เทมเพลตแผนงาน Asana ฟรีสำหรับวางแผนโครงการและบรรลุเป้าหมายสำคัญ

เบื่อกับแผนโครงการใหม่ของคุณที่หลุดออกจากเส้นทางหรือไม่? 😩
หากทีมของคุณต้องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพื่อจัดลำดับงาน ทำงานให้ทันกำหนด หรือแค่พยายามหาว่าอะไรคือสิ่งถัดไป คุณอาจกำลังขาดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ แผนงานที่ชัดเจนและพร้อมใช้งาน
แต่พูดกันตามตรง... การสร้างจากศูนย์ใน Asana อาจรู้สึกเหมือนกับการประดิษฐ์ล้อใหม่ทุกครั้ง 🔁
และการหาเทมเพลตที่เหมาะสมซึ่งเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณจริงๆ? ยิ่งยากกว่า
นั่นคือเหตุผลที่เราสร้างคู่มือนี้ขึ้นมา มันคือแหล่งรวมทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับเทมเพลตแผนงาน Asana ฟรี ที่จะช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และทำให้ทีมของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ✅
อะไรคือเทมเพลตแผนที่เส้นทางอาสนะ?
แม่แบบแผนงาน Asana เป็นเครื่องมือวางแผนที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบและมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการ เป้าหมาย และหมุดหมายสำคัญต่างๆ ได้อย่างชัดเจน แม่แบบนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรต้องทำ เมื่อไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ คุณสามารถวางแผนการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด การอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆ และทุกสิ่งที่ต้องการทิศทางที่ชัดเจนได้ที่นี่ 🎯
แม่แบบเหล่านี้มักประกอบด้วย:
- ส่วนสำหรับเป้าหมายระดับสูงและผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ไทม์ไลน์หรือมุมมองแบบแกนต์สำหรับติดตามกำหนดเวลา
- รายการงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
- ตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าตลอดเส้นทาง
พวกเขาทำให้การวางแผนเร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น และร่วมมือกันได้ดีขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ:วิธีการ T‑Plan แบบเริ่มต้นเร็วที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันสำหรับการวางแผนเส้นทาง (roadmapping) มีต้นกำเนิดที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 วิธีการนี้ทำให้แผนที่เส้นทางสามารถเข้าถึงได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผนที่เส้นทางอาสนะที่ดี?
แม่แบบแผนที่เส้นทาง Asana ที่ดีควรใช้งานง่าย ยืดหยุ่น และช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณา 👇
- ส่วนการตั้งเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการ: ช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณและแบ่งออกเป็นงานที่สามารถทำได้
- มุมมองแบบไทม์ไลน์หรือกังต์สำหรับความชัดเจนของภาพรวม: แสดงภาพรวมของโครงการทั้งหมดในที่เดียว พร้อมแสดงการเชื่อมโยงของงานและขั้นตอนสำคัญ
- จุดสังเกตความสำเร็จเพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้า: เพิ่มจุดตรวจสอบตลอดโครงการเพื่อให้ทีมสามารถติดตามความสำเร็จและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
- การมอบหมายงานพร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน: ทำให้ทุกคนทราบอย่างแน่ชัดว่าตนเองรับผิดชอบอะไร ไม่มีการทับซ้อนหรือตกหล่นในงาน
- การอัปเดตสถานะและป้ายกำกับความสำคัญ: ให้คุณติดตามสิ่งที่เร่งด่วน, ถูกบล็อก, เสร็จแล้ว, และสถานะของแต่ละฟีเจอร์ได้ในทันที
- พื้นที่ในตัวสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม: เก็บการสนทนา ไฟล์ และบันทึกไว้ด้วยกัน เพื่อให้การสื่อสารอยู่ในบริบท
- ฟิลด์และแท็กที่กำหนดเองเพื่อการปรับแต่ง: ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วยป้ายกำกับ เช่น ระยะ, ความสำคัญ, หรือแผนก
- แดชบอร์ดติดตามความคืบหน้า: ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะการทำงานของทีมคุณ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- รองรับการใช้งานบนมือถือและอัปเดตได้ง่ายขณะเดินทาง: แผนงานของคุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ไม่ว่าจะบนเดสก์ท็อปหรือมือถือ
เทมเพลตแผนงาน Asana ฟรี
Asana นำเสนอชุดแม่แบบแผนงานฟรีที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาสำรวจแม่แบบที่ดีที่สุดกัน:
1. แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์
เทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ Asana ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์วางแผนและมองเห็นภาพรวมของการเปิดตัวฟีเจอร์ การอัปเดต และเป้าหมายระยะยาวของผลิตภัณฑ์ในมุมมองเดียวที่ศูนย์กลาง เชื่อมโยงงานประจำวันกับวัตถุประสงค์ในภาพรวม ทำให้ง่ายต่อการประสานงานระหว่างทีมข้ามสายงานและผลักดันโครงการให้เดินหน้าต่อไป
คุณสามารถจัดระเบียบโครงการตามลำดับความสำคัญ กำหนดระยะเวลาพร้อมการพึ่งพา และเชื่อมโยงงานกับเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งมุมมอง (เช่น รายการ กระดาน หรือไทม์ไลน์) ตามสไตล์การทำงานของทีมคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่น:
- วางแผนการเปิดตัวฟีเจอร์ในแต่ละเดือนหรือไตรมาส ปรับกำหนดเวลา และตรวจหาความทับซ้อนหรือความล่าช้า
- จัดเรียงและกรองงานค้างของคุณตามลำดับความสำคัญ (สูง กลาง ต่ำ) และติดตามงานที่กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือเสร็จสิ้นแล้ว
- เชื่อมต่อคุณสมบัติกับเป้าหมายของผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจภายใน Asana เพื่อให้ทีมของคุณเห็นว่าการทำงานประจำวันเชื่อมโยงกับกลยุทธ์อย่างไร
