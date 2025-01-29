บล็อก ClickUp
16 อันดับเครื่องมือการจัดการบริการไอที (ITSM) ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Manasi NairManaging Editor
29 มกราคม 2568

องค์กรสมัยใหม่พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างมาก และแม้แต่การหยุดชะงักของระบบไอทีเพียงช่วงสั้นๆ ก็สามารถก่อให้เกิดความวุ่นวายและหยุดการดำเนินงานได้

ดังนั้น90% ขององค์กรจึงนำระบบบริหารจัดการบริการไอที (ITSM) ที่มีความแข็งแกร่งมาใช้ เพื่อป้องกัน downtime และให้การทำงานของระบบไอทีดำเนินไปอย่างราบรื่น

ตลอดระยะเวลาที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้ ผมได้ใช้เครื่องมือ ITSM หลายตัวที่สามารถติดตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ในบล็อกนี้ ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือการจัดการบริการไอทีที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือใดเหมาะกับคุณที่สุด 👇

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ ITSM?

เครื่องมือการจัดการบริการไอทีมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการออกแบบ, การจัดการ, และการดำเนินงานระบบไอทีและบริการ, รวมถึง:

  • ฮาร์ดแวร์ไอที (เซิร์ฟเวอร์, โทรศัพท์ และเครื่องพิมพ์)
  • ฮาร์ดแวร์ปลายทาง (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, แล็ปท็อป และอุปกรณ์เคลื่อนที่)
  • บริการซอฟต์แวร์ (อีเมลและ VoIP)
  • บริการด้านไอที (ศูนย์ช่วยเหลือด้านไอทีและการบริหารโครงการไอที)
  • ระบบซอฟต์แวร์ (ชุดโปรแกรมสำนักงานและโซลูชัน ERP)

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย

ในขณะที่เครื่องมือ ITSM ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณอาจแตกต่างกันไปตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ ขออนุญาตอธิบายลักษณะสำคัญที่เครื่องมือ ITSM ควรมีดังนี้:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือควรมีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย ควรให้ทีมไอทีและผู้ใช้ปลายทางสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างสะดวก
  • การปรับแต่ง: เครื่องมือควรให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการ, ขั้นตอนการทำงาน, และรายงานตามความต้องการของคุณ
  • กระบวนการ ITIL: Information Technology Infrastructure Library (ITIL) เป็นกรอบการทำงานมาตรฐานสำหรับกระบวนการจัดการเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง ช่วยระบุและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านไอที ลดการหยุดชะงักและเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริการ ตรวจสอบว่าเครื่องมือนี้สอดคล้องกับ ITIL หรือไม่
  • การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ควรสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น เครื่องมือติดตามหรือระบบ ERP
  • พอร์ทัลบริการตนเอง: จะดีที่สุดหากซอฟต์แวร์ ITSM ของคุณมีพอร์ทัลสำหรับผู้ใช้ในการส่งคำขอและเข้าถึงโซลูชันต่าง ๆ เพื่อลดภาระงานของฝ่ายสนับสนุน IT
  • ความสามารถในการปรับขนาด: มองหาเครื่องมือจัดการคำขอบริการด้านไอทีที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อองค์กรของคุณพัฒนาและขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจ
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: การเข้าถึงเครื่องมือขณะเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล เครื่องมือ ITSM หลายตัว เช่นClickUpมีแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายเพื่อให้บริการ

เครื่องมือการจัดการบริการไอทีที่ดีที่สุด 16 รายการ (เครื่องมือ ITSM)

การเข้าใจความต้องการขององค์กรของคุณนั้นสำคัญพอๆ กับการรู้คุณสมบัติพื้นฐานของซอฟต์แวร์ ITSM เป้าหมายของคุณคือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่? หรือปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า?

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายขององค์กรแล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือ ITSM ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

นี่คือรายการซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ฉันเคยใช้และพบว่าได้ผลดี 👇

1. ClickUp สำหรับการจัดการบริการและปฏิบัติการด้านไอที

รับความคืบหน้าและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp โซลูชันครบวงจรสำหรับ IT และ PMO
รับความคืบหน้าและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp โซลูชันครบวงจรสำหรับ IT และ PMO

โซลูชันด้าน IT และ PMO ของ ClickUpนำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ เพิ่ม การมองเห็นในทุกการจัดการการดำเนินงานด้าน IT ทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงด้วยเครื่องมือ ClickUp กว่า 35 ชนิดและเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบที่สามารถทำงานได้ดีกว่าซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานด้าน IT บางตัว

💫ชุดเครื่องมือการจัดการการดำเนินงานด้านไอทีของ ClickUp เมื่อใช้ร่วมกับฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน สามารถ เพิ่มการส่งมอบงานตรงเวลาได้สูงสุดถึง 35%.

จัดการกระบวนการและติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยClickUp Tasks; ใช้แท็กและป้ายกำกับเพื่อแยกแยะระหว่างข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์, ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์, เป็นต้นด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp ทีมจะรู้เสมอว่าอะไรที่ต้องทำก่อน

ClickUp IT Service Management Template(ITSM) เป็นเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นและตั้งค่าศูนย์บริการไอทีของคุณภายใน ClickUp ได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน

เทมเพลตการจัดการบริการไอที (ITSM) ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการกระบวนการให้บริการไอทีแก่ลูกค้าของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการจัดการบริการไอที (ITSM) ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการกระบวนการให้บริการไอทีแก่ลูกค้าของคุณ

เทมเพลตนี้ออกแบบมาสำหรับการจัดการเหตุการณ์และความรู้ และให้คุณ:

  • ใช้สถานะที่กำหนดเอง เพื่อสร้างสถานะที่แตกต่างกัน 27 สถานะ ('ปิดแล้ว', 'พักไว้', 'กำลังดำเนินการ') เพื่อติดตามความคืบหน้า
  • กำหนดฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจ เช่น 'ผู้ร้องขอ', 'อีเมล' และ 'สำนักงาน' และแสดงข้อมูลลูกค้าในรูปแบบที่ชัดเจน
  • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทีมสามารถมอบหมายงาน, กำหนดกรอบเวลา, และจัดการประชุมเป็นประจำ

🧑‍🏫เทมเพลตที่แนะนำเพิ่มเติม

ใช้เทมเพลตรายงานเหตุการณ์ด้านไอทีของ ClickUpเพื่อติดตามว่าเหตุการณ์ใดส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของระบบไอทีและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทมเพลตนี้ให้โครงร่างหรือโครงสร้างสำหรับการพัฒนาเอกสารนี้และการสร้างฐานข้อมูล

ในทำนองเดียวกันแม่แบบการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUpช่วยให้การร้องขอและปัญหาภายในฝ่ายไอทีเป็นไปอย่างราบรื่น แม่แบบนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถส่งคำร้องขอได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การผสานรวมอย่างกว้างขวาง: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการเพื่ออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ระบบอัตโนมัติ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ทริกเกอร์และแอคชั่นผ่านClickUp Automations เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดการงานและการรายงานข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • มุมมองหลากหลาย:ใช้มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp เช่น Kanban, Board, Calendar, List และ Timeline View การมีวิธีการดูฐานข้อมูลที่หลากหลายจะช่วยให้มองเห็นองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ และแอปพลิเคชัน
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ใช้เทมเพลต SOP ของ ClickUp เพื่อรายงาน ติดตาม และจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด และปัญหาอื่นๆ
  • ClickUp Brain: ประหยัดเวลาด้วยการอัปเดตความคืบหน้าและรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้แถบค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดึงข้อมูลสินทรัพย์ IT ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่บน ClickUp และบนพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ เช่น Google Drive

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบครันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรกสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. ศูนย์บริการ SolarWinds

SolarWinds - หนึ่งในเครื่องมือ ITSM ที่ได้รับความนิยม
ผ่านทาง:SolarWinds

SolarWinds Service Desk เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการไอทีบนคลาวด์ที่ช่วยให้การส่งมอบบริการและการสนับสนุนเป็นไปอย่างราบรื่น ออกแบบมาเพื่อขยายและรองรับธุรกิจของคุณเมื่อเติบโต

เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ฉันใช้แอปพลิเคชันนี้คือ ระบบการจัดการตั๋วที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้การรายงานเหตุการณ์และการติดตามคำขอเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและจัดการตั๋วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SolarWinds

