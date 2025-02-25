15 ซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

คุณทราบหรือไม่ว่า ค่าใช้จ่ายจากการขาดงานโดยไม่คาดคิดนั้นคาดว่าจะสูงถึง 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี? ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากการขาดงานในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะอยู่ที่ 4,080 ดอลลาร์สหรัฐต่อพนักงานเต็มเวลาและ 2,040 ดอลลาร์สหรัฐต่อพนักงาน파트ไทม์
นั่นเป็นราคาที่แพงสำหรับการขาดงานกะ, การขอลางานในนาทีสุดท้าย และความสับสนในการจัดตารางงาน!
และระหว่างการจัดการคำขอลาพักร้อน, วันลาป่วย, และการลาส่วนตัว, ความท้าทายไม่ได้เพียงแค่การติดตามว่าใครไม่อยู่—แต่เป็นการป้องกันการหยุดชะงัก, การรักษาประสิทธิภาพการทำงาน, และการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่เหมาะสมสามารถทำทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น—ช่วยให้คุณควบคุมเวลาและทรัพยากรของคุณได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลือกมากมายสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงาน จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกท่วมท้น
ในบล็อกโพสต์นี้ มาสำรวจ 15 โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงการจัดการผู้แทน ทำงานระบบเงินเดือนของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อัปเดตไดเรกทอรีพนักงานของคุณ ลดเอกสาร หรือปฏิบัติตามข้อกำหนด เรามีตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
⏰สรุป 60 วินาที
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงาน?
ในการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่ดีที่สุด นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ:
- รายงานที่แข็งแกร่ง: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อตรวจจับแนวโน้มการขาดงานและดำเนินการก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
- การติดตามแบบเรียลไทม์: เลือกเครื่องมือที่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ว่าใครว่างและว่างนานแค่ไหน เพื่อให้คุณสามารถจัดการตารางงานล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่คาดคิดได้
- ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ: มองหาเครื่องมือที่สามารถจัดการคำขอลา การอนุมัติ และการแจ้งเตือนได้โดยอัตโนมัติ
- ความยืดหยุ่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับให้เข้ากับประเภทการลาต่างๆ ได้—ไม่ว่าจะเป็นวันลาป่วย วันหยุดพักผ่อน หรือวันลาคลอด—และสอดคล้องกับนโยบายของคุณ
- การผสานรวมที่ง่ายดาย: เลือกซอฟต์แวร์ที่ซิงค์กับระบบเงินเดือนและการจัดตารางงานของคุณ ช่วยลดการจัดการงานด้วยตนเองและข้อผิดพลาด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เรียนรู้วิธีทำให้กระบวนการจัดการการขาดงานเป็นอัตโนมัติด้วย AI ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼
ซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่ดีที่สุด 15 อันดับ
ดังนั้น ซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานใดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด? เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น นี่คือรายการซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่ดีที่สุด 15 รายการที่คุณต้องพิจารณา:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการการลาทุกประเภท)
การจัดการการลาของพนักงานต้องการ แอปสำหรับทุกเรื่องในที่ทำงาน เช่นClickUp เพื่อรวมการจัดการการขาดงานเข้ากับการติดตามงาน การวางแผนโครงการ และการทำงานร่วมกัน
แพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้าง แบบฟอร์มคำขอลาที่ปรับแต่งได้ ซึ่งทำให้การขอลาหยุดเป็นเรื่องง่ายขึ้น พนักงานสามารถส่งคำขอลาพักผ่อนได้อย่างง่ายดายผ่านแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งมีช่องข้อมูลเฉพาะ เช่น วันที่เริ่มและสิ้นสุด ประเภทของคำขอ และข้อมูลสนับสนุน
แพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนการจัดการการขาดงานจากงานบริหารที่ซับซ้อนให้กลายเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น ซึ่งติดตามการขาดงานควบคู่ไปกับกระบวนการทำงานของคุณ ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจว่าที่ไหนและอย่างไรที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนได้
