วิธีใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่มีกำลังสูงมักอยู่นอกเหนือการเข้าถึงขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วยเหตุผลง่าย ๆ อย่างหนึ่ง: พวกมันมีราคาแพง
เทคโนโลยีล่าสุดไม่เพียงแต่มีราคาแพงในการจัดหาเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร การบำรุงรักษา การอัปเกรด และการรักษาให้คงอยู่ในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจึงมักใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายและได้รับการทดสอบแล้วซึ่งทุกคนคุ้นเคย
ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น!
ผลิตภัณฑ์ AI หลัก เช่น ChatGPT และ Google Gemini รวมถึงเครื่องมือที่ผสาน AI อย่างClickUp ช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล
บทความบล็อกนี้เป็นคู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันได้
⏰ สรุป 60 วินาที
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่มีให้ธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ สามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากเครื่องมือเหล่านี้
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริจาค, เสริมสร้างการสื่อสาร, และขยายการสื่อสาร. เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือและเทคโนโลยี AI, พวกเขาจำเป็นต้องมีแนวทางเชิงกลยุทธ์และกรณีการใช้งาน. ต่อไปนี้คือตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง.
- การตรวจจับการฉ้อโกงและการปกป้องความสมบูรณ์ขององค์กร
- การวิเคราะห์ผู้บริจาค การมีส่วนร่วม และการรักษาผู้บริจาค
- การให้ทุนวิจัยและการสมัคร
- การจัดการโปรแกรมและการวัดผลกระทบ
- การอัตโนมัติทางสื่อสังคม
- เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับการสร้างข้อความและแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- แชทบอทเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นกับผู้บริจาคและอาสาสมัคร
- การปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ
- การวางแผนและจัดการกิจกรรม
- การจัดการอาสาสมัคร
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI สำหรับงานข้างต้นและวิธีการไม่ใช้ AI ในองค์กรของคุณ โปรดอ่านต่อ!
การเข้าใจศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ในภาคไม่แสวงหาผลกำไร
หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ คุณน่าจะเคยเห็นAI ในที่ทำงานแล้ว ChatGPT กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะทางเลือกแทนการค้นหาของ Google ชุดเครื่องมือ Microsoft 365 มี CoPilot ส่วน Canva ซึ่งเป็นเครื่องมือออกแบบที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับความนิยม ได้ผสาน AI เข้ากับแพลตฟอร์มของตนแล้ว
ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล คุณสมบัติที่ทรงพลังเหล่านี้มอบข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น:
เพิ่มประสิทธิภาพ:เครื่องมือ AI สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรช่วยให้ทีมทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง สรุปรายงานทันที, อัตโนมัติการทำงาน, การแจ้งเตือนตามเงื่อนไข, เป็นต้น ช่วยเพิ่มผลผลิตและความมีประสิทธิภาพขององค์กรอย่างมาก
ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริจาคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไม่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีหรืองบประมาณเพียงพอที่จะนำเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงมาใช้ได้ AI ช่วยประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูลเชิงลึก และสร้างรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลิกภาพโดยไม่ต้องลงทุนมาก
การเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ: AI สามารถมีพลังมหาศาลในการค้นหาฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อระบุกลุ่มคนที่คล้ายคลึงกัน จากข้อมูลนี้ คุณสามารถส่งอีเมล ข้อความแจ้งเตือน และการสื่อสารอื่น ๆ ที่ตรงเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
