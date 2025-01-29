16 อันดับเครื่องมือการจัดการบริการไอที (ITSM) ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

องค์กรสมัยใหม่พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างมาก และแม้แต่การหยุดชะงักของระบบไอทีเพียงช่วงสั้นๆ ก็สามารถก่อให้เกิดความวุ่นวายและหยุดการดำเนินงานได้
ดังนั้น90% ขององค์กรจึงนำระบบบริหารจัดการบริการไอที (ITSM) ที่มีความแข็งแกร่งมาใช้ เพื่อป้องกัน downtime และให้การทำงานของระบบไอทีดำเนินไปอย่างราบรื่น
ตลอดระยะเวลาที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้ ผมได้ใช้เครื่องมือ ITSM หลายตัวที่สามารถติดตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ในบล็อกนี้ ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือการจัดการบริการไอทีที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือใดเหมาะกับคุณที่สุด 👇
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ ITSM?
เครื่องมือการจัดการบริการไอทีมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการออกแบบ, การจัดการ, และการดำเนินงานระบบไอทีและบริการ, รวมถึง:
- ฮาร์ดแวร์ไอที (เซิร์ฟเวอร์, โทรศัพท์ และเครื่องพิมพ์)
- ฮาร์ดแวร์ปลายทาง (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, แล็ปท็อป และอุปกรณ์เคลื่อนที่)
- บริการซอฟต์แวร์ (อีเมลและ VoIP)
- บริการด้านไอที (ศูนย์ช่วยเหลือด้านไอทีและการบริหารโครงการไอที)
- ระบบซอฟต์แวร์ (ชุดโปรแกรมสำนักงานและโซลูชัน ERP)
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย
ในขณะที่เครื่องมือ ITSM ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณอาจแตกต่างกันไปตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ ขออนุญาตอธิบายลักษณะสำคัญที่เครื่องมือ ITSM ควรมีดังนี้:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือควรมีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย ควรให้ทีมไอทีและผู้ใช้ปลายทางสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างสะดวก
- การปรับแต่ง: เครื่องมือควรให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการ, ขั้นตอนการทำงาน, และรายงานตามความต้องการของคุณ
- กระบวนการ ITIL: Information Technology Infrastructure Library (ITIL) เป็นกรอบการทำงานมาตรฐานสำหรับกระบวนการจัดการเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง ช่วยระบุและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านไอที ลดการหยุดชะงักและเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริการ ตรวจสอบว่าเครื่องมือนี้สอดคล้องกับ ITIL หรือไม่
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ควรสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น เครื่องมือติดตามหรือระบบ ERP
- พอร์ทัลบริการตนเอง: จะดีที่สุดหากซอฟต์แวร์ ITSM ของคุณมีพอร์ทัลสำหรับผู้ใช้ในการส่งคำขอและเข้าถึงโซลูชันต่าง ๆ เพื่อลดภาระงานของฝ่ายสนับสนุน IT
- ความสามารถในการปรับขนาด: มองหาเครื่องมือจัดการคำขอบริการด้านไอทีที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อองค์กรของคุณพัฒนาและขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจ
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: การเข้าถึงเครื่องมือขณะเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล เครื่องมือ ITSM หลายตัว เช่นClickUpมีแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายเพื่อให้บริการ
เครื่องมือการจัดการบริการไอทีที่ดีที่สุด 16 รายการ (เครื่องมือ ITSM)
การเข้าใจความต้องการขององค์กรของคุณนั้นสำคัญพอๆ กับการรู้คุณสมบัติพื้นฐานของซอฟต์แวร์ ITSM เป้าหมายของคุณคือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่? หรือปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า?
