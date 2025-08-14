Notion Mail vs. Gmail: แพลตฟอร์มอีเมลใดจะชนะในปี 2025?

คุณกำลังวางแผนอย่างละเอียดสำหรับสปรินท์ของสัปดาห์หน้า เมื่อ ดิง! อีเมลอีกฉบับดึงคุณออกมา 📧
แต่มันไม่ใช่แค่หนึ่งเดียว กล่องจดหมายของคุณเต็มไปด้วยอีเมล: ลิงก์เอกสาร, การอัปเดตงาน, และจดหมายข่าวที่คุณจำไม่ได้ว่าทำไมถึงสมัครรับ
การเสียดสีในชีวิตประจำวันนี้เป็นสิ่งที่ Notion Mail สัญญาว่าจะแก้ไข โดยผสมผสานอีเมลเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ อย่างไรก็ตาม Gmail ไม่ได้ล้าสมัยเสียทีเดียว มันรวดเร็ว เชื่อถือได้ และยังคงเป็นตัวเลือกหลักสำหรับผู้คนนับล้าน
แล้วใครจะเป็นผู้ชนะในการประชันครั้งนี้ระหว่าง Notion Mail กับ Gmail? มาดูกัน 🎯
Notion Mail คืออะไร?
Notion Mail เป็นเครื่องมืออีเมลแบบบูรณาการที่ช่วยให้การจัดการอีเมลเป็นไปอย่างราบรื่นภายในพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณโดยตรง คุณสามารถดู ส่ง และจัดระเบียบอีเมลได้โดยตรงโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
เครื่องมือนี้เชื่อมต่อบัญชี Gmail ของคุณเพื่อซิงค์การสื่อสารกับงาน คุณสามารถฝังอีเมลลงในหน้า เชื่อมโยงอีเมลกับงาน หรือเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? 77% ของนักการตลาดทางอีเมลรายงานว่าการปรับแต่งหัวเรื่องให้มีความเฉพาะบุคคลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอีเมลโดยตรง
คุณสมบัติของ Notion Mail
นี่คือคุณสมบัติบางประการของซอฟต์แวร์จัดการอีเมลนี้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 💁
คุณสมบัติ #1: การติดป้ายกำกับอัตโนมัติด้วย AI
คุณสามารถตั้งค่า Notion AI ให้ติดป้ายกำกับอีเมลที่เข้ามาโดยอัตโนมัติด้วยคำแนะนำที่เรียบง่ายและเหมือนมนุษย์ เพียงถามว่า 'ติดป้ายกำกับอีเมลที่ส่งตรงถึงฉัน ไม่ใช่จดหมายข่าว' แล้วมันจะเริ่มทำงานทันที
เมื่อติดป้ายกำกับแล้ว คุณสามารถสร้าง มุมมองที่กำหนดเอง ในแถบด้านข้างของคุณจัดระเบียบอีเมลตามสิ่งต่างๆ ตั้งแต่ผู้ส่งไปจนถึงความเร่งด่วน เป็นวิธีชาญฉลาดในการควบคุมกล่องจดหมายของคุณ เกินกว่าการจัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์และตัวกรองทั่วไป
🔍 คุณรู้หรือไม่?ในเดือนสิงหาคม ปี 1991นักบินอวกาศแชนนอน ลูซิด ได้ส่งอีเมลฉบับแรกจากอวกาศบนกระสวยอวกาศแอตแลนติส โดยใช้ซอฟต์แวร์ AppleLink
คุณสมบัติ #2: คุณสมบัติและตัวกรองแบบฐานข้อมูล
เช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของ Notion, Notion Mail จัดการอีเมลเหมือนข้อมูล คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้กับแต่ละอีเมล (เช่น สถานะ, ความสำคัญ, หรือแม้แต่แท็ก) จากนั้นจัดเรียง, กลุ่ม, หรือกรองตามคุณสมบัติเหล่านั้นได้
ต้องการติดตามการติดตามผลหรือเก็บข้อความที่มีความสำคัญสูงไว้ในมุมมองหรือไม่ ไม่มีปัญหา คุณสามารถคัดกรองได้ตามสิ่งที่คุณต้องการ: ผู้ส่ง, คำค้นหา, ไฟล์แนบ, หรือ คุณสมบัติที่คุณกำหนดเอง
คุณสมบัติที่ 3: การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
การเขียนอีเมลใน Notion Mail ให้ความรู้สึกเหมือนการสร้างเอกสารใน Notion คุณสามารถใช้หัวข้อ เช็คบ็อกซ์ ข้อความเน้น และแม้กระทั่งสีได้