ขนาด: ด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถดำเนินงานหลากหลายได้โดยไม่จำกัดด้วยทรัพยากร คุณสามารถขยายการสร้างเนื้อหา โพสต์บนโซเชียลมีเดีย รายงานผู้บริจาค ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากรในทีม
หากฟังดูน่าสนใจ นี่คือสิบวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที
10 วิธีใช้ AI สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
กุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI อย่างเต็มที่คือการนำไปใช้อย่างมีกลยุทธ์และรอบคอบ ดังนั้น แทนที่จะลองใช้เครื่องมือต่างๆ แบบสุ่มเพื่อดูว่าอะไรใช้ได้บ้าง การนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมไปใช้กับกรณีการใช้งานที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า นี่คือแนวคิดและตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถใช้ClickUp สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อตั้งค่าการใช้งานได้
1. การวิเคราะห์ผู้บริจาค: การเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาผู้บริจาค
ในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรใด ๆ ผู้บริจาคคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด พวกเขาทำให้การดำเนินงานดำเนินไปอย่างราบรื่น พวกเขาทำให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาสัญญาไว้ การมีส่วนร่วมกับพวกเขาและการรักษาการสนับสนุนของพวกเขาไว้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้
- การสร้างโปรไฟล์ผู้บริจาค: AI สามารถช่วยในการวิจัยผู้บริจาคแต่ละรายอย่างละเอียด เข้าใจลำดับความสำคัญของพวกเขา และสร้างรายงานที่เหมาะสม
- การวิเคราะห์ผู้บริจาค: AI ช่วยทีมวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริจาคจากบันทึกทางประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริจาค
- การสื่อสารกับผู้บริจาค: ด้วย AI คุณสามารถทำการสื่อสารแบบเฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นที่เกี่ยวข้องแต่ละราย
- การรายงานผู้บริจาค: เครื่องมือ AI สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรช่วยสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามข้อมูลผู้บริจาค ซึ่งหากทำด้วยมือจะเป็นไปไม่ได้
แดชบอร์ดของ ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตั้งค่าการวิเคราะห์ผู้บริจาคแบบเรียลไทม์ สร้างวิดเจ็ตสำหรับการบริจาคของผู้บริจาค วงจรชีวิตของผู้บริจาคแต่ละราย ประสิทธิผลของแคมเปญการเข้าถึง และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถสร้างพอร์ทัลผู้บริจาคที่ปรับแต่งได้และเชิญพวกเขาให้ดูงานที่กำลังดำเนินการในโครงการทั้งหมดที่พวกเขาสนับสนุนได้อีกด้วย!
2. การให้ทุนวิจัยและการประยุกต์ใช้
ทีมระดมทุนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรติดตาม ประเมินผล และสมัครขอรับทุนสนับสนุนต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยมักดำเนินการด้วยตนเองผ่านสเปรดชีตหรือบุ๊กมาร์กในเบราว์เซอร์ AI สามารถช่วยให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ติดตามเงินทุน: สร้างแดชบอร์ดรวมของเงินทุนทั้งหมดที่มีอยู่ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อแสดงรายการทั้งหมดได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเป็นงานใน ClickUpพร้อมคำอธิบาย กำหนดเส้นตายในการสมัคร รายการตรวจสอบ ฯลฯ
ปรับแต่งข้อเสนอ: โดยทั่วไป องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมักมีข้อเสนอหนึ่งฉบับที่ต้องการแนบไปกับทุกใบสมัครขอรับทุน แม้ว่าจะมีความรวดเร็ว แต่ไม่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ AI ช่วยสร้างข้อเสนอที่ปรับแต่งตามความต้องการขององค์กรที่มอบทุนแต่ละแห่ง โดยอิงจากข้อเสนอเดิมของคุณ
การร่างใบสมัคร: ทีมองค์กรไม่แสวงหากำไรไม่มีเวลาเพียงพอที่จะพิมพ์ใบสมัครทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงจำเป็นต้องคัดเลือกเฉพาะทุนที่มีเวลาเพียงพอเท่านั้น AI เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยอัตโนมัติการร่างใบสมัครตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
