10 อันดับการผสาน Gmail ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอีเมล

เกร็ดความรู้: Gmail เป็นแพลตฟอร์มอีเมลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ใช้เกือบหนึ่งในสามของผู้ใช้ทั่วโลก! กล่องจดหมายของ Gmail เป็นแหล่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากมายและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ปรับให้เหมาะสม เช่น การกรองสแปม
การออกแบบที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือจัดระเบียบอีเมลในตัวทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ นอกจากนี้ บริการเสริมจากGoogle Workspace เช่น Google Drive, Google Calendar, Google Meet, Google Tasks เป็นต้น ยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์นี้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากขอบเขตของกล่องจดหมายของคุณ ยังมีมหาสมุทรแห่งศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบ และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่บัญชี Gmail ของคุณมอบให้ การผสานการทำงานของ Gmail ที่เรากำลังจะแบ่งปันนี้จะเปลี่ยนกล่องจดหมายของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น
ในประเด็นนี้, ขอให้เราเริ่มต้นกันเถอะ!
คุณควรมองหาอะไรในการผสานกับ Gmail?
ก่อนที่จะลงลึกถึงการผสานรวม Gmail ที่หลากหลายซึ่งสามารถยกระดับกล่องจดหมายของคุณไปอีกขั้น ขอให้เราอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการเลือกของเรา การเข้าใจตรรกะเบื้องหลังคำแนะนำของเราจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลหากคุณต้องการสำรวจการผสานรวม Gmail อื่น ๆ ลองคิดว่านี่เป็นคู่มือแบบเร่งด่วน
ต่อไปนี้คือพารามิเตอร์บางประการที่เราได้นำมาพิจารณาขณะประเมินความเกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์ยอดนิยมของ Gmail:
- ความเข้ากันได้: ไม่ว่าคุณจะใช้ Gmail บนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ ปลั๊กอินต้องเข้ากันได้กับเวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่าย: พิจารณาโมเดลการกำหนดราคาของการผสานรวมและดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์อย่างครอบคลุมเพื่อคำนวณว่ามันเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการทำงานของคุณมากเพียงใด
- ความสะดวกในการใช้งาน: การผสานระบบควรติดตั้งได้ง่าย โดยในอุดมคติควรใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิก และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ความน่าเชื่อถือ: เลือกการเชื่อมต่อจากผู้พัฒนาหรือบริษัทที่มีชื่อเสียง
- ความปลอดภัย: ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อปกป้องกล่องจดหมาย Gmail ของคุณจากการบุกรุกและภัยคุกคามผ่านแอปที่ผสานรวม
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: เนื่องจากการผสานแอปจะอนุญาตให้เข้าถึงกล่องจดหมายของคุณ โปรดตรวจสอบว่าแอปนั้นปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ควรติดตามสิทธิ์ที่ร้องขออย่างใกล้ชิด
- การปรับแต่ง: การผสานรวมควรมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งหรือกำหนดค่าให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ
- สนับสนุน: สำรวจคุณภาพของการสนับสนุนที่การผสานรวม Gmail มอบให้ ในขณะเดียวกัน ตรวจสอบว่าช่องทางสนับสนุนลูกค้าพร้อมให้บริการหรือไม่
- อัปเดต: การผสานรวมที่ได้รับการอัปเดตเป็นประจำจะแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ มุ่งเน้นที่สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- คะแนนและรีวิว: เหล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้รายอื่น ใช้เพื่อรับทราบภาพรวมที่เป็นจริงเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน
10 การผสานรวม Gmail ที่ควรใช้ในปี 2024
ตอนนี้ที่คุณมีพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการที่เราสร้างรายการนี้แล้ว มาสำรวจการผสานรวมต่างๆ ที่จะยกระดับประสบการณ์ Gmail ของคุณกัน
1. ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจร และ Gmail เป็นศูนย์กลางการสื่อสารในที่ทำงานแบบครบวงจร ดังนั้น การรวมClickUp และ Gmailเข้าด้วยกันจึงเป็นการจับคู่ที่ลงตัวที่สุด
ดังนั้น ใช้มันเพื่อเพิ่มพลังให้กับทีมของคุณในขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกัน จัดระเบียบและจัดการงาน ติดตามความก้าวหน้า แบ่งปันไฟล์ และบรรลุเป้าหมายอย่างยอดเยี่ยม
นี่คือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติเด่นบางประการของ ClickUp ที่ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือผสานกับ Gmail ที่ดีที่สุด:
ค้นหาแบบสากลของ ClickUp
แม้ว่า Gmail จะมีฟังก์ชันการค้นหาที่น่าประทับใจแต่การค้นหาแบบ Universal ของ ClickUpก็ยังดีกว่า ในกรณีที่ดีที่สุด Gmail จะค้นหาผ่านกล่องขาเข้าและบันทึกการแชทของ Google เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์การค้นหาแบบสากลจะสแกนระบบนิเวศดิจิทัลทั้งหมด ตั้งแต่ ClickUp ไปจนถึง ทุก แอปที่เชื่อมต่อกัน ตอนนี้ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ในเพียงไม่กี่คลิก!
