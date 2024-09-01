วิธีสร้างนโยบาย PTO (พร้อมตัวอย่าง)

คุณถูกถาโถมด้วยคำขอลาแบบสุ่มจากพนักงานของคุณอยู่ตลอดเวลาหรือไม่? หรือคุณสังเกตเห็นการขาดงานบ่อยครั้งโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพียงพอ?
หากคำตอบคือใช่สำหรับคำถามใดคำถามหนึ่ง นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณอาจต้องการนโยบายการลาหยุดแบบสะสม (PTO) ที่มีโครงสร้างชัดเจน นโยบาย PTO ช่วยให้พนักงานสามารถลาหยุดงานตามแผนที่วางไว้ ส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันวิธีการสร้างนโยบาย PTO พร้อมตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง มาเริ่มกันเลย!
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง (PTO)
เวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง (PTO) เป็นสวัสดิการที่ อนุญาตให้พนักงานหยุดงานเพื่อพักผ่อน ลาป่วย หรือเหตุผลส่วนตัว โดยยังคงได้รับค่าจ้าง การหยุดพักจากงานเป็นประจำช่วยให้พนักงานมีเวลาฟื้นฟูและกลับมาทำงานอย่างมีสมาธิ ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของพวกเขา
นโยบาย PTO ที่มีประสิทธิภาพและโครงสร้างที่ดีช่วยให้องค์กร:
- กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานสามารถคาดหวังได้จากวันหยุดพักผ่อนของพวกเขา
- จัดให้มีวิธีการที่เป็นระบบสำหรับองค์กรในการจัดการการลาของพนักงานโดยไม่ให้เกิดการหยุดชะงักในกิจกรรมตามปกติของธุรกิจ
- สร้างสมดุลระหว่างภาระงานและความต้องการส่วนตัวของพนักงาน
- ส่งเสริมความไว้วางใจในหมู่พนักงาน เนื่องจากพวกเขามีอิสระในการจัดการภาระผูกพันส่วนตัวโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียรายได้
นโยบาย PTO กำหนด ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการขอ การติดตาม และการจัดการการลา และลดภาระงานด้านการบริหาร ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานขอลา คุณสามารถค้นหาจำนวนวันลาทั้งหมดของพวกเขาตามนโยบาย PTO ในระบบ HR ของคุณได้อย่างรวดเร็วและอนุมัติการลาได้
คุณสามารถนำนโยบายการลาพักร้อนแบบไม่ระบุเหตุผล (PTO) ที่แตกต่างกันมาใช้ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น หากพนักงานของคุณส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพที่ทำงานในโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจน และคุณต้องการเน้นการสร้างความไว้วางใจ คุณสามารถเสนอการลาพักร้อนแบบไม่ระบุเหตุผลได้ไม่จำกัด
นี่คือประเภทต่าง ๆ ของการลาหยุดแบบมีค่าจ้างที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในนโยบาย PTO ของคุณได้:
การลาป่วย
การลาป่วยหรือการลาทางการแพทย์มีให้สำหรับพนักงานเพื่อดูแลสุขภาพหรือฟื้นตัวจากการบาดเจ็บ โดยทั่วไปจะใช้วิธีการสะสม ซึ่งพนักงานจะได้รับเวลาลาป่วยหนึ่งชั่วโมงสำหรับทุก 30-50 ชั่วโมงที่ทำงาน ขึ้นอยู่กับนโยบาย
แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกาที่กำหนดให้บริษัทต้องให้วันลาป่วยแก่พนักงาน แต่หลายรัฐ รวมถึงรัฐแอริโซนา แคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก และแมสซาชูเซตส์ ได้ออกกฎหมายท้องถิ่นให้วันลาป่วยแบบได้รับค่าจ้างเป็นข้อบังคับ คุณจำเป็นต้อง ตรวจสอบกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนจัดทำนโยบายการลาหยุดแบบมีค่าจ้าง (PTO)
วันหยุดราชการ
คุณสามารถมอบเวลาหยุดงานแบบได้รับค่าจ้างให้แก่พนักงานในวันหยุดทางศาสนา วันหยุดของรัฐ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ระดับชาติได้ รายการวันหยุดที่ได้รับค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรของคุณ บริษัทระดับโลกมักอนุญาตให้พนักงานหยุดงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้สูงสุด 10 วันต่อปี ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของพวกเขา
การลาเพื่อจัดการงานศพ