สิ่งนี้ทำให้การจัดระเบียบความคิด การแบ่งปันรายการที่ต้องดำเนินการ หรือแม้แต่การทำให้ข้อความของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารในทีม
นอกจากนี้ Notion AI ยังดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อช่วยเขียนอีเมลตอบกลับด้วย AIที่ฟังดูเหมือนคุณหรือแบรนด์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าให้แนะนำคำตอบโดยอัตโนมัติเมื่อมีอีเมลเข้ามา และปรับปรุงการเขียนของคุณได้อีกด้วย
ราคาของ Notion Mail
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
(Notion Mail มีให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผน Notion ของคุณ ไม่ใช่การสมัครสมาชิกแยกต่างหาก)*
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเช็คอีเมลสามารถทำให้คุณหายใจไม่ออกได้จริงๆภาวะหยุดหายใจขณะใช้หน้าจอเกิดขึ้นเมื่อคุณกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวขณะอ่านข้อความ โดยเฉพาะข้อความที่สร้างความเครียด นี่เป็นอาการที่เกิดขึ้นจริง และมันกำลังรบกวนสมาธิและพลังงานของคุณ
Gmail คืออะไร?
Gmail เป็นแพลตฟอร์มอีเมลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายของ Google ซึ่งออกแบบมาเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ พร้อมด้วยคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังและการจัดระเบียบอัจฉริยะ ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การค้นหาอีเมลและการกรองสแปม
เครื่องมือนี้เชื่อมต่อกับบริการอื่น ๆ ของ Google เช่น Google Drive, ปฏิทิน, และ Meet, และสามารถใช้งานได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์, แอปพลิเคชันมือถือ, และไคลเอนต์อีเมลของบุคคลที่สาม
Gmail ยังรองรับการใช้งานหลายบัญชีและมอบประสบการณ์กล่องจดหมายที่เรียบง่าย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'อีเมล' ถูกใช้ครั้งแรกในปี 1979โดยโปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกันชื่อ Shiva Ayyadurai ซึ่งยังอ้างว่าเขาเป็นผู้คิดค้นระบบต้นแบบของระบบที่เราใช้ในปัจจุบันด้วย ข้ออ้างของเขาเป็นประเด็นถกเถียง แต่คำนี้ก็ยังคงใช้กันอยู่
คุณสมบัติของ Gmail
นี่คือคุณสมบัติของ Gmail ที่คุณสามารถสำรวจได้ 👇
คุณสมบัติ #1: การตอบกลับโดย AI และการทำความสะอาดกล่องข้อความ
ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ Gmail คือ การช่วยเขียนที่เข้าใจบริบทจาก Gemini ผู้ช่วย AI ของ Gmail ฟีเจอร์นี้ช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อกล่องจดหมายของคุณเต็มไปด้วยข้อความและคุณต้องรักษาการสนทนาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
คุณยังสามารถตั้งค่าการส่งต่ออัตโนมัติบนแพลตฟอร์มได้
ต้องการทำความสะอาดฤดูใบไม้ผลิหรือไม่? ขอให้ Gemini ลบ 'โปรโมชั่นที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดจากปีที่แล้ว' หรือเก็บจดหมายข่าวที่คุณได้อ่านผ่านๆ ไว้เป็นไฟล์เก็บถาวร ผู้ช่วยจะทำหน้าที่เหล่านี้แทนคุณ ทำให้คุณเสียเวลาน้อยลงในการคลิก 'ลบ'
📖 อ่านเพิ่มเติม: มารยาทในการแชททีมในที่ทำงานเพื่อการร่วมมือที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ 2: การจัดตารางเวลาที่ราบรื่นและการแสดงผลที่ยืดหยุ่น
