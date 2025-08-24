เทมเพลตข้อเสนอการผลิตวิดีโอฟรีเพื่อชนะลูกค้าเพิ่มเติม

บล็อก ClickUp

24 สิงหาคม 2568

ทุกคนกำลังกดเล่น—แล้วทำไมข้อเสนอของคุณถึงยังค้างอยู่ที่หยุดชั่วคราว?

ยอดการเล่นวิดีโอยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง:ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตขึ้น 13% และธุรกิจขนาดใหญ่เติบโตขึ้น 5% ความต้องการมีอยู่ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิดีโอส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาในการสร้างข้อเสนอที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของตน ส่งผลให้พลาดโอกาสกับลูกค้า

นั่นคือจุดที่เครื่องมือเวิร์กโฟลว์การสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมเข้ามาช่วยได้ พวกมันทำให้ข้อเสนอมีความเป็นมืออาชีพ ดูเรียบร้อย และน่าเชื่อถือ

20 ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อเสนอการผลิตวิดีโอ เพื่อช่วยให้คุณได้รับงานมากขึ้นและขยายธุรกิจของคุณ

เทมเพลตข้อเสนอการผลิตวิดีโอคืออะไร?

แบบฟอร์มข้อเสนอการผลิตวิดีโอคือแผนงานที่คุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอโครงการใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี มันช่วยให้คุณระบุขอบเขตของงาน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตวิดีโออิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมผลิต การใช้เทมเพลตช่วยให้การเสนอโครงการของคุณง่ายขึ้นและคงความสม่ำเสมอไว้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพกระบวนการผลิตของคุณได้ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผนก่อนการผลิตจนถึงการส่งมอบงานสุดท้าย

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มข้อเสนอการผลิตวิดีโอที่ดี?

ข้อเสนอการผลิตวิดีโอที่ชนะการประกวดมีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความเป็นมืออาชีพ ความชัดเจน และรายละเอียดที่โน้มน้าวใจ นี่คือสิ่งที่ทำให้แม่แบบที่โดดเด่นแตกต่างจากที่เหลือ:

  • ความเข้าใจโครงการที่ชัดเจน: ส่วนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อสะท้อนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย,การสังเกตแนวโน้ม, เป้าหมายของโครงการ, ผลกระทบที่คาดหวัง, และแนวคิดสร้างสรรค์เบื้องต้นที่ได้หารือไว้
  • รายละเอียดขอบเขตงาน: พื้นที่สำหรับระบุแต่ละขั้นตอนของโครงการ รวมถึงการวางแผนก่อนการผลิต ตารางการถ่ายทำและสถานที่ เส้นเวลาหลังการผลิตแผนการตลาดวิดีโอและความต้องการด้านอุปกรณ์หรือทีมงานทั้งหมด
  • สรุปผู้บริหารอย่างมืออาชีพ: บทนำที่กระชับและทรงพลัง เน้นย้ำถึงประวัติบริษัทของคุณ เป้าหมายหลักของโครงการและผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมถึงจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
  • ความโปร่งใสของงบประมาณ: แยกแยะรายละเอียดอย่างชัดเจนของการเช่าอุปกรณ์, อัตราค่าจ้างทีมงาน, ค่าเช่าสตูดิโอ/สถานที่, ค่าใช้จ่ายหลังการผลิต, และบริการเพิ่มเติมใด ๆ เช่น การขออนุญาตใช้เพลง
  • ส่วนวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์: พื้นที่สำหรับนำเสนอแนวทางของคุณ รวมถึงสไตล์ภาพ โทนเสียง การเลือกมุมกล้อง การออกแบบเสียง กราฟิก และแนวคิดแอนิเมชัน
  • กรอบเวลาของโครงการ: กำหนดการโดยละเอียดที่ระบุจุดสำคัญ ช่วงเวลาการตรวจสอบ และวันที่ส่งมอบงานสุดท้าย
  • การแนะนำทีม: เน้นบทบาทของทีมคุณ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และรางวัลหรือการยอมรับใดๆ ที่เคยได้รับ
  • ส่วนของเอกสารที่ต้องส่งมอบ: รายการที่ชัดเจนของผลลัพธ์สุดท้าย รวมถึงรูปแบบ, รอบการแก้ไข, ไฟล์เพิ่มเติมเช่นรูปภาพ, และเงื่อนไขการใช้งาน/ลิขสิทธิ์

🧠 เกร็ดความรู้:มิวสิควิดีโอแรกที่ออกอากาศทาง MTV คือเพลง'Video Killed the Radio Star' โดย The Buggles ในปี 1981—เหมาะสมมากใช่ไหมล่ะ? ถือเป็นการวางรากฐานให้กับอนาคตของการผลิตวิดีโอเลยทีเดียว!