  • รวมศูนย์ข้อมูลสำคัญโดยใช้ฐานความรู้และอนุญาตให้ทีมแก้ไขปัญหาทั่วไปได้ด้วยตนเอง
  • รักษาความถูกต้องของรายการสินค้าคงคลังของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยระบบบริหารจัดการสินทรัพย์
  • สร้างรายงานที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยใช้เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์
  • เปิดใช้งานการกำหนด การตรวจสอบ และการรายงาน SLA (ข้อตกลงระดับการให้บริการ) ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจในการส่งมอบตรงเวลาด้วยการจัดการ SLA

ข้อจำกัดของ SolarWinds

  • SolarWinds ขาดความแข็งแกร่งและความสามารถในการขยายตัวที่เทียบเท่ากับเครื่องมือ ITSM ระดับองค์กร
  • เนื่องจากมีความชันของการเรียนรู้ที่สูง ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติต่างๆ ของแพลตฟอร์ม

ราคาของ SolarWinds

  • สิ่งจำเป็น: $39/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ขั้นสูง: $79/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • พรีเมียร์: $99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว SolarWinds

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)

3. เซนเดสก์ สวีต

Zendesk Suite - หนึ่งในเครื่องมือ ITSM ชั้นนำ
ผ่านทาง:Zendesk Suite

Zendesk Suite เป็นเครื่องมือการจัดการบริการไอทีที่ครอบคลุมซึ่งรวมศูนย์การดำเนินงานด้านไอทีทั้งหมดไว้ในที่เดียว มันปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติของITSM และ ITIL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์นำเสนอเครื่องมือหลากหลายเพื่อ ช่วยธุรกิจปรับปรุงการสื่อสาร กับลูกค้าของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Suite

  • ให้การสนับสนุนลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, โทรศัพท์, แชท, SMS, โซเชียลมีเดีย, และเว็บไซต์
  • ผสานเครื่องมือเข้ากับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่และระบบธุรกิจสำคัญอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ และกระบวนการทำงาน รวมถึงการตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับปัญหาทั่วไป
  • เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง ช่วยลดภาระงานของทีมไอที

ข้อจำกัดของ Zendesk Suite

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการบริการไอทีที่มีความซับซ้อน
  • การกำหนดราคาอาจสูงกว่าเครื่องมือ ITSM อื่น ๆ หากคุณเป็นองค์กรขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขากำลังเปลี่ยนจากเครื่องมือจัดการบริการแบบดั้งเดิม

ราคาของ Zendesk Suite

  • ทีม: $55/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • การเติบโต: $89/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มืออาชีพ: $115/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zendesk Suite

  • G2: 4. 3/5 (5,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

4. ServiceNow ITSM

ServiceNow - หนึ่งในเครื่องมือ ITSM ชั้นนำ
ผ่านทาง:ServiceNow

ServiceNow ITSM เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการส่งมอบบริการ เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ และเพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กร

ซอฟต์แวร์นี้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ITIL (ห้องสมุดโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยรวบรวมเครื่องมือไอทีและโซลูชันเดิมหลายรายการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้เกิด กระบวนการทำงานอัตโนมัติ ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow ITSM

  • รับรองการแก้ไขปัญหา IT อย่างรวดเร็วและจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ด้วยความสามารถในการจัดการปัญหาและการจัดการเหตุการณ์ ITที่แข็งแกร่ง
  • จัดการการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม IT เพื่อลดการหยุดชะงักด้วยคุณสมบัติการจัดการการเปลี่ยนแปลง
  • ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและทำให้การตอบสนองเป็นอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ServiceNow ITSM

  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งต้องใช้เวลาและทรัพยากร
  • สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ถือว่าแพง
  • อาจช้าลงเมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น

ราคา ServiceNow ITSM

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิว ServiceNow ITSM

  • G2: 4. 3/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

5. BMC Helix ITSM

BMC Helix ITSM - เครื่องมือ ITSM
ผ่านทาง:BMC Helix

BMC Helix ITSM เป็นโซลูชัน ITSM ที่ใช้ ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการด้านไอที

มันผสานรวมกับเครื่องมือ DevOps โดยอัตโนมัติในการระบุการเปลี่ยนแปลง และให้การประเมินความเสี่ยงแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ BMC Helix ITSM

  • ผสานระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริการให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว
  • สนับสนุนการจัดการที่ราบรื่นในหลายสภาพแวดล้อมคลาวด์ด้วยความสามารถหลายคลาวด์
  • ผสานรวมเครื่องมือ DevOps ที่ได้รับความนิยมเพื่อส่งเสริมการร่วมมือระหว่างทีมไอทีและทีมพัฒนา
  • ใช้รายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านบริการและการดำเนินงาน

