับบริจาค และการรักษาความสอดคล้องของอาสาสมัคร
เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUpมอบไทม์ไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้, เครื่องมือติดตามงบประมาณ, และรายการตรวจสอบที่สามารถแชร์ได้เพื่อช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยสมาชิกคณะกรรมการ ผู้สนับสนุนโครงการ และสมาชิกชุมชนที่มีส่วนร่วม แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์กับผลลัพธ์การระดมทุน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการกิจกรรมระดมทุนที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งต้องการการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างงาน บุคลากร และลำดับความสำคัญ
5. แม่แบบบอร์ดแบบฟอร์มการสนับสนุน ClickUp
การหาผู้สนับสนุนเป็นเพียงจุดเริ่มต้น—ความท้าทายที่แท้จริงอยู่ที่การจัดการรายละเอียดของผู้สนับสนุน การติดตามข้อผูกพัน และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีงานที่ต้องส่งล่าช้า นั่นคือจุดที่แม่แบบบอร์ดแบบฟอร์มการสนับสนุนของ ClickUpเข้ามาช่วย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวมศูนย์ระบบสำหรับการจัดการทุกอย่างตั้งแต่จดหมายขอการบริจาคขององค์กรไปจนถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุน คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มการรับข้อมูล วางแผนการติดตามผล และติดตามประสิทธิภาพของผู้สนับสนุนตลอดเวลา—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ให้คณะกรรมการและทีมงานของคุณได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
กำลังมองหาวิธีติดตามตัวชี้วัดสำคัญของสปอนเซอร์อยู่หรือไม่?ClickUp Dashboardsช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลสำคัญเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วในพริบตา นี่คือวิธีสร้างแดชบอร์ดโครงการแบบกำหนดเองได้ในไม่กี่นาที:
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่บริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนหลายราย และต้องการวิธีการที่เป็นระบบในการรวบรวม ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลการสนับสนุน
6. แบบฟอร์มการสนับสนุน ClickUp
ตามการศึกษาผู้นำด้านการสนับสนุนประจำปี 2023 พบว่าเกือบ30% ของผู้สนับสนุนได้เพิ่มการใช้จ่ายมากกว่า 40% และอีก 40% ได้เพิ่มงบประมาณการสนับสนุนของตนขึ้นระหว่าง 20% ถึง 40%
ในขณะที่เงินทุนมีอยู่ ความท้าทายที่แท้จริงในการระดมทุนคือการจับคู่ผู้สนับสนุนองค์กรกับพันธกิจของคุณและการรวบรวมรายละเอียดที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น
เทมเพลตแบบฟอร์มการสนับสนุนของ ClickUpช่วยแก้ปัญหานี้ได้ มันช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มผู้สนับสนุนที่กำหนดเองได้ ซึ่งรวบรวมระดับการสนับสนุน ความชอบ และข้อกำหนดด้านแบรนด์ในที่เดียว
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินแคมเปญหรือกิจกรรมการระดมทุนที่มีระยะเวลาจำกัดจะพบว่ามันเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนผ่านจากการประชาสัมพันธ์ไปสู่การยืนยันได้อย่างราบรื่น
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการวิธีการที่รวดเร็วและตรงจุดในการหาผู้สนับสนุนและเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างแคมเปญหรือการวางแผนกิจกรรม