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมข้ามสายงานที่วางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ประสานงานกับทีมพัฒนา ฝ่ายออกแบบ และการตลาด รวมถึงติดตามฟีเจอร์ต่าง ๆ ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
2. แผนที่เส้นทางโปรแกรม
เทมเพลตแผนที่โปรแกรมโดย Asana ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มีหลายโครงการทำงานพร้อมกัน มอบพื้นที่รวมศูนย์ให้กับทีมในการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และบริหารจัดการผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบระหว่างแผนกหรือหน่วยธุรกิจต่างๆ
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการติดตามงานหลายสาย เช่น OKR รายไตรมาส โครงการข้ามสายงาน หรือการเปิดตัวในระดับบริษัท คุณสามารถจัดโครงสร้างแต่ละโปรแกรมตามทีมหรือวัตถุประสงค์ กำหนดเจ้าของงาน และติดตามความคืบหน้าโดยใช้หมุดหมายสำคัญ มุมมองแบบไทม์ไลน์และรายการช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้ทั้งในระดับภาพรวมและระดับงาน ทำให้ผู้นำมีมุมมองที่ชัดเจนในขณะที่ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง
คุณสมบัติเด่น:
- ใช้หมุดหมายเพื่อทำเครื่องหมายวันที่สำคัญ เช่น การทบทวน การเปิดใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงภายในโปรแกรม
- มอบหมายความรับผิดชอบให้ชัดเจน, อัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์, และจัดลำดับความสำคัญของสตรีมที่ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน
- ปรับปรุงการทบทวนการนำทีมรายสัปดาห์หรือการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ราบรื่นด้วยวิดเจ็ตรายงานที่ปรับแต่งได้
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ผู้นำการดำเนินงาน, หรือหัวหน้าแผนกที่ดูแลหลายโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เดียว, ที่ต้องการความชัดเจนในระดับทีมและการกำกับดูแลจากผู้บริหาร
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม
แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
3. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ ช่วยให้คุณวางแผนและติดตามโครงการของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นได้อย่างชัดเจนในรูปแบบภาพ
มันมาพร้อมกับมุมมองไทม์ไลน์แบบแกนต์ (Gantt-style Timeline view) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางแผนงานแต่ละอย่าง กำหนดการพึ่งพา (dependencies) และเลื่อนไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง (drag-and-drop) รูปแบบการจัดวางสะอาดตาและเป็นลำดับเวลา ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจได้ว่าอะไรต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และการล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อขั้นตอนต่อไปอย่างไร คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และใช้จุดสำคัญ (milestones) เพื่อทำเครื่องหมายช่วงสำคัญของโครงการได้
คุณสมบัติเด่น:
- ตั้งค่าความสัมพันธ์ของงานแบบ "ทำสิ่งนี้ก่อนสิ่งนั้น" เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและทำให้การส่งต่องานราบรื่นยิ่งขึ้น
- จัดกลุ่มงานเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการส่งมอบ เพื่อติดตามแต่ละส่วนของกระบวนการ
- เน้นจุดตรวจสอบที่สำคัญ เช่น การตรวจสอบภายใน การเปิดใช้งานจริง หรือการอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยตรงบนไทม์ไลน์
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ดำเนินโครงการที่มีรายละเอียดสูงและต้องตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งต้องการการไหลของงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น แคมเปญการตลาด งานของลูกค้า หรือรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้แผนงานของคุณเป็นเสมือน "เอกสารที่มีชีวิต" อัปเดตไทม์ไลน์และลำดับความสำคัญอย่างสม่ำเสมอเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดทั้งภายในและภายนอก
4. แบบฟอร์มกำหนดการโครงการ
เทมเพลตกำหนดการโครงการของ Asana มอบวิธีการที่เรียบง่ายและมีโครงสร้างในการวางแผนงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด และรักษาความรับผิดชอบของทีมตลอดวงจรชีวิตของโครงการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการการแบ่งงานที่ชัดเจนโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนหรือเทคนิคมากเหมือนแผนภูมิแกนต์
เทมเพลตนี้จัดโครงการของคุณออกเป็นขั้นตอนตามกำหนดการ เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการส่งมอบ นอกจากนี้ยังสามารถทำซ้ำได้ง่ายสำหรับโครงการหรือขั้นตอนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
คุณสมบัติเด่น:
- กำหนดวันครบกำหนดและเจ้าของให้กับแต่ละงาน ช่วยให้ทีมรับผิดชอบและหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด
- เลือกมุมมองที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ ซูมออกด้วยไทม์ไลน์ หรือวางแผนสัปดาห์ของคุณในมุมมองปฏิทิน
- เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางเวลาของคุณ เช่น ชั่วโมงที่ประมาณการหรือความคืบหน้าปัจจุบัน เพื่อการติดตามที่ดีขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนและเน้นกำหนดเวลาเป็นสำคัญ เพื่อความเป็นระเบียบและส่งมอบงานหลายโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีกรอบเวลาที่ซ้ำกันระหว่างลูกค้าหรือแคมเปญต่างๆ
