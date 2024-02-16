10 อันดับการผสาน Gmail ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอีเมล

บล็อก ClickUp
16 กุมภาพันธ์ 2567

เกร็ดความรู้: Gmail เป็นแพลตฟอร์มอีเมลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ใช้เกือบหนึ่งในสามของผู้ใช้ทั่วโลก! กล่องจดหมายของ Gmail เป็นแหล่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากมายและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ปรับให้เหมาะสม เช่น การกรองสแปม

การออกแบบที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือจัดระเบียบอีเมลในตัวทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ นอกจากนี้ บริการเสริมจากGoogle Workspace เช่น Google Drive, Google Calendar, Google Meet, Google Tasks เป็นต้น ยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์นี้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากขอบเขตของกล่องจดหมายของคุณ ยังมีมหาสมุทรแห่งศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบ และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่บัญชี Gmail ของคุณมอบให้ การผสานการทำงานของ Gmail ที่เรากำลังจะแบ่งปันนี้จะเปลี่ยนกล่องจดหมายของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น

ในประเด็นนี้, ขอให้เราเริ่มต้นกันเถอะ!

คุณควรมองหาอะไรในการผสานกับ Gmail?

ก่อนที่จะลงลึกถึงการผสานรวม Gmail ที่หลากหลายซึ่งสามารถยกระดับกล่องจดหมายของคุณไปอีกขั้น ขอให้เราอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการเลือกของเรา การเข้าใจตรรกะเบื้องหลังคำแนะนำของเราจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลหากคุณต้องการสำรวจการผสานรวม Gmail อื่น ๆ ลองคิดว่านี่เป็นคู่มือแบบเร่งด่วน

ต่อไปนี้คือพารามิเตอร์บางประการที่เราได้นำมาพิจารณาขณะประเมินความเกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์ยอดนิยมของ Gmail:

  • ความเข้ากันได้: ไม่ว่าคุณจะใช้ Gmail บนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ ปลั๊กอินต้องเข้ากันได้กับเวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าใช้จ่าย: พิจารณาโมเดลการกำหนดราคาของการผสานรวมและดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์อย่างครอบคลุมเพื่อคำนวณว่ามันเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการทำงานของคุณมากเพียงใด
  • ความสะดวกในการใช้งาน: การผสานระบบควรติดตั้งได้ง่าย โดยในอุดมคติควรใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิก และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ความน่าเชื่อถือ: เลือกการเชื่อมต่อจากผู้พัฒนาหรือบริษัทที่มีชื่อเสียง
  • ความปลอดภัย: ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อปกป้องกล่องจดหมาย Gmail ของคุณจากการบุกรุกและภัยคุกคามผ่านแอปที่ผสานรวม
  • ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: เนื่องจากการผสานแอปจะอนุญาตให้เข้าถึงกล่องจดหมายของคุณ โปรดตรวจสอบว่าแอปนั้นปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ควรติดตามสิทธิ์ที่ร้องขออย่างใกล้ชิด
  • การปรับแต่ง: การผสานรวมควรมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งหรือกำหนดค่าให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ
  • สนับสนุน: สำรวจคุณภาพของการสนับสนุนที่การผสานรวม Gmail มอบให้ ในขณะเดียวกัน ตรวจสอบว่าช่องทางสนับสนุนลูกค้าพร้อมให้บริการหรือไม่
  • อัปเดต: การผสานรวมที่ได้รับการอัปเดตเป็นประจำจะแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ มุ่งเน้นที่สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • คะแนนและรีวิว: เหล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้รายอื่น ใช้เพื่อรับทราบภาพรวมที่เป็นจริงเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน

10 การผสานรวม Gmail ที่ควรใช้ในปี 2024

ตอนนี้ที่คุณมีพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการที่เราสร้างรายการนี้แล้ว มาสำรวจการผสานรวมต่างๆ ที่จะยกระดับประสบการณ์ Gmail ของคุณกัน

1. ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจร และ Gmail เป็นศูนย์กลางการสื่อสารในที่ทำงานแบบครบวงจร ดังนั้น การรวมClickUp และ Gmailเข้าด้วยกันจึงเป็นการจับคู่ที่ลงตัวที่สุด

ดังนั้น ใช้มันเพื่อเพิ่มพลังให้กับทีมของคุณในขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกัน จัดระเบียบและจัดการงาน ติดตามความก้าวหน้า แบ่งปันไฟล์ และบรรลุเป้าหมายอย่างยอดเยี่ยม

นี่คือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติเด่นบางประการของ ClickUp ที่ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือผสานกับ Gmail ที่ดีที่สุด:

ค้นหาแบบสากลของ ClickUp

ฟีเจอร์การค้นหาแบบสากล ClickUp 3.0 ที่ถูกทำให้เรียบง่าย
การค้นหาแบบครอบคลุมใน ClickUp ช่วยให้คุณค้นหาทุกสิ่งได้ในครั้งเดียว

แม้ว่า Gmail จะมีฟังก์ชันการค้นหาที่น่าประทับใจแต่การค้นหาแบบ Universal ของ ClickUpก็ยังดีกว่า ในกรณีที่ดีที่สุด Gmail จะค้นหาผ่านกล่องขาเข้าและบันทึกการแชทของ Google เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์การค้นหาแบบสากลจะสแกนระบบนิเวศดิจิทัลทั้งหมด ตั้งแต่ ClickUp ไปจนถึง ทุก แอปที่เชื่อมต่อกัน ตอนนี้ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ในเพียงไม่กี่คลิก!

ClickUp AI

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
เขียนอีเมลได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp AI

ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างจดหมายติดตามผล สร้างบันทึกการประชุมจากไฟล์เสียงที่แนบใน Gmail หรือสรุปเนื้อหาอีเมลยาว ๆ ClickUp AI ก็สามารถทำได้ทั้งหมด ClickUp AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้อีเมลของคุณนำไปปฏิบัติได้จริง

ด้วยความสามารถในการสรุปเนื้อหาในตัวและสร้างเนื้อหาอย่างชาญฉลาด คุณสามารถส่งอีเมลได้เพียงไม่กี่คลิก ในทางกลับกัน มันยังเป็นเครื่องมือจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้กัน ซึ่งสามารถดึงคุณค่าจากไฟล์แนบและลำดับอีเมลทั้งหมดใน Gmail เพื่อประหยัดเวลาของคุณ

การจัดการงาน

แปลงความคิดเห็นเป็นงานใน ClickUp หรือมอบหมายให้กับทีม
แปลงอีเมลและข้อความให้เป็นงานด้วย ClickUp

ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp มาพร้อมกับกิจกรรมการจัดการงานที่หลากหลายแต่คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อแปลงอีเมลให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้จากกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ?

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถแนบอีเมลไปยังงานของคุณบน ClickUp ได้เช่นกัน เมื่องานเหล่านี้ถูกย้ายไปยังแพลตฟอร์ม ClickUp แล้ว การควบคุมที่คุณได้รับจะทำให้Google Taskต้องอายเลยทีเดียว! การผสานรวมกับ Gmail อย่างราบรื่นเช่นนี้จะช่วยประหยัดเวลาทำงานของคุณได้หลายชั่วโมง ลดการเสียสมาธิ และจำกัดการสลับบริบท—ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!

การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ

ClickUp Reminders
ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเตือนที่รวดเร็วและง่ายดายด้วย ClickUp

Gmail สามารถตรวจจับเหตุการณ์, นัดหมาย, การจอง, ฯลฯ ได้โดยอัตโนมัติ และเพิ่มลงในGoogle Calendar ของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเชื่อมต่อ Gmail กับ ClickUp คุณจะได้รับแจ้งเตือนและเตือนความจำเกี่ยวกับเรื่องที่ค้างอยู่ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

แอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม

ClickUp 3.0 แอปและการผสานรวมที่ง่ายขึ้น
ผสานแอป ClickUp กับแอปอื่น ๆ เช่น Gmail

แอป ClickUp มีให้บริการบนมือถือ, เดสก์ท็อป, และอุปกรณ์สวมใส่ที่ฉลาด. นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับผู้ช่วยเสียงและส่วนเสริมสำหรับเบราว์เซอร์ที่นิยม. แถมแอปยังมีให้บริการเป็นส่วนเสริมทางอีเมล.

ความสามารถในการพกพาเช่นนี้ทำให้แอป ClickUp อยู่ในระดับเดียวกับแอป Gmail ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้แม้ในขณะเดินทาง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เข้าถึง ClickUp ผ่านอุปกรณ์หลายชนิด เช่น มือถือ, เดสก์ท็อป, เป็นต้น
  • เข้าถึงฟังก์ชันการค้นหาที่น่าทึ่งผ่านClickUp's Universal Search
  • เปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายอย่างเหลือเชื่อ
  • สร้างบทถอดเสียงจากไฟล์เสียงแนบหรือสรุปเนื้อหาอีเมลที่ยาวและซับซ้อน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยจำนวนตัวเลือกและการปรับแต่งที่มีอยู่มากมาย กระบวนการเรียนรู้อาจดูซับซ้อน
  • ลำดับชั้นของพื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, และงานอาจสร้างความสับสนเมื่อคุณเริ่มใช้เพื่อเก็บข้อมูลบัญชี Gmail ของคุณ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: $0
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิก ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิก ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp Brain (โซลูชัน AI): $5 ต่อสมาชิก ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,240 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,007 รีวิว)

2. Google Sheets

ร่วมมือกันใน Google สเปรดชีต
ฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน ผ่านGoogle Sheets

Google Sheetsเป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตบนคลาวด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace ใช้การผสานรวมกับ Gmail นี้เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลอย่างประณีตขณะที่คุณสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนสเปรดชีตแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets

  • การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดบน Google Workspace
  • สร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบสเปรดชีตโดยใช้ชุดของการดำเนินการและฟังก์ชันต่างๆ
  • แปลงข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ และสื่อภาพอื่น ๆ
  • แชร์ไฟล์สเปรดชีตกับผู้อื่นพร้อมควบคุมการเข้าถึงได้อย่างละเอียด

ข้อจำกัดของ Google Sheets

  • เสนอสูงสุด 10 ล้านเซลล์ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับ 17 ล้านเซลล์ที่ Microsoft Excel ให้บริการ
  • พึ่งพาการเชื่อมต่อคลาวด์และอินเทอร์เน็ตอย่างมาก
  • ข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลบน Google Drive ส่งผลกระทบต่อ Google Sheets ด้วยเช่นกัน

ราคาของ Google Sheets

  • ส่วนตัว: $0
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Sheets

  • G2: 4. 6/5 (42,316 รีวิว) สำหรับ Google Workspace
  • Capterra: 4. 7/5 (12,960 รีวิว)

3. Slack

Slack เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีม เมื่อคุณเชื่อมต่อ Gmail กับ Slack คุณกำลังขยายลักษณะการสื่อสารทางอีเมลแบบอะซิงโครนัสด้วยการเพิ่มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีแบบเรียลไทม์ ถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Google Chat และยังสามารถใช้เป็นทางเลือกแทนอีเมลได้อีกด้วย!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ผ่านข้อความโดยตรง
  • จัดเรียงและจัดการการสนทนาโดยใช้ช่องทางและการตอบกลับแบบเป็นลำดับ
  • การติดแท็กเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ไปยังข้อความเฉพาะ
  • รองรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Slack

  • ข้อจำกัดของผู้ใช้ในการประชุมย่อยส่งผลต่อความสามารถในการขยายขนาด
  • ประวัติการสนทนาของคุณถูกฝังอยู่ในความวุ่นวายทั้งหมดและไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
  • เวอร์ชันฟรีจะลบข้อความโดยอัตโนมัติหลังจาก 90 วัน