ข้อจำกัดของ BMC Helix ITSM

  • ไม่ง่ายที่จะรักษา; ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • ผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ และอาจมีการหน่วงเล็กน้อย

ราคา BMC Helix ITSM

  • ราคาตามความต้องการ

BMC Helix ITSM คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)

6. SysAid

SysAid
ผ่านทาง:SysAid

SysAid เป็นแพลตฟอร์ม ITSM ที่นำเสนอเครื่องมือหลากหลายเพื่อ จัดการคำขอบริการและเหตุการณ์ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์นี้มี AI สร้างสรรค์ที่สามารถผสานเข้ากับทุกแง่มุมของการจัดการบริการ รวมถึงแชทบอทที่สามารถสนทนาเพื่อตอบคำถามทั่วไปได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SysAid

  • จัดการและติดตามตั๋วการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการจัดการตั๋วของ SysAid
  • เข้าถึงการผสานรวมที่หลากหลาย แพ็คเกจสำเร็จรูป และบอทอัตโนมัติในตลาดของ SysAid
  • ให้บริการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนทางไกลผ่านความสามารถในการควบคุมระยะไกลของซอฟต์แวร์
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลาย เช่น Jira, Salesforce และ Slack
  • ใช้ SysAid Copilot เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการด้วยเครื่องมือและทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย
  • สร้างสรุปกรณีเต็มรูปแบบ รวมถึงการวิเคราะห์ความรู้สึก ด้วยเครื่องมือสรุปกรณีของ SysAid
  • สนับสนุนพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบผสมผสานด้วยการติดตั้งทั้งในสถานที่และบนคลาวด์

ข้อจำกัดของ SysAid

  • ผู้ใช้รายงานว่าพวกเขาถูกออกจากระบบบ่อยครั้งหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 10 นาที ซึ่งสร้างความหงุดหงิด
  • ขาดการสนับสนุนที่ทันเวลาสำหรับปัญหาที่ซับซ้อน
  • SysAid ยากที่จะปรับแต่งและกำหนดค่าให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ

ราคาของ SysAid

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ SysAid

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)

7. Freshservice

เฟรชเซอร์วิส
ผ่านทาง:Freshservice

Freshservice เป็นโซลูชันการจัดการบริการด้านไอทีและพนักงานแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบความสามารถในการจัดการบริการด้านไอทีและขยายไปยังทีมที่ไม่ใช่ไอทีด้วยเช่นกัน

แพลตฟอร์ม ช่วยให้การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือเป็นไปอย่างราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบบริการในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของ Freshservice

  • ให้ตัวเลือกการบริการตนเองแก่พนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนด้วยแชทบอทและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • เร่งการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและประเมินผลกระทบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลง
  • รวมข้อความ อีเมล ตั๋ว และทีมเข้าด้วยกันในมุมมองเดียว พร้อมผสานทรัพยากรจากหลายระบบ คลาวด์ และสำนักงานเข้าด้วยกัน ด้วยความสามารถแบบหลายช่องทาง

ข้อจำกัดของ Freshservice

  • การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่จำกัดส่งผลต่อการเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลายอย่าง
  • ข้อจำกัดในการออกแบบและการปรับแต่ง; การปรับแต่งพอร์ทัลผู้ใช้ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ด HTML

ราคาของ Freshservice

  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $119/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Freshservice

  • G2: 4. 6/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

8. ท็อปเดสก์

ท็อปเดสก์
ผ่านทาง:TOPdesk

TOPdesk เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งมีคุณสมบัติการจัดการเหตุการณ์ การจัดการความรู้ และการจัดการงาน

คุณสามารถลงทะเบียนและดำเนินการคำขอใช้บริการและข้อร้องเรียนได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอย่างยิ่งและการออกแบบที่เข้าใจง่าย ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก

คุณสมบัติเด่นของ TOPdesk

  • เลือกจากมุมมองบอร์ดหลากหลายรูปแบบ รวมถึง Kanban, แผน, งาน, และแดชบอร์ด เพื่อดู, วางแผน, และจัดลำดับความสำคัญของตั๋ว
  • ปรับแต่งเลย์เอาต์และฟิลด์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
  • อนุญาตให้ผู้ใช้จัดการคำขอบริการได้ด้วยตนเองผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
  • จัดให้มีระบบควบคุมการเข้าถึง รวมถึงการดาวน์โหลดบันทึกการเข้าถึงโดยอัตโนมัติ การระบุ IP ที่ปลอดภัย และความสามารถในการจำกัดการเข้าถึงเฉพาะช่วง IP ที่กำหนด