⚡ คลังแม่แบบ: กำหนดส่งงานกำลังจะมาถึงอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ลองใช้แม่แบบแผนงานแบบแกนต์ที่เปลี่ยนไทม์ไลน์ให้กลายเป็นแผนงานที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ช่วยให้ทุกงานและเป้าหมายสำคัญดำเนินไปตามแผน
5. แม่แบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์
แบบแผนการวางแผนกลยุทธ์ ช่วยให้คุณเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาวกับการดำเนินงานในแต่ละวันได้ แบบแผนนี้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมเทคนิคและทีมธุรกิจที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าการจัดการงาน และเริ่มปรับให้โครงการสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ใหญ่ขึ้น
เทมเพลตนี้ให้พื้นที่สำหรับกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์หลัก และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ของคุณ จากนั้นคุณสามารถแบ่งย่อยออกเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนรายไตรมาสหรือรายปี โดยเฉพาะเมื่อหลายแผนกต้องร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
คุณสมบัติเด่น:
- แปลงเป้าหมายให้กลายเป็นโครงการ และโครงการให้กลายเป็นรายการงานจริงที่มีผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา
- เชื่อมโยงทุกงานกับเป้าหมายและวัดความคืบหน้าผ่านการอัปเดตสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, หรือแดชบอร์ด
- ให้แน่ใจว่าทีมต่าง ๆ ทราบว่าความพยายามของพวกเขามีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ได้อย่างไร ผ่านการแบ่งปันมุมมองและกำหนดเวลา
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมผู้นำ, หัวหน้าแผนก, หรือผู้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ต้องการปรับเป้าหมายรายไตรมาสหรือรายปีให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของทีมข้ามสายงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนงานวิศวกรรมเพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล
6. แม่แบบเปิดตัวผลิตภัณฑ์
เทมเพลตเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวางแผน ประสานงาน และติดตามทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นไปจนถึงการวิเคราะห์หลังการเปิดตัว ช่วยให้ทีมงานทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับงานก่อนเปิดตัว (การตรวจสอบคุณภาพและการทบทวนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบในวันเปิดตัว (ประกาศหรือฟีเจอร์ที่ระบุไว้) และการดำเนินการหลังเปิดตัว (ข้อเสนอแนะจากลูกค้าและการติดตามประสิทธิภาพ) บทบาทและระยะเวลาถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทีมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การสนับสนุน และวิศวกรรมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการพึ่งพาเพื่อป้องกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า
คุณสมบัติเด่น:
- มอบหมายงานให้กับทีมต่าง ๆ เช่น QA, การตลาด, ผลิตภัณฑ์, หรือสนับสนุน เพื่อให้ความรับผิดชอบชัดเจนแจ่มแจ้ง
- สร้างแผนงานเปิดตัวของคุณด้วยงานแบบลากและวาง หรือเปลี่ยนไปใช้กระดานสไตล์คัมบังสำหรับการวางแผนสปรินต์
- เพิ่มการตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการอนุมัติ และรวบรวมข้อเสนอแนะโดยตรงเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมการตลาด, และทีมสนับสนุนที่กำลังเปิดตัวคุณสมบัติใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการประสานงานอย่างใกล้ชิดและการดำเนินการจากหลายทีม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ด้วยการผสานรวม Asana กับ GitHub คุณสามารถซิงค์สถานะการอัปเดตของ GitHub pull request กับแผนงานผลิตภัณฑ์ใน Asana ของคุณได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของ pull request ได้ง่ายขึ้น จัดการงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อระหว่างทีมเทคนิคและทีมธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดในการจัดการโครงการด้วย Asana
แม้ว่า Asana จะยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบงานและวางแผนโครงการ แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง จากบทวิจารณ์ของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มอย่าง G2 และ Capterra ต่อไปนี้คือข้อจำกัดที่ทีมต่างๆ มักพบเจอ:
- การสนับสนุนงานที่ทำซ้ำมีข้อจำกัด: การตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่ทำซ้ำได้อย่างยืดหยุ่นอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและจำกัดสำหรับทีมที่มีความยืดหยุ่นสูง
- ข้อจำกัดผู้รับมอบหมายรายเดียว: แต่ละงานสามารถมีผู้รับมอบหมายได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ทำให้การแบ่งปันความรับผิดชอบยากต่อการจัดการ
- การจัดการเทมเพลตมีความยุ่งยาก: ต้องสร้างและแก้ไขเทมเพลตสำหรับแต่ละโครงการ ไม่มีวิธีจัดการแบบรวมศูนย์
- การแจ้งเตือนและความรู้สึกถูกท่วมท้น: ผู้ใช้รายงานว่าได้รับอีเมลและการแจ้งเตือนในแอปมากเกินไป ส่งผลให้เกิดการเสียสมาธิและความวุ่นวาย
- สิทธิ์การใช้งานพื้นที่ทำงานและข้อจำกัดด้านความปลอดภัย: ทีมขนาดใหญ่พบว่าตัวควบคุมการเข้าถึงของ Asana มีความเข้มงวดเกินไป โดยเฉพาะเมื่อต้องแยกข้อมูลที่ละเอียดอ่อนออกเป็นส่วนๆ
- ความซับซ้อนของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง: แม้จะดูใช้งานง่ายในตอนแรก แต่ผู้ใช้ขั้นสูงรายงานว่าอินเทอร์เฟซจะเริ่มรกและใช้งานยากขึ้นเมื่อความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
เทมเพลตอาสนะทางเลือก