ราคาต่ำมาก

  • แผนฟรี: $0
  • ข้อดี: $7.25 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ+: $12.50 ต่อเดือน
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวใน Slack

  • G2: 4. 5/5 (32,269 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,161 รีวิว)

4. เว็บฮุค

กระบวนการของเว็บฮุค
เชื่อมต่อสองแอปหรือเหตุการณ์ด้วยการกระทำบน Webhooks ผ่านMedium

Webhooks ช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้กลไกการเรียก API พื้นฐาน ในขณะเดียวกัน คุณยังสามารถใช้ Webhooks เพื่อตั้งค่าทริกเกอร์เหตุการณ์เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้อีกด้วย

กำหนดการผสานรวม Gmail นี้เพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น การส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่กระตุ้น เช่น เมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลที่มีคำสำคัญเฉพาะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webhooks

  • ตั้งค่าการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างแอปพลิเคชัน
  • สามารถใช้เพื่อตั้งค่าการกระทำที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์หรือตัวกระตุ้นสำหรับการจัดการอีเมลอัจฉริยะ
  • ประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถปรับแต่งข้อมูลตามความต้องการของแอปพลิเคชัน
  • การส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยโดยใช้ HTTPS
  • มีประสิทธิภาพในการจัดการคำขอที่มีความเร่งด่วน

ข้อจำกัดของเว็บฮุค

  • การทำงานกับและแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บฮุคต้องใช้ทักษะทางเทคนิคขั้นสูง
  • มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และการบุกรุกเมื่อไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

ราคาของเว็บฮุค

ไม่เกี่ยวข้อง

คะแนนและรีวิวเว็บฮุค

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. รังผึ้ง

แดชบอร์ดของฮีฟ
มุมมองแดชบอร์ด ผ่านHive

Hive เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ใช้การทำงานเป็นงาน, การแชร์ไฟล์, และการส่งข้อความเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลสำหรับทีม เชื่อมต่อ Gmail กับ Hive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันทางอีเมลโดยการตั้งค่ากล่องจดหมายร่วม, การมอบหมายงาน, และการสื่อสารแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hive

  • ลำดับชั้นที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการทีมโครงการและทรัพยากรอื่น ๆ ภายในแต่ละโครงการ
  • การจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์เพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
  • สร้างงานจากอีเมลและจัดการบน Hive
  • กำหนดคะแนนเรื่องราวเพื่อให้ได้การประมาณเวลาหรือความพยายามที่สมจริงในการทำภารกิจให้เสร็จ

ข้อจำกัดของรังผึ้ง

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดบนแอปพลิเคชันมือถือ
  • อาจเปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหมือนสแปม
  • ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้ Zapier แม้แต่สำหรับการเชื่อมต่อขั้นพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อกับ Gmail จะมีค่าใช้จ่าย

ราคาของฮีฟ

  • ฟรี: $0
  • เริ่มต้น: $1 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $3 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Hive

  • G2: 4. 6/5 (501 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (190 รีวิว)

6. Zoom

การประชุมผ่าน Zoom
การประชุมทางวิดีโอ ผ่านZoom

Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมผ่านวิดีโอที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการประชุมเสมือนจริง งานออนไลน์ การสัมมนาผ่านเว็บ และการทำงานร่วมกัน การผสาน Zoom เข้ากับ Gmail ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลา จัดการ หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอได้โดยไม่ต้องสลับแอป ความสอดคล้องนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • ไฮไลท์, สรุป, และบทที่ฉลาดเพื่อประมวลผลบันทึกการประชุม Zoom อย่างชาญฉลาด
  • การถอดเสียงสดเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
  • ซูม AI เพื่อร่างคำตอบแชทหรืออีเมลและรับสรุปอย่างรวดเร็วของการสนทนา
  • ไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกัน
  • Zoom Phone เพื่อเข้าถึงบริการ Cloud VoIP ทั่วโลก

