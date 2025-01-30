10 อันดับทางเลือก CRM สำหรับผู้ใช้ Copper ที่ดีที่สุดในปี 2025

แม้ว่า Copper CRM ได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นผู้เล่นที่น่าเชื่อถือในตลาด CRM สำหรับการขาย แต่มันอาจไม่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณอย่างสมบูรณ์ อาจมีความท้าทายในการรองรับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของทีมขายสมัยใหม่ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น ทองแดงได้เผชิญกับคำวิจารณ์เกี่ยวกับคุณภาพการบริการลูกค้าและนโยบายการยกเลิก ซึ่งผู้ใช้บางคนพบว่าน่าหงุดหงิด นอกจากนี้ ความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ของ Google อาจไม่ให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นที่สุด โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Outlook
แทนที่จะเผชิญกับข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่เพียงพอหรือปัญหาในการบูรณาการการสำรวจตัวเลือก CRMอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมขายของคุณมากกว่าอาจเป็นประโยชน์
นี่คือ 10 ทางเลือกที่จะช่วยให้คุณพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุด มาเริ่มกันเลย!
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือก CRM แทนระบบ Copper?
นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อเลือก CRM:
- การจัดการข้อมูลลูกค้า: ระบบ CRM ของคุณต้องจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การรู้จักลูกค้าของคุณเป็นอย่างดีจะช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าไว้ได้ให้เข้าใจและติดตามการกระทำของพวกเขา จัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อ และใช้ข้อมูลการติดต่อในอดีตให้เป็นประโยชน์ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ลูกค้ามีความพร้อมที่จะรับข้อเสนอของคุณมากขึ้น
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: ระบบ CRM สมัยใหม่หลายระบบมี AI สร้างสรรค์ชั้นนำที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพของคุณในระหว่างสปรินต์ ระบบจะแสดงรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ การสร้างและการแปลงลูกค้าเป้าหมาย และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแก่ทีมขายของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายยอดขาย
- ความสามารถในการผสานรวม: ธุรกิจส่วนใหญ่มีแอปพลิเคชันที่มีอยู่ซึ่งพวกเขาได้ลงทุนไปอย่างมาก และต้องการให้ระบบ CRM ของพวกเขาสามารถซิงค์กับแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้ มองหา CRM ที่มีความสามารถในการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อที่รองรับแอปพลิเคชันหลากหลาย
- ระบบอัตโนมัติ: ลดภาระงานของตัวแทนของคุณอย่างมีนัยสำคัญด้วยฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติในการขายคะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ติดตามผลตามเวลาที่กำหนด ปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการตอบกลับและแก้ไขปัญหาด้วยแชทบอท เป็นต้น มุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการการดูแลจากมนุษย์
- การสนับสนุนลูกค้าขั้นสูง: เป้าหมายหลักของ CRM สมัยใหม่ควรเป็นการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบการจัดการคำร้องขั้นสูง การสนับสนุนแบบหลายช่องทาง การแชทสด และการสร้างฐานความรู้
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ระบบ CRM ที่เหมาะสมต้องสามารถให้สมาชิกในทีมของคุณจากแผนกต่าง ๆ สามารถประสานงานและร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลองจินตนาการว่าไม่ต้องรับมือกับปัญหาซ้ำซ้อนที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาด และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณถูกแชร์และอัปเดตแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มเดียวที่ครอบคลุมทั้งองค์กร
10 ทางเลือก CRM ทองแดงที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. ClickUp
ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือก CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีความหลากหลายมากที่สุด ด้วยการมุ่งเน้นหลักที่การประสานงานทีมและการจัดการโครงการ ClickUp ได้พัฒนาโซลูชัน CRM ที่ยอดเยี่ยมด้วยการสร้างเทมเพลต CRM มากมาย ทำให้สามารถมองเห็นทุกขั้นตอนของกระบวนการขายได้อย่างชัดเจน เพื่อตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม การสร้างเวิร์กโฟลว์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย ClickUp ง่ายกว่าที่เคย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย: รับมุมมองแบบภาพรวมของกระบวนการขายของคุณด้วยความสามารถในการแสดงภาพที่ทรงพลังของ ClickUp นำทางผ่านกระบวนการขาย การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และคำสั่งซื้อของคุณด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 10 แบบ ตั้งแต่มุมมองรายการแบบคลาสสิกไปจนถึงกระดานคัมบังแบบไดนามิกและมุมมองตารางที่มีโครงสร้าง ติดตามและจัดการบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยความยืดหยุ่นที่คุณต้องการ