เมื่ออีเมลเริ่มมีแนวโน้มจะกลายเป็นนัดหมายในปฏิทิน Gmail จะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ แผงเล็กๆ จะปรากฏขึ้นพร้อมแสดงช่วงเวลาว่างของคุณ พร้อมให้คุณคัดลอกไปยังบทสนทนาได้ทันที ลูกค้าเลือกเวลาที่ต้องการ คุณคลิกยืนยัน และปฏิทินของทุกคนก็จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ คุณยังได้รับ ตัวเลือกการรับชมที่ยืดหยุ่น
เลือกมุมมองเริ่มต้น, สะดวกสบาย, หรือกะทัดรัด เพื่อให้พอดีกับข้อความตามจำนวนที่คุณต้องการบนหน้าจอ เปิดใช้งานบานหน้าต่างตัวอย่างเพื่ออ่านข้อความขณะยังสแกนรายการอยู่ ลดการคลิก เพิ่มความเร็วในการคัดแยก
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Google Chat เพื่อการสื่อสารในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ 3: การจัดระเบียบอีเมลและการจัดการงานที่แข็งแกร่ง
ป้ายกำกับทำหน้าที่เหมือนโฟลเดอร์ แต่ดีกว่า คุณสามารถติดป้ายกำกับอีเมลหนึ่งฉบับด้วยป้ายกำกับหลายป้ายได้ จัดกลุ่มด้วยสี และซ่อนป้ายกำกับที่คุณไม่ต้องการใช้ในวันนี้ได้ ดาวใช้สำหรับทำเครื่องหมายสิ่งที่สำคัญ และตัวกรองจะเก็บสแปมและสิ่งที่มีความสำคัญต่ำให้พ้นสายตาโดยอัตโนมัติ
และด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว คุณสามารถ เปลี่ยนอีเมลให้เป็นงาน ซึ่งจะไปปรากฏใน Google Tasks และในปฏิทินของคุณ กำหนดเวลา การแจ้งเตือน และการติดตามผลจะเดินทางไปกับคุณ ไม่มีอะไรสูญหายระหว่างแอปต่างๆ
ราคาของ Gmail
- แผนฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: 7 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: 14 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
(ราคาของ Gmail รวมอยู่ในแผนราคาของ Google Workspace แล้ว)*
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2012ทีมหาเสียงของบารัคโอบามาใช้การทดสอบหัวข้ออีเมลมากกว่า 50 แบบต่ออีเมลเพื่อเพิ่มอัตราการบริจาค หัวข้ออีเมลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคืออะไร? คำเดียวเท่านั้น: 'เฮ้'
Notion Mail vs. Gmail: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
หากคุณกำลังเปรียบเทียบ Notion Mail กับ Gmail เพื่อทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น มันชัดเจนว่าทั้งสองมีวิธีการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หนึ่งเน้นไปที่การผสานรวมและการปรับแต่งพื้นที่ทำงาน ในขณะที่อีกฝ่ายเน้นความคมชัดด้วย AI และความน่าเชื่อถือ
มาดูกันว่าเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลทั้งสองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง ⚒️
|เกณฑ์
|โนชั่นเมล
|Gmail
|การรองรับแพลตฟอร์ม
|เว็บ, แอปสำหรับ Mac
|เว็บ, แอนดรอยด์, iOS, แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป เช่น Outlook, Apple Mail และ Thunderbird
|การสนับสนุนบัญชี
|ใช้งานได้เฉพาะกับบัญชี Gmail หรือ Google เท่านั้น
|รองรับ Gmail และบัญชีภายนอกผ่าน IMAP/POP
|ส่วนติดต่อผู้ใช้และการออกแบบ
|สะอาด, UI สไตล์ Notion, ตัวแก้ไขบล็อก, รูปแบบฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้
|อินเทอร์เฟซ Gmail แบบคลาสสิก, ธีมที่กำหนดเอง, และการจัดเรียงการสนทนาเป็นหัวข้อ
|การจัดระเบียบกล่องจดหมาย
|มุมมองที่ปรับแต่งได้พร้อมตัวกรองและการจัดกลุ่ม, ป้ายกำกับอัตโนมัติด้วย AI, และไม่มีกล่องจดหมายร่วม
|ป้ายกำกับ หมวดหมู่ เช่น หลัก สังคม และการส่งเสริม การกรองแบบกำหนดเอง แท็บ และกล่องจดหมายรวม
