อะไรคือการอัตโนมัติ ITSM? คู่มือ + กรณีศึกษาและเครื่องมือ

19 ตุลาคม 2568

ยังคงไล่ตามตัวเลขตั๋วในสเปรดชีตและมอบหมายคำขอ 'เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน' ทุกคำขอด้วยตนเองอยู่หรือไม่? น่าเสียดายที่คุณอาจมาช้าไปงานปาร์ตี้ระบบอัตโนมัติ ITSM แล้ว

แต่เฮ้ ยังดีกว่าไม่ทำเลย!

ระบบอัตโนมัติ ITSM ช่วยลดงานที่ใช้เวลามากออกจากภาระของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเริ่มสร้างความก้าวหน้าได้จริง 📈

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายการทำงานของระบบอัตโนมัติ ITSM อย่างละเอียด จุดเด่นของมัน และเครื่องมือที่ช่วยให้คุณขยายระบบได้โดยไม่เกิดความวุ่นวาย นอกจากนี้ เราจะสำรวจว่าClickUpสามารถช่วยคุณได้อย่างไรเมื่อต้องการขยายงาน ITSM ที่ทำเป็นประจำและซ้ำซาก

อะไรคือการอัตโนมัติของ ITSM?

การจัดการบริการไอที (ITSM) แบบอัตโนมัติ คือการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) และเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการจัดการบริการไอที

งานเหล่านี้สามารถครอบคลุมตั้งแต่การมอบหมายและจัดส่งคำขอความช่วยเหลือไปจนถึงการยกระดับเหตุการณ์ตามความรุนแรง และการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการหยุดชะงักหรือการละเมิดข้อกำหนด

การทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานซับซ้อน จะช่วยให้การจัดการคำขอให้บริการที่ซ้ำซ้อนและเหตุการณ์ต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งทำให้ทีมไอทีสามารถมุ่งเน้นไปที่งานทางเทคนิคที่ต้องการความเชี่ยวชาญมากขึ้น

⭐ เทมเพลตแนะนำ

ต้องการวิธีจัดการบริการ IT ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่?แม่แบบการจัดการบริการ IT ของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามปัญหา ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลร่วมกัน_ทั้งหมดนี้จากแดชบอร์ดศูนย์กลาง

เทมเพลตการจัดการบริการไอที
ติดตามโครงการไอทีที่ซับซ้อนด้วยเทมเพลต ClickUp ITSM

ทำไมต้องทำให้กระบวนการ ITSM เป็นอัตโนมัติ?

เมื่อสภาพแวดล้อมด้านไอทีมีความซับซ้อนมากขึ้นและความต้องการในการให้บริการเพิ่มสูงขึ้น การบริหารจัดการบริการโดยอัตโนมัติจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายขนาดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือประโยชน์หลัก:

  • ลดต้นทุนการดำเนินงาน: ลดความพยายามในการทำงานด้วยมือ ลดข้อผิดพลาด และขจัดการทำงานซ้ำ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน: เร่งความเร็วในการทำงานซ้ำและการให้บริการ ปลดปล่อยทีมไอทีให้มุ่งเน้นไปที่โครงการเชิงกลยุทธ์และโครงการที่มีผลกระทบสูง
  • การแก้ไขปัญหาตั๋วที่มีประสิทธิภาพ: รับประกันว่าคำขอจะถึงสมาชิกทีมที่เหมาะสม ลดเวลาในการแก้ไข และปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย์บริการภายในเครื่องมือซอฟต์แวร์ตั๋วของคุณ
  • การจัดการเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ: ให้ข้อมูลเชิงลึกของระบบแบบเรียลไทม์ ยกระดับเหตุการณ์สำคัญโดยอัตโนมัติ และช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
  • ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น: เพิ่มประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้าด้วยการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • การติดตามและจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับการปรับปรุง: อำนวยความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบสินทรัพย์, ปรับปรุงการมองเห็น, ความถูกต้อง, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • การจัดการการปล่อยที่ดีขึ้น:ทำให้การPLOYง่ายขึ้นโดยการสอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนของ ITเพื่อประสานกระบวนการทางธุรกิจ ลดความเสี่ยง และลดการเสียดสีระหว่างทีม