7. แม่แบบสปอนเซอร์พอดแคสต์ ClickUp
การสร้างพอดแคสต์ต้องใช้เวลาและเงิน—อุปกรณ์ แพลตฟอร์มโฮสติ้ง เครื่องมือตัดต่อ การโปรโมท และอื่นๆ ผู้สนับสนุนช่วยแบ่งเบาหรือครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทั้งหมด ทำให้โครงการจากความหลงใหลกลายเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน (หรือทำกำไรได้)
แต่การหาผู้สนับสนุนที่เหมาะสมมักขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และติดตามผลของคุณเป็นสำคัญ ซึ่งผู้สร้างผลงานส่วนใหญ่มักขาดทักษะในด้านนี้
เทมเพลตสปอนเซอร์พอดแคสต์ของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนบันทึกและอีเมลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้างซึ่งสนับสนุนการเติบโตของสปอนเซอร์อย่างจริงจัง คุณสามารถติดตามสปอนเซอร์ที่มีศักยภาพ กำหนดรายละเอียดผลประโยชน์ตามระดับ และบันทึกข้อมูลสำคัญจากการสนทนา—ทั้งหมดนี้ในขณะที่คุณยังคงมองเห็นภาพรวมของกระบวนการได้อย่างชัดเจน
และเพราะทุกข้อตกลงมีความสำคัญแม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจนี้ยังช่วยให้คุณเปรียบเทียบข้อเสนอ ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมือระยะยาวที่จะสนับสนุนเสียงและภารกิจของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างพอดแคสต์ที่ต้องการระบบมืออาชีพที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อจัดการและขยายช่องทางสปอนเซอร์
8. แม่แบบแบบฟอร์มคำขอ ClickUp
โดยทั่วไปแล้ว แต่ละแผนกในองค์กรจะมีวิธีการรวบรวมข้อมูลของตนเอง อย่างไรก็ตาม การขาดระบบมาตรฐานทำให้คำขอต่างๆ มักกลายเป็นงานค้างในอีเมล และงานหลายอย่างมักถูกละเลย
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอของ ClickUpช่วยแก้ปัญหานี้โดยมอบวิธีการที่เป็นหนึ่งเดียวและสามารถทำซ้ำได้ให้กับทีมของคุณในการรับและดำเนินการตามคำขอ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการคำขอบริจาค, การสอบถามการสนับสนุน, หรือความต้องการภายใน, แบบฟอร์มนี้จะรวบรวมทุกอย่างเข้าสู่ระบบการทำงานกลาง—ซึ่งจะถูกติดตาม, มอบหมาย, และแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ.
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและทีมที่ต้องการระบบที่สม่ำเสมอในการจัดการคำขอจำนวนมากที่เข้ามา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รู้สึกหนักใจกับงานวางแผนอีเวนต์ที่วุ่นวายอยู่ใช่ไหม?แม่แบบและเช็กลิสต์วางแผนอีเวนต์ฟรีใน Excel และ ClickUpพร้อมให้คุณใช้งานได้ทันที จัดการทุกรายละเอียดได้อย่างเป็นระบบ
📮 ClickUp Insight: การทำงานไม่ควรเป็นเกมทายใจ—แต่บ่อยครั้งมันกลับเป็นเช่นนั้น การสำรวจการจัดการความรู้ของเราพบว่าพนักงานมักเสียเวลาในการค้นหาเอกสารภายใน (31%) ฐานความรู้ของบริษัท (26%) หรือแม้แต่บันทึกส่วนตัวและภาพหน้าจอ (17%) เพียงเพื่อหาสิ่งที่ต้องการ ด้วย ClickUp's Connected Search ทุกไฟล์ เอกสาร และการสนทนาสามารถเข้าถึงได้ทันทีจากหน้าแรกของคุณ—เพื่อให้คุณหาคำตอบได้ในไม่กี่วินาที ไม่ใช่หลายนาที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
9. แม่แบบการวางแผนกิจกรรมระดมทุน ClickUp
กิจกรรมระดมทุนไม่ได้มีเพียงแค่การหารายได้เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างการรับรู้และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริจาคอีกด้วย อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ขายไปจนถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้บริจาค