- เทมเพลต ClickUp: ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUpเพื่อออกแบบเวิร์กโฟลว์ CRM ที่มีประสิทธิภาพเทมเพลตเหล่านี้มาพร้อมกับสถานะ 7 แบบและประเภทมุมมอง 5 แบบ รวมถึงมุมมองกำหนดการ, มุมมองคู่มือการขาย, มุมมองรายละเอียดบัญชี, มุมมองรายการ, และมุมมองข้อตกลงที่ปิดแล้ว
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ทำให้ทีมของคุณทำงานเป็นหนึ่งเดียวด้วย คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมของ ClickUp CRM ด้วยแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ลาก่อนการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างสมาชิกในทีมของคุณ
- การอัตโนมัติของงาน: ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติและ AI ของ ClickUp เพื่อสร้างการทำงานที่สมบูรณ์แบบในวงจรการขายของคุณ มอบหมายงานได้อย่างราบรื่นในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย เริ่มการอัปเดตสถานะตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น และจัดลำดับความสำคัญใหม่เพื่อส่งสัญญาณให้ทีมของคุณทราบถึงจุดสำคัญถัดไปโดยใช้ระบบอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้อย่างมากและประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล
- การวิเคราะห์ข้อมูล: สร้างมุมมองเชิงลึกเพื่อติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้าและขนาดธุรกรรมเฉลี่ยได้อย่างง่ายดาย ด้วย ClickUp คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดและใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับขั้นตอนต่อไปของการดำเนินงานธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- สามารถใช้การแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยได้
- ฟังก์ชันการค้นหาต้องการการปรับปรุง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Salesforce
Salesforce เป็นหนึ่งในโซลูชัน CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ มีการผสานการทำงานที่พัฒนาขึ้นเองซึ่งทำงานได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่แล้ว
Salesforce Lighting, Sales Cloud และ Salesforce AppExchange เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณดึงศักยภาพสูงสุดของระบบ CRM ออกมาได้อย่างเต็มที่ และปรับแต่งได้อย่างไม่จำกัดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- แดชบอร์ดแบบไดนามิกและรายงานที่กำหนดเอง: ปรับแต่ง Salesforce ให้ตรงตามความต้องการของคุณด้วยคุณสมบัติการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาให้ตรงกับความต้องการและความต้องการในการใช้งานเฉพาะของคุณ สร้างรายงานที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อเน้นรายละเอียดที่คุณต้องการเห็น
- การผสานอีเมลกับ Salesforce Lightning: ทำให้การพัฒนาแอปและกระบวนการขายของคุณง่ายขึ้นด้วยการผสานกับ Salesforce Lightning. เฟรมเวิร์กแบบคอมโพเนนต์ที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและออกแบบแอปได้รวดเร็วขึ้น
- Sales Cloud: รวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วย Sales Cloud ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ด้านการตลาด การสร้างโอกาสทางการขาย การขาย การบริการลูกค้า และการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขายและประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ผู้ใช้ได้ร้องเรียนว่าการออกแบบใหม่ในปี 2019 ทำให้การใช้งานยากขึ้นและช้าลง
- การติดตั้งและตั้งค่าควรรวมอยู่ในราคา
- การจำกัดและเกณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณในระหว่างการสร้างรายงาน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ควรได้รับการปรับปรุงใหม่
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเนื่องจากราคา
ราคา Salesforce
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 105 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 190 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $355/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
3. ซูการ์ ซีอาร์เอ็ม
SugarCRM มีคุณสมบัติที่นวัตกรรมมากมายที่ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มประชากรที่กว้างขึ้น. การรองรับหลายภาษาและหลายสกุลเงินเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นเมื่อพูดถึงการเข้าถึง.