แบบฟอร์มข้อเสนอการผลิตวิดีโอในมุมมอง

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีหน่วยงาน, ฟรีแลนซ์ไวท์บอร์ดแบบภาพ, หลักไมล์, แผนภูมิแกนต์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดตามสถานะClickUp Whiteboard, Gantt
เทมเพลตข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่ครีเอทีฟ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายการตลาด, เอเจนซี่สร้างสรรค์ป้ายสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองเอกสาร/บอร์ด/รายการ, การแจ้งเตือนClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตคำขอเสนอราคา ClickUpรับเทมเพลตฟรีบริษัทผลิตวิดีโอ, ฟรีแลนซ์การติดตามสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองไทม์ไลน์, ศูนย์กลางเอกสารClickUp Doc, บอร์ด, รายการ
แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการขาย, การพัฒนาธุรกิจสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การติดตามเวอร์ชันClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตเรื่องเล่าโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีมสถานะสัญญา, ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง, ตัวติดตามแบบภาพ, การจัดเก็บเอกสารClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUpรับเทมเพลตฟรีบริษัทวิดีโอ, ฟรีแลนซ์สถานะสัญญา, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ตัวติดตามแบบภาพ, การจัดเก็บเอกสารคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
เทมเพลตการผลิตวิดีโอ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมวิดีโอ, เอเจนซี่แผนภูมิแกนต์, สถานะที่กำหนดเอง, แดชบอร์ด, การติดตามเวลาClickUp รายการ, แผนงาน Gantt, แดชบอร์ด
แม่แบบไทม์ไลน์การผลิตวิดีโอ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการจัดตารางเวลา การวางแผนทรัพยากรมุมมองตามไทม์ไลน์, การติดตามเวลา, การมอบหมายงาน, พื้นที่สำหรับผลงานรายการ ClickUp, ไทม์ไลน์
เทมเพลตการผลิตวิดีโอ YouTube ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้สร้างเนื้อหา, ทีมวิดีโอมุมมองบอร์ด, แผนงานกานท์, สถานะที่กำหนดเอง, การติดตามความคืบหน้าClickUp Board, แผนภูมิแกนต์
เทมเพลตการวางแผนและการผลิต YouTube ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้สร้างคอนเทนต์ YouTube, ทีมสถานะงาน เอกสารที่แชร์ การติดตามเป้าหมาย ความช่วยเหลือจาก AIคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
เทมเพลตแผนเนื้อหา YouTube ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีปฏิทินเนื้อหา, การตลาดมุมมองบอร์ด/ไทม์ไลน์/ปฏิทิน, สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ClickUp บอร์ด, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน
แม่แบบใบแจ้งหนี้การผลิตวิดีโอ ClickUpรับเทมเพลตฟรีบริษัทวิดีโอ, ฟรีแลนซ์การติดตามการชำระเงิน, มุมมองปฏิทิน, สถานะใบแจ้งหนี้, ภาพรวมทางการเงินClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตการผลิตพอดแคสต์วิดีโอ/เสียง ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ทำพอดแคสต์, ผู้สร้างเนื้อหาการจัดการแขก, รายการงาน, บันทึกการแสดง, ระบบอัตโนมัติคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
แบบฟอร์มเสนอการผลิตวิดีโอโดย Proposifyดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บริษัทวิดีโอการสร้างแบรนด์, สรุปผู้บริหาร, การกำหนดราคาแบบโต้ตอบ, วิดีโอตัวอย่างProposify เอกสารออนไลน์
เทมเพลตวิดีโอสำหรับข้อเสนอโดย PandaDocดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บริษัทวิดีโอ, ฟรีแลนซ์วิดีโอตัวอย่าง, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การแจ้งเตือน, ไทม์ไลน์, การติดตามPandaDoc เอกสารเว็บ
แบบฟอร์มเสนอการผลิตวิดีโอ โดย Better Proposalsดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บริษัทวิดีโอ, ฟรีแลนซ์หน้าปก, คำอธิบายบริการ, กำหนดการ, กรณีศึกษา, ราคาเอกสารเว็บข้อเสนอที่ดีกว่า
แบบฟอร์มเสนอการผลิตวิดีโอ โดย Qwilrดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บริษัทวิดีโอสรุปผู้บริหาร, กระบวนการทำงาน, ตัวอย่างผลงาน, ประวัติบริษัทเอกสารเว็บ Qwilr
เทมเพลตวิดีโอเสนอผลงานโดย SlidesGoดาวน์โหลดเทมเพลตนี้หน่วยงาน, ฟรีแลนซ์กราฟิกที่แก้ไขได้, ไอคอน, สไลด์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า, Google Slides/PowerPointสไลด์โก พรีเซนเทชั่น
เทมเพลตข้อเสนอการผลิตวิดีโอเอกสาร/PDF โดย Papersignดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่เหตุการณ์สำคัญ, กำหนดเวลา, งบประมาณ, ผลงาน, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์PDF, Papersign Doc
แบบฟอร์มโครงการโดย Canvaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้หน่วยงาน, ที่ปรึกษา, นักสร้างสรรค์ลากและวาง, แบรนด์, ภาพ, การร่วมมือ, ส่งออกCanva เอกสารเว็บ

20 แม่แบบข้อเสนอการผลิตวิดีโอฟรีและพร้อมใช้งาน

ต้องการชนะใจลูกค้าได้เร็วขึ้นหรือไม่? เริ่มต้นด้วยข้อเสนอที่ดูดีไม่แพ้ทักษะการผลิตของคุณ

เพื่อให้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวม 20 แบบฟอร์มข้อเสนอการผลิตวิดีโอพร้อมใช้ ที่จะช่วยให้คุณนำเสนอได้อย่างชัดเจน สร้างสรรค์ และมั่นใจ—โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกับการจัดรูปแบบ

🚀 ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นภายในClickUp เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที

1. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างข้อเสนอโครงการที่มืออาชีพและน่าเชื่อถือด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดข้อเสนอโครงการของ ClickUp

หากคุณเบื่อกับเอกสารเสนอโครงการที่ยุ่งยากและการสื่อสารไปมาไม่รู้จบแม่แบบไวท์บอร์ดข้อเสนอโครงการของ ClickUpคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างข้อเสนอที่โน้มน้าวใจซึ่งเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นพันธมิตรระยะยาวได้ นี่คือวิธีการ:

  • แยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานและเป้าหมายที่ชัดเจน
  • เพิ่มคำอธิบายโครงการโดยละเอียดที่แสดงถึงคุณค่าที่คุณจะนำมาสู่แต่ละขั้นตอน
  • ติดตามสถานะข้อเสนอด้วยตัวเลือกที่ปรับแต่งได้ เช่น 'เปิด' และ 'เสร็จสมบูรณ์'
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น งบประมาณ กำหนดเวลา และขอบเขต
  • สร้างไทม์ไลน์เชิงภาพด้วยแผนภูมิแกนต์เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจลำดับขั้นตอนของโครงการ

📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่และฟรีแลนซ์ที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพเพื่อชนะใจลูกค้าและปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า

2. แม่แบบข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างข้อเสนอที่โดดเด่นสำหรับธุรกิจสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของClickUpมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างข้อเสนอที่ชนะใจลูกค้า เปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจให้กลายเป็นข้อตกลงที่ลงนาม

สร้างเรื่องราวที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณค่าของเอเจนซี่ของคุณ พร้อมทั้งมั่นใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกรายละเอียดสำคัญในการนำเสนอของคุณ นี่คือวิธี:

  • ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระบุขอบเขตของโครงการและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา
  • มุมมองหลายแบบสำหรับการร่างข้อเสนอและการตรวจสอบที่ง่ายดาย
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวสำหรับข้อเสนอแนะของทีม
  • การควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร
  • การผสานระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อการแชร์ไฟล์อย่างง่าย
  • พื้นที่สำหรับการสร้างโครงสร้างข้อตกลงที่มั่นคง

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการพัฒนาข้อเสนอที่น่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และชนะใจลูกค้าได้มากขึ้นผ่านการนำเสนอที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ

👀 คุณรู้หรือไม่?ภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยเฉลี่ยใช้ฟุตเทจดิบมากกว่า1,000 ชั่วโมง เพียงเพื่อสร้างเวอร์ชันสุดท้ายที่มีความยาวประมาณสองชั่วโมง นั่นหมายถึงการตะโกนว่า 'คัท!' หลายครั้งก่อนจะถึงคำว่า 'ถ่ายจบ!'

3. แม่แบบคำขอข้อเสนอโครงการของ ClickUp

เทมเพลต RFP ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ชนะโครงการวิดีโอมากขึ้นได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต RFP ของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อเสนอของคุณชัดเจน เป็นมืออาชีพ และพร้อมสำหรับลูกค้า

เทมเพลต RFP ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างคำอธิบายโครงการที่ครอบคลุม ซึ่งพร้อมด้วยตัวอย่าง RFP ที่เกี่ยวข้อง จะชนะใจลูกค้าที่มีศักยภาพทุกคน

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างสรุปผู้บริหารที่น่าสนใจ กำหนดกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณ และรวมสัญญาถ่ายทำวิดีโอที่มีรายละเอียดครบถ้วนไว้ในศูนย์กลางเดียว

สร้างขึ้นเพื่อการปรับแต่งที่ง่ายดาย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ติดตามสถานะข้อเสนอด้วยป้ายกำกับที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ และต้องทำ
  • เพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลลูกค้า, กำหนดเวลา, และงบประมาณ
  • สลับระหว่างมุมมองเอกสารสำหรับการเขียน มุมมองกระดานสำหรับการติดตามความคืบหน้า และมุมมองรายการสำหรับการจัดการงาน
  • สร้างส่วนที่ชัดเจนสำหรับขอบเขตของโครงการ, ระยะเวลา, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และราคา
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการติดตามข้อเสนอและการตรวจสอบกับลูกค้า

📌 เหมาะสำหรับ: บริษัทผลิตวิดีโอและช่างวิดีโออิสระที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการเสนอราคาให้ราบรื่นและปิดการขายได้มากขึ้น

4. แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ชนะใจด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และการติดตามข้อเสนอในเทมเพลตข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUp

ลูกค้าไม่ได้อ่านทุกคำ—พวกเขาสแกนหาความชัดเจนและงบประมาณ. เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำได้ทั้งสองอย่าง.

เทมเพลตข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของClickUpช่วยให้ธุรกิจสร้างข้อเสนอที่ชัดเจนและน่าสนใจซึ่งชนะใจลูกค้าและได้โครงการ

เทมเพลตนี้ให้รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการสรุปบริการของคุณ, ราคา, และเงื่อนไขในขณะที่ทำให้ทีมของคุณสอดคล้องกันผ่านคุณสมบัติการร่วมมือที่มีอยู่ในตัว

คุณสมบัติหลักของเทมเพลต:

  • สถานะที่กำหนดเองช่วยให้ติดตามขั้นตอนของข้อเสนอตั้งแต่ร่างถึงส่งถึงลูกค้า
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่นKPI การตลาดเนื้อหาเพื่อวัดความสำเร็จของข้อเสนอ
  • มุมมองที่แตกต่างกันช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าของข้อเสนอได้อย่างครบถ้วน
  • การทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ พร้อมการแสดงความคิดเห็นและการติดตามเวอร์ชัน

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมขายและทีมพัฒนาธุรกิจที่ต้องการนำเสนอ โครงการขนาดใหญ่หรือโครงการต่อเนื่อง ที่ต้องการความชัดเจนในเงื่อนไข ผลลัพธ์ และราคา

ทีมผู้บริหารของเราสามารถลดความล่าช้าของโครงการได้มากกว่า 70% ตลอดปีแรกที่ใช้ ClickUp ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราที่มองเห็นความคืบหน้าของโครงการในรูปแบบที่รองรับทุกสไตล์การเรียนรู้และความชอบ ClickUp ยังช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับ Slack และ Gmail ได้ ซึ่งทำให้การทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง

ทีมผู้บริหารของเราสามารถลดความล่าช้าของโครงการลงได้มากกว่า 70% ตลอดปีแรกที่ใช้ ClickUp ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรา เพราะทำให้เราสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ในรูปแบบที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การเรียนรู้และความชอบของแต่ละคน ClickUp ยังช่วยให้เราเชื่อมต่อกับ Slack และ Gmail ได้อย่างราบรื่น ทำให้การทำงานของเราเป็นระบบและต่อเนื่องในทุกแพลตฟอร์ม