🔍 คุณรู้หรือไม่?ITIL เวอร์ชันแรก หรือ IT Infrastructure Library (ซึ่งเป็นรากฐานของแนวปฏิบัติ ITSM หลายรูปแบบ) ถูกพัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานกลางด้านคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมของรัฐบาลสหราชอาณาจักร (CCTA) ในช่วงทศวรรษ 1980 เพื่อกำหนดมาตรฐานแนวปฏิบัติด้านไอทีในหน่วยงานบริการสาธารณะต่าง ๆ

กรณีการใช้งานทั่วไปของระบบอัตโนมัติ ITSM

สงสัยว่าจะใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติได้อย่างไรและระบบอัตโนมัติของ ITSM จะสร้างความแตกต่างได้จริงหรือไม่? มาดูกันด้วยสถานการณ์จริงที่คุณน่าจะคุ้นเคย ⚒️

การจัดการเหตุการณ์อัตโนมัติ

ทีมไอทีมักเผชิญกับปริมาณเหตุการณ์สูง ตั้งแต่ระบบล่มไปจนถึงปัญหาการเข้าถึงของผู้ใช้ ด้วยระบบอัตโนมัติ ITSM เหตุการณ์ต่าง ๆ จะถูกจัดประเภทโดยอัตโนมัติ ติดแท็กตามความรุนแรง และส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสมทันทีทำให้การจัดการการดำเนินงานด้านไอทีเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย

ดีกว่านั้นหรือไม่? ระบบการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดช่วยลดเวลาการตอบสนองโดยการกำจัดขั้นตอนการคัดแยกและติดธงปัญหาซ้ำหรือปัญหาที่มีความสำคัญสูงเพื่อให้ได้รับการยกขึ้นสู่ระดับสูงขึ้น การผสานรวมกับเครื่องมือติดตามช่วยผู้จัดการโครงการและผู้นำการดำเนินงานติดตาม ค่าเฉลี่ยเวลาในการแก้ไขปัญหา (MTTR) และ คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ตามบันทึกของระบบและข้อผิดพลาดทางประสิทธิภาพ

กำลังมองหาเครื่องมือที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่? ClickUpคือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านไอทีชั้นนำที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ ยกระดับปัญหาที่สำคัญ และรักษาการทำงานของกระบวนการแก้ไขให้ราบรื่นอยู่เสมอ

การดำเนินการตามคำขอ

ระบบอัตโนมัติทำให้กระบวนการนี้เป็นมาตรฐานโดยการตรวจสอบข้อมูลนำเข้า, ตรวจสอบสิทธิ์, จัดเส้นทางเพื่อการอนุมัติ, และจัดเตรียมการเข้าถึงผ่านการผสานระบบ.เทมเพลตไอทีที่กำหนดไว้ล่วงหน้ายังช่วยให้คำขอเป็นไปตามเส้นทางที่สม่ำเสมอและตรงตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.

📌 ตัวอย่างเช่น พนักงานส่งคำขอสำหรับโทเค็น VPN ระบบจะตรวจสอบคำขอ ยืนยันบทบาทการทำงานจากระยะไกลของพนักงาน ส่งต่อไปยังฝ่ายความปลอดภัยเพื่อขออนุมัติ จากนั้นจะออกโทเค็นโดยอัตโนมัติผ่านการผสานรวมกับเซิร์ฟเวอร์ VPN

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถใช้เครื่องมือแบบฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่นClickUp Formsเพื่อทำให้การส่งคำขอด้านไอทีเป็นมาตรฐานได้ง่ายขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณส่งคำขอแต่ละรายการไปยังแผนกที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเสียเวลา

อย่างไร? คำตอบจากแต่ละแบบฟอร์มจะถูกบันทึกอัตโนมัติลงในรายการ ClickUp เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้สำหรับทีมของคุณ หากคุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpสำหรับแบบฟอร์มของคุณ คุณยังสามารถกำหนดงานให้กับบุคคลที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ!