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการปรับเป้าหมายการระดมทุนของคุณให้สอดคล้องโดยไม่ทำให้ทีมของคุณเหนื่อยล้าจึงกลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมระดมทุนของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนความซับซ้อนนี้ให้กลายเป็นความชัดเจน
ใช้เพื่อมอบหมายงาน สร้างไทม์ไลน์เหตุการณ์แบบเรียลไทม์ และติดตามคำขอบริจาคหรือการขายตั๋วในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว ทุกเช็กลิสต์ รายชื่อติดต่อ และกำหนดเวลาจะถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ตลอดเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่วางแผนจัดงานระดมทุนที่ซับซ้อนและต้องการการมองเห็นและการประสานงานงานอย่างเต็มรูปแบบระหว่างทีม
10. แม่แบบแผนการระดมทุน ClickUp
ทุกแคมเปญการระดมทุนที่ประสบความสำเร็จมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: แผนที่ชัดเจน
การมีโครงสร้างที่ชัดเจนช่วยให้คุณมีสมาธิ และเทมเพลตแผนการระดมทุนของ ClickUpจะพาคุณไปไกลกว่าแค่รายการสิ่งที่ต้องทำ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญ วางกรอบกลยุทธ์ และเชื่อมโยงทุกงานเข้ากับเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
คุณสามารถติดตามไทม์ไลน์, แบ่งกลุ่มผู้บริจาคที่มีศักยภาพ, และปรับการติดต่อของคุณให้สอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญตลอดวงจรชีวิตของแคมเปญ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมระดมทุนที่ต้องการเปลี่ยนจากการตอบสนองแบบฉุกเฉินไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้วยแผนที่ชัดเจนและมุ่งเน้นผลลัพธ์
📖 อ่านเพิ่มเติม: งบประมาณที่ไม่เพียงพอขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกำลังขัดขวางคุณจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้หรือไม่?คู่มือการใช้ AI สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้เครื่องมือ AI ที่ทรงพลังและราคาไม่แพงเพื่อเพิ่มผลกระทบของคุณ—โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
11. แบบฟอร์มจดหมายเชิญเสนอราคาโดย Template. Net
แบบฟอร์มจดหมายเชิญชวนจาก Template.net ได้รับการจัดรูปแบบให้พร้อมใช้งานได้ทันที โดยมีพื้นที่สำหรับปรับแต่งภารกิจของคุณ ผลกระทบจากการสนับสนุน และความต้องการในการระดมทุนเฉพาะของคุณ
นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างจดหมายที่มีน้ำเสียงเป็นทางการและเรียบร้อย ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้สนับสนุนองค์กร ผู้บริจาคหลัก หรือสมาชิกในชุมชนที่ได้รับความเคารพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณมีเวลาจำกัด
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการจดหมายขอรับบริจาคที่เขียนไว้ล่วงหน้าอย่างมืออาชีพสำหรับการติดต่อที่มีความสำคัญสูง รวมถึงโอกาสในการจับคู่ของขวัญหรือการเป็นพันธมิตรกับองค์กรธุรกิจ
12. แบบฟอร์มจดหมายขอรับการสนับสนุนโดย Template. Net
การประชาสัมพันธ์การสนับสนุนในที่สุดคือการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่จับต้องได้เป็นการตอบแทน. แบบฟอร์มจดหมายขอการสนับสนุนการให้การสนับสนุนโดย Template.net นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้.
