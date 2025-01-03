10 อันดับเครื่องมือ CRM สำหรับ Gmail เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กล่องจดหมายของคุณอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมหัศจรรย์ แต่ก็ไม่ใช่ที่ที่มันจะอยู่ตลอดไป การตามหาการติดตามผล การจัดการรายละเอียดลูกค้า และการติดตามยอดขายสามารถกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว
นั่นคือเหตุผลที่การเชื่อมต่อ Gmail กับ CRM เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมาก มันช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน เป็นระเบียบ และอยู่ในที่ที่คุณต้องการ—ภายในกล่องจดหมายที่คุณใช้ทุกวัน 🔄
หากคุณเหนื่อยกับการเสียเวลา (และการสนทนาที่สำคัญ) ถึงเวลาแล้วที่จะสำรวจระบบ CRM ที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Gmail
นี่คือสิบตัวเลือกเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และรักษาความสัมพันธ์ทุกด้านให้ราบรื่น
และเพื่อเป็นโบนัสพิเศษ เราจะแนะนำเครื่องมือ (ไม่ต้องเดาเลย มันคือClickUp) ที่รวมความสามารถของอีเมลและ CRM เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เป็นแอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน นอกจากนี้ เรายังมอบเทมเพลต CRM ฟรีให้คุณได้ใช้งานทันทีเพื่อเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น
⏰ สรุป 60 วินาที
เลือกจากเครื่องมือ CRM สำหรับ Gmail ที่เราคัดสรรมา 10 อันดับแรก:
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับ Gmail?
การค้นหา CRM ที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Gmail เริ่มต้นด้วยการระบุคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเมื่อเลือก CRM 👇
- การจัดการการติดต่อและการทำข้อตกลงอย่างครอบคลุม: เลือกเครื่องมือที่จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติและติดตามทุกการโต้ตอบทำให้การจัดการโครงการขายง่ายขึ้น
- เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ: พิจารณาใช้ระบบ CRM ที่มีฟีเจอร์เช่น การจัดตารางอีเมล การติดตามอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนงาน เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้และใช้งานง่าย: เลือก CRM ที่มีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกในการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- การรายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียด: เลือกใช้ระบบ CRM ที่ติดตามกิจกรรมทางอีเมล, ตรวจสอบการมีส่วนร่วม, และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีม: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงาน, แชร์การอัปเดต, และติดตามความคืบหน้าได้
- การเข้าถึงผ่านมือถือ:เลือกซอฟต์แวร์ CRMที่มีแอปมือถือซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพแม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
🔍 คุณรู้หรือไม่? Gmail ยังคงอยู่ในเวอร์ชันเบต้าเป็นเวลากว่า 5 ปี แม้ว่าจะกลายเป็นหนึ่งในบริการอีเมลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็ตามป้ายเบต้าถูกถอดออกในที่สุดในเดือนกรกฎาคม2009
10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Gmail
การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ราบรื่นอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อคุณต้องพึ่งพา Gmail เพียงอย่างเดียว
นี่คือ 10 ระบบ CRM ที่ผสานการทำงานกับ Gmail และช่วยให้คุณจัดการการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 📧
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการผสานอีเมลเข้ากับ CRM อย่างง่ายดาย)
หากคุณกำลังมองหา CRM ที่ทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ลองพิจารณาClickUp
ClickUp's CRMคือโซลูชันครบวงจรที่แท้จริง ไม่เพียงแต่จัดการข้อมูลลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมงาน การสื่อสาร และโครงการของคุณไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังซิงค์กับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามกระบวนการขาย สถานะของดีล และตัวชี้วัดรายได้ได้อย่างรวดเร็วในพริบตา ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานซ้ำๆ เช่น การติดตามผลและการแจ้งเตือน ช่วยประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองหลายชั่วโมง นอกจากนี้ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp เช่น ความคิดเห็น การกล่าวถึง @และเอกสาร ClickUp ที่แชร์ได้ ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและทำให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจ
การผสานการทำงานกับ Gmail ของ ClickUp
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Gmailนำความสะดวกสบายระดับใหม่มาสู่การจัดการงานและอีเมลในที่เดียว
เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายงาน ตั้งลำดับความสำคัญ และเชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องได้ใน ClickUpการผสานการทำงานกับ Gmailนี้ทำให้การแนบอีเมลไปยังงานเป็นเรื่องง่าย คุณจะมีรายละเอียดที่สำคัญสำหรับการติดตามอีเมลอยู่ในงานนั้น ๆ อย่างเป็นระเบียบเสมอ
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
สิ่งที่ทำให้การผสานรวมนี้แตกต่างคือความสามารถในการทำงานร่วมกับClickUp Automations แทนที่จะต้องสร้างงานจากอีเมลด้วยตนเอง คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนอีเมลใดๆ จากลูกค้าเฉพาะรายหรือที่มีหัวเรื่องเฉพาะให้กลายเป็นงานใน ClickUp ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดโอกาสที่การติดตามงานสำคัญจะตกหล่นไปได้ คุณสามารถปรับแต่งกฎเพื่อให้งานถูกกำหนด มอบหมาย จัดลำดับความสำคัญ หรือติดแท็กโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของอีเมล
ทันทีที่งานถูกสร้างขึ้นจากอีเมล คุณสามารถเริ่มเพิ่มความคิดเห็นของงานใน ClickUp ได้ทันที ถามคำถาม หรืออัปเดตทีม
ตอนนี้, ผสานสิ่งนี้เข้ากับClickUp CRM Template และมันจะดียิ่งขึ้นไปอีก คุณสามารถสร้าง pipeline ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ มอบมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ และวิธีจัดการพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือรายงานที่ละเอียดช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลัก เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้เป็นลูกค้า และระยะเวลาของวงจรการขาย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวมกับ Gmail: เปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานได้ทันทีและเชื่อมโยงกับโครงการจากกล่องจดหมายของคุณ
- ระบบอีเมลอัตโนมัติ:อัตโนมัติการติดตามและแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อประหยัดเวลาจากงานที่ทำซ้ำ ๆ
- กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง: ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับกระบวนการขายเฉพาะของคุณและจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบรวมศูนย์: จัดระเบียบอีเมล งาน และบทสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน: ทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคยกับอินเตอร์เฟซ
- การปรับแต่งขั้นสูงบางอย่างอาจต้องทดลองกับการตั้งค่า
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก ต่อพื้นที่ทำงาน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Streak CRM (เหมาะที่สุดสำหรับฟังก์ชัน CRM ใน Gmail)
Streak เปลี่ยน Gmail ให้เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่นำการขายและการสื่อสารกับลูกค้าเข้ามาในกล่องจดหมายของคุณ
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่มีความคล่องตัว ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือภายนอก มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและบูรณาการอย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติเด่นของ Streak CRM
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
- ติดตามอีเมลพร้อมการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิด อ่านตอบกลับ และแจ้งเวลาที่เหมาะสมสำหรับการติดตามผล
- ทำให้งานสื่อสารซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลจำนวนมากด้วยฟีเจอร์รวมเมลของ Gmail
- ตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดตารางติดตามผลเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดงานสำคัญหรือกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ Streak CRM
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงถูกจำกัดไว้ภายใต้แผนราคาที่สูงกว่า
- ประสิทธิภาพอาจล่าช้าเมื่อจัดการกับปริมาณอีเมลที่มากมาก
ราคา Streak CRM
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร+: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 159 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Streak CRM
- G2: 4. 5/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (470+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? 'Gmail' ย่อมาจาก 'Google Mail' แต่ไม่ใช่ชื่อแรกที่เลือก ในช่วงแรก นักพัฒนาของ Gmail เรียกมันว่า 'Caribou' ภายในบริษัท ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการ์ตูน Dilbert
3. HubSpot CRM (ดีที่สุดสำหรับฟังก์ชัน CRM หลักฟรี)
HubSpot CRM มอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า ฟังก์ชันหลักที่ใช้งานได้ฟรีทำให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงได้
เครื่องมือนี้ติดตามกระบวนการขาย, ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า,และทำให้การตลาดทางอีเมลของระบบ CRMเป็นอัตโนมัติ โดยมุ่งเน้นที่การปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน.ระบบ CRM ฟรีนี้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องลงทุนล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- จัดการรายชื่อติดต่อและโปรไฟล์บริษัทในระบบที่เข้าใจง่ายและรวมศูนย์