การนำกระบวนการไปปฏิบัติ: เมื่อคุณได้สร้างกระบวนการเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยการใช้การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยอ้างอิงจากใบสมัครทุนในอดีต คุณสามารถสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) เพื่อให้ทั้งองค์กรของคุณสามารถทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลต SOP สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ กระบวนการ รายการตรวจสอบ และสื่อช่วยภาพสำหรับทีมของคุณเพื่อทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
3. การบริหารโครงการและการวัดผลกระทบ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรดำเนินโครงการหลายโครงการพร้อมกัน และพวกเขาต้องการวิธีการที่ครอบคลุมในการจัดการทั้งหมด เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp สามารถช่วยได้:
- วางแผนโครงการด้วยงานใน ClickUp
- สร้างตารางเวลาด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
- แผนผังกระบวนการบริจาค
- แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- รายงานตัวชี้วัดโครงการแบบเรียลไทม์
4. การทำงานอัตโนมัติบนโซเชียลมีเดีย: ขยายการเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา
ในขณะที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรใช้เครื่องมือฟรีบางตัวในการโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียอยู่แล้ว AI สามารถช่วยให้คุณได้เปรียบ เครื่องมืออย่างClickUp Brainสามารถ:
- ร่างโพสต์โซเชียลมีเดียสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ
- สร้างสรุปของเอกสารที่ยาวเพื่อโพสต์บนบล็อกหรือ LinkedIn
- นำเนื้อหาที่สร้างขึ้นสำหรับรูปแบบหนึ่งไปใช้กับอีกรูปแบบหนึ่งได้อย่างง่ายดาย
- กำหนดเวลาการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการกระจายสูงสุด
5. เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์: การสร้างข้อความและแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ใครก็ตามที่เคยลองใช้ AI น่าจะเคยใช้มันเพื่อสร้างเนื้อหา "เขียนบทความบล็อกเกี่ยวกับหัวข้อนี้"เป็นหนึ่งในคำสั่งยอดนิยมสำหรับการเขียนด้วย AIในหมู่นักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหา
แม้ว่าคุณจะสามารถทำเช่นนั้นได้จริงๆ แต่ก็ยังมีเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมายที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยเครื่องมือ AI แบบสร้างเนื้อหานี่คือวิธีการใช้เครื่องมือ AIในการจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
- ข้อความส่วนตัว: สร้างข้อความขอบคุณสำหรับผู้บริจาคหรืออาสาสมัครโดยใส่ชื่อหรือโครงการของพวกเขา
- การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา: เทคโนโลยี AI สามารถสร้างคำอธิบายเมตา, ชื่อเรื่อง, คำค้นหา, เป็นต้น เพื่อให้คุณสามารถแข่งขันเพื่อผลลัพธ์หน้าแรกที่ต้องการได้
- แคมเปญอีเมล: AI ยังสามารถปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ตามข้อมูลจากเครื่องมือจัดการโครงการ แพลตฟอร์มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ
- การอัปเดตโครงการ: ตามการอัปเดตที่คุณทำในเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUp Brain สามารถสร้างรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคน
6. แชทบอท: การปรับปรุงการสื่อสารกับผู้บริจาคและอาสาสมัคร
แชทบอท AI ก็เหมือนกับพนักงานฝึกงานคนใหม่ของคุณ พวกเขาสามารถเฝ้าติดตามโต๊ะบริการลูกค้า ค้นหาคำตอบสำหรับคำถาม ทำภารกิจที่ตรงไปตรงมา และส่งต่อให้ผู้อาวุโสหากจำเป็น
ในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร แชทบอท AI สามารถช่วยเหลือได้ในหลากหลายวิธี. ทักษะการประมวลผลภาษาธรรมชาติของพวกมันสามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้ในรูปแบบภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย และตอบกลับในลักษณะเดียวกัน.