นี่คือจดหมายอย่างเป็นทางการและมีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสนอแนะกิจกรรมของคุณ พร้อมทั้งระบุประโยชน์ที่ชัดเจนสำหรับผู้สนับสนุนองค์กร
เทมเพลตนี้ยังมีระดับการสนับสนุนที่สามารถปรับแต่งได้ ตั้งแต่ระดับแพลทินัมถึงระดับซิลเวอร์ พร้อมสิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้ เช่น โอกาสในการสร้างแบรนด์และการเข้าถึง VIP สำหรับหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการนำเสนอการสนับสนุนงานอีเวนต์อย่างมืออาชีพ พร้อมระบุประโยชน์อย่างชัดเจนและแพ็คเกจที่สามารถปรับแต่งได้
🔮 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เป็นเศรษฐกิจ พวกเขาก็จะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก รายได้รวมทั่วโลกของพวกเขามากกว่าหลายประเทศ
13. แบบฟอร์มจดหมายขอความช่วยเหลือโดย Template. Net
สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร การสนับสนุนไม่ได้หมายถึงเงินเสมอไป บางครั้งสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือความเชี่ยวชาญ
แบบฟอร์มจดหมายขอความช่วยเหลือโดย Template.net ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลาเช่นนี้โดยเฉพาะ มอบรูปแบบที่เรียบร้อยสำหรับการขอความช่วยเหลือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมถึงบทบาทต่าง ๆ ใช้เพื่อขอคำแนะนำจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล การปรึกษาด้านกฎหมาย หรือความช่วยเหลือจากสมาชิกคณะกรรมการที่มีประสบการณ์
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรพัฒนาเอกชนที่ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ หรือการสนับสนุนทางวิชาชีพที่มากกว่าการบริจาคทางการเงิน
14. แบบฟอร์มจดหมายเชิญชวนผู้สมัครงานโดย Template. Net
องค์กรจะแข็งแกร่งได้เพียงใดขึ้นอยู่กับบุคลากรที่อยู่เบื้องหลัง สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร การค้นหาและรักษาบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นและมีทักษะเป็นงานที่แทบไม่มีใครพูดถึงอย่างเปิดเผย แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอน
แบบฟอร์มจดหมายเชิญชวนผู้สมัครงานโดย Template.net ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสรรหาบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ และนำความเชี่ยวชาญมาขับเคลื่อนให้ก้าวหน้า
ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งข้อความให้ตรงกับแต่ละบุคคลและเน้นย้ำถึงผลกระทบเฉพาะตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการสรรหาบุคลากรที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับพันธกิจผ่านการติดต่อที่ปรับให้เหมาะสมและเป็นมืออาชีพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คิดว่าการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรใช่ไหม?การเขียนกรณีศึกษาทางธุรกิจที่น่าสนใจสามารถช่วยให้คุณมีเหตุผลในการลงทุนด้าน AI และนำเสนอข้อดีของเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลกระทบได้อย่างชัดเจน—โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจนเกินกำลัง
15. แบบฟอร์มจดหมายขอรับบริจาคเพื่อโรงเรียน โดย Template.net
โรงเรียนมักพึ่งพาความเอื้อเฟื้อของชุมชนเพื่อมอบโอกาสให้กับนักเรียนที่เกินกว่างบประมาณแบบดั้งเดิมจะรองรับได้ แบบฟอร์มจดหมายขอรับบริจาคสำหรับโรงเรียนโดย Template.net ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยครู องค์กรการกุศล ธุรกิจท้องถิ่น และผู้บริหารในการติดต่อขอความช่วยเหลือด้วยข้อความที่ชัดเจนและสอดคล้องกับพันธกิจ
เทมเพลตนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับโครงการระดมทุน เช่น โครงการ STEM การปรับปรุงห้องสมุด หรือกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งการระดมทุนและการรวบรวมบริจาคสิ่งของเป็นสิ่งที่ดำเนินควบคู่กันไป