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลเพื่อประหยัดเวลาและรับประกันการตอบกลับที่ทันเวลา
- จัดลำดับความสำคัญของลีดด้วยระบบให้คะแนนลีดที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ HubSpot เพื่อแนวทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของระบบ HubSpot CRM
- การผสานรวมบางอย่างอาจต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเพิ่มเติม
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CRM ที่ง่ายกว่า
ราคาของ HubSpot CRM
- ฟรี
- เริ่มต้น: $16/เดือน ต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน)
- มืออาชีพ: 1,300 ดอลลาร์/เดือน (สูงสุดห้าผู้ใช้)
- องค์กร: $4,300/เดือน (สูงสุดเจ็ดผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ HubSpot CRM
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Gmail รองรับการใช้คีย์ลัดสำหรับเกือบทุกการกระทำ ตั้งแต่การเขียนอีเมล ('C') ไปจนถึงการจัดเก็บข้อความ ('E'). ผู้ใช้ระดับสูงสามารถเปิดใช้งานคีย์ลัดเพิ่มเติมได้ในการตั้งค่า.
4. Copper CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace)
Copper CRM มอบประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติสำหรับธุรกิจที่ใช้งาน Google Workspace อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยชื่อเสียงในด้านความเรียบง่าย Copper ติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้า อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน และจัดการกระบวนการขายภายในอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคย ระบบจะดึงข้อมูลติดต่อและบันทึกอีเมลระหว่างผู้ใช้กับผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการโต้ตอบได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copper CRM
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดการและจัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์กับลูกค้า
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมการมองเห็นร่วมกันในกระบวนการขายและการโต้ตอบ
- คาดการณ์ผลการขายโดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือรายงาน
- จัดการรายชื่อผู้ติดต่อพร้อมประวัติการติดต่อโดยละเอียดและโปรไฟล์ที่เป็นระเบียบ
ข้อจำกัดของระบบ CRM คอปเปอร์
- ตัวเลือกการปรับแต่งไม่ครอบคลุมเท่ากับคู่แข่งบางราย
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก
ราคา Copper CRM
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 134 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Copper CRM
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (590+ รีวิว)
5. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและความสามารถในการขยาย)
Zoho CRM เป็นแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ปรับให้เข้ากับธุรกิจทุกขนาด พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่สามารถขยายได้ตามความต้องการ ใช้เพื่อรวมช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ (อีเมล, โทรศัพท์, โซเชียลมีเดีย) เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการติดตามการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น
เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho ที่กว้างขวาง มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือสำหรับการบัญชี การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า คุณสมบัติเช่น ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, ห้องสมุดเอกสาร, และฟีดของทีม ช่วยส่งเสริมการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าผ่านอีเมล, โทรศัพท์, โซเชียลมีเดีย, และแชทสด
- ปรับแต่งโมดูล, กระบวนการทำงาน, และแดชบอร์ดให้เหมาะกับความต้องการที่แน่นอนของกระบวนการทำงานทางธุรกิจของคุณ
- ผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามและระบบนิเวศของ Zoho ที่กว้างขวางเพื่อรวมศูนย์การดำเนินงานทางธุรกิจ
- จัดการข้อมูลลูกค้าและการโต้ตอบได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องย้ายไปยังแผนระดับสูงกว่า
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกยุ่งเหยิงและท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
ราคา Zoho CRM
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (2,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,880 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ป้ายกำกับใน Gmail ทำหน้าที่เป็นระบบCRM ส่วนตัวสำหรับจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อและติดตามการสนทนาได้นานก่อนที่ส่วนขยายจะช่วยให้สามารถใช้ระบบ CRM แบบเต็มรูปแบบได้
6. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายแบบภาพ)
Pipedrive ทำให้กระบวนการขายง่ายขึ้นด้วยการจัดการระบบท่อการขายที่เน้นภาพ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามดีล ทำนายรายได้ และทำงานเอกสารอัตโนมัติ