|คุณสมบัติของ AI
|AI สำหรับการจัดระเบียบ, การติดป้ายกำกับ, การร่างคำตอบ, การอ้างอิงหน้า Notion
|Gemini AI สำหรับการร่าง, สรุป, ค้นหา, และคำแนะนำในการประชุม
|การผสานรวม
|การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Notion Calendar และ Notion workspace, การกล่าวถึง (@mentions) สำหรับหน้า Notion
|การผสานรวมกับ Google Workspace รวมถึงปฏิทิน, ไดรฟ์, Meet, Chat, Docs, Sheets และอื่น ๆ
|แป้นพิมพ์ลัด
|แถบคำสั่ง (CMD/CTRL+K); รองรับทางลัด Gmail ส่วนใหญ่; ยังไม่รองรับการใช้งานด้วยคีย์บอร์ดแบบเต็มรูปแบบ
|คีย์ลัดที่หลากหลาย; ปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ระดับสูง
|จัดเก็บอัตโนมัติและเลื่อนการแจ้งเตือน
|ไม่มีการจัดเก็บอัตโนมัติหลังการส่ง และไม่มีฟีเจอร์ 'ส่งแล้วเลื่อนแจ้งเตือน'
|ส่งและเก็บถาวร, ปลุก, ส่งและปลุก, และการเตือนเบา ๆ มีให้บริการ
|คุณสมบัติพิเศษ
|ตัวแก้ไขบล็อกในอีเมล, การกล่าวถึง @mention หน้า Notion, มุมมองกล่องจดหมายที่กำหนดเอง
|โหมดความลับ, การเขียนอัจฉริยะ, การตอบกลับด้วยอีโมจิ (มือถือ), รองรับบัญชีภายนอก, การค้นหาที่ดีที่สุดในระดับ
|ราคา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เมลรวมอยู่กับแอปพลิเคชัน Notion อื่น ๆ)
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน ต่อผู้ใช้ (Gmail รวมอยู่ในแผน Google Workspace ที่ชำระเงินแล้ว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion
คุณสมบัติ #1: การจัดระเบียบอีเมล
การรักษาความเป็นระเบียบในกล่องจดหมายของคุณเริ่มต้นจากการจัดระเบียบอีเมล มาดูกันว่าแต่ละเครื่องมือจัดการเรื่องนี้อย่างไร
โนชั่นเมล
Notion Mail คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการปรับแต่ง คุณสามารถ สร้างป้ายกำกับของคุณเอง เช่น 'ลูกค้า', 'จดหมายข่าว', หรือ 'ด่วน' และให้ AI จัดเรียงโดยอัตโนมัติ ได้ มันมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะทางได้ ทำให้คุณสามารถสร้าง 'กล่องจดหมายย่อย' ภายในกล่องจดหมายหลักของคุณได้
Gmail
Gmail มีเครื่องมือการจัดระเบียบที่มั่นคงเช่นกัน—คิดถึง ป้ายกำกับ, ตัวกรอง, และหมวดหมู่—แต่ส่วนใหญ่ต้องทำด้วยตนเอง มันเชื่อถือได้แต่ไม่ไดนามิกมากนักหากคุณต้องการสิ่งที่ปรับตัวได้มากขึ้นหรือขับเคลื่อนด้วย AI
🏆 ผู้ชนะ: Notion Mail สำหรับตัวเลือกการปรับแต่งและการจัดระเบียบขั้นสูง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อ Gmail เปิดตัวครั้งแรก มันมอบพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 1 GBซึ่งมากกว่าคู่แข่งในขณะนั้นประมาณ500 เท่าผู้คนคิดว่ามันเป็นมุกตลกวันเมษาหน้าโง่เพราะเปิดตัวในวันที่ 1 เมษายน
คุณสมบัติที่ 2: ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
มาสำรวจกันว่าทั้งสองเครื่องมือใช้ AI และระบบอัตโนมัติอย่างไรเพื่อทำให้อีเมลฉลาดขึ้นและรวดเร็วขึ้น
โนชั่นเมล
Notion Mail ให้ความสำคัญกับAI ในอีเมลอย่างจริงจัง
สามารถร่างอีเมล, สร้าง คำตอบอัจฉริยะ, สรุปหัวข้อสนทนา, และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เข้าในกล่องจดหมายของคุณก่อน
เครื่องมือนี้ยังรองรับการใช้งานชิ้นส่วนโค้ดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และ ทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้มันกลายเป็นผู้ช่วยในการทำงานมากกว่าแค่โปรแกรมอีเมล