5. แม่แบบเรื่องเล่าโครงการ ClickUp

เทมเพลตเรื่องเล่าโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างเอกสารโครงการที่มีโครงสร้างและทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกันด้วยเทมเพลต ClickUp Project Narrative

กำลังจัดการแผนโครงการที่วุ่นวายอยู่หรือไม่?แม่แบบเรื่องเล่าโครงการของ ClickUpจะช่วยจัดระเบียบการวางแผนโครงการของคุณให้เป็นระบบ ด้วยการช่วยให้คุณสร้างภาพรวมที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับโครงการต่างๆ ของคุณ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:

  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยใช้ตัวเลือกสถานะร่าง, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น
  • เพิ่มรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ระยะเวลาและทรัพยากร ในช่องข้อมูลที่กำหนดเอง
  • สลับระหว่างมุมมองต่างๆ รวมถึงภาพรวมโครงการและไทม์ไลน์
  • เก็บเอกสารโครงการทั้งหมดให้เป็นระเบียบในที่เดียว
  • แชร์การอัปเดตและรับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยตรงในเทมเพลต

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ต้องการวิธีการที่เป็นระบบในการวางแผน, บันทึก, และติดตามความคืบหน้าของโครงการ.

6. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp

เทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามสัญญาการผลิตวิดีโอ การอนุมัติจากลูกค้า และเงื่อนไขการชำระเงินด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUp

จัดการสัญญาวิดีโอทุกฉบับตั้งแต่การนำเสนอจนถึงการลงนามในข้อตกลง—ทั้งหมดในคลิกเดียว

เทมเพลตการจัดการสัญญาของClickUpช่วยให้ช่างวิดีโอมืออาชีพจัดระเบียบและติดตามสัญญาตั้งแต่ต้นจนจบ

ชนะใจลูกค้าใหม่และทำให้ธุรกิจผลิตวิดีโอของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยการจัดเก็บข้อมูลสัญญาทั้งหมดไว้ในที่เดียว นี่คือวิธีการ:

  • ติดตามสถานะสัญญาด้วยป้ายกำกับที่กำหนดเอง เช่น 'ยอมรับแล้ว', 'กำลังร่าง', 'อยู่ระหว่างการเจรจา', 'สัญญาใหม่', และ 'กำลังตรวจสอบ'
  • เพิ่มรายละเอียดสำคัญ เช่น วันที่ลงนาม ประเภทสัญญา และแผนก โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ดูความคืบหน้าของสัญญาได้อย่างรวดเร็วผ่านมุมมองต่าง ๆ ตั้งแต่รายการหลักไปจนถึงตัวติดตามความคืบหน้าแบบภาพ
  • จัดเก็บและจัดระเบียบสัญญาการผลิตวิดีโอทั้งหมดไว้ในที่เดียว

📌 เหมาะสำหรับ: บริษัทผลิตวิดีโอและช่างวิดีโออิสระที่ต้องการจัดการสัญญาให้ง่ายขึ้นและรักษาบันทึกข้อตกลงกับลูกค้าอย่างชัดเจน

7. แม่แบบการผลิตวิดีโอ ClickUp

เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp

เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้ทีมวิดีโอสามารถจัดระเบียบได้ตลอดกระบวนการผลิต

แบ่งโปรเจกต์วิดีโอออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผนเบื้องต้นไปจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น นี่คือวิธีการ:

  • วางแผนไทม์ไลน์ของโครงการโดยใช้แผนภูมิแกนต์ที่มีอยู่ในตัวเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลา
  • ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'แนวคิด', 'กำลังแก้ไข', และ 'เผยแพร่' เพื่อติดตามแต่ละขั้นตอน
  • เพิ่มรายละเอียดสำคัญด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสถานที่ ความต้องการของพนักงาน และหมวดหมู่ของวิดีโอ
  • ติดตามประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเพื่อปรับปรุงการวางแผนทรัพยากร
  • แก้ไขและอัปเดตข้อมูลงานได้อย่างง่ายดายเมื่อความต้องการในการผลิตเปลี่ยนแปลง

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการ กระบวนการผลิตวิดีโอแบบครบวงจร—เหมาะสำหรับการจัดการการถ่ายทำที่ซับซ้อนในหลายสถานที่ หลายบทบาท และหลายขั้นตอน

📮ClickUp Insight: 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเชื่อว่าการอัปเดตประจำสัปดาห์สามารถแทนที่ด้วยทางเลือกแบบอะซิงโครนัสได้ ในขณะที่ 25% ระบุเช่นเดียวกันสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการเครื่องมือเฉพาะทางหลายตัว ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ClickUp ปฏิวัติการทำงานเป็นทีมด้วยการรวมศูนย์การสนทนาผ่านเธรดความคิดเห็น ช่วยให้สามารถบันทึกการอัปเดตได้อย่างรวดเร็วผ่านClickUp Clips และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง Trinetrix ลดการประชุมที่ไม่จำเป็นลงได้ถึง 50% ด้วย ClickUp!

