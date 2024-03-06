บล็อก ClickUp
การจัดการสินทรัพย์ไอทีอย่างมีประสิทธิภาพช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร?

การจัดการสินทรัพย์ไอทีอย่างมีประสิทธิภาพช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร?

Engineering Team
Engineering Team
6 มีนาคม 2567

เราทุกคนต้องการให้ข้อมูลไอทีของเราเป็นระเบียบ แต่ก็เป็นเรื่องซับซ้อน ยิ่งยุ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อต้องจัดการกับสินทรัพย์ไอทีที่จับต้องได้

การติดตามทรัพย์สินด้านไอที เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ใบอนุญาต และทรัพยากรอื่นๆ อาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากการอัปเดตบ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า และความจำเป็นอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามข้อตกลงด้านใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

วันนี้ เราขอนำเสนอประโยชน์ของกลยุทธ์การจัดการสินทรัพย์ไอทีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความทันสมัยของสินค้าคงคลังของคุณ การจัดการกับการเสื่อมค่าของสินทรัพย์ ความซับซ้อนในการจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และการติดตามวงจรชีวิตของอุปกรณ์ เป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอมา

มาเริ่มกันเลย!

การจัดการสินทรัพย์ไอทีคืออะไร?

การจัดการสินทรัพย์ไอที (ITAM) คือกระบวนการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลวงจรชีวิตทั้งหมดของสินทรัพย์เทคโนโลยีขององค์กร ตั้งแต่การจัดซื้อ การติดตั้งใช้งาน การใช้ประโยชน์ ไปจนถึงการบำรุงรักษาและการกำจัดทิ้งในท้ายที่สุด

การจัดการสินทรัพย์ไอทีประกอบด้วยงานต่างๆ เช่น

  • การตรวจนับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูล
  • การติดตามใบอนุญาตและสัญญา
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
  • การกำจัดทรัพย์สินอย่างปลอดภัยหลังจากหมดอายุการใช้งาน

ITAM และ ITSM (การจัดการบริการไอที) เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไอทีและการจัดการสินทรัพย์เหล่านั้น ดังนั้นจึงมักถูกใช้แทนกัน อย่างไรก็ตาม แนวทางและเป้าหมายของทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างมาก ให้คิดว่าทั้งสองเป็นสองบทที่แตกต่างกันของหนังสือเล่มเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น ITAM ทำหน้าที่เป็นสถาปนิกและผู้ก่อสร้างบ้าน ในขณะที่ ITSM ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทรัพย์สินหรือทีมบำรุงรักษา

ITAM รับประกันว่าวัสดุ (สินทรัพย์) ที่เหมาะสมได้รับการคัดเลือก จัดหา และก่อสร้าง (นำไปใช้) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านฟังก์ชันการทำงานและความคุ้มค่า ในทางกลับกัน ITSM เน้นการดูแลรักษาบ้าน (บริการ)ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แก้ไขปัญหาการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว (แก้ไขเหตุการณ์) และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุณภาพบริการ)

นี่คือการแยกแยะอย่างง่ายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่าง:

