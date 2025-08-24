บล็อก ClickUp

10 อันดับคู่แข่งและทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wiz สำหรับความปลอดภัยบนคลาวด์ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
24 สิงหาคม 2568

Wiz ให้การมองเห็นที่ชัดเจนแก่คุณ แต่ขาดการแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์ การวัดข้อมูลระดับโฮสต์ หรือการวิเคราะห์การจราจรในเครือข่ายหรือไม่?

พูดได้เลยว่า คุณไม่ใช่คนเดียวที่สังเกตเห็นช่องว่างนี้

เมื่อสภาพแวดล้อมบนคลาวด์มีความซับซ้อนมากขึ้น ทีมความปลอดภัยต้องการเครื่องมือที่สามารถระบุความเสี่ยงและช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้

โพสต์บล็อกนี้จะมาวิเคราะห์คู่แข่งของ Wiz ที่ดีที่สุดซึ่งช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป อย่าลืมติดตามจนจบเพื่อดูว่าClickUp(ใช่แล้ว แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!) สนับสนุนการทำงานร่วมกันด้านความปลอดภัยบนคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 🔐

คุณควรมองหาอะไรในคู่แข่งของ Wiz?

เมื่อสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Wiz ให้เริ่มต้นด้วยการระบุช่องว่างที่เฉพาะเจาะจงในโครงการบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ของคุณ โซลูชันที่เหมาะสมจะแก้ไขช่องว่างเหล่านั้นโดยตรงและเสริมสร้างกลยุทธ์ความปลอดภัยโดยรวมของคุณให้แข็งแกร่งขึ้น นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณา:

  • การวัดสัญญาณระยะไกลของโฮสต์โดยใช้ตัวแทน: มองหาคู่แข่งของ Wiz ที่ใช้ตัวแทนขนาดเล็กเพื่อจับกิจกรรมของกระบวนการ ไฟล์ และรีจิสทรี เพื่อการวิเคราะห์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • กระบวนการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบติดตามงานและสามารถนำการแก้ไขหรือการอัปเดตนโยบายไปใช้โดยอัตโนมัติ
  • การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครือข่าย: เลือกเครื่องมือที่มีการตรวจสอบปริมาณการใช้งานอย่างต่อเนื่องและตรวจจับความผิดปกติในเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPCs)
  • การหลอกลวงและฮันนีพ็อต: ประเมินโซลูชันด้วยการติดตั้งฮันนีพ็อตแบบเนทีฟเพื่อดักจับผู้โจมตีและเปิดเผยการเคลื่อนไหวในแนวนอน
  • การสแกน SBOM ขั้นสูงและห่วงโซ่อุปทาน: พิจารณาผู้ให้บริการที่สามารถทำแผนที่บิลวัสดุของซอฟต์แวร์ (SBOM) แบบครบถ้วนและแจ้งเตือนช่องโหว่จากต้นทาง
  • แดชบอร์ดและการรายงานที่กำหนดเอง: ทางเลือกของ Target Wiz ที่มีวิดเจ็ตแบบลากและวาง, เมตริกที่ปรับแต่งได้, และการรายงานแบบไม่มีแบรนด์
  • การสนับสนุนแบบติดตั้งในองค์กรและระบบเดิม: เลือกผู้ให้บริการที่มีทั้งตัวแทนระบบคลาวด์และตัวแทนติดตั้งในองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานอย่างสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดหรือระบบเดิม

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2013 AWS ได้ลงนามในข้อตกลงมูลค่า 600ล้านดอลลาร์กับ CIA ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการนำระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยมาใช้ในภาครัฐ นับเป็นจุดเริ่มต้นของระบบ GovCloud ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

คู่แข่งของ Wiz ในภาพรวม

นี่คือตารางเปรียบเทียบคู่แข่งและทางเลือกทั้งหมดของ Wiz 📊

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา*
พาโล อัลโต พริสมากลoudความปลอดภัยบนคลาวด์แบบครบวงจรและ DevSecOps สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่การจัดการท่าทีความปลอดภัยบนคลาวด์ (CSPM), การปกป้องภาระงานบนคลาวด์ (CWPP), การจัดการสิทธิ์ในโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ (CIEM), การจัดลำดับความเสี่ยงด้วยปัญญาประดิษฐ์ราคาตามความต้องการ
งานลูกไม้การตรวจจับความผิดปกติทางพฤติกรรมด้วยเครื่องจับเท็จและการมองเห็นแบบครบวงจรสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่การตรวจจับความผิดปกติตามพฤติกรรม การจัดลำดับความเสี่ยง การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติราคาตามความต้องการ
ออร์กา ซีเคียวริตี้การจัดการช่องโหว่แบบไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์การจัดลำดับความสำคัญตามบริบท, การแสดงเส้นทางโจมตี, เทคโนโลยี SideScanningราคาตามความต้องการ
สามารถดำรงอยู่ได้การจัดการช่องโหว่ที่ครอบคลุมทั้งระบบคลาวด์และระบบภายในองค์กรสำหรับองค์กรธุรกิจCSPM, การสแกนช่องโหว่แบบรวมศูนย์, ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ด (Infrastructure as Code - IaC)ราคาตามความต้องการ
ซอฟต์แวร์ Aqua Securityความปลอดภัยแบบครบวงจรบนคลาวด์สำหรับทีมไอทีขนาดเล็กถึงขนาดกลางและทีม DevOps ที่มีความต้องการด้านความปลอดภัยของคอนเทนเนอร์การป้องกันการทำงานของคอนเทนเนอร์และ Kubernetes, โหลดงานแบบไร้เซิร์ฟเวอร์, การผสานรวมกับ CI/CD pipelineราคาตามความต้องการ
ไมโครซอฟต์ ดีเฟนเดอร์ ฟอร์ คลาวด์การจัดการความปลอดภัยสำหรับบริษัทขนาดกลางบนสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ใช้ระบบของไมโครซอฟต์CSPM และ CWP ในตัวพร้อมการแจ้งเตือนแบบรวมศูนย์ มาตรฐานการกำกับดูแลและการรายงานในตัว การผสานรวมกับ Azureราคาตามความต้องการ
Qualysการสแกนความปลอดภัยแบบมีตัวแทนและไม่มีตัวแทนสำหรับองค์กรและทีมพัฒนาขนาดใหญ่การปกป้องสินทรัพย์แบบไฮบริด (คลาวด์ + ระบบเดิม), รายงานแบบรวมศูนย์, CSPM สำหรับหลายคลาวด์ราคาตามความต้องการ
จุดตรวจสอบการจัดการความปลอดภัยและท่าทางแบบบูรณาการสำหรับบริษัทขนาดกลางและองค์กรCSPM, การป้องกันภัยคุกคามแบบเนทีฟบนคลาวด์, ความปลอดภัยแบบไร้เซิร์ฟเวอร์, การสนับสนุน API จากบุคคลที่สามราคาตามความต้องการ
Sysdigการดำเนินงาน DevSecOps ที่เน้น Kubernetes สำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้วย eBPF, การตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์, การจัดลำดับความสำคัญของช่องโหว่ราคาตามความต้องการ
Snykความปลอดภัยแบบ Dev-first สำหรับโค้ด, คอนเทนเนอร์, และ IaC สำหรับทีมพัฒนาขนาดใหญ่และองค์กรการย้ายความปลอดภัยไปทางซ้าย, กระบวนการทำงานที่ให้ความสำคัญกับนักพัฒนาเป็นอันดับแรก, การผสานรวม CI/CD,มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน

10 คู่แข่งและทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wiz

ตอนนี้ มาเจาะลึกเกี่ยวกับคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Wiz กันเถอะ 👇

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. Palo Alto Prisma Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับความปลอดภัยของคลาวด์แบบครบวงจรและการผสานรวม DevSecOps)

Palo Alto Prisma Cloud: แข่งขันกับ Wiz ด้วยความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง
ผ่านทางPalo Alto Networks

Prisma Cloud ใน Palo Alto Networks เป็นแพลตฟอร์มการปกป้องแอปพลิเคชันแบบ Cloud-Native (CNAPP) ที่ครอบคลุมทุกด้าน ออกแบบมาเพื่อปกป้องแอปพลิเคชันตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่โค้ดจนถึงคลาวด์

การใช้การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning), การวิเคราะห์ขั้นสูง, และ Precision AI, ระบบจะทำการสแกนโครงสร้างพื้นฐาน, โค้ดแอปพลิเคชัน, และปริมาณงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับการตั้งค่าผิดพลาด, การละเมิดนโยบาย, และภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับระบบนิเวศความปลอดภัยที่กว้างขวางของ Palo Alto รวมถึง Cortex XDR และ WildFire ทำให้การสร้างกลยุทธ์ความปลอดภัยแบบรวมเป็นหนึ่งง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Palo Alto Prisma Cloud

  • โครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยทั่วทั้งผู้ให้บริการโดยใช้การจัดการท่าทีความปลอดภัยบนคลาวด์ (CSPM) เพื่อตรวจจับการกำหนดค่าผิดพลาด การเบี่ยงเบน และการละเมิดนโยบาย
  • ปกป้องเวิร์กโหลดและคอนเทนเนอร์ด้วยการป้องกันเวิร์กโหลดบนคลาวด์ (CWP) รวมถึงการสแกนแบบไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์สำหรับเครื่องเสมือน (VMs), สภาพแวดล้อมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ และ Kubernetes
  • เสริมความแข็งแกร่งให้กับ CI/CD pipeline ของคุณผ่านการรักษาความปลอดภัยของโค้ดแบบบูรณาการ, การสแกน IaC, การวิเคราะห์องค์ประกอบของซอฟต์แวร์, และการตรวจจับข้อมูลลับก่อนการรัน
  • มองเห็นและควบคุมสินทรัพย์ในสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์และไฮบริดได้อย่างลึกซึ้ง

ข้อจำกัดของ Palo Alto Prisma Cloud

  • มันเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเริ่มต้นที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีประสบการณ์กับเครื่องมือของ Palo Alto มาก่อน
  • ช่องว่างในเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการใช้งานขั้นสูงและตัวอย่างการใช้งานจริง

ราคาของ Palo Alto Prisma Cloud

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิว Palo Alto Prisma Cloud

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Palo Alto Prisma Cloud อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวถึงคู่แข่งของ Wiz นี้:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Prisma Access คือความสามารถในการมอบความปลอดภัยที่สม่ำเสมอและส่งมอบผ่านคลาวด์ให้กับผู้ใช้ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Palo Alto Networks เช่น Cortex และ Panorama ทำให้การจัดการและตรวจสอบสถานะความปลอดภัยจากแดชบอร์ดส่วนกลางง่ายขึ้น

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Prisma Access คือความสามารถในการมอบความปลอดภัยที่สม่ำเสมอและส่งมอบผ่านคลาวด์ให้กับผู้ใช้ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Palo Alto Networks เช่น Cortex และ Panorama ทำให้การจัดการและตรวจสอบสถานะความปลอดภัยจากแดชบอร์ดส่วนกลางง่ายขึ้น

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้ HTTP จนกระทั่งปี 1994 ที่Netscape ได้แนะนำ HTTPSเพื่อเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลของเบราว์เซอร์ ซึ่งนำไปสู่การสนทนาครั้งแรกเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเว็บ

2. งานลูกไม้ (เหมาะที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่มีความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

งานลูกไม้: แพลตฟอร์มปกป้องเวิร์กโหลดบนคลาวด์
ผ่านทางLacework

Lacework FortiCNAPP ช่วยให้ทีมเชื่อมต่อสัญญาณความเสี่ยงของคลาวด์กับการตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การตั้งค่าผิดพลาดหรือการกำหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย มันสร้างมุมมองที่ราบรื่นของช่องโหว่ การตั้งค่าผิดพลาด และภัยคุกคามที่ใช้งานอยู่ทั่วทั้งสภาพแวดล้อมคลาวด์ของคุณ

ด้วยการรองรับแบบเนทีฟบน AWS, Azure และ Google Cloud แพลตฟอร์มจะวิเคราะห์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นของแรนซัมแวร์, การขุดเหรียญคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาต และการรั่วไหลของข้อมูลรับรอง

คุณสมบัติเด่นของงานลูกไม้

  • ตรวจจับการโจมตีแบบวันแรกได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วย แพลตฟอร์มข้อมูล Polygraph® ที่เปิดเผยความผิดปกติของพฤติกรรมและรูปแบบภัยคุกคาม
  • ค้นพบความเสี่ยงด้านอัตลักษณ์ด้วย CIEM ที่ให้คะแนนสิทธิ์การใช้งานและแจ้งเตือนบทบาทที่มีสิทธิ์มากเกินไปในหลายคลาวด์
  • ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่ายด้วยข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าผิดพลาด ช่องโหว่ และการละเมิดนโยบาย
  • เปลี่ยนแนวทางไปทางซ้ายด้วยการรวม IaC Security, SAST และการวิเคราะห์องค์ประกอบซอฟต์แวร์ (SCA) เพื่อตรวจจับปัญหาได้ก่อนการปรับใช้
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ข้อจำกัดของงานลูกไม้