ClickUp AI
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างจดหมายติดตามผล สร้างบันทึกการประชุมจากไฟล์เสียงที่แนบใน Gmail หรือสรุปเนื้อหาอีเมลยาว ๆ ClickUp AI ก็สามารถทำได้ทั้งหมด ClickUp AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้อีเมลของคุณนำไปปฏิบัติได้จริง
ด้วยความสามารถในการสรุปเนื้อหาในตัวและสร้างเนื้อหาอย่างชาญฉลาด คุณสามารถส่งอีเมลได้เพียงไม่กี่คลิก ในทางกลับกัน มันยังเป็นเครื่องมือจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้กัน ซึ่งสามารถดึงคุณค่าจากไฟล์แนบและลำดับอีเมลทั้งหมดใน Gmail เพื่อประหยัดเวลาของคุณ
การจัดการงาน
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp มาพร้อมกับกิจกรรมการจัดการงานที่หลากหลายแต่คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อแปลงอีเมลให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้จากกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ?
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถแนบอีเมลไปยังงานของคุณบน ClickUp ได้เช่นกัน เมื่องานเหล่านี้ถูกย้ายไปยังแพลตฟอร์ม ClickUp แล้ว การควบคุมที่คุณได้รับจะทำให้Google Taskต้องอายเลยทีเดียว! การผสานรวมกับ Gmail อย่างราบรื่นเช่นนี้จะช่วยประหยัดเวลาทำงานของคุณได้หลายชั่วโมง ลดการเสียสมาธิ และจำกัดการสลับบริบท—ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!
การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ
Gmail สามารถตรวจจับเหตุการณ์, นัดหมาย, การจอง, ฯลฯ ได้โดยอัตโนมัติ และเพิ่มลงในGoogle Calendar ของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเชื่อมต่อ Gmail กับ ClickUp คุณจะได้รับแจ้งเตือนและเตือนความจำเกี่ยวกับเรื่องที่ค้างอยู่ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
แอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม
แอป ClickUp มีให้บริการบนมือถือ, เดสก์ท็อป, และอุปกรณ์สวมใส่ที่ฉลาด. นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับผู้ช่วยเสียงและส่วนเสริมสำหรับเบราว์เซอร์ที่นิยม. แถมแอปยังมีให้บริการเป็นส่วนเสริมทางอีเมล.