การลาเพื่อเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รัก หรือที่รู้จักในนามของการลาเพื่อความเมตตา อนุญาตให้พนักงานสามารถหยุดงานเพื่อไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักได้ แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการลาเพื่อเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รัก แต่ บริษัทต่างๆ เสนอให้สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เอื้ออาทรและให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นศูนย์กลาง
การลาครอบครัว
การลาครอบครัวโดยทั่วไปคือการลาเพื่อดูแลบุตรที่ได้รับค่าจ้างสูงสุด 12 สัปดาห์เมื่อมีการคลอดหรือรับบุตรบุญธรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงการลาดูแล ซึ่งพนักงานสามารถลาหยุดงานบางส่วนเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะสุขภาพวิกฤต
เวลาลงคะแนนเสียง
พนักงานจะได้รับเวลาหยุดงานแบบได้รับค่าจ้างประเภทนี้สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยปกติเวลาหยุดเพื่อลงคะแนนเสียงจะมีจำกัด เนื่องจากพนักงานต้องการเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
โปรดตรวจสอบกฎหมายของรัฐของคุณเพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องให้เวลาหยุดงานแบบได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ตัวอย่างเช่นกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้พนักงานหยุดงานได้สูงสุดสองชั่วโมงเพื่อไปลงคะแนนเสียงโดยไม่สูญเสียค่าจ้าง
วันหยุดพักผ่อน
ประเภทของวันลาประเภทนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อพนักงานต้องการไปพักผ่อน ใช้เวลากับครอบครัว หรือเพียงแค่หยุดพักจากการทำงาน วันลาพักร้อนจะมอบให้พนักงานหลังจากทำงานครบระยะเวลาที่กำหนด และจะ เพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่พนักงานทำงาน
การสำรวจโดยสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริการะบุว่า ร้อยละ 34 ของพนักงานในอุตสาหกรรมเอกชนได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแบบได้รับค่าจ้าง 10-15 วันต่อปี หลังจากทำงานครบหนึ่งปี ร้อยละ 32 ของพนักงานได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแบบได้รับค่าจ้าง 15-19 วัน หลังจากทำงานครบห้าปี
การลาพักงาน
บางบริษัทยังมีการให้ลาพักร้อนแบบยาว (sabbatical leave) ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 4-6 สัปดาห์ สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์และต้องการหยุดงานเป็นระยะเวลานานขึ้น เพื่อมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพจิต กลับไปเรียนต่อ ลงเรียนคอร์สต่างๆ ทำงานส่วนตัว หรือพัฒนาตนเองและฝึกอบรมด้านอาชีพ
ประเภทของนโยบายการลาหยุดที่ได้รับค่าจ้าง
ตอนนี้ มาพูดถึงประเภทต่างๆ ของนโยบาย PTO ที่คุณสามารถพิจารณาสำหรับองค์กรของคุณ
การลาแบบดั้งเดิม
นโยบาย PTO แบบดั้งเดิมมอบจำนวนวันลาที่ได้รับค่าจ้างให้แก่พนักงานตามประเภทของการลาต่างๆ เช่น วันหยุดพักผ่อน วันลาป่วย วันลาส่วนตัว เป็นต้น
คุณอาจพิจารณาเพิ่มจำนวนวันลาค่อย ๆ ขึ้นไปหลังจากที่พนักงานได้ทำงานครบระยะเวลาหนึ่งแล้ว
Deloitte มีนโยบายการลาแบบดั้งเดิม โดยให้วันลาพักร้อนประจำปี 39 วัน ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น วันลาพิเศษ วันลาป่วย วันลาแบบไม่รับเงินเดือน และวันลาป่วยเพิ่มเติม
วันลาพักร้อนสะสม
การสะสมวันลาพักร้อน (Banked PTO) มีความคล้ายคลึงกับวันลาพักร้อนแบบดั้งเดิม ในที่นี้ คุณก็สามารถกำหนดจำนวนวันลาที่ได้รับค่าจ้างให้กับพนักงานได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ต่างจากระบบที่มีหลายประเภทของวันลา วันลาทั้งหมดจะถูกสะสมไว้ใน 'ธนาคาร' เดียว และไม่มีการแยกประเภท
พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาพักร้อนที่สะสมไว้จากธนาคารวันลาของตนได้โดยไม่จำกัดเหตุผล โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใช้สิทธิ์จากหมวดหรือประเภทการลาเฉพาะใด ๆ นโยบายลาพักร้อนประเภทนี้เหมาะสำหรับทีมที่มีจำนวนพนักงานไม่มาก
แอคเซนเจอร์มอบสิทธิ์การลาพักร้อนแบบสะสม (PTO)ให้พนักงานเป็นจำนวน 13 ถึง 27 วันต่อปี ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระยะเวลาการทำงานของพนักงาน
วันลาพักร้อนแบบไม่จำกัด