พารามิเตอร์ITAMITSM
ความสัมพันธ์ITAM สนับสนุน ITSM โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ ITSM อาศัยข้อมูลจาก ITAM เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ITSM ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินทรัพย์ IT ที่อยู่เบื้องหลังจาก ITAM เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร, การปรับปรุงบริการ, และการแก้ไขปัญหา.
ขอบเขตITAM ครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมดของสินทรัพย์ ตั้งแต่การจัดหาและการติดตั้ง ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบำรุงรักษา และการปลดระวางในที่สุด คุณกำลังพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในแต่ละขั้นตอนด้วย ITAMITSM มุ่งเน้นหลักไปที่การส่งมอบและการสนับสนุนบริการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการจัดการเหตุการณ์ การแก้ไขปัญหา การจัดการการเปลี่ยนแปลง และข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs)
จุดเน้นITAM ช่วยคุณวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแต่ละส่วน (ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ข้อมูล) ในฐานะที่เป็นหน่วยแยกต่างหาก มันติดตามวงจรชีวิตของพวกมัน โดยเน้นที่ผลกระทบทางการเงิน, สัญญา, และการดำเนินงานITSM มองว่าสินทรัพย์ด้านไอทีเป็นองค์ประกอบของบริการที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้ การมุ่งเน้นของ ITSM ครอบคลุมถึงการส่งมอบและการสนับสนุนบริการเหล่านั้นในเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพ เวลาการทำงานที่ต่อเนื่อง และความพึงพอใจของผู้ใช้
วัตถุประสงค์ITAM มีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ไอทีให้เหลือน้อยที่สุด โดยเพิ่มการใช้งานให้สูงสุด จัดการใบอนุญาตซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการซ้ำซ้อนITSM ในทางกลับกัน มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการไอทีที่มีคุณภาพสูงให้กับผู้ใช้ โดยลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงกระบวนการส่งมอบบริการอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดหลักITAM แสดงให้คุณเห็นถึงต้นทุนต่อสินทรัพย์ อัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาต อัตราการใช้สินทรัพย์ และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ITSM เปิดเผยค่าเฉลี่ยเวลาในการซ่อมแซม (MTTR), ค่าเฉลี่ยเวลาในการแก้ไขปัญหา (MTTR), เวลาให้บริการต่อเนื่อง, ความพึงพอใจของผู้ใช้ และอัตราการแก้ไขปัญหา
เครื่องมือITAM ให้บริการเครื่องมือค้นหาสินทรัพย์, CMDB (ฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า), ระบบการจัดการสัญญา, และเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ITSM ช่วยเฉพาะกับศูนย์บริการ, ระบบการจัดการตั๋ว, เครื่องมือการจัดการการกำหนดค่า, การตรวจสอบ, และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์.

ประโยชน์ของการจัดการสินทรัพย์ไอที

เรามาดูกันว่า การนำระบบการจัดการสินทรัพย์ไอที (ITAM) ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ จะช่วยเปิดโอกาสให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งด้านการเงินและการดำเนินงานสำหรับทีมของคุณได้อย่างไร:

1. ลดค่าใช้จ่าย

ITAM ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนตามการใช้งานสินทรัพย์และความต้องการทางธุรกิจ ด้วยการปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมที่สุด คุณจึงมั่นใจได้ว่าทรัพยากรจะถูกนำไปใช้กับโครงการที่มีมูลค่าสูง

นอกจากนี้ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ไอทียังช่วยระบุและกำจัดสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้หรือซ้ำซ้อน ส่งผลให้ลดการต่ออายุใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นและการซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่

และเนื่องจากคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสินทรัพย์ที่ถูกต้องได้ คุณจะสามารถต่อรองสัญญาสำหรับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และข้อตกลงการบำรุงรักษาได้ดีขึ้นกับผู้ขาย การต่อรองจะช่วยให้คุณได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพทางต้นทุนและประสิทธิภาพการดำเนินงาน

2. การปรับปรุงความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

บทบาทสำคัญของซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ไอทีคือการสร้างรายการสินทรัพย์ไอทีทั้งหมดอย่างละเอียด รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถระบุ ติดตาม และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดช่องโหว่และขจัดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงค่าปรับที่มีราคาแพงและผลกระทบทางกฎหมาย

นอกจากนี้ เครื่องมือ ITAM ยังช่วยให้คุณจัดการสัญญาและการต่ออายุอย่างเชิงรุกเพื่อป้องกันช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและการหยุดชะงักของบริการ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องช่วยให้ติดตามการเข้าถึงข้อมูล การใช้งาน และความผิดปกติต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยให้ตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือความพยายามในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างรวดเร็ว

3. เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

การทราบตำแหน่งและสถานะของสินทรัพย์ทั้งหมดช่วยให้พนักงานค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น การทำงานอัตโนมัติในงานที่ใช้เวลานาน เช่น การติดตามสินทรัพย์ทั้งหมดและการอัปเดตซอฟต์แวร์ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีมีเวลาไปทำงานที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