อีกหนึ่งมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของ CRM คือ Sugar Connector ซึ่งผสานรวมคุณสมบัติและแอปพลิเคชันที่จำเป็นเข้ากับอินเทอร์เฟซของ Sugar CRM โดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM
- รองรับหลายภาษาและหลายสกุลเงิน: ขยายฐานลูกค้าของคุณให้กว้างขึ้นด้วยฟีเจอร์หลายภาษาและหลายสกุลเงินของ SugarCRM รองรับ 38 ภาษาและตัวเลือกสกุลเงินหลากหลายประเภท เพิ่มประสิทธิภาพการแปลและการแปลงสกุลเงินระหว่างทีมขายและลูกค้า
- ระบบการจัดการใบเสนอราคา: เร่งความเร็วในการทำข้อตกลงและทำให้วงจรการขายทั้งหมดง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ใบเสนอราคา CRM
- กิจกรรมสตรีม: เปิดใช้งานการร่วมมือระหว่างผู้ใช้ CRM ของคุณด้วยการตั้งค่าการแชร์ที่ปรับแต่งตามบุคคล กิจกรรมสตรีมของ Sugar CRM จะนำเสนอข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องโดยตรงบนหน้าจอของสมาชิกของคุณ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Sugar Connector: รวมแอปที่จำเป็นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ที่ราบรื่นด้วย Sugar Connector เชื่อมต่อคุณกับแอปที่จำเป็น เช่น DocuSign และให้คุณป้อนข้อมูลเข้าสู่ช่องทาง Slack ได้โดยตรง
ข้อจำกัดของ Sugar CRM
- คุณสมบัติของแคมเปญอีเมลไม่ใช้งานง่าย
- การเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้งทำให้ผู้ใช้บ่น
- การสร้างแดชบอร์ดส่วนตัวมาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- ฟีเจอร์การค้นหาทั่วโลกอาจทำงานผิดพลาดในบางครั้ง
ราคา Sugar CRM
- ตลาด: $1,000/เดือน สำหรับ 10,000 รายชื่อ
- ขาย: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ให้บริการ: 80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 85 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Sugar CRM
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 3. 8/5 (400+ รีวิว)
4. HubSpot
HubSpot ซึ่งถูกนำเสนอเป็นโมเดล CRM ที่สามารถขยายได้อย่างไม่จำกัด มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับทีมขายที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คนและองค์กรที่มีพนักงานหลายพันคน
คุณสมบัติการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมช่วยให้การสร้างโอกาสทางการขายเป็นเรื่องง่ายและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีความสามารถ CPQ ที่ทำให้กระบวนการกำหนดราคาและการสร้างใบเสนอราคาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- การกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม: ปรับแต่งแคมเปญการตลาดและโปรแกรมการเข้าถึงลูกค้าให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายโดยใช้ข้อมูลลูกค้า ที่สะสมไว้ ติดต่อลูกค้าของคุณในวิธีที่พวกเขารักและชอบผ่านโปรแกรมการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมของ HubSpot ซึ่งใช้ตัวชี้วัดเช่นการมีส่วนร่วมของลูกค้าและประวัติการโต้ตอบ
- ซอฟต์แวร์อีเมลธุรกรรม: ปรับปรุงกระบวนการส่งอีเมลของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติและลดภาระให้กับสมาชิกของคุณด้วยการใช้อีเมลธุรกรรมอัตโนมัติผ่าน HubSpot สร้างและส่งใบเสร็จ, ใบเสนอราคา, ข้อความต้อนรับ, ฯลฯ โดยอัตโนมัติ
- ความสามารถของ CPQ: ใช้ซอฟต์แวร์ Configure, Price, Quote (CPQ) ของ HubSpot เพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่งและปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กำหนดค่าผลิตภัณฑ์ กำหนดราคาตลาดที่เป็นไปได้ และสร้างใบเสนอราคาได้ในขั้นตอนเดียว
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ฟังก์ชันการทำงานของ ABM ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
- ธุรกิจขนาดเล็กอาจประสบปัญหาในการรับมือกับราคาที่สูง
- ตัวเลือกการออกแบบที่จำกัดเมื่อพูดถึงอีเมล
- HubSpot Marketing Hub ต้องการความสามารถในการผสานรวมที่ดีกว่า
ราคาของ HubSpot
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: 1,600 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
5. ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
Affinity เป็นหนึ่งในทางเลือก CRM ของ Copper ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยโมเดล Relationship Intelligence ของมัน โดยเน้นไปที่การสร้างช่องทางเครือข่ายเพื่อเข้าถึงบุคคลที่มีความสำคัญสูงซึ่งสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีคุณภาพสูงให้กับบริษัทของคุณ
ตามแนวคิดนี้ ระบบCRMจะบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของลูกค้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารในอนาคต
คุณสมบัติเด่นของ Affinity
- ความฉลาดด้านความสัมพันธ์: ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์ของ Affinity เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากช่องทางเครือข่ายของคุณได้อย่างง่ายดาย ติดตามเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปยังบุคคลสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการค้นพบ จัดการ และปิดการขายที่มีลำดับความสำคัญสูงได้อย่างราบรื่น
- บันทึก CRM อัตโนมัติ: บอกลาความปวดหัวจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเองฟีเจอร์บันทึก CRM อัตโนมัติของ Affinity ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยการจับทุกการโต้ตอบโดยอัตโนมัติ ชมการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมประวัติการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมกับบริษัทของคุณ
ข้อจำกัดของความสัมพันธ์
- ระบบ CRM ทำงานช้าลงเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- ส่วนเสริม GSuite ใช้พื้นที่หน้าจอมากเกินไป
- การจัดการแดชบอร์ดเว็บมาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูง
- ผู้ใช้ได้ร้องขอให้มีคุณสมบัติขั้นสูงที่จำเป็นในเวอร์ชันทดลองใช้
การกำหนดราคาตามความภักดี
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนความนิยมและความคิดเห็น
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. Zoho CRM
Zoho CRM คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติและการเสริมสร้างศักยภาพของพันธมิตร มันทำงานอัตโนมัติงานที่น่าเบื่อและกระบวนการขายที่เป็นกิจวัตร ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Copper CRM
นอกจากนี้ คุณสมบัติของพาร์ทเนอร์ พอร์ทัล ที่โดดเด่นช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อโครงการได้ในขณะที่ได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทุกอย่าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการขายตามกิจวัตร: หลีกหนีความจำเจของกระบวนการขายซ้ำๆ ด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับการขายตามกิจวัตรของ Zoho ให้ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ยุ่งยากแทนคุณ และปลดปล่อยเวลาอันมีค่าให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
- พอร์ทัลสำหรับพันธมิตร: มอบการเข้าถึงที่คัดสรรมาอย่างดีและมีความหมายให้กับพันธมิตรของคุณ เพื่อสร้างและดูแลลูกค้าเป้าหมาย จัดการสินค้าคงคลัง และดูรายชื่อผู้ติดต่อของพวกเขา เติบโตธุรกิจของคุณและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- การสนับสนุนแบบ Omnichannel: เชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณผ่านแพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบโดยใช้ข้อมูลประวัติและการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมของ Zoho รักษาการมุ่งเน้นที่ลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และทำให้แน่ใจว่าข้อความของคุณถูกส่งถึงโดยไม่ถูกจัดเป็นสแปม
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ต้องการฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลที่ดีกว่าผ่าน Excel CSV
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วในระหว่างกระบวนการเริ่มต้น
- ขาดการบูรณาการเมื่อเทียบกับ CRM อื่นๆ
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ:23 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $40/ผู้ใช้/เดือน
- สูงสุด: $52/ผู้ใช้/เดือน
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (6,530+ รีวิว)
7. Nutshell CRM
Nutshell CRM มอบการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการตลาดผ่านอีเมลผ่านฟีเจอร์ที่ผสานรวมไว้อย่างครบครัน โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการลีดอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยฟีเจอร์การตลาดผ่านอีเมลขั้นสูงและความสามารถในการสร้างรายงานที่ทรงพลัง ให้ Nutshell CRM เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Copper CRM สำหรับการตลาดผ่านอีเมล
คุณสมบัติเด่นของ Nutshell CRM
- การรายงานขั้นสูง: ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยฟีเจอร์การรายงานขั้นสูงของ Nutshell ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และสร้างแผนภูมิที่พร้อมสำหรับการนำเสนอได้อย่างง่ายดายสำหรับการประชุมครั้งต่อไปของคุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้อย่างง่ายดาย