8. แม่แบบไทม์ไลน์การผลิตวิดีโอ ClickUp

เทมเพลตไทม์ไลน์การผลิตวิดีโอของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและดำเนินโครงการวิดีโอได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์การผลิตวิดีโอของ ClickUp

แม่แบบไทม์ไลน์การผลิตวิดีโอของ ClickUpช่วยให้ทีมเขียนและจัดโครงสร้างโครงการวิดีโอของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

คิดถึงมันเหมือนศูนย์กลางของทีมคุณ ที่คุณสามารถวางแผนการยิง จัดระเบียบทรัพยากร และทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัติหลักของเทมเพลต:

  • มุมมองหลายแบบเพื่อติดตามไทม์ไลน์ของโครงการและความคืบหน้าของงาน
  • การติดตามเวลาเพื่อจัดการปริมาณงานของทีมและการจัดสรรทรัพยากร
  • การมอบหมายงานเพื่อชี้แจงความรับผิดชอบของทีม
  • ส่วนเฉพาะสำหรับการสร้างและจัดเก็บรายละเอียดโครงการ
  • พื้นที่สำหรับสร้างผลงานและนำเสนอวิดีโอรวมถึงตัวอย่างกรณีศึกษา

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มุ่งเน้นการ จัดตารางเวลาและการวางแผนทรัพยากร—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนไทม์ไลน์, การมอบหมายงาน, และการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการผลิต

9. แม่แบบการผลิตวิดีโอ YouTube ของ ClickUp

เทมเพลตการผลิตวิดีโอ YouTube ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาการผลิตวิดีโอของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยเทมเพลตการผลิตวิดีโอ YouTube ของ ClickUp

สร้างโครงสร้างให้กับทุกขั้นตอนของการเดินทางบน YouTube ของคุณ—ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้าย—ทั้งหมดในที่เดียวที่เป็นระเบียบ

เทมเพลตการผลิตวิดีโอ YouTubeของClickUpจัดระเบียบทุกขั้นตอนของการสร้างวิดีโอ YouTube ตั้งแต่การระดมความคิดเบื้องต้นไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้าย

เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์จัดการข้อเสนอ จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานการผลิตวิดีโอทั้งหมดของคุณ ทำให้การติดตามความคืบหน้าและการตรงตามกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่าย

นี่คือคุณสมบัติหลักของมัน:

  • วางแผนหัวข้อวิดีโอและร่างสคริปต์โดยใช้มุมมองบอร์ด
  • วางแผนตารางการผลิตด้วยแผนภูมิแกนต์
  • กำหนดผู้รับผิดชอบงานและกำหนดเส้นตายให้ชัดเจน
  • ติดตามสถานะวิดีโอตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเผยแพร่
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • สร้างสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'กำลังเขียนสคริปต์', 'กำลังถ่ายทำ', และ 'กำลังตัดต่อ'

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหาและทีมผลิตวิดีโอที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างสำหรับการวางแผน, การสร้าง, และการส่งมอบวิดีโอ YouTube คุณภาพสูง.

10. แม่แบบการวางแผนและการผลิตสำหรับ YouTube โดยใช้ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนและการผลิต YouTube ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาการผลิตวิดีโอ YouTube ของคุณให้เป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยเทมเพลตการวางแผนและการผลิต YouTube ของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนและการผลิต YouTubeของClickUpช่วยให้ผู้สร้างวิดีโอจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานในการผลิตทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว

สร้างโดย Nate Black, เทมเพลตนี้รวมการจัดการงาน, เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, และการติดตามเป้าหมายไว้ด้วยกันเพื่อให้การสร้างวิดีโอเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบ

คุณจะพบคุณสมบัติที่ใช้งานได้จริงซึ่งตอบสนองความต้องการในการผลิตจริง:

  • สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละวิดีโอ
  • เอกสารที่ใช้ร่วมกันสำหรับการเขียนบทและการให้ข้อเสนอแนะ
  • เป้าหมายของโครงการพร้อมตัวชี้วัดที่สามารถติดตามได้
  • การช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์เพื่อเร่งความเร็วของงานที่ทำซ้ำๆ
  • เครื่องมือสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างคอนเทนต์ YouTube ที่จัดการ การผลิตวิดีโอแบบร่วมมือ การพัฒนาบท และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์

11. แม่แบบแผนเนื้อหา YouTube ของ ClickUp

เทมเพลตแผนเนื้อหา YouTube ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนเนื้อหา YouTube ของคุณ จัดระเบียบ และทำงานตามกำหนดการด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหา YouTube จาก ClickUp

เทมเพลตแผนเนื้อหา YouTubeของClickUpช่วยให้ผู้สร้างวิดีโอจัดระเบียบและจัดการเนื้อหาของพวกเขาในศูนย์กลางเดียว

เทมเพลตการเสนอโครงการผลิตวิดีโอที่ใช้งานได้จริงนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของตารางเวลาวิดีโอของคุณในมุมกว้าง ขณะที่คุณติดตามรายละเอียดสำคัญต่างๆ เช่น งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายทางการตลาด

นี่คือคุณสมบัติบางประการ:

  • วางแผนและจัดตารางเนื้อหาโดยใช้มุมมองหลายแบบ (กระดาน, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน)
  • ติดตามความคืบหน้าของวิดีโอด้วยสถานะที่กำหนดเอง (แนวคิด, กำลังพัฒนา, พร้อม)
  • เก็บรายละเอียดสำคัญในช่องข้อมูลที่กำหนดเอง (งบประมาณ, ช่องทาง, กลุ่มเป้าหมาย)
  • ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านการมอบหมายงานและความคิดเห็น

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหาที่กำลังสร้าง ปฏิทินเนื้อหา และจัดแนวหัวข้อวิดีโอให้สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ชม กำหนดการเผยแพร่ และแคมเปญการตลาด

12. แม่แบบใบแจ้งหนี้การผลิตวิดีโอ ClickUp

เทมเพลตใบแจ้งหนี้การผลิตวิดีโอของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างใบแจ้งหนี้การผลิตวิดีโอที่ชัดเจนและเป็นระเบียบโดยใช้เทมเพลตใบแจ้งหนี้การผลิตวิดีโอของ ClickUp

แม่แบบใบแจ้งหนี้การผลิตวิดีโอของ ClickUpจัดระเบียบการเรียกเก็บเงินสำหรับงานการผลิตวิดีโอ สร้างใบแจ้งหนี้ที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพซึ่งแสดงรายละเอียดบริการทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การวางแผนก่อนการผลิตไปจนถึงการตัดต่อขั้นสุดท้าย