ITAM ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของคุณให้ดีขึ้นอีกด้วย ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันสมัยเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการวงจรชีวิตของสินทรัพย์ การจัดซื้อ และการจัดสรรทรัพยากร

กระบวนการ ITAM

การจัดการสินทรัพย์ไอที (ITAM) เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่รับรองว่าทุกแง่มุมของวงจรชีวิตสินทรัพย์ในโครงสร้างพื้นฐานไอทีของคุณ ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปจนถึงข้อมูล จะได้รับการติดตาม ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัย

นี่คือรายละเอียดขั้นตอนโดยละเอียดของกระบวนการ ITAM มาตรฐาน:

ขั้นตอนที่ 1: ขอ

  1. ผู้ใช้ส่งคำขอ: พนักงานต้องการแล็ปท็อปใหม่, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, หรือสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล. ทำผ่านระบบการแจ้งปัญหา, อีเมล, หรือพบปะโดยตรง.
  2. การตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ: แผนกไอทีตรวจสอบคำขอ โดยยืนยันถึงความเร่งด่วน ความถูกต้องตามกฎหมาย และความสอดคล้องกับงบประมาณและนโยบาย
  3. อนุมัติ/ปฏิเสธ: อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอตามการตรวจสอบความถูกต้อง หากได้รับการอนุมัติ จะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2: การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

  1. การระบุสินทรัพย์: ตามคำขอ ทีมไอทีจะระบุสินทรัพย์ที่เหมาะสม—เช่น รุ่นของแล็ปท็อปเฉพาะ, ประเภทของใบอนุญาตซอฟต์แวร์, หรือระดับการเข้าถึงข้อมูล
  2. การจัดหาหรือการจัดเตรียม: ถัดไป ทีมงานจะดำเนินการสร้าง ซื้อ เช่า หรือขอสิทธิ์การใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว กระบวนการนี้อาจเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับผู้ขาย การเปิดใช้งานใบอนุญาต และการตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูล
  3. การจัดส่งและการติดตั้ง: ทีมไอทีจะทำการติดตั้งสินทรัพย์บนอุปกรณ์หรือที่ทำงานของผู้ใช้ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดส่งทางกายภาพ การติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3: การปรับใช้

  1. การกำหนดค่าและการเริ่มต้นใช้งาน: ทีมจะกำหนดค่าสินทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงการตั้งค่าแอปพลิเคชัน การย้ายข้อมูล และการตั้งค่าความปลอดภัย
  2. การฝึกอบรมและการสนับสนุนผู้ใช้: ผู้ใช้จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  3. เอกสารและการบันทึกข้อมูล: บันทึกและจัดเก็บ รายละเอียดการปรับใช้ทั้งหมด รวมถึงการกำหนดค่า วัสดุการฝึกอบรม และทรัพยากรสนับสนุน เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

ขั้นตอนที่ 4: การติดตามผล

  1. การติดตามประสิทธิภาพของสินทรัพย์: ทีมไอทีตรวจสอบประสิทธิภาพของสินทรัพย์ รวมถึงอัตราการใช้งาน การอัปเดตซอฟต์แวร์ และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
  2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด: พวกเขาดำเนินการ การตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ใบอนุญาตถูกต้อง, การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูล, และการปฏิบัติตามนโยบายภายใน
  3. การบำรุงรักษาเชิงรุก: จากข้อมูลการตรวจสอบ ทีมได้กำหนดตารางงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์และหลีกเลี่ยงการหยุดทำงาน

ขั้นตอนที่ 5: บริการ

  1. การจัดการเหตุการณ์: ทีมไอทีจัดการกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ เช่น การล่มของซอฟต์แวร์ การละเมิดความปลอดภัย หรือปัญหาการเข้าถึงข้อมูล
  2. การสนับสนุนจากศูนย์บริการ: ผู้ใช้จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการใช้สินทรัพย์ผ่านศูนย์บริการหรือช่องทางการสนับสนุนอื่น ๆ
  3. ความคิดเห็นจากผู้ใช้และข้อเสนอแนะ: ทีมรวบรวม ความคิดเห็นจากผู้ใช้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งานของสินทรัพย์ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ITAM ในอนาคต