- แบบฟอร์มอัจฉริยะ: เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลด้วยแบบฟอร์มอัจฉริยะของ Nutshell CRM ดึงข้อมูลลูกค้าจากเว็บไซต์ของคุณได้ภายในไม่กี่นาที ปรับแต่งได้ง่ายและซิงค์ข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติกับ Nutshell ทำให้ง่าย เก็บข้อมูล และประสบความสำเร็จ
- การตลาดผ่านอีเมลแบบฝังตัว: เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงด้วยอีเมลการตลาดของ Nutshell เลือกเทมเพลตหรือสร้างของคุณเองสำหรับจดหมายข่าว การกระจายข่าวสาร และลำดับการส่งแบบต่อเนื่อง ติดต่อลูกค้าได้เร็วขึ้นและโน้มน้าวใจมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Nutshell CRM
- ต้องปรับปรุงฟังก์ชันการแนบไฟล์อีเมลหลายไฟล์
- ต้องการตัวเลือกการแจ้งเตือนกิจกรรมเพิ่มเติม
- การค้นหาขั้นสูงไม่เพียงพอและไม่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
- บางคุณสมบัติไม่มีในแอปมือถือ
ราคา Nutshell CRM
- พื้นฐาน: $16/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
- Power AI: 52 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $67/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Nutshell CRM
- G2: 4. 2/5 (890+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (440+ รีวิว)
8. Pipedrive
ในฐานะ CRM การจัดการท่อการขายต้นฉบับ Pipedrive ช่วยให้คุณติดตามการเคลื่อนไหวของลูกค้าเมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
รู้เมื่อใด ที่ใด และอย่างไรที่ลูกค้าของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ เพื่อมอบประสบการณ์ที่คัดสรรมาอย่างดีให้กับลูกค้าด้วย Pipedrive ใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติในการขายเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การซื้อของพวกเขาด้วยเช่นกัน ผสานสิ่งนี้กับรายการการผสานรวมแอปที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมนี้
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- การจัดการกระบวนการขาย: จัดการขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยการแสดงภาพกระบวนการขายผ่านซอฟต์แวร์แรกที่อนุญาตให้จัดการกระบวนการขาย ติดตามลูกค้าเป้าหมายของคุณตลอดวงจรการขายและไม่มีโอกาสหลุดมืออีกต่อไป
- การติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์: ค้นพบผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนเสริมการติดตามเว็บไซต์ของPipedrive เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายด้วยการเข้าใจว่าใครสนใจบริการของคุณ และอะไรที่ดึงดูดความสนใจของพวกเขา เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ได้ก่อนใคร
- รายชื่อการผสานรวมที่ยอดเยี่ยม: ยกระดับเกม CRM ของคุณด้วย Pipedrive's Marketplace ที่มีเครื่องมือล่าสุดและยอดเยี่ยมที่สุด ค้นหาแอปยอดนิยมสำหรับการบัญชี, การออกใบแจ้งหนี้, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, โซลูชันโทรศัพท์, ข้อเสนอและสัญญา, การทำงานระยะไกล, และแชทบอท
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ผู้ใช้ขอความสามารถในการส่งข้อความวิดีโอ
- การจัดเรียงข้อมูลในฟิลด์ที่ไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณอาจทำให้การกำหนดค่ารายงานเป็นเรื่องยุ่งยาก
- ไม่ซิงค์ได้ดีกับ Outlook
- ยากที่จะคัดแยกข้อเสนอที่สำคัญจากงานที่คั่งค้างจำนวนมาก
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19.90/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39.90/เดือนต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $49. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,690+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,910+ รีวิว)
9. เก็บ
ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลของ Keap เชี่ยวชาญในการมอบความสามารถให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่เพียงพอในการตอบสนองต่อลูกค้าได้เสมอ เพิ่มเติมด้วย Keap Business Line ที่ให้คุณมีหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจที่สองบนโทรศัพท์ส่วนตัวของคุณได้ ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาโดยไม่รบกวนพื้นที่ส่วนตัวของคุณ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Keap
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก: ใช้คุณสมบัติการติดตามผลอัตโนมัติของ Keap พร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วและมีความหมาย