จดหมายเชิญชวนระบุรายละเอียดสิ่งที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน—ตั้งแต่เครื่องเขียนและคอมพิวเตอร์ไปจนถึงวิทยากรรับเชิญ—เพื่อให้คุณสามารถส่งจดหมายระดมทุนของโรงเรียนที่อธิบายอย่างชัดเจนว่าผู้บริจาคที่มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือได้อย่างไร
✨ เหมาะสำหรับ: โรงเรียนที่ต้องการสร้างความมีส่วนร่วมกับครอบครัว ธุรกิจท้องถิ่น และศิษย์เก่า ในการระดมทุนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
16. แบบฟอร์มจดหมายเชิญชวนทางการแพทย์โดย Template. Net
โครงการให้บริการทางการแพทย์นอกสถานที่มักดำเนินการด้วยงบประมาณที่จำกัด แต่สามารถช่วยเหลือความต้องการที่เร่งด่วนที่สุดในชุมชนที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ
เทมเพลตจดหมายขอรับการสนับสนุนทางการแพทย์โดย Template.net ช่วยให้องค์กรสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไรสามารถสร้างคำร้องขอที่มุ่งเน้นและเปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้บริจาคที่มีศักยภาพและผู้สนับสนุนรายบุคคลได้อย่างลึกซึ้ง
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงคุณค่าของบริการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพ การรณรงค์รับบริจาคยา และค่ายสุขภาพ—พร้อมทั้งขอการสนับสนุนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างสุภาพและตรงไปตรงมา
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทางการแพทย์ที่ต้องการสื่อสารความต้องการเงินทุนอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจกับผู้บริจาคและผู้สนับสนุนที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ
17. แบบฟอร์มขอรับบริจาคจากคริสตจักร โดย Template. Net
การระดมทุนในโบสถ์คือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
ในขณะที่ของขวัญชิ้นเล็ก ๆ มักจะเข้ามาบ่อยครั้ง แต่กว่า 1 ใน 4 ของเงินทุนทั้งหมดของคริสตจักรมาจากผู้บริจาคไม่ถึง 3%
นี่หมายความว่า การระบุตัว, ติดต่อ, และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริจาคหลัก เป็น 우선ลำดับเชิงกลยุทธ์. แบบฟอร์มจดหมายขอการบริจาคของคริสตจักร โดย Template.net ช่วยให้คุณสื่อสารข้อความนี้ได้อย่างเคารพ.
ด้วยตัวเลือกการบริจาคที่ชัดเจนและน้ำเสียงที่จริงใจ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณส่งจดหมายระดมทุนของโบสถ์—ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์หรือแบ่งปันทางออนไลน์—เพื่อช่วยคุณขยายการสนับสนุนในจุดที่สำคัญที่สุด
✨ เหมาะสำหรับ: โบสถ์ที่ต้องการเข้าถึงทั้งผู้สนับสนุนทั่วไปและผู้บริจาคที่มีคุณค่าสูงผ่านการขอการสนับสนุนที่ตั้งใจและจัดทำอย่างดีซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
18. แบบฟอร์มจดหมายขอการสนับสนุนกีฬาเพื่อสปอนเซอร์ โดย Template.net
กิจกรรมกีฬา มอบโอกาสให้ผู้สนับสนุนองค์กรได้รับประโยชน์ที่หายากซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการมองเห็นแบรนด์และความไว้วางใจจากชุมชน
การสนับสนุนเชื่อมโยงบริษัทโดยตรงกับผู้เข้าร่วมงานที่มีพลังหลายพันคน ไม่ว่าจะผ่านการวางโลโก้ สิทธิพิเศษ VIP หรือการมีส่วนร่วมแบบพบปะพูดคุย
จดหมายเชิญชวนสำหรับการสนับสนุนกีฬาแบบเทมเพลตโดย Template.net ช่วยให้คุณทำการนำเสนออย่างมืออาชีพ ประกอบด้วยภาพรวมของงานที่ชัดเจน ประโยชน์ที่ผู้สนับสนุนจะได้รับอย่างชัดเจน และรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งเชิญชวนให้ร่วมมือโดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกบังคับ
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรกีฬา, โรงเรียน, หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการการสนับสนุนสำหรับกิจกรรมกีฬาที่มุ่งเน้นชุมชน
19. ตัวอย่างจดหมายเชิญชวนระดมทุนโดย Scribd
ต้องการเขียนจดหมายระดมทุนของขวัญที่น่าสนใจแต่ไม่สามารถก้าวข้ามหน้ากระดาษเปล่าได้ใช่ไหม? ทีมงานหลายทีมประสบกับอุปสรรคนี้