  • ขาดการติดตามการแก้ไขแบบเรียลไทม์; ปัญหาที่ปิดแล้วใช้เวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไปจึงจะหายไป
  • ผู้ใช้พบว่าการกำหนดค่าการแจ้งเตือนนั้นยาก และต้องการการผสานรวมที่ดีขึ้นกับ Slack, Datadog, เครื่องมือ SIEM และแพลตฟอร์มตั๋ว

ราคาของงานลูกไม้

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวงานลูกไม้

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 380+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

📮 ClickUp Insight: 74% ของพนักงานใช้เครื่องมือสองอย่างหรือมากกว่าเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ—ในขณะที่ต้องสลับไปมาระหว่างอีเมล, แชท, โน้ต, เครื่องมือจัดการโครงการ, และเอกสารต่างๆ การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เสียเวลาและลดประสิทธิภาพการทำงาน ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวมทุกสิ่งที่คุณต้องใช้ในที่ทำงาน—อีเมล, แชท, เอกสาร, งาน, และบันทึก—ไว้ในที่ทำงานเดียวที่สามารถค้นหาได้ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

3. Orca Security (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์)

Orca Security: บริษัทความปลอดภัยบนคลาวด์ที่ให้บริการฟีเจอร์การตรวจจับภัยคุกคาม
ผ่านทางOrca Security

Orca Security มอบการมองเห็นเชิงลึกในทุกชั้นของสภาพแวดล้อมคลาวด์ให้กับทีมของคุณ โดยไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์เพิ่มเติม ระบบจะเชื่อมโยงความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ เช่น การตั้งค่าผิดพลาด, API ที่เปิดเผย, ปัญหาด้านตัวตน, และช่องโหว่ เพื่อเปิดเผยภัยคุกคามที่สำคัญที่สุด

เครื่องมือนี้รวมการวัดระยะไกลแบบเรียลไทม์การสื่อสารระดับมืออาชีพ การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงขั้นสูง และการสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครอบคลุมไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว

การมุ่งเน้นที่ 'การรวมกันที่เป็นพิษ' ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของ 1% ของการแจ้งเตือนที่มีความสำคัญจริง ๆ ได้ ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนที่มักเกี่ยวข้องกับเครื่องมือความปลอดภัยบนคลาวด์

คุณสมบัติเด่นของ Orca Security

  • ปรับใช้การสแกนแบบไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์ด้วย SideScanning™ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงาน ความเสี่ยง และการกำหนดค่าต่างๆ ได้ทันที
  • เปิดใช้งาน เซ็นเซอร์ Orca เพื่อการป้องกันในขณะทำงาน โดยเปิดใช้งานการตรวจจับและตรวจสอบแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือเบาในระดับเคอร์เนล
  • บังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับกว้างโดยใช้กรอบการกำกับดูแลกว่า 100 แบบสำเร็จรูป รวมถึง CIS Benchmarks, PCI DSS, HIPAA และ SOC 2
  • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและผลกระทบต่อประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการผลิต

ข้อจำกัดของ Orca Security

  • การสแกนแบบไม่มีเอเจนต์อาจพลาดข้อมูลเชิงลึกที่ลึกกว่าในระหว่างการทำงานเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใช้เอเจนต์ของ Wiz
  • ขาดความสามารถในการย้ายงานไปทางซ้ายอย่างแข็งแกร่ง ไม่มีการรวม IDE/CLI ที่รู้จักสำหรับเวิร์กโฟลว์ของนักพัฒนา

ราคาของ Orca Security

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นของ Orca Security

  • G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Orca Security อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้คนหนึ่งได้แชร์รีวิวนี้บน Capterra:

Orca เป็นวิธีการจัดการระบบ VMS แบบไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์ (agentless) ซึ่งหมายความว่าไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้หรือประสิทธิภาพการทำงานเลย ทีมปฏิบัติการของคุณไม่จำเป็นต้องจัดการการติดตั้งเอเจนต์ และไม่จำเป็นต้องจัดการการอัปเกรดหรือเวลาหยุดทำงานด้วย […] ผลิตภัณฑ์นี้ค่อนข้างใหม่ และมีการพัฒนาการปรับปรุงต่าง ๆ อยู่มากมายในขณะนี้

Orca เป็นวิธีการจัดการระบบ VMS แบบไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์ ซึ่งหมายความว่าไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้หรือประสิทธิภาพการทำงานแต่อย่างใด ทีมปฏิบัติการของคุณไม่จำเป็นต้องจัดการการติดตั้งหรือการอัปเกรดเอเจนต์ รวมถึงไม่ต้องดูแลช่วงเวลาหยุดให้บริการด้วย […] ผลิตภัณฑ์นี้ยังค่อนข้างใหม่ และฟีเจอร์เพิ่มเติมหลายอย่างกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเรื่อง 'zero trust' มาจากนักวิเคราะห์ของ Forrester ชื่อ John Kindervag ซึ่งเสนอว่าองค์กรไม่ควรไว้วางใจเครือข่ายใดๆ โดยอัตโนมัติ ต้องใช้เวลาหลายปี (และเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลที่เจ็บปวดหลายครั้ง) กว่าแนวคิดนี้จะกลายเป็นกระแสหลัก

4. Tenable (ดีที่สุดสำหรับการสแกนช่องโหว่แบบรวมศูนย์)

Tenable: จัดการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบไฮบริด
ผ่านทางTenable

Tenable นำเสนอแนวทางแบบบูรณาการในการรักษาความปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ผ่านแพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยงชั้นนำ Tenable One แทนที่จะจัดการกับช่องโหว่ การตั้งค่าที่ผิดพลาด และปัญหาด้านอัตลักษณ์เป็นปัญหาแยกส่วน Tenable เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้มุมมองความเสี่ยงที่จัดลำดับความสำคัญได้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นผิวการโจมตีของคุณ

มันรองรับ โซลูชันที่ได้รับการรับรองจาก FedRAMP ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับหน่วยงานรัฐบาลและสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด. เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติเช่น การเข้าถึงแบบทันเวลา (JIT) การอัปเดตแพตช์อัตโนมัติ และการวิเคราะห์แบบหลายชั้นด้วย AI.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tenable