ข้อจำกัดของ TOPdesk

  • ขาดคุณสมบัติบางอย่าง เช่น ความสามารถในการจัดการตั๋วจำนวนมากพร้อมกัน
  • เครื่องมือรายงานไม่มีข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • การปรับแต่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคาของ TOPdesk

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ TOPdesk

  • G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

9. การจัดการบริการ Jira

การจัดการบริการ Jira
ผ่านทาง:Atlassian

Jira Service Management (JSM) เป็นซอฟต์แวร์ ITSM ที่พัฒนาโดย Atlassian ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีม IT, ทีมพัฒนา และทีมธุรกิจ

Jira นำเสนอคุณสมบัติที่จัดระเบียบอย่างดีและครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบบริการ การจัดการเหตุการณ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านไอทีโดยรวม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Service Management

  • ส่งคำขอผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงศูนย์ช่วยเหลือ อีเมล และวิดเจ็ตแบบฝังที่สามารถส่งคำขอผ่านหลายช่องทางได้
  • เร่งกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นงานและขั้นตอนต่างๆ
  • สร้างแบบฟอร์มที่มีชีวิตชีวาด้วยตรรกะเงื่อนไขโดยใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด/เขียนโค้ดน้อย
  • ยกระดับเหตุการณ์สำคัญและเปิดใช้งานการร่วมมือทันทีระหว่างบุคลากรหลักผ่าน Opsgenie สำหรับการจัดการเหตุการณ์สำคัญ

ข้อจำกัดของ Jira Service Management

  • ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากความสามารถที่หลากหลาย
  • ความท้าทายในการบูรณาการ—ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม

ราคาของ Jira Service Management

  • แผนฟรี
  • มาตรฐาน: $17.65/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $44. 27/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิว Jira Service Management

  • G2: 4. 2/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

10. Ivanti

ไอแวนติ
ผ่านทาง:Ivanti

Ivanti เป็น โซลูชัน ITSM แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการ ช่วยจัดการและรักษาความปลอดภัยสภาพแวดล้อม ITและสนับสนุนการจัดการสินทรัพย์ IT ที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของอุปกรณ์ปลายทาง และการจัดการบริการ IT

คุณสมบัติเด่นของ Ivanti

  • ให้การควบคุมที่ใช้งานง่ายและปกป้องอุปกรณ์ปลายทางจากไวรัส มัลแวร์ และสปายแวร์ด้วยคอนโซลเดียว
  • เลือกการติดตั้งแบบภายในองค์กร, บนคลาวด์, หรือแบบไฮบริด ตามความต้องการขององค์กรคุณ
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
  • ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยคุณสมบัติเช่น Ivanti Neurons สำหรับการจัดการบริการเชิงรุก

ข้อจำกัดของ Ivanti

  • Ivanti มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายซึ่งมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก
  • การกำหนดราคาอาจเป็นอุปสรรคสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีงบประมาณจำกัด

ราคาของ Ivanti

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Ivanti

  • G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

ManageEngine ServiceDesk
ผ่านทาง:ManageEngine

ManageEngine ServiceDesk Plus ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ITSM และการให้บริการด้วยเครื่องมือและคุณสมบัติของ ITSM เช่น การจัดการเหตุการณ์ การติดตามสินทรัพย์ พอร์ทัลบริการตนเอง และการจัดการโครงการ

ซอฟต์แวร์นี้ยังสอดคล้องกับ ITIL และสามารถใช้งานโดย MSP เพื่อให้บริการด้านไอทีแก่หลายองค์กรจากคอนโซลเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ManageEngine

  • ซิงค์บัญชีผู้ใช้และคุณลักษณะต่างๆ ด้วยการผสานรวม Active Directory ที่ได้รับการปรับปรุง
  • สร้างการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในวิทยาเขตต่างๆ โดยเชื่อมโยงตั๋วและสินทรัพย์กับโมดูลการจัดการพื้นที่
  • มองเห็นเมตริก ITSM ได้ดียิ่งขึ้นด้วยประเภทแผนภูมิใหม่ในการปรับปรุงรายงานกราฟิกบนแดชบอร์ด ManageEngine