ติดตามสถานะการชำระเงินด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับจำนวนเงิน ข้อมูลติดต่อ ประเภทการชำระเงิน อัตรา และชั่วโมง มีตัวเลือกสถานะสองแบบ—เปิดและเสร็จสมบูรณ์—ทำให้ง่ายต่อการดูใบแจ้งหนี้ที่ต้องติดตาม

คุณจะได้รับมุมมองหลายแบบเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงิน:

  • มุมมองปฏิทินแสดงวันที่ครบกำหนดชำระเงินในทันที
  • มุมมองรายได้ที่ได้รับติดตามการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์
  • มุมมองวันที่ครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของการเก็บเงิน
  • มุมมองใบแจ้งหนี้ทั้งหมดให้ภาพรวมทางการเงินที่ครบถ้วน

📌 เหมาะสำหรับ: บริษัทผลิตวิดีโอและฟรีแลนซ์ที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างและเป็นมืออาชีพสำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้าและการติดตามการชำระเงิน

13. แม่แบบการผลิตวิดีโอ/เสียงพอดแคสต์ ClickUp

เทมเพลตการผลิตพอดแคสต์วิดีโอ/เสียงของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาการผลิตพอดแคสต์ของคุณให้เป็นระเบียบและตรงตามแผนด้วยเทมเพลตการผลิตพอดแคสต์วิดีโอ/เสียงของ ClickUp

เทมเพลตการผลิตวิดีโอ/เสียงพอดแคสต์ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกแง่มุมของกระบวนการสร้างพอดแคสต์ของคุณไว้ในศูนย์กลางเดียว

สร้างโดย AskYvi, เทมเพลตนี้มอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานให้คุณเพื่อจัดการการส่งผลงานจากผู้มาเยือน, กำหนดตารางการบันทึก, ติดตามการสร้างเนื้อหา, และจัดการงานหลังการผลิต

คุณสมบัติหลักของเทมเพลต:

  • จัดเรียงและจัดการข้อมูลที่ผู้เข้าพักส่งมาด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อติดตามข้อมูลติดต่อ หัวข้อ และความพร้อมใช้งาน
  • วางแผนตอนโดยใช้รายการงานที่ช่วยนำทางคุณผ่านขั้นตอนก่อนการผลิต การบันทึก และการผลิตหลังการบันทึก
  • สร้างบันทึกการแสดงและเขียนสคริปต์ร่วมกับทีมของคุณ
  • ตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติเพื่ออัปเดตสถานะตอนและแจ้งเตือนสมาชิกในทีม

📌 เหมาะสำหรับ: พอดแคสเตอร์และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจัดการตอนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14. แบบฟอร์มข้อเสนอการผลิตวิดีโอโดย Proposify

แบบฟอร์มเสนอการผลิตวิดีโอ
ผ่านทางProposify

แบบฟอร์มข้อเสนอการผลิตวิดีโอโดย Proposifyช่วยให้บริษัทผลิตวิดีโอสร้างข้อเสนอที่น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

ด้วยเทมเพลตข้อเสนอการผลิตวิดีโอฉบับนี้ คุณจะได้รับพื้นฐานที่มั่นคงในการนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านการผลิตวิดีโอของคุณผ่านกรอบงานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์และเน้นจุดเด่นเฉพาะตัวของคุณได้อย่างโดดเด่น

คุณสมบัติหลักของเทมเพลต:

  • เปลี่ยนสี, แบบอักษร, และองค์ประกอบการออกแบบให้สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทคุณ
  • เพิ่มบทสรุปผู้บริหารที่น่าสนใจโดยใช้ตัวอย่างจดหมายข้อเสนอที่เขียนไว้ล่วงหน้า
  • แสดงต้นทุนปัจจุบันอย่างชัดเจนด้วยตารางราคาแบบโต้ตอบที่แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม
  • รวมวิดีโอตัวอย่างเพื่อแสดงคุณภาพของงานของคุณ

📌 เหมาะสำหรับ: บริษัทผลิตวิดีโอที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่มืออาชีพและน่าเชื่อถือเพื่อเน้นย้ำความสามารถที่ไม่เหมือนใครของพวกเขา และช่วยให้พวกเขาชนะลูกค้าได้มากขึ้น

15. แม่แบบวิดีโอสำหรับข้อเสนอโดย PandaDoc

เทมเพลตวิดีโอสำหรับข้อเสนอ
ผ่านทางPandaDoc

เทมเพลตข้อเสนอวิดีโอโดย PandaDocช่วยให้ทีมผลิตวิดีโอสร้างข้อเสนอที่คมชัดและน่าเชื่อถือ ซึ่งแสดงให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะได้รับอะไร

คุณสามารถปรับแต่งทุกส่วนให้เข้ากับสไตล์ของแบรนด์คุณได้ในขณะที่ยังคงโครงสร้างที่เป็นมืออาชีพซึ่งทำให้การเสนอขายมีประสิทธิภาพ. นี่คือวิธีการทำงานของเทมเพลตนี้:

  • นำวิดีโอและภาพตัวอย่างมาใส่เพื่อแสดงผลงานที่ดีที่สุดของคุณ
  • เพิ่มช่องลายเซ็นดิจิทัลเพื่อการอนุมัติโครงการอย่างรวดเร็ว
  • ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ เพื่อเน้นบริการวิดีโอเฉพาะ
  • ติดตามเมื่อลูกค้าดูข้อเสนอของคุณ
  • รวมไทม์ไลน์โครงการและเป้าหมายสำคัญโดยละเอียด
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการติดตามข้อเสนอ

📌 เหมาะสำหรับ: บริษัทผลิตวิดีโอและช่างวิดีโออิสระที่ต้องการเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน

📮 ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแบบแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับและเสียบริบทจะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain

มันอยู่ใน Workspace ของคุณ รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!