นโยบายนี้อนุญาตให้พนักงานลาหยุดได้ตามที่ต้องการ โดยไม่มีจำนวนวันลาที่กำหนดไว้ ข้อดีที่สำคัญที่สุดของนโยบายลาหยุดแบบไม่จำกัดคือ มอบความยืดหยุ่นในการทำงานให้กับพนักงาน และ เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถลาหยุดได้ตามความสะดวกของตนเอง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นนัดพบแพทย์หรือช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ พนักงานก็สามารถหยุดงานได้อย่างอิสระ
จากการสำรวจของHarris Poll พบว่า 60% ของมืออาชีพในสหรัฐอเมริกา มีวันหยุดที่ได้รับค่าจ้างมากกว่า 10 วันต่อปี และ 7% ของพนักงานมีวันหยุดพักผ่อนแบบไม่จำกัดวัน
แม้ว่าจะดูเหมือนว่าคุณกำลังให้เวลาหยุดงาน 'ไม่จำกัด' แต่นี่เป็นวิธีที่ดีในการแสดงความไว้วางใจต่อพนักงาน นโยบายการลาหยุดนี้จะได้ผลดีที่สุดหากคุณเป็นสตาร์ทอัพและต้องการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง นอกจากนี้ยัง ได้ผลดีหากคุณไม่มีเวลาเพียงพอในการติดตามการลาของพนักงานหรือติดตามเวลาที่สะสมไว้ และคุณวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานจากผลลัพธ์และเป้าหมาย
Netflixมีนโยบายการลาหยุดแบบไม่จำกัด. ตามที่บริษัทได้กล่าวไว้ว่า "เราไม่ได้กำหนดตารางวันหยุดและวันลาพักร้อนไว้ ดังนั้นคุณสามารถทำตามสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ รวมถึงเวลาที่จิตใจและร่างกายของคุณต้องการการพักผ่อน"
วันลาพักร้อนสะสม
วันลาพักร้อนสะสม (Accrued PTO) คือจำนวนวันลาที่พนักงานได้รับหลังจากทำงานครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดในองค์กร พนักงานสามารถใช้วันลาสะสมนี้เพื่อพักผ่อน ดูแลสุขภาพ หรือใช้สำหรับธุระส่วนตัว วันลาพักร้อนสะสม เปรียบเสมือนเงินที่ได้รับสะสมตามเวลาและเก็บไว้ในธนาคาร ซึ่งสามารถนำมาใช้เมื่อจำเป็น บางองค์กรอนุญาตให้พนักงานสามารถแลกวันลาสะสมที่ไม่ได้ใช้เป็นเงินสดได้
วันลาพักร้อนแบบยืดหยุ่น
เวลาหยุดงานแบบยืดหยุ่นที่ได้รับค่าจ้าง ให้พนักงานสามารถหยุดงานได้ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องสะสมหรือได้รับสิทธิ์ สามารถรวมไว้ในหมวดเดียวที่ครอบคลุมการหยุดงานทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ เช่น การลาเพื่องานศพ การหยุดงานส่วนตัว วันหยุดพักผ่อน วันลาป่วย ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของเวลาหยุดงานแบบยืดหยุ่นที่ได้รับค่าจ้างคือ พนักงานไม่จำเป็นต้องขออนุญาตล่วงหน้า
Buffer มี นโยบายการลาหยุดที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมงานที่ทำงานทางไกลทั่วโลก นโยบายนี้อนุญาตให้พนักงานลาหยุดเมื่อจำเป็น เพื่อให้พวกเขารู้สึกดีที่สุดและประสบความสำเร็จ มีวันหยุดที่ได้รับค่าจ้างอย่างน้อยสามสัปดาห์
Google เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทที่มีนโยบายวันลาพักร้อนแบบยืดหยุ่น
วิธีสร้างนโยบาย PTO สำหรับทีมของคุณ
การสร้างนโยบายการลาพักร้อนแบบสะสม (PTO) สำหรับทีมของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะหากคุณกำลังทำเป็นครั้งแรก นี่คือคู่มือที่จะช่วยคุณในการร่างนโยบาย PTO:
1. ทำความเข้าใจข้อกำหนดทางกฎหมาย
เนื่องจากกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับวันลาที่ได้รับค่าจ้างมีความแตกต่างกันตามภูมิภาค กรุณาตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเกี่ยวกับการลาในพื้นที่ของคุณขณะจัดทำนโยบายการลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง (PTO)
ตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติการลาครอบครัวและการแพทย์ของรัฐบาลกลาง หรือ FMLAในสหรัฐอเมริกา กำหนดให้บริษัทที่มีพนักงานอย่างน้อย 50 คน ต้องให้การลาที่ได้รับการคุ้มครองตำแหน่งงานแก่พนักงานสำหรับการลาเพื่อเป็นผู้ปกครอง, การลาเพื่อรักษาตัว, การลาเพื่อดูแลครอบครัว, และการลาเพื่อกรณีฉุกเฉินทางทหาร