มุมมองปฏิทินที่ใช้งานง่ายแสดงสถานะความพร้อมของทีมอย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้จัดการสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าใครไม่อยู่ที่สำนักงาน นอกเหนือจากสถานะความพร้อมพื้นฐานแล้ว ฟีเจอร์ Custom Fieldsของ ClickUp ยังช่วยให้สามารถติดตามรายละเอียดการลาประเภทต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่น การลาพักร้อน การลาป่วย หรือการลาส่วนตัว รวมถึงระยะเวลาของแต่ละคำขอ
ClickUp Automationsช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการแจ้งเตือนผู้จัดการเกี่ยวกับคำขอลาที่ยังค้างอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังให้ภาพรวมในระดับสูงของยอดคงเหลือการลาของทีมทั้งหมดและการคาดการณ์การขาดงานที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งช่วยในการวางแผนทรัพยากร
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบจัดเก็บเอกสารแบบรวมศูนย์ภายใน Docs ซึ่งช่วยให้เข้าถึงนโยบายการลาของบริษัทได้อย่างง่ายดาย
ตามที่ฟิลิป สตอร์รี ผู้ดูแลระบบอาวุโสที่ SYZYGY อธิบายว่า
ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางประการ เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เรายังได้ใช้คุณสมบัติการผสานการทำงานกับอีเมลและ API เพื่อสร้างงานอัตโนมัติเมื่อมีระบบจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ แจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับประสิทธิภาพการทำงาน
ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการทำงานบางอย่างมาตรฐานขึ้น เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในระบบเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เราได้ใช้คุณสมบัติการผสานกับอีเมลและ API เพื่อสร้างงานอัตโนมัติเมื่อมีระบบแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
เทมเพลตคำขอลาหยุดงาน ClickUpยังมีความสามารถมากกว่าการส่งแบบฟอร์มธรรมดา พนักงานสามารถกรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดลงในเทมเพลตได้โดยตรง—ประเภทการลา วันที่ลา เหตุผลในการลา และเอกสารประกอบหากจำเป็น (เช่น ใบรับรองแพทย์) สิ่งนี้ช่วยให้คำขอทั้งหมดเป็นมาตรฐาน ลดการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต่างจากระบบที่ใช้ทางอีเมล ไม่มีความเสี่ยงที่คำขอจะถูกฝังอยู่ในกล่องข้อความของผู้รับ ผู้จัดการสามารถตรวจสอบคำขอได้อย่างรวดเร็ว และอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอได้ พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือปรับเปลี่ยนได้โดยตรงในภารกิจนั้น
คุณต้องการติดตามรูปแบบพฤติกรรมในการลาหรือไม่? แม่แบบนี้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตหรือเครื่องมือติดตามภายนอก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Forms เพื่อทำให้คำขอลาเป็นมาตรฐาน พนักงานสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งรายละเอียดของตน ซึ่งจะสร้างงานใน ClickUp อัตโนมัติเพื่อการติดตามและอนุมัติ
- แสดงความคิดเห็นในภารกิจ, แบ่งปันการอัปเดต, และร่วมมือกันโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ClickUpด้วยคุณสมบัติความคิดเห็นที่มอบหมายของ ClickUp
- ดูในทันทีว่าใครลาอยู่ ใครว่าง และจุดที่อาจเกิดช่องว่างในการทำงานด้วยปฏิทิน ClickUp
- วางแผนและติดตามคำขอลาพักร้อนในมุมมองปฏิทินที่ปรับแต่งได้และรวมศูนย์ด้วยเทมเพลตปฏิทินลาพักร้อนของClickUp
- บันทึกและติดตามการเข้างานของพนักงานเพื่อระบุแนวโน้มและรักษาบันทึกที่ถูกต้องด้วยเทมเพลตแผ่นงานการเข้างานของ ClickUp
- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลการขาดงานที่ละเอียดอ่อนได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. คาลามารี (โซลูชันการจัดการการเข้างานและการลาของพนักงานที่ดีที่สุด)
Calamari ช่วยให้บริษัทของคุณสามารถกำหนดกฎการสะสมวันลาพักร้อนที่แตกต่างกันสำหรับพนักงานประจำและผู้รับจ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีโครงสร้างพนักงานหลากหลาย
นอกจากนี้ การรองรับหลายภาษา ยังหมายความว่าสามารถรองรับพนักงานทั่วโลกได้ ช่วยให้บริษัทข้ามชาติจัดการการขาดงานในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่หลากหลาย
จุดเด่นที่โดดเด่นคือรายงานการสะสมสามารถแบ่งตามพนักงาน แผนก หรือประเภทการลาได้ ซึ่งช่วยให้เห็นแนวโน้มการขาดงานในรายละเอียดที่ชัดเจน สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในระหว่างการวางแผนกำลังคน
คุณสมบัติเด่นของปลาหมึกทอด
- ติดตามการเข้างานของพนักงานโดยใช้การจดจำใบหน้าและตำแหน่ง GPS เพื่อการลงเวลาที่แม่นยำ
- ซิงค์ข้อมูลการลาของพนักงานกับระบบเงินเดือนโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนที่ถูกต้อง
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้จัดการสำหรับคำขอหรือการอนุมัติการลาที่เกินกำหนด