16. แบบฟอร์มเสนอการผลิตวิดีโอ โดย Better Proposals

แบบฟอร์มเสนอการผลิตวิดีโอ
ผ่านทางข้อเสนอที่ดีกว่า

แบบฟอร์มข้อเสนอการผลิตวิดีโอโดย Better Proposalsช่วยให้ทีมผลิตวิดีโอสร้างข้อเสนอที่ดูดีและเป็นมืออาชีพ ซึ่งสามารถชนะใจลูกค้าและได้งานโครงการ

เทมเพลตประกอบด้วย:

  • หน้าปกที่โดดเด่นซึ่งคุณสามารถใส่โลโก้และภาพพื้นหลังของคุณได้
  • คำอธิบายบริการที่เขียนไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เข้ากับข้อเสนอวิดีโอเฉพาะของคุณ
  • กระบวนการผลิตและส่วนของระยะเวลาที่ชัดเจน
  • รูปแบบกรณีศึกษาในตัวเพื่อเน้นความสำเร็จที่ผ่านมา
  • ตารางราคาอัจฉริยะพร้อมการคำนวณอัตโนมัติ

📌 เหมาะสำหรับ: บริษัทผลิตวิดีโอและฟรีแลนซ์ที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่ชนะใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรักษาภาพลักษณ์มืออาชีพและการสื่อสารบริการที่ชัดเจน

17. แบบฟอร์มเสนอการผลิตวิดีโอ โดย Qwilr

แบบฟอร์มเสนอการผลิตวิดีโอ
ผ่านทางQwilr

แบบฟอร์มข้อเสนอการผลิตวิดีโอโดย Qwilrช่วยให้บริษัทผลิตวิดีโอสร้างข้อเสนอที่ดึงดูดความสนใจและชนะโครงการ

เทมเพลตนี้ผสมผสานการออกแบบที่สะอาดตาเข้ากับส่วนต่างๆ ที่ใช้งานได้จริง ซึ่งแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านความสามารถ กระบวนการ และราคาของคุณ

เทมเพลตประกอบด้วย:

  • สรุปผู้บริหารเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางของโครงการ
  • พื้นที่ประวัติบริษัทเพื่อแสดงผลงานที่ผ่านมาและรางวัลที่ได้รับ
  • การแยกขั้นตอนการทำงานการผลิตพร้อมกำหนดเวลาที่ชัดเจน
  • พื้นที่สำหรับแสดงตัวอย่างวิดีโอที่ดีที่สุดของคุณ

📌 เหมาะสำหรับ: บริษัทผลิตวิดีโอที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่มืออาชีพและมีปฏิสัมพันธ์เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญและเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

18. แบบฟอร์มวิดีโอพรีเซนเทชั่นโดย SlidesGo

แบบฟอร์มวิดีโอการนำเสนอ
ผ่านSlidesGo

ต้องการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป้าหมายด้วยผลงานวิดีโอของคุณหรือไม่?

แบบฟอร์มวิดีโอพรีเซนเทชั่นโดย SlidesGoมอบกรอบที่สะอาดและทันสมัยเพื่อแสดงวิสัยทัศน์สร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการผลิตวิดีโอของคุณ

เทมเพลตข้อเสนอการผลิตวิดีโอนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ใช้งานได้จริงซึ่งทำให้การปรับแต่งเป็นเรื่องง่าย:

  • กราฟิกและแผนที่พร้อมแก้ไขเพื่อแสดงภาพกระบวนการผลิตของคุณ
  • ไลบรารีไอคอนในตัวเพื่อการสื่อสารด้วยภาพที่ชัดเจน
  • สไลด์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลายแบบเพื่อจัดโครงสร้างการนำเสนอของคุณ
  • องค์ประกอบการออกแบบและเลย์เอาต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเต็มที่
  • ใช้งานร่วมกับ Google Slides, PowerPoint และ Canva

📌 เหมาะสำหรับ: บริษัทผลิตวิดีโอและช่างภาพวิดีโออิสระที่ต้องการสร้างบรีฟงานสร้างสรรค์ที่ดึงดูดสายตาและสื่อสารวิสัยทัศน์รวมถึงศักยภาพในการผลิตได้อย่างชัดเจน

19. แม่แบบข้อเสนอการผลิตวิดีโอเอกสาร/PDF โดย Papersign

แม่แบบข้อเสนอการผลิตวิดีโอสำหรับเอกสาร/ไฟล์ PDF
ผ่านทางPapersign

เทมเพลตข้อเสนอการผลิตวิดีโอโดย Papersignช่วยให้ฟรีแลนซ์และเอเจนซี่สร้างข้อเสนอโครงการที่ชนะใจลูกค้าได้ภายในไม่กี่นาที

เทมเพลตนี้จะนำคุณผ่านกระบวนการผลิต ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตเบื้องต้นไปจนถึงการแจกแจงงบประมาณขั้นสุดท้าย นี่คือวิธีการ:

  • แยกขอบเขตของโครงการออกเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อกำหนดความคาดหวังของลูกค้าตั้งแต่ต้น
  • วางแผนตารางการผลิตอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกคนทำงานตามกำหนด
  • นำเสนอค่าใช้จ่ายของคุณอย่างโปร่งใสด้วยส่วนงบประมาณที่แยกเป็นรายการ
  • เพิ่มผลงานของคุณเพื่อแสดงผลงานที่ผ่านมาและสร้างความน่าเชื่อถือ
  • อัปโหลดไปยัง Papersign เพื่อลายเซ็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบรนด์ให้กับเทมเพลตด้วยโลโก้และสีของคุณโดยใช้ตัวแก้ไขของ Papersign

📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ด้านการผลิตวิดีโอที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการเสนอราคาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรักษาภาพลักษณ์มืออาชีพ