  • ปิดช่องว่างด้านอัตลักษณ์ด้วย Tenable Identity Exposure ค้นหาการตั้งค่าที่ผิดพลาดและการเข้าถึงที่มีความเสี่ยงใน Active Directory และ Entra ID
  • เร่งการแก้ไขปัญหาผ่าน Tenable Patch Management ซึ่งสามารถจับคู่ช่องโหว่กับแพตช์ที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ และดำเนินการติดตั้งแพตช์โดยอัตโนมัติ
  • บังคับใช้สิทธิ์ขั้นต่ำโดยใช้ Tenable CIEM และ การเข้าถึงแบบ JIT เพื่อจำกัดสิทธิ์ที่ไม่จำเป็นในคลาวด์
  • ผสานการตรวจสอบความปลอดภัยเข้ากับวงจรชีวิตของ DevOps อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดที่สามารถยอมรับได้

  • ไม่มีวิธีในตัวสำหรับล้างผลการสแกนในอดีตโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้พื้นที่ดิสก์เต็ม
  • แม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งในการจัดการช่องโหว่และท่าทีความปลอดภัย แต่คุณสมบัติการป้องกันในขณะรันไทม์อาจยังไม่สมบูรณ์เท่ากับผู้ให้บริการ CNAPP ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • บางครั้งอาจแจ้งปัญหาที่ไม่สำคัญ ซึ่งเพิ่มภาระงานให้กับทีมความปลอดภัย

ราคาที่ยอมรับได้

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือ

  • G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุดสำหรับใช้ร่วมกับคู่แข่งของ Wiz

5. Aqua Security Software (เหมาะที่สุดสำหรับทีม DevOps ที่มีความต้องการด้านความปลอดภัยของคอนเทนเนอร์)

ซอฟต์แวร์ Aqua Security: หนึ่งในคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Wiz ในตลาดความปลอดภัยบนคลาวด์
ผ่านทางซอฟต์แวร์ Aqua Security

Aqua Security ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันสมัยใหม่ตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด ตั้งแต่การพัฒนาและการปรับใช้ไปจนถึงการทำงาน การควบคุมแบบเรียลไทม์ และการสแกนแบบ shift-left ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถตรวจจับช่องโหว่ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้กระบวนการพัฒนาแบบ Agile ช้าลง

ทางเลือกของ Wiz นี้ใช้การผสมผสานระหว่างวิธีการแบบไม่มีตัวแทน (agentless) และแบบมีตัวแทน (agent-based) เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งและการครอบคลุม มันช่วยให้สามารถรวมความปลอดภัยของโค้ด โครงสร้างพื้นฐาน และปริมาณงานเข้าด้วยกันในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์ Aqua Security

  • ใช้ การสแกนโค้ดสากล เพื่อตรวจจับช่องโหว่ ความลับ การกำหนดค่า IaC ที่ไม่ถูกต้อง และมัลแวร์ในทุกแหล่งโค้ดและรีจิสทรี
  • จัดตั้ง ประตูรับรอง เพื่อบังคับใช้นโยบายการรับประกันที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละสายงาน โดยหยุดงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดก่อนเข้าสู่การผลิต
  • ใช้ นโยบายการรับประกัน Kubernetes เพื่อบังคับใช้การควบคุมการทำงานโดยใช้ตัวแทนนโยบายแบบเปิด (OPA) และกฎ Rego สำหรับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย

ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ Aqua Security

  • ขาดการรองรับการสแกนประเภทของอาร์ติแฟกต์บางอย่าง เช่น แพ็กเกจ Maven และ npm
  • ความสามารถของ API ที่จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นหาภาพและการใช้งานอัตโนมัติ

ราคาซอฟต์แวร์ Aqua Security

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวซอฟต์แวร์ Aqua Security

  • G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงซอฟต์แวร์ Aqua Security อย่างไรบ้าง?

นี่คือตัวอย่างสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:

มันง่ายต่อการPLOY, มีหน้าตาผู้ใช้ที่ดี, มีตัวเลือกการผสานรวม CI/CD ให้เลือก, มีแดชบอร์ดที่ดี และหนึ่งในคุณสมบัติหลักสำหรับเราคือคุณสมบัติความปลอดภัยของ Kubernetes ซึ่งไม่มีในเครื่องมือเชิงพาณิชย์อื่น ๆ มากมาย. แต่รูปแบบการให้สิทธิ์การใช้งานอาจสอดคล้องกับแผนระยะยาวของ Aquasec และพวกเขาก็ควรพิจารณาแบบจำลองการให้สิทธิ์การใช้งานระยะสั้น/ปริมาณน้อยสำหรับลูกค้าที่ต้องการทดลองใช้ความปลอดภัยของคอนเทนเนอร์ก่อนที่จะตัดสินใจใช้โซลูชันเต็มรูปแบบในระยะยาว.

มันง่ายต่อการPLOY, มีหน้าตาผู้ใช้ที่ดี, มีตัวเลือกการผสานรวม CI/CD ให้เลือก, มีแดชบอร์ดที่ดี และหนึ่งในคุณสมบัติหลักสำหรับเราคือคุณสมบัติความปลอดภัยของ Kubernetes ซึ่งไม่มีในเครื่องมือเชิงพาณิชย์อื่น ๆ มากมาย แต่รูปแบบการให้สิทธิ์การใช้งานอาจสอดคล้องกับแผนระยะยาวของ Aquasec และพวกเขาก็ควรพิจารณาแบบจำลองการให้สิทธิ์การใช้งานระยะสั้น/ปริมาณน้อยสำหรับลูกค้าที่ต้องการทดลองใช้ความปลอดภัยของคอนเทนเนอร์ก่อนที่จะตัดสินใจใช้โซลูชันเต็มรูปแบบในระยะยาว

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้ว่าแนวคิดนี้จะเคยมีมาก่อนแล้ว แต่ซีอีโอของ Google, Eric Schmidt ได้ใช้คำว่า 'คลาวด์คอมพิวติ้ง'ในการประชุมปี 2006 จากนั้นแนวคิดนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จัก (และความกังวลด้านความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน)

6. Microsoft Defender for Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ใช้ Microsoft)

ไมโครซอฟต์ ดีเฟนเดอร์ ฟอร์ คลาวด์: ความปลอดภัยแบบครบวงจรสำหรับบริการคลาวด์
ผ่านทางMicrosoft Defender สำหรับคลาวด์

Microsoft Defender for Cloud ผสานรวมการจัดการสถานะความปลอดภัย การปกป้องเวิร์กโหลด และความสามารถของ DevSecOps

ผ่าน Microsoft Defender Extended Detection and Response (XDR) องค์กรสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกจากโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์กับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ปลายทางและตัวตนของผู้ใช้ เพื่อสร้างภาพรวมภัยคุกคามที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

คะแนนความปลอดภัย ของคุณช่วยให้องค์กรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการติดตามและปรับปรุงสถานะความปลอดภัยโดยรวมของตนตลอดเวลา คุณยังสามารถจำลองเส้นทางการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย Cloud Security Explorer และนำกฎการกำกับดูแลไปใช้ทั่วทั้งหน่วยงานธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Defender

  • ใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติกับแพลตฟอร์ม Microsoft Azure
  • ระบุเส้นทางการเคลื่อนไหวด้านข้างและจุดอ่อนโดยใช้ การวิเคราะห์เส้นทางการโจมตี และ Cloud Security Explorer แบบโต้ตอบ
  • ปกป้องเวิร์กโหลดแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ด้วยการนำ Defender สำหรับเซิร์ฟเวอร์, คอนเทนเนอร์ และสตอเรจ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล และแอปพลิเคชัน
  • ใช้ประโยชน์จาก Microsoft Entra Permissions Management เพื่อตรวจจับและแก้ไขสิทธิ์ที่มากเกินไปในผู้ใช้ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ในทุกคลาวด์
  • เชื่อมโยงและตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างรวดเร็วด้วย SIEM และการประสานงานด้านความปลอดภัย,ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI, และเครื่องมือการตอบสนอง (SOAR) เพื่อลดเวลาในการแก้ไขปัญหา

ข้อจำกัดของ Microsoft Defender

  • ผู้ใช้รายงานความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือนบ่อยครั้งเนื่องจากมีการแจ้งเตือนมากเกินไปและการแจ้งเตือนผิดพลาด
  • คู่แข่งของ Wiz รายนี้ประสบปัญหาในการตรวจจับการโจมตีแบบวันแรก (zero-day) หรือมัลแวร์ที่มีลายเซ็นซ่อนอยู่ ซึ่งจำกัดความน่าเชื่อถือในสถานการณ์ภัยคุกคามที่สำคัญ
  • รูปแบบการกำหนดราคาและการออกใบอนุญาตอาจมีความซับซ้อนในการจัดการและคาดการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการปรับใช้ระบบหลายคลาวด์

ราคาของ Microsoft Defender

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Defender

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่?หนึ่งในความสำเร็จแรกของDevSecOpsมาจากเครื่องมือโอเพนซอร์สของ Netflix Netflix ได้เปิดตัว Security Monkey และ Stethoscope ในช่วงปี 2010 ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดในการสร้างความปลอดภัยเข้าไปในกระบวนการ CI/CD และมีอิทธิพลต่ออนาคตของเครื่องมือ CSPM อัตโนมัติและคู่แข่งของ Wiz

7. Qualys (ดีที่สุดสำหรับการปกป้องสินทรัพย์แบบไฮบริด)

Qualys: รับความปลอดภัยแบบคลาวด์เนทีฟสำหรับการปกป้องข้อมูลโดยใช้คู่แข่งของ Wiz
ผ่านทางQualys

Qualys มอบแนวทางแบบครบวงจรสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย Enterprise TruRisk™ Platform ซึ่งผสานรวมการมองเห็นสินทรัพย์ การจัดการช่องโหว่ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการแก้ไขปัญหาไว้ในระบบเดียวที่ราบรื่น คู่แข่งของ Wiz นี้ให้บริการการวัดระยะไกลความเร็วสูงและการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างชาญฉลาดครอบคลุมข้อมูลหลายพันล้านจุด

แพลตฟอร์มนี้ใช้ Cloud Agents ที่มีน้ำหนักเบาและสแกนเนอร์แบบไม่ต้องติดตั้งตัวแทนเพื่อให้การมองเห็นและการประเมินความปลอดภัยอย่างครอบคลุมสำหรับเวิร์กโหลดบนคลาวด์, คอนเทนเนอร์, และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการเปิดตัว Qualys TotalCloud, CNAPP และ TotalAppSec สำหรับความเสี่ยงของแอปพลิเคชัน, Qualys ขยายการปกป้องครอบคลุมทั้งระบบ

แพลตฟอร์มรองรับความปลอดภัยของ IaC, การป้องกันการทำงานของ Kubernetes runtime, และความปลอดภัยของ LLM สำหรับการPLOY GenAI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualys

  • รวมฟังก์ชันความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ใช้ TruRisk Eliminate™ เพื่อแก้ไขช่องโหว่ที่สำคัญ เช่น CISA KEVs และการเปิดเผยต่อแรนซัมแวร์ ผ่านกระบวนการแก้ไขด้วยการอัปเดตแพตช์ การแยกส่วน หรือการลดความเสี่ยง
  • ตรวจสอบแบบจำลอง IaC อย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาการตั้งค่าผิดพลาด และติดตามการใช้งานแอปพลิเคชัน SaaS เพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิ์อย่างไม่ถูกต้องและปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ปรับปรุงการตอบสนองให้มีประสิทธิภาพด้วย Qualys Flow และสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย

ข้อจำกัดของ Qualys

  • แดชบอร์ดไม่มีความเป็นธรรมชาติ ทำให้การนำทางและการทำงานยากขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • แม้ว่าการตรวจจับจะมีความแข็งแกร่ง แต่ฟีเจอร์การปรับใช้แพตช์และการแก้ไขปัญหาไม่ราบรื่นหรือมีประสิทธิภาพเท่ากับคู่แข่งรายอื่นของ Wiz
  • การจัดการชุดแอปพลิเคชันแบบบูรณาการทั้งหมดอาจต้องใช้การลงทุนอย่างมากในการฝึกอบรมและการกำหนดค่า

ราคาของ Qualys

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Qualys

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 240+ ครั้ง)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Qualys อย่างไรบ้าง?

รีวิวหนึ่งจากCapterraได้กล่าวไว้ว่า:

โดยรวมแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานง่าย มีการสแกนช่องโหว่ที่แข็งแกร่ง และมีคลังซอฟต์แวร์อัปเดตขนาดใหญ่ พร้อมด้วยวิดีโอการฝึกอบรมและการสนับสนุน

โดยรวมแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานง่าย มีการสแกนช่องโหว่ที่แข็งแกร่ง และมีคลังซอฟต์แวร์อัปเดตขนาดใหญ่ พร้อมด้วยวิดีโอการฝึกอบรมและการสนับสนุน

8. Check Point (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการและการจัดการสถานะ)

จุดตรวจสอบ: คู่แข่งของ Wiz สำหรับการอัตโนมัติด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยของเครือข่าย
ผ่านทางCheck Point

Quantum Security Gateways และโซลูชัน CloudGuard ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ Check Point ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบการป้องกันที่ลึกซึ้งครอบคลุมเครือข่าย, ภาระงาน, และจุดเข้าถึงระยะไกล

