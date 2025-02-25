บล็อก ClickUp

15 ซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
25 กุมภาพันธ์ 2568

คุณทราบหรือไม่ว่า ค่าใช้จ่ายจากการขาดงานโดยไม่คาดคิดนั้นคาดว่าจะสูงถึง 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี? ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากการขาดงานในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะอยู่ที่ 4,080 ดอลลาร์สหรัฐต่อพนักงานเต็มเวลาและ 2,040 ดอลลาร์สหรัฐต่อพนักงาน파트ไทม์

นั่นเป็นราคาที่แพงสำหรับการขาดงานกะ, การขอลางานในนาทีสุดท้าย และความสับสนในการจัดตารางงาน!

และระหว่างการจัดการคำขอลาพักร้อน, วันลาป่วย, และการลาส่วนตัว, ความท้าทายไม่ได้เพียงแค่การติดตามว่าใครไม่อยู่—แต่เป็นการป้องกันการหยุดชะงัก, การรักษาประสิทธิภาพการทำงาน, และการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

ซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่เหมาะสมสามารถทำทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น—ช่วยให้คุณควบคุมเวลาและทรัพยากรของคุณได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลือกมากมายสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงาน จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกท่วมท้น

ในบล็อกโพสต์นี้ มาสำรวจ 15 โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงการจัดการผู้แทน ทำงานระบบเงินเดือนของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อัปเดตไดเรกทอรีพนักงานของคุณ ลดเอกสาร หรือปฏิบัติตามข้อกำหนด เรามีตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

⏰สรุป 60 วินาที

นี่คือสรุปซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่ดีที่สุดของเรา:

  1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการการลาทุกประเภท)
  2. Calamari (ระบบบริหารการเข้างานและการลาที่ดีที่สุด)
  3. Workday (โซลูชัน HR สำหรับองค์กรที่ดีที่สุดและครอบคลุมทุกด้าน)
  4. Deel (เครื่องมือการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีที่สุดระดับโลก)
  5. ริปพลิง (แพลตฟอร์ม HR ที่ดีที่สุดสำหรับการขยายตัว)
  6. โจลต์ (ระบบบริหารจัดการพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับความง่ายในการใช้งาน)
  7. Keka HR (ซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
  8. AbsenceSoft (ซอฟต์แวร์ติดตามการขาดงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีที่สุด)
  9. Workday HCM (ระบบบริหารจัดการทุนบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่)
  10. Timestatic (เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุด & การจัดการโครงการสำหรับทีม)
  11. Connecteam (แพลตฟอร์มการจัดการแรงงานที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกที่ดีที่สุด)
  12. BambooHR (ซอฟต์แวร์ HR ที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับทีมที่กำลังเติบโต)
  13. actiPLANS (ระบบจัดการการขาดงานและการลาที่ดีที่สุด)
  14. บัดดี้ พันช์ (ระบบบันทึกเวลาทำงานและเครื่องมือจัดตารางงานที่ดีที่สุดสำหรับทีมระยะไกล)
  15. เมื่อฉันทำงาน (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการแชร์และติดตามตารางการทำงาน)

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงาน?

ในการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่ดีที่สุด นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ:

  • รายงานที่แข็งแกร่ง: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อตรวจจับแนวโน้มการขาดงานและดำเนินการก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
  • การติดตามแบบเรียลไทม์: เลือกเครื่องมือที่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ว่าใครว่างและว่างนานแค่ไหน เพื่อให้คุณสามารถจัดการตารางงานล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่คาดคิดได้
  • ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ: มองหาเครื่องมือที่สามารถจัดการคำขอลา การอนุมัติ และการแจ้งเตือนได้โดยอัตโนมัติ
  • ความยืดหยุ่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับให้เข้ากับประเภทการลาต่างๆ ได้—ไม่ว่าจะเป็นวันลาป่วย วันหยุดพักผ่อน หรือวันลาคลอด—และสอดคล้องกับนโยบายของคุณ
  • การผสานรวมที่ง่ายดาย: เลือกซอฟต์แวร์ที่ซิงค์กับระบบเงินเดือนและการจัดตารางงานของคุณ ช่วยลดการจัดการงานด้วยตนเองและข้อผิดพลาด

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เรียนรู้วิธีทำให้กระบวนการจัดการการขาดงานเป็นอัตโนมัติด้วย AI ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼

ซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่ดีที่สุด 15 อันดับ

ดังนั้น ซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานใดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด? เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น นี่คือรายการซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงานที่ดีที่สุด 15 รายการที่คุณต้องพิจารณา:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการการลาทุกประเภท)

การจัดการการลาของพนักงานต้องการ แอปสำหรับทุกเรื่องในที่ทำงาน เช่นClickUp เพื่อรวมการจัดการการขาดงานเข้ากับการติดตามงาน การวางแผนโครงการ และการทำงานร่วมกัน

แพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้าง แบบฟอร์มคำขอลาที่ปรับแต่งได้ ซึ่งทำให้การขอลาหยุดเป็นเรื่องง่ายขึ้น พนักงานสามารถส่งคำขอลาพักผ่อนได้อย่างง่ายดายผ่านแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งมีช่องข้อมูลเฉพาะ เช่น วันที่เริ่มและสิ้นสุด ประเภทของคำขอ และข้อมูลสนับสนุน

แพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
จัดการการขาดงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

แพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนการจัดการการขาดงานจากงานบริหารที่ซับซ้อนให้กลายเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น ซึ่งติดตามการขาดงานควบคู่ไปกับกระบวนการทำงานของคุณ ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจว่าที่ไหนและอย่างไรที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนได้

มุมมองปฏิทินที่ใช้งานง่ายแสดงสถานะความพร้อมของทีมอย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้จัดการสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าใครไม่อยู่ที่สำนักงาน นอกเหนือจากสถานะความพร้อมพื้นฐานแล้ว ฟีเจอร์ Custom Fieldsของ ClickUp ยังช่วยให้สามารถติดตามรายละเอียดการลาประเภทต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่น การลาพักร้อน การลาป่วย หรือการลาส่วนตัว รวมถึงระยะเวลาของแต่ละคำขอ

ClickUp Automationsช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการแจ้งเตือนผู้จัดการเกี่ยวกับคำขอลาที่ยังค้างอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังให้ภาพรวมในระดับสูงของยอดคงเหลือการลาของทีมทั้งหมดและการคาดการณ์การขาดงานที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งช่วยในการวางแผนทรัพยากร

คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบจัดเก็บเอกสารแบบรวมศูนย์ภายใน Docs ซึ่งช่วยให้เข้าถึงนโยบายการลาของบริษัทได้อย่างง่ายดาย

ตามที่ฟิลิป สตอร์รี ผู้ดูแลระบบอาวุโสที่ SYZYGY อธิบายว่า

ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางประการ เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เรายังได้ใช้คุณสมบัติการผสานการทำงานกับอีเมลและ API เพื่อสร้างงานอัตโนมัติเมื่อมีระบบจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ แจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับประสิทธิภาพการทำงาน

ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการทำงานบางอย่างมาตรฐานขึ้น เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในระบบเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เราได้ใช้คุณสมบัติการผสานกับอีเมลและ API เพื่อสร้างงานอัตโนมัติเมื่อมีระบบแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

เทมเพลตคำขอลาหยุดงาน ClickUpยังมีความสามารถมากกว่าการส่งแบบฟอร์มธรรมดา พนักงานสามารถกรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดลงในเทมเพลตได้โดยตรง—ประเภทการลา วันที่ลา เหตุผลในการลา และเอกสารประกอบหากจำเป็น (เช่น ใบรับรองแพทย์) สิ่งนี้ช่วยให้คำขอทั้งหมดเป็นมาตรฐาน ลดการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทมเพลตคำขอลาหยุดงาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับรองการจัดการการขาดงานที่โปร่งใสด้วยเทมเพลตคำขอลาหยุดงานของ ClickUp

ต่างจากระบบที่ใช้ทางอีเมล ไม่มีความเสี่ยงที่คำขอจะถูกฝังอยู่ในกล่องข้อความของผู้รับ ผู้จัดการสามารถตรวจสอบคำขอได้อย่างรวดเร็ว และอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอได้ พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือปรับเปลี่ยนได้โดยตรงในภารกิจนั้น

คุณต้องการติดตามรูปแบบพฤติกรรมในการลาหรือไม่? แม่แบบนี้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตหรือเครื่องมือติดตามภายนอก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. คาลามารี (โซลูชันการจัดการการเข้างานและการลาของพนักงานที่ดีที่สุด)