ข้อจำกัดของ ManageEngine

  • การคลิกหลายครั้งสำหรับงานง่าย ๆ เช่น การสร้างและปิดตั๋ว

ราคาของ ManageEngine

  • มาตรฐาน: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $33/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 78 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ ManageEngine

  • G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)

12. SuperOps. ai

ซูเปอร์ออปส์.ai
ผ่านทาง:SuperOps.ai

SuperOps. ai คือ แพลตฟอร์ม PSA-RMM ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ และออกแบบมาสำหรับ MSP ยุคใหม่โดยเฉพาะ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ MSP สามารถบริหารจัดการลูกค้า โครงการ และเอกสารด้านไอทีทั้งหมดได้จากที่เดียว

เป็นที่รู้จักในการปรับปรุงการให้บริการและการตรวจสอบสินทรัพย์และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มนี้มีระบบตรวจสอบเครือข่ายในตัว เอกสาร IT และการจัดการโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SuperOps. ai

  • บันทึก, ติดตาม, และแก้ไขปัญหาด้วยระบบตั๋วที่แข็งแกร่ง
  • ลดเวลาหยุดทำงานและผลกระทบต่อผู้ใช้ผ่านการจัดการเหตุการณ์เชิงรุก โดยจัดกลุ่มเหตุการณ์เป็นปัญหาเพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
  • ติดตามและจัดการทรัพย์สินไอทีทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการทรัพย์สิน
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ SuperOps. ai

  • ไม่มีตัวเลือกในการดูตัวอย่างไฟล์และเอกสาร
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามถูกกล่าวอ้างว่ามีความยากลำบาก

ราคาของ SuperOps. ai

  • PSA มาตรฐานเท่านั้น: 89 ดอลลาร์/เดือน
  • เฉพาะ RMM มาตรฐาน: $109/เดือน
  • ข้อดี: $149/เดือน
  • ซูเปอร์: 179 ดอลลาร์/เดือน

SuperOps. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

13. SymphonyAI ITSM

ซิมโฟนีเอไอ
ผ่านทาง:SymphonyAI

SymphonyAI ITSM เป็น เครื่องมือ ITSM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสานการจัดการสินทรัพย์ บริการ และการดำเนินงานเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

มันใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าล่าสุดในตัวแทนดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการอัตโนมัติของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ SymphonyAI

  • ใช้พอร์ทัลบริการแบบรวมศูนย์สำหรับคำขอบริการทั้งหมด เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ศูนย์กลางและให้บริการตนเองในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากฝ่ายไอที
  • ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำเป็นประจำด้วย AI
  • ระบุและจัดการสินทรัพย์ไอทีโดยอัตโนมัติ ติดตามตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานโดยใช้ตัวเลือกแบบใช้โค้ดน้อยหรือไม่ต้องใช้โค้ดเลย พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการออกแบบและจัดการกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ SymphonyAI

  • การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบ
  • คุณสมบัติที่ขาดหายไป เช่น การตรวจสอบเครือข่ายและการจัดการแพตช์

ราคาของ SymphonyAI

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ SymphonyAI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

14. Halo ITSM

ฮาโล
ผ่านทาง:Halo ITSM

Halo ITSM เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ ITSM แบบครบวงจรที่ช่วยมาตรฐานกระบวนการของคุณและมอบการวิเคราะห์ที่มีคุณค่า

ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างยิ่งสำหรับ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Halo ITSM

  • ติดตาม วางแผน และดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งรับรองการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ด้วยคุณสมบัติการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งของเครื่องมือ
  • สร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์เพื่อแบ่งปันข้อมูลและปรับปรุงความเร็วในการแก้ไขปัญหา
  • ใช้ฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่าที่ทรงพลัง (CMDB) เพื่อติดตามสินทรัพย์และความสัมพันธ์ของสินทรัพย์กับการจัดการสินทรัพย์
  • ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบบริการผ่านการผสานรวม AI ในซอฟต์แวร์

ข้อจำกัดของ Halo ITSM

  • อินเทอร์เฟซการรายงานนั้นถูกกล่าวว่ามีลักษณะที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
  • มีคุณสมบัติบางอย่างหายไป; ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถรวมตั๋วจากองค์กรต่าง ๆ ได้
  • ฟีเจอร์ Round Robin จะทำงานได้เฉพาะเมื่อคุณอยู่ในแท็บนั้นตลอดเวลาโดยไม่สลับไปทำงานกับตั๋วอื่น