เมื่อทีมเติบโตขึ้นและโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น หลายทีมเริ่มรู้สึกถึงข้อจำกัดของ Asana ไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตที่ตายตัว กฎการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว หรือการจำกัดฟีเจอร์ที่ต้องจ่ายเงิน นี่คือจุดที่เทมเพลตทางเลือกสำหรับ Asana เข้ามามีบทบาท
ClickUpนำเสนอตัวเลือกที่ทรงพลังมากมาย ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก แพลตฟอร์มนี้ (รวมถึงเทมเพลตต่างๆ) ผสานงาน เอกสาร ไทม์ไลน์ เป้าหมาย และแดชบอร์ดของคุณเข้าด้วยกัน พร้อมเสริมด้วย AI ที่เข้าใจบริบท ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบ (รวมถึงโร้ดแมป!) คุณจึงได้รับความยืดหยุ่นที่ Asana มักขาดไป ช่วยให้ทีมของคุณวางแผนได้อย่างชาญฉลาดและขยายงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถใช้เป็นเทมเพลต Asana ทดแทนได้อย่างสมบูรณ์แบบ 👇
1. แม่แบบแผนงานแบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตแผนงานแบบง่ายของ ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนที่มีรูปแบบเอกสารที่สะอาดตาและสามารถปรับขนาดได้ตามโครงการของคุณ สร้างขึ้นภายในเอกสารClickUp Doc มันมีหมวดหมู่ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณร่างเป้าหมาย ขั้นตอน และงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน คุณสามารถเชื่อมโยงกับงาน เป้าหมาย หรือไทม์ไลน์ของคุณ และยังสามารถแชร์กับทีมของคุณเพื่อความโปร่งใสอย่างเต็มที่
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลา ความคืบหน้า ความเสี่ยง และปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับผู้อื่น เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
- ฝังรูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ และมอบหมายความคิดเห็นได้โดยตรงภายในเอกสาร เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
- ใช้การจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่นและการควบคุมสิทธิ์เพื่อรักษาเนื้อหาให้ปรับเปลี่ยนได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย
- กำหนดจุดสำคัญในแผนงานของคุณเพื่อทำเครื่องหมายกำหนดเวลาหรือความสำเร็จที่สำคัญ จากนั้นสร้างงานรอบๆ จุดเหล่านั้นเพื่อแสดงเส้นทางสู่การเสร็จสมบูรณ์
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการแผนงานในรูปแบบเอกสารที่สามารถปรับแต่งได้ง่ายและติดตามผลได้ชัดเจน เหมาะสำหรับโครงการขนาดเล็กหรือโครงการที่กำลังพัฒนา
2. แม่แบบแผนงานประจำไตรมาสของ ClickUp
เทมเพลตแผนงานรายไตรมาสของ ClickUpช่วยให้ทีมต่างๆ มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่มีความสำคัญสูงในช่วงระยะเวลา 3 เดือน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับการดำเนินงานระยะสั้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่างาน กำหนดเวลา และผลลัพธ์ที่ส่งมอบได้รับการจัดโครงสร้างและติดตามได้ง่าย
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้มุมมองรายการเพื่อดูงานทั้งหมดและรายละเอียดในรายการที่มีโครงสร้าง หรือใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงงานบนไทม์ไลน์และจัดการการพึ่งพาของงานด้วยภาพ
- เข้าใจขีดความสามารถของทีมและจัดสมดุลปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองปริมาณงาน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ, เจ้าของ, หมวดหมู่เป้าหมาย, และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มข้อมูลแผนงานของคุณ
- เพิ่มปฏิกิริยาความคิดเห็น, มอบหมายเจ้าของหลายคน, แนบงานย่อยแบบซ้อน, และใช้ป้ายกำกับความสำคัญเพื่อให้การสื่อสารและการประสานงานชัดเจน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ และการดำเนินงานที่ทำงานในรอบไตรมาสหรือจัดการ OKR ที่ต้องการการติดตามอย่างสม่ำเสมอและการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
💡 คุณทราบหรือไม่? แนวคิดของแผนที่เส้นทาง (roadmap) ได้ขยายขอบเขตไปไกลกว่าฮาร์ดแวร์ตั้งแต่ปี 2008 เมื่อ Appleเปิดตัวแผนที่เส้นทางสำหรับ iPhone SDK ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่ระบบนิเวศของ App Store
3. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานได้ดีกับการวางแผนแบบร่วมมือและเน้นภาพ มันให้พื้นที่ดิจิทัลที่ยืดหยุ่นสำหรับระดมความคิด วางแผนไทม์ไลน์ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และจัดระเบียบงานโดยใช้โน้ตแบบติดได้ รูปร่าง และตัวเชื่อมต่อ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามสถานะของแต่ละรายการในแผนงาน เช่น วางแผนแล้ว, กำลังดำเนินการ, หรือ เสร็จสิ้นแล้ว
- เพิ่มข้อมูลบริบท เช่น ลำดับความสำคัญ ประเภทฟีเจอร์ หรือเจ้าของทีมr ให้กับแต่ละงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการมองเห็น
- ระดมความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การวางแผนการเปิดตัว หรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใน ClickUp Docs
- จัดเรียงงาน, จัดกลุ่มตามไทม์ไลน์, ใช้รหัสสีตามต้องการ, และเชื่อมต่อสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยเส้นหรือรูปร่าง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, และนักออกแบบ UX ที่ต้องพึ่งพาการทำงานร่วมกันทางภาพสำหรับการวางแผน, การเปิดตัว, หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ต้องการทำให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นด้วยภาพหรือไม่? ชมวิดีโอสอนสั้น ๆ นี้เกี่ยวกับวิธีใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อระดมความคิด, มอบหมายงาน, และวางแผนไทม์ไลน์.