ปลาหมึกทอด
ผ่านทางCalamari

Calamari ช่วยให้บริษัทของคุณสามารถกำหนดกฎการสะสมวันลาพักร้อนที่แตกต่างกันสำหรับพนักงานประจำและผู้รับจ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีโครงสร้างพนักงานหลากหลาย

นอกจากนี้ การรองรับหลายภาษา ยังหมายความว่าสามารถรองรับพนักงานทั่วโลกได้ ช่วยให้บริษัทข้ามชาติจัดการการขาดงานในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่หลากหลาย

จุดเด่นที่โดดเด่นคือรายงานการสะสมสามารถแบ่งตามพนักงาน แผนก หรือประเภทการลาได้ ซึ่งช่วยให้เห็นแนวโน้มการขาดงานในรายละเอียดที่ชัดเจน สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในระหว่างการวางแผนกำลังคน

คุณสมบัติเด่นของปลาหมึกทอด

  • ติดตามการเข้างานของพนักงานโดยใช้การจดจำใบหน้าและตำแหน่ง GPS เพื่อการลงเวลาที่แม่นยำ
  • ซิงค์ข้อมูลการลาของพนักงานกับระบบเงินเดือนโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนที่ถูกต้อง
  • ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้จัดการสำหรับคำขอหรือการอนุมัติการลาที่เกินกำหนด
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อการประมวลผลเงินเดือนและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อจำกัดของปลาหมึก

  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับประเภทการลาที่ซับซ้อน
  • ขาดการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับการติดตามรูปแบบการขาดงาน

ราคาปลาหมึก

  • การลาหยุด: $2. 5/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • เวลาและการเข้างาน: $3/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลหลัก: $2. 5/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของคาลามารี

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)

👀 คุณรู้หรือไม่?ระบบลงเวลาทำงานแบบใช้รหัส QRของ Calamari ช่วยให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้างานได้อย่างรวดเร็วด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว

3. Workday (โซลูชัน HR สำหรับองค์กรที่ครอบคลุมและดีที่สุด)

วันทำงาน
ผ่านทางWorkday

โมดูลการจัดการการขาดงานของ Workday เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทที่มีประเภทการลาที่หลากหลายและมีการดำเนินงานทั่วโลก

ตัวอย่างเช่น ระบบมีการติดตามนโยบายการลาของผู้ปกครองอย่างละเอียดครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายของบริษัทโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีมงานหลายประเทศ

การผสานรวมอย่างลึกซึ้งของ Workday ในด้าน การจ่ายเงินเดือน, สวัสดิการ,และการจัดการการลา ทำให้การขาดงานของพนักงานถูกผสานรวมอย่างราบรื่นเข้ากับการวางแผนกำลังคนโดยรวม ซึ่งช่วยกำจัดปัญหาการสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากระบบที่แยกต่างหาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday

  • ทำให้การลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์เป็นไปโดยอัตโนมัติตามสถานะของพนักงาน
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลาการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานและการเปลี่ยนแปลงภาษี
  • เชื่อมโยงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานกับการจ่ายค่าตอบแทนและการพัฒนาอาชีพเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
  • ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแนะนำผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับโดยอิงจากข้อมูลในอดีต

ข้อจำกัดในการทำงาน

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับนโยบายการลาที่ซับซ้อน
  • การตั้งค่าที่ใช้เวลานานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ราคาสำหรับวันทำงาน

  • ทดลองใช้ Workday Adaptive Planning ฟรี: ฟรี 30 วัน
  • Workday Adaptive Planning: ราคาตามความต้องการ
  • Workday Adaptive Planning & Consolidation: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวการทำงาน

  • G2: 4. 1/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

👀คุณทราบหรือไม่? Workdayมีคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงสำหรับการพัฒนาอาชีพและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

4. Deel (เครื่องมือการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีที่สุดระดับโลก)

ดีล
ผ่านทางDeel

คุณมั่นใจหรือไม่ว่าระบบการจัดการการลาของคุณสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานท้องถิ่นทุกแห่งในทีมระหว่างประเทศของคุณ? ระบบการจัดการการลาของ Deel ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความซับซ้อนของทีมระหว่างประเทศ มอบการติดตามการลาที่ราบรื่นสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาข้ามเขตเวลาและเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน

หากพนักงานในเบอร์ลินยื่นคำขอลาหยุด Deel จะนำกฎหมายการลาของเยอรมันที่ถูกต้องมาใช้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าประเภทการลาเป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ่น