ขั้นตอนที่ 6: การเกษียณ

  1. การประเมินอายุการใช้งานสิ้นสุด: เมื่อสินทรัพย์ถึงอายุการใช้งานสิ้นสุด ทีมงานจะประเมินสภาพของสินทรัพย์ การพิจารณาด้านความปลอดภัยของข้อมูล และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. การยกเลิกการใช้งาน: ทีมไอทีทำการยกเลิกการใช้งานสินทรัพย์อย่างปลอดภัย รวมถึงการลบข้อมูล การกำจัดฮาร์ดแวร์ และการยกเลิกใบอนุญาต
  3. การรายงานและการวิเคราะห์การเกษียณอายุ: บันทึกข้อมูลรายละเอียดการยกเลิกการใช้งานและวิเคราะห์กระบวนการเพื่อปรับปรุงในอนาคต

กระบวนการทั้งหมดนี้ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนวิทยาศาสตร์จรวด อย่างไรก็ตาม การทำให้ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ด้านล่างนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนสำหรับการจัดการสินทรัพย์ไอที

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสินทรัพย์ไอที

การจัดการสินทรัพย์ทางธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่การติดตามสินทรัพย์เหล่านั้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการลดต้นทุนในขณะที่ผสานรวมระบบอัตโนมัติและความสามารถในการให้บริการตนเองในกระบวนการด้วย

ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เพื่อสร้างระบบการจัดการสินทรัพย์ไอทีที่มีประสิทธิภาพในองค์กรของคุณ:

1. อัตโนมัติ ITAM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อค้นหาและติดตามฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลทั้งหมดในเครือข่ายของคุณ ในทำนองเดียวกัน ให้ทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการจัดเตรียมทรัพยากรใหม่ รวมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์ การกำหนดค่า และการตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้

ติดตั้งระบบติดตามอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของสินทรัพย์, การใช้สิทธิ์, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด. ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างรายงานและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า.

ผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง คุณยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ใช้สามารถขอทรัพยากรและบริการด้านไอทีที่ง่าย ๆ (เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่านและการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์) ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของทีมไอทีและเปิดโอกาสให้สามารถทำงานในระดับที่สูงขึ้นได้

2. ความสำคัญของการจัดการสินทรัพย์ไอทีแบบเรียลไทม์

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม IT ของคุณได้ทันทีจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ช่องว่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาต หรือการใช้งานทรัพยากรที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ก่อนที่ปัญหาเหล่านี้จะลุกลามกลายเป็นปัญหาสำคัญ

ให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชันซอฟต์แวร์ล่าสุดและได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคทันทีโดยการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้น

3. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการบริการไอที

ติดตามอัตราการใช้งานและระบุสินทรัพย์ที่ใช้งานน้อยเกินไป พิจารณาการปรับเปลี่ยนการใช้งาน การแบ่งปัน หรือการปลดสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

นอกจากนี้ ให้ทำการจัดการใบอนุญาตของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนด และต่อรองรูปแบบการให้สิทธิ์การใช้งานที่ดีที่สุดกับผู้ให้บริการ หลีกเลี่ยงการซื้อใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือการใช้เกินขีดจำกัด

การตรวจสอบเชิงรุกและการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยอิงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณระบุความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และป้องกันเวลาหยุดทำงานและการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูง

4. ปรับปรุงอัตราการแก้ไขปัญหาและระยะเวลาในการแก้ไข

พัฒนาฐานความรู้ที่ครอบคลุมและให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้

มันจะช่วยผู้ใช้แก้ไขปัญหาทั่วไปได้ด้วยตนเอง ลดภาระงานของทีมคุณ ติดตั้งระบบตั๋วอัตโนมัติและกระบวนการทำงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญ มอบหมาย และติดตามการแก้ไขปัญหา ซึ่งช่วยให้เวลาตอบสนองเร็วขึ้นและอัตราการแก้ไขปัญหาดีขึ้น