เทมเพลตจดหมายขอการสนับสนุนการระดมทุนตัวอย่างโดย Scribd นำเสนอตัวอย่างจดหมายจากสถานการณ์จริงหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้คุณสามารถเขียนคำร้องขอที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ น้ำเสียง และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย
ตั้งแต่การศึกษาและการดูแลเด็กกำพร้าไปจนถึงการสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งและกิจกรรมระดมทุนประจำปี คอลเลกชันนี้นำเสนอรูปแบบต่างๆ ของจดหมายขอรับบริจาคที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างแต่ละฉบับประกอบด้วยโครงสร้าง ข้อความที่แนะนำ และตัวเลือกสำหรับการปรับแต่งตามเป้าหมายการระดมทุนของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมระดมทุนที่กำลังมองหาแม่แบบจดหมายที่ปรับใช้ได้หลากหลายสำหรับวัตถุประสงค์ ผู้รับสาร และประเภทการบริจาคที่แตกต่างกัน
🔮 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเพิ่มรูปภาพลงในคำขอระดมทุนสามารถเพิ่มอัตราการบริจาคได้สูงถึง 30% โดยเฉพาะเมื่อแชร์กับผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย ภาพเพียงภาพเดียวมีค่ามากกว่าคำพูดนับพันคำจริงๆ
20. แบบฟอร์มจดหมายขอการสนับสนุนทางการเงินโดย PDFFiller
การขอการสนับสนุนทางการเงินเป็นส่วนสำคัญของงานสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่ง แต่เมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้น อาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะหาคำพูดที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำขอต้องได้รับการติดตาม ลงนาม และแบ่งปันผ่านหลายช่องทาง
แบบฟอร์มจดหมายขอการสนับสนุนทางการเงินโดย pdfFiller ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้และกรอกข้อมูลได้ ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพและใช้งานได้จริง
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดงานระดมทุน ขอรับบริจาคเงินก้อนใหญ่ หรือเพียงแค่ต้องการทำให้คำมั่นสัญญาจากผู้สนับสนุนหลักเป็นทางการมากขึ้น เทมเพลตนี้จะช่วยให้จดหมายของคุณถูกต้อง ชัดเจน และพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการขอการสนับสนุนทางการเงินอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการ ผู้บริจาคหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือสมาชิกในครอบครัวในรูปแบบที่ปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ
เขียนจดหมายเชิญชวนที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
เฉพาะผู้ที่ทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเท่านั้นที่เข้าใจถึงความสำคัญของจดหมายขอรับบริจาคที่มีโครงสร้างดี จดหมายเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้สนับสนุนเท่านั้น แต่ยังช่วยจัดระเบียบการตอบสนองของผู้บริจาคและติดตามผลโดยไม่ต้องใช้เวลาทั้งสัปดาห์ของคุณ
ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการด้านต่างๆ เช่น การขอรับบริจาค, กิจกรรม, การสนับสนุน, และการติดตามผล ไม่ว่าคุณจะมอบหมายงานการติดต่อ, กำหนดเส้นตายสำหรับจดหมายระดมทุนของโบสถ์, หรือติดตามการตอบกลับจากสมาชิกคณะกรรมการ ClickUp ช่วยผสานการทำงานทั้งหมดของคุณในการระดมทุนไว้ในที่เดียว
ตามที่ Siobhan Wheelan กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษา ClickUp ที่ผ่านการตรวจสอบของ SDW Consulting กล่าวไว้ว่า:
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมเราอย่างสิ้นเชิง โดยมอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง ซึ่งช่วยให้ทีมของเราทำงานสอดคล้องกัน และทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของเราได้ การใช้เทมเพลต ระบบอัตโนมัติ และการตั้งค่าการทำงานให้เป็นระบบอย่างถูกต้อง ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในด้านประสิทธิภาพและการสื่อสาร
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้และทำให้กลยุทธ์การระดมทุนของคุณง่ายขึ้น!