เร่งการแก้ไขคำขอด้วย ClickUp Forms
สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp
เร่งการแก้ไขคำขอด้วย ClickUp Forms

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ITSM มุ่งเน้นการจัดการและส่งมอบบริการด้านไอที ในขณะที่ ITIL ให้กรอบการทำงานสำหรับการทำอย่างถูกต้อง การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง ITSM กับ ITILช่วยให้ชัดเจนว่าอะไรควรทำให้เป็นอัตโนมัติ (กระบวนการ) และอะไรควรทำให้เป็นอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ (แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)

การรับเข้าและการออกจากงานของพนักงาน

กระบวนการรับเข้าและออกจากงานประกอบด้วยชุดงานที่ประสานกัน ซึ่งรวมถึงการสร้างบัญชีผู้ใช้ การจัดเตรียมอุปกรณ์ การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และการเพิกถอนการเข้าถึง นี่อาจเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ (Workflow Automation) ที่จัดการงานที่ทำซ้ำและมีตรรกะสำหรับคุณ ช่วยให้มั่นใจว่างานเหล่านี้ดำเนินการตามลำดับที่แม่นยำ ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความล่าช้า

แต่เหนือกว่าการตรวจสอบรายการและการส่งต่องาน ทีมไอทีสมัยใหม่ต้องการการมองเห็นและความมั่นใจ

เทมเพลตรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศของ ClickUpมีประโยชน์มากในที่นี้! มันช่วยให้การตั้งค่าพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า การติดตามข้อมูลผู้สมัครอย่างละเอียด และงานย่อยที่เป็นประโยชน์ เช่น การแนะนำทีมและการติดตามอุปกรณ์

การอัปเดตการจัดการความรู้

ระบบอัตโนมัติช่วยให้เอกสาร IT ทันสมัยอยู่เสมอโดยการแจ้งเตือนเนื้อหาที่ล้าสมัย, กระตุ้นให้อัปเดตหลังจากเกิดเหตุการณ์สำคัญ, หรือแนะนำบทความใหม่ตามหัวข้อตั๋วที่เกิดซ้ำบ่อย.การจัดการความรู้ ITที่ทันสมัยต้องการมากกว่าบทความที่คงที่; มันต้องการเนื้อหาที่มีชีวิตชีวาและสามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งยังคงความถูกต้องในขณะที่ระบบพัฒนาไป.

ClickUp Docsนำมุมมองใหม่มาสู่การจัดการความรู้

ทีมไอทีสามารถใช้เป็นศูนย์กลางในการสร้างและบำรุงรักษา SOPs, คู่มือการแก้ไขปัญหา, รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน, และวิกิภายในได้ พวกเขารองรับหน้าเว็บแบบซ้อน, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ประวัติเวอร์ชัน, และแม้กระทั่งการ@เมนชั่น ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมากที่สุด

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์เอกสารไอทีที่ดีที่สุดเพื่อประหยัดเวลาของคุณ

การตรวจสอบและยกระดับ SLA

การปล่อยให้ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) หลุดลอยไปจะบั่นทอนความไว้วางใจของลูกค้าและอาจละเมิดสัญญาได้

ความท้าทาย? ทีมส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการโจมตีที่กำลังจะเกิดขึ้นจนกว่ามันจะเกิดขึ้นแล้ว

ด้วยระบบอัตโนมัติ ITSM ที่ทันสมัย ทีมงานสามารถใช้การติดตาม SLA แบบเรียลไทม์ที่เชื่อมโยงกับประเภทงานแต่ละประเภท ระดับความสำคัญ และระดับการสนับสนุน เครื่องมือสามารถจัดลำดับความสำคัญของตั๋วโดยอัตโนมัติเมื่อเข้ามา ปรับความเร่งด่วนแบบไดนามิกตามเวลาที่ใช้ในการแก้ไขในอดีตหรือภาระงานของทีม