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อการประมวลผลเงินเดือนและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของปลาหมึก
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับประเภทการลาที่ซับซ้อน
- ขาดการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับการติดตามรูปแบบการขาดงาน
ราคาปลาหมึก
- การลาหยุด: $2. 5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เวลาและการเข้างาน: $3/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลหลัก: $2. 5/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของคาลามารี
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
👀 คุณรู้หรือไม่?ระบบลงเวลาทำงานแบบใช้รหัส QRของ Calamari ช่วยให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้างานได้อย่างรวดเร็วด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว
3. Workday (โซลูชัน HR สำหรับองค์กรที่ครอบคลุมและดีที่สุด)
โมดูลการจัดการการขาดงานของ Workday เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทที่มีประเภทการลาที่หลากหลายและมีการดำเนินงานทั่วโลก
ตัวอย่างเช่น ระบบมีการติดตามนโยบายการลาของผู้ปกครองอย่างละเอียดครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายของบริษัทโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีมงานหลายประเทศ
การผสานรวมอย่างลึกซึ้งของ Workday ในด้าน การจ่ายเงินเดือน, สวัสดิการ,และการจัดการการลา ทำให้การขาดงานของพนักงานถูกผสานรวมอย่างราบรื่นเข้ากับการวางแผนกำลังคนโดยรวม ซึ่งช่วยกำจัดปัญหาการสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากระบบที่แยกต่างหาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday
- ทำให้การลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์เป็นไปโดยอัตโนมัติตามสถานะของพนักงาน
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลาการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานและการเปลี่ยนแปลงภาษี
- เชื่อมโยงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานกับการจ่ายค่าตอบแทนและการพัฒนาอาชีพเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
- ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแนะนำผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับโดยอิงจากข้อมูลในอดีต
ข้อจำกัดในการทำงาน
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับนโยบายการลาที่ซับซ้อน
- การตั้งค่าที่ใช้เวลานานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาสำหรับวันทำงาน
- ทดลองใช้ Workday Adaptive Planning ฟรี: ฟรี 30 วัน
- Workday Adaptive Planning: ราคาตามความต้องการ
- Workday Adaptive Planning & Consolidation: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวการทำงาน
- G2: 4. 1/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
👀คุณทราบหรือไม่? Workdayมีคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงสำหรับการพัฒนาอาชีพและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
4. Deel (เครื่องมือการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีที่สุดระดับโลก)
คุณมั่นใจหรือไม่ว่าระบบการจัดการการลาของคุณสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานท้องถิ่นทุกแห่งในทีมระหว่างประเทศของคุณ? ระบบการจัดการการลาของ Deel ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความซับซ้อนของทีมระหว่างประเทศ มอบการติดตามการลาที่ราบรื่นสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาข้ามเขตเวลาและเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน
หากพนักงานในเบอร์ลินยื่นคำขอลาหยุด Deel จะนำกฎหมายการลาของเยอรมันที่ถูกต้องมาใช้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าประเภทการลาเป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ่น
ตัวอย่างเช่น เมื่อสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลขอวันลา Deel จะรับประกันว่ากฎระเบียบด้านภาษีและแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงานของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Deel
- สร้างสัญญาทั่วโลกโดยอัตโนมัติที่สอดคล้องกับกฎหมายภาษีและแรงงานท้องถิ่นสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา
- ระบบอัตโนมัติการจ่ายเงินเดือนในหลายสกุลเงิน และตรวจสอบการหักภาษีให้ถูกต้องสำหรับทีมระหว่างประเทศ
- ใช้ประโยชน์จากการสร้างเอกสารอัตโนมัติสำหรับการเริ่มต้นใช้งานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
ข้อจำกัดของ Deel
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
- ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อระบบ
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการการจัดการการขาดงานขั้นพื้นฐาน
ราคาของ Deel
- Deel HR: ฟรี
- Deel Payroll: เริ่มต้นที่ $29 ต่อพนักงานต่อเดือน
- Deel Contractor: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
- Deel EOR: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Deel
- G2: 4. 8/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,500+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อจ้างงานระหว่างประเทศ ให้ใช้เทมเพลตสัญญาที่เฉพาะเจาะจงตามประเทศของ Deel เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
📮ClickUp Insight: ประมาณ41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักกระจายไปทั่วหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat กระทู้แชทของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
5. การกระจายตัว (แพลตฟอร์ม HR ที่ดีที่สุดสำหรับการขยายขนาด)
ลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณต้องติดตามนโยบายการลาที่แตกต่างกันในแต่ละแผนกด้วยตนเอง ระบบการจัดการการลาของ Rippling สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง มอบการควบคุมรายละเอียดปลีกย่อยของนโยบายการลาได้อย่างครบถ้วน
คุณสามารถกำหนดกฎการลาที่แตกต่างกันสำหรับบทบาทของพนักงานและแผนกต่างๆ หรือแม้แต่ตามอาวุโสได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจอนุญาตให้ผู้บริหารระดับสูงสะสมวันลาพักร้อนได้มากกว่า หรือเสนอวันหยุดที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับพนักงานระดับเริ่มต้น
สิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์ HRMSนี้แตกต่างคือ ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง ระบบสามารถอัปเดตเงินเดือนโดยอัตโนมัติตามเวลาที่หยุดงาน ทำให้การคำนวณเงินเดือนถูกต้องแม่นยำ
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- อัปเดตข้อมูลพนักงานโดยอัตโนมัติในทุกระบบที่เชื่อมต่อ (เงินเดือน สวัสดิการ แอปพลิเคชัน) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน Rippling
- ซิงค์ข้อมูลการติดตามเวลาทำงานของพนักงานกับระบบเงินเดือนแบบเรียลไทม์เพื่อขจัดข้อผิดพลาดและความล่าช้า
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์อัตราการลาออกของพนักงานและบริหารจัดการความพยายามในการรักษาพนักงานอย่างเชิงรุก
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ความสามารถในการวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับแนวโน้มการขาดงาน
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่ไม่เป็นมาตรฐาน
การส่งผ่านราคา
- แพลตฟอร์มริปพลิง: ราคาตามความต้องการ
- HCM ที่มีการเปลี่ยนแปลง: การกำหนดราคาตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
6. Jolt (ระบบบริหารจัดการพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับความง่ายในการใช้งาน)
ในอุตสาหกรรมที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็ว เช่น ร้านอาหารและโรงแรม การขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากการขาดงานที่ไม่คาดคิดสามารถทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการบริการลูกค้า Jolt ถูกออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการดำเนินงานและการจัดการการขาดงานเป็นสิ่งสำคัญ เช่น บริการอาหารหรือการบริการลูกค้า
นอกเหนือจากการติดตามเวลาหยุดงานแล้ว Jolt ยังผสานการจัดการการขาดงานเข้ากับเครื่องมือการบันทึกเวลาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยตรงอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในร้านอาหาร พนักงานสามารถขอลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือของ Jolt ได้ และระบบจะทำการตรวจสอบคำขอลาโดยอัตโนมัติกับตารางการจัดสรรทรัพยากรและกฎระเบียบแรงงานท้องถิ่น
คุณสมบัติเด่นของ Jolt
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติการสลับกะ พร้อมการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการเพื่อการอนุมัติหรือการจัดสรรใหม่อย่างรวดเร็ว
- ตั้งค่ารายการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้สำหรับพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีความสม่ำเสมอระหว่างกะการทำงาน
- ติดตามประสิทธิภาพของทีมด้วยการรายงานอัตโนมัติที่เน้นข้อมูลสำคัญ (เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน)
- ซิงค์ข้อมูลการเสร็จสิ้นงานกับการติดตามเวลาเพื่อให้การประมวลผลเงินเดือนถูกต้อง
ข้อจำกัดการกระตุก
- เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจบริการอาหารและอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด
- อินเตอร์เฟซพื้นฐานอาจไม่ตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่
- การปรับแต่งนโยบายการลาจำกัด
การตั้งราคาแบบกระชาก
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวความสะใจ
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
👀คุณรู้หรือไม่? Jolt มีห้องสมุดการฝึกอบรมในตัว ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถอัปโหลดเนื้อหาที่กำหนดเองสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้
7. Keka HR (ซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
หากบริษัทของคุณมี นโยบายการลาที่ไม่เหมือนใคร—เช่น การสะสมวันลาป่วยพิเศษสำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมากกว่า 5 ปี—Keka สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย
การที่ Keka ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้ทำให้มันน่าสนใจเป็นพิเศษ: พนักงานสามารถส่งคำขอลาและติดตามยอดคงเหลือได้อย่างง่ายดายผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายมาก ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการสามารถตรวจสอบแนวโน้มและจัดการการอนุมัติได้เพียงไม่กี่คลิก
คุณสมบัติเด่นของ Keka HR
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการคำนวณการสะสมและยอดคงเหลือของวันลาตามนโยบายของบริษัท ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและข้อผิดพลาดในการติดตาม
- จัดเตรียมพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานในการจัดการคำขอลา การเข้างาน และรายละเอียดเงินเดือน
- ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอัตโนมัติโดยการส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการและพนักงานเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับอย่างทันเวลา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อการสรรหาบุคลากรและการตรวจสอบประวัติที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Keka HR
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับธุรกิจที่มีนโยบายการลาที่ซับซ้อน
- ความสามารถในการรายงานขั้นพื้นฐาน
ราคา Keka HR
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Keka HR
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
8. AbsenceSoft (ซอฟต์แวร์ติดตามการขาดงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีที่สุด)
การคำนวณผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในการสะสมวันลา หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่น อาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ AbsenceSoft โดดเด่นในการทำงานอัตโนมัติในการติดตามการขาดงาน พร้อมทั้งรับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือกฎการสะสมที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดนโยบายการลาสำหรับกลุ่มพนักงานที่แตกต่างกันได้ เช่น พนักงานพาร์ทไทม์เทียบกับพนักงานเต็มเวลา หรือพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจกำหนดกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการสะสมวันลาพักร้อนตามอายุงานของพนักงาน โดยพนักงานที่ทำงานมานานกว่าจะได้รับวันลาพักร้อนมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ AbsenceSoft
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการอนุมัติคำขอลาตามกฎที่สามารถปรับแต่งได้ (เช่น ระยะเวลาการทำงานหรือแผนก)
- ซิงค์ข้อมูลการลาของพนักงานกับซอฟต์แวร์จัดตารางงานเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและรับประกันการครอบคลุมที่เพียงพอ
- ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยคำนวณสิทธิ์และการใช้งาน FMLA หรือ ADA โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ AbsenceSoft
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับองค์กรที่มีกลุ่มพนักงานหลายกลุ่ม
- คุณสมบัติการรายงานพื้นฐานเมื่อเทียบกับระบบ HR ขนาดใหญ่
ราคาของ AbsenceSoft
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AbsenceSoft
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
9. Workday HCM (ระบบบริหารทุนบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่)
หากบริษัทของคุณต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งผสานการจัดการการขาดงานเข้ากับระบบ HR ที่ใหญ่ขึ้น Workday HCM อาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
หนึ่งในจุดแข็งหลักของมันคือการจัดการนโยบายการลาที่ซับซ้อนและมีหลายระดับ เช่น นโยบายที่จำเป็นตามโปรแกรมการลาครอบครัวที่รัฐบาลกำหนด การลาป่วยระยะสั้น หรือการเรียกร้องค่าชดเชยจากกองทุนประกันสังคม