ตรวจสอบและวิเคราะห์การโต้ตอบการสนับสนุนผู้ใช้แบบเรียลไทม์ ระบุแนวโน้ม จุดติดขัด และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการของคุณ

5. รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด ITAM

ดำเนินการตรวจสอบอัตโนมัติเป็นประจำเพื่อความสอดคล้องของใบอนุญาตซอฟต์แวร์ การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติตามนโยบายภายใน

นำกระบวนการจัดการการตรวจสอบที่มีโครงสร้างมาใช้เพื่อติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การดำเนินการแก้ไข และเอกสารการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในที่นี้คือการให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขาในการรักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนด จัดการอบรมภายในองค์กรเพื่อฝึกอบรมพวกเขาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

6. เรียนรู้รูปแบบการให้บริการตนเองของผู้ใช้และจัดการระดับการให้บริการตามสัญญา

ใช้ข้อมูลจากพอร์ทัลบริการตนเองเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ร้องขอทรัพยากรและบริการด้านไอทีใดบ่อยที่สุด จากนั้นจัดลำดับความสำคัญและปรับปรุงตัวเลือกบริการตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ติดตามระดับการให้บริการตามสัญญา (SLA) โดยการติดตามประสิทธิภาพของบริการไอทีที่จัดหาโดยผู้ให้บริการภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อผูกพันของ SLA ในการตอบสนอง การแก้ไขปัญหา และความพร้อมให้บริการ หากไม่เป็นไปตามนั้น ให้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพวกเขา

สุดท้ายนี้ ควรรักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างกับผู้ใช้และผู้ขายอยู่เสมอ ตอบสนองต่อข้อกังวลของพวกเขาอย่างเชิงรุก และร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงทั้งตัวเลือกบริการตนเองและบริการไอทีที่ตกลงกันไว้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ITAM

ในขณะที่ ITAM มอบประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทายเช่นกัน ต่อไปนี้คืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น:

การจัดการแบบกระจาย

แม้ว่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการจัดทำรายการทรัพย์สินด้านไอทีทุกชิ้นที่องค์กรจัดหาเข้ามา แต่การรักษาข้อมูลให้เป็นระเบียบก็เป็นความท้าทายเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานกับทีมที่กระจายอยู่หลายแห่ง

การจัดการแบบกระจายที่มีข้อมูลกระจัดกระจายทำให้การปรับปรุงข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องยาก แม้แต่การค้นหาข้อมูลก็กลายเป็นความท้าทาย

ClickUp Docs ช่วยบันทึกและจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ IT ไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อป้องกันสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถแชร์เอกสารกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทที่กำหนดไว้สำหรับใครที่สามารถดู แก้ไข หรือเข้าถึงเอกสารได้

ความยากลำบากในการทำงานอัตโนมัติของ ITAM

การนำเครื่องมืออัตโนมัติที่ซับซ้อนมาใช้และรักษาไว้ อาจดูมีค่าใช้จ่ายสูงและซับซ้อนเกินไป และเนื่องจากคุณกำลังผสานระบบอัตโนมัติกับระบบไอทีและฐานข้อมูลที่มีอยู่ สิ่งต่าง ๆ อาจเกิดความวุ่นวายได้

นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติยังต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการรั่วไหลของข้อมูล. นอกจากนี้ ในบางจุด การพึ่งพาการอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์เพื่อความมีประสิทธิภาพอาจทำให้เราละเลยปัญหาที่ซับซ้อนหรือความต้องการของผู้ใช้ได้.

