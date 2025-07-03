นโยบายการเข้างานสำหรับพนักงานฟรีเพื่อแนวทางในที่ทำงานที่ชัดเจน

คุณเคยเห็นมันมาก่อนแล้ว คนหนึ่งโทรมา "ลาป่วย" ในเช้าวันที่งานแน่น อีกคนเดินเข้ามาสายอีก 30 นาที และตอนนี้คุณกำลังวุ่นวายหาคนมาทำงานแทน
หากไม่มีนโยบายการเข้างานที่ชัดเจน จะเกิดความโกลาหล การเข้างานที่ไม่สม่ำเสมออาจกลายเป็นเรื่องปกติ และก่อนที่คุณจะรู้ตัว การขาดงานของพนักงานก็เริ่มส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจและความสามารถในการทำงานของทีม
หากคุณต้องการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องควบคุมการเข้างานของพนักงานทุกครั้ง การมีเทมเพลตนโยบายการเข้างานของพนักงานที่มีโครงสร้างชัดเจนสามารถช่วยประหยัดเวลาและลดความปวดหัวได้มาก
บล็อกนี้มอบสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง: แบบฟอร์มที่พร้อมใช้งาน, มีความรู้ทางกฎหมาย, และนำไปใช้ได้จริงสำหรับทุกขนาดของบริษัท. มาเริ่มกันเลย.
นโยบายการเข้างานของพนักงานคืออะไร?
นโยบายการเข้าร่วมงานของพนักงานเป็นเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้:
- สรุปกฎระเบียบและความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับการเข้างานและความตรงต่อเวลาของพนักงาน
- รวมถึงแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับกะงานที่กำหนดไว้ การรายงานการขาดงาน และการขอลางาน
- อธิบายวิธีการจัดการกับการขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต การขาดเรียนบ่อยเกินกำหนด และการละเมิดกฎการเข้าเรียน
- กำหนดคำศัพท์เช่น การขาดงานโดยมีเหตุผล, การละทิ้งงาน, การออกก่อนเวลา, และจำนวนวันขาดงานติดต่อกัน
- อ้างอิงการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง เช่น พระราชบัญญัติการลาเพื่อครอบครัวและการแพทย์ (FMLA) และ พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความพิการ (ADA) เพื่อช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
แม่แบบมักถูกใช้เพื่อสร้างเอกสารที่สอดคล้องกันในคู่มือพนักงาน คู่มือทรัพยากรบุคคล และนโยบายภายในองค์กร นอกจากนี้ยังสนับสนุนกระบวนการลงโทษทางวินัยแบบก้าวหน้า ซึ่งรวมถึงการตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้าย
🔍 คุณทราบหรือไม่?สำนักงานสถิติแรงงานรายงานว่าอัตราการขาดงานทั่วประเทศอยู่ที่ 3.2% ในปี 2024 เพิ่มขึ้นจากอัตราการขาดงานในปี 2023 ที่อยู่ที่ 3.1% สาเหตุหลักของการขาดงานคือการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
อะไรที่ทำให้แบบนโยบายการเข้างานของพนักงานที่ดี
นโยบายการเข้างานของพนักงานที่มีประสิทธิภาพควรมีความชัดเจน ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย นโยบายนี้ควรกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับการเข้างานเป็นประจำ ระบุวิธีการรายงานการขาดงานโดยไม่คาดคิด และกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติตามกะงานที่กำหนดไว้
องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการเข้างานที่ดีสำหรับพนักงานประกอบด้วย:
- คำจำกัดความของการขาดเรียนที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผล
- กฎระเบียบเกี่ยวกับเวลาทำงานตามกะที่กำหนดและชั่วโมงการทำงาน
- การรายงานการขาดงานและการแจ้งล่วงหน้า
- แนวทางสำหรับการขอลาหยุด, การปฏิบัติหน้าที่ในคณะลูกขุน, และการปฏิบัติศาสนกิจ
- กระบวนการจัดการการลาป่วยเกินกำหนด การออกจากงานก่อนเวลา และการขาดงานโดยไม่คาดคิด
- การติดตามกฎเกณฑ์ผ่านระบบลงเวลาเข้า-ออก หรือระบบติดตามการเข้างาน
- ขั้นตอนในนโยบายการลงโทษแบบก้าวหน้า (เช่น การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้าย)
- นโยบายสำหรับพนักงานที่ได้รับการยกเว้นและไม่ได้รับการยกเว้น
- การอ้างอิงถึงกฎหมายของรัฐบาลกลาง รวมถึง FMLA และ ADA
- หมายเหตุเกี่ยวกับข้อกำหนดของใบรับรองแพทย์และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม
- ความยืดหยุ่นสำหรับการจัดการทำงานทางเลือกและระบบการเข้าร่วมจากระยะไกล
- ขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนสำหรับการจัดการปัญหาการเข้าร่วมประชุมเป็นรายกรณี
ตัวเลือกนโยบายการเข้างานของพนักงานที่ควรค่าแก่การบันทึก
หากคุณต้องการข้ามความยุ่งยากกับหน้ากระดาษเปล่าและเข้าสู่การนำไปใช้ได้ทันที เทมเพลตนโยบายการเข้างานพนักงานที่พร้อมใช้งานเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคง มาดูรายละเอียดกันเลย:
1. แม่แบบนโยบายบริษัท ClickUp
เทมเพลตนโยบายบริษัทของ ClickUpมอบพื้นที่ส่วนกลางสำหรับเขียน แก้ไข และจัดการนโยบายต่าง ๆ คุณสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ติดแท็กสมาชิกในทีม และเก็บนโยบายการเข้างาน กฎการลาหยุดที่ได้รับค่าจ้าง และบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนด FMLA ทั้งหมดไว้ในที่เดียว
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ผสานรวมมากยิ่งขึ้น ClickUp พร้อมตอบโจทย์คุณ!
สำหรับทีมที่พร้อมจะติดตามการเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่ยุ่งยากClickUp Timesheetsเป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยม มันเสนอวิธีการที่ครบวงจรในการจัดการการละเมิดการเข้าร่วมประชุมของพนักงาน การบันทึกเวลา การอนุมัติ และการรายงาน ทั้งหมดนี้จากแพลตฟอร์มที่คุณใช้สำหรับโครงการอยู่แล้ว
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ร่างและจัดเก็บเอกสารนโยบายในเอกสารที่ทำงานร่วมกัน
- ติดแท็ก HR สำหรับการตรวจสอบและอัปเดตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- รับการควบคุมเวอร์ชันอย่างสมบูรณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่โปร่งใส
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่เรียบง่ายสำหรับนโยบาย งาน และข้อมูลอัปเดต
📑 กรณีศึกษา: RevPartnersลดเวลาการส่งมอบบริการลง 64%โดยใช้เพลย์บุ๊คการส่งมอบลูกค้าแบบเทมเพลตของ ClickUp ด้วยการเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและทำซ้ำได้ให้เป็นเทมเพลตที่มีโครงสร้าง พวกเขาขจัดความวุ่นวายจากการส่งต่องานด้วยมือและการสื่อสารที่กระจัดกระจาย
งานได้รับการมอบหมายโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการจัดระเบียบงานและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
2. แม่แบบคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUp
แบบฟอร์มคู่มือพนักงาน, นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบและบริหารจัดการนโยบายพนักงานอย่างละเอียด
หากปฏิทินที่ใช้ร่วมกันของคุณติดตามเวลาทำงานแม่แบบคู่มือพนักงานนี้จะช่วยกำหนดความคาดหวังเบื้องหลังการทำงานให้ชัดเจน มันช่วยให้คุณเข้าใจว่าการแบ่งกะเวลาทำงานเป็นอย่างไร การจัดการกับความล่าช้าทำอย่างไร และอะไรที่ถือว่าเป็นเวลาลาที่อนุญาต
ใช้เพื่อทำให้ระเบียบการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรอบที่กว้างขวางและสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งชัดเจน เข้าถึงได้ และปรับเปลี่ยนได้
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมสำหรับการเขียนหรือตรวจสอบเนื้อหา
- สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยโดยให้แน่ใจว่าพนักงานทราบถึงนโยบายทั้งหมด
- จัดการคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนต่างๆ
- ใช้แท็กสถานะเพื่อติดตามการแก้ไขกฎเวลาและการเข้างาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังสร้างคู่มือพนักงานฉบับสมบูรณ์ที่ครอบคลุมมากกว่าการเข้างาน รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับวันลาพักร้อน การจ่ายเงินเดือน และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ
🔍 คุณทราบหรือไม่? เกือบครึ่งหนึ่ง (47%) ของการทำงานล่วงเวลาทั้งหมดถูกใช้เพื่อทดแทนการขาดงานของพนักงาน ไม่เพียงแต่ทำให้ต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้ทีมที่เหลือเหนื่อยล้าอีกด้วย
3. แม่แบบคู่มือพนักงาน ClickUp
แบบฟอร์มคู่มือพนักงานจาก ClickUpออกแบบมาเพื่อการรับเข้าทำงานอย่างรวดเร็วและการสื่อสารภายในที่ราบรื่น ทีม HR สามารถนำนโยบายของตนมาใส่ แก้ไขส่วนต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ และทำการอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น ชั่วโมงการทำงานและแนวทางการสื่อสาร สำหรับการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความคาดหวังในเรื่องความตรงต่อเวลา การทำงานทางไกล และการลา
ด้วยสารบัญในตัวและเครื่องมือสำหรับทำงานร่วมกันในทีม ทำให้ทุกอย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย สำหรับบริษัทที่ต้องการความสม่ำเสมอและความรวดเร็ว เอกสารนี้ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีความ冗長
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เข้ามาและแก้ไขกฎการเข้าร่วมภายใต้เวลาทำงาน
- ใช้ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าร่วมอย่างรวดเร็ว
- เพิ่มหน้าย่อยสำหรับรายละเอียดการลาพักร้อน การมาสาย และการจัดตารางเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนเนื้อหาคู่มือที่แห้งแล้งให้กลายเป็นเอกสารแบบโต้ตอบที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาและแบ่งปัน
เมื่อพูดถึงฟังก์ชันการทำงานของ ClickUp ผู้ใช้กล่าวว่า:
เราใช้ ClickUp เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำแบบหรูหรา โดยพื้นฐานแล้ว มันมีประโยชน์มากสำหรับกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนที่เราทำซ้ำบ่อยๆ และเกี่ยวข้องกับคนหลายคน เราสร้างเทมเพลตสำหรับกระบวนการนั้น ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าเราไม่พลาดอะไร และมันสื่อสาร (โดยอัตโนมัติ) ระหว่างคนได้อย่างง่ายดายเมื่อพวกเขาสามารถทำงานของตนได้
4. แม่แบบขั้นสูงสำหรับคู่มือพนักงาน ClickUp
แบบฟอร์มคู่มือพนักงาน (ขั้นสูง) โดย ClickUpไม่ได้เป็นเพียงเอกสารนโยบายพื้นฐานเท่านั้น แต่ถูกออกแบบมาเพื่อทีม HR ที่ต้องการโครงสร้างและความยืดหยุ่นในการขยายตัว
คุณสามารถมอบหมายงาน ติดตามกำหนดเวลา และจัดการกระบวนการสร้างคู่มือทั้งหมดเหมือนโครงการ ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น รายการ ปฏิทิน และแกนต์ นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งหมายถึงการจัดการที่น้อยลงและการเปิดตัวที่รวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้ClickUp Docsยังช่วยให้คุณสร้าง ทำงานร่วมกัน และเชื่อมต่อเอกสารเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้โดยตรง ตั้งแต่การร่างนโยบายไปจนถึงการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการให้ข้อเสนอแนะแบบทันที คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารนิ่งให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการได้ มอบหมายงาน เพิ่มวิดเจ็ตที่กำหนดเอง แทรกสื่อ และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ไฮไลต์ส่วนที่ต้องการและแท็กสมาชิกใหม่ในคำถามเพื่อแก้ไขข้อสงสัยอย่างรวดเร็ว
- ตั้งค่าปฏิทินหรือมุมมอง Gantt เพื่อจัดการไทม์ไลน์การเปิดตัวสำหรับการอัปเดตนโยบายการเข้าร่วมและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
- ทำให้คู่มือน่าสนใจด้วย GIF, แผนภูมิ, และภาพประกอบอื่น ๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังเติบโตหรือองค์กรที่มีหลายแผนก ซึ่งต้องการคู่มือพนักงานที่น่าสนใจและจัดการได้ดี สามารถปรับขนาดได้พร้อมกับการเติบโตขององค์กร
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบนโยบายและขั้นตอนของบริษัทฟรีใน Word & ClickUp
5. แม่แบบคู่มือพนักงาน ClickUp
แบบฟอร์มคู่มือพนักงานโดย ClickUpออกแบบมาสำหรับบริษัทที่ต้องการเอกสารที่น่าสนใจ ไม่ใช่ไฟล์ PDF ที่นิ่งเฉยและถูกลืม แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างคู่มือที่เติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณได้ มันผสานการจัดรูปแบบที่หลากหลาย การติดตามงาน และการทำงานอัตโนมัติไว้ด้วยกัน ทำให้กฎระเบียบต่างๆ ทันสมัยอยู่เสมอ และทุกคนสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลา
เพื่อสนับสนุนความยืดหยุ่นประเภทนี้ ClickUp ได้ผสานรวมฟีเจอร์อันทรงพลังที่เปลี่ยนคู่มือของคุณให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่มีชีวิตชีวา
ClickUp'sAI Knowledge Managementเปลี่ยนพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณให้กลายเป็นสมองที่สามารถค้นหาได้ ตั้งแต่กฎระเบียบไปจนถึงวิกิ มันใช้ AI เพื่อส่งมอบคำตอบทันทีในทุกเอกสาร งาน และความคิดเห็น—ไม่ต้องค้นหาอีกต่อไป คุณสามารถนำเข้าไฟล์เก่า จัดการประวัติเวอร์ชัน และล็อกสิทธิ์การเข้าถึง ทำให้ฐานความรู้ภายในของคุณฉลาดและจัดการได้ง่ายขึ้น
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ระบุความคาดหวังด้วยส่วนที่จัดระเบียบและจุดสำคัญ
- ติดตามการอัปเดตด้วยการตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้การแก้ไขนโยบายการเข้าร่วมเป็นระเบียบและมองเห็นได้ชัดเจน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายการเข้าร่วมสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานของบริษัท และปรับปรุงนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีม HR และทีมปฏิบัติการที่ต้องการคู่มือที่สามารถแก้ไขได้ง่าย ผสานกับกระบวนการทำงาน และสะท้อนกระบวนการปัจจุบัน รวมถึงสามารถปรับขนาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้ระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติพร้อมขั้นตอนอนุมัติเพื่อล็อกชั่วโมงการทำงานได้ทันทีและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือนในนาทีสุดท้าย วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องตามหาการลงเวลาที่ขาดหรือจัดการกับสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป
6. แม่แบบคู่มือ HR ของ ClickUp
แบบฟอร์มคู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลโดย ClickUpออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการคู่มือที่รวบรวมไว้ที่เดียว สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การอนุญาตให้ลาหยุดไปจนถึงการประพฤติปฏิบัติของพนักงาน
มันมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลที่จัดการกับการเติบโตอย่างรวดเร็วหรือหลายสาขา. ต่างจากคู่มือแบบดั้งเดิมที่คงที่และถูกลืมไป,แบบนโยบายทรัพยากรบุคคลนี้อยู่ในระบบการทำงานของคุณ.
คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาด้วยตาราง ติดตามการแก้ไข และแชร์การอัปเดตกับพนักงานได้ทันที
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ร่างนโยบายด้วยส่วนที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้าและการจัดรูปแบบเอกสาร
- จัดหมวดหมู่เนื้อหาด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการนำทางที่รวดเร็ว
- มอบหมายเจ้าของสำหรับส่วนต่างๆ ของคู่มือ
- ร่วมมือกับหัวหน้าทีมโดยใช้ความคิดเห็นและงานที่แชร์ร่วมกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังสร้างหรือปรับปรุงคู่มือเพื่อเพิ่มความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร ลดการทำงานซ้ำซ้อน และทำให้ทุกคนเข้าใจนโยบายปัจจุบันตรงกัน
📮 ClickUp Insight: 12% ของพนักงานกล่าวว่าการทำงานจากระยะไกลเต็มรูปแบบเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ในขณะที่ 48% ชอบการทำงานแบบผสมผสาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมระยะไกลหรือแบบผสมผสาน คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpช่วยขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน ให้คุณจัดการงาน เอกสาร การแชท และโครงการต่างๆ ได้ในที่เดียวและค้นหาได้ง่าย เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม!
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security พบว่าความพึงพอใจในการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้นถึง 80% ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นของ ClickUp
7. แม่แบบบันทึกนโยบาย ClickUp
แม่แบบบันทึกนโยบายโดย ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับผู้จัดการที่ต้องการประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในอย่างรวดเร็วและชัดเจน
หากนโยบายการเข้าร่วมงานของบริษัทคุณมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง แบบฟอร์มนี้มอบรูปแบบที่น่าเชื่อถือเพื่อให้คุณสามารถออกกฎใหม่ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว แบบฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อความชัดเจนและโครงสร้างที่ดี โดยรวบรวมคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานเป็นกะ กฎเกี่ยวกับการลา และข้อคาดหวังเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานไว้ในที่เดียว
คุณสามารถแท็กบุคคล กำหนดเส้นตาย และติดตามการรับทราบได้โดยตรงในบันทึกข้อความ ไม่เหมือนกับเครื่องมือปฏิทินที่ใช้ร่วมกันแบบดั้งเดิม รูปแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกและบังคับใช้นโยบายต่างๆ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างบันทึกข้อความที่สม่ำเสมอด้วยส่วนที่สามารถปรับแต่งได้
- แท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในร่างนโยบายเพื่อการตรวจสอบ
- แนบตารางกะหรือแบบฟอร์มการลาในบันทึกข้อความ
- ใช้การแจ้งเตือนเพื่อติดตามการยืนยันนโยบาย
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการสื่อสารการอัปเดตนโยบายหรือความคาดหวังใหม่ให้กับพนักงานโดยไม่เกิดความสับสนหรือเอกสารที่กระจัดกระจาย
🔍 คุณทราบหรือไม่? ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาสูญเสียเงินถึง 225.8 พันล้านดอลลาร์ต่อปีจากการขาดงานของพนักงาน ซึ่งคิดเป็นเงิน 1,685 ดอลลาร์ต่อพนักงานหนึ่งคน ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดงานโดยไม่คาดคิด การจัดตารางงานใหม่ และการสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน
8. แม่แบบวัฒนธรรมองค์กร ClickUp
เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการสร้างความสอดคล้องกันมากกว่าแค่กำหนดเวลาส่งงาน เทมเพลตนี้เป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างและสามารถแก้ไขได้ สำหรับบันทึกค่านิยมหลัก เป้าหมาย และความคาดหวังของทีมในองค์กรของคุณ
เทมเพลตนี้มอบการควบคุมแบบโครงการให้กับโครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของคุณ พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เอกสารที่แชร์ได้ กระดานไวท์บอร์ด และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหรือกำลังทบทวนบรรทัดฐานภายในองค์กร เทมเพลตนี้จะช่วยให้กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมของคุณมีโครงสร้างที่ชัดเจน
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกค่านิยมของบริษัท พันธกิจ และความคาดหวัง
- กำหนดบรรทัดฐานของทีม เช่น การตรงต่อเวลา หรือการรับผิดชอบกะเป็นงาน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามการนำพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมมาใช้
- ตั้งการแจ้งเตือนการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงนโยบายตามข้อเสนอแนะหรือผลการดำเนินงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังเติบโตที่ต้องการกำหนดอัตลักษณ์องค์กรในเชิงปฏิบัติ และทำให้ทุกคนตั้งแต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไปจนถึงผู้นำ มีความเข้าใจตรงกันในค่านิยมและข้อคาดหวังร่วมกัน
9. แม่แบบคำขอลาหยุดงาน ClickUp
แบบฟอร์มคำขอลาหยุดจาก ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในการจัดการการลาหยุด ไม่มีอีเมลกระจัดกระจาย การอนุมัติที่พลาด หรือเซอร์ไพรส์ในนาทีสุดท้ายอีกต่อไป นี่คือระบบแบบโต้ตอบเต็มรูปแบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถขอลาหยุดที่ได้รับค่าจ้าง ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะ และรับการแจ้งเตือนได้
การตั้งค่าของเทมเพลตคำขอลาครั้งนี้ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น อนุมัติ, อยู่ระหว่างการพิจารณา, และปฏิเสธ. มีช่องให้กรอกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด, ประเภทของคำขอ, และแม้กระทั่งลายเซ็นดิจิตอล.
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ส่งและอนุมัติคำขอลาในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
- แจ้งเตือนหัวหน้าทีมโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งคำขอ
- ดูคำขอทั้งหมดที่รอดำเนินการ ได้รับการอนุมัติ และถูกปฏิเสธในแดชบอร์ดที่จัดระเบียบ
- เก็บบันทึกประวัติการลาของพนักงานที่สามารถค้นหาได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการระบบที่ชัดเจนและอัตโนมัติสำหรับการจัดการการขาดงานของพนักงาน เพื่อให้การอนุมัติเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงานฟรีใน Excel, Word และ ClickUp
10. แม่แบบจดหมายแจ้งการขาดงานด้วยเหตุผลจาก ClickUp
แม่แบบจดหมายขออภัยโดย ClickUpมอบรูปแบบที่เรียบร้อยและพร้อมใช้งานให้กับพนักงานและผู้จัดการในการสื่อสารการขาดงานของพนักงานอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นลาป่วย กรณีฉุกเฉินส่วนตัว หรือการปฏิบัติหน้าที่คณะลูกขุน เอกสารนี้จะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนด
แม่แบบนี้ช่วยในการทำให้การรายงานการขาดงานเป็นมาตรฐาน ซึ่งทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามและจัดเก็บเอกสารในแฟ้มประวัติพนักงานได้ง่ายขึ้น และช่วยให้สอดคล้องกับนโยบายการเข้างาน
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กรอกรายละเอียดการขาดงานได้อย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบเอกสารที่มีคำแนะนำ
- โปรดระบุเหตุผล วันที่ และเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมด
- ปรับแต่งตัวอักษรสำหรับโรงเรียน, งาน, หรือการใช้ส่วนตัว
- เก็บจดหมายที่ส่งเข้ามาในโฟลเดอร์ ClickUp ที่แชร์ร่วมกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: แผนกทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าทีมที่ต้องการทำให้กระบวนการจัดการการขาดงานเป็นทางการ และหลีกเลี่ยงเอกสารที่ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกันเมื่อมีการขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างเวอร์ชันเช็กลิสต์แบบย่อสำหรับผู้จัดการที่ต้องจัดการกับปัญหาการเข้างาน นโยบายเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่มีใครอยากพลิกดู 12 หน้าในช่วงกลางกะ สร้างเช็กลิสต์ที่สรุปขั้นตอนสำคัญสำหรับหัวหน้าทีมใช้เมื่อเกิดปัญหาการเข้างาน
11. แม่แบบแผนการดูแลเมื่อไม่อยู่ที่ทำงานของ ClickUp
แบบแผนการคุ้มครองการไม่อยู่ในสำนักงานจาก ClickUpคือตาข่ายนิรภัยของคุณเมื่อสมาชิกทีมต้องหยุดงานชั่วคราว มันช่วยคุณวางแผนการมอบหมายงาน, ระยะเวลา, และความรับผิดชอบโดยไม่ทำให้การดำเนินงานชะลอตัว
ด้วยมุมมองเฉพาะ เช่น ปฏิทินการไม่อยู่และการอนุมัติล่วงหน้า ทุกคนจะทราบได้ว่าใครรับผิดชอบงานใดและเมื่อใด คุณสามารถติดตามรายละเอียดคำขอ เช่น ประเภทการลา วันลา และงานที่ยังไม่ได้มอบหมาย ทั้งหมดในระบบเดียวที่ราบรื่น
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกทีมสำรอง
- ใช้ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเพื่อกำหนดเส้นเวลาของการทำงาน
- ตั้งการแจ้งเตือนและการติดตามผลที่เชื่อมโยงกับวันที่สำคัญ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ต้องการการดำเนินงานที่ราบรื่นในช่วงเวลาที่ไม่อยู่ตามแผน โดยไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายในนาทีสุดท้ายหรือการทิ้งงานค้าง
12. แม่แบบงานแผนการดูแลขณะไม่อยู่ของ ClickUp
แม่แบบแผนการดูแลงานขณะไม่อยู่ที่ทำงานโดย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกะประจำวันและการรักษาความต่อเนื่องของงานโครงการเมื่อสมาชิกในทีมไม่อยู่
เวอร์ชันระดับงานนี้มีความละเอียดมากขึ้น ช่วยให้คุณแบ่งความรับผิดชอบตามผลลัพธ์เฉพาะ กำหนดผู้สำรองงาน และติดตามความคืบหน้าโดยใช้การเชื่อมโยงงานและแท็กความสำคัญ
มันทำงานได้ดีสำหรับการขาดงานระยะสั้น, เวลาหยุดงานที่ไม่คาดคิด, หรือการหมุนเวียนกะที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการครอบคลุมบ่อยครั้ง
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบหมายเจ้าของสำรองให้กับงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม
- ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาการเช็คอินและกำหนดเส้นตาย
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันที่ไม่อยู่ในสำนักงานที่กำลังจะมาถึง
🔍 คุณทราบหรือไม่? การสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉลี่ยที่เกิดจากการขาดงานโดยไม่คาดคิดนั้นสูงที่สุดถึง36.6% ในขณะที่การสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉลี่ยที่เกิดจากการขาดงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้าอยู่ที่ 22.6%
13. แม่แบบปฏิทินวันหยุด PTO ของ ClickUp
เทมเพลตปฏิทิน PTO โดย ClickUpช่วยให้การติดตามว่าใครเข้าและใครออก รวมถึงเวลาได้ง่ายขึ้น ออกแบบมาสำหรับทีม HR และผู้จัดการ เทมเพลตนี้มีหลายมุมมอง รวมถึงฐานข้อมูล PTO แบบฟอร์มคำขอ และปฏิทินที่แสดงการลาที่ใกล้จะมาถึงในทันที
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเหตุผลการลาหยุด (PTO), ผู้อนุมัติ และจำนวนวันที่ลา คุณจะสามารถมองเห็นความพร้อมของทีมและคำขอลาหยุดได้อย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- อนุมัติ, ปฏิเสธ, หรือตรวจสอบคำขอพร้อมการอัปเดตสถานะ
- ดูการลาของพนักงานทั้งหมดในปฏิทินเดียวที่แชร์ร่วมกัน
- รวบรวมรายละเอียดการลาผ่านแบบฟอร์มคำขอ
- รวมศูนย์และ จัดการบันทึก PTOสำหรับการตรวจสอบและการวางแผน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีม HR ที่บริหารจัดการพนักงานแบบไฮบริดหรือกระจายตัว ซึ่งต้องการโซลูชันที่สะอาด สามารถติดตามได้ และแชร์ได้ง่าย สำหรับการจัดการวันลาที่ได้รับค่าจ้างและการขาดงานที่ไม่คาดคิด
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างนโยบาย PTO (พร้อมตัวอย่าง)
14. แม่แบบตารางเวลาพนักงาน ClickUp
เทมเพลตตารางกะพนักงานของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องจัดการกะการทำงาน ความพร้อมใช้งาน และความสมดุลของปริมาณงาน—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องวุ่นวายกับสเปรดชีต ไม่ว่าคุณจะบริหารพนักงานรายชั่วโมงหรือทีมข้ามสายงาน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
รวมถึงมุมมองเฉพาะ เช่น ตารางงานรายสัปดาห์, ความสามารถของพนักงาน, และบอร์ดสถานะ พร้อมด้วยฟิลด์สำหรับติดตามต้นทุนแรงงาน, อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง, และผู้จัดการกะ
คุณยังได้รับคุณสมบัติการติดตามเวลาและการทำงานอัตโนมัติในตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดตารางเวลาเกินความจำเป็นและทำให้การจัดการกะงานที่กำหนดไว้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนการเปลี่ยนกะตามความพร้อมและความสามารถของพนักงาน
- มอบหมายงานที่เชื่อมโยงกับช่วงเวลาเฉพาะหรือเป้าหมายรายสัปดาห์
- ติดตามต้นทุนแรงงานและปัญหาการจัดตารางเวลาที่ถูกทำเครื่องหมาย
- ใช้บอร์ดภาพเพื่อทบทวนและปรับตารางเวลาได้อย่างรวดเร็ว
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการควบคุมการวางแผนกะการทำงาน การลาหยุด และการจัดงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อต้องดูแลหลายแผนกหรือตารางงานที่หมุนเวียน
🎐 เคล็ดลับโบนัส: สร้าง SOP ที่เชื่อมโยงสำหรับกรณีพิเศษ แทนที่จะใส่ทุก "ถ้าเกิดอะไรขึ้น" ลงในเอกสารหลัก ให้เชื่อมโยงไปยัง SOP สั้นๆ สำหรับกรณีซับซ้อน เช่น การลาป่วยระยะยาว การจัดหาที่พัก หรือคำขอ FMLA วิธีนี้จะช่วยให้เอกสารหลักสะอาดแต่ยังคงครอบคลุมครบถ้วน
15. แม่แบบการลาคลอดของ ClickUp
เทมเพลตการลาคลอดของ ClickUpช่วยลดความยุ่งยากในการเตรียมตัวสำหรับการหยุดงานระยะยาว มันช่วยให้สมาชิกทีมที่กำลังตั้งครรภ์จัดระเบียบวันที่สำคัญ มอบหมายหน้าที่ และสื่อสารรายละเอียดการลาหยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความเครียดน้อยที่สุด เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับช่วงเวลาอันมีค่ากับสมาชิกใหม่ในชีวิตของคุณโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงาน!
สร้างขึ้นบนกระดานไวท์บอร์ดและระบบงาน เทมเพลตนี้รองรับการติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย การเปลี่ยนผ่านภาระงาน และการวางแผนสำหรับการกลับมาทำงาน
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนวันที่ลาและแผนการกลับมา
- จัดเตรียมรายการตรวจสอบสำหรับการวางแผนก่อนและหลังการลา
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลล่าสุดแบบเรียลไทม์
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและพนักงานที่กำลังตั้งครรภ์ที่ต้องการวิธีการจัดการการลาคลอดบุตรที่มีโครงสร้างและไม่ยุ่งยาก โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานของทีม
16. แม่แบบแผ่นลงชื่อเข้าประชุม ClickUp
แบบฟอร์มการลงชื่อเข้าเรียนโดย ClickUpเป็นเครื่องมือที่ง่ายแต่ทรงพลังสำหรับการบันทึกการเข้าเรียนของพนักงาน แม้ว่าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อการลงชื่อเข้าเรียนในโรงเรียน แต่ก็สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อทำเครื่องหมายการขาดงานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และตรวจสอบแนวโน้มการขาดงานได้ตลอดเวลา
มันรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น บทเรียนประจำวัน ชื่อห้องเรียน และอีเมล ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อเป็น "ชื่อแผนก, ทีม, และอื่นๆ" ได้ สิ่งนี้ทำให้มันมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมและการลงชื่อเข้าใช้ประจำวันของพนักงาน
ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามการเข้าร่วมกะตามกำหนดการหรือการมาสายแบบฟอร์มการลงเวลาทำงานนี้ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนและค้นหาได้ เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกการเข้าร่วมสูงสุดด้วยการอัปเดตสถานะเพียงคลิกเดียว (เข้าร่วม, ไม่อยู่, มาสาย, กำหนดไว้)
- รวบรวมรายละเอียดการติดต่อและบันทึกงานมอบหมายสำหรับแต่ละบุคคล
- แสดงบันทึกการเข้าร่วมผ่านมุมมองปฏิทินหรือรายการ
- สังเกตรูปแบบการเข้าร่วมและกระตุ้นการติดตามหากจำเป็น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้สอน, หรือผู้นำทีมที่ต้องการวิธีการติดตามการเข้าร่วมที่รวดเร็วและเป็นระเบียบ, ระบุปัญหาการเข้าร่วม, และรักษาบันทึกให้สะอาดโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้ซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่มีการอัปเดตความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนความขัดแย้ง เพื่อเติมกะงานได้รวดเร็วขึ้นและหลีกเลี่ยงการทับซ้อนของตารางงาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูที่มียอดงานสูงหรือขาดแคลนพนักงาน
17. แม่แบบนโยบายการเข้างานของ greytHR
แบบฟอร์มนโยบายการเข้างานโดย greytHR เป็นเอกสารที่เป็นทางการและสอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับการขาดงานของพนักงาน การกะงานที่กำหนดไว้ การสูญเสียค่าจ้าง (LOP) และขั้นตอนการลงโทษทางวินัย
เอกสารนี้จัดทำในรูปแบบไฟล์ Word ที่สามารถดาวน์โหลดได้ โดยสรุปกฎเกณฑ์การติดตามการเข้าเรียน ผลที่ตามมาจากการมาสาย และการขาดเรียนที่ได้รับการอนุมัติภายใต้ระบบการลงโทษแบบก้าวหน้า นโยบายนี้ยังรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการละทิ้งงาน การปฏิบัติตามเวลาเข้างาน และสิ่งที่ถือว่าเป็นการขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สื่อสารกฎการเข้าร่วมและเงื่อนไข LOP
- กำหนดเกณฑ์สำหรับการมาถึงล่าช้าและการออกก่อนเวลา
- ใช้กระบวนการลงโทษแบบก้าวหน้าซึ่งเชื่อมโยงกับการกระทำผิด
- กำหนดวิธีการจัดการ FMLA การขาดงานที่ไม่มีการนัดหมาย และการลาป่วย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการเทมเพลตนโยบายการเข้างานแบบพร้อมใช้งานที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและขั้นตอนภายในองค์กร
✨ เคล็ดลับพิเศษ: เพิ่มสถานการณ์จริงเข้าไปในเอกสารนโยบายของคุณ กฎที่เป็นนามธรรมมักไม่ได้รับการปฏิบัติตาม ให้รวมตัวอย่างเช่น "อะไรที่ถือว่าเป็นการขาดงานที่อนุญาต?" หรือ "จะเกิดอะไรขึ้นหากมีใครไม่โทรแจ้งล่วงหน้าสำหรับการทำงานสองกะติดต่อกัน?" เพื่อทำให้ความคาดหวังชัดเจนและง่ายต่อการบังคับใช้
18. แบบนโยบายการเข้างานของพนักงานที่สามารถนำไปใช้ได้
นโยบายการเข้างานของพนักงานของ Workable เป็นเอกสารที่ครอบคลุมอย่างดี ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความล่าช้า การขาดงาน การละทิ้งงาน และการลงโทษตามลำดับขั้น
แม้ว่าปฏิทินที่ใช้ร่วมกันอาจแสดงว่าใครทำงานเมื่อใด แต่เทมเพลตนี้จะอธิบายว่าทำไมและอย่างไร เช่น วิธีการรายงานการขาดงาน สิ่งที่ถือว่าเป็นการมาสาย และเมื่อเวลาที่ไม่อยู่กลายเป็นปัญหา
หากองค์กรของคุณพึ่งพาเครื่องมือการจัดการตารางเวลา นโยบายนี้จะช่วยเพิ่มโครงสร้างเบื้องหลัง ทำให้การจัดการการเข้าร่วมมีความสม่ำเสมอ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดคำศัพท์เช่น การขาดงาน, การมาสาย, และการมาทำงานแต่ไม่มีประสิทธิภาพให้ชัดเจน
- จัดตั้งระเบียบปฏิบัติสำหรับการรายงานการขาดงานและการขออนุญาตลาโดยได้รับค่าจ้าง
- กำหนดผลที่ตามมาสำหรับการขาดงานเรื้อรังหรือการไม่มาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
- ให้ผู้จัดการมีเครื่องมือในการจัดการปัญหาการเข้างานอย่างสร้างสรรค์
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเทมเพลตนโยบายการเข้างานที่ครอบคลุมและให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตที่มีการควบคุมเวอร์ชันพร้อมประวัติการอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยไม่ตั้งใจเกิดขึ้นได้จริง—ติดตามว่าใครเปลี่ยนแปลงอะไรและเมื่อไหร่ ใช้ ClickUp Docs สำหรับประวัติเวอร์ชันและการควบคุมการเข้าถึง เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำงานกับเวอร์ชันล่าสุดเสมอ
19. ตัวอย่างนโยบายการเข้างานของพนักงานโดย Forbes.com
นโยบายการเข้าร่วมงานโดย Forbes นี้ถูกออกแบบมาสำหรับทีม HR ที่ต้องการกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานและมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขาดงาน การมาสาย และการดำเนินการทางวินัย โดยจะระบุความคาดหวังพื้นฐาน ตั้งแต่เวลาทำงานและช่วงเวลาผ่อนผัน ไปจนถึงการกระตุ้นให้ออกจากงานและข้อกำหนดในการใช้ใบรับรองแพทย์
โครงสร้างเป็นแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ ทำให้เหมาะสำหรับการปรับแต่งโดยการใส่ค่าสำหรับนาทีผ่อนผัน, กำหนดเวลาแจ้งเตือน, และเกณฑ์การลงโทษ นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มการรับรองของพนักงานในตัวเพื่อบันทึกการปฏิบัติตามอย่างเป็นทางการ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการขาดเรียนที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผล
- ปรับแต่งเกณฑ์สำหรับการเลิกจ้าง การเตือน และการประชุมทางวินัย
- กำหนดระเบียบการลาที่ชัดเจนสำหรับวันลาป่วย วันหยุดพักผ่อน และการออกจากงานก่อนเวลา
- แนบเอกสารการรับรองที่ลงนามแล้วเพื่อยืนยันการตกลงของพนักงานเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าร่วม
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการระบบลงเวลาทำงานที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก พร้อมพื้นที่ให้เพิ่มรายละเอียดเฉพาะของแต่ละองค์กร และสามารถนำไปใช้กับทุกทีมได้ทันที
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตารางการทำงาน 9/80 คืออะไรและทำงานอย่างไร?
20. แบบนโยบายการเข้าร่วม AIHR
นโยบายการเข้าร่วมงานของ AIHR นำความชัดเจน ความรับผิดชอบ และพื้นฐานทางกฎหมายมาสู่การจัดการการเข้าร่วมงานของบริษัทคุณ ออกแบบมาสำหรับทีม HR ที่ต้องการก้าวข้ามกฎเกณฑ์ที่คลุมเครือและสร้างนโยบายที่สามารถปรับขนาดและบังคับใช้ได้
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยการพิจารณาทางกฎหมาย วิธีการติดตามเวลา เส้นทางการลงโทษและแม้กระทั่งการวิเคราะห์กำลังคนแบบคาดการณ์เพื่อช่วยระบุแนวโน้มการขาดงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานโดยการรวมการเข้าถึงการให้คำปรึกษาและกรอบการตอบสนองที่ยืดหยุ่น
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามการเข้าร่วมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, นาฬิกาบันทึกเวลา, หรือแอปพลิเคชันมือถือ
- ดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยแบบเป็นลำดับขั้น รวมถึงแผนปรับปรุงการทำงาน (PIP) และเงื่อนไขการเลิกจ้าง
- รักษาบันทึกที่เป็นความลับซึ่งจัดการโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างานเข้าถึงได้
- ผสานการปฏิบัติตามข้อกำหนด FMLA และ ADA พร้อมเส้นทางการสนับสนุนที่มีเอกสารประกอบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการกรอบการจัดการการเข้างานที่เป็นทางการ พร้อมรองรับข้อกำหนดทางกฎหมาย และมีความยืดหยุ่นในตัว
สร้าง ติดตาม และบังคับใช้นโยบายการเข้าร่วมของคุณด้วย ClickUp
การสร้างนโยบายการเข้างานที่ชัดเจนสำหรับพนักงานไม่ได้เพียงแค่ช่วยป้องกันปัญหาการขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องความรับผิดชอบ ความสม่ำเสมอ และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมขนาดเล็กหรือขยายงานข้ามแผนก การมีเทมเพลตที่เหมาะสมจะช่วยให้การประกาศนโยบายของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วและไร้ความกังวล
ด้วยเทมเพลตนโยบายการเข้างานสำเร็จรูป 20 แบบนี้ คุณสามารถกำหนดความคาดหวัง ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติ และรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อเข้าถึงเทมเพลตต่างๆ อัตโนมัติการติดตามการเข้าร่วม และเปลี่ยนนโยบายของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานจริงที่สามารถติดตามได้