สำหรับการป้องกันจุดสิ้นสุด Harmony Endpoint มอบ EPP (แพลตฟอร์มป้องกันจุดสิ้นสุด), EDR (การตรวจจับและตอบสนองที่จุดสิ้นสุด), และ XDR (การตรวจจับและตอบสนองที่ขยาย) ในไคลเอนต์ที่มีน้ำหนักเบาเพียงตัวเดียว มอบการมองเห็นและการควบคุมที่ครอบคลุมจากขอบถึงคลาวด์

มันช่วยให้ทีมสามารถนำนโยบายความปลอดภัยที่สอดคล้องกันมาใช้และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนได้ทั่วทั้งขอบเขตการใช้งานคลาวด์ของพวกเขา ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงแอปพลิเคชัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Check Point

  • ติดตั้งเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องมากกว่า 60 ตัว และข้อมูลภัยคุกคามระดับโลกเพื่อตรวจจับและบล็อกการโจมตีขั้นสูง รวมถึงการโจมตีแบบวันแรกที่พบ
  • จัดการผู้ใช้ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ และเครือข่ายคลาวด์ภายใต้คอนโซลกลางเดียว พร้อมการบังคับใช้กฎอย่างละเอียด
  • ปกป้องพนักงานที่ทำงานระยะไกลด้วย Harmony SASE เพื่อมอบการเข้าถึงตามแอปพลิเคชัน การตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ และนโยบาย Zero Trust พร้อมการเชื่อมต่อแบบเมชเต็มรูปแบบ
  • เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ SOCได้อย่างง่ายดายและเพิ่มประสิทธิภาพการลดภัยคุกคามโดยอัตโนมัติด้วยการรองรับ API จากผู้ให้บริการภายนอกอย่างครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Check Point

  • การกำหนดค่าอาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ IT โดยเฉพาะ
  • การสแกนแบบเต็มและการใช้แซนด์บ็อกซ์อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง โดยเฉพาะบนเครื่องที่มีสเปกต่ำ

ราคาของ Check Point

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Check Point

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Sysdig (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงาน DecSecOps ที่ใช้ Kubernetes เป็นหลัก)

Sysdig: รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับใช้ที่ราบรื่นกับคู่แข่งของ Wiz
ผ่านทางSysdig

Sysdig เป็นแพลตฟอร์มการปกป้องแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการตรวจจับแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยงตามบริบท และการมองเห็นการทำงานของระบบในระดับลึก พร้อมทั้งบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แข็งแกร่ง

การรองรับระบบมัลติคลาวด์และการตรวจสอบ Prometheus แบบจัดการ ช่วยให้สามารถมอบการมองเห็นแบบครบวงจรทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานของคุณได้โดยไม่ต้องสลับบริบท

โดยการรวมการตรวจสอบความปลอดภัย, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการตรวจสอบประสิทธิภาพเข้าด้วยกัน Sysdig ช่วยให้ทีมเข้าใจบริบททั้งหมดของเหตุการณ์ได้อย่างครบถ้วน ความแตกต่างที่สำคัญของมันคือความสามารถในการ จัดลำดับความสำคัญของช่องโหว่ ตามว่าแพ็กเกจที่มีช่องโหว่นั้นถูกใช้งานจริงในระหว่างการทำงานหรือไม่ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นความพยายามในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Sysdig

  • มุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงที่มีการถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องหรือสามารถเข้าถึงได้แทนที่จะเป็นรายการช่องโหว่และจุดเสี่ยงทั่วไป (CVE) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
  • ค้นพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยด้วยการตรวจจับแบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบแบบเรียลไทม์และบริบทพฤติกรรม
  • ลดค่าใช้จ่ายของเมตริกที่กำหนดเองและกำจัดทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยใช้การติดตามการใช้งานอย่างละเอียดของ Sysdig Monitor
  • เร่งการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการตรวจสอบที่ละเอียด

ข้อจำกัดของ Sysdig

  • การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้านข้างในสถานการณ์ CSPM โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อม AWS มีข้อจำกัด
  • การติดตั้งระบบภายในองค์กรอาจต้องการทรัพยากรการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
  • จุดแข็งหลักของมันอยู่ที่ความปลอดภัยในขณะทำงานและคอนเทนเนอร์ ส่วนอื่น ๆ ของข้อเสนอ CNAPP อาจพัฒนาน้อยกว่าคู่แข่ง

ราคาของ Sysdig

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Sysdig

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sysdig อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2สรุปไว้ดังนี้:

Sysdig ตรวจพบและแจ้งเตือนเราเกี่ยวกับการทดสอบภายในไม่กี่นาที ในขณะที่คู่แข่งใช้เวลาหลายชั่วโมง นั่นคือช่วงเวลาที่เราตระหนักว่า Sysdig จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับเรา นอกเหนือจากการสามารถตรวจจับ แจ้งเตือน แยกประเภท และสืบสวนภัยคุกคามบนคลาวด์และโฮสต์ได้อย่างรวดเร็วแล้ว เรายังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกมากมายที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยโดยรวมของเราอีกด้วย

Sysdig ตรวจพบและแจ้งเตือนเราเกี่ยวกับการทดสอบภายในไม่กี่นาที ในขณะที่คู่แข่งใช้เวลาหลายชั่วโมง นั่นคือช่วงเวลาที่เราทราบว่า Sysdig จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับเรา นอกเหนือจากการสามารถตรวจจับ แจ้งเตือน แยกประเภท และสืบสวนภัยคุกคามบนคลาวด์และโฮสต์ได้อย่างรวดเร็วแล้ว เรายังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมมากมายที่ช่วยปรับปรุงสถานะความปลอดภัยโดยรวมของเราอีกด้วย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตามรายงานต้นทุนการละเมิดข้อมูลประจำปี 2024 ของ IBM องค์กรที่นำ AI และระบบอัตโนมัติด้านความปลอดภัยมาใช้อย่างกว้างขวางสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลได้เฉลี่ย 2.2 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับองค์กรที่ไม่ได้ใช้

10. Snyk (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยแบบ shift-left และกระบวนการทำงานที่เน้นนักพัฒนาเป็นสำคัญ)

SNYK: เข้าถึงการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการ AWS และการประเมินช่องโหว่

ผ่านทางSnyk

Snyk เป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยที่มุ่งเน้นนักพัฒนาด้วยแนวทางที่ทันสมัยในการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถผสานเข้ากับกระบวนการพัฒนาที่รวดเร็วและเป็นแบบคลาวด์เนทีฟได้อย่างไร้รอยต่อ

โดดเด่นด้วย แพลตฟอร์มความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถตรวจจับและแก้ไขช่องโหว่ตลอดทั้งวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่องยนต์หลักของทางเลือก Wiz คือ DeepCode AI ที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดและสามารถอธิบายเหตุผลได้ ช่วยให้ทีมสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องมือ GenAI และไลบรารีโอเพนซอร์สได้อย่างทันท่วงที