กระบวนการทำงาน ITAM ที่ซับซ้อน

ITAM เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในการรวบรวม จัดเก็บ และอัปเดตข้อมูลสำหรับสินทรัพย์ด้านไอทีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจเปิดช่องให้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการจัดการหรือไม่ได้บันทึกไว้เกิดขึ้นได้

การใช้เครื่องมือเหล่านี้อาจไม่ปรากฏให้เห็นโดยทีมบริหารจัดการสินทรัพย์ไอที ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด

นอกจากนี้ ข้อมูลมีความซับซ้อนมากที่จะอัปเดตเป็นประจำ บางผู้ใช้อาจต้องการความช่วยเหลือหรือลังเลที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หรืออาจต่อต้านการติดตามเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

สินทรัพย์บางประเภท เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือทรัพยากรบนคลาวด์ อาจมีความท้าทายในการติดตามและบันทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบริการไอทีที่เพิ่มขึ้น

หากคุณสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายด้านไอทีและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์และการเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแม่นยำ ก็จะช่วยได้มาก อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้อาจมีความซับซ้อนในที่สุด กระบวนการทำงานที่มีอยู่และสัญญาผู้ให้บริการอาจต้องได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อลดต้นทุน

การระบุและนำสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาใช้ใหม่สามารถสร้างความหงุดหงิดได้ เนื่องจากต้องใช้ความพยายาม สินทรัพย์ที่ไม่ได้รับการระบุหรือล้าสมัยมักนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะเมื่อเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ความยากลำบากในการรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การติดตามกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจเป็นเรื่องยาก

และการรักษาเอกสารที่ละเอียดถี่ถ้วนและเส้นทางการตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นต้องใช้เวลาและความพยายามในการดำเนินการ

แล้วความผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์ล่ะ? การไม่ปฏิบัติตามโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือการขาดความตระหนักรู้ จะนำไปสู่ค่าปรับและบทลงโทษ

วิธีการปรับปรุงการจัดการสินทรัพย์ไอทีให้มีประสิทธิภาพ

สำรวจเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อเอาชนะอุปสรรคและรับรองการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ:

ดำเนินการอัตโนมัติอย่างเป็นขั้นตอน

เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ. นำระบบอัตโนมัติมาใช้ทีละน้อยโดยมุ่งเน้นไปที่งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์หรือการจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์. เลือกเครื่องมือระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับทีมไอทีในการเรียนรู้และใช้งาน.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมกับระบบที่มีอยู่เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อมูลแยกส่วนและรักษาความถูกต้องของข้อมูลไว้ให้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำเป็นประจำแต่ให้มีการควบคุมจากมนุษย์สำหรับการตัดสินใจที่ซับซ้อนและการตรวจจับความผิดปกติ

ส่งเสริมความโปร่งใสของผู้ใช้ผ่านการสื่อสารและการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการรายงาน ใช้เครื่องมือเพื่อค้นหาและอัปเดตข้อมูลสินทรัพย์โดยอัตโนมัติข้ามระบบและสถานที่ต่างๆ

มันมอบอำนาจให้ผู้ใช้ด้วยพอร์ทัลที่ปลอดภัยในการอัปเดตอุปกรณ์และข้อมูลซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง พิจารณาโซลูชันการติดแท็กทางกายภาพหรือดิจิทัลเพื่อติดตามอุปกรณ์เคลื่อนที่และทรัพย์สินที่มีประโยชน์อื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ

บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารบริการไอที

ดำเนินการตรวจสอบต้นทุนเป็นประจำ วิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายปัจจุบันของคุณและระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้ เช่น ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือฮาร์ดแวร์ที่ซ้ำซ้อน

นอกจากนี้ ควรพิจารณาพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ที่แข็งแกร่งโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำนายค่าใช้จ่ายด้านไอทีในอนาคตและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับโครงการที่อาจนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ

อยู่ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สมัครรับข้อมูลอัปเดตและเข้าร่วมการประชุมหรือเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ใช้โซลูชันซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมซึ่งช่วยตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ สร้างรายงาน และปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้ราบรื่น

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุช่องว่างที่อาจเกิดการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและจุดอ่อนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา. ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติตามข้อกำหนด.