ข้อจำกัดของ Zoom

  • ขาดการควบคุมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ซึ่งอาจเป็นปัญหาขณะจัดกิจกรรมเสมือนจริงต่อสาธารณะ
  • การสนับสนุนลูกค้าไม่ดี
  • ค่าใช้จ่ายแฝงและนโยบายการกำหนดราคาทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

ราคา Zoom

ราคา Zoom One สำหรับการโทรจากสหรัฐอเมริกาเป็นดังนี้:

  • พื้นฐาน: $0
  • ข้อดี: $149.90 ต่อปี ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $219. 90 ต่อปี ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $269.90 ต่อปี ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน Zoom

  • G2: 4. 6/5 (54,179 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (13,742 รีวิว)

7. อีเมลแอนาลิติกส์

อีเมลแอนาลิติกส์
การวิเคราะห์กิจกรรมทางอีเมล ผ่านEmailAnalytics

EmailAnalytics นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอีเมลของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจนิสัยและพฤติกรรมการใช้อีเมลของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อคุณเชื่อมต่อ EmailAnalytics กับบัญชี Gmail ของคุณ คุณสามารถดูภาพรวมของกิจกรรม เวลาในการตอบกลับ และผู้ติดต่อหลักของคุณ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน Gmail ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ EmailAnalytics

  • ติดตามอีเมลทั้งหมดที่ส่งและรับ และบล็อกอีเมลที่ไม่ต้องการ
  • ใช้การแบ่งประเภทด้วยป้ายกำกับ, โฟลเดอร์ และหมวดหมู่ เพื่อจัดระเบียบอีเมลของคุณและทำให้กล่องขาเข้าเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • ดูรายชื่อผู้ติดต่อที่สำคัญในรายชื่อผู้ส่งและผู้รับของคุณ
  • กำหนดสิทธิ์และบทบาทเพื่อกำหนดว่าสมาชิกทีมคนใดสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายเข้าได้
  • รายงานกิจกรรมทางอีเมลรายสัปดาห์

ข้อจำกัดของ EmailAnalytics

  • มันขาดการออกแบบที่เข้าใจง่าย เนื่องจากส่วนติดต่อผู้ใช้ดูเทอะทะและล้าสมัย
  • รายงานที่ใช้ป้ายกำกับของ Gmail ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ราคาของ EmailAnalytics

  • ข้อดี: $15 ต่อเดือน ต่อกล่องจดหมาย
  • การติดต่อทางอีเมล B2B: $1000 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ EmailAnalytics

  • G2: 4/5 (4 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. ดรอปบ็อกซ์

ดรอปบ็อกซ์
การเก็บไฟล์ ผ่านDropbox

หากคุณไม่พอใจกับ Google Drive, Dropbox สามารถเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมได้. Dropbox เป็นแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์และเอกสาร, แชร์, และทำงานร่วมกันได้. ด้วยการผสานกับ Gmail, ผู้ใช้สามารถแชร์และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการเอกสารมากเกินไป.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox

  • รับการแจ้งเตือนความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของโครงการ และกิจกรรมอื่นๆ
  • ซิงค์ข้อมูลในรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันบนทุกอุปกรณ์
  • การป้องกันไฟล์เพื่อปกป้องไฟล์จากการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ การแก้ไขที่ไม่ต้องการ หรือไวรัส
  • สร้าง แก้ไข แชร์ และทำงานร่วมกันในไฟล์แบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Dropbox

  • แผนฟรีให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 2GB (เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ Google Drive ให้บริการ 15GB ฟรี)
  • การจัดเก็บ, การจัดระเบียบ, และการค้นหาไม่มีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการค้นหาไฟล์