คุณสมบัติเด่นของ Snyk

  • ค้นหาและแก้ไขการเบี่ยงเบนของการกำหนดค่าข้ามสภาพแวดล้อมคลาวด์ด้วยความปลอดภัย Snyk IaC ซึ่งให้การแก้ไขปัญหาในตัวโดยตรงในเครื่องมือพัฒนาของคุณ
  • ทำให้การจัดการความเสี่ยงของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นอัตโนมัติด้วยการขอดึงโค้ดเพียงคลิกเดียว การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และการตรวจสอบความสอดคล้องของใบอนุญาต
  • ผสานรวมความปลอดภัยเข้ากับเครื่องมือและกระบวนการทำงานของนักพัฒนาที่มีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ
  • เชื่อมโยงความเสี่ยงกับบริบททางธุรกิจโดยใช้ Snyk AppRisk เพื่อจัดลำดับความสำคัญของช่องโหว่ที่มีผลกระทบสูงและติดตามการครอบคลุมด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดของ Snyk

  • ขาดตัวเลือกการติดตั้งภายในองค์กร ทำให้องค์กรที่มีนโยบายโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มงวดมีความยืดหยุ่นน้อยลง
  • เครื่องมือนี้สร้างข้อมูล SBOM ที่ไม่สมบูรณ์ผ่าน CLI ทำให้ผู้ใช้ต้องพึ่งพาเครื่องมือของบุคคลที่สามหรือคู่แข่งของ Wiz รายอื่น

ราคาของ Snyk

  • ฟรี
  • ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Snyk

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2019 ไฟร์วอลล์ที่ตั้งค่าผิดพลาดในระบบAWS ของ Capital Oneทำให้อดีตพนักงานของ AWS สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้มากกว่า 100 ล้านรายการ สาเหตุหลักคือช่องโหว่การปลอมแปลงคำขอฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (SSRF) ซึ่งปัจจุบันคู่แข่งของ Wiz ได้ระบุเป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังโดยเฉพาะ

เครื่องมือความปลอดภัยบนคลาวด์อื่น ๆ: ClickUp

การระบุความเสี่ยงจากคู่แข่งของ Wiz เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ความท้าทายที่ใหญ่กว่านั้นอยู่ที่สิ่งที่ตามมา: การจัดระเบียบการตอบสนอง การมอบหมายงานให้กับทีมที่เหมาะสม และการติดตามความคืบหน้า

นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย ไม่ใช่ในฐานะตัวสแกนความปลอดภัย แต่เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับจัดการทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการสแกนที่แกนหลักคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp ซึ่งนำเสนอแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการวางแผนการแก้ไขปัญหา การติดตามความคืบหน้า การจัดการเอกสาร และการสื่อสารแบบเรียลไทม์

สำหรับทีมไอทีและทีมความปลอดภัยที่ทำงานในระดับใหญ่โซลูชันไอทีและ PMO ของ ClickUpช่วยให้ทีม PMO สามารถมาตรฐานการรับคำขอให้บริการ, อัตโนมัติการส่งต่อปัญหาตาม SLA, และมอบการมองเห็นการใช้ทรัพยากรในพอร์ตโฟลิโอกลุ่มต่าง ๆ พร้อมการควบคุมระดับองค์กร

มาดูกันว่า ClickUp ช่วยเสริมความสามารถให้กับคู่แข่งของ Wiz ตลอดวงจรการดำเนินงานได้อย่างไร 🔄

เปลี่ยนการแจ้งเตือนให้เป็นงาน

เมื่อปัญหาถูกแจ้งเตือนแล้ว จำเป็นต้องนำเข้าสู่กระบวนการทำงานที่สามารถดำเนินการได้

ClickUp Formsทำให้แต่ละช่องโหว่สามารถดำเนินการได้โดยการเปลี่ยนให้เป็นงานในClickUp Tasks พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับความรุนแรง ระบบที่ได้รับผลกระทบ และวันที่เป้าหมาย สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการบันทึกข้อมูลเมตาดาต้าอย่างสม่ำเสมอสำหรับการติดตามและการจัดลำดับความสำคัญ

ClickUp Forms: ทีมสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อบันทึกการโจมตีทางไซเบอร์
ทำให้การรับข้อมูลง่ายขึ้นด้วย ClickUp Forms
ปรับปรุงการรับบริการ IT ให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Forms

เมื่อปัญหาอยู่ในขั้นตอนดำเนินการแล้วฟีเจอร์ผู้รับมอบหมายหลายคนของ ClickUp และฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpจะช่วยให้การมอบหมาย จัดระเบียบ และติดตามการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเรื่องง่าย

📌 ตัวอย่าง: ทีมรักษาความปลอดภัยกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งปัญหา ซึ่งจะสร้างงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้า เช่น 'เครือข่าย' หรือ 'การปฏิบัติตามข้อกำหนด' ดีกว่านั้นอีก? ทั้งวิศวกรเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดสามารถได้รับมอบหมายให้ทำงานในภารกิจนี้พร้อมกันได้

ลดการทำงานด้วยมือ

ClickUp Automationsเพิ่มประสิทธิภาพอีกขั้น งานสามารถถูกกำหนดอัตโนมัติตามความรุนแรง ยกระดับหากไม่มีการดำเนินการ หรือเคลื่อนผ่านขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องส่งต่อด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือสร้างเงื่อนไขแบบ if-then ที่ใช้งานง่ายของ ClickUp

ตัวอย่างของระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานได้แก่:

  • การมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดช่องโหว่
  • การแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนด
  • การยกระดับเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ClickUp Automations: อัตโนมัติการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในขณะที่มั่นใจในความสอดคล้องและการมองเห็นแบบเรียลไทม์
เร่งการแก้ไขปัญหา IT ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

📌 ตัวอย่าง: เมื่อตรวจพบช่องโหว่ที่สำคัญ ระบบอัตโนมัติสามารถมอบหมายงานให้กับหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยได้ทันทีตามความรุนแรงของปัญหา กำหนดความสำคัญที่ถูกต้อง และตั้งวันครบกำหนด หากงานยังไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 48 ชั่วโมง ระบบสามารถส่งเรื่องไปยัง CISO โดยอัตโนมัติ

แชทในที่ทำงานของคุณ

เมื่อการแก้ไขเริ่มต้น การอัปเดตสามารถเข้ามาได้จากทุกทิศทาง

ClickUp Chat: เชื่อมต่อกับทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณ
ให้การสนทนาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอยู่ในประเด็นและสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยใช้ ClickUp Chat