ด้วยเครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวางและเทมเพลตสำเร็จรูป ทำให้ทุกคนสามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย การมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ทำให้มีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการเจรจาให้ราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- ทำให้การติดตามกิจกรรมเป็นอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามผลเกิดขึ้นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- คาดการณ์ยอดขายด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และระบุแนวโน้มและโอกาส
- ติดตามการสื่อสารผ่านอีเมล, โทรศัพท์, และอื่น ๆ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของการติดต่อ
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำข้อตกลงและกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับกระบวนการขายและข้อกำหนดทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- คุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- การสนับสนุนลูกค้าอาจไม่สม่ำเสมอในการตอบสนอง
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
7. NetHunt CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Gmail อย่างลึกซึ้ง)
NetHunt CRM ผสานฟังก์ชัน CRM ขั้นสูงเข้ากับอินเทอร์เฟซอีเมลโดยตรง ช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมาย
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ใช้ Google Workspace, NetHunt ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดาย, ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า, และจัดระเบียบข้อมูล. นอกจากนี้ยังรองรับการผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น LinkedIn, WhatsApp, และ Facebook Messenger สำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างครอบคลุม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetHunt CRM
- สร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจและความต้องการเฉพาะ
- จัดระเบียบและแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อเพื่อรักษาการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
- ร่วมมือกับทีมโดยการแบ่งปัน pipeline และให้การมองเห็นร่วมกัน
ข้อจำกัดของ NetHunt CRM
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับเทมเพลตอีเมลสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้จำนวนมาก
- ปัญหาการส่งอีเมลเป็นครั้งคราวและความล่าช้าในการส่งแคมเปญอีเมล
ราคาของ NetHunt CRM
- พื้นฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐานพลัส: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: 84 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 120 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
NetHunt CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (165+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Gmail รองรับมากกว่า 100 ภาษา รวมถึงภาษาแปลกๆ อย่างภาษาโจรสลัดด้วย! ใช่แล้ว คุณสามารถส่งอีเมลแบบโจรสลัดได้เลย!
8. Salesmate (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการสื่อสารหลายช่องทาง)
Salesmate ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขายยุคใหม่ โดยเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ความสามารถในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ทำให้เป็นทางเลือกที่ดี
ผู้ใช้ชื่นชมความง่ายในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของลูกค้าใน Salesmate และยกย่องอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ชีวิตการทำงานของพวกเขาง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Salesmate
- ติดตามอีเมล, SMS, และการโทรได้อย่างราบรื่นเพื่อรักษาประวัติการโต้ตอบที่สมบูรณ์
- ติดต่อกลุ่มเป้าหมายด้วยความแม่นยำเพื่อกลยุทธ์การสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงและตรงกลุ่ม
- ติดตามประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และรายงานที่ละเอียด
ข้อจำกัดของระบบ CRM Salesmate
- ผู้ใช้รายงานว่ามีตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าจำกัด
- การผสานรวมกับโซเชียลมีเดียมีไม่มากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Salesmate CRM
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 79 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Salesmate CRM
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยสิ่งจำเป็นเมื่อนำ CRM มาใช้ ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์หลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ และแนะนำทีละขั้นตอน จัดอบรมอย่างละเอียดเพื่อให้ทีมงานของคุณสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพสูงสุด
9. Teamwave (เหมาะที่สุดสำหรับการรวม CRM และการจัดการธุรกิจ)