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายขององค์กรแล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือ ITSM ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
นี่คือรายการซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ฉันเคยใช้และพบว่าได้ผลดี 👇
1. ClickUp สำหรับการจัดการบริการและปฏิบัติการด้านไอที
โซลูชันด้าน IT และ PMO ของ ClickUpนำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ เพิ่ม การมองเห็นในทุกการจัดการการดำเนินงานด้าน IT ทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงด้วยเครื่องมือ ClickUp กว่า 35 ชนิดและเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบที่สามารถทำงานได้ดีกว่าซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานด้าน IT บางตัว
💫ชุดเครื่องมือการจัดการการดำเนินงานด้านไอทีของ ClickUp เมื่อใช้ร่วมกับฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน สามารถ เพิ่มการส่งมอบงานตรงเวลาได้สูงสุดถึง 35%.
จัดการกระบวนการและติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยClickUp Tasks; ใช้แท็กและป้ายกำกับเพื่อแยกแยะระหว่างข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์, ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์, เป็นต้นด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp ทีมจะรู้เสมอว่าอะไรที่ต้องทำก่อน
ClickUp IT Service Management Template(ITSM) เป็นเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นและตั้งค่าศูนย์บริการไอทีของคุณภายใน ClickUp ได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน
เทมเพลตนี้ออกแบบมาสำหรับการจัดการเหตุการณ์และความรู้ และให้คุณ:
- ใช้สถานะที่กำหนดเอง เพื่อสร้างสถานะที่แตกต่างกัน 27 สถานะ ('ปิดแล้ว', 'พักไว้', 'กำลังดำเนินการ') เพื่อติดตามความคืบหน้า
- กำหนดฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจ เช่น 'ผู้ร้องขอ', 'อีเมล' และ 'สำนักงาน' และแสดงข้อมูลลูกค้าในรูปแบบที่ชัดเจน
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทีมสามารถมอบหมายงาน, กำหนดกรอบเวลา, และจัดการประชุมเป็นประจำ
🧑🏫เทมเพลตที่แนะนำเพิ่มเติม
ใช้เทมเพลตรายงานเหตุการณ์ด้านไอทีของ ClickUpเพื่อติดตามว่าเหตุการณ์ใดส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของระบบไอทีและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทมเพลตนี้ให้โครงร่างหรือโครงสร้างสำหรับการพัฒนาเอกสารนี้และการสร้างฐานข้อมูล
ในทำนองเดียวกันแม่แบบการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUpช่วยให้การร้องขอและปัญหาภายในฝ่ายไอทีเป็นไปอย่างราบรื่น แม่แบบนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถส่งคำร้องขอได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวมอย่างกว้างขวาง: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการเพื่ออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ระบบอัตโนมัติ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ทริกเกอร์และแอคชั่นผ่านClickUp Automations เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดการงานและการรายงานข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- มุมมองหลากหลาย:ใช้มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp เช่น Kanban, Board, Calendar, List และ Timeline View การมีวิธีการดูฐานข้อมูลที่หลากหลายจะช่วยให้มองเห็นองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ และแอปพลิเคชัน
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ใช้เทมเพลต SOP ของ ClickUp เพื่อรายงาน ติดตาม และจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด และปัญหาอื่นๆ
- ClickUp Brain: ประหยัดเวลาด้วยการอัปเดตความคืบหน้าและรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้แถบค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดึงข้อมูลสินทรัพย์ IT ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่บน ClickUp และบนพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ เช่น Google Drive
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบครันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรกสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. ศูนย์บริการ SolarWinds
SolarWinds Service Desk เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการไอทีบนคลาวด์ที่ช่วยให้การส่งมอบบริการและการสนับสนุนเป็นไปอย่างราบรื่น ออกแบบมาเพื่อขยายและรองรับธุรกิจของคุณเมื่อเติบโต
เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ฉันใช้แอปพลิเคชันนี้คือ ระบบการจัดการตั๋วที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้การรายงานเหตุการณ์และการติดตามคำขอเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและจัดการตั๋วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SolarWinds
- รวมศูนย์ข้อมูลสำคัญโดยใช้ฐานความรู้และอนุญาตให้ทีมแก้ไขปัญหาทั่วไปได้ด้วยตนเอง
- รักษาความถูกต้องของรายการสินค้าคงคลังของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยระบบบริหารจัดการสินทรัพย์
- สร้างรายงานที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยใช้เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์
- เปิดใช้งานการกำหนด การตรวจสอบ และการรายงาน SLA (ข้อตกลงระดับการให้บริการ) ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจในการส่งมอบตรงเวลาด้วยการจัดการ SLA
ข้อจำกัดของ SolarWinds
- SolarWinds ขาดความแข็งแกร่งและความสามารถในการขยายตัวที่เทียบเท่ากับเครื่องมือ ITSM ระดับองค์กร
- เนื่องจากมีความชันของการเรียนรู้ที่สูง ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติต่างๆ ของแพลตฟอร์ม
ราคาของ SolarWinds
- สิ่งจำเป็น: $39/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $79/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียร์: $99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว SolarWinds
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
3. เซนเดสก์ สวีต
Zendesk Suite เป็นเครื่องมือการจัดการบริการไอทีที่ครอบคลุมซึ่งรวมศูนย์การดำเนินงานด้านไอทีทั้งหมดไว้ในที่เดียว มันปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติของITSM และ ITIL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์นำเสนอเครื่องมือหลากหลายเพื่อ ช่วยธุรกิจปรับปรุงการสื่อสาร กับลูกค้าของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Suite
- ให้การสนับสนุนลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, โทรศัพท์, แชท, SMS, โซเชียลมีเดีย, และเว็บไซต์
- ผสานเครื่องมือเข้ากับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่และระบบธุรกิจสำคัญอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ และกระบวนการทำงาน รวมถึงการตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับปัญหาทั่วไป
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง ช่วยลดภาระงานของทีมไอที
ข้อจำกัดของ Zendesk Suite
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการบริการไอทีที่มีความซับซ้อน
- การกำหนดราคาอาจสูงกว่าเครื่องมือ ITSM อื่น ๆ หากคุณเป็นองค์กรขนาดใหญ่
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขากำลังเปลี่ยนจากเครื่องมือจัดการบริการแบบดั้งเดิม
ราคาของ Zendesk Suite
- ทีม: $55/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การเติบโต: $89/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $115/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zendesk Suite
- G2: 4. 3/5 (5,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
4. ServiceNow ITSM
ServiceNow ITSM เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการส่งมอบบริการ เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ และเพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กร
ซอฟต์แวร์นี้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ITIL (ห้องสมุดโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยรวบรวมเครื่องมือไอทีและโซลูชันเดิมหลายรายการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้เกิด กระบวนการทำงานอัตโนมัติ ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow ITSM
- รับรองการแก้ไขปัญหา IT อย่างรวดเร็วและจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ด้วยความสามารถในการจัดการปัญหาและการจัดการเหตุการณ์ ITที่แข็งแกร่ง
- จัดการการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม IT เพื่อลดการหยุดชะงักด้วยคุณสมบัติการจัดการการเปลี่ยนแปลง
- ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและทำให้การตอบสนองเป็นอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ServiceNow ITSM
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งต้องใช้เวลาและทรัพยากร
- สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ถือว่าแพง
- อาจช้าลงเมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น