ClickUp Chatเก็บการสนทนาเหล่านั้นไว้ที่จุดที่งานเกิดขึ้น—ข้างๆ งาน เอกสาร และไทม์ไลน์ การสนทนาสามารถแปลงเป็นงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ติดแท็กได้อย่างเหมาะสม และรักษาบริบททั้งหมดไว้เพื่อให้บันทึกการตรวจสอบยังคงสมบูรณ์

📌 ตัวอย่าง: สมมติว่ามีช่องโหว่ที่มีความเสี่ยงสูงถูกตรวจพบและกำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยจึงโพสต์อัปเดตสั้น ๆ ในแชทของโปรเจกต์ ติดแท็กวิศวกรที่เกี่ยวข้อง และแนบงานที่เกี่ยวข้องไว้ในข้อความโดยตรง

หากการแก้ไขต้องการการติดตามผล ข้อความนั้นสามารถถูกแปลงเป็นงานใหม่ได้ทันที โดยคงผู้รับมอบหมาย, กำหนดเวลา, และไฟล์ที่แชร์ในเครื่องมือการร่วมมือที่ปลอดภัยไว้

ให้ AI จัดการงานที่ยุ่งยาก

ClickUp Brain: ผู้ช่วยอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการจัดการโครงการความปลอดภัยบนคลาวด์
รับคำตอบสำหรับคำถามที่มีผลกระทบสูงและสร้างขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ใช้กิจกรรมงานที่ดำเนินอยู่ ความคิดเห็น เอกสาร และประวัติการแชท เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยช่วยในเรื่อง:

  • สรุปหัวข้อการแก้ไขปัญหาให้อยู่ในรูปแบบของรายงานสถานะที่กระชับหรือรายงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
  • การสร้างงานติดตามผลอัตโนมัติจากการสนทนาในแชทหรือเอกสาร
  • การร่างสรุปการประชุมและรายการดำเนินการโดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง
  • การตอบคำถามตามบริบท เช่น 'การแก้ไขใดที่ยังค้างอยู่สำหรับคำเตือนที่มีความรุนแรงสูง?'

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดเก็บและเชื่อมโยงเอกสารความปลอดภัยบนคลาวด์: เก็บ SOPs, รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และบันทึกเหตุการณ์ไว้ในClickUp Docs โดยเชื่อมโยงกับงานและไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกและสรุปการประชุม: จดบันทึกการตัดสินใจและประเด็นที่ต้องดำเนินการจากการประชุมสด ด้วยClickUp AI Notetaker
  • ติดตามตั๋วความปลอดภัยผ่านมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบ: ใช้ClickUp Viewsเพื่อจัดการการตรวจสอบ, คำขอบริการ, และการประเมินช่องโหว่ภายในองค์กรด้วยมุมมองแบบรายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน และอื่นๆ
  • มองเห็นประสิทธิภาพ IT อย่างชัดเจน: ใช้การ์ดมากกว่า 50แบบในแดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามงบประมาณ, กำหนดเวลา, การจัดสรรบุคลากร, และอัตราการเสร็จสิ้นของพอร์ตโฟลิโอด้านความปลอดภัยของคุณ
  • มาตรฐานกระบวนการทำงานด้านความปลอดภัยที่สามารถทำซ้ำได้: เริ่มต้นโครงการด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการสำหรับการจัดการบริการ IT, การวางแผนการทดสอบการบุกรุก, หรือการทบทวนนโยบาย
  • มอบหมายความรับผิดชอบพร้อมสิทธิ์ตามบทบาท: ควบคุมว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและเวิร์กโฟลว์ที่ละเอียดอ่อนได้
  • เปิดใช้งานตัวแทน AI เพื่อการสนับสนุนแบบไม่ต้องลงมือทำ: ให้ตัวแทน AI ของ ClickUpแสดงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ตอบคำถาม และสร้างงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,400+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิว G2นี้พูดแทนทุกอย่างแล้ว:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับทีมต่าง ๆ (เช่น ทีมการตลาดและทีมพัฒนาเว็บไซต์) การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามรายละเอียดโครงการที่เฉพาะเจาะจง หรือการอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำ ๆ ClickUp ช่วยให้ฉันสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของเราได้อย่างแม่นยำ มันช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ทำให้การจัดการโครงการและการสื่อสารระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ การผสานระบบและการทำงานอัตโนมัติยังช่วยประหยัดเวลาของเราได้มาก ทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง *

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับทีมต่าง ๆ (เช่น ทีมการตลาดและทีมพัฒนาเว็บไซต์) การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามรายละเอียดโครงการที่เฉพาะเจาะจง หรือการอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำ ๆ ClickUp ช่วยให้ฉันสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของเราได้อย่างแท้จริง มันช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ทำให้การจัดการโครงการและการสื่อสารระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ การผสานระบบและการทำงานอัตโนมัติยังช่วยประหยัดเวลาของเราได้มาก ทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง *

📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าอาจเพิ่มเวลาได้ 3-5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิและความลึก

แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมเป็นเวลาได้มาก: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯

ด้วย ClickUp AI Agents และClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ทั้งกระบวนการ สร้างการอัปเดตโครงการ และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือการผสานระบบเพิ่มเติม—ClickUp รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่าง มีฟีเจอร์มากขึ้น ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด

การค้นหาความเหมาะสมที่ใช่ เกินกว่าความสามารถพิเศษ

ไม่ว่าคุณจะมองหาการป้องกันการทำงานที่แข็งแกร่งขึ้น ข้อมูลภัยคุกคามที่สามารถนำไปใช้ได้มากขึ้น หรือการสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีขึ้น คู่แข่งของ Wiz ที่เราได้สำรวจแต่ละรายต่างก็มีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นเฉพาะตัว

แต่ภาพใหญ่กว่านี้คือ: ความปลอดภัยบนคลาวด์แบบครอบคลุมไม่ได้ทำงานแยกตัว คุณต้องการโซลูชันที่เชื่อถือได้เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน กิจกรรมสามารถมองเห็น และข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มันช่วยให้ทีมความปลอดภัยสามารถจัดโครงการ กระบวนการ และบุคลากรให้สอดคล้องกันในที่เดียว ตั้งแต่การจัดการขั้นตอนการทำงานและการตรวจสอบไปจนถึงการอัตโนมัติของงานและการใช้ประโยชน์จาก AI ผ่าน ClickUp Brain มันถูกสร้างขึ้นเพื่อนำความเป็นระเบียบมาสู่สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนที่สุด

ทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!