Teamwave นำเสนอแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ผสานรวมระบบ CRM, การจัดการโครงการ และเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลไว้ในที่เดียว ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันหลักที่ตอบโจทย์ ทำให้เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับทีมที่ต้องการบริหารจัดการลูกค้า โครงการ และกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
TeamWave ยังมีฟีเจอร์การจัดการผู้ติดต่อขั้นสูง รวมถึงความสามารถในการจัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อด้วยแท็ก นำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (เช่น Outlook และไฟล์ CSV) และดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น LinkedIn
คุณสมบัติเด่นของ Teamwave
- ติดตามกระบวนการขายและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- จัดการงานและโครงการด้วยฟังก์ชันการติดตามขั้นพื้นฐานเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบ
- เข้าถึงอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและใช้งานสะดวกสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ข้อจำกัดของทีมเวฟ
- ขาดคุณสมบัติ CRM ขั้นสูงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มเฉพาะทาง
- เครื่องมือรายงานพื้นฐานที่มีความลึกน้อยสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ราคาของ Teamwave
- เริ่มต้น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $66/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Teamwave
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ตัวกรองและป้ายกำกับของ Gmail เพื่อจัดเรียงอีเมลโดยอัตโนมัติ และใช้ฟีเจอร์ 'หลายกล่องจดหมาย' เพื่อแยกอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน อีเมลที่ติดดาว และอีเมลที่ต้องดำเนินการ เก็บอีเมลที่เหลือไว้ในคลังเพื่อรักษากล่องจดหมายให้ว่างเปล่า
10. Freshworks CRM (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Freshworks CRM มอบโซลูชันที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในกระบวนการขายของคุณ ระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่อิงกับ AI ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขายตามความน่าจะเป็นในการปิดการขาย และระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถลดภาระงานประจำ เช่น การอัปเดตข้อมูลและการแจ้งเตือนสมาชิกทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของดีล
ด้วยชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งและการออกแบบที่ใช้งานง่าย Freshworks CRM เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks CRM
- คะแนนนำด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อมุ่งเน้นโอกาสที่มีมูลค่าสูงด้วยความสามารถในการทำนาย
- วิเคราะห์ผลการขายด้วยเครื่องมือคาดการณ์ขั้นสูงเพื่อระบุแนวโน้ม
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญและปรับแต่งการตรวจสอบประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Freshworks CRM
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงบางอย่างอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมขายแบบดั้งเดิม
- การตั้งค่าเริ่มต้นต้องใช้เวลาเฉพาะสำหรับการกำหนดค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุด
ราคาของ Freshworks CRM
Freshsales และ Freshsales Suite
- การเติบโต: $11/เดือนต่อผู้ใช้ หรือ 500 รายชื่อผู้ติดต่อทางการตลาด
- ข้อดี: $47/เดือนต่อผู้ใช้ หรือ 500 รายชื่อผู้ติดต่อทางการตลาด
- องค์กร: $71/เดือนต่อผู้ใช้ หรือ 500 รายชื่อการตลาด
เฟรชมาร์เก็ตเตอร์
- ฟรี
- องค์กร: $18/เดือน (500 รายชื่อผู้ติดต่อทางการตลาด)
การให้คะแนนและรีวิว Freshworks CRM
- G2: 4. 5/5 (7,710+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? Gmail ถูกสร้างขึ้นโดย Paul Buchheit เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ '20% time' ของ Google ซึ่งพนักงานสามารถใช้เวลาหนึ่งวันต่อสัปดาห์ในการทำโครงการส่วนตัว
คลิก จัดระเบียบ และพิชิตด้วย ClickUp
การค้นหา CRM ที่เหมาะสมสำหรับ Gmail สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ (และรายได้หลัก)
ด้วยตัวเลือกที่น่าทึ่งมากมาย ตั้งแต่การผสานการทำงานกับ Gmail อย่างลึกซึ้งไปจนถึงการจัดการกับเส้นทางการขายแบบภาพ คุณสามารถหาตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย ติดตามยอดขาย หรือเพียงแค่ต้องการควบคุมกล่องจดหมายของคุณให้อยู่ในระเบียบ ระบบ CRM ที่เหมาะกับ Gmail สามารถช่วยคุณให้อยู่ในระเบียบและมุ่งเน้นได้
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่มากกว่าแค่การส่งอีเมล ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุด การแปลงอีเมลเป็นงานอัตโนมัติอย่างง่ายดาย ระบบการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ จะเปลี่ยนวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณไปอย่างสิ้นเชิง
นอกจากนี้ ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Gmail และเครื่องมือการขายอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน ทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มการร่วมมือในทีม