20. แบบฟอร์มโครงการโดย Canva

แบบฟอร์มโครงการ
ผ่านทางCanva

แม่แบบข้อเสนอโครงการของ Canvaช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพและดึงดูดสายตา ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจและได้รับการอนุมัติจากลูกค้า

เทมเพลตที่สะอาดและทันสมัยนี้ใช้สีเขียวแบบเรียบง่ายและพื้นที่ว่างมากมายเพื่อให้จุดสนใจอยู่ที่รายละเอียดสำคัญของโครงการของคุณ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ปรับแต่งเลย์เอาต์และบล็อกเนื้อหาโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง
  • เพิ่มองค์ประกอบแบรนด์ที่กำหนดเอง, ฟอนต์, และสีที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ
  • รวมภาพที่น่าสนใจจากคลังสื่อขนาดใหญ่ของ Canva
  • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • ส่งออกข้อเสนอที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณในรูปแบบต่างๆ

📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่การตลาด, ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์, และที่ปรึกษาธุรกิจที่ต้องการนำเสนอแนวคิดและเป้าหมายของโครงการอย่างน่าสนใจทางสายตา.

⚙️ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างข้อเสนอการผลิตวิดีโอได้อย่างไร

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ทำให้การสร้างข้อเสนอที่ดูดีและทำให้ทีมวิดีโอของคุณทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่การนำเสนอครั้งแรกจนถึงการตัดต่อครั้งสุดท้ายเป็นเรื่องง่าย

ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดสร้างสรรค์, มอบหมายบทบาท, หรือจัดทำแผนงบประมาณ, ClickUp จะรวบรวมทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของคุณไว้ใน Workspace ที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว

เครื่องมือการตลาดของ ClickUpมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้าง โครงการผลิตวิดีโอ ที่โดดเด่น

ClickUp สำหรับทีมการตลาด
ระดมความคิด วางแผน และดำเนินการผลิตวิดีโอของคุณโดยใช้ ClickUp สำหรับทีมการตลาด

🎥 การเขียนบท, การทำสตอรี่บอร์ด, การตัดต่อ, การอนุมัติ—ClickUp ดูแลคุณทุกขั้นตอน

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสารการผลิตวิดีโอและเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ใน ClickUp

ไม่มีไฟล์ PDF ที่ดูเทอะทะหรือโน้ตที่กระจัดกระจายอีกต่อไปClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างเอกสารข้อเสนอที่ดูทันสมัยและมีแบรนด์ที่ลูกค้าต้องการอ่าน

คุณสามารถประหยัดเวลาได้โดยการสร้างเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับโปรเจ็กต์วิดีโอต่าง ๆ เช่นวิดีโออธิบาย, โฆษณา, หรือการสาธิตสินค้า เมื่อพร้อมแล้ว คุณสามารถแชร์ข้อเสนออย่างปลอดภัยกับลูกค้าได้ และคุณสามารถติดตามได้ว่าลูกค้าดูหรือมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเมื่อใด

📹 สร้างชีวิตชีวาด้วย ClickUp Clips

คลิป ClickUp
เพิ่มสัมผัสส่วนตัวและภาพลักษณ์ให้กับข้อเสนอของคุณด้วย ClickUp Clips — บันทึก, แทรก, และสร้างความประทับใจได้ในไม่กี่วินาที

ต้องการทำให้ข้อเสนอของคุณน่าจดจำยิ่งขึ้นหรือไม่?ClickUp Clipsช่วยให้คุณฝังการบันทึกหน้าจอและข้อความวิดีโอลงในเอกสารข้อเสนอของคุณได้โดยตรง

คุณสามารถนำลูกค้าชมขั้นตอนการทำงานของคุณได้ทางสายตา, แสดงผลงานที่ผ่านมาพร้อมตัวอย่างคลิป, และอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้ชัดเจนและน่าสนใจผ่านการเดินชมผ่านวิดีโอ. นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความเป็นส่วนตัวและโดดเด่น.

🤖 ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp AI

ClickUp Brain
ปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ทันทีด้วย ClickUp Brain—สร้างข้อเสนอการผลิตวิดีโอที่สมบูรณ์แบบได้ในไม่กี่วินาที

ClickUp Brainช่วยให้คุณเขียนได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น สามารถสร้างคำอธิบายโครงการที่น่าสนใจ ปรับปรุงงานเขียนของคุณให้ชัดเจนและมีน้ำเสียงที่เหมาะสม และยังสามารถสร้างส่วนที่กำหนดเองตามประเภทของวิดีโอที่คุณกำลังนำเสนอได้อีกด้วย

คุณต้องการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของข้อเสนอของคุณหรือไม่? ClickUp AI แนะนำการแก้ไขและปรับปรุงตามบริบทการเขียนของคุณ—ภายใน Workspace ของคุณเลย

ทำให้การผลิตวิดีโอของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ClickUp

การผลิตวิดีโอต้องการมากกว่าแค่เทมเพลตข้อเสนอเพื่อให้ประสบความสำเร็จระบบการจัดการโครงการที่มั่นคงช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา

นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ทีมสามารถวางแผนโครงการวิดีโอทั้งหมดโดยใช้แผนภูมิแกนต์และเทมเพลตปฏิทิน ทำให้ทุกคนเห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นและเวลาที่ดำเนินการ ต้องการตรวจสอบการแก้ไขบทล่าสุดหรือแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเวอร์ชันร่าง?เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงาน คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าคลิปใดต้องการการปรับสี และคลิปใดพร้อมสำหรับการผสมเสียง

นอกจากนี้ คุณสมบัติ AI ของ ClickUp ยังช่วยเร่งความเร็วในการทำงานประจำ เช่น การสร้างสรุปโครงการหรือสรุปความคิดเห็นของลูกค้า ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์

ลงทะเบียนบน ClickUp วันนี้เพื่อเปลี่ยนไอเดียการผลิตวิดีโอของคุณให้เป็นจริง