4. แผนที่ธุรกิจ ClickUp พร้อมเทมเพลตไทม์ไลน์
เทมเพลตแผนที่ธุรกิจ ClickUp พร้อมไทม์ไลน์ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมผู้นำและทีมกลยุทธ์สามารถสร้างมุมมองที่ชัดเจนและระยะยาวของเป้าหมายทางธุรกิจและโครงการสำคัญ ด้วยมุมมองไทม์ไลน์, แผนงาน Gantt และรายการ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงและโต้ตอบได้เพื่อแสดงภาพแผนระดับสูงในขณะที่ยังคงจัดการการดำเนินงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฟิลด์ที่กำหนดเองในตัว เช่น แบบเลือกแบบดรอปดาวน์ ตัวเลข และสูตร ช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่เหมาะสม ในขณะที่แถบความคืบหน้าและการพึ่งพาจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าของอุปสรรคได้ คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดขอบเขตหรือความพยายามที่จำเป็นและผลกระทบ และอัปเดตแผนงานได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แยกเป้าหมายออกเป็นหมุดหมายหรือโครงการย่อย และบันทึกเป็นงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้
- จัดกลุ่มงานตามไตรมาสหรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
- ใช้การติดตามเวลาในตัว, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อจัดการการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดเส้นตายและกรอบเวลาในมุมมอง ทุกโครงการต่อไตรมาส และติดตามการไหลของงานตามหมวดหมู่ได้อย่างง่ายดายในมุมมอง ไทม์ไลน์ตามหมวดหมู่ธุรกิจ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำธุรกิจ, ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, และผู้จัดการโครงการที่ต้องการแผนที่ทางกลยุทธ์ที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อบริหารจัดการโครงการธุรกิจในไตรมาสหรือปี
5. แม่แบบแผนที่กลยุทธ์ ClickUp
เทมเพลตแผนกลยุทธ์ ClickUpสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการวางแผนการดำเนินการเชิงกลยุทธ์และปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการดำเนินงาน การกำหนด OKR รายไตรมาส หรือการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่ชัดเจนและมองเห็นได้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีผลกระทบสูง
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ดูทุกกลยุทธ์ที่จัดตามแผนกใน มุมมองรายการกลยุทธ์ และดูความคืบหน้าของแต่ละกลยุทธ์ใน มุมมองบอร์ดความคืบหน้า
- ดูและจัดตารางงานที่ขึ้นอยู่ใหม่ และปรับเส้นเวลาเมื่อต้องการเวลาเพิ่มเติม โดยใช้มุมมองแกนต์
- ติดตามคุณสมบัติที่สำคัญได้ถึงแปดรายการต่อโครงการ (เช่น ระยะเวลา, ผลกระทบ, ความคืบหน้า, ความง่ายในการดำเนินการ) เพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ ผลกระทบ, ความง่ายในการดำเนินการ, ความก้าวหน้าตามคาด และกรอบเวลาสำหรับการให้คะแนน/การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมกลยุทธ์และผู้นำโครงการที่ต้องการเชื่อมโยงงานเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้นและวิสัยทัศน์ระยะยาว
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทางที่ดีที่สุด (คุณสมบัติ, ราคา)
6. แม่แบบแผนที่เส้นทาง UX ของ ClickUp
ไม่เหมือนกับแผนที่ถนนแบบดั้งเดิมที่ติดตามกรอบเวลาที่เคร่งครัด,แม่แบบแผนที่ถนน UX ของ ClickUpใช้แบบจำลอง "ตอนนี้, ต่อไป, อนาคต" ช่วยให้ทีมสามารถจัดหมวดหมู่การทำงานตามความเร่งด่วนแทนที่จะเป็นลำดับเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
สร้างขึ้นบนClickUp's Whiteboards แผนที่ทางสายตาฉบับนี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบของทีม ธีม หัวข้อย่อย และระดับความมั่นใจ แผนที่นี้ทำหน้าที่เป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเปลี่ยนแปลงของ 우선순위 ทีมสามารถใช้รูปแบบนี้เพื่อร่วมมือกัน สำรวจความคิดอย่างเป็นภาพ ประเมินความเป็นไปได้ และปรับเปลี่ยนแผนที่ทางสายตาของตนตามข้อมูลใหม่ ๆ ที่ปรากฏขึ้น
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- มองเห็นความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ตามเวลาที่ผ่านไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเห็นสถานะปัจจุบันและทิศทางในอนาคตได้
- เพิ่ม พื้นที่โฟกัสหลัก ของคุณไว้ที่ด้านบนของแผนงาน คลิกที่รูปทรงเพื่อพิมพ์ข้อความของคุณ และใช้ปุ่ม อัปโหลด เพื่อเพิ่มรูปภาพสนับสนุน
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึก เช่น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ บุคลิกภาพของลูกค้า จุดที่ประสบปัญหา และเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในคลิกเดียว จากบนแคนวาสโดยตรง
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX, ทีมผลิตภัณฑ์, และนักวิจัยผู้ใช้ที่ต้องการจัดระเบียบงานออกแบบอย่างเป็นภาพและปรับความพยายามด้านประสบการณ์ผู้ใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
💡 คุณรู้หรือไม่? รูปแบบแผนที่นำทาง Now‑Next‑Laterได้รับการเผยแพร่โดย Janna Bastowและปัจจุบันถูกใช้โดยทีม Agile ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ SaaS ไปจนถึงฮาร์ดแวร์
"ตอนนี้" หมายถึงสัปดาห์หรือสปรินต์ปัจจุบัน "ถัดไป" หมายถึงเดือนถัดไป และ "ภายหลัง" หมายถึงไตรมาสในอนาคต
7. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp
แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการวางแผน ติดตาม และจัดการหลายแง่มุมของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว ด้วยสถานะงานที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการอัปเดตอัตโนมัติแม่แบบแผนงานโครงการนี้ทำให้ง่ายต่อการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการของคุณ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สรุปขั้นตอนสำคัญของโครงการ, จุดสำคัญ, และผลลัพธ์ที่ต้องการพร้อมรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละไตรมาส
- เปลี่ยนเป็นมุมมอง Gantt หรือ ปฏิทิน เพื่อทำความเข้าใจความเชื่อมโยงและกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
- ใช้ มุมมองปริมาณงาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานมากเกินไปและทีมใช้แบนด์วิดท์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้มุมมองกระดานคัมบัง (Kanban Board) เพื่อย้ายงานจากรายการที่ต้องทำไปยังรายการที่ทำเสร็จแล้วอย่างเห็นได้ชัด และใช้ มุมมองรายการ (List View) สำหรับติดตามรายละเอียดทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมการตลาด, และทีมใด ๆ ที่ต้องการปรับปรุงการสื่อสารและการติดตามในโครงการที่ซับซ้อน
⚡ คลังแม่แบบ: ต้องการให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้นหรือไม่?แม่แบบแผนที่เส้นทางโครงการเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นขั้นตอน, การมอบหมายงาน, และการติดตามเป้าหมายตั้งแต่ต้นจนจบ
8. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนงานโครงการ ClickUp
ด้วยบล็อกภาพที่เข้าใจง่ายและการมอบหมายงานที่ยืดหยุ่นแม่แบบไวท์บอร์ดแผนงานโครงการ ClickUpจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีหลายทีมหรือหลายแผนกที่ต้องทำงานร่วมกัน
เทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นแผนงานโดยให้ทีมสามารถกำหนดเจ้าของงาน ติดตามความเชื่อมโยง และปรับไทม์ไลน์ได้ตามต้องการ รูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile โดยรองรับการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานสอดคล้องกันตลอดโครงการ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบโครงการให้เป็นขั้นตอนหรือเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและการติดตาม
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล พร้อมแสดงความคิดเห็นและปฏิกิริยาต่อรายการสำคัญ
- แปลงองค์ประกอบที่ได้จากการระดมความคิดบนไวท์บอร์ดให้เป็น งานใน ClickUp พร้อมกำหนดวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ ฯลฯ
- ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อติดแท็กงานตามหมวดหมู่, ความสำคัญ, หรือระยะ, และสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้า
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนและข้ามแผนกซึ่งต้องการการทำงานร่วมกันแบบมองเห็นและปรับแต่งได้แบบเรียลไทม์
9. แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยให้การพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การคิดค้นไอเดียเริ่มต้นไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เทมเพลตอเนกประสงค์นี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งประสานงานระหว่างทีมและโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ด้วยการรวม ฟิลด์ที่กำหนดเอง ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับคุณลักษณะต่างๆ เช่น ผลกระทบ ความมั่นใจ และความพยายาม แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ฟรีนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกงานได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์โดยรวม
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้มุมมองเช่น แผนงานรายไตรมาส หรือ กระบวนการ เพื่อดูไทม์ไลน์ ขั้นตอนการเตรียมงาน และขั้นตอนการทำงานในรูปแบบภาพ
- อัปเดตสถานะ, แก้ไขไทม์ไลน์ใน มุมมอง Gantt หรือ มุมมองรายการ และรักษาความคืบหน้าประจำสัปดาห์โดยใช้ มุมมองการติดตามการดำเนินการรายสัปดาห์
- จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามผลกระทบต่อธุรกิจหรือผู้ใช้ด้วย Product Master Backlog + Impact Effort Matrix
- สื่อสารการอัปเดตทั้งภายในและภายนอกองค์กร และรักษาความสอดคล้องของทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้เอกสาร บันทึกการเผยแพร่
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการโครงการ, และเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการวงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสื่อสารความคืบหน้าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
📚 อ่านเพิ่มเติม: แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์: ตัวอย่างและวิธีการสร้าง
10. แม่แบบแผนที่เส้นทาง SEO ของ ClickUp
เทมเพลตแผนที่เส้นทาง SEO ของ ClickUpช่วยให้ทีมการตลาดและทีม SEO สามารถทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SEO ของตนได้ในขณะที่ทำให้กระบวนการติดตามงาน SEO ง่ายขึ้น ด้วยการทำหน้าที่เป็นส่วนขยายที่มุ่งเน้นของแผนที่เส้นทางทางการตลาดที่กว้างขึ้น คุณสามารถจัดระเบียบและบริหารกิจกรรม SEO ที่สำคัญ เช่น การวิจัยคำค้นหา การสร้างเนื้อหา การสร้างลิงก์ และการปรับแต่ง SEO บนหน้าเว็บไซต์
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตามงาน แผนภูมิแกนต์ในตัวเพื่อวางแผนไทม์ไลน์ SEO ของคุณ และสถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้า เทมเพลตนี้มอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนและเป็นระบบสำหรับการจัดการเป้าหมาย SEO
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ มุมมองแผนที่เส้นทาง SEO เพื่อวางงานเชิงกลยุทธ์บนไทม์ไลน์หรือลำดับขั้นตอน
- สลับไปที่ มุมมองรายการงาน SEO เพื่อจัดการและจัดลำดับความสำคัญของแต่ละการดำเนินการ
- ติดตามการมอบหมายเจ้าของแทร็กและอัตราการเสร็จสิ้นผ่าน ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดของ ClickUpและปรับกลยุทธ์ของคุณตามข้อมูล
นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp:
✅ เหมาะสำหรับ: นักการตลาดดิจิทัล, ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, และธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกและบรรลุเป้าหมาย SEO โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อวัดความสำเร็จ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ClickUp Brainช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผน SEO ของคุณ มันสร้างโครงร่าง แนะนำคำหลัก สร้างชื่อบล็อกและคำอธิบายเมตาที่เป็นมิตรกับ SEO และระบุช่องว่างในกลยุทธ์ SEO ของคุณ
ClickUp Brain ยังสามารถสแกนแผนงานของคุณและเน้นย้ำโครงการที่มีผลกระทบสูง, ผลงานที่ทำได้รวดเร็ว, และจุดที่เป็นอุปสรรค เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ SEO ของคุณได้อย่างแท้จริง
11. แม่แบบเอกสารแผนที่เส้นทางภาพของ ClickUp