ความสามารถในการพกพาเช่นนี้ทำให้แอป ClickUp อยู่ในระดับเดียวกับแอป Gmail ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้แม้ในขณะเดินทาง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เข้าถึง ClickUp ผ่านอุปกรณ์หลายชนิด เช่น มือถือ, เดสก์ท็อป, เป็นต้น
- เข้าถึงฟังก์ชันการค้นหาที่น่าทึ่งผ่านClickUp's Universal Search
- เปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายอย่างเหลือเชื่อ
- สร้างบทถอดเสียงจากไฟล์เสียงแนบหรือสรุปเนื้อหาอีเมลที่ยาวและซับซ้อน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยจำนวนตัวเลือกและการปรับแต่งที่มีอยู่มากมาย กระบวนการเรียนรู้อาจดูซับซ้อน
- ลำดับชั้นของพื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, และงานอาจสร้างความสับสนเมื่อคุณเริ่มใช้เพื่อเก็บข้อมูลบัญชี Gmail ของคุณ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: $0
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิก ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิก ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain (โซลูชัน AI): $5 ต่อสมาชิก ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,240 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,007 รีวิว)
2. Google Sheets
Google Sheetsเป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตบนคลาวด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace ใช้การผสานรวมกับ Gmail นี้เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลอย่างประณีตขณะที่คุณสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนสเปรดชีตแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดบน Google Workspace
- สร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบสเปรดชีตโดยใช้ชุดของการดำเนินการและฟังก์ชันต่างๆ
- แปลงข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ และสื่อภาพอื่น ๆ
- แชร์ไฟล์สเปรดชีตกับผู้อื่นพร้อมควบคุมการเข้าถึงได้อย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ Google Sheets
- เสนอสูงสุด 10 ล้านเซลล์ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับ 17 ล้านเซลล์ที่ Microsoft Excel ให้บริการ
- พึ่งพาการเชื่อมต่อคลาวด์และอินเทอร์เน็ตอย่างมาก
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลบน Google Drive ส่งผลกระทบต่อ Google Sheets ด้วยเช่นกัน
ราคาของ Google Sheets
- ส่วนตัว: $0
- มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Sheets
- G2: 4. 6/5 (42,316 รีวิว) สำหรับ Google Workspace
- Capterra: 4. 7/5 (12,960 รีวิว)
3. Slack
Slack เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีม เมื่อคุณเชื่อมต่อ Gmail กับ Slack คุณกำลังขยายลักษณะการสื่อสารทางอีเมลแบบอะซิงโครนัสด้วยการเพิ่มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีแบบเรียลไทม์ ถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Google Chat และยังสามารถใช้เป็นทางเลือกแทนอีเมลได้อีกด้วย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ผ่านข้อความโดยตรง
- จัดเรียงและจัดการการสนทนาโดยใช้ช่องทางและการตอบกลับแบบเป็นลำดับ
- การติดแท็กเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ไปยังข้อความเฉพาะ
- รองรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Slack
- ข้อจำกัดของผู้ใช้ในการประชุมย่อยส่งผลต่อความสามารถในการขยายขนาด
- ประวัติการสนทนาของคุณถูกฝังอยู่ในความวุ่นวายทั้งหมดและไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- เวอร์ชันฟรีจะลบข้อความโดยอัตโนมัติหลังจาก 90 วัน
ราคาต่ำมาก
- แผนฟรี: $0
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: $12.50 ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (32,269 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,161 รีวิว)
4. เว็บฮุค
Webhooks ช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้กลไกการเรียก API พื้นฐาน ในขณะเดียวกัน คุณยังสามารถใช้ Webhooks เพื่อตั้งค่าทริกเกอร์เหตุการณ์เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้อีกด้วย
กำหนดการผสานรวม Gmail นี้เพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น การส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่กระตุ้น เช่น เมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลที่มีคำสำคัญเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webhooks
- ตั้งค่าการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างแอปพลิเคชัน
- สามารถใช้เพื่อตั้งค่าการกระทำที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์หรือตัวกระตุ้นสำหรับการจัดการอีเมลอัจฉริยะ
- ประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถปรับแต่งข้อมูลตามความต้องการของแอปพลิเคชัน
- การส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยโดยใช้ HTTPS
- มีประสิทธิภาพในการจัดการคำขอที่มีความเร่งด่วน
ข้อจำกัดของเว็บฮุค
- การทำงานกับและแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บฮุคต้องใช้ทักษะทางเทคนิคขั้นสูง
- มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และการบุกรุกเมื่อไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง
ราคาของเว็บฮุค
ไม่เกี่ยวข้อง
คะแนนและรีวิวเว็บฮุค
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. รังผึ้ง
Hive เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ใช้การทำงานเป็นงาน, การแชร์ไฟล์, และการส่งข้อความเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลสำหรับทีม เชื่อมต่อ Gmail กับ Hive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันทางอีเมลโดยการตั้งค่ากล่องจดหมายร่วม, การมอบหมายงาน, และการสื่อสารแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hive
- ลำดับชั้นที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการทีมโครงการและทรัพยากรอื่น ๆ ภายในแต่ละโครงการ
- การจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์เพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
- สร้างงานจากอีเมลและจัดการบน Hive
- กำหนดคะแนนเรื่องราวเพื่อให้ได้การประมาณเวลาหรือความพยายามที่สมจริงในการทำภารกิจให้เสร็จ
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดบนแอปพลิเคชันมือถือ
- อาจเปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหมือนสแปม
- ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้ Zapier แม้แต่สำหรับการเชื่อมต่อขั้นพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อกับ Gmail จะมีค่าใช้จ่าย
ราคาของฮีฟ
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $1 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $3 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Hive
- G2: 4. 6/5 (501 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (190 รีวิว)
6. Zoom
Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมผ่านวิดีโอที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการประชุมเสมือนจริง งานออนไลน์ การสัมมนาผ่านเว็บ และการทำงานร่วมกัน การผสาน Zoom เข้ากับ Gmail ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลา จัดการ หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอได้โดยไม่ต้องสลับแอป ความสอดคล้องนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- ไฮไลท์, สรุป, และบทที่ฉลาดเพื่อประมวลผลบันทึกการประชุม Zoom อย่างชาญฉลาด
- การถอดเสียงสดเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
- ซูม AI เพื่อร่างคำตอบแชทหรืออีเมลและรับสรุปอย่างรวดเร็วของการสนทนา
- ไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกัน
- Zoom Phone เพื่อเข้าถึงบริการ Cloud VoIP ทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Zoom
- ขาดการควบคุมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ซึ่งอาจเป็นปัญหาขณะจัดกิจกรรมเสมือนจริงต่อสาธารณะ
- การสนับสนุนลูกค้าไม่ดี
- ค่าใช้จ่ายแฝงและนโยบายการกำหนดราคาทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
ราคา Zoom
ราคา Zoom One สำหรับการโทรจากสหรัฐอเมริกาเป็นดังนี้:
- พื้นฐาน: $0
- ข้อดี: $149.90 ต่อปี ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $219. 90 ต่อปี ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $269.90 ต่อปี ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน Zoom
- G2: 4. 6/5 (54,179 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,742 รีวิว)
7. อีเมลแอนาลิติกส์
EmailAnalytics นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอีเมลของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจนิสัยและพฤติกรรมการใช้อีเมลของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อคุณเชื่อมต่อ EmailAnalytics กับบัญชี Gmail ของคุณ คุณสามารถดูภาพรวมของกิจกรรม เวลาในการตอบกลับ และผู้ติดต่อหลักของคุณ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน Gmail ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ EmailAnalytics
- ติดตามอีเมลทั้งหมดที่ส่งและรับ และบล็อกอีเมลที่ไม่ต้องการ
- ใช้การแบ่งประเภทด้วยป้ายกำกับ, โฟลเดอร์ และหมวดหมู่ เพื่อจัดระเบียบอีเมลของคุณและทำให้กล่องขาเข้าเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ดูรายชื่อผู้ติดต่อที่สำคัญในรายชื่อผู้ส่งและผู้รับของคุณ
- กำหนดสิทธิ์และบทบาทเพื่อกำหนดว่าสมาชิกทีมคนใดสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายเข้าได้
- รายงานกิจกรรมทางอีเมลรายสัปดาห์
ข้อจำกัดของ EmailAnalytics
- มันขาดการออกแบบที่เข้าใจง่าย เนื่องจากส่วนติดต่อผู้ใช้ดูเทอะทะและล้าสมัย
- รายงานที่ใช้ป้ายกำกับของ Gmail ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาของ EmailAnalytics
- ข้อดี: $15 ต่อเดือน ต่อกล่องจดหมาย
- การติดต่อทางอีเมล B2B: $1000 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ EmailAnalytics
- G2: 4/5 (4 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. ดรอปบ็อกซ์