ตัวอย่างเช่น เมื่อสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลขอวันลา Deel จะรับประกันว่ากฎระเบียบด้านภาษีและแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงานของพนักงาน

คุณสมบัติเด่นของ Deel

  • สร้างสัญญาทั่วโลกโดยอัตโนมัติที่สอดคล้องกับกฎหมายภาษีและแรงงานท้องถิ่นสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา
  • ระบบอัตโนมัติการจ่ายเงินเดือนในหลายสกุลเงิน และตรวจสอบการหักภาษีให้ถูกต้องสำหรับทีมระหว่างประเทศ
  • ใช้ประโยชน์จากการสร้างเอกสารอัตโนมัติสำหรับการเริ่มต้นใช้งานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ข้อจำกัดของ Deel

  • คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
  • ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อระบบ
  • ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการการจัดการการขาดงานขั้นพื้นฐาน

ราคาของ Deel

  • Deel HR: ฟรี
  • Deel Payroll: เริ่มต้นที่ $29 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • Deel Contractor: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
  • Deel EOR: เริ่มต้นที่ $599/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Deel

  • G2: 4. 8/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,500+ รีวิว)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อจ้างงานระหว่างประเทศ ให้ใช้เทมเพลตสัญญาที่เฉพาะเจาะจงตามประเทศของ Deel เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานท้องถิ่น

📮ClickUp Insight: ประมาณ41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักกระจายไปทั่วหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง

ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat กระทู้แชทของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที

5. การกระจายตัว (แพลตฟอร์ม HR ที่ดีที่สุดสำหรับการขยายขนาด)

ระลอกคลื่น
ผ่านทางRippling

ลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณต้องติดตามนโยบายการลาที่แตกต่างกันในแต่ละแผนกด้วยตนเอง ระบบการจัดการการลาของ Rippling สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง มอบการควบคุมรายละเอียดปลีกย่อยของนโยบายการลาได้อย่างครบถ้วน

คุณสามารถกำหนดกฎการลาที่แตกต่างกันสำหรับบทบาทของพนักงานและแผนกต่างๆ หรือแม้แต่ตามอาวุโสได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจอนุญาตให้ผู้บริหารระดับสูงสะสมวันลาพักร้อนได้มากกว่า หรือเสนอวันหยุดที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับพนักงานระดับเริ่มต้น

สิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์ HRMSนี้แตกต่างคือ ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง ระบบสามารถอัปเดตเงินเดือนโดยอัตโนมัติตามเวลาที่หยุดงาน ทำให้การคำนวณเงินเดือนถูกต้องแม่นยำ

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • อัปเดตข้อมูลพนักงานโดยอัตโนมัติในทุกระบบที่เชื่อมต่อ (เงินเดือน สวัสดิการ แอปพลิเคชัน) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน Rippling
  • ซิงค์ข้อมูลการติดตามเวลาทำงานของพนักงานกับระบบเงินเดือนแบบเรียลไทม์เพื่อขจัดข้อผิดพลาดและความล่าช้า
  • ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์อัตราการลาออกของพนักงานและบริหารจัดการความพยายามในการรักษาพนักงานอย่างเชิงรุก

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • ความสามารถในการวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับแนวโน้มการขาดงาน
  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่ไม่เป็นมาตรฐาน

การส่งผ่านราคา

  • แพลตฟอร์มริปพลิง: ราคาตามความต้องการ
  • HCM ที่มีการเปลี่ยนแปลง: การกำหนดราคาตามความต้องการ

เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

6. Jolt (ระบบบริหารจัดการพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับความง่ายในการใช้งาน)

ช็อก
ผ่านทางJolt

ในอุตสาหกรรมที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็ว เช่น ร้านอาหารและโรงแรม การขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากการขาดงานที่ไม่คาดคิดสามารถทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการบริการลูกค้า Jolt ถูกออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการดำเนินงานและการจัดการการขาดงานเป็นสิ่งสำคัญ เช่น บริการอาหารหรือการบริการลูกค้า

นอกเหนือจากการติดตามเวลาหยุดงานแล้ว Jolt ยังผสานการจัดการการขาดงานเข้ากับเครื่องมือการบันทึกเวลาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยตรงอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในร้านอาหาร พนักงานสามารถขอลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือของ Jolt ได้ และระบบจะทำการตรวจสอบคำขอลาโดยอัตโนมัติกับตารางการจัดสรรทรัพยากรและกฎระเบียบแรงงานท้องถิ่น