บางรัฐยังกำหนดให้นายจ้างต้องติดตามยอดคงเหลือของ PTO ด้วย ดังนั้นโปรดตรวจสอบกฎหมายของรัฐของคุณหากคุณจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เมื่อคุณเสนอโปรแกรมแล้ว ให้ตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมที่คุณดำเนินการอยู่ ตัวอย่างเช่นโปรแกรมการลาครอบครัวที่ได้รับค่าจ้างของรัฐนิวยอร์กกำหนดให้องค์กรต้องซื้อแผนการลาครอบครัวและการลาป่วยที่ได้รับค่าจ้างผ่านตลาดประกันภัยเอกชน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เพื่อร่างโครงสร้างนโยบายการลาพักร้อนของคุณและสร้างรายการข้อกำหนดทางกฎหมาย แบ่งปันกับทีมกฎหมายและฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณและรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
2. กำหนดคุณสมบัติของพนักงานสำหรับประเภท PTO ที่แตกต่างกัน
ต่อไป ให้กำหนดคุณสมบัติของพนักงานในแง่ของจำนวนวันลาที่แต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับ จัดประเภทพนักงานตามระดับ ลักษณะงาน หรือระยะเวลาการทำงานในบริษัท เพื่อกำหนดสิทธิ์การลาของพนักงาน คุณสามารถจัดกลุ่มพนักงานได้ดังนี้:
- พนักงานประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มเวลา มีสิทธิ์ได้รับนโยบายการลาหยุดแบบไม่จำกัด
- พนักงานพาร์ทไทม์, พนักงานตามฤดูกาล, หรือพนักงานรายชั่วโมงมีสิทธิ์ได้รับ PTOs แบบดั้งเดิมหรือไม่มี PTOs
- พนักงานประจำต้องทำงานครบ 90 วัน ก่อนที่จะสามารถใช้สิทธิ์ PTO ได้
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณมีทีมใหญ่ที่ทำให้การตั้งค่าและจัดการหมวดหมู่คุณสมบัติของพนักงานเป็นเรื่องยาก ลองใช้ซอฟต์แวร์ HR ขั้นสูง
3. เลือกนโยบาย PTO ที่เหมาะสม
โปรดระมัดระวังในการเลือกนโยบาย PTO สำหรับองค์กรของคุณ คุณสามารถเสนอความยืดหยุ่นภายใต้นโยบาย PTO ที่กว้างขึ้นได้ เช่น การจ่าย PTO ระหว่างการแยกทาง ความสามารถในการสะสมเวลา หรือวันหยุดพักผ่อนไม่จำกัด
คุณยังสามารถแบ่งวันลาพักร้อน (PTO) ออกเป็นวันลาพักร้อน วันลาส่วนตัว วันลาเพื่อสุขภาพจิต วันลาป่วย ฯลฯ ได้ตามความต้องการของพนักงานและสิ่งที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โดยรวมของบริษัท
ตัวอย่างเช่น หากคุณให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างมาก การให้เวลาหยุดพักเพื่อสุขภาพจิตแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจอย่างแท้จริง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถตัดสินใจเลือกนโยบาย PTO ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ:
|ประเภทของกรมธรรม์
|คำอธิบาย
|วัตถุประสงค์
|วันลาพักร้อนแบบไม่จำกัด
|พนักงานสามารถลาพักร้อนได้ตามต้องการ โดยไม่มีข้อจำกัดที่กำหนดไว้
|เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เน้นความไว้วางใจ ซึ่งพนักงานคาดหวังให้บริหารจัดการงานของตนเองอย่างมีความรับผิดชอบ
|วันลาพักร้อนแบบยืดหยุ่น
|PTO สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ โดยรวมวันหยุดพักผ่อน วันลาป่วย และวันลาส่วนตัวเข้าด้วยกันเป็นกองกลางเดียว
|เหมาะสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและต้องการลดความซับซ้อนในการจัดการประเภทการลาต่างๆ
|การลาพักร้อนตามเกณฑ์คงค้าง
|พนักงานจะได้รับวันลาพักร้อนสะสม (PTO) อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามระยะเวลาการทำงาน โดยคำนวณจากชั่วโมงที่ปฏิบัติงานหรือระยะเวลาการทำงาน
|เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการส่งเสริมการรักษาพนักงานและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เท่าเทียม
|ลาพักร้อนแบบไม่รับเงินเดือน
|การลาพักงานแบบได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมจะมอบให้แก่พนักงานที่มีสิทธิ์หลังจากปฏิบัติงานครบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทำกิจกรรมส่วนตัวหรือดูแลสุขภาพ
|เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำงานมายาวนาน
|เพลาขับคงที่
|พนักงานจะได้รับจำนวนวันลาพักร้อนประจำปี (PTO) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงต้นปี
|มีผลบังคับใช้สำหรับธุรกิจที่ต้องการค่าใช้จ่าย PTO ที่คาดการณ์ได้และการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น
4. สรุปขั้นตอนการอนุมัติและขั้นตอนการจ่ายเงิน
ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดกระบวนการอนุมัติการลา PTO เพื่อป้องกันการนำ PTO ไปใช้ในทางที่ผิดและการขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น หากไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน พนักงานจะต้องยื่นคำขอลา PTO เพื่อรับการพิจารณาจากหัวหน้างานหรือผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลล่วงหน้าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
กำหนดวิธีการทำงานของกระบวนการอนุมัติ PTO ในนโยบาย PTO ของคุณ:
- พนักงานควรแจ้งล่วงหน้าเท่าใดในกรณีที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน?
- คุณจะยื่นคำขอ PTO ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างไร?
- ใครเป็นผู้อนุมัติการลาพักร้อน?
- จะเกิดอะไรขึ้นหาก PTO ไม่ได้รับการอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนด?
ตัวอย่างเช่น หากผู้จัดการไม่อนุมัติการลาหยุด (PTO) ภายในหนึ่งสัปดาห์ ระบบจะอนุมัติให้โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถใช้เพื่อติดตามการลาของพนักงานและทำให้กระบวนการอนุมัติการลาเป็นไปอย่างราบรื่น เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการและติดตามสถานะการลาของพนักงานเป็นเรื่องง่าย และมองเห็นเวลาที่พนักงานไม่อยู่ได้ชัดเจน คุณสามารถดูความพร้อมของพนักงาน ลดความเสี่ยงของการเกิดข้อขัดแย้งในการจัดตารางงาน และระบุช่องว่างในแผนความต้องการบุคลากรได้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

- จัดตารางการลาสำหรับทุกทีมไว้ในที่เดียว

- มองเห็นจำนวนวันและชั่วโมงที่พนักงานแต่ละคนลางาน

- วางแผนความต้องการด้านบุคลากร
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดตารางการลาสำหรับทุกทีมไว้ในที่เดียว
- มองเห็นจำนวนวันและชั่วโมงที่พนักงานแต่ละคนลางาน
- วางแผนความต้องการด้านบุคลากร
5. ร่างนโยบาย
เมื่อคุณได้ทำการวิจัยแล้ว ได้รับการอนุมัติจากทีมกฎหมายและทีมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสร้างโครงสร้างนโยบาย PTO แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและเตรียมร่างนโยบาย
แชร์ร่างแรกกับผู้บริหาร ทีมกฎหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ จากนั้นแชร์นโยบายกับพนักงาน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถใช้ผู้ช่วย AI เพื่อสร้างนโยบาย PTO ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น:
ข้อดีและข้อเสียของนโยบายการลาพักร้อนแบบมีโครงสร้าง
นโยบาย PTOช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน, ความเป็นอยู่ที่ดี, และความพึงพอใจในงานของพนักงาน และช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานไว้. หากคุณกำลังพิจารณาการนำมาใช้ของนโยบาย PTO คุณสามารถได้รับประโยชน์หลายประการ. บางส่วนของประโยชน์เหล่านี้คือ:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน:การสำรวจล่าสุดโดย Deloitteเปิดเผยว่า 45% ของพนักงานรู้สึกหมดไฟในการทำงาน PTO ช่วยให้พนักงานสามารถหยุดพักได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงิน สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานสามารถฟื้นฟูสุขภาพจิตและร่างกาย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
- การคงอยู่ของพนักงานที่สูงขึ้น: ตามรายงานของ Forbesการให้เวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้างเป็น สิ่งที่พนักงานต้องการมากที่สุดจากองค์กรของตน การมีนโยบายการหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง (PTO) ที่มีโครงสร้างชัดเจนสามารถนำไปสู่ความพึงพอใจของพนักงานที่ดีขึ้นและการคงอยู่ของพนักงานที่สูงขึ้น
- ดึงดูดบุคลากร: เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานที่ดีขึ้น นโยบายการให้วันลาพักร้อนแบบไม่จำกัด (PTO) ที่เอื้อเฟื้อสามารถช่วยคุณดึงดูดบุคลากรคุณภาพได้
แม้ว่า PTO จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ในทุกองค์กร แต่ก็อาจมีข้อเสียบางประการเช่นกัน
- ต้นทุนแรงงานสูง: การให้สิทธิ์ลาพักร้อนแบบไม่จำกัดหรือให้สิทธิ์ลาพักร้อนอย่างกว้างขวางอาจนำไปสู่ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูที่มีธุรกิจคึกคัก
- การใช้ระบบในทางที่ผิด: พนักงานบางคนอาจใช้สิทธิ์ลาพักร้อนแบบไม่จำกัดในทางที่ผิด หรือสมาชิกในทีมจำนวนมากอาจตัดสินใจลาในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของทีม
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบการจัดการเวลาฟรี (ปฏิทิน & ตารางเวลา)
การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายการลาพักร้อนแบบสะสม (PTO)
คุณสามารถเปลี่ยนนโยบาย PTO ของคุณได้กลางปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีความจำเป็น ตัวอย่างเช่น ในปี 2020 หลายองค์กรได้เปลี่ยนนโยบาย PTO ของพวกเขาเนื่องจากพนักงานเลื่อนแผนการลาพักร้อนของพวกเขาออกไปในช่วงการล็อกดาวน์
อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับนโยบาย PTO ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ขัดแย้งกับสิทธิประโยชน์การลาพักร้อน (PTO) ปัจจุบันและ/หรือสิทธิประโยชน์สะสมของพนักงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบาย PTO ที่ปรับปรุงของคุณสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- รวมข้อกำหนดที่อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับการสะสมวันลาของพนักงานในกรณีที่มีการเลิกจ้าง ตัวอย่างเช่น หลายบริษัทมีการจ่ายเงินสำหรับวันลาที่ยังเหลืออยู่
- พิจารณาผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน และวิธีที่ผู้จัดการสามารถชดเชยการสูญเสียประสิทธิภาพด้วยการใช้พนักงานชั่วคราว
เมื่อการเปลี่ยนแปลง PTO มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ปรับปรุงนโยบายทั้งหมดที่แพลตฟอร์มกลาง (เช่น พอร์ทัลนโยบายของบริษัท) หรือ คู่มือพนักงานเป็นแหล่งข้อมูลเดียว มอบหมายผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่พนักงานสามารถติดต่อได้หากต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม
เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบาย PTO แผนกทรัพยากรบุคคลต้องมีแผนที่ชัดเจนในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพให้กับพนักงานทุกคน
เพื่อปรับปรุงการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถใช้เทมเพลตบันทึกนโยบายของ ClickUp ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ คุณสามารถเพิ่มเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดแนวทางสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายที่อัปเดตได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- จัดระเบียบนโยบายที่มีอยู่และนโยบายใหม่ทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็ว
- เน้นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
- สร้างแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อดำเนินการนโยบายใหม่
สร้างนโยบาย PTO ที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp 🚀
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างหรือปรับปรุงนโยบายการลาพักร้อนแบบสะสม (PTO) ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีแผนที่คิดมาอย่างดีเพื่อดำเนินการโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานปกติของคุณ และในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับความต้องการของพนักงานของคุณเป็นอันดับแรก
คู่มือข้างต้นจะช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ในการจัดทำนโยบาย PTO ของคุณ และเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้ ClickUp เพื่อแบ่งกระบวนการร่างนโยบาย PTO ทั้งหมดออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าในการจัดทำนโยบาย PTO ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติและเทมเพลตของ ClickUp เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการการลาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย มันจะช่วยให้คุณติดตามการลาของพนักงานและทำให้การอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น คุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญใด ๆ อีกต่อไปลงทะเบียนกับ ClickUpได้ฟรีเพื่อสร้างนโยบายการลาที่ครอบคลุม!