การผสานระบบกับเครื่องมือวิเคราะห์กำลังคนช่วยให้บริษัทสามารถระบุแนวโน้มการขาดงานระยะยาวได้ ซึ่งช่วยให้การวางแผนกำลังคนดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday HCM
- ทำให้การวางแผนกำลังคนเป็นอัตโนมัติโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อคาดการณ์ความต้องการกำลังคน
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างแผนพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลสำหรับพนักงานโดยอิงจากผลการปฏิบัติงานของพวกเขา
- จับคู่ทักษะของพนักงานกับตำแหน่งงานว่างโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าภายในองค์กรและลดอัตราการลาออก
- ติดตามและจัดการโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนา โดยเชื่อมโยงการสำเร็จการฝึกอบรมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของระบบ Workday HCM
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าอย่างมากสำหรับนโยบายการลาที่ซับซ้อน
- เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงอาจต้องการความรู้เฉพาะทาง
ราคาของ Workday HCM
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Workday HCM
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
10. Timestatic (เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุด & การจัดการโครงการสำหรับทีม)
Timestatic เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการวิธีการจัดการการขาดงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจยอดนิยม เช่น Google Workspace และ Slack ทำให้ระบบนี้โดดเด่นเหนือใคร ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถยื่นคำร้องขอลาหยุดได้โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมการทำงานของตนเอง
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้จัดการสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาออกได้เพียงคลิกเดียว และระบบจะคำนวณการสะสมหรือการหักเงินโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Timestatic
- ระบบอัตโนมัติการบันทึกเวลาพร้อมการติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อการเรียกเก็บเงินและการจัดการโครงการที่แม่นยำ
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานเฉพาะงานสำหรับการบันทึกคำขอลาและการอนุมัติที่ซิงค์กับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น
- ตรวจจับความล่าช้าของโครงการโดยอัตโนมัติและส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการแก้ไข
- ให้ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของทีมแบบเรียลไทม์ และสร้างรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้เวลาของโครงการ
ข้อจำกัดด้านเวลา
- ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับนโยบายการลาที่ซับซ้อน
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาแบบไทม์สเตติก
- Timestatic: $1. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Timestatic Pro: $2. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Timestatic
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
11. Connecteam (แพลตฟอร์มการจัดการแรงงานที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกที่ดีที่สุด)
เหมาะสำหรับ ทีมที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลักและทำงานภาคสนาม เครื่องมือจัดการการขาดงานของ Connecteam ช่วยให้พนักงานสามารถขอลาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ และผู้จัดการสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเหล่านี้ได้ทันทีด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถของ Connecteam ในการปรับตารางเวลาของทีมโดยอัตโนมัติเมื่อพนักงานลาหยุด เพื่อให้แน่ใจว่าการครอบคลุมกะยังคงสมบูรณ์
สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้างหรือโลจิสติกส์ที่สถิติการหมดไฟในการทำงานอาจสูง และการรักษาจำนวนพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ระบบแจ้งเตือนการครอบคลุมอัตโนมัติของ Connecteam ช่วยให้การดำเนินงานไม่ถูกขัดจังหวะจากการขาดงาน
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ใช้แพลตฟอร์มที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกในการจัดการตารางการลาและการเข้างานสำหรับพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน
- อัตโนมัติการมอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา
- สร้างตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการสำหรับสมาชิกทีมที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน
ข้อจำกัดของ Connecteam
- คุณสมบัติการจัดการการลาพื้นฐานสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับองค์กรที่มีทีมงานหลากหลาย
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานภาคสนาม
ราคาของ Connecteam
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- HR & ทักษะพื้นฐาน: $35 /เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
- HR & ทักษะขั้นสูง: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
- ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและทักษะ: $119/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
12. BambooHR (ซอฟต์แวร์ HR ที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับทีมที่กำลังเติบโต)
ระบบจัดการการขาดงานที่เรียบง่ายและทรงพลัง BambooHR โดดเด่นด้วยความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามผลกระทบของการขาดงานต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย
ความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง ของ BambooHR ยังช่วยให้ทีม HR สามารถระบุรูปแบบการขาดงานของพนักงาน เช่น การขาดงานระยะสั้นบ่อยครั้ง และดำเนินการเชิงรุกเพื่อปรับปรุงการเข้างาน
ตัวอย่างเช่น แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อแสดงอัตราการขาดงานในแต่ละแผนก ซึ่งช่วยให้ระบุแนวโน้มและปรับแผนการจัดการบุคลากรหรือโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR
- คำนวณและปรับปรุงผลประโยชน์ของพนักงานโดยอัตโนมัติตามเหตุการณ์ในชีวิต (เช่น การแต่งงาน การเกิดของบุตร)
- จัดทำรายงานข้อมูลพนักงานที่ละเอียดและปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอัตโนมัติด้วยกรอบเวลาที่กำหนดและการรวบรวมข้อเสนอแนะ
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้จัดการเกี่ยวกับการประเมินพนักงานและเป้าหมายที่กำลังจะมาถึง
ข้อจำกัดของ BambooHR
- การปรับแต่งนโยบายการลาจำกัด
- การวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มการขาดงาน
- ราคาที่สูงขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่ไม่ซับซ้อน
ราคาของ BambooHR
- แกนหลัก: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
13. actiPLANS (ระบบจัดการการขาดงานและการลาที่ดีที่สุด)
actiPLANS นำเสนอโซลูชันบนระบบคลาวด์ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการจัดการนโยบายการขาดงานสำหรับธุรกิจที่มีโครงสร้างการลาที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการทำให้การสะสมวันลาเป็นอัตโนมัติสำหรับกลุ่มพนักงานที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดนโยบายที่ปรับแต่งได้ เช่น การให้วันลาพักร้อนเพิ่มเติมแก่พนักงานที่มีอายุงานนานกว่า
นอกจากนี้ actiPLANS ยังมอบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ละเอียดให้กับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช่วยในการระบุแนวโน้มการขาดงาน เช่น การเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลหรือรูปแบบการขาดงานเรื้อรัง ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้
คุณสมบัติเด่นของ actiPLANS
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- ติดตามคำขอลาของพนักงานโดยอัตโนมัติและรับรองการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
- ส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยังผู้จัดการสำหรับการอนุมัติการลาที่รอดำเนินการเพื่อลดความล่าช้า
- คำนวณการสะสมและยอดคงเหลือของวันลาพักร้อนโดยอัตโนมัติตามกฎเฉพาะของบริษัท
ข้อจำกัดของ actiPLANS
- เครื่องมือรายงานพื้นฐานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขั้นสูง
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับระบบ HR อื่น ๆ
- อินเตอร์เฟซอาจเรียบง่ายเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
actiPLANS ราคา
- สำหรับผู้ใช้ 1-3 คน: ฟรี
- สำหรับผู้ใช้ 1-40 คน: $1. 9 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สำหรับผู้ใช้ 41-200 คน: $1. 5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- สำหรับผู้ใช้ 200+ คน: ค่าบริการคงที่สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (เรียกเก็บรายเดือน)
คะแนนและรีวิว actiPLANS
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
14. Buddy Punch (เครื่องมือบันทึกเวลาทำงานและจัดตารางงานที่ดีที่สุดสำหรับทีมระยะไกล)
ลองนึกภาพการพยายามปรับสมดุลเวลาในกระดาษหรือการพึ่งพาตารางเวลาแบบแมนนวลเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานรายชั่วโมงของคุณ Buddy Punch ช่วยให้การติดตามเวลาและการจัดการการขาดงานเป็นเรื่องง่าย โดยเน้นที่พนักงานรายชั่วโมงเป็นหลัก