คุณสมบัติเด่นของ Jolt

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติการสลับกะ พร้อมการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการเพื่อการอนุมัติหรือการจัดสรรใหม่อย่างรวดเร็ว
  • ตั้งค่ารายการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้สำหรับพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีความสม่ำเสมอระหว่างกะการทำงาน
  • ติดตามประสิทธิภาพของทีมด้วยการรายงานอัตโนมัติที่เน้นข้อมูลสำคัญ (เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน)
  • ซิงค์ข้อมูลการเสร็จสิ้นงานกับการติดตามเวลาเพื่อให้การประมวลผลเงินเดือนถูกต้อง

ข้อจำกัดการกระตุก

  • เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจบริการอาหารและอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด
  • อินเตอร์เฟซพื้นฐานอาจไม่ตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่
  • การปรับแต่งนโยบายการลาจำกัด

การตั้งราคาแบบกระชาก

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวความสะใจ

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

👀คุณรู้หรือไม่? Jolt มีห้องสมุดการฝึกอบรมในตัว ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถอัปโหลดเนื้อหาที่กำหนดเองสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้

7. Keka HR (ซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)

Keka HR: ซอฟต์แวร์จัดการการขาดงาน
ผ่านทางKeka HR

หากบริษัทของคุณมี นโยบายการลาที่ไม่เหมือนใคร—เช่น การสะสมวันลาป่วยพิเศษสำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมากกว่า 5 ปี—Keka สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย

การที่ Keka ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้ทำให้มันน่าสนใจเป็นพิเศษ: พนักงานสามารถส่งคำขอลาและติดตามยอดคงเหลือได้อย่างง่ายดายผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายมาก ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการสามารถตรวจสอบแนวโน้มและจัดการการอนุมัติได้เพียงไม่กี่คลิก

คุณสมบัติเด่นของ Keka HR

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการคำนวณการสะสมและยอดคงเหลือของวันลาตามนโยบายของบริษัท ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและข้อผิดพลาดในการติดตาม
  • จัดเตรียมพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานในการจัดการคำขอลา การเข้างาน และรายละเอียดเงินเดือน
  • ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอัตโนมัติโดยการส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการและพนักงานเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับอย่างทันเวลา
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อการสรรหาบุคลากรและการตรวจสอบประวัติที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ Keka HR

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
  • ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับธุรกิจที่มีนโยบายการลาที่ซับซ้อน
  • ความสามารถในการรายงานขั้นพื้นฐาน

ราคา Keka HR

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Keka HR

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (50+ รีวิว)

8. AbsenceSoft (ซอฟต์แวร์ติดตามการขาดงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีที่สุด)

AbsenceSoft: ซอฟต์แวร์จัดการการขาดงาน
ผ่านทางAbsenceSoft

การคำนวณผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในการสะสมวันลา หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่น อาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ AbsenceSoft โดดเด่นในการทำงานอัตโนมัติในการติดตามการขาดงาน พร้อมทั้งรับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่น

คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือกฎการสะสมที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดนโยบายการลาสำหรับกลุ่มพนักงานที่แตกต่างกันได้ เช่น พนักงานพาร์ทไทม์เทียบกับพนักงานเต็มเวลา หรือพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจกำหนดกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการสะสมวันลาพักร้อนตามอายุงานของพนักงาน โดยพนักงานที่ทำงานมานานกว่าจะได้รับวันลาพักร้อนมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ AbsenceSoft

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการอนุมัติคำขอลาตามกฎที่สามารถปรับแต่งได้ (เช่น ระยะเวลาการทำงานหรือแผนก)
  • ซิงค์ข้อมูลการลาของพนักงานกับซอฟต์แวร์จัดตารางงานเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและรับประกันการครอบคลุมที่เพียงพอ
  • ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยคำนวณสิทธิ์และการใช้งาน FMLA หรือ ADA โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ AbsenceSoft

  • การตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับองค์กรที่มีกลุ่มพนักงานหลายกลุ่ม
  • คุณสมบัติการรายงานพื้นฐานเมื่อเทียบกับระบบ HR ขนาดใหญ่

ราคาของ AbsenceSoft

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ AbsenceSoft

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

9. Workday HCM (ระบบบริหารทุนบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่)

Workday HCM: ซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงาน
ผ่านทางWorkday HCM