เทมเพลตเอกสารแผนงานภาพ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการรวมศูนย์และบันทึกเป้าหมายเฉพาะของแคมเปญและโครงการต่างๆ พร้อมกับการกำหนดหมุดหมายที่ชัดเจน ด้วยช่องที่กำหนดไว้สำหรับโปรไฟล์ทีม, สรุปโครงการ, และวัตถุประสงค์ เทมเพลตนี้ทำให้การประสานงานงานต่างๆ, การติดตามความคืบหน้า, และการสื่อสารความคาดหวังกับทีมของคุณง่ายขึ้น
ความหลากหลายของเทมเพลตนี้ครอบคลุมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การกำหนดสีเพื่อแยกแยะเป้าหมายสำคัญ และการติดตามแผนงานรายไตรมาส นอกจากนี้ คุณยังสามารถประเมินความคืบหน้าของแต่ละแผนกได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการกำหนดสีเฉพาะให้กับเป้าหมายของแต่ละทีม และติดตามความสำเร็จแบบเรียลไทม์
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ระบุเป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณใน ClickUp Docs เพื่อให้ทิศทางและจุดประสงค์ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
- เพิ่มงานหรือกิจกรรมของคุณตามลำดับที่จะเกิดขึ้น และสร้างเค้าโครงที่มองเห็นได้เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจการไหลของโครงการได้ในทันที
- เน้นจุดสำคัญของโครงการ เช่น การเปิดตัว การทบทวน หรือจุดตัดสินใจ และเปลี่ยนรายการในแผนงานเหล่านี้ให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ผู้นำแคมเปญ, และทีมการตลาดที่ต้องการรวมเป้าหมายโครงการไว้ที่เดียวและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. แม่แบบแผนที่เส้นทาง NFT ของ ClickUp
เทมเพลตแผนที่เส้นทาง NFT ของ ClickUpคือกรอบการทำงานที่คุณสามารถพึ่งพาได้สำหรับการจัดโครงสร้างและมองเห็นกลยุทธ์โครงการ NFT ของคุณอย่างชัดเจน มันช่วยคุณในการกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และทำให้ทีมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน ด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ถูกสร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนด 우선순위 และแบ่งโครงการออกเป็นระยะ ๆ ที่สามารถจัดการได้ มันทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นนักสร้างสรรค์ นักพัฒนา นักการตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
คุณสามารถแบ่งแผนงานของคุณออกเป็นห้าขั้นตอนที่มีโครงสร้างชัดเจน ตั้งแต่การเปิดตัวคอลเลกชันและการสร้างชุมชน ไปจนถึงการสำรวจประสบการณ์เสมือนจริงในเมตาเวิร์ส และการวางแผนสำหรับการเปิดตัวรุ่นถัดไป
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ระบุขั้นตอนสำคัญของโครงการและใช้มุมมอง รายการงานตามขั้นตอน เพื่อจัดโครงสร้างงานให้เหมาะสม
- เพิ่มความชัดเจนโดยใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับคุณลักษณะเช่น ทีม NFT (กลุ่มที่รับผิดชอบ) และ ระยะ (เช่น การวางแผน, การปรับใช้)
- รับภาพรวมตารางเวลาที่ชัดเจนด้วยมุมมอง ไทม์ไลน์โครงการ และสลับไปยังมุมมอง แผนงาน NFT แบบแกนท์ เพื่อติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน
- ตั้งค่าการทบทวนซ้ำด้วยฟีเจอร์งานที่เกิดซ้ำของ ClickUpเพื่อรีเฟรชมุมมองเวลาและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมเมื่อโครงการของคุณมีการเปลี่ยนแปลง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้าง NFT, ทีม Web3, ผู้จัดการชุมชน, และนักการตลาดที่วางแผนโครงการ NFT หลายระยะหรือกลยุทธ์การมีส่วนร่วมในโลกเมตาเวิร์ส
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
13. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่โร้ดแมปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่เน้นการมองเห็นเป็นหลัก สร้างขึ้นเพื่อจัดการทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเปิดตัว ผสานการติดตามงานที่ยืดหยุ่นเข้ากับไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ ช่วยให้คุณแยกกระบวนการออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ เริ่มต้นด้วยการป้อนงานใน มุมมองรายการ จากนั้นสลับไปที่ มุมมองไวท์บอร์ด เพื่อวางแผนไทม์ไลน์ ความสัมพันธ์ของงาน และเจ้าของงานโดยใช้โน้ตแบบติดและตัวเชื่อมต่อ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ลากและวางงาน จัดกลุ่ม และจัดเรียงงานตามขั้นตอนหรือไทม์ไลน์
- ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็น, การแสดงความรู้สึก, และงานย่อย เพื่ออภิปราย, มอบหมาย, หรือแยกย่อยงาน
- เพิ่มป้ายกำกับลำดับความสำคัญและตัวบ่งชี้สถานะที่มีรหัสสีเพื่อปรับปรุงการมองเห็นงาน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, และนักออกแบบ UX ที่ต้องการพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อวางแผน, สร้างภาพ, และจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
14. แม่แบบแผนที่เทคโนโลยี ClickUp
เทมเพลตแผนงานเทคโนโลยี ClickUpช่วยให้ทีมไอทีและทีมพัฒนาสามารถจัดระเบียบและกำกับดูแลทุกขั้นตอนของโครงการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากร ไปจนถึงการนำไปปฏิบัติจริง เทมเพลตนี้มอบรูปแบบที่เป็นระบบและมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับการบริหารโครงการเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ด้วยการออกแบบแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย รองรับการวางแผนแผนงานรายไตรมาส การจัดทำเมทริกซ์ผลกระทบและความพยายาม และการติดตามงานด้วยรหัสสี เพื่อระบุลำดับความสำคัญและจุดคอขวดได้อย่างแม่นยำ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการและติดตามงานและความรับผิดชอบที่ดำเนินการอยู่ใน มุมมองแผงโครงการ
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpที่ทำงานตามเงื่อนไขเพื่อส่งการแจ้งเตือน/การเตือนความจำ, ปรับเส้นเวลา, โพสต์การอัปเดต, สร้างงาน/รายการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ, และอื่นๆ
- ให้ภาพรวมที่ปรับแต่งตามความต้องการแก่ผู้นำด้วย แผนที่นำทางสำหรับมุมมองของผู้จัดการ และเปลี่ยนเป็น มุมมองของผู้จัดการโครงการ สำหรับการติดตามที่มุ่งเน้นและอยู่ในระดับการดำเนินการ
✅ เหมาะสำหรับ: นักวางกลยุทธ์ด้านไอที, ผู้จัดการโครงการ, และผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ต้องการปรับปรุงการติดตามการดำเนินงาน, การวางแผนทรัพยากร, และการดำเนินการรายไตรมาสให้มีประสิทธิภาพ