- ดูแลผู้บริจาค/อาสาสมัคร: เป็นจุดติดต่อแรกสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้บริจาคที่มีศักยภาพ อาสาสมัคร พันธมิตร ฯลฯ
- ให้ข้อมูล: ตามฐานความรู้ของระบบ AI ของคุณ, แชทบอทสามารถตอบคำถามได้
- สนับสนุนพนักงาน: ช่วยเหลือสมาชิกในทีมของคุณในการค้นหาข้อมูล, คำนวณอย่างรวดเร็ว, คิดค้นไอเดีย, เป็นต้น
- สนับสนุนการจัดการโครงการ: แชทบอทที่ผสานรวมอย่างดีสามารถสร้าง/อัปเดตงานตามคำถามจากผู้บริจาค/อาสาสมัคร/พันธมิตรได้
7. การปรับปรุงงานด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ: เพิ่มผลผลิตด้วยฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
AI สามารถทำงานอัตโนมัติได้ดีกว่า ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp Automations คุณสามารถปรับกระบวนการทำงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนทีมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล
- แจ้งบรรณาธิการเมื่อผู้เขียนสามารถเขียนเสร็จ ✅
- ส่งอีเมลเมื่อมีบางอย่างเสร็จสิ้น ✅
- แจ้งเตือนผู้บริหารหากงานล่าช้า/เร่งด่วน ✅
- ข้อผิดพลาดเล็กน้อยกลายเป็นฟีเจอร์ใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนประเภทงาน ✅
- ปรับลำดับความสำคัญตามความรู้สึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ✅
หากคุณเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง เรามีกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้งานด้านการบริหารของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ลองใช้เทมเพลตช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUpเพื่อติดตามอาสาสมัคร การบริจาค การรับสัตว์เข้าศูนย์ การนัดหมายกับสัตวแพทย์ การรับเลี้ยง แคมเปญโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย
8. การวางแผนและจัดการกิจกรรม: การทำให้การจัดการโลจิสติกส์และการสื่อสารเป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUp
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร, งานพบปะผู้บริจาค, การระดมทุน, หรือโครงการเผยแพร่—องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจัดกิจกรรมหลายครั้งในแต่ละปี การจัดการสิ่งนี้อาจกลายเป็นภาระด้านโลจิสติกส์ที่ใหญ่หลวงสำหรับทีมจัดงาน ความสามารถของ AI ในเครื่องมือจัดการกิจกรรมสามารถช่วยบรรเทาภาระนี้ได้
- ClickUp สามารถช่วยจัดการกิจกรรมเป็นโครงการ พร้อมประเภทงานและสถานะที่กำหนดเองได้
- มุมมองปฏิทินของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณไม่จัดตารางกิจกรรมมากเกินไปในวันเดียวกัน
- มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp จะช่วยให้คุณมองเห็นความเชื่อมโยงและการทับซ้อนของงานได้อย่างชัดเจน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถแยกเหตุการณ์ภายในและภายนอกเพื่อวางแผนการเข้าร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รู้สึกท่วมท้นกับทุกสิ่งที่คุณต้องทำให้เสร็จสำหรับงานครั้งต่อไปของคุณหรือไม่? ไม่ต้องกังวล! ใช้เทมเพลตการวางแผนงานสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUpเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในการบริหารจัดการ
9. การจัดการอาสาสมัคร: การติดตามและจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือจัดการงานของ ClickUp
เคยเจอสถานการณ์ที่อาสาสมัครของคุณไม่รู้เรื่องและรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่? หนึ่งในปัญหาหลักของการบริหารอาสาสมัครคือช่องว่างระหว่างเจตนาและงานที่ดีอาจมีความแตกต่างกันมาก อาสาสมัครของคุณอาจมีความสนใจและกระตือรือร้น แต่หากพวกเขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร การมีส่วนร่วมอาจกลายเป็นความล้มเหลวได้
หลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยฟีเจอร์การจัดการปริมาณงานของ ClickUp สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้สำหรับอาสาสมัคร
- มอบหมายงานให้พวกเขาเพื่อให้พวกเขารู้ว่าต้องทำอะไรและภายในกำหนดเวลาใด
- มอบหมายให้ผู้ควบคุมเป็นผู้เฝ้าระวัง (Watchers) เพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามกลุ่มอาสาสมัครของตนได้
- แท็กผู้ใช้ในเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และความคิดเห็น
- ตรวจสอบงานอาสาสมัครด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนถูกใช้งานอย่างเหมาะสม
- รับความช่วยเหลือจาก AI เพื่อจัดตารางงานที่เหมาะสมที่สุด
- เสริมพลังให้อาสาสมัครเข้าถึงข้อมูลขององค์กรด้วย ClickUp Brain
ในความเป็นจริง เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในการจัดการพนักงาน ผู้รับเหมา และอาสาสมัครได้เช่นกัน
ด้วยเทมเพลตการจัดการอาสาสมัครของ ClickUp คุณสามารถจัดการการสมัคร ติดตามการเข้าร่วม ปล่อยโปรแกรมการมีส่วนร่วม มอบหมายงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!