หากบริษัทของคุณต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งผสานการจัดการการขาดงานเข้ากับระบบ HR ที่ใหญ่ขึ้น Workday HCM อาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

หนึ่งในจุดแข็งหลักของมันคือการจัดการนโยบายการลาที่ซับซ้อนและมีหลายระดับ เช่น นโยบายที่จำเป็นตามโปรแกรมการลาครอบครัวที่รัฐบาลกำหนด การลาป่วยระยะสั้น หรือการเรียกร้องค่าชดเชยจากกองทุนประกันสังคม

การผสานระบบกับเครื่องมือวิเคราะห์กำลังคนช่วยให้บริษัทสามารถระบุแนวโน้มการขาดงานระยะยาวได้ ซึ่งช่วยให้การวางแผนกำลังคนดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday HCM

  • ทำให้การวางแผนกำลังคนเป็นอัตโนมัติโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อคาดการณ์ความต้องการกำลังคน
  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างแผนพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลสำหรับพนักงานโดยอิงจากผลการปฏิบัติงานของพวกเขา
  • จับคู่ทักษะของพนักงานกับตำแหน่งงานว่างโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าภายในองค์กรและลดอัตราการลาออก
  • ติดตามและจัดการโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนา โดยเชื่อมโยงการสำเร็จการฝึกอบรมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของระบบ Workday HCM

  • ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าอย่างมากสำหรับนโยบายการลาที่ซับซ้อน
  • เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงอาจต้องการความรู้เฉพาะทาง

ราคาของ Workday HCM

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Workday HCM

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)

10. Timestatic (เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุด & การจัดการโครงการสำหรับทีม)

Timestatic: ซอฟต์แวร์การจัดการการขาดงาน
ผ่านทางTimestatic

Timestatic เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการวิธีการจัดการการขาดงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจยอดนิยม เช่น Google Workspace และ Slack ทำให้ระบบนี้โดดเด่นเหนือใคร ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถยื่นคำร้องขอลาหยุดได้โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมการทำงานของตนเอง

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้จัดการสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาออกได้เพียงคลิกเดียว และระบบจะคำนวณการสะสมหรือการหักเงินโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Timestatic

  • ระบบอัตโนมัติการบันทึกเวลาพร้อมการติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อการเรียกเก็บเงินและการจัดการโครงการที่แม่นยำ
  • สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานเฉพาะงานสำหรับการบันทึกคำขอลาและการอนุมัติที่ซิงค์กับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น
  • ตรวจจับความล่าช้าของโครงการโดยอัตโนมัติและส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการแก้ไข
  • ให้ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของทีมแบบเรียลไทม์ และสร้างรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้เวลาของโครงการ

ข้อจำกัดด้านเวลา

  • ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับนโยบายการลาที่ซับซ้อน
  • ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อน

การกำหนดราคาแบบไทม์สเตติก

  • Timestatic: $1. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Timestatic Pro: $2. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Timestatic

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)

11. Connecteam (แพลตฟอร์มการจัดการแรงงานที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกที่ดีที่สุด)

Connecteam: ซอฟต์แวร์จัดการการขาดงาน
ผ่านทางConnecteam

เหมาะสำหรับ ทีมที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลักและทำงานภาคสนาม เครื่องมือจัดการการขาดงานของ Connecteam ช่วยให้พนักงานสามารถขอลาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ และผู้จัดการสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเหล่านี้ได้ทันทีด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถของ Connecteam ในการปรับตารางเวลาของทีมโดยอัตโนมัติเมื่อพนักงานลาหยุด เพื่อให้แน่ใจว่าการครอบคลุมกะยังคงสมบูรณ์

สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้างหรือโลจิสติกส์ที่สถิติการหมดไฟในการทำงานอาจสูง และการรักษาจำนวนพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ระบบแจ้งเตือนการครอบคลุมอัตโนมัติของ Connecteam ช่วยให้การดำเนินงานไม่ถูกขัดจังหวะจากการขาดงาน

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • ใช้แพลตฟอร์มที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกในการจัดการตารางการลาและการเข้างานสำหรับพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน
  • อัตโนมัติการมอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา
  • สร้างตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการสำหรับสมาชิกทีมที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • คุณสมบัติการจัดการการลาพื้นฐานสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
  • ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับองค์กรที่มีทีมงานหลากหลาย
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานภาคสนาม

ราคาของ Connecteam

  • แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • HR & ทักษะพื้นฐาน: $35 /เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
  • HR & ทักษะขั้นสูง: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและทักษะ: $119/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก

Connecteam คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

12. BambooHR (ซอฟต์แวร์ HR ที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับทีมที่กำลังเติบโต)

BambooHR: ซอฟต์แวร์จัดการการขาดงาน
ผ่านทางBambooHR

ระบบจัดการการขาดงานที่เรียบง่ายและทรงพลัง BambooHR โดดเด่นด้วยความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามผลกระทบของการขาดงานต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย

ความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง ของ BambooHR ยังช่วยให้ทีม HR สามารถระบุรูปแบบการขาดงานของพนักงาน เช่น การขาดงานระยะสั้นบ่อยครั้ง และดำเนินการเชิงรุกเพื่อปรับปรุงการเข้างาน

ตัวอย่างเช่น แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อแสดงอัตราการขาดงานในแต่ละแผนก ซึ่งช่วยให้ระบุแนวโน้มและปรับแผนการจัดการบุคลากรหรือโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR

  • คำนวณและปรับปรุงผลประโยชน์ของพนักงานโดยอัตโนมัติตามเหตุการณ์ในชีวิต (เช่น การแต่งงาน การเกิดของบุตร)
  • จัดทำรายงานข้อมูลพนักงานที่ละเอียดและปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอัตโนมัติด้วยกรอบเวลาที่กำหนดและการรวบรวมข้อเสนอแนะ
  • ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้จัดการเกี่ยวกับการประเมินพนักงานและเป้าหมายที่กำลังจะมาถึง

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • การปรับแต่งนโยบายการลาจำกัด
  • การวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มการขาดงาน
  • ราคาที่สูงขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่ไม่ซับซ้อน

ราคาของ BambooHR

  • แกนหลัก: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้

BambooHR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

13. actiPLANS (ระบบจัดการการขาดงานและการลาที่ดีที่สุด)

actiPLANS: ซอฟต์แวร์จัดการการขาดงาน
ผ่านทางactiPLANS

actiPLANS นำเสนอโซลูชันบนระบบคลาวด์ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการจัดการนโยบายการขาดงานสำหรับธุรกิจที่มีโครงสร้างการลาที่ซับซ้อน

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการทำให้การสะสมวันลาเป็นอัตโนมัติสำหรับกลุ่มพนักงานที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดนโยบายที่ปรับแต่งได้ เช่น การให้วันลาพักร้อนเพิ่มเติมแก่พนักงานที่มีอายุงานนานกว่า

นอกจากนี้ actiPLANS ยังมอบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ละเอียดให้กับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช่วยในการระบุแนวโน้มการขาดงาน เช่น การเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลหรือรูปแบบการขาดงานเรื้อรัง ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้

คุณสมบัติเด่นของ actiPLANS

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
  • ติดตามคำขอลาของพนักงานโดยอัตโนมัติและรับรองการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
  • ส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยังผู้จัดการสำหรับการอนุมัติการลาที่รอดำเนินการเพื่อลดความล่าช้า
  • คำนวณการสะสมและยอดคงเหลือของวันลาพักร้อนโดยอัตโนมัติตามกฎเฉพาะของบริษัท

ข้อจำกัดของ actiPLANS

  • เครื่องมือรายงานพื้นฐานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขั้นสูง
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับระบบ HR อื่น ๆ
  • อินเตอร์เฟซอาจเรียบง่ายเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

actiPLANS ราคา

  • สำหรับผู้ใช้ 1-3 คน: ฟรี
  • สำหรับผู้ใช้ 1-40 คน: $1. 9 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • สำหรับผู้ใช้ 41-200 คน: $1. 5/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • สำหรับผู้ใช้ 200+ คน: ค่าบริการคงที่สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (เรียกเก็บรายเดือน)

คะแนนและรีวิว actiPLANS

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

14. Buddy Punch (เครื่องมือบันทึกเวลาทำงานและจัดตารางงานที่ดีที่สุดสำหรับทีมระยะไกล)

BuddyPunch: ซอฟต์แวร์จัดการการขาดงาน
ผ่านทางBuddyPunch

ลองนึกภาพการพยายามปรับสมดุลเวลาในกระดาษหรือการพึ่งพาตารางเวลาแบบแมนนวลเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานรายชั่วโมงของคุณ Buddy Punch ช่วยให้การติดตามเวลาและการจัดการการขาดงานเป็นเรื่องง่าย โดยเน้นที่พนักงานรายชั่วโมงเป็นหลัก