ทำให้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์ไอทีของคุณ

เบื่อกับการจัดการสเปรดชีตและขั้นตอนการทำงานที่วุ่นวายสำหรับสินทรัพย์ IT ของคุณหรือไม่? ClickUp คือเครื่องมือครบวงจรที่ทรงพลังสำหรับจัดการและจัดระเบียบทุกกระบวนการได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามสินทรัพย์ของบริษัทของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามสินทรัพย์ของบริษัทของคุณ

เทมเพลต ClickUp ITAMรวมการจัดการเหตุการณ์ การจัดการปัญหา การจัดการการเปลี่ยนแปลง โซลูชันการจัดการสินทรัพย์อย่างง่าย และการจัดการความรู้เข้าไว้ด้วยกันเทมเพลตข้อผิดพลาดที่ทราบแล้วของ ITSMของเราช่วยให้การติดตามข้อผิดพลาดที่ทราบในระบบของคุณเป็นเรื่องง่ายสำรวจเทมเพลต ITทั้งหมดของเราทันทีที่วัตถุประสงค์ของคุณเปลี่ยนไป

ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณในสไตล์ที่คุณต้องการสำหรับแต่ละขั้นตอนของ ITAM ตั้งแต่การติดตั้งและการกำหนดค่าไปจนถึงการบำรุงรักษาและการยกเลิกการใช้งาน

ลำดับชั้นของ ClickUp
ระบบลำดับชั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณในการจัดระเบียบทีมทุกขนาด

ClickUp Hierarchyมอบความยืดหยุ่นและการควบคุมให้คุณในการจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่ทีมเล็กไปจนถึงบริษัทติดตามสถานะ,มอบหมายงาน, และทำให้การกระทำที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติเพื่อกระบวนการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามโครงการของคุณและความคืบหน้าของทีมคุณบนแดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ด ClickUpมอบแผงควบคุมและรายงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและดำเนินการเชิงรุกอยู่เสมอ รับข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาต และกำหนดการบำรุงรักษา

ใช้ClickUp Tasksเพื่อวางแผน จัดระเบียบ ร่วมมือ และติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ และความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์คุณยังสามารถสื่อสารกับทีมไอทีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการแชทความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์ นอกจากนี้ ยังสามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลและการควบคุมอย่างละเอียดด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมและบุคคลที่แตกต่างกัน

การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp
ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายไร้กังวลด้วย ClickUp Collaboration Detection

ฟีเจอร์การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน มันช่วยติดตามบันทึกการเข้าถึงและรักษาห่วงโซ่ความรับผิดชอบสำหรับสินทรัพย์

บอกลาข้อมูลสินทรัพย์ที่กระจัดกระจาย ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณสร้างรายการสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม รวมถึงวันที่ซื้อ ใบอนุญาต และสถานที่ตั้ง

ทำให้การปฏิบัติตามข้อบังคับง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ GDPR, HIPAA และกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ อัตโนมัติการตรวจสอบและสร้างรายงานเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

พร้อมที่จะควบคุมทรัพย์สินด้านไอทีของคุณแล้วหรือยัง?

คำถามที่พบบ่อย

1. การจัดการสินทรัพย์ไอทีคืออะไร?

การจัดการสินทรัพย์ไอทีคือการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ของสินทรัพย์เทคโนโลยีขององค์กร ตั้งแต่การจัดหาจนถึงการปลดระวาง ครอบคลุมการติดตาม การเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัย และการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูล

2. ขอบเขตของการจัดการสินทรัพย์ไอทีคืออะไร?

การจัดการสินทรัพย์ไอทีครอบคลุมการเดินทางทางเทคโนโลยีขององค์กร ตั้งแต่การจัดหาสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการกำจัดอย่างรับผิดชอบ เป็นแนวทางที่ครอบคลุมในการเพิ่มมูลค่าสูงสุดของการลงทุนด้านไอทีตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์

3. อะไรคือสามผลลัพธ์หลักของการจัดการสินทรัพย์ไอที?

การจัดการสินทรัพย์ไอทีมีวัตถุประสงค์หลักสามประการ:

  • การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มการใช้สินทรัพย์ให้สูงสุดและลดของเสียให้น้อยที่สุด
  • เพิ่มความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านการจัดการช่องโหว่และการปฏิบัติตามข้อบังคับ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนผ่านการควบคุมใบอนุญาต การลดการบำรุงรักษา และการจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์อย่างชาญฉลาด