📚 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือทีละขั้นตอน: การสร้างแผนที่เทคโนโลยี (พร้อมตัวอย่าง)
15. แม่แบบแผนงาน IT Roadmap ของ ClickUp
เทมเพลตแผนงาน IT Roadmap ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและเชื่อมโยงโครงการ IT ระยะยาวทั้งหมดให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร ออกแบบมาสำหรับการวางแผนหลายปี เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการ IT หลัก เช่น การอัปเกรด ERP การย้ายระบบสู่คลาวด์ และการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
ด้วยตัวเลือกการดูที่หลากหลาย จึงมอบความชัดเจนและประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน คุณสามารถติดตามปริมาณงานผ่าน มุมมองแบนด์วิดท์ของทีม ติดตามงานด้วย แผนภูมิแกนต์ และจัดกลุ่มงานตามขั้นตอนใน มุมมองบอร์ด
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบโครงการตาม สถานะ (เป็นไปตามแผน, ไม่เป็นไปตามแผน, หรือมีความเสี่ยง) และเพิ่มป้ายสีสำหรับคุณลักษณะต่างๆ เช่น หมวดหมู่, ผลกระทบ, ความพยายาม, และทีมที่ได้รับมอบหมาย ในแท็บ ล็อบบี้โครงการ
- ดูงานโครงการ งานย่อย และระยะเวลาของแต่ละงานใน แท็บกำหนดการโครงการ ซึ่งคุณสามารถจัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด ประมาณเวลาที่ใช้ ฯลฯ ได้เช่นกัน
- สลับไปที่มุมมอง กำหนดการโครงการ เพื่อดูงานทั้งหมดที่มีการจัดกลุ่มตามหมวดหมู่และแสดงด้วยสีที่แตกต่างกัน บนไทม์ไลน์เพื่อให้เห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: แผนกไอที, ผู้จัดการโครงการ, และนักวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องการแผนงานที่มีโครงสร้างและระยะยาวเพื่อจัดการการดำเนินงานไอทีที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
16. แม่แบบแผนงานทีม Agile ของ ClickUp
เทมเพลตแผนงานทีม Agile ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีม Agile มีความยืดหยุ่น โปร่งใส และสอดคล้องกับเป้าหมายของสปรินต์และลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง ด้วยไทม์ไลน์แบบเรียลไทม์ ทีมสามารถติดตามความคืบหน้า ปรับแผน และสื่อสารกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตลาดมีการเปลี่ยนแปลง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแบ่งการพัฒนาออกเป็นสปรินต์ที่จัดการได้ และอัปเดตความคืบหน้าตามข้อมูลย้อนกลับสดจากแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณ
มันมาพร้อมกับมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนผลิตภัณฑ์, กระดานสปรินต์, และ แผนงานผลิตภัณฑ์แบบ Agile Gantt เพื่อให้คุณสามารถจัดการสปรินต์และติดตามงานย่อยได้อย่างชัดเจน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เพิ่มบริบทให้กับงานด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ผลกระทบ, เป้าหมายเชิงกลยุทธ์, ความสำคัญเชิงกลยุทธ์, ระยะเวลา (วัน), ประมาณการความพยายาม, และอื่น ๆ
- ใช้มุมมองงานค้างร่วมกับเมทริกซ์ผลกระทบเทียบกับความพยายามในการจัดระเบียบแนวคิดและคำขอที่เข้ามา ก่อนที่จะย้ายไปยังแผนงาน
- ร่างกลยุทธ์การวางแผนเส้นทางแบบ Agile หรือเป้าหมายสปรินต์ใน ClickUp Docs, ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และจัดเก็บบันทึกการเปิดตัวหรือการทบทวน
✅ เหมาะสำหรับ: Scrum masters, Agile product managers, และทีม SaaS ที่วางแผนสปรินต์, ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด, และเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บ่อยครั้ง
17. แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมอง Kanban ของ ClickUp
แม่แบบแผนที่มุมมอง Kanban ของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ ในขณะที่ยังคงมองเห็นภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินอยู่ได้ คุณสามารถสร้างการ์ดสำหรับเป้าหมายเฉพาะ ปรับปรุงผู้รับผิดชอบ และจัดหมวดหมู่ลำดับความสำคัญด้วยสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง ทำให้กระบวนการพัฒนาหรือการตลาดทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถติดตามได้
มุมมองไทม์ไลน์ ช่วยติดตามกำหนดเวลา ในขณะที่ แผนภูมิแกนต์ และการผสานแผนงานแบบโร้ดแมปให้มุมมองภาพรวมสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมองเห็นแบบคู่ดังกล่าวช่วยให้เกิดความรับผิดชอบ จัดการผลงานของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว และลดความเสี่ยงของการเบี่ยงเบนของโครงการ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างภาพแผนงานของคุณพร้อมกับงาน, กำหนดเวลา, ผู้รับผิดชอบ, ความคืบหน้า และสถานะบน กระดานคัมบังแบบลากและวาง
- ใช้ มุมมองงานค้าง สำหรับรายการงานที่รอดำเนินการทั้งหมด และใช้ มุมมองบอร์ดลำดับความสำคัญ เพื่อเน้นสิ่งที่เร่งด่วนที่สุด
- เพิ่ม การพึ่งพาของงาน เพื่อจัดการและแสดงภาพงานที่ทำตามลำดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดที่จัดการเป้าหมายระยะยาวพร้อมกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการในการจัดการงานที่ยืดหยุ่นและมองเห็นภาพได้
วางแผนเส้นทางที่ดีขึ้นและทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
แม่แบบแผนที่เส้นทางของ Asana เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน ด้วยคุณสมบัติและแอปพลิเคชันที่ผสานรวมไว้อย่างครบถ้วน แต่หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มเติมในการปรับแต่งมุมมอง เชื่อมโยงงานระหว่างทีม หรือทำให้ขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
ClickUp มีเทมเพลตที่ใช้งานได้ทันทีเหมือนเวทมนตร์ แต่ก็ยังให้คุณมีอิสระในการสร้างเวิร์กโฟลว์ตามที่คุณต้องการ คุณจะได้รับแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, การวางแผนสปรินต์, เอกสาร, ไทม์ไลน์, อะไรก็ตามที่เหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด
นอกจากนี้ คุณสมบัติ AI และระบบอัตโนมัติของ ClickUp ยังช่วยให้คุณอยู่เหนือกำหนดเวลาได้โดยไม่ต้องควบคุมทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและสร้างแผนที่เติบโตไปพร้อมกับคุณ