ระบบเข้าร่วมงานทางไกลนี้ช่วยให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานได้จากทุกอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดการคำขอลาหยุดด้วยกระบวนการอนุมัติที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือ ความสามารถในการผสานข้อมูลการขาดงานกับระบบเงินเดือนแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าวันลาพักร้อนและวันลาประเภทอื่น ๆ จะถูกหักจากเงินเดือนอย่างถูกต้อง

Buddy Punch ยังมีรายงานการขาดงานโดยละเอียด ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามแนวโน้มการไม่อยู่ในสำนักงานและปรับปรุงการตัดสินใจด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอิงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch

  • ระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติและเชื่อมต่อเข้ากับระบบเงินเดือนเพื่อการประมวลผลที่แม่นยำ
  • ส่งการแจ้งเตือนสำหรับพนักงานที่ใกล้จะทำงานล่วงเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อบังคับด้านแรงงาน
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานบันทึกเวลาเข้าและออกตามกะการทำงานของพวกเขา
  • สร้างรายงานเงินเดือนอัตโนมัติเพื่อลดความซับซ้อนของงานด้านภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อจำกัดของการลงเวลาทำงานแบบเพื่อนแทน

  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับนโยบายการลาที่ไม่ใช่รายชั่วโมง
  • คุณสมบัติการรายงานพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์การขาดงาน
  • ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ราคาของ Buddy Punch

  • เริ่มต้น: $5. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $6.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $11. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Buddy Punch

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

15. เมื่อฉันทำงาน (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการแชร์และติดตามตารางการทำงาน)

เมื่อฉันทำงาน: ซอฟต์แวร์จัดการการขาดงาน
ผ่านทางเมื่อฉันทำงาน

สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงทั้งผู้จัดการและพนักงาน When I Work นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้งานต่าง ๆ เช่น การสร้างตารางงาน, การติดตามการเข้างาน, และการจัดการการเปลี่ยนแปลงกะงาน ง่ายขึ้น

สำหรับผู้จัดการ ระบบนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการสื่อสารไปมาซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อมีการสลับกะหรือขอลาหยุด แทนที่จะเป็นเช่นนั้น แอปจะจัดการงานเหล่านี้ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมได้รับข้อมูลและยังคงมีส่วนร่วมอยู่เสมอ

พนักงานได้รับประโยชน์จากความสามารถในการจัดการเวลาว่างของตน, ขอเวลาหยุด, และแลกเปลี่ยนกะการทำงาน—ทั้งหมดนี้ผ่านอุปกรณ์มือถือของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ When I Work

  • สร้างตารางงานทั้งหมดของคุณได้ในคลิกเดียวด้วยระบบจัดตารางอัตโนมัติ ประหยัดเวลาอันมีค่า
  • แจ้งเตือนพนักงานทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และเปิดใช้งานการแชทแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม
  • นำเข้าเวลาทำงานเพื่อประมวลผลเงินเดือนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ข้อจำกัดของ When I Work

  • เครื่องมือการรายงานอาจไม่ตรงกับความต้องการของธุรกิจที่ต้องการการวิเคราะห์ขั้นสูงหรือรายงานที่ปรับแต่งอย่างสูง

ราคาของ When I Work

  • สิ่งจำเป็น: $2. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ When I Work

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 5 (1,000+ รีวิว)

จัดการการขาดงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การขาดงานกะหนึ่งกะหรือการลาที่ไม่ได้รับการอนุมัติสามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว—ทำให้คุณต้องรีบหาคนมาทำงานแทน ปรับตารางงาน และจัดการแก้ไขเงินเดือน

ดังนั้น การจัดการการขาดงานควรมีความชาญฉลาด รวดเร็ว และเชื่อมโยงกันมากขึ้น—และ ClickUp มอบสิ่งนั้นให้คุณ

ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ อาจจัดการกับพื้นฐานได้ ClickUp ก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ, การทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, และการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง

สำหรับธุรกิจที่ต้องการมากกว่าการติดตามการเข้างาน ClickUp คือตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุด ถึงเวลาแล้วที่จะก้าวข้ามระบบล้าสมัยและยอมรับเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และอยู่ในความรับรู้เสมอ

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อเริ่มต้น!