10. การตรวจจับการฉ้อโกง: การปกป้องความซื่อสัตย์ขององค์กร
ผู้ใช้ไว้วางใจองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมากกว่าโดยปริยายเมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ความคาดหวังด้านความปลอดภัยเช่นนี้ยังครอบคลุมถึงความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นภายในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณด้วย
ด้วย AI คุณสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการกำหนดสิทธิ์ที่เหมาะสม อนุญาตให้ผู้ใช้ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขเอกสารได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้บริจาคหรือผลลัพธ์ของโครงการ ปกป้องข้อมูลของคุณบน ClickUp ใช้ AI เพื่อตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติ เช่น การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้บันทึกการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหา
ตามที่คุณได้เห็นข้างต้น AI สามารถทำประโยชน์ได้มากมาย อย่างไรก็ตาม มันก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น
วิธีไม่ใช้ AI
องค์ประกอบสำคัญของการใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร คือการใช้ให้ถูกต้อง นี่คือเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณควรปฏิบัติตาม
อย่าเชื่อ AI โดยไม่ตั้งคำถาม
แม้ว่า AI จะทรงพลังอย่างยิ่งและพัฒนาขึ้นทุกวัน แต่ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ทั้งหมด AI แบบสร้างเนื้อหา (Generative AI) ยังคงมีแนวโน้มที่จะสร้างข้อมูลที่ผิดพลาดหรือเพ้อฝัน เครื่องมือ AI ยังคงทำผิดพลาดได้
ดังนั้น ใช้ดุลยพินิจที่ดีของคุณกับทุกสิ่งที่ AI สร้างขึ้น จัดตั้งกระบวนการควบคุมคุณภาพสำหรับ AI
อย่ากำจัดมนุษย์
มีเครื่องมือ AIหลากหลายประเภทสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม AI ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ ตัวอย่างเช่น AI สามารถตอบคำถามได้ตามฐานความรู้ที่คุณมีอยู่ แต่ไม่สามารถอธิบายเพิ่มเติมหรือเจาะลึกข้อมูลที่มันไม่มีได้
ดังนั้น ควรสร้างระดับการยกระดับปัญหาที่มีมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบเสมอ
อย่าละเลยอคติที่อาจเกิดขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดมีอคติในระดับเดียวกับข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน ตั้งแต่บัตรเครดิตของ AppleไปจนถึงLinkedIn กลไกของ AI ทุกระบบเริ่มต้นด้วยความลำเอียง องค์กรต่างๆ ปรับปรุงอัลกอริทึมอย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุผลด้านจริยธรรม
ดังนั้น จงตระหนักถึงอคติที่อาจมีอยู่เสมอ ตั้งคำถามกับคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกของ AI ในประเด็นด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
อย่าลืมข้อมูล
การไว้วางใจข้อมูลเชิงลึกและแดชบอร์ดของ AI โดยไม่เข้าใจข้อมูลพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังนั้นถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ สมมติว่าแดชบอร์ดของคุณระบุว่าอาสาสมัครของคุณใช้เวลาเฉลี่ยหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการทำงาน อย่าเชื่อข้อมูลนั้นโดยสมบูรณ์ ควรเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูว่าทุกคนได้บันทึกเวลาของตนอย่างถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่
ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่มาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสมอเมื่อต้องตัดสินใจ
อย่าคาดหวังว่าทุกคนจะรู้วิธีใช้ AI
องค์กรไม่แสวงหากำไรมีทีมงานที่หลากหลาย ทั้งในด้านรุ่นอายุ เพศ ความสามารถทางภาษา และความรู้ด้านเทคโนโลยี มีผู้คนหลากหลายประเภทที่มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรไม่แสวงหากำไร ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจวิธีการใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยสัญชาตญาณ
ดังนั้น ให้ฝึกอบรมผู้ใช้ของคุณ สร้างโปรแกรมฝึกอบรมที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้ AI ตามความต้องการของพวกเขา ให้การฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้พวกเขาอัปเดตความรู้อยู่เสมอ
ด้วยเหตุนี้ มาดูกันว่า คุณอาจเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง และวิธีที่จะเอาชนะมัน
ความท้าทายในการใช้ AI สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