Gmail
Gmail มีระบบอัจฉริยะในตัว เช่น การกรองสแปม การตอบกลับอัจฉริยะ และ การแจ้งเตือนติดตามงาน ระบบเหล่านี้เชื่อถือได้แต่ปรับแต่งได้น้อย เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปมากกว่าการทำงานที่ซับซ้อน
ด้วย Gemini, Gmail มอบ ความช่วยเหลือด้วย AI สำหรับการเขียน สรุป และเข้าใจบริบท แม้ว่าจะยังรู้สึกเหมือนเป็นฟีเจอร์เสริมมากกว่าเครื่องมือการทำงานในตัว
🏆 ผู้ชนะ: Notion Mail สำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และการปรับแต่งขั้นสูง
คุณสมบัติที่ 3: การผสานรวมและระบบนิเวศ
มาดูกันว่าแต่ละเครื่องมือเหมาะสมกับพื้นที่ทำงานและระบบนิเวศของแอปพลิเคชันโดยรวมอย่างไร
โนชั่นเมล
Notion Mail ผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับ ชุดโปรแกรม Notion รวมถึงปฏิทิน เอกสาร และโปรเจกต์ต่าง ๆ คุณสามารถอ้างอิงหน้า Notion ในอีเมลและนัดหมายการประชุมจากกล่องจดหมายเข้าได้ อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงอีเมลโดยตรงกับฐานข้อมูล Notion ยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ ซึ่งจำกัดการผสานการทำงานในระดับลึกยิ่งขึ้น
Gmail
การผสานรวมกับ Gmailเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน ระบบนิเวศของ Google
ทุกอย่างตั้งแต่ Google Calendar ไปจนถึง Drive และ Meet อยู่ห่างออกไปเพียงคลิกเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับทีมที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้ว
🏆 ผู้ชนะ: Gmail สำหรับการผสานรวมที่กว้างขวางและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกับ Google Workspace และเครื่องมืออื่น ๆ
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า'ความเหนื่อยล้าจากการใช้อีเมล'ได้กลายเป็นหัวข้อทางการศึกษาอย่างเป็นทางการในช่วงการแพร่ระบาด เนื่องจากการทำงานทางไกลทำให้กล่องจดหมายเข้าวุ่นวายและสร้างความเหนื่อยล้าทางอารมณ์มากกว่าที่เคย
คุณสมบัติที่ 4: ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในกล่องจดหมายของคุณ นี่คือวิธีที่แต่ละเครื่องมือปกป้องข้อมูลของคุณ
โนชั่นเมล
Notion Mail มีความปลอดภัยสูง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2 Type 1 และปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ Notion Mail ได้ยกเลิกการเข้ารหัสแบบ end-to-end หลังจากเข้าซื้อกิจการ Skiff ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับผู้ใช้บางกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
Gmail
Gmail นำหน้าในด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์และระดับองค์กร คุณได้รับการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) การป้องกันการฟิชชิงขั้นสูง และการอัปเดตความปลอดภัยเป็นประจำ
แต่ในฐานะผลิตภัณฑ์ของ Google นักวิจารณ์ด้านความเป็นส่วนตัวมักชี้ให้เห็นถึงรูปแบบธุรกิจที่อิงโฆษณา
🏆 ผู้ชนะ: Gmail สำหรับความปลอดภัยขั้นสูงและความน่าเชื่อถือ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. Notion: เครื่องมือจัดการเอกสารที่ดีที่สุดที่ควรเลือกใช้
Notion Mail เทียบกับ Gmail บน Reddit
ยังตัดสินใจไม่ได้หรือ? บางทีรีวิวจากผู้ใช้จริงใน Reddit เหล่านี้อาจช่วยได้!