📌 ตัวอย่างเช่น หาก L1 ถูกสำรองไว้ ระบบสามารถมอบหมายงานที่ใกล้จะละเมิด SLA ให้กับตัวแทน L2 ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการคัดกรองด้วยตนเอง

การติดตามทรัพย์สินและการต่ออายุใบอนุญาต

เครื่องมือตัวแทน AIจะสแกนเครือข่ายของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดการหรือใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่หมดอายุ เมื่อรวมกับการวิเคราะห์การใช้งาน จะช่วยให้ทีม IT เห็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้งาน สิ่งที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน (EOL) หรือแอปใดที่ใช้งานน้อยเกินไป (เช่น มีใบอนุญาต Zoom 50 ใบ แต่มีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เพียง 12 คน)

คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งจะแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ สร้างตั๋วการต่ออายุโดยอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งเรียกคืนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน

⚙️ โบนัส:เรียนรู้ว่าการจัดการสินทรัพย์ไอทีที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนกระบวนการทำงานและคุณภาพการบริการของธุรกิจคุณได้อย่างไร

เครื่องมืออัตโนมัติด้าน ITSM ชั้นนำ

การผสาน AI เข้ากับเครื่องมือ ITSM ที่มีอยู่เดิมของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย สิ่งนี้สะท้อนถึงปัญหาหลักที่ผู้นำด้านไอทีในยุคปัจจุบันต้องเผชิญ: คุณจะพัฒนาขั้นตอนการจัดการบริการของคุณอย่างไรโดยไม่ทำให้ทีมของคุณรู้สึกหนักใจหรือทำให้กระบวนการทำงานของคุณแตกแยก?

คำตอบคือ? ด้วยClickUp! 🤩

ต่างจากแพลตฟอร์ม ITSM แบบดั้งเดิม ClickUp คือConverged AI Workspaceแห่งแรกของโลกที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ด้วยClickUp สำหรับทีม PMO ด้านไอที คุณสามารถจัดการตั๋วงานไอทีประจำ สร้างมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) หรือติดตามระดับการให้บริการ (SLA) ได้ในที่เดียว ช่วยรวมศูนย์การดำเนินงานและปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำงานได้ทั้งหมด:

การทำให้การกำหนดเส้นทางตั๋วและการมอบหมายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติในระดับใหญ่

การจัดลำดับความสำคัญและการมอบหมายตั๋วด้วยตนเองตามอีเมล แบบฟอร์ม หรือข้อความแชท มักทำให้เกิดความล่าช้า การมอบหมายผิด และการละเมิด SLA ด้วยClickUp Automation คุณสามารถกำหนดเส้นทางตั๋ว IT ที่เข้ามาโดยอัตโนมัติตามประเภทคำขอ ความเร่งด่วน หรือแผนก

ClickUp ITSM Automation: ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้
อธิบายขั้นตอนการทำงานด้านไอทีของคุณเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย แล้ว ClickUp Automations จะสร้างขั้นตอนเหล่านั้นให้คุณทันที

📌 ตัวอย่างเช่น ทีมไอทีสามารถตั้งค่า ระบบอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์ ที่กระตุ้นการดำเนินการเมื่อเงื่อนไขเฉพาะถูกตอบสนอง ดังนั้นครั้งต่อไปเมื่อมีตั๋ว VPN ไม่ทำงาน ถูกส่งผ่านแบบฟอร์ม ClickUp จะสร้างงาน ติดแท็กเป็น ปัญหาเครือข่าย มอบหมายให้กับวิศวกรที่อยู่ในเวร และตั้งเวลา SLA 4 ชั่วโมง

ไม่ใช่แค่เราที่พูดแบบนี้ ลูกค้าเชื่อเช่นกัน

ลองดูความคิดเห็นของคารา สมิธผู้จัดการโปรแกรมปฏิบัติการที่ Instant Teams:

ทุกทีมสามารถได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ และ ClickUp มีระบบอัตโนมัติสำหรับทุกสถานการณ์ที่ฉันเคยพบเจอ อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp คือการทำให้กระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ ง่ายขึ้นและรวมไว้ในโซนการทำงานเดียว

ทุกทีมสามารถได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ และ ClickUp มีระบบอัตโนมัติสำหรับทุกสถานการณ์ที่ฉันเคยพบเจอ อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp คือการทำให้กระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ ง่ายขึ้นและรวมไว้ในที่ทำงานเดียว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณให้เป็นแม่แบบ SOPแบบไดนามิกและอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ แทนที่จะสร้างขั้นตอนใหม่สำหรับทุกโครงการหรือการฝึกอบรม เพียงแค่แก้ไขแม่แบบเพียงครั้งเดียว และทุกทีมที่ใช้จะได้รับการอัปเดตให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดล่าสุดทันที

การสร้างกระบวนการทำงานอัจฉริยะแบบบริการตนเอง

แต่แล้วในกรณีที่กฎไม่ชัดเจน คำขอไม่ปกติ หรือลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันล่ะ? นั่นคือจุดที่ClickUp AI Agentsเข้ามาช่วย. ต่างจากระบบอัตโนมัติมาตรฐานที่ปฏิบัติตามกฎแบบ if-this-then-that อย่างเคร่งครัด ตัวแทนสามารถอ่าน ทำความเข้าใจ และดำเนินการกับงานได้ด้วยตัวเอง แม้ในกรณีที่เงื่อนไขยืดหยุ่นหรือซับซ้อน. พวกมันสามารถทำได้:

  • คัดกรองตั๋วที่เข้ามาซึ่งไม่ตรงกับหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • ตัดสินใจว่าทีมหรือบุคคลใดควรรับผิดชอบเรื่องนี้โดยพิจารณาจากบริบท
  • สรุปคำขอ, จัดลำดับความสำคัญ, และอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • เรียนรู้รูปแบบที่เกิดขึ้นตามเวลาเพื่อจัดการกับกรณีพิเศษโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง

คุณสามารถปรับใช้ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายประเภทหรือสร้างตัวแทนที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการบริการเดสก์เฉพาะของคุณ

ClickUp AI Agents: สนับสนุนการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA) สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
เริ่มใช้ ClickUp AI Agents สำหรับการจัดการบริการไอทีแบบอัตโนมัติ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบอัตโนมัติเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้ ในขณะที่ ตัวแทนจะโดดเด่นเมื่อต้องรับมือกับงานที่มีความยากสูง ไม่สามารถคาดเดาได้ หรือต้องใช้การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด สำหรับทีมไอทีที่ต้องจัดการกับคำขอจำนวนมาก—หรือหลายร้อยรายการ—ในแต่ละวัน การผสมผสานระบบอัตโนมัติและตัวแทนเข้าด้วยกันหมายความว่าไม่มีคำขอใดถูกมองข้าม SLA ยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย และวิศวกรสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาแทนที่จะต้องมาจัดการกับคิวงาน

📌 ตัวอย่างเช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทิ้งคำถามไว้ในแชทคำขอด้านไอที: ใครกำลังจัดการปัญหา Office 365 อยู่คะ?

ตัวแทนตอบอัตโนมัติ จะสแกนงานที่เกี่ยวข้องและตอบกลับภายในไม่กี่วินาที พร้อมชื่อผู้รับผิดชอบ ลิงก์งาน และรายละเอียดแหล่งที่มา ในขณะเดียวกัน ตัวแทน Team StandUp จะโพสต์สรุปความคืบหน้าของตั๋วเหตุการณ์สำคัญทุกวันตอนเช้าเวลา 9 โมง เพื่อรักษาความสอดคล้องของทุกคนโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง

อีกด้านหนึ่งที่ AI ช่วยในการทำงานอัตโนมัติคือการตอบคำถามซ้ำๆ หรืออัปเดตสถานะของงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาจากงานที่มีความสำคัญสูง