- สายธุรกิจ: รับหมายเลขธุรกิจเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณกับ Keap Business Line. ระบบผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับโทรศัพท์ของคุณ พร้อมคุณสมบัติพรีเมียม เช่น ระบบฝากข้อความเสียงสำหรับธุรกิจ, การสนับสนุนผ่านเดสก์ท็อป, และฟังก์ชันตอบกลับอัตโนมัติ. แยกการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณออกจากกัน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ
ข้อจำกัดของ Keap
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งไม่มีความหลากหลายมากนัก
- ประสบการณ์การใช้งานรถเข็นสินค้าของ Keap ไม่ดีที่สุด
ราคา Keap
- ข้อดี: $159/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $229/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $279/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,250 รายการ)
10. บิ๊กคอนแทคส์
BIGContacts เป็นระบบ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ช่วยให้คุณจัดการกับลูกค้าเป้าหมายและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติของมัน เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมลและความสามารถในการใช้งานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ โดดเด่นเป็นพิเศษ มันจะแจ้งเตือนคุณเมื่อลูกค้าโต้ตอบกับอีเมลของคุณและช่วยให้คุณตอบกลับได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ คุณสามารถทำทุกอย่างได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงโทรศัพท์มือถือของคุณ จัดการการสื่อสารกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของคุณโดยใช้ฐานข้อมูลติดต่อที่ครอบคลุมและคุณสมบัติการตลาดทางอีเมลของ BIGContacts ซึ่งช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งด้วยการตลาดอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ BIGContacts
- การแจ้งเตือนทางอีเมล: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของการตลาดผ่านอีเมลของคุณด้วยบริการแจ้งเตือนจาก BIGContacts รับรายละเอียดแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเวลาและวิธีที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับอีเมลของคุณ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างอีเมลที่ปรับแต่งตามความยาว เวลา และเนื้อหา
- ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: สัมผัสประสบการณ์การเข้าถึง CRM อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์ของคุณด้วยความเข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยมของ BIGContacts เพลิดเพลินกับการใช้งานฟีเจอร์ครบครันได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนของคุณ เชื่อมต่อและควบคุมได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือกำลังเดินทาง
ข้อจำกัดของ BIGContacts
- ต้องการคุณสมบัติการค้นหาขั้นสูงเพิ่มเติม
- คุณสมบัติการสร้างรายงานสามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- ทำงานช้าลงหากมีข้อมูลโหลดเข้ามามากเกินไป
ราคาของ BIGContacts
- ใหญ่: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ใหญ่ขึ้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ใหญ่ที่สุด: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
BIGContacts คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
แล้วคุณกำลังจะเลือกใช้ CRM ตัวไหน?
ตลาด CRM ระดับโลกนั้นกว้างใหญ่ และตัวเลือกมีมากมายไม่สิ้นสุด. Copper CRM มีข้อดีของมัน แต่อาจไม่เหมาะกับทุกบริษัท. แม้ว่าราคาของ Copper CRM อาจเป็นข้อได้เปรียบ แต่นั่นอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากความต้องการของตลาดมีความหลากหลาย และข้อกำหนดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ราคาที่เอื้อมถึงได้.
ด้วยรายการทางเลือกที่ครอบคลุมของเรา ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าควรประเมินทางเลือกใดสำหรับ Copper CRM ไม่ว่าคุณจะเลือก CRM แบบครบวงจรสำหรับบริษัทของคุณ หรือแบบที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมขายของคุณ ให้เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
ในบรรดาเครื่องมือที่ระบุไว้ ClickUp โดดเด่นด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก มันมีคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้หลายด้านในโซลูชันซอฟต์แวร์เดียว แม้แต่เวอร์ชันฟรีก็ยังมีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและความสะดวกสบายของแพลตฟอร์มเดียวที่ครอบคลุมฟังก์ชันต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าและการตลาด แล้วคุณรออะไรอยู่? ลองใช้ ClickUp CRM ฟรีวันนี้!