ราคา Halo ITSM

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Halo ITSM

  • G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)

15. ทีมไดนามิกซ์

ทีมไดนามิกซ์
ผ่านทาง:TeamDynamix

TeamDynamix เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่ให้บริการการจัดการบริการไอทีและการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) มันทำงานเป็นแพลตฟอร์มการรวมระบบสำหรับบริการ (iPaaS)

รองรับกระบวนการ ITIL รวมถึงการจัดการสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงและการวางแผนความจุ พอร์ทัลที่ใช้งานง่ายเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการป้อนตั๋ว ตรวจสอบสถานะ และค้นหาบทความในฐานความรู้

คุณสมบัติเด่นของ TeamDynamix

  • จัดการเหตุการณ์ ปัญหา การเปลี่ยนแปลง และคำขอบริการผ่านอินเทอร์เฟซแบบศูนย์กลางด้วยศูนย์บริการแบบรวมของ TeamDynamix
  • สร้างแคตตาล็อกบริการที่ใช้งานง่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งคำขอใช้บริการไอที
  • ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ITIL
  • สนับสนุนวิธีการบริหารโครงการ รวมถึง Waterfall และ Agile พร้อมการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ

ข้อจำกัดของ TeamDynamix

  • กระบวนการเริ่มต้นที่ซับซ้อนอาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจ
  • ต้นทุนการดำเนินการสูงกว่าสำหรับองค์กรขนาดเล็ก

ราคาของ TeamDynamix

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ TeamDynamix

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

16. ผู้จัดการศูนย์บริการ CA

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า CA Service Desk
ผ่านทาง:ผู้จัดการศูนย์บริการ CA

CA Service Desk Manager (CA SDM) เป็น ซอฟต์แวร์บริการเดสก์สำหรับไอที ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ลดเวลาในการให้บริการ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตในการทำงาน

มันเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเหตุการณ์, ปัญหา, และการเปลี่ยนแปลง. ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักวิเคราะห์บริการไอทีในการมอบบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม.

คุณสมบัติเด่นของ CA SDM

  • ให้ผู้วิเคราะห์มีอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งตามบุคคลและใช้งานง่ายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพผ่านประสบการณ์การใช้งาน xFlow ของผู้วิเคราะห์
  • เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาและขอรับบริการผ่านอุปกรณ์ที่ตนต้องการด้วยพอร์ทัลบริการตนเองแบบร่วมมือ
  • รวมการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติและการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎเกณฑ์ด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง
  • เสนอการเข้าถึงระยะไกล, แชท, การแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ, และการซ่อมแซมด้วยการสนับสนุนอัตโนมัติใน CA SDM

ข้อจำกัดของ CA SDM

  • บางคุณสมบัติมีความท้าทายในการนำไปใช้และรักษา
  • บางองค์ประกอบ เช่น การแสดงข้อมูลและการจัดตารางอัตโนมัติ มีเทคโนโลยีที่ล้าสมัย
  • ผู้ใช้รายงานว่าซอฟต์แวร์ค้างและทำงานช้า; เวลาที่ระบบหยุดทำงานนานเมื่อทำการอัปเกรด

ราคา CA SDM

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว CA SDM

  • G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

รับเครื่องมือ ITSM ที่ดีที่สุดด้วย ClickUp

ตลาดมีเครื่องมือ ITSM มากมายเพื่อช่วยให้ระบบและบริการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมตามเป้าหมายและความต้องการเฉพาะของคุณ

หลังจากที่ได้พิจารณาเครื่องมือ ITSM ชั้นนำ 16 อันดับแรกแล้ว เห็นได้ชัดว่าแต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ตั้งแต่การผสานรวมกับ AI ไปจนถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม

หากฉันต้องเลือกเพียงหนึ่งจากทั้งหมดนี้ ฉันจะเลือกอันแรกในรายการ—ClickUp ความหลากหลาย ความง่ายในการใช้งาน และคุณสมบัติขั้นสูงของมันไปไกลกว่าการจัดการบริการ IT มันช่วยให้คุณติดตามงาน ทำงานร่วมกับทีม และปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เข้ากับโครงสร้างธุรกิจใด ๆ

ลงทุนใน ClickUpและปลดล็อกการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพวันนี้!