ClickUp Brain, ระบบ AI ที่สมบูรณ์ที่สุดและเข้าใจบริบทได้ดีที่สุดในโลก ใช้บริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้คำตอบทันที สร้างการอัปเดตอัตโนมัติ และสนับสนุนการเข้าถึงความรู้ ผู้ช่วย AI นี้ดึงรายละเอียดจากงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น และแม้กระทั่งเครื่องมือที่เชื่อมต่อในClickUp ของคุณ เพื่อตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำกว่าระบบบอทหรือระบบที่ใช้กฎแบบดั้งเดิม

ค้นหาคำตอบที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain
ค้นหาคำตอบที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคุณจมอยู่ในทะเลของตั๋วที่มีลำดับความสำคัญแข่งขันกัน Brain จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยที่คอยจัดลำดับความสำคัญของงานให้คุณ

ClickUp Brain
ระบุงาน ITSM เพื่อจัดลำดับความสำคัญและจัดตารางเวลาได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ClickUp Brain

การรวมศูนย์การสื่อสารไว้ในที่ทำงานเดียว

การสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้มีการติดต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งรวมถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการ หากการสนทนาทั้งหมด การอัปเดต และ SOPs เหล่านี้อยู่ในที่เดียวจะเป็นอย่างไร?

ด้วยClickUp Chat พวกเขาทำได้!

คุณสมบัตินี้ช่วยให้การหารือแบบเรียลไทม์ภายในพื้นที่ทำงานของคุณเป็นไปได้โดยไม่ต้องสูญเสียการเชื่อมต่อกับงานเอง ช่องแชทแต่ละช่องจะอยู่ใน Space, Folder หรือภารกิจ ทำให้การสนทนาเชื่อมโยงกับฟังก์ชัน IT ที่ถูกต้อง

ClickUp Chat: สื่อสารกับเจ้าหน้าที่บริการหลังจากที่คุณได้ดำเนินการอัตโนมัติแล้ว
เก็บทุกการสนทนา การอัปเดต และการตัดสินใจด้านไอทีไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Chat

สามารถสร้างเธรดเพื่อจัดระเบียบข้อความตามหัวข้อย่อยได้ และคุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีม แนบไฟล์ หรือเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานใน ClickUp ที่เกี่ยวข้อง

📌 ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักของเครือข่ายที่มีความรุนแรงสูง ทีมปฏิบัติการเครือข่ายจะใช้ช่องแชท ClickUp ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเพื่อประสานงานการตอบสนอง, ตรึงงานหลักของเหตุการณ์, และติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังเชื่อมโยง SOP 'การสลับเครือข่ายองค์กร' จาก ClickUp Docs เพื่อรวมทุกอย่างไว้ที่ศูนย์กลาง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่า 'เหตุการณ์จำลอง' ที่เลียนแบบการหยุดทำงานจริงแต่ถูกจำกัดอยู่ในสภาพแวดล้อมจำลอง ดูว่าระบบอัตโนมัติทำงานอย่างไร มันยกระดับปัญหาอย่างถูกต้องหรือไม่? เรียกใช้การย้อนกลับได้หรือเปล่า? บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องหรือไม่?

การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อรวมระบบให้เป็นหนึ่งเดียว

ทีมไอทีมักใช้ระบบหลายระบบ เช่น ServiceNow สำหรับการออกตั๋ว, Slack สำหรับการสื่อสาร, และสเปรดชีตสำหรับสินทรัพย์. สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อมูลที่กระจัดกระจายและงานที่กระจายตัว.