ราคา Dropbox

  • บวก: $9.99 ต่อเดือน (ผู้ใช้คนเดียว)
  • สิ่งจำเป็น: $18 ต่อเดือน (ผู้ใช้คนเดียว)
  • ธุรกิจ: $20 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $26 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Dropbox

  • G2: 4. 4/5 (23,002 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (21,503 รีวิว)

9. Todoist

รายการวางแผนงบประมาณใน Todoist
การจัดการงาน ผ่านTodoist

Todoist เป็นแอปจัดการงานที่ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผสานการทำงานกับ Gmail ลูกค้า Todoist สามารถแปลงอีเมลให้เป็นงานที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย เพื่อการจัดระเบียบ การจัดลำดับความสำคัญ และการติดตามงานได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • เพิ่มอย่างรวดเร็วเพื่อแปลงความคิดหรือเนื้อหาที่สามารถดำเนินการได้เป็นงาน
  • เพิ่มการแจ้งเตือนโดยใช้ภาษาธรรมชาติแทนการเลือกวันที่หรือเวลาที่ยุ่งยาก
  • ติดตามวันที่เกิดซ้ำเพื่อระบุพฤติกรรมและติดตามกำหนดเวลา
  • ป้ายกำกับสำหรับการจัดหมวดหมู่และกลุ่มงานที่คล้ายกัน
  • การแสดงความคิดเห็นและการมอบหมายงานเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Todoist

  • ขาดการปรับแต่งและความสามารถในการขยายตัวเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร
  • งานย่อยไม่ค่อยเชื่อถือได้
  • การทำงานร่วมกันในทีมไม่ราบรื่น

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: $0
  • ข้อดี: $4 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $6 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (771 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,356 รีวิว)

10. ฮิเวอร์

การตั้งค่าการผสานรวมอีเมลบน Hiver
การจัดการกล่องขาเข้า Gmail ผ่านHiver

Hiver เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางอีเมลที่ทำงานบน Gmail โดยใช้กล่องจดหมายร่วมและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเพื่อให้ทีมสามารถส่งอีเมล ตอบกลับอีเมลที่เข้ามา มอบหมายงาน และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเชื่อมต่อ Gmail กับ Hiver ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าทีมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการสนับสนุนลูกค้า, การสอบถามทางการขาย, และอีเมลทั่วไป

คุณสมบัติเด่นของ Hiver

  • สนับสนุนการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกล่องจดหมายร่วม, ป้ายกำกับ, ร่าง, รายชื่อผู้ติดต่อ, เป็นต้น
  • ฮาร์วีย์, บอท AI, ปิดการสนทนาที่ไม่มีการดำเนินการ
  • ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ตามกฎเพื่อจัดการงานประจำและงานที่ทำซ้ำ
  • การรายงานและการวิเคราะห์ที่ทรงพลังเพื่อวัดผลการให้บริการลูกค้า

ข้อจำกัดของ Hiver

  • ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างตั๋วสนับสนุนได้ด้วยตัวเองเว้นแต่จะเชื่อมโยงกับอีเมลที่ได้รับ
  • อาจช้าและกระตุก

ราคาของ Hiver

  • ไลท์: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $26 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
  • เอลิต: $40 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Hiver

  • G2: 4. 6/5 (934 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (117 รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานบัญชี Gmail ของคุณ

จบแล้วสำหรับรายการการผสานรวม Gmail ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ เราได้พยายามสร้างรายการที่ครอบคลุมความต้องการและการใช้งานที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ Gmail ของคุณ

ในขณะที่การผสานรวม Gmail แต่ละแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ClickUp มอบทุกสิ่งเหล่านั้นและมากกว่านั้น ด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลัง คุณสามารถปรับเปลี่ยนกล่องจดหมาย Gmail ของคุณใหม่ได้โดยไม่ต้องเพิ่มภาระให้กับ Google Drive ของคุณ และบรรลุผลได้มากกว่าเดิม

ติดต่อClickUpเพื่อทราบวิธีการ!