หากคุณไม่พอใจกับ Google Drive, Dropbox สามารถเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมได้. Dropbox เป็นแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์และเอกสาร, แชร์, และทำงานร่วมกันได้. ด้วยการผสานกับ Gmail, ผู้ใช้สามารถแชร์และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการเอกสารมากเกินไป.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- รับการแจ้งเตือนความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของโครงการ และกิจกรรมอื่นๆ
- ซิงค์ข้อมูลในรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันบนทุกอุปกรณ์
- การป้องกันไฟล์เพื่อปกป้องไฟล์จากการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ การแก้ไขที่ไม่ต้องการ หรือไวรัส
- สร้าง แก้ไข แชร์ และทำงานร่วมกันในไฟล์แบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Dropbox
- แผนฟรีให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 2GB (เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ Google Drive ให้บริการ 15GB ฟรี)
- การจัดเก็บ, การจัดระเบียบ, และการค้นหาไม่มีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการค้นหาไฟล์
ราคา Dropbox
- บวก: $9.99 ต่อเดือน (ผู้ใช้คนเดียว)
- สิ่งจำเป็น: $18 ต่อเดือน (ผู้ใช้คนเดียว)
- ธุรกิจ: $20 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $26 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Dropbox
- G2: 4. 4/5 (23,002 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (21,503 รีวิว)
9. Todoist
Todoist เป็นแอปจัดการงานที่ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผสานการทำงานกับ Gmail ลูกค้า Todoist สามารถแปลงอีเมลให้เป็นงานที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย เพื่อการจัดระเบียบ การจัดลำดับความสำคัญ และการติดตามงานได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- เพิ่มอย่างรวดเร็วเพื่อแปลงความคิดหรือเนื้อหาที่สามารถดำเนินการได้เป็นงาน
- เพิ่มการแจ้งเตือนโดยใช้ภาษาธรรมชาติแทนการเลือกวันที่หรือเวลาที่ยุ่งยาก
- ติดตามวันที่เกิดซ้ำเพื่อระบุพฤติกรรมและติดตามกำหนดเวลา
- ป้ายกำกับสำหรับการจัดหมวดหมู่และกลุ่มงานที่คล้ายกัน
- การแสดงความคิดเห็นและการมอบหมายงานเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Todoist
- ขาดการปรับแต่งและความสามารถในการขยายตัวเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร
- งานย่อยไม่ค่อยเชื่อถือได้
- การทำงานร่วมกันในทีมไม่ราบรื่น
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: $0
- ข้อดี: $4 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $6 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (771 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,356 รีวิว)
10. ฮิเวอร์
Hiver เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางอีเมลที่ทำงานบน Gmail โดยใช้กล่องจดหมายร่วมและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเพื่อให้ทีมสามารถส่งอีเมล ตอบกลับอีเมลที่เข้ามา มอบหมายงาน และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเชื่อมต่อ Gmail กับ Hiver ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าทีมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการสนับสนุนลูกค้า, การสอบถามทางการขาย, และอีเมลทั่วไป
คุณสมบัติเด่นของ Hiver
- สนับสนุนการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกล่องจดหมายร่วม, ป้ายกำกับ, ร่าง, รายชื่อผู้ติดต่อ, เป็นต้น
- ฮาร์วีย์, บอท AI, ปิดการสนทนาที่ไม่มีการดำเนินการ
- ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ตามกฎเพื่อจัดการงานประจำและงานที่ทำซ้ำ
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่ทรงพลังเพื่อวัดผลการให้บริการลูกค้า
ข้อจำกัดของ Hiver
- ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างตั๋วสนับสนุนได้ด้วยตัวเองเว้นแต่จะเชื่อมโยงกับอีเมลที่ได้รับ
- อาจช้าและกระตุก
ราคาของ Hiver
- ไลท์: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $26 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- เอลิต: $40 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Hiver
- G2: 4. 6/5 (934 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (117 รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานบัญชี Gmail ของคุณ
จบแล้วสำหรับรายการการผสานรวม Gmail ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ เราได้พยายามสร้างรายการที่ครอบคลุมความต้องการและการใช้งานที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ Gmail ของคุณ
ในขณะที่การผสานรวม Gmail แต่ละแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ClickUp มอบทุกสิ่งเหล่านั้นและมากกว่านั้น ด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลัง คุณสามารถปรับเปลี่ยนกล่องจดหมาย Gmail ของคุณใหม่ได้โดยไม่ต้องเพิ่มภาระให้กับ Google Drive ของคุณ และบรรลุผลได้มากกว่าเดิม
ติดต่อClickUpเพื่อทราบวิธีการ!