แม้ว่าจะไม่มีหัวข้อเฉพาะที่เปรียบเทียบทั้งสองอย่างแต่ผู้ใช้คนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Notion Mail ไว้ดังนี้:
ความประทับใจแรกของฉันคือสิ่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือน Notion สำหรับฉัน และมันดูใช้งานได้จริงมากกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมเสริม Gmail อื่นๆ ที่ฉันเคยลองใช้มาก่อน ผมคิดว่าหลายอย่างนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับแต่งมุมมอง (ฟิลเตอร์, การจัดกลุ่ม, คุณสมบัติ) …ตอนนี้สิ่งเดียวที่ทำให้ผมสับสนคือ - คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสากลหรือแค่ผูกกับมุมมองเดียว? ดูเหมือนว่าผมจะเห็นคุณสมบัติ "Priority" และ "Status" อยู่บ่อยๆ ซึ่งดูเหมือนว่าควรจะเป็นสิ่งเดียวกันในความคิดของผม ผมแค่ไม่แน่ใจว่ามันถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแอป/ระบบมากแค่ไหน
ความประทับใจแรกของฉันคือสิ่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือน Notion สำหรับฉัน และมันดูใช้งานได้จริงมากกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมเสริม Gmail อื่นๆ ที่ฉันเคยลองใช้มาก่อน ผมคิดว่าหลายอย่างนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับแต่งมุมมอง (ฟิลเตอร์, การจัดกลุ่ม, คุณสมบัติ) … ตอนนี้สิ่งเดียวที่ทำให้ผมสับสนคือ - คุณสมบัตินั้นเป็นสากลหรือแค่ผูกกับมุมมองเดียว? ดูเหมือนว่าผมจะเห็นคุณสมบัติ "Priority" และ "Status" อยู่บ่อย ๆ ซึ่งดูเหมือนว่าควรจะเป็นสิ่งเดียวกันในความคิดของผม ผมแค่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแอป/ระบบหรือไม่
ในขณะที่ผู้ใช้บางรายระบุว่านี่เป็นทางเลือกสำหรับส่วนหน้าของ Gmail:
หลังจากได้ทดลองใช้ Notion Mail ใหม่แล้ว ผมคิดว่าเราอาจจะเข้าใจมันผิดไปทั้งหมด มันไม่ได้เป็นแอปอีเมลใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตอะไรขนาดนั้น—จริงๆ แล้วมันก็แค่หน้าตาใหม่ของ Gmail เท่านั้นเอง...แต่ดูดีกว่ามาก มันให้ภาพรวมของอีเมลของคุณอย่างเรียบง่าย ช่วยให้จัดระเบียบอีเมลด้วยป้ายกำกับอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ามุมมอง) แต่นั่นก็ประมาณนั้น... ผมจะใช้มันต่อไปเพราะไม่มีข้อเสียจริงๆ - แต่จนกว่าเราจะเห็นการผสานรวมระหว่าง Notion Mail กับฐานข้อมูลของ Notion ก็ยังไม่มีเหตุผลสำคัญที่จะใช้มัน
หลังจากได้ทดลองใช้ Notion Mail ใหม่แล้ว ผมคิดว่าเราอาจจะเข้าใจมันผิดไปทั้งหมด มันไม่ได้เป็นแอปอีเมลใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตอะไรขนาดนั้น—จริงๆ แล้วมันก็แค่หน้าตาใหม่ของ Gmail เท่านั้นเอง...แต่ดูดีกว่ามาก มันให้ภาพรวมของอีเมลของคุณอย่างเรียบง่าย และช่วยให้คุณจัดระเบียบอีเมลด้วยป้ายกำกับอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ามุมมอง) แต่นั่นก็ประมาณนั้น... ผมจะใช้มันต่อไปเพราะไม่มีข้อเสียจริงๆ - แต่จนกว่าเราจะเห็นการผสานรวมระหว่าง Notion Mail กับฐานข้อมูลของ Notion ก็ยังไม่มีเหตุผลสำคัญที่จะใช้มัน
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion อีเมลเทียบกับ Gmail
ลังเลระหว่างความสามารถในการปรับแต่งของ Notion Mail กับความน่าเชื่อถือของ Gmail อยู่หรือเปล่า? บางทีอาจถึงเวลาแล้วที่จะเลิกเลือกกล่องจดหมายอีกต่อไป
ClickUp คือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
มาดูกันว่าเครื่องมือจัดการงานอีเมลนี้จะเปรียบเทียบกับเครื่องมือทั้งสองนี้ได้อย่างไร ⚖️
ClickUp's One-Up #1: การจัดการโครงการผ่านอีเมล
อีเมลและการจัดการโครงการไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไป คุณอาจได้รับคำขอจากลูกค้าทางอีเมล กระโดดไปที่ตัวจัดการงานเพื่อบันทึกไว้ ติดแท็กเพื่อนร่วมทีมในช่องสื่อสารเพื่อติดตามงาน แล้วลืมไปว่าแท็บไหนมีไฟล์แนบ
ClickUp Email Project Managementช่วยขจัดปัญหานี้
เครื่องมือจัดการโครงการทางอีเมลนำกล่องจดหมายของคุณเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณอย่างแท้จริง
- ขจัดภาษีสลับไปมา ด้วยการส่งและรับอีเมลโดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ
- ลงมือทำทันที โดยเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานใน ClickUp