ClickUp Integrationsรองรับ การเชื่อมต่อแบบสองทาง กับเครื่องมือสื่อสารและระบบจัดการงานไอทีชั้นนำ รวมถึง Slack, ServiceNow, Zapier และJira ซึ่งทำให้ ClickUp เป็นศูนย์กลางเดียวสำหรับการดำเนินงาน ITSM โดยไม่ต้องให้ทีมต้องละทิ้งเครื่องมือเดิม

ความสามารถในการผสานการทำงานของ ClickUp กับ ServiceNow
ใช้การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ ServiceNow สำหรับการซิงค์ตั๋วแบบเรียลไทม์

ดูว่า Arnold Rogersผู้จัดการฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าที่ Launch Control พูดถึง ClickUp อย่างไร:

การผสานรวมและระบบอัตโนมัติเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราในการลดเวลาให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนของเรา เมื่อเราได้ผสานรวมกับ Intercom, Slack, Gmail, ChurnZero, ProfitWell, เป็นต้น

การผสานรวมและระบบอัตโนมัติเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราในการลดเวลาให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนของเรา เมื่อเราได้ผสานรวมกับ Intercom, Slack, Gmail, ChurnZero, ProfitWell, เป็นต้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ก่อนที่ห้องสมุดโครงสร้างพื้นฐานไอทีจะมีชื่อเรียกนี้มันถูกเรียกว่า GITIMM(วิธีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีของรัฐบาล)

การติดตาม KPI ของบริการและตัวชี้วัดการให้บริการ

แดชบอร์ดของ ClickUpติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น ปริมาณตั๋ว เวลาในการแก้ไข เหตุการณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และการปฏิบัติตาม SLA เพื่อวัดและจัดการประสิทธิภาพ

แดชบอร์ด ClickUp: ติดตามประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
ติดตามประสิทธิภาพของ ITSM แบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดสามารถดึงข้อมูลสดจากหลายพื้นที่หรือรายการ ทำให้ทีมสามารถมองเห็นสถานะของ ITSM ได้แบบเรียลไทม์ การ์ดประกอบด้วยแผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลม การติดตามเวลา และความคืบหน้าของเป้าหมาย ทำให้ง่ายต่อการรายงาน KPI และส่งเสริมความรับผิดชอบในทีม

🔍 คุณรู้หรือไม่? ระบบอัตโนมัติของซอฟต์แวร์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น61% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าบริษัทของพวกเขาได้เพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อทำงานในด้านนี้ในปีที่ผ่านมา และ 81% คิดว่าองค์กรของพวกเขาจะจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้

เครื่องมืออัตโนมัติ ITSM ยอดนิยมอื่นๆ

ในขณะที่ ClickUp เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่เครื่องมือ ITSMอื่นๆ ในพื้นที่ ITSM ยังคงให้บริการความต้องการเฉพาะขององค์กร:

  • ServiceNow: เหมาะสำหรับ ITSM ระดับองค์กร และเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการจัดการสินทรัพย์และการจัดการตั๋ว รวมถึงการผสานรวมกับระบบ HR และระบบการเงิน
  • Freshservice: ทางเลือกที่มีน้ำหนักเบาพร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับคำขอให้บริการ, การติดตามสินทรัพย์, และการจัดการเหตุการณ์
  • Jira Service Management: สร้างขึ้นสำหรับทีม IT ที่เน้น DevOps โดยผสานรวมฟังก์ชันการจัดการบริการกับระบบอัตโนมัติในการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการติดตามเหตุการณ์

📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวัน นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ทุ่มเทให้กับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)

ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความยุ่งยากเหล่านี้ คิดถึงการสร้างความงาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาด้วย ClickUp แอปที่ครบครันสำหรับการทำงานของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

ความท้าทายของการทำงานอัตโนมัติของ ITSM

ในขณะที่ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะสำหรับ ITSM สัญญาว่าจะเพิ่มความเร็ว ความสามารถในการขยายตัว และความสม่ำเสมอ การทำให้ถูกต้องนั้นยังห่างไกลจากการติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที นี่คือความท้าทายทั่วไปที่ผู้นำด้านไอทีต้องเผชิญ:

  • ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง: ทีมอาจกลัวการสูญเสียงานหรือการหยุดชะงักของกระบวนการทำงานที่คุ้นเคย ซึ่งอาจทำให้การนำไปใช้ช้าลง
  • การกระจายข้อมูล: ข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำหรือแยกส่วนกันทำให้เกิดการล้มเหลวของระบบอัตโนมัติหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
  • ช่องว่างด้านทักษะและทรัพยากร: ทีมไอทีมักขาดเวลาหรือการฝึกอบรมในการออกแบบและจัดการระบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความเหนื่อยล้าจากการผสานระบบ: การเชื่อมต่อกับเครื่องมือ ITSM แบบเดิม, แพลตฟอร์มคลาวด์, และระบบตรวจสอบอาจทำให้รู้สึกหนักใจ
  • ข้อกังวลด้านความปลอดภัย: กระบวนการอัตโนมัติอาจเพิ่มพื้นที่เสี่ยงต่อการโจมตีหากไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เหตุผลสำคัญที่บริษัทต่างๆ ลงทุนใน ITSM คืออะไร? ประสบการณ์ของลูกค้า จริงๆ แล้ว59% ของผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า (CX) เป็นแรงผลักดันหลักเบื้องหลังโครงการ ITSM ของพวกเขา

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานอัตโนมัติของ ITSM

ระบบอัตโนมัติ ITSM ทำให้การดำเนินงานของบริการฉลาดขึ้นและทนทานมากขึ้น. อย่างไรก็ตาม หากขาดการวางแผนหรือการประสานงานกับผู้ใช้ อาจเพิ่มความซับซ้อนได้.

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้ระบบอัตโนมัติทำงาน เพื่อ ทีมของคุณ ไม่ใช่ต่อต้านทีมของคุณ

📌 เริ่มต้นด้วยรากฐานที่มั่นคง

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการด้านระบบอัตโนมัติ ควรกำหนดกระบวนการ ITSM หลักของคุณให้ชัดเจน จัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานและมอบหมายความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคล เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่า อะไรกำลังถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ และ เหตุผล ที่ทำเช่นนั้น ความชัดเจนนี้จะช่วยป้องกันช่องว่างในกระบวนการและบทบาทหน้าที่ที่ซ้ำซ้อน

📌 อัตโนมัติสิ่งที่ถูกต้อง

ก่อนอื่น ให้มุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องทำซ้ำและมีผลกระทบสูง เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่าน การจัดสรรทรัพยากร หรือการจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ การปลดปล่อยเวลาให้กับทีมไอทีในส่วนนี้จะสร้างผลลัพธ์ที่เห็นได้ทันที

📌 วัดสิ่งที่สำคัญ

ติดตาม KPI เช่น เวลาในการแก้ไขปัญหา, การปฏิบัติตาม SLA, และแนวโน้มปริมาณตั๋ว. ให้ข้อมูลขับเคลื่อนการอัตโนมัติของงานและทำให้การนำเสนอผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่มีความสำคัญง่ายขึ้น.

📌 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระบบอัตโนมัติไม่ใช่การทำงานแบบ 'ตั้งค่าแล้วลืมไป' คุณต้องตรวจสอบกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวบรวมความคิดเห็น และปรับปรุงระบบเมื่อระบบและผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง

ทำให้ไอทีไม่วุ่นวายด้วย ClickUp

ไม่ว่าจะเป็นการจัดเส้นทางอัตโนมัติให้กับตั๋วไปยังทีมสนับสนุนที่เหมาะสม หรือการเปิดเผยสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก่อนที่จะทำให้งบประมาณของคุณหมดลง ระบบอัตโนมัติของ ITSM ช่วยลดความกดดันให้กับทีมของคุณและทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

แต่การค้นหาเครื่องมือที่เชื่อมต่อทุกสิ่งเข้าด้วยกันคือจุดที่แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ล้มเหลว

นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น

ด้วย ClickUp Brain สำหรับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ระบบอัตโนมัติและตัวแทนเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ และเอกสารสำหรับเก็บ SOPs และความรู้ภายในองค์กรของคุณ ทำให้การดำเนินงาน ITSM ของคุณฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้ ✅