ราคา ServiceNow ITSM
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว ServiceNow ITSM
- G2: 4. 3/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. BMC Helix ITSM
BMC Helix ITSM เป็นโซลูชัน ITSM ที่ใช้ ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการด้านไอที
มันผสานรวมกับเครื่องมือ DevOps โดยอัตโนมัติในการระบุการเปลี่ยนแปลง และให้การประเมินความเสี่ยงแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ BMC Helix ITSM
- ผสานระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริการให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว
- สนับสนุนการจัดการที่ราบรื่นในหลายสภาพแวดล้อมคลาวด์ด้วยความสามารถหลายคลาวด์
- ผสานรวมเครื่องมือ DevOps ที่ได้รับความนิยมเพื่อส่งเสริมการร่วมมือระหว่างทีมไอทีและทีมพัฒนา
- ใช้รายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านบริการและการดำเนินงาน
ข้อจำกัดของ BMC Helix ITSM
- ไม่ง่ายที่จะรักษา; ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- ผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ และอาจมีการหน่วงเล็กน้อย
ราคา BMC Helix ITSM
- ราคาตามความต้องการ
BMC Helix ITSM คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
6. SysAid
SysAid เป็นแพลตฟอร์ม ITSM ที่นำเสนอเครื่องมือหลากหลายเพื่อ จัดการคำขอบริการและเหตุการณ์ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์นี้มี AI สร้างสรรค์ที่สามารถผสานเข้ากับทุกแง่มุมของการจัดการบริการ รวมถึงแชทบอทที่สามารถสนทนาเพื่อตอบคำถามทั่วไปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SysAid
- จัดการและติดตามตั๋วการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการจัดการตั๋วของ SysAid
- เข้าถึงการผสานรวมที่หลากหลาย แพ็คเกจสำเร็จรูป และบอทอัตโนมัติในตลาดของ SysAid
- ให้บริการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนทางไกลผ่านความสามารถในการควบคุมระยะไกลของซอฟต์แวร์
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลาย เช่น Jira, Salesforce และ Slack
- ใช้ SysAid Copilot เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการด้วยเครื่องมือและทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย
- สร้างสรุปกรณีเต็มรูปแบบ รวมถึงการวิเคราะห์ความรู้สึก ด้วยเครื่องมือสรุปกรณีของ SysAid
- สนับสนุนพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบผสมผสานด้วยการติดตั้งทั้งในสถานที่และบนคลาวด์
ข้อจำกัดของ SysAid
- ผู้ใช้รายงานว่าพวกเขาถูกออกจากระบบบ่อยครั้งหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 10 นาที ซึ่งสร้างความหงุดหงิด
- ขาดการสนับสนุนที่ทันเวลาสำหรับปัญหาที่ซับซ้อน
- SysAid ยากที่จะปรับแต่งและกำหนดค่าให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ
ราคาของ SysAid
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SysAid
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
7. Freshservice
Freshservice เป็นโซลูชันการจัดการบริการด้านไอทีและพนักงานแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบความสามารถในการจัดการบริการด้านไอทีและขยายไปยังทีมที่ไม่ใช่ไอทีด้วยเช่นกัน
แพลตฟอร์ม ช่วยให้การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือเป็นไปอย่างราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบบริการในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Freshservice
- ให้ตัวเลือกการบริการตนเองแก่พนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนด้วยแชทบอทและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เร่งการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและประเมินผลกระทบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลง
- รวมข้อความ อีเมล ตั๋ว และทีมเข้าด้วยกันในมุมมองเดียว พร้อมผสานทรัพยากรจากหลายระบบ คลาวด์ และสำนักงานเข้าด้วยกัน ด้วยความสามารถแบบหลายช่องทาง
ข้อจำกัดของ Freshservice
- การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่จำกัดส่งผลต่อการเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลายอย่าง
- ข้อจำกัดในการออกแบบและการปรับแต่ง; การปรับแต่งพอร์ทัลผู้ใช้ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ด HTML
ราคาของ Freshservice
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freshservice
- G2: 4. 6/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
8. ท็อปเดสก์
TOPdesk เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งมีคุณสมบัติการจัดการเหตุการณ์ การจัดการความรู้ และการจัดการงาน
คุณสามารถลงทะเบียนและดำเนินการคำขอใช้บริการและข้อร้องเรียนได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอย่างยิ่งและการออกแบบที่เข้าใจง่าย ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติเด่นของ TOPdesk
- เลือกจากมุมมองบอร์ดหลากหลายรูปแบบ รวมถึง Kanban, แผน, งาน, และแดชบอร์ด เพื่อดู, วางแผน, และจัดลำดับความสำคัญของตั๋ว
- ปรับแต่งเลย์เอาต์และฟิลด์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
- อนุญาตให้ผู้ใช้จัดการคำขอบริการได้ด้วยตนเองผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
- จัดให้มีระบบควบคุมการเข้าถึง รวมถึงการดาวน์โหลดบันทึกการเข้าถึงโดยอัตโนมัติ การระบุ IP ที่ปลอดภัย และความสามารถในการจำกัดการเข้าถึงเฉพาะช่วง IP ที่กำหนด
ข้อจำกัดของ TOPdesk
- ขาดคุณสมบัติบางอย่าง เช่น ความสามารถในการจัดการตั๋วจำนวนมากพร้อมกัน
- เครื่องมือรายงานไม่มีข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- การปรับแต่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคาของ TOPdesk
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TOPdesk
- G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
9. การจัดการบริการ Jira
Jira Service Management (JSM) เป็นซอฟต์แวร์ ITSM ที่พัฒนาโดย Atlassian ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีม IT, ทีมพัฒนา และทีมธุรกิจ
Jira นำเสนอคุณสมบัติที่จัดระเบียบอย่างดีและครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบบริการ การจัดการเหตุการณ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านไอทีโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Service Management
- ส่งคำขอผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงศูนย์ช่วยเหลือ อีเมล และวิดเจ็ตแบบฝังที่สามารถส่งคำขอผ่านหลายช่องทางได้
- เร่งกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นงานและขั้นตอนต่างๆ
- สร้างแบบฟอร์มที่มีชีวิตชีวาด้วยตรรกะเงื่อนไขโดยใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด/เขียนโค้ดน้อย
- ยกระดับเหตุการณ์สำคัญและเปิดใช้งานการร่วมมือทันทีระหว่างบุคลากรหลักผ่าน Opsgenie สำหรับการจัดการเหตุการณ์สำคัญ
ข้อจำกัดของ Jira Service Management
- ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากความสามารถที่หลากหลาย
- ความท้าทายในการบูรณาการ—ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม
ราคาของ Jira Service Management
- แผนฟรี
- มาตรฐาน: $17.65/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $44. 27/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Jira Service Management
- G2: 4. 2/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
10. Ivanti
Ivanti เป็น โซลูชัน ITSM แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการ ช่วยจัดการและรักษาความปลอดภัยสภาพแวดล้อม ITและสนับสนุนการจัดการสินทรัพย์ IT ที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของอุปกรณ์ปลายทาง และการจัดการบริการ IT
คุณสมบัติเด่นของ Ivanti
- ให้การควบคุมที่ใช้งานง่ายและปกป้องอุปกรณ์ปลายทางจากไวรัส มัลแวร์ และสปายแวร์ด้วยคอนโซลเดียว
- เลือกการติดตั้งแบบภายในองค์กร, บนคลาวด์, หรือแบบไฮบริด ตามความต้องการขององค์กรคุณ
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยคุณสมบัติเช่น Ivanti Neurons สำหรับการจัดการบริการเชิงรุก
ข้อจำกัดของ Ivanti
- Ivanti มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายซึ่งมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก
- การกำหนดราคาอาจเป็นอุปสรรคสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีงบประมาณจำกัด
ราคาของ Ivanti
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Ivanti
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
11. ManageEngine ServiceDesk Plus
ManageEngine ServiceDesk Plus ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ITSM และการให้บริการด้วยเครื่องมือและคุณสมบัติของ ITSM เช่น การจัดการเหตุการณ์ การติดตามสินทรัพย์ พอร์ทัลบริการตนเอง และการจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์นี้ยังสอดคล้องกับ ITIL และสามารถใช้งานโดย MSP เพื่อให้บริการด้านไอทีแก่หลายองค์กรจากคอนโซลเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ManageEngine
- ซิงค์บัญชีผู้ใช้และคุณลักษณะต่างๆ ด้วยการผสานรวม Active Directory ที่ได้รับการปรับปรุง
- สร้างการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในวิทยาเขตต่างๆ โดยเชื่อมโยงตั๋วและสินทรัพย์กับโมดูลการจัดการพื้นที่
- มองเห็นเมตริก ITSM ได้ดียิ่งขึ้นด้วยประเภทแผนภูมิใหม่ในการปรับปรุงรายงานกราฟิกบนแดชบอร์ด ManageEngine
ข้อจำกัดของ ManageEngine
- การคลิกหลายครั้งสำหรับงานง่าย ๆ เช่น การสร้างและปิดตั๋ว
ราคาของ ManageEngine
- มาตรฐาน: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $33/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 78 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ManageEngine
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
12. SuperOps. ai
SuperOps. ai คือ แพลตฟอร์ม PSA-RMM ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ และออกแบบมาสำหรับ MSP ยุคใหม่โดยเฉพาะ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ MSP สามารถบริหารจัดการลูกค้า โครงการ และเอกสารด้านไอทีทั้งหมดได้จากที่เดียว
เป็นที่รู้จักในการปรับปรุงการให้บริการและการตรวจสอบสินทรัพย์และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มนี้มีระบบตรวจสอบเครือข่ายในตัว เอกสาร IT และการจัดการโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SuperOps. ai
- บันทึก, ติดตาม, และแก้ไขปัญหาด้วยระบบตั๋วที่แข็งแกร่ง
- ลดเวลาหยุดทำงานและผลกระทบต่อผู้ใช้ผ่านการจัดการเหตุการณ์เชิงรุก โดยจัดกลุ่มเหตุการณ์เป็นปัญหาเพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
- ติดตามและจัดการทรัพย์สินไอทีทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการทรัพย์สิน
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ SuperOps. ai
- ไม่มีตัวเลือกในการดูตัวอย่างไฟล์และเอกสาร
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามถูกกล่าวอ้างว่ามีความยากลำบาก
ราคาของ SuperOps. ai
- PSA มาตรฐานเท่านั้น: 89 ดอลลาร์/เดือน
- เฉพาะ RMM มาตรฐาน: $109/เดือน
- ข้อดี: $149/เดือน
- ซูเปอร์: 179 ดอลลาร์/เดือน
SuperOps. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
13. SymphonyAI ITSM
SymphonyAI ITSM เป็น เครื่องมือ ITSM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสานการจัดการสินทรัพย์ บริการ และการดำเนินงานเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
มันใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าล่าสุดในตัวแทนดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการอัตโนมัติของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ SymphonyAI
- ใช้พอร์ทัลบริการแบบรวมศูนย์สำหรับคำขอบริการทั้งหมด เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ศูนย์กลางและให้บริการตนเองในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากฝ่ายไอที
- ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำเป็นประจำด้วย AI
- ระบุและจัดการสินทรัพย์ไอทีโดยอัตโนมัติ ติดตามตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานโดยใช้ตัวเลือกแบบใช้โค้ดน้อยหรือไม่ต้องใช้โค้ดเลย พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการออกแบบและจัดการกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ SymphonyAI
- การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบ
- คุณสมบัติที่ขาดหายไป เช่น การตรวจสอบเครือข่ายและการจัดการแพตช์
ราคาของ SymphonyAI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SymphonyAI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
14. Halo ITSM
Halo ITSM เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ ITSM แบบครบวงจรที่ช่วยมาตรฐานกระบวนการของคุณและมอบการวิเคราะห์ที่มีคุณค่า
ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างยิ่งสำหรับ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Halo ITSM
- ติดตาม วางแผน และดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งรับรองการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ด้วยคุณสมบัติการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งของเครื่องมือ
- สร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์เพื่อแบ่งปันข้อมูลและปรับปรุงความเร็วในการแก้ไขปัญหา
- ใช้ฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่าที่ทรงพลัง (CMDB) เพื่อติดตามสินทรัพย์และความสัมพันธ์ของสินทรัพย์กับการจัดการสินทรัพย์
- ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบบริการผ่านการผสานรวม AI ในซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ Halo ITSM
- อินเทอร์เฟซการรายงานนั้นถูกกล่าวว่ามีลักษณะที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- มีคุณสมบัติบางอย่างหายไป; ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถรวมตั๋วจากองค์กรต่าง ๆ ได้
- ฟีเจอร์ Round Robin จะทำงานได้เฉพาะเมื่อคุณอยู่ในแท็บนั้นตลอดเวลาโดยไม่สลับไปทำงานกับตั๋วอื่น
ราคา Halo ITSM
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Halo ITSM
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
15. ทีมไดนามิกซ์
TeamDynamix เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่ให้บริการการจัดการบริการไอทีและการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) มันทำงานเป็นแพลตฟอร์มการรวมระบบสำหรับบริการ (iPaaS)
รองรับกระบวนการ ITIL รวมถึงการจัดการสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงและการวางแผนความจุ พอร์ทัลที่ใช้งานง่ายเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการป้อนตั๋ว ตรวจสอบสถานะ และค้นหาบทความในฐานความรู้
คุณสมบัติเด่นของ TeamDynamix
- จัดการเหตุการณ์ ปัญหา การเปลี่ยนแปลง และคำขอบริการผ่านอินเทอร์เฟซแบบศูนย์กลางด้วยศูนย์บริการแบบรวมของ TeamDynamix
- สร้างแคตตาล็อกบริการที่ใช้งานง่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งคำขอใช้บริการไอที
- ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ITIL
- สนับสนุนวิธีการบริหารโครงการ รวมถึง Waterfall และ Agile พร้อมการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ
ข้อจำกัดของ TeamDynamix
- กระบวนการเริ่มต้นที่ซับซ้อนอาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจ
- ต้นทุนการดำเนินการสูงกว่าสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
ราคาของ TeamDynamix
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TeamDynamix
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
16. ผู้จัดการศูนย์บริการ CA
CA Service Desk Manager (CA SDM) เป็น ซอฟต์แวร์บริการเดสก์สำหรับไอที ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ลดเวลาในการให้บริการ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
มันเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเหตุการณ์, ปัญหา, และการเปลี่ยนแปลง. ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักวิเคราะห์บริการไอทีในการมอบบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม.
คุณสมบัติเด่นของ CA SDM
- ให้ผู้วิเคราะห์มีอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งตามบุคคลและใช้งานง่ายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพผ่านประสบการณ์การใช้งาน xFlow ของผู้วิเคราะห์
- เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาและขอรับบริการผ่านอุปกรณ์ที่ตนต้องการด้วยพอร์ทัลบริการตนเองแบบร่วมมือ
- รวมการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติและการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎเกณฑ์ด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง
- เสนอการเข้าถึงระยะไกล, แชท, การแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ, และการซ่อมแซมด้วยการสนับสนุนอัตโนมัติใน CA SDM
ข้อจำกัดของ CA SDM
- บางคุณสมบัติมีความท้าทายในการนำไปใช้และรักษา
- บางองค์ประกอบ เช่น การแสดงข้อมูลและการจัดตารางอัตโนมัติ มีเทคโนโลยีที่ล้าสมัย
- ผู้ใช้รายงานว่าซอฟต์แวร์ค้างและทำงานช้า; เวลาที่ระบบหยุดทำงานนานเมื่อทำการอัปเกรด
ราคา CA SDM
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CA SDM
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
รับเครื่องมือ ITSM ที่ดีที่สุดด้วย ClickUp
ตลาดมีเครื่องมือ ITSM มากมายเพื่อช่วยให้ระบบและบริการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมตามเป้าหมายและความต้องการเฉพาะของคุณ
หลังจากที่ได้พิจารณาเครื่องมือ ITSM ชั้นนำ 16 อันดับแรกแล้ว เห็นได้ชัดว่าแต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ตั้งแต่การผสานรวมกับ AI ไปจนถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม
หากฉันต้องเลือกเพียงหนึ่งจากทั้งหมดนี้ ฉันจะเลือกอันแรกในรายการ—ClickUp ความหลากหลาย ความง่ายในการใช้งาน และคุณสมบัติขั้นสูงของมันไปไกลกว่าการจัดการบริการ IT มันช่วยให้คุณติดตามงาน ทำงานร่วมกับทีม และปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เข้ากับโครงสร้างธุรกิจใด ๆ
ลงทุนใน ClickUpและปลดล็อกการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพวันนี้!