มาดูกันอย่างเป็นธรรม องค์กรไม่แสวงหากำไรในฐานะอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาใช้ นี่เป็นผลมาจากความท้าทายต่างๆ ที่พวกเขาเผชิญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานของพวกเขา มาดูกันสักสองสามข้อ
ขาดงบประมาณ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมักไม่มีงบประมาณสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีขนาดใหญ่ พวกเขาถูกบังคับให้ใช้เวอร์ชันฟรีของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ หรือใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกว่า
วิธีแก้ไขที่เป็นไปได้: ลองใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp ซึ่งมีการผสาน AI เข้ากับพื้นที่ทำงานเสมือนจริงที่ครบวงจร ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว ซึ่งโดยรวมแล้วมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก
การขาดแคลนทรัพยากร
ซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่ต้องใช้การติดตั้งที่ซับซ้อนนั้นไม่เหมาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เนื่องจากพวกเขาไม่มีทีมไอทีที่จะจัดการโครงการนี้ได้
วิธีแก้ไขที่เป็นไปได้: เลือกเครื่องมือ SaaS ที่ช่วยลดภาระในการติดตั้งใช้งานให้น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ด้วย ClickUp คุณสามารถกรอกอีเมลของคุณและเริ่มจัดการโครงการได้ทันที
ไม่สามารถจัดตั้งการควบคุมได้
การกำกับดูแลและการควบคุมสำหรับความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การยืนยันตัวตน การอนุญาต ฯลฯ อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสร้างแดชบอร์ดสำหรับผู้บริจาคแต่ไม่ต้องการแชร์ข้อมูลพื้นฐาน
วิธีแก้ไขที่เป็นไปได้: ลองใช้โซลูชันอย่าง ClickUp Dashboards ซึ่งสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้โดยอัตโนมัติ เพียงคลิกปุ่มเดียว คุณก็สามารถปกป้องข้อมูลของคุณและแสดงเฉพาะข้อมูลเชิงลึกที่ผู้บริจาคต้องการได้
ไม่สามารถจัดการการจราจรที่เคลื่อนที่ได้
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องการอาสาสมัครหลากหลายประเภท บางคนอาจเป็นอาสาสมัครระยะยาวที่มีงานเฉพาะ บางคนอาจเข้าร่วมกับคุณเพียงครั้งเดียวสำหรับกิจกรรมหรือโครงการหนึ่ง เพื่อจัดการกับกระแสนี้ คุณมักจะมีฐานข้อมูลของอาสาสมัครหลายพันคนที่คุณสามารถดึงมาใช้ได้ตามบริบท
การจัดการความสัมพันธ์เหล่านี้ เช่น การให้สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะช่วงเวลาของโครงการหรือการต้อนรับอาสาสมัครใหม่ อาจกลายเป็นความสับสนวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันปัญหานี้ด้วยเครื่องมือบริหารโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI
แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้: ใช้ ClickUp เป็นระบบCRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยระบุอาสาสมัครแทนลูกค้า ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ใช้ AI เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับการติดต่อโครงการเฉพาะงาน อัตโนมัติการจัดการการเข้าถึงตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
บรรลุภารกิจองค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณด้วย ClickUp
ผมเชื่อว่ามัน [ปัญญาประดิษฐ์] จะเปลี่ยนแปลงโลกมากกว่าสิ่งใดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ มากกว่าไฟฟ้า
ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับลีทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม คุณต้องยอมรับว่า AI นั้นเปลี่ยนแปลงได้ มันช่วยให้องค์กรต่างๆ ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นและดีขึ้น มันเป็นพลังพิเศษสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีงบประมาณและทรัพยากรจำกัดอยู่แล้ว แม้ว่าจะกำลังแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลกก็ตาม
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการโครงการ ซึ่งผสานรวมกับคุณสมบัติ AI ที่ทรงพลังและเทมเพลตสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ช่วยทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ จัดการงานและบุคลากร รวมถึงโครงการต่าง ๆ ได้ในที่เดียว ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการนี้อย่างแท้จริง
อย่าให้เครื่องมือ AI ที่แพงและซับซ้อนทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้