- ดึงดูดความสนใจ ของสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยการแท็กพวกเขา
- ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง โดยการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ
สมมติว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมสตาร์ทอัพที่ทำงานทางไกลซึ่งรับผิดชอบการต้อนรับลูกค้าใหม่ ลูกค้าส่งอีเมลคำถามและคำขอมาให้คุณ เพียง ลิงก์อีเมลไปยังงานใน ClickUp มอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณ และแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
มีชุดเครื่องมืออีเมลที่ใช้ประจำอยู่แล้วใช่ไหม? คุณไม่จำเป็นต้องเลิกใช้พวกมัน
การผสานรวม Gmail ของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนกล่องจดหมายของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถ สร้างงานใหม่ได้โดยตรงจาก Gmail, แนบอีเมลไปยังงานที่มีอยู่แล้ว และยังสามารถแสดงความคิดเห็นในรายการงานโดยใช้เนื้อหาอีเมลได้อีกด้วย
สิ่งนี้ทำให้การบันทึกคำขอที่สำคัญ การมอบหมายงาน และการกำหนดเส้นตายในแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย
คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของClickUpเพื่อกระตุ้นการสร้างงานหรือการตอบกลับอีเมลตามกิจกรรมใน Gmail ได้อีกด้วย
การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Outlookมอบประสบการณ์การทำงานที่ราบรื่นให้กับผู้ใช้ Microsoft คุณสามารถตอบกลับหรือส่งอีเมลจากภายใน ClickUp โดยใช้ที่อยู่อีเมล Outlook ของคุณได้
ลองดูว่า Samantha Dengate ผู้จัดการโครงการอาวุโส มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับDiggs ที่ใช้ ClickUp:
ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้ข้อมูลตกหล่นและไม่มีใครติดตาม ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบความคืบหน้าของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถพูดคุยและทำงานร่วมกันภายในงานนั้นได้
ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้ข้อมูลตกหล่นและไม่มีใครติดตาม ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบความคืบหน้าของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถแชทและทำงานร่วมกันภายในงานได้
ClickUp's One-Up #2: ความช่วยเหลือจาก AI ที่เข้าใจบริบท
ในขณะที่ Gmail และ Notion มีผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp ได้คิดใหม่ว่างานจะสำเร็จได้อย่างไรผ่าน AI ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งก้าวไกลเกินกว่ากล่องจดหมายของคุณ
ClickUp Brainคือเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เชิงประสาทของแพลตฟอร์มสำหรับจัดการงาน
ต่างจากผู้ช่วย AI ทั่วไป ClickUp Brain ถูกฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง มอบ การสนับสนุนที่ชาญฉลาดและสอดคล้องกับบริบท ในโครงการ เอกสาร และทีมต่างๆ
สมมติว่าคุณกำลังนำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และจัดการกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหว: การวิจัยตลาด, ร่างข้อความ, การอนุมัติการออกแบบ, และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ClickUp Brain จะเข้ามาทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการความรู้ AI ของคุณเพื่อค้นหาเอกสารหรือการอัปเดตที่เกี่ยวข้องได้ทันที
เพียงแค่ถามว่า 'เวอร์ชันล่าสุดของไทม์ไลน์การเปิดตัวคืออะไร?' และมันจะดึงข้อมูลที่คุณต้องการมาให้ทันที
จากนั้น, มันจะทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการโครงการ AI ของคุณ โดยสรุปความคืบหน้าของโครงการ สร้างการอัปเดตทีม และสร้างร่างเนื้อหาสำหรับแคมเปญการตลาด ด้วย เครื่องมือ AI เฉพาะบทบาทมากกว่า 100 ชนิด ที่ติดตั้งไว้ ClickUp Brain จะเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
ชั้นบนสุดคือClickUp AI Notetaker ผู้ช่วยประชุมที่ทำให้ทุกการสนทนาคุ้มค่า แม้ในขณะที่คุณไม่ได้อยู่ในห้อง
สมมติว่าทีม UX ของคุณมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระหว่างการประชุม AI Notetaker จะ ถอดเสียงการสนทนาทั้งหมด แบบเรียลไทม์ บันทึกทุกประเด็นความคิดเห็นอย่างครบถ้วน
เมื่อการโทรสิ้นสุดลง ผู้บันทึกข้อมูลได้สร้างสรุปแล้ว ระบุรายการการดำเนินการที่สำคัญ และมอบหมายงานเช่น 'แก้ไข wireframes' หรือ 'อัปเดต user flow' ให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมใน ClickUp
ClickUp's One-Up #3: เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ในขณะที่ ClickUp Brain จัดการระบบอัตโนมัติ เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
มาเริ่มกันที่ClickUp Chat ซึ่งเป็น ศูนย์กลางการสื่อสารในตัว ที่ช่วยให้การสนทนาของทีมคุณอยู่ตรงจุดที่งานเกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมการตลาดของคุณกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับแคมเปญในช่องแชท และมีคนเสนอว่า 'ลองทำแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าดูไหม' คุณสามารถเปลี่ยนข้อความนี้เป็นงาน มอบหมาย ตั้งวันครบกำหนด และเชื่อมโยงไปยังรายการแคมเปญ Q2 ของคุณ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแชท!
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp Brain ยัง สรุปเนื้อหาบทสนทนาทั้งหมด แนะนำขั้นตอนถัดไป และยังมีสรุปย่อ TL;DR ให้หากคุณเข้าร่วมแชทล่าช้าอีกด้วย ผู้นำทีมยังสามารถจัดการ การประชุมเสียงหรือวิดีโอสั้นๆ ผ่าน SyncUps ได้อีกด้วย
ต้องการคำตอบสำหรับคำถามอย่างรวดเร็วและไม่รู้จะหาได้จากที่ไหน? เพียงถามหนึ่งในAI Autopilot Agents แล้วคุณจะไม่จำเป็นต้องรอเพื่อนร่วมงานที่อยู่ห่างออกไปห้าโซนเวลาเพื่อตอบกลับคุณ
ต้องการอะไรที่เป็นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น การสร้างข้อเสนอหรือร่างเอกสารแนะนำพนักงานใหม่หรือไม่?
ClickUp Docsกลายเป็นจุดสนใจหลัก
ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่กำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณเปิดเอกสาร ClickUp เพื่อร่างแผนการเปิดตัว ขณะที่คุณเขียน คุณสามารถ ฝังรายการงาน พร้อมกำหนดวันครบกำหนด แท็กนักออกแบบของคุณเพื่ออนุมัติแบบจำลอง และแทรกกระดาน Kanban แบบเรียลไทม์ที่แสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้
ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยสามารถแสดงความคิดเห็น แก้ไข จัดรูปแบบ และติดตามการเปลี่ยนแปลง
และด้วย เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ข้อเสนอไปจนถึงวิกิของทีม คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อีกต่อไป ต้องการเข้าถึงอย่างรวดเร็วใช่ไหม? Docs Hub ทำให้การค้นหาทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย
📮ClickUp Insight:เกือบ 42% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานชอบใช้อีเมลสำหรับการสื่อสารในทีม แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับต้นทุน เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่เข้าถึงเฉพาะเพื่อนร่วมทีมบางคนเท่านั้น ทำให้ความรู้กระจัดกระจาย ส่งผลให้การร่วมมือและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก
เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและเร่งความร่วมมือ ให้ใช้แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp ซึ่งเปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ภายในไม่กี่วินาที!
ปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เมื่อพูดถึง Gmail กับ Notion Mail ทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญของคุณ คุณต้องการระบบนิเวศที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของ Gmail หรือมุมมองใหม่ของ Notion Mail ที่เน้นการสื่อสารที่เรียบง่ายและมีจุดมุ่งหมาย?
แต่ประเด็นคือ: ทั้งสองอย่างไม่สามารถจัดการอะไรได้นอกจากอีเมล
นั่นคือจุดที่ ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานเข้ามาช่วย มันเชื่อมต่อกล่องจดหมาย งาน ไฟล์ และบันทึกการประชุมของคุณด้วย AI และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ช่วยให้เกิดความชัดเจนในทีมเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน
แล้วทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