ระบบเข้าร่วมงานทางไกลนี้ช่วยให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานได้จากทุกอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดการคำขอลาหยุดด้วยกระบวนการอนุมัติที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือ ความสามารถในการผสานข้อมูลการขาดงานกับระบบเงินเดือนแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าวันลาพักร้อนและวันลาประเภทอื่น ๆ จะถูกหักจากเงินเดือนอย่างถูกต้อง
Buddy Punch ยังมีรายงานการขาดงานโดยละเอียด ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามแนวโน้มการไม่อยู่ในสำนักงานและปรับปรุงการตัดสินใจด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอิงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch
- ระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติและเชื่อมต่อเข้ากับระบบเงินเดือนเพื่อการประมวลผลที่แม่นยำ
- ส่งการแจ้งเตือนสำหรับพนักงานที่ใกล้จะทำงานล่วงเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อบังคับด้านแรงงาน
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานบันทึกเวลาเข้าและออกตามกะการทำงานของพวกเขา
- สร้างรายงานเงินเดือนอัตโนมัติเพื่อลดความซับซ้อนของงานด้านภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของการลงเวลาทำงานแบบเพื่อนแทน
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับนโยบายการลาที่ไม่ใช่รายชั่วโมง
- คุณสมบัติการรายงานพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์การขาดงาน
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ Buddy Punch
- เริ่มต้น: $5. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $6.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $11. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Buddy Punch
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
15. เมื่อฉันทำงาน (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการแชร์และติดตามตารางการทำงาน)
สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงทั้งผู้จัดการและพนักงาน When I Work นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้งานต่าง ๆ เช่น การสร้างตารางงาน, การติดตามการเข้างาน, และการจัดการการเปลี่ยนแปลงกะงาน ง่ายขึ้น
สำหรับผู้จัดการ ระบบนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการสื่อสารไปมาซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อมีการสลับกะหรือขอลาหยุด แทนที่จะเป็นเช่นนั้น แอปจะจัดการงานเหล่านี้ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมได้รับข้อมูลและยังคงมีส่วนร่วมอยู่เสมอ
พนักงานได้รับประโยชน์จากความสามารถในการจัดการเวลาว่างของตน, ขอเวลาหยุด, และแลกเปลี่ยนกะการทำงาน—ทั้งหมดนี้ผ่านอุปกรณ์มือถือของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ When I Work
- สร้างตารางงานทั้งหมดของคุณได้ในคลิกเดียวด้วยระบบจัดตารางอัตโนมัติ ประหยัดเวลาอันมีค่า
- แจ้งเตือนพนักงานทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และเปิดใช้งานการแชทแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม
- นำเข้าเวลาทำงานเพื่อประมวลผลเงินเดือนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ข้อจำกัดของ When I Work
- เครื่องมือการรายงานอาจไม่ตรงกับความต้องการของธุรกิจที่ต้องการการวิเคราะห์ขั้นสูงหรือรายงานที่ปรับแต่งอย่างสูง
ราคาของ When I Work
- สิ่งจำเป็น: $2. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ When I Work
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 5 (1,000+ รีวิว)
จัดการการขาดงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การขาดงานกะหนึ่งกะหรือการลาที่ไม่ได้รับการอนุมัติสามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว—ทำให้คุณต้องรีบหาคนมาทำงานแทน ปรับตารางงาน และจัดการแก้ไขเงินเดือน
ดังนั้น การจัดการการขาดงานควรมีความชาญฉลาด รวดเร็ว และเชื่อมโยงกันมากขึ้น—และ ClickUp มอบสิ่งนั้นให้คุณ
ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ อาจจัดการกับพื้นฐานได้ ClickUp ก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ, การทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, และการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง
สำหรับธุรกิจที่ต้องการมากกว่าการติดตามการเข้างาน ClickUp คือตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุด ถึงเวลาแล้วที่จะก้าวข้ามระบบล้าสมัยและยอมรับเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และอยู